10 Aplikasi Manajemen Tugas Terbaik untuk Pengguna Mac di Tahun 2025

Apakah daftar tugas harian Anda lebih mirip seperti sekumpulan coretan di buku catatan atau catatan yang muncul begitu saja di Google Doc?

Anda tidak sendirian.

Aplikasi manajemen proyek membantu para profesional yang sibuk seperti Anda untuk memahami gundukan tugas, proyek, dan tindak lanjut yang menumpuk di meja kerja.

Kelemahannya?

Tidak semua perangkat lunak manajemen proyek bekerja dengan baik dengan perangkat Apple atau MacOS. Tidak ada yang lebih mengecewakan daripada menemukan aplikasi tugas yang sempurna hanya untuk menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak dapat digunakan dengan komputer atau ponsel Anda. 👀

Namun jangan khawatir-kami telah bekerja keras untuk menemukan aplikasi tugas terbaik untuk pengguna Mac. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara mengenali aplikasi manajemen tugas yang berkualitas dan memulai pencarian Anda dengan daftar aplikasi manajemen tugas terbaik untuk pengguna Mac.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Manajemen Tugas untuk Mac?

Aplikasi manajemen tugas tidak akan menyelesaikan semua masalah Anda kesengsaraan produktivitas tetapi mereka pasti akan menyederhanakan hari kerja Anda dengan menyoroti yang mana tugas atau proyek yang paling penting .

Fitur-fitur manajemen tugas yang berkualitas tinggi meliputi:

Kompatibilitas multi-platform: Pertama dan terutama, aplikasi harus kompatibel dengan iPhone, iPad, Mac, dan perangkat Apple lainnya. Aplikasi berbasis web biasanya merupakan pilihan yang aman karena aplikasi ini bekerja di awan, bukan di perangkat lokal Anda. Anda juga perlu mempertimbangkan kompatibilitas dengan perangkat Android atau komputer Windows. Lagi pula, Anda bekerja dengan orang lain untuk mengelola tugas, dan tidak mungkin semua orang menggunakan Mac

Integrasi: Perangkat lunak manajemen tugas dan proyek memang mengagumkan, namun akan lebih hebat lagi jika diintegrasikan dengan perangkat lain di tumpukan teknologi Anda. Carilah alat yang menawarkan integrasi bawaan dengan Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook, atau Kalender Google. Semakin sedikit Anda perlu berpindah-pindah platform, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk fokus pada pekerjaan yang sebenarnya

Antarmuka pengguna yang solid: Anda mungkin tidak memiliki waktu ekstra berjam-jam. Menghemat waktu dan kerumitan dengan memilih aplikasi manajemen tugas yang mudah digunakan dan tidak memerlukan pelatihan untuk menggunakannya. Aplikasi ini harus menyertakan beberapa tampilan, seperti tampilan Kanban atau tampilan bagan Gantt, untuk memberi tahu Anda dengan cepat apa yang ada di jadwal Anda hari itu

Urutkan tugas Anda dengan cepat dan mudah, dan buat tampilan bertingkat dengan satu klik untuk tetap menjadi yang terdepan dan memprioritaskan apa yang penting

10 Aplikasi Manajemen Tugas Terbaik untuk Pengguna Mac

Anda bisa saja mengelola tugas melalui catatan tempel atau aplikasi pencatatan, tetapi opsi ini tidak membuat Anda bertanggung jawab-dan tentu saja tidak memungkinkan kolaborasi tim.

Kabar baiknya, ada banyak alat manajemen tugas berkualitas tinggi khusus untuk pengguna Mac di pasaran. Berikut adalah 10 favorit kami sepanjang masa. 🌻

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja dengan kebutuhan Anda

ClickUp adalah alat manajemen tugas dengan peringkat tertinggi di dunia, dan tidak sulit untuk mengetahui alasannya. Tugas ClickUp mengintegrasikan proyek, catatan rapat, dan laporan status ke dalam alur kerja Anda. Bawa semua pekerjaan Anda ke tempat yang sama dalam platform intuitif yang berubah sesuai dengan cara Anda bekerja.

Atur tugas berulang, berikan tugas kepada rekan kerja (atau bahkan kontraktor), buat kolom khusus atau utas komentar pada setiap tugas-ClickUp melakukan semuanya. Platform ini mencakup ketergantungan tugas, alat manajemen waktu, dan subtugas untuk mengatur rencana kerja yang paling rumit sekalipun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. 🤩

Aplikasi manajemen tugas untuk Mac ini bahkan dilengkapi dengan Notepad untuk Anda melakukan curah pendapat tentang langkah selanjutnya. Kami membuatnya mudah untuk mengubah catatan Anda menjadi tugas hanya dengan satu ketukan, sehingga Anda tidak perlu melakukan entri ganda lagi.

Fitur terbaik ClickUp

Pengingat: Jangan pernah lalai dalam mengerjakan tugas. Sesuaikan frekuensi notifikasi ClickUp Anda dan opsi pengiriman. Terima notifikasi melalui email, desktop, atau ponsel-dan ya, semuanya berfungsi di MacOS dan iOS

Jangan pernah lalai dalam mengerjakan tugas. Sesuaikan frekuensi notifikasi ClickUp Anda dan opsi pengiriman. Terima notifikasi melalui email, desktop, atau ponsel-dan ya, semuanya berfungsi di MacOS dan iOS Templat: Tidak perlu membuang waktu yang berharga untuk membuat tugas atau daftar saat Anda memulai proyek baru. Gunakan saja template yang sudah jadiTemplat Manajemen Tugas ClickUp atau buat sendiri

Tidak perlu membuang waktu yang berharga untuk membuat tugas atau daftar saat Anda memulai proyek baru. Gunakan saja template yang sudah jadiTemplat Manajemen Tugas ClickUp atau buat sendiri Prioritas: Umpan tugas harian Anda yang terus menerus tidak membantu, bukan? Kami memahami bahwa beberapa tugas lebih mendesak daripada yang lain, itulah sebabnya ClickUp hadir dengan fungsionalitas kode warna tugas

Umpan tugas harian Anda yang terus menerus tidak membantu, bukan? Kami memahami bahwa beberapa tugas lebih mendesak daripada yang lain, itulah sebabnya ClickUp hadir dengan fungsionalitas kode warna tugas Tampilan: Alih-alih memaksa Anda untuk mengikuti cara ClickUp dalam melakukan sesuatu, platform ini menyesuaikan dengan cara Anda bekerja. ClickUp hadir dengan 15 tampilan total, termasuk tampilan Papan, tampilan Daftar, tampilan Kotak, tampilan Kalender, tampilan Tabel, tampilan Garis Waktu, dan tampilan Papan Tulis-semuanya untuk membantu Anda mengelola banyak proyek

Alih-alih memaksa Anda untuk mengikuti cara ClickUp dalam melakukan sesuatu, platform ini menyesuaikan dengan cara Anda bekerja. ClickUp hadir dengan 15 tampilan total, termasuk tampilan Papan, tampilan Daftar, tampilan Kotak, tampilan Kalender, tampilan Tabel, tampilan Garis Waktu, dan tampilan Papan Tulis-semuanya untuk membantu Anda mengelola banyak proyek Otomatisasi : Pangkas tugas berulang dari alur kerja Anda dengan fitur otomatisasi yang kompleks saat Anda memperbarui atau membuat tugas

: Pangkas tugas berulang dari alur kerja Anda dengan fitur otomatisasi yang kompleks saat Anda memperbarui atau membuat tugas Kustomisasi : Buat daftar tugas pribadi atau gunakan fitur manajemen tugas untuk mengelola tugas dengan lebih baik untuk departemen dan tim

Keterbatasan ClickUp

Fitur seperti ClickUp AI hanya tersedia untuk pelanggan berbayar

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ ulasan)

4.7/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. Hal 3

Melalui Hal 3 Things 3 adalah aplikasi manajemen tugas yang sederhana namun kuat yang memadukan tugas-tugas pribadi dan yang berhubungan dengan pekerjaan di satu tempat. Jika Anda mencari alat untuk melacak KPI pekerjaan dan waktu latihan maraton Anda, Things 3 adalah jawabannya.

Things 3 juga memiliki versi seluler. Namun, aplikasi desktop Mac memiliki tambahan seperti integrasi Pintasan, yang mengotomatiskan alur kerja Anda. Ada juga mode gelap dan widget yang membuatnya lebih menonjol dibandingkan dengan aplikasi lain.

Kami menyukai Things 3 karena aplikasi ini menampilkan daftar tugas dan acara kalender Anda dalam tampilan Hari Ini yang sederhana. Anda juga bisa menambahkan tampilan Malam Ini jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengelola rutinitas malam Anda, yang merupakan suatu keharusan bagi para social butterfly dan orang tua yang bekerja. 🦋

Hal 3 fitur terbaik

Fitur ekstensi berbagi memungkinkan untuk membuat daftar tugas dengan konten dari aplikasi dan situs lain

Things 3 memadukan daftar tugas dengan tampilan kalender sehingga Anda dapat dengan cepat mengetahui apa yang harus dilakukan hari itu

Things 3 tersedia untuk desktop dan perangkat seluler, yang memungkinkan sinkronisasi di semua perangkat Apple Anda

Keterbatasan Things 3

Beberapa pengguna merasa frustrasi dengan kurangnya kustomisasi format dibandingkan dengan aplikasi pengelola tugas lainnya

Things 3 tidak lagi mendukung sinkronisasi dengan perangkat non-Apple, yang sebelumnya merupakan opsi di Things 2

Kemampuan manajemen proyek dan fitur-fitur utama tidak sekuat perangkat lunak lain dalam daftar ini

Harga Things 3

$49.99

Peringkat dan ulasan Things 3

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

4.4/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (130+ ulasan)

Hal-hal 3 alternatif

3. Todoist

Melalui Todoist Todoist adalah aplikasi pengelola tugas dan aplikasi daftar tugas. Lihat apa yang ada di daftar tugas Anda dengan tampilan Hari Ini dan Mendatang, atau atur tampilan filter kustom Anda sendiri untuk tampilan berbeda pada tugas Anda. Todoist hadir dengan banyak fitur yang luar biasa, termasuk tugas berulang, subtugas, tugas prioritas, pengingat (hanya paket Pro), dan kolaborasi. Jika Anda bukan penggemar Tampilan Tugasnya, Todoist memungkinkan Anda menggunakan Tampilan Papan Kanban.

Fitur terbaik Todoist

Pengenalan bahasa alami memudahkan untuk mengisi detail

Filter khusus memungkinkan Anda mengurutkan tugas berdasarkan proyek atau prioritas

Anda bisa menambahkan komentar atau mengunggah file untuk memberikan lebih banyak konteks pada setiap tugas

Keterbatasan Todoist

Anda harus membayar untuk paket Pro jika Anda menginginkan pengingat tugas

Todoist memiliki opsi tampilan yang terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen tugas dan proyek lainnya

Harga Todoist

**Gratis

Pro: $ 4/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$ 4/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $6/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (750+ ulasan)

4.4/5 (750+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

4. Airtable

Melalui AirtableAirtable adalah aplikasi produktivitas tingkat perusahaan. Platform tanpa kode ini sebagian besar dirancang untuk tim pemrograman, tetapi siapa pun dapat menggunakan fitur-fiturnya yang canggih.

Yang keren dari Airtable adalah Anda bisa membuat aplikasi manajemen tugas yang disesuaikan untuk anggota tim Anda-dan bahkan mengonversinya menjadi produk kerja untuk dibagikan dengan orang lain. 🙌

Airtable juga dilengkapi dengan AI asli. Misalnya, Anda bisa memberikan perintah AI seperti "Anggap saja Anda seorang manajer pemasaran dan tulislah ringkasan produk." Anda tentu saja harus meninjau apa yang dihasilkan oleh AI, tetapi mengintegrasikan AI dengan aplikasi manajemen tugas cukup rapi.

Fitur terbaik Airtable

Airtable memiliki basis data relasional yang menyinkronkan data Anda dengan sistem lain, membawa semua informasi Anda ke dalam satu sistem

Otomatisasi Airtable memungkinkan Anda untuk menyesuaikan alur kerja dengan pemicu dan logika tindakan

Keterbatasan Airtable

Airtable memiliki banyak sekali fitur sehingga mungkin tidak cocok untuk usaha kecil atau startup

Beberapa pengguna mengatakan bahwa laporan dan bagannya tidak terlalu bisa dikustomisasi

Harga Airtable

**Gratis

Plus: $10/kursi per bulan, ditagih setiap tahun

$10/kursi per bulan, ditagih setiap tahun Pro: $ 20/kursi per bulan, ditagih setiap tahun

$ 20/kursi per bulan, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Airtable

G2: 4.6/5 (2.100+ ulasan)

4.6/5 (2.100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.800+ ulasan)

5. Microsoft To Do

Melalui Microsoft Mungkin terlihat aneh menggunakan aplikasi manajemen tugas Microsoft untuk perangkat Mac. Namun, jika Anda bekerja di perusahaan yang menyukai Microsoft dan tidak ingin melepaskan Mac Anda, Microsoft To Do adalah kompromi yang bagus.

Itu benar: Microsoft To Do bekerja pada perangkat Mac. 💻 Microsoft To Do adalah aplikasi manajemen tugas lintas platform, yang berarti Anda bebas merencanakan tugas kerja baik di desktop Mac atau melalui aplikasi seluler. Aplikasi ini tidak memiliki otomatisasi mewah atau fitur canggih seperti perangkat lunak manajemen tugas dan proyek lainnya untuk pengguna Mac.

Tetapi jika Anda menginginkan aplikasi tugas tanpa embel-embel tanpa kurva pembelajaran, Microsoft To Do mungkin cocok.

Fitur terbaik Microsoft To Do

Microsoft To Do terintegrasi dengan Outlook Tasks untuk menyatukan semua tugas Anda di satu tempat

Aplikasi ini tersedia di iPhone, Android, Windows, dan web

Keterbatasan Microsoft To Do

Anda memerlukan langganan Microsoft 365 untuk mengakses Microsoft To Do

Harga Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: $6/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$6/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Microsoft 365 Business Standard: $12,50/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$12,50/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Microsoft 365 Business Premium: $22/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$22/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

4.4/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.700+ ulasan)

6. OmniPlan

Melalui OmniGroup OmniPlan adalah aplikasi manajemen tugas eksklusif Apple yang bisa Anda gunakan di perangkat seluler dan desktop. Jika pekerjaan Anda dikejar tenggat waktu atau sensitif terhadap waktu, OmniPlan membuat Anda dan tim tetap berada di jalur yang benar. 📈

OmniPlan juga dapat digunakan oleh beberapa kalender tim untuk penjadwalan yang bebas konflik. Analisis Nilai yang Diperoleh (Earned Value Analysis) yang ada di dalamnya juga memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengenai anggaran, kemajuan, dan nilai proyek Anda.

Apa yang membuat OmniPlan unik adalah Anda bisa membelinya sekali dan benar-benar memilikinya-yang merupakan sesuatu yang liar di era SaaS. Memang mahal, tetapi Anda membelinya sekali dan mendapatkan akses universal untuk Mac, iPhone, dan iPad. Anda akan mendapatkan semua pembaruan v4 yang disertakan tetapi Anda harus membelinya lagi untuk pembaruan pada versi yang akan datang.

Fitur-fitur terbaik OmniPlan

OmniPlan mencakup tiga fitur templat manajemen tugas untuk pengaturan proyek yang cepat Anda bisa mengatur tanggal mulai dan berakhir untuk setiap tugas

OmniPlan menyertakan dasbor multi-proyek sehingga Anda bisa melihat semua proyek Anda di tingkat yang lebih tinggi

Keterbatasan OmniPlan

Beberapa pengguna mengalami bug dan kelambatan saat bekerja dengan banyak data atau tugas

Pengguna lain mengatakan platform ini tidak memiliki elemen menarik yang membuat perangkat lunak manajemen tugas lainnya menyenangkan

Harga OmniPlan

Langganan: $19,99/bulan per pengguna

$19,99/bulan per pengguna Lisensi Standar v4: $ 199,99 sekali pakai

$ 199,99 sekali pakai Lisensi Pro v4: $399,99 satu kali

Peringkat dan ulasan OmniPlan

G2: 4.5/5 (15 ulasan)

4.5/5 (15 ulasan) Capterra: 4.3/5 (19 ulasan)

7. Trello

Melalui TrelloTrello adalah aplikasi papan Kanban digital OG, tetapi menawarkan lebih dari sekadar tampilan papan saat ini. Untuk menggunakan Trello, siapkan papan untuk setiap proyek, buat daftar langkah-langkah proyek, dan buat kartu yang mewakili setiap tugas. Saat Anda mengerjakan proyek, seret dan letakkan kartu-kartu tersebut ke setiap tahap dalam daftar.

Karena sangat fokus pada langkah, Trello sangat ideal untuk proyek dengan beberapa fase atau serah terima. Sangat bagus untuk pemrograman, pembuatan konten, orientasi, dan banyak lagi. ⚒️

Jika Anda tidak menyukai papan Kanban, Trello juga menyertakan tampilan lain, termasuk tampilan Garis Waktu dan tampilan Kalender.

Fitur terbaik Trello

Trello memiliki puluhan integrasi dengan alat populer seperti Slack dan Jira

Butler Automation adalah fitur tanpa kode yang tersedia di setiap papan Trello untuk mempercepat alur kerja Anda

Keterbatasan Trello

Beberapa pengguna menginginkan otomatisasi yang lebih canggih

Versi gratis membatasi ukuran file dan integrasi

Harga Trello

**Gratis

Standar: $5/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$5/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Premium: $10/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$10/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi untuk mengetahui harga

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.300+ ulasan)

4.4/5 (13.300+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (22.600+ ulasan)

8. GoodTask

Melalui GoodTask GoodTask adalah aplikasi manajemen tugas untuk Mac yang didasarkan pada Pengingat dan Kalender Apple. Jika Anda sudah menggunakan Pengingat dan Kalender di Mac, GoodTask akan meluncur langsung ke proses kerja Anda seperti mentega.

Tentu saja, GoodTask menawarkan daftar tugas sederhana. Tetapi ia juga mengelola seluruh lingkup pekerjaan untuk proyek-proyek yang kompleks. Aplikasi ini mengintegrasikan semua acara kalender dengan tugas-tugas Anda sehingga Anda dapat mengelola semua tugas Anda tanpa harus bersusah payah. 💪

Fitur terbaik GoodTask

GoodTask hadir dengan Widget iPhone dan Apple Watch untuk manajemen tugas saat bepergian

Daftar Pintar memfilter tugas dengan kategori yang dibuat secara otomatis

Menambahkan tugas dengan cepat dengan Tindakan Cepat dan cuplikan teks

Keterbatasan GoodTask

GoodTask hanya tersedia untuk perangkat Apple

Tidak memiliki fitur otomatisasi dan templat yang lebih canggih yang ditawarkan oleh perangkat lunak manajemen proyek lain untuk Mac

Harga GoodTask

$39.99

Peringkat dan ulasan GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. CentangCentang

Melalui CentangCentang TickTick menyebut dirinya sebagai aplikasi manajemen tugas untuk pekerjaan dan kehidupan-aplikasi ini akan membuat Anda tetap bertanggung jawab atas resolusi Tahun Baru Anda dan tanggal jatuh tempo pekerjaan.

Perangkat lunak manajemen tugas ini hadir dengan lima tampilan kalender yang berbeda di luar kotak. Jika Anda mencari bantuan untuk mengatur jadwal Anda, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aplikasi ini juga memungkinkan kolaborasi tim dengan pengguna lain. Jadi, jika Anda membutuhkan bantuan untuk eksekusi proyek tickTick juga menangani hal itu.

Fitur terbaik TickTick

TickTick melakukan sinkronisasi di 10 platform berbeda

TickTick terintegrasi dengan Siri dan input suara untuk mengurangi pengetikan

"Annoying Alert" adalah fitur lucu namun berguna yang tidak akan berhenti mengingatkan Anda tentang tugas-tugas yang sangat penting hingga tugas tersebut selesai

Keterbatasan TickTick

Beberapa pengguna melaporkan adanya bug dan kelambatan pada aplikasi seluler TickTick

Pengguna lain mengatakan bahwa pengingat tugas terjadi melalui notifikasi di perangkat mereka tetapi mereka lebih suka pengingat email

Harga TickTick

**Gratis

Premium: $27,99/tahun

Peringkat dan ulasan TickTick

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100 ulasan)

10. Sunsama

Melalui SunsamaSunsama menyebut dirinya sebagai aplikasi manajemen tugas untuk Mac yang akan membuat Anda tetap tenang dan produktif melalui perencanaan tugas yang disengaja. Ini adalah solusi manajemen tugas yang ideal bagi siapa saja yang ingin menikmati sedikit keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 🧘

Jika Anda mencoba kembali ke rumah untuk menonton pertandingan Johnny pada pukul 7 malam, atur waktu penyelesaiannya pada pukul 5 sore di Sunsama. Aplikasi ini akan mengatur waktu dan daftar tugas Anda sehingga Anda dapat pulang kerja pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik Sunsama

Sunsama mengambil data dari pengelola tugas lain, seperti Trello dan Asana, serta email dari Gmail dan Outlook

Menjadwalkan tugas ke kalender Anda dengan Timeboxing sehingga tidak ada yang mengganggu pekerjaan penting Anda

Keterbatasan Sunsama

Sunsama menawarkan uji coba gratis selama dua minggu, tetapi tidak memiliki opsi gratis

Harga Sunsama

Uji Coba Gratis

Langganan Tahunan: $16/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

$16/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Langganan Bulanan: $ 20/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Sunsama

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20 ulasan)

Gunakan Aplikasi Manajemen Tugas Mac yang Melakukan Semuanya

Ada banyak perangkat lunak manajemen tugas dan proyek untuk Mac. Namun, jika Anda ingin menyelesaikan banyak hal (dan dengan cepat), pilihlah ClickUp.

ClickUp menggabungkan pelacakan waktu, alat kolaborasi, daftar tugas, templat, dan banyak lagi di satu tempat. Daripada membolak-balik platform yang berbeda untuk segala hal, kumpulkan semua pekerjaan Anda di satu tempat untuk menghemat waktu yang belum pernah ada sebelumnya. 🏆

Lihat manfaatnya untuk diri Anda sendiri dan menyiapkan Ruang Kerja ClickUp gratis .