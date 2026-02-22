10 Template Sistem Manajemen Perusahaan Gratis

Organisasi rata-rata menggunakan 305 aplikasi SaaS. 🤯

Itulah mengapa templat sistem manajemen perusahaan sangat penting. Bukan hanya karena mereka memberikan struktur, tetapi karena templat yang tepat terhubung langsung dengan cara pekerjaan ditugaskan, dilacak, didokumentasikan, dan dievaluasi.

Dengan template sistem manajemen perusahaan, Anda dapat mengurangi beban alat harian dan mengarahkan pekerjaan ke arah yang tepat dalam sistem yang lebih besar.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas templat sistem manajemen perusahaan terbaik yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan Anda!

Apa Itu Template Sistem Manajemen Perusahaan?

Template sistem manajemen perusahaan adalah ruang kerja siap pakai yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari di satu tempat. Template ini memberikan struktur yang konsisten untuk mengorganisir orang, proyek, proses, dan pelacakan kinerja, sehingga pekerjaan tidak tersebar di dokumen, spreadsheet, dan obrolan yang tidak terorganisir.

Template-template ini umumnya mencakup:

Struktur organisasi dan peran/tanggung jawab

Prosedur Operasional Standar (SOP)

Dokumentasi kebijakan

Proses alur kerja dan dokumentasi

Tindakan pengendalian kualitas

Protokol komunikasi

Metrik kinerja dan KPI

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Template Sistem Manajemen Perusahaan

Saat memilih templat manajemen perusahaan, Anda harus mencari:

Fleksibilitas penyesuaian: Alur kerja Anda unik. Apakah Anda dapat dengan mudah memodifikasi bidang, status, dan tampilan untuk sesuai dengan cara tim Anda beroperasi, atau apakah templat memiliki struktur kaku yang tidak dapat diubah?

Visibilitas lintas fungsi : Pekerjaan tidak terjadi dalam isolasi departemen. Template Anda harus mendukung beberapa tim dan menunjukkan bagaimana inisiatif terhubung di seluruh perusahaan. Pekerjaan tidak terjadi dalam isolasi departemen. Template Anda harus mendukung beberapa tim dan menunjukkan bagaimana inisiatif terhubung di seluruh perusahaan.

Kemampuan otomatisasi : Tugas administratif yang berulang dapat menguras produktivitas. Cari templat yang terintegrasi dalam platform yang memungkinkan Anda mengotomatisasi pembaruan status, pemberitahuan, dan penugasan tugas tanpa usaha manual. Tugas administratif yang berulang dapat menguras produktivitas. Cari templat yang terintegrasi dalam platform yang memungkinkan Anda mengotomatisasi pembaruan status, pemberitahuan, dan penugasan tugas tanpa usaha manual.

Skalabilitas: Apakah templat ini masih berfungsi saat tim Anda bertambah dua kali lipat? Cari struktur yang dapat berkembang bersama perusahaan Anda daripada menjadi hambatan.

Dukungan integrasi: Template harus tersedia dalam platform yang terhubung dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti Figma dan Google Drive

10 Template Sistem Manajemen Perusahaan Gratis

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menyediakan perpustakaan lebih dari 1.000 templat siap pakai untuk mengelola perusahaan Anda tanpa perlu menggabungkan puluhan alat yang berbeda.

Dan bagian terbaiknya adalah templat-templat ini tidak hanya tersimpan di folder dan mengumpulkan debu. Saat Anda memilih templat sistem manajemen perusahaan, templat tersebut dapat terintegrasi langsung dengan pekerjaan yang didukungnya: Tugas, Dokumen, Tampilan, Dashboard, Agen, dan lainnya, semuanya terhubung dan didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Mari kita lihat templat sistem manajemen perusahaan terbaik 👇

1. Template Buku Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Tinjau komitmen tim, upaya, dan permintaan anggaran dalam satu dokumen dengan templat ClickUp Book of Work

Template ClickUp Book of Work memberikan manajer dokumen terpisah untuk meninjau apa yang tim komitmenkan selama periode waktu tertentu, dengan visibilitas terhadap upaya dan permintaan anggaran di seluruh inisiatif. Template ini dibagi menjadi dua kategori, Proyek Esensial dan Proyek Opsional, sehingga Anda dapat memisahkan pekerjaan yang harus dilakukan dari pekerjaan yang bergantung pada kapasitas beban kerja.

Gunakan templat ini untuk menyajikan buku yang terorganisir untuk perusahaan Anda, dengan header untuk detail penting seperti nama perusahaan dan informasi kontak. Kemudian, kelompokkan proyek untuk memudahkan dan mempertahankan konsistensi dalam pembahasan prioritas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi pekerjaan yang direncanakan menjadi Proyek Esensial dan Proyek Opsional untuk memudahkan penetapan prioritas dan pengambilan keputusan selama siklus perencanaan

Jadikan tinjauan kepemimpinan lebih rapi dengan format dokumen tunggal yang merangkum komitmen untuk periode waktu yang telah ditentukan

Pastikan pelaksanaan terikat dengan perencanaan dengan membuat Tugas ClickUp untuk setiap proyek dan memindahkannya melalui Status Kustom ClickUp seiring berjalannya pekerjaan

✅ Ideal untuk: Manajer PMO dan pemimpin operasional yang mengoordinasikan portofolio proyek lintas tim.

2. Template Praktik Terbaik Umum ClickUp

Dapatkan templat gratis Ikuti daftar periksa implementasi yang sudah jadi dan bangun kebiasaan yang konsisten dengan Template Praktik Terbaik Umum ClickUp

Template Best Practice Umum ClickUp dilengkapi dengan daftar periksa siap pakai untuk mengatur alur kerja ideal di perusahaan Anda dan membangun kebiasaan yang konsisten di seluruh tim. Template ini dirancang untuk memandu adopsi melalui langkah-langkah yang dapat diikuti tim saat mulai menggunakan ClickUp Workspace secara harian.

Di dalam templat, praktik terbaik disusun ke dalam kategori yang jelas dan dihubungkan dengan peran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas implementasi tetap mudah untuk ditugaskan, direview, dan diselesaikan.

Anda juga dapat menyesuaikan templat ini sesuai dengan kebutuhan Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisasikan pekerjaan implementasi berdasarkan Kategori seperti Pelatihan, Komunikasi, dan Konfigurasi, sehingga panduan mudah diikuti saat Anda menerapkan ClickUp

Berikan label pada tugas berdasarkan peran, termasuk Kontributor Individu, Manajer, dan Admin, untuk memastikan semua orang tahu praktik terbaik mana yang berlaku bagi mereka

Bagi proses pengaturan menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dengan tugas dan subtugas yang mencakup tindakan inti seperti pembuatan tugas, penugasan, batas waktu, dan prioritas

✅ Ideal untuk: Administrator ruang kerja dan manajer operasional yang memimpin implementasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Super Agents saat Anda sudah bosan dengan AI yang hanya memberikan jawaban. Super Agents dirancang untuk beroperasi di dalam ruang kerja ClickUp Anda sebagai rekan kerja yang selalu siap, dengan pemahaman penuh tentang konteks ruang kerja. Faktanya, mereka dapat menjalankan alur kerja multi-langkah secara terus-menerus, menggunakan alat, pemicu, pengetahuan, dan memori yang Anda berikan kepada mereka. Itulah perbedaan antara meminta bantuan AI dan mendelegasikan pekerjaan kepada sesuatu yang dapat melaksanakannya secara mandiri. Pelajari lebih lanjut tentang Super Agents dari video yang kami buat khusus untuk Anda 👇

3. Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan ketergantungan dan jadwal pengiriman menggunakan templat Dashboard Manajemen Proyek ClickUp

Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp menggabungkan seluruh rencana proyek Anda ke dalam satu garis waktu, dilengkapi dengan diagram Gantt yang menggambarkan hubungan antara tahap-tahap pekerjaan dari awal hingga penyelesaian. Ini merupakan titik awal yang kuat ketika proyek Anda memiliki ketergantungan, fase yang tumpang tindih, dan tenggat waktu yang memerlukan koordinasi yang lebih ketat.

Setelah jadwal ditetapkan, templat ini juga menyediakan tempat untuk melacak angka dan indikator yang memengaruhi pengiriman, mulai dari pergerakan anggaran hingga tingkat keparahan masalah.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan dan sesuaikan jadwal dengan Diagram Gantt ClickUp , termasuk hubungan tugas dan urutan milestone

Simpan metrik kritis proyek menggunakan atribut kustom seperti Biaya Rencana, Biaya Aktual, Anggaran Tersisa, Tingkat Masalah, dan Fase Proyek untuk menjaga konteks keuangan dan pengiriman tetap dekat dengan pekerjaan.

Pantau pelaksanaan tugas dengan cepat dan mudah, dengan tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan status dan penanggung jawab, sehingga kepemilikan dan kemajuan tetap terlihat sepanjang siklus hidup proyek.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek PMO dan pemimpin implementasi yang berhadapan dengan klien yang mengelola proyek bertahap.

4. Template Rencana Tugas Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pengaturan proyek dan detail penting lainnya di satu tempat dengan templat Rencana Tugas Manajemen Proyek ClickUp

Template Rencana Tugas Manajemen Proyek ClickUp mencakup pekerjaan pengaturan inti yang diperlukan setiap proyek sebelum pelaksanaan dimulai, dengan satu tempat untuk mencatat manajer proyek, tim proyek, nama proyek, dan status penyelesaian yang terus diperbarui.

Template ini dilengkapi dengan daftar tugas siap pakai yang mencakup dasar-dasar sebagian besar tugas dalam proyek, mulai dari definisi konsep dan tujuan hingga perencanaan anggaran, manajemen risiko, dan komunikasi.

Dan ketika detail proyek tersebar di beberapa lokasi, gunakan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop paling lengkap. Ia membantu Anda mendapatkan konteks yang tepat secara instan dan mengubahnya menjadi langkah selanjutnya. Dan itu bisa apa saja—mulai dari menyusun rencana komunikasi hingga menghasilkan ringkasan proyek awal dari ruang kerja Anda.

Kumpulkan konteks proyek yang tersebar dan rencanakan langkah selanjutnya dengan ClickUp Brain MAX

Lebih dari itu, Anda dapat menggunakan berbagai model bahasa besar (LLMs) untuk jenis pertanyaan yang berbeda, semuanya dari satu aplikasi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan daftar periksa terstruktur yang mencakup langkah-langkah perencanaan kunci seperti pemetaan jadwal, anggaran, pengaturan diagram organisasi, manajemen risiko, dan perencanaan komunikasi

Jaga informasi dasar proyek tetap terlihat di bagian atas dengan kolom untuk Manajer Proyek, Tim Proyek, Nama Proyek, dan Status Penyelesaian

Bagi pekerjaan perencanaan menjadi subtugas sehingga setiap langkah pengaturan memiliki pemilik yang jelas, kemajuan, dan tindak lanjut.

✅ Ideal untuk: Manajer proyek dan pemimpin implementasi yang memulai proyek baru untuk klien atau internal.

📮 ClickUp Insight: 45% responden survei kami mengatakan bahwa mereka menjaga tab penelitian terkait pekerjaan tetap terbuka selama berminggu-minggu. Bagi 23% lainnya, tab berharga ini termasuk obrolan AI yang dipenuhi dengan konteks. Pada dasarnya, sebagian besar orang mengandalkan tab browser yang rapuh untuk menyimpan memori dan konteks. Ulangi bersama kami: Tab bukanlah basis pengetahuan. 👀 ClickUp Brain MAX mengubah permainan di sini. Aplikasi AI super ini memungkinkan Anda mencari ruang kerja Anda, berinteraksi dengan beberapa model AI, dan bahkan menggunakan perintah suara untuk mengambil konteks dari antarmuka tunggal. Karena MAX berada di PC Anda, ia tidak bersaing untuk ruang tab dan dapat menyimpan percakapan hingga Anda menghapusnya!

5. Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak integrasi perangkat lunak dari proses penerimaan hingga tindak lanjut pembayaran dengan Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp

Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp memaparkan pekerjaan integrasi Anda sebagai alur tugas langkah demi langkah, dengan setiap permintaan dilacak dari penerimaan hingga penyelesaian. Template ini dirancang untuk pelacakan end-to-end, mulai dari pemeriksaan awal seperti ketersediaan dan harga, hingga pemilihan pemasok, pesanan pembelian, dan tindak lanjut pembayaran.

Template ini juga memisahkan upaya integrasi ke dalam daftar terpisah, termasuk Integrasi Data, Integrasi Sistem, dan Integrasi Proses. Hal ini membantu menjaga alur kerja yang berbeda tetap terlihat tanpa mencampurkan persyaratan atau jadwal.

Dan ketika integrasi melibatkan beberapa alat, ClickUp Integrations memastikan semua alur kerja dan alat Anda terhubung dengan ruang kerja Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak permintaan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan seperti Membutuhkan Masukan, Dalam Proses, dan Akan Dilakukan, dengan menjaga hambatan dan langkah selanjutnya tetap terlihat di seluruh alur kerja.

Kelola beberapa alur kerja dengan daftar terpisah untuk integrasi Data, Sistem, dan Proses

Dukung alur kerja gaya pengadaan dengan detail tugas seperti penugas, tanggal jatuh tempo, dan prioritas, serta ruang untuk referensi penting seperti QPA, PO, dan PR

✅ Ideal untuk: Manajer operasi IT dan spesialis implementasi yang mengoordinasikan peluncuran sistem multi-platform.

⭐ Bonus Baca: Cara Menerapkan Strategi Komunikasi Terpusat

6. Template Komunikasi Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Standarkan pembaruan internal dengan Template Komunikasi Karyawan ClickUp

Template Komunikasi Karyawan ClickUp memberikan Anda tempat pusat untuk memetakan bagaimana pembaruan internal harus mengalir di antara tim. Tambahkan aliran komunikasi berulang Anda, lalu isi kolom Metode dan Audien untuk masing-masing agar ekspektasi menjadi jelas dan dapat diulang.

Gabungkan dengan ClickUp Docs untuk mengubah standar komunikasi Anda menjadi wiki yang dinamis, batasi akses dengan izin yang tepat, dan hubungkan Doc langsung ke tugas atau lokasi di mana tim bekerja. Ketika seseorang membutuhkan kebijakan di tengah proyek, Anda dapat mengarahkan mereka ke bagian yang tepat menggunakan tautan halaman atau bahkan tautan blok.

Ubah standar komunikasi menjadi wiki yang dinamis dengan izin akses dan tautan dalam menggunakan ClickUp Docs

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mapping komunikasi berdasarkan tim dan tujuan dengan bagian-bagian seperti Rapat Internal, Solusi, dan Pemasaran

Lacak waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan komunikasi, rapat, dan pembaruan dengan ClickUp Time Tracking

ketika satu pembaruan harus dilakukan sebelum yang lain (misalnya: catatan kepemimpinan → pengumuman tim) Tambahkan Ketergantungan ClickUp ketika satu pembaruan harus dilakukan sebelum yang lain (misalnya: catatan kepemimpinan → pengumuman tim)

✅ Ideal untuk: Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemimpin komunikasi internal yang menetapkan standar komunikasi perusahaan secara keseluruhan.

7. Template Manajemen Agile Scrum ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan pelacakan bug dan eksekusi sprint dalam tahap-tahap yang telah ditentukan dengan Template Manajemen Agile Scrum ClickUp

Template Manajemen Agile Scrum ClickUp berfungsi sebagai sistem operasi untuk tim teknik di dalam struktur manajemen perusahaan yang lebih besar. Template ini mengorganisir pelacakan bug dan eksekusi sprint ke dalam tahap-tahap yang telah ditentukan seperti Open, Triage, Need Info, dan In Development, memberikan pandangan yang konsisten kepada pimpinan tentang kemajuan dan tonggak pencapaian.

Di balik layar, sistem ini juga terintegrasi dengan ClickUp for Agile Teams untuk mendukung perencanaan sprint, visibilitas backlog, dan koordinasi lintas fungsi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rute masalah yang masuk melalui alur kerja yang konsisten menggunakan status seperti Terbuka, Penilaian Awal, Membutuhkan Informasi, dan Dalam Pengembangan

Standarkan keputusan triase dengan bidang untuk Prioritas (P0–P4), Keparahan (S1–S3), Sumber, Lingkungan, dan Jenis Laporan

Jaga agar pelaksanaan sprint tetap terukur dengan Sprints dan Sprint Points, serta tampilan seperti Laporan Bug, Berdasarkan Fitur, dan Pengajuan Bug Saya

✅ Ideal untuk: Scrum masters dan manajer teknik yang mengelola pengiriman sprint dan penanganan cacat.

💡 Tips Pro: ClickUp dirancang untuk tim Agile modern yang ingin merencanakan, mengeksekusi, dan belajar dalam satu ruang kerja (tanpa kekacauan kerja 😵‍💫). Tonton video ini untuk melihat bagaimana ClickUp mendukung eksekusi Agile modern secara end-to-end, dari backlog hingga rilis, tanpa perlu berpindah-pindah alat.

8. Template Manajemen Implementasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak setiap implementasi klien dengan Template Manajemen Implementasi ClickUp

Template Manajemen Implementasi ClickUp mengorganisir implementasi klien ke dalam satu sistem, dengan setiap klien dilacak melalui tahap-tahap seperti Diminta dan Layanan Sedang Berlangsung.

Ketika Anda membutuhkan visibilitas portofolio di seluruh implementasi, gunakan Dashboard ClickUp untuk mengumpulkan status, tenggat waktu, dan sinyal pendapatan ke dalam tampilan tunggal. Kartu AI ClickUp menambahkan lapisan ringkasan di atasnya, merangkum semua informasi yang Anda butuhkan tanpa perlu memeriksa setiap baris klien.

Ringkas kemajuan klien dengan cepat menggunakan Kartu AI di Dashboard ClickUp

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak setiap proyek klien berdasarkan status, dengan bagian terpisah untuk "Diminta" dan "Sedang Berlangsung"

Simpan bidang-bidang kritis untuk implementasi seperti Tingkat Dukungan, Segmen, Pendapatan yang Diharapkan, Permintaan Layanan, dan Perjanjian Penjualan bersama dengan tanggal dan prioritas

Tinjau semua layanan di satu tempat menggunakan All Services, lalu gunakan Dashboards dan AI Cards untuk mengidentifikasi beban kerja dan sinyal risiko di seluruh portofolio

✅ Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan dan pemimpin implementasi yang mengelola peluncuran klien multiple.

9. Template Rencana Manajemen Lingkup ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan ruang lingkup proyek secara terstruktur dalam dokumen menggunakan templat Rencana Pengelolaan Ruang Lingkup ClickUp

Template Rencana Pengelolaan Ruang Lingkup ClickUp memberikan dokumen siap pakai untuk mendefinisikan ruang lingkup sebelum pekerjaan dimulai, dengan struktur yang rapi untuk memastikan semua pihak sejalan dengan apa yang akan dihasilkan oleh proyek. Template ini dimulai dengan judul proyek, manajer proyek, dan tanggal laporan, lalu menjelaskan bagian-bagian yang biasanya tim terburu-buru untuk didokumentasikan kemudian.

Di dalamnya, Anda akan menemukan bagian-bagian khusus untuk Pernyataan Masalah, Pernyataan Peluang, Tujuan Proyek, Ruang Lingkup Proyek/Di Luar Ruang Lingkup, dan Persetujuan, sehingga memudahkan untuk menetapkan batasan sejak awal dan melindungi proyek dari kejutan terakhir.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat ruang lingkup dalam satu dokumen dengan bagian-bagian terarah untuk Masalah, Peluang, Tujuan, dan Dalam Ruang Lingkup/Di Luar Ruang Lingkup

Kurangi kesalahpahaman dengan bagian Persetujuan yang mengformalkan persetujuan sebelum pelaksanaan dimulai

Gunakan ClickUp Automations untuk memastikan tindak lanjut terus berjalan setelah persetujuan, seperti memperbarui status atau menugaskan pemilik saat lingkup telah disetujui

✅ Ideal untuk: Manajer proyek dan pemimpin tim yang mengelola proyek dengan banyak pemangku kepentingan.

10. Template Vertex42 CRM untuk Usaha Kecil

melalui Vertex42

Bagi tim bisnis kecil yang belum siap menggunakan CRM berfitur lengkap, templat CRM Vertex42 berbasis spreadsheet untuk bisnis kecil ini menawarkan cara sederhana untuk melacak hubungan pelanggan dan saluran penjualan.

Ini adalah opsi ringan untuk mengelola data pelanggan tanpa sistem yang rumit.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan informasi penting seperti detail kontak dan nama perusahaan dengan mudah dengan menyimpan semua informasi pelanggan dan prospek Anda dalam satu spreadsheet yang terorganisir

Lacak perkembangan kesepakatan dari prospek awal hingga kesepakatan tertutup dengan memantau kesepakatan Anda saat mereka melewati berbagai tahap

Jaga riwayat hubungan Anda dengan mencatat semua interaksi dan menjadwalkan tugas tindak lanjut untuk setiap kontak

✅ Ideal untuk: Pendiri tunggal dan koordinator penjualan bisnis kecil yang melacak prospek dan tindak lanjut.

Buat Pusat Komando Sempurna untuk Perusahaan Anda dengan ClickUp

Template sistem manajemen perusahaan adalah titik awal yang kuat, tetapi nilai sebenarnya terletak pada apa yang terjadi setelah Anda mengimplementasikannya.

Apakah orang benar-benar menggunakannya setiap hari? Apakah pembaruan tetap terkini? Apakah keputusan disimpan di satu tempat? Apakah pemimpin dapat melihat apa yang sedang berlangsung tanpa harus mengejar status?

Itulah perbedaan antara perpustakaan templat dan sistem manajemen.

ClickUp membantu Anda mengubah templat menjadi alur kerja yang dinamis. Anda dapat mendokumentasikan bagaimana pekerjaan berjalan, menetapkan tanggung jawab, dan menjaga prioritas tetap terlihat dalam satu ruang kerja, dengan dukungan AI dan templat yang terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Template manajemen proyek berfokus pada inisiatif tunggal dengan tanggal mulai dan berakhir yang ditentukan. Template manajemen perusahaan mencakup operasi berkelanjutan lintas departemen seperti alokasi sumber daya dan standarisasi proses.

Ya, templat-templat ini sangat efektif untuk tim bisnis kecil. Mereka menyediakan struktur dan visibilitas yang esensial sejak awal, meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah kekacauan yang sering terjadi seiring pertumbuhan.

AI mengubah templat statis menjadi sistem dinamis. Misalnya, ClickUp Brain dapat secara otomatis menghasilkan laporan status dari data templat Anda atau merangkum kemajuan di seluruh departemen, menghilangkan pekerjaan manual.