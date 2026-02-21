10 Template Prompt LLM untuk Blog

Anda bisa memiliki ide blog terbaik di dunia dan tetap kehilangan satu jam karena masalah awal yang sama.

Sudut pandang apa yang harus kita ambil? Outline apa yang sebenarnya mengalir dengan baik? Bagaimana cara menyesuaikan nada yang tepat? Contoh apa yang membuat ini terasa nyata? Dan bagaimana cara menjaga konsistensi penulisan di seluruh postingan?

Template prompt LLM mengatasi bagian tengah yang rumit. Mereka memberikan struktur awal yang dapat Anda gunakan ulang, sesuaikan, dan tingkatkan seiring waktu, baik Anda menulis artikel daftar, panduan langkah demi langkah, perbandingan, atau panduan produk.

Dalam posting ini, kami akan memandu Anda melalui templat prompt LLM untuk blog, yang dirancang untuk digunakan bersamaan dengan ringkasan, outline, dan draf Anda, sehingga Anda dapat menghasilkan draf awal yang lebih baik, memperketat struktur lebih cepat, dan menjaga konsistensi suara konten tanpa perlu membuat ulang prompt setiap minggu.

Apa Itu Template Prompt LLM untuk Blog?

Template prompt LLM untuk blog adalah prompt yang dapat digunakan ulang dan diisi sesuai kebutuhan yang Anda berikan kepada alat penulisan AI untuk menghasilkan konten blog yang konsisten sesuai permintaan.

Bayangkan ini seperti prosedur operasional standar untuk membuat prompt. Alih-alih mengetik prompt baru setiap kali, Anda menggunakan struktur yang sama dan mengganti variabel seperti {topik}, {kata kunci utama}, {audien}, {tone}, {jumlah kata}, {sudut pandang}, dan {contoh}.

📌 Contoh: Anda sedang menulis posting blog SEO tentang: {topik} Audience: {audience}

Tujuan: {goal}

Kata kunci utama: {primary_keyword}

Kata kunci sekunder yang perlu disertakan secara alami: {secondary_keywords}

Tujuan pencarian: {intent}

Tone dan gaya: {tone_style}

Batasan: {constraints} Persyaratan output: 1) Sediakan 5 opsi judul (sertakan kata kunci utama di 3 di antaranya)2) Tulis pengantar singkat dan menarik (hook + mengapa hal ini penting + apa yang akan dipelajari pembaca)3) Buat kerangka dengan H2 dan H34) Tulis posting lengkap (~{word_count} kata) dengan contoh dan langkah-langkah praktis5) Tambahkan bagian FAQ singkat (4–6 pertanyaan)6) Akhiri dengan CTA yang jelas dan relevan dengan {product_or_next_step}

10 Template Prompt LLM Terbaik untuk Penulisan Blog

Anda mungkin sedang menatap halaman kosong atau menyortir ribuan prompt generik yang tidak sesuai dengan alur kerja blog Anda. Kondisi ini menyebabkan prompt yang lemah dan waktu yang terbuang percuma.

Solusi ini berupa kumpulan templat yang mencakup seluruh alur kerja konten, mulai dari ideasi hingga optimasi. Daftar berikut menggabungkan koleksi prompt siap pakai dengan templat ClickUp terintegrasi yang menggabungkan prompt dengan struktur manajemen proyek lengkap, memberikan titik awal yang dapat langsung diterapkan untuk tugas blogging apa pun.

1. Panduan Prompt dan Catatan AI ClickUp untuk Posting Blog Template

Dapatkan templat gratis Ubah catatan topik menjadi kerangka blog dengan templat Panduan Prompt dan Catatan AI ClickUp untuk Posting Blog.

Template Panduan Prompt dan Catatan AI ClickUp untuk Posting Blog adalah kit penulisan berbasis ClickUp Docs yang mengubah tumpukan topik acak menjadi kerangka blog yang dapat Anda kembangkan. Anda mulai dengan memasukkan Topik dan Catatan Brainstorming ke dalam Doc, lalu ikuti blok prompt untuk membentuk struktur draf yang rapi tanpa kehilangan pemikiran asli Anda.

Saat Anda ingin revisi pertama yang lebih cepat atau revisi kedua yang lebih rapi, ClickUp Brain terintegrasi langsung di dalam dokumen untuk membantu Anda mengedit, memperluas, menyederhanakan, atau terus menulis tanpa perlu beralih alat.

Edit, perluas, atau terus menulis di dalam Docs dengan ClickUp Brain

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Percepat operasional konten dengan kemampuan AI ClickUp Brain saat Anda membutuhkan revisi cepat atau langkah selanjutnya yang jelas.

Buat draf lebih cepat dengan alur prompt bawaan yang memandu Anda melalui bagian Judul, Deskripsi Meta, Pengantar, dan Isi Utama dalam satu dokumen.

Perbaiki draf secara langsung dengan tindakan ClickUp Brain seperti Perbaiki penulisan, Perbaiki ejaan dan tata bahasa, Perpanjang, Perpendek, dan Sederhanakan penulisan.

✅ Ideal untuk: Pemasar konten SEO yang menulis posting blog mingguan dan penulis lepas yang mengirimkan draf panjang kepada klien.

🧠 Fakta Menarik: 51% pemasar menggunakan alat AI untuk mengoptimalkan konten, mulai dari kampanye email hingga optimasi mesin pencari. Dan 50% menciptakan konten dengan kecerdasan buatan.

2. Template Prompt ChatGPT ClickUp untuk Menulis

Dapatkan templat gratis Mulai menulis dengan perpustakaan prompt on-demand menggunakan templat ClickUp ChatGPT Prompts for Writing.

Ketika Anda menatap halaman kosong dan pikiran Anda sibuk dengan hal lain selain menulis, templat prompt ClickUp ChatGPT untuk Menulis menyediakan perpustakaan prompt siap pakai yang dapat Anda buka dan gunakan sesuai kebutuhan.

Template ini disusun di Docs dengan bagian yang dapat diperluas dan dikompres untuk langsung menuju set prompt yang dibutuhkan, tanpa perlu mencari-cari di catatan yang disimpan.

Dan karena terintegrasi dengan ClickUp, Anda dapat menyimpan prompt di samping brief, draf, dan umpan balik Anda, lalu gunakan ClickUp Brain untuk mengedit ulang, memperluas, merangkum, atau menghasilkan sudut pandang baru tanpa perlu meninggalkan dokumen.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Temukan prompt yang tepat dengan cepat melalui bagian-bagian yang dikelompokkan dan dapat dilipat, seperti penulisan blog, biografi, buku, dan lainnya, sehingga Anda selalu hanya satu klik dari draf berikutnya.

Simpan sistem penulisan Anda di satu tempat dengan menghubungkan dokumen ke tugas atau dokumen lain, sehingga prompt tetap terhubung dengan pekerjaan.

Perbaiki kualitas output dengan petunjuk penggunaan bawaan, lalu gunakan ClickUp Brain untuk menyempurnakan bagian, melanjutkan penulisan, atau mengubah paragraf menjadi tindakan.

✅ Ideal untuk: Penulis konten yang membangun perpustakaan prompt yang dapat digunakan ulang, atau penulis lepas yang menangani berbagai gaya penulisan untuk klien yang berbeda.

3. Template Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat draf posting blog dalam tata letak gaya penerbitan menggunakan Template Blog ClickUp.

Jika posting blog Anda perlu terlihat dan terasa seperti halaman penerbitan yang sesungguhnya sebelum Anda mempublikasikannya, Template Blog ClickUp memberikan tata letak tersebut langsung di dalam ClickUp. Anda mendapatkan dokumen bersih bergaya pembaca dengan gambar utama, konten yang dibagi menjadi bagian-bagian, dan panel navigasi bawaan yang memudahkan untuk membaca sekilas dan mengunjungi kembali posting yang panjang.

Berbeda dengan dokumen prompt mandiri, templat ini menghubungkan prompt LLM Anda dengan tenggat waktu, penugas, dan alur kerja persetujuan, mengubah instruksi menjadi rencana proyek yang dapat dieksekusi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tulis konten Anda dalam tata letak blog yang rapi, dilengkapi dengan gambar sampul, judul bagian, dan daftar isi bergaya sidebar yang memudahkan pembaca mengikuti alurnya.

Ubah setiap posting menjadi alur kerja yang dapat dilacak dengan Status Kustom ClickUp untuk setiap tahap, mulai dari draf hingga tinjauan, penjadwalan, hingga publikasi.

Gunakan ClickUp Brain MAX saat Anda perlu mengumpulkan referensi dari seluruh ruang kerja dan web, lalu generate isi cepat seperti pengantar, garis besar bagian, FAQ, dan ide caption saat Anda sedang menulis.

✅ Ideal untuk: Pemasar konten yang mempublikasikan posting blog mingguan, atau pendiri tunggal yang menulis pembaruan produk dan artikel kepemimpinan pemikiran.

4. Template Kalender Editorial Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan posting blog dalam alur kerja bertahap menggunakan Template Kalender Editorial Blog ClickUp.

Perencanaan blog menjadi jauh lebih mudah ketika setiap posting berada dalam satu alur visual. Template Kalender Editorial Blog ClickUp memberikan papan berbasis tahap untuk mesin konten Anda, sehingga Anda dapat melihat apa yang sedang dalam tahap ideasi, riset kata kunci, penulisan, desain, dan promosi dengan sekali pandang. Dan saat Anda ingin melihat gambaran keseluruhan, Tampilan Kalender ClickUp membantu Anda memetakan tanggal penerbitan sepanjang bulan dengan sekali pandang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lalui setiap posting melalui tahap-tahap yang jelas seperti Ide, Riset Kata Kunci, Penulisan Konten, Desain, dan Promosi menggunakan papan alur kerja.

Pastikan detail penting terhubung dengan setiap posting dengan melacak tahap blog, tanggal publikasi, grafis, saluran, dan persetujuan konten langsung di setiap kartu.

Tambahkan subtugas untuk hasil kerja seperti outline, draf, visual, pembaruan SEO, dan QA akhir.

✅ Ideal untuk: Pemimpin operasional konten yang mengoordinasikan penulisan, desain, dan promosi untuk setiap posting.

5. Template Penulisan Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat rilis pers dengan tata letak terarah menggunakan Template Penulisan Konten ClickUp.

Ketika Anda perlu mengirim siaran pers dengan cepat, Template Penulisan Konten ClickUp memberikan draf siap pakai yang dapat Anda gunakan langsung. Template ini dimulai dengan ruang untuk logo Anda, lalu memandu Anda melalui elemen-elemen penting siaran pers dalam urutan yang diharapkan pembaca: informasi siaran pers di bagian atas, judul dan subjudul yang jelas, serta bagian tubuh yang dipandu untuk membantu Anda memulai dengan tanggal dan waktu yang tepat serta menjaga alur cerita tetap berjalan.

Dan karena penulisan hanyalah setengah dari pekerjaan, ClickUp Assigned Comments membantu Anda mengirimkan revisi spesifik ke reviewer yang tepat tanpa perlu bolak-balik yang rumit, sementara ClickUp Automations dapat menjaga draf tetap mengalir melalui tahap-tahap review dengan pengingat tepat waktu dan serah terima yang efisien.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tangkap informasi penting di awal dengan bidang khusus untuk Informasi Kontak dan Tanggal Rilis, sehingga setiap draf siap dibagikan secara instan.

Tulis dengan lebih sedikit celah menggunakan prompt bawaan untuk judul, subjudul, dan isi, termasuk format tanggal langsung di dalam dokumen.

Pastikan rilis Anda tetap konsisten dengan merek Anda dengan menambahkan logo Anda di bagian atas dokumen.

✅ Ideal untuk: Manajer humas yang menulis dan mengirimkan siaran pers untuk direview dan disetujui.

💡 Tips Pro: Konten hanya terasa 'lambat' ketika tersebar. Artinya, Anda memiliki brief di satu alat, umpan balik di alat lain, sementara persetujuan dilakukan melalui DM. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja konten Anda dalam satu platform, sehingga Anda dapat berpindah dari brief → draf → tinjauan → final tanpa perlu mengejar tautan atau mencari tahu komentar yang tersembunyi. Tonton video ini untuk melihat bagaimana tim menggunakan ClickUp untuk mengoptimalkan produksi konten secara end-to-end, mulai dari umpan balik hingga aset akhir:

6. Template Database Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak setiap posting blog dari draf hingga publikasi dengan Template Database Blog ClickUp.

Jika tumpukan posting blog Anda terus bertambah, Template Database Blog ClickUp memberikan satu tempat untuk melacak setiap posting dari draf hingga diterbitkan dan seterusnya.

Anda dapat dengan cepat melihat apa yang ‘Sudah Diposting’, memerlukan ‘Perlu Diperbarui’, atau ‘Sedang Dalam Proses’, beserta kategori yang termasuk, dan kapan tenggat waktunya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grup posting berdasarkan Status untuk menjaga alur penerbitan Anda tetap terlihat dengan jelas (Diterbitkan, Perlu Diperbarui, Dalam Proses)

Berikan tag pada setiap posting dengan Database Status dan Blog Category untuk menjaga perpustakaan Anda tetap terorganisir seiring pertumbuhannya.

Tambahkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, dan prioritas untuk memastikan posting yang tepat tetap berjalan pada waktu yang tepat.

✅ Ideal untuk: Manajer pemasaran konten yang mengelola antrean dan siklus pembaruan blog dengan kategori beragam.

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar alat yang berbeda, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

7. Template Pedoman Penulisan ClickUp

Dapatkan templat gratis Standarkan suara dan aturan penulisan untuk setiap penulis dengan Template Pedoman Penulisan ClickUp.

Ketika Anda memiliki beberapa orang yang menulis, Anda memerlukan format standar untuk memastikan semua konten yang dipublikasikan memiliki suara, nada, dan struktur penulisan yang konsisten.

Template Panduan Penulisan ClickUp memberikan tim Anda satu tempat yang mudah diikuti untuk aturan yang membentuk konten Anda, mulai dari suara dan nada merek Anda hingga keputusan tata bahasa yang ingin Anda patuhi oleh semua orang.

Penulis baru—baik manusia maupun AI—dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan merek sejak hari pertama karena aturan-aturan tersebut sudah tertanam langsung dalam sistem.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dokumentasikan kepribadian merek dan prinsip suara merek Anda agar penulis dapat merujuk dengan cepat saat menyusun draf.

Standarkan tata bahasa dan mekanika penulisan, termasuk pilihan seperti suara aktif vs. pasif, sehingga ulasan lebih mudah untuk direvisi.

Gunakan bagian bawaan untuk mengembangkan panduan gaya yang dapat diperbarui oleh tim Anda seiring perkembangan konten.

✅ Ideal untuk: Pemimpin konten yang mengelola tim penulis yang mempublikasikan konten dengan suara merek yang konsisten.

🧠 Fakta Menarik: 45% pemasar menggunakan alat AI untuk merancang konsep dan ide konten.

8. Prompt Pemasaran dan Produktivitas HubSpot

melalui HubSot

Anda membutuhkan prompt untuk tugas pemasaran yang sangat spesifik, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.

Perpustakaan besar ini dari HubSpot’s 1000+ Marketing and Productivity Prompts Template merupakan referensi komprehensif untuk hampir semua kasus penggunaan pemasaran, penjualan, atau produktivitas, termasuk bagian besar tentang konten blog.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pilih dari lebih dari 1.000 prompt yang mencakup pekerjaan pemasaran dan produktivitas sehari-hari, sehingga Anda selalu memiliki prompt langkah berikutnya yang siap digunakan untuk tugas yang sedang dikerjakan.

Sesuaikan prompt sesuai tujuan, saluran, dan audiens Anda, daripada harus menulis ulang dari awal setiap kali.

Gunakan sebagai 'bank prompt' yang dapat diulang untuk eksekusi lebih cepat dalam pekerjaan SEO, media sosial, branding, generasi leads, dan perencanaan.

✅ Ideal untuk: Manajer pemasaran yang ingin memiliki perpustakaan prompt tunggal dan dapat digunakan ulang untuk merencanakan dan memproduksi konten di berbagai saluran.

9. Kerangka kerja CO-STAR untuk prompt LLM

via Medium

Kerangka Kerja CO-STAR untuk Prompt LLM adalah sistem terstruktur untuk menulis prompt yang efektif. CO-STAR merupakan singkatan dari Context (Kontekstual), Objective (Tujuan), Style (Gaya), Tone (Nada), Audience (Audien), dan Response format (Format Respons).

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat prompt dengan Konteks + Tujuan agar model memahami situasi dan tugas yang tepat sebelum mulai menulis.

Tentukan Gaya + Nada + Audiens saat Anda membutuhkan output yang konsisten di seluruh posting, halaman, atau pemangku kepentingan.

Tentukan format respons agar Anda mendapatkan hasil sesuai kebutuhan, seperti outline, tabel, daftar periksa, atau JSON.

✅ Ideal untuk: Strategis konten yang menulis prompt yang dapat diulang untuk brief blog dan draf siap produksi.

Tips untuk Menulis Prompt LLM yang Efektif untuk Blog

Bahkan template terbaik pun bisa gagal jika Anda tidak tahu cara menyesuaikannya dengan efektif. Gunakan tips ini untuk mendapatkan output yang konsisten dan berkualitas tinggi dari template prompt engineering apa pun.

Tentukan tujuan, batasan, dan audiens di awal: Setiap prompt harus menjawab tiga pertanyaan sebelum meminta konten: Apa tujuan dari konten ini? Apa yang tidak boleh dimasukkan? Siapa yang membacanya?

Berikan konteks, sumber, dan contoh: Berikan materi referensi kepada AI, seperti posting pesaing untuk membedakan, dokumen sumber untuk dikutip, atau contoh posting yang mencerminkan nada yang diinginkan. Ambil konteks dari dokumen ClickUp yang terhubung dan tugas menggunakan ClickUp Brain, sehingga prompt Anda secara otomatis mencakup latar belakang yang relevan.

Tentukan struktur, gaya, dan panjang output: Beritahu AI persis seperti apa hasil akhir yang Anda inginkan. Misalnya: ‘Tulis artikel blog berpanjang 1.200 kata dengan judul H1, empat bagian H2, dan poin-poin di bawah setiap H2.’ Sertakan juga instruksi gaya seperti, ‘Tulis dengan gaya percakapan orang kedua, tanpa istilah teknis, pada tingkat bacaan kelas 8.’

Uji, evaluasi, dan perbaiki: Upaya pertama Anda dalam membuat prompt jarang menghasilkan hasil yang sempurna. Jalankan prompt, evaluasi outputnya, identifikasi apa yang kurang atau salah, lalu Upaya pertama Anda dalam membuat prompt jarang menghasilkan hasil yang sempurna. Jalankan prompt, evaluasi outputnya, identifikasi apa yang kurang atau salah, lalu perbaiki prompt tersebut . Simpan catatan versi prompt dan hasilnya untuk melacak apa yang efektif dalam skenario pengujian LLM Anda.

Ubah Prompt Menjadi Sistem Blog yang Dapat Diulang dengan ClickUp

Keuntungan sesungguhnya adalah membangun perpustakaan prompt yang dapat digunakan ulang, diperbaiki, dan diandalkan oleh tim Anda di setiap blog yang Anda publikasikan.

ClickUp memudahkan hal itu. Simpan prompt Anda di tempat konten Anda disimpan, bersamaan dengan brief, outline, draf, dan umpan balik. Ubah setiap template menjadi alur kerja yang konsisten, jaga kepemilikan yang jelas, dan gunakan AI di dalam ruang kerja untuk membuat draf, menyempurnakan, merangkum revisi, dan menarik langkah selanjutnya tanpa kehilangan konteks.

Ketika prompt dan proses bekerja bersama, penulisan menjadi lebih cepat dan kualitas tetap konsisten.

Bangun sistem prompt Anda di ClickUp. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Prompt adalah instruksi tunggal yang Anda berikan kepada model AI untuk tugas tertentu. Template prompt adalah struktur prompt yang dapat digunakan ulang dengan variabel yang dapat disesuaikan untuk setiap penggunaan—Anda menulisnya sekali dan dapat menggunakannya berulang kali dengan input yang berbeda.

Mulailah dengan mendokumentasikan suara merek, audiens target, dan standar konten Anda dalam dokumen pusat. Kemudian, sisipkan instruksi default ini ke dalam templat Anda. Hubungkan panduan gaya dokumen Anda ke tugas konten sehingga ClickUp Brain secara otomatis merujuknya saat menghasilkan draf.

Tidak—templat dirancang untuk mempercepat proses penulisan dan mengurangi pekerjaan berulang, tetapi penilaian manusia tetap penting untuk strategi, verifikasi fakta, menambahkan wawasan asli, dan penyuntingan akhir. Anggap AI sebagai mesin draf awal, bukan pengganti lengkap untuk pengawasan editorial.