10 Alat Tata Kelola AI Terbaik untuk Memastikan Kepatuhan dan Transparansi

Menggunakan AI adalah langkah cerdas—sampai tidak lagi.

Saat bisnis berlomba-lomba mengintegrasikan AI, banyak yang mengabaikan aspek kritis: tata kelola. Bahkan sistem AI terbaik pun dapat menimbulkan risiko, bias, atau masalah kepatuhan tanpa pengawasan yang jelas.

Namun, 56% eksekutif masih tidak yakin apakah perusahaan mereka memiliki standar etika untuk AI.

Ketidakpastian tersebut dapat dihindari.

Solusinya? Alat tata kelola AI yang membantu Anda mengelola AI secara bertanggung jawab—dengan fitur transparansi, dokumentasi, dan kepatuhan yang terintegrasi. Dalam panduan ini, kami telah mengumpulkan opsi terbaik untuk memulainya—termasuk ClickUp, yang dirancang untuk menjaga alur kerja AI Anda tetap terarah dan akuntabel.

Tantangan AI tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Anda membutuhkan alat tata kelola yang menangani semua detail teknis sehingga Anda tidak melewatkan kesalahan kepatuhan.

Anda harus mencari fitur-fitur ini saat memilih platform tata kelola AI.

Deteksi bias dan risiko: Mengintegrasikan kerangka kerja tata kelola AI etis untuk memindai dataset dan hasil, mengidentifikasi potensi bias, dan memberikan saran mitigasi

Kontrol transparansi: Menyediakan jejak audit yang jelas dan penjelasan untuk hasil dan keputusan yang dihasilkan

Template tata kelola AI: Menyediakan Menyediakan template prompt AI yang dapat disesuaikan untuk melacak tugas yang didukung AI dan mengelola peraturan serta pedoman kepatuhan AI

Pemberitahuan real-time: Mengirim pemberitahuan dan peringatan instan setiap kali alat mendeteksi risiko atau bias

Pemantauan regulasi: Memantau alur kerja AI sesuai dengan peraturan kepatuhan terkini seperti EU AI Act, NIST AI Risk Management Framework (AI RMF), dan lainnya

👀 Tahukah Anda? Diluncurkan pada tahun 2023, MACHIAVELLI adalah tolok ukur baru yang dirancang untuk menilai seberapa etis sistem AI berperilaku saat diizinkan berinteraksi dalam lingkungan sosial.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pengelolaan AI terpusat dengan otomatisasi Tugas AI, Dokumen, Dashboard, ClickUp Brain untuk ringkasan cerdas, otomatisasi, dan pelacakan kepatuhan Gratis; Harga kustom tersedia untuk perusahaan Credo AI UMKM yang baru pertama kali mengadopsi AI Pendaftaran AI, Credo AI Assist untuk skenario risiko, sinkronisasi data dari alat MLOps Penetapan harga khusus AI Holistik Operasi AI yang berfokus pada inovasi Pemetaan risiko, mitigasi bias, sensor prompt Penetapan harga kustom Fiddler AI Memantau model tingkat perusahaan Deteksi pergeseran model, jejak audit, keteramatan LLM, deteksi bias Penetapan harga khusus AI yang Adil Startup dan usaha kecil Pemantauan siklus hidup, pelacakan kepatuhan, pemodelan ancaman Paket mulai dari $99 Monitaur Dokumentasi lengkap siklus hidup AI Catatan audit, pelacakan bias, deteksi pergeseran, validasi pra-produksi Penetapan harga khusus Amazon SageMaker Pengembangan AI skala penuh + pemantauan Pengujian model, glosarium AI, dukungan penuh untuk siklus hidup ML Penetapan harga khusus IBM Watson Mempermudah operasional siklus hidup AI Pemantauan bias, analisis regulasi, transparansi rantai pasok Penetapan harga khusus Datatron Pemantauan risiko keamanan dan kesehatan AI Kontrol konten berbasis ambang batas, deteksi pergeseran, pencatatan aktivitas Penetapan harga khusus Microsoft Azure Uji coba versi baru AI sebelum diluncurkan Pengujian alur prompt, pedoman RAI, filter konten ofensif Penetapan harga khusus

Sekarang setelah Anda memahami dasar-dasarnya, berikut adalah 10 alat terbaik untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab. Kami akan membahas fitur utama, batasan, harga, dan penilaiannya agar Anda dapat memilih yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk dokumentasi tata kelola AI dan otomatisasi alur kerja)

Atur otomatisasi tugas berbasis AI dengan mudah menggunakan ClickUp

Mengelola AI secara bertanggung jawab bukanlah hal yang mudah. Mulai dari risiko etika dan tinjauan kepatuhan hingga kolaborasi dengan pemangku kepentingan, hal ini bisa terasa seperti mengurus sepuluh tugas sekaligus. Di sinilah ClickUp berperan—aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang mengorganisir, melacak, dan mengotomatisasi pengawasan AI.

Otomatiskan alur kerja tata kelola AI dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks dapat mengotomatisasi tugas-tugas tata kelola AI yang berulang dan pengingat, menugaskan tugas tinjauan, serta menetapkan alur kerja persetujuan dari setiap tindakan.

Anda juga dapat memanfaatkan ClickUp Automations untuk secara otomatis menugaskan peninjau kepatuhan, memicu pengingat untuk batas waktu regulasi, dan menyederhanakan alur kerja persetujuan, mengurangi upaya manual, dan meminimalkan risiko kelalaian.

Selain itu, Anda dapat dengan mudah melacak kemajuan proyek dan memantau dampaknya. Hubungkan tugas-tugas tata kelola AI dan ketergantungannya, dan ClickUp akan menampilkan seluruh rantai komando untuk Anda!

Otomatiskan alur kerja tata kelola AI, tetapkan prioritas, dan berikan konteks dengan mudah menggunakan ClickUp Tasks

Tata kelola AI adalah kumpulan aturan kepatuhan yang rumit, bukan? Mulai dari GDPR dan Undang-Undang AI UE hingga standar ISO dan audit kepatuhan lokal, itu sangat banyak! Dan peraturan-peraturan tersebut terus berubah pula.

Kecuali Anda memiliki ingatan eidetik, melacak setiap detailnya hanyalah mimpi belaka, bukan?

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp yang membantu Anda mencari, merangkum, dan mengorganisir informasi tata kelola dan kepatuhan di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat menggunakannya untuk dengan cepat menemukan dokumen yang relevan, menghasilkan ringkasan, dan mengotomatisasi pelaporan untuk tugas tata kelola AI Anda.

Dapatkan pembaruan dan wawasan tentang manajemen kepatuhan dengan ClickUp Brain

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mendapatkan pembaruan kemajuan otomatis dan ringkasan aktivitas untuk tugas-tugas tata kelola Anda.

Misalnya, Anda dapat meminta Brain untuk merangkum status proyek yang berkaitan dengan kepatuhan atau menampilkan dokumentasi tentang peraturan tertentu.

ClickUp Brain Max: Ubah Suara Menjadi Teks untuk alur kerja kepatuhan

Pengelolaan AI memerlukan pencatatan setiap risiko, persetujuan, dan jejak audit tanpa terlewatkan—dan di situlah ClickUp Brain Max berperan. Alih-alih mengetik catatan kepatuhan yang panjang atau pembaruan audit, gunakan Talk to Text untuk langsung mendikte temuan risiko, poin penting rapat, atau pembaruan regulasi, dan ubah menjadi tugas terstruktur atau dokumen.

Gabungkan ini dengan Enterprise Search untuk mengajukan pertanyaan seperti “Tampilkan semua tugas terkait GDPR yang jatuh tempo bulan ini” atau “Ringkas kemajuan pada daftar risiko AI kami”—dan Brain Max akan menampilkan informasi yang tepat dari ruang kerja Anda secara instan.

Dengan menggabungkan masukan berbasis suara dengan AI yang sadar konteks, tim tata kelola dapat mendokumentasikan lebih cepat, mengurangi pelaporan manual, dan tetap patuh tanpa terbebani oleh tumpukan dokumen.

Namun, dokumentasi saja tidak cukup—Anda juga memerlukan cara terstruktur untuk mengumpulkan masukan tim Anda. Dengan ClickUp Forms , Anda dapat mengumpulkan penilaian risiko, laporan insiden, atau daftar periksa kepatuhan, dan secara instan mengubah respons menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini memastikan tidak ada yang terlewat dalam proses tata kelola Anda.

Tentu saja, meskipun sistem AI dapat menyederhanakan alur kerja, mereka juga membawa risiko privasi dan keamanan data. Itulah mengapa menggabungkan otomatisasi dengan kontrol tata kelola yang kuat sangat penting—Anda dapat menyederhanakan pelaporan tanpa mengorbankan kepatuhan.

💡 Tips Pro: Lindungi informasi tata kelola yang sensitif dengan izin dan kontrol privasi canggih ClickUp, sehingga hanya anggota tim yang berwenang yang dapat mengakses atau mengedit dokumen dan tugas kepatuhan.

Sederhanakan penilaian risiko dengan ClickUp Governance AI Agents

Agen AI ClickUp

ClickUp Governance AI Agents dapat membantu mengotomatisasi alur kerja tata kelola dengan menugaskan tinjauan kepatuhan, melacak tugas penilaian risiko, dan menampilkan item yang ditandai berdasarkan aturan kustom Anda.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama adalah kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, dan kekhawatiran keamanan.

ClickUp menggabungkan AI bawaan dengan fitur keamanan tingkat perusahaan—sehingga data tata kelola Anda tetap terlindungi sementara tim Anda dapat terhubung dengan aman melalui obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan di seluruh ruang kerja.

Bekerja sama dengan tim Anda di ClickUp Docs

Tim tata kelola Anda dapat mengedit bersama daftar risiko di ClickUp Docs, menandai pemangku kepentingan untuk masukan, dan meninggalkan komentar langsung di tempat yang relevan.

📌 Contoh: Tim Hukum dapat menandai masalah kepatuhan GDPR, sementara Tim Teknik memperbarui langkah-langkah mitigasi—semua dalam satu dokumen yang terus diperbarui.

Bekerja sama dengan tim Anda di ClickUp Docs

Karena Docs terhubung langsung ke alur kerja, Anda dapat mengotomatisasi tugas evaluasi keamanan dan risiko, menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat, dan menghubungkannya kembali ke ruang proyek Anda. Hal ini memastikan bahwa tata kelola data bukan hanya teori—tetapi sudah terintegrasi ke dalam operasi sehari-hari.

Struktur semacam itu penting seiring dengan semakin terintegrasinya AI di tempat kerja. Alih-alih menggunakan spreadsheet yang tersebar dan catatan yang terpisah-pisah, Anda akan mendapatkan sistem terpusat di mana manajemen kepatuhan, kerangka kerja tata kelola, dan penilaian risiko tetap terkini, dapat diaudit, dan dapat ditindaklanjuti.

Singkatnya, inilah cara tim mengubah AI di tempat kerja dari faktor risiko menjadi proses yang transparan dan terkelola dengan baik.

Fitur terbaik ClickUp

Ringkas dan cari dokumen tata kelola dan informasi kepatuhan dengan ClickUp Brain

Otomatiskan alur kerja tata kelola yang berulang dan tugas peninjauan/persetujuan dengan ClickUp Tasks dan AI Agents

Buat rencana manajemen risiko dan jadwalkan setiap langkah sebagai tugas

Pantau status kepatuhan dan tingkat risiko secara real-time dengan Dashboard ClickUp

Tambahkan catatan ke setiap entri waktu untuk mengukur waktu untuk setiap tugas, tata kelola AI, atau lainnya, dengan ClickUp Project Time Tracking

Berikan konteks yang lebih jelas kepada anggota tim tentang kompleksitas tata kelola AI dengan mengatur ClickUp Custom Fields

Pantau tindakan yang dilakukan tim Anda dalam tugas tata kelola AI individu dengan mudah di Activity Bar pada dashboard ClickUp

Identifikasi risiko yang memerlukan perhatian segera dengan templat papan penilaian risiko ClickUp

Batasan ClickUp

Agen AI di ClickUp Brain mungkin terasa rumit bagi pemula , terutama tanpa pengalaman otomatisasi, tetapi akan menjadi lebih mudah dengan penggunaan yang berulang

Fitur canggih ClickUp memiliki kurva pembelajaran, tetapi menawarkan kustomisasi yang kuat seiring pengguna menjadi lebih familiar

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Jodi Salice, Direktur Kreatif di United Way Suncoast, mengatakan,

Saya tidak bisa cukup memuji alat ini. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

Saya tidak bisa cukup memuji alat ini. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

💡 Tips Pro: Buat dan tambahkan sumber daya seperti praktik tata kelola AI yang bertanggung jawab dan dasar-dasar peraturan kepatuhan ke tugas tata kelola AI Anda di ClickUp. Dengan cara ini, semua anggota tim Anda akan memahami tanda peringatan risiko dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan itu.

2. Credo AI (Pilihan terbaik untuk UMKM yang berencana mengadopsi AI untuk pertama kalinya)

melalui Credo AI

Mengadopsi AI untuk pertama kalinya bisa terasa menakutkan—terutama saat Anda harus menavigasi peraturan yang tidak familiar. Credo AI membantu menyederhanakan proses ini dengan mengonsolidasikan alur kerja tata kelola AI Anda dan mengubah dokumentasi teknis menjadi wawasan kebijakan yang mudah dipahami oleh bisnis.

Dengan fitur seperti Credo AI Assist, platform ini menggunakan AI generatif untuk mengisi otomatis skenario risiko dan membantu Anda membangun registri AI yang sesuai dengan kerangka kerja seperti EU AI Act dan NIST AI RMF.

Fitur terbaik Credo AI

Daftarkan inisiatif AI sesuai dengan peraturan AI resmi dan kebijakan AI perusahaan , serta catat metadata dengan pendaftaran AI

Atur dan tetapkan tindakan mitigasi serta lacak kontrol di ruang kerja tata kelola AI

Sinkronkan bukti tata kelola data ke Credo AI dari alat MLOps yang Anda gunakan saat ini

Batasan Credo AI

Memiliki kurva pembelajaran yang curam

Bukan alat terbaik untuk memantau operasi AI skala besar

Harga Credo AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Credo AI

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Fakta Menarik: AI pengenalan wajah terkadang lebih akurat daripada manusia dalam mengidentifikasi orang, terutama dalam basis data yang besar.

3. AI Holistik (Terbaik untuk mengembangkan operasi AI baru)

melalui Holistic AI

Holistic AI adalah alat ideal bagi perusahaan yang merencanakan pengembangan AI yang sesuai dengan EU AI Act dan peraturan lainnya. Platform tata kelola AI ini memantau standar AI global dan persyaratan kepatuhan yang relevan dengan organisasi Anda, serta mengotomatisasi audit AI.

Fitur terbaik AI yang komprehensif

Identifikasi dan pantau risiko, serta akses saran mitigasi untuk sistem AI individu

Sensor data sensitif agar tidak ditambahkan ke prompt AI generatif

Mencegah bias dan halusinasi sistem dalam aplikasi LLM Anda

Batasan AI yang komprehensif

Antarmuka tidak ramah pengguna

Menemukan tugas-tugas tata kelola data tertentu dapat menjadi sulit setelah Anda mulai menjalankan beberapa alur kerja

Penetapan harga AI yang komprehensif

Penetapan harga khusus

Penilaian dan ulasan AI yang komprehensif

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

📖 Baca Juga: Contoh AI Generatif yang Mengesankan yang Mengubah Industri

4. Fiddler AI (Terbaik untuk memantau model AI kompleks untuk perusahaan dan pemerintah)

melalui Fiddler AI

Fiddler AI adalah platform observabilitas yang kuat, dirancang untuk perusahaan yang mengelola implementasi AI skala besar. Platform ini memantau dan menjelaskan perilaku model machine learning dan LLM, membantu tim mendeteksi drift, bias, halusinasi, dan masalah kinerja sebelum masalah tersebut memburuk.

Digunakan secara luas di sektor keuangan, asuransi, dan organisasi sektor publik, Fiddler membantu memastikan bahwa keputusan AI adil, dapat dijelaskan, dan sesuai dengan standar regulasi—sambil menghasilkan bukti yang memenuhi standar audit untuk tinjauan kepatuhan.

Fitur terbaik Fiddler AI

Deteksi kinerja model dan atur peringatan untuk ketidakkonsistenan dan bias dengan pemantauan model

Terapkan batasan AI untuk melindungi data sensitif Anda dalam manajemen risiko preventif

Pantau dan analisis model AI generatif dan aplikasi LLM yang Anda kembangkan untuk memastikan mereka mematuhi pedoman etika AI

Jelaskan prediksi ML untuk sistem otonom seperti drone—hal ini sangat penting dalam lingkungan yang sensitif terhadap keamanan, di mana presisi dan pengawasan etika tidak dapat ditawar-tawar

Batasan Fiddler AI

Antarmuka dapat terasa membingungkan

Harga Fiddler AI

Lite : Harga kustom

Bisnis : Harga khusus

Premium: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Fiddler AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fiddler AI?

Ulasan G2 mengatakan:

Saat ini, sangat sedikit alat observabilitas yang baik tersedia di pasar untuk pemantauan model AI. Kemampuan pemantauan Fiddler, terutama terkait dengan LLMs, sangat kuat. Fitur penjelasan modelnya sungguh luar biasa. Integrasinya sangat baik.

Saat ini, sangat sedikit alat observabilitas yang baik tersedia di pasar untuk pemantauan model AI. Kemampuan pemantauan Fiddler, terutama terkait dengan LLMs, sangat kuat. Fitur penjelasan modelnya sungguh luar biasa. Integrasinya sangat baik.

📮 ClickUp Insight: 22% responden kami masih waspada saat menggunakan AI di tempat kerja. Dari 22% tersebut, setengah khawatir tentang privasi data mereka, sementara setengah lainnya tidak yakin dapat mempercayai apa yang dikatakan AI.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Whiteboards untuk memetakan secara visual kerangka kerja tata kelola, tanggung jawab pemangku kepentingan, dan alur kerja regulasi guna meningkatkan pemahaman dan keselarasan tim.

5. Fairly AI (Terbaik untuk startup dan UKM)

melalui Fairly AI

Apakah Anda startup atau bisnis kecil yang menunda penerapan tata kelola AI yang bertanggung jawab karena tidak menemukan alat yang andal dalam anggaran Anda? Fairly AI adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Alat ini memungkinkan Anda mengakses semua fitur tata kelola AI yang penting tanpa ribet.

Fitur terbaik Fairly AI

Pantau sistem AI sepanjang siklus hidupnya dengan kerangka kerja "agent-as-a-judge"

Deteksi risiko secara otomatis dengan basis data pemodelan ancaman AI

Tambahkan kebijakan perusahaan dan pantau sistem AI untuk memastikan kepatuhan dengan pendaftaran AI

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menentukan titik pemeriksaan dan menilai kepatuhan

Batasan AI yang adil

Hal ini mungkin tidak cukup saat Anda mengembangkan operasional Anda

Antarmuka kurang intuitif

Penetapan harga AI yang adil

Bronze : $99/bulan

Silver : $299/bulan

Gold: $2500/bulan

Peringkat dan ulasan AI yang adil

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

👀 Tahukah Anda? Undang-Undang AI UE adalah undang-undang besar pertama di dunia yang secara khusus menargetkan tata kelola AI yang bertanggung jawab. Undang-undang ini mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko dan menegakkan kepatuhan, sehingga tata kelola AI menjadi secara hukum dapat ditegakkan.

6. Monitaur (Terbaik untuk mendokumentasikan siklus hidup sistem AI Anda)

melalui Monitaur

Monitaur dirancang khusus untuk perusahaan yang perlu mendokumentasikan seluruh siklus hidup model AI mereka—dari pengembangan hingga implementasi. Alat ini mendukung tata kelola di industri yang diatur seperti asuransi dan kesehatan dengan menyediakan versi detail, pelacakan bias, deteksi pergeseran, dan log yang siap diaudit.

Kerangka kerja Policy-to-Proof-nya membantu tim mendefinisikan standar tata kelola, menerapkan kontrol, dan menghasilkan bukti yang membuktikan kepatuhan kepada regulator dan pemangku kepentingan.

Fitur terbaik Monitaur

Validasi pergeseran input dan pergeseran model, serta identifikasi bias dalam teknik AI

Cari dan saring transaksi yang dijalankan melalui model Anda untuk mengakses transaksi yang tepat yang Anda cari

Pastikan model internal Anda siap dengan validasi pra-produksi sebelum mengintegrasikannya ke dalam alat AI Anda untuk pengambilan keputusan

Batasan Monitaur

Tidak dilengkapi dengan fitur penyensoran data

Harga Monitaur

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Monitaur

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon SageMaker?

Ulasan G2 mengatakan:

Minotaur Business Systems adalah sistem yang sangat ramah pengguna dan multifungsi. Timnya sangat berpengetahuan dan selalu siap memberikan dukungan.

Minotaur Business Systems adalah sistem yang sangat ramah pengguna dan multifungsi. Timnya sangat berpengetahuan dan selalu siap memberikan dukungan.

7. Amazon SageMaker (Terbaik untuk mengembangkan dan memantau model AI internal)

melalui Amazon SageMaker

Sebagai bagian dari Amazon Web Services, Amazon SageMaker menyediakan alat untuk membangun, mengimplementasikan, dan mengelola model AI dan machine learning yang bertanggung jawab. Anda dapat mengatur lingkungan pengujian ML dan memantau kinerja model.

Fitur terbaik Amazon SageMaker

Akses katalog dengan glosarium AI dan formulir metadata untuk pengelolaan AI yang mudah

Buat ketentuan untuk lingkungan AI dan uji akses ke model pembelajaran mesin dan aset data

Catat asumsi kunci, karakteristik, dan artefak untuk setiap model, mulai dari tahap konsepsi hingga implementasi

Batasan Amazon SageMaker

Terlalu banyak fitur untuk seseorang yang hanya mencari alat tata kelola AI

Harga Amazon SageMaker

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Amazon SageMaker

G2: 4. 2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon SageMaker?

Ulasan G2 mengatakan:

Sangat skalabel, sangat bertenaga komputasi, sangat terintegrasi dengan sebagian besar data warehouse dan data lake vendor, dan dapat diakses melalui browser.

Sangat skalabel, sangat bertenaga komputasi, sangat terintegrasi dengan sebagian besar data warehouse dan data lake vendor, dan dapat diakses melalui browser.

8. IBM Watson (Terbaik untuk memperpendek siklus hidup AI)

melalui IBM Watson

IBM Watson adalah perangkat lunak tata kelola AI yang ideal jika fokus utama Anda adalah meningkatkan logistik sistem AI Anda. Selain kepatuhan, alat ini akan membantu Anda memantau siklus hidup AI, mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam rantai pasokan, serta mengurangi konsumsi energi.

Fitur terbaik IBM Watson

Pantau dan ganti model di sistem IBM, OpenAI, dan Amazon SageMaker

Temukan kerentanan keamanan dan konfigurasi yang salah, serta identifikasi AI yang tidak terdaftar

Otomatiskan proses mengidentifikasi dan menerjemahkan perubahan regulasi menjadi kebijakan yang komprehensif

Pantau percakapan AI untuk mendeteksi bias dan respons yang tidak pantas dengan pemberitahuan otomatis

Batasan IBM Watson

Ini tidak ramah bagi pemula

Ini mahal

Harga IBM Watson

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian IBM Watson

G2: 4.5/5 (70+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson?

Ulasan G2 mengatakan:

Hasilnya lebih cepat daripada mesin pencari AI lainnya dan terorganisir dengan baik. Mudah dibaca dan dipahami dengan cepat. Memiliki banyak fitur.

Hasilnya lebih cepat daripada mesin pencari AI lainnya dan terorganisir dengan baik. Mudah dibaca dan dipahami dengan cepat. Memiliki banyak fitur.

9. Datatron (Terbaik untuk manajemen risiko keamanan)

melalui Datatron

Menghadapi ancaman data yang sering terjadi belakangan ini? Mungkin prompt AI Anda mengimpor informasi sensitif ke dalam hasil yang dihasilkan. Anda dapat menggunakan Datatron untuk tata kelola AI dan mengidentifikasi potensi kebocoran data sensitif. Alat ini memungkinkan Anda menetapkan ambang batas untuk mencegah sistem AI menyertakan data kritis dalam prompt dan hasil yang dihasilkan.

Fitur terbaik Datatron

Akses skor kesehatan AI di dashboard

Deteksi pergeseran data, pergeseran konsep, dan anomali melalui tata kelola AI yang bertanggung jawab

Atur peringatan dan penonaktifan otomatis saat model melanggar ambang batas yang telah Anda tentukan sebelumnya

Catat aktivitas AI dan jejak audit untuk memahami bagaimana sistem beroperasi dan alasannya

Batasan Datatron

Fitur komputasi terdistribusi belum cukup canggih

Mungkin tidak dapat mengidentifikasi semua kasus sekaligus

Penetapan harga Datatron

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Datatron

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Datatron?

Ulasan G2 mengatakan:

Integrasi data dari berbagai sumber sangat membantu saya. Pengalaman yang mulus ini menghemat waktu berharga saya. Data Tron menyediakan kustomisasi yang luas dan sangat mudah digunakan. Saya juga menyukai tim dukungan teknis mereka. Mereka membantu pelanggan mereka. Baru-baru ini saya mengalami masalah dengan transfer FTP; DataTron menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, setelah itu, saya menghabiskan waktu lebih sedikit untuk validasi model.

Integrasi data dari berbagai sumber sangat membantu saya. Pengalaman yang mulus ini menghemat waktu berharga saya. Data Tron menyediakan kustomisasi yang luas dan sangat mudah digunakan. Saya juga menyukai tim dukungan teknis mereka. Mereka membantu pelanggan mereka. Baru-baru ini saya mengalami masalah dengan transfer FTP; DataTron menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, setelah itu, saya menghabiskan waktu lebih sedikit untuk validasi model.

🧠 Fakta Menarik: Chatbot pertama, Eliza, berasal dari pertengahan 1960-an! Seorang ilmuwan komputer, Joseph Weizenbaum, menciptakannya di Laboratorium Kecerdasan Buatan MIT.

10. Microsoft Azure (Pilihan terbaik untuk menguji pengembangan AI baru sebelum implementasi secara luas di perusahaan)

melalui Microsoft Azure

Microsoft Azure menawarkan fitur tata kelola AI yang impresif. Anda dapat menetapkan pedoman internal untuk praktik AI yang bertanggung jawab dan berkolaborasi dalam alur prompt untuk mengevaluasi bias.

Fitur terbaik Microsoft Azure

Pantau teks dan gambar untuk mendeteksi konten yang ofensif atau tidak pantas

Kembangkan aplikasi AI generatif dan copilot kustom dalam satu platform

Pahami alasan di balik hasil yang dihasilkan oleh AI dan tingkatkan sesuai kebutuhan

Batasan Microsoft Azure

Rencana berbasis konsumsi membuat sulit untuk mengidentifikasi masalah selama kegagalan fungsi

Harga Microsoft Azure

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Azure?

Ulasan G2 mengatakan:

Sangat sulit untuk memilih alat mana yang paling saya sukai di platform ini, karena sangat komprehensif. Namun, saya sangat menyukai integrasinya dengan Microsoft Entra ID, di mana Anda dapat menetapkan peran untuk pengguna dan juga mengatur aturan akses ke sumber daya di Microsoft Azure.

Sangat sulit untuk memilih alat mana yang paling saya sukai di platform ini, karena sangat komprehensif. Namun, saya sangat menyukai integrasinya dengan Microsoft Entra ID, di mana Anda dapat menetapkan peran untuk pengguna dan juga mengatur aturan akses ke sumber daya di Microsoft Azure.

Alat-alat ini mungkin bukan platform tata kelola AI yang lengkap, tetapi mereka menawarkan fitur unik yang mendukung praktik AI yang bertanggung jawab.

1. Arthur AI — Pemantauan bias dan model secara real-time

Arthur AI adalah platform tepercaya untuk pemantauan AI, memungkinkan perusahaan memantau kinerja model, keadilan, pergeseran, dan bias dalam lingkungan produksi. Platform ini sangat berguna di industri yang diatur seperti keuangan dan kesehatan, yang memerlukan tata kelola yang kuat atas model yang diimplementasikan.

Pemantauan real-time untuk keadilan, bias, dan drift

Terintegrasi dengan alur kerja pengembangan model dan produksi

Dipercaya oleh perusahaan yang membutuhkan AI yang dapat dijelaskan dan etis

2. Knostic — Pengelolaan akses yang diperlukan untuk model bahasa besar (LLMs)

Knostic dirancang untuk mencegah paparan berlebihan data sensitif dalam prompt dan respons AI. Ia menerapkan kontrol akses "need-to-know" di tingkat LLM, membantu perusahaan mengurangi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data.

Menerapkan kebijakan tata kelola dalam percakapan LLM

Merekam interaksi sensitif dan menerapkan penyamaran otomatis

Ideal untuk aplikasi obrolan AI, asisten virtual, dan bot yang berinteraksi dengan pelanggan

3. CalypsoAI — Deploy AI generatif dengan aman

CalypsoAI menyediakan pengujian LLM dan batasan pengamanan untuk perusahaan yang mengimplementasikan alat AI generatif. Platform ini memungkinkan organisasi untuk memvalidasi prompt, mendeteksi halusinasi, dan menegakkan kebijakan—semua komponen kritis dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Memblokir prompt berisiko tinggi dan output yang dihasilkan secara artifisial

Memantau bagaimana model bahasa besar (LLMs) mematuhi pedoman penggunaan internal

Sering digunakan oleh industri pertahanan, intelijen, dan industri yang diatur

