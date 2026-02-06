10 Alternatif Terbaik Unframe AI pada [tahun]

Tahukah Anda bahwa 47% pekerja digital kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif? Itu berarti satu dari setiap dua karyawan tidak bekerja dengan potensi penuh mereka.

Unframe AI membantu mencari dan mengakses informasi di seluruh ruang kerja Anda. Namun, bagi kebanyakan tim, pencarian hanyalah langkah pertama. Penurunan produktivitas yang sebenarnya terjadi karena kesenjangan antara menemukan jawaban dan mengambil tindakan—terutama ketika pekerjaan tersebar di berbagai alat yang terputus.

Jadi, kami meninjau 10 alternatif Unframe AI—mulai dari alat pencarian perusahaan khusus hingga platform manajemen kerja bertenaga AI—yang membantu tim bergerak lebih cepat dengan menghubungkan jawaban langsung ke pelaksanaan.

Beberapa alat khusus dalam pencarian. Yang lain berfokus pada rapat, privasi, atau agen AI kustom. Dan beberapa, seperti ClickUp, menggabungkan semuanya dalam satu tempat.

Mari kita lihat lebih dekat.

Mengapa Memilih Alternatif Unframe AI?

Tim seperti tim Anda beralih ke alternatif Unframe AI ketika pencarian tidak cukup untuk eksekusi. Jika Anda terus-menerus berpindah konteks antara alat pencarian, manajer proyek, dan aplikasi obrolan untuk menyelesaikan pekerjaan, Anda akan tahu mengapa menggunakan Unframe AI terasa membatasi:

Integrasi alur kerja terbatas Tim yang ingin melampaui sekadar pengambilan informasi membutuhkan AI yang dapat merangkum, memperbarui, atau memicu pekerjaan di dalam alur kerja yang sudah ada—bukan hanya mengarahkan mereka ke tempat informasi tersebut berada.

Tim yang berbeda membutuhkan tingkat dukungan AI yang berbeda Beberapa tim menginginkan pencarian yang ringan. Tim lain membutuhkan kecerdasan rapat, pengindeksan lokal yang mengutamakan privasi, atau agen AI kustom untuk Beberapa tim menginginkan pencarian yang ringan. Tim lain membutuhkan kecerdasan rapat, pengindeksan lokal yang mengutamakan privasi, atau agen AI kustom untuk manajemen pengetahuan yang dilatih menggunakan data internal. Pendekatan tunggal untuk pencarian AI tidak cocok untuk setiap alur kerja.

Alat lain yang ditambahkan ke tumpukan yang sudah padatBagi organisasi yang sudah mengelola puluhan alat SaaS, menambahkan lapisan pencarian mandiri bisa terasa seperti menambah kompleksitas daripada menguranginya—terutama jika tidak menggantikan alat lain.

Alternatif di bawah ini mencakup segala hal mulai dari Ruang Kerja AI Terintegrasi hingga alat pencarian bertenaga AI yang khusus, membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan tim Anda.

📮ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Alternatif Unframe AI Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Tim yang menginginkan manajemen kerja bertenaga AI dengan pencarian terpadu di seluruh pekerjaan ClickUp Brain (AI yang sadar konteks), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. monday. com Pengelolaan alur kerja visual dengan otomatisasi AI monday AI Assistant, papan yang dapat disesuaikan, lebih dari 200 integrasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan. Otter. ai Transkripsi rapat dan pencatatan catatan yang didukung AI Transkripsi real-time, ringkasan AI, identifikasi pembicara Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $16,99 per pengguna per bulan. Glean Pencarian AI khusus untuk perusahaan Pencarian terpadu di lebih dari 100 aplikasi, hasil yang dipersonalisasi, obrolan GenAI. Harga kustom Microsoft Copilot Tim yang terintegrasi dalam ekosistem Microsoft 365 Integrasi dengan Teams, Outlook, dan aplikasi Office, serta pembangkitan konten. Termasuk dalam Microsoft 365 E3/E5 Rasa ingin tahu Pencarian desktop terpadu di seluruh file lokal dan aplikasi cloud. Pencarian lintas aplikasi, pengindeksan lokal yang berfokus pada privasi, asisten AI Uji coba gratis tersedia; Paket berbayar mulai dari €500 per ruang kerja per bulan. Dust Asisten AI kustom untuk pengetahuan perusahaan Agen AI kustom, konektor data, keamanan perusahaan Uji coba gratis tersedia; Paket berbayar mulai dari €29 per pengguna per bulan. Onyx Pencarian AI sumber terbuka untuk perusahaan Opsi self-hosted, konektor dokumen, dan dapat disesuaikan. Uji coba gratis tersedia; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan. Dropbox Dash Pencarian universal di seluruh penyimpanan cloud dan aplikasi Pencarian bertenaga AI, integrasi Dropbox, dan organisasi konten. Termasuk dalam paket Dropbox Notion Pengelolaan pengetahuan yang fleksibel dengan fitur AI Notion AI, basis data relasional, wiki, templat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan.

Alternatif Unframe AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Setiap alat dalam daftar ini dievaluasi berdasarkan seberapa baik penggunaan AI-nya, seberapa efektif dalam membantu Anda menemukan informasi, dan seberapa mudah terintegrasi dengan alur kerja tim Anda yang sudah ada. Beberapa alat sangat unggul dalam satu hal tertentu, sementara yang lain—seperti ClickUp—mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menggabungkan manajemen kerja, pengetahuan, dan kolaborasi dalam satu platform AI.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang ingin eksekusi proyek bertenaga AI dengan pencarian terpadu)

Coba ClickUp secara gratis Beralih dari pekerjaan yang tersebar dan terfragmentasi ke platform AI terintegrasi dengan ClickUp.

Berbeda dengan Unframe AI, ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi : proyek, tugas, dokumen, obrolan, dan AI semuanya berada dalam satu sistem terhubung. Alih-alih menumpuk AI di atas alat-alat yang terpisah, ClickUp membangun kecerdasan kontekstual langsung ke dalam tempat kerja berlangsung. Itulah mengapa jawaban tidak berhenti pada hasil pencarian.

Dengan ClickUp Brain , asisten AI bawaan, Anda dapat

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami tentang ruang kerja Anda.

Ringkaskan thread tugas yang panjang

Buat pembaruan menggunakan konteks lengkap dari proyek, dokumen, dan percakapan Anda.

Prioritaskan tugas untuk tindakan dari ruang kerja Anda menggunakan respons yang sadar konteks dari ClickUp Brain.

Ia bertindak sebagai manajer pengetahuan AI dan manajer proyek Anda untuk memastikan tidak ada tugas yang terhenti, dan Anda tidak perlu bolak-balik dengan rekan kerja untuk mendapatkan jawaban. Anda juga dapat mengetik @brain di komentar apa pun atau thread obrolan ClickUp untuk meminta bantuan AI sesuai kebutuhan.

Brain MAX memperluas kemampuan tersebut dengan aplikasi AI Super App desktop. Aplikasi ini dapat mengambil jawaban tidak hanya dari ruang kerja ClickUp Anda, tetapi juga dari aplikasi terhubung seperti Google Drive, Slack, Figma, GitHub, dan lainnya. ClickUp Enterprise Search, yang dirancang untuk memberikan hasil paling relevan berdasarkan pekerjaan Anda yang sedang berlangsung.

Pekerjaan tidak selalu dilakukan di depan keyboard. Fitur Talk to Text di Brain MAX memungkinkan Anda menangkap ide, pembaruan, atau instruksi menggunakan suara Anda. Teks tersebut akan ditranskrip dan langsung diubah menjadi tugas terstruktur, catatan, atau komentar tanpa mengganggu alur kerja—4 kali lebih cepat daripada mengetik!

Dari sana, ClickUp Automations mengambil alih tugas-tugas rutin seperti pembaruan status, penugasan, atau pemberitahuan. Dan ketika tim siap untuk melangkah lebih jauh, AI Super Agents bertindak sebagai rekan kerja AI yang sadar konteks. Anda dapat mengirim pesan kepada mereka, menugaskan tugas, dan mendelegasikan alur kerja kompleks dari awal hingga akhir, sama seperti Anda melakukannya dengan manusia. Dapatkan kembali 8+ jam setiap minggu dengan membiarkan Super Agents Anda mengeksekusi pekerjaan untuk Anda!

Otomatiskan alur kerja kompleks dari awal hingga akhir dengan ClickUp Super Agents yang disesuaikan.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Super Agents:

Fitur terbaik ClickUp

Jaga agar pengetahuan terhubung dengan eksekusi dengan membuat dan menyimpan dokumentasi langsung di samping tugas dan proyek terkait menggunakan dengan membuat dan menyimpan dokumentasi langsung di samping tugas dan proyek terkait menggunakan ClickUp Docs . ClickUp Brain dapat mencari dan merujuknya secara kontekstual karena dokumentasi tersebut merupakan bagian asli dari ClickUp.

Isi otomatis properti tugas dengan AI dengan secara otomatis menghasilkan penugas, prioritas, status, dan deskripsi berdasarkan konteks.

Buat tugas langsung dari pesan obrolan dengan satu klik menggunakan AI

Catat hasil rapat secara otomatis dengan secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker , yang merangkum diskusi dan mengekstrak poin tindakan.

Rencanakan waktu dengan cerdas menggunakan menggunakan Kalender ClickUp yang didukung AI, yang membantu menjadwalkan pekerjaan berdasarkan prioritas dan ketersediaan.

Akses berbagai model AI, termasuk yang terbaru dari Claude, Gemini, dan ChatGPT, langsung di dalam ClickUp Brain.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Mengurangi pergantian konteks dengan menjaga jawaban dan eksekusi di tempat yang sama.

AI memahami hubungan antara pekerjaan, bukan hanya kata kunci.

Cukup fleksibel untuk mendukung tim dengan ukuran atau fungsi apa pun.

Dapat digunakan mulai dari kasus penggunaan sederhana hingga alur kerja canggih yang didorong oleh agen, tanpa perlu memigrasikan alat.

Kekurangan:

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi seluruh fitur yang tersedia.

Pengalaman aplikasi seluler belum sebanding dengan kemampuan desktop penuh.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna yang puas dari G2 melaporkan:

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam satu platform, yang memastikan semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual.

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam satu platform, yang memastikan semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual.

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam satu platform, yang memastikan semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual.

2. monday.com (Terbaik untuk manajemen alur kerja visual dengan otomatisasi bertenaga AI)

Apakah tim Anda menyukai alat visual? Apakah mereka enggan mengadopsi platform AI karena terasa kaku dan tidak intuitif? Jika tim Anda kembali menggunakan spreadsheet dan proses manual, meskipun fitur-fitur canggih tersedia, monday.com dapat membantu.

Sistem Operasi Kerja (Work OS) yang fleksibel ini dikenal karena antarmuka visualnya yang berwarna-warni.

Meskipun bukan pengganti langsung untuk pencarian perusahaan, kecerdasan buatan (AI) yang kuat ini membantu tim mengotomatisasi alur kerja dan mengurangi pekerjaan manual. monday sidekick (asisten AI-nya) dapat menghasilkan deskripsi tugas, merangkum pembaruan, dan membuat rumus untuk papan Anda. Anda juga dapat membuat blok AI kustom atau otomatisasi menggunakan perintah bahasa alami.

Papan yang dapat disesuaikan dengan lebih dari 30 jenis kolom memungkinkan Anda memvisualisasikan pekerjaan dalam berbagai cara, termasuk tampilan Kanban, Gantt, dan kalender. Dengan lebih dari 200 integrasi, ini adalah pilihan yang solid untuk tim yang ingin lapisan manajemen proyek visual dengan bantuan AI.

monday.com fitur terbaik

Klasifikasikan data, ekstrak informasi penting dari teks atau file, deteksi sentimen, terjemahkan konten, atau tingkatkan kualitas teks langsung di dalam papan dengan berbagai fitur AI.

Perkaya alur kerja CRM dengan agen AI, seperti AI Sales dan AI Lead Agents, yang dapat melakukan penemuan, mempersonalisasi upaya pemasaran, memperkaya prospek, dan merangkum interaksi email untuk mempercepat keterlibatan dalam pipeline.

Visualisasikan pekerjaan secara real-time dengan dasbor intuitif yang berwarna-warni dan pembaruan status real-time, membantu tim mengidentifikasi hambatan atau kemajuan dengan sekilas.

monday.com kelebihan dan kekurangan

Keuntungan:

Desain berwarna-warni dan seret-dan-lepas membuat proses onboarding cepat untuk tim non-teknis.

Menyediakan produk terpisah untuk CRM, pengembangan, dan manajemen layanan, memungkinkan tim untuk berkembang dalam platform yang sama.

Ratusan templat siap pakai mempercepat pengaturan untuk kasus penggunaan umum di seluruh tim.

Kekurangan:

Pengguna baru hanya dapat ditambahkan dalam paket bundel (misalnya, 3, 5, 10 lisensi sekaligus); batas minimum lisensi dapat mempersulit perencanaan anggaran untuk tim kecil.

Model penagihan tamu dapat menyebabkan biaya tak terduga.

Batasan aksi otomatisasi dan integrasi bervariasi tergantung pada tingkatan, jadi Anda mungkin perlu mengupgrade rencana untuk fungsi penuh.

Harga monday.com

Gratis

Standar: $14 per pengguna per bulan

Pro: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian monday.com

G2: 4.7/5 (14.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com?

Langsung dari ulasan G2:

Antarmuka terasa bersih, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Dengan papan, otomatisasi, dasbor, dan templat, mudah untuk membangun alur kerja yang mencerminkan cara tim sebenarnya beroperasi. Ini mendukung perencanaan proyek terstruktur dan koordinasi tugas sehari-hari, dan visibilitas yang jelas tentang kepemilikan, tenggat waktu, dan kemajuan membantu mengurangi hambatan.

Antarmuka terasa bersih, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Dengan papan, otomatisasi, dasbor, dan templat, mudah untuk membangun alur kerja yang mencerminkan cara tim sebenarnya beroperasi. Ini mendukung perencanaan proyek terstruktur dan koordinasi tugas sehari-hari, dan visibilitas yang jelas tentang kepemilikan, tenggat waktu, dan kemajuan membantu mengurangi hambatan.

Antarmuka terasa bersih, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Dengan papan, otomatisasi, dasbor, dan templat, mudah untuk membangun alur kerja yang mencerminkan cara tim sebenarnya beroperasi. Ini mendukung perencanaan proyek terstruktur dan koordinasi tugas sehari-hari, dan visibilitas yang jelas tentang kepemilikan, tenggat waktu, dan kemajuan membantu mengurangi hambatan.

3. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi rapat bertenaga AI dan arsip percakapan yang dapat dicari)

👀 Tahukah Anda? ClickUp menemukan bahwa 27% responden kesulitan dengan rapat yang tidak diikuti dengan tindakan lanjutan, yang mengakibatkan hilangnya item tindakan, tugas yang tidak terselesaikan, dan pada akhirnya, produktivitas yang kurang optimal.

Kontekstual penting dari rapat Anda sering hilang dalam catatan yang berantakan atau rekaman berjam-jam. Jika Anda dan tim masih membuang waktu menonton ulang video atau bertanya kepada rekan kerja, “Apa yang kita putuskan?”, saatnya mencoba alat seperti Otter. ai.

Otter.ai adalah alat transkripsi bertenaga AI dan pengelola rapat yang membuat percakapan lisan sebisa dicari seperti dokumen tertulis. Anda dapat mengintegrasikannya dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk transkripsi real-time selama rapat Anda.

Setelah pertemuan, AI Otter menghasilkan ringkasan, mengekstrak poin tindakan, dan mengidentifikasi pembicara, sehingga panggilan Anda menjadi lebih dapat ditindaklanjuti. Meskipun unggul dalam analisis pertemuan, AI ini tidak menggantikan alat manajemen pengetahuan yang lebih luas atau sistem eksekusi proyek.

Fitur terbaik Otter.ai

Otomatis merekam audio rapat dan mengubahnya menjadi teks, membedakan antara pembicara untuk memudahkan pembacaan transkrip.

Dapatkan ringkasan singkat yang menyoroti keputusan kunci dan poin tindakan yang disebutkan selama diskusi.

Cari pertemuan sebelumnya berdasarkan kata kunci, pembicara, atau tanggal untuk menemukan diskusi spesifik tanpa perlu mendengarkan berulang-ulang file audio.

Kelebihan dan kekurangan Otter.ai

Keuntungan:

Mampu menangani beberapa pembicara, aksen, dan terminologi teknis dengan baik.

Bergabung dalam rapat secara otomatis (dengan izin Anda, tentu saja!) langsung di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.

Anggota tim dapat menyoroti, memberikan komentar, dan mengedit transkrip bersama-sama.

Kekurangan:

Fokus hanya pada konten pertemuan dan tidak mencakup kebutuhan pencarian perusahaan yang lebih luas.

Kualitas transkripsi dapat menurun jika kualitas audio buruk.

Tingkat gratis membatasi menit transkripsi, jadi pengguna yang intensif mungkin perlu menjelajahi opsi tambahan.

Harga Otter.ai

Dasar

Pro: $16,99 per pengguna per bulan

Bisnis: $30/pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4. 4/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Seorang pengguna di Cap t erra berbagi:

Kami telah menggunakan Otter.ai selama bertahun-tahun dan menghargai kemampuan transkripsi dan pencatatan notulennya yang andal. Alat ini berfungsi dengan baik untuk pencatatan pertemuan dasar, dan kami menyukai kemampuan untuk mengunggah audio dan menggunakan aplikasi seluler untuk perekaman langsung. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas alur kerja kami, kami membutuhkan alat yang tidak hanya melakukan transkripsi tetapi juga memahami konteks percakapan dan membantu kami mengambil tindakan.

Kami telah menggunakan Otter.ai selama bertahun-tahun dan menghargai kemampuan transkripsi dan pencatatan notulennya yang andal. Alat ini berfungsi dengan baik untuk pencatatan pertemuan dasar, dan kami menyukai kemampuan untuk mengunggah audio dan menggunakan aplikasi seluler untuk perekaman langsung. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas alur kerja kami, kami membutuhkan alat yang tidak hanya melakukan transkripsi tetapi juga memahami konteks percakapan dan membantu kami mengambil tindakan.

Kami telah menggunakan Otter.ai selama bertahun-tahun dan menghargai kemampuan transkripsi dan pencatatan notulennya yang andal. Alat ini berfungsi dengan baik untuk pencatatan pertemuan dasar, dan kami menyukai kemampuan untuk mengunggah audio dan menggunakan aplikasi seluler untuk perekaman langsung. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas alur kerja kami, kami membutuhkan alat yang tidak hanya melakukan transkripsi tetapi juga memahami konteks percakapan dan membantu kami mengambil tindakan.

📮ClickUp Insight: 21% responden ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja profesional dengan mengaplikasikannya pada rapat, email, dan proyek. Meskipun sebagian besar aplikasi email dan platform manajemen proyek telah mengintegrasikan AI sebagai fitur, integrasinya mungkin belum cukup mulus untuk menyatukan alur kerja di berbagai alat. Tapi kami telah menemukan solusinya di ClickUp! Dengan fitur manajemen rapat berbasis AI ClickUp, Anda dapat dengan mudah membuat poin agenda, mencatat catatan rapat, membuat dan menugaskan tugas dari catatan rapat, menerjemahkan rekaman, dan banyak lagi—dengan AI Notetaker dan ClickUp Brain kami. Hemat hingga 8 jam rapat per minggu, sama seperti klien kami di Stanley Security!

4. Glean (Terbaik untuk pencarian AI khusus perusahaan)

melalui Glean

👀 Tahukah Anda? Hingga saat ini, pekerja pengetahuan menghabiskan 60% waktu mereka untuk mencari informasi di berbagai alat yang terpisah.

Seiring pertumbuhan organisasi, pengetahuan menyebar dengan cepat—dan menemukan jawaban yang andal menjadi lebih sulit daripada membuat konten baru. Dokumen tersimpan di Drive. Keputusan ada di thread Slack. Konteks tersembunyi di tiket, email, dan wiki. Glean dirancang khusus untuk masalah ini.

Glean berfokus pada satu hal: pencarian menyeluruh di seluruh perusahaan. Ia terhubung dengan ekosistem besar alat kerja dan menciptakan lapisan pencarian tunggal yang sadar izin di seluruh alat tersebut. Karyawan dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang disintesis dari berbagai sumber, daripada harus menggali folder atau menebak aplikasi mana yang menyimpan informasi yang benar.

Keunggulan Glean terletak pada kemampuan pengambilan data dan relevansi. Hasil disesuaikan berdasarkan peran, aktivitas, dan hak akses, yang membantu mengurangi kebisingan informasi di organisasi besar.

Temukan fitur terbaik

Satu-satunya bilah pencarian untuk semua pengetahuan perusahaan, mengintegrasikan pencarian di lebih dari 100 aplikasi.

Hormati model keamanan perusahaan dengan pengindeksan yang ketat dan sadar izin.

Tampilkan pengetahuan yang relevan secara proaktif berdasarkan apa yang sedang dikerjakan oleh pengguna.

Temukan kelebihan dan kekurangan

Keuntungan:

Kecepatan dan relevansi pencarian yang luar biasa pada skala perusahaan.

Jawaban yang didukung AI memberikan informasi langsung daripada sekadar daftar tautan.

Keamanan dan kepatuhan yang kuat untuk organisasi besar

Berfungsi dengan baik di lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan banyak alat yang sudah mapan.

Kekurangan:

Ini menambahkan alat lain ke tumpukan teknologi Anda daripada mengonsolidasikannya.

Tidak memiliki fitur manajemen proyek atau eksekusi bawaan.

Ini paling cocok untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar.

Periksa harga

Harga kustom

Peroleh ulasan dan penilaian.

G2: 4.7/5 (140+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glean?

Seorang pengguna di G2 mengatakan:

Saya menggunakan Glean untuk mencari pengetahuan di tempat kerja, mencegah saya harus menggali melalui sumber daya yang tak berujung dengan memberikan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan. Rasanya intuitif, mudah digunakan, dan menarik sumber daya untuk verifikasi akurasi.

Saya menggunakan Glean untuk mencari pengetahuan di tempat kerja, mencegah saya harus menggali melalui sumber daya yang tak berujung dengan memberikan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan. Rasanya intuitif, mudah digunakan, dan menarik sumber daya untuk verifikasi akurasi.

Saya menggunakan Glean untuk mencari pengetahuan di tempat kerja, mencegah saya harus menggali melalui sumber daya yang tak berujung dengan memberikan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan. Rasanya intuitif, mudah digunakan, dan menarik sumber daya untuk verifikasi akurasi.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari informasi terkait pekerjaan melalui dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan ketika mereka tidak menemukannya? 1 dari 6 orang beralih ke solusi pribadi—menggali email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi tersebut. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan menyediakan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari informasi terkait pekerjaan melalui dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan ketika mereka tidak menemukannya? 1 dari 6 orang beralih ke solusi pribadi—menggali email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi tersebut. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan menyediakan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

5. Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 (Terbaik untuk tim yang terintegrasi dalam ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft

Alih-alih berfungsi sebagai alat pencarian mandiri, Microsoft Copilot beroperasi di dalam ekosistem Microsoft, membantu pengguna mengakses konteks dari email, rapat, file, dan obrolan tanpa perlu meninggalkan aplikasi yang sudah mereka gunakan. Alat ini sangat efektif ketika pekerjaan sangat terstandarisasi menggunakan Word, Excel, PowerPoint, dan Teams, serta ketika keamanan dan kepatuhan dikelola secara ketat melalui lapisan identitas Microsoft.

Copilot dapat membuat presentasi dari dokumen Word, merangkum thread email yang panjang, atau menemukan tindakan yang perlu dilakukan dari pertemuan Teams. Ini sangat cocok untuk tim yang sudah menggunakan alat Microsoft, tetapi nilainya menurun dengan cepat jika alur kerja Anda melampaui ekosistem Microsoft, seperti Slack, Figma, atau Jira.

Fitur terbaik Microsoft Copilot untuk Microsoft 365

Buat konten di berbagai aplikasi Microsoft dengan menyusun dokumen, slide, dan spreadsheet menggunakan data perusahaan.

Manfaatkan kecerdasan lintas aplikasi untuk mengambil informasi dari email dan membuat tugas di Planner atau menghasilkan presentasi berdasarkan transkrip rapat.

Ringkas rapat dan percakapan langsung di dalam Teams dan Outlook untuk menyoroti poin-poin penting dan langkah selanjutnya.

Analisis dan manipulasi data di Excel menggunakan perintah bahasa alami.

Kelebihan dan kekurangan Microsoft Copilot untuk Microsoft 365

Keuntungan:

Merasa alami dan familiar bagi tim yang sudah menggunakan Microsoft 365 secara standar.

Mengadopsi model identitas, keamanan, dan kepatuhan Microsoft secara otomatis.

Mengurangi gesekan dengan menjaga AI di dalam alat sehari-hari.

Pengaturan minimal dibandingkan dengan platform AI perusahaan mandiri.

Kekurangan:

Ini kurang berguna bagi tim yang menggunakan stack teknologi yang beragam dan non-Microsoft.

Membutuhkan lisensi perusahaan khusus untuk mengaksesnya.

Kadang-kadang responsnya lambat dan terkadang memberikan hasil yang generik atau tidak akurat.

Harga Microsoft Copilot

Copilot Business: $21,00 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Copilot Enterprise: $30,00 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot untuk Microsoft 365

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Langsung dari ulasan Capterra:

Antarmuka pengguna ramah pemula dan mudah dinavigasi. Bagian terbaiknya adalah membuat Agen AI menggunakan Prompts! Uji, publikasikan, bagikan, integrasikan, dan banyak fitur menakjubkan lainnya!

Antarmuka pengguna ramah pemula dan mudah dinavigasi. Bagian terbaiknya adalah membuat Agen AI menggunakan Prompts! Uji, publikasikan, bagikan, integrasikan, dan banyak fitur menakjubkan lainnya!

Antarmuka pengguna ramah pemula dan mudah dinavigasi. Bagian terbaiknya adalah membuat Agen AI menggunakan Prompts! Uji, publikasikan, bagikan, integrasikan, dan banyak fitur menakjubkan lainnya!

6. Curiosity (Terbaik untuk pencarian desktop terpadu yang berfokus pada privasi di seluruh aplikasi lokal dan cloud)

melalui Curiosity

Beberapa tim menginginkan pencarian berbasis AI—tetapi tidak dapat mengirimkan data mereka ke cloud. Jika organisasi Anda memiliki aturan privasi data yang ketat, ini adalah solusi yang tepat untuk Anda.

Curiosity mengambil pendekatan yang secara fundamental berbeda dari Unframe AI dengan berjalan secara lokal di perangkat Anda, mengindeks file, email, dan aplikasi terhubung tanpa mengalirkan data melalui server eksternal. Hal ini menjadikannya pilihan menarik bagi individu atau tim kecil yang bekerja dengan informasi sensitif, data yang diatur, atau persyaratan privasi internal yang ketat.

Alih-alih berfungsi sebagai lapisan pengetahuan perusahaan secara keseluruhan, Curiosity lebih mirip dengan lapisan kecerdasan pribadi. Ia membantu pengguna dengan cepat menemukan dan mensintesis informasi di seluruh konten lokal dan berbasis cloud mereka. Ia cepat, ramah offline, dan dirancang dengan memperhatikan privasi.

Fitur terbaik Curiosity

Indeks konten secara lokal di seluruh file, email, dan aplikasi terhubung, dan gunakan secara offline setelah proses pengindeksan selesai.

Hubungkan email, kalender, penyimpanan cloud, dan file lokal Anda ke dalam satu antarmuka pencarian yang terintegrasi.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan dapatkan jawaban yang disintesis dari konten yang telah diindeks.

Keuntungan dan kerugian Curiosity

Keuntungan:

Menghilangkan kekhawatiran tentang data sensitif yang diproses oleh layanan cloud pihak ketiga.

Indeks lokal memberikan hasil hampir instan tanpa keterlambatan jaringan.

Cari file dan catatan Anda tanpa koneksi internet.

Kekurangan:

Ini hanya tersedia di desktop, jadi tidak ada akses web atau mobile.

Ini memerlukan penyimpanan lokal dan daya pemrosesan, yang mungkin memengaruhi kinerja pada mesin yang lebih lama.

Fitur kolaborasi tim tidak sekuat alat berbasis cloud.

Harga berdasarkan kebutuhan

Pengembang: Gratis

Cloud Workspace: €500/ruang kerja/bulan

Enterprise Workspace: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Curiosity

G2: Tidak cukup ulasan

AppSumo: 4.0/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Curiosity?

Sebagian besar pengguna menghargai pencarian yang cepat dan andal, seperti yang ini di G2:

Mudah digunakan, dapat menemukan dokumen apa pun melalui: Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, dll. (hampir semua aplikasi). Saya menghemat waktu berharga saya daripada mencari dokumen/berkas. Data saya tetap aman di komputer saya.

Mudah digunakan, dapat menemukan dokumen apa pun melalui: Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, dll. (hampir semua aplikasi). Saya menghemat waktu berharga saya daripada mencari dokumen/berkas. Data saya tetap aman di komputer saya.

Mudah digunakan, dapat menemukan dokumen apa pun melalui: Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, dll. (hampir semua aplikasi). Saya menghemat waktu berharga saya daripada mencari dokumen/berkas. Data saya tetap aman di komputer saya.

7. Dust (Terbaik untuk membangun asisten AI kustom dengan konektor data perusahaan)

melalui Dust

Beberapa tim tidak ingin menggunakan alat pencarian serba guna. Mereka menginginkan asisten AI yang mencerminkan cara bisnis mereka beroperasi.

Dust dirancang untuk bisnis yang ingin membuat asisten AI kustom, dilatih menggunakan data internal dan disesuaikan dengan kasus penggunaan spesifik—seperti dukungan penjualan, layanan pelanggan, atau pertanyaan pengetahuan internal. Alih-alih menawarkan satu asisten bersama, Dust memungkinkan tim untuk membuat beberapa agen yang dirancang khusus dengan instruksi, akses data, dan perilaku yang berbeda.

Dust terintegrasi dengan Notion, Slack, Google Drive, dan GitHub untuk memberikan akses agen kustom Anda ke pengetahuan perusahaan. Ini paling cocok untuk tim yang memiliki keterampilan teknis untuk mengonfigurasi dan memelihara agen-agen ini, karena ini bukan solusi plug-and-play.

Fitur terbaik

Sesuaikan cara agen merespons, sumber mana yang mereka prioritaskan, dan cara mereka menangani jenis pertanyaan yang berbeda.

Hubungkan dengan alat yang sudah ada untuk memberikan agen AI pengetahuan kontekstual tentang perusahaan Anda.

Kontrol data mana yang dapat diakses oleh setiap agen AI dan anggota tim mana yang dapat menggunakannya.

Tinjau kelebihan dan kekurangan

Keuntungan:

Menghindari batasan asisten yang serba guna.

Pengelolaan yang kuat untuk akses data perusahaan

Sangat cocok untuk organisasi yang memiliki keahlian AI atau operasional internal.

Kekurangan:

Anda memerlukan sumber daya khusus untuk pengaturan teknis dan konfigurasi berkelanjutan.

Ada kurva pembelajaran yang curam dalam membangun dan mengoptimalkan agen kustom.

Ia memiliki komunitas dan ekosistem yang lebih kecil dibandingkan dengan alat AI perusahaan yang sudah mapan.

Harga Dust

Uji coba gratis tersedia

Pro: €29/pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom (100+ pengguna)

Periksa ulasan dan penilaian

G2: 4.9/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dust?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Ini memungkinkan kita untuk membangun dan mengimplementasikan agen AI dengan sangat cepat, serta mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja tim, daripada memperlakukan AI sebagai eksperimen terpisah atau alat tambahan. Kecepatan dalam menghasilkan nilai ini sangat kritis untuk mendorong adopsi nyata di seluruh organisasi… akan luar biasa jika dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna eksternal (pelanggan/prospek) untuk berinteraksi dengan mereka.

Ini memungkinkan kita untuk membangun dan mengimplementasikan agen AI dengan sangat cepat, serta mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja tim, daripada memperlakukan AI sebagai eksperimen terpisah atau alat tambahan. Kecepatan dalam menghasilkan nilai ini sangat kritis untuk mendorong adopsi nyata di seluruh organisasi… akan luar biasa jika dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna eksternal (pelanggan/prospek) untuk berinteraksi dengan mereka.

Ini memungkinkan kita untuk membangun dan mengimplementasikan agen AI dengan sangat cepat, serta mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja tim, daripada memperlakukan AI sebagai eksperimen terpisah atau alat tambahan. Kecepatan dalam menghasilkan nilai ini sangat kritis untuk mendorong adopsi nyata di seluruh organisasi… akan luar biasa jika dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna eksternal (pelanggan/prospek) untuk berinteraksi dengan mereka.

8. Onyx (Terbaik untuk pencarian AI open-source yang dihosting sendiri untuk perusahaan)

melalui Onyx

Membutuhkan pencarian AI tingkat perusahaan tetapi ingin kendali penuh atas data Anda karena alasan kepatuhan? Solusi cloud eksklusif mungkin terasa seperti kotak hitam bagi Anda, dan Anda mungkin ingin menghindari ketergantungan pada vendor.

Di sinilah Onyx (sebelumnya Danswer) berperan. Ini adalah platform pencarian perusahaan open-source yang dapat Anda host sendiri di infrastruktur Anda sendiri. Platform ini menyediakan jawaban berbasis AI untuk pertanyaan di seluruh alat internal sambil memberikan organisasi visibilitas dan kontrol penuh atas cara data diindeks, diproses, dan disimpan.

Sebagai alternatif Unframe AI, Onyx ideal untuk industri yang diatur, memberikan bisnis kendali dan transparansi yang tidak dapat disamai oleh solusi cloud.

Fitur terbaik Onyx

Hosting sendiri pencarian AI perusahaan di infrastruktur Anda sendiri

Sesuaikan logika penelusuran dan peringkat untuk memenuhi kebutuhan internal.

Terhubung dengan puluhan alat untuk mendukung pencarian dan jawaban pertanyaan yang didorong oleh AI.

Tinjau kode sumber, berikan kontribusi perbaikan, atau sesuaikan fungsionalitas sesuai kebutuhan spesifik Anda.

Kelebihan dan kekurangan Onyx

Keuntungan:

Kontrol penuh atas lokasi penyimpanan data dan kepatuhan.

Model sumber terbuka menghindari biaya yang terus meningkat seiring pertumbuhan tim Anda.

Pembaruan dan perbaikan rutin dari komunitas sumber terbuka.

Kekurangan:

Anda memerlukan tim teknis untuk implementasi, konfigurasi, dan pemeliharaan.

Dukungan bersifat berbasis komunitas kecuali Anda memilih dukungan enterprise.

Pengaturan awal lebih kompleks dibandingkan dengan alternatif SaaS berbasis cloud.

Harga Onyx

Uji coba gratis tersedia

Bisnis: $20 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Onyx

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Dropbox Dash (Terbaik untuk pencarian universal di Dropbox dan aplikasi cloud terhubung)

melalui Dropbox

Dropbox Dash dirancang untuk tim yang sudah mengandalkan Dropbox dalam pekerjaan mereka, tetapi ingin cara yang lebih cerdas untuk menemukan dan mengorganisir konten di luar folder.

Dash memungkinkan Anda menggunakan kueri bahasa alami dan mengorganisir konten ke dalam "Stacks" untuk mengelompokkan informasi yang terkait.

Seperti Unframe AI, Dash paling cocok untuk tim yang fokus pada penemuan file, bukan pengetahuan yang lebih luas atau alur kerja eksekusi. Ia meningkatkan kemudahan pencarian di dalam ekosistem yang sudah ada, bukan mengintegrasikan pekerjaan di seluruh alat.

Fitur terbaik Dropbox Dash

Cari di Dropbox dan aplikasi terhubung menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan jawaban yang disintesis.

Grupkan file, tautan, dan konten terkait dari berbagai sumber ke dalam koleksi.

Akses Dash dari mana pun Anda bekerja menggunakan ekstensi browser dan aplikasi desktop, untuk kemampuan pencarian cepat.

Kelebihan dan kekurangan Dropbox Dash

Keuntungan:

Add-on yang mudah digunakan untuk pengguna Dropbox yang sudah ada

Berfokus pada pencarian dan organisasi tanpa kerumitan alat manajemen proyek penuh.

Pengalaman sederhana dan terfokus dengan pengaturan minimal.

Jembatan yang berguna antara penyimpanan file dan pencarian

Kekurangan:

Ini paling berguna bagi tim yang sudah menggunakan Dropbox.

Tidak memiliki kemampuan manajemen proyek atau eksekusi tugas yang kuat.

Ini adalah produk yang relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan fitur.

Harga Dropbox Dash

Termasuk dalam paket Dropbox

Ulasan dan peringkat Dropbox Dash

G2: 4. 2/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dropbox Dash?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai alat, saya dapat menggunakan pencarian universal untuk menemukan file, tautan, dan dokumen secara instan — apakah mereka berada di Dropbox, Google Drive, Slack, atau tempat lain. Pintasan dan ringkasan yang didukung AI juga menghemat banyak waktu dengan membantu saya menemukan informasi yang tepat lebih cepat dan tetap fokus.

Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai alat, saya dapat menggunakan pencarian universal untuk menemukan file, tautan, dan dokumen secara instan — apakah mereka berada di Dropbox, Google Drive, Slack, atau tempat lain. Pintasan dan ringkasan yang didukung AI juga menghemat banyak waktu dengan membantu saya menemukan informasi yang tepat lebih cepat dan tetap fokus.

Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai alat, saya dapat menggunakan pencarian universal untuk menemukan file, tautan, dan dokumen secara instan — apakah mereka berada di Dropbox, Google Drive, Slack, atau tempat lain. Pintasan dan ringkasan yang didukung AI juga menghemat banyak waktu dengan membantu saya menemukan informasi yang tepat lebih cepat dan tetap fokus.

10. Notion (Terbaik untuk manajemen pengetahuan yang fleksibel dengan pencarian dan pembangkitan konten yang didukung AI)

melalui Notion

Bagi tim di mana pengetahuan terus berkembang, tantangannya bukan hanya menemukan informasi; melainkan menjaga agar informasi tetap up-to-date, terhubung, dan dapat digunakan. Di sinilah Notion berperan sebagai alternatif Unframe AI.

Notion berfungsi terbaik sebagai pusat pengetahuan yang dinamis. Alih-alih mengindeks informasi di berbagai alat, Notion mendorong tim untuk mengonsolidasikan dokumen, catatan, wiki, dan pelacak proyek ringan dalam satu ruang kerja yang fleksibel. Dengan Notion AI yang terintegrasi, tim dapat mengajukan pertanyaan, merangkum konten, atau menghasilkan draf langsung dari informasi yang sudah didokumentasikan.

Fleksibilitas ini berarti Anda perlu meluangkan waktu untuk mengatur ruang kerja Anda agar sesuai dengan struktur alat manajemen proyek yang khusus.

Fitur terbaik Notion

Buat dan sempurnakan konten menggunakan AI untuk penulisan, ringkasan, dan pengembangan ide.

Bangun basis data yang terhubung dan lihat data yang sama dalam bentuk tabel, papan Kanban, kalender, atau garis waktu.

Gabungkan teks, basis data, dan embeds untuk membuat sistem kustom untuk berbagai kasus penggunaan.

Mulai dengan cepat menggunakan templat untuk wiki, dokumen, dan sistem internal.

Kelebihan dan kekurangan Notion

Keuntungan:

Bangun sistem apa pun, mulai dari pelacak proyek hingga CRM dan basis pengetahuan.

Ahli dalam menciptakan basis pengetahuan yang terhubung secara alami di mana informasi saling terhubung dengan sendirinya.

Kekurangan:

Ada kurva pembelajaran yang curam untuk pengaturan yang kompleks, yang dapat membingungkan pengguna baru.

Kinerja dapat melambat dengan basis data yang sangat besar.

Fitur manajemen proyek bawaan tidak sekuat alat manajemen proyek khusus.

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per pengguna per bulan

Bisnis : $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.6/5 (9.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra yang beragam:

Jelas bagian favorit saya dari Notion adalah kemudahan penggunaannya, bahkan untuk pemula… Namun, fitur AI-nya masih jauh dari memuaskan. AI Notion jauh kurang mampu dibandingkan ChatGPT, dengan fungsi yang kurang meyakinkan. AI ini lambat, dan saat digunakan pada halaman dengan data yang banyak, mengalami latensi yang parah, seringkali macet selama beberapa menit.

Jelas bagian favorit saya dari Notion adalah kemudahan penggunaannya, bahkan untuk pemula… Namun, fitur AI-nya masih jauh dari memuaskan. AI Notion jauh kurang mampu dibandingkan ChatGPT, dengan fungsi yang kurang meyakinkan. AI ini lambat, dan saat digunakan pada halaman dengan data yang banyak, mengalami latensi yang parah, seringkali macet selama beberapa menit.

Jelas bagian favorit saya dari Notion adalah kemudahan penggunaannya, bahkan untuk pemula… Namun, fitur AI-nya masih jauh dari memuaskan. AI Notion jauh kurang mampu dibandingkan ChatGPT, dengan fungsi yang kurang meyakinkan. AI ini lambat, dan saat digunakan pada halaman dengan data yang banyak, mengalami latensi yang parah, seringkali macet selama beberapa menit.

Temukan Alat yang Tepat untuk Menghubungkan Jawaban dengan Tindakan

Tidak ada satu pun alternatif Unframe AI yang terbaik. Dan jujur saja, itulah intinya.

Beberapa tim membutuhkan kecerdasan rapat yang lebih baik. Yang lain sangat peduli dengan privasi, agen AI kustom, atau menjaga pengetahuan tetap rapi dan terorganisir. Alat yang tepat bergantung pada cara tim Anda sebenarnya bekerja—bukan bagaimana tampilan demo produk.

Namun, ada beberapa hal yang selalu benar.

Pencarian saja tidak cukup. Menemukan informasi hanya berguna jika mengarah pada keputusan, tindak lanjut, atau kemajuan.

Lebih banyak alat tidak selalu berarti lebih produktif. Menambahkan lapisan pencarian lain dapat meningkatkan pergantian konteks daripada menguranginya.

Solusi terbaik menghubungkan wawasan dengan eksekusi. Alat yang menghubungkan jawaban secara langsung ke tugas, dokumen, dan alur kerja membantu tim bergerak lebih cepat dengan gesekan yang lebih sedikit.

Ketika pencarian, dokumen, tugas, dan otomatisasi bekerja bersama, mengubah jawaban menjadi tindakan menjadi hal yang alami. Jika tujuan Anda adalah mengurangi Context Sprawl dan mengintegrasikan pekerjaan, pengetahuan, dan AI Anda ke dalam satu tempat, coba ClickUp secara gratis dan lihat perbedaannya sendiri ✨

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Unframe AI adalah alat pencarian dan manajemen pengetahuan berbasis AI untuk perusahaan. Alat ini membantu tim menemukan informasi di seluruh aplikasi dan sumber data terhubung mereka dengan menampilkan jawaban dari basis pengetahuan perusahaan.

Alat produktivitas AI berfokus pada pencarian cerdas, pembangkitan konten, dan wawasan otomatis. Perangkat lunak manajemen proyek tradisional menekankan pelacakan tugas, garis waktu, dan manajemen alur kerja, meskipun platform terintegrasi seperti ClickUp menggabungkan kedua kemampuan tersebut.

Ya, sebagian besar alternatif menawarkan integrasi dengan alat kerja umum seperti Slack, Google Workspace, dan Microsoft 365. Namun, tingkat integrasi ini bervariasi, mulai dari koneksi dasar hingga sinkronisasi dua arah yang mendalam atau pencarian terpadu di seluruh aplikasi yang terhubung.