10 Alat Manajemen Proyek Terbaik untuk Penulis Tahun 2026

Saat ini, satu artikel saja bisa melibatkan riset di lima tab, wawancara melalui Zoom, draf yang dibagikan untuk ditinjau, penyuntingan SEO, koordinasi desain, persetujuan klien, dan pemantauan kinerja.

Dan di situlah masalah mulai muncul.

Anda membuat draf di satu alat, melacak tugas di alat lain, dan melakukan brainstorming di alat ketiga. Menulis itu sendiri menjadi bagian yang mudah, tetapi mengelola semuanya itulah pekerjaan yang sesungguhnya.

Manajemen proyek untuk penulis berfokus pada kejelasan. Beberapa alat dirancang untuk perencanaan visual, beberapa lebih cocok untuk naskah panjang, sementara yang lain unggul dalam tim editorial kolaboratif.

Dalam panduan ini, kami telah merangkum 10 alat manajemen proyek terbaik untuk penulis agar Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengatur pekerjaan Anda dan lebih banyak waktu untuk benar-benar menulisnya. ✍️

Berikut adalah tabel perbandingan semua alat manajemen proyek untuk penulis di blog ini. 📊

Alat Paling cocok untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Manajemen pengetahuan dan tugas all-in-one dengan otomatisasi yang didukung AI dan alur kerja lintas alat untuk penulis individu, tim kecil, dan organisasi perusahaan yang mengoordinasikan proyek, tiket, dan dokumen Satu platform dengan Tugas, daftar, Dokumen & tujuan, ClickUp Brain, berbagai model AI, manajemen waktu, dan Otomatisasi khusus Gratis selamanya; tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion Membangun ruang kerja menulis yang dapat disesuaikan dengan AI bawaan untuk penulis yang ingin membangun ruang kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan dari awal Tampilan basis data (tabel, papan, garis waktu, kalender), blok yang disinkronkan, asisten penulisan AI Notion, Catatan Rapat AI dengan daftar tindakan untuk membantu Anda tetap terorganisir Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Scrivener Mengelola naskah panjang mulai dari draf hingga ekspor bagi penulis novel yang menyusun naskah kompleks dengan banyak bab Pengorganisasian naskah bergaya binder, papan pengumuman dengan kartu indeks virtual, pembuat kerangka dengan restrukturisasi seret dan lepas, tampilan penelitian layar terbagi Paket berbayar mulai dari $23,99 per bulan per pengguna Trello Alur kerja penulisan bergaya Kanban yang visual untuk penulis yang berpikir secara visual dan lebih menyukai alur kerja bergaya Kanban Papan Kanban visual, otomatisasi Butler (aturan & perintah), Power-Ups untuk fungsionalitas tambahan, tampilan kalender & perencanaan Gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna Google Workspace Operasi penulisan dan penyuntingan kolaboratif di cloud untuk tim penyuntingan yang tersebar yang membutuhkan kolaborasi secara real-time Kolaborasi real-time di Google Docs (mode saran & riwayat versi), Gemini AI di Docs/Gmail/Drive, penyimpanan cloud Google Drive Paket berbayar mulai dari $5,60 per bulan per pengguna Asana Alur kerja editorial terstruktur dengan ketergantungan tugas untuk manajer editorial dan manajer proyek yang mengawasi alur kerja penerbitan bertahap Ketergantungan tugas untuk alur kerja terstruktur, bidang kustom untuk pelacakan editorial, pembuat alur kerja & otomatisasi aturan, serta tampilan manajemen beban kerja dan sumber daya Gratis; Paket berbayar mulai dari $30,49 per bulan per pengguna Airtable Membangun sistem konten berbasis data tanpa kode untuk tim operasional yang mengelola basis data editorial terstruktur Database relasional dengan catatan yang terhubung, otomatisasi berbasis pemicu, bidang dan agen AI Airtable, serta formulir pendaftaran yang dapat disesuaikan dengan logika pengalihan Gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna Monday.com Manajemen pekerjaan yang fleksibel dan visual dengan AI bawaan untuk manajer yang membutuhkan visibilitas beban kerja dan dasbor lintas proyek Papan visual dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, AI Blocks (ringkasan, terjemahan, pengelompokan), Workdocs untuk kolaborasi langsung, serta tampilan beban kerja dan sumber daya dalam antarmuka yang mudah digunakan Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Milanote Brainstorming visual dan perencanaan proyek kreatif bagi para pencerita yang memetakan karakter dan alur cerita secara spasial Papan visual tanpa batas, alat pemotong web untuk menangkap inspirasi secara instan, templat garis besar karakter & cerita, penyisipan media (gambar, video, tautan) Gratis; Paket berbayar mulai dari $12,50 per bulan per pengguna Evernote Membangun "otak kedua" yang dapat dicari bagi para penulis profesional yang ingin mencatat ide dengan cepat di berbagai perangkat Buku catatan dengan tumpukan bertingkat & penandaan, alat pemotong web untuk mengumpulkan bahan penelitian, tugas terintegrasi di dalam catatan, pemindaian dokumen dengan OCR Paket berbayar mulai dari $14,99 per bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap penyedia layanan, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Manajemen Proyek untuk Penulis?

Penulis mengolah ide melalui berbagai tahap: riset, kerangka, draf, revisi, dan penerbitan. Artinya, alat yang tepat harus mendukung realitas pekerjaan editorial. Berikut adalah fitur utama yang perlu dievaluasi saat memilih alat manajemen proyek kreatif. 👇

Menjadikan tenggat waktu terlihat dan mudah dikelola: Menampilkan tanggal jatuh tempo, jadwal penerbitan, dan titik pemeriksaan tonggak pencapaian melalui Menampilkan tanggal jatuh tempo, jadwal penerbitan, dan titik pemeriksaan tonggak pencapaian melalui tampilan kalender editorial , garis waktu, atau tampilan bergaya Gantt

Struktur kerja berdasarkan tahap penulisan: Membagi proyek menjadi fase-fase yang jelas seperti pembuatan kerangka, penulisan draf, penyuntingan, persetujuan, dan penerbitan, dengan pelacakan status yang menunjukkan kemajuan

Memusatkan kolaborasi dan umpan balik editorial: Memungkinkan komentar langsung, diskusi berurutan, dan berbagi draf sehingga revisi dapat dilakukan sesuai konteks

Menghubungkan riset langsung ke proyek: Menyimpan catatan, tautan sumber, brief, dan berkas referensi bersama dengan dokumen terkait untuk menghindari pencarian di folder dan aplikasi terpisah

Menjaga riwayat versi yang rapi: Melacak revisi dan menyimpan draf-draf sebelumnya sehingga perubahan tercatat, dapat dipulihkan, dan mudah dibandingkan

Menyediakan tampilan alur kerja yang fleksibel: Beralih antara daftar, papan, dan kalender tergantung pada apakah Anda sedang merencanakan konten, mengelola penyuntingan, atau memeriksa tenggat waktu

Dapat digunakan dari mana saja: Sinkronisasi secara real-time di desktop dan perangkat seluler sehingga penulis dapat mencatat ide, memperbarui tugas, atau menanggapi umpan balik saat dalam perjalanan

📮 Wawasan ClickUp: Tahukah Anda bahwa 45% orang memeriksa ponsel mereka setiap beberapa menit—seringkali untuk mencari jawaban cepat atau sekadar istirahat sejenak? Namun, kebiasaan terus-menerus memeriksa ponsel, seperti sekilas melihat email saat menulis laporan, sebenarnya memecah konsentrasi Anda dan mengganggu pekerjaan mendalam. 🖤 Di sinilah ClickUp Brain MAX berperan. Sebagai asisten desktop berbasis AI Anda, Brain MAX memungkinkan Anda mengobrol, merencanakan, membuat tugas, dan mencari aplikasi pihak ketiga tanpa harus meninggalkan ruang kerja Anda atau mengambil ponsel. Butuh inspirasi kreatif? Gunakan suara Anda untuk menulis haiku, menghasilkan konten dengan berbagai model AI, atau menangani tugas administratif—memberi mata (dan konsentrasi) Anda istirahat yang sangat dibutuhkan.

Alat Manajemen Proyek Terbaik untuk Penulis

Baik Anda seorang freelancer mandiri yang menangani banyak klien atau bagian dari tim editorial yang dinamis, alat-alat ini dirancang untuk memberikan kejelasan, transparansi, dan momentum pada alur kerja penulisan Anda. 💁

1. ClickUp (Pilihan terbaik bagi penulis yang menginginkan ruang kerja AI terintegrasi)

ClickUp untuk Tim Manajemen Proyek adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, sebuah lingkungan digital yang menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, sasaran, dasbor, dan AI.

Ini menghilangkan Work Sprawl, yang berarti tidak perlu lagi membuat draf di satu aplikasi, melacak tenggat waktu di aplikasi lain, mengelola umpan balik melalui email, dan melakukan brainstorming di alat ketiga. Semuanya berada dalam satu ekosistem, dan AI memahami semuanya.

Berikut ini cara kerjanya dalam praktik:

Atur konten Anda dengan ClickUp Docs

Anggaplah ClickUp Docs sebagai pusat penulisan utama Anda untuk kerangka kerja, draf, riset, panduan gaya, bahan referensi, kalender editorial, dan bahkan umpan balik tim. Dokumen-dokumen ini terhubung langsung ke alur kerja Anda, sehingga Anda dapat menghubungkan brief ke Tugas ClickUp, menyematkan panduan gaya di dalam alur kerja, atau membuat daftar isi secara otomatis.

Susun konten dengan judul, buat tabel, sematkan media, sisipkan blok kode, dan atur draf panjang dengan rapi menggunakan ClickUp Docs

Misalnya, Anda dapat membuat dokumen ‘Draf Buletin Mingguan’, menyematkan tautan penelitian, catatan editorial, dan @mention untuk rekan tim. Anda juga dapat menautkan Tugas langsung di dalam dokumen, mengubah teks menjadi tindakan yang harus dilakukan, serta menetapkan tenggat waktu.

Percepat proses penulisan dengan ClickUp Brain

Sebagai bagian dari alur kerja Manajemen Pengetahuan ClickUp, ClickUp Brain adalah AI Kontekstual yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda, termasuk Dokumen, tugas, komentar, dan obrolan, yang berarti ia bekerja dengan konteks lengkap proyek Anda.

Bagi para penulis, alat ini berfungsi sebagai mitra kreatif sekaligus asisten produktivitas.

Anda dapat membuat draf langsung di dalam bidang teks mana pun. Untuk postingan blog, garis besar, teks halaman arahan, utas media sosial, dan naskah video, cukup ketikkan prompt dan Brain akan menghasilkan draf. Sorot teks yang ada dan pilih untuk:

Tingkatkan kualitas penulisan

Perbaiki ejaan dan tata bahasa

Perpanjang atau perpendek

Sederhanakan konten yang rumit

Lanjutkan menulis dari bagian terakhir yang Anda tinggalkan

Buat daftar tindakan dari sebuah draf

Terjemahkan ke dalam berbagai bahasa

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan, saran kreatif, dan daftar tindakan, langsung di dalam ClickUp Docs

Jika Anda membuat daftar tugas dari dokumen brief konten, brief tersebut akan diubah menjadi Tugas ClickUp yang terstruktur. Anda juga dapat menggunakan prompt khusus atau perintah slash /write untuk dengan cepat mengedit, menulis ulang, atau membuat konten dengan nada tertentu (profesional, percakapan, humoris) serta menyesuaikan tingkat kreativitas tergantung apakah Anda sedang menulis laporan atau posting blog.

📌 Contoh Permintaan: Perbaiki paragraf ini agar terdengar lebih menarik bagi audiens kami dan sarankan tiga opsi judul yang menarik.

Panduan singkat untuk pengguna baru:

Tingkatkan riset dan produktivitas dengan ClickUp Brain MAX

Untuk mengembangkan penulisan AI melampaui tahap draf dan menjadikannya mesin riset yang lengkap, gunakan ClickUp Brain MAX, pendamping desktop AI canggih Anda. Alat ini memperluas fungsi ClickUp Brain melampaui bantuan penulisan dan menjadikannya mesin riset dan produktivitas yang lebih mendalam.

Brain MAX menawarkan:

Pencarian Mendalam di seluruh ruang kerja dan aplikasi yang terhubung, serta di web

Akses ke model AI premium untuk brainstorming dan penyuntingan yang lebih mendalam

Jawaban yang relevan dan sesuai konteks mengenai proyek dan dokumen Anda

Bagi para penulis, ini adalah alat yang sangat berguna selama fase riset. Alih-alih mencari-cari di folder atau tab browser, Anda dapat meminta Brain MAX untuk menampilkan catatan yang relevan, merangkum umpan balik klien sebelumnya, atau menemukan draf terkait secara instan.

Sampaikan ide-ide Anda, buat draf pertama lebih cepat, dan setiap kata akan ditranskripsikan secara otomatis dengan ClickUp Talk to Text

Dan jika Anda berpikir lebih cepat daripada mengetik, Anda dapat mendiktekan ide langsung ke Docs atau Tasks menggunakan ClickUp Talk to Text. Alat ini secara otomatis mengubah ucapan Anda menjadi teks terstruktur yang dapat langsung diedit dengan ClickUp Brain.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur dan opsi penyesuaian, pengguna baru mungkin merasa kewalahan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan ini sudah menjelaskan semuanya:

Hal yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya menggantikan berbagai alat dalam satu platform. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antar aplikasi. ClickUp menawarkan jumlah fitur yang tak tertandingi dibandingkan perangkat lunak lain. Aplikasi ini juga sangat dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun berkat fitur-fitur seperti tampilan multi-pandang yang memungkinkan saya mengatur proyek sesuai kebutuhan, dasbor yang memberikan gambaran jelas tentang laporan dan statistik, serta otomatisasi yang menghemat waktu berjam-jam dengan menangani tugas-tugas berulang.

Hal yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya menggantikan berbagai alat dalam satu platform. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antar aplikasi. ClickUp menawarkan jumlah fitur yang tak tertandingi dibandingkan perangkat lunak lain. Aplikasi ini juga sangat dapat disesuaikan untuk menyesuaikan alur kerja apa pun berkat fitur-fitur seperti tampilan multi-pandang yang memungkinkan saya mengatur proyek sesuai kebutuhan, dasbor yang memberikan gambaran jelas tentang laporan dan statistik, serta otomatisasi yang menghemat waktu berjam-jam dengan menangani tugas-tugas berulang.

🚀 Keunggulan ClickUp: Otomatiskan alur kerja penulisan Anda dengan ClickUp Super Agents. Tidak seperti alat biasa yang hanya merespons, rekan tim AI ini merencanakan, membagi pekerjaan, menindaklanjutinya, dan memberi Anda pembaruan seiring perkembangan proyek. Mereka menggabungkan konteks, penalaran multi-langkah, dan memori untuk mengelola seluruh alur kerja, mulai dari menyusun draf konten hingga menugaskan Tugas. Otomatiskan tugas-tugas berulang agar Anda dapat fokus pada penulisan dengan ClickUp Super Agents Gunakan alat-alat ini untuk: Ubah catatan singkat menjadi kerangka konten terstruktur secara otomatis

Pastikan Anda memenuhi tenggat waktu dan mengirimkan ringkasan status sebelum rapat redaksi

Ambil wawasan dari kampanye sebelumnya dan buat ringkasan kinerja Misalnya, Anda dapat menugaskan Super Agent untuk tujuan ‘Siapkan laporan kemajuan editorial mingguan,’ dan Super Agent akan memindai aktivitas, mendeteksi artikel yang terlambat, menyusun ringkasan, membuat tugas tindak lanjut, dan mengirimkan laporan. Buat agen pertama Anda:

2. Notion (Pilihan terbaik untuk membuat ruang kerja menulis yang dapat disesuaikan dengan AI bawaan)

melalui Notion

Notion menggabungkan proyek penulisan, riset, kalender editorial, dan dokumentasi Anda ke dalam ruang kerja yang fleksibel. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat segala sesuatu di dalam halaman yang dapat menampung teks, basis data, papan kanban, tabel, garis waktu, dan konten tertanam.

Selain itu, Notion AI dan Notion Agent dapat mencari di seluruh halaman, file PDF, dan alat dokumentasi terhubung Anda untuk menampilkan konteks secara instan. Artinya, penulis dapat mengubah transkrip rapat yang berantakan menjadi kerangka kerja yang terstruktur, membuat draf pertama berdasarkan pedoman merek yang tersimpan, atau mengubah catatan penelitian menjadi ringkasan yang siap diterbitkan.

Anda juga dapat mengandalkan AI Meeting Notes untuk mencatat diskusi dan secara otomatis mengekstrak poin-poin tindakan, yang sangat berguna saat mengoordinasikan kontributor, editor, dan pemangku kepentingan di berbagai proyek.

Fitur terbaik Notion

Bangun alur kerja konten yang terstruktur menggunakan Tampilan Database (Tabel, Papan, Garis Waktu, Kalender)

Jaga konsistensi informasi di seluruh halaman dengan Blok yang Disinkronkan

Buat draf, ringkasan, dan versi revisi dengan Notion AI Writing Assistant

Kendalikan akses dengan pengaturan izin dan verifikasi yang canggih

Keterbatasan Notion

Struktur ruang kerja bisa terasa berantakan karena kurangnya hierarki folder tradisional

Otomatisasi bawaan yang terbatas dibandingkan dengan alat manajemen proyek pemasaran khusus

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Inilah yang disampaikan oleh salah satu pelanggan:

Setiap halaman Notion terasa seperti kanvas kosong yang dapat Anda bentuk sesuai kebutuhan. Beberapa halaman menjadi grafik, yang lain berupa daftar, dan beberapa merupakan dokumen kerja yang dibagikan di antara berbagai orang. Fleksibilitas tersebut merupakan nilai tambah yang besar, dan juga mudah dipelajari serta langsung digunakan oleh siapa saja… Ketidakhadiran struktur folder dan pengorganisasian secara keseluruhan benar-benar membuat frustrasi. Ketika saya memiliki dua dokumen yang terkait, saya ingin dapat menempatkannya dalam sebuah folder tanpa mengubah tata letak dokumen tersebut atau cara penampilannya bagi orang lain…

Setiap halaman Notion terasa seperti kanvas kosong yang dapat Anda bentuk sesuai kebutuhan. Beberapa halaman menjadi grafik, yang lain berupa daftar, dan beberapa merupakan dokumen kerja yang dibagikan di antara berbagai orang. Fleksibilitas tersebut merupakan nilai tambah yang besar, dan juga mudah dipelajari serta langsung digunakan oleh siapa saja… Ketidakhadiran struktur folder dan pengorganisasian secara keseluruhan benar-benar membuat frustrasi. Ketika saya memiliki dua dokumen yang terkait, saya ingin dapat menempatkannya dalam sebuah folder tanpa mengubah tata letak dokumen tersebut atau cara penampilannya bagi orang lain…

Jika Anda seorang penulis teknis, ini cocok untuk Anda!

3. Scrivener (Terbaik untuk mengelola naskah panjang mulai dari draf hingga ekspor)

melalui Scrivener

Scrivener dirancang khusus untuk proyek penulisan panjang yang tidak muat dengan rapi dalam satu dokumen. Alih-alih memaksa Anda untuk menggulir ratusan halaman, Scrivener memungkinkan Anda membagi naskah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipindahkan di dalam ‘sidebar bergaya binder’. Anda dapat menyusun adegan tanpa urutan tertentu, menyimpan ide yang belum selesai di folder terpisah, dan mengatur ulang seluruh bab dengan drag and drop.

Bagi novelis, penulis nonfiksi, dan penulis akademis, alat penulisan konten ini membuat proses penyuntingan struktural jauh lebih mudah daripada menggunakan pengolah kata tradisional.

Anda dapat membagi layar editor untuk melihat bahan referensi di samping tulisan Anda, yang sangat berguna bagi jurnalis, penulis biografi, dan peneliti yang memeriksa fakta saat menyusun draf. Saat waktunya berbagi, Scrivener menggabungkan bagian-bagian yang tersebar menjadi naskah yang rapi dan diformat untuk Word, PDF, atau bahkan Final Draft.

Fitur terbaik Scrivener

Atur bab dan adegan secara visual menggunakan Corkboard dengan kartu indeks virtual

Atur ulang seluruh naskah dengan Outliner dan seret-dan-lepas folder

Tetapkan target naskah dan sesi dengan Target Kata & Karakter

Lacak tahap draf menggunakan metadata khusus, label, dan penanda status

Keterbatasan Scrivener

Alat kolaborasi yang kurang memadai untuk penulisan berbasis tim

Membutuhkan panduan/tutorial untuk memahami fungsionalitasnya secara menyeluruh

Harga Scrivener

iOS dan iPadOS: $23,99

MacOS: $59,99

Windows: $59,99

Ulasan dan penilaian Scrivener

G2: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scrivener?

Seorang pengulas G2 mengatakannya seperti ini:

Saya biasanya menangani berbagai tugas penulisan dan organisasi, dan hal yang paling saya hargai dari Scrivener adalah kemampuannya untuk menjaga teks saya tetap terstruktur dalam satu alat, mulai dari kerangka awal hingga konten akhir. Dan berkat fleksibilitasnya, saya dapat menggunakan versi desktop untuk tugas-tugas yang lebih intensif dan aplikasi seluler untuk melakukan penyesuaian cepat atau membuat catatan saat sedang dalam perjalanan. Meskipun menawarkan alat dasar untuk mendeteksi kesalahan, mengintegrasikan sistem proofreading real-time yang lebih canggih akan menjadi langkah besar bagi mereka yang ingin menyempurnakan teks dalam aplikasi yang sama.

Saya biasanya menangani berbagai tugas penulisan dan organisasi, dan hal yang paling saya hargai dari Scrivener adalah kemampuannya untuk menjaga teks saya tetap terstruktur dalam satu alat, mulai dari kerangka awal hingga konten akhir. Dan berkat fleksibilitasnya, saya dapat menggunakan versi desktop untuk tugas-tugas yang lebih intensif dan aplikasi seluler untuk melakukan penyesuaian cepat atau membuat catatan saat sedang dalam perjalanan.

Meskipun menawarkan alat dasar untuk mendeteksi kesalahan, mengintegrasikan sistem proofreading real-time yang lebih canggih akan menjadi langkah besar bagi mereka yang ingin menyempurnakan teks dalam aplikasi yang sama.

🧠 Fakta Menarik: Tulisan paku diakui sebagai salah satu sistem penulisan paling awal, jika bukan yang paling awal, yang dikembangkan di Mesopotamia kuno (khususnya Sumer, di Irak modern) sekitar tahun 3400-3100 SM. Sistem ini diciptakan oleh para administrator dan pejabat kuil untuk memenuhi kebutuhan praktis dan ekonomi, seperti melacak perdagangan, mengelola biji-bijian, dan menghitung ternak.

4. Trello (Pilihan terbaik untuk alur kerja penulisan bergaya kanban visual)

melalui Trello

Trello adalah alat Kanban berbasis web yang digunakan untuk manajemen proyek bagi pemula. Alat ini dikembangkan oleh Atlassian dan menggunakan papan, daftar, dan kartu untuk mengatur pekerjaan secara visual. Anda dapat membuat papan untuk sebuah proyek, membaginya menjadi daftar (seperti Ide, Penyusunan, Penyuntingan, Terbit), dan memindahkan kartu ke tahap berikutnya seiring dengan kemajuan yang terjadi. Hal ini memudahkan Anda untuk melihat dengan sekilas apa saja yang sedang dikerjakan.

Setiap kartu dapat menampung daftar periksa, lampiran, tautan, komentar, dan tanggal jatuh tempo, sehingga sangat praktis untuk mengelola tulisan yang membutuhkan banyak riset. Penulis dapat menyimpan tautan sumber langsung di dalam kartu yang relevan, mencatat poin-poin penting di bagian deskripsi, dan melacak putaran revisi.

Trello juga mendukung pengubahan email dan pesan Slack menjadi tugas, yang berguna ketika detail tugas diterima melalui percakapan yang tersebar.

Fitur terbaik Trello

Otomatiskan tindakan berulang dengan Butler Automation (Aturan, Tombol, Perintah)

Perluas fungsionalitas menggunakan Power-Ups untuk kalender, bidang kustom, dan lainnya

Rencanakan tenggat waktu bersamaan dengan tugas menggunakan Trello Planner (Tampilan Kalender & Penjadwalan)

Cerminkan tugas di beberapa papan menggunakan Card Mirroring

Keterbatasan Trello

Semakin berantakan dan sulit dikelola seiring bertambahnya papan

Tidak ideal untuk proyek yang kompleks atau berlapis-lapis

Harga Trello

Gratis

Standar: $6/bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Umpan balik ini berasal langsung dari seorang pengguna:

Saya suka menggunakan Trello untuk manajemen proyek dan tugas karena membantu menangani banyak tugas sekaligus dan memudahkan proses peninjauan. Saya menyukai fitur ruang kerja dan pelacakan waktu. Kami mengelola beberapa proyek secara bersamaan dengan membuat ruang kerja yang berbeda untuk setiap klien, dan untuk berbagai tugas, kami membuat papan yang berbeda agar semuanya mudah dikelola… Terkadang sulit untuk mengelola proyek yang kompleks dan proyek jangka panjang. Untuk proyek yang kompleks, menjadi sulit untuk mengelola jadwal, tonggak pencapaian, dan tugas. Untuk banyak tugas, kami harus membuat banyak papan, dan itu memakan waktu.

Saya suka menggunakan Trello untuk manajemen proyek dan tugas karena membantu menangani banyak tugas sekaligus dan memudahkan proses peninjauan. Saya menyukai fitur ruang kerja dan pelacakan waktu. Kami mengelola beberapa proyek secara bersamaan dengan membuat ruang kerja yang berbeda untuk setiap klien, dan untuk berbagai tugas, kami membuat papan yang berbeda agar semuanya mudah dikelola… Terkadang sulit untuk mengelola proyek yang kompleks dan proyek jangka panjang. Untuk proyek yang kompleks, menjadi sulit untuk mengelola jadwal, tonggak pencapaian, dan tugas. Untuk banyak tugas, kami harus membuat banyak papan, dan itu memakan waktu.

🔍 Tahukah Anda? Buku yang kini kita kenal sebagai The Chicago Manual of Style pertama kali diterbitkan pada tahun 1906 sebagai buku panduan tipografi sederhana dan, selama beberapa dekade, menjadi salah satu referensi paling berpengaruh bagi para editor dan penulis di Amerika Serikat.

5. Google Workspace (Pilihan terbaik untuk penulisan kolaboratif dan operasi editorial di cloud)

melalui Google Workspace

Google Workspace adalah rangkaian aplikasi produktivitas dan kolaborasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google, yang menggabungkan komunikasi, pembuatan dokumen, penyimpanan, dan manajemen tugas. Rangkaian ini mencakup Gmail, Kalender, Drive, Dokumen, Lembar Kerja, Slide, Meet, Chat, dan Tugas, yang semuanya dirancang untuk bekerja sama secara real-time.

Docs berfungsi sebagai lingkungan penulisan utama, yang mendukung kolaborasi langsung, pemberian komentar, mode saran, dan pembuatan dokumen terstruktur.

Gemini AI terintegrasi langsung ke dalam Gmail, Docs, dan Drive untuk merangkum utas email yang panjang, membuat draf terstruktur, mengekstrak wawasan dari berkas penelitian, dan bahkan membuat catatan rapat di Meet. Karena semuanya berbasis cloud, kontributor dapat mengedit secara bersamaan dari mana saja, sehingga sangat praktis untuk tim editorial yang tersebar.

Fitur terbaik Google Workspace

Buat dan sempurnakan konten secara kolaboratif menggunakan Google Docs ( Mode Saran & Riwayat Versi )

Simpan dan atur hasil riset dengan aman menggunakan Google Drive (hingga 5 TB per pengguna pada paket tertentu)

Rekam diskusi rapat secara otomatis dengan fitur ‘ Buat catatan untuk saya ’ di Google Meet

Dapatkan wawasan dari materi yang diunggah menggunakan NotebookLM dengan respons yang didukung oleh kutipan

Batasan Google Workspace

Tidak cocok untuk menangani file log berukuran besar atau data teknis yang kompleks

Mengelola izin Drive dalam skala besar bisa menjadi membingungkan

Harga Google Workspace

Paket Pemula: $5,60 per bulan per pengguna

Business Standard: $13,44 per bulan per pengguna

Business Plus: $21,12 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Workspace

G2: 4,6/5 (lebih dari 47.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 17.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Workspace?

Seorang pengguna merangkumnya seperti ini:

Yang paling saya sukai dari Google Workspace adalah kemampuannya memfasilitasi kolaborasi dengan mulus, sehingga kampanye pemasaran dan inisiatif penjualan dapat berjalan tanpa penundaan atau kebingungan versi. Segala hal mulai dari email dan kalender hingga dokumen dan berbagi file berada dalam satu ekosistem yang terhubung, yang meningkatkan efisiensi dan visibilitas di seluruh tim. Untuk bisnis kecil, platform ini menghadirkan fungsionalitas tingkat perusahaan tanpa kerumitan yang tidak perlu… Pengorganisasian harus dilakukan secara sengaja dan terencana untuk mencegah segala sesuatunya berubah menjadi kekacauan kreatif. Meskipun demikian, tidak banyak opsi penyesuaian lanjutan yang dapat membantu Anda mengaturnya sesuai keinginan.

Yang paling saya sukai dari Google Workspace adalah kemampuannya memfasilitasi kolaborasi dengan mulus, sehingga kampanye pemasaran dan inisiatif penjualan dapat berjalan tanpa penundaan atau kebingungan versi. Segala hal mulai dari email dan kalender hingga dokumen dan berbagi file berada dalam satu ekosistem yang terhubung, yang meningkatkan efisiensi dan visibilitas di seluruh tim. Untuk bisnis kecil, platform ini menghadirkan fungsionalitas tingkat perusahaan tanpa kerumitan yang tidak perlu… Pengorganisasian harus dilakukan secara sengaja dan terencana untuk mencegah segala sesuatunya berubah menjadi kekacauan kreatif. Meskipun demikian, tidak banyak opsi penyesuaian lanjutan yang dapat membantu Anda mengaturnya sesuai keinginan.

🧠 Fakta Menarik: Penulis tertua yang diketahui namanya adalah Enheduanna, seorang penyair dan pendeta perempuan dari Mesopotamia yang hidup sekitar tahun 2285-2250 SM dan menciptakan himne serta puisi yang masih bertahan hingga kini.

6. Asana (Terbaik untuk alur kerja editorial terstruktur dengan ketergantungan tugas)

melalui Asana

Platform manajemen kerja berbasis cloud lainnya dalam daftar ini adalah Asana. Platform ini menawarkan berbagai cara untuk menampilkan pekerjaan, seperti daftar, papan Kanban, garis waktu (gaya Gantt), atau kalender, sehingga Anda dapat mengelola proyek dalam format yang sesuai dengan proses penulisan Anda.

Anda dapat membagi sebuah artikel menjadi subtugas (garis besar, draf, penyuntingan, tinjauan SEO, penerbitan), menugaskan setiap langkah kepada kontributor yang berbeda, dan menetapkan ketergantungan sehingga tidak ada yang dilanjutkan sebelum siap. Pembaruan status memastikan pemangku kepentingan tetap terinformasi tanpa perlu rapat tambahan, dan tugas berulang memudahkan pengelolaan buletin mingguan, laporan bulanan, atau alur kerja blog yang sedang berjalan.

Fitur terbaik Asana

Standarkan alur kerja dengan Custom Fields , termasuk 17 jenis bidang pada paket berbayar

Otomatiskan langkah-langkah berulang melalui Workflow Builder dan Rules Automation

Pantau kapasitas dengan alat Manajemen Beban Kerja dan Sumber Daya

Keterbatasan Asana

Fitur-fitur lanjutan (Timeline, pelaporan, beban kerja, tujuan, otomatisasi) hanya tersedia di paket berbayar

Tugas yang sama tidak dapat ditugaskan kepada beberapa orang

Harga Asana

Pribadi: Paket gratis

Paket Pemula : $13,49/bulan

Tingkat Lanjut: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 17.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Berikut ini ulasan jujur dari G2:

Memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas berulang dan mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dalam hitungan detik, sehingga membantu menghemat waktu. Selain itu, antarmukanya bersih, terorganisir, dan menarik secara visual, sehingga tim dapat mulai menggunakannya dengan cepat dan tanpa kurva pembelajaran yang curam…Tugas yang sama tidak dapat ditugaskan kepada beberapa orang, yang mempersulit kerja sama dan koordinasi tim. Selain itu, struktur tugas, subtugas, dan proyek dapat dengan cepat menjadi membingungkan dan tidak teratur jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Memungkinkan Anda mengonfigurasi tugas berulang dan mengotomatiskan alur kerja yang kompleks dalam hitungan detik, sehingga membantu menghemat waktu. Selain itu, antarmukanya bersih, terorganisir, dan menarik secara visual, sehingga tim dapat mulai menggunakannya dengan cepat dan tanpa kurva pembelajaran yang curam…Tugas yang sama tidak dapat ditugaskan kepada beberapa orang, yang mempersulit kerja sama dan koordinasi tim. Selain itu, struktur tugas, subtugas, dan proyek dapat dengan cepat menjadi membingungkan dan tidak teratur jika tidak dikelola dengan hati-hati.

🔍 Tahukah Anda? Sebelum dicetak, praktik penandaan dengan tinta merah ( rubrication), yaitu menulis judul dan bagian penting dengan tinta merah, membantu pembaca menavigasi naskah. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Mesir Kuno, di mana para juru tulis menandai bagian-bagian penting teks dengan tinta merah.

7. Airtable (Pilihan terbaik untuk membangun sistem konten berbasis data tanpa kode)

melalui Airtable

Airtable adalah aplikasi manajemen tugas tanpa kode yang menggabungkan fleksibilitas spreadsheet dengan struktur basis data relasional. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat aplikasi khusus yang memusatkan ide, brief, kontributor, tenggat waktu, aset, dan data kinerja. Dengan cara ini, Anda dapat membangun basis data konten yang dinamis di mana setiap artikel, kampanye, dan aset terstruktur dan dapat dicari.

Yang membuat Airtable berguna adalah kemampuannya untuk mengubah data terstruktur menjadi alur kerja yang sepenuhnya operasional. Anda dapat merancang formulir pengajuan untuk permintaan konten baru, secara otomatis meneruskannya ke editor yang tepat, dan melacak kemajuan melalui berbagai tampilan. Anda bahkan dapat mengintegrasikan AI untuk merangkum brief, menghasilkan ide kampanye, atau menganalisis umpan balik secara massal.

Fitur terbaik Airtable

Susun data editorial menggunakan Basis Relasional dengan Catatan Tertaut

Otomatiskan alur kerja editorial dengan Triggers dan Conditional Automations

Buat ringkasan dan wawasan menggunakan Airtable AI (Agents dan bidang AI)

Kumpulkan permintaan terstruktur melalui formulir yang dapat disesuaikan dengan Routing Logic

Keterbatasan Airtable

Batas jumlah catatan yang ketat per paket (misalnya, 1.000 pada paket Gratis, 50.000 pada paket Tim)

Pengaturan rumus bisa membingungkan bagi pemula

Harga Airtable

Gratis

Tim: $20/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Bisnis: $45/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Airtable

G2: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Inilah pendapat salah satu pengguna:

Sebagai startup berbasis layanan, kami menggunakan Airtable secara maksimal untuk mengelola alur kerja perusahaan kami dan melakukan semua pekerjaan entri data terkait inventaris melalui perangkat lunaknya. Alat ini membantu kami memastikan bahwa semua pembelian pengadaan bisnis kami dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan tercatat dengan rapi melalui lembar kerja yang disediakannya. Salah satu keluhan utama saya terhadap perangkat lunak Airtable adalah antarmuka penggunanya cukup rumit dan juga tidak kompatibel dengan ponsel saya.

Sebagai startup berbasis layanan, kami menggunakan Airtable secara maksimal untuk mengelola alur kerja perusahaan kami dan melakukan semua pekerjaan entri data terkait inventaris melalui perangkat lunaknya. Alat ini membantu kami memastikan bahwa semua pembelian pengadaan bisnis kami dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan tercatat dengan rapi melalui lembar kerja yang disediakannya. Salah satu keluhan utama saya terhadap perangkat lunak Airtable adalah antarmuka penggunanya cukup rumit dan juga tidak kompatibel dengan ponsel saya.

🧠 Fakta Menarik: Banyak penulis terkenal mengandalkan mesin ketik mekanis; misalnya, Ernest Hemingway menulis novel-novelnya secara utuh menggunakan Olivetti Lettera 22, menikmati ritme yang teratur dan disiplin yang ditimbulkannya pada prosa karyanya.

8. Monday.com (Pilihan terbaik untuk manajemen pekerjaan yang fleksibel dan visual dengan AI bawaan)

Monday.com memberi Anda ruang kerja yang sangat visual di mana segala hal—ide, draf, tenggat waktu, umpan balik, dan persetujuan—terintegrasi dalam satu tempat. Alih-alih menyesuaikan alur kerja penulisan blog Anda dengan sistem yang kaku, Anda dapat membuat papan yang sesuai dengan cara kerja tim Anda yang sebenarnya.

Platform ini adalah ‘Sistem Operasi Kerja’ berbasis cloud yang memungkinkan tim mengelola proyek, proses, sumber daya, dan tujuan dengan sukses. Platform ini berfungsi sebagai pelacak klien, saluran proposal, dan papan produksi, sekaligus mendukung otomatisasi, tindakan yang didukung AI, dasbor, tampilan beban kerja, diagram Gantt, dan dokumen terintegrasi (Workdocs).

Fitur terbaik Monday.com

Buat ringkasan dan kategorikan konten dengan AI Blocks (Ringkasan, Terjemahan, Deteksi Sentimen, Prompt Kustom)

Sentralisasikan dokumentasi dengan Workdocs (kolaborasi langsung, penandaan, widget tertanam)

Pantau kapasitas melalui Tampilan Beban Kerja dan Alokasi Sumber Daya

Hubungkan rangkaian alat Anda menggunakan lebih dari 200 integrasi dan fitur tambahan produk

Keterbatasan Monday.com

Diperlukan minimal tiga anggota berbayar, dan kontrol keamanan lanjutan hanya tersedia bagi pengguna berbayar, yang menjadi kendala bagi penulis lepas

Mengganti templat atau mengatur ulang papan tidak intuitif

Harga Monday.com

Gratis

Dasar: $12/bulan per pengguna

Standar: $14/bulan per pengguna

Pro: $19/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4,7/5 (lebih dari 17.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pelanggan membagikan umpan balik ini:

monday Work Management adalah platform yang sangat baik untuk mengatur proyek, melacak pekerjaan, dan menjaga keselarasan tim di satu tempat. Antarmukanya terasa rapi, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Dengan papan, otomatisasi, dasbor, dan templat, sangat mudah untuk membangun alur kerja yang mencerminkan cara kerja tim yang sebenarnya… Karena platform ini sangat fleksibel, mungkin perlu waktu untuk merancang struktur yang “tepat” untuk papan dan alur kerja, terutama bagi tim baru. Selain itu, beberapa fitur utama yang lebih canggih—seperti otomatisasi yang lebih mendalam, izin, atau pelaporan—mungkin terbatas pada paket tingkat yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan biaya bagi tim yang lebih besar.

monday Work Management adalah platform yang sangat baik untuk mengatur proyek, melacak pekerjaan, dan menjaga keselarasan tim di satu tempat. Antarmukanya terasa rapi, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Dengan papan, otomatisasi, dasbor, dan templat, sangat mudah untuk membangun alur kerja yang mencerminkan cara kerja tim yang sebenarnya… Karena platform ini sangat fleksibel, mungkin perlu waktu untuk merancang struktur yang “tepat” untuk papan dan alur kerja, terutama bagi tim baru. Selain itu, beberapa fitur utama yang lebih canggih—seperti otomatisasi yang lebih mendalam, izin, atau pelaporan—mungkin terbatas pada paket berlangganan tingkat atas, yang dapat meningkatkan biaya bagi tim yang lebih besar.

🧠 Fakta Menarik: Karya Marcel Proust, In Search of Lost Time, memegang rekor sebagai salah satu novel terpanjang yang pernah ditulis, menunjukkan bagaimana penceritaan dapat berkembang baik dalam skala maupun kedalaman.

9. Milanote (Terbaik untuk brainstorming visual dan perencanaan proyek kreatif)

melalui Milanote

Milanote dirancang untuk orang-orang yang berpikir secara visual. Alih-alih daftar dan baris yang kaku, Anda mendapatkan papan yang fleksibel di mana Anda dapat menyeret, melepas, mengelompokkan, dan mengatur ulang ide secara alami.

Dengan alat kolaborasi visual ini, Anda dapat menggabungkan catatan teks, gambar, video, tautan, daftar tugas, dan sketsa di papan tulis digital yang tak terbatas. Rancang struktur alur cerita, buat profil karakter, dan buat garis besar adegan.

Bagi tim konten, platform ini menyediakan moodboard, perencanaan kampanye, dan brief kreatif. Selain itu, platform ini mendukung kolaborasi jarak jauh, fitur komentar, dan sinkronisasi cloud, sehingga tim dapat melakukan brainstorming dan menyempurnakan ide bersama tanpa kehilangan konteks.

Fitur terbaik Milanote

Tangkap inspirasi secara instan dengan Milanote Web Clipper (ekstensi Chrome)

Susun cerita menggunakan Profil Karakter dan templat garis besar cerita

Gabungkan media dengan mulus melalui penyisipan gambar, video, tautan, dan file

Bekerja sama dengan mentor menggunakan fitur pengeditan dan komentar secara real-time

Keterbatasan Milanote

Tidak ada fitur kalender bawaan (diperlukan solusi alternatif)

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pembaruan memengaruhi format data yang sudah ada

Harga Milanote

Gratis

Biaya per orang: $12,50/bulan per pengguna

Tingkatkan tim Anda: $49/bulan (Tagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Milanote

G2: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Milanote?

Inilah cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Milanote adalah salah satu sistem manajemen proyek dan konten yang paling rapi dan ramah pengguna yang pernah saya gunakan untuk membuat dan mengelola kalender media sosial… Beberapa fungsinya masih kurang (terutama ketidakmampuan melacak riwayat pengeditan, yang mengakibatkan beberapa klien tidak dimasukkan ke dalam papan kerja karena kurangnya kepercayaan), dan di aplikasi selulernya terdapat beberapa batasan konten yang membuat posting langsung ke TikTok dan Instagram menjadi tidak efisien.

Milanote adalah salah satu sistem manajemen proyek dan konten yang paling rapi dan ramah pengguna yang pernah saya gunakan untuk membuat dan mengelola kalender media sosial… Beberapa fungsinya masih kurang (terutama ketidakmampuan melacak riwayat pengeditan, yang mengakibatkan beberapa klien tidak dimasukkan ke dalam papan kerja karena kurangnya kepercayaan), dan di aplikasi selulernya terdapat beberapa batasan konten yang membuat posting langsung ke TikTok dan Instagram menjadi tidak efisien.

🔍 Tahukah Anda? Mesin cetak huruf bergerak karya Johannes Gutenberg, yang dikembangkan sekitar tahun 1440-1450, membantu menyebarkan literasi dan gagasan di seluruh Eropa, serta meletakkan dasar bagi era Renaisans dan industri penerbitan modern.

10. Evernote (Pilihan terbaik untuk membangun ‘otak kedua’ yang dapat dicari bagi para penulis)

melalui Evernote

Jika Anda sering memiliki ide-ide yang bermunculan, seperti sudut pandang artikel, potongan riset, catatan suara, dan tangkapan layar, perangkat lunak wiki ini dirancang untuk mencatatnya sebelum hilang. Perangkat lunak ini berfungsi seperti otak digital kedua, memberikan satu tempat untuk menyimpan catatan, potongan web, dokumen, tugas, dan bahkan transkrip rapat sehingga tidak ada yang terlewat.

Ini adalah platform pencatatan dan pengorganisasian lintas perangkat yang membantu penulis, pelajar, dan profesional mencatat informasi dalam format apa pun dan mengaksesnya secara instan.

Anda dapat mengelompokkan konten ke dalam buku catatan, menambahkan tag untuk pengorganisasian yang lebih baik, menyematkan tugas langsung di dalam catatan, dan menyinkronkan semuanya di perangkat desktop dan seluler. Fitur AI terbarunya membantu Anda merangkum catatan panjang, mentranskripsikan rapat, dan menampilkan informasi yang relevan menggunakan pencarian bahasa alami.

Fitur terbaik Evernote

Atur informasi menggunakan Notebooks , Nested Stacks , dan Custom Tags

Rekam hasil riset secara instan dengan Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Sematkan item yang dapat ditindaklanjuti menggunakan tugas terintegrasi di dalam catatan Anda

Pindai dan simpan dokumen fisik dengan Pemindaian Dokumen dan OCR

Keterbatasan Evernote

Masalah interoperabilitas saat mentransfer catatan (misalnya, tag yang menyebabkan kesalahan)

Beberapa pengguna mengeluhkan fitur AI yang kurang memuaskan

Harga Evernote

Paket Pemula: $14,99/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $24,99/bulan per pengguna

Paket Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Evernote

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Kesaksian langsung dari seorang pelanggan:

Saya menghargai Evernote karena cepat dan andal, dengan antarmuka yang sederhana. Fitur sinkronisasinya bekerja dengan baik, sehingga catatan saya mudah diakses kapan pun saya membutuhkannya. Sangat mudah untuk membuat dan menyimpan catatan secara instan tanpa perlu khawatir tentang struktur atau format. Selain itu, pengaturan awalnya sangat mudah, dan saya tidak pernah mengalami masalah saat menggunakan Evernote di ponsel untuk mencatat dengan cepat… Versi gratisnya terasa cukup terbatas sekarang, yang mengurangi kegunaannya untuk pencatatan dasar. Tingkat gratis yang lebih murah hati atau sistem harga yang lebih sederhana akan membuatnya lebih menarik bagi pengguna kasual.

Saya menghargai Evernote karena cepat dan andal, dengan antarmuka yang sederhana. Fitur sinkronisasinya bekerja dengan baik, sehingga catatan saya mudah diakses kapan pun saya membutuhkannya. Sangat mudah untuk membuat dan menyimpan catatan secara instan tanpa perlu khawatir tentang struktur atau format. Selain itu, pengaturan awalnya sangat mudah, dan saya tidak pernah mengalami masalah saat menggunakan Evernote di ponsel untuk mencatat dengan cepat… Versi gratisnya terasa cukup terbatas sekarang, yang mengurangi kegunaannya untuk pencatatan dasar. Tingkat gratis yang lebih murah hati atau sistem harga yang lebih sederhana akan membuatnya lebih menarik bagi pengguna kasual.

📮 Wawasan ClickUp: Meskipun 46% responden survei kami mengatakan bahwa mereka memiliki rutinitas yang solid untuk membantu mereka masuk ke “mode kerja,” 11% mengatakan bahwa mereka memulai sebagian besar hari dalam “mode bertahan hidup,” merespons pesan dan tenggat waktu seiring munculnya. Hal itu biasanya terjadi ketika tidak ada titik awal yang jelas untuk memulai hari. Anda membuka laptop, notifikasi mulai berdatangan, dan sebelum Anda sempat menyesuaikan diri, hari itu sudah mengambil keputusan untuk Anda. Di ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp, tugas yang belum selesai, komentar terbaru, prioritas, dan percakapan yang sedang berlangsung sudah terhubung di satu tempat, sehingga Anda dapat membuka ruang kerja dan langsung melihat apa yang sedang aktif, apa yang telah berubah, dan apa yang perlu diperhatikan. Alih-alih memeriksa email, obrolan, dan catatan untuk memahami konteks, sistem ini memberi Anda titik awal yang jelas, sehingga Anda dapat memulai hari dengan lebih terarah.

Singkatnya, Pilih ClickUp

Alat manajemen proyek yang tepat menentukan seberapa lancar ide-ide Anda berkembang dari kerangka hingga publikasi. Beberapa alat unggul dalam perencanaan visual. Pilihan terbaik bergantung pada apakah Anda mengelola alur kerja penulisan mandiri, mengoordinasikan kontributor, atau menjalankan operasi konten secara penuh.

Namun demikian, jika tantangan terbesar Anda adalah mengelola draf, umpan balik, riset, tenggat waktu, dan komunikasi di berbagai aplikasi, maka ruang kerja terpadu menjadi keunggulan yang signifikan.

Di situlah ClickUp menonjol. Dengan menggabungkan penulisan, kolaborasi, otomatisasi, dan AI dalam satu lingkungan, ClickUp mengurangi hambatan yang biasanya memperlambat tim kreatif. Alih-alih menumpuk alat yang terpisah-pisah, Anda cukup membangun alur kerja sekali saja, dan semua proses akan berjalan lancar melalui alur kerja tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Penulis sering menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, dan Notion. Namun, alat yang menonjol adalah ClickUp yang membantu membuat hierarki yang dapat disesuaikan dalam proyek-proyek kompleks. Alat ini sangat berguna bagi penulis berkat fitur pembuatan tugas berbasis AI dari catatan dan umpan balik, serta dokumen kolaboratif yang terintegrasi dalam konteks kerja.

Penulis membagi proyek menjadi tahapan-tahapan seperti pembuatan kerangka, penulisan draf, dan revisi, sambil mengalokasikan waktu khusus untuk menulis dan menggunakan Metode Pomodoro untuk menjaga momentum. Prioritas melalui Matriks Eisenhower membantu menangani tugas-tugas mendesak terlebih dahulu, dengan pengingat otomatis yang mencegah keterlambatan. Diagram Gantt dan otomatisasi tenggat waktu ClickUp memudahkan penulis dalam mematuhi tenggat waktu.

Grammarly adalah alat yang baik untuk saran tata bahasa, nada, dan kejelasan secara real-time, sementara Hemingway App menyederhanakan teks dengan menandai kata keterangan dan kalimat pasif. Selain itu, ClickUp adalah alat yang hebat untuk menyusun draf dan mengedit dengan ClickUp Docs untuk pengeditan kolaboratif, deteksi kursor secara langsung, dan penugasan komentar. Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain yang terintegrasi dalam dokumen Anda untuk menghasilkan draf pertama, meningkatkan kualitas tulisan, dan merangkum konten.

Penulis melacak revisi dan umpan balik dengan menggunakan alat yang dilengkapi riwayat versi, komentar langsung, dan komentar yang terhubung dengan tugas. Alat seperti ClickUp, Google Docs, dan Notion memungkinkan pengembalian ke versi sebelumnya serta thread umpan balik yang jelas yang terhubung dengan draf atau tugas tertentu.

Mulailah menulis dengan alat yang intuitif dan mudah digunakan seperti ClickUp atau Google Workspace karena keduanya mudah diatur dan digunakan. Platform-platform ini menggunakan papan visual atau dokumen bersama yang hanya memerlukan sedikit konfigurasi namun tetap dapat mengatur pekerjaan secara efisien.