11 Alternatif AI Terbaik untuk GEO (Generative Engine Optimization) pada tahun 2026

Jika Anda mengelola SEO sebagai pekerjaan utama, Anda mungkin pernah mengalami momen ini: peringkat Anda terlihat stabil, konten Anda terlihat baik-baik saja, namun grafik lalu lintas Anda mulai bertingkah seolah-olah mengalami ketegangan.

Kemudian Anda mencari kueri utama Anda. Ringkasan AI Google muncul pertama. Pengguna mendapatkan jawaban, mengangguk, dan tidak pernah mengklik. Perubahan ini bersifat struktural. Gartner telah memprediksi penurunan yang signifikan dalam lalu lintas pencarian tradisional seiring dengan semakin banyaknya penemuan yang diserap oleh chatbot AI dan agen virtual dalam beberapa tahun ke depan.

Itulah mengapa Profound AI dan pesaingnya ada: untuk membantu Anda melacak di mana merek Anda muncul dalam jawaban yang dihasilkan AI, bukan hanya tautan biru. Beberapa alat berfokus pada analitik crawler AI dan pelacakan kutipan. Yang lain berfokus pada pembuatan konten dan optimasi untuk mesin pencari AI.

Dalam blog ini, kami membandingkan alternatif Profound AI yang mendukung Generative Engine Optimization, pelacakan visibilitas AI, dan pemantauan mention di platform AI utama, sehingga laporan Anda berikutnya dilengkapi dengan bukti yang dapat Anda bagikan.

Apa Itu Profound AI?

Profound AI adalah platform GEO (Generative Engine Optimization) dan visibilitas AI yang dirancang untuk membantu tim memahami di mana merek mereka muncul dalam jawaban yang dihasilkan AI, sumber mana yang dikutip, dan bagaimana visibilitas tersebut berubah seiring waktu.

Berbeda dengan alat SEO klasik yang berfokus pada peringkat dan klik, alat berjenis Profound berfokus pada kehadiran tingkat prompt di sistem seperti Google AI Overviews dan mesin jawaban LLM utama, lalu mengubahnya menjadi laporan yang dapat dilacak untuk tim merek, konten, dan pencarian.

Tim biasanya mencari alternatif Profound AI ketika mereka membutuhkan cakupan platform yang berbeda, alur kerja yang lebih baik, bukti kutipan yang lebih jelas, harga yang lebih terjangkau, atau laporan "apa yang berubah + apa yang harus dilakukan selanjutnya" yang lebih cepat.

Mengapa Memilih Alternatif Profound AI?

Profound AI memang berguna, tetapi ujian sesungguhnya bukan pada dasbornya. Yang terpenting adalah apakah Anda dapat mengubah visibilitas AI menjadi keputusan yang dapat diimplementasikan oleh tim Anda. Jika Anda melaporkan hasil pencarian AI dan ringkasan AI Google, Anda membutuhkan jawaban yang konsisten, mudah dipahami, dan dapat dibagikan dengan mudah di seluruh tim perusahaan.

Berikut ini daftar periksa singkat untuk membantu Anda menemukan alternatif AI yang tepat untuk alur kerja Anda. Alat yang kuat harus dapat:

Pantau visibilitas pencarian AI di berbagai platform AI dan mesin pencari AI

Pantau mention merek dan pelacakan kutipan di dalam ringkasan AI dan jawaban yang dihasilkan AI

Pantau tren visibilitas berdasarkan topik, niat, dan kueri pencarian untuk optimasi pencarian AI

Hubungkan data visibilitas dengan pembuatan konten dan optimasi konten sehingga perbaikan menjadi jelas

Tawarkan harga transparan dan uji coba gratis sehingga Anda dapat menguji tanpa biaya perusahaan

Alternatif Profound AI Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang 11 alternatif Profound AI, sehingga Anda dapat membandingkan kegunaan masing-masing alat sebelum membaca ulasan detailnya.

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* Scrunch AI Pelacakan visibilitas AI tingkat sumber di mesin jawaban AI utama Ukuran tim: Tim SEO, tim konten, agensi Pemantauan visibilitas AI, pemantauan kutipan, perbandingan pesaing, audit prompt, analisis crawling bot AI Dari $100/pengguna/bulan Otterly. AI Pemantauan pencarian AI ringan untuk AI Overviews, ChatGPT, dan Perplexity Ukuran tim: UKM, kreator, konsultan Pelacakan prompt, catatan mention merek, audit GEO, konektor Looker Studio, add-on Mode AI Mulai dari $29/bulan AthenaHQ Visibilitas AI tingkat perusahaan plus alur kerja "ambil tindakan"Ukuran tim: Pasar menengah hingga perusahaan Visibilitas AI lintas platform, pangsa pasar pesaing (SOV), deteksi titik buta, alat teks LLMs, integrasi analitik Dari $95/bulan Writesonic Pelacakan GEO + pembuatan konten dalam satu ruang kerja Ukuran tim: Tim konten, penulis SEO Pelacakan Pencarian AI, generator konten, pengumpulan kata kunci, analisis lalu lintas bot, Chatsonic Mulai dari $49/bulan Perplexity AI Penelitian AI yang cepat dan terkutip untuk tim konten & SEO Ukuran tim: Semua Jawaban yang dikutip, thread penelitian, pergantian model, catatan yang dapat dibagikan Gratis; Pro mulai dari $20/bulan Peec AI Pelacakan visibilitas tingkat prompt dengan konteks kutipan Ukuran tim: Agen, tim SEO Pemantauan prompt harian, analisis URL sumber, pergeseran sentimen, ruang kerja klien Penetapan harga khusus Ahrefs Brand Radar Pelacakan visibilitas AI di Google AI Overviews & AI Mode Ukuran tim: Menengah hingga perusahaan Pangsa Suara AI, pemetaan kutipan, kluster topik, visibilitas Reddit & video Paket mulai dari $129/bulan Nightwatch Pelacak peringkat yang menginginkan pemantauan Ringkasan AI di satu tempat Ukuran tim: Freelancer, agensi Pemeriksaan peringkat harian, pelacakan fitur SERP, audit situs, dan add-on AI Overview Mulai dari $39/bulan Kemampuan Peringkat Optimasi konten yang langsung terkait dengan visibilitas AIUkuran tim: Tim konten, pemimpin SEO AI Analyzer, optimizer real-time, penemu kata kunci, pemeriksa kelayakan crawling Dari $149/bulan SEMrush AI SE Toolkit Visibilitas AI terintegrasi dalam alur kerja SEO harian Anda Ukuran tim: Agen, perusahaan Pelacakan prompt, skor visibilitas AI, filter platform, pelaporan kutipan Dari $199/bulan Brandwatch Pemantauan mention merek yang mendukung alur kerja GEO Ukuran tim: Merek, Hubungan Masyarakat, Perusahaan Pelacakan mention, analisis sentimen, dasbor, peringatan, wawasan kompetitif Penetapan harga khusus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

11 Alternatif AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Tim perusahaan yang membutuhkan pelacakan detail di platform AI utama telah mengembangkan opsi AI yang kuat, seperti alat GEO (Generative Engine Optimization). Beberapa alat lebih ringan dan efektif jika tujuan utama Anda adalah memantau mention merek, mengidentifikasi perubahan dalam ringkasan AI, dan menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan dan optimasi konten.

Daftar di bawah ini fokus pada alat yang membantu Anda melacak visibilitas, menjelaskan perubahan dalam pencarian AI, dan mengambil tindakan tanpa menjadikan pelaporan sebagai pekerjaan tambahan.

1. Scrunch AI (Terbaik untuk pelacakan visibilitas AI tingkat sumber)

Melalui Scrunch AI

Scrunch AI berguna ketika jawaban yang dihasilkan AI mendapatkan klik pertama. Anda dapat dengan cepat memeriksa apakah merek Anda muncul. Anda juga dapat melihat di mana merek Anda muncul. Dan Anda dapat mengidentifikasi halaman mana yang dirujuk.

Ini berguna saat melakukan pembaruan konten. Alih-alih menebak apa yang berubah, Anda mendapatkan bukti. Anda dapat melacak prompt yang relevan dengan kategori Anda. Anda dapat meninjau hasil di ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, dan Google AI Overviews.

Kemudian Anda dapat bertindak berdasarkan apa yang Anda lihat. Perbarui FAQ yang terus diambil AI dari pesaing. Perbaiki halaman yang jarang dikutip. Tambahkan sumber yang lebih jelas dan ringkasan yang lebih kuat di mana konten Anda kurang mendalam.

Jika tujuan Anda adalah visibilitas AI, strategi ini sangat cocok. Scrunch AI berfokus pada mention AI, bukan hanya peringkat klasik. Ini membantu Anda menghubungkan perubahan dengan halaman spesifik dan langkah-langkah selanjutnya yang spesifik.

Fitur terbaik Scrunch AI

Pantau visibilitas di ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, dan Google AI Overviews

Pantau kutipan dan sumber untuk melihat URL mana yang digunakan oleh respons AI

Lakukan audit halaman yang mengidentifikasi masalah teknis yang dapat menghalangi akses crawling bot AI

Analisis kehadiran pesaing dengan perbandingan tingkat prompt dan tren visibilitas

Tinjau pemantauan lalu lintas bot AI untuk memahami aktivitas crawler dan pola rujukan

Mengatasi batasan Scrunch AI

Mencapai batas prompt lebih cepat saat memantau beberapa platform AI untuk set pertanyaan yang sama

Perhatikan adanya celah pelacakan sesekali untuk prompt atau mesin tertentu pada hari-hari tertentu

Gunakan API atau alat eksternal untuk alur kerja pelaporan white-label yang lebih canggih

Harga Scrunch AI

Explorer: $100/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $500/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ringkasan dan ulasan Scrunch AI

G2: 4.7/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scrunch AI?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Ini memudahkan pelacakan prompt. Prompt yang dihasilkan secara otomatis memberikan titik awal yang baik saat mengatur merek, dan Anda dapat menyempurnakan prompt tersebut seiring pemahaman Anda tentang lanskap yang lebih baik. Grafik garis dan tampilan harian sangat mudah dibaca (hijau vs. merah).

🤔 Tahukah Anda: Saat Google memperluas AI Overviews pada 2024, mereka menyatakan fitur tersebut diluncurkan secara besar-besaran—laporan menyebutkan fitur ini mencapai ratusan juta pengguna dengan cepat dan menargetkan lebih dari satu miliar pengguna pada akhir 2024.

2. Otterly. AI (Pilihan terbaik untuk pemantauan pencarian AI ringan di Google AI Overviews dan platform AI lainnya)

Jika Anda perlu membuktikan bahwa merek Anda muncul dalam jawaban AI, pembaruan yang samar-samar tidak akan membantu. Otterly. AI melacak visibilitas di Google AI Overviews, ChatGPT, dan Perplexity menggunakan prompt yang mencerminkan pertanyaan nyata yang dicari oleh audiens Anda.

Anda cukup mengatur prompt sekali, Otterly. AI akan menjalankannya sesuai jadwal dan mencatat hasilnya. Hal ini memudahkan Anda untuk membagikan bukti kepada klien, atasan, atau rekan tim yang membutuhkan bukti.

Ketika hasil AI berubah dari minggu ke minggu, Anda dapat dengan cepat mendeteksi penurunan mention, pergeseran kutipan, atau pesaing yang mengambil posisi Anda. Anda kemudian dapat memutuskan halaman mana yang perlu diperbarui terlebih dahulu berdasarkan alat AI mana yang sebenarnya merujuk.

Otterly. AI juga mendukung perencanaan GEO (Generative Engine Optimization) dengan audit, serta konektor Looker Studio jika tim Anda ingin data ini terintegrasi ke dalam dasbor yang sudah ada.

Otterly. Fitur terbaik AI

Pantau ringkasan AI dan kutipan di ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity, dan Microsoft Copilot

Buat laporan merek yang melacak mention merek dan kutipan domain seiring waktu

Lakukan audit optimasi mesin pencari generatif dengan kuota audit URL GEO bulanan sesuai paket

Impor data visibilitas pencarian AI ke Google Looker Studio untuk pelaporan yang siap digunakan oleh klien

Tambahkan Mode AI Google dan Pelacakan Gemini sebagai add-on berbayar saat Anda membutuhkan cakupan yang lebih luas

Otterly. Batasan AI

Membutuhkan waktu adaptasi untuk menginterpretasikan metrik dan mengubahnya menjadi tindakan selanjutnya

Terasa mahal bagi tim kecil saat membutuhkan volume prompt yang lebih tinggi

Tandai ketidakakuratan atau anomali sentimen yang memerlukan pemeriksaan cepat oleh manusia

Otterly. Harga AI

Lite: $29/bulan

Standar: $189/bulan

Premium: $489/bulan

Enterprise: Harga kustom

Otterly. Peringkat dan ulasan AI

G2: 4.9/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otterly. AI?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Generect membantu saya mengisi celah yang hilang dalam alur kerja SEO saya—apa yang terjadi setelah klik. Saya selalu meminta untuk mendatangkan TRAFFIC YANG TERKUALIFIKASI, tetapi alat ini membantu saya memvisualisasikan aliran traffic tersebut di dalam katalog produk.

3. AthenaHQ (Pilihan terbaik untuk pemantauan pencarian AI tingkat perusahaan dengan alur kerja "ambil tindakan" yang terintegrasi)

Melalui AthenaHQ

AthenaHQ berguna ketika pimpinan ingin jawaban yang jelas tentang visibilitas AI, bukan hanya peringkat SEO. Ini menunjukkan di mana merek Anda muncul di Google AI Overviews dan alat AI lainnya seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, dan lainnya.

AthenaHQ juga membantu saat Anda membutuhkan pandangan kompetitif. Dengan alat ini, Anda dapat melacak pesaing secara berdampingan dan membandingkan bagaimana setiap merek muncul untuk prompt yang sama. Fitur ini memudahkan untuk menjelaskan perubahan pangsa suara saat jawaban AI berubah.

Perangkat lunak ini tidak hanya untuk pelaporan. Alat ini dapat mengarahkan Anda ke tindakan on-page dan off-page untuk meningkatkan cara halaman Anda muncul dalam jawaban AI. Hal ini membantu Anda beralih dari “kami turun” menjadi “ini yang kami perbaiki.”

Jika Anda membutuhkan kontrol lebih, AthenaHQ mendukung opsi seperti smart robots.txt dan llms.txt untuk mengelola cara crawler AI mengakses situs Anda. Alat ini cocok untuk tim yang ingin memantau dan mengelola proses dalam satu alur kerja.

Fitur terbaik AthenaHQ

Pantau visibilitas pencarian AI di ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok, dan lainnya

Bandingkan pesaing dengan pelacakan pesaing, peniruan, dan variasi prompt

Hubungkan visibilitas AI dengan hasil situs menggunakan integrasi Google Analytics dan Google Search Console

Perbaiki strategi konten dengan deteksi titik buta AI, celah konten, dan alur kerja optimasi konten

Kontrol penelusuran dengan penelusuran AI dinamis plus robot cerdas. txt dan llms. txt manajemen

Batasan AthenaHQ

Perhatikan gangguan minor sesekali berdasarkan umpan balik pengguna

Ingin wawasan yang lebih mendalam di beberapa area, tergantung pada kasus penggunaan Anda

Kelola penggunaan dengan model berbasis kredit, karena 1 kredit setara dengan 1 respons AI

Harga AthenaHQ

Self-Serve: $95/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat AthenaHQ

G2: 4.9/5 (15+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AthenaHQ?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya menyukai laporan siap pakai yang disediakan AthenaHQ, yang membuat analisis data lebih mudah dikelola sejak awal. Pengaturannya cukup sederhana, terutama saat menambahkan prompt dan pelacakan.

4. Writesonic (Pilihan terbaik untuk tim yang ingin melacak GEO dan membuat konten dalam satu tempat)

Melalui Writesonic

Jika pekerjaan visibilitas AI Anda terbagi antara "membuat konten" dan "mengecek apakah konten tersebut muncul dalam jawaban AI," Writesonic mengintegrasikan langkah-langkah tersebut. Anda dapat menyusun dan menyempurnakan halaman, lalu melacak apakah merek Anda benar-benar muncul dalam hasil yang dihasilkan AI.

Dari segi konten, Writesonic membantu Anda merencanakan dan menulis lebih cepat menggunakan alat penulisan AI-nya. Hal ini berguna saat Anda perlu menerbitkan halaman arahan baru, memperbarui posting blog lama, atau membuat konten pendukung seputar topik utama tanpa harus memulai dari awal setiap kali.

Dari segi pemantauan, fitur GEO Writesonic membantu Anda melacak visibilitas pencarian AI dengan prompt yang mencerminkan cara orang sebenarnya mengajukan pertanyaan. Hal ini memudahkan Anda untuk mengidentifikasi topik mana yang Anda kuasai, topik mana yang terlewatkan, dan di mana pesaing muncul sebagai gantinya.

Alat ini juga mendukung prioritas yang lebih cerdas. Anda dapat menggunakan pola visibilitas dan sinyal lalu lintas yang didorong oleh AI untuk menentukan apa yang harus diperbarui terlebih dahulu, sehingga tim Anda menghabiskan waktu pada halaman yang paling mungkin meningkatkan kehadiran AI, bukan hanya halaman yang terasa mendesak.

Fitur terbaik Writesonic

Pantau visibilitas pencarian AI dengan AI Search Tracking (GEO) dan pemantauan prompt harian

Pantau lalu lintas bot AI untuk memahami aktivitas crawler AI bersamaan dengan pemeriksaan visibilitas pencarian rutin Anda

Perluas cakupan prompt menggunakan sumber kata kunci dan komunitas seperti Ahrefs dan Reddit

Buat dan optimalkan konten dengan pembangkitan artikel AI serta alur kerja optimasi konten

Gunakan Chatsonic untuk obrolan SEO dan pemasaran dengan akses ke berbagai model AI

Batasan Writesonic

Membutuhkan tinjauan manusia untuk penyempurnaan akhir dan suara merek, terutama untuk halaman dengan risiko tinggi

Bergantung sepenuhnya pada kualitas prompt, sehingga hasil dapat bervariasi antar penulis dalam tim yang sama

Terasa mahal di tingkatan yang lebih tinggi untuk tim kecil, berdasarkan umpan balik pengguna

Harga Writesonic

Lite: $49/bulan

Standar: $99/bulan

Profesional: $249/bulan

Lanjutan: $499/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Writesonic

G2: 4.7/5 (2.070+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Writesonic?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Salah satu hal yang benar-benar saya hargai dari Writesonic adalah beragamnya format konten yang didukungnya. Baik saya perlu menyusun postingan blog, membuat caption media sosial, atau menulis buletin email, Writesonic selalu siap membantu. Dan fakta bahwa ia dapat mengoptimalkan konten untuk SEO dan keterlibatan adalah bonus besar bagi visibilitas online kami

5. Perplexity AI (Terbaik untuk pencarian AI cepat dengan jawaban yang dikutip)

Melalui Perplexity

Jika Anda bosan dengan jawaban AI yang terasa seperti tebak-tebakan, Perplexity AI memberikan cara yang lebih cepat untuk memverifikasi apa yang Anda lihat. Anda mengajukan pertanyaan, dan ia merespons seperti alat penelitian, sehingga Anda dapat dengan cepat memeriksa dari mana informasi tersebut berasal.

Ini berguna saat Anda menulis ringkasan, membuat dokumen strategi, atau memeriksa klaim pesaing. Alih-alih berpindah-pindah antar tab, Anda dapat menggunakan satu thread untuk mengumpulkan masukan dan menjaga alur pemikiran tetap jelas.

Perplexity AI juga sangat efektif untuk penelitian berulang. Ajukan pertanyaan pertama, lalu lanjutkan untuk mempertajam fokus, membandingkan opsi, atau mengambil contoh yang sesuai dengan audiens dan pasar Anda.

Jika hari Anda dipenuhi dengan banyak permintaan "Bisakah Anda mencari ini?", Perplexity AI dapat membantu Anda mengubah pertanyaan singkat menjadi catatan yang dapat digunakan dan dibagikan dengan tim Anda.

Fitur terbaik Perplexity AI

Menjawab pertanyaan dengan sumber yang dikutip sehingga Anda dapat memverifikasi dengan cepat

Memperbaiki hasil dengan pertanyaan lanjutan tanpa perlu memulai ulang pencarian

Beralih antara model AI yang berbeda tergantung pada kedalaman dan nada

Menyimpan dan mengakses kembali thread penelitian untuk alur kerja yang dapat diulang

Membagikan hasil untuk penyelarasan yang lebih cepat di antara pemangku kepentingan

Batasan Perplexity AI

Membutuhkan formulasi pertanyaan yang hati-hati untuk menghindari hasil yang terlalu luas atau campuran

Menawarkan kontrol alur kerja yang lebih sedikit yang spesifik untuk merek dibandingkan dengan platform GEO khusus

Menjaga banyak fitur canggih di balik paket berbayar

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Enterprise Max: $325 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Perplexity AI

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Saya mulai menggunakan Perplexity untuk bereksperimen dengan AI, tetapi segera menyadari bahwa ini adalah alat pencarian yang hebat, jauh lebih baik daripada Google: tidak membanjiri Anda dengan iklan atau iklan berbayar, dan selalu memberikan hasil yang relevan. Fitur terbaiknya adalah tautan langsung ke sumbernya, sehingga Anda dapat menilai sendiri apakah sumber tersebut dapat diandalkan, dan sejauh ini, semuanya selalu dapat diandalkan.

6. Peec AI (Terbaik untuk pelacakan visibilitas AI berbasis prompt dengan konteks kutipan)

Melalui Peec AI

Jika Anda mencari kata kunci yang relevan dengan uang di ChatGPT dan melihat pesaing muncul pertama, Peec AI membantu Anda memahami apa yang terjadi. Ini mengubah visibilitas AI menjadi sesuatu yang dapat Anda lacak seiring waktu, sehingga Anda tidak bergantung pada tangkapan layar dan insting.

Peec AI memungkinkan Anda memantau prompt di platform AI seperti ChatGPT dan Perplexity. Anda juga dapat melihat sumber mana yang dikutip, sehingga Anda dapat menghubungkan jawaban AI kembali ke halaman dan jenis sumber yang memengaruhi mereka.

Fitur ini berguna untuk pelaporan praktis. Atur prompt yang relevan dengan alur kerja Anda. Kemudian tinjau tren visibilitas dan mention saat hasil berubah.

Setelah Anda melihat apa yang disebutkan, Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut. Gunakan sinyal-sinyal tersebut untuk memutuskan halaman mana yang perlu diperbarui, topik apa yang akan dibahas selanjutnya, dan konten apa yang paling mungkin mendapatkan visibilitas dalam jawaban AI.

Fitur terbaik Peec AI

Pantau visibilitas pencarian AI tingkat prompt di ChatGPT, Perplexity, dan AI Overviews

Pantau kutipan dan URL sumber untuk memahami faktor yang memengaruhi respons AI

Jalankan prompt secara harian dan analisis volume besar respons yang dihasilkan AI secara skala besar

Segmentasikan dan pantau sumber-sumber seiring waktu untuk mendeteksi pergeseran visibilitas dan perubahan sentimen

Dukung pelaporan gaya agensi dengan ruang kerja presentasi untuk data visibilitas yang siap digunakan oleh klien

Batasan Peec AI

Saat ini, volume ulasan pihak ketiga masih terbatas, sehingga validasi masih dalam tahap awal.

Kenakan biaya tambahan untuk beberapa model tambahan, yang dapat berpengaruh pada pemantauan pencarian AI untuk perusahaan

Perbarui data secara harian, sehingga tidak dirancang untuk pemantauan real-time

Harga Peec AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Peec AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Peec AI?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Mudah digunakan, pengaturan sangat cepat, Anda mendapatkan wawasan instan, dan akhirnya Anda mendapatkan data untuk memahami di mana dan bagaimana merek Anda disebutkan dalam LLMs. Yang saya sukai adalah saya juga dapat melihat URL yang dikutip.

7. Ahrefs Brand Radar (Terbaik untuk pelacakan visibilitas AI di Google AI Overviews, AI Mode, dan mesin jawaban lainnya)

Melalui Ahrefs

Ahrefs Brand Radar membantu Anda menjawab pertanyaan, “Apakah kita benar-benar muncul di AI?” dengan data yang dapat dilaporkan, bukan tangkapan layar. Alat ini dirancang untuk pemantauan pencarian AI di Google AI Overviews, AI Mode, dan platform AI besar lainnya, sehingga Anda dapat melacak pola saat hasil berubah.

Ahrefs Brand Radar memetakan pangsa suara AI Anda dan menampilkan kutipan di balik jawaban AI. Fitur ini juga mengelompokkan prompt ke dalam topik, yang membantu Anda mengubah momen "kami menghilang" menjadi daftar perbaikan konten yang jelas.

Ahrefs Brand Radar juga memantau visibilitas di platform seperti Reddit dan YouTube, di mana permintaan dan mention merek sering kali dimulai. Hal ini memudahkan untuk menunjukkan di mana merek Anda dibicarakan dan apa yang perlu ditingkatkan selanjutnya.

Fitur terbaik Ahrefs Brand Radar

Pantau jawaban yang dihasilkan AI secara real-time di Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini, dan Perplexity

Bandingkan visibilitas pencarian AI dengan pesaing menggunakan AI Share of Voice

Grupkan prompt ke dalam topik untuk mengidentifikasi celah konten dan merencanakan optimasi konten

Identifikasi dan prioritaskan kutipan AI yang membantu merek Anda muncul lebih sering

Pantau visibilitas Reddit dan sinyal visibilitas video yang terkait dengan cara orang membicarakan merek Anda

Batasan Ahrefs Brand Radar

Diperlukan langganan berbayar Ahrefs untuk mengakses laporan Permintaan Pencarian dan Visibilitas Web

Tawarkan beberapa modul visibilitas sebagai "segera hadir," sehingga cakupan dapat terasa tidak merata tergantung pada kebutuhan Anda

Memiliki label harga perusahaan jika Anda membutuhkan semua platform AI untuk pelacakan komprehensif

Harga Ahrefs Brand Radar

Lite: $129/bulan

Standar: $249/bulan

Lanjutan: $449/bulan

Enterprise: $1.499/bulan (Tagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Ahrefs Brand Radar

G2: 4.5/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (570+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ahrefs Brand Radar?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Hal yang paling saya hargai dari Ahrefs adalah keandalan dan kedalaman datanya di setiap alat. Indeks backlink-nya menonjol sebagai salah satu yang paling kuat di industri ini, dan saya mengandalkannya setiap hari untuk menganalisis strategi pesaing, menganalisis distribusi teks jangkar, dan memantau tren pertumbuhan tautan.

8. Nightwatch (Pilihan terbaik untuk tim pelacakan peringkat yang juga ingin memantau ringkasan AI)

Melalui Nightwatch

Nightwatch membantu Anda melacak visibilitas pencarian tanpa harus bergantung pada spreadsheet. Ini berguna ketika Anda membutuhkan satu tempat untuk memantau peringkat, perubahan SERP, dan sinyal yang mungkin memengaruhi jawaban yang dihasilkan oleh AI.

Nightwatch sangat berguna bagi tim yang melakukan SEO dan optimasi mesin pencari generatif secara bersamaan. Jika halaman utama turun dari halaman pertama, Anda dapat melihat perubahan peringkat, apa yang muncul sebagai gantinya (fitur di SERP, pergerakan pesaing), dan di mana pergeseran tersebut mungkin memengaruhi cara platform AI merangkum atau merujuk topik.

Nightwatch juga memudahkan pekerjaan investigasi saat lalu lintas menurun. Anda dapat mengidentifikasi "perubahan apa yang terjadi" dengan konteks pendukung, seperti pergerakan kata kunci, volatilitas SERP, dan pelacakan tingkat halaman, lalu memutuskan apakah Anda memerlukan pembaruan konten, pembaruan tautan internal, atau perbaikan teknis.

Nightwatch dilengkapi dengan audit situs berbasis crawler sehingga Anda dapat memastikan apakah masalahnya bersifat teknis. Jika halaman penting tidak di-crawl atau diindeks dengan baik, atau jika ada masalah di halaman yang menghambatnya, Anda dapat mengidentifikasinya dengan cepat daripada menebak-nebak dan mengedit konten yang sebenarnya bukan masalah sebenarnya.

Fitur terbaik Nightwatch

Pantau peringkat harian di Google, YouTube, dan Bing

Laporan segmentasi berdasarkan lokasi dan perangkat untuk konteks visibilitas pencarian yang lebih tajam

Otomatisasi pelaporan merek putih untuk pembaruan klien

Dukung pemantauan pencarian berkelanjutan tanpa perlu pemeriksaan manual secara terus-menerus

Tambahkan kemampuan pelacakan AI untuk memantau perubahan visibilitas yang terkait dengan ringkasan AI

Batasan Nightwatch

Anda memerlukan waktu untuk menyiapkan tampilan pelaporan yang rapi jika Anda mengelola banyak klien

Lihat pelacakan AI sebagai add-on, yang dapat meningkatkan biaya total

Pilih integrasi yang lebih mendalam sesuai dengan stack pelaporan Anda

Harga Nightwatch

250 Kata Kunci: $39/bulan

Perusahaan dengan Volume Tinggi (10.000+ Kata Kunci): Harga khusus

Ulasan dan peringkat Nightwatch

G2: 4.9/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nightwatch?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya telah menggunakan Nightwatch.io selama 4 tahun dan platform ini telah menjadi game-changer bagi upaya SEO saya. Platform ini menawarkan rangkaian alat yang kuat yang memungkinkan saya melacak peringkat, menganalisis pesaing hingga batas tertentu, dan mengelola beberapa proyek dengan mudah. Akurasi data dan tingkat detail yang disediakan luar biasa, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang terinformasi.

9. Rankability (Terbaik untuk optimasi konten yang mendukung pelaporan visibilitas pencarian AI)

Melalui Rankability

Jika Anda melihat halaman Anda naik dalam SEO tradisional tetapi masih kehilangan kutipan AI dari pesaing, Rankability membantu Anda menutup celah tersebut. Peringkat masih penting, tetapi Rankability membantu Anda melacak papan skor kedua: apakah halaman Anda disebutkan atau dikutip dalam jawaban yang dihasilkan AI, bahkan ketika posisi SERP Anda tetap sama.

Rankability menjaga alur kerja konten tetap praktis. Pengoptimal Kontennya membimbing Anda saat menulis dengan penilaian real-time, saran cakupan topik, dan ringkasan, sehingga Anda dapat memperbaiki apa yang kurang sebelum mempublikasikan. Ini juga berguna saat memperbarui halaman lama, karena Anda dapat mengidentifikasi celah konten dengan cepat dan memperbarui bagian yang lebih mungkin dirujuk oleh sistem AI.

Rankability juga mendukung pemantauan pencarian AI melalui AI Analyzer-nya. Anda dapat melacak visibilitas di platform AI utama, termasuk Google AI Overviews dan Google AI Mode, memantau perubahan seiring waktu, dan membandingkan kehadiran Anda dengan pesaing sehingga Anda tahu halaman dan topik mana yang perlu diprioritaskan.

Fitur terbaik Rankability

Bandingkan visibilitas pencarian AI di ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, dan lainnya

Pantau kehadiran di Google AI Overviews dan Google AI Mode untuk memahami di mana merek Anda muncul dalam respons AI

Optimalkan draf dengan penilaian cakupan topik secara real-time, ringkasan/garis besar, dan asisten AI dalam editor untuk optimasi konten

Temukan topik dan celah dengan Keyword Finder di Google dan ChatGPT, termasuk penyaringan niat dan sinyal tren AI

Periksa apakah bot AI mengindeks halaman Anda dengan Alat Pemeriksa Indeksabilitas dan Kemampuan Pengindeksan Pencarian AI

Batasan peringkat

Pelacakan visibilitas pencarian AI dipasarkan sebagai "segera hadir / akses pertama," sehingga ketersediaannya mungkin tidak sesuai dengan tenggat waktu pelaporan yang mendesak.

Jumlah ulasan pihak ketiga yang terbatas hingga saat ini, yang dapat mempersulit perbandingan vendor gaya korporat.

Batasan penggunaan bervariasi tergantung pada tingkatan, sehingga perluasan pembuatan konten dan pemantauan mungkin memerlukan peningkatan.

Penetapan harga Rankability

Spesialis SEO: $149/bulan

Ahli SEO: $249/bulan

SEO Master: $449/bulan

Peringkat dan ulasan Rankability

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rankability?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Antarmuka sangat mudah digunakan, dan terdapat banyak video pelatihan dan panduan yang membantu dalam mengintegrasikan perangkat lunak. Sudah menjadi alat SEO terbaik yang didedikasikan untuk membuat konten yang sukses dan berperingkat tinggi, dilengkapi dengan tim dukungan yang responsif dan cepat tanggap.

10. SEMrush AI SE Toolkit (Terbaik untuk mengintegrasikan visibilitas AI ke dalam alur kerja SEO harian Anda)

Melalui SEMrush

Jika Anda sudah bekerja dengan SEMrush dan kini perlu melacak visibilitas pencarian AI, toolkit ini membantu Anda berhenti menebak-nebak dan mulai mengukur. SEMrush AI SE Toolkit melampaui metrik SEO tradisional dengan menunjukkan di mana merek Anda muncul dalam jawaban yang dihasilkan AI di tempat-tempat yang digunakan orang untuk rekomendasi dan kueri "pilihan terbaik".

Nilai terletak pada analisis detail. Anda dapat memantau mention dan kutipan merek, lalu menyaring berdasarkan platform atau niat sehingga Anda dapat menjelaskan perubahan dengan jelas kepada klien atau pemangku kepentingan. Ini juga membantu Anda mendeteksi ketika kehadiran merek Anda menurun di salah satu platform AI, meskipun peringkat normal Anda terlihat stabil.

Pelacakan prompt SEMrush membuat pemantauan pencarian AI terasa lebih mirip dengan pelacakan peringkat. Anda dapat membuat daftar prompt kustom dan melacak visibilitas harian di ChatGPT Search dan Google AI Mode, sehingga Anda dapat melihat apa yang membaik, apa yang menurun, dan prompt mana yang layak mendapatkan pembaruan konten terlebih dahulu.

Fitur terbaik SEMrush AI SE Toolkit

Pantau skor visibilitas AI dan prompt kunci yang terkait dengan merek Anda

Pantau visibilitas pencarian AI melalui Pelacakan Prompt di ChatGPT Search dan Google AI Mode

Saring data visibilitas berdasarkan platform, sumber, atau niat untuk mengidentifikasi pola dengan lebih cepat

Jaga pelacakan mention dan pelacakan kutipan agar lebih dekat dengan tempat Anda mengelola optimasi pencarian

Batasan SEMrush AI SE Toolkit

Membutuhkan langganan SEMrush, sehingga dapat terasa seperti pengaturan alat perusahaan jika Anda hanya membutuhkan tampilan GEO yang ringan.

Tidak tersedia uji coba gratis langsung untuk AI Visibility Toolkit, meskipun Anda dapat melihat laporan demo.

Hitung biaya add-on visibilitas AI per domain atau kapasitas, yang dapat bertambah seiring dengan skalabilitas prompt dan merek

Harga SEMrush AI SE Toolkit

Paket Pemula: $199/bulan

Pro+: $299/bulan

Lanjutan: $549/bulan

Peringkat dan ulasan SEMrush AI SE Toolkit

G2: 4.5/5 (2.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SEMrush AI SE Toolkit?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Namun, fitur favorit saya belakangan ini adalah integrasi API dan MCP. Saya suka mengembangkan alat SEO bertenaga AI di waktu luang, dan kemampuan untuk mengimpor data SEMrush Trends (pembandingan lalu lintas, demografi, lalu lintas pencarian AI) langsung ke alur kerja LLM saya melalui Python benar-benar mengubah permainan.

👀 Fakta menarik: Data pelacakan Semrush menunjukkan bahwa AI Overviews melonjak dari 6,49% kata kunci (Januari 2025) menjadi sekitar 25% (Juli 2025), lalu tercatat 15,69% (November 2025) — sebagai pengingat bahwa visibilitas AI bersifat fluktuatif dan memerlukan pemantauan berkelanjutan, bukan sekadar tangkapan layar sekali saja.

11. Brandwatch (Terbaik untuk pelacakan mention dan pemantauan merek yang mendukung pelaporan GEO)

Melalui Brandwatch

Brandwatch berguna ketika pertanyaannya bukan “Apakah kita berada di peringkat?” tetapi “Apakah orang-orang membicarakan kita, dan mengapa?” Ia melacak mention merek di media sosial, berita, forum, blog, dan situs ulasan. Konteks ini penting ketika jawaban yang dihasilkan AI mulai memasukkan opini dan sentimen publik ke dalam rekomendasi.

Alat ini juga mendukung pekerjaan visibilitas AI Anda dengan bukti dunia nyata. Anda dapat mendeteksi lonjakan pembicaraan secara dini, melihat topik apa yang memengaruhi sentimen, dan menggunakan sinyal tersebut untuk memutuskan konten apa yang akan dipublikasikan atau diperbarui selanjutnya. Hal ini membantu Anda beralih dari tebak-tebakan ke keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Brandwatch bukanlah platform lengkap untuk visibilitas AI perusahaan secara mandiri. Namun, ia menjadi mitra yang kuat saat Anda perlu memantau pelacakan, sinyal risiko krisis, dan intelijen kompetitif dalam satu tampilan. Ia membantu Anda melaporkan data visibilitas dengan bukti, bukan tangkapan layar.

Fitur terbaik Brandwatch

Pantau mention merek di lebih dari 100 juta sumber, termasuk jejaring sosial, blog, forum, situs berita, dan situs ulasan

Analisis sentimen dan tema yang sedang tren untuk memahami mengapa percakapan sedang berkembang

Atur dasbor dan sesuaikan tampilan untuk tim dan pemangku kepentingan yang berbeda

Buat peringatan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dan krisis yang muncul secara dini

Gunakan data percakapan skala besar untuk mendukung pemantauan keamanan merek dan narasi pemantauan pencarian

Batasan Brandwatch

Harapkan kurva pembelajaran saat membangun kueri dan dasbor pada awalnya

Mengalami gangguan sesekali pada dashboard atau pemuatan data, berdasarkan ulasan pengguna

Bekerja sama dengan tim penjualan untuk penentuan harga, karena harga transparan tidak tercantum secara publik

Harga Brandwatch

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Brandwatch

G2: 4. 4/5 (1.660+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brandwatch?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Alat ini menonjol karena kemudahan penggunaannya, membuat konfigurasi dan penggunaannya menjadi sederhana. Sangat berguna untuk memantau media sosial, merek, dan pesaing, serta membantu dalam manajemen krisis dan memberikan hasil dan wawasan yang lebih baik kepada klien.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar.

Tidak setiap tim memerlukan platform GEO khusus untuk pelacakan visibilitas AI skala penuh. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah alat pendukung yang tepat untuk mengorganisir pekerjaan, mendokumentasikan perubahan dalam pencarian AI, dan mengubah wawasan tersebut menjadi langkah-langkah konsisten selanjutnya.

ClickUp (Terbaik untuk mengorganisir alur kerja GEO dan mengubah wawasan visibilitas AI menjadi tindakan)

Anda memulai dengan tujuan sederhana: memahami bagaimana merek Anda muncul dalam pencarian AI. Kemudian kenyataan menyadarkan Anda. Daftar prompt tersimpan dalam spreadsheet, jawaban yang dihasilkan AI disimpan sebagai tangkapan layar, seseorang menempelkan catatan ke dalam dokumen, dan tindakan "kita harus memperbarui halaman ini" menghilang dalam obrolan.

Itu adalah penyebaran pekerjaan. Bukan hanya menjengkelkan. Hal ini membuat pemantauan pencarian AI menjadi lebih sulit karena tidak ada yang dapat melacak penurunan visibilitas kembali ke keputusan, pemilik, atau timeline tertentu. Sekarang tambahkan penyebaran AI. Satu alat untuk pembuatan konten, alat lain untuk optimasi konten, dan alat ketiga untuk melacak ringkasan AI. Tiba-tiba, Anda menemukan diri Anda menghabiskan lebih banyak waktu mengelola konteks daripada meningkatkan visibilitas AI.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang mengumpulkan pekerjaan yang tersebar ke dalam satu tempat, sehingga alur kerja GEO Anda tetap terhubung. Anda dapat mengumpulkan wawasan, mengubahnya menjadi tugas, dan menyimpan dokumen, pemilik, serta tenggat waktu di ruang kerja yang sama tanpa perlu menggabungkan lima alat berbeda.

ClickUp tidak berusaha menggantikan penyedia layanan GEO yang spesialis dalam penangkapan prompt dan pengukuran kutipan. Sebaliknya, ClickUp mengatasi bagian yang biasanya bermasalah: mengubah bukti visibilitas AI menjadi tugas yang ditugaskan—dengan pemilik, tenggat waktu, dokumentasi, dan pelaporan yang tidak tersebar di lima tempat terpisah.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Mengotomatisasi Tugas

Bangun basis pengetahuan GEO yang dinamis dengan ClickUp Docs

Simpan perpustakaan prompt, tangkapan layar AI Overviews, dan daftar tugas bersama dengan ClickUp Docs

Aspek-aspek paling membosankan dalam pekerjaan GEO sering diabaikan. Seseorang memperbarui daftar prompt, orang lain menyimpan respons AI sebagai tangkapan layar, dan orang ketiga mengedit kesimpulan di dokumen lain. Dua minggu kemudian, tidak ada yang ingat prompt mana yang menghasilkan kutipan tertentu atau mengapa halaman tersebut diprioritaskan.

ClickUp Docs menyediakan lokasi tunggal dan terpusat untuk melacak jejak tersebut. Anda dapat membuat dokumen, wiki, dan halaman bertingkat untuk perpustakaan prompt, ringkasan AI mingguan, dan catatan "perubahan apa yang terjadi", lalu memformatnya dengan tabel, embed, dan templat.

Tim Anda dapat mengedit secara real-time, meninggalkan komentar, menugaskan tindakan, dan mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak sehingga dokumentasi langsung diterapkan ke dalam eksekusi. Dan saat Anda perlu membagikan versi terbaru, Anda dapat mengontrol izin atau bahkan membagikan dokumen secara publik saat diperlukan.

Tingkatkan produktivitas tim dengan pencarian yang didukung AI

Meskipun alat visibilitas pencarian AI tradisional membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan, ClickUp BrainGPT menawarkan cara praktis bagi tim konten dan SEO untuk tetap terorganisir dan terinformasi. Dengan BrainGPT, Anda dapat dengan cepat mencari, merangkum, dan menghubungkan informasi dari tugas, dokumen, dan aplikasi terintegrasi—semua dalam satu tempat.

Ini berarti lebih mudah menemukan apa yang Anda butuhkan, memantau pembaruan proyek, dan mengakses konten relevan tanpa harus menggali berkas-berkas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengonsolidasikan pengetahuan dan menyederhanakan proses pengambilan informasi, ClickUp Brain membantu tim mengambil keputusan lebih cepat dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Ini merupakan tambahan yang berguna bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam alur kerja mereka.

BrainGPT secara mulus mencari, merangkum, dan menghubungkan informasi di seluruh ruang kerja Anda

Ubah temuan GEO menjadi langkah selanjutnya dengan ClickUp Brain

Ringkas pembaruan GEO, ekstrak langkah selanjutnya, dan buat tugas dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain.

Saat Anda sedang mendalami pemantauan pencarian AI, masalah sebenarnya bukan kekurangan data. Masalahnya adalah banjir pembaruan kecil. Sebuah snapshot ringkasan AI baru muncul di sini, thread komentar muncul di sana, dan catatan "kita harus memperbaiki halaman ini" tersembunyi di obrolan. Saat Anda perlu melaporkan apa yang berubah, Anda harus membaca ulang semuanya seperti novel misteri.

ClickUp Brain membantu Anda mengubah kebisingan menjadi alur cerita yang jelas dan rencana. Ia dapat merangkum aktivitas tugas, thread komentar yang panjang, dan dokumen dengan efisien, memungkinkan Anda untuk dengan cepat memahami poin-poin penting.

ClickUp Brain juga dapat membuat tugas detail dari obrolan, dokumen, atau pertemuan; menghasilkan laporan harian dan pembaruan kemajuan; serta menyarankan penugasan tugas cerdas berdasarkan beban kerja. Jika Anda ingin memeriksa cepat dari berbagai model saat menyusun pembaruan, ClickUp juga menyediakan akses ke ClickUp Brain bersama dengan akses ke beberapa LLM, seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini.

Jalankan eksperimen GEO seperti proyek nyata dengan ClickUp Tasks

Ubah hasil tes prompt dan temuan visibilitas menjadi tugas yang ditugaskan dengan ClickUp Tasks

Pekerjaan GEO memiliki mode kegagalan yang tersembunyi: semua orang setuju tentang apa yang akan diuji, tetapi tindak lanjut kemudian menguap. Prompt disesuaikan, tangkapan layar diambil, dan catatan "perbarui halaman ini" tersembunyi di bawah tiga prioritas lain. Saat Anda duduk untuk melaporkan visibilitas AI, Anda harus merekonstruksi cerita dari ingatan.

ClickUp Tasks berfungsi sebagai tulang punggung alur kerja pemantauan LLM Anda. Buat satu tugas per set prompt atau hipotesis, lalu lacak detailnya dengan bidang kustom, prioritas, dan status agar tidak ada yang terlewat.

Bagi pekerjaan menjadi subtugas dan daftar periksa, lampirkan output AI, dan simpan keputusan dalam komentar dengan catatan aktivitas yang terus diperbarui. Ketika sesuatu bergantung pada dokumen, halaman, atau perubahan tertentu, hubungkan menggunakan Hubungan dan ketergantungan agar pelacakan Anda tetap terhubung dengan pekerjaan yang sebenarnya meningkatkan visibilitas pencarian.

Otomatiskan tindak lanjut dengan ClickUp Automations

Gunakan Kondisi dan penugas dinamis untuk mengarahkan pekerjaan secara otomatis dengan ClickUp Automations

Setelah momen "aha", pekerjaan GEO dapat menjadi tidak terkendali. Anda melihat penurunan visibilitas, menyalin tangkapan layar, dan memberi tahu tim apa yang perlu disesuaikan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil. Masalahnya bukan karena kurangnya minat dari tim, melainkan karena sifat manual dari proses serah terima, yang seringkali tidak disadari.

ClickUp Automations menangani proses serah terima tersebut untuk Anda. Saat status tugas berubah, Anda dapat menggunakan otomatisasi untuk mendorong pekerjaan secara otomatis. Tetapkan pemilik yang tepat, tambahkan komentar dengan langkah-langkah berikutnya, perbarui status, buat subtugas, atau terapkan templat otomatisasi agar tidak ada yang terhenti menunggu tindak lanjut.

Jika Anda membutuhkan kontrol yang lebih ketat, tambahkan kondisi sehingga hanya tugas yang tepat yang memicu otomatisasi, dan gunakan penugas dinamis sehingga pekerjaan diarahkan ke orang yang membuat tugas atau memicu perubahan.

Rekam bukti pertemuan tanpa kerumitan dengan ClickUp AI Notetaker

Ubah panggilan sinkronisasi GEO menjadi ringkasan yang dapat dicari dan tindakan dengan ClickUp AI Notetaker

Bagian paling rumit dalam pekerjaan GEO adalah apa yang terjadi setelah panggilan. Seseorang mengatakan, “AI Overviews berhenti menyebut kami,” orang lain membagikan beberapa contoh, dan kemudian semua orang pergi dengan catatan yang berbeda, tangkapan layar yang berbeda, dan tidak ada catatan bersama tentang apa yang sebenarnya diputuskan.

ClickUp AI Notetaker mengatasi hal itu dengan mengubah rapat itu sendiri menjadi jejak bukti yang rapi. Ia dapat bergabung dalam panggilan, membuat ringkasan cerdas, menghasilkan transkrip yang dapat dicari, dan mengidentifikasi tindakan yang dapat dikaitkan kembali ke Dokumen dan Tugas Anda.

ClickUp AI Notetaker kompatibel dengan Zoom, Teams, dan Google Meet. Oleh karena itu, setelah kalender Anda terhubung dengan Outlook atau Google Calendar. Untuk mencegah tindak lanjut terjebak dalam perangkap "seseorang harus...", fitur ini bahkan dapat menghasilkan tugas dari poin tindakan.

Ingin melihat bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Tonton video singkat ini untuk melihat bagaimana asisten catatan AI dapat merekam diskusi Anda, merangkum keputusan penting, dan mengimpor item tindakan ke tugas ClickUp, sehingga tidak ada yang terlewat setelah panggilan:

Jika Anda mencari alat tambahan di luar opsi utama, alternatif ini dapat membantu dalam tugas-tugas seperti pemantauan AI Overviews, pelaporan lintas platform, dan alur kerja SEO perusahaan:

SEOmonitor: Platform pelacakan peringkat dan pelaporan yang melacak peringkat Google bersamaan dengan mention AI Overview dan kutipan ChatGPT/Gemini dalam satu dasbor, yang sangat berguna saat Anda membutuhkan SEO klasik ditambah pelaporan visibilitas gaya GEO.

SISTRIX: Paket visibilitas SEO dengan filter Ringkasan AI yang menampilkan kata kunci mana yang memicu Ringkasan AI, bahkan ketika domain Anda tidak disebutkan, sehingga Anda dapat memprioritaskan area di mana AI sedang mengubah tampilan SERP.

Conductor Intelligence: Platform SEO perusahaan yang membantu Anda melacak visibilitas situs web Anda di AI Overviews dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan, yang berfungsi dengan baik jika pelaporan GEO Anda perlu terintegrasi dalam alur kerja SEO dan konten yang lebih luas.

Sebelum memilih platform, ada baiknya memeriksa dasar-dasarnya—terutama jika Anda membutuhkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pimpinan atau klien. Berikut ini daftar periksa singkat untuk memastikan alat berikutnya memberikan bukti dan jalur tindakan yang jelas.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Alternatif Profound AI

Tidak semua alat visibilitas GEO/AI mengukur hal yang sama—atau mengukurnya dengan cara yang sama. Sebelum memilih alternatif Profound AI, pastikan untuk memeriksa hal-hal penting ini agar laporan Anda dapat dipertanggungjawabkan saat seseorang bertanya, “Bagaimana kita tahu ini benar?”

1. Cakupan platform yang sesuai dengan tempat pelanggan Anda melakukan pencarian

Setidaknya, pastikan pelacakan mencakup Google AI Overviews serta mesin jawaban utama seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan Claude. Jika Anda berada di bidang B2B atau teknologi, tambahkan Copilot.

2. Metode prompt yang dapat Anda jelaskan

Alat yang baik memungkinkan Anda:

Organisasikan prompt berdasarkan topik + niat (bukan hanya daftar panjang)

Pantau varian prompt (agar hasil Anda tidak hanya bergantung pada satu frasa)

Pisahkan prompt merek vs. non-merek untuk pelaporan yang bersih

3. Kutipan + bukti tingkat sumber (bukan hanya "sebutan")

Mention penting—tetapi bukti nyata adalah:

Sumber mana yang dikutip

URL/halaman mana yang mendapatkan kutipan

Apakah AI mengumpulkan data dari situs Anda versus sumber pihak ketiga (Reddit, media, pesaing)

4. Deteksi perubahan yang menghemat pekerjaan mengambil tangkapan layar

Anda ingin mendapatkan pemberitahuan untuk:

Mention yang hilang/tambahan

Pertukaran kutipan (Anda → pesaing)

Penampilan ringkasan AI baru pada kueri prioritasJika alat tidak dapat menandai perubahan apa yang terjadi, maka menjadi pelaporan manual.

5. Panduan tingkat halaman yang dapat diterapkan oleh tim Anda

Alat terbaik tidak hanya melaporkan "Anda turun." Mereka menunjuk ke:

Halaman yang perlu diperbarui (bagian yang kurang lengkap, entitas yang hilang, ringkasan yang lemah)

Hambatan teknis (pencarian/indeksasi/akses bot AI)

Kesenjangan konten berdasarkan kluster

6. Laporan yang efektif untuk pemangku kepentingan

Cari:

Pandangan yang dapat diekspor (PDF/CSV)

Ruangan kerja tim/klien

Lini waktu historis (garis tren > anekdot)

7. Pengelolaan + kontrol crawler (bonus perusahaan)

Jika Anda beroperasi dalam skala besar, prioritaskan opsi yang mendukung panduan robots.txt / llms.txt, jejak audit, dan kontrol akses.

8, Harga yang tidak akan memberatkan Anda saat menambahkan prompt

Perhatikan batasan prompt/model kredit yang dapat meningkatkan biaya saat Anda menambahkan:

Lebih banyak kumpulan kueri

Lebih banyak wilayah/bahasa

Lebih banyak pesaing/merek

Aturan cepat: Jika suatu alat tidak dapat menunjukkan dari mana jawaban AI berasal dan membantu Anda mengubahnya menjadi daftar perbaikan prioritas, itu hanyalah pemantauan—bukan optimasi.

ClickUp: Catat Buktinya, Bukan Penyesalannya

Setelah Anda mengetahui platform mana yang perlu dilacak—dan Anda memiliki bukti tingkat sumber yang dapat dipertanggungjawabkan—langkah selanjutnya adalah mengubah wawasan tersebut menjadi eksekusi yang konsisten.

Beralih dari Profound AI bisa terasa seperti mengganti aplikasi kamera ponsel di tengah pemotretan. Tujuannya bukan untuk mengumpulkan lebih banyak tangkapan layar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data visibilitas yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan tentang di mana merek Anda muncul dalam ringkasan AI, jawaban yang dihasilkan AI, dan respons AI lainnya di platform AI utama.

Itulah mengapa alternatif Profound AI penting. Kombinasi yang tepat dari alat GEO harus membantu Anda melacak visibilitas AI, mengidentifikasi kueri pencarian yang memicu perubahan, dan menghubungkan optimasi konten kembali ke hasil yang dapat Anda laporkan dengan percaya diri. Setelah Anda tahu apa yang berhasil, langkah selanjutnya sederhana: buat lebih banyak, perbaiki yang kurang, dan terus uji.

Jika Anda ingin memiliki basis kerja praktis untuk eksperimen GEO, ClickUp membantu Anda mendokumentasikan bukti, menugaskan tindak lanjut, dan memastikan setiap pembaruan terhubung dengan pekerjaan di baliknya.

Apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp untuk alur kerja GEO yang lebih baik hari ini. ✨️