Panduan Pelacakan OKR: Cara Menjaga Tujuan Tetap Selaras dan Mengukur Kemajuan

65% tim mengakui bahwa OKR mereka tidak terhubung dengan tujuan perusahaan. 🤯

Sederhananya: Dua dari tiga tim menetapkan tujuan, melacak hasil kunci, dan melakukan pengecekan terhadap tujuan ambisius. Namun, tujuan-tujuan ini tidak terhubung dengan nilai bisnis yang jelas.

Anda mungkin telah memulai kuartal ini dengan OKR yang jelas dan niat baik.

Namun, celah dalam implementasi OKR mulai muncul ketika tekanan eksekusi mengambil alih dan tujuan-tujuan tersebut menjadi prioritas kedua.

Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda cara membangun sistem tersebut—sebuah panduan pelacakan OKR untuk tujuan perusahaan yang lebih luas.

⭐ Template Terpilih Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp memberikan ruang kerja siap pakai untuk menjalankan OKR sebagai daftar Tujuan dan Target Kunci, dengan pemilik, tenggat waktu, dan kemajuan yang terlihat dalam satu tempat. Dapatkan templat gratis Kelola tujuan perusahaan, target kunci, dan kemajuan dalam satu ruang kerja menggunakan templat ClickUp Company OKRs dan Goals. Gunakan Tujuan untuk melacak setiap target sebagai item induk dan letakkan hasil kunci (serta langkah-langkah kerja) di bawahnya. Tambahkan Bidang Kustom ClickUp seperti Departemen, Tingkat, dan Sorotan untuk menjaga konteks terhubung dengan pekerjaan, dengan kolom kemajuan memudahkan pemantauan penyelesaian.

Apa Itu OKR dan Mengapa Penting?

OKR (Objectives and Key Results) adalah kerangka kerja penetapan tujuan yang memungkinkan tim dan organisasi menetapkan tujuan yang konkret dan ambisius serta melacak hasil yang dapat diukur. Mereka juga membantu menjaga keselarasan antara tujuan organisasi dan keputusan sehari-hari di seluruh organisasi.

Dengan kata lain, 'Tujuan' menjawab apa yang ingin Anda capai (inspiratif dan terikat waktu), sementara 'Hasil Kunci' menjawab bagaimana Anda akan mengetahui bahwa Anda telah mencapainya (hasil yang spesifik dan dapat diukur).

📌 Mari kita ambil contoh OKR. Tujuan: Meningkatkan pengalaman pengguna untuk aplikasi seluler kami pada kuartal ini. KR1: Tingkatkan Skor Promotor Bersih (NPS) dari 30 menjadi 45

KR2: Kurangi tingkat kegagalan aplikasi rata-rata dari 2% menjadi <0,5%.

KR3: Tingkatkan retensi 30 hari dari 18% menjadi 25%

Ingin tahu lebih banyak tentang cara menulis OKR yang paling efektif? Tonton video ini 👇

Mengapa OKR penting?

Ada beberapa alasan mengapa mengadopsi OKR membantu menjaga keselarasan dan menjamin hasil bisnis yang jelas. Di antaranya 👇

Menentukan 'selesai' sejak awal: Mengubah kesuksesan menjadi hasil spesifik (angka, ambang batas, tonggak pencapaian) sehingga kuartal tidak dapat berakhir tanpa bukti apa yang telah memengaruhi hasil.

Memaksa pengambilan keputusan yang nyata: Membatasi jumlah hasil yang dapat Anda komitmenkan, sehingga jelas pekerjaan mana yang harus ditunda, dihentikan, atau tidak dimulai sama sekali.

Menyelaraskan tim melalui ketergantungan: Mempermudah proses menyelaraskan tujuan dengan menunjukkan bagaimana pekerjaan satu tim memengaruhi tim lain, memungkinkan hambatan tersembunyi teridentifikasi sejak dini, dan memastikan tujuan tetap pada jalurnya.

Memungkinkan koreksi arah sejak dini: Karena 'Hasil Kunci' dilacak setiap minggu, Anda dapat melihat pada minggu kedua apakah tim tertinggal dan mendorong tim untuk mengubah rencana sebelum terlambat.

Membuat catatan pembelajaran yang dapat digunakan kembali: Keberhasilan dan kegagalan menjadi data (apa yang berhasil, tidak berhasil, atau menghambat kemajuan), sehingga perjalanan OKR berikutnya menjadi lebih terarah dan kurang sembarangan.

🎯 Contoh OKR di dunia nyata: Pada tahun 1979–1980, prosesor Intel 8086 menghadapi ancaman kompetitif serius dari Motorola 68000, yang dianggap pelanggan lebih cepat dan lebih mudah diprogram. Intel membutuhkan upaya perusahaan secara keseluruhan untuk meningkatkan adopsi tanpa harus menunggu siklus produk baru. Itulah yang mendorong mereka untuk menetapkan: Tujuan: Menetapkan 8086 sebagai keluarga mikroprosesor 16-bit dengan kinerja tertinggi. Hasil Kunci: Kembangkan dan publikasikan lima tolok ukur yang menunjukkan kinerja unggul keluarga 8086 (Aplikasi)

Repackage seluruh keluarga produk 8086 (Marketing)

Masukkan komponen 8MHz ke dalam produksi (Teknik, Manufaktur)

Uji coba coprocessor aritmatika paling lambat tanggal 15 Juni (Teknik) Hal ini berhasil karena OKR untuk pertumbuhan bukanlah ambisi yang kabur seperti ‘mengalahkan Motorola’. Setiap KR memiliki fungsi spesifik dan, setidaknya dalam satu kasus, batas waktu yang ketat (15 Juni).

Tantangan Umum dalam Pelacakan OKR

Berikut adalah tantangan umum dalam mengelola OKR yang harus Anda ketahui:

⚠️ Tujuan tidak memiliki kriteria yang dapat diukur

Ketika tujuan dan KR bergantung pada kata-kata seperti 'memperbaiki,' 'memperkuat,' atau 'mengoptimalkan,' tidak ada cara objektif untuk memverifikasi hasil. Hal ini membuat pengukuran kemajuan secara konsisten menjadi tidak mungkin dan mengubah tinjauan menjadi diskusi yang didasarkan pada opini.

⚠️ Hasil kunci hanya melacak pekerjaan yang telah dilakukan

Tim sering kali menetapkan tonggak pencapaian yang dapat diukur berdasarkan penyelesaian tugas daripada perubahan dalam adopsi, pendapatan, atau retensi. Sayangnya, hal ini hanya menciptakan aktivitas tanpa mengetahui apakah ada dampak yang substansial.

🧠 Fakta menarik: Tonggak pencapaian sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno! Jalan-jalan Romawi ditandai setiap mil dengan penanda batu, dan kata 'mile' berasal dari 'mille', yang berarti 1.000 langkah.

⚠️ Kemajuan direview terlalu jarang untuk memengaruhi keputusan.

Jika kepemimpinan hanya melakukan pengecekan secara berkala, tim kehilangan kemampuan untuk melacak kemajuan saat masih ada waktu untuk mengubah arah. Saat masalah sudah terlihat, kapasitas eksekusi sudah habis.

⚠️ Kemajuan terlihat, tetapi pekerjaan yang berkontribusi tidak terlihat.

Terkadang, Anda dapat melihat apakah angka berubah, tetapi tidak tahu inisiatif mana yang menyebabkan perubahan tersebut. Inilah saatnya menjadi sulit untuk memutuskan apa yang harus ditingkatkan atau dihentikan.

⚠️ Hasil kunci yang tidak memadai

Ini adalah salah satu kesalahan OKR yang paling umum (dan paling merugikan).

Jika suatu Tujuan memiliki terlalu sedikit Hasil Kunci, pelacakan menjadi dangkal dan menyesatkan. Anda mungkin secara teknis "mencapai" Hasil Kunci, tetapi tetap tidak mencapai tujuan dari Tujuan tersebut.

📌 Contoh: Tujuan: Meningkatkan pengalaman onboarding pelanggan ❌ KR: Meningkatkan tingkat penyelesaian onboarding menjadi 80% Ini melewatkan sinyal kunci seperti waktu hingga nilai, kualitas aktivasi, dan beban dukungan. Anda mungkin mencapai 80% tetapi tetap memberikan pengalaman yang buruk. ✅ Apa yang dimaksud dengan "baik": Setiap Tujuan harus memiliki 3–5 Hasil Kunci yang saling melengkapi yang: Ukur berbagai dimensi keberhasilan

Seimbangkan indikator leading dan lagging.

Jadikan kemajuan terlihat dari minggu ke minggu. Aturan umum: Jika satu KR dapat berwarna hijau sementara Tujuan masih gagal, Anda tidak memiliki cukup Hasil Kunci.

⚠️ OKR historis tidak digunakan untuk meningkatkan perencanaan masa depan.

Meskipun siklus historis disimpan, seringkali akurasi perkiraan atau pola pelaksanaannya tidak diperiksa. Dan kelalaian semacam ini sering menghambat kemampuan organisasi untuk menyempurnakan pendekatan dalam menetapkan OKR di masa depan.

Untuk mengatasi hal ini, lacak OKR dengan jadwal mingguan tetap daripada pembaruan ad hoc. Jadwalkan sesi berulang selama 15 menit pada hari Senin atau Jumat untuk meninjau kemajuan, memperbarui KR, dan mengidentifikasi hambatan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

⚡ Arsip Template: Template Kerangka Kerja OKR ClickUp dirancang untuk mengatasi tantangan seperti ini. Template ini membantu menjaga tujuan tetap jelas, memisahkan hasil kunci dari proyek yang mendukungnya, dan memudahkan pemantauan kemajuan di seluruh tim. Jelaskan tujuan, pisahkan hasil kunci, dan lacak kemajuan dengan jelas menggunakan Template Kerangka Kerja OKR ClickUp. Anda dapat melihat status terkini dengan cepat menggunakan status sederhana seperti ‘On Track,’ ‘At Risk,’ dan ‘Behind,’ beserta persentase kemajuan untuk pertemuan rutin.

Kerangka Kerja untuk Pelacakan OKR yang Efektif

Mari kita bahas cara tetap memantau kemajuan Anda:

1. Menetapkan tujuan yang jelas (kualitatif)

Dalam proses penetapan tujuan OKR, tujuan adalah hasil kualitatif yang Anda komitmenkan. Ini adalah pernyataan 'apa yang harus berbeda pada akhir siklus'.

Contoh:

Ubah perilaku : Jadikan layanan mandiri sebagai default untuk kebutuhan dukungan umum.

Tingkatkan kecepatan : Kurangi waktu siklus untuk meluncurkan perbaikan yang berorientasi pada pelanggan.

Tingkatkan kualitas dan keandalan : Jadikan peluncuran produk dapat diprediksi dan berisiko rendah.

Tingkatkan adopsi dan retensi : Bantu pengguna baru mencapai nilai pertama lebih cepat.

Tingkatkan efisiensi: Kurangi serah terima manual di seluruh alur kerja.

Perhatikan apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan arah yang jelas tanpa menentukan solusi.

Misalnya, 'membuat peluncuran lebih dapat diprediksi dan berisiko rendah' dapat berarti kriteria penerimaan yang lebih ketat, keterlibatan QA yang lebih awal, atau perubahan ruang lingkup pada menit-menit terakhir yang lebih sedikit.

🚀 Keunggulan ClickUp: Setelah mengidentifikasi perubahan yang diinginkan, gabungkan berbagai masukan menjadi tujuan yang dapat dipahami oleh semua orang. Kenalkan ClickUp Brain. Inilah cara ClickUp Brain membantu Anda merancang OKR yang lebih baik: Berikan konteks mentah, dan sistem akan menyusun opsi tujuan dalam hitungan menit, sehingga Anda tidak perlu merumuskan kata-kata dari awal.

Ringkas benang merah di antara catatan Anda dan tetap fokus pada hasil yang diinginkan, yang mengurangi kemungkinan menulis sesuatu yang kabur atau berorientasi pada solusi. Buat tujuan yang jelas dan berfokus pada hasil secara otomatis dari masukan yang tersebar menggunakan ClickUp Brain.

2. Menentukan hasil kunci yang dapat diukur (kuantitatif)

Hasil kunci terdiri dari tiga bagian: metrik, garis dasar, dan target. Garis dasar menghubungkan Anda dengan kenyataan. Target mendefinisikan kesuksesan. Metrik memungkinkan pelacakan mingguan.

Sebenarnya, hasil kunci yang harus dicatat adalah hasil akhir, bukan aktivitasnya.

Ingat: Tentukan metrik sebelum kuartal dimulai.

📌 Contoh: Untuk membedakan, mari kita asumsikan, Tujuan: Membantu pengguna baru mencapai nilai pertama lebih cepat Pernyataan aktivitas (bukan hasil kunci): Anda merancang ulang layar onboarding, meluncurkan tutorial, dan menerbitkan dokumen. Artinya, hasil kunci membantu Anda mengukur hasil yang terkait. Dalam hal ini: Tingkat aktivasi meningkat dari 22% menjadi 30%

Waktu hingga nilai pertama berkurang dari 2 hari menjadi 6 jam.

Persentase penyelesaian onboarding meningkat dari 40% menjadi 55%.

3. Rapat evaluasi rutin dan tinjauan kemajuan

Setelah hasil kunci Anda ditentukan, pertanyaan selanjutnya adalah: Seberapa sering saya akan memeriksa mereka dengan cermat untuk mengarahkan?

Dengan demikian, bawa tiga masukan ke setiap tinjauan:

Nilai saat ini dari setiap hasil kunci, di samping target

Satu kalimat tentang apa yang telah berubah sejak pertemuan terakhir.

Penyesuaian berikutnya yang akan Anda lakukan sebelum tinjauan berikutnya

Jika hasil kunci (key result) stagnan selama dua sesi evaluasi, jangan mengisi laporan dengan aktivitas yang tidak relevan. Sebaliknya, anggaplah hal itu sebagai tanda peringatan. Bisa jadi Anda sedang fokus pada hal yang salah, mengukur hal yang salah, atau ada hal di hulu yang menghambat kemajuan.

Tapi bagaimana jika ada anggota tim Anda yang lupa melakukan pengecekan tepat waktu? ClickUp Automations hadir untuk membantu Anda di sini.

Otomatiskan pertemuan OKR, pengingat, dan tindak lanjut berdasarkan status dengan ClickUp Automations.

Yang kami maksud adalah:

Ketika tugas pembaruan KR jatuh tempo → tambahkan komentar pengingat/beritahu pemilik (menjaga konsistensi jadwal)

Ketika status berubah menjadi At Risk atau Off Track → tambahkan komentar secara otomatis yang meminta 3 masukan (perbandingan saat ini vs. target, apa yang berubah, penyesuaian selanjutnya) dan sebutkan pemilik dan atasan mereka.

Ketika bidang kustom penting berubah (misalnya, tingkat keyakinan menurun, bendera risiko diaktifkan) → beritahu pemangku kepentingan atau arahkan untuk ditinjau.

🧠 Fakta Menarik: Istilah 'Deadline' awalnya merujuk pada 'garis mati' secara harfiah di kamp tahanan Perang Saudara. Itu adalah batas yang dapat Anda lewati dengan risiko ditembak, sebelum menjadi batas waktu.

4. Pembaruan dan penyempurnaan berdasarkan kinerja

Berbeda dengan KPI tradisional yang sering ditetapkan secara tahunan dan tetap statis, OKR dirancang untuk fleksibel.

📌 Contoh: Data menunjukkan bahwa pengguna meninggalkan proses onboarding. Umpan balik awal menyarankan alur onboarding memiliki terlalu banyak pertanyaan, sehingga tim menganggap kompleksitas sebagai masalahnya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bug yang secara prematur menutup pengalaman onboarding untuk sebagian pengguna.

Alih-alih menulis ulang seluruh alur onboarding, OKR-nya disempurnakan:

Tujuan tetap berfokus pada aktivasi yang sukses.

Hasil Kunci diperbarui untuk memprioritaskan perbaikan bug dan memvalidasi tingkat penyelesaian.

Setelah stabilitas pulih, tim kembali membahas cara mengurangi gesekan dalam alur kerja.

💡 Tips Pro: Untuk meningkatkan transparansi, wajibkan satu tautan bukti per pembaruan, disertai dengan kalimat yang menjelaskan perubahan tersebut. Hal ini mencegah pembaruan yang kabur yang terdengar yakin tetapi tidak membuktikan apa pun.

Apa yang Harus Termasuk dalam Panduan Pelacakan OKR?

Kerangka kerja memang berguna, tetapi Anda membutuhkan elemen yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik. Panduan OKR Anda harus mencakup:

Frekuensi pelacakan: Ini mencakup agenda pertemuan mingguan (apa yang direview dan urutannya), agenda review bulanan (apa yang direview ulang vs. apa yang tetap tetap), dan penutupan kuartalan (bagaimana sistem penilaian bekerja, apa arti 'selesai', dan di mana pembelajaran dicatat)

Tanggung jawab dan wewenang: Tentukan satu pemilik untuk setiap tujuan, beserta siapa yang memperbarui status, menyelesaikan ketergantungan, dan memelihara sistem pelacakan untuk menghindari OKR terjebak dalam tanggung jawab bersama.

Definisi dan aturan pelacakan yang disepakati bersama: Standarkan apa yang dianggap sebagai tujuan versus hasil kunci, apa arti 'di jalur' atau 'berisiko', bukti apa yang dapat diterima, dan cara mendokumentasikan tingkat keyakinan sehingga pembaruan tidak menjadi subjektif.

Standar penulisan OKR: Sertakan contoh yang jelas tentang tujuan yang kuat dan hasil kunci yang dapat diukur, serta panduan penulisan ulang yang menunjukkan pola lemah yang umum dan cara memperbaikinya.

Format pembaruan status: Tetapkan struktur pembaruan yang seragam, seperti nilai saat ini versus target, apa yang berubah sejak pembaruan terakhir, apa yang menyebabkan perubahan, hambatan, dan tindakan selanjutnya yang secara langsung mempengaruhi metrik.

Tonggak pencapaian dan penilaian: Jelaskan cara membagi hasil kunci menjadi tonggak pencapaian yang dapat diukur, skala penilaian yang digunakan, arti dari skor yang berbeda, dan cara menafsirkan pencapaian sebagian tanpa membesar-besarkan kinerja.

Pengendalian perubahan dan integritas: Jelaskan kapan revisi hasil kunci diizinkan, bagaimana perubahan didokumentasikan, dan batasan apa yang mencegah perubahan tujuan di tengah kuartal.

Bisnis seperti biasa vs. Pekerjaan OKR: Tentukan apa yang termasuk dalam pekerjaan bisnis seperti biasa vs. OKR, kapan OKR bisnis seperti biasa dianggap valid, dan bagaimana menghindari penggunaan OKR untuk mengganti label pengiriman rutin sebagai hasil.

⚡ Arsip Template: 20 Template Rapat Mingguan Gratis untuk Memantau Kemajuan

👀 Tahukah Anda? Ringkasan penelitian dari Universitas Dominican menunjukkan bahwa mencatat tujuan dan menambahkan sesi evaluasi akuntabilitas mingguan secara signifikan meningkatkan pencapaian tujuan dibandingkan dengan tujuan yang tidak ditulis.

Cara Membangun Panduan Pelacakan OKR

Saatnya menerapkan teori ke praktik. Berikut cara membangun panduan pelacakan OKR Anda sendiri (langkah kritis saat menerapkan OKR di beberapa tim):

1. Tentukan tujuan dan batasan

Panduan pelacakan OKR hanyalah kumpulan aturan yang memastikan OKR dapat diukur, dievaluasi, dan dibandingkan antar tim.

Sebelum merancang pertemuan atau dasbor, jelaskan terlebih dahulu apa yang akan dicapai melalui pelacakan dalam organisasi Anda.

Termasuk:

Tujuan utama pelacakan OKR adalah untuk memberikan visibilitas terhadap kemajuan, deteksi risiko dini, dan keselarasan kepemimpinan.

Batasan penggunaan OKR (misalnya, untuk evaluasi kinerja atau kompensasi)

Cakupan OKR di seluruh organisasi (baik yang berlaku di tingkat perusahaan, tim, atau individu)

Jangka waktu yang konsisten untuk Tujuan agar kemajuan dapat dibandingkan secara berarti antar tim.

Secara bersamaan, pastikan untuk mendefinisikan batasannya. Tentukan apa yang termasuk dalam pekerjaan OKR (kemajuan yang terkait dengan tujuan atau hasil kunci) dan apa yang tetap di luar panduan (operasi rutin kecuali jika langsung mempengaruhi hasil kunci).

Ini bertujuan untuk menjaga fokus Anda pada hasil akhir.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk membuat tujuan dan batasan menjadi jelas. Gambarkan tujuan sebagai alur sederhana seperti Visibilitas → Risiko Dini → Keputusan Lebih Cepat, lalu buat batasan antara kemajuan yang terkait dengan OKR dan operasi rutin. Mapping tujuan dan batas OKR menggunakan ClickUp Whiteboards

2. Tentukan tanggung jawab

Setelah batas-batasnya jelas, lakukan upaya ekstra untuk menjelaskan kepemilikan. Artinya, memiliki model kepemilikan yang menunjukkan:

Pemilik program: Memelihara panduan, frekuensi, dan standar.

Pemilik tujuan: Bertanggung jawab atas narasi dan kompromi yang terkait dengan tujuan.

Pemilik KR: Bertanggung jawab atas akurasi metrik, kualitas pembaruan, dan milestone berikutnya.

Pemimpin/mitra fungsional: Bertanggung jawab atas ketergantungan dan keputusan alokasi sumber daya di bidangnya masing-masing.

Sponsor eksekutif (jika diperlukan): Terlibat dalam panggilan prioritas dan eskalasi.

Bersama dengan standar yang diperbarui (apa yang termasuk dalam setiap pembaruan KR):

Nilai saat ini vs. target, dengan sumber kebenaran

Status (sesuai rencana / berisiko / tidak sesuai rencana) dengan satu alasan yang transparan.

Apa yang telah berubah sejak pertemuan terakhir?

Hambatan dan permintaan spesifik (siapa, apa, kapan)

Tujuan terukur berikutnya dan tanggal yang Anda perkirakan untuk mencapainya.

Untuk membuat model kepemilikan menjadi andal, Anda memerlukan satu lapisan lagi: perbedaan antara mengedit langsung dan hanya melihatnya. ClickUp Permissions membuat perbedaan tersebut sangat jelas.

Gunakan panduan ini untuk mencerminkan model kepemilikan Anda di ruang kerja, seperti:

Pemilik program: Akses edit penuh ke dokumen panduan, templat, dan struktur OKR untuk standarisasi.

Pemilik tujuan: Akses edit ke halaman tujuan, narasi, dan bidang status, serta akses komentar untuk pemangku kepentingan.

Pemilik KR: Berikan akses edit ke bidang metrik KR, perbarui bagian-bagian, dan bukti yang terhubung, dengan aturan yang jelas tentang apa yang dapat diedit versus hanya baca untuk menjaga integritas metrik tetap utuh.

Sponsor eksekutif: Akses tampilan secara default

3. Tentukan cara mengukur kemajuan dan menilai secara konsisten.

Mulai standarisasi pengukuran di seluruh tim. Untuk mencapai hal ini, pertimbangkan untuk menerapkan kerangka kerja pengukuran yang dapat diikuti oleh tim, seperti:

Apa yang perlu didefinisikan Arti Contoh Titik Awal Titik awal untuk KR 12% tingkat aktivasi Target Tujuan akhir siklus 20% tingkat aktivasi Frekuensi metrik Seberapa sering panduan ini diperbarui? Setiap Jumat Tonggak pencapaian Titik pemeriksaan interim yang menunjukkan kemajuan 14%, 16%, 18%, 20% Pemicu risiko Ketika KR menjadi 'berisiko' Denda sebesar 2 pembaruan atau kegagalan mencapai tonggak pencapaian.

Kemudian pilih satu pendekatan penilaian dan pertahankan konsistensi pendekatan tersebut di seluruh tim selama siklus.

Pendekatan penilaian Ketika sesuai Bagaimana cara membacanya Persentase terhadap target Tujuan numerik yang linier 50% kemajuan menuju target 0. 0–1. 0 skor Tujuan yang beragam di antara tim-tim 0,7 menunjukkan kemajuan yang berarti (terutama untuk tujuan yang menantang , di mana pencapaian penuh secara sengaja jarang terjadi) Perbedaan absolut Ketika perubahan itu sendiri yang penting +3 poin bulan ini

Setelah semua orang menggunakan definisi yang sama, hal berikutnya yang Anda butuhkan adalah tempat yang andal untuk menyimpan definisi tersebut setiap minggu. Di sinilah ClickUp Tasks berperan.

Kelola pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti dengan kepemilikan yang jelas, status, dan tenggat waktu menggunakan ClickUp Tasks.

Intinya:

Integrasikan KR ke dalam tugas itu sendiri menggunakan ClickUp Custom Fields untuk baseline, nilai saat ini, target, frekuensi, dan sumber data.

Jadikan risiko terlihat dengan sekilas dengan memetakan status panduan Anda ke Status Kustom ClickUp untuk mendefinisikan tahap mana sinyal tersebut berada.

Visualisasikan tahap risiko dengan jelas dengan memetakan sinyal panduan ke Status Kustom ClickUp.

Jadikan 'metrik cadence' sebagai rutinitas dengan ClickUp Recurring Tasks (misalnya, setiap Jumat), sehingga pembaruan terjadi tepat waktu tanpa perlu dikejar-kejar.

4. Lakukan siklus pelacakan secara teratur

Anda kini dapat menciptakan ritme pelacakan yang selaras dengan proses pengambilan keputusan perusahaan Anda. Untuk mewujudkannya, lakukan hal berikut:

⏰ Rapat mingguan (30–45 menit)

Mulailah dengan KR yang ditandai berisiko atau tidak sesuai target.

Review perubahan dalam metrik dan apa yang menyebabkannya.

Konfirmasi tonggak berikutnya dan rencana untuk mencapainya.

Catat permintaan ketergantungan dan pemiliknya

⏰ Rapat bulanan (60–90 menit)

Analisis tren KR di seluruh tim, bukan pembaruan per baris.

Periksa kembali ketergantungan yang terus berulang.

Lakukan keputusan alokasi sumber daya dan urutan prioritas saat masih ada waktu untuk pemulihan.

⏰ Penutupan kuartal (60–120 menit)

Konfirmasi skor akhir dan bukti.

Catat apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang perlu dilanjutkan.

Tentukan apa yang menjadi pekerjaan operasional versus apa yang tetap menjadi OKR.

5. Tetapkan sumber kebenaran tunggal

Untuk mencegah tim berspekulasi, tentukan satu lokasi khusus untuk OKR dan terapkan peraturan yang jelas.

Intinya, sumber kebenaran tunggal harus mencakup:

Definisi tujuan dan KR, pemilik, garis dasar, dan target.

Riwayat pembaruan (catatan mingguan dan ringkasan metrik)

Catatan ketergantungan dan catatan keputusan

Tautan ke sumber data dan dasbor

Setelah setiap kuartal, perbarui hanya hal-hal yang menyebabkan gesekan, termasuk definisi KR yang tidak jelas, penilaian yang berantakan, atau kekurangan alat.

Menggunakan AI untuk Mempercepat Pelacakan OKR

61% karyawan mengatakan AI membuat pekerjaan mereka kurang monoton dan lebih strategis, itulah mengapa menggunakan AI untuk mengoptimalkan pelacakan OKR sangat worth it. Yang kami maksud adalah:

Kasus penggunaan AI Faktor penyederhanaan Apa yang perlu diukur Otomatiskan draf pembaruan OKR mingguan berdasarkan aktivitas kerja. Mengurangi penulisan status manual Waktu untuk menghasilkan pembaruan; % pembaruan yang dikirimkan tepat waktu Ringkas kemajuan dari tugas/dokumen/tiket Mengurangi 'pencarian + salin-tempel' Pembaruan yang didukung bukti (% dengan tautan sumber); diperlukan revisi oleh reviewer. Identifikasi risiko (penundaan, hambatan, pekerjaan yang terhenti) Intervensi lebih awal Waktu tunggu risiko (hari); # risiko yang terdeteksi sebelum tinjauan Proyeksikan arah KR Perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik Akurasi perkiraan (perkiraan vs. skor akhir aktual) Buat daftar tindakan untuk minggu depan Pelaksanaan yang lebih cepat Tingkat penyelesaian tindakan; waktu dari keputusan hingga pembuatan tugas Standarkan pelaporan di seluruh tim Kurangi ketidakkonsistenan % tim yang menggunakan format pembaruan yang sama; lebih sedikit pertanyaan klarifikasi dalam tinjauan.

📮 ClickUp Insight: 47% tim tidak mengukur dampak AI, dan hanya 10% yang melacak hasil dengan metrik nyata. Dalam banyak kasus, para pemimpin seringkali tidak dapat melihat di mana alat AI memberikan nilai, jika ada. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan mengintegrasikan AI ke dalam satu ruang kerja terpadu di mana setiap tindakan, pembaruan, dan hasil terhubung. Dampaknya terlihat: lebih dari 150.000 perusahaan, termasuk Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, dan Fortinet, menggunakan ClickUp Brain untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Tim melaporkan penghematan biaya hingga 88%, 1,1 hari yang dihemat per minggu, dan penyelesaian tugas 3 kali lebih cepat, karena Brain menggantikan puluhan alat yang terpisah dengan satu AI yang berfungsi di seluruh alur kerja mereka.

Berikut adalah beberapa alat yang dapat mengotomatisasi dan mempermudah alur kerja OKR Anda secara keseluruhan 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengelola dan melacak OKR di ruang kerja yang didukung AI yang terintegrasi)

Minta seseorang untuk memandu Anda melalui sesi tinjauan OKR terakhir dan dengarkan hal yang sama setiap kali: Jadi… apa status sebenarnya?

Kesenjangan tersebut merupakan akar masalah dalam pelacakan OKR.

Hasil kunci (Key Results) disimpan di satu tempat. Pekerjaan yang terkait dengannya disimpan di tempat lain.

Selama ini, percakapan yang terkait dengannya dilakukan di alat obrolan terpisah. Hal ini merupakan penyebaran alat yang secara aktif menggerogoti OKR Anda.

ClickUp hadir sebagai Converged AI Workspace untuk menutup celah tersebut secara permanen.

Mari kita lihat lebih dekat mengapa ClickUp adalah perangkat lunak OKR terbaik 👇

Berikan setiap OKR pembagian tugas yang dapat dilaksanakan dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks mengubah OKR tingkat tinggi menjadi tugas konkret dan dapat dilacak. Buat tugas khusus untuk mewakili tujuan atau hasil kunci, tetapkan pemilik, tambahkan status kustom, prioritas, tanggal jatuh tempo, ketergantungan, dan banyak lagi.

Ubah OKR menjadi pekerjaan yang dapat dilacak dengan pemilik, status, prioritas, dan ketergantungan menggunakan ClickUp Tasks.

Perdalam dan pecah KR yang kompleks menjadi subtugas (misalnya, ‘Melakukan survei pelanggan ’ atau ‘Memperbarui model harga’) dan gunakan Bidang Kustom untuk mencatat detail spesifik OKR seperti kuartal, departemen, tingkat keyakinan, atau metrik target.

Gunakan komentar dalam Tugas untuk diskusi berkelanjutan, @mentions untuk melibatkan rekan tim, dan lampiran untuk menghubungkan file yang relevan—menjaga semua konteks dalam satu tempat.

Gunakan dasbor bawaan untuk pelacakan tujuan yang telah ditentukan atau disesuaikan.

Dashboard ClickUp menyediakan pemantauan visual dan real-time atas OKR di setiap level—baik individu, tim, maupun perusahaan secara keseluruhan.

Pantau status permintaan pull dan kemajuan pengembangan secara real-time dengan Dashboard ClickUp.

Tambahkan widget bawaan atau sesuaikan sendiri:

Kartu Daftar Tugas memungkinkan Anda untuk menyaring, memperbarui, dan menyelami tugas langsung dari Dashboard.

Kartu Portofolio memberikan tampilan tingkat tinggi dari Folder atau Daftar OKR.

Kartu Grafik (batang, lingkaran, garis) memantau kemajuan berdasarkan departemen, penanggung jawab, atau kategori.

Kartu Perhitungan mencatat Tujuan/Hasil Kunci yang sedang berjalan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Setelah Anda mengatur tampilan Dashboard, Kartu AI ClickUp membantu Anda menganalisis cerita di balik angka-angka tersebut. Jelaskan tren dan ungkap wawasan di balik metrik Anda secara otomatis dengan ClickUp AI Cards. Anda memiliki: AI Brain: Jalankan prompt AI kustom (sangat berguna untuk pertanyaan spesifik OKR seperti ‘daftar KR yang tidak sesuai target dan alasannya’)

AI StandUp: Ringkas aktivitas terbaru Anda selama periode waktu yang dipilih.

AI Team StandUp: Ringkas aktivitas terbaru dari individu atau tim tertentu selama periode waktu tertentu.

Ringkasan Eksekutif AI: Buat Buat ringkasan eksekutif terbaru yang menampilkan kesehatan dan status departemen, tim, atau proyek Anda. Pembaruan Proyek AI: Buat ringkasan tingkat tinggi tentang status dan kemajuan proyek.

Super Agents adalah rekan kerja AI Anda

ClickUp Super Agents adalah rekan kerja AI yang mandiri dan mirip manusia, terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Mereka mengetahui segala hal tentang tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan Anda (apa pun yang Anda butuhkan).

Bekerja bersama tim AI otonom yang memahami tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan dengan ClickUp Super Agents.

Anda dapat @menyebutkan mereka seperti halnya rekan kerja lainnya, menugaskan tugas, atau mengatur pemicu untuk mendorong mereka bertindak secara mandiri. Selain itu, mereka terus belajar dan berkembang dengan memori tak terbatas mereka.

Dapatkan memori tak terbatas dengan ClickUp Super Agents

Untuk pelacakan OKR, buatlah Super Agents Anda sendiri untuk memantau kemajuan, memberi tahu Anda tentang risiko (misalnya, Key Results yang terhenti), mengatasi masalah, atau bahkan mengusulkan penyesuaian berdasarkan data.

Bangun Super Agent pertama Anda dengan ClickUp:

ClickUp Brain adalah asisten AI yang selalu siap membantu, terintegrasi di seluruh ruang kerja (dan di luar itu). Ia memindai tugas, dokumen, komentar, dan dasbor untuk memberikan pembaruan kemajuan otomatis kapan pun Anda membutuhkannya.

Dapatkan pembaruan kemajuan otomatis dengan memindai tugas, Dokumen, komentar, dan dasbor menggunakan ClickUp Brain.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti, ‘Bagaimana progres OKR kuartal pertama kita?’ untuk ringkasan instan, atau biarkan sistem menghasilkan laporan status, menyoroti tren, dan menyarankan langkah selanjutnya.

Fitur terbaik ClickUp

Penyelarasan OKR dan pelacakan kemajuan: Tetapkan Tujuan dan peta setiap KR sebagai target yang dapat diukur melalui Tugas ClickUp. Saat tugas yang terhubung (atau target numerik) bergerak, kemajuan akan diperbarui secara otomatis sehingga Anda dapat melihat penyelesaian real-time dan bagaimana pekerjaan tim berkontribusi pada hasil perusahaan.

Simpan strategi dan pembaruan di satu tempat: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk konteks di balik OKR Anda—misi, prioritas kuartalan, definisi KR, agenda, dan pertemuan mingguan. Hubungkan tugas langsung di dokumen, tandai pemangku kepentingan, dan gunakan ClickUp Brain untuk membuat konten yang lebih tajam jika diperlukan.

Jadikan diskusi bertanggung jawab: Gunakan Gunakan ClickUp Assigned Comments untuk mencatat hambatan atau keputusan dan menugaskan tanggung jawab kepada orang yang tepat, di mana pun mereka berada.

Batasan ClickUp

Beragam fitur yang tersedia dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Klik sederhana. Selain itu, otomatisasi, pemberitahuan, dan komunikasi dengan tim saya merupakan contoh sempurna dari kemudahan dan kenyamanan, sehingga kami mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaan aplikasi komunikasi lainnya! Seluruh perusahaan menggunakan ClickUp sepanjang hari, setiap hari, jadi memiliki fitur-fitur ini dan kemudahan penggunaannya sangat penting. Saya pernah menghubungi Dukungan untuk masalah yang tidak bisa saya selesaikan, dan mereka responsif, ramah, dan berpengetahuan, serta memperbaiki kesalahan pengguna saya dengan cepat. Implementasinya cukup mudah, dan penyesuaiannya juga sederhana. Ada banyak tutorial yang tersedia untuk bantuan.

Klik sederhana. Selain itu, otomatisasi, pemberitahuan, dan komunikasi dengan tim saya merupakan contoh sempurna dari kemudahan dan kenyamanan, sehingga kami mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaan aplikasi komunikasi lainnya! Seluruh perusahaan menggunakan ClickUp sepanjang hari, setiap hari, jadi memiliki fitur-fitur ini dan kemudahan penggunaannya sangat penting. Saya pernah menghubungi Dukungan untuk masalah yang tidak bisa saya selesaikan, dan mereka responsif, ramah, dan berpengetahuan, serta memperbaiki kesalahan pengguna saya dengan cepat. Implementasinya cukup mudah, dan penyesuaiannya juga sederhana. Ada banyak tutorial yang tersedia untuk bantuan.

⭐ Bonus: Berikut adalah beberapa perangkat lunak OKR yang dapat Anda coba.

2. WorkBoard (Pilihan terbaik untuk implementasi OKR perusahaan dengan skorcard yang siap digunakan oleh pemimpin)

melalui WorkBoard

WorkBoard adalah platform eksekusi OKR dan strategi yang membantu pemimpin memantau kemajuan, mengidentifikasi risiko sejak dini, dan memastikan pekerjaan terhubung dengan hasil. Platform ini memiliki dua fitur yang sangat berguna.

Pertama, tampilan Heatmap View berfungsi sebagai pemeriksaan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Pemimpin dapat memantau apa yang berjalan lancar versus yang berisiko, serta menyelidiki faktor yang memengaruhi setiap status. Kedua, integrasi WorkBoard dapat mengotomatisasi pembaruan KR dari sistem yang sudah digunakan tim (seperti Azure DevOps atau Jira). Fitur ini dapat menampilkan pembaruan OKR dan tinjauan bisnis langsung di dalam Microsoft Teams untuk rapat rutin yang lebih cepat.

Fitur terbaik WorkBoard

Pandang Heatmap untuk pemindaian kesehatan OKR secara organisasi yang memungkinkan pemimpin mengidentifikasi area berisiko dengan cepat, lalu langsung mengklik ke risiko dan hambatan yang mendasarinya untuk mengambil tindakan.

Biz Reviews yang secara otomatis membangun halaman ulasan real-time, dilengkapi dengan grafik tren dinamis untuk OKR dan KPI , sehingga pembicaraan MBR/QBR tetap berakar pada kinerja aktual.

OKR Canvas dengan fitur bimbingan terintegrasi untuk membantu tim menulis tujuan dan hasil kunci yang lebih kuat secara konsisten, menggunakan struktur panduan.

Batasan WorkBoard

Scorecards dan OKR Canvas terkadang terasa tidak stabil, dan pengalaman navigasi masih perlu ditingkatkan, terutama saat Anda mencoba menggabungkan atau memperdalam data di berbagai tingkat.

Kontrol admin mungkin terasa sedikit membatasi, dengan beberapa tim menginginkan akses yang lebih detail, konfigurasi, dan kontrol sehari-hari sebagai admin WorkBoard.

Harga WorkBoard

Harga khusus

Ulasan dan penilaian WorkBoard

G2: 4. 7/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Workboard membantu menjaga segala sesuatunya terorganisir dan memudahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ia memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, prioritas, dan kemajuan, sehingga kita dapat melihat bagaimana pekerjaan kita terhubung dengan tujuan besar perusahaan.

Workboard membantu menjaga segala sesuatunya terorganisir dan memudahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ia memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, prioritas, dan kemajuan, sehingga kita dapat melihat bagaimana pekerjaan kita terhubung dengan tujuan besar perusahaan.

3. Mooncamp (Terbaik untuk pertemuan OKR yang terstruktur)

melalui Mooncamp

Mooncamp mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi OKR Anda. Anda tidak memerlukan spreadsheet OKR yang berlebihan atau dokumen strategi yang terpisah-pisah.

Gunakan Mooncamp untuk menjadwalkan pengingat pertemuan melalui email, Slack, atau Microsoft Teams. Tinjau kemajuan di dasbor yang dapat disaring untuk menampilkan tujuan yang belum diperbarui, tidak selaras, atau berisiko.

Jika Anda ingin angka-angka tetap dekat dengan sumber kebenaran, Mooncamp juga dapat memperbarui tujuan secara otomatis dari integrasi, seperti mengambil sel tertentu dari Google Sheets atau menyinkronkan kemajuan dari pekerjaan yang terhubung dengan Asana.

Fitur terbaik Mooncamp

Gunakan tampilan Pohon Tujuan sebagai papan gambar, menampilkan setiap tujuan yang selaras sebagai kartu yang dapat Anda seret dan lepas untuk mengatur ulang pilar, area fokus, tujuan, dan inisiatif dalam hierarki tunggal.

Gunakan Properti Kustom untuk menstandarkan cara tujuan dan pertemuan rutin dicatat di organisasi Anda (bidang yang sesuai dengan bahasa/proses internal Anda), lalu gunakan properti tersebut sebagai filter di dalam tampilan dan dasbor.

Perbarui OKR dari Slack menggunakan bot Mooncamp, termasuk menampilkan tujuan Anda dan mencatat kemajuan melalui perintah /mooncamp goals.

Batasan Mooncamp

Tampilan bersifat sadar siklus, artinya tujuan dapat secara otomatis keluar dari tampilan jika filter siklus tidak sesuai dengan yang diharapkan—sehingga Anda perlu memantau pengaturan siklus untuk menghindari kesan bahwa ada yang hilang.

Beberapa orang berpendapat bahwa modul pertemuan perlu berkembang menjadi alur yang lebih lengkap bergaya CFR (refleksi yang lebih mendalam, umpan balik, dan prompt tindak lanjut, bukan hanya pembaruan kemajuan).

Harga Mooncamp

Esensial: €6 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Profesional: €10 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Mooncamp

G2: 4. 8/5 (250+ ulasan)

Capterra: 5/5 (20+ ulasan)

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Ini membantu Anda mengetahui tujuan apa yang ingin Anda capai, serta seluruh proses yang telah Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, serta frekuensi penggunaannya.

Ini membantu Anda mengetahui tujuan apa yang ingin Anda capai, serta seluruh proses yang telah Anda lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, serta frekuensi penggunaannya.

Kesalahan Umum dalam Pelacakan OKR

​​❌ Menetapkan terlalu banyak tujuan per kuartal: Tim yang melacak 8-10 tujuan akhirnya menyebar fokus terlalu tipis, sehingga tidak membuat kemajuan yang berarti pada apa pun sambil melaporkan pembaruan permukaan pada segala hal.

✅ Perbaikan: Batasi hingga 3-5 tujuan per tim per kuartal. Setiap tujuan harus mewakili prioritas strategis yang signifikan. Jika semua terasa kritis, prioritaskan inisiatif Anda dan tunda prioritas yang lebih rendah ke kuartal berikutnya.

❌ Menganggap hasil kunci sebagai tugas: Menulis hasil kunci seperti ‘Meluncurkan situs web baru’ atau ‘Merekrut insinyur’ hanya melacak aktivitas, bukan dampak bisnis yang ingin Anda capai.

✅ Perbaikan: Rumuskan setiap hasil kunci sebagai hasil yang dapat diukur. Sebagai pengganti ‘Meluncurkan situs web baru,’ tulis ‘Meningkatkan lalu lintas organik dari 10.000 menjadi 25.000 pengunjung bulanan.’

❌ Menerapkan OKR secara top-down yang terlalu kaku: Ketika kepemimpinan menetapkan OKR setiap tim tanpa masukan, Anda akan mendapatkan kepatuhan daripada komitmen dan melewatkan wawasan penting dari bawah ke atas.

✅ Solusi: Berkolaborasi! Pimpinan menetapkan 3-5 tujuan perusahaan, lalu tim mengusulkan OKR mereka sendiri yang mendukung tujuan tersebut berdasarkan pengetahuan mereka di lapangan. Tinjau dan negosiasikan keselarasan daripada memaksakan detail spesifik.

❌ Kesalahpahaman tentang OKR tujuan ambisius: Ketika tim menetapkan tujuan ambisius tanpa menjelaskan dengan jelas bahwa pencapaian 70% dianggap sebagai kesuksesan (bukan kegagalan), hal ini dapat menimbulkan kebingungan, demotivasi, atau ekspektasi yang tidak sesuai di antara tim yang bergantung.

✅ Perbaikan: Komunikasikan secara terbuka selama perencanaan bahwa ini adalah tujuan yang menantang dengan upaya tinggi dan risiko tinggi. Tetapkan ambang batas keberhasilan di awal (misalnya, skor rata-rata 0,6–0,7 = kinerja yang kuat) sehingga tim percaya pada ambisi tersebut tanpa takut dihukum karena pencapaian sebagian.

❌ Mengacaukan tujuan dengan pernyataan misi: Tujuan yang ditulis sebagai ‘Membuat pelanggan senang setiap hari’ terdengar menginspirasi, tetapi tidak memberikan arahan sama sekali tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan pada kuartal ini.

✅ Perbaikan: Alih-alih menulis ‘Membuat pelanggan senang,’ tulis ‘Mencapai kesesuaian produk-pasar dengan pelanggan korporat.’ Hal ini karena tujuan yang baik menjawab pertanyaan seperti, ‘Keadaan spesifik apa yang ingin kita capai pada akhir kuartal?’

Cara Mengukur Kesuksesan OKR

Dalam Laporan Benchmark OKR yang didasarkan pada lebih dari 200 operator startup, tim yang melakukan pertemuan mingguan menyelesaikan 43% lebih banyak OKR daripada tim yang tidak melakukannya, yang mengingatkan bahwa kesuksesan OKR adalah hasil dan ritme operasional di baliknya.

Bagaimana cara Anda mengukur kinerja tim Anda?

Lihat di luar skor akhir dan tanyakan dua hal: Apakah hasil kunci memengaruhi hasil bisnis yang Anda pedulikan? Apakah sistem Anda membuat kemajuan terlihat cukup awal untuk melakukan penyesuaian (frekuensi, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan)?

Anda harus mengukur:

Pencapaian hasil kunci : Persentase yang dicapai per KR, ditambah skor keseluruhan (contoh: 0,0–1,0 rata-rata)

Pergerakan hasil : Perubahan dibandingkan dengan baseline pada metrik bisnis inti yang menjadi sasaran tujuan tersebut.

Tingkat pencapaian tonggak : Persentase tonggak yang direncanakan tercapai tepat waktu (per KR)

Kebaruannya : Median hari sejak pembaruan KR terakhir (dan % KR yang kadaluwarsa)

Cakupan kepemilikan : Persentase OKR yang memiliki satu pemilik langsung yang bertanggung jawab.

Tingkat keselarasan : Persentase OKR tim yang terhubung dengan tujuan perusahaan tingkat atas.

Cakupan Inisiatif ke KR : Persentase inisiatif aktif yang dipetakan ke setidaknya satu KR (dan sebaliknya)

Waktu penyelesaian hambatan : Waktu median dari saat hambatan terdeteksi hingga diselesaikan.

Pembelajaran + tindakan: Jumlah penyesuaian yang dilakukan selama siklus (perubahan ruang lingkup, penyesuaian ulang KR) dan apa yang memicunya.

Jadikan Pelacakan OKR Lebih Mudah dengan ClickUp

Sistem OKR yang benar-benar efektif memiliki satu ciri khas: kejelasan. Semua orang tahu apa yang penting, bagaimana pekerjaan mereka terhubung dengannya, dan di mana posisi saat ini tanpa perlu melakukan pertemuan rutin secara terus-menerus.

ClickUp mendukung kejelasan tersebut dengan mengintegrasikan OKR ke dalam pekerjaan sehari-hari. Hasil Kunci tidak disimpan dalam dokumen terpisah. Mereka terhubung langsung dengan tugas-tugas yang sedang dikerjakan oleh tim, dengan kepemilikan dan kemajuan yang terlihat seiring berjalannya pekerjaan.

Seiring berjalannya pelaksanaan, kemajuan tidak perlu disusun secara manual. Pemimpin dapat melihat bagaimana tujuan berjalan secara real-time, tim dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini, dan pembaruan terjadi secara alami seiring perubahan pekerjaan. AI kemudian membantu menutup celah, menampilkan ringkasan, menyoroti risiko, dan menjaga keselarasan tanpa bergantung pada pengingat atau rapat status.

Hasilnya adalah proses OKR yang tetap terhubung dengan pelaksanaan, bukan yang harus dijalankan secara terpisah.

Jika Anda mencari pelacakan OKR yang benar-benar terhubung dengan cara kerja dilakukan, coba ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Saat menulis OKR, mulailah dengan mengubah setiap KR menjadi titik pemeriksaan yang dapat dievaluasi secara objektif setiap minggu: metrik yang jelas, sumber kebenaran, dan tonggak pencapaian yang dapat diukur berikutnya. Kemudian tambahkan pembaruan untuk mencakup nilai saat ini versus target, apa yang telah berubah, dan apa yang akan disesuaikan selanjutnya. Ketika hal ini konsisten, Anda dapat menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan organisasi.

Jadwal tinjauan tipikal dapat berupa:Mingguan (15–30 menit): Perbarui angka, identifikasi hambatan, dan konfirmasi tonggak berikutnyaBulanan (45–60 menit): Tinjau tren, risiko ketergantungan, dan pertukaran sumber dayaAkhir kuartal: Evaluasi dengan bukti dan catat pelajaran yang dipetikJika siklus kerja Anda lebih lambat, dua mingguan juga boleh—tetapi jangan biarkan frekuensi tinjauan mengganggu siklus umpan balik yang menjaga tujuan tim tetap realistis dan dapat dikendalikan.

Melacak aktivitas daripada hasil: Banyak tugas diselesaikan, tetapi tidak ada perubahan metrikKR yang tidak jelas: Batasan dasar, target, atau definisi kesuksesan yang tidak jelasPembaruan yang tidak konsisten: Format yang berbeda di antara timTidak ada jalur eskalasi: Hambatan tercatat tetapi tidak pernah diselesaikanTerlalu banyak OKR: Perhatian terpecah dan tidak ada yang bergerakMengabaikan 'mengapa': Tujuan menjadi checklist internal yang tidak mencerminkan dampak pengguna seperti kepuasan pelanggan

Alat OKR khusus biasanya mendefinisikan OKR, menilai skornya, dan menjalankan tinjauan. ClickUp lebih luas karena merupakan Converged AI Workspace yang dirancang untuk menghilangkan penyebaran aplikasi. Tugas-tugas membagi KR menjadi tujuan yang lebih kecil dan dapat dikelola. Otomatisasi untuk menjaga pembaruan tetap teratur. Dashboard untuk melacak kemajuan dari tingkat tim hingga perusahaan. Yang menyatukan semuanya adalah lapisan AI kontekstual. ClickUp Brain membantu menghasilkan ringkasan dan mengekstrak wawasan dari pekerjaan yang sudah dilakukan di ruang kerja Anda. ClickUp Super Agents bertindak seperti rekan kerja AI yang mirip manusia yang dapat Anda sebutkan (@mention) atau tugaskan pekerjaan (bagus untuk memantau pergerakan KR, mengidentifikasi risiko sejak dini, dan menyusun pembaruan mingguan).