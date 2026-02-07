10 Pelacak Makro Terbaik untuk Memudahkan Diet Anda

Pasar aplikasi diet dan nutrisi global diperkirakan akan mencapai sekitar $6,94 miliar.

Pertumbuhan ini tidak terjadi hanya karena orang tiba-tiba menyukai mencatat makanan mereka. Sebagian besar dari kita hanya ingin diet yang dapat diprediksi, praktis, dan cukup.

Jadi, jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mencapainya, mulailah dengan melacak makro Anda. Ketika Anda dapat melihat protein, karbohidrat, dan lemak Anda dalam angka nyata, Anda mulai membuat perubahan kecil yang berakumulasi.

Panduan ini menguraikan 10 pelacak makro terbaik, keunggulan masing-masing, dan siapa yang paling diuntungkan olehnya.

Perangkat Lunak Pelacak Makro Sekilas

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pencatatan harian atau per makanan berdasarkan tugas, bidang makro kustom dengan rumus, dasbor untuk ringkasan mingguan dan bulanan, dokumen untuk resep dan rencana makan, pengingat untuk konsistensi. Orang yang menginginkan pelacak makro yang fleksibel yang dapat disesuaikan menjadi sistem perencanaan makanan dan kebiasaan yang lengkap, didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Gratis selamanya; Harga khusus untuk perusahaan Cronometer Database makanan terverifikasi, pelacakan mikronutrien mendalam bersama makro, target kustom, pencatatan resep dan makanan, integrasi perangkat. Pelacakan berbasis data dengan makro dan mikronutrien (vitamin, mineral, natrium, serat) Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar tersedia MacroFactor Target makro dan kalori mingguan yang adaptif berdasarkan tren berat badan, perkiraan asupan dan pengeluaran kalori, serta mode pencatatan yang fleksibel. Orang yang menginginkan target makro yang dipandu dan disesuaikan secara otomatis seiring dengan perubahan kemajuan. Paket berbayar mulai dari $71,99 per tahun. MyFitnessPal Database makanan yang luas, pencatatan barcode yang cepat, pengimpor resep dari URL, pencatatan suara, dan integrasi yang luas. Pencatatan harian yang cepat dengan basis data besar dan entri makanan yang cepat. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $24,99 per bulan. Lose It! Pencatatan foto, pencatatan suara, tujuan dan rentetan, tampilan kemajuan, dan tantangan Pencatatan ringan dengan entri berbasis foto dan suara. Harga kustom FatSecret Catatan makanan dengan tampilan kalender, pencatatan berbasis foto, pembuat resep, fitur komunitas, dan integrasi dengan perangkat wearable. Pelacakan makro dengan alur kerja makan berulang yang kuat dan cakupan makanan global. Harga kustom Carb Manager Pelacakan karbohidrat bersih, perpustakaan resep rendah karbohidrat dan keto, pelacak puasa, pencatatan glukosa dan keton. Pelacakan keto dan rendah karbohidrat di mana karbohidrat bersih menjadi prioritas utama Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5,50 per bulan. Nutritionix Track Pencatatan makanan dengan bahasa alami, basis data restoran AS yang kuat, ekspor data, dan berbagi dengan pelatih. Orang yang ingin pencatatan cepat untuk makanan rumahan campuran dan makanan restoran. Harga kustom Yazio Pelacakan makro ditambah timer puasa, ide resep, analisis kemajuan, dan pengukuran. Pelacakan makro yang dipadukan dengan rutinitas puasa intermittent Uji coba gratis; Harga kustom Samsung Health Pencatatan makanan bersama dengan tidur, latihan, langkah, dan stres; sinkronisasi perangkat; tantangan untuk motivasi Pengguna Samsung yang ingin melacak makro dalam dasbor kesehatan all-in-one. Gratis (termasuk dalam perangkat Samsung)

Apa itu Pelacak Makro?

Pelacak makro adalah alat digital, seperti aplikasi atau perangkat lunak, yang membantu Anda mencatat dan memantau asupan harian makronutrien—protein, karbohidrat, dan lemak. Berbeda dengan penghitung kalori sederhana, alat ini fokus pada komposisi makanan Anda.

Secara umum, Anda mencatat apa yang Anda makan di pelacak makro, dan aplikasi tersebut menghitung total gram setiap makro yang Anda konsumsi dibandingkan dengan target harian Anda. Contoh target:

Protein: 140 g

Karbohidrat: 200 g

Lemak: 60 g

Pelacak makro menampilkan kemajuan Anda, misalnya, ‘Anda telah mengonsumsi 95g protein, 130g karbohidrat, dan 40g lemak sejauh ini.’

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Pelacak Makro

Dasar dari setiap pelacak makro adalah basis data makanannya. Sebuah pelacak hanya sebagus kemampuannya untuk mengenali apa yang Anda makan, jadi carilah aplikasi dengan data nutrisi yang terverifikasi. Pelacak makro terbaik menawarkan berbagai cara untuk mencatat makanan Anda agar prosesnya semudah dan secepat mungkin.

Pemindaian barcode: Dengan cepat mendapatkan informasi nutrisi yang akurat untuk makanan kemasan—sangat berguna untuk camilan, saus, dan segala sesuatu yang memiliki label.

Masukan suara: Memungkinkan Anda mencatat makanan dengan berbicara secara alami (‘2 telur, roti panggang, kopi’) sehingga Anda tidak perlu mengetik setiap bahan.

Pengenalan foto: Menggunakan kamera Anda untuk mengidentifikasi makanan dan memperkirakan porsi—berguna untuk pencatatan cepat, meskipun Anda mungkin masih perlu memeriksa kembali keakuratan.

Opsi tambah cepat: Simpan makanan, camilan, atau resep kustom yang sering Anda konsumsi sehingga Anda dapat mencatatnya kembali dengan satu ketukan—sangat membantu untuk konsistensi.

Pembuat resep: Buat resep sekali (seperti oatmeal favorit Anda atau mangkuk ayam), lalu gunakan kembali dengan makro yang tepat setiap kali.

Tujuan + pengaturan makro: Memungkinkan Anda menetapkan target protein/karbohidrat/lemak (dan menyesuaikan berdasarkan hari atau hari latihan vs hari istirahat jika diperlukan)

Wawasan kemajuan: Menampilkan tren seiring waktu—bukan hanya total harian—untuk memastikan Anda melihat apakah Anda secara konsisten mencapai asupan protein, mengonsumsi lemak berlebihan, dll.

10 Pelacak Makro Terbaik

Sekarang, mari kita lihat sepuluh pilihan teratas ⬇️

1. ClickUp (Terbaik untuk melacak makro, merencanakan makanan, dan tetap konsisten dengan pengingat, dokumen, dan AI dalam satu platform)

Optimalkan belanja bahan makanan, pengorganisasian resep, dan persiapan makanan dengan ClickUp

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, memberikan Anda lokasi pusat untuk melacak makro, merencanakan makanan, dan menjaga kebiasaan Anda tetap terhubung dengan diet Anda.

Pertama-tama, buat ruang ClickUp khusus dan beri nama ‘Macro Tracker’ atau ‘Nutrition Tracker’. Ini akan menjadi pusat utama Anda untuk semua hal terkait diet, terpisah dari proyek kerja Anda.

Dari sini, Anda dapat:

Catat setiap hari atau makanan sebagai tugas

Buat tugas ClickUp untuk setiap hari jika Anda ingin pengaturan yang sederhana (misalnya, 'Feb 1 Daily Macros'), atau buat tugas untuk setiap makanan jika Anda ingin detail lebih (Sarapan, Makan Siang, Makan Malam, Camilan). Jika Anda ingin lebih mendalam, gunakan subtugas untuk item makanan individu, atau tambahkan daftar periksa untuk daftar cepat tanpa kerumitan berlebihan.

Lacak kemajuan dan tujuan persiapan makanan Anda dengan ClickUp Tasks

Selain itu, tambahkan Lapisan Bidang Kustom ClickUp untuk Kalori, Protein, Karbohidrat, dan Lemak. Anda juga dapat menambahkan Bidang Rumus untuk menghitung jumlah (misalnya, protein harian, karbohidrat, dan lemak) menggunakan bidang numerik, sehingga totalnya diperbarui secara otomatis saat Anda mencatat.

Jika nilai protein rumit, gunakan bidang rumus melalui ClickUp Custom Fields

Buat ringkasan makro dengan ClickUp Dashboards

Setelah makro Anda konsisten, Anda mungkin ingin melihat gambaran besarnya. Jika Anda ingin melacak target mingguan dan bulanan Anda serta dengan mudah melihat apakah Anda mencapainya, gunakan ClickUp Dashboards.

Dalam solusi ini, Anda dapat menambahkan kartu sesuai kebutuhan Anda, seperti:

Kartu perhitungan untuk menghitung total atau rata-rata bidang makro Anda dalam periode waktu tertentu (misalnya, total protein mingguan atau rata-rata kalori harian). Kartu perhitungan dapat mengambil data dari tugas, dokumen, bidang kustom, dan secara umum seluruh ruang kerja Anda.

Kartu Pie Chart , jika Anda ingin melihat pembagian makro secara cepat (protein vs karbohidrat vs lemak)

Filter waktu menggunakan bidang tanggal, sehingga Anda dapat beralih antara 7 hari terakhir, bulan ini, atau rentang kustom apa pun.

Simpan resep dan daftar persiapan makanan di ClickUp Docs

Dan untuk semua hal terkait diet, gunakan ClickUp Docs sebagai perpustakaan resep dan pusat persiapan makanan Anda.

Simpan dan standarkan semua resep, persiapan makanan, dan daftar periksa Anda dengan ClickUp Docs

Buat saja sebuah dokumen, lalu atur dengan halaman seperti ‘Sarapan Tinggi Protein,’ ‘Bahan Pokok Persiapan Makanan,’ atau ‘Rencana Mingguan.’ Jika Anda menemukan struktur yang disukai, simpan sebagai templat dokumen sehingga setiap halaman resep baru mengikuti format yang sama.

Lebih baik lagi, Anda dapat menyematkan referensi resep yang berguna (seperti tutorial YouTube atau daftar bahan) langsung ke dalam dokumen sehingga semuanya tetap terpusat saat Anda menyiapkan bahan.

Dapatkan bantuan ClickUp Brain untuk perencanaan dan tetap pada jalur yang benar.

Selain strukturnya, ClickUp juga dilengkapi dengan lapisan AI melalui ClickUp Brain. Anda dapat menggunakannya untuk menyusun rencana makan atau buku resep berdasarkan rencana diet pribadi dan tujuan jangka panjang Anda.

Dapatkan bantuan ClickUp Brain untuk membuat rencana makan yang disesuaikan

Dan itu belum semuanya. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda tetap sejalan dengan target Anda dengan merangkum kemajuan menuju tujuan Anda, dan memberi peringatan ketika catatan Anda menunjukkan bahwa Anda mulai menyimpang dari jalur yang benar.

Fitur terbaik ClickUp

Rekam pembaruan tanpa menggunakan tangan: Gunakan Gunakan ClickUp BrainMAX dan ClickUp Talk-to-Text untuk mengubah suara menjadi catatan yang tercatat, rencana yang dirancang, atau entri makanan cepat saat mengetik tidak praktis.

Rencanakan rutinitas sebelum Anda berkomitmen: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan rutinitas makan, alur persiapan, dan siklus kebiasaan, lalu ubah menjadi tugas dan daftar periksa.

Otomatiskan pelaksanaannya: Gunakan Gunakan ClickUp Super Agents untuk membuat tugas log harian berulang, mengingatkan Anda saat entri hilang, dan menyusun ringkasan makro mingguan ke dalam dokumen.

Tetap teratur dalam kebiasaan secara otomatis: Atur Atur Pengingat ClickUp untuk makan, minum air, penimbangan berat badan, dan pencatatan akhir hari agar pelacakan tetap konsisten bahkan di hari-hari sibuk.

Tandai titik penting: Gunakan Gunakan ClickUp Milestones untuk tujuan besar seperti streak konsistensi 30 hari, target kalori mingguan, atau tanggal transisi antara fase pemotongan dan pemeliharaan.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran bagi pengguna baru yang menggunakan antarmuka ClickUp

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakan ClickUp sebelumnya untuk mengelola pekerjaan klinik dan pendidikan. Sebagai ahli gizi dan manajer klinik homeopati, saya memiliki banyak tugas kecil namun penting seperti pemantauan pasien, revisi rencana diet, tinjauan laporan, dan perencanaan konten. ClickUp membantu saya mengatur semua tugas ini di satu tempat, yang memudahkan pekerjaan sehari-hari. Mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak pengaturan. Saya dapat dengan cepat membuat tugas untuk tinjauan diet pasien, mengatur pengingat untuk tindak lanjut, dan melacak pekerjaan yang tertunda. Saya menggunakannya secara rutin pada saat itu untuk merencanakan aktivitas klinik dan mengorganisir topik pendidikan kesehatan. Fitur-fiturnya praktis untuk kebutuhan saya, seperti daftar tugas, tanggal jatuh tempo, dan pelacakan kemajuan. Ini juga cocok dengan alur kerja harian saya dan membantu saya tetap jelas tentang apa yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, ClickUp mendukung organisasi yang lebih baik dan pengelolaan pekerjaan yang lebih lancar saat saya menggunakannya.

Saya menggunakan ClickUp sebelumnya untuk mengelola pekerjaan klinik dan pendidikan. Sebagai ahli gizi dan manajer klinik homeopati, saya memiliki banyak tugas kecil namun penting seperti pemantauan pasien, revisi rencana diet, tinjauan laporan, dan perencanaan konten. ClickUp membantu saya mengorganisir semua tugas ini di satu tempat, yang memudahkan pekerjaan sehari-hari. Mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak pengaturan. Saya dapat dengan cepat membuat tugas untuk tinjauan diet pasien, mengatur pengingat untuk tindak lanjut, dan melacak pekerjaan yang tertunda. Saya menggunakannya secara rutin pada saat itu untuk merencanakan aktivitas klinik dan mengorganisir topik pendidikan kesehatan. Fitur-fiturnya praktis untuk kebutuhan saya, seperti daftar tugas, tanggal jatuh tempo, dan pelacakan kemajuan. Ini juga cocok dengan alur kerja harian saya dan membantu saya tetap jelas tentang apa yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, ClickUp mendukung organisasi yang lebih baik dan pengelolaan pekerjaan yang lebih lancar saat saya menggunakannya.

2. Cronometer (Terbaik untuk pelacakan makro yang akurat dengan analisis mikronutrien yang mendalam)

melalui Cronometer

Cronometer adalah aplikasi pelacak nutrisi yang memungkinkan Anda mencatat makanan dan olahraga dengan fokus kuat pada kualitas data. Aplikasi ini menggunakan basis data nutrisi yang diverifikasi dan dianalisis di laboratorium, serta membedakan sumber data dalam pencarian, yang membantu Anda mendapatkan angka makro yang lebih andal.

Selain makro, Cronometer melacak berbagai mikronutrien dan mengubahnya menjadi ringkasan harian, grafik, dan tren seiring waktu. Anda juga dapat menyesuaikan target nutrisi langsung di pengaturan atau dari jurnal. Hal ini biasanya bermanfaat saat Anda melacak rentang spesifik untuk protein, serat, natrium, atau vitamin.

Untuk pencatatan harian, aplikasi ini dilengkapi dengan pemindai barcode gratis, serta opsi untuk membuat makanan dan resep kustom untuk makanan yang sering dikonsumsi. Jika Anda ingin data nutrisi dan aktivitas berada dalam satu platform, Cronometer juga terintegrasi dengan perangkat dan platform seperti Fitbit, Garmin, dan Apple Health.

Fitur terbaik Cronometer

Lacak lebih dari 80 nutrisi, termasuk semua vitamin, mineral, dan asam amino, untuk mengidentifikasi kekurangan dalam diet Anda.

Jelaskan makanan Anda dengan bahasa yang sederhana, dan biarkan AI menganalisisnya menjadi data nutrisi yang akurat.

Lacak jendela puasa dengan Timer Puasa bawaan saat Anda mengikuti rutinitas puasa intermittent.

Batasan Cronometer

Pemindaian barcode dapat tidak dapat diandalkan pada beberapa perangkat Android, sehingga memerlukan input manual saat pemindai tidak dapat mengenali kode.

Menambahkan makanan berkelompok atau makanan yang diulang dapat terasa kurang intuitif dari yang diharapkan, yang memperlambat proses pencatatan hingga Anda terbiasa dengan rutinitasnya.

Harga Cronometer

Basic: Gratis

Gold: Harga kustom

Profesional: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Cronometer

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cronometer?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya ingin terus memantau asupan nutrisi saya, karena saya sering berolahraga, dan berhasil menurunkan 105 pon (selama periode 2 tahun) menggunakan Cronometer. Saya telah mempertahankan berat badan ini selama setahun, dan menjaga penurunan berat badan serta kesehatan yang baik sangat penting bagi saya. Saya mencatat semua yang saya makan dan minum.

Saya ingin terus memantau asupan nutrisi saya, karena saya sering berolahraga, dan berhasil menurunkan 105 pon (selama periode 2 tahun) menggunakan Cronometer. Saya telah mempertahankan berat badan tersebut selama setahun, dan menjaga penurunan berat badan serta kesehatan yang baik sangat penting bagi saya. Saya mencatat semua yang saya makan dan minum.

3. MacroFactor (Terbaik untuk target makro yang dipandu dan menyesuaikan dengan kemajuan Anda setiap minggu)

melalui MacroFactor

MacroFactor adalah aplikasi pelacak makro dan pelatih nutrisi premium yang dibangun berdasarkan satu siklus inti: catat makanan dan berat badan Anda secara konsisten, lalu dapatkan target kalori dan makro yang diperbarui berdasarkan kemajuan aktual Anda. Alih-alih mengunci Anda pada rencana statis, aplikasi ini menghitung ulang perkiraan pengeluaran energi Anda berdasarkan asupan kalori dan tren berat badan, lalu menyesuaikan target Anda selama pemeriksaan mingguan.

Algoritma pengeluaran aplikasi ini menganalisis makanan yang Anda catat dan berat badan Anda untuk menentukan kebutuhan energi sebenarnya. Setiap minggu, algoritma ini menghitung ulang target kalori dan makro Anda berdasarkan kemajuan Anda. Hal ini menghilangkan tebak-tebakan dalam menyesuaikan diet Anda.

MacroFactor ideal jika Anda mengalami plateau dengan target statis.

Fitur terbaik MacroFactor

Pantau Tren Berat Badan untuk meratakan fluktuasi timbangan harian dan memudahkan interpretasi kemajuan dari minggu ke minggu.

Catat makanan melalui pemindaian barcode, pencarian dengan bahasa alami, atau fitur "describe" yang menganalisis makanan kompleks.

Pelatih dapat melihat data klien, menyesuaikan target, dan memberikan umpan balik melalui aplikasi.

Batasan MacroFactor

Integrasi Fitbit telah dihentikan dan dijadwalkan untuk dihapus, yang membatasi opsi bagi tim atau pengguna yang mengandalkan alur kerja Fitbit.

Entri yang tidak konsisten atau sulit ditemukan untuk makanan umum dalam pencarian, yang dapat menimbulkan kendala saat mencatat makanan pokok yang sederhana.

Harga MacroFactor

Harga tahunan mulai dari $71,99/tahun.

Peringkat dan ulasan MacroFactor

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. MyFitnessPal (Terbaik untuk basis data makanan yang luas dan pencatatan harian yang cepat)

melalui MyFitnessPal

MyFitnessPal adalah aplikasi pelacak nutrisi yang didukung oleh basis data makanan yang besar dan alur kerja berbasis jurnal untuk mencatat makanan, kalori, dan makro.

Data set yang besar memungkinkan pemindai barcode untuk langsung mengambil data untuk makanan kemasan, sementara pengimpor resep menganalisis resep dari URL untuk menghitung makro per porsi. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi kebugaran dan perangkat wearable untuk menyesuaikan batas kalori harian Anda berdasarkan aktivitas.

Aplikasi ini juga mendukung fitur seperti pelacakan puasa intermittent dan tujuan harian spesifik, yang sangat berguna untuk target yang berubah-ubah antara hari latihan dan hari istirahat.

Fitur terbaik MyFitnessPal

Dengan lebih dari 14 juta makanan, pemindai barcode mengenali sebagian besar produk secara instan.

Salin URL dari situs resep apa pun, dan aplikasi akan menghitung rincian nutrisi per porsi.

Catat makanan dengan Voice Logging untuk entri yang lebih cepat saat mengetik terasa lambat.

Batasan MyFitnessPal

Entri basis data makanan dapat tidak akurat karena banyak item disumbangkan oleh pengguna, yang memerlukan verifikasi manual untuk perhitungan makro yang andal.

Ketidakstabilan aplikasi seperti laporan tentang tampilan jurnal yang macet saat digunakan

Harga MyFitnessPal

Tersedia uji coba gratis

Rencana tahunan: $8,34 per bulan ($99,99 dibayar secara tahunan)

Paket bulanan: $24,99/bulan

Ulasan dan peringkat MyFitnessPal

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MyFitnessPal?

Seorang pengguna Google Playstore mengatakan:

MFP benar-benar membantu dalam makan dengan sadar. Awalnya, butuh waktu untuk terbiasa melacak asupan makanan, tetapi kebiasaan ini membantu mengembangkan pola makan intuitif yang sehat. Saya menyukainya dan sangat merekomendasikannya! Saya juga membeli versi premium, dan pemindai barcode-nya benar-benar mengubah segalanya.

MFP benar-benar membantu dalam makan dengan sadar. Awalnya, butuh waktu untuk terbiasa melacak asupan makanan, tetapi kebiasaan ini membantu mengembangkan pola makan intuitif yang sehat. Saya menyukainya dan sangat merekomendasikannya! Saya juga membeli versi premium, dan pemindai barcode-nya benar-benar mengubah segalanya.

5. Lose It! (Terbaik untuk pelacakan makro ringan dengan pencatatan foto dan suara)

Lose It! adalah pelacak kalori dan makro yang dirancang untuk membantu Anda mencatat secara konsisten, lalu mengubah catatan tersebut menjadi kemajuan. Dengan kata lain, Anda menetapkan tujuan, mencatat makanan dalam jurnal makanan, dan menggunakan tampilan kemajuan bawaan untuk tetap sejalan dengan target Anda, baik itu kalori, makro, atau jadwal puasa intermittent.

Selain itu, Lose It! dikenal karena kecepatan penginputannya. Fitur AI Voice logging memungkinkan Anda mencatat makanan secara instan, dengan fitur perencanaan makanan dan target makanan.

Lose It! paling cocok untuk pembelajar visual dan pengguna yang merespons gamifikasi.

Lose It! fitur terbaik

Ambil foto makanan Anda dengan 'Snap It,' dan aplikasi akan menggunakan pengenalan gambar untuk mengidentifikasi item dan memperkirakan porsi.

Dapatkan badge, pertahankan streak, dan ikuti tantangan untuk tetap termotivasi.

Hubungkan hasil tes genetik Anda untuk mendapatkan rekomendasi yang disesuaikan secara pribadi.

Batasan Lose It!

Navigasi perubahan antarmuka pengguna (UI) yang membuat alur 'tambahkan makanan' terasa lebih lapang, menampilkan fewer items sekaligus selama pencarian dan pemilihan.

Perbaiki kesalahan pencatatan harian saat entri bergeser maju atau mundur satu hari, yang dapat mengacaukan total makro harian.

Harga Lose It!

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Lose It!

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lose It!?

Seorang pengguna Trustpilot mengatakan:

Seperti aplikasi ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi secara keseluruhan, aplikasi ini sangat bagus untuk melacak.

Seperti aplikasi ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi secara keseluruhan, aplikasi ini sangat bagus untuk melacak.

6. FatSecret (Terbaik untuk pelacakan makro dengan basis data makanan internasional dan entri makanan/resep kustom)

melalui FatSecret

FatSecret adalah pelacak kalori dan makro yang menggabungkan jurnal makanan terstruktur dengan pengenalan gambar bawaan untuk makanan dan produk. Alih-alih mencari setiap kali, Anda dapat mencatat makanan dari foto dan menyimpannya dalam album foto, yang memudahkan untuk tetap konsisten saat pola makan berulang.

Aplikasi ini menawarkan visibilitas harian yang jelas. FatSecret dilengkapi dengan kalender diet, pelacak berat badan, dan laporan detail serta tujuan untuk kalori dan makro, yang membantu Anda menganalisis pola konsumsi sepanjang hari, bukan hanya pada satu kali makan.

Jika Anda melacak aktivitas bersama dengan asupan, FatSecret mendukung sinkronisasi dengan aplikasi seperti Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health, dan Garmin.

Fitur terbaik FatSecret

Judul menu kustom dengan jenis menu tambahan untuk struktur harian yang lebih detail.

Masukkan bahan-bahan dan ukuran porsi untuk menghitung komposisi nutrisi makanan buatan sendiri.

Forum dan komunitas sosial memungkinkan Anda terhubung dengan pengguna lain untuk mendapatkan dukungan dan ide resep.

Batasan FatSecret:

Terkadang mengalami kesulitan dalam memasukkan data makanan, terutama sebelum makanan dan menu favorit Anda tercatat dengan baik.

Terkadang tidak menemukan makanan tertentu dalam database, yang memperlambat proses pencatatan saat tidak ada kecocokan yang tepat.

Harga FatSecret

Unduh gratis

Tingkat Premier: Harga kustom

Ulasan dan peringkat FatSecret

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FatSecret?

Seorang pengguna Google Playstore mengatakan:

Suka aplikasi ini. Lebih besar dan lebih terbuka. Lebih mudah dibaca dan dinavigasi, terutama untuk orang tua atau mereka yang kesulitan dengan teknologi. Banyak informasi harian bisa terasa berlebihan, tapi Anda bisa membaca atau menghapusnya sesuai keinginan. Daftar makanan rutin Anda bisa disimpan, jadi Anda tidak perlu mencari setiap kali. Melihat pelacakan dan kemajuan saya di depan mata membuat saya lebih bertanggung jawab. Aplikasi ini menunjukkan berapa banyak kalori yang terbuang yang saya konsumsi setiap hari dan mengapa berat badan saya bertambah. Coba saja. Hanya berat badan yang perlu diturunkan.

Suka aplikasi ini. Lebih besar dan lebih terbuka. Lebih mudah dibaca dan dinavigasi, terutama untuk orang tua atau mereka yang kesulitan dengan teknologi. Banyak informasi harian bisa terasa berlebihan, tapi Anda bisa membaca atau menghapusnya sesuai keinginan. Daftar makanan rutin Anda bisa disimpan, jadi Anda tidak perlu mencari setiap kali. Melihat pelacakan dan kemajuan saya di depan mata membuat saya lebih bertanggung jawab. Aplikasi ini menunjukkan berapa banyak kalori yang terbuang yang saya konsumsi setiap hari dan mengapa saya bertambah berat badan. Coba saja. Hanya berat badan yang perlu diturunkan.

7. Carb Manager (Terbaik untuk pelacakan makro rendah karbohidrat dan keto dengan fitur karbohidrat bersih bawaan)

melalui Carb Manager

Pelacak makro standar memperlakukan semua karbohidrat secara sama, tetapi bagi pengikut diet keto, karbohidrat bersihlah yang penting. Carb Manager dirancang khusus untuk kebutuhan ini, secara otomatis menghitung karbohidrat bersih dan menyediakan fitur yang disesuaikan dengan gaya hidup rendah karbohidrat.

Aplikasi ini menampilkan karbohidrat bersih secara menonjol. Perpustakaan resep khusus keto membantu Anda menemukan makanan yang sesuai dengan makro Anda, dan templat perencanaan makanan yang fleksibel dapat membantu Anda melacaknya. Anda juga dapat mencatat pembacaan glukosa darah dan keton untuk dikorelasikan dengan diet Anda.

Carb Manager adalah pilihan yang berguna bagi siapa pun yang mengikuti diet keto, Atkins, atau protokol rendah karbohidrat lainnya.

Fitur terbaik Carb Manager

Secara otomatis menghitung dan menampilkan karbohidrat bersih (karbohidrat total dikurangi serat dan alkohol gula).

Ribuan resep rendah karbohidrat dan keto dengan analisis nutrisi lengkap.

Catat puasa intermittent dan jendela makan di dalam aplikasi, bersama dengan asupan harian Anda.

Batasan Carb Manager

Ketidakkonsistenan database di mana makanan yang sama dapat menampilkan total karbohidrat yang berbeda tergantung pada siapa yang menambahkan entri tersebut.

Masalah dalam pembuatan resep di mana tindakan "Simpan" sulit ditemukan, yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan setelah memasukkan bahan-bahan.

Harga Carb Manager

Basic: Gratis

Premium: $5,50/bulan (dibayar per kuartal)

Ulasan dan peringkat Carb Manager

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Carb Manager?

Seorang pengguna Google Playstore mengatakan:

Ini adalah aplikasi yang sangat bagus jika Anda sedang mengikuti diet ketat. Sangat mudah digunakan, cukup cari makanan yang Anda makan dan tambahkan ke menu makan Anda (sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan), dan aplikasi ini akan menghitung informasi nutrisi untuk Anda serta mencatatnya dalam log harian. Aplikasi ini memiliki semua jenis makanan dengan informasi nutrisi lengkapnya, dan Anda dapat menambahkannya berdasarkan berat atau jumlah potongan, bahkan hingga pecahan 1/8 hingga 7/8. Anda dapat memasukkan tujuan Anda, merencanakan makanan, mencari resep, menambahkan latihan, dan bahkan mencatat asupan air harian!

Ini adalah aplikasi yang sangat bagus jika Anda sedang mengikuti diet ketat. Sangat mudah digunakan, cukup cari makanan yang Anda makan dan tambahkan ke menu makan Anda (sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan), dan aplikasi ini akan menghitung informasi nutrisi untuk Anda serta menyimpan catatan harian. Aplikasi ini memiliki semua jenis makanan dengan informasi nutrisi lengkapnya, dan Anda dapat menambahkannya berdasarkan berat atau jumlah potongan, bahkan hingga pecahan dari 1/8 hingga 7/8. Anda dapat memasukkan tujuan Anda, merencanakan makanan, mencari resep, menambahkan latihan, dan bahkan melacak asupan air harian Anda!

8. Nutritionix Track (Terbaik untuk pencatatan makro cepat dengan basis data makanan dan restoran AS yang luas)

melalui Nutritionix Track

Mencari database makanan dan memindai kode batang masih memerlukan usaha. Nutritionix Track menawarkan pencatatan dengan bahasa alami—Anda cukup mengetik atau mengucapkan apa yang Anda makan dalam bahasa Inggris biasa, dan aplikasi akan mengonversinya menjadi data nutrisi yang akurat. Antarmuka percakapan ini membuat pencatatan terasa lebih alami.

Fitur 'Track' menerima masukan seperti 'dua telur dengan roti panggang dan segelas jus jeruk' dan secara otomatis mencatat rincian nutrisi. Selain itu, aplikasi ini menggunakan basis data komersial yang mendukung data nutrisi untuk rantai restoran besar.

Nutritionix Track cocok untuk pengguna yang merasa pencatatan makanan tradisional membosankan. Pengolahan bahasa alami yang dimilikinya sangat bermanfaat dan mampu menangani deskripsi makanan yang kompleks dengan baik.

Nutritionix Fitur terbaik

Ekspor data nutrisi dan kemajuan Anda sebagai spreadsheet menggunakan fitur ‘Ekspor’.

Bagikan catatan makanan Anda dengan pelatih atau ahli gizi melalui Portal Pelatih.

Lihat tren kemajuan di tampilan Statistik untuk mengidentifikasi pola pada entri kalori, makro, dan berat badan.

Batasan fitur Nutritionix Track

Hadapi batasan pembuat resep yang mencegah pemilihan merek, ukuran, atau item tertentu saat membuat resep, yang dapat mengurangi ketepatan.

Mengalami masalah stabilitas saat menambahkan makanan kustom, termasuk waktu muat yang lama dan aplikasi macet saat menyimpan.

Harga Nutritionix Track

Harga kustom

Nutritionix Lihat peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nutritionix Track?

Seorang pengguna Google Playstore mengatakan:

Aplikasi ini membantu saya mengidentifikasi asupan tinggi zat-zat buruk yang mungkin tidak Anda duga. Sodium mudah dilacak dari mana asupan berlebih berasal, dan dengan itu, mudah diperbaiki. Jumlah sodium dan kolesterol dalam makanan Anda mungkin akan mengejutkan Anda setelah mulai menggunakan aplikasi ini. Pemindai barcode adalah fitur wajib, benar-benar membuatnya ramah pengguna. Sesekali, Anda mungkin melihat ketidakakuratan kecil dalam data, tetapi tidak signifikan dan tidak terjadi dengan frekuensi tinggi.

Aplikasi ini membantu saya mengidentifikasi asupan tinggi zat-zat buruk yang mungkin tidak Anda duga. Sodium mudah dilacak dari mana asupan berlebihnya berasal, dan dengan itu, mudah diperbaiki. Jumlah sodium dan kolesterol dalam makanan Anda mungkin akan mengejutkan Anda setelah mulai menggunakan aplikasi ini. Pemindai barcode adalah fitur wajib, benar-benar membuatnya ramah pengguna. Sesekali, Anda mungkin melihat ketidakakuratan kecil dalam data, tetapi tidak signifikan dan tidak terjadi dengan frekuensi tinggi.

9. Yazio (Terbaik untuk pelacakan kalori dan makro dengan rencana puasa bawaan dan resep)

melalui Yazio

Banyak orang menggabungkan pelacakan makro dengan puasa intermittent, tetapi beberapa aplikasi tersebut terpisah. Yazio mengintegrasikan kedua pengalaman tersebut. Artinya, terdapat timer puasa bawaan yang terintegrasi dengan pelacakan makro.

Penghitung puasa melacak periode makan dan puasa Anda, dengan notifikasi untuk mengingatkan Anda saat jendela makan atau puasa Anda terbuka atau tertutup. Selain itu, rencana makan yang disesuaikan menyarankan makanan yang sesuai dengan target makro dan jadwal makan Anda.

Yazio sangat cocok untuk pengguna yang melakukan puasa intermittent dan juga ingin melacak makro secara detail. Pendekatan gabungan ini lebih praktis daripada menggunakan aplikasi terpisah.

Fitur terbaik Yazio

Catat kalori dan makro dalam satu jurnal, disertai dengan analisis dan statistik rinci yang menunjukkan pola kemajuan seiring waktu.

Gunakan pelacak puasa intermittent seperti 16:8 atau 5:2 dengan timer bawaan dan dukungan perencanaan.

Catat berat badan, persentase lemak tubuh, dan pengukuran lainnya untuk memvisualisasikan tren.

Batasan Yazio

Terkadang mengalami masalah keandalan pencarian dan input, di mana pencarian makanan yang diketik mungkin tidak berfungsi secara konsisten untuk beberapa pengguna.

Perhatikan bahwa pemindaian barcode terkadang lambat, yang dapat menimbulkan kendala saat mencatat banyak barang kemasan secara cepat.

Harga Yazio

Dasar

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Yazio

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Yazio?

Seorang pengguna Google Playstore mengatakan:

Sejauh ini, saya sangat menyukainya. Jika ada yang kesulitan dengan pola makan yang ketat, aplikasi ini benar-benar luar biasa. Dalam setahun terakhir, saya berhasil menurunkan hampir 100 pon, dan sangat sulit untuk mempertahankannya, bahkan kadang-kadang saya takut makan terlalu banyak, dan saya tidak menghitung kalori, jadi saya hanya makan sedikit sepanjang hari, lalu mungkin makan berlebihan sehari kemudian. Tidak lagi! Keuntungan besar lainnya adalah mereka memiliki semua makanan di database mereka. Tidak ada satu pun makanan yang saya cari yang tidak ada di sana! SUKA

Sejauh ini, saya sangat menyukainya. Jika ada yang kesulitan dengan pola makan yang ketat, aplikasi ini benar-benar luar biasa. Dalam setahun terakhir, saya berhasil menurunkan hampir 100 pon, dan sangat sulit untuk mempertahankannya, bahkan kadang-kadang saya takut makan terlalu banyak, dan saya tidak menghitung kalori, jadi saya hanya makan sedikit sepanjang hari, lalu mungkin makan berlebihan sehari kemudian. Tidak lagi! Keuntungan besar lainnya adalah mereka memiliki semua makanan di database mereka. Tidak ada satu pun makanan yang saya cari yang tidak ada di sana! SUKA

10. Samsung Health (Terbaik untuk melacak makro bagi pengguna yang sudah berada dalam ekosistem Galaxy)

melalui Samsung Health

Samsung Health menyediakan pelacakan makro sebagai bagian dari platform kesehatan komprehensif yang sudah ada di perangkat Anda.

Fitur pencatatan makanan mencakup basis data yang dapat dicari dan pemindai barcode. Namun, nilai sebenarnya terletak pada integrasinya—data nutrisi Anda disimpan bersama catatan tidur, stres, dan latihan dari Galaxy Watch Anda, semuanya disinkronkan secara otomatis.

Samsung Health cocok untuk pemilik perangkat Samsung yang menginginkan pengalaman pelacakan kesehatan yang terintegrasi. Fitur pelacakan makro-nya fungsional namun dasar dibandingkan dengan aplikasi nutrisi khusus.

Fitur terbaik Samsung Health

Catat makanan, camilan, air minum, dan asupan kafein dalam satu garis waktu harian bersama dengan catatan kesehatan Anda.

Lacak pembakaran kalori dari latihan dan aktivitas langkah dalam aplikasi yang sama untuk pandangan yang lebih lengkap tentang asupan versus pengeluaran.

Ikuti tantangan melalui Samsung Health Together untuk mendapatkan motivasi tambahan yang terintegrasi dengan pelacakan nutrisi dan aktivitas Anda.

Batasan Samsung Health

Batasi pemindaian barcode untuk pencatatan makanan pada wilayah tertentu.

Versi iOS mungkin tidak memiliki semua fitur yang sama dengan versi Android.

Harga Samsung Health

Termasuk dalam perangkat Samsung

Ulasan dan peringkat Samsung Health

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Lacak Makro Anda dengan ClickUp

Pelacak makro terbaik bukanlah yang paling canggih. Itu adalah yang secara halus terintegrasi ke dalam rutinitas Anda dan tidak membuat pelacakan terasa seperti pekerjaan tambahan.

Di situlah ClickUp bekerja secara berbeda. Alih-alih memaksa Anda menggunakan aplikasi nutrisi yang kaku, ClickUp memungkinkan Anda membangun sistem sederhana berdasarkan cara Anda sudah merencanakan minggu Anda, memantau kemajuan, dan menyesuaikan saat kehidupan menjadi sibuk. Makanan, target, pengingat, dan catatan Anda semua berada di satu tempat, sehingga tidak ada yang terlewat.

Seiring waktu, pola-pola menjadi lebih mudah dikenali, penyesuaian terasa lebih terencana daripada reaktif, dan pelacakan berhenti menjadi sesuatu yang Anda "coba ikuti." Itu menjadi bagian dari cara Anda merawat diri sendiri.

Mulai secara gratis dengan ClickUp dan bangun sistem makro yang benar-benar sesuai dengan gaya hidup Anda. ✨

Penghitung kalori hanya melacak total asupan energi Anda. Pelacak makro membagi kalori tersebut menjadi protein, karbohidrat, dan lemak, menunjukkan komposisi diet Anda.

Sebagian besar pelacak makro memungkinkan Anda menyimpan makanan atau menyalin entri dari hari-hari sebelumnya. Hal ini mengubah kebiasaan makan yang berulang menjadi keunggulan dalam pelacakan, karena Anda hanya perlu mencatat makanan sekali dan dapat menggunakan kembali entri tersebut.

Ya, aplikasi tanpa langganan premium biasanya cukup akurat untuk kebanyakan pengguna. Sumber ketidakakuratan utama seringkali berasal dari data yang diunggah pengguna dalam basis data makanan, jadi disarankan untuk memverifikasi entri tersebut dengan label nutrisi.

Fitur AI seperti pengenalan foto memang praktis untuk perkiraan cepat, tetapi umumnya kurang akurat dibandingkan pencatatan manual dengan data yang terverifikasi. Fitur ini cocok untuk pelacakan kasual, tetapi untuk tujuan yang presisi, sebaiknya periksa ulang entri yang dibuat oleh AI.