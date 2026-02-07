10 Template Kontrak Layanan HVAC Gratis

Sebagian besar bisnis HVAC merugi dari panggilan layanan—bukan karena mereka mematok harga terlalu rendah, tetapi karena kontrak mereka tidak melindungi mereka.

Perusahaan yang menggunakan templat standar melaporkan 40% penurunan keterlambatan pembayaran, sementara perjanjian layanan berulang kini menyumbang 55% dari total pendapatan layanan HVAC.

Panduan ini mencakup 10 templat kontrak layanan HVAC dan menunjukkan cara mengelolanya di ruang kerja terpusat ClickUp, di mana perjanjian Anda disimpan bersama tugas klien, pengingat perpanjangan, dan jadwal proyek.

Template Kontrak Layanan HVAC Sekilas

Apa Itu Kontrak Layanan HVAC?

Apakah Anda ahli dalam memperbaiki pemanas tetapi merasa seperti pemula saat harus mengurus dokumen administratif? Anda tidak sendirian. Banyak profesional HVAC kebingungan saat membuat perjanjian profesional, bertanya-tanya apakah itu harus berupa kontrak layanan, perjanjian pemeliharaan, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Kebingungan ini sering kali menyebabkan penggunaan dokumen yang tidak konsisten untuk klien yang berbeda, yang dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Kontrak layanan HVAC adalah perjanjian hukum yang secara jelas menetapkan pekerjaan yang akan Anda lakukan untuk klien. Kontrak ini mencakup ruang lingkup layanan, harga, jadwal, dan tanggung jawab baik Anda maupun pelanggan Anda.

Bayangkan ini sebagai pedoman untuk hubungan Anda dengan klien. Ini melindungi Anda dengan memastikan Anda dibayar dan membatasi tanggung jawab Anda. Ini juga meyakinkan pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang mereka bayar.

Kontrak-kontrak ini sangat penting bagi semua pihak di bidang ini, mulai dari teknisi perumahan dan manajer fasilitas komersial hingga pemilik bisnis HVAC. Meskipun rinciannya mungkin berbeda, sebagian besar perjanjian masuk ke dalam beberapa kategori utama. Memahami perbedaannya adalah langkah pertama untuk menggunakan yang tepat sesuai kebutuhan.

Kontrak pemeliharaan perumahan: Kontrak ini ditujukan untuk pemeliharaan rutin dan terjadwal sistem HVAC milik pemilik rumah.

Perjanjian layanan komersial: Perjanjian ini mencakup pemeliharaan berkelanjutan untuk sistem besar di gedung perkantoran, toko ritel, atau fasilitas industri.

Kontrak pemasangan: Kontrak ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk pemasangan sistem HVAC baru.

Perjanjian perbaikan: Ini biasanya untuk panggilan layanan sekali saja untuk memperbaiki masalah spesifik.

Manfaat Template Kontrak Layanan HVAC

Apakah Anda sering membuang waktu berharga untuk mencari kontrak lama, menyalinnya, lalu mengubah nama klien dan detail layanan secara manual? Metode salin-tempel-berdoa ini tidak hanya tidak efisien; juga berisiko. Satu klausul yang terlupakan tentang tarif lembur atau detail yang terlewat dalam ruang lingkup pekerjaan dapat menyebabkan sengketa, faktur yang tidak dibayar, dan reputasi yang rusak.

Membuat setiap kontrak HVAC secara manual dapat menyebabkan ketidakkonsistenan yang dapat mengekspos bisnis Anda pada risiko yang tidak perlu—sengketa konstruksi di Amerika Utara kini rata-rata mencapai $42,8 juta, dengan kesalahan kontrak sebagai penyebab utama.

Template sederhana ini menyelesaikan masalah tersebut. Ini bukan hanya soal kecepatan; ini soal konsistensi dan melindungi bisnis Anda.

Konsistensi di semua perjanjian klien: Hentikan kekhawatiran tentang klausul yang terlewat. Template memastikan setiap kontrak mencakup ketentuan esensial yang sama, mulai dari kebijakan pembatalan hingga batasan tanggung jawab, setiap kali.

Proses yang lebih cepat untuk bisnis baru: Ubah calon pelanggan menjadi klien yang telah menandatangani kontrak dalam hitungan menit, bukan jam. Anda dapat menyesuaikan templat yang telah disetujui sebelumnya dan mengirimkannya untuk ditandatangani saat Anda masih di lokasi.

Pengurangan risiko hukum: Template yang baik akan melindungi Anda. Template tersebut mencakup bahasa standar untuk garansi, penyelesaian sengketa, dan batasan tanggung jawab yang melindungi bisnis Anda.

Harapan klien yang lebih jelas: Ruang lingkup pekerjaan yang terperinci mencegah percakapan yang tidak diinginkan seperti “Saya kira itu sudah termasuk”. Ruang lingkup pekerjaan yang terperinci mencegah percakapan yang tidak diinginkan seperti “Saya kira itu sudah termasuk”. Layanan yang didefinisikan dengan jelas tidak meninggalkan ruang untuk kesalahpahaman.

Pengelolaan kontrak yang lebih mudah: Ketika semua perjanjian Anda mengikuti Ketika semua perjanjian Anda mengikuti struktur yang seragam , mengelolanya menjadi lebih mudah. Melacak perpanjangan , meninjau syarat, dan memperbarui harga tidak lagi menjadi proses yang kacau.

Template hanyalah setengah dari perjuangan. Jika template Anda hanya berupa file yang tersebar di berbagai komputer, Anda masih berisiko menggunakan versi yang salah. Menggabungkan template Anda dengan ruang kerja terpusat menciptakan sumber kebenaran tunggal yang mengakhiri kekacauan dokumen tersebar dan tanggal perpanjangan yang terlewat.

Kebingungan kerja ini —informasi yang tidak terorganisir yang menimbulkan lebih banyak pekerjaan—adalah yang dihilangkan oleh ruang kerja terintegrasi ClickUp.

📮ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam setahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Apa yang Harus Disertakan dalam Kontrak Layanan HVAC

Anda telah menemukan templat yang terlihat bagus, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa templat tersebut memiliki semua yang Anda butuhkan? Memandang dokumen generik bisa terasa seperti mencoba mendiagnosis unit AC tanpa alat ukur—Anda tahu ada yang mungkin hilang, tetapi Anda tidak yakin apa itu.

Mengabaikan bagian penting bukan hanya kelalaian; hal ini dapat menyebabkan masalah serius, seperti melakukan pekerjaan tambahan secara gratis karena pengecualian Anda tidak jelas atau mengejar pembayaran karena syarat-syaratnya tidak jelas.

Kontrak layanan HVAC yang kuat memiliki beberapa komponen esensial. Gunakan ini sebagai daftar periksa Anda untuk memastikan setiap perjanjian yang Anda kirimkan lengkap dan melindungi bisnis Anda. ✅

Pihak yang terlibat: Nama lengkap dan informasi kontak untuk perusahaan HVAC Anda dan klien.

Ruang lingkup layanan: Deskripsi rinci tentang pekerjaan yang akan Anda lakukan. Ini mencakup peralatan spesifik yang ditanggung, jumlah kunjungan pemeliharaan, dan tugas seperti penggantian filter atau pembersihan kumparan.

Jadwal layanan: Frekuensi kunjungan pemeliharaan, waktu respons yang dijamin untuk panggilan darurat, dan jendela layanan musiman.

Harga dan syarat pembayaran: Biaya total, Biaya total, jadwal pembayaran yang jelas, metode pembayaran yang Anda terima, dan denda untuk pembayaran terlambat.

Durasi kontrak: Tanggal mulai dan berakhir resmi perjanjian, klausul perpanjangan otomatis, dan periode pemberitahuan yang diperlukan untuk pembatalan.

Garansi dan jaminan: Pernyataan yang jelas tentang apa yang dijamin oleh perusahaan Anda terkait pekerjaan yang dilakukan dan berapa lama garansi tersebut berlaku.

Pengecualian dan batasan: Daftar layanan atau suku cadang yang tidak ditanggung oleh kontrak dan kondisi apa pun yang dapat membatalkan perjanjian. Daftar layanan atau suku cadang yang tidak ditanggung oleh kontrak dan kondisi apa pun yang dapat membatalkan perjanjian.

Tanggung jawab dan ganti rugi: Bahasa yang mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dan menjelaskan persyaratan asuransi Anda.

Klausul pengakhiran: Syarat-syarat khusus di mana salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak secara dini, serta biaya yang terkait dengan pengakhiran.

Tanda tangan dan tanggal: Tanda tangan akhir dari kedua belah pihak untuk membuat kontrak secara hukum mengikat.

Untuk perjanjian layanan HVAC komersial, Anda sering kali perlu menambahkan detail tambahan, seperti dokumen kepatuhan, daftar lengkap peralatan yang tercakup, dan perjanjian tingkat layanan (SLA) spesifik dengan waktu respons yang dijamin.

10 Template Kontrak Layanan HVAC Gratis

Jadi, Anda tahu Anda membutuhkan templat, tetapi di mana Anda bisa menemukan yang dapat diandalkan? Mengunduh dokumen Word secara acak adalah pertaruhan—bisa saja sudah usang, kekurangan bahasa hukum yang penting, atau bahkan tidak sesuai dengan bisnis Anda.

Template-template berikut ini bukan sekadar dokumen; mereka adalah titik awal dalam ruang kerja terintegrasi ClickUp. Artinya, kontrak HVAC Anda berada di samping tugas klien, jadwal proyek, dan batas waktu perpanjangan, sehingga tidak ada yang terlewat.

1. Template Manajemen Kontrak oleh ClickUp™

Sudah bosan dengan kontrak yang hilang dalam rantai email atau terlupakan di folder? Template Manajemen Kontrak oleh ClickUp™ mengorganisir seluruh siklus hidup kontrak Anda di satu tempat. Ini ideal untuk bisnis HVAC yang perlu menghentikan pengejaran dokumen dan mulai mengelola perjanjian klien secara efisien. Anda dapat melihat perjalanan setiap kontrak dari draf hingga perpanjangan di satu tempat.

Dapatkan templat gratis Tetap mengontrol setiap perjanjian dengan Template Manajemen Kontrak ClickUp.

Gunakan templat ini untuk menata kekacauan kontrak Anda. Templat ini membantu Anda:

💡 Tips Pro: Buat draf bahasa kontrak baru atau ringkas ketentuan kunci dari perjanjian yang ada lebih cepat dengan ClickUp Brain, mengurangi waktu tinjauan manual.

2. Template Perjanjian Kontraktor oleh ClickUp™

Ketika Anda membutuhkan bantuan tambahan untuk proyek besar, hal terakhir yang Anda inginkan adalah perjanjian lisan yang menimbulkan kebingungan. Template Perjanjian Kontraktor ini dari ClickUp™ ditujukan untuk perusahaan HVAC yang mempekerjakan kontraktor independen atau subkontraktor dan perlu memastikan semua pihak berada di halaman yang sama. Template ini mengukuhkan hubungan dan melindungi bisnis Anda dengan mendefinisikan harapan secara jelas sejak awal.

Dapatkan templat gratis Tentukan tanggung jawab kontraktor dengan percaya diri menggunakan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp.

Template ini memastikan pekerjaan subkontrak Anda berjalan lancar dengan membantu Anda:

Tentukan hasil kerja yang jelas dan jadwal waktu sehingga tidak ada keraguan tentang apa yang perlu dilakukan dan kapan.

Tetapkan jadwal pembayaran yang terikat dengan tonggak proyek, memastikan Anda membayar untuk pekerjaan yang telah selesai.

Sertakan bidang untuk verifikasi asuransi dan lisensi untuk melindungi bisnis Anda.

Jaga kerahasiaan daftar klien dan informasi harga Anda dengan klausul privasi bawaan.

💡 Tips Pro: Ciptakan kejelasan total bagi tim Anda dengan menghubungkan dokumen hukum langsung ke pekerjaan yang mereka tangani saat Anda menyimpan perjanjian kontraktor di ruang kerja yang sama dengan tugas proyek Anda.

3. Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek oleh ClickUp™

Perjanjian layanan sederhana tidak cukup untuk instalasi komersial yang kompleks atau pembaruan sistem skala gedung. Ketika proyek melibatkan beberapa fase, tim, dan jadwal yang panjang, Anda memerlukan kontrak yang dapat menangani kompleksitas tersebut. Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek HVAC oleh ClickUp™ ini dirancang untuk proyek HVAC berskala besar, melampaui ketentuan dasar untuk mencakup tata kelola proyek yang detail.

Dapatkan templat gratis Gambarkan ruang lingkup proyek dan syarat-syaratnya dengan Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp.

Template ini sangat cocok untuk proyek besar karena mencakup:

Pembagian pekerjaan secara bertahap dengan jadwal dan hasil kerja yang terkait.

Proses perubahan pesanan formal untuk menangani perubahan ruang lingkup tanpa mengganggu proyek.

Kriteria penerimaan yang jelas yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "selesai" untuk setiap milestone.

Protokol komunikasi yang menunjuk satu titik kontak tunggal untuk menghindari kebingungan.

💡 Tips Pro: Visualisasikan kemajuan proyek Anda di tampilan Gantt atau Timeline View tepat di samping ketentuan kontrak yang mengaturnya.

4. Template Perjanjian Layanan oleh ClickUp™

Terkadang Anda hanya membutuhkan perjanjian yang sederhana dan serbaguna untuk hubungan layanan standar. Template Perjanjian Layanan ini dari ClickUp™ adalah pilihan utama untuk sebagian besar pekerjaan HVAC sehari-hari, mencakup semua elemen inti tanpa kompleksitas tambahan dari kontrak proyek besar.

Dapatkan templat gratis Tentukan harapan layanan dengan jelas menggunakan Template Perjanjian Layanan.

Template ini merupakan titik awal yang fleksibel untuk perjanjian-perjanjian umum Anda:

Template ini mudah disesuaikan untuk rencana pemeliharaan perumahan yang berkelanjutan.

Ini bekerja dengan sempurna untuk kontrak layanan komersial standar.

Template ini dapat dengan cepat disesuaikan untuk perbaikan umum dan panggilan layanan sekali pakai.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Docs, Anda dapat berkolaborasi pada draf bersama tim Anda, melacak setiap perubahan dengan Riwayat Versi, dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan sebelum finalisasi.

5. Template Kontrak Kerja oleh ClickUp™

Untuk pekerjaan sekali jalan seperti pemasangan AC tunggal atau perbaikan tungku besar, Anda memerlukan kontrak yang fokus dan ringkas. Template Kontrak Kerja ini dari ClickUp™ cocok untuk layanan yang spesifik dan terdefinisi dengan jelas. Template ini menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dan menekankan hal yang paling penting: pekerjaan apa yang akan Anda lakukan, kapan akan diselesaikan, dan bagaimana Anda akan memverifikasi penyelesaian pekerjaan.

Dapatkan templat gratis Bangun dasar hubungan kerja yang kuat dengan Template Kontrak Kerja ClickUp.

Template ini ideal untuk:

Proyek instalasi tunggal dengan awal dan akhir yang jelas

Proyek perbaikan besar dengan lingkup pekerjaan yang spesifik

Kontrak layanan musiman, seperti paket persiapan musim dingin

💡 Tips Pro: Berikan teknisi Anda akses instan ke ruang lingkup pekerjaan yang tepat dan instruksi khusus di perangkat seluler mereka dengan menghubungkan kontrak kerja ini ke Tugas ClickUp, memastikan pekerjaan selesai dengan benar sejak awal.

6. Template Contoh Kontrak Bisnis oleh ClickUp™

Sebagai pemilik bisnis HVAC, Anda tidak hanya mengurus perjanjian layanan. Anda mungkin memerlukan perjanjian kemitraan, syarat vendor, atau syarat layanan klien. Template Perjanjian Bisnis Contoh ini dari ClickUp™ menyediakan titik awal yang solid untuk berbagai jenis perjanjian bisnis, memberikan bahasa hukum standar yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

Dapatkan templat gratis Template Kontrak Bisnis Contoh ClickUp memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola kontrak Anda di satu tempat.

Template ini merupakan dasar yang kokoh untuk formalisasi perjanjian dengan:

Perusahaan manajemen properti yang mempekerjakan Anda untuk seluruh portofolio mereka

Perusahaan manajemen fasilitas yang mengoutsourcing kebutuhan HVAC mereka

Klien properti komersial dengan persyaratan layanan khusus

💡 Tips Pro: Tidak tahu cara menyesuaikan bahasa umum? Dapatkan istilah dan klausul yang sesuai dengan industri secara instan dengan meminta ClickUp Brain untuk menyesuaikan templat sesuai dengan skenario HVAC spesifik Anda.

7. Template Kontrak Pembersihan oleh ClickUp™

Kontrak pembersihan dan kontrak pemeliharaan preventif HVAC memiliki banyak kesamaan. Keduanya melibatkan kunjungan layanan berkala, daftar tugas yang harus diselesaikan, dan hubungan berkelanjutan dengan klien. Struktur Template Kontrak Pembersihan oleh ClickUp™ ini sangat cocok untuk bisnis HVAC yang ingin mengformalkan rencana pemeliharaan mereka.

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Kontrak Pembersihan ClickUp untuk merinci layanan, syarat, dan ketentuan Anda serta mencegah kesalahpahaman.

Anda dapat menyesuaikan templat ini untuk program pemeliharaan HVAC Anda dengan menggunakan fitur-fiturnya:

Jadwal layanan berulang untuk menentukan kunjungan mingguan, bulanan, atau triwulanan.

Ruang lingkup pekerjaan berbasis daftar periksa untuk merinci setiap langkah pemeliharaan rutin.

Prosedur jaminan kualitas untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai standar.

Protokol komunikasi dengan klien untuk menjaga pelanggan tetap terinformasi

Fokus templat pada layanan berulang menjadikannya opsi yang efektif dan mudah disesuaikan untuk mengembangkan kontrak pemeliharaan preventif HVAC Anda.

8. Template Kontrak Penawaran oleh ClickUp™

Menanggapi Permintaan Proposal (RFP) atau mengajukan penawaran kompetitif untuk proyek komersial besar adalah permainan berisiko tinggi. Template Kontrak Penawaran ini dari ClickUp™ membantu Anda menampilkan yang terbaik dengan mengintegrasikan proposal dan syarat kontrak Anda. Template ini dirancang untuk memudahkan transisi dari memenangkan penawaran hingga menandatangani kontrak.

Dapatkan templat gratis Berikan klien Anda informasi detail tentang layanan Anda dan rencana proyek dengan Template Kontrak Penawaran ClickUp.

Template ini memastikan penawaran Anda profesional dan komprehensif dengan bagian-bagian untuk:

Rincian biaya yang terperinci dan struktur harga yang jelas

Jadwal proyek yang diusulkan dengan tonggak penting

Rincian mengenai peralatan dan bahan yang akan Anda gunakan

Syarat dan ketentuan yang menjadi mengikat secara hukum setelah penawaran diterima.

💡 Tips Pro: Pantau status setiap proposal, tetapkan tugas tindak lanjut, dan ubah penawaran yang diterima menjadi proyek aktif secara instan dengan melacak penawaran Anda di ClickUp.

9. Template Perjanjian Vendor oleh ClickUp™

Hubungan Anda dengan pemasok sama pentingnya dengan hubungan Anda dengan klien. Template Perjanjian Pemasok oleh ClickUp™ ini dirancang untuk mengelola perjanjian Anda dengan produsen peralatan, distributor suku cadang, dan pemasok lainnya. Template ini membantu Anda mengformalkan syarat pembelian, harapan pengiriman, dan ketentuan garansi sehingga Anda tidak pernah kebingungan mencari suku cadang atau berdebat tentang unit yang rusak.

Dapatkan templat gratis Template Perjanjian Vendor ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak kontrak dan perjanjian vendor.

Gunakan templat ini untuk mengformalkan hubungan Anda dengan:

Pabrikan dan distributor peralatan HVAC

Pemasok andalan Anda untuk suku cadang dan perlengkapan

Penyedia layanan khusus, seperti pembersih saluran udara atau ahli penanganan refrigeran

Buat pandangan lengkap 360 derajat atas rantai pasokan Anda dengan menyimpan perjanjian vendor di ruang kerja yang sama dengan inventaris dan rencana manajemen proyek Anda.

10. Template Buku Panduan Karyawan oleh ClickUp™

Kinerja tim Anda merupakan fondasi reputasi perusahaan Anda. Meskipun bukan kontrak yang berhadapan langsung dengan klien, buku pedoman karyawan adalah dokumen internal yang penting untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan layanan berkualitas tinggi dan konsisten. Ini adalah alat yang esensial bagi bisnis HVAC yang memiliki teknisi dan staf kantor.

Dapatkan templat gratis Pastikan kepatuhan yang ketat dengan Template Buku Panduan Karyawan ClickUp untuk Perusahaan HVAC.

Template Buku Panduan Karyawan untuk Perusahaan HVAC oleh ClickUp™ membantu Anda mendokumentasikan kebijakan penting untuk tim Anda, termasuk:

Protokol keselamatan dan prosedur penanganan peralatan yang benar

Standar interaksi pelanggan dan profesionalisme di lokasi

Ketentuan penggunaan kendaraan dan alat

Persyaratan untuk lisensi dan sertifikasi berkelanjutan

💡 Tips Pro: Buat dokumen yang mudah diperbarui dengan membuat panduan Anda di ClickUp Docs. Anda dapat melacak siapa yang telah menyetujui kebijakan baru dan memastikan setiap anggota tim selalu memiliki akses ke prosedur terbaru.

Untuk membantu Anda merencanakan dan mengelola proyek HVAC yang kompleks dengan lebih efektif, tonton ringkasan singkat ini tentang templat perencanaan proyek ClickUp dan bagaimana templat tersebut dapat mempermudah alur kerja Anda dari tahap awal hingga penyelesaian akhir.

Sederhanakan Kontrak HVAC Anda dengan ClickUp

Template kontrak layanan HVAC adalah alat yang ampuh untuk menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan melindungi bisnis Anda. Namun, template saja tidak cukup.

Kunci sebenarnya untuk kesuksesan yang dapat diskalakan adalah beralih dari dokumen yang tersebar dan pelacakan manual. Dengan membangun alur kerja kontrak Anda dalam sistem terpusat, Anda menghubungkan perjanjian Anda dengan tugas, jadwal, dan tim—menciptakan sumber kebenaran tunggal yang menghilangkan penyebaran pekerjaan dan memungkinkan Anda fokus pada apa yang Anda lakukan terbaik.

Siap untuk mengintegrasikan kontrak HVAC, proyek, dan komunikasi tim Anda ke dalam satu ruang kerja? Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan lihat bagaimana pengelolaan kontrak terpusat dapat menyederhanakan operasional Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perjanjian layanan umumnya lebih luas dan dapat mencakup perbaikan, panggilan darurat, dan dukungan umum. Kontrak pemeliharaan, di sisi lain, khusus untuk kunjungan pemeliharaan terjadwal dan preventif, seperti tune-up musiman.

Gunakan sistem terpusat dengan Dashboard ClickUp untuk mendapatkan gambaran umum semua kontrak, dengan pengingat otomatis untuk tanggal perpanjangan yang akan datang dan tugas tindak lanjut yang ditugaskan kepada orang yang tepat.

Ya, tentu saja. Perjanjian subkontraktor berfokus pada pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab, sementara perjanjian vendor berkaitan dengan pengadaan barang. Menggunakan templat yang berbeda memastikan setiap hubungan diatur oleh syarat dan ketentuan yang sesuai.

Template merupakan langkah awal yang baik untuk menstandarkan penyertakan bahasa kepatuhan dan sertifikasi asuransi. Saat Anda mengelola template ini di ruang kerja terpusat, Anda menciptakan jejak yang dapat dicari dan diaudit, yang mempermudah tinjauan regulasi dan permintaan dokumen klien.