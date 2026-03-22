Asana vs. ClickUp: Apa yang Dibutuhkan Usaha Kecil Saat Ini

Anda sudah setengah jalan dalam proyek klien ketika segalanya mulai kacau. Tugas yang seharusnya 'hampir selesai' minggu lalu ternyata belum juga selesai, dan umpan balik tersembunyi di dalam utas komentar yang tak ada yang bisa menemukannya.

Jadi, Anda melakukan apa yang dilakukan kebanyakan tim kecil. Anda menambahkan alat lain, daftar periksa, atau solusi sementara. Selama seminggu atau dua minggu, semuanya terasa terkendali lagi. Namun, kemudian tidak lagi.

Dalam perbandingan antara Asana dan ClickUp, kedua alat ini menjanjikan untuk menata kekacauan. Namun, bagi bisnis kecil, pilihan ini bergantung pada bagaimana tim Anda sebenarnya bekerja saat tenggat waktu ketat, peran saling tumpang tindih, dan tidak ada departemen operasional yang menangani hal-hal di belakang layar. Mari bandingkan keduanya untuk membantu Anda memilih yang terbaik! 🌟

Asana vs. ClickUp Sekilas

Sebelum membahas lebih dalam, berikut ini gambaran singkat tentang perbandingan antara Asana dan ClickUp.

Tabel ini menyoroti perbedaan utama dalam pendekatan keduanya, membantu Anda melihat filosofi mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim Anda sejak awal. 👇

Kategori Asana ClickUp Paling cocok untuk Tim yang menginginkan manajemen tugas yang terfokus Tim yang menginginkan satu platform untuk semua pekerjaan Keunggulan utama Antarmuka yang bersih, alur kerja yang sederhana Ruang kerja AI terintegrasi, penyesuaian, dokumen bawaan, papan tulis, obrolan, dan fitur lainnya Pendekatan AI Fitur AI tambahan AI bawaan (ClickUp Brain) di seluruh fitur Kurva pembelajaran Kurva pembelajaran awal yang lebih rendah Awal yang lebih menantang, fleksibilitas jangka panjang yang lebih besar Tampilan dan struktur Daftar, papan, dan kalender yang kuat; kebutuhan Gantt/beban kerja memerlukan paket berlangganan tingkat atas Tampilan ClickUp yang lengkap (daftar, papan, Gantt, kalender, peta pikiran, beban kerja) pada paket berlangganan tingkat bawah Kolaborasi Komentar tugas, @mention, pesan dasar Dokumen bawaan, obrolan, papan tulis, dan perekaman layar mengurangi penumpukan alat Otomatisasi Aturan dan templat sederhana Otomatisasi terperinci dengan kondisi/pemicu lebih mudah diskalakan Dukungan Pusat bantuan yang baik; 24/7, terutama untuk perusahaan Dukungan 24/7 bahkan pada paket berlangganan tingkat bawah, pembaruan fitur yang cepat

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia tempat proyek, dokumen, percakapan, dan analitik Anda berada dalam satu tempat, dengan AI kontekstual yang tertanam sebagai lapisan kecerdasan yang memahami pekerjaan Anda dan membantu memajukannya.

Bagi bisnis kecil, perbedaan ini sangat penting karena menentukan apakah Anda perlu membayar dan mengelola sejumlah alat terpisah atau menjalankan seluruh operasional dari satu tempat.

📮 Wawasan ClickUp: 24% orang memimpikan adanya ‘tab utama’ yang dapat menangani semuanya sekaligus. Logikanya sederhana: otak kita tidak dirancang untuk menangani puluhan tab yang terbuka, dan setiap jendela baru menambah tekanan halus serta beban kognitif, meskipun Anda tidak menyadarinya. 🧠 Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengonsolidasikan informasi, mencari di berbagai model AI, dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan secara instan. Pendamping desktop AI ini memberi Anda satu titik akses tanpa perlu khawatir harus membuka semua jendela. Lebih rapi, lebih tenang, lebih terkendali. ✨

Harga ClickUp

Apa itu Asana?

melalui Asana

Asana adalah platform manajemen kerja berbasis cloud yang dirancang untuk membantu tim mengatur tugas, melacak proyek, dan berkolaborasi secara efisien. Platform ini mengelompokkan pekerjaan ke dalam proyek, tugas, subtugas, dan jadwal.

Anda dapat menetapkan tanggung jawab, menentukan tenggat waktu, dan memantau kemajuan melalui tampilan intuitif seperti daftar, papan, kalender, dan diagram Gantt. Alat ini menyediakan cara yang rapi dan terprediksi untuk mengelola proyek linier.

Harga Asana

Gratis

Paket Pemula: $13,49 per bulan per pengguna

Keuntungan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Perbandingan Fitur untuk Tim Kecil

Daftar fitur yang panjang tidak berguna tanpa konteks. Yang benar-benar penting adalah bagaimana fitur-fitur ini memecahkan masalah nyata yang dihadapi tim kecil Anda setiap hari, terutama ketika Anda tidak memiliki manajer proyek khusus untuk mengonfigurasi sistem yang kompleks.

Ayo mulai! 💪

Fitur #1: Kemudahan penggunaan dan kurva pembelajaran

Tantangan terbesar bagi perangkat lunak baru apa pun adalah membuat tim Anda benar-benar menggunakannya. Jika pengaturannya terlalu rumit, orang-orang akan kembali ke kebiasaan lama mereka menggunakan email dan spreadsheet, sehingga menghilangkan tujuan dari investasi tersebut. Kurva pembelajaran suatu alat menjadi faktor yang sangat penting:

Asana

Asana dikenal karena kesederhanaannya yang menonjol. Antarmuka pengguna yang rapi dan desain yang sederhana membuat sebagian besar anggota tim dapat mulai membuat dan mengelola tugas dalam hitungan menit. Bagi bisnis kecil yang hanya membutuhkan daftar tugas dasar untuk segera terorganisir, ini merupakan keunggulan yang signifikan.

ClickUp

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda. Platform ini memberi Anda kendali lebih besar atas pengaturan ruang kerja Anda, termasuk status, tampilan, struktur tugas, dan otomatisasi, untuk memastikan Anda menghilangkan tumpukan pekerjaan. Namun, fleksibilitas tersebut berarti Anda tidak memiliki titik awal yang serba guna. Anda perlu sedikit lebih banyak merencanakan di awal.

Namun demikian, di sinilah ClickUp mulai menunjukkan keunggulannya. Alih-alih memaksa tim Anda mengikuti cara kerja yang kaku, Anda dapat menyesuaikan alat ini dengan cara kerja yang sudah Anda terapkan.

🏆 Pemenang: Seri! Jika Anda membutuhkan alat yang dapat langsung digunakan tim Anda dengan pengaturan minimal, Asana lebih unggul. Namun, jika Anda menginginkan sistem yang dapat beradaptasi seiring pertumbuhan bisnis Anda, ClickUp menjadi pilihan yang kuat.

💡 Tips Pro: Hindari kendala pada tahap pengaturan awal dengan menggunakan Template ClickUp, yang menyediakan struktur siap pakai untuk ratusan kasus penggunaan, mulai dari kampanye pemasaran hingga proses onboarding klien. Hal ini memungkinkan Anda untuk memulai dengan cepat dan kemudian menyesuaikan platform seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Fitur #2: Manajemen tugas dan proyek

Bisnis Anda kemungkinan besar menangani berbagai jenis pekerjaan seperti proyek klien, operasional internal, kampanye pemasaran, dan pengembangan produk. Sistem yang kaku yang memperlakukan semua pekerjaan secara sama akan menimbulkan kekacauan:

Asana

Asana dirancang dengan mengutamakan kejelasan. Tugas, subtugas, garis waktu, dan ketergantungan mudah diatur dan diikuti. Anda dapat menugaskan pekerjaan, menambahkan tenggat waktu, melampirkan file, dan melacak kemajuan tanpa hambatan berarti. Fitur seperti garis waktu, tonggak pencapaian, dan ketergantungan memudahkan Anda merencanakan pekerjaan tanpa tersesat dalam detail.

ClickUp

ClickUp menawarkan pengelolaan tugas dan proyek yang lebih mendalam. Platform ini menggunakan struktur bertingkat berupa Workspace, Space, Folder, List, dan ClickUp Task untuk mengatur segala hal. Artinya, Anda dapat membuat Space khusus untuk setiap departemen, seperti ‘Pemasaran’ atau ‘Pekerjaan Klien’, lalu menggunakan Folder dan List untuk mengelola proyek dan inisiatif individu di dalam departemen tersebut.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul! ClickUp lebih mampu menangani kompleksitas, dan bagi bisnis kecil yang sedang berkembang, fleksibilitas tersebut benar-benar membuat perbedaan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Lihat pekerjaan Anda dari berbagai sudut pandang dengan lebih dari 15 Tampilan ClickUp. Anda tidak terikat pada satu format saja, dan setiap anggota tim dapat memilih tampilan yang sesuai dengan cara berpikir dan merencanakan mereka.

Tugaskan tugas ke beberapa penerima, bagi pekerjaan menjadi subtugas, dan lacak waktu dengan ClickUp Views

Anda akan mendapatkan akses ke:

Tampilan Daftar: Daftar tugas yang kuat untuk mengatur, menyortir, dan menyaring tugas

Tampilan Papan: Papan bergaya Kanban yang sempurna untuk Papan bergaya Kanban yang sempurna untuk memvisualisasikan alur kerja

Diagram Gantt: Garis waktu untuk merencanakan proyek dan mengelola ketergantungan

Tampilan Kalender: Kalender klasik untuk penjadwalan dan perencanaan konten atau kampanye

Tampilan Garis Waktu: Tampilan linier untuk perencanaan peta jalan dan Tampilan linier untuk perencanaan peta jalan dan pengelolaan sumber daya

Ketika percakapan tim Anda terjadi di satu aplikasi, rencana proyek di aplikasi lain, dan dokumentasi di aplikasi ketiga, Anda menciptakan penyebaran konteks. Hal ini berarti tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi yang mereka butuhkan di berbagai platform.

Asana

Asana menjaga kolaborasi bisnis tetap terintegrasi erat dengan tugas. Anda dapat memberikan komentar langsung pada tugas, menandai rekan tim, melampirkan file, dan menjaga percakapan tetap relevan dengan konteks. Ada juga kotak masuk yang menampilkan pembaruan, mention, dan aktivitas di seluruh proyek, membantu individu tetap mengontrol pekerjaan mereka. Asana bekerja dengan baik bersama alat seperti Slack atau email, daripada mengumpulkan semuanya ke dalam satu tempat.

ClickUp

ClickUp terus berupaya memusatkan kolaborasi di dalam alat itu sendiri. Pada tingkat tugas, Anda mendapatkan komentar berurutan, penyebutan, berbagi file, dan kemampuan untuk menetapkan komentar sebagai tindakan yang harus dilakukan. Dengan cara ini, umpan balik berubah menjadi pekerjaan.

Atasi tumpukan pekerjaan dengan alat kolaborasi yang terintegrasi langsung ke dalam ClickUp.

ClickUp Chat : Lakukan percakapan di saluran khusus atau langsung di samping tugas Anda, sehingga diskusi tetap terhubung dengan pekerjaan Lakukan percakapan di saluran khusus atau langsung di samping tugas Anda, sehingga diskusi tetap terhubung dengan pekerjaan

ClickUp Docs : Buat ringkasan proyek, agenda rapat, dan wiki perusahaan yang terhubung langsung ke Tugas Anda, memastikan semua orang memiliki akses ke informasi terbaru Buat ringkasan proyek, agenda rapat, dan wiki perusahaan yang terhubung langsung ke Tugas Anda, memastikan semua orang memiliki akses ke informasi terbaru

Papan Tulis ClickUp : Lakukan brainstorming ide, buat peta alur kerja, dan rencanakan proyek secara visual bersama tim Anda secara real-time Lakukan brainstorming ide, buat peta alur kerja, dan rencanakan proyek secara visual bersama tim Anda secara real-time

🏆 Pemenang: ClickUp menang! ClickUp menggabungkan percakapan, dokumen, dan perencanaan ke dalam satu sistem, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berpindah-pindah alat.

Fitur #3: Kolaborasi dan komunikasi

Fitur #4: Kemampuan otomatisasi

Sebagai bisnis kecil, tim Anda harus menangani berbagai tugas. Setiap menit yang dihabiskan untuk proses manual, seperti memperbarui status proyek atau mengingatkan seseorang tentang tenggat waktu, adalah waktu yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan strategis yang menghasilkan pendapatan.

Kedua platform menawarkan otomatisasi, tetapi tingkat aksesibilitas dan kemampuannya berbeda:

Asana

Asana mengutamakan kesederhanaan dalam hal otomatisasi. Fitur ‘Rules’ memungkinkan Anda mengotomatiskan tindakan umum seperti memperbarui tanggal jatuh tempo dan mengirimkan pemberitahuan. Namun, otomatisasi di Asana cenderung tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan. Fitur ini menangani alur kerja linier dengan baik. Namun, jika proses Anda melibatkan kondisi, tindakan lintas proyek, atau logika berlapis, Anda mungkin mulai menemui batasan.

ClickUp

Otomatisasi ClickUp dirancang untuk menjalankan dan menyederhanakan alur kerja Anda. Dengan perpustakaan pemicu, kondisi, dan tindakan yang luas, Anda dapat mengotomatiskan hampir semua tugas berulang tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Anda dapat memilih dari perpustakaan besar resep otomatisasi siap pakai atau membuatnya sendiri. Anda akan mendapatkan Pemicu (peristiwa yang memicu otomatisasi), Kondisi (kriteria yang harus dipenuhi agar otomatisasi berjalan), dan Tindakan (tugas yang dilakukan oleh otomatisasi).

🏆 Pemenang: ClickUp keluar sebagai pemenangnya! ClickUp menawarkan fleksibilitas, kontrol, dan skalabilitas yang lebih baik, sehingga lebih cocok untuk tim.

🚀 Keunggulan ClickUp: Otomatiskan pengambilan keputusan dan eksekusi dengan ClickUp Super Agents. Anda dapat melampaui otomatisasi berbasis aturan menuju alur kerja yang benar-benar beradaptasi dan merespons berdasarkan konteks. Pada dasarnya, Anda dapat mendelegasikan bagian-bagian dari alur kerja Anda kepada AI yang memahami apa yang terjadi di dalam ruang kerja Anda.

Kurangi kebutuhan akan koordinasi manual sepenuhnya dengan ClickUp Super Agents

Misalnya, Anda baru saja memindahkan Tugas ke ‘Tinjauan Klien’. Alih-alih mengoordinasikan langkah selanjutnya secara manual, Anda dapat membuat agen khusus untuk:

Periksa apakah semua subtugas telah selesai

Rangkum hasil kerja menjadi laporan pembaruan yang mudah dipahami klien

Tag manajer akun dan tetapkan tindak lanjut

Atur pengingat jika klien belum merespons dalam dua hari

Buat Super Agent pertama Anda:

Tidak ada satu alat pun yang bisa melakukan segalanya, dan bisnis kecil Anda kemungkinan besar bergantung pada beberapa aplikasi utama seperti Google Drive untuk file atau Teams untuk obrolan cepat. Masalahnya adalah hal ini menciptakan silo informasi. Baik Asana maupun ClickUp menawarkan berbagai integrasi dengan alat bisnis populer:

Asana

Asana terintegrasi dengan mulus dengan sebagian besar alat yang sudah digunakan oleh bisnis kecil. Ini mencakup aplikasi untuk komunikasi (seperti Slack), berbagi file (Google Drive, Dropbox), dan kalender. Keunggulannya terletak pada keandalan dan kemudahan pengaturan. Sebagian besar integrasi bersifat plug-and-play: Anda menghubungkan alat tersebut, mengatur beberapa preferensi, dan alat tersebut langsung berfungsi.

ClickUp

ClickUp mengambil pendekatan yang lebih luas. Integrasi ClickUp memungkinkan Anda terhubung dengan lebih dari 1.000 alat dari berbagai kategori, termasuk komunikasi, pengembangan, penyimpanan, pelacakan waktu, dan lainnya. Namun, ClickUp juga berusaha mengurangi penggunaan alat yang berlebihan, sehingga meminimalkan jumlah alat yang Anda butuhkan sejak awal.

Misalnya, alih-alih sangat bergantung pada alat eksternal, ClickUp menghadirkan fitur seperti dokumen, obrolan, papan tulis, dan pelacakan waktu dalam satu platform yang sama.

🏆 Pemenang: Seri! Jika Anda menginginkan kontrol yang lebih mendalam dan opsi untuk mengintegrasikan alat-alat seiring waktu, ClickUp menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, sementara Asana memudahkan integrasi tanpa ribet.

Fitur AI untuk Tim Usaha Kecil

AI untuk bisnis kecil ibarat anggota tim tambahan yang tidak mampu Anda sewa. Ia adalah penulis naskah yang membantu Anda menyusun email pemasaran, staf administrasi yang merangkum catatan rapat, dan koordinator proyek yang mengidentifikasi hambatan.

Penggunaan berbagai alat AI yang tidak terintegrasi akan menyebabkan penyebaran AI yang tidak terkendali. Ini adalah proliferasi alat dan platform AI yang tidak terencana tanpa pengawasan atau strategi, yang mengakibatkan pemborosan biaya langganan, duplikasi upaya, risiko keamanan, dan ketidakmampuan total untuk mengendalikan jejak AI organisasi Anda.

Mari kita bandingkan keduanya:

Asana

Asana Intelligence berfokus pada membantu menyelesaikan tugas dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana, tanpa mengubah cara kerja dasar alat tersebut.

Asisten AI ini membantu dalam:

Ringkasan tugas: Pahami dengan cepat utas komentar yang panjang atau pembaruan

Saran cerdas: Rekomendasikan tanggal jatuh tempo, prioritas, atau langkah selanjutnya

Pembaruan tujuan dan status: Buat ringkasan proyek untuk pelaporan

Bantuan konten dasar: Ubah atau sesuaikan nada pesan

Hal ini meningkatkan visibilitas dan kejelasan, tetapi sebagian besar tetap berada dalam batas bantuan tingkat tugas.

ClickUp

AI ClickUp lebih terintegrasi ke dalam cara kerja yang sebenarnya, berinteraksi dengan ruang kerja, data, dan alur kerja Anda.

Anda akan mendapatkan:

Bantuan AI kontekstual

ClickUp Brain berfungsi seperti asisten yang memahami konteks ruang kerja. Ia mengambil konteks dari tugas, dokumen, komentar, dan bahkan alat yang terhubung.

Minta ClickUp Brain untuk mengambil informasi dari ruang kerja Anda dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Fitur yang ditawarkan:

Jawab pertanyaan tentang pekerjaan Anda (‘Apa yang menghambat proyek ini?’)

Buat tugas, subtugas, dan rencana proyek

Ringkas seluruh proyek atau aliran aktivitas

Isi otomatis properti tugas seperti penanggung jawab atau prioritas

Cari di berbagai alat (Google Drive, GitHub, dll.) untuk konteks

Misalnya, jika Anda bergabung dengan proyek di tengah jalan, Anda cukup bertanya kepada ClickUp Brain: ‘Apa yang menghambat proyek perancangan ulang situs web saat ini?’ ClickUp Brain akan memindai tugas, komentar, dan status, lalu memberi tahu Anda tugas-tugas yang terlambat, ketergantungan yang terhambat, serta siapa yang bertanggung jawab atas apa.

💡 Tips Pro: Ajak ClickUp AI Notetaker ke rapat virtual Anda. Ia akan secara otomatis mencatat percakapan, membuat ringkasan, dan bahkan membuat daftar tindakan untuk Anda

Alat AI untuk desktop

Jika ClickUp Brain berada di dalam ruang kerja Anda, ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan tersebut di luar ruang kerja. Anggap saja sebagai lapisan AI desktop yang terintegrasi dengan semua alat Anda.

Perluas kecerdasan AI Anda ke seluruh alat dan alur kerja Anda dengan ClickUp Brain MAX

Inilah yang membedakannya:

Berfungsi sebagai asisten AI yang selalu siap di berbagai aplikasi (email, dokumen, Slack, dll.)

Memungkinkan Anda beralih di antara berbagai model AI di satu tempat, termasuk GPT, Claude, dan Gemini

Mendukung pengeditan langsung (mengedit teks langsung di dalam aplikasi apa pun)

Termasuk fitur suara ke teks ( ClickUp Talk to Text ) untuk membuat tugas atau konten dengan lebih cepat

Terhubung kembali ke ruang kerja ClickUp Anda untuk tindakan secara real-time

Cara Memilih Alat yang Tepat untuk Tim Anda

Sederhanakan keputusan Anda dengan mengikuti kerangka kerja praktis.

Fokuslah pada pemahaman akan kebutuhan nyata tim Anda daripada membandingkan setiap fitur.

Lakukan audit terhadap alat yang Anda gunakan saat ini: Buat daftar Buat daftar semua aplikasi yang digunakan tim Anda untuk manajemen proyek, dokumentasi, dan komunikasi. Identifikasi di mana informasi hilang atau pekerjaan terlewatkan saat berpindah antar aplikasi tersebut Identifikasi pola alur kerja Anda: Apakah proyek-proyek Anda umumnya serupa dan dapat diulang, ataukah sangat bervariasi? Apakah tim yang berbeda (misalnya, pemasaran vs. operasional) perlu melihat pekerjaan mereka dengan cara yang berbeda? Pertimbangkan arah pertumbuhan Anda: Di mana Anda melihat bisnis Anda dalam satu tahun ke depan? Jika Anda berencana untuk menggandakan jumlah tim atau menangani proyek yang lebih kompleks, pilihlah alat yang mampu menangani kondisi di masa depan tersebut, bukan hanya kondisi saat ini Uji dengan pekerjaan nyata: Jangan hanya membuat ‘proyek uji coba’. Gunakan versi gratis dari kedua platform tersebut untuk menjalankan proyek kecil yang nyata dari awal hingga akhir. Perhatikan dengan cermat di mana Anda merasakan hambatan dan di mana Anda merasakan kemajuan Evaluasi kegunaan AI: Bagi tim kecil, AI dapat menjadi pembeda yang signifikan. Uji fitur AI dari masing-masing platform pada tugas harian Anda. Lihat mana yang lebih menghemat waktu Anda dalam menulis, merangkum informasi, atau membuat daftar tindakan

Alat mana yang cocok untuk bisnis kecil Anda?

Pilihan yang tepat sepenuhnya bergantung pada kebutuhan tim Anda dan filosofi alur kerja. Tidak ada alat yang 'terbaik' secara mutlak, hanya yang paling sesuai untuk Anda.

Pilih Asana jika:

Tim Anda membutuhkan alat yang sederhana dan ringkas untuk melacak tugas, dan alat tersebut tidak memerlukan penyesuaian yang rumit

Anda sudah puas dengan rangkaian alat yang ada untuk dokumen, obrolan, dan wiki internal

Memulai dalam hitungan menit lebih penting daripada memiliki platform yang dapat diskalakan untuk menangani alur kerja yang kompleks dan terus berkembang

Proyek-proyek Anda umumnya sederhana dan mengikuti pola yang konsisten

Pilih ClickUp jika:

Anda ingin mengintegrasikan pekerjaan Anda dan mengurangi jumlah langganan yang Anda bayar

Tim Anda mengelola berbagai jenis proyek yang memerlukan tampilan dan proses khusus yang berbeda-beda

Anda menyadari manfaat asisten AI yang dapat membantu dalam menulis, merangkum, dan mengotomatisasi pekerjaan

Anda memperkirakan bisnis Anda akan berkembang dan membutuhkan platform yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda tanpa harus melakukan migrasi di kemudian hari

Berikut ini pendapat Derek Clements, Manajer Pemasaran di BankGloucester, tentang ClickUp:

ClickUp menawarkan lebih banyak fitur dan pengalaman yang lebih baik daripada yang lain. Asana adalah pesaing tertua, dan sangat bagus untuk manajemen tugas, tetapi tidak memiliki banyak fitur di luar itu… Saya paling sering menggunakan fitur dasar ClickUp seperti ruang/folder/daftar dan tampilan Kalender karena fitur-fitur tersebut paling serbaguna. Namun, jika Anda membutuhkan format atau visualisasi tertentu, ClickUp memiliki banyak fitur yang lebih mendalam seperti pelacakan waktu, otomatisasi tugas, dasbor, dan lainnya.

Kesimpulan untuk Usaha Kecil

Asana dan ClickUp mewakili dua filosofi yang berbeda mengenai cara mengelola pekerjaan. Asana menyediakan manajemen tugas terbaik di kelasnya yang terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem alat-alat khusus lainnya. ClickUp dibangun berdasarkan keyakinan bahwa penumpukan alat adalah musuh produktivitas dan menawarkan ruang kerja tunggal yang terintegrasi untuk menggantikan seluruh ekosistem tersebut.

Bagi bisnis kecil saat ini, pilihannya sudah jelas.

Pendekatan terintegrasi ClickUp secara langsung mengatasi masalah kerja modern. Platform ini menawarkan solusi yang dapat disesuaikan, di mana tugas, dokumen, obrolan, dan AI Anda terintegrasi dalam satu tempat, sehingga tim kecil Anda memiliki alat untuk bekerja lebih efisien.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah usaha kecil dapat menggunakan paket gratis ClickUp untuk pekerjaan yang sesungguhnya?

Ya, ClickUp menawarkan tugas tanpa batas dan berbagai tampilan proyek, sehingga tim kecil memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mengelola proyek klien dan tugas internal sejak hari pertama.

Bagaimana perbandingan ClickUp dengan Asana untuk tim yang sedang berkembang?

Sesuaikan dengan kompleksitas tim Anda menggunakan kustomisasi mendalam dan fitur bawaan ClickUp seperti Docs dan Chat, sehingga Anda tidak perlu menambahkan alat lain seiring pertumbuhan tim.

Apa cara tercepat untuk beralih dari Asana ke ClickUp?

Pindahkan proyek, tugas, dan penugas Anda dalam hitungan menit menggunakan alat impor langsung Asana dari ClickUp, dan manfaatkan sumber daya onboarding kami agar tim Anda dapat segera beradaptasi.

