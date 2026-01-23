Claude Opus vs. Sonnet: Cara Memilih Model AI yang Tepat

Jika Anda ingat "The Matrix," ini adalah momen "pil merah atau pil biru," kecuali pilihan kali ini adalah antara dua model Claude yang berperilaku sangat berbeda begitu pekerjaan dimulai.

AI kemungkinan besar sudah menjadi bagian dari alur kerja Anda. Dalam survei terbaru Stack Overflow Developer Survey, 84% responden menyatakan bahwa mereka menggunakan atau berencana menggunakan alat AI dalam proses pengembangan mereka. Namun, bagian yang menantang adalah memilih model yang tepat untuk tugas tersebut.

Keputusan antara Claude Opus dan Sonnet lebih tentang kesesuaian daripada sekadar tren. Apakah Anda menghadapi persyaratan yang panjang dan debugging bertahap? Atau apakah Anda menangani tugas pemrograman bervolume tinggi di mana kecepatan dan biaya sama pentingnya dengan kualitas output?

Dalam blog ini, Anda akan melihat perbedaan antara Claude Opus dan Claude Sonnet dalam hal penalaran, pembangkitan kode, dan kompromi jendela konteks. Anda juga akan mendapatkan aturan praktis sederhana berdasarkan kompleksitas tugas dan alur kerja tim.

Claude Opus vs. Sonnet Sekilas

Ketika berbicara tentang kedalaman penalaran, pembangkitan kode, dan alur kerja dengan konteks panjang, berikut adalah perbandingan langsung antara Claude Opus dan Claude Sonnet:

Fitur Claude Opus (4.5) Claude Sonnet (4.5) ClickUp Brain + Codegen (Bonus) Alasan dan tugas kompleks Dirancang untuk keputusan berisiko tinggi di mana penalaran canggih dan konsistensi menjadi hal yang paling penting. Cocok untuk tugas penalaran sehari-hari di mana kecepatan dan kualitas yang konsisten menjadi prioritas. Menggunakan model yang paling sesuai (termasuk Claude) dalam konteks kerja nyata, sehingga penalaran didasarkan pada tugas, spesifikasi, dan jadwal yang sebenarnya. Pengkodean lanjutan dan pembangkitan kode Terbaik untuk pemrograman kompleks, refaktorisasi multi-file, dan debugging yang rumit dengan siklus tinjauan yang lebih sedikit. Sangat cocok untuk tugas pemrograman yang cepat seperti fitur kecil, perbaikan, dan draf dokumentasi. Menghasilkan kode secara langsung dari tugas yang dilacak dan spesifikasi, menjaga implementasi terikat dengan pengiriman, tinjauan, dan kepemilikan. Penggunaan alat dan agen yang berjalan lama Dirancang untuk mengurangi kesalahan panggilan alat dalam menjalankan agen dalam waktu lama. Optimal untuk mengikuti instruksi dan koreksi kesalahan. Agen asli yang beroperasi di dalam ruang kerja, memicu pembaruan, serah terima, dan perubahan alur kerja tanpa rantai alat yang rapuh. Jendela konteks dan pekerjaan dengan konteks panjang Kuat dalam menangani persyaratan besar, log, dan keputusan yang kompleks. Lebih praktis untuk alur kerja dengan konteks besar yang sering dilakukan secara besar-besaran. Kontekstual bukanlah prompt. Brain dan Codegen secara default melihat tugas, dokumen, komentar, riwayat, dan ketergantungan. Biaya dan penggunaan volume tinggi Pilihan yang lebih berat ketika keakuratan lebih penting daripada biaya. Lebih efisien secara biaya untuk pekerjaan sehari-hari dengan volume tinggi. Mengoptimalkan biaya dengan mengalokasikan tugas ke model yang tepat, sambil mengurangi pekerjaan ulang dan beban koordinasi. Terbaik untuk Pemimpin teknik yang menangani penalaran kompleks di mana "hampir benar" dapat menimbulkan biaya tinggi. Tim yang menginginkan model cepat dan seimbang untuk pekerjaan sehari-hari. Tim yang membutuhkan pemikiran → eksekusi → pelacakan dalam satu sistem, bukan hanya jawaban yang lebih baik.

Apa Itu Claude Opus?

Claude Opus adalah opsi paling canggih dari Anthropic dalam jajaran Claude, dirancang untuk pekerjaan di mana tim Anda tidak bisa menerima "hampir benar." Ini adalah jenis model yang Anda pilih ketika Anda membutuhkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan desain, eskalasi pelanggan, atau analisis pasca-insiden produksi.

Jika Anda mengevaluasi model Claude untuk penggunaan produksi, Opus adalah opsi 'go deep' dalam jajaran model tersebut.

Dalam lini Opus saat ini, Claude Opus 4.5 adalah model terbaru, dengan Claude Opus 4.1 dan Claude Opus 4 sebagai model sebelumnya yang masih mungkin Anda temui dalam dokumen dan implementasi. Claude Opus 4.5 adalah pilihan terbaik saat Anda membutuhkan penalaran canggih untuk tugas-tugas kompleks.

Ia menangani segala hal, termasuk mengubah persyaratan yang rumit menjadi rencana yang jelas, mengidentifikasi ketergantungan tersembunyi sejak dini, dan mengurangi bolak-balik sebelum tim teknik mulai membangun.

Di berbagai versi, Claude Opus paling unggul saat pekerjaan melibatkan banyak file atau spesifikasi yang panjang. Jendela konteks yang lebih besar membantu Anda mempertahankan standar, kasus khusus, dan keputusan sebelumnya, sehingga pembangkitan kode tetap konsisten, tinjauan kode lebih bersih, dan pengulangan pekerjaan berkurang.

Fitur Claude Opus 4.5

Claude Opus dirancang untuk situasi di mana "cukup baik" dapat menyebabkan masalah tambahan di kemudian hari. Fitur-fitur ini paling penting saat Anda menangani tugas-tugas kompleks dan pemrograman tingkat lanjut.

Alat ini mendukung penalaran multi-langkah yang membantu tim Anda mendeteksi celah lebih awal, melakukan koreksi lebih sedikit, dan meluncurkan produk dengan lebih percaya diri. Manfaat praktisnya adalah pengurangan pekerjaan ulang setelah tinjauan kode, lebih sedikit kejutan mendadak dalam pengujian kualitas (QA), dan transisi yang lebih lancar antar tim insinyur perangkat lunak.

Fitur #1: Kontrol upaya untuk jawaban lebih cepat atau pemikiran yang lebih mendalam

Melalui Anthropic

Claude Opus 4.5 memungkinkan Anda mengontrol seberapa besar "usaha pemikiran" yang diterapkan, sehingga Anda dapat menukar kecepatan dengan kedalaman tanpa perlu mengganti model AI di tengah tugas. Hal ini berguna saat kompleksitas tugas bervariasi antara pemeriksaan cepat dan tugas kompleks yang memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Bagi pemimpin teknis, hal ini membantu mengelola latensi dan efisiensi biaya sambil tetap mendapatkan penalaran canggih saat dibutuhkan. Anda dapat melanjutkan pekerjaan rutin, lalu meningkatkan model untuk masalah multi-langkah di mana akurasi menjadi prioritas.

📌 Contoh: Seorang manajer teknik menggunakan upaya yang lebih sedikit untuk menyaring laporan bug dan meninjau perubahan kecil dengan cepat. Ketika masalah produksi memerlukan penalaran yang berkelanjutan melalui log, deployment terbaru, dan perubahan konfigurasi, mereka meningkatkan upaya untuk mengurangi bolak-balik dan mempercepat penulisan laporan akar masalah.

Fitur #2: Kinerja pemrograman dunia nyata yang lebih kuat pada SWE-bench Verified

Melalui Anthropic

Claude Opus 4.5 dianggap sebagai yang terdepan dalam uji coba rekayasa perangkat lunak dunia nyata, yang membedakan antara "saran yang bagus" dan "PR yang digabungkan". Hal ini berguna ketika tim Anda membutuhkan pembangkitan kode yang andal untuk pola produksi, bukan contoh-contoh sederhana.

Bagi manajer teknik, hal ini berarti siklus tinjauan yang lebih sedikit dan waktu yang lebih sedikit untuk menjelaskan ulang batasan yang sama di berbagai thread. Hal ini juga memudahkan pekerjaan pemrograman tingkat lanjut seperti migrasi dan refaktorisasi, karena model lebih cenderung menjaga konsistensi perubahan di seluruh file.

📌 Contoh: Seorang pemimpin teknis memasukkan tes integrasi yang gagal, perubahan terbaru, dan perilaku yang diharapkan ke dalam Claude Opus 4.5. Alih-alih menghasilkan lima "mungkin" perbaikan, ia mengusulkan sejumlah kecil perubahan yang ditargetkan dengan alasan yang jelas, sehingga tim menghabiskan lebih sedikit waktu untuk coba-coba dan lebih banyak waktu untuk memvalidasi solusi.

Fitur #3: Lebih sedikit kesalahan panggilan alat pada agen yang berjalan lama

Melalui Anthropic

Claude Opus 4.5 dirancang untuk alur kerja agen jangka panjang di mana model harus menggunakan alat, bukan hanya memberikan saran. Hal ini penting jika tim Anda menggunakan Claude Code atau agen pemrograman lainnya untuk menjalankan tes, mengedit file, dan membuka PR tanpa pengawasan manusia yang terus-menerus.

Dalam pengujian awal, Anthropic melaporkan penurunan 50% hingga 75% dalam kesalahan pemanggilan alat dan kesalahan build atau lint. Hal ini dapat menghemat waktu pengembangan yang nyata karena penurunan jumlah eksekusi yang gagal berarti lebih sedikit percobaan ulang, lebih sedikit pipeline yang rusak, dan lebih sedikit gangguan selama pekerjaan mendalam.

📌 Contoh: Seorang pemimpin teknis mengatur alur kerja otomatis untuk menarik repositori, menerapkan tambalan keamanan, menjalankan tes, dan mengirimkan permintaan pull. Dengan lebih sedikit kegagalan panggilan alat, lebih banyak permintaan pull tersebut muncul dalam keadaan siap direview.

Harga Claude Opus 4.5

Input: $5/MTok

Output: $25/MTok

Penyimpanan prompt (Tulis): $6,25/MTok

Penyimpanan prompt (Baca): $0,50/MTok

💡 Tips Pro: Jalankan "model decision log" dengan ClickUp BrainGPT, aplikasi desktop mandiri (+ ekstensi browser) dari ClickUp. Jika Anda membandingkan Claude Opus dengan Sonnet, cara tercepat untuk menghentikan perdebatan adalah dengan membuat perbandingan tersebut dapat diulang. Gunakan ClickUp BrainGPT untuk merekam setiap tes dalam format yang konsisten, lalu tanyakan kembali nanti seperti benchmark internal mini: Uji prompt log dengan cepat menggunakan Talk to Text , sehingga Anda tidak kehilangan konteks di tengah sprint.

Ajukan pertanyaan kepada ClickUp BrainGPT seperti “Model mana yang memberikan lebih sedikit koreksi dalam tinjauan kode minggu ini?” atau “Di mana Sonnet gagal dalam masalah multi-langkah?”

Cari entri sebelumnya berdasarkan jenis tugas, repositori, atau insiden sehingga Anda dapat menarik kasus serupa tanpa perlu menjalankan ulang eksperimen yang sama.

Ganti model di dalam ClickUp BrainGPT, dengan menggunakan Claude untuk penalaran tingkat lanjut pada tugas-tugas kompleks, GPT-4 untuk penulisan terstruktur, dan Gemini untuk pengecekan cepat saat Anda membutuhkan pendapat kedua.

Apa Itu Claude Sonnet?

Claude Sonnet adalah model seimbang dalam jajaran Claude dari Anthropic, dirancang untuk tim yang membutuhkan hasil yang kuat dalam tugas sehari-hari tanpa harus membayar biaya "kelas atas" untuk setiap prompt. Ini adalah pilihan praktis ketika Anda menginginkan kecepatan, kualitas yang konsisten, dan efisiensi biaya yang dapat diprediksi dalam tugas-tugas bervolume tinggi.

Dalam seri Sonnet, Claude Sonnet 4.5 adalah model terbaru, dengan Claude Sonnet 4 sebagai model sebelumnya; Anda mungkin masih menemukannya di alat dan dokumentasi. Sonnet 4.5 bekerja dengan baik saat pekerjaan Anda menggabungkan tugas penalaran dan iterasi cepat, di mana model terbaik adalah yang akan digunakan secara konsisten oleh tim Anda.

Tim insinyur perangkat lunak sering menemukan Sonnet sebagai model ideal untuk tugas-tugas berulang dan yang membutuhkan waktu cepat. Jika tim Anda mengandalkan Sonnet untuk menyusun spesifikasi dan catatan rilis, menggabungkannya dengan alat AI yang teruji untuk penulisan teknis akan menjaga konsistensi output.

Anda juga dapat menggunakannya untuk dukungan pemrograman lanjutan seperti mengimplementasikan fitur kecil, memperbaiki tes, dan menyusun dokumen sambil tetap mengontrol biaya.

Fitur Claude Sonnet 4.5

Claude Sonnet dirancang untuk tim yang membutuhkan satu model yang dapat digunakan sepanjang hari tanpa perlu khawatir tentang biaya atau kecepatan. Fitur-fitur ini paling penting saat Anda menyeimbangkan tugas pemrograman, tugas penalaran, dan penggunaan alat dalam alur kerja bervolume tinggi.

Fitur #1: Agen yang berjalan lama dengan kemampuan mengikuti instruksi yang lebih kuat dan koreksi kesalahan.

Melalui Anthropic

Claude Sonnet 4.5 dirancang untuk agen yang berjalan dalam waktu lama dan perlu terus beroperasi tanpa terjebak pada instruksi. Hal ini membantu tim produk dan teknik mengotomatisasi alur kerja berulang dengan intervensi manual yang lebih sedikit.

Anthropic menyoroti kemampuan mengikuti instruksi yang lebih baik, pemilihan alat yang lebih cerdas, dan koreksi kesalahan yang lebih baik untuk agen yang berinteraksi dengan pelanggan dan alur kerja AI yang kompleks. Hal ini berarti lebih sedikit kegagalan eksekusi, lebih sedikit percobaan ulang, dan serah terima yang lebih lancar saat pekerjaan melibatkan beberapa alat.

📌 Contoh: Tim insinyur dukungan menggunakan agen untuk menyaring tiket. Agen tersebut mengambil permintaan, memeriksa masalah yang sudah diketahui, menyusun balasan, dan membuka bug jika diperlukan. Ketika model mengikuti instruksi dengan lebih andal, tim menghabiskan waktu lebih sedikit untuk membersihkan output agen.

🤔Tahukah Anda: Anthropic menyatakan bahwa Claude Sonnet 4.5 merupakan yang terdepan dalam SWE-bench Verified, sebuah benchmark yang dirancang untuk mengukur kemampuan pemrograman rekayasa perangkat lunak di dunia nyata.

Fitur #2: Pembangkitan kode yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak

Melalui Anthropic

Claude Sonnet dirancang untuk generasi kode yang melampaui sekadar "tulis fungsi." Ia dapat membantu Anda beralih dari perencanaan ke implementasi hingga perbaikan, yang berguna saat Anda mengerjakan tugas pemrograman dalam sprint dengan siklus tinjauan yang ketat.

Alat ini mendukung output yang lebih panjang, memungkinkan untuk menyusun rencana yang lebih rinci, menangani perubahan pada beberapa file, dan menghasilkan implementasi yang lebih lengkap dalam satu kali proses. Hal ini mengurangi proses bolak-balik yang biasanya terjadi ketika model berhenti di tengah proses refaktorisasi atau melupakan batasan sebelumnya.

📌 Contoh: Seorang pemimpin teknis membagikan ringkasan fitur dan struktur modul saat ini. Sonnet menyusun rencana langkah demi langkah, menghasilkan kode inti, dan menyarankan tes yang perlu diperbarui, sehingga tim menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menggabungkan output parsial.

📮 ClickUp Insight: Survei kematangan AI ClickUp menemukan bahwa 33% orang menolak alat baru, dan hanya 19% yang mengadopsi dan mengembangkan AI dengan cepat. Ketika setiap fitur baru hadir dalam bentuk aplikasi lain, login lain, atau alur kerja lain yang harus dipelajari, tim akan segera mengalami kelelahan alat. ClickUp Brain mengisi celah ini dengan beroperasi langsung di dalam ruang kerja terpadu dan terintegrasi tempat tim sudah merencanakan, melacak, dan berkomunikasi. Ia menggabungkan berbagai model AI, pembangkitan gambar, dukungan pemrograman, pencarian web mendalam, ringkasan instan, dan penalaran canggih ke dalam tempat tepat di mana pekerjaan sudah dilakukan.

Fitur #3: Penggunaan browser dan komputer untuk alur kerja nyata

Melalui Medium

Claude Sonnet 4.5 dapat menangani tugas-tugas penggunaan browser dan komputer, bukan hanya permintaan gaya obrolan. Hal ini berguna ketika tim Anda membutuhkan model untuk benar-benar memajukan pekerjaan di berbagai alat. Tugas-tugas tersebut bisa berupa memeriksa halaman vendor, mengimpor detail ke dokumen, atau menyelesaikan alur kerja langkah demi langkah.

Proses ini berguna bagi tim produk dan teknik karena mengurangi pekerjaan rutin yang membosankan. Anda dapat menyerahkan proses berulang kepada model dan membiarkan manusia fokus pada pengambilan keputusan.

📌 Contoh: Seorang CTO startup meminta Sonnet untuk mengumpulkan detail harga dan kepatuhan dari tiga vendor, menyusun temuan dalam lembar perbandingan, dan menyusun rekomendasi singkat. Alih-alih menghabiskan satu jam berpindah-pindah tab, mereka meninjau ringkasan dan membuat keputusan.

Harga Claude Sonnet 4.5

Prompt Masukan ≤ 200K token: $3/MTok

Prompt Masukan > 200K token: $6/MTok

Output Prompts ≤ 200K tokens: $15/MTok

Output Prompts > 200K tokens: $22,50/MTok

Penyimpanan prompt ≤ 200K token (Tulis): $3,75/MTok

Penyimpanan prompt ≤ 200K token (Baca): $0,30/MTok

Penyimpanan prompt > 200K token (Tulis): $7,50/MTok

Penyimpanan prompt > 200K token (Baca): $0,60/MTok

Claude Opus vs. Claude Sonnet: Perbandingan Fitur

Anda telah melihat untuk apa Claude Opus dan Claude Sonnet dirancang. Sekarang mari bandingkan fitur-fitur yang benar-benar memengaruhi hasil bagi tim insinyur perangkat lunak, mulai dari penggunaan alat hingga kecepatan pemrograman hingga kedalaman penalaran.

Jika Anda masih mencari cara untuk menggunakan AI dalam pengembangan perangkat lunak, perbandingan ini akan membantu Anda memilih model yang tepat untuk setiap alur kerja.

Fitur #1: Penggunaan alat dan agen yang berjalan lama

Opus adalah pilihan yang lebih aman ketika menjalankan agen tidak boleh gagal tanpa pemberitahuan. Opus 4.5 menambahkan kontrol "effort", sehingga Anda dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya komputasi untuk alur kerja kompleks saat akurasi menjadi prioritas.

Sonnet dirancang untuk menjalankan agen sepanjang hari dengan gangguan minimal. Sonnet 4.5 menekankan pada pematuhan instruksi, pemilihan alat, dan koreksi kesalahan, yang membantu tim mengotomatisasi alur kerja berulang dengan sedikit pembersihan manual.

🏆 Pemenang: Claude Sonnet untuk sebagian besar alur kerja agen sehari-hari, terutama saat Anda membutuhkan alat yang andal untuk digunakan secara besar-besaran tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi pada setiap eksekusi.

Fitur #2: Kualitas pemrograman dan pembangkitan kode yang canggih

Claude Opus adalah model yang paling diandalkan saat tugas pemrograman bersifat rumit. Bayangkan refaktorisasi multi-file, tes yang rapuh, atau debugging di mana satu asumsi yang salah dapat membuat Anda terjebak dalam lingkaran. Claude Opus 4.5 memungkinkan Anda untuk melakukan penalaran yang lebih mendalam saat perubahan bersifat berisiko.

Claude Sonnet sangat cocok untuk tugas pemrograman sehari-hari yang membutuhkan kecepatan dan konsistensi. Claude Sonnet 4.5 cenderung bekerja dengan baik saat Anda mengimplementasikan fitur-fitur kecil, menulis utilitas, menyusun dokumentasi, atau melakukan iterasi perbaikan.

Model ini juga efisien secara biaya untuk pekerjaan berulang. Tim yang mengandalkan alat kode AI sering menggunakan Sonnet untuk iterasi cepat dan Opus untuk perubahan berisiko tinggi.

🏆 Pemenang: Claude Opus untuk pemrograman tingkat lanjut dan pembangkitan kode dengan risiko tinggi, di mana keakuratan lebih diutamakan daripada kecepatan, dan Anda ingin mengurangi kejutan dalam tinjauan kode.

Fitur #3: Jendela konteks dan alur kerja konteks panjang

Claude Opus

Claude Opus dirancang untuk pekerjaan yang mendalam, di mana model tersebut mempertahankan banyak konteks dalam pandangan. Hal ini berguna saat Anda menggabungkan spesifikasi yang panjang, dokumen desain, dan beberapa jalur kode terkait sebelum mengambil keputusan yang harus konsisten di seluruh sistem.

Claude Sonnet

Claude Sonnet merupakan pilihan yang lebih praktis saat Anda sering menjalankan alur kerja dengan konteks panjang. Model ini mendukung kasus penggunaan konteks besar dengan profil biaya yang lebih rendah, sehingga tim dapat memasukkan input yang lebih besar, melakukan iterasi lebih cepat, dan tetap mengontrol biaya dengan baik.

🏆 Pemenang: Claude Sonnet untuk alur kerja dengan konteks panjang yang sering Anda jalankan, di mana Anda membutuhkan model yang seimbang yang dapat menangani input besar tanpa mengorbankan kualitas atau membengkakkan biaya.

📽️ Tonton Video: Membandingkan Claude Opus vs. Sonnet, tapi masih bingung apa artinya dalam praktik pemrograman? Video ini menunjukkan bagaimana agen pemrograman AI menulis, mendebug, dan mengusulkan perbaikan di dalam alur kerja Anda, sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek lebih cepat tanpa kehilangan kendali.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain dapat membantu Anda mengklasifikasikan semua tugas Anda ke dalam Opus atau Sonnet berdasarkan kompleksitas tugas, risiko, dan kebutuhan kecepatan. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain seperti: Bagaimana Anda dapat membantu saya memilih antara Claude Opus dan Claude Sonnet berdasarkan kompleksitas tugas, risiko, dan persyaratan kecepatan?

Apa saja contoh tugas yang sebaiknya saya berikan kepada masing-masing model?

Bisakah Anda membantu saya menugaskan tugas spesifik ke salah satu model? Selain itu, terdapat banyak pertanyaan yang lebih kompleks yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara melanjutkan tugas-tugas Anda saat ini. Akses beberapa LLM dari satu antarmuka!

Claude Opus vs. Claude Sonnet di Reddit

Pengguna Reddit biasanya memandang ini sebagai pertukaran antara "hasil terbaik per eksekusi" dan "hasil terbaik per dolar dan menit."

Claude Opus dipilih ketika tugasnya kompleks dan Anda ingin mengurangi kesalahan. Claude Sonnet dipilih ketika Anda memiliki tugas dengan volume tinggi dan membutuhkan kecepatan serta efisiensi biaya.

Untuk Claude Opus, pengguna menyebutkan:

Saya telah menggunakan Claude Opus 4.1 secara penuh dalam pengaturan terminal saya untuk pemrograman, penalaran, dan tugas-tugas serupa agen. Model ini telah terbukti andal untuk alur kerja yang kompleks.

Saya telah menggunakan Claude Opus 4.1 secara penuh dalam pengaturan terminal saya untuk pemrograman, penalaran, dan tugas-tugas serupa agen. Model ini telah terbukti andal untuk alur kerja yang kompleks.

Namun, pengguna Opus juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ini:

Terkadang, ketika gagal menemukan solusi yang tepat, ia mulai berpura-pura seolah-olah semuanya benar meskipun sebenarnya tidak.

Terkadang, ketika gagal menemukan solusi yang tepat, ia mulai berpura-pura seolah-olah semuanya benar meskipun sebenarnya tidak.

Untuk Claude Sonnet, pengguna Reddit fokus pada kecepatan, efisiensi, dan penggunaan alat:

Sonnet 4.5 berhasil mengatasi bug deadlock yang kompleks dalam dua langkah, sementara Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro, dan Codex 5 CLI membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya.

Sonnet 4.5 berhasil mengatasi bug deadlock yang kompleks dalam dua langkah, sementara Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro, dan Codex 5 CLI membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya.

Sementara itu, pengguna Reddit juga menyoroti batasan penggunaan yang tidak adil untuk Sonnet:

Sebagian besar waktu, obrolan bahkan tidak memperbaiki atau mengirimkan panggilan saya. Saya adalah pengguna paket Pro, yang sangat tidak adil dengan batasan penggunaan ini.

Sebagian besar waktu, obrolan bahkan tidak memperbaiki atau mengirimkan panggilan saya. Saya adalah pengguna paket Pro, yang sangat tidak adil dengan batasan penggunaan ini.

🤔 Tahukah Anda: Anthropic menyatakan bahwa Anda dapat menghemat hingga 90% biaya dengan penyimpanan prompt dan 50% penghematan dengan pemrosesan batch (diskon API batch) untuk eksekusi volume tinggi/asinkron.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Claude Opus vs Sonnet

Semua dimulai seperti hari Selasa biasa. Seseorang menempelkan output model ke dalam tiket, tetapi tidak ada yang tahu prompt mana yang menghasilkan output tersebut atau konteks apa yang terlewatkan.

Karena rekan tim yang berbeda menggunakan model yang berbeda di tempat yang berbeda. Prompt ditulis ulang dari awal. Output disalin ke sana-sini tanpa jejak, sehingga kualitas bervariasi, dan lebih sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Apa yang Anda dapatkan pada akhirnya disebut AI sprawl.

Itulah mengapa ClickUp menjadi alternatif alat AI yang kuat dalam perbandingan Claude Opus vs. Sonnet. ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menjaga kerja dan bantuan AI tetap dekat dengan pekerjaan itu sendiri.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktiknya untuk tim perangkat lunak. Kami akan membahas bagaimana ClickUp membantu Anda menggunakan AI dalam perencanaan, dokumentasi, dan pengiriman tanpa kehilangan konteks.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Simpan semua aplikasi, dokumen, dan lainnya untuk hasil yang lebih terorganisir dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menyatukan AI dalam ruang kerja yang sama dengan tugas dan dokumen Anda. Sehingga semua output tetap terhubung dengan konteks aslinya, memudahkan untuk digunakan kembali dan diaudit. Fitur ini juga memungkinkan Anda mengganti LLM dalam alur kerja yang sama, sehingga Anda dapat menggunakan Claude untuk penalaran mendalam dan model yang lebih cepat untuk tugas sehari-hari. Anda dapat melakukannya tanpa perlu menyalin dan menempelkan konteks antar alat.

Setelah AI terintegrasi ke dalam alur kerja, hambatan berikutnya adalah kelanjutan proses. ClickUp AI Super Agents membantu dengan mengotomatisasi langkah-langkah berulang di ruang kerja Anda, sehingga pembaruan, serah terima, dan pengalihan tidak bergantung pada ingatan seseorang. Hal ini berarti lebih sedikit tugas yang terlewat, eksekusi yang lebih cepat, dan alur kerja yang lebih rapi untuk tim insinyur perangkat lunak.

Pantau semua prompt kritis dengan bantuan Super Agents di ClickUp

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Codegen Agent

Tandai Codegen Agent dalam tugas Anda dan dapatkan perbaikan secara instan

Sebagian besar alat pemrograman AI membantu Anda menulis potongan kode, menjelaskan fungsi, atau merestrukturisasi logika, lalu menyerahkan sisanya kepada manusia. Pekerjaan sebenarnya masih berada di tempat lain.

Codegen Agent dari ClickUp berbeda karena beroperasi di dalam sistem eksekusi. Saat ditandai dalam tugas, ia dapat menghasilkan kode siap produksi dengan pemahaman penuh tentang spesifikasi, kriteria penerimaan, komentar, dan pekerjaan sekitarnya. Ia tidak hanya menyarankan kode. Ia berkontribusi langsung pada pengiriman yang dilacak.

Hal ini penting karena tim perangkat lunak tidak hanya menghadapi tantangan dalam menulis kode secara terpisah. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan keputusan menjadi implementasi, menjaga spesifikasi tetap selaras dengan perubahan, dan memastikan pekerjaan benar-benar berjalan lancar.

Dengan menghubungkan pembangkitan kode ke tugas, ulasan, dan status alur kerja, Codegen mengubah AI dari sekadar asisten menjadi rekan tim yang berpartisipasi dalam proses pengiriman. Itulah perbedaan utama antara ClickUp dan alat AI mandiri seperti Claude.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Docs

Ubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak untuk tetap mengontrol ide-ide dengan ClickUp Docs

Spesifikasi gagal karena dokumen dan rencana pengiriman mulai menyimpang setelah sprint pertama. Itulah saat para insinyur mulai membangun berdasarkan keputusan yang sudah usang, dan tinjauan kode berubah menjadi “Tunggu, kapan kita mengubah ini?”

ClickUp Docs menjaga dokumentasi tetap terhubung dengan pekerjaan dengan menghubungkan Docs dan tugas di tempat yang sama. Anda dapat mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak, menandai rekan tim dengan komentar, dan menambahkan widget di dokumen untuk memperbarui status, menugaskan pemilik, dan mencerminkan kemajuan tanpa meninggalkan halaman.

Jika tim Anda berusaha menulis dokumentasi kode tanpa ketinggalan pekerjaan sprint, menjaga dokumentasi dan tugas tetap terhubung akan memudahkan pembaruan.

💡 Tips Pro: Ketika sebuah spesifikasi menjadi “kita harus melakukan X,” jangan biarkan hal itu menggantung dalam teks. Buat Tugas ClickUp langsung dari ClickUp Docs, tetapkan pemilik, dan tambahkan tanggal jatuh tempo di tempat, sehingga pekerjaan dilacak sejak disepakati. Solusi ini menjaga dokumentasi dan pengiriman tetap sinkron, dan mengurangi tanggapan “siapa yang melakukan ini” di kemudian hari.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak

Sentralisasikan seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak Anda, dari perencanaan hingga peluncuran, dengan ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak

Sebagian besar masalah pengiriman bukan karena "rekayasa yang buruk." Masalahnya terletak pada serah terima yang buruk antara perencanaan, eksekusi, dan visibilitas. Pekerjaan terbagi di antara berbagai alat, dan status menjadi tebak-tebakan. Itulah saat cakupan melenceng, hambatan tersembunyi, dan tim menghabiskan lebih banyak waktu untuk sinkronisasi daripada pengiriman.

ClickUp for Software Teams menggabungkan tugas, dokumen, dan kolaborasi dalam satu alur kerja, sehingga proses pengiriman tetap tercatat dari tiket pertama hingga rilis akhir. Jika tim Anda menjalankan sprint, ClickUp for Agile membantu Anda menjaga ritual dan pekerjaan dalam sistem yang sama.

Dengan cara ini, rapat harian, daftar tugas, dan kemajuan sprint Anda lebih mudah dikelola tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

💡 Tips Pro: Jika tim Anda terus-menerus merancang ulang struktur sprint yang sama, gunakan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp untuk memulai dengan alur kerja siap pakai untuk perencanaan, pengembangan, dan pengiriman. Template ini membantu Anda mengelola epik, backlog, sprint, dan serah terima QA dalam satu tempat, sehingga kemajuan tetap terlihat dan pengiriman tidak bergantung pada seseorang yang memelihara pelacak terpisah. Dapatkan templat gratis Simpan epik, backlog, sprint, dan serah terima QA di satu tempat dengan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp.

Optimalkan Alur Kerja Anda, Bukan Kebingungan Anda

Pilihan antara Claude Opus dan Sonnet pada akhirnya bergantung pada mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Opus adalah pilihan yang lebih aman untuk tugas-tugas kompleks dan pemrograman tingkat lanjut di mana keakuratan sangat penting. Sonnet lebih unggul ketika Anda membutuhkan kecepatan dan output yang efisien secara biaya untuk pekerjaan berulang.

Jika Anda ingin cara yang lebih sederhana untuk bekerja dengan salah satu model, ClickUp adalah alternatif terbaik dengan fitur canggih karena menggabungkan eksekusi dan dukungan AI dalam satu platform.

AI ClickUp juga mendukung kemampuan penalaran canggih dan penalaran visual, sehingga Anda dapat beralih dari spesifikasi dan kode ke tangkapan layar, diagram, dan umpan balik antarmuka pengguna tanpa kehilangan konteks.

ClickUp Brain memungkinkan Anda beralih antara model bahasa besar (LLMs) tanpa mengubah konteks di seluruh alat.

ClickUp AI Super Agents memastikan kelancaran pelaksanaan pada alur kerja berulang.

ClickUp Docs dan ClickUp Tasks memastikan spesifikasi tetap terikat pada pengiriman daripada berubah setelah sprint pertama.

ClickUp for Software Teams dan ClickUp for Agile memudahkan pelacakan sprint, rilis, dan visibilitas dalam satu alur kerja.

Daftar ke ClickUp dan jalankan alur kerja perangkat lunak Anda dari satu ruang kerja.