20 Alat AI Pemasaran Terbaik untuk Tetap Produktif di Tahun 2026

Jika film dan acara TV telah membuat kita percaya pada satu hal, itu adalah bahwa saat ini kita seharusnya sudah memiliki masyarakat yang dipenuhi robot untuk mengerjakan tugas-tugas rutin kita.

Kita seharusnya sudah punya robot yang membersihkan rumah, memasak sarapan, dan menjawab telepon kita. Dan beberapa di antaranya seharusnya punya sikap yang ceria dan berbicara dengan aksen Inggris. Tapi sayangnya, kita sudah berada di abad ke-21, dan kita belum melihat robot Inggris yang ceria sekali pun hari ini. ??‍♀️

Meskipun masa depan itu mungkin masih jauh, kecerdasan buatan sudah ada di sini sekarang. Tentu saja, AI tidak akan memasak telur kita di pagi hari, tetapi teknologi AI dapat mempermudah kehidupan kerja kita dengan mengotomatiskan beberapa tugas pemasaran harian. Dan bagi tim pemasaran, alat pemasaran AI yang tepat dapat membuat pekerjaan menjadi lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan.

Berikut adalah alat pemasaran AI terbaik yang pasti disukai oleh seluruh tim Anda.

Alat Pemasaran AI (Kecerdasan Buatan) merujuk pada penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam strategi dan upaya pemasaran. Alat-alat ini memanfaatkan pembelajaran mesin, analitik pemasaran, dan algoritma prediktif untuk mengotomatisasi, mengoptimalkan, dan meningkatkan berbagai tugas pemasaran.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Alat Pemasaran Berbasis AI?

Alat pemasaran AI yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda pula, tetapi setiap alat yang Anda gunakan seharusnya mempermudah pekerjaan Anda, bukan mempersulitnya.

Kami tahu apa yang Anda pikirkan: Ya, tentu saja! Namun, terkadang saat memilih alat, persyaratan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk memastikan Anda mendapatkan alat yang tepat. ?

Pengalaman pengguna yang intuitif: Perangkat lunak ini ditujukan untuk tim pemasaran Anda, bukan tim TI, sehingga antarmuka pengguna harus mudah dipelajari dan digunakan. Karena tim pemasaran Anda berorientasi pada desain, sentuhan estetika pada antarmuka akan meningkatkan pengalaman semua orang

Otomatisasi yang mudah: Tujuan dari kecerdasan buatan adalah untuk meringankan beban kerja Anda. Oleh karena itu, Tujuan dari kecerdasan buatan adalah untuk meringankan beban kerja Anda. Oleh karena itu, alat AI harus menawarkan otomatisasi pemasaran yang memungkinkan Anda menjalankan proses berulang hanya dengan satu klik. Dan anggota tim Anda tidak perlu memiliki pengetahuan pemrograman untuk mengatur otomatisasi ini

Banyak integrasi: Sebagian besar tim membutuhkan lebih dari satu aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi berpindah-pindah antar aplikasi dapat menambah beban kerja dan rasa frustrasi bagi tim Anda. Pastikan alat AI yang Anda pilih dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang sudah Anda gunakan

Hindari tumpang tindih: Anda dapat menyederhanakan tumpukan teknologi pemasaran Anda dengan memilih lebih sedikit aplikasi yang memiliki fungsi lebih banyak. Namun, pastikan Anda tidak memilih aplikasi dengan fitur yang tumpang tindih, karena hal itu dapat membuat sebagian tim Anda bergantung pada satu aplikasi sementara yang lain bergantung pada aplikasi lain, yang justru akan membuat alur kerja Anda menjadi kurang efisien daripada sebelumnya.

Berikut adalah 20 alat pemasaran AI terbaik. Meskipun tidak ada yang memiliki aksen Inggris atau balasan yang cerdas, aplikasi-aplikasi ini akan membantu Anda menjangkau audiens target, menyederhanakan alur kerja pemasaran, meningkatkan pengelolaan kampanye pemasaran, membuat konten yang dioptimalkan untuk SEO, dan melacak hasil Anda.

Dan itu baru permulaan.

Coba ClickUp Brain Gunakan asisten penulisan AI ClickUp untuk menyesuaikan dan membuat konten pemasaran yang efektif

ClickUp adalah aplikasi yang dapat menggantikan semua aplikasi Anda. Aplikasi ini menyatukan semua pekerjaan Anda—mulai dari manajemen tugas dan pelacakan tujuan hingga obrolan dan dokumen—ke dalam satu tempat. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan asisten AI berbasis peran satu-satunya di dunia.

Anda dapat menyesuaikan fitur AI ClickUp untuk menyesuaikan nada dan kreativitas, dan platform ini dilengkapi dengan struktur konten bawaan sehingga tim pemasaran Anda dapat menghemat waktu dalam merancang kerangka dan memformat konten. ?

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama dalam mengerjakan tugas pemasaran di ClickUp Docs

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran: Jumlah fitur yang sangat banyak di ClickUp bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru, tetapi antarmuka pengguna yang intuitif memudahkan untuk dipelajari dan disesuaikan sepenuhnya

Biaya: Meskipun ClickUp menawarkan paket harga Free Forever, paket ini tidak mencakup akses ke fitur kecerdasan buatan

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per Workspace

Peringkat dan ulasan ClickUp

Ulasan G2: 4,7/5 (lebih dari 6.700 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.600 ulasan)

2. Zapier

Zapier adalah program otomatisasi tanpa kode, yang membedakannya dari alat pemasaran AI lainnya dalam daftar ini. Zapier memungkinkan Anda merancang otomatisasi apa pun yang Anda butuhkan, menggunakan logika pembelajaran mesin if-then.

Misalnya, Anda dapat mengotomatiskan strategi pemasaran email dengan membuat aturan "jika-maka" yang secara otomatis mengirimkan email selamat datang kepada calon pelanggan jika mereka mendaftar ke daftar email Anda. Atau, Anda dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan mengalihkan semua pesan yang Anda terima melalui Facebook Messenger ke Slack, sehingga Anda dapat melihatnya lebih cepat dan berkomunikasi dengan audiens target Anda lebih cepat.

Dengan Zapier, Anda dapat mengotomatiskan seluruh perjalanan pelanggan sehingga setiap kali pelanggan bergerak lebih jauh ke dalam funnel, mereka akan menerima komunikasi yang tepat sesuai kebutuhan mereka.

Fitur terbaik Zapier

Otomatisasi yang fleksibel: Karena Anda dapat membuat otomatisasi sendiri berdasarkan situasi "jika-maka" apa pun yang Anda bayangkan, Zapier langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda

Integrasi: Tersedia integrasi dengan lebih dari 5.000 program Tersedia integrasi dengan lebih dari 5.000 program perangkat lunak pemasaran untuk membantu Anda mengirimkan tugas dari satu aplikasi ke aplikasi lain, sehingga jika ada sesuatu yang terjadi di CRM Anda, Anda dapat mengirimkannya ke platform manajemen proyek, alat pemasaran email AI Anda, dan sebagainya

Batasan Zapier

Otomatisasi terbatas pada paket gratis: Meskipun beberapa paket harga Zapier memungkinkan Anda mengatur otomatisasi multi-langkah (bayangkan sebagai “jika ini, maka ini, lalu itu, dan kemudian hal lain”), paket gratis hanya mendukung otomatisasi satu langkah (hanya satu “lalu” per alur kerja)

Beberapa integrasi berjalan lebih lancar daripada yang lain: Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi yang diintegrasikan dengan Zap dapat membatasi fitur-fiturnya. API pada beberapa aplikasi bekerja lebih lancar dan memberikan lebih banyak opsi

Harga Zapier

Gratis: Tanpa biaya, tetapi hanya mendukung otomatisasi satu langkah

Paket Pemula: Mulai dari $29,99/bulan

Professional: Mulai dari $73,50/bulan

Tim: Mulai dari $103,50/bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Zapier

Ulasan G2: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

3. Jasper.ai

Jasper adalah alat pembuatan konten berbasis AI yang menyederhanakan semua upaya pemasaran konten Anda. Dengan templat konten, alat ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan tim Anda untuk membuat draf pertama hingga 80%, dan bahkan dapat membuat gambar untuk melengkapi postingan Anda.

Alat ini mudah digunakan sebagai alat pemasaran digital untuk meningkatkan kualitas postingan media sosial, halaman arahan, kampanye pemasaran email, atau strategi pemasaran konten blog Anda secara keseluruhan guna meningkatkan peringkat mesin pencari Anda. Jasper dengan cepat menjadi alat pemasaran AI yang wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan paling produktif.

Fitur terbaik Jasper

Chatbot : Chatbot Jasper dapat menjawab pertanyaan, membantu menyelesaikan tugas, dan melakukan riset

Template penulisan AI: Dengan lebih dari 50 template, Jasper dapat menulis draf awal Dengan lebih dari 50 template, Jasper dapat menulis draf awal blog yang dioptimalkan untuk SEO , deskripsi produk Amazon, judul iklan Facebook, postingan media sosial singkat, dan banyak lagi

Pembuatan karya seni: Desain ilustrasi dan gambar berkualitas tinggi untuk iklan, postingan blog, dan halaman arahan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan deskripsi gambar yang Anda inginkan, dan AI Jasper akan membuatnya

Suara merek: Jasper menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami gaya bahasa Anda dan memastikan semua materi pemasaran Anda sesuai dengan identitas merek. Anda dapat mengajarkannya panduan gaya, katalog produk, dan sejarah perusahaan Anda

Batasan Jasper

Kesalahan fakta: Seperti kebanyakan alat penulisan AI, apa pun yang ditulis Jasper untuk merek Anda sebaiknya dianggap sebagai draf awal. Anda perlu meminta seseorang untuk memeriksa teks tersebut, menghapus kesalahan fakta, dan memperbaruinya dengan poin-poin penting yang terlewatkan oleh aplikasi.

Biaya: Jasper tidak menawarkan paket gratis, dan beberapa pengguna mengeluh bahwa harganya jauh lebih tinggi daripada produk pesaing

Harga Jasper

Pro: $69/bulan untuk hingga 5 pengguna

Teams: $49/bulan untuk 1 pengguna

Bisnis: Penawaran harga khusus untuk grup pemasaran dengan 10 orang atau lebih

Peringkat dan ulasan Jasper

Ulasan G2: 4,7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

4. Grammarly

Grammarly, yang telah lama dianggap sebagai aplikasi penyuntingan teks terbaik, juga menawarkan fitur penulisan berbasis AI. Jadi, jika Anda mengalami kebuntuan saat mengerjakan draf, Anda dapat memanfaatkan Grammarly sebagai asisten AI Anda, yang akan membantu Anda menemukan ide atau paragraf berikutnya dengan kemampuan pembelajaran mesin.

Fitur terbaik Grammarly

Peningkatan penulisan: Grammarly sangat handal dalam memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan serta menyoroti kalimat yang bertele-tele dengan editor berbasis AI-nya

Penulisan AI : Alat ini juga dapat membantu Anda membuat draf awal konten atau melanjutkan penulisan saat Anda kehabisan ide. Anda cukup memberikan prompt, dan Grammarly akan memberikan draf awal

Pemilihan nada: Anda dapat memilih apakah ingin tulisan Anda memiliki nada formal atau santai, dan Anda dapat memilih kata sifat untuk mendeskripsikan nada yang diinginkan secara lebih rinci

Ekstensi browser: Ekstensi browser ini memungkinkan Anda menggunakan fitur-fitur Grammarly di Ekstensi browser ini memungkinkan Anda menggunakan fitur-fitur Grammarly di Google Docs , email, dan platform media sosial seperti LinkedIn dan Twitter

Keterbatasan Grammarly

Lebih baik di desktop daripada di ponsel: Beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur-fitur Grammarly tidak terintegrasi dengan baik pada aplikasi pemasaran digital di ponsel seperti halnya pada browser desktop

Terkadang terlalu formal: Meskipun ada fitur pemilihan nada, banyak pengguna melaporkan bahwa alat AI Grammarly dapat membuat koreksinya terdengar terlalu formal

Harga Grammarly

Gratis

Premium: Mulai dari $12/bulan

Bisnis: Mulai dari $15/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Grammarly

Ulasan G2: 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

5. Manychat

Kami telah meninjau beberapa alat pemasaran AI yang dapat membantu Anda membuat postingan blog dan email, tetapi alat AI ini benar-benar dapat berinteraksi dengan pelanggan Anda. Manychat menghadirkan pengalaman pelanggan yang interaktif, menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk merespons pelanggan Anda melalui DM Instagram, Facebook Messenger, pesan teks SMS, dan WhatsApp.

Fitur terbaik Manychat

Chatbot interaktif: Manychat dirancang untuk satu tujuan, dan ia melakukannya dengan baik. Chatbot ini akan merespons pelanggan yang menghubungi Anda melalui platform media sosial atau pesan teks

Batasan Manychat

Analisis terbatas: Meskipun Manychat menawarkan analisis dalam paket berbayarnya, banyak pengguna melaporkan bahwa analisis tersebut tidak terlalu berguna dan tidak memberikan gambaran yang baik tentang data pelanggan

Gangguan sesekali: Beberapa pengguna melaporkan bahwa API dengan Facebook Messenger terkadang mengalami keterlambatan atau tidak dimuat dengan benar dan perlu dimuat ulang

Harga Manychat

Gratis: Tanpa biaya, tetapi tidak termasuk layanan pesan SMS

Pro: $15/bulan

Premium: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Manychat

Ulasan G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 50 ulasan)

6. Evolv. ai

Evolv AI menggunakan kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara real-time. Alat ini terus menyesuaikan diri dengan perilaku pelanggan secara langsung di berbagai platform—mulai dari situs e-commerce Anda hingga platform media sosial Anda.

Perangkat lunak AI ini melakukan eksperimen secara real-time untuk mengarahkan setiap pelanggan dalam segmen demografis Anda ke pengalaman yang paling mungkin membawa mereka lebih jauh ke dalam saluran pemasaran Anda dan mendekati proses pembelian.

Fitur terbaik Evolv

Perjalanan pelanggan yang otomatis: Evolv tidak hanya dapat menyesuaikan perjalanan pelanggan Anda secara real-time untuk setiap pengguna, tetapi juga dapat terus belajar dari pengguna dan data pelanggan Anda untuk menciptakan perjalanan yang paling efektif seiring berjalannya waktu

Penargetan manual dan otomatis: Anda dapat melakukan segmentasi audiens sendiri dan menjalankan eksperimen CX melalui Evolv, namun alat AI ini juga akan secara otomatis mensegmentasi pengguna serta dapat mengidentifikasi dan mengembangkan segmen baru yang mungkin belum Anda ketahui keberadaannya

Analisis: Evolv memberikan wawasan yang jelas mengenai eksperimen CX yang dijalankan sehingga Anda dapat memahami elemen mana dari pengalaman pelanggan Anda yang paling berhasil dan membuat keputusan yang lebih tepat ke depannya. Alat ini mungkin akan menjadi Evolv memberikan wawasan yang jelas mengenai eksperimen CX yang dijalankan sehingga Anda dapat memahami elemen mana dari pengalaman pelanggan Anda yang paling berhasil dan membuat keputusan yang lebih tepat ke depannya. Alat ini mungkin akan menjadi alat desain web andalan Anda untuk merancang pembaruan situs

Batasan Evolv

Kurva pembelajaran: Evolv adalah teknologi AI yang rumit, sehingga mungkin memerlukan waktu untuk memahami cara mengintegrasikannya ke seluruh saluran pemasaran Anda dan mulai menggunakannya dengan sukses

Harga Evolv

Khusus: Sebelum Anda bisa mendapatkan penawaran harga, Anda harus menjadwalkan demo dan bertemu dengan anggota tim Evolv

Peringkat dan ulasan Evolv

Ulasan G2: 3,5/5 (1 ulasan)

Ulasan Capterra: Belum ada ulasan

Bonus: Alat media sosial berbasis AI

7. Writer

Alat pemasaran AI generatif lainnya untuk penulisan konten adalah Writer. Alat AI ini dapat membuat konten untuk tim mana pun di organisasi Anda—mulai dari email HR hingga panduan operasional.

Fitur terbaik Writer

CoWrite: Fitur CoWrite pada program ini memungkinkan Anda melatih alat berbasis AI ini agar sesuai dengan gaya penulisan Anda, sehingga Anda mendapatkan nada merek yang konsisten di seluruh konten Anda

Recaps: Manfaatkan kembali konten untuk berbagai saluran pemasaran dengan fitur Recaps. Anda dapat Manfaatkan kembali konten untuk berbagai saluran pemasaran dengan fitur Recaps. Anda dapat mengubah podcast atau acara menjadi postingan blog dan email hanya dengan satu klik

Panduan gaya: Saat Anda membuat panduan gaya merek di Writer, panduan tersebut akan menerapkan aturan gaya Anda setiap kali ada anggota tim yang menggunakan program ini untuk menulis

Batasan penulis

Biaya: Tidak ada paket gratis, dan paket paling dasar lebih mahal daripada banyak pesaing

Waktu penyiapan: Banyak pengguna mengeluh bahwa proses melatih perangkat lunak untuk mengenali suara dan panduan gaya Anda bisa memakan waktu yang cukup lama

Harga untuk penulis

Tim: $18/bulan per pengguna untuk maksimal lima pengguna

Perusahaan: Penawaran harga khusus untuk organisasi besar

Peringkat dan ulasan penulis

Ulasan G2: 4,6/5 (lebih dari 10 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 5 ulasan)

8. SurferSEO

Jika Anda ingin mengelola strategi konten dan pembuatan konten dari satu aplikasi saja, maka inilah alat SEO all-in-one yang Anda butuhkan. Surfer menyediakan fitur optimasi mesin pencari (SEO) dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk riset kata kunci, sehingga Anda dapat mengoptimalkan upaya penulisan Anda dan mempersiapkan konten baru atau yang sudah ada untuk peringkat yang lebih tinggi.

Fitur terbaik SurferSEO

Riset kata kunci: Lakukan riset kata kunci dan dapatkan saran kata kunci terkait untuk memandu kelompok konten Anda

Editor konten: Lihat kerangka artikel yang terperinci dan dapatkan saran kata kunci yang dapat disertakan saat Anda menulis—baik untuk konten pemasaran digital

Audit SEO: Dapatkan saran untuk optimasi SEO yang dapat Anda terapkan pada postingan blog dan halaman web Anda saat ini

Keterbatasan SurferSEO

Kata Kunci yang Tidak Relevan: Pengguna mengeluh bahwa beberapa kata kunci yang disarankan untuk kelompok konten tidak se-relevan yang mereka harapkan dengan topik aslinya

Biaya: Banyak pengguna menganggap biayanya terlalu tinggi, sehingga Banyak pengguna menganggap biayanya terlalu tinggi, sehingga alat pemasaran ini sulit dijangkau oleh usaha kecil

Bukan alat AI yang lengkap: Mungkin tidak terlalu berguna jika Anda hanya mencari alat pemasaran AI untuk : Mungkin tidak terlalu berguna jika Anda hanya mencari alat pemasaran AI untuk membuat atau mengedit konten tertulis —tetapi ini adalah salah satu alat SEO yang paling kuat

Harga SurferSEO

Essential: $89/bulan untuk hingga 30 artikel

Harga: $129/bulan untuk hingga 100 artikel

Scale AI: $219/bulan untuk hingga 100 artikel dan 10 artikel AI

Enterprise: Mulai dari $399/bulan. Hubungi tim penjualan untuk informasi mengenai paket.

Peringkat dan ulasan SurferSEO

Ulasan G2: 4,8/5 (lebih dari 400 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,9/5 (lebih dari 300 ulasan)

9. Smartly. io

Anda mungkin berpikir bahwa kolaborasi tidak bisa diotomatisasi, tetapi Smartly.io hadir untuk membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Alat pemasaran ini sangat cocok untuk pembuatan konten dan penulisan salinan kreatif untuk strategi pemasaran digital Anda berikutnya.

Fitur terbaik Smartly.io

Perencanaan otomatis: Alat pemasaran AI dari Smartly.io dapat merencanakan strategi pemasaran Anda, lalu menggunakan otomatisasi untuk menyederhanakan alur kerja yang perlu Anda ikuti untuk melaksanakan strategi tersebut

Skalabilitas multi-saluran: Tingkatkan pengelolaan media sosial Anda. Tinjau seluruh kampanye Anda secara menyeluruh untuk menyelaraskan tim media sosial Anda dan tentukan bagaimana strategi Anda akan diterapkan di berbagai saluran pemasaran dengan fitur-fitur yang didukung AI

Kolaborasi yang lebih mudah: Tinjau, berikan komentar, edit, dan setujui semua aset kreatif Anda dari satu tempat

Batasan Smartly.io

Kurva pembelajaran: Banyak pengguna mengatakan bahwa tim Anda memerlukan pelatihan khusus untuk dapat menggunakan Smartly.io secara efektif

Integrasi terbatas: Beberapa pengguna mengatakan bahwa, meskipun Smartly.io terintegrasi dengan baik dengan Facebook, alat ini tidak begitu berguna dengan platform media sosial lainnya

Harga Smartly. io

Kustom: Anda harus menjadwalkan demo dan bertemu dengan anggota tim untuk mendapatkan penawaran harga

Peringkat dan ulasan Smartly. io

Ulasan G2: 4,4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,4/5 (lebih dari 10 ulasan)

10. Seventh Sense

Program pemasaran email ini terintegrasi dengan HubSpot dan Marketo untuk membuat email Anda lebih efektif, meningkatkan tingkat pembukaan, dan meningkatkan konversi. Program ini menggunakan AI untuk menentukan waktu dan frekuensi terbaik dalam menghubungi setiap pelanggan, tergantung pada tahap perjalanan pelanggan mereka.

Fitur terbaik Seventh Sense

Optimasi pengiriman email: Alih-alih menggunakan jadwal kaku atau penjadwalan berdasarkan zona waktu, Seventh Sense menggunakan AI untuk menentukan waktu ideal untuk mengirim email kepada setiap pengguna, sehingga membantu meningkatkan tingkat pembukaan email

Pengujian A/B: Fitur pengujian A/B bawaan memungkinkan Anda menguji baris subjek dan menentukan yang paling efektif sebelum mengirimkan sebagian besar email Anda dengan jadwal pengiriman yang telah dioptimalkan

Audit kelayakan pengiriman: Dapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kelayakan pengiriman email Anda melalui audit dari Seventh Sense, yang tidak hanya mencakup tingkat bounce, tetapi juga jumlah email yang sampai ke kotak masuk aktif

Keterbatasan Seventh Sense

Hanya tersedia dengan HubSpot dan Marketo: Banyak tim pemasaran tidak menggunakan Seventh Sense karena alat pemasaran AI ini tidak kompatibel dengan perangkat lunak pemasaran email pilihan mereka

Antarmuka Pengguna yang Rumit: Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna Seventh Sense kurang intuitif, sehingga mereka harus mencari-cari fitur yang ingin mereka gunakan

Harga Seventh Sense

Paket Bisnis untuk pengguna HubSpot: Mulai dari $80/bulan untuk hingga 5.000 kontak pemasaran

Bagi pengguna HubSpot Enterprise: Penawaran harga khusus untuk 150.000 kontak pemasaran atau lebih

Paket Bisnis untuk pengguna Marketo: Mulai dari $450/bulan untuk 50.000 prospek

Bagi pengguna Marketo: Penawaran harga khusus untuk 300.000 prospek atau lebih

Peringkat dan ulasan Seventh Sense

Ulasan G2: 4,8/5 (lebih dari 15 ulasan)

Ulasan Capterra: 5/5 (3 ulasan)

11. Copy.ai

Copy.ai awalnya berhasil menempati posisi unik sebagai salah satu pelopor dalam pembuatan konten berbasis AI, dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Alat penulisan yang didukung AI ini merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi pemasar, blogger, dan pembuat konten, yang memungkinkan mereka menghasilkan konten berkualitas tinggi untuk blog, iklan Facebook dan Google, deskripsi produk, serta halaman arahan dengan lebih cepat, semua berkat bantuan AI.

Fitur terbaik Copy.ai:

Antarmuka yang ramah pengguna

Tanpa batasan kata dan tanpa sistem berbasis kredit

Akses ke lebih dari 25 bahasa dengan langganan berbayar

Batasan Copy.ai:

Beberapa pengguna merasa hasilnya terkadang kurang kreatif

Beberapa pengguna berharap ada cara yang lebih baik untuk mendokumentasikan proyek dan berkas

Harga Copy.ai:

Paket gratis

Pro: $49/bulan untuk 5 pengguna

Tim: $249/bulan untuk 20 pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Copy.ai:

G2: 4,8/5 (lebih dari 160 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

12. 10Web

10Web AI Website Builder menonjol sebagai alat revolusioner di bidang pemasaran AI, yang menetapkan standar baru dalam kemudahan dan efisiensi pembuatan situs web. Alat ini memanfaatkan teknologi AI canggih untuk mengotomatiskan proses desain, sehingga memungkinkan bisnis dan pemasar meluncurkan situs web yang tampak profesional dengan usaha minimal. Tidak seperti pembuat situs web tradisional, 10Web AI menyederhanakan proses pengembangan dengan memberikan saran desain cerdas, templat yang dapat disesuaikan, dan kemampuan pembuatan situs web instan.

Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih fokus pada strategi pemasaran dan konten mereka, karena mereka tahu bahwa kehadiran online mereka dapat dibangun dan diluncurkan dengan lancar. Bagi mereka yang ingin mempercepat pengembangan situs web dengan kekuatan AI, 10Web AI Website Builder menawarkan solusi yang menarik.

Fitur terbaik 10Web:

Mengotomatiskan pembuatan situs web dengan AI, sehingga pengguna dapat meluncurkan situs web yang berfungsi penuh dengan cepat

Menyediakan beragam templat desain dan opsi penyesuaian yang didukung oleh kecerdasan buatan, menjadikannya alat yang sangat baik bagi pemasar yang ingin membangun kehadiran online tanpa perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang pengembangan web.

Batasan 10Web:

Meskipun alat ini mempermudah pembuatan situs web, pengguna dengan kebutuhan penyesuaian khusus dan kompleks mungkin memerlukan penyesuaian manual tambahan.

Harga 10Web:

Business AnnualAI Starter: $10/bulanAI Premium: $15/bulanAI Ultimate: $23/bulan

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: $11/bulanAI Ecommerce Premium: $23/bulanHosting khusus: $175/bulan

Agency AnnualAgency Starter: $24/bulanAI Premium: $60/bulanAgency Ultimate: Harga khusus

10 Peringkat dan ulasan web:

G2: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

13. Lexica. Art

Jika Anda mencari cara sederhana untuk membuat dan menambahkan gambar menawan ke kampanye pemasaran, buletin email, atau blog Anda, maka Lexica. Art adalah alat pemasaran AI pilihan Anda.

Anda dapat mencari gambar menggunakan kata kunci tertentu atau menghasilkan gambar baru sepenuhnya dengan menggunakan prompt untuk mendeskripsikan seperti apa gambar tersebut seharusnya. Alat pembuat gambar berbasis AI ini sangat cocok untuk gambar media sosial, gambar sampul blog, dan bahkan untuk menghasilkan ide produk.

Fitur terbaik Lexica. Art

Aperture : Menghasilkan gambar fotorealistik yang tampak seperti penggambaran subjek dalam kehidupan nyata, seolah-olah baru saja diambil dengan kamera

Kotak pencarian : Masukkan kata kunci yang relevan dengan gambar yang Anda butuhkan, dan Anda akan mendapatkan berbagai pilihan gambar berdasarkan teks yang Anda masukkan dalam sekejap

Penyesuaian gambar: Menampilkan prompt, ukuran, dan detail lain dari setiap gambar yang dihasilkan. Salin prompt tersebut dan modifikasi untuk membuat gambar serupa dengan sentuhan atau imajinasi Anda sendiri 3

Lexica. Batasan seni

Batasan pembuatan gambar: Cari gambar secara gratis, tetapi Anda perlu berlangganan paket berbayar Lexica AI untuk ‘membuat’ gambar

Keterulangan: Karena masih dalam tahap pengembangan, hal ini bergantung pada keragaman data pelatihan. Ada kemungkinan besar alat ini akan menghasilkan gambar yang berulang setelah beberapa waktu kecuali Anda menyempurnakan dan menyesuaikan prompt Anda

Lexica. Penentuan harga karya seni

Paket Pemula : $10 per bulan

Pro: $30 per bulan

Max: $60 per bulan

Lexica. Peringkat dan ulasan seni

Ulasan G2 : Belum cukup ulasan

Ulasan Capterra: Belum cukup ulasan

14. Notion AI

Jika Anda sudah menggunakan Notion untuk manajemen proyek, asisten AI bawaan Notion adalah fitur tambahan yang membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan cepat.

Alat penulisan AI terintegrasi ini dapat menjawab pertanyaan terkait ruang kerja Anda, menjadi mitra brainstorming Anda, membantu Anda meningkatkan konten, dan mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Contoh penggunaan Notion AI untuk pemasaran meliputi:

Jelaskan istilah teknis kepada semua orang

Terjemahkan konten ke bahasa lain

Sesuaikan gaya bahasa dan nada materi pemasaran Anda

Buat langkah selanjutnya berdasarkan catatan rapat, ringkasan dari daftar tindakan, serta poin penting dari panggilan penjualan dan sesi riset

Fitur terbaik Notion AI

Tanya Jawab: Ajukan pertanyaan terkait proyek, wiki, dokumen, dan tugas Anda di Notion Workspace, dan alat pemasaran AI Notion akan menghasilkan ringkasan dalam hitungan detik

Isi data secara otomatis: Ekstrak metrik kunci, wawasan, hasil, dan detail penting lainnya dari proyek dan tugas Anda, lalu ubah menjadi langkah-langkah tindakan yang jelas dan relevan

Template AI: Akses kerangka kerja yang sudah ditentukan sebelumnya untuk presentasi penjualan, kalender media sosial, naskah video, dan lainnya. Notion AI membantu mengisi konten secara otomatis dalam template-template ini

Batasan Notion AI

Ketidakakuratan: Pengguna melaporkan bahwa asisten AI secara tidak sengaja menghapus atau menduplikasi paragraf tertentu saat melakukan tugas penulisan. Hal ini terkadang mengakibatkan penulis harus menghabiskan waktu tambahan untuk membuat ulang atau mengedit konten tersebut

Kurva pembelajaran yang curam: Notion AI memiliki banyak kegunaan, tetapi memahami cara memaksimalkannya membutuhkan waktu yang cukup lama kecuali Anda adalah pengguna Notion yang mahir

Harga Notion AI

Gratis: $8 per pengguna per bulan

Plus: $22 per pengguna per bulan

Bisnis : $28 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Notion AI dapat ditambahkan ke ruang kerja dengan biaya $8 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan Notion AI

Ulasan G2: Belum cukup ulasan

Ulasan Capterra: Ulasan belum cukup

15. Userbot.ai

Chatbot memiliki banyak manfaat bagi tim penjualan, dukungan, operasional, dan pemasaran. Chatbot mengotomatiskan respons terhadap pertanyaan yang sering diajukan, mengedit teks untuk mempersonalisasi dan menjaga suara serta nada merek, serta menjawab pertanyaan 24/7 melalui obrolan, panggilan suara, dan agen dukungan digital.

Platform AI generatif Userbot menawarkan solusi AI percakapan untuk mengelola komunikasi langsung dengan pelanggan Anda secara real-time di semua saluran.

Salah satu fitur unggulan Userbot adalah Digital Humans, avatar fotorealistik yang membuat setiap interaksi dengan pelanggan terasa lebih manusiawi. Fitur ini terintegrasi dengan saluran digital Anda, sehingga Anda dapat menawarkan pengalaman pelanggan omnichannel.

Fitur terbaik Userbot.ai

Alur percakapan yang disesuaikan : Buat jalur percakapan yang berbeda berdasarkan respons pelanggan dengan pembuat drag-and-drop yang sederhana

Pengelolaan percakapan: Kelola semua percakapan pelanggan Anda di satu platform agar tidak ada yang terlewat

Bot+AI: Pembuat bot AI tanpa kode untuk membuat bot kustom Anda dengan cepat

Batasan Userbot.ai

Pilihan penyesuaian yang terbatas: Pengguna kesulitan membuat alur percakapan yang detail karena Anda tidak dapat menyesuaikan pengalaman obrolan melampaui tanya jawab sederhana

Kurangnya akurasi: Dilaporkan memiliki kemampuan belajar yang terbatas, sehingga mungkin tidak selalu merespons pertanyaan pelanggan dengan akurat

Harga Userbot.ai

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Userbot.ai

Ulasan G2: Belum cukup ulasan

Ulasan Capterra: Belum cukup ulasan

16. Hemingway App

Jika Anda seorang pemasar, Anda pasti pernah menggunakan aplikasi Hemmingway untuk mengedit dokumen, membuat bahasanya lebih tajam, dan menghilangkan kesalahan tata bahasa.

Hemingway Editor Plus menggunakan AI untuk menganalisis kalimat dalam teks Anda dan memberikan saran instan untuk menyunting kalimat yang bertele-tele, frasa yang lemah, dan penggunaan kalimat pasif. Alat ini tidak hanya sekadar memeriksa ejaan, tetapi juga menyesuaikan nada dan pilihan kata Anda sehingga kalimat yang disunting terdengar seperti gaya penulisan Anda sendiri, bukan seperti tulisan robot.

Fitur terbaik Hemingway App

Sorotan berwarna: Kalimat-kalimat disorot dengan warna berbeda untuk menunjukkan bagian yang dapat diperbaiki

Hemingway Editor Plus : Aplikasi canggih dengan integrasi AI yang menyusun ulang konten sesuai dengan nada dan gaya Anda

Tentukan tingkat kesulitan bacaan: Sesuaikan tingkat kesulitan bacaan aplikasi dengan tulisan Anda sesuai tujuannya—misalnya, tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk tulisan akademis atau teknis, dan tingkat kesulitan yang lebih rendah untuk pembaca yang lebih muda

Batasan Aplikasi Hemingway

Kurangnya integrasi: Versi gratis Hemingway tidak terintegrasi dengan alat lain seperti email atau Google Docs. Anda harus menyalin dan menempelkan konten yang telah diedit dari Hemingway Editor ke aplikasi penulisan mereka, sehingga memakan waktu

Harga Hemingway App

Gratis

Paket Pribadi 5K: $10 per bulan

Paket Individual 10K: $15 per bulan

Team 10K: $15 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Hemingway App

Ulasan G2: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)

Ulasan Capterra: Ulasan belum cukup

17. Albert.ai

Albert memanfaatkan AI untuk membantu pemasar dan agensi membuat iklan yang mengoptimalkan kinerja kampanye. Fiturnya mencakup riset kata kunci, analisis audiens platform, pemilihan perangkat, serta penawaran harga di berbagai kanal, termasuk pencarian, media sosial, tampilan, dan lintas kanal.

Jika Anda ingin menganalisis setiap parameter potensial yang memengaruhi kinerja, mengujinya satu per satu, dan mengoptimalkannya, Albert.ai dapat membantu Anda melakukannya. Gunakan alat ini untuk mendapatkan wawasan spesifik dan membuat iklan Anda lebih efisien.

Selain itu, saat Anda memperbarui atau mengganti materi iklan, daripada mengandalkan tebakan, gunakan alat AI Albert untuk pemasaran guna mengambil keputusan berbasis data yang memungkinkan Anda melampaui KPI dan ekspektasi klien.

Fitur terbaik Albert.ai

Pelaksanaan lintas saluran: Gunakan Albert.ai pada kampanye berbayar apa pun di 90% platform penawaran (misalnya Display and Video 360 dan Bing Ads) yang ada di pasar. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengetahui saluran mana yang paling efektif untuk iklan Anda

Pengujian A/B: Uji berbagai variasi kata kunci, anggaran, minat, wilayah, dan parameter lainnya untuk terus meningkatkan kampanye Anda

Pelaporan canggih: Dapatkan wawasan pelanggan yang terperinci dan dapat ditindaklanjuti untuk memahami cara menyesuaikan materi kreatif dan pesan Anda

Batasan Albert.ai

Penjelasan terbatas untuk keputusan tertentu: Albert.ai tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai kinerja kampanye. Misalnya, jika satu set iklan tertentu berkinerja lebih baik daripada yang lain, alat ini tidak dapat memberikan wawasan mengenai alasannya

Harga Albert.ai

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Albert.ai

Ulasan G2: Belum cukup ulasan

Ulasan Capterra: Belum cukup ulasan

18. Browse. ai

Browse.ai menyebut robot mereka sebagai cara 'termudah' untuk mengekstrak data dari situs web mana pun.

Anda dapat melatih bot untuk masuk ke situs web menggunakan informasi Anda. Bot tersebut akan mengumpulkan data dari situs web dan memasukkan semua data yang dikumpulkan ke dalam spreadsheet. Hal ini memungkinkan Anda mengotomatiskan pengumpulan data—termasuk data produk, rincian harga, lowongan pekerjaan, dan informasi lainnya dari situs web mana pun yang Anda pilih.

Pilih informasi yang Anda butuhkan, beri label, lalu tekan tombol unduh. Anda akan mendapatkan informasi yang Anda butuhkan dalam beberapa menit.

Alat pemasaran AI dari Browse dilengkapi dengan robot siap pakai untuk kasus penggunaan yang umum, dan Anda dapat mengintegrasikannya dengan lebih dari 7.000 alat dalam tumpukan teknologi pemasaran Anda, termasuk Zapier, Airtable, Google Sheets, dan lain-lain.

Jelajahi fitur-fitur terbaik ai

Ekstraksi data: Ambil informasi apa pun dari situs web mana pun tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Siapkan data tersebut dalam spreadsheet dan bagikan dengan tim Anda

Pantau situs web : Atur robot Browse.ai untuk terus memantau informasi tertentu di situs web dan dapatkan pemberitahuan setiap kali ada perubahan. Misalnya, jika Anda adalah pemasok, Anda dapat menggunakan Browse.ai untuk memantau data persediaan pengecer Anda secara real-time agar dapat mengisi ulang stok produk Anda di tempat mereka secara proaktif

Ubah situs web apa pun menjadi API: Buat API khusus untuk situs web apa pun, bahkan jika situs tersebut tidak memiliki API yang sudah ada untuk ekstraksi data secara berkelanjutan

Tinjau batasan-batasan AI

Pengaturan awal cukup rumit: Browse.ai memiliki beberapa fitur berguna, tetapi alat ini agak rumit, yang berarti pengaturan awal dan mempelajari cara menggunakannya secara maksimal bisa memakan waktu

Lihat harga Browse.ai

Gratis: $0 per bulan

Paket Pemula: $48,75 per bulan

Profesional: $123,75 per bulan

Tim: $311 per bulan

Perusahaan: Harga disesuaikan

Telusuri peringkat dan ulasan AI

Ulasan G2: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (50 ulasan)

19. Algolia

Dengan Algolia, Anda dapat menambahkan fitur pencarian berbasis AI ke situs web Anda. Hal ini memungkinkan Anda menyederhanakan pengalaman pengguna dengan memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka inginkan dalam hitungan detik.

Aplikasi ini dapat menganalisis kumpulan data besar untuk memberikan hasil secara real-time, menjadikannya alat yang berharga bagi pemasar untuk meningkatkan cara pelanggan berinteraksi dan terlibat dengan situs web mereka.

Fitur terbaik Algolia

Kategorisasi kueri: Algoritma kecerdasan buatan Algolia dapat menafsirkan konteks kueri dan menampilkan hasil dari kategori yang paling relevan, sehingga meningkatkan relevansi hasil. Misalnya, kata kunci "burgundy" dapat merujuk pada warna, minuman, atau lipstik

Penyesuaian peringkat dinamis: Algolia menggunakan AI untuk mengidentifikasi tren dalam kategori tertentu dan memprioritaskan informasi terbaru untuk ditampilkan kepada pelanggan

Sinonim AI: Saat menganalisis masukan pengguna yang berbeda, AI Algolia dapat mendeteksi sinonim untuk kata kunci tertentu dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Hal ini memperluas kosakata aplikasi sehingga AI dapat mengidentifikasi lebih banyak kueri

Batasan Algolia

Tingkat kesulitan pengaturan: Pengguna mungkin memerlukan bantuan untuk mengimplementasikan Algolia dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan bug pada mesin pencari Anda, yang mengakibatkan informasi yang salah ditampilkan kepada pelanggan

Harga Algolia

Build: $0

Grow : $0 untuk hingga 10.000 permintaan pencarian per bulan, $0,50 untuk setiap 1.000 permintaan tambahan

Premium : Harga khusus

Elevate: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Algolia

Peringkat G2: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 60 ulasan)

20. Reply. io

Sederhanakan upaya pemasaran Anda di berbagai saluran dan dapatkan pelanggan baru lebih cepat dengan platform keterlibatan penjualan berbasis AI dari Reply.io. Anda dapat menggunakan alat ini untuk membuat urutan langkah yang terperinci guna melibatkan pengguna di berbagai saluran seperti WhatsApp, LinkedIn, dan email.

Reply. io dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti mengirim permintaan koneksi ke seseorang di LinkedIn atau menyaring pesan Anda untuk menghapus balasan yang bertuliskan ‘out-of-office’ atau ‘tidak tertarik’ dalam email guna menghemat waktu Anda.

Fitur terbaik Reply.io

Urutan multichannel: Buat urutan otomatis berupa email, pesan LinkedIn, pesan WhatsApp, dan notifikasi SMS untuk menjangkau prospek secara efektif melalui saluran yang mereka sukai

Obrolan AI: Integrasikan obrolan Reply.io dengan basis pengetahuan Anda sehingga calon pelanggan dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang mereka cari. Fitur ini juga sangat berguna untuk memandu pengguna melakukan tindakan tertentu, seperti mendaftar uji coba gratis atau demo, sehingga mereka bergerak ke tahap selanjutnya dalam saluran penjualan

Manajemen kontak: Segmentasikan pelanggan dan prospek Anda berdasarkan kriteria yang berbeda sehingga Anda tahu persis siapa yang harus dihubungi

Batasan Reply.io

Kurangnya panduan: Pengguna mungkin kesulitan memahami cara menggunakan fitur-fitur lengkap Reply.io, dan tidak ada panduan pengguna atau tutorial terperinci yang tersedia untuk membantu mereka

Kemampuan terbatas untuk mengimpor informasi penting: Saat ini, Reply.io tidak dapat mengimpor data seperti informasi perusahaan. Pengguna harus membuat bidang kustom untuk mencatat detail tertentu karena keterbatasan integrasi dengan alat penjualan seperti Pipedrive

Harga Reply.io

Volume Email: $59 per bulan

Multichannel : $99 per pengguna per bulan

Agen: $166 per bulan

Peringkat dan ulasan Reply.io

Ulasan G2: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Alat AI dapat meningkatkan pemasaran dengan menganalisis perilaku pelanggan, mengidentifikasi celah pasar, dan mempersonalisasi komunikasi.

Alat-alat ini dapat melakukan segmentasi pelanggan secara efektif, mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, dan meningkatkan efisiensi. AI memberikan wawasan real-time dari volume besar data konsumen, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap tren pasar. AI dapat meningkatkan kinerja kampanye dengan membantu dalam berbagai aktivitas pemasaran.

AI menawarkan peluang besar bagi bisnis untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka.

Baik Anda ingin meningkatkan pemasaran konten, email, atau media sosial, alat pemasaran berbasis AI yang tepat akan membuat kampanye Anda lebih sukses. Anda dapat menggunakannya untuk membuat teks pemasaran yang bebas kesalahan, memilih baris subjek terbaik, atau melacak tingkat konversi Anda secara real-time.

Tak lama lagi, upaya pemasaran Anda akan membutuhkan lebih sedikit—yah—usaha. Jadi, tim Anda akan memiliki lebih banyak energi kreatif untuk dibawa ke sesi brainstorming kreatif berikutnya.

ClickUp AI dirancang khusus untuk tim-tim tertentu—baik itu tim pemasaran, produk, pengembangan perangkat lunak, maupun tim penjualan. Template bawaan yang disediakannya membuat tim lebih produktif dengan petunjuk khusus yang benar-benar akan digunakan oleh tim tertentu di organisasi Anda.

Fitur AI ClickUp memudahkan tim pemasaran untuk dengan cepat membuat dokumen penting seperti studi kasus

Misalnya, seberapa cepatkah pekerjaan pemasaran Anda dapat diselesaikan dengan bantuan AI untuk kampanye email atau dokumen manajemen merek, atau untuk digunakan dalam proses pembuatan konten?

Bagaimana jika alat yang sama dapat membantu tim penjualan mengirimkan email yang lebih baik dengan detail yang ringkas dari editor bawaan—sehingga semua orang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka secara keseluruhan?

Hal ini bisa dilakukan dengan ClickUp!

Jelajahi lebih banyak fitur AI ClickUp dan buat ruang kerja pertama Anda secara gratis. Meskipun asisten AI kami mungkin tidak berbicara dengan aksen Inggris, ia membantu setiap anggota tim Anda menyelesaikan tugas sesuai peran masing-masing—membuktikan bahwa robot ramah ada lebih dekat dari yang Anda kira. ?