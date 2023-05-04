ClickUp Meluncurkan Asisten AI Berbasis Peran Satu-satunya di Dunia

ClickUp AI menghilangkan keraguan dalam memanfaatkan AI untuk berbagai jenis pekerjaan

SAN DIEGO, 4 Mei 2023 — ClickUp, platform produktivitas yang mengintegrasikan semua pekerjaan dalam satu tempat, hari ini mengumumkan ketersediaan ClickUp AI — solusi AI transformatif yang akan mengubah cara orang bekerja selamanya. Sebagai bagian integral dari platform ClickUp, ClickUp AI menawarkan pengalaman yang dirancang khusus untuk menghilangkan keraguan dalam memanfaatkan AI untuk pekerjaan di setiap peran.

“Kecerdasan Buatan adalah alat produktivitas super yang akan mendefinisikan generasi kita. Setiap orang akan merasakan manfaat besar dari AI dalam waktu dekat,” kata Zeb Evans, Pendiri dan CEO ClickUp. “Mengintegrasikan AI ke dalam platform kami menandai langkah besar menuju pencapaian misi kami untuk merevolusi produktivitas global. Pekerja pengetahuan tidak hanya akan mempercepat tugas mereka tetapi juga meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Penerapan dini teknologi AI memastikan organisasi memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan dalam produktivitas dan efisiensi. ”

ClickUp membantu pelanggan melampaui penerapan dasar AI di tempat kerja. ClickUp menyediakan puluhan perintah AI dan prompt khusus peran langsung ke tangan penggunanya. Akibatnya, ClickUp adalah platform produktivitas satu-satunya yang memudahkan pengambilan nilai bisnis langsung dari teknologi AI dan memberikan nilai nyata kepada pelanggannya.

Fitur baru meliputi:

Lebih dari 100 alat AI yang dioptimalkan untuk setiap peran dan kasus penggunaan: Tim riset ClickUp telah berkolaborasi dengan puluhan ahli fungsional untuk menciptakan prompt yang sepenuhnya terstruktur untuk hampir semua kasus penggunaan bernilai tinggi. Terus dioptimalkan dan diuji, Alat AI ClickUp menangkap informasi yang tepat untuk memastikan output berkualitas tertinggi. Selain itu, alat ini dapat disesuaikan dengan masukan seperti nada dan kreativitas, dan hasilnya sudah diformat sebelumnya serta mencakup struktur konten seperti judul tebal atau tabel terstruktur secara default.

Perbaiki tulisan Anda: Sorot teks apa pun di dalam ClickUp—seperti dokumen, komentar, atau deskripsi tugas—dan gunakan bilah alat ClickUp AI baru untuk memperbaiki konten. Perintah populer termasuk memperpanjang atau memperpendek konten, memperbaikinya, atau menyederhanakan penulisan.

Biarkan AI memimpin : ClickUp AI dapat menghasilkan teks dan konten untuk topik apa pun dengan mudah. Fitur "Tulis dengan AI" membantu Anda menyusun email berikutnya atau merancang outline posting blog dalam hitungan detik!

Menghilangkan tugas administratif: Hemat waktu dan tenaga Anda dan tim Anda dengan menghindari kebutuhan untuk membaca dokumen yang panjang. Manfaatkan alat ClickUp AI untuk ringkasan dan pembuatan tindakan untuk memberikan ringkasan instan atau mengekstrak langkah selanjutnya dari teks apa pun dengan mudah.

💡 Sorotan Fitur: ClickUp Brain Max dan AI AgentsClickUp AI tidak hanya merespons—ia juga berlogika. Dengan ClickUp Brain Max, pengguna dapat memanfaatkan fitur "talk-to-text" untuk menangkap ide, catatan rapat, atau pembaruan proyek secara instan, mengubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas dan dokumen yang terstruktur. Digabungkan dengan ClickUp AI Agents, alur kerja ini melampaui otomatisasi dasar—agen dapat memprioritaskan tugas, menampilkan konteks, dan beradaptasi dengan tujuan yang berubah, sambil tetap menjaga keselarasan kerja di seluruh tim. Bersama-sama, Brain Max dan AI Agents mendefinisikan ulang produktivitas, memberikan organisasi sistem cerdas yang berpikir ke depan, bukan hanya mengikuti instruksi.

ClickUp adalah platform produktivitas pilihan bagi hampir dua juta tim di seluruh dunia. Sesuai dengan misi perusahaan untuk menghemat waktu orang agar dunia menjadi lebih produktif, berikut adalah beberapa contoh bagaimana tim dapat memanfaatkan kekuatan ClickUp AI dalam alur kerja mereka:

“ClickUp AI telah luar biasa bagi komunitas saya, klien, dan diri saya sendiri. Ia telah mendukung tim kami dengan menulis email, mengubah catatan rapat menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, menghasilkan Prosedur Operasional Standar, dan bahkan membantu kami dalam merancang dan menyusun konten,” kata Yvi Heimann, Konsultan Efisiensi Bisnis, Ask Yvi. “Kami berhasil memangkas setengah waktu yang dihabiskan untuk alur kerja tertentu dengan memanfaatkan AI langsung di dalam ClickUp. Ini benar-benar luar biasa!”

ClickUp AI tersedia untuk semua pelanggan yang menggunakan paket berbayar kami seharga $5 per pengguna per bulan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ClickUp AI, silakan kunjungi halaman web kami.

Tentang ClickUp

ClickUp adalah platform produktivitas all-in-one satu-satunya di dunia yang dapat menyesuaikan diri dengan cara orang ingin bekerja. Platform ini menggantikan semua alat produktivitas tempat kerja individu dengan satu platform terpadu yang mencakup manajemen proyek, kolaborasi dokumen, papan tulis, spreadsheet, dan tujuan. Didirikan pada tahun 2017 dan bermarkas di San Diego, ClickUp bertekad untuk membuat dunia menjadi lebih produktif. Sebagai salah satu perusahaan SaaS yang tumbuh paling cepat di dunia, ClickUp telah membantu lebih dari 8 juta pengguna di 1,6 juta tim untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan menghemat setidaknya satu hari setiap minggu. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.clickup.com.