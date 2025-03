Kami Menguji 10 Perangkat Lunak Wiki Perusahaan Terbaik di Tahun 2025

Meskipun Wikipedia adalah wiki paling terkenal di dunia, tidak semua wiki bersifat publik.

Praktik berbagi pengetahuan dan transparansi dalam organisasi melambungkan penggunaan wiki internal perusahaan. Sekarang, wiki apa pun adalah tempat penyimpanan informasi yang mudah dibuat dalam bentuk situs web. Dan semua jenis pengguna dapat memeliharanya.

Dari tim bisnis hingga tim TI, semuanya dapat mempublikasikan konten pada halaman tertentu melalui perangkat lunak wiki. Mereka juga dapat mengomentari halaman-halaman tersebut dan mengubah konten yang dipublikasikan oleh orang lain.

Perusahaan menggunakan wiki sebagai sumber kebenaran tunggal untuk prosedur dan kebijakan perusahaan. Mereka membangun basis pengetahuan dan mengelola dokumen mereka dengan perangkat lunak wiki. Namun mereka juga menggunakan wiki untuk menggambarkan proses tim, menentukan persyaratan proyek dan menerima atau melatih karyawan baru.

Apa pun kasus penggunaan yang Anda pikirkan, pengetahuan yang ada di kepala anggota tim tidak akan berguna kecuali jika mereka menerapkan atau membagikannya. Dan perangkat lunak untuk repositori wiki adalah ban berjalan untuk menyebarkan pengetahuan organisasi.

Ditambah lagi, alat bantu wiki membuat pencarian informasi yang relevan menjadi lebih mudah dan cepat. Alat-alat tersebut dilengkapi dengan fitur pencarian, autentikasi, manajemen akses, dan riwayat versi untuk mengatur pengetahuan di seluruh perusahaan. Jadi, baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang perangkat lunak wiki terbaik, apa itu wiki, fitur-fitur terbaik untuk mengelola proyek, dan berbagai jenis manajemen pengetahuan.

Apa Itu Perangkat Lunak Wiki?

Perangkat lunak wiki menopang pengembangan dan fungsi halaman internal atau eksternal untuk menjadi sumber pengetahuan perusahaan atau dokumentasi subjek tertentu. Hal ini juga dapat mencakup pembuatan, pembaruan, pengorganisasian (atau hyperlink), dan menavigasi konten dalam repositori wiki secara online.

Namun pembuatan atau pembaruan konten wiki bersifat kolaboratif, sehingga perangkat lunak untuk situs wiki mendukung kolaborasi tim . Dan anggota tim hanya memerlukan peramban Web untuk izin akses agar mereka dapat membuat halaman baru di dalam wiki dan menyunting halaman yang sudah ada yang dibuat oleh anggota lain.

Perusahaan menggunakan perangkat lunak wiki untuk membangun wiki internal untuk karyawan dan wiki eksternal untuk klien atau pengguna. Sebagai contoh, wiki eksternal dapat berisi instruksi produk yang bermanfaat. Kesimpulannya, alat bantu wiki memungkinkan Anda untuk memusatkan pengetahuan organisasi atau produk. SEJARAH WIKI

Wiki sudah ada sejak 25 Maret 1995, ketika Howard G. "Ward" Cunningham, seorang pemrogram komputer asal Amerika, mempublikasikan wiki pertama di situs web perusahaan konsultannya. Cunningham telah memprogram perangkat lunak wiki yang menopang wiki-nya, yang disebut "WikiWikiWeb", sejak tahun 1994.

10 Perangkat Lunak Wiki Terbaik untuk Dibawa ke Organisasi Anda

1. ClickUp - Terbaik untuk Wikis Perusahaan

Buat Dokumen yang indah, agenda rapat, wiki, dan lainnya-lalu hubungkan ke alur kerja dan jalankan ide dengan tim Anda

Tentu saja, kami akan mulai dengan perangkat lunak basis pengetahuan terbaik : ClickUp! Ini adalah platform produktivitas all-in-one dengan semua yang dibutuhkan tim untuk mengimplementasikan dan mengelola wiki.

Tentu saja, ini adalah solusi untuk semua hal manajemen proyek dan produktivitas, ditambah perangkat lunak wiki bawaan- ClickUp Docs . Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan: ClickUp sangat bagus jika proyek dan alur kerja Anda bersifat dokumen intensif.

Membuat papan tulis dan dokumen di ClickUp dan hubungkan tugas-tugas proyek dengan mereka. Kemudian, atur semua bagian pengetahuan tersebut dan kolaborasikan, baik secara real-time maupun tidak. SOP, catatan rapat, ringkasan, dan spesifikasi kebutuhan-kerjakan semua itu dengan ClickUp Documents.

Fitur terbaik ClickUp

Dokumen dalam konteks Lampirkan dokumen keproyek dan tugas yang relevan dan mengaksesnya dari dalam proyek atau tugas.

Lampirkan dokumen keproyek dan tugas yang relevan dan mengaksesnya dari dalam proyek atau tugas. Hubungan dokumen : Tautan ke dokumen atau tugas dari dalam dokumen lain.

: Tautan ke dokumen atau tugas dari dalam dokumen lain. Halaman bersarang di dalam dokumen : Untuk mengatur konten Anda, pisahkan dokumen menjadi subhalaman yang bersarang di dalam dokumen induk.

: Untuk mengatur konten Anda, pisahkan dokumen menjadi subhalaman yang bersarang di dalam dokumen induk. Dokumen yang diarsipkan : Alih-alih menghapus dokumen, arsipkan dokumen tersebut. Platform akan menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, namun tetap menyimpannya sehingga Anda dapat menemukannya nanti jika diperlukan.

: Alih-alih menghapus dokumen, arsipkan dokumen tersebut. Platform akan menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, namun tetap menyimpannya sehingga Anda dapat menemukannya nanti jika diperlukan. Pemformatan teks yang kaya : Ketika dokumen menjadi panjang, mengaturnya dengan daftar toggle, latar belakang berwarna, dan kolom cukup efektif.

: Ketika dokumen menjadi panjang, mengaturnya dengan daftar toggle, latar belakang berwarna, dan kolom cukup efektif. Hak akses yang disesuaikan : Lindungi dokumen Anda dari pengeditan yang tidak diinginkan oleh audiens tertentu.

: Lindungi dokumen Anda dari pengeditan yang tidak diinginkan oleh audiens tertentu. Pengeditan waktu nyata : Berkolaborasi langsung dengan tim Anda pada konten dan tandai anggota di komentar.

: Berkolaborasi langsung dengan tim Anda pada konten dan tandai anggota di komentar. Kategori dokumen : Tandai dokumen dengan kategori sehingga Anda dapat dengan mudah mengakses dan menemukannya.

: Tandai dokumen dengan kategori sehingga Anda dapat dengan mudah mengakses dan menemukannya. Template : Menyimpan dokumen yang sering digunakan sebagai templat untuk digunakan nanti. (Lihat initemplat ringkasan eksekutif!)

: Menyimpan dokumen yang sering digunakan sebagai templat untuk digunakan nanti. (Lihat initemplat ringkasan eksekutif!) Pembuatan tugas : Ubah komentar menjadi tugas dan tetapkan ke anggota tim Anda.

: Ubah komentar menjadi tugas dan tetapkan ke anggota tim Anda. Dukungan untuk Penurunan Harga : Keyboard danPerintah garis miring memformat konten dengan bahasa Markdown.

: Keyboard danPerintah garis miring memformat konten dengan bahasa Markdown. Pemformatan blok kode : Tingkatkan keterbacaan kode dalam dokumentasi Anda dengan penyorotan sintaks. Templat wiki adalah sumber daya yang bagus untuk memulai pusat pengetahuan Anda. Untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan dari informasi tim Anda di wiki, buatlah fondasi yang kuat dengan bantuan Templat Wiki ClickUp . Gunakan templat ini sebagai panduan awal yang cepat sehingga tim Anda akan siap dengan pusat informasi yang terdokumentasi dengan baik.

Berikan akses mudah ke pengetahuan untuk semua orang dalam tim dan memungkinkan pembuatan konten baru yang lebih cepat dengan Templat Wiki ClickUp

Keterbatasan ClickUp

ClickUp menawarkan begitu banyak kemungkinan untuk kustomisasi sehingga Anda mungkin merasa sedikit kewalahan pada awalnya.

Anda tidak akan menemukan semua tampilan ClickUp di aplikasi seluler (belum).

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7 per pengguna per bulan

: $7 per pengguna per bulan Bisnis : $12 per pengguna per bulan

: $12 per pengguna per bulan Perusahaan: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. Confluence - Terbaik untuk Kolaborasi Tim

Melalui AtlassianPertemuan wiki menyediakan ruang kerja bagi tim untuk berbagi pengetahuan dan bertujuan untuk mendorong kolaborasi di sekitar pengetahuan tersebut. Ruang kerja ini cocok untuk tim dan proyek dengan berbagai ukuran dan jenis.

Selain itu, Confluence tidak hanya cocok untuk proyek-proyek yang sangat penting dengan praktik-praktik yang ketat, tetapi juga tim yang mencari saluran untuk meningkatkan transparansi informasi. Bandingkan Notion Vs Confluence , Konfluensi Vs Tim , & Confluence Vs Google Docs !

Fitur terbaik Confluence

Pohon halaman : Struktur hirarkis ruang dan halaman membuat pencarian konten menjadi cepat dan mudah.

: Struktur hirarkis ruang dan halaman membuat pencarian konten menjadi cepat dan mudah. Integrasi dengan Jira : Hubungkan masalah Jira ke halaman Confluence. Selain itu, tambahkan peta jalan Jira ke halaman Confluence dan perbarui secara real-time dengan makro Peta Jalan Jira.

: Hubungkan masalah Jira ke halaman Confluence. Selain itu, tambahkan peta jalan Jira ke halaman Confluence dan perbarui secara real-time dengan makro Peta Jalan Jira. Integrasi dengan Trello : Sematkan kartu dan papan Trello ke dalam halaman Confluence dan kelola secara real-time seperti yang Anda lakukan di Trello. Sebaliknya, lampirkan halaman Confluence ke kartu Trello sehingga Anda dapat memeriksa perubahan halaman dan komentar dalam konteks tugas.

: Sematkan kartu dan papan Trello ke dalam halaman Confluence dan kelola secara real-time seperti yang Anda lakukan di Trello. Sebaliknya, lampirkan halaman Confluence ke kartu Trello sehingga Anda dapat memeriksa perubahan halaman dan komentar dalam konteks tugas. Pengeditan waktu nyata : Mengedit bersama halaman dengan anggota tim secara real-time.

: Mengedit bersama halaman dengan anggota tim secara real-time. Notifikasi: Tandai rekan tim atau seluruh tim dan berikan tugas kepada mereka.

Tandai rekan tim atau seluruh tim dan berikan tugas kepada mereka. Umpan yang dipersonalisasi : Confluence menyesuaikan beranda setiap pengguna untuk menampilkan ruang yang baru saja mereka kunjungi, draf halaman yang sedang dikerjakan, dan aktivitas halaman.

: Confluence menyesuaikan beranda setiap pengguna untuk menampilkan ruang yang baru saja mereka kunjungi, draf halaman yang sedang dikerjakan, dan aktivitas halaman. Blogs : Buat blog dan publikasikan posting blog di Confluence.

: Buat blog dan publikasikan posting blog di Confluence. Label: Menerapkan label pada halaman dan lampiran untuk mempercepat pencarian konten yang Anda perlukan dan menemukan konten terkait.

Keterbatasan Confluence

Tingkat detail dalam pesan kesalahan terkadang tidak sesuai dengan harapan pengguna.

Hasil pencarian berbasis teks untuk dokumen bisa lebih akurat.

Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam menempelkan konten dari halaman Confluence di perangkat lunak pihak ketiga.

Harga Confluence

Gratis: untuk sepuluh pengguna (hanya untuk langganan bulanan)

Standar: $5,75 per pengguna (perkiraan)

Premium: $11 per pengguna (perkiraan)

Perusahaan: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Confluence

G2: 4.1/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

3. Zoho Learn - Terbaik untuk Pengetahuan Terstruktur

Melalui Zoho Zoho Wiki adalah perangkat lunak wiki Zoho untuk membangun repositori pengetahuan bagi tim. Kami harus memperingatkan Anda bahwa fitur-fitur Zoho Wiki adalah bagian dari platform yang lebih luas - Zoho Learn, sebuah sistem manajemen pembelajaran. Tetapi jika Anda memikirkannya, basis pengetahuan tidak lebih dari sebuah repositori pembelajaran, jadi penumpukannya masuk akal.

Fitur terbaik Zoho Learn

Manual dan bab : Menyusun informasi ke dalam manual yang terbuat dari beberapa artikel pengetahuan yang terkait dengan suatu topik. Dan jika topiknya cukup kompleks, kelompokkan artikel menjadi beberapa bab di dalam manual.

: Menyusun informasi ke dalam manual yang terbuat dari beberapa artikel pengetahuan yang terkait dengan suatu topik. Dan jika topiknya cukup kompleks, kelompokkan artikel menjadi beberapa bab di dalam manual. Ruang khusus ruang : Mengatur artikel dan manual di ruang yang didedikasikan untuk departemen atau tim tertentu.

: Mengatur artikel dan manual di ruang yang didedikasikan untuk departemen atau tim tertentu. Editor wiki kolaboratif : Anggota tim dengan hak akses tingkat kontributor dapat menyunting bersama artikel secara real-time.

: Anggota tim dengan hak akses tingkat kontributor dapat menyunting bersama artikel secara real-time. Template khusus: Menyimpan artikel sebagai templat untuk digunakan kembali sebagai titik awal untuk artikel lainnya.

Keterbatasan Zoho Learn

Tidak terintegrasi dengan Zoho Desk, solusi perangkat lunak layanan pelanggan dan meja bantuan online Zoho, tempat beberapa klien Zoho menyimpan pengetahuan pelanggan.

Tidak memiliki repositori templat yang lebih komprehensif.

Alat ini tidak mendukung penugasan beberapa pengguna untuk setiap ruang.

Harga Zoho Learn

Gratis:

Ekspres: $1 per pengguna per bulan

Profesional: $3 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Learn

G2: 4.3/5 (10 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2 ulasan)

4. Helpjuice - Terbaik untuk Layanan Pelanggan

Melalui HelpJuice Helpjuice adalah perangkat lunak wiki yang memposisikan dirinya dioptimalkan untuk ceruk layanan pelanggan. Mereka mengklaim bahwa perangkat mereka membantu perusahaan meningkatkan layanan pelanggan mereka melalui basis pengetahuan dalam dua cara.

Pelanggan memeriksa sendiri hub-hub itu daripada menghubungi tim dukungan teknis. Dan tim-tim tersebut mengandalkan hub internal untuk memberikan layanan pelanggan terbaik.

Fitur terbaik Helpjuice

Pencarian yang disesuaikan : Helpjuice mengembangkan mesin pencari dari awal, disesuaikan dengan bagaimana pengguna mencari di basis pengetahuan.

: Helpjuice mengembangkan mesin pencari dari awal, disesuaikan dengan bagaimana pengguna mencari di basis pengetahuan. Basis pengetahuan di tempat : Helpjuice merancang berbagai tema yang dibuat khusus dan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap klienbasis manajemen pengetahuan.

: Helpjuice merancang berbagai tema yang dibuat khusus dan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap klienbasis manajemen pengetahuan. Analisis yang komprehensif : Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari Helpjuice Analytics, seperti berapa banyak pengguna yang membaca setiap artikel, siapa mereka, artikel apa yang harus masuk ke dalam hub, dan artikel mana yang perlu ditingkatkan.

: Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari Helpjuice Analytics, seperti berapa banyak pengguna yang membaca setiap artikel, siapa mereka, artikel apa yang harus masuk ke dalam hub, dan artikel mana yang perlu ditingkatkan. Pengoptimalan mesin pencari : Dengan mendapatkan peringkat tinggi di Google, pengguna dapat membuka halaman Helpjuice dengan mencari informasi yang mereka cari di Google.

: Dengan mendapatkan peringkat tinggi di Google, pengguna dapat membuka halaman Helpjuice dengan mencari informasi yang mereka cari di Google. Dukungan berbagai bahasa: Memungkinkan layanan pelanggan di seluruh dunia dengan basis pengetahuan dalam berbagai bahasa. Menerjemahkan konten di Helpjuice secara otomatis dengan pembelajaran mesin dan Google Terjemahan.

berbagai bahasa: Memungkinkan layanan pelanggan di seluruh dunia dengan basis pengetahuan dalam berbagai bahasa. Menerjemahkan konten di Helpjuice secara otomatis dengan pembelajaran mesin dan Google Terjemahan. Kolaborasi waktu nyata: Mengomentari artikel dan membalas kontributor artikel secara langsung.

Keterbatasan Helpjuice

Manajemen kategori artikel membutuhkan waktu untuk dipahami.

Kurva pembelajaran untuk memahami beberapa templat artikel sedikit curam.

Antarmuka administrasi akan mendapat manfaat dari peningkatan desain visual.

Harga Helpjuice

Pemula: $120 per bulan (hingga 4 pengguna)

Peningkatan: $200 per bulan (hingga 16 pengguna)

Premium Terbatas: $289 per bulan (hingga 60 pengguna)

Premium Unlimited: $499 per bulan (pengguna tak terbatas)

Peringkat dan ulasan Helpjuice

G2: 4.3/5 (16 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (92 ulasan)

5. Slab - Terbaik untuk Pemformatan Visual

Melalui Slab Slab memasarkan dirinya sebagai perangkat lunak wiki perusahaan yang cocok untuk tim teknis dan non-teknis. Paling cocok untuk perusahaan dengan banyak tim yang membutuhkan wiki visual dan kemampuan pemformatan.

Fitur terbaik Slab

Desain visual : Slab bertaruh untuk menawarkan konten dengan daya tarik visual yang tinggi, mengurangi kebutuhan untuk pemformatan yang ekstensif.

: Slab bertaruh untuk menawarkan konten dengan daya tarik visual yang tinggi, mengurangi kebutuhan untuk pemformatan yang ekstensif. Topik : Wiki mereka mengatur konten berdasarkan topik, memfasilitasi penelusuran dan penemuan pengetahuan.

: Wiki mereka mengatur konten berdasarkan topik, memfasilitasi penelusuran dan penemuan pengetahuan. Pencarian terpadu: Pengguna yang mencari informasi di wiki Slab mendapatkan hasil di seluruh Slab dan semua alat yang diintegrasikan oleh klien Slab dengannya.

Keterbatasan Slab

Hirarki proyek dan postingan tidak jelas bagi pemula.

Merujuk silang judul tertentu di dalam tulisan agak rumit dari sudut pandang desain interaksi.

Menavigasi di antara berbagai topik terkadang menantang.

Harga lempengan

Gratis: $0

Startup: $6,67 per pengguna per bulan

Bisnis: $12,5 per pengguna per bulan

Perusahaan: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Slab

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (39 ulasan)

6. GitBook - Terbaik untuk Dokumentasi Pengembang

Melalui GitBook GitBook mengembangkan Public Docs, perangkat lunak wiki yang didedikasikan untuk mempublikasikan pengetahuan teknis. Dirancang khusus sebagai platform dokumentasi, Public Docs cocok untuk berbagi dokumentasi produk dan membangun basis pengetahuan internal dan API.

Fitur terbaik GitBook

Permintaan perubahan : Lacak perubahan pada setiap halaman, bandingkan versi, gabungkan, dan kembalikan perubahan.

: Lacak perubahan pada setiap halaman, bandingkan versi, gabungkan, dan kembalikan perubahan. Autentikasi yang aman : Pelanggan dan mitra dapat melihat dokumentasi dengan aman melalui berbagai platform autentikasi dan sistem masuk tunggal.

: Pelanggan dan mitra dapat melihat dokumentasi dengan aman melalui berbagai platform autentikasi dan sistem masuk tunggal. Dukungan untuk dokumentasi pengembang . Sertakan blok kode, video, dan lingkungan kotak pasir langsung dalam dokumentasi Anda.

. Sertakan blok kode, video, dan lingkungan kotak pasir langsung dalam dokumentasi Anda. Komentar dan diskusi : Tinggalkan komentar sebaris di halaman dan ubah komentar tersebut menjadi utas diskusi.

: Tinggalkan komentar sebaris di halaman dan ubah komentar tersebut menjadi utas diskusi. Pemberitahuan : Pemberitahuan dalam aplikasi dan email tentang konten baru, perubahan penting pada konten, atau perubahan visibilitas dokumen.

: Pemberitahuan dalam aplikasi dan email tentang konten baru, perubahan penting pada konten, atau perubahan visibilitas dokumen. Sinkronisasi Git: Dokumentasi pengembang disinkronkan dengan basis kode yang sesuai.

Keterbatasan GitBook

Platform ini tidak mengizinkan pengguna untuk menyesuaikannya.

Fungsi ekspor memerlukan beberapa perbaikan dalam hal pemformatan.

GitBook tidak menyediakan pengalaman orientasi dan dokumentasi yang disesuaikan untuk pemula dan pengguna yang tidak terbiasa dengan Git.

Harga GitBook

Pribadi: $ 0

Plus: $6,7 per pengguna per bulan

Pro: $12,5 per pengguna per bulan

Perusahaan: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan GitBook

G2: 4.7/5 (81 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (15 ulasan)

7. Notion - Terbaik untuk Pengguna Serba Bisa

Melalui Notion Notion Wikis tidak menargetkan ceruk industri atau jenis dokumentasi tertentu. Sebaliknya, mereka beradaptasi agar sesuai dengan berbagai jenis basis pengetahuan, seperti halaman informasi perusahaan dan repositori untuk pedoman merek, tim teknik, dan orientasi karyawan.

Fitur terbaik Notion

Keserbagunaan : Dapat memenuhi kebutuhan tim konten dengan kecepatan produksi tinggi, proyek besar, danDepartemen SDM yang perlu memusatkan materi pelatihan mereka.

: Dapat memenuhi kebutuhan tim konten dengan kecepatan produksi tinggi, proyek besar, danDepartemen SDM yang perlu memusatkan materi pelatihan mereka. Blok yang Disinkronkan : Pembaruan konten secara otomatis berubah di semua ruang.

: Pembaruan konten secara otomatis berubah di semua ruang. Integrasi: Slack, Figma, Jira, dan lainnya

Batasan pengertian

Terkadang, pemberitahuan tidak akurat.

Menyiapkan pengingat berulang untuk subtugas sedikit menakutkan.

Tidak mendukung tugas berulang dan tidak memiliki fitur berorientasi tugas.

Harga gagasan

Gratis: $0

Plus: $8 per pengguna per bulan

Bisnis: $15 per pengguna per bulan

Perusahaan: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4.6/5 (1000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1000+ ulasan)

8. Document360 - Terbaik untuk Perusahaan yang Sedang Berkembang

Melalui Document360 Document360 adalah perangkat lunak wiki perusahaan untuk membangun basis pengetahuan bagi pelanggan dan karyawan perusahaan yang sedang berkembang. Basis pengetahuan tersebut dapat berupa apa saja, mulai dari panduan pengguna online, tutorial, dan catatan rilis hingga halaman FAQ, buku panduan karyawan, dan buku panduan penjualan atau pemasaran.

Fitur terbaik Document360

Asisten Basis Pengetahuan : Widget yang dapat disematkan di produk SaaS atau situs web yang menampilkan basis pengetahuan Document360 di dalamnya.

: Widget yang dapat disematkan di produk SaaS atau situs web yang menampilkan basis pengetahuan Document360 di dalamnya. Portal Basis Pengetahuan : Memungkinkan penulis konten dan editor konten untuk bekerja bersama dalam lingkungan yang sama.

: Memungkinkan penulis konten dan editor konten untuk bekerja bersama dalam lingkungan yang sama. Integrasi dan ekstensi : Terhubung dengan meja bantuan, chatbot, alat penerjemahan, perangkat lunak analisis, dan sistem kolaborasi tim.

: Terhubung dengan meja bantuan, chatbot, alat penerjemahan, perangkat lunak analisis, dan sistem kolaborasi tim. Platform API: API memberikan akses baca dan tulis ke basis pengetahuan.

Keterbatasan Document360

Antarmuka pengguna tidak begitu intuitif.

Pengguna melaporkan bahwa perangkat lunak ini terkadang lambat dalam mengedit atau menyimpan artikel.

Harga Document360

Standar: $149 per proyek per bulan

Profesional: $299 per proyek per bulan

Bisnis: $399 per proyek per bulan

Enterprise: $599 per proyek per bulan

Enterprise Plus: hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Document360

G2: 4.7/5 (325 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (157 ulasan)

9. Nuclino - Terbaik untuk Panduan Sederhana

Via Nuclino Nuclino adalah perangkat lunak wiki yang berfokus pada kesederhanaan. Namun, selain bersih dan bebas dari kekacauan, Nuclino juga cukup komprehensif untuk menyertakan fitur-fitur manajemen proyek.

Fitur terbaik Nuclino

Dukungan untuk Penurunan Harga : Memformat konten dengan perintah keyboard Markdown.

: Memformat konten dengan perintah keyboard Markdown. Penyimpanan otomatis : Menyimpan perubahan secara otomatis dan menyinkronkan konten di seluruh perangkat.

: Menyimpan perubahan secara otomatis dan menyinkronkan konten di seluruh perangkat. Banyak tampilan : Menampilkan pengetahuan dan dokumen yang diatur dalam tampilan, seperti daftar atau grafik.

: Menampilkan pengetahuan dan dokumen yang diatur dalam tampilan, seperti daftar atau grafik. Ekspor: Menyimpan konten dalam berbagai format, seperti PDF, Word, dan Markdown.

Keterbatasan Nuclino

Beberapa pengguna Nuclino tidak merekomendasikan alat ini untuk wiki yang besar.

Alat ini tidak terintegrasi denganperangkat lunak manajemen proyek selain Jira.

Halaman beranda koleksi dapat memperoleh manfaat dari dapat diedit.

Harga Nuclino

Gratis: $0

Standar: $5 per pengguna per bulan

Premium: $10 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Nuclino

G2: 4.7/5 (20 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (49 ulasan)

10. Google Drive - Terbaik untuk Pengguna Google Workspace

Melalui Google

Anda mungkin tidak pernah berpikir tentang Google Drive dengan cara ini, tetapi Anda dapat menggunakannya untuk membuat basis pengetahuan. Bahkan, banyak perusahaan menggunakan Google Drive sebagai perangkat lunak wiki mereka untuk menjaga agar karyawan tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Google

Keamanan : Perlindungan bawaan terhadap malware, ransomware, dan spam. Juga menyediakan akses terenkripsi ke file dan memindai dokumen dari malware, ransomware, spam, dan phishing.

: Perlindungan bawaan terhadap malware, ransomware, dan spam. Juga menyediakan akses terenkripsi ke file dan memindai dokumen dari malware, ransomware, spam, dan phishing. Integrasi : Terhubung dengan produk Google lainnya seperti Spreadsheet, Dokumen, dan Slide

: Terhubung dengan produk Google lainnya seperti Spreadsheet, Dokumen, dan Slide Dukungan untuk berbagai jenis file : Mengedit file PDF dan mengekspor dokumen ke jenis file seperti PDF.

: Mengedit file PDF dan mengekspor dokumen ke jenis file seperti PDF. Pencarian Google: Teknologi pencarian yang Anda andalkan di Google disematkan di Drive.

Keterbatasan Google

Untuk konten yang kompleks, lebih baik bekerja di komputer desktop daripada di perangkat seluler, terutama untuk opsi perangkat lunak wiki terbaik

Tidak ada enkripsi ujung ke ujung, yang berarti Google dapat mengakses informasi yang disimpan di Drive.

Harga Google

Untuk Pribadi: $0

Standar Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Google

Capterra: 4.8/5 (26.000+ ulasan)

Jenis-jenis Perangkat Lunak Wiki

Kami mengklasifikasikan perangkat lunak untuk situs wiki berdasarkan tiga kriteria: siapa yang dapat mengakses wiki yang didukungnya, tujuan wiki tersebut, dan siapa yang memelihara perangkat lunak wiki. Dan inilah jenis-jenisnya:

Wiki publik atau pribadi

Alat bantu wiki publik menopang wiki publik, sedangkan alat bantu wiki pribadi mendukung wiki pribadi. Dan perbedaan antara wiki publik dan privat terletak pada bagaimana pengguna mengaksesnya dan siapa saja pengguna tersebut.

Wiki publik-seperti Wikipedia-dapat diakses oleh siapa saja secara online. Di sisi lain, wiki pribadi - atau wiki internal - dapat diakses oleh sejumlah orang melalui autentikasi.

Perusahaan menggunakan wiki pribadi untuk berbagi pengetahuan di antara para karyawan mereka. Namun perusahaan juga dapat menggunakan wiki publik untuk mengkomunikasikan informasi produk dengan pengguna dan informasi proyek dengan klien.

Wiki pribadi atau perusahaan

Sama halnya dengan perangkat lunak wiki publik dan privat, alat bantu wiki pribadi dan korporat mendukung wiki pribadi atau korporat. Wiki korporat mungkin memiliki tujuan bisnis dan menjadi milik sebuah organisasi, namun sebuah wiki dapat memiliki tujuan rekreasi dan menjadi milik perorangan.

Wiki yang dihosting di awan atau dihosting sendiri

Jika Anda memilih perangkat lunak wiki yang dihosting sendiri, Anda harus menginstalnya di server Anda. Anda juga harus membangun sebuah tim khusus yang terdiri dari para profesional TI untuk memeliharanya. Dan anggota tim harus dapat menyesuaikan dan mengembangkan perangkat lunak wiki sumber terbuka lebih lanjut, yang mana hal ini membutuhkan biaya.

Namun, perusahaan hosting menyediakan perangkat lunak wiki yang di-hosting di awan, yang merupakan perangkat lunak sebagai layanan. Penyedia hosting memastikan keamanan informasi yang Anda simpan di situs wiki yang di-hosting di awan. Dan mereka juga memelihara perangkat lunak tersebut secara teratur dengan memperbaruinya dan mengembangkan fitur-fitur baru atau meningkatkan fitur-fitur yang sudah ada.

Contoh konten di perangkat lunak wiki yang dihosting sendiri

Dan karena perangkat lunak wiki yang dihosting sendiri bersifat online, anggota tim, klien, atau pengguna dapat mengakses platform wiki kapan saja, di mana saja. Sebuah wiki perusahaan atau mesin wiki biasanya termasuk di dalamnya:

Informasi perusahaan : Pernyataan misi, visi, dan nilai-nilai

: Pernyataan misi, visi, dan nilai-nilai Bagan organisasi : Struktur perusahaan, perincian departemen, dan direktori karyawan

: Struktur perusahaan, perincian departemen, dan direktori karyawan Buku pegangan karyawan : Kebijakan, tunjangan, aturan, dan ketentuan perusahaan

: Kebijakan, tunjangan, aturan, dan ketentuan perusahaan Pedoman merek : Nada, logo, palet warna, dan materi cetak

: Nada, logo, palet warna, dan materi cetak Data industri*: Analisis kompetitif dan survei atau laporan industri

Konten internal: Praktik terbaik, panduan, lembar penjualan, dan tutorial produk

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Wiki?

Kami telah menyebutkan beberapa fitur wiki, tetapi apa yang sebaiknya digunakan oleh bisnis Anda? Wiki harus disesuaikan dengan organisasi Anda dan dapat dinavigasi oleh semua orang - terutama pengguna non-teknis. Berikut adalah beberapa fitur yang perlu dipertimbangkan:

Fungsi pencarian : Perangkat lunak wiki terbaik memungkinkan tim, klien, atau pengguna Anda mencari dan menemukan informasi yang tepat dengan cepat. Sebuah wiki perusahaan harus memiliki fungsi pencarian yang akurat dan tepat.

: Perangkat lunak wiki terbaik memungkinkan tim, klien, atau pengguna Anda mencari dan menemukan informasi yang tepat dengan cepat. Sebuah wiki perusahaan harus memiliki fungsi pencarian yang akurat dan tepat. Navigasi : Hirarki konten yang terorganisir sangat penting bagi pengguna untuk menjelajahi konten di perangkat lunak wiki Anda dan melalui hal-hal seperti repositori wiki untukpenautan dua arah.

: Hirarki konten yang terorganisir sangat penting bagi pengguna untuk menjelajahi konten di perangkat lunak wiki Anda dan melalui hal-hal seperti repositori wiki untukpenautan dua arah. Kolaborasi : Membuat, menyunting, dan selalu memperbarui konten adalah hal yang harus dimiliki oleh perangkat lunak wiki. Harus mudah untuk memformat, menambahkan konten, dan menyertakan gambar, pranala, atau kode.

: Membuat, menyunting, dan selalu memperbarui konten adalah hal yang harus dimiliki oleh perangkat lunak wiki. Harus mudah untuk memformat, menambahkan konten, dan menyertakan gambar, pranala, atau kode. Riwayat versi : Alat bantu wiki terbaik melacak semua perubahan pada halaman wiki Anda untuk memastikan akuntabilitas, yang sangat penting untuk perangkat lunak wiki sumber terbuka. Alat ini juga memungkinkan Anda untuk kembali dengan aman ke versi sebelumnya.

: Alat bantu wiki terbaik melacak semua perubahan pada halaman wiki Anda untuk memastikan akuntabilitas, yang sangat penting untuk perangkat lunak wiki sumber terbuka. Alat ini juga memungkinkan Anda untuk kembali dengan aman ke versi sebelumnya. **Manajemen otentikasi dan akses: Solusi wiki Anda mungkin bukan merupakan wiki publik dan mencakup informasi pribadi perusahaan. Atau bisa juga campuran dari keduanya, jadi apa pun itu, Anda memerlukan alat yang dapat memastikan konten sensitif tetap terkunci.

Integrasi : Integrasi pihak ketiga antara perangkat lunak wiki Anda dan aplikasi lain membantu menghubungkan data dan analisis ke halaman Anda.

: Integrasi pihak ketiga antara perangkat lunak wiki Anda dan aplikasi lain membantu menghubungkan data dan analisis ke halaman Anda. Dokumentasi dan dukungan pengguna : Jika Anda perlu meng-host pusat bantuan, solusi wiki Anda harus dapat bekerja sebagai ruang terpusat untuk pengguna dan konten Anda.

: Jika Anda perlu meng-host pusat bantuan, solusi wiki Anda harus dapat bekerja sebagai ruang terpusat untuk pengguna dan konten Anda. Templat dan kustomisasi: Jika mendesain wiki Anda dari awal cukup menantang dan bahkan mengecilkan hati, carilah alat bantu wiki dengan templat bawaan.

Perangkat Lunak Wiki Mana yang Terbaik untuk Tim Anda?

Memilih perangkat lunak wiki terbaik bukanlah hal yang mudah. Anda membutuhkan perangkat lunak wiki yang kompleks untuk pengalaman pengguna dan pusat pengetahuan yang lebih maju dan canggih.

Adalah cerdas untuk memilih perangkat lunak wiki Anda yang paling memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit halaman dengan mudah, bahkan untuk proyek yang besar dan kompleks. Di situlah ClickUp menjadi kuncinya!

Dengan fitur-fitur canggih seperti kontrol versi, kontrol akses, dan kemampuan pencarian, pengguna dapat secara efisien mengelola dan menavigasi sejumlah besar informasi di ClickUp Documents.

Selain itu, ClickUp berfungsi sebagai opsi perangkat lunak wiki yang hebat karena dapat memberikan opsi penyesuaian tingkat lanjut, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan platform dengan kebutuhan dan preferensi spesifik mereka.

Ingin melihat bagaimana ClickUp bekerja sebagai wiki Anda? Buat ruang kerja gratis Anda hari ini !