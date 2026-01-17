9 Alternatif Stansa AI Terbaik untuk Tim pada [tahun]

Stansa AI adalah platform generasi konten berbasis AI yang dikenal karena interaksi AI yang fleksibel dan tanpa batasan, yang sangat cocok untuk penulisan kreatif.

Namun, saat bekerja dalam tim, menggunakan alat AI mandiri menciptakan kesenjangan yang menjengkelkan antara pembuatan konten dan penyelesaian pekerjaan.

Ketidakcocokan ini, yang dikenal sebagai "context sprawl " —ketika tim membuang waktu berpindah antar aplikasi dan mencari informasi yang tersebar di berbagai platform—memaksa Anda untuk terus-menerus menyalin, menempel, dan memformat ulang output AI ke dalam sistem manajemen proyek Anda.

Dengan perusahaan kini menggunakan rata-rata 275 aplikasi SaaS yang terpisah, fragmentasi ini telah menjadi tantangan produktivitas yang kritis.

Panduan ini mencakup 10 alternatif Stansa AI yang mengatasi masalah yang berbeda. Beberapa di antaranya berfokus pada penulisan fiksi dengan batasan konten yang lebih sedikit. Yang lain, seperti ClickUp, menawarkan AI yang bekerja bersama tugas dan komunikasi tim Anda.

Mari kita mulai.

9 Alternatif Stansa AI dalam Sekilas

Nama alat Terbaik untuk Fitur utama *Harga ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan pembuatan konten berbasis AI yang terintegrasi dengan manajemen pekerjaan. ClickUp Brain untuk penulisan yang sadar konteks, ClickUp Docs untuk konten kolaboratif, ClickUp Automations untuk alur kerja konten. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. DreamGen Penulis yang mencari pembangkitan fiksi kreatif tanpa batasan. Pembuatan cerita tanpa sensor, penyesuaian karakter, dan berbagai model AI. Gratis; Paket berbayar mulai dari $7,83 per bulan per pengguna. NovelAI Penulis fiksi yang menginginkan alat penceritaan AI yang dapat disesuaikan. Model AI kustom yang dilatih pada literatur, pembangkitan gambar, dan sistem memori. Gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna AI Dungeon Tim yang menciptakan pengalaman naratif interaktif dan mirip permainan. Format petualangan teks, skenario multipemain, dunia kustom Gratis; Paket berbayar mulai dari $14,99 per bulan per pengguna. Sudowrite Penulis fiksi profesional yang membutuhkan bantuan penulisan Mesin cerita, fitur deskripsi, mode brainstorming, alat pengeditan ulang Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan per pengguna Claude Tim riset dan kreatif yang membutuhkan AI percakapan dengan respons yang nuansatif. Jendela konteks yang panjang, respons yang terperinci, analisis dokumen Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna DeepFiction AI Penulis yang ingin menghasilkan cerita dengan cepat menggunakan templat genre. Template khusus genre, kelanjutan cerita, pembuatan karakter Gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna ChatGPT Individu dan tim yang membutuhkan bantuan AI serbaguna untuk berbagai jenis konten. Pembuatan konten yang serbaguna, plugin, dan kemampuan GPT-4. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Jasper Tim pemasaran yang ramping yang membutuhkan konten yang konsisten dengan merek. Pelatihan suara merek, templat pemasaran, alat kampanye Paket berbayar mulai dari $69 per bulan per pengguna.

Mengapa Mencari Alternatif Stansa AI?

Tim sering mencari alternatif Stansa AI karena beberapa alasan utama:

Kebutuhan akan fitur kolaborasi tim: Stansa AI beroperasi sebagai alat solo, tanpa Stansa AI beroperasi sebagai alat solo, tanpa alur kerja terintegrasi yang kuat yang diperlukan untuk proyek tim.

Masalah tata kelola konten : Organisasi sering memerlukan kontrol yang lebih besar atas Organisasi sering memerlukan kontrol yang lebih besar atas output AI untuk menjaga konsistensi suara merek dan akurasi.

Kesenjangan integrasi alur kerja: Alat AI mandiri menimbulkan hambatan karena konten tidak secara otomatis terintegrasi ke sistem kerja Anda. Banyak tim membutuhkan AI yang terhubung langsung ke Alat AI mandiri menimbulkan hambatan karena konten tidak secara otomatis terintegrasi ke sistem kerja Anda. Banyak tim membutuhkan AI yang terhubung langsung ke rencana proyek dan dokumen resmi mereka untuk memastikan konsistensi.

Pilihan alternatif yang tepat untuk Anda tergantung pada tujuan Anda. Apakah Anda membutuhkan kebebasan kreatif yang lebih besar, pembangkitan konten profesional, atau alat AI yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam platform manajemen kerja Anda, ada opsi yang sesuai untuk Anda.

📮ClickUp Insight: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan chat sebagai sarana utama komunikasi tim. Namun, hampir 60% waktu kerja mereka terbuang karena berpindah-pindah antara alat-alat ini dan mencari informasi. Dengan aplikasi all-in-one untuk kerja seperti ClickUp, manajemen proyek, pesan, email, dan obrolan Anda semua terintegrasi dalam satu tempat!

Alternatif Stansa AI Terbaik yang Dapat Digunakan

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang membutuhkan pembuatan konten bertenaga AI yang terintegrasi dengan manajemen pekerjaan)

Menggunakan alat penulisan AI mandiri untuk proyek tim seringkali menimbulkan frustrasi. Anda menghasilkan konten yang bagus di satu aplikasi, tetapi kemudian harus menyalinnya secara manual ke dokumen Anda, membuat tugas untuk tim Anda, dan menjelaskan konteksnya lagi di obrolan terpisah.

ClickUp’s Converged AI Workspace —platform tunggal di mana proyek, dokumen, dan percakapan terintegrasi dengan AI sebagai lapisan kecerdasan—membantu tim menghindari perpindahan aplikasi yang konstan dengan menyatukan semua hal dalam satu tempat.

Stansa AI unggul dalam menghasilkan konten dalam volume besar dan tanpa filter. ClickUp, di sisi lain, dirancang untuk tim konten profesional yang membutuhkan AI-nya untuk memahami data bisnis spesifik mereka, berkolaborasi secara real-time, dan menggerakkan elemen-elemen melalui alur produksi secara otomatis.

Berikut adalah cara fitur inti ClickUp menonjol dalam konteks tersebut:

Kreativitas yang sadar konteks dengan ClickUp Brain

Brainstorm ide, buat konten, dan sempurnakan draf dengan ClickUp Brain

Sementara Stansa AI menghasilkan teks berdasarkan data pelatihan umum, ClickUp Brain menghasilkan teks berdasarkan data Anda. Ini adalah jaringan saraf untuk ruang kerja Anda yang menghubungkan tugas, dokumen, dan orang-orang Anda.

Alih-alih menggunakan beberapa alat sekaligus, Anda dapat menghasilkan konten langsung di tempat proyek, dokumen, dan komunikasi tim Anda sudah ada. Alat ini memahami tenggat waktu proyek Anda, dokumen-dokumen sebelumnya dari merek Anda, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Brain menghilangkan proses "copy-paste" karena AI sudah memiliki akses ke basis pengetahuan internal Anda.

Pembuatan konten kolaboratif dengan ClickUp Docs

Buat salinan bebas kesalahan secara kolaboratif di ClickUp Docs

Stansa AI pada dasarnya adalah pengalaman yang bersifat individual—Anda memberikan perintah, dan AI akan menulis. ClickUp Docs mengubah proses pembuatan konten menjadi aktivitas tim. Ini menggantikan kebutuhan akan alat terpisah seperti Google Docs.

Anda dapat mempermudah proses pembuatan konten dengan membuat kerangka kerja di ClickUp Doc, menggunakan ClickUp Brain untuk mengembangkan ide, dan kemudian membuat ClickUp Tasks untuk pengeditan dan tinjauan—semua tanpa perlu meninggalkan platform.

Anggota tim dapat menambahkan konteks, meninggalkan komentar real-time, atau @menyebutkan satu sama lain untuk menyelesaikan revisi. Dengan format yang kaya dan izin yang dapat disesuaikan, Docs menjadi ruang kolaborasi aman untuk semua jenis proyek konten.

Ubah sorotan apa pun dalam dokumen menjadi tugas yang dapat dilacak. Jika seorang editor meninggalkan komentar "perbaiki bagian pengantar ini," komentar tersebut dapat diubah menjadi tugas formal dengan batas waktu, memastikan tidak ada yang terlewat—tingkat akuntabilitas yang tidak ditawarkan oleh Stansa AI.

Jaga alur kerja Anda tetap berjalan dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations menangani tugas-tugas rutin dalam proses editorial. Tim dapat tetap selaras selama proses pembuatan konten dengan menggunakan ClickUp Automations untuk membuat alur kerja otomatis yang memberitahu pemangku kepentingan dan memindahkan konten melalui tahap persetujuan.

Misalnya, Anda dapat mengatur pemicu sehingga ketika seorang penulis menyelesaikan draf di ClickUp Docs, statusnya secara otomatis berubah menjadi “Siap untuk Ditinjau,” dan editor akan diberitahu melalui Slack atau email.

Anda bahkan dapat menggunakan otomatisasi bertenaga AI. Misalnya, ketika suatu tugas berpindah ke status “Selesai”, ClickUp Brain dapat secara otomatis menghasilkan ringkasan pekerjaan yang telah diselesaikan dan mempostingnya sebagai komentar untuk pemangku kepentingan, sehingga semua orang tetap terinformasi tanpa Anda perlu menulis satu kata pun.

Fitur terbaik ClickUp

Penulisan kolaboratif: Buat konten bersama tim Anda secara real-time sambil mengubah umpan balik langsung menjadi tugas yang dapat dilacak untuk memastikan setiap revisi benar-benar diselesaikan.

Prompt berbasis persona: Hasilkan output khusus menggunakan kerangka kerja AI yang sudah dibangun sebelumnya, dirancang khusus untuk peran seperti spesialis SEO, editor, atau manajer produk.

Bidang AI Dinamis: Ekstrak wawasan, terjemahkan teks, atau ringkas deskripsi tugas secara otomatis dalam kalender konten Anda untuk melihat data tingkat tinggi dengan cepat.

Pencarian Perusahaan Universal: Temukan file atau percakapan apa pun di ClickUp, Google Drive, Slack, dan platform lain, dari satu bilah pencarian, menghemat waktu yang terbuang untuk mencari di berbagai platform.

Otomatisasi bertenaga AI: Jalankan tugas-tugas berulang seperti pembaruan status, pembangkitan ringkasan, dan pemberitahuan tim berdasarkan aturan kustom untuk menjaga alur kerja konten Anda tetap berjalan tanpa input manual.

Verified Wikis: Sentralisasikan pedoman merek dan SOP Anda dalam Sentralisasikan pedoman merek dan SOP Anda dalam basis pengetahuan yang aman yang menandai konten yang sudah usang, sehingga tim Anda selalu menggunakan informasi yang paling akurat.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Mengurangi penyebaran konteks dengan menjaga konten, proyek, dan komunikasi dalam satu tempat menggunakan Converged AI Workspace dari ClickUp. Jumlah fitur yang begitu banyak dapat memakan waktu untuk dieksplorasi sepenuhnya. AI yang sadar konteks menghasilkan konten yang lebih relevan dan bermanfaat. Pengalaman menggunakan aplikasi seluler memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan versi desktop. Konten terhubung secara mulus dengan tugas-tugas, mengoptimalkan alur kerja Anda dari awal hingga akhir. Pengguna baru mungkin mengalami kurva pembelajaran saat mengatur struktur ruang kerja awal mereka.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mencatat:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah cara ia mengintegrasikan semua hal dalam satu tempat—tugas, jadwal, komentar, dokumen, dan akuntabilitas semuanya terhubung. Hal ini mengurangi komunikasi bolak-balik yang tidak perlu dan membuat pekerjaan menjadi jauh lebih transparan. Fleksibilitas dalam menyesuaikan alur kerja, status, dan tampilan memungkinkan tim yang berbeda bekerja sesuai dengan proses mereka, sambil tetap menjaga visibilitas dan kontrol. ClickUp telah sangat meningkatkan koordinasi, tindak lanjut, dan pelaksanaan tugas harian secara keseluruhan.

💡Tips Pro: Di ClickUp, Anda dapat membuat Super Agents untuk hampir semua tugas. Coba buat satu hari ini untuk meneliti informasi, membuat outline blog, atau bahkan mengubah artikel yang sudah diterbitkan menjadi format yang ramah media sosial!

Pelajari lebih lanjut tentang Super Agents di sini:

2. DreamGen (Pilihan terbaik untuk penulis yang mencari generasi fiksi kreatif tanpa batasan)

melalui DreamGen

Banyak alat penulisan AI memiliki filter konten yang ketat yang dapat menghambat kreativitas, terutama bagi penulis fiksi yang ingin mengeksplorasi karakter kompleks atau alur cerita yang tidak konvensional.

DreamGen adalah platform yang dirancang untuk penulis fiksi kreatif yang membutuhkan fleksibilitas lebih. Platform ini berfokus pada pembangkitan cerita tanpa batasan konten yang ketat seperti pada platform lain, memungkinkan Anda untuk menjelajahi berbagai tema dan skenario yang lebih luas.

Dengan DreamGen, Anda dapat membuat karakter kustom, membangun skenario cerita yang detail, dan menghasilkan konten naratif dengan gangguan minimal dari moderasi konten. Hal ini membantu Anda mempertahankan suara dan alur cerita yang konsisten, yang sangat penting untuk proyek fiksi yang lebih panjang.

Fitur terbaik DreamGen

Pembuatan cerita tanpa sensor: Jelajahi narasi yang tidak konvensional tanpa filter konten yang mengganggu aliran kreatif di alat AI mainstream.

Penyesuaian karakter dan memori: Buat profil karakter yang detail yang diingat oleh AI, memastikan konsistensi dalam cerita Anda tanpa perlu terus-menerus memberikan perintah ulang.

Pilihan model AI yang beragam: Akses berbagai model AI yang dioptimalkan untuk gaya penulisan yang berbeda, memberikan fleksibilitas untuk memilih yang paling sesuai dengan proyek Anda.

Kelebihan dan kekurangan DreamGen

Memberikan kebebasan kreatif bagi penulis fiksi untuk menjelajahi berbagai alur cerita. Integrasi terbatas dengan alat penulisan atau manajemen proyek eksternal Konsistensi karakter yang kuat membantu menjaga koherensi naratif dalam cerita panjang. Berfokus pada fiksi, sehingga kurang cocok untuk konten profesional atau pemasaran. Akses ke konten yang dibuat oleh komunitas memberikan inspirasi untuk proyek-proyek baru. Ada kurva pembelajaran dalam mengoptimalkan prompt untuk hasil terbaik.

DreamGen harga

Gratis

Starter: $7,83/bulan per pengguna

Advanced: $19,35/bulan per pengguna

Pro: $48,30 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat DreamGen

G2: Tidak tersedia

Capterra: Tidak tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DreamGen?

Inilah yang dibagikan oleh seorang Redditor:

Saya sangat menyukai konsep dapat membuat beberapa karakter untuk satu cerita. Ini unik dan situs ini memiliki banyak potensi! Saya membuat bot pribadi saya sendiri, yang memiliki 16 karakter, semuanya dengan deskripsi yang sangat panjang. Awalnya berjalan lancar saat membuatnya, tetapi sekarang mengalami gangguan setelah selesai.

Saya sangat menyukai konsep dapat membuat beberapa karakter untuk satu cerita. Ini unik dan situs ini memiliki banyak potensi! Saya membuat bot pribadi saya sendiri, yang memiliki 16 karakter, semuanya dengan deskripsi yang sangat panjang. Awalnya berjalan lancar saat membuatnya, tetapi sekarang mengalami gangguan setelah selesai.

Butuh bantuan untuk membuat skrip? Video ini menjelaskan cara menggunakan AI untuk hasil terbaik!

3. NovelAI (Terbaik untuk penulis fiksi yang menginginkan AI storytelling yang dapat disesuaikan dengan pembangkitan gambar)

melalui NovelAI

Alat AI generik sering menghasilkan teks yang dapat diprediksi dan kurang inspiratif, yang tidak cocok untuk fiksi. Penulis membutuhkan AI yang memahami konvensi sastra dan dapat beradaptasi dengan genre dan gaya tertentu.

NovelAI adalah platform yang dirancang khusus untuk para pencerita. Model-modelnya dilatih menggunakan literatur, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang struktur naratif dan gaya prosa, yang membuat hasilnya terasa lebih sastra.

Anda dapat membuat modul kustom berdasarkan penulis atau genre favorit Anda, dan bahkan menghasilkan gambar untuk membantu Anda memvisualisasikan karakter dan adegan Anda.

NovelAI juga menekankan privasi pengguna, memastikan cerita Anda tetap pribadi dan tidak digunakan untuk pelatihan.

Fitur terbaik NovelAI

Model AI yang dilatih dengan literatur: AI ini dilatih menggunakan fiksi, sehingga menghasilkan prosa yang memahami ritme naratif dan konvensi percakapan.

Modul AI kustom: Sesuaikan gaya penulisan AI agar sesuai dengan penulis atau genre tertentu, memberikan Anda kendali lebih besar atas hasil akhir.

Pembuatan gambar terintegrasi: Visualisasikan karakter dan adegan Anda dengan Visualisasikan karakter dan adegan Anda dengan generator gambar bawaan, membantu Anda mengembangkan visi kreatif Anda.

Kelebihan dan kekurangan NovelAI

Menghasilkan prosa berkualitas sastra yang terasa lebih alami daripada AI serba guna. Berlangganan diperlukan untuk mengakses fitur dan model lanjutan. Cerita Anda tetap pribadi dan tidak digunakan untuk pelatihan model. Kualitas pembangkitan gambar dapat bervariasi Opsi penyesuaian mendalam memungkinkan Anda menyesuaikan output AI sesuai kebutuhan Anda. Tidak dirancang untuk konten profesional atau pemasaran.

NovelAI harga

Gratis

Tablet: $10/bulan per pengguna

Scroll: $15/bulan per pengguna

Opus: $25/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian NovelAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang NovelAI ?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya mostly menggunakan NovelAI untuk menulis kreatif. Saya suka fleksibilitasnya dan bagaimana ia beradaptasi dengan berbagai gaya penulisan. Ini membantu saya saat mengalami writer’s block dan tidak tahu bagaimana melanjutkan cerita. Fleksibilitasnya memungkinkan saya menyesuaikan nada atau gaya tanpa harus memulai dari awal, yang menghemat banyak waktu. Saya menghargai bagaimana alat ini menjaga konsistensi konteks dan karakter, bahkan saat saya mengubah gaya. Hal ini membuat eksperimen menjadi lebih mudah dan kurang frustrasi. Sangat membantu saat bekerja pada cerita yang lebih panjang dan menjaga konsistensi.

Saya mostly menggunakan NovelAI untuk menulis kreatif. Saya suka fleksibilitasnya dan bagaimana ia beradaptasi dengan berbagai gaya penulisan. Ini membantu saya saat mengalami writer’s block dan tidak tahu bagaimana melanjutkan cerita. Fleksibilitasnya memungkinkan saya menyesuaikan nada atau gaya tanpa harus memulai dari awal, yang menghemat banyak waktu. Saya menghargai bagaimana alat ini menjaga konsistensi konteks dan karakter, bahkan saat saya mengubah gaya. Hal ini membuat eksperimen menjadi lebih mudah dan kurang frustrasi. Sangat membantu saat bekerja pada cerita yang lebih panjang dan menjaga konsistensi.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT adalah asisten AI yang sempurna untuk penulis. Ia menghilangkan "toggle tax" (waktu yang terbuang saat berpindah antar aplikasi), mengintegrasikan penelitian dan penulisan, serta mengotomatisasi langkah-langkah berulang. Hal ini memungkinkan penulis dan peneliti fokus pada pekerjaan bernilai tinggi—pengembangan ide, analisis, dan kreativitas—sementara AI menangani tugas-tugas berat seperti penulisan draf, ringkasan, dan pengorganisasian. Cari dan ringkas penelitian secara instan di seluruh ruang kerja, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda untuk mengumpulkan referensi dan wawasan tanpa perlu beralih alat.

Ucapkan ide atau prompt menggunakan Talk to Text dan biarkan BrainGPT menghasilkan berbagai variasi teks, outline, atau hook kreatif untuk format penulisan apa pun.

Edit, periksa, dan optimalkan draf untuk kejelasan, nada, dan SEO dengan saran yang didukung AI.

Buat gambar dan aset visual dari prompt, dan hubungkan dengan tugas penulisan Anda untuk pembuatan konten yang lancar.

Otomatiskan alur kerja penulisan yang berulang, tugaskan pekerjaan, dan kelola revisi—semua dalam satu ruang kerja terpadu.

Simpan dan gunakan kembali templat prompt, serta referensikan pedoman internal dengan cepat untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam konten Anda.

4. AI Dungeon (Terbaik untuk cerita interaktif dan pengalaman naratif yang mirip game)

melalui AI Dungeon

Alat penulisan AI tradisional menghasilkan teks statis, tetapi bagaimana jika Anda ingin cerita yang merespons pilihan Anda? Bagi para kreator yang menginginkan pengalaman dinamis dan mirip permainan, generator teks sederhana tidak akan memadai.

AI Dungeon adalah pelopor dalam cerita interaktif yang didukung AI. Ia menciptakan narasi dinamis yang merespons masukan Anda, berfungsi lebih seperti permainan petualangan berbasis teks daripada asisten penulisan.

Anda dapat memulai dengan skenario yang sudah disiapkan atau membuat dunia kustom Anda sendiri. AI ini beradaptasi dengan tindakan Anda secara real-time. Fitur multiplayer yang disediakan juga menjadikannya alat yang ideal untuk kolaborasi dalam penceritaan atau kelompok permainan papan.

Fitur terbaik AI Dungeon

Format narasi interaktif: Cerita beradaptasi dengan pilihan Anda, menciptakan narasi bercabang yang terasa dinamis dan menarik.

Pembuatan dunia kustom: Buat dunia dan karakter yang detail sebagai dasar untuk cerita interaktif Anda.

Cerita kolaboratif: Undang orang lain untuk bergabung dalam cerita Anda dan berkontribusi pada narasi, menjadikannya alat yang menyenangkan untuk kreativitas kolaboratif.

Kelebihan dan kekurangan AI Dungeon

Format interaktif yang unik membuat narasi terasa lebih personal dan menarik. Kurang cocok untuk menghasilkan konten yang rapi dan siap diterbitkan. Komunitas yang kuat dan perpustakaan konten menyediakan inspirasi tak terbatas untuk cerita baru. Kebijakan moderasi konten telah berkembang, yang mungkin memengaruhi beberapa kasus penggunaan. Format yang mirip permainan merupakan titik masuk yang mudah diakses bagi pengguna baru dalam penceritaan AI. Kualitas output dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas skenario.

AI Dungeon harga

Gratis

Champion: $14,99/bulan per pengguna

Legenda: $29,99/bulan per pengguna

Mythic: $49,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian AI Dungeon

G2: Tidak tersedia

Capterra: Tidak tersedia

Pelajari cara menggunakan Agen AI untuk pembuatan konten 👇

5. Sudowrite (Terbaik untuk penulis fiksi profesional yang membutuhkan bantuan penulisan terstruktur)

melalui Sudowrite

Penulis fiksi profesional membutuhkan lebih dari sekadar pembangkitan teks mentah. Mereka membutuhkan alat yang memahami struktur cerita dan dapat membantu mengatasi tantangan penulisan spesifik, seperti menciptakan deskripsi yang hidup atau menyempurnakan dialog.

Sudowrite dirancang untuk penulis fiksi serius, menawarkan fitur khusus yang melampaui sekadar pembangkitan konten AI. Ia berfungsi sebagai mitra menulis, membantu Anda brainstorming, mengembangkan, dan menyempurnakan karya Anda.

Dengan alat seperti “Describe” untuk detail sensorik dan “Story Engine” untuk mengembangkan alur cerita novel, Sudowrite membantu Anda mempertahankan momentum pada proyek-proyek berformat panjang. Banyak penulis profesional menggunakannya karena alat ini cocok untuk alur kerja penulisan yang serius.

Fitur terbaik Sudowrite

Fitur untuk penulisan sensorik: Generate deskripsi penglihatan, suara, bau, dan sentuhan untuk memperkaya adegan Anda dan membuatnya lebih imersif.

Story Engine untuk pengembangan novel: Sistem terstruktur yang memandu Anda melalui pengembangan alur cerita dan perkembangan karakter, sehingga memudahkan penulisan fiksi berformat panjang.

Alat untuk mengedit dan memperluas teks: Perbaiki gaya penulisan Anda dengan mengedit paragraf dalam gaya yang berbeda, memperluas deskripsi singkat, atau memperketat bagian yang terlalu panjang.

Kelebihan dan kekurangan Sudowrite

Setiap fitur dirancang khusus untuk mengatasi tantangan dalam penulisan fiksi. Fokus eksklusif pada fiksi, sehingga tidak cocok untuk jenis konten lain. The Story Engine mendukung proyek berformat panjang, bukan hanya konten berformat pendek. Membutuhkan waktu untuk mempelajari alat dan alur kerja spesifik agar dapat memaksimalkan manfaatnya. Alat ini telah mendapatkan popularitas di kalangan penulis yang telah diterbitkan, menunjukkan kualitas profesionalnya. Model langganan dapat menjadi investasi yang signifikan bagi penulis hobi.

Sudowrite harga

Gratis

Hobi: $19/bulan per pengguna

Profesional: $29/bulan per pengguna

Max: $59 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Sudowrite

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sudowrite?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Alat ini menyediakan berbagai fitur untuk membantu menulis dan mengedit bagian-bagian cerita. Adanya buku panduan cerita (story bible) sangat membantu, sehingga tidak perlu menggunakan beberapa alat sekaligus. AI berfungsi baik di naskah maupun buku panduan cerita, sehingga Anda dapat mengembangkan semua aspek cerita dengan cepat.

📖 Baca Juga: Alat Alternatif Sudowrite untuk Penulis

6. Claude (Terbaik untuk tim yang membutuhkan AI percakapan dengan respons yang halus dan penuh pertimbangan)

melalui Claude

Banyak alat AI menghasilkan respons yang terasa kaku dan kurang mendalam. Saat menangani topik kompleks, Anda membutuhkan AI yang dapat memberikan respons yang bijaksana dan terperinci, bukan teks generik dan formulaik.

Claude, asisten AI dari Anthropic, dikenal karena kemampuannya dalam percakapan berkualitas tinggi. Tanggapannya sering terasa lebih mendalam, menjadikannya pilihan yang tepat untuk konten yang membutuhkan nuansa halus atau pemikiran kompleks.

Salah satu keunggulan utama Claude adalah jendela konteksnya yang besar, yang memungkinkan Claude memproses dokumen panjang untuk ringkasan atau analisis. Anda dapat mengunggah file PDF dan meminta Claude memberikan wawasan, yang sangat menghemat waktu untuk alur kerja yang intensif penelitian.

Fitur terbaik Claude

Jendela konteks yang diperluas: Memproses dan merujuk dokumen panjang, menjadikannya ideal untuk merangkum laporan atau menganalisis penelitian.

Respons percakapan yang halus: Claude menangani topik kompleks dengan lebih halus daripada banyak pesaing, menghasilkan konten yang terasa lebih dipikirkan.

Kemampuan analisis dokumen: Unggah file secara langsung agar Claude dapat menganalisis, merangkum, atau menggunakannya sebagai bahan referensi untuk pembuatan konten.

Kelebihan dan kekurangan Claude

Menghasilkan output yang mendalam dan nuansatif, sehingga terasa kurang mekanis. Mungkin lebih berhati-hati saat menangani topik atau permintaan tertentu. Kemampuan pemrosesan dokumen yang kuat sangat cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak penelitian. Tingkat gratis memiliki batasan penggunaan yang mungkin tidak mendukung alur kerja yang intensif. Interaksi terasa lebih alami dan percakapan. Tidak ada integrasi bawaan dengan platform manajemen proyek.

Claude harga

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Tim: $30 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4. 4/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude?

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Yang paling menonjol bagi saya saat menggunakan Claude adalah pendekatan percakapannya. Alih-alih merasa seperti hanya mengakses basis data, interaksi terasa kolaboratif. Claude mengajukan pertanyaan klarifikasi saat permintaan saya ambigu, yang sering membantu saya memperjelas pemikiran tentang apa yang sebenarnya saya butuhkan. Interaksi bolak-balik ini terbukti berharga tidak hanya untuk mendapatkan output yang lebih baik, tetapi juga untuk mengembangkan ide yang lebih jelas sejak awal.

Yang paling menonjol bagi saya saat menggunakan Claude adalah pendekatan percakapannya. Alih-alih merasa seperti hanya mengakses basis data, interaksi terasa kolaboratif. Claude mengajukan pertanyaan klarifikasi saat permintaan saya ambigu, yang sering membantu saya memperjelas pemikiran tentang apa yang sebenarnya saya butuhkan. Interaksi bolak-balik ini terbukti berharga tidak hanya untuk mendapatkan output yang lebih baik, tetapi juga untuk mengembangkan ide yang lebih jelas sejak awal.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Claude AI

7. DeepFiction AI (Terbaik untuk pembuatan cerita cepat dengan templat khusus genre)

melalui DeepFiction AI

Terkadang Anda tidak memerlukan alat penulisan yang rumit dengan kurva pembelajaran yang curam. Anda hanya ingin menghasilkan cerita dengan cepat untuk hiburan atau percikan kreativitas instan, tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk pengaturan.

DeepFiction AI adalah titik masuk yang mudah diakses untuk pembuatan cerita AI. Ia menawarkan templat khusus genre yang memungkinkan Anda membuat cerita dengan cepat tanpa perlu menjadi ahli dalam pembuatan prompt.

Anda dapat memilih dari kategori seperti romantis, fantasi, atau misteri, dan AI akan menghasilkan konten yang sesuai dengan konvensi genre tersebut. Ini adalah alat yang sederhana dan fokus pada kemudahan penggunaan serta nilai hiburan.

Fitur terbaik DeepFiction AI

Template khusus genre: Pilih genre dan dapatkan konten yang dihasilkan AI sesuai dengan konvensi gaya tersebut, sehingga pembuatan cerita menjadi lebih mudah.

Pembuatan cerita cepat: Antarmuka yang sederhana mengutamakan kecepatan, memungkinkan Anda membuat cerita dengan pengaturan minimal.

Fitur kelanjutan cerita: Perpanjang cerita yang sudah ada atau lanjutkan narasi dengan bantuan AI.

Kelebihan dan kekurangan DeepFiction AI

Pendekatan berbasis templat membuatnya mudah diakses bagi pengguna yang baru mengenal alat AI. Kurang fleksibel dibandingkan platform penulisan fiksi yang lebih canggih. Pembuatan konten cepat sangat cocok untuk latihan kreatif singkat atau hiburan. Kualitas output mungkin tidak sehalus alat yang lebih spesialis. Output yang berfokus pada genre membantu memastikan konten sesuai dengan harapan Anda. Fitur terbatas untuk proyek fiksi panjang atau profesional.

DeepFiction AI harga

Starter: $5 per bulan per pengguna

Pro Creator: $20/bulan per pengguna

Studio: $75/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian DeepFiction AI

G2: Tidak tersedia

Capterra: Tidak tersedia

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Tidak demikian halnya dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda!

8. ChatGPT (Terbaik untuk bantuan AI serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis konten)

melalui ChatGPT

Kebutuhan konten tim Anda beragam. Hari ini Anda sedang menyusun email, besok membuat salinan pemasaran, dan hari berikutnya mencoba menyederhanakan topik teknis yang kompleks. Menggunakan alat khusus untuk setiap tugas tidak efisien dan mahal.

ChatGPT adalah alat serba bisa dalam dunia asisten AI, mampu menangani berbagai tugas konten. Kemampuannya yang serbaguna menjadikannya pilihan utama bagi tim yang membutuhkan satu alat untuk segala hal, mulai dari penulisan kreatif hingga penjelasan teknis.

Dengan ChatGPT, Anda dapat menyusun email, menulis kode, mengemukakan ide, dan menyederhanakan topik kompleks melalui antarmuka percakapan yang alami. Namun, ChatGPT beroperasi sebagai alat mandiri, sehingga Anda masih akan menghadapi masalah penyebaran konteks — sesuatu yang dirancang untuk diselesaikan oleh Converged AI Workspace dari ClickUp.

Fitur terbaik ChatGPT

Pembuatan konten yang serbaguna: Tangani berbagai tugas, mulai dari penulisan email hingga penulisan kreatif hingga pembangkitan kode, semuanya dalam satu tempat.

Plugin dan GPT kustom: Perluas fungsionalitasnya dengan terhubung ke layanan eksternal atau membuat GPT kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

Penyempurnaan percakapan: Ulangi hasil keluaran Anda melalui percakapan dua arah yang alami, menjadikan proses penciptaan lebih intuitif.

Kelebihan dan kekurangan ChatGPT

Kemampuan serbaguna yang tak tertandingi menjadikannya pilihan andal untuk tim dengan kebutuhan yang beragam. Beroperasi sebagai alat mandiri tanpa integrasi bawaan ke platform kerja. Pembaruan rutin dan peningkatan model berarti kemampuannya terus berkembang. Konten perlu dipindahkan secara manual ke tempat di mana pekerjaan Anda sebenarnya dilakukan. Komunitas pengguna yang besar menyediakan sumber daya yang luas dan prompt yang dibagikan. Filter konten terkadang dapat mengganggu penggunaan kreatif atau profesional.

ChatGPT harga

Gratis

Plus: $20/bulan per pengguna

Pro: $200 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT ?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Yang paling saya sukai dari ChatGPT adalah seberapa intuitif dan andalnya; ia memahami konteks dengan cepat dan memberikan respons yang jelas dan terstruktur dengan baik tanpa perlu banyak bolak-balik. Saya sangat menghargai bagaimana ia menyesuaikan diri dengan berbagai nada dan persyaratan, baik itu untuk sesuatu yang profesional, kreatif, atau ringkas.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik ChatGPT

9. Jasper (Terbaik untuk tim pemasaran yang membutuhkan konten yang konsisten dengan merek dalam skala besar)

melalui Jasper AI

Tim pemasaran terus-menerus dituntut untuk menghasilkan konten ber volume tinggi yang sesuai dengan merek. Alat AI generik tidak memahami suara merek Anda, yang berarti tim Anda membuang waktu berharga untuk mengedit hasil agar sesuai dengan standar perusahaan.

Jasper adalah platform konten AI yang dirancang khusus untuk tim pemasaran. Platform ini berfokus pada konsistensi merek dan menyediakan templat yang mendukung produksi konten secara massal.

Dengan fitur Brand Voice Jasper, Anda dapat melatih AI sesuai dengan pedoman spesifik Anda, memastikan bahwa semua konten yang dihasilkan sesuai dengan merek Anda. Fitur ini juga menyediakan alat kolaborasi dan fitur manajemen kampanye, menjadikannya pilihan yang solid untuk tim pemasaran.

Namun, alat ini tetap merupakan alat konten khusus daripada platform manajemen kerja yang komprehensif.

Fitur terbaik Jasper

Pelatihan Suara Merek: Latih AI sesuai pedoman merek Anda untuk memastikan semua konten yang dihasilkan konsisten dan sesuai dengan merek.

Template khusus pemasaran: Akses template untuk salinan iklan, posting media sosial, dan artikel blog yang mengimplementasikan praktik terbaik pemasaran.

Alat kampanye dan kolaborasi: Kelola kampanye pemasaran dengan fitur kolaborasi tim yang mendukung alur kerja Anda.

Kelebihan dan kekurangan Jasper

Setiap fitur dirancang sesuai dengan kebutuhan tim pemasaran. Kurang cocok untuk fungsi bisnis lain atau jenis konten tertentu. Fitur Brand Voice memastikan konsistensi merek secara skala besar. Membutuhkan investasi waktu awal untuk mengatur fitur Brand Voice. Alat kolaborasi bawaan mendukung alur kerja tim pemasaran. Pengguna individu mungkin menemukan bahwa alat ini memiliki lebih banyak fitur daripada yang mereka butuhkan.

Jasper harga

Uji coba gratis

Pro: $69 per bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Anda dapat menggunakan Jasper untuk brainstorming, merumuskan ulang ide, mengorganisir pikiran, dan menulis jauh lebih cepat daripada jika memulai dari nol. Secara keseluruhan, alat ini telah memperkenalkan efisiensi yang nyata bagi individu dan tim, dan kami sangat puas dengan perbaikan terus-menerus yang dilakukan pada platform ini!

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Jasper AI

Temukan Alat AI yang Tepat untuk Alur Kerja Tim Anda

Pilihan alternatif Stansa AI yang tepat tergantung pada tujuan Anda. Penulis fiksi kreatif akan mendapatkan manfaat dari alat khusus seperti NovelAI atau Sudowrite. Tim pemasaran akan menemukan nilai dalam platform yang berfokus pada merek seperti Jasper.

Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya menemukan AI yang menghasilkan konten berkualitas—melainkan menemukan yang sesuai dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja. Alat AI mandiri menimbulkan gesekan, memaksa Anda untuk mentransfer konten secara manual antara sistem manajemen proyek, dokumen, dan obrolan tim Anda.

Solusi AI yang paling efektif adalah yang menghubungkan celah antara pembuatan konten dan implementasinya. Baik Anda memilih alat fiksi khusus atau platform pemasaran, prioritaskan solusi yang mengurangi hambatan dalam alur kerja Anda.

Bagi tim yang ingin menghilangkan ketidakjelasan konteks antara pembangkitan konten AI dan manajemen pekerjaan, ClickUp menawarkan AI yang terintegrasi langsung di tempat kerja berlangsung. ✨/

Daftar gratis hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Stansa AI adalah platform generasi konten berbasis AI yang dikenal karena interaksi fleksibelnya, terutama untuk penulisan kreatif dan profesional. Tim sering mencari alternatif untuk mendapatkan fitur seperti kolaborasi tim, integrasi yang lebih baik dengan sistem manajemen kerja, atau kemampuan khusus untuk pemasaran atau fiksi.

Alat penulisan AI yang tidak terfilter memiliki batasan konten yang lebih sedikit, yang memungkinkan eksplorasi tema-tema tidak konvensional yang mungkin diblokir oleh alat-alat mainstream. Platform seperti ChatGPT memprioritaskan keamanan dan aksesibilitas yang luas, yang terkadang dapat mengganggu aliran kreatif untuk genre fiksi tertentu.

Bagi tim yang perlu berkolaborasi dalam pembuatan konten dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja mereka, ClickUp adalah pilihan terbaik. Platform ini menggabungkan pembangkitan konten AI dengan manajemen proyek dan dokumentasi, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat terpisah.

Ya, sebagian besar alternatif penulisan AI, termasuk ClickUp dan Jasper, dirancang untuk pembuatan konten komersial dan memungkinkan Anda menggunakan konten yang dihasilkan untuk tujuan bisnis. Namun, selalu disarankan untuk memeriksa syarat dan ketentuan masing-masing platform terkait kepemilikan konten.