Apakah Anda seorang pembuat konten dan merasa tertekan untuk terus mengikuti tren?

Hal itu bisa sulit untuk dikelola, dan Anda tidak sendirian! Jika Anda membuat konten sebagai pekerjaan, Anda harus memposting secara konsisten sambil tetap mempertahankan suara merek Anda. Itu banyak yang harus dikelola, terutama saat pengguna media sosial rata-rata menghabiskan 2 jam dan 23 menit per hari di platform media sosial.

Alat AI seperti Grok AI dapat membantu Anda menjaga frekuensi tersebut tanpa mengubah alur kerja kreatif Anda menjadi tugas yang membosankan dengan membantu Anda dalam strategi konten Anda.

Dalam panduan ini, kita akan membahas cara menggunakan Grok untuk strategi kreator dan meninjau beberapa prompt dan trik untuk menggunakan Grok secara efektif.

Apa Itu Grok dan Mengapa Berguna bagi Kreator?

Grok adalah asisten AI yang merupakan bagian dari xAI milik Elon Musk. Anda dapat menggunakannya di X (sebelumnya Twitter) dan di pengalaman web dan seluler Grok. Secara umum, Grok digunakan untuk merangkum posting X dan memberikan informasi tambahan kepada pengguna.

Grok juga menjawab pertanyaan, mengemukakan ide, dan membantu Anda memahami topik yang kompleks. Ia juga dapat melakukan analisis sentimen dan menghasilkan konten dengan nada humoris.

Keunggulan sebenarnya Grok bagi kreator adalah kecepatan dan konteksnya. Grok dapat mencari posting publik di X dan melakukan pencarian web secara real-time. Karena itu, Grok sangat berguna saat Anda merencanakan konten seputar topik dan tema yang sedang tren.

Bagi para pembuat konten, hal ini penting karena proses pembuatan konten Anda sering kali dimulai dengan satu pertanyaan: “Apa yang sedang diperhatikan orang minggu ini?”

🧠 Tahukah Anda? Kata " Grok " awalnya berasal dari novel fiksi ilmiah tahun 1961, di mana kata tersebut berarti memahami sesuatu secara mendalam dan intuitif.

Manfaat Menggunakan Grok untuk Strategi Konten

Berikut beberapa manfaat menggunakan Grok untuk strategi konten Anda:

Deteksi tren : Temukan topik yang sedang tren lebih cepat dengan menggunakan Grok AI yang dilengkapi data real-time dan pencarian web real-time.

Sudut pandang audiens : Ubah percakapan saat ini menjadi sudut pandang yang sesuai dengan audiens target dan tujuan keterlibatan audiens Anda.

Ideasi yang lebih cepat : Generate ide untuk postingan blog, postingan media sosial, dan salinan iklan tanpa menghambat proses pembuatan konten Anda.

Penjelasan yang lebih jelas : Jelaskan topik kompleks dengan bahasa yang sederhana, sehingga audiens Anda tidak meninggalkan halaman.

Kecepatan dalam membuat draf : Tulis draf pertama lebih cepat, lalu gunakan revisi untuk memperkuat suara merek dan struktur Anda.

Hasil yang lebih relevan : Dapatkan jawaban Grok berdasarkan apa yang orang posting di platform X (sebelumnya Twitter), bukan hanya informasi umum.

Perekaman tanpa tangan: Gunakan mode suara saat Anda ingin jawaban cepat saat berjalan, bepergian, atau mengumpulkan ide. : Gunakan mode suara saat Anda ingin jawaban cepat saat berjalan, bepergian, atau mengumpulkan ide.

💡 Tips Pro: Buat dua draf secara sengaja. Minta Grok untuk menulis satu versi dalam gaya "fun mode" yang menambahkan humor, lalu satu versi dalam gaya "regular mode" yang tetap langsung. Anda tetap menggunakan ide yang sama. Anda uji versi mana yang lebih cocok dengan merek dan audiens Anda.

Bagaimana Cara Menggunakan Grok untuk Perencanaan Konten?

Perencanaan dan strategi adalah dua area di mana alat AI dapat menghemat waktu Anda paling banyak. Jika Anda ingin mendapatkan nilai maksimal dari Grok AI, gunakan alat ini untuk mulai merencanakan konten Anda sebelum mulai menulis. Berikut adalah beberapa cara menggunakan Grok untuk perencanaan konten:

1) Atur masukan Anda (sehingga Grok tidak perlu menebak)

Berikan Grok brief yang jelas:

Niche dan audiens Anda

Platform (akun X, Instagram, LinkedIn, YouTube, dll.)

Tujuan konten Anda (jangkauan, prospek, komunitas, penjualan)

Aturan merek Anda (tone, kata-kata yang harus dihindari, gaya CTA)

📌 Contoh prompt “Grok, saya adalah kreator solo di bidang pendidikan fintech. Target audiens saya adalah analis pemula di India. Buat strategi konten 14 hari menggunakan tren terkini, dengan 1 konten panjang per minggu dan posting media sosial harian. Pertahankan nada yang langsung, penasaran, dan praktis. ”

melalui Grok

2) Gunakan Grok untuk mendeteksi tren, lalu saring sesuai niche Anda.

Grok dapat menggunakan data real-time dari postingan publik X dan pencarian web. Hal ini berguna saat Anda membutuhkan tinjauan cepat tentang topik yang sedang dibahas oleh orang-orang. Minta Grok untuk menampilkan topik tren, lalu prioritaskan secara otomatis:

“Trend mana yang paling relevan dengan niche saya dan mengapa?”

“Tren mana yang bisa saya kuasai dengan sudut pandang yang unik?”

melalui Grok

3) Ubah tren menjadi kalender yang dapat Anda implementasikan

Setelah Grok menampilkan tema-tema yang sedang tren, mintalah Grok untuk:

Buat topik utama

Sarankan tema mingguan

Buat jenis postingan (thread, carousel, video pendek, live, buletin)

Buat jadwal yang ringan

Bagaimana Cara Menggunakan Grok untuk Pembuatan Konten?

Saat Anda membuat konten, Grok bekerja paling baik jika Anda memperlakukannya seperti mitra kolaborasi dan menggunakannya melalui proses yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk membuat draf awal yang baik dengan Grok:

1. Gunakan Grok untuk draf awal yang dapat Anda kembangkan.

Minta Grok untuk membuat:

Hooks dan scroll-stoppers untuk media sosial

“3 sudut pandang” draf sehingga Anda dapat memilih yang terbaik.

Skrip dan teks pendek

Ide dan kerangka kerja untuk konten berbentuk panjang

Varian teks iklan untuk penawaran, magnet prospek, atau peluncuran produk.

📌 Contoh alur kerja (dapat diulang): Minta Grok untuk 10 ide Pilih 2 ide dan minta 3 poin menarik untuk masing-masing. Pilih 1 hook dan minta Grok untuk menulis draf postingan. Minta tindak lanjut: opsi CTA, hashtag (jika relevan), nada alternatif.

2. Mode Seru vs Mode Biasa (gunakan sebagai petunjuk prompt)

Ini sesuai dengan cara Grok diposisikan sebagai asisten yang dapat tetap cerdas dan lucu sambil tetap membantu. Bahkan jika antarmuka pengguna Anda tidak menampilkan tombol toggle, Anda tetap dapat mengontrol nada:

“Berikan respons dalam mode seru dan tambahkan humor.” (bagus untuk hook, meme, dan suara merek yang playful)

“Berikan tanggapan dalam mode reguler dengan jawaban cepat dan tanpa lelucon.” (sangat cocok untuk ringkasan penelitian, struktur, dan kejelasan)

Cara Menggunakan Grok untuk Optimasi Kinerja

Grok tidak akan secara otomatis mengetahui analitik Anda kecuali Anda memberikan data kepadanya.

Namun, setelah Anda memasukkan metrik, Grok dapat melakukan perencanaan strategis yang sesungguhnya dengan cepat. Berikut adalah beberapa proses yang dapat Anda ikuti untuk membantu Grok menghitung dan mengoptimalkan kinerja strategi konten Anda:

1) Tempelkan 10 posting terakhir Anda dan hasilnya

Sertakan hal-hal berikut:

Posting teks

Topik

Format

Impresi, suka, komentar, simpan, klik

Catatan Anda sendiri (apa yang terasa mudah vs. dipaksakan)

📌 Contoh prompt“Grok, berikut adalah 10 posting terakhir saya beserta metriknya. Lakukan analisis strategis: identifikasi pola, jelaskan faktor yang mendorong keterlibatan audiens, dan sarankan 5 eksperimen untuk minggu depan.”

melalui Grok

2) Minta perbaikan khusus platform

Di X : Minta Grok untuk kalimat yang lebih ringkas, pembuka yang lebih baik, dan tanggapan yang lebih kuat.

Di Instagram: Minta struktur carousel dan teks per slide.

Di LinkedIn: Minta bingkai sudut pandang yang lebih kuat dan petunjuk kredibilitas.

melalui Grok

📮 ClickUp Insight: 47% tim tidak mengukur dampak AI, dan hanya 10% yang melacak hasil dengan metrik nyata. Dalam banyak kasus, pemimpin seringkali tidak melihat di mana alat AI memberikan nilai, jika ada. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan mengintegrasikan AI ke dalam satu ruang kerja terpadu di mana setiap tindakan, pembaruan, dan hasil terhubung. Dampaknya terlihat: lebih dari 150.000 perusahaan, termasuk Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, dan Fortinet, menggunakan ClickUp Brain untuk mencapai hasil yang terukur. Tim melaporkan penghematan biaya hingga 88%, 1,1 hari yang dihemat per minggu, dan penyelesaian tugas 3 kali lebih cepat karena Brain menggantikan puluhan alat yang terpisah dengan satu AI yang berfungsi di seluruh alur kerja mereka. Super Agents dapat disesuaikan dan dapat menangani alur kerja yang sangat spesifik untuk Anda, dengan konfigurasi minimal

3) Gunakan Grok untuk "apa yang harus diuji selanjutnya"

Minta hal berikut:

Dua versi dari postingan yang sama (kontroversial vs netral)

Eksperimen CTA

Hipotesis waktu posting

Ide pengelompokan topik

melalui Grok

Prompt Grok Terbaik untuk Kreator

Anda dapat menggunakan prompt ini sebagai templat konten yang dapat digunakan ulang. Ganti dengan niche, suara merek, dan platform Anda.

⏭️ Prompt 1: “Grok, daftar 15 topik tren di niche saya, lalu urutkan berdasarkan nilai potensial untuk audiens saya.”

melalui Grok

Manfaat: Dengan prompt ini, Anda mendapatkan gambaran cepat tentang topik yang sedang tren. Kemudian Grok AI memberikan daftar terurut untuk memilih posting yang sesuai dengan audiens target dan strategi konten Anda.

⏭️ Prompt 2: “Jelaskan tren ini dengan bahasa yang sederhana, lalu berikan saya 5 sudut pandang yang bertentangan yang bisa saya posting di X.”

melalui Grok

Manfaat: Ini membantu Anda mengidentifikasi apa yang sering diulang oleh orang dan di mana celahnya. Anda juga mendapatkan sudut pandang yang dapat diubah menjadi posting media sosial di berbagai platform.

⏭️ Prompt 3: “Generate ideas: 20 ide postingan untuk 30 hari ke depan, dibagi berdasarkan pendidikan, opini, dan di balik layar.”

melalui Grok

Manfaat: Grok juga memberikan masukan yang bersih untuk konten panjang.

⏭️ Prompt 4: “Tulis 5 kalimat pembuka untuk topik ini. Buat 2 dalam mode santai, 3 dalam mode biasa.”

melalui Grok

Manfaat: Anda mendapatkan lebih banyak opsi untuk diuji, sehingga Anda dapat meningkatkan keterlibatan audiens dengan usaha yang lebih sedikit.

Prompt 5: “Buat strategi konten untuk platform-platform berikut: X, Instagram, dan LinkedIn. Ide inti yang sama, dengan format yang disesuaikan.”

melalui Grok

Manfaat: Anda dapat menjaga konsistensi merek Anda sambil menguji nada. Hal ini berguna ketika Anda ingin variasi tanpa membuat alur kerja Anda menjadi kacau.

⏭️ Prompt 6: “Ubah catatan kasar ini menjadi thread dengan 7 postingan. Pastikan suara merek tetap konsisten.”

melalui Grok

Manfaat: Anda juga mendapatkan struktur sederhana yang dapat Anda gunakan ulang setiap minggu.

⏭️ Prompt 7: “Buat draf teks iklan untuk penawaran ini. Berikan 10 variasi: langsung, berbasis cerita, playful, premium.”

melalui Grok

Manfaat: Ini mendukung tujuan pemasaran digital seperti leads, subscriber, atau klien.

⏭️ Prompt 8: “Ubah topik kompleks ini menjadi 3 contoh yang mudah dipahami oleh pemula, lalu tambahkan ringkasan satu kalimat. ”

melalui Grok

Manfaat: Ini membantu Anda tetap konsisten di berbagai platform tanpa perlu menulis ulang dari awal.

⏭️ Prompt 9: “Saya pemilik bisnis yang menjual layanan. Tulis 5 postingan yang menarik klien tanpa terdengar seperti penjualan.”

melalui Grok

Manfaat: Anda mendapatkan wawasan cepat yang dapat Anda terapkan. Ini adalah cara praktis untuk meningkatkan kinerja dan alur kerja kreatif.

⏭️ Prompt 10: “Jawab pertanyaan yang kemungkinan besar diajukan oleh audiens saya tentang topik ini, lalu sarankan format posting untuk setiap jawaban.”

melalui Grok

Manfaat: Keterlibatan audiens yang konsisten seringkali lebih penting daripada memposting lebih banyak.

⏭️ Prompt 11: “Tulis ulang postingan ini untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Jadikan lebih singkat, jelas, dan spesifik.”

melalui Grok

Manfaat: Ini berguna untuk usaha kecil dan pemilik usaha yang sedang menguji iklan berbayar di media sosial.

⏭️ Prompt 12: “Buat papan suasana merek yang bersih untuk seorang kreator di niche [niche]. Gunakan palet warna [palet warna], [2–3] tekstur, dan [3] gaya ikon. Tambahkan ubin utama dengan ‘[tagline merek]’ sebagai area tempatholder (tanpa teks yang dapat dibaca). Sertakan ruang untuk logo di pojok kanan atas. Gaya: modern, minimalis, konten berkualitas tinggi. Rasio aspek 1:1.”

melalui Grok

Manfaat: Ini membantu Anda menjaga konsistensi tampilan merek sebelum membuat konten secara massal. Anda dapat menggunakan kembali warna dan gaya ikon yang sama di seluruh posting media sosial dan templat, sehingga audiens Anda mulai mengenali karya Anda lebih cepat. Hal ini juga mempercepat alur kerja kreatif Anda dengan menghilangkan kebutuhan untuk membuat keputusan desain dari awal setiap kali.

⏭️ Prompt 13: “Desain gambar sampul carousel yang mencolok untuk posting media sosial tentang ‘[topik]’. Tunjukkan metafora visual sederhana (tanpa teks). Sisakan area kosong yang besar untuk judul. Gunakan gaya merek yang konsisten: [kata sifat], [palet warna]. Tambahkan petunjuk gerakan halus, seperti panah atau bentuk. Rasio aspek 4:5.”

melalui Grok

Manfaat: Ini memberikan slide pertama yang menarik perhatian, meningkatkan keterlibatan audiens. Ruang judul yang kosong memudahkan Anda untuk menggunakan kembali desain untuk topik baru, sementara metafora visual membantu Anda menjelaskan topik kompleks dengan cara yang sederhana. Anda juga menjaga konsistensi strategi konten dengan menggunakan sistem visual yang sama untuk setiap carousel.

⏭️ Prompt 14: “Buat grafik yang mencolok untuk platform X yang menandakan ‘topik tren’ tanpa menggunakan teks. Gunakan bentuk grafik abstrak yang bersih, penanda perhatian, dan titik fokus yang kuat. Pastikan sesuai dengan merek untuk kreator [niche]. Gaya: tajam, kontras tinggi, tidak berantakan. Rasio aspek 16:9.”

melalui Grok

Manfaat: Ini membantu Anda merespons tren tanpa bergantung pada postingan yang berat teks. Ini berguna saat Anda ingin tampilan visual yang bersih yang menunjukkan "ini tentang tren terkini" dan sesuai dengan merek Anda, bahkan jika Anda memposting dengan cepat. Anda juga dapat menggunakan tata letak yang sama sebagai gaya yang dapat diulang untuk postingan deteksi tren.

⏭️ Prompt 15: “Buat latar belakang thumbnail YouTube untuk video tentang ‘[topik]’. Tampilkan pengaturan meja kreator dengan [properti utama 1], [properti utama 2], dan tema AI yang halus (bentuk UI yang mengambang). Letakkan subjek di sebelah kiri dan biarkan sisi kanan bersih untuk overlay teks (tanpa teks yang dapat dibaca). Pencahayaan: studio, fokus tajam. Rasio aspek 16:9.”

melalui Grok

Manfaat: Ini membantu Anda menghasilkan konten berkualitas tinggi lebih cepat dengan memberikan dasar thumbnail yang sudah disusun untuk overlay teks. Tata letak subjek kiri/ruang kanan membuat judul Anda mudah dibaca dan menjaga thumbnail tetap bersih.

Tips untuk Menggunakan Grok dengan Efektif

Alat AI akan memberikan hasil sebaik prompt yang Anda masukkan ke dalamnya. Berikut beberapa tips untuk menggunakan Grok secara efektif:

Tip 1: Tulis prompt seperti brief kreator

Grok bekerja paling baik ketika Anda membagikan detail lebih lanjut tentang merek Anda, audiens target, tujuan, dan rencana konten jangka panjang. Beritahu Grok siapa Anda, apa yang Anda buat, dan siapa yang Anda layani. Kemudian jelaskan seperti apa "selesai" itu.

📌 Contoh prompt: “Grok, saya membuat konten media sosial untuk pendiri startup solo. Target audiens saya adalah bisnis kecil tahap awal. Buat ide untuk 10 postingan. Pertahankan nada yang praktis. Tambahkan 1 CTA yang jelas per postingan.”

melalui Grok

Tip 2: Gunakan informasi real-time, lalu fokuskan pada niche Anda.

Minta Grok untuk memindai percakapan saat ini terlebih dahulu. Kemudian, instruksikan Grok untuk mencari posting publik di X dan menjalankan pencarian web real-time. Terapkan filter untuk memastikan hasilnya fokus dan relevan bagi Anda dan audiens Anda.

📌 Contoh prompt: “Gunakan Grok untuk menemukan 10 topik tren di niche saya. Kemudian pilih tiga yang sesuai dengan merek saya. Jelaskan alasannya.”

melalui Grok

Tip 3: Minta struktur sebelum meminta Grok untuk menulis.

Mulailah dengan format konten yang Anda butuhkan saat ini. Kemudian minta Grok untuk membuat konten.

Anda dapat mencoba urutan ini:

“Berikan saya 5 sudut pandang.” “Berikan saya 3 poin kunci per sudut pandang.” “Tulis posting untuk hook terbaik.” “Berikan saya konten lanjutan: lebih singkat, lebih menarik, dan lebih aman untuk merek.”

Hal ini menjaga proses pembuatan konten Anda tetap terstruktur dan menghasilkan output yang lebih terfokus, yang lebih relevan untuk audiens target dan strategi konten Anda.

melalui Grok

Tip 4: Gunakan "mode menyenangkan" dan "mode reguler" sebagai petunjuk prompt.

Anggap mode menyenangkan sebagai panduan gaya.

Minta Grok untuk menambahkan humor saat sesuai dengan merek Anda.

Gunakan mode reguler saat Anda ingin jawaban cepat dan struktur yang rapi.

📌 Contoh prompt: “Tulis postingan ini dalam mode yang menyenangkan dan tambahkan humor, tetapi tetap pertahankan fakta-faktanya. Kemudian tulis ulang dalam mode biasa.”

melalui Grok

Tip 5: Tangkap ide dengan cepat menggunakan input suara

Ketika Anda mendapatkan ide, Anda perlu menyimpannya.

Gunakan mode suara di aplikasi Grok iOS untuk mengucapkan draf kasar Anda.

Kemudian minta Grok untuk mengubahnya menjadi posting media sosial, thread, atau outline konten panjang.

🧠 Tahukah Anda? Data GWI menunjukkan bahwa pengguna rata-rata mengunjungi 6,75 platform media sosial setiap bulan. Itulah mengapa perencanaan "multiple platforms" sangat penting. Audiens Anda berpindah-pindah lebih sering daripada yang Anda kira.

Batasan Grok untuk Strategi Kreator

Grok adalah cara yang berguna untuk menghasilkan ide, menyusun postingan media sosial, dan merespons tren.

Grok juga terasa lebih terintegrasi dengan platform X dibandingkan kebanyakan chatbot AI. Namun, ada beberapa batasan dalam menggunakan Grok. Mari kita bahas di bawah ini:

Grok bisa terdengar yakin tetapi tetap salah dalam fakta.

Grok masih dalam versi awal di beberapa konteks. X secara eksplisit memperingatkan bahwa Grok mungkin "memberikan informasi yang tidak akurat secara faktual," merangkum dengan salah, atau melewatkan konteks. Hal ini penting saat Anda membuat konten tentang tren terkini, topik yang sedang tren, atau topik yang kompleks.

Jadi, saat Anda menggunakan Grok untuk hal-hal yang bersifat faktual, lakukan langkah verifikasi cepat untuk memastikan semua informasi akurat.

“Data real-time” bisa berisik dan tidak selalu berguna.

Data real-time terdengar sempurna untuk mendeteksi tren. Namun, dalam praktiknya, hal ini juga bisa membuat Anda tenggelam dalam konten yang tidak relevan. Hal ini terutama berlaku di platform X, di mana tren bergerak cepat dan konteks berubah dengan cepat.

Grok dapat memutuskan untuk mencari posting publik di X dan melakukan pencarian web secara real-time, yang sangat berguna untuk kecepatan, tetapi Anda tetap perlu menyaring apa yang sebenarnya relevan dengan niche dan audiens target Anda.

Jika Anda mengejar setiap tren, strategi konten Anda bisa kehilangan fokus. Anda akan memposting lebih banyak, tetapi suara merek Anda bisa mulai terasa tidak konsisten di berbagai platform.

Prompt dan interaksi Anda mungkin digunakan untuk pelatihan, tergantung pada pengaturan.

Jika Anda menggunakan Grok di X, xAI menyatakan bahwa mereka mungkin membagikan data publik X Anda, interaksi, masukan, dan hasil Anda dengan Grok untuk melatih dan menyempurnakan model, dan mereka menjelaskan kontrol yang dapat Anda gunakan (seperti Private Chat, jika tersedia) untuk menghindari hal tersebut. Hal ini perlu dipertimbangkan jika Anda menulis draf klien atau catatan kampanye sensitif di dalam obrolan.

Intinya sederhana: jangan anggap Grok seperti buku catatan pribadi kecuali Anda telah memeriksa pengaturan Anda dan merasa nyaman dengan kebijakannya.

Jangan memasukkan informasi pribadi atau sensitif ke dalam Grok

X secara eksplisit memberitahu Anda untuk tidak membagikan data pribadi atau informasi sensitif dan rahasia dalam percakapan dengan Grok. Kebijakan privasi xAI juga meminta Anda untuk tidak menyertakan informasi pribadi dalam prompt dan input.

Jika Anda pemilik bisnis atau mengelola klien, jaga agar dokumen draf tetap umum. Hapus nama, anggaran, dan detail identifikasi lainnya. Anda tetap dapat mendapatkan bantuan perencanaan strategis, garis besar, dan ide tanpa mengungkapkan informasi rahasia.

Fitur dan akses bervariasi tergantung di mana Anda menggunakan Grok

Anda dapat menggunakan Grok melalui X sebagai aplikasi mandiri dan di Grok.com. Fitur dapat bervariasi tergantung lokasi dan paket. Jadi, alur kerja yang berfungsi di ponsel Anda mungkin tidak sesuai dengan yang Anda lihat di akun X Anda, atau sebaliknya.

Itulah mengapa Anda harus menjaga fleksibilitas alat strategi konten Anda. Grok dapat menjadi alat yang powerful, tetapi Anda tetap membutuhkan alat AI lain untuk perencanaan, produksi, dan penerbitan saat Anda membutuhkan konsistensi.

Alternatif Terbaik untuk Grok bagi Kreator

Strategi konten jarang gagal karena Anda "kehabisan ide." Strategi tersebut gagal karena pekerjaan menjadi berantakan: pemantauan tren berada di tab yang berbeda, draf berada di tab lain, umpan balik tersembunyi di DM, dan kalender konten Anda berada di tempat lain sama sekali.

Kemudian AI sprawl mulai berlaku, di mana tim Anda menggunakan berbagai alat AI untuk mengembangkkan ide dan membuat konten.

Di situlah ClickUp berfungsi sebagai alternatif yang lebih cerdas daripada Grok.

Alih-alih menambahkan lagi chatbot AI, ClickUp dirancang sebagai ruang kerja AI terintegrasi, di mana tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan asisten/agen AI Anda dapat bekerja sama dengan konteks penuh. Jadi, "mesin ide" dan sistem eksekusi Anda tidak lagi menjadi alat terpisah.

Mengapa ClickUp Brain terasa berbeda dari "sekadar chatbot biasa"

ClickUp Brain dirancang untuk beroperasi di lingkungan kerja aktual Anda (tugas, Dokumen, obrolan, dan rapat) dan memastikan semua konten dan data Anda terintegrasi dalam alur kerja kreatif tempat Anda merencanakan dan melaksanakan.

ClickUp juga mendukung akses multi-model (ke model dari ChatGPT, Gemini, dan Claude) dengan kontrol privasi dan keamanan yang terpadu, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah platform untuk mendapatkan gaya penulisan atau kedalaman pemikiran yang berbeda.

Begini cara ClickUp Brain membantu Anda saat mencoba mengikuti tren media sosial dan pembuatan konten:

Kurangi perpindahan antar alat : Simpan strategi konten, tugas, dan draf di satu tempat sehingga Anda tidak perlu menyalin jawaban Grok ke tiga tempat berbeda.

Perencanaan dan pelaksanaan yang lebih cepat : Ringkas thread tugas dan : Ringkas thread tugas dan ClickUp Docs saat Anda perlu beralih dari ide ke rencana yang siap dipublikasikan.

Bantuan cepat melalui komentar berurutan dan ClickUp Chat : Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk mencari diskusi lama, langkah selanjutnya, atau ringkasan yang jelas saat Anda bekerja.

Berikut adalah video tentang cara menulis hampir apa saja dengan ClickUp Brain:

💡Tips Pro: ClickUp Super Agents dirancang untuk mengambil tindakan berdasarkan pemicu dan kondisi menggunakan instruksi yang Anda tentukan. Hal ini memastikan proses pembuatan konten Anda tetap berjalan bahkan saat Anda sibuk hanya dengan merancang ide konten. Dapatkan jawaban otomatis dan ringkasan dari agen AI berbasis pemicu dengan ClickUp Agents Bagi kreator dan manajer media sosial, proses idealnya akan terlihat seperti ini: Otomatis buat tugas "repurpose pack" saat sebuah postingan ditandai sebagai "Published".

Buat draf caption awal dan variasi CTA saat tugas masuk ke tahap Review.

Ringkas umpan balik komentar menjadi langkah-langkah jelas saat proses persetujuan menjadi rumit.

Buat ringkasan mingguan tentang apa yang telah dikirimkan, apa yang terhambat, dan apa yang memerlukan tindak lanjut.

ClickUp Brain menyediakan prompt yang dapat digunakan kembali oleh kreator untuk strategi konten.

Berikut beberapa prompt yang dapat Anda coba di ClickUp Brain untuk mengembangkan dan mengoptimalkan strategi konten Anda:

“Ubah 5 topik ini menjadi 3 pilar konten untuk audiens target saya, dengan sudut pandang yang jelas untuk masing-masing.”

“Buat rencana konten 14 hari di X, Instagram, dan LinkedIn menggunakan suara merek saya: [tempel panduan suara]. ”

“Berikan saya 10 ide postingan dari masalah utama audiens ini: [masalah utama], dibagi menjadi kategori pendidikan, opini, dan di balik layar.”

melalui ClickUp Brain

“Tulis 5 kalimat pembuka untuk ide ini, lalu tulis ulang yang terbaik dalam dua gaya: tegas dan tenang.”

“Ubah outline panjang ini menjadi: 1 utas X, 1 posting LinkedIn, dan 1 skrip video pendek.”

“Buatlah ringkasan kreatif sederhana untuk postingan ini: tujuan, pesan, ajakan bertindak (CTA), poin bukti, dan daftar aset.”

melalui ClickUp Brain

“Ringkas umpan balik dalam thread ini dan ubah menjadi daftar langkah selanjutnya yang jelas bersama pemiliknya.”

“Berdasarkan metrik ini, sarankan 5 eksperimen untuk minggu depan dan jelaskan apa yang ingin dipelajari dari setiap tes.”

melalui ClickUp Brain

Dapatkan jawaban yang lebih andal dengan ClickUp Enterprise Search

Cari di seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda dengan Pencarian Perusahaan ClickUp

Salah satu batasan terbesar Grok bagi kreator adalah kepercayaan: Grok bisa terdengar pasti namun tetap salah, terutama saat Anda bergerak cepat pada topik yang sedang tren.

ClickUp’s Enterprise Search dirancang untuk memberikan “jawaban yang dapat diandalkan” di dalam ruang kerja Anda, mengekstrak data dari tugas, Dokumen, obrolan, dan rapat, serta menampilkan respons dengan konteks (dan kutipan, tergantung pada pengalaman). Sistem ini juga melakukan indeksasi secara berkala, sehingga hasil pencarian Anda tetap up-to-date seiring perubahan pekerjaan Anda.

Lebih baik lagi untuk tim: Pencarian Perusahaan (Enterprise Search) mendukung izin akses, sehingga pengguna hanya melihat konten yang sudah mereka miliki aksesnya di alat terhubung (berguna saat mengelola folder klien, aset merek, atau dokumen mitra).

Tangkap ide lebih cepat dengan ClickUp BrainGPT + Talk to Text

Gunakan suara Anda untuk mencatat dan merangkum, lalu lihat semua transkrip dengan ClickUp BrainGPT’s Talk to Text

Jika Anda menyukai mode suara Grok untuk penangkapan cepat, ClickUp BrainGPT, aplikasi AI mandiri dari ClickUp, dan fitur Talk to Text- nya adalah versi "creator ops" dari alur kerja tersebut.

Dengan Talk to Text, Anda dapat mendiktekan ide dan langsung mengubahnya menjadi teks yang rapi. Ini sangat berguna untuk kalimat pembuka, teks iklan, atau garis besar konten panjang yang kasar saat Anda sedang berjalan atau di antara sesi syuting.

Anda dapat mengakses ClickUp BrainGPT melalui aplikasi desktop khusus atau menggunakan ekstensi Chrome BrainGPT, yang memungkinkan Anda mencari ClickUp, web, dan file terhubung (seperti Drive/SharePoint/GitHub) langsung dari browser Anda.

Tingkatkan Strategi Konten Anda dengan ClickUp

Menggunakan Grok AI untuk strategi kreator bekerja paling baik ketika Anda menggunakannya sebagai mesin ide Anda.

Anda menggunakan Grok untuk menghasilkan ide, menjelajahi topik yang sedang tren, dan mendapatkan jawaban cepat dari informasi real-time. Kemudian, pindahkan pekerjaan ke sistem yang membantu Anda merencanakan, menulis, meninjau, dan mempublikasikan tanpa kehilangan suara merek atau jadwal Anda.

Di situlah ClickUp berperan sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang memungkinkan Anda merancang, merencanakan, membuat, dan melaksanakan strategi konten Anda di satu platform.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mengubah draf menjadi pekerjaan yang dapat dilacak, merangkum umpan balik, dan memastikan tim Anda sejalan dengan tujuan konten jangka panjang Anda.

Daftar gratis di ClickUp dan tingkatkan strategi konten Anda ke level berikutnya.