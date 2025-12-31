10 Alat Manajemen Kelangsungan Bisnis Terbaik

Menurut Survei Manajemen Risiko Global Aon 2025, gangguan bisnis menduduki peringkat #2 sebagai risiko global bagi organisasi pada tahun 2025. Namun, sebagian besar tim masih menganggap perencanaan kontinuitas sebagai formalitas belaka. Mereka memperbarui rencana tersebut sekali setahun, lalu melupakannya.

Alat manajemen kelangsungan bisnis dapat membantu. Alih-alih membiarkan rencana menganggur, alat ini mengotomatiskan penilaian risiko dan memperbaruinya secara real-time.

Panduan ini mencakup 10 alat manajemen kelangsungan bisnis untuk membantu Anda mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari gangguan. Baik Anda membutuhkan platform BCM khusus atau ruang kerja fleksibel yang mengintegrasikan perencanaan kelangsungan bisnis ke dalam operasi harian Anda, Anda akan menemukan solusi yang tepat di sini.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Kelangsungan Bisnis?

Perangkat lunak manajemen kelangsungan bisnis (BCM) membantu organisasi Anda merencanakan, merespons, dan pulih dari gangguan apa pun—baik itu bencana alam, serangan siber, atau kegagalan rantai pasokan.

Alat-alat ini mengintegrasikan rencana tanggap krisis Anda dengan:

Otomatisasi komunikasi

Melacak tugas pemulihan, dan

Memberikan Anda pandangan real-time tentang ketahanan organisasi Anda.

Jenis-jenis perangkat lunak manajemen kelangsungan bisnis

Solusi BCM modern tersedia dalam dua jenis utama. Beberapa di antaranya adalah platform perusahaan khusus yang dilengkapi dengan kerangka kerja penilaian risiko bawaan, seperti ISO 22301.

Namun, banyak tim—terutama di bidang produk, teknik, dan operasional—mendapatkan nilai lebih dari alat manajemen kerja yang fleksibel. Mengintegrasikan perencanaan kelangsungan langsung ke dalam alur kerja harian membantu tim-tim ini tetap siap tanpa usaha ekstra.

Kami akan membahas kedua jenis alat ini dalam posting ini.

👀 Tahukah Anda? Cuaca ekstrem menjadi penyebab utama gangguan bisnis pada tahun 2025, mengalahkan serangan siber.

Berikut ini perbandingan singkat tentang alat manajemen ketahanan terbaik sebelum kita menjelajahi mereka secara mendalam:

Pernahkah Anda mengadopsi alat baru yang justru menambah kerumitan? Banyak alat BCM melakukan hal yang sama. Rencana disimpan di satu aplikasi, pembaruan di aplikasi lain, dan tugas pemulihan di tempat lain.

73% karyawan mengatakan berpindah antar aplikasi mengganggu produktivitas mereka. Jenis Work Sprawl ini memperlambat respons saat paling dibutuhkan.

Alat manajemen kelangsungan bisnis terbaik menghilangkan sekat-sekat ini, memberikan tim satu sumber kebenaran tunggal untuk rencana, tugas, dan komunikasi.

Berikut cara memilih yang tepat:

Dokumentasi rencana dan pengendalian versi: Anda harus dapat membuat, menyimpan, dan memperbarui rencana kelangsungan bisnis di satu tempat. Semua orang harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas rencana tersebut dan selalu bekerja berdasarkan versi terbaru.

Kemampuan analisis dampak bisnis: Alat ini harus membantu Anda melakukan Alat ini harus membantu Anda melakukan analisis dampak bisnis untuk mengidentifikasi proses-proses terpenting Anda, melihat apa yang mereka andalkan, dan memutuskan apa yang perlu dipulihkan terlebih dahulu.

Pemberitahuan dan eskalasi otomatis: Cari alat yang Cari alat yang menyediakan pemberitahuan dan peringatan otomatis . Alat tersebut harus secara otomatis menugaskan tugas begitu insiden dilaporkan, sehingga orang yang tepat dapat bertindak cepat.

Dashboard dan pelaporan real-time: Dashboard real-time memberikan gambaran tingkat tinggi kepada pimpinan tentang status pemulihan, penyelesaian tugas, dan alokasi sumber daya tanpa perlu meminta pembaruan manual.

Pengelolaan latihan dan pengujian: Alat Anda harus membantu Anda menjadwalkan, melacak, dan membuat Alat Anda harus membantu Anda menjadwalkan, melacak, dan membuat dokumentasi rencana untuk latihan meja dan simulasi guna memastikan rencana Anda benar-benar berfungsi.

Integrasi dengan alur kerja yang sudah ada: Periksa seberapa baik alat BCM terintegrasi dengan sistem manajemen proyek, komunikasi, dan IT yang sudah digunakan oleh tim Anda.

Skalabilitas dan kontrol akses: Alat tersebut harus mendukung tim jarak jauh, menyediakan akses berdasarkan peran, dan berfungsi di perangkat seluler sehingga orang dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

Berikut ini adalah tinjauan mendalam tentang alat manajemen kelangsungan bisnis terbaik yang dapat Anda coba tahun ini.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang ingin alur kerja BCM yang dapat disesuaikan + manajemen pekerjaan dalam satu platform)

Dapatkan ClickUp secara gratis Gabungkan rencana kelangsungan bisnis, tugas tanggap insiden, dan rekomendasi ketahanan yang didukung AI dalam satu alat dengan ClickUp.

Di banyak organisasi, rencana kelangsungan bisnis disimpan dalam dokumen terpisah dari tugas respons yang disimpan dalam alat proyek. Pembaruan dilakukan di alat lain—biasanya email atau obrolan.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan semua ini. Rencana, tugas, percakapan, dan pelaporan Anda berada di ruang kerja yang sama yang sudah digunakan oleh tim Anda. Artinya, ketika terjadi insiden, tidak perlu panik untuk “mengaktifkan” respons. Semua orang tahu ke mana harus pergi dan apa yang harus dilakukan.

Rencana kelangsungan bisnis di ClickUp adalah dokumen ClickUp yang dinamis yang dapat dikolaborasikan oleh tim Anda. Dokumen ini terhubung langsung ke Tugas ClickUp, yang dilengkapi dengan pelacakan kemajuan, pemilik yang ditugaskan, dan batas waktu yang ditetapkan.

Buat dan hubungkan tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti di dalam ClickUp Docs

Berkat ClickUp Automations, ketika insiden dilaporkan, alur kerja dapat berjalan secara otomatis—menugaskan tugas pemulihan, memberitahu orang yang tepat, dan menaikkan tingkat masalah tanpa perlu tindak lanjut manual.

AI Kontekstual bawaan ClickUp membuat respons menjadi lebih cepat. Asisten AI Anda, ClickUp Brain, menampilkan pengetahuan dari ruang kerja Anda secara instan. Tim dapat mengajukan pertanyaan sederhana seperti “Apa rencana tanggapan gangguan kami?” atau “Siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan vendor?” dan mendapatkan jawaban instan yang diambil dari rencana dan tugas yang disetujui.

Dapatkan jawaban instan mengenai rencana kelangsungan bisnis, kebijakan, kerangka kerja ketahanan, dan respons menggunakan ClickUp Brain.

Agen AI Super di ClickUp juga dapat memantau risiko, langkah yang terlewat, atau pekerjaan yang terhenti, dan mendorong tindakan sebelum masalah kecil berkembang menjadi besar.

Dengan ClickUp, kelangsungan bisnis menjadi bagian integral dari cara kerja sehari-hari—bukan sekadar dokumen yang diperbarui sekali setahun dan diharapkan tidak pernah dibutuhkan.

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan skenario risiko, ketergantungan, dan alur pemulihan secara visual untuk penyelarasan yang lebih cepat dengan ClickUp Whiteboards.

Pantau tingkat dampak, tujuan waktu pemulihan (RTO), dan tingkat kritis sistem dalam satu tampilan dengan Bidang Kustom.

Berikan tim kepemimpinan Anda visibilitas instan terhadap kemajuan pemulihan dan hambatan dengan dasbor ClickUp real-time.

Standarkan rencana tanggap insiden dan alur kerja kelangsungan bisnis di seluruh tim dan wilayah dengan templat tanggap risiko.

Batasan ClickUp

Tidak ada templat analisis dampak bisnis yang sudah jadi yang spesifik untuk BCM.

Membutuhkan konfigurasi awal untuk mengatur alur kerja khusus BCM.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 merekomendasikan ClickUp untuk kelangsungan operasional mereka:

Kami bekerja dengan banyak klien kami secara jam-jam, yang selalu menciptakan kebutuhan untuk melacak jam kerja yang dihabiskan dalam suatu proyek pada waktu tertentu. Oleh karena itu, mencatat jam kerja dan dapat mengakses proyek-proyek yang sedang berjalan atau yang telah selesai menciptakan kelangsungan bisnis yang baik. ClickUp memungkinkan kami melatih anggota baru secara efisien dengan membiarkan mereka mengakses basis data proyek masa lalu kami dan semua materi yang dihasilkan untuk klien individu, dari yang tertua hingga yang terbaru. Singkatnya, kami memilih ClickUp karena sesuai dengan motto kami: Pelatihan, Skalabilitas, dan Kelangsungan!

Kami bekerja dengan banyak klien kami secara jam-jam, yang selalu menciptakan kebutuhan untuk melacak jam kerja yang dihabiskan dalam suatu proyek pada waktu tertentu. Oleh karena itu, mencatat jam kerja dan dapat mengakses proyek-proyek yang sedang berjalan atau yang telah selesai menciptakan kelangsungan bisnis yang baik. ClickUp memungkinkan kami melatih anggota baru secara efisien dengan membiarkan mereka mengakses basis data proyek masa lalu kami dan semua materi yang dihasilkan untuk klien individu, dari yang tertua hingga yang terbaru. Singkatnya, kami memilih ClickUp karena sesuai dengan motto kami: Pelatihan, Skalabilitas, dan Kelangsungan!

2. Fusion Risk Management (Pilihan terbaik untuk organisasi perusahaan yang membutuhkan manajemen kelangsungan bisnis (BCM) khusus dengan kecerdasan risiko)

melalui Fusion Risk Management

Fusion Risk Management adalah platform manajemen kelangsungan bisnis dan risiko yang dirancang khusus untuk perusahaan. Sistem Fusion Framework-nya menghubungkan kelangsungan bisnis, pemulihan bencana IT, manajemen krisis, dan risiko pihak ketiga.

Keunggulan utamanya terletak pada kerangka kerja dan alur kerja yang sudah siap pakai untuk profesional manajemen kelangsungan bisnis (BCM). Alat ini juga unggul dalam analisis dampak bisnis (BIA). Gunakan alat ini untuk mengidentifikasi proses kritis, memetakan ketergantungan, dan menetapkan prioritas pemulihan dengan mudah.

Fitur terbaik Fusion Risk Management

Akses alur kerja BIA yang terstruktur yang memandu Anda dalam mengidentifikasi proses kritis, mendokumentasikan ketergantungan, dan menetapkan tujuan waktu pemulihan (RTO).

Prioritaskan apa yang perlu dipulihkan terlebih dahulu dan koordinasikan tindakan respons dengan lebih jelas.

Gunakan modul manajemen krisis untuk tampilan pusat komando dengan penugasan tugas, pelacakan status, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan selama insiden.

Dapat diintegrasikan dengan mudah ke platform manajemen bisnis yang sudah ada seperti ServiceNow, Workday HR, dan SalesPoint iQ, di antara lainnya.

Batasan Manajemen Risiko Fusion

Harga yang berfokus pada perusahaan mungkin terlalu tinggi untuk organisasi yang lebih kecil.

Implementasi memerlukan konfigurasi yang signifikan dan manajemen perubahan.

Penetapan harga Fusion Risk Management

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Fusion Risk Management

G2: 4. 4/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fusion Risk Management?

Seorang pengguna yang puas melaporkan:

Infusion Uploader berbasis AI secara signifikan mengurangi pekerjaan manual sebesar 30%, meningkatkan efisiensi dalam pembuatan rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana.

Infusion Uploader berbasis AI secara signifikan mengurangi pekerjaan manual sebesar 30%, meningkatkan efisiensi dalam pembuatan rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana.

3. LogicManager (Terbaik untuk perusahaan menengah yang mencari pendekatan BCM berbasis risiko)

melalui LogicManager

LogicManager menawarkan pendekatan berbasis risiko dalam manajemen kelangsungan bisnis. Mulai dengan membantu tim mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko organisasi, lalu menggunakan wawasan tersebut untuk mengarahkan analisis dampak bisnis dan perencanaan kelangsungan. Dengan menghubungkan rencana pemulihan langsung ke risiko dan ketergantungan yang nyata, LogicManager memastikan BCM tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat mengganggu bisnis—bukan hanya memenuhi persyaratan kepatuhan.

Anda dapat menyesuaikan kategori risiko dan skala dampak sesuai kebutuhan Anda. Anda juga mendapatkan laporan yang siap untuk kepatuhan dengan jejak audit untuk seluruh siklus hidup program BCM.

Fitur terbaik LogicManager

Strukturkan manajemen kelangsungan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko perusahaan, memastikan rencana mencakup ancaman-ancaman paling signifikan.

Akses alur kerja langkah demi langkah untuk melakukan Analisis Dampak Bisnis (BIAs), mendokumentasikan proses kritis, dan mengembangkan strategi pemulihan.

Gunakan alat bawaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan latihan pemulihan, termasuk menjadwalkan simulasi meja dan melacak aktivitas perbaikan.

Batasan LogicManager

Pendekatan berorientasi risiko mungkin terasa asing bagi tim yang terbiasa dengan alat yang berfokus pada perencanaan.

Untuk mendapatkan nilai penuh, diperlukan komitmen terhadap metodologi LogicManager.

Antarmuka pengguna (UI) dapat membingungkan dan menjengkelkan.

Harga LogicManager

Harga khusus

Ulasan dan peringkat LogicManager

G2: 4. 3/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LogicManager?

Seorang pengguna berbagi di G2:

Saya menghargai bahwa LogicManager menyimpan semua risiko kami dalam satu sistem, yang membuatnya sangat berguna dan mengonsolidasikan manajemen risiko di seluruh organisasi kami… Kemudahan komunikasi dan kolaborasi yang ditumbuhkannya antara divisi dengan berbagi informasi terbaru patut diapresiasi.

Saya menghargai bahwa LogicManager menyimpan semua risiko kami dalam satu sistem, yang membuatnya sangat berguna dan mengonsolidasikan manajemen risiko di seluruh organisasi kami… Kemudahan komunikasi dan kolaborasi yang ditumbuhkannya antara divisi dengan berbagi informasi terbaru patut diapresiasi.

4. Everbridge 360 (Terbaik untuk organisasi yang memprioritaskan komunikasi krisis)

melalui Everbridge 360

Everbridge adalah platform manajemen peristiwa kritis. Platform ini berfokus pada komunikasi dan koordinasi krisis secara real-time. Sementara banyak alat BCM berfokus pada perencanaan, Everbridge menonjol dalam manajemen insiden aktif.

Sistem pemberitahuan massal ini dapat menjangkau kelompok besar dengan cepat melalui SMS, suara, dan email, membantu tim berbagi pembaruan, memberikan instruksi, dan tetap sejalan saat kecepatan menjadi hal yang paling penting. Selama krisis, komunikasi cepat ini dapat menjadi perbedaan antara respons yang terkoordinasi dan kekacauan total.

Fitur terbaik Everbridge 360

Jangkau banyak orang melalui berbagai saluran, dengan pelacakan konfirmasi dan komunikasi dua arah.

Tetap terinformasi dengan dasbor real-time yang menampilkan status insiden, lokasi tim respons, dan penyelesaian tugas selama krisis aktif.

Integrasikan dengan alat pemantauan IT untuk secara otomatis memberi peringatan kepada insinyur jaga saat sistem kritis mengalami kegagalan.

Batasan Everbridge 360

Lebih berfokus pada komunikasi respons daripada perencanaan dan dokumentasi.

Harga premium mencerminkan kemampuan tingkat perusahaan.

Harga Everbridge 360

Harga disesuaikan berdasarkan jumlah pengguna dan modul yang dipilih.

Ulasan dan peringkat Everbridge 360

G2: 4.5/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Everbridge 360?

Seorang pengulas G2 memuji alat ini:

Yang paling saya hargai dari Everbridge, selain fitur respons cepatnya untuk peristiwa kritis dan pesan massal, adalah kemampuan segmentasi dan rute pengiriman pesannya. Fitur-fitur ini bekerja dengan sempurna, memungkinkan saya untuk memberitahu hanya personel yang relevan setiap kali kami menerima peringatan.

Yang paling saya hargai dari Everbridge, selain fitur respons cepatnya untuk peristiwa kritis dan pesan massal, adalah kemampuan segmentasi dan rute pengiriman pesannya. Fitur-fitur ini bekerja dengan sempurna, memungkinkan saya untuk memberitahu hanya personel yang relevan setiap kali kami menerima peringatan.

5. Archer (Terbaik untuk perusahaan yang membutuhkan manajemen kelangsungan bisnis terintegrasi dengan GRC)

via Archer

Archer menyediakan platform tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) terintegrasi dengan kemampuan kelangsungan bisnis yang kuat. Platform ini dirancang untuk organisasi besar yang ingin perencanaan kelangsungan bisnis terintegrasi dalam program risiko dan kepatuhan yang lebih luas.

Archer menghubungkan kelangsungan bisnis dengan area seperti risiko operasional, risiko pihak ketiga, dan kepatuhan regulasi. Hal ini memberikan tim pandangan tunggal tentang bagaimana gangguan memengaruhi lanskap risiko secara keseluruhan, daripada mengelola kelangsungan bisnis secara terpisah.

Fitur terbaik Archer

Buat laporan harian, mingguan, dan bulanan tentang kepatuhan risiko.

Buat kerangka kerja kepatuhan visual dengan SOP dan peta proses.

Dokumentasikan, versi, dan distribusikan kebijakan kelangsungan bisnis dengan alur kerja persetujuan dan pelacakan konfirmasi.

Batasan Archer

Pengguna melaporkan bahwa beberapa modul dapat sulit untuk dipasang dan digunakan.

Palin cocok untuk perusahaan besar yang memiliki tim GRC khusus.

Penetapan harga Archer

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Archer

G2: 3. 6/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Archer?

Seorang pengguna berbagi di Capterra:

Sama seperti penilaian keamanan, alat ini dapat disesuaikan untuk memiliki modul penilaian dan melakukan tugas seperti pengiriman email dan pemberitahuan dengan mudah. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat berguna, dan kemampuannya untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan memberikan keunggulan tersendiri.

Sama seperti penilaian keamanan, alat ini dapat disesuaikan untuk memiliki modul penilaian dan melakukan tugas seperti pengiriman email dan pemberitahuan dengan mudah. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang sangat berguna, dan kemampuannya untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan memberikan keunggulan tersendiri.

6. Riskonnect (Terbaik untuk organisasi yang menginginkan layanan BCM yang dikelola dengan perangkat lunak)

melalui Riskonnect

Riskonnect menawarkan kombinasi unik antara perangkat lunak BCM dan layanan terkelola. Platform BC in the Cloud mereka menyediakan teknologi yang diperlukan. Tim konsultasi mereka membantu Anda merancang, memelihara, dan menguji program kelangsungan bisnis Anda.

Pendekatan hibrida ini ideal untuk organisasi yang membutuhkan program BCM yang matang tetapi tidak memiliki keahlian atau sumber daya internal untuk membangunnya. Riskonnect pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan dari tim Anda.

Fitur terbaik Riskonnect

Akses semua data paparan risiko organisasi Anda di satu tempat

Dapatkan dasbor terperinci dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi risiko gangguan bisnis dengan lebih cepat.

Buat formulir kustom dan otomatiskan pengisian data manual.

Batasan Riskonnect

Kemampuan penyesuaian yang luas dapat menjadi kelebihan dan kekurangan dari alat ini.

Layanan terkelola menimbulkan biaya berkelanjutan di luar lisensi perangkat lunak.

Harga Riskonnect

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Riskonnect

G2: 4. 1/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Riskonnect?

Seorang pengguna G2 memberikan umpan balik yang campur aduk:

Kombinasi IRM + Analisis Data telah menjadi platform yang luar biasa dalam menggabungkan data klaim dan bisnis untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan eksternal dan internal…Penyesuaian platform ini telah memberikan manfaat sekaligus menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah yang mudah.

Kombinasi IRM + Analisis Data telah menjadi platform yang luar biasa dalam menggabungkan data klaim dan bisnis untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan eksternal dan internal…Penyesuaian platform ini telah memberikan manfaat sekaligus menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah yang mudah.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Terbaik untuk organisasi yang berorientasi pada IT dengan ekosistem ServiceNow yang sudah ada)

melalui ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management dibangun di atas platform ServiceNow. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi organisasi yang sudah menggunakan ServiceNow untuk manajemen layanan IT (ITSM). Integrasi yang erat ini memastikan rencana pemulihan bencana IT Anda terhubung langsung dengan basis data konfigurasi (CMDB) dan alur kerja manajemen insiden Anda.

Otomatiskan analisis dampak bisnis dengan mudah dengan mengambil data dari implementasi ServiceNow yang sudah ada. Identifikasi secara otomatis aplikasi mana yang mendukung proses bisnis kritis dan hitung dampak ketidak Tersediaannya.

Fitur terbaik ServiceNow Business Continuity Management

Bangun alur kerja kelangsungan bisnis otomatis, alur kerja pemulihan IT, dan lebih banyak lagi dalam satu platform terintegrasi.

Memicu tugas pemulihan dan menjalankan panduan operasional secara otomatis saat insiden terdeteksi.

Gunakan AI untuk mendapatkan jawaban cerdas di ujung jari Anda.

Batasan Manajemen Kelangsungan Bisnis ServiceNow

Membutuhkan platform ServiceNow, yang mungkin tidak relevan jika Anda belum menjadi pelanggan.

Lebih berfokus pada pemulihan bencana IT daripada kelangsungan bisnis secara keseluruhan.

Harga Manajemen Kelangsungan Bisnis ServiceNow

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Manajemen Kelangsungan Bisnis ServiceNow

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Quantivate (Terbaik untuk lembaga keuangan dan industri yang diatur)

via Quantivate

Quantivate adalah platform manajemen kelangsungan bisnis (BCM) dan manajemen risiko untuk lembaga keuangan dan industri lain yang sangat diatur. Platform ini memudahkan pemenuhan persyaratan kepatuhan, dengan alur kerja yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk pelaporan regulasi dan manajemen audit.

Alat ini sangat kuat dalam manajemen vendor dan penilaian risiko pihak ketiga. Hal ini menjadi perhatian kritis bagi bank dan koperasi kredit yang tunduk pada pengawasan regulasi terhadap rantai pasokannya.

Fitur terbaik Quantivate

Lakukan penilaian risiko pihak ketiga yang komprehensif dan validasi kelangsungan bisnis untuk vendor.

Jaga jejak audit yang detail dan akses templat pelaporan regulasi.

Buat, simpan, dan perbarui rencana kelangsungan bisnis dan manajemen krisis di satu tempat.

Batasan Quantivate

Fokus pada sektor industri tertentu mungkin membatasi daya tariknya bagi organisasi di luar sektor yang diatur.

Penetapan harga Quantivate

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Quantivate

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. ParaSolution (Terbaik untuk organisasi yang membutuhkan dukungan bilingual)

via premiercontinuum

ParaSolution adalah penyedia perangkat lunak manajemen kelangsungan bisnis (BCM) asal Kanada yang menawarkan platform bilingual (Inggris/Prancis). Platform ini sangat cocok untuk perusahaan yang beroperasi di Kanada atau lingkungan multibahasa lainnya.

Pendekatan yang sederhana dalam BCM, berfokus pada pengelolaan rencana, penjadwalan latihan, dan pengendalian dokumen—tanpa kerumitan platform perusahaan besar.

Fitur terbaik ParaSolution

Dapatkan templat terstruktur untuk mendokumentasikan rencana kelangsungan bisnis, dilengkapi dengan kontrol versi dan alur kerja persetujuan.

Jadwalkan, lacak, dan dokumentasikan latihan dan uji pemulihan.

Batasan ParaSolution

Fitur yang lebih terbatas dibandingkan dengan platform enterprise.

Pilihan integrasi yang tersedia lebih sedikit.

Harga ParaSolution

Harga khusus

Ulasan dan peringkat ParaSolution

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. SAI360 (Terbaik untuk perusahaan global yang membutuhkan manajemen EHS dan risiko terintegrasi)

melalui SAI360

SAI360 adalah platform manajemen lingkungan, kesehatan, keselamatan (EHS), dan risiko yang komprehensif, yang mencakup kemampuan manajemen kelangsungan bisnis. Platform ini dirancang untuk perusahaan global yang perlu mengelola BCM bersama dengan domain risiko operasional lainnya.

Keunggulan platform GRC ini terletak pada cakupannya yang luas—Anda dapat mengelola segala hal mulai dari pelaporan insiden hingga manajemen pelatihan hingga perencanaan kelangsungan bisnis dalam satu sistem.

Fitur terbaik SAI360

Gabungkan manajemen kelangsungan bisnis dengan kepatuhan lingkungan, manajemen keselamatan, dan risiko operasional.

Implementasikan modul pelatihan untuk memastikan tim Anda memahami peran mereka dalam rencana kelangsungan bisnis Anda.

Akses konten regulasi dan pelacakan kepatuhan untuk berbagai yurisdiksi.

Batasan SAI360

Pengguna melaporkan bahwa halaman dan laporan yang lebih berat dapat memakan waktu lama untuk dimuat.

Banyak pengguna mengalami pengalaman yang kurang memuaskan dengan layanan dukungan pelanggan.

Harga SAI360

Harga khusus

Ulasan dan peringkat SAI360

G2: 4. 1/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SAI360?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Alat ini dilengkapi dengan dashboard pelaporan dan analitik yang intuitif, yang membantu meningkatkan kesadaran akan risiko. Alat ini sangat skalabel dan fleksibel, sehingga ideal untuk perusahaan dari segala ukuran, karena memastikan pengembalian investasi yang tinggi.

Alat ini dilengkapi dengan dashboard pelaporan dan analitik yang intuitif, yang membantu meningkatkan kesadaran akan risiko. Alat ini sangat skalabel dan fleksibel, sehingga ideal untuk perusahaan dari segala ukuran, karena memastikan pengembalian investasi yang tinggi.

Integrasikan Manajemen Kelangsungan Bisnis ke dalam Alur Kerja Harian Anda dengan ClickUp

Rencana kelangsungan bisnis terbaik adalah yang benar-benar digunakan oleh tim Anda. Bukan dokumen yang terlupakan. Dan tentu saja bukan sistem khusus yang hanya dibuka oleh tim Anda saat latihan.

ClickUp membawa manajemen kelangsungan bisnis ke dalam ruang kerja yang sudah digunakan tim Anda setiap hari. Anda mendokumentasikan rencana Anda di ClickUp Docs. Anda menugaskan tugas pemulihan dengan ClickUp Tasks. Anda mengotomatisasi respons insiden dengan ClickUp Automations. Dan Anda melacak kemajuan pemulihan dengan ClickUp Dashboards.

Ketika gangguan terjadi, tim Anda tidak perlu belajar menggunakan alat baru di bawah tekanan. Mereka merespons menggunakan platform yang sama yang mereka gunakan untuk setiap proyek, dengan semua informasi yang mereka butuhkan di ujung jari mereka.

Hentikan menganggap kelangsungan bisnis sebagai sekadar persyaratan kepatuhan. Jadikanlah bagian dari cara tim Anda bekerja.

Bangun program kelangsungan bisnis yang benar-benar siap saat Anda membutuhkannya. Mulailah menggunakan ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perangkat lunak kelangsungan bisnis berfokus pada persiapan dan respons terhadap gangguan. Perangkat ini membantu tim merencanakan tindakan yang harus diambil saat terjadi masalah. Alat manajemen proyek berfokus pada pekerjaan sehari-hari seperti tugas, tenggat waktu, dan kolaborasi. Alat BCM dirancang untuk keadaan darurat, sementara alat proyek dirancang untuk operasi normal.

Ya. Tim kecil seringkali lebih rentan terhadap gangguan karena memiliki fewer orang dan cadangan. Perangkat lunak BCM membantu mereka merencanakan dengan matang, menetapkan tanggung jawab yang jelas, dan pulih lebih cepat tanpa kekacauan. Bahkan rencana sederhana pun dapat membuat perbedaan besar saat sesuatu yang tak terduga terjadi.

Perencanaan kelangsungan bisnis mencakup cara seluruh bisnis tetap beroperasi selama gangguan. Pemulihan bencana berfokus terutama pada pemulihan sistem IT dan data. Pemulihan bencana merupakan bagian dari kelangsungan bisnis, tetapi perencanaan kelangsungan bisnis juga mempertimbangkan aspek manusia, proses, vendor, dan komunikasi.

Sebagian besar organisasi sebaiknya menguji rencana mereka setidaknya sekali setahun. Sistem kritis atau tim berisiko tinggi mungkin perlu menguji lebih sering. Pengujian rutin membantu tim mengidentifikasi celah, memperbarui rencana, dan memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan sebelum insiden nyata terjadi.