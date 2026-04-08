Cara Menggunakan Sintra AI untuk Otomatisasi dan Pembuatan Konten

44% orang Amerika menggunakan agen AI sebagai asisten pribadi, dengan minat yang meningkat hingga sekitar 70% di kalangan Generasi Z. Pergeseran ini menandakan bahwa tim saat ini menginginkan AI untuk mengotomatisasi sebagian besar alur kerja mereka dan membuat konten secara menyeluruh.

Perkenalkan Sintra AI: sebuah platform yang dibangun di sekitar agen dan asisten AI yang mengotomatisasi pekerjaan rutin dan menghasilkan konten yang sesuai dengan merek di berbagai saluran.

Jika Anda sedang mencari tahu cara menggunakan Sintra AI untuk kegiatan sehari-hari—seperti mempublikasikan postingan media sosial, merangkum pembaruan, mengarahkan prospek, atau menghasilkan aset—panduan ini akan memandu Anda melalui pengaturan praktis yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem Anda dan disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Apa Itu Sintra AI dan Bagaimana Cara Kerjanya

Sintra AI adalah platform asisten digital yang dibangun di sekitar agen AI khusus yang disebut “helpers” yang beroperasi berdasarkan basis pengetahuan Brain AI yang bersama-sama.

Bayangkan Sintra AI sebagai pusat di mana bot-botnya menangani tugas-tugas yang berbeda—layanan dukungan (Cassie), analisis seperti analis data (Dexter), dan pembuatan konten (Penn) untuk blog dan konten media sosial—sambil berbagi konteks agar hasilnya tetap konsisten.

Anda dapat berinteraksi dengan asisten AI ini untuk menentukan nada, panjang, dan bahasa, lalu biarkan mereka mengoptimalkan operasional bisnis sehari-hari tanpa perlu pengaturan yang rumit. Platform ini dirancang untuk usaha kecil, agensi, dan pekerja lepas yang ingin mengelola proyek dan mengotomatisasi alur kerja dari satu tempat.

Fitur Utama Sintra AI

Sintra memberikan struktur pada pekerjaan sehari-hari dengan menggabungkan agen AI khusus dengan basis pengetahuan bersama yang dilengkapi fitur-fitur utama berikut.

Perhatikan: Sintra AI akan menghentikan dukungan untuk produk Sintra versi lama (termasuk Sintra Prompts di Sintra Plus) guna menjaga platform tetap sederhana, cepat, dan mudah dipelihara. Mulai 1 Februari 2026, produk-produk versi lama akan mencapai akhir masa pakainya dan tidak lagi tersedia untuk digunakan.

Brain AI

Pusat memori Anda untuk konteks bisnis. Dengan Brain AI, Anda dapat:

Simpan halaman web, media, dan file agar respons mencerminkan merek dan fakta Anda

Buat hingga lima profil Brain untuk memisahkan klien atau lini bisnis

Hubungkan platform eksternal agar Helpers dapat mempersonalisasi pembuatan dan analisis konten

Cari, edit, dan kurasi pengetahuan untuk memastikan hasil yang akurat

Asisten AI

Dua belas asisten AI khusus bidang (bot Sintra AI Anda) untuk penyusunan email, blog, pemeriksaan SEO, pengembangan ide produk, dan bahkan persona analis data untuk wawasan terstruktur.

Setiap asisten memiliki kasus penggunaan masing-masing, sehingga Anda dapat membuat tugas instan untuk dukungan, penulisan konten, atau konten media sosial tanpa kehilangan konteks.

Otomatisasi

Alur kerja mandiri yang berjalan di latar belakang setelah dikonfigurasi. Alur kerja ini mengandalkan integrasi untuk mengotomatisasi operasi bisnis yang berulang—mulai dari memposting pembaruan hingga menyinkronkan aset—sehingga tim Anda tidak perlu lagi terikat pada tindak lanjut manual.

Tugas Bantuan Berulang

Jadwalkan rutinitas berbasis prompt sesuai jadwal dan biarkan Helpers menjalankannya secara otomatis. Cocok untuk ringkasan mingguan, kalender konten, atau titik kontak pemeliharaan prospek—sehingga Anda dapat fokus pada tugas dan keputusan yang lebih strategis.

Harga (ringkasan)

Sintra tidak menawarkan uji coba gratis, tetapi menyediakan jaminan uang kembali selama 14 hari untuk ketiga paketnya. Harga (tanpa diskon) adalah:

Paket 12 bulan : $52

Paket 3 bulan : $59

Paket 1 bulan: $97

Harap diperhatikan bahwa promosi dapat berubah, jadi sebaiknya periksa situs web mereka untuk mengetahui harga terbaru dan penawaran yang sedang berlangsung.

📮 Wawasan ClickUp: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya tingkat adopsi asisten dan agen mungkin disebabkan oleh fakta bahwa alat-alat ini sering kali dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu, seperti pengoperasian tanpa menggunakan tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dalam berbagai skenario penggunaan. Di sisi lain, agen yang didukung AI di dalam saluran ClickUp Chat dapat menjawab pertanyaan, menyaring masalah, atau bahkan menangani tugas-tugas tertentu!

Memulai dengan Sintra AI

Memulainya sangat mudah. Anda akan mengatur akses, lalu menyesuaikan Sintra agar asisten AI-nya bekerja sesuai dengan cara kerja tim Anda. Dari sana, Anda dapat menghubungkan konteks dan memulai operasi bisnis yang sesungguhnya tanpa perlu pengaturan tambahan.

Langkah 1 — Buat akun

Pilih paket langganan yang sesuai dari ketiga paket yang tersedia, dan Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran.

Anda kemudian dapat memasukkan alamat email, memilih metode pembayaran, dan menambahkan alamat penagihan, lalu klik Kirim. Akun Sintra AI Anda sudah siap.

Kemudian, Anda dapat mengunjungi halaman login Sintra dan menggunakan alamat email yang sama yang Anda gunakan saat checkout untuk masuk. Anda akan menerima kode satu kali pakai berdigit enam di kotak masuk Anda—masukkan kode tersebut untuk masuk dan menyelesaikan proses onboarding.

Kemudian, periksa email Anda untuk kode konfirmasi.

Setelah akses pertama Anda, atur kata sandi permanen agar Anda dapat mulai bekerja tanpa hambatan. Jika kode tidak diterima, ikuti langkah pemecahan masalah platform untuk memverifikasi email Anda dan mengirim ulang.

Setelah masuk, Anda siap untuk menghubungkan konteks, mengonfigurasi asisten, dan memetakan tugas awal ke alur kerja Anda di platform.

Langkah 2 — Jelajahi Ruang Kerja Sintra

Buka helper dan klik ikon roda gigi di sebelah namanya untuk menyesuaikan perilakunya

Pilih gaya bahasa (dasar, santai, ahli), panjang pesan, dan fokus bidang—baik sebagai Manajer Media Sosial, asisten virtual, atau asisten keuangan

Sesuaikan pengaturan dengan proses Anda, lalu tambahkan detail inti ke Brain AI agar respons mencerminkan merek dan basis pengetahuan Anda

Seiring Anda menyempurnakan helper (bot Sintra AI Anda), Anda akan melihat hasil yang lebih relevan dan transisi yang lebih lancar—siap untuk otomatisasi yang lebih mendalam dan integrasi yang mulus dengan pekerjaan sehari-hari.

💡 Tips Pro: Cobalah berbagai tingkat suasana dan gaya bahasa untuk setiap asisten untuk melihat mana yang paling cocok dengan alur kerja Anda. Menyesuaikan pengaturan dapat membuat setiap interaksi menjadi lebih optimal.

Cara Menggunakan Sintra AI untuk Otomatisasi

Untuk memanfaatkan Sintra AI secara efektif dalam otomatisasi, akan sangat membantu jika Anda memahami bagaimana asisten-asistennya dikategorikan berdasarkan fungsi utamanya. Setiap asisten dirancang khusus untuk unggul dalam bidangnya masing-masing, sehingga memberikan solusi yang terfokus dan efisien.

Buddy : Pengembangan Bisnis

Cassie : Dukungan Pelanggan

Komentar : eCommerce

Dexter : Analis Data

Emmie : Pemasar Email

Gigi : Pengembangan Diri

Milli : Manajer Penjualan

Penn : Penulis Konten

Scouty : Perekrut

Seomi : Spesialis SEO

Soshie : Manajer Media Sosial

Vizzy: Asisten Virtual

Langkah 3 — Buat Agen AI Pertama Anda

Anda dapat memulainya dengan memberikan konteks yang dibutuhkan kepada Brain AI. Tambahkan panduan operasional, kebijakan, templat alur kerja, FAQ, dan dokumen kampanye terbaru Anda, sehingga respons yang dihasilkan mencerminkan operasional bisnis Anda. Perlakukan Brain AI sebagai basis pengetahuan yang terus berkembang, dan pastikan file-file tersebut selalu diperbarui agar asisten AI Anda tetap sesuai dengan merek dan akurat.

Contoh: Emmie (Pemasar Email) sebagai agen Anda

Apa yang dapat dilakukan Emmie : Emmie dapat menyortir kotak masuk, menyusun dan mempersonalisasi pesan, menyempurnakan balasan, serta mengambil templat untuk skenario umum seperti perpanjangan, tindak lanjut, atau eskalasi dukungan

Cara kerjanya : Anda dapat memanfaatkan integrasi yang mulus antara Sintra dengan email Anda sehingga Emmie dapat mengambil pesan berdasarkan pengirim, subjek, atau rentang waktu, lalu menyusun atau menjadwalkan balasan tanpa perlu beralih ke alat eksternal

Kegunaannya: Alat ini membantu Anda menangani antrian dengan volume tinggi dan percakapan yang sensitif terhadap SLA, di mana nada, kecepatan, dan akurasi sangat penting

Langkah 4 — Membuat Alur Kerja Otomatis

Setelah agen Anda memahami konteksnya, biarkan mereka menangani tugas-tugas berulang sesuai jadwal sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan kreatif.

Contoh: Soshie (Manajer Media Sosial) dengan posting berkala

Anda dapat mengaktifkan pembaruan mingguan sehingga Soshie menyusun draf postingan yang sesuai dengan gaya bahasa merek Anda dan konteks Brain AI, lalu menyertakan media atau membiarkannya membuat aset

Anda akan menerima pemberitahuan di Kotak Masuk saat draf sudah siap; buka tampilan kalender untuk memeriksa keterangan, tanggal, dan aset, melakukan pengeditan cepat, dan menyetujui

Hasil yang akan Anda dapatkan adalah penerbitan konten yang konsisten tanpa perlu pengawasan terus-menerus, yang sangat cocok untuk kampanye, alur kerja pembuatan konten, dan saluran yang selalu aktif yang dikelola oleh asisten virtual.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX sebagai “otak proyek” di samping Sintra agar konten dan otomatisasi tidak tersebar ke berkas-berkas terpisah: Rekam sekali, gunakan di mana saja: Saat asisten Sintra AI menyusun draf teks atau wawasan, ucapkan pembaruan singkat ke ekstensi ClickUp Brain MAX Chrome. Ekstensi ini mengubah catatan suara menjadi tugas terstruktur, subtugas, atau Dokumen di dalam Daftar ClickUp yang tepat—termasuk pemilik, tanggal jatuh tempo, dan prioritas

Bertanya di seluruh alat, bukan tab: ClickUp Brain MAX Enterprise Search dapat menjawab “Tampilkan posting media sosial Soshie yang dijadwalkan minggu ini” atau “Tampilkan ide iklan terbaru + persetujuan.” Fitur ini mencari di ClickUp serta aplikasi terhubung seperti Google Drive dan Slack, sehingga hasil kerja Sintra tetap terhubung dengan pekerjaan yang sedang berjalan

Pilih model yang tepat untuk tugas tersebut: Beralih antara Claude dari Anthropic, GPT-4 dari OpenAI, atau Gemini untuk menyusun draf atau melakukan penalaran—lalu gunakan ClickUp Brain MAX untuk mengubah hasilnya menjadi tugas yang dapat ditugaskan dan mengintegrasikannya ke dalam Dashboard untuk pelacakan kemajuan yang nyata Pasang ekstensi ClickUp Brain MAX untuk Chrome agar panel proyek ini tetap berada di samping Sintra di mana pun tim Anda bekerja.

Langkah 5 — Hubungkan Integrasi

Tingkatkan fungsionalitas Sintra dengan menghubungkan semua alat utama Anda. Hubungkan Google Drive, Gmail, LinkedIn, Facebook, dan kalender Anda. Integrasi ini membuka fitur tambahan untuk asisten dan memfasilitasi otomatisasi.

Setelah terhubung, Anda sebaiknya menguji masing-masing fitur untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Langkah ini memastikan Anda tidak akan melewatkan pembaruan, pesan, atau peluang apa pun.

🧠 Fakta Menarik: Ide tentang tim agen AI bukanlah hal baru—Pattie Maes dari MIT telah menulis tentang “agen perangkat lunak ” yang mengurangi beban kerja dan kelebihan informasi pada tahun 1994. Platform multi-agen saat ini akhirnya mulai mewujudkan visi tersebut.

Cara Menggunakan Sintra AI untuk Pembuatan Konten

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan asisten AI yang terkenal dari Sintra dalam mengotomatisasi proses bisnis di berbagai departemen.

Contoh penggunaan: Konten blog

Jika Anda ingin draf yang sesuai dengan merek tanpa perlu bimbingan, gunakan Penn—penulis konten di antara asisten AI Sintra. Penn mengubah brief menjadi kerangka, judul, artikel panjang, dan teks web sambil tetap konsisten dengan basis pengetahuan dan panduan merek yang tersimpan di Brain AI.

Alat ini dirancang untuk iklan, postingan blog, situs web, dan lainnya, sehingga Anda dapat dengan cepat mengubah ide menjadi konten yang siap dipublikasikan.

Coba lakukan seperti ini: Unggah panduan gaya dan postingan lama ke Brain AI → Penn akan menghasilkan kerangka blog dan draf awal yang sesuai dengan gaya penulisan dan tujuan, lalu melakukan iterasi melalui obrolan untuk penyuntingan bagian dan ajakan bertindak (CTA).

Contoh penggunaan: Posting media sosial

Gunakan Soshie saat Anda membutuhkan konten media sosial yang konsisten dan terjadwal. Setelah pengaturan singkat, Soshie dapat menghasilkan posting mingguan berdasarkan konteks Brain AI, memberi tahu Anda untuk ditinjau, dan menempatkan item yang disetujui ke dalam kalender penerbitan—sangat ideal untuk alur kerja manajer media sosial.

Manfaatnya: Pembuatan postingan berkala dengan penjadwalan kalender, unggahan media atau gambar AI, tinjau → setujui → terbitkan, ditambah notifikasi kotak masuk agar Anda tetap produktif tanpa perlu berpindah-pindah tab.

Contoh penggunaan: Penulisan email

Gunakan Emmie untuk penulisan konten siklus hidup dan kampanye. Hubungkan kotak surat Anda di bagian Integrasi, dan Emmie dapat menyusun balasan, mempersonalisasi komunikasi, serta mengambil dokumen atau cuplikan relevan dari Brain AI—berguna untuk layanan dukungan, tindak lanjut penjualan, dan buletin tanpa perlu keluar dari Sintra.

Alur kerja praktis: Buat urutan pesan, sesuaikan nada, dan biarkan Emmie mencari pesan berdasarkan pengirim/subjek/waktu, sehingga tugas-tugas berulang seputar penyaringan dan respons templat tidak menghambat produktivitas Anda.

Contoh penggunaan: Penelitian & ringkasan

Untuk ringkasan cepat dan analisis persaingan, manfaatkan Brain AI (dan, jika diperlukan, Dexter, asisten data). Brain AI menyimpan tautan/file dan membuatnya dapat dicari di seluruh obrolan; asisten menggunakan konteks tersebut untuk mensintesis wawasan, menyoroti poin penting, dan memastikan konten Anda akurat. Buat beberapa profil Brain untuk memisahkan tim atau produk.

Mengapa ini membantu: Memori terpusat (teks, tautan, file, gambar, video), hingga lima profil Brain secara default, ditambah integrasi—sehingga alat AI Anda (Penn, Soshie, Emmie) dapat menulis berdasarkan fakta.

Contoh Nyata Alur Kerja Sintra AI

Berikut adalah tiga contoh nyata dari tiga karyawan Sintra AI yang berbeda beserta alur kerja mereka:

1. Contoh alur kerja Vizzy

Berikut adalah contoh nyata seorang pengguna yang menguji Vizzy untuk mengembangkan alur kerja pengolahan ulang konten yang komprehensif, yang akan membantu mengubah tutorial YouTube menjadi berbagai format konten, memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan di berbagai platform sambil tetap menjaga efisiensi.

2. Contoh alur kerja Penn

Contoh nyata lainnya dari Penn, sang copywriter, yang menangani pembuatan buletin dengan permintaan tertentu, disertai wawasan berharga dan templat yang mudah digunakan. Di sebelah kiri, notifikasi pop-up berwarna merah yang Anda lihat pada gambar tersebut adalah Penn yang memberikan ide-ide terkait bidang pekerjaan Anda.

3. Contoh alur kerja Milly

Seperti yang Anda lihat pada contoh kedua, bagaimana agen Sintra AI berbagi ide-ide berharga setiap hari, berikut adalah contoh lain yang menunjukkan hal tersebut. Milly mengusulkan bahwa ia dapat membuat templat studi kasus implementasi AI untuk transformasi bisnis dan mengembangkan

Template studi kasus yang komprehensif yang menunjukkan bagaimana bisnis telah berhasil mentransformasi operasional mereka menggunakan alat AI.

Tips untuk Mendapatkan Hasil yang Lebih Baik dari Sintra AI

Mendapatkan manfaat dari AI melibatkan pemasangan asisten AI yang tepat dengan proses bisnis yang tepat, memberikan konteks yang baik kepada mereka, dan melakukan iterasi. Berikut adalah cara meningkatkan hasil manajemen proyek yang didukung AI tanpa menimbulkan kekacauan.

Mulailah dari yang kecil, lalu kembangkan : Lakukan uji coba pada satu atau dua tugas berulang yang berdampak besar (ringkasan mingguan, penyortiran kotak masuk, penyusunan draf postingan). Ukur waktu yang dihemat, kualitas, dan tingkat kesalahan. Perluas hanya jika hasil awal sudah stabil

Pilih alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda : Jika Anda menangani beberapa merek atau klien, gunakan profil Brain yang terpisah agar konteks tidak tercampur. Usahakan integrasi yang mulus dengan sistem inti Anda agar otomatisasi tidak terganggu saat terjadi serah terima tugas

Perlakukan data seperti produk : Jaga agar basis pengetahuan Anda tetap rapi—gunakan nama file yang jelas, format yang konsisten, dan dokumen terbaru. Data yang lebih baik menghasilkan draf yang lebih baik, mengurangi jumlah revisi, dan tindakan yang lebih akurat

Otomatiskan langkah-langkah dengan mempertimbangkan hasil akhir : Tentukan terlebih dahulu kondisi "selesai", lalu rancang alur kerja untuk mencapainya (menyetujui postingan, mengirim faktur, menutup tiket). Biarkan otomatisasi menangani pekerjaan rutin sementara tim Anda meninjau kasus-kasus khusus

Berinvestasi dalam pemberdayaan : Bagikan contoh prompt, aturan nada, dan “seperti apa hasil yang baik itu.” Panduan singkat lebih baik daripada menebak-nebak dan membuat penerapan terasa aman bagi semua pemangku kepentingan bisnis

Tinjau dan perbaiki: Lakukan tinjauan mingguan mengenai kesalahan, pengecualian, dan penundaan. Perketat prompt, hapus otomatisasi yang tidak terpakai, dan dokumentasikan apa yang perlu ditindaklanjuti versus diselesaikan secara otomatis melalui otomatisasi

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Menerapkan AI seharusnya terasa seperti peningkatan, bukan beban tambahan. Kebanyakan kegagalan terjadi ketika tim terburu-buru dalam pengaturan atau mengabaikan manajemen perubahan. Berikut adalah kendala yang paling sering kami temui—dan cara menghindarinya sambil mempertahankan momentum.

Membatasi konteks model: Basis pengetahuan yang berantakan atau usang akan menghasilkan draf yang tidak jelas dan tindakan yang salah; kurasi sumber, beri label pada file, dan tentukan pemilik tinjauan

Mengotomatisasi secara berlebihan pada hari pertama: Mulailah dengan satu atau dua alur kerja yang sangat berpengaruh; perluas otomatisasi hanya setelah Anda mengukur akurasi, pengecualian, dan serah terima

Mengabaikan batasan: Tentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh AI (nada, persetujuan, batasan data). Keterlibatan manusia dalam proses (human-in-the-loop) adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk konten media sosial eksternal atau komunikasi dengan pelanggan

Melewati tahap pemberdayaan tim: Bagikan contoh prompt, aturan gaya, dan perbandingan antara hasil "baik" dan "luar biasa" agar tim Anda dapat menghasilkan hasil yang konsisten

Mengabaikan umpan balik: Pantau pengecualian, kesalahan, dan kasus khusus setiap minggu; perketat prompt, hapus langkah yang tidak digunakan, dan perbarui versi untuk memastikan Brain AI tetap efektif seiring waktu

Batasan Sintra AI

Setelah menelusuri utas-utas Reddit terbaru dari pengguna yang telah mencobanya secara langsung, beberapa tema terus muncul. Tidak ada yang menjadi penghalang utama bagi setiap tim, tetapi hal-hal tersebut layak dipertimbangkan dalam rencana peluncuran Anda.

Halusinasi saat beban tinggi

Beberapa pengguna melaporkan perilaku yang terlalu berlebihan dari lapisan asisten virtual (misalnya, mengatakan bahwa percakapan dipindahkan antar profil dan kemudian mengakui bahwa tidak ada yang terjadi).

Ini tampak seperti halusinasi LLM klasik ketika tugas mencakup beberapa profil, riwayat yang panjang, atau tindakan basis pengetahuan dengan cakupan yang luas. Batasan dan prompt yang spesifik dapat membantu, tetapi pengawasan tetap diperlukan pada tindakan yang melibatkan beberapa profil.

Gangguan antarmuka pengguna yang menghambat momentum

Keluhan yang sering muncul adalah hambatan navigasi — profil penting yang tersembunyi di balik menu overflow, klik tambahan untuk beralih konteks kerja, dan celah kecil dalam keterlihatan.

Bagi tim yang bergerak cepat, penundaan-penundaan kecil tersebut dapat menumpuk dan mengikis janji “satu platform” pada hari-hari sibuk

Batasan pada alur kerja visual

Pengguna yang menguji tugas-tugas yang melibatkan banyak gambar (misalnya, opsi palet dengan contoh warna yang diberi label dan rumus CMYK/RGB yang tepat) menemukan bahwa asisten tersebut menghasilkan perkiraan tanpa nilai yang tepat atau kesetiaan tata letak.

Jika pembuatan konten Anda mencakup hasil bermutu desain, Anda mungkin masih memerlukan alat khusus dan memperlakukan visual Sintra sebagai draf, bukan aset produksi.

💡 Tips Pro: Libatkan tim manusia dalam tindakan lintas profil, dokumentasikan solusi alternatif antarmuka pengguna (UI) untuk tim Anda, dan padukan Sintra dengan aplikasi khusus untuk hasil kreatif yang sempurna hingga ke detail piksel. Dengan cara ini, asisten AI tetap dapat menangani banyak tugas berulang sementara Anda tetap menjaga kualitas di area yang krusial.

Alternatif Sintra Terbaik yang Layak Dicoba

Jika Anda mencari alternatif Sintra AI untuk menghindari batasan-batasan yang disebutkan di atas, berikut adalah beberapa platform yang layak dipertimbangkan.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk tugas, proyek, dan kolaborasi tim yang didukung AI dalam satu platform)

Satukan proyek, tugas, dokumentasi, dan komunikasi Anda dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp

Ketika tim mulai menguji berbagai alat AI, segalanya cepat terpecah-pecah—satu aplikasi untuk pembuatan konten, yang lain untuk ringkasan, dan yang ketiga untuk metrik. Fragmentasi tersebut berubah menjadi penyebaran AI yang tak terkend ali, di mana konteks terpecah-pecah dan pembaruan menjadi lambat. ClickUp mengubah paradigma dengan mengintegrasikan AI ke dalam lingkungan kerja yang sudah ada, sehingga konteks dan eksekusi tetap terpusat di satu tempat.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda dengan Converged AI Workspace pertama di dunia. Alih-alih menambahkan alat AI mandiri ke atas tumpukan aplikasi Anda, ClickUp mengintegrasikan AI langsung ke dalam ruang kerja tempat pekerjaan sudah berlangsung.

Sederhanakan Operasi Anda dengan ClickUp Super Agents

AI Super Agents-nya adalah rekan kerja berbasis AI yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda. Mereka memantau aktivitas di seluruh ClickUp Tasks, ClickUp Docs, dan timeline, mengambil tindakan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, serta menampilkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat—tanpa mengganggu cara kerja tim.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

Di ClickUp, Anda dapat mengaktifkan Super Agents dengan pengaturan tanpa kode yang sederhana. Anda dapat memberi tahu agen apa yang harus dipantau (perubahan status, tanggal jatuh tempo), apa yang harus dilakukan (memperbarui bidang, menugaskan, memposting ringkasan harian), dan klik "Go". Setelah itu, agen tersebut berjalan secara otomatis di latar belakang, meningkatkan otomatisasi dan keandalan.

Buat AI Super Agents kustom di ClickUp dengan pembuat tanpa kode yang intuitif

💡 Tips Pro: Sedang mengerjakan daftar ClickUp yang panjang berisi akun perpanjangan atau tiket terbuka? Buka daftar tersebut, aktifkan ClickUp Brain, asisten AI kontekstual Anda, dan minta bantuannya untuk mengatur tugas atau membaca komentar. Dalam hitungan detik, ClickUp Brain dapat menampilkan beberapa tindakan yang benar-benar akan memengaruhi hasil bagi pelanggan Anda.

ClickUp membantu Anda mengevaluasi, menguji coba, dan menerapkan AI secara bertanggung jawab dengan:

Daftar untuk melacak eksperimen, pemilik, masukan, dan hasil—sehingga proyek uji coba tidak hilang di alat-alat lain

ClickUp Docs untuk mengelola kebijakan, petunjuk, kriteria evaluasi, dan keputusan secara terpusat dengan kolaborasi real-time dan riwayat versi

Dashboard ClickUp untuk mengubah aktivitas AI menjadi dampak yang terlihat—waktu siklus, beban kerja, kinerja—sebelum diterapkan secara luas

Otomatisasi ClickUp untuk menghubungkan langkah-langkah manual dengan tindakan AI, mengurangi tugas-tugas berulang sambil tetap menjaga batasan-batasan tetap berlaku

Karena agen AI ClickUp berada di ruang kerja yang sama dengan pekerjaan dan basis pengetahuan Anda, konteks tetap terjaga. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengatasi kerumitan alat dan lebih banyak waktu untuk meningkatkan proses secara besar-besaran.

2. Lindy AI (Pilihan terbaik untuk agen AI tanpa kode dan multi-saluran)

Jika Anda mencari "karyawan AI" yang menangani pekerjaan rutin untuk Anda—mengelola email, mengatur kalender, mencatat pembaruan CRM, bahkan melakukan panggilan telepon—Lindy adalah platform AI praktis untuk membuat agen AI tanpa perlu menulis kode.

Anda dapat memulai dengan templat atau Agents Hub, menghubungkan Gmail, Kalender, dan aplikasi lain, lalu menyusun langkah-langkah dalam alur visual. Ini adalah instruksi bagi agen Anda untuk membaca, menafsirkan, dan bertindak. Penetapan harga didasarkan pada penggunaan (bayar per tugas/menit), sehingga memudahkan Anda untuk melakukan uji coba sebelum memperluas skala.

3. n8n (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja AI dengan kontrol yang sangat detail)

n8n adalah platform otomatisasi alur kerja sumber terbuka dengan kode yang adil. Platform ini menggunakan antarmuka visual berbasis node untuk menghubungkan aplikasi dan layanan, sehingga pengguna dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang di antara keduanya tanpa perlu pemrograman yang rumit.

Sintra AI mendukung penulisan skrip kustom dengan JavaScript, dan dapat dihosting sendiri atau digunakan melalui layanan cloud.

Anda dapat menggabungkan API, basis data, dan agen AI dalam alur yang sama, menambahkan batasan keamanan, dan meluncurkan otomatisasi yang siap produksi.

4. Make (Pilihan terbaik untuk otomatisasi yang dapat Anda host atau jalankan di cloud)

Make (sebelumnya Integromat) adalah platform otomatisasi tanpa kode yang menghubungkan aplikasi dan layanan untuk mengotomatisasi alur kerja dan proses secara visual.

Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat otomatisasi yang kompleks tanpa perlu menulis kode dengan membuat “skenario” yang menghubungkan berbagai aplikasi menggunakan pemicu dan tindakan.

Dengan Make, Anda dapat membangun konten dengan cepat menggunakan fitur seret dan lepas, mode prompt, serta add-on alur kerja berbasis AI —lalu skalakan melalui paket cloud atau jalankan sendiri untuk kontrol yang lebih ketat.

🔎 Tahukah Anda? Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI NIST (AI RMF 1.0) memberikan panduan praktis bagi tim untuk mengelola sistem AI—sangat berguna saat Anda menerapkan agen yang berinteraksi dengan data sensitif atau alur kerja pelanggan.

5. Taskade AI (Pilihan terbaik untuk membangun agen AI dan otomatisasi dalam satu ruang kerja)

Taskade ditujukan untuk tim yang tidak hanya menginginkan “bot untuk email” atau “bot untuk pelaporan,” tetapi juga tempat untuk merancang ruang kerja yang sepenuhnya didukung oleh agen.

Alih-alih harus berganti-ganti antara berbagai alat terpisah untuk daftar tugas, peta pikiran, rapat, dan obrolan AI, Taskade menggabungkan semuanya ke dalam satu kanvas kolaboratif. Dengan cara ini, proyek, catatan, dan percakapan berada tepat di samping agen Anda.

Di dalam kanvas tersebut, Anda dapat membuat agen AI khusus yang menyusun draf konten, menganalisis data, atau mengelola alur kerja menggunakan dokumen dan konteks proyek Anda sendiri.

AI Project Studio membantu Anda menghasilkan rencana proyek lengkap dari brief singkat atau dokumen awal, sementara fitur otomatisasi terintegrasi dengan alat seperti Slack, Gmail, dan Google Sheets. Dengan demikian, agen dapat benar-benar melakukan pekerjaan lanjutan, bukan sekadar memberikan saran.

Mengapa ClickUp Cocok di Tempat di Mana Agen AI Saja Tidak Cukup

Jika Anda sedang mencari asisten bergaya Sintra untuk mempercepat pembuatan konten dan operasional, ingatlah bahwa kunci kesuksesan sesungguhnya adalah menghubungkan pekerjaan, orang, dan konteks agar proses bisnis benar-benar berjalan. Di situlah ClickUp menonjol.

Alih-alih menggabungkan berbagai solusi terpisah, Anda mendapatkan satu platform terpadu untuk merencanakan, mendiskusikan, dan mengimplementasikan—terintegrasi dengan basis pengetahuan yang terus diperbarui, tugas-tugas yang terpadu, dan otomatisasi ringan yang dapat diandalkan. Hasilnya adalah pengurangan pekerjaan yang berulang, peningkatan momentum, dan ruang untuk berkembang tanpa harus berganti-ganti alat.

Bagi tim yang menginginkan integrasi yang mulus dan kepemilikan yang jelas, ClickUp menawarkan solusi praktis: mulailah dari skala kecil, buktikan dampaknya, dan kembangkan dengan percaya diri.

Coba ClickUp secara gratis — buat ruang kerja dan lihat seberapa cepat tim Anda menemukan ritme kerjanya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa saja alternatif Sintra AI?

Pilihan yang kuat meliputi ClickUp (ruang kerja + agen AI), Zapier, n8n, Make, Lindy, dan CrewAI. Untuk pengembangan yang berfokus pada pengembang, pertimbangkan LangChain atau Microsoft. Sesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tata kelola bisnis Anda.

Apakah Sintra AI gratis?

Tidak. Ini adalah platform berbayar dengan paket berjenjang dan jaminan pengembalian dana selama 14 hari. Harga berubah secara berkala, jadi pastikan untuk memeriksa tarif terkini di situs mereka. Rencanakan anggaran dengan memperhitungkan penggunaan asisten AI dan otomatisasi latar belakang yang diharapkan untuk menghindari kejutan.

Apakah Sintra AI dapat menghasilkan postingan media sosial dan konten blog?

Ya. Asisten seperti manajer media sosial dan penulis naskah dapat menyusun draf konten media sosial, keterangan gambar, dan konten panjang. Anda dapat meninjau, menyempurnakan nada, dan menjadwalkan penerbitan melalui otomatisasi bawaan untuk memastikan konsistensi output merek.

Apakah Sintra AI mudah digunakan bagi pemula?

Secara umum, ya. Alat ini dirancang untuk pengguna non-teknis dengan petunjuk terarah, "pembantu" pemula, dan basis pengetahuan terpusat. Perlu waktu singkat untuk integrasi dan pengaturan izin, terutama jika Anda berencana mengotomatisasi proses bisnis bertahap.

Sintra terintegrasi dengan layanan Google (misalnya, Google Drive, Kalender, Gmail) dan platform media sosial utama untuk memposting konten. Dukungan untuk Notion atau Slack dapat bervariasi—periksa daftar integrasi terbaru Sintra untuk memastikan integrasi yang lancar.

Bagaimana perbandingan Sintra dengan ChatGPT atau ClickUp Brain?

ChatGPT dari OpenAI adalah asisten AI serba guna; Sintra menyediakan asisten dan otomatisasi yang dirancang khusus untuk tugas tertentu. ClickUp Brain mengintegrasikan AI ke dalam tugas, Dokumen, dan Dasbor—lebih cocok saat Anda membutuhkan eksekusi dan pelaporan yang kontekstual di dalam satu ruang kerja.