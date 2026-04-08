10 Alternatif Terbaik untuk Outmarket AI pada Tahun 2026

Mungkin Anda sudah tidak lagi membutuhkan Outmarket AI karena alat proposal khusus ini tidak lagi memadai ketika tim Anda juga perlu melacak tugas klien, mengatur tindak lanjut, dan mengelola operasional lintas departemen.

🧠 Fakta Menarik: Pekerja berpindah-pindah antar aplikasi sebanyak 1.200 kali sehari, menghabiskan hampir 4 jam seminggu untuk mengalihkan perhatian, atau 9% dari waktu kerja tahunan.

Hal itu merupakan pemborosan waktu dan sumber daya yang besar, sesuatu yang juga dihadapi oleh banyak pengguna Outmarket AI. Itulah sebabnya artikel ini mengulas alternatif-alternatif terbaik untuk Outmarket AI, mulai dari alat otomatisasi asuransi khusus hingga sistem yang terintegrasi sepenuhnya. 👇

Sekilas tentang Alternatif Outmarket AI

ClickUp Tim yang membutuhkan ruang kerja all-in-one untuk beralih dari alur kerja asuransi ke pelaksanaan tugas ClickUp Brain untuk pengetahuan kontekstual agen dan Automations untuk pengelolaan alur kerja polis Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Cara oleh Oyster Technologies Pialang asuransi yang membutuhkan pembuatan proposal dan perbandingan polis yang cepat dan didukung oleh AI Ekstraksi data polis otomatis dan pemetaan perbandingan cakupan secara berdampingan Gratis; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan 1Fort Agen komersial yang mengotomatiskan pengajuan multi-pasar dan portal klien Distribusi pengajuan multi-pasar dan portal layanan mandiri bermerek putih untuk klien Gratis; Harga disesuaikan Sonant AI Agen yang membutuhkan layanan penerimaan panggilan suara AI 24/7 dan penanganan panggilan otomatis AI suara khusus asuransi untuk kualifikasi prospek dan penjadwalan janji temu otomatis Penetapan harga khusus Gaya AI Agen yang ingin menghilangkan entri data manual di berbagai portal penyedia asuransi Clipboard berbasis AI dengan teknologi pengenalan gambar untuk pemetaan bidang dinamis di berbagai portal Penetapan harga khusus Informer oleh Entrinsik Manajer non-teknis yang membutuhkan bisnis intelijen mandiri dan pelaporan real-time Pelaporan ad-hoc dengan fitur klik dan pilih serta distribusi laporan kinerja otomatis Penetapan harga khusus Neural Earth Penilai risiko dan perusahaan asuransi yang membutuhkan informasi risiko iklim global secara real-time Penilaian risiko multi-ancaman tingkat properti dan analisis lingkungan berbasis satelit Penetapan harga khusus Acolite AI Agents Tim operasional yang menerapkan agen AI khusus untuk tugas-tugas asuransi yang spesifik Agen pemetaan perbandingan penawaran otomatis dan Jadwal Nilai (SOV) Penetapan harga khusus LinqCo-Pilot Para profesional penjualan yang membutuhkan jaringan digital dan tindak lanjut prospek otomatis Berbagi kontak digital yang didukung NFC dan penangkapan prospek yang dibantu AI dari kartu fisik Plus mulai dari $25/bulan Indemn AI Agen yang sedang membangun strategi percakapan omnichannel melalui suara dan obrolan Unified AI Associates untuk layanan 24/7 dan AI Studio untuk perjalanan asuransi yang disesuaikan Penetapan harga khusus

Mengapa Memilih Alternatif Outmarket AI

Jika tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpindah-pindah konteks daripada mengerjakan tugas, inilah saatnya untuk mempertimbangkan mengapa alternatif terpadu mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.

Sentralisasikan seluruh alur kerja Anda dengan menggabungkan proposal asuransi, data klien, dan manajemen tugas ke dalam satu ruang kerja, alih-alih berpindah-pindah antara sistem yang terpisah-pisah

Kurangi beban langganan dengan menggunakan platform all-in-one yang menggantikan kebutuhan akan solusi AI khusus, sekaligus mengurangi biaya per pengguna

Manfaatkan konteks lintas fungsi untuk mengambil data real-time dari tugas, dokumen, dan wiki Anda sehingga konten yang dihasilkan AI didasarkan pada data bisnis Anda yang sebenarnya

Otomatiskan pekerjaan administratif yang berulang dengan dengan agen AI yang menangani pembaruan status, rapat harian, dan serah terima proyek tanpa campur tangan manual

Tingkatkan operasional Anda secara terprediksi dengan menggunakan platform yang berkembang seiring pertumbuhan tim Anda tanpa terkendala batasan teknis alat-alat khusus industri

🔎 Tahukah Anda? 81% perusahaan asuransi kini memprioritaskan manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perusahaan dengan GenAI, jauh melampaui sekadar pembuatan proposal.

Alternatif Terbaik untuk Outmarket AI yang Dapat Digunakan

Menemukan pengganti yang tepat berarti harus menavigasi campuran yang membingungkan antara platform yang luas dan solusi khusus yang sangat spesifik. Jika memilih yang salah, Anda bisa berakhir dengan alat yang terlalu terbatas untuk pertumbuhan bisnis Anda atau terlalu rumit untuk kebutuhan penawaran harga dan layanan suara Anda.

Kami telah menguraikan alternatif Outmarket AI teratas berdasarkan keunggulan utama masing-masing.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, yang menyatukan obrolan, dokumen, dan tugas Anda dalam ekosistem yang didukung AI. Platform ini membantu Anda menghindari penyebaran pekerjaan dan memproses permintaan awal klien hingga polis akhir yang terikat dalam alur kerja tunggal dan tanpa hambatan.

Meskipun Outmarket AI dan alat asuransi mandiri lainnya berfokus pada pembuatan proposal proyek cepat atau otomatisasi dokumen tertentu, mereka tidak memiliki konteks operasional yang lebih luas. Rencana proyek yang sebenarnya, penugasan tugas perpanjangan, serah terima antar tim internal, dan pelacakan kemajuan agen secara keseluruhan biasanya berakhir terpisah di tempat lain dalam silo yang terputus.

ClickUp mendekati otomatisasi asuransi dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan alat yang dirancang khusus untuk pembuatan proposal atau tugas layanan khusus.

Mari kita lihat caranya!

Hubungkan pengetahuan agen dengan pelaksanaan menggunakan Dokumen dan Tugas

ClickUp Docs berfungsi sebagai basis pengetahuan yang diperbarui secara otomatis untuk informasi perusahaan Anda. Fitur ini memastikan setiap SOP, ringkasan kebijakan, dan ringkasan klien tersedia tepat di tempat pekerjaan berlangsung. Karena bersifat kolaboratif, tim Anda dapat mengedit secara real-time, meninggalkan komentar langsung untuk klarifikasi, dan menggunakan riwayat versi untuk memastikan tidak ada yang melihat jadwal komisi yang sudah kadaluwarsa.

Bagian terbaiknya? Anda dapat menyimpan informasi di ClickUp Docs dan menggunakan informasi tersebut untuk langsung membuat Tugas ClickUp yang dapat dilacak.

Setiap tugas lebih dari sekadar daftar pekerjaan; ini adalah wadah untuk data khusus. Dengan menggunakan Bidang Kustom, Anda dapat melacak metadata asuransi tertentu, seperti nomor polis, nama perusahaan asuransi, atau tanggal perpanjangan, langsung di dalam tampilan tugas.

Hal ini memastikan bahwa ketika seorang agen membuka Tugas ‘Perpanjangan ABC Corp’, mereka dapat melihat konteks teknis lengkap dari akun yang sedang mereka tangani.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp untuk menyematkan dokumen langsung ke dalam Tugas atau Folder.

📌 Contohnya: Jika tim pimpinan memutuskan untuk mengubah strategi selama rapat, Anda tidak perlu mengirim email tindak lanjut. Anda dapat menyorot teks apa pun di Doc dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat dilacak dengan satu klik. Hal ini secara instan menugaskan item tindakan tersebut kepada seorang produser dengan tanggal jatuh tempo dan prioritas yang telah ditentukan, memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam dokumen menghasilkan kemajuan yang segera dan dapat dilacak.

Percepat siklus asuransi Anda dengan ClickUp Brain

Setelah pengetahuan dan tugas Anda terhubung, ClickUp Brain bertindak sebagai benang merah cerdas yang menghilangkan kebutuhan akan pencarian dan penyelamatan data agen yang biasanya diperlukan. Ini adalah AI terintegrasi yang memahami konteks spesifik alur kerja asuransi Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun dan mengedit email atau dokumen polis dalam hitungan detik

Misalnya, ketika klien menelepon secara mendadak, Anda tidak perlu berpindah-pindah tab atau mencari batas pertanggungan tertentu. Cukup minta AI untuk menampilkan informasi tersebut. Hal ini memungkinkan Anda menghadiri setiap pertemuan perpanjangan polis atau tinjauan klaim dengan riwayat lengkap akun di ujung jari Anda, bukan sekadar beberapa catatan yang terpisah-pisah.

Fitur terbaik ClickUp:

ClickUp Automations : Pindahkan polis melalui alur kerja secara otomatis dengan mengalihkan tugas ke tim onboarding dan memperbarui status begitu perjanjian asuransi ditandatangani

Dasbor ClickUp: Pantau kinerja agen secara sekilas dengan membuat laporan visual real-time mengenai volume klaim aktif dan tanggal perpanjangan yang akan datang di seluruh portofolio bisnis

ClickUp Chat: Sentralisasikan komunikasi internal dengan mengaitkan diskusi polis dan pembaruan dari perusahaan asuransi secara langsung ke tugas yang relevan untuk menjaga riwayat lengkap suatu berkas

Tampilan ClickUp: Sesuaikan ruang kerja dengan peran spesifik di bidang asuransi dengan memungkinkan penilai klaim menggunakan tampilan Papan untuk alur kerja, sementara petugas kepatuhan menggunakan tampilan Tabel untuk audit polis

Integrasi ClickUp: Sinkronkan komunikasi dengan klien dengan menghubungkan Gmail atau Outlook langsung ke ClickUp sehingga setiap email terlihat dalam tugas polis untuk konteks yang lengkap

Keunggulan ClickUp:

Visual, tugas, dokumen, dan obrolan langsung tersedia dalam satu platform untuk menghilangkan pergantian konteks

Izin yang terperinci memungkinkan Anda mengontrol akses individu ke lokasi dan item tertentu di ruang kerja

Kustomisasi tingkat lanjut melalui Bidang Kustom dan Folder bersarang memungkinkan tim untuk membangun ruang kerja yang sesuai persis dengan alur kerja teknis spesifik mereka

Kekurangan ClickUp:

Fitur-fitur lengkap platform ini mungkin memerlukan investasi waktu awal bagi tim untuk proses onboarding.

Fitur papan tulis digital versi seluler menawarkan kemampuan pengeditan yang lebih sedikit dibandingkan versi desktop

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

“Saya sangat menyukai cara ClickUp memungkinkan Anda berkolaborasi dalam proyek, dan otomatisasinya membuat segalanya jadi jauh lebih mudah. ”

💡Tips Pro: Anda dapat memperluas manfaat ini dengan menggunakan Super Agents — rekan kerja otonom yang terintegrasi dalam struktur organisasi Anda dan mengelola siklus hidup asuransi. Alih-alih menghabiskan sore hari untuk menyusun tindak lanjut, Super Agent dapat mengelola, menyusun, dan mengirim email yang jelas dan akurat. Karena agen-agen ini memiliki memori tak terbatas dan akses ke dokumen pribadi serta riwayat tugas Anda, mereka beroperasi dengan pemahaman setara manusia terhadap tujuan agensi Anda. Sementara Anda fokus pada penutupan akun bernilai tinggi, Super Agents Anda beroperasi 24/7 di latar belakang, memeriksa kepatuhan polis yang ada atau menyiapkan ringkasan perpanjangan yang kompleks.

2. Cara oleh Oyster Technologies (Pilihan terbaik untuk pembuatan proposal asuransi berbasis AI)

Sangat wajar jika Anda merasa lelah dengan siklus salin-tempel-ulang setiap kali klien meminta proposal. Cara dari Oyster Technologies menghindari hal tersebut. Alat ini menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan dengan mengubah data polis Anda menjadi presentasi profesional tanpa repot mengatur format seperti biasanya.

Alat ini dirancang untuk momen-momen ketika Anda perlu menunjukkan kepada calon nasabah mengapa perlindungan Anda lebih unggul, tanpa perlu menghabiskan tiga jam untuk mengutak-atik spreadsheet. Alat ini juga mengidentifikasi nuansa dalam bahasa polis, seperti pengecualian tertentu atau sub-batas, dan menampilkannya secara langsung dalam format perbandingan proposal berdampingan.

Fitur terbaik Cara dari Oyster Technologies:

Ekstrak data polis dari penawaran perusahaan asuransi menggunakan AI yang mengenali terminologi asuransi dan batas pertanggungan untuk menghilangkan proses transkripsi manual

Buat perbandingan perlindungan secara berdampingan yang secara otomatis menyoroti perbedaan dalam pengecualian dan endosemen di antara berbagai pilihan perusahaan asuransi

Pindahkan data klien dari AMS Anda langsung ke formulir ACORD dan templat proposal untuk mencegah kesalahan entri ganda

Buat proposal asuransi bermerek dengan mengimpor informasi penyedia asuransi ke dalam tata letak agen yang disesuaikan dalam hitungan menit

Keunggulan Cara dari Oyster Technologies:

Sangat berfokus pada alur kerja proposal asuransi untuk perbandingan cakupan yang akurat

Mengurangi waktu penyelesaian proposal secara signifikan dengan mengotomatiskan langkah-langkah pengambilan data

Hasil yang rapi yang dapat langsung dikirimkan oleh agen kepada klien

Kekurangan Cara by Oyster Technologies:

Hanya terbatas pada pembuatan proposal dan tidak mencakup operasi agen yang lebih luas

Ekosistem integrasi lebih terbatas dibandingkan platform serba guna

Harga Cara by Oyster Technologies:

Gratis

Harga Normal: $29,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Cara oleh Oyster Technologies:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Responden dari industri asuransi menghabiskan lebih dari 50% waktunya hanya untuk persiapan data, sementara 69% di antaranya lebih memilih menghabiskan waktu kurang dari 25%.

3. 1Fort (Pilihan terbaik untuk otomatisasi agen asuransi komersial dari awal hingga akhir)

Agen asuransi komersial sering kali harus mengelola berbagai alat penawaran, pengajuan, dan penagihan yang berantakan. Memasukkan data aplikasi yang sama ke dalam beberapa portal penyedia asuransi menciptakan hambatan besar, sehingga membatasi jumlah penawaran yang dapat diproses oleh seorang agen dalam sehari.

1Fort mengonsolidasikan kekacauan tersebut. Platform ini dirancang untuk berfungsi sebagai mesin komersial yang menggerakkan proses aplikasi dari tahap penerimaan hingga penutupan tanpa perlu berpindah-pindah alat. Platform ini menggunakan AI untuk mengotomatiskan proses pengajuan dan membuat proposal perbandingan secara otomatis. Hal ini secara efektif menghilangkan pekerjaan administratif yang membosankan yang biasanya membatasi jumlah akun yang dapat ditangani oleh seorang agen, sehingga memudahkan pengelolaan tugas.

Fitur terbaik 1Fort:

Otomatiskan pengajuan multi-pasar dengan mendistribusikan satu set data aplikasi ke lebih dari 500 pasar penyedia asuransi secara bersamaan untuk menghilangkan entri manual di portal.

Analisis penawaran asuransi dengan AI untuk menghasilkan perbandingan cakupan dan harga secara berdampingan yang menyoroti perbedaan dalam bahasa polis dalam hitungan detik

Terapkan portal klien berlabel putih di mana tertanggung dapat melihat proposal, menandatangani dokumen, dan mengelola sertifikat mereka sendiri dalam lingkungan layanan mandiri yang dibranding

Sederhanakan proses penagihan dan pembuatan faktur dengan menggunakan alat pemrosesan pembayaran otomatis dan pembiayaan premi yang mengurangi beban administrasi akuntansi di bagian back-office

Keunggulan 1Fort:

Peningkatan efisiensi yang signifikan, dengan pengguna melaporkan penghematan waktu hingga 8 jam per minggu untuk tugas administratif manual

Mengklaim peningkatan efisiensi yang signifikan dalam kapasitas pengajuan dan tingkat persetujuan

Sesuai dengan SOC 2 Tipe II dan berlisensi di seluruh 50 negara bagian AS

1 Kelemahan:

Fokus eksklusif pada asuransi properti dan kecelakaan (P&C) komersial, sehingga kurang cocok untuk agen yang juga menangani lini asuransi pribadi yang padat atau asuransi jiwa dan kesehatan

Integrasi dengan Sistem Manajemen Agen (AMS) lama yang sudah ada masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan platform-platform mapan yang sudah lebih lama beroperasi

Harga 1Fort:

Gratis

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan 1Fort:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 1Fort?

Inilah pendapat seorang pengulas Capterra:

“Kemudahan dan kecepatan dalam memulai, serta antarmuka pengguna yang bersih dan sederhana. Sangat visual untuk mengetahui di mana terdapat ancaman atau masalah yang perlu diperhatikan. “

4. Sonant AI (Pilihan terbaik untuk penerimaan panggilan dan penanganan panggilan berbasis AI)

Sonant AI mengatasi kebocoran pendapatan langsung yang disebabkan oleh panggilan yang terlewat dan meja depan yang kewalahan. Alih-alih IVR umum yang memaksa klien melalui menu ‘tekan 1 untuk penjualan’, AI suara ini memahami konteks khusus asuransi. Misalnya, perbedaan antara pertanyaan tentang deductible dan First Notice of Loss (FNOL).

Alat ini mengelola lalu lintas masuk 24/7, menyaring prospek, dan menangani tugas layanan rutin seperti permintaan sertifikat atau pertanyaan penagihan. Semua ini terjadi tanpa perlu agen pusat panggilan mengangkat telepon. Hal ini memastikan setiap penelepon mendapatkan respons instan sementara agen berlisensi Anda tetap fokus pada penutupan akun yang kompleks.

Fitur terbaik Sonant AI:

Berikan layanan pelanggan 24/7 untuk pertanyaan rutin seperti status polis, pembayaran premi, dan pertanyaan dasar mengenai pertanggungan tanpa campur tangan manusia

Sinkronkan data panggilan ke AMS/CRM Anda, termasuk transkrip lengkap dan ringkasan yang dihasilkan AI, yang secara otomatis memperbarui berkas klien setelah setiap interaksi

Saring dan alihkan prospek secara real-time dengan mengidentifikasi penelepon yang memiliki niat tinggi dan melakukan transfer langsung ke agen berlisensi yang sesuai

Jadwalkan janji temu secara otomatis dengan mengintegrasikan kalender agen untuk memesan tindak lanjut, perpanjangan, atau peninjauan klaim berdasarkan ketersediaan agen

Keunggulan Sonant AI:

Pelatihan awal yang khusus untuk asuransi berarti implementasi yang lebih cepat dibandingkan platform AI suara umum

Integrasi bawaan dengan platform AMS asuransi yang banyak digunakan mengurangi hambatan implementasi

Tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan sesuai dengan GDPR

Kekurangan Sonant AI:

Agen AI terkadang dapat menyimpang dari skrip yang disesuaikan

Peralihan panggilan dari AI ke manusia tidak selalu berjalan lancar

Harga Sonant AI:

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Sonant AI:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sonant AI?

Simak ulasan dari seorang pengulas G2:

“Sistem ini sangat intuitif, dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mengarahkan panggilan ke tempat yang tepat. Hal ini memungkinkan tim kami untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih bernilai tambah. Tim Dukungan membantu kami secara terus-menerus menyesuaikan sistem Agen agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan agen kami. “

5. Gaya AI (Pilihan terbaik untuk menghilangkan entri data manual di berbagai portal penyedia asuransi)

Tugas-tugas berulang seperti memasukkan kembali informasi klien yang sama ke berbagai portal penyedia asuransi adalah pekerjaan yang membosankan. Hal ini membuat staf Anda kelelahan dan menimbulkan kesalahan ketik yang dapat merusak akurasi penawaran. Gaya AI dirancang untuk agen yang menghabiskan 50% waktunya bertindak sebagai jembatan manusia antara AMS dan belasan portal penyedia asuransi.

Alat ini berfungsi sebagai papan klip berbasis AI yang menghilangkan kebutuhan untuk mengetik ulang lebih dari 200 kolom yang sama secara manual untuk setiap penawaran. Tidak seperti alat pengisian otomatis pada umumnya, Gaya menggunakan penglihatan komputer dan model bahasa besar (LLM) khusus asuransi untuk memahami makna semantik di balik kolom-kolom tersebut. Alat ini mengenali bahwa Tanggal Berlaku di satu portal sama dengan Tanggal Mulai Polis di portal lainnya.

Fitur terbaik Gaya AI:

Ekstrak data dari sumber yang tidak terstruktur, termasuk halaman pernyataan perusahaan asuransi, tangkapan layar, dan bahkan foto SIM, menggunakan teknologi OCR canggih dan pengenalan gambar

Mapping bidang secara dinamis menggunakan kamus khusus asuransi yang memahami terminologi teknis, memastikan data masuk ke kotak centang atau tombol radio yang tepat terlepas dari antarmuka pengguna (UI) portal.

Ekspor catatan ke CSV untuk dengan cepat mengambil daftar pengemudi atau kendaraan dari dokumen perusahaan asuransi tanpa perlu membersihkan spreadsheet secara manual

Sinkronkan dengan API publik dan webhook untuk mengirimkan data yang diekstraksi dari dokumen langsung ke CRM internal atau sistem agen milik Anda

Keunggulan Gaya AI:

Meminalkan kesalahan input seperti VIN atau tanggal lahir yang tertukar, yang dapat menyebabkan penawaran yang tidak akurat dan penundaan proses underwriting

Penerapan ekstensi Chrome yang ringan memungkinkan tim Anda mulai menggunakannya segera tanpa perlu migrasi backend yang rumit

Secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan tata letak portal penyedia asuransi, sehingga menghindari gangguan yang sering terjadi pada alat RPA (Robotic Process Automation) tradisional

Kekurangan Gaya AI:

Tingkat kesalahan dapat meningkat dalam alur kerja yang terdiri dari beberapa halaman

Hanya browser Chromium desktop, tanpa dukungan seluler

Harga Gaya AI:

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Gaya AI:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

📮 Wawasan ClickUp: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang bermanfaat bagi hari kerja mereka, tetapi 48% menganggapnya melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, hal itu sering kali membatasi kreativitas dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda terbebas dari siklus ini dengan mengotomatiskan tugas rutin melalui Agen AI yang cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang mendalam. Otomatiskan pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, serta manfaatkan fitur seperti Pengelompokan Waktu Otomatis dan Prioritas Tugas untuk melindungi waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

6. Informer oleh Entrinsik (Pilihan terbaik untuk bisnis intelijen mandiri)

Bergantung pada analis data untuk setiap laporan operasional memperlambat pengambilan keputusan. Anda dapat menghilangkan ketergantungan tersebut dengan Informer dari Entrinsik. Karena alat ini menyediakan antarmuka point-and-click bagi manajer non-teknis untuk mengakses data mereka sendiri.

Alat ini berfungsi sebagai lapisan analitik mandiri yang terintegrasi di atas sistem yang sudah ada, seperti AMS360 atau Sagitta. Pada akhirnya, hal ini memungkinkan Anda menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu laporan real-time. Hal ini mengubah model pelaporan agen dari yang reaktif (di akhir bulan) menjadi model yang proaktif.

Dengan demikian, setiap agen dapat melihat tingkat retensi, pembagian komisi, dan kondisi pipeline mereka secara real-time tanpa harus menunggu analis data untuk menyiapkan file khusus.

Fitur terbaik Informer oleh Entrinsik:

Buat laporan ad-hoc dengan antarmuka point-and-click yang memungkinkan pengguna non-teknis untuk mengakses basis data dan spreadsheet secara langsung tanpa perlu menulis satu baris pun kode SQL

Buat dasbor interaktif dan visualisasi menakjubkan menggunakan alat yang didukung AI yang secara otomatis mengubah data mentah menjadi grafik tren, peta panas, dan papan perbandingan

Kendalikan visibilitas data dengan keamanan tingkat baris, memastikan agen hanya melihat portofolio bisnis mereka sendiri sementara pimpinan tetap memiliki pandangan menyeluruh atas semua akun

Otomatiskan distribusi laporan dengan menjadwalkan pengiriman email massal harian atau mingguan yang mengirimkan ringkasan kinerja yang dipersonalisasi kepada setiap anggota tim

Keunggulan Informer oleh Entrinsik:

Konektivitas asli yang langka dengan Ellucian Colleague menjadikannya pilihan unggulan untuk pendidikan tinggi

Tingkat kepuasan pengguna yang tinggi di berbagai platform ulasan utama

Opsi penerapan yang fleksibel mengakomodasi persyaratan residensi data yang ketat

Kekurangan Informer oleh Entrinsik:

Ketinggalan dari pesaing dalam hal kedalaman visualisasi dan opsi penyesuaian dasbor

Fitur-fitur lanjutan sangat bergantung pada skrip JavaScript

Harga Informer oleh Entrinsik:

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Informer oleh Entrinsik:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 40 ulasan)

7. Neural Earth (Pilihan terbaik untuk intelijen risiko iklim berbasis AI)

Model bencana tradisional pada dasarnya adalah potret historis—mereka memberi tahu Anda apa yang terjadi di masa lalu. Namun, model tersebut kesulitan memprediksi bagaimana perubahan iklim akan memengaruhi atap bangunan tertentu di masa depan. Neural Earth menggantikan peta statis dengan lapisan keputusan real-time yang menggabungkan citra satelit, sensor lingkungan, dan AI eksklusif untuk mengukur risiko secara real-time.

Alih-alih penilai risiko menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencocokkan zona banjir dan batas kebakaran hutan secara manual, platform ini memberikan skor risiko tingkat properti untuk berbagai jenis bahaya dalam hitungan detik. Platform ini dirancang untuk mengubah data lingkungan yang abstrak menjadi sinyal operasional yang jelas. Hal ini membantu agen dan reasuransi menyesuaikan eksposur mereka sebelum peristiwa berikutnya terjadi.

Fitur terbaik Neural Earth:

Hasilkan skor risiko multi-ancaman untuk banjir, kebakaran hutan, dan bahaya angin menggunakan model AI yang menganalisis kerentanan tingkat properti, bukan rata-rata kode pos secara umum

Gabungkan eksposur portofolio untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan aset berisiko tinggi di seluruh kepemilikan properti berskala besar bagi investor institusional dan perusahaan asuransi

Otomatiskan proses due diligence underwriting dengan mengirimkan sinyal risiko lingkungan secara real-time langsung ke alur kerja pengajuan yang sudah ada melalui arsitektur berbasis API

Kelola data global dengan menggabungkan dataset yang tersebar dari citra satelit, catatan pemerintah, dan sensor lingkungan ke dalam satu platform kecerdasan pengambilan keputusan

Keunggulan Neural Earth:

Cakupan multi-risiko yang lebih luas dibandingkan pesaing yang berspesialisasi

Antarmuka bahasa alami mengurangi hambatan teknis dalam analisis geospasial

Validasi industri yang kuat melalui kemitraan strategis dengan penyedia layanan seperti Orion180 untuk analisis kebakaran hutan yang canggih

Kekurangan Neural Earth:

Modul produk inti diberi label "akses awal", yang menandakan potensi ketidakstabilan platform

Tidak ada SLA yang ditetapkan secara publik untuk waktu operasional atau waktu respons

Harga Neural Earth:

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Neural Earth:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

8. Acolite AI Agents (Pilihan terbaik untuk menerapkan agen AI kustom untuk asuransi)

Acolite AI Agents dirancang untuk agen yang telah melampaui kemampuan RPA tradisional namun tidak memiliki sumber daya pengembang untuk membangun alur kerja LLM khusus dari awal. Alat ini berfungsi sebagai rekan kerja AI yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi masalah operasional spesifik yang rumit—seperti penerbitan sertifikat asuransi (COI) atau pemetaan jadwal nilai (SOV).

Tidak seperti chatbot biasa, agen-agen ini telah dilatih sebelumnya untuk membaca dokumen asuransi dan berinteraksi dengan AMS Anda layaknya seorang manajer akun manusia. Anda cukup meneruskan email atau penawaran dari perusahaan asuransi ke agen tersebut, dan agen tersebut akan menangani ekstraksi data, pengisian formulir, serta pembaruan sistem di latar belakang.

Fitur terbaik Acolite AI Agents:

Otomatiskan perbandingan penawaran dengan menggunakan agen untuk mengekstrak premi, batas pertanggungan, dan deductible dari file PDF penyedia asuransi, lalu menyajikannya dalam bentuk proposal klien yang disusun berdampingan.

Proses Jadwal Nilai (SOV) bersama agen yang memvalidasi dan menstandarkan spreadsheet multi-properti, serta menandai data yang hilang atau ketidaksesuaian untuk penilai risiko

Perbarui AMS Anda secara otomatis dengan memanfaatkan agen AI untuk mengekstrak data polis dari portal penyedia asuransi selama proses perpanjangan, guna memastikan sistem pencatatan Anda tetap akurat

Atur pengajuan ke perusahaan asuransi menggunakan agen yang mengisi formulir ACORD secara otomatis dan memvalidasi aplikasi sebelum dikirim ke pasar

Keunggulan Acolite AI Agents:

Dirancang khusus untuk alur kerja asuransi yang siap pakai

Dapat dikonfigurasi tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam

Berfokus pada peningkatan pengambilan keputusan manusia daripada menggantikannya sepenuhnya

Kekurangan Acolite AI Agents:

Dokumentasi publik yang terbatas dan ulasan pengguna pihak ketiga membuat lebih sulit untuk membandingkan kinerja dengan pemain lama yang sudah mapan

Stabilitas jangka panjang dan kualitas dukungan belum teruji sebaik alternatif yang sudah mapan

Harga Acolite AI:

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Acolite AI Agents:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

9. LinqCo-Pilot (Pilihan terbaik untuk jaringan digital dan tindak lanjut prospek)

Melupakan tindak lanjut terhadap prospek yang berpotensi berarti membuang potensi pendapatan dan menyia-nyiakan uang yang telah dikeluarkan untuk menghadiri konferensi tersebut. LinqCo-Pilot mencegah Anda melakukan kesalahan tersebut. Alat ini menggantikan kartu nama fisik dengan perangkat berteknologi NFC yang memicu tindakan digital secara instan.

Sederhananya, satu ketukan pada lencana atau kartu Linq Anda akan mengirimkan informasi kontak, tautan media sosial, dan alat penjadwalan langsung ke ponsel calon klien. Lapisan Co-Pilot kemudian menggunakan AI untuk menangani pembersihan administratif, mentranskripsikan catatan rapat singkat Anda, dan menyarankan waktu terbaik untuk menghubungi kembali berdasarkan interaksi terbaru Anda. Hal ini menyederhanakan pengelolaan klien.

Fitur terbaik LinqCo-Pilot:

Bagikan detail kontak melalui NFC menggunakan kartu fisik, lencana, atau hub yang memungkinkan calon pelanggan menyimpan informasi Anda secara instan tanpa perlu mengunduh aplikasi

Otomatiskan tindak lanjut prospek dengan asisten AI yang mengingatkan Anda untuk menghubungi kontak baru dan menyediakan templat pesan yang disesuaikan dengan konteks berdasarkan catatan rapat Anda

Dapatkan prospek dengan formulir yang didukung AI yang memungkinkan Anda memindai kartu nama atau lencana kertas dan secara otomatis menyinkronkan data yang diekstraksi ke CRM Anda

Lacak analitik keterlibatan untuk melihat secara tepat kapan dan di mana profil digital Anda dilihat, termasuk tautan atau file spesifik mana yang diklik oleh kontak baru Anda

Keunggulan LinqCo-Pilot:

Tren pasar yang kuat menunjukkan kesesuaian produk dengan pasar yang telah teruji

Analisis yang lebih mendalam dan otomatisasi tindak lanjut berbasis AI dibandingkan dengan pesaing langsung

Tersertifikasi SOC 2 Tipe II dengan SSO tingkat perusahaan

Kekurangan LinqCo-Pilot:

Beberapa pengguna melaporkan masalah kompatibilitas perangkat NFC

Tim besar tidak dapat melayani diri sendiri dan harus melalui tim penjualan

Harga LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: $25 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan LinqCo-Pilot:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Indemn AI (Pilihan terbaik untuk agen AI percakapan omnichannel)

Mengelola percakapan klien melalui telepon, obrolan, SMS, dan email tanpa strategi komunikasi multichannel yang terpadu akan menciptakan silo komunikasi yang besar. Klien akan merasa frustrasi ketika mereka harus mengulangi masalah mereka melalui telepon setelah sebelumnya telah menjelaskannya secara asinkron, sehingga membuat agen Anda terlihat tidak terorganisir.

Indemn AI mengintegrasikan obrolan klien eksternal, memastikan konteks percakapan tetap mengikuti klien. Alih-alih mengelola empat alat terpisah yang terisolasi, tim Anda mendapatkan Asisten AI yang terintegrasi. Alat ini dapat menangani layanan polis rutin atau penerimaan prospek awal secara mandiri, namun tahu persis kapan harus menyerahkan percakapan kepada tenaga ahli berlisensi dengan ringkasan lengkap mengenai apa yang telah dibahas.

Fitur terbaik Indemn AI:

Analisis perilaku broker dan tren pasar dengan kategorisasi otomatis setiap interaksi, mengubah data percakapan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pertumbuhan agen

Rekam dan kembangkan pengetahuan institusional dengan melatih AI menggunakan materi pemasaran, dokumen penawaran, dan skrip internal Anda agar AI tersebut “berbicara” seperti agen Anda

Gunakan AI Associates di semua saluran, termasuk telepon, email, pesan teks, dan obrolan web, untuk memberikan pengalaman layanan yang konsisten 24/7

Sesuaikan alur kerja di AI Studio untuk membuat alur proses asuransi yang spesifik, seperti penilaian kebutuhan bagi broker atau penyaringan klaim bagi pemegang polis, tanpa perlu menulis kode

Keunggulan Indemn AI:

Hasil studi kasus yang dipublikasikan menunjukkan dampak operasional yang nyata

Spesifikasi khusus di bidang asuransi memungkinkan penerapan yang lebih cepat dibandingkan platform serba guna

Cakupan omnichannel mengurangi kompleksitas integrasi dalam mengelola alat-alat terpisah

Kekurangan Indemn AI:

Tidak dilengkapi dengan konektor siap pakai untuk banyak sistem AMS

Bergantung pada penyedia LLM pihak ketiga yang memproses data pelanggan

Harga Indemn AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Indemn AI:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Alternatif Outmarket AI mana yang tepat untuk Anda?

Setiap kali Anda menambahkan solusi terpisah untuk mengatasi satu masalah, Anda membuat tumpukan teknologi Anda menjadi lebih rumit, mahal, dan sulit digunakan oleh tim Anda. Hal ini tidak hanya menyebabkan penumpukan alat (Tool Sprawl), tetapi juga meningkatkan risiko memilih perangkat lunak yang salah, yang berdampak pada seluruh tumpukan teknologi.

Pada akhirnya, proses ini akan menjebak tim Anda dalam siklus migrasi yang tak berujung.

Anda dapat memutus siklus ini dengan memilih platform yang menyesuaikan diri dengan seluruh bisnis Anda. Ruang kerja terintegrasi, seperti ClickUp, menggantikan berbagai alat terpisah yang menghambat produktivitas Anda. Tim Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola perangkat lunak dan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ruang kerja terintegrasi menyatukan tugas, dokumen, dan komunikasi ke dalam satu platform, sedangkan solusi khusus adalah alat khusus yang dirancang untuk menyelesaikan satu masalah tertentu saja. Dengan memusatkan operasi Anda, ruang kerja terintegrasi menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah antara aplikasi yang terpisah, sehingga mengurangi pekerjaan yang terfragmentasi dan meningkatkan keselarasan tim.

Agen AI meningkatkan manajemen alur kerja dengan menjalankan tugas-tugas berulang secara mandiri berdasarkan pemicu tertentu dan peristiwa di ruang kerja. Berbeda dengan otomatisasi dasar, teknologi agen AI mengikuti instruksi kompleks untuk menangani pekerjaan administratif yang monoton, seperti menyusun pembaruan polis atau mengarahkan prospek, sehingga tim Anda dapat fokus pada strategi bernilai tinggi dan hubungan dengan klien.

Kondisi data yang tersebar terjadi ketika data proyek, catatan klien, dan komunikasi internal tersebar di berbagai aplikasi yang tidak terhubung. Fragmentasi ini merugikan karena menyebabkan hilangnya informasi, keterlambatan tenggat waktu, dan pemborosan waktu yang signifikan untuk mencari dokumen yang tepat.