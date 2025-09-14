13 Alat CRM Konstruksi Terbaik untuk Memperlancar Proyek dan Manajemen Klien

Tenggat waktu yang terlewat, sengketa pembayaran, dan pembaruan proyek yang tidak terkoordinasi dapat menggagalkan bahkan tim konstruksi terbaik sekalipun. Masalah kecil dapat berubah menjadi penundaan yang mahal jika jadwal, izin, dan komunikasi dengan klien tidak terkoordinasi dengan baik.

Perangkat lunak CRM konstruksi mengintegrasikan semuanya—mengkonsolidasikan data proyek, melacak kemajuan, mengatur antrean proyek, dan menjaga klien tetap terinformasi secara real-time.

Kami telah memilih alat-alat terkemuka yang memungkinkan tim konstruksi menghemat waktu, meraih kesuksesan lebih cepat, dan menyelesaikan setiap proyek tanpa melebihi anggaran. ✅

Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM Konstruksi?

Saat memilih CRM untuk bisnis konstruksi Anda, pertimbangkan fitur-fitur utama berikut yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data:

Pelacakan proyek: Pilih CRM yang tidak hanya mengelola kontak—tetapi juga melacak pekerjaan, jadwal, izin, dan perubahan pesanan untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas

Komunikasi: Pastikan pembaruan mudah kepada klien dan subkontraktor dengan berbagi jadwal dan kemajuan proyek hanya dengan satu klik

Perkiraan biaya & proposal: Gunakan alat dengan templat bawaan, tanda tangan digital, dan fitur pelacakan untuk mempercepat proses penawaran

Penjadwalan: Pilih CRM yang mengintegrasikan penjadwalan tugas, tim, dan peralatan dengan kalender visual

Akses seluler: Pilih alat yang ramah seluler agar tim dapat memperbarui status pekerjaan, mencatat kehadiran, atau mengunggah foto di lokasi proyek

Penyimpanan dokumen: Simpan gambar kerja, izin, kontrak, dan foto di satu tempat yang aman dan terorganisir

Penagihan & akuntansi: Cari fitur penagihan bawaan, pelacakan pembayaran, dan integrasi akuntansi untuk meningkatkan arus kas

Sekilas tentang CRM Konstruksi

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang CRM konstruksi terbaik untuk melacak dan mengelola prospek baru secara efektif:

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar yang membutuhkan sistem CRM terpadu, manajemen proyek, dan manajemen klien CRM dan manajemen proyek all-in-one, dokumen, tugas, analitik, garis waktu, otomatisasi, AI, dasbor, pelacakan waktu, obrolan, akses tamu Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Buildertrend Kontraktor umum skala kecil hingga besar dan manajer proyek yang mengoordinasikan subkontraktor dan jadwal Portal klien, penjadwalan, catatan harian, diagram Gantt, manajemen tim, pembayaran online, dan perencanaan anggaran Penetapan harga khusus Procore CRM Perusahaan konstruksi besar dan entitas yang mengelola portofolio proyek yang kompleks dan beragam Manajemen portofolio, pelacakan biaya, pengendalian kontrak, alur kerja kustom, komunikasi terpusat Penetapan harga khusus JobNimbus Tim konstruksi eksterior skala kecil hingga menengah (atap, dinding luar) yang membutuhkan akses lapangan Papan seret dan lepas, aplikasi seluler, perkiraan visual, alur kerja otomatis, dan papan penagihan Penetapan harga khusus Mandor Kontraktor Usaha kecil dan kontraktor yang mencari solusi kaya fitur dan ramah anggaran Lebih dari 60 modul (keselamatan, RFI, lembar waktu), pelacakan prospek, alat keuangan bawaan, aplikasi seluler Paket berbayar mulai dari: $49/bulan per pengguna Followup CRM Kontraktor dan tenaga ahli spesialis (dari berbagai skala) yang berfokus pada penjualan dan membutuhkan otomatisasi pipeline Dasbor visual, pelacakan penawaran, tindak lanjut otomatis, penilaian prospek, laporan aktivitas Paket berbayar mulai dari: $4.500/tahun CoConstruct Pembangun rumah kustom, kontraktor renovasi, dan tim proyek perumahan (skala kecil hingga menengah) Perkiraan biaya, pemilihan klien, templat proposal, pelacakan tenaga kerja, dan dasbor administrasi Penetapan harga khusus Pipedrive Tim kecil dan individu yang berfokus pada pelacakan penjualan yang sederhana Pipa kerja Kanban, pengisian data terarah, penangkapan prospek melalui chatbot, pipa kerja kustom Paket berbayar mulai dari: $19/bulan per pengguna HubSpot CRM Startup, kontraktor mandiri, dan usaha kecil yang membutuhkan pemasaran/layanan terintegrasi Template email, formulir, kampanye omnichannel, obrolan langsung, penangkapan prospek, analitik Gratis; Paket berbayar mulai dari: $20/bulan per pengguna Salesforce Perusahaan dan perusahaan konstruksi besar yang membutuhkan penyesuaian mendalam dan integrasi Alur kerja kustom, otomatisasi canggih, integrasi, dasbor yang disesuaikan, dan wawasan berbasis AI Penetapan harga khusus PlanSwift Para perencana anggaran dan manajer proyek (dari berbagai skala) yang berfokus pada pengukuran gambar kerja Perhitungan volume visual, perakitan kustom, ekspor ke CRM/Excel, pengukuran skala Paket berbayar mulai dari: $2.000/tahun per pengguna Jobber Tim layanan lapangan skala kecil hingga menengah (teknisi listrik, tukang ledeng, tim lapangan) Optimasi rute, penagihan instan, chatbot AI, pelacakan gaji, dan kalender visual Paket berbayar mulai dari: $30/bulan per pengguna AccuLynx Kontraktor atap (dari skala kecil hingga besar) sedang memperluas operasional dan mengotomatisasi alur kerja Alur kerja end-to-end, pengukuran udara, penandatanganan kontrak elektronik, pelacakan prospek, modul produksi Penetapan harga khusus

👀 Tahukah Anda? Produktivitas penjualan Anda dapat meningkat sebesar tiga hingga lima persen hanya dengan mengotomatiskan proses CRM dan penjualan menggunakan AI.

CRM Konstruksi Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang, mari kita cari tahu solusi mana yang mungkin lebih cocok untuk Anda dan alasannya. Berikut adalah alat CRM teratas yang ideal untuk kebutuhan manajemen konstruksi Anda:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan proyek dan klien yang terintegrasi)

Lacak prospek, kelola tindak lanjut, dan jaga agar seluruh alur penjualan Anda tetap berjalan lancar dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM ClickUp

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk bekerja—menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—yang didukung oleh AI untuk membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Mulai dari melacak prospek dan mengelola data klien hingga memantau kemajuan pekerjaan dan mengoordinasikan tim lapangan, ClickUp for CRM menyatukan manajemen hubungan pelanggan dengan alur kerja Anda yang lain, sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan berbagai alat yang terpisah-pisah.

Dengan Template CRM ClickUp, Anda dapat mengelola kontak, tahap penjualan, dan proyek tanpa harus memulai dari awal.

Sesuaikan CRM konstruksi Anda dengan Template CRM ClickUp

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Sentralisasikan detail kontak pelanggan, daftar tugas, catatan, dan riwayat komunikasi di satu tempat yang terorganisir

Prioritaskan tugas dan tindak lanjut berdasarkan tahap penjualan atau jenis pelanggan

Gunakan tampilan bawaan (seperti Daftar atau Proses Penjualan) untuk menemukan hal yang paling penting dengan cepat

Manfaatkan bidang yang dapat disesuaikan untuk jabatan, industri, dan jenis item CRM agar sesuai dengan alur kerja Anda

Visualisasikan kemajuan dan identifikasi hambatan dengan alat seperti diagram Gantt dan dasbor

Template CRM ClickUp dirancang untuk digunakan bersamaan dengan ClickUp CRM agar Anda dapat meningkatkan retensi klien, mempercepat penutupan transaksi, dan meningkatkan pendapatan dengan cara yang paling sederhana dan efisien.

💡 Tips Pro: Pilih tampilan yang sesuai dengan alur kerja Anda—Daftar, Kanban, Kalender, atau Tampilan Kustom seperti “Klien Berisiko” atau “Proyek Aktif”. Anda dapat mendefinisikan Status Kustom (misalnya, “Proposal Dikirim” atau “Sedang Berjalan”) dan menggunakan Bidang Kustom untuk mencatat detail penting seperti alamat lokasi proyek, anggaran, atau jenis proyek.

Otomatiskan Alur Kerja & Pantau Kemajuan Secara Visual

Otomatiskan alur kerja tim dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations menghilangkan pekerjaan administratif yang berulang dengan secara otomatis menugaskan anggota tim, memperbarui status, atau mengirim pengingat seiring berjalannya proyek. Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat dengan mudah mendelegasikan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan memantau kemajuan di setiap fase proyek konstruksi Anda—semuanya dalam satu tempat. Fitur seret dan lepas memudahkan Anda untuk mengatur dan mengalihkan tugas seiring perubahan kebutuhan proyek, memastikan tim Anda selalu tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Dengan F itur Ketergantungan Tugas ClickUp, Anda dapat menetapkan urutan operasi yang tepat, memastikan bahwa persiapan lokasi, inspeksi, dan serah terima dilakukan dalam urutan yang benar.

Tentukan urutan operasi yang jelas dengan Ketergantungan Tugas

Jika ada perubahan atau penundaan, ClickUp akan segera memberi tahu Anda sehingga tim Anda dapat beradaptasi dengan cepat dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

Dapatkan Wawasan Berbasis AI

Agen ClickUp, seperti Agen Integrasi Data CRM, membantu menyinkronkan CRM Anda dengan alat seperti email atau formulir web, serta memperbarui catatan secara otomatis saat informasi baru masuk. Jika Anda membutuhkan pembaruan real-time, ClickUp Brain menganalisis ruang kerja Anda untuk menjawab pertanyaan, menyarankan langkah selanjutnya, dan merangkum kemajuan klien—semuanya sesuai permintaan dan dalam satu platform.

Ringkas aktivitas proyek Anda, identifikasi tren, dan tandai hal-hal yang memerlukan perhatian dengan AI kerja terlengkap di dunia, ClickUp Brain

Misalnya, Anda dapat menanyakan status lokasi proyek, komunikasi terbaru dengan klien, atau tugas yang belum diselesaikan, dan mendapatkan jawaban seketika.

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain Max untuk mendiktekan pembaruan lokasi, catatan klien, atau daftar pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa perlu mengetik. Masukan suara Anda langsung ditranskripsikan, dihubungkan ke tugas atau catatan klien yang tepat, dan tersedia bagi tim Anda—sangat ideal bagi kontraktor sibuk di lapangan.

Gabungkan hal ini dengan fitur-fitur yang tersedia di ClickUp for Construction Teams, dan Anda akan mendapatkan CRM berbasis AI yang komprehensif yang meningkatkan efisiensi operasional konstruksi sambil melayani pelanggan Anda.

Lihat bagaimana ClickUp dapat diubah menjadi CRM yang lengkap dan disesuaikan untuk industri konstruksi—menyimpan prospek, kontrak, klien, dan status proyek di satu tempat sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tindak lanjut.

Cara yang lebih baik untuk mengelola pekerjaan konstruksi

Baik dalam mengelola interaksi awal dengan prospek maupun serah terima akhir, ClickUp mendukung alur kerja Anda dengan fitur-fitur seperti diagram Gantt, Peta Pikiran, dan ringkasan proyek yang terperinci. Anda dapat menugaskan Tugas, menetapkan tenggat waktu, memantau penggunaan sumber daya, dan memvisualisasikan setiap bagian proyek yang bergerak untuk memastikan proyek tetap sesuai jadwal dan sesuai anggaran.

Lacak waktu, berkolaborasi, dan raih lebih banyak

Anda bahkan dapat melacak waktu langsung di dalam ClickUp atau menggunakan integrasi seperti Clockify untuk memantau jam kerja yang dihabiskan pada setiap tugas atau proyek. Pengingat dan pemberitahuan bawaan membantu tim Anda tetap memantau tenggat waktu dan tonggak penting.

Buat laporan, kelola jam kerja yang dapat ditagih, dan dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produktivitas tim serta perencanaan sumber daya dengan ClickUp Time Tracking

Komunikasi real-time sangat penting dalam manajemen proyek konstruksi dan CRM. ClickUp Chat dan ClickUp Docs memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama, baik di kantor maupun di lokasi proyek.

Lacak dan kolaborasikan obrolan, dokumen, status, dan tugas secara real-time dengan ClickUp Construction Management

Anda dapat @menyebutkan rekan tim, memberikan komentar, atau berbagi berkas proyek secara instan. Hal ini memudahkan kolaborasi dalam hal RFI, perubahan pesanan, pengajuan, dan umpan balik umum, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi pekerjaan secara keseluruhan.

Bagi klien dan subkontraktor, akses tamu dengan izin yang dapat disesuaikan memastikan semua pihak tetap mendapat informasi tanpa membocorkan informasi sensitif.

📮 Wawasan ClickUp: 46% pekerja pengetahuan mengandalkan kombinasi obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi tim hanya untuk melacak pekerjaan mereka. Bagi mereka, pekerjaan tersebar di berbagai platform yang tidak terhubung, sehingga lebih sulit untuk tetap terorganisir. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menyatukan semuanya. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat, dan ClickUp Brain, semua pekerjaan Anda terpusat di satu tempat, dapat dicari, dan terhubung dengan mulus. Ucapkan selamat tinggal pada kelebihan alat—selamat datang produktivitas tanpa repot.

Fitur terbaik ClickUp

Pantau kesehatan proyek, konversi prospek, dan status anggaran secara sekilas dengan Dasbor ClickUp

Rencanakan fase proyek dan saluran penjualan secara visual dengan ClickUp Whiteboards

Catat dan ringkas panggilan klien atau pertemuan di lokasi proyek dengan ClickUp AI Notetaker

Simpan semua interaksi klien, dokumen proyek, kontrak, dan komunikasi di satu tempat agar mudah diakses dan dijadikan referensi

Pecah setiap proyek konstruksi tahap demi tahap menggunakan Template Manajemen Konstruksi ClickUp untuk memandu tim mulai dari persiapan hingga penyelesaian

Tingkatkan kepuasan dan retensi pelanggan dengan memastikan komunikasi yang tepat waktu, pembaruan proyek yang transparan, dan tindak lanjut yang terorganisir

Batasan ClickUp

Membutuhkan waktu adaptasi selama pengaturan awal dan penyesuaian, terutama bagi tim yang baru menggunakan perangkat lunak manajemen proyek

Menawarkan fungsionalitas yang terbatas di perangkat seluler dibandingkan dengan versi web dan desktop

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Saya paling suka ClickUp untuk melacak dan mengatur perkiraan biaya konstruksi perusahaan kami. Saya suka karena saya dapat menyesuaikan kategori dan kolom dengan mudah. Saya juga suka opsi filter untuk melaporkan kepada tim operasional saya.

Saya paling suka ClickUp untuk melacak dan mengatur perkiraan biaya konstruksi perusahaan kami. Saya suka karena saya dapat menyesuaikan kategori dan kolom dengan mudah. Saya juga suka opsi filter untuk melaporkan kepada tim operasional saya.

2. Buildertrend (Pilihan terbaik untuk manajemen jadwal dan vendor)

melalui Buildertrend

Perlu menyempurnakan cara Anda berkoordinasi dengan vendor dan pelanggan? Buildertrend menyediakan catatan harian, manajemen tim, dan penjadwalan pekerjaan untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat. Anda juga mendapatkan ruang khusus untuk mengatur daftar subkontraktor, sehingga lebih mudah mengelola hubungan dan mengidentifikasi peluang pendapatan baru.

CRM konstruksi ini juga menampilkan kemajuan proyek melalui diagram Gantt, sehingga memungkinkan pembaruan real-time kepada semua klien Anda. Buildertrend juga dilengkapi fitur penjadwalan cerdas yang membantu mengalokasikan aktivitas dan memberi tahu tim yang tersedia secara instan. Selain itu, platform ini mencakup pengelolaan anggaran dan bahan bangunan yang cerdas, serta terintegrasi dengan QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore, dan Zapier untuk pengawasan proyek dan keuangan yang lancar.

Fitur terbaik Buildertrend

Bagikan pembaruan proyek dan persetujuan melalui portal pelanggan khusus

Lakukan dan terima pembayaran online, serta atur layanan asuransi dengan fitur penganggaran bawaan

Tingkatkan pelacakan tugas di lokasi proyek dengan sinkronisasi otomatis pesanan pembelian dan pesanan perubahan

Batasan Buildertrend

Menyediakan antarmuka yang rumit yang mungkin terasa tidak intuitif saat digunakan

Mewajibkan semua vendor untuk didaftarkan pada setiap proyek konstruksi agar visualisasi dapat dilakukan secara menyeluruh

Harga Buildertrend

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Buildertrend

G2: 4,2/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

👀 Tahukah Anda? Mengadopsi perangkat lunak penjadwalan berbasis AI ke dalam alur kerja Anda dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%, meningkatkan tingkat kepuasan secara drastis, membantu Anda menerima pembayaran lebih cepat, dan membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak proyek.

3. Procore CRM (Pilihan terbaik untuk pelacakan portofolio dan biaya tingkat perusahaan)

melalui Procore CRM

Jika Anda mengelola banyak proyek konstruksi, Procore CRM adalah pilihan yang tepat. Platform ini mengintegrasikan seluruh portofolio proyek Anda, menyederhanakan perkiraan pendapatan, dan memberikan visibilitas penuh atas setiap biaya.

Platform berbasis cloud ini sangat cocok untuk bisnis dengan tim jarak jauh. Dasbor proyeknya memudahkan berbagi wawasan visual mengenai prospek dan pekerjaan yang sedang berjalan. Platform ini juga dilengkapi dengan manajemen kontak dan pelacakan saluran penjualan, serta terintegrasi langsung dengan alat perencanaan proyek Procore untuk memastikan transisi yang lancar dari tahap penjualan hingga penyelesaian proyek.

Fitur terbaik Procore CRM

Lacak peluang dengan presisi menggunakan pipeline CRM khusus untuk peluang dan dasbor pelaporan

Catat email, catatan rapat, dan keputusan dalam satu garis waktu CRM dengan alat komunikasi terpusatnya

Ramalkan pendapatan dengan lebih akurat berkat analisis tingkat portofolio yang terintegrasi langsung dengan aktivitas penawaran

Integrasikan dengan alur kerja proyek untuk koordinasi yang lancar

Keterbatasan Procore CRM

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen portofolio yang sesuai untuk usaha kecil

Membutuhkan pengaturan dan proses onboarding yang memakan waktu karena kompleksitas tingkat perusahaan

Harga Procore CRM

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Procore CRM

G2: 4,6/5 (lebih dari 3.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Procore CRM?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Alat keuangan Procore sangat kuat, dan pemilik proyek dapat mengelola seluruh portofolio proyek mereka di satu tempat […] Alur kerjanya bagus tetapi perlu ditingkatkan agar dapat disesuaikan berdasarkan kontrak, bukan hanya berdasarkan proyek.

Alat keuangan Procore sangat kuat, dan pemilik proyek dapat mengelola seluruh portofolio proyek mereka di satu tempat […] Alur kerjanya bagus tetapi perlu ditingkatkan agar dapat disesuaikan berdasarkan kontrak, bukan hanya berdasarkan proyek.

4. JobNimbus (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan konstruksi eksterior)

melalui JobNimbus

Ingin mengejar prospek tanpa mengganggu pelaksanaan pekerjaan? JobNimbus adalah pilihan yang sangat baik untuk perusahaan konstruksi, terutama bagi tim konstruksi eksterior. Dilengkapi dengan papan pekerjaan drag-and-drop agar tim dapat bergerak cepat tanpa risiko pemesanan ganda.

Fitur email terintegrasi dan pembaruan instan untuk klien juga sangat berguna untuk tugas-tugas di lapangan yang harus tepat waktu, seperti pemasangan pagar dan saluran air. Estimasi visual juga membantu membuat dan menyajikan penawaran harga yang akurat untuk meningkatkan retensi klien. Selain itu, sistem ini menawarkan fitur pelacakan proyek, perhitungan biaya pekerjaan, manajemen prospek, penjadwalan tugas, dan alat komunikasi tim untuk menyelaraskan semua operasi.

Fitur terbaik JobNimbus

Tinjau tagihan yang sedang diproses, faktur, dan pekerjaan yang tertunda dengan papan tagihan khusus

Konversikan prospek lebih cepat dengan otomatisasi cepat yang terintegrasi dalam formulir prospek web, templat email, dan pengaturan notifikasi

Pastikan pemilik rumah dan subkontraktor selalu mendapat informasi terbaru dengan fitur berbagi proyek secara real-time

Batasan JobNimbus

Kurang memiliki opsi otomatisasi yang dapat disesuaikan untuk alur kerja yang lebih disesuaikan

Terkadang muncul bug dan masalah navigasi dalam pengalaman menggunakan aplikasi seluler

Harga JobNimbus

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan JobNimbus

G2: 4,7/5 (lebih dari 65 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 450 ulasan)

melalui Contractor Foreman

Selanjutnya adalah Contractor Foreman, alat manajemen konstruksi yang dikenal karena fitur-fiturnya yang terjangkau. Selain harganya yang terjangkau, 35 alat bawaan yang dimilikinya mencakup segala hal mulai dari perhitungan biaya pekerjaan dan penjadwalan hingga pemantauan keselamatan.

Sistem ini juga dilengkapi dengan dasbor untuk pengelolaan prospek, pelacakan komunikasi klien, dan status proposal. Antarmuka yang sederhana dan aplikasi seluler membuatnya praktis bagi manajer di lapangan. Ini adalah pilihan yang ramah pengguna bagi kontraktor kecil.

Fitur terbaik Contractor Foreman

Kelola seluruh alur kerja dengan pelacakan prospek yang terhubung langsung ke proposal dan berkas proyek

Manfaatkan alat keuangan bawaan seperti perkiraan biaya, penagihan, dan pelacakan waktu tanpa perlu integrasi pihak ketiga

Akses sistem manajemen hubungan pelanggan Anda di mana saja dengan aplikasi seluler yang dirancang untuk koordinasi di lapangan dan kantor

Keterbatasan Mandor Kontraktor

Menyediakan fitur pelaporan yang terbatas, yang mungkin terasa terlalu sederhana untuk kebutuhan yang lebih kompleks

Kurang memiliki opsi penyesuaian di dalam antarmuka untuk pengalaman pengguna yang disesuaikan

Harga Kontraktor dan Mandor

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Mandor Kontraktor

G2: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (720+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Contractor Foreman?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk bisnis apa pun; kami menggunakannya setiap hari. Kami dapat melakukan segala hal mulai dari perkiraan biaya, penagihan, manajemen proyek, hingga penyimpanan informasi secara keseluruhan di Contractor Foreman. Cukup mudah digunakan dan dipelajari, sangat direkomendasikan […] Tidak dapat melakukan perubahan pada perkiraan biaya yang sedang diproses.

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk bisnis apa pun; kami menggunakannya setiap hari. Kami dapat melakukan segala hal mulai dari perkiraan biaya, penagihan, manajemen proyek, hingga penyimpanan informasi secara keseluruhan di Contractor Foreman. Cukup mudah digunakan dan dipelajari, sangat direkomendasikan […] Tidak dapat melakukan perubahan pada perkiraan biaya yang sedang diproses.

6. Followup CRM (Terbaik untuk pelacakan prospek dan otomatisasi proses penjualan)

melalui Followup CRM

Followup CRM menonjol di industri konstruksi, terutama jika Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda dalam mendapatkan proyek baru. Dengan fitur manajemen kontak yang komprehensif, pemberitahuan prospek, dan aktivitas penjualan, alat ini memastikan seluruh tim tetap terorganisir—tanpa kekacauan.

Sistem ini juga memungkinkan Anda menandai prospek berdasarkan jenis proyek, anggaran, atau jadwal untuk memprioritaskan pekerjaan dengan cepat. Fitur penilaian prospek bawaan membantu Anda melacak tingkat keterlibatan setiap prospek. Selain itu, semua tugas berulang yang Anda buat, baik itu konversi prospek, proses pasca-konstruksi, atau tindak lanjut, dapat diotomatisasi.

Fitur terbaik Followup CRM

Lacak proposal secara otomatis untuk mendapatkan pemberitahuan instan saat calon klien melihat atau menerima penawaran Anda, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa secara manual

Pantau kinerja bisnis dengan laporan aktivitas yang menampilkan pola tindak lanjut, tingkat penutupan, dan produktivitas tenaga penjualan

Hubungkan alat perkiraan biaya secara mulus dengan mengintegrasikannya ke The EDGE untuk menyinkronkan data penjualan dengan penawaran yang lebih banyak dan menghindari entri ganda

Keterbatasan CRM Followup

Membuat proses penambahan klien baru menjadi rumit dan membosankan

Laporan keterlambatan tidak terlihat, dengan beberapa laporan tidak muncul di dasbor utama dan membutuhkan waktu untuk dihasilkan

Harga Followup CRM

Penetapan harga khusus

Ulasan dan peringkat CRM Followup

G2: 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Sebelum istilah “CRM” menjadi populer, perusahaan mengelola hubungan pelanggan menggunakan sistem manajemen kontak. Pada tahun 1987, Mike Muhney dan Pat Sullivan meluncurkan ACT!—perangkat lunak manajemen kontak pertama untuk PC. Rolodex digital ini memungkinkan tenaga penjualan menyimpan dan mengakses informasi pelanggan dengan lebih efisien, yang menjadi cikal bakal platform CRM canggih saat ini.

7. CoConstruct (Pilihan terbaik untuk proyek rumah dan renovasi)

melalui CoConstruct

Menghadapi banyak proyek yang melampaui sekadar renovasi standar? CoConstruct dirancang untuk pekerjaan yang fleksibel dan alur kerja renovasi di industri konstruksi. Alat perkiraan biaya yang dapat disesuaikan, pelacakan pemilihan klien, dan fitur koordinasi langsungnya menjadi keunggulan utama saat menangani proyek konstruksi apa pun.

Template penawaran yang cepat dan akurat dari alat ini sangat cocok untuk klien dengan permintaan yang berulang namun unik. CoConstruct juga menyediakan wawasan kinerja tim untuk menyoroti hal-hal penting seperti jadwal dan status pemilihan fitur di setiap tahap proses. Singkatnya, ini adalah pilihan ideal bagi pembangun rumah dan perusahaan konstruksi yang menangani proyek perumahan.

Fitur terbaik CoConstruct

Kelola persetujuan proposal digital, pilihan bangunan, tenggat waktu, dan preferensi pengingat melalui pengaturan manajemen klien

Pantau hambatan dan lihat berapa jam kerja yang telah dilakukan dibandingkan dengan perkiraan menggunakan modul pelacakan tenaga kerja

Catat komunikasi dengan mitra bisnis, detail lokasi, dan bahkan sertifikat asuransi secara otomatis melalui dasbor administratif satu klik

Keterbatasan CoConstruct

Menurut beberapa kontraktor, sistem ini tidak dilengkapi dengan fitur desain interior untuk mengatur spesifikasi dan pilihan secara visual.

Menyebabkan entri ganda dan transfer data yang tidak lengkap akibat integrasi yang tidak dapat diandalkan

Harga CoConstruct

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan CoConstruct

G2: 4/5 (20 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 850 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CoConstruct?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua elemen proyek ke dalam satu platform: mulai dari perhitungan biaya, rencana pembangunan, komunikasi dengan subkontraktor, hingga pencatatan seluruh dokumen yang relevan. [Namun] Alat perhitungan biayanya sangat kaku. Alat ini tidak memungkinkan Anda untuk mengimpor semua perkiraan biaya yang diterima dari subkontraktor ke dalam sistem, memilih opsi mana yang akan digunakan, dan memperbarui anggaran secara otomatis.

Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua elemen proyek ke dalam satu platform: mulai dari perhitungan biaya, rencana pembangunan, komunikasi dengan subkontraktor, hingga pencatatan seluruh dokumen yang relevan. [Namun] Alat perhitungan biayanya sangat kaku. Alat ini tidak memungkinkan Anda untuk mengimpor semua perkiraan biaya yang diterima dari subkontraktor ke dalam sistem, memilih opsi mana yang akan digunakan, dan memperbarui anggaran secara otomatis.

🧠 Fakta menarik: Pada tahun 1985, peluncuran kalkulator Construction Master merevolusi industri konstruksi. Perangkat genggam ini, yang telah diprogram sebelumnya dengan perhitungan konstruksi penting seperti sudut, tangga, perhitungan atap, kemiringan, ketinggian, dan jarak, menjadi alat yang tak tergantikan bagi para profesional. Kesuksesannya membuka jalan bagi kalkulator khusus untuk menyederhanakan perhitungan kompleks di lokasi proyek dan meningkatkan produktivitas.

8. Pipedrive (Terbaik untuk pengelolaan pipeline dasar)

melalui Pipedrive

Bagi tim yang memprioritaskan penjualan dalam proses pembangunan, Pipedrive adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, bahkan dalam membangun hubungan. Platform ini memudahkan pembuatan prospek dan memungkinkan Anda menugaskan prospek tersebut kepada staf penjualan tertentu, sehingga interaksi dengan pelanggan menjadi lebih personal.

Punya banyak data historis di spreadsheet? Impor data tersebut, dan Pipedrive akan menganalisisnya untuk Anda, menciptakan pola data dengan cepat. Semua informasi, aktivitas, dan riwayat kontak Anda diorganisir ke dalam tahap-tahap pipeline penjualan yang sederhana.

Fitur terbaik Pipedrive

Kumpulkan prospek baru dan tambahkan secara otomatis ke saluran penjualan dengan fitur chatbot-nya

Minimalkan persiapan penjualan dan administrasi dengan entri data yang dipandu dan alur kerja CRM

Buat, beri label, dan sesuaikan siklus penjualan dengan saluran dan tahap proses yang dapat disesuaikan

Batasan Pipedrive

Diperlukan pengetahuan pengembangan untuk menggunakan fitur API dan webhook lanjutan yang dimilikinya

Harga Pipedrive

Essential: $19/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $34/bulan per pengguna

Professional: $64/bulan per pengguna

Ultimate: $89/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Pipedrive

G2: 4,3/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

melalui HubSpot

Ingin memperkuat kehadiran online Anda atau menonjolkan layanan khusus seperti penambahan ruang rumah atau bangunan berkelanjutan? HubSpot CRM dapat membantu Anda tetap terorganisir dengan alat seperti pelacakan proposal, manajemen kontak, dan koordinasi penawaran—semua tanpa menambah beban kerja Anda.

Platform ini juga menawarkan alur kerja berbasis API, obrolan langsung, dan formulir penangkapan prospek, yang sangat berguna untuk mengelola calon klien dan layanan dengan volume tinggi. Selain itu, fitur ramah seluler dan analisis real-time-nya selalu praktis saat mencari klien baru untuk bisnis konstruksi Anda.

Fitur terbaik HubSpot CRM

Tingkatkan dampak rencana pemasaran Anda , bahkan untuk proyek renovasi khusus, dengan menggunakan kampanye omnichannel dan mesin permintaan yang dapat disesuaikan

Mapping hubungan klien secara cerdas dengan menghubungkan jenis permintaan pembangunan, lokasi, dan anggaran menggunakan label asosiasi kustom

Jaga agar basis data Anda tetap rapi, baik itu perkiraan biaya, proposal yang dapat disesuaikan, maupun penawaran pemasok, dengan pengaturan izin tingkat bidang yang cepat

Keterbatasan HubSpot CRM

Dashboard pelaporan mungkin rumit untuk dikonfigurasi dan disaring

Harga HubSpot CRM

Gratis

Marketing Hub Starter: $20/bulan per pengguna

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot CRM?

Sebuah ulasan Capterra berbunyi:

Alat pelaporannya menyediakan wawasan kinerja yang sangat berguna yang membantu kami meningkatkan interaksi dengan pelanggan. HubSpot CRM memiliki dasbor langsung yang memudahkan pemantauan perkembangan semua interaksi kami secara real-time.

Alat pelaporannya menyediakan wawasan kinerja yang sangat berguna yang membantu kami meningkatkan interaksi dengan pelanggan. HubSpot CRM memiliki dasbor langsung yang memudahkan pemantauan perkembangan semua interaksi kami secara real-time.

10. Salesforce (Terbaik untuk penyesuaian dan integrasi)

melalui Salesforce

Salesforce tetap menjadi pilihan utama dalam hal CRM. Keunggulan utamanya bagi perusahaan konstruksi yang baru memulai adalah kemampuan penyesuaian yang mendalam, mulai dari alur kerja subkontraktor hingga komunikasi klien bertahap. Anda dapat menyesuaikan setiap tahap dan bidang sesuai dengan cara tim Anda bekerja—baik saat mengajukan penawaran untuk proyek baru maupun mengelola proyek yang sedang berjalan.

Dengan berbagai kasus penggunaan, setiap fitur dan antarmuka dirancang untuk menyesuaikan dengan cara Anda mengelola proyek. Sistem ini juga dilengkapi dengan opsi integrasi yang kuat dan dasbor yang disesuaikan, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pipeline, kemajuan, dan kesehatan hubungan dengan klien Anda.

Fitur terbaik Salesforce

Kelola RFI, penawaran, perubahan pesanan, dan inspeksi dengan otomatisasi yang komprehensif

Satukan data lapangan, jadwal pekerjaan, dan pembaruan proyek dalam CRM Anda dengan perpustakaan integrasi yang luas, termasuk Procore dan PlanGrid

Prediksi penundaan pekerjaan, kelebihan biaya, dan peluang kemenangan untuk penawaran mendatang dengan wawasan AI yang komprehensif

Keterbatasan Salesforce

Membutuhkan tenaga IT khusus dan dukungan pelanggan karena pengaturan dan penyesuaian yang kompleks

Memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan solusi CRM konstruksi yang lebih sederhana

Harga Salesforce

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Salesforce

G2: 4,4/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 18.800 ulasan)

11. PlanSwift (Terbaik untuk perhitungan volume dan perkiraan biaya yang akurat)

melalui PlanSwift

PlanSwift adalah pilihan favorit untuk mengelola proyek di mana penyelesaian rencana menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pencarian prospek. Aplikasi ini unggul dengan alat pengukuran denah yang cepat, sehingga tugas penetapan harga terasa mudah.

Alat ini juga menangani pengukuran skala dengan presisi tinggi, faktor krusial dalam memenangkan tender komersial. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan opsi ekspor cepat yang dapat langsung diintegrasikan ke dalam saluran penjualan Anda.

Fitur terbaik PlanSwift

Percepat perhitungan volume dengan unggahan lokasi berbasis klik, pengukuran, dan skala yang dapat disesuaikan langsung dari gambar kerja digital

Paketkan faktor tenaga kerja, bahan, dan limbah untuk setiap pekerjaan secara konsisten dengan perakitan kustom

Sambungkan dengan CRM atau Excel Anda untuk mengekspor data perhitungan volume, sehingga tim penjualan dapat menindaklanjuti dengan proposal yang terperinci dan didukung data

Batasan PlanSwift

Tidak dilengkapi dengan perangkat lunak CRM bawaan atau pelacakan prospek, sehingga bergantung pada integrasi pihak ketiga yang rumit

Menawarkan fitur cloud yang terbatas, yang dapat memperlambat kolaborasi tim

Harga PlanSwift

PlanSwift Professional: $2.000 per tahun per pengguna

Peringkat dan ulasan PlanSwift

G2: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 350 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PlanSwift?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Aplikasi ini sangat bagus jika Anda tidak keberatan membuat perkiraan biaya di luar platform. Take Off sangat mudah dipelajari dan digunakan

Aplikasi ini sangat bagus jika Anda tidak keberatan membuat perkiraan biaya di luar platform. Take Off sangat mudah dipelajari dan digunakan

12. Jobber (Terbaik untuk manajemen layanan lapangan dan penagihan)

melalui Jobber

Apakah hari-hari Anda dipenuhi dengan penjadwalan pekerjaan dan penagihan pembayaran? Jobber adalah solusi yang tepat. Menu pembuatan cepatnya memungkinkan Anda menambahkan klien, membuat penawaran, menjadwalkan pekerjaan, dan mengirim faktur secara instan tanpa langkah tambahan.

Sistem ini dilengkapi dengan pelacakan gaji dan pemrosesan pembayaran bawaan. Kalender visualnya memudahkan penugasan pekerjaan lapangan kepada teknisi yang tepat dengan cepat. Fitur tambahan meliputi formulir inspeksi dan serah terima yang terintegrasi, antarmuka yang dioptimalkan untuk perangkat seluler, serta alat komunikasi klien yang ditingkatkan.

Fitur terbaik Jobber

Otomatiskan dan sesuaikan pemesanan pekerjaan dengan chatbot AI yang disesuaikan

Dapatkan kembali klien lama dan tingkatkan pengembangan bisnis yang berfokus pada retensi melalui kampanye email yang ditargetkan

Atur inspeksi dan daftar periksa serah terima yang mendetail dengan fitur formulir yang terintegrasi ke dalam setiap proyek

Keterbatasan Jobber

Menyediakan fitur manajemen tugas yang terbatas, yang dapat menyebabkan ketidakselarasan antara operasional dan elemen CRM

Tidak dilengkapi dengan fungsi pelaporan yang kuat untuk mengelompokkan wawasan berdasarkan klien, produk, atau item

Harga Jobber

Grow : $199/bulan per pengguna

Connect: $119/bulan per pengguna

Core: $39/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Jobber

G2: 4,5/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

13. AccuLynx (Pilihan terbaik untuk kontrak atap dan otomatisasi)

melalui AccuLynx

AccuLynx adalah CRM yang dirancang khusus untuk kontraktor atap yang berfokus pada proyek perumahan. Aplikasi ini menawarkan antarmuka yang cepat dan ramah pengguna serta alat-alat penting seperti perkiraan biaya pekerjaan, pengaturan tim, dan pengelolaan dokumen.

Solusi ini menawarkan pelacakan prospek dan kontrak yang dapat ditandatangani secara elektronik, semuanya disesuaikan dengan jadwal proyek atap. AccuLynx juga memiliki modul terpisah yang berfokus pada pemasaran, penjualan, dan produksi. Selain itu, opsi pesan teks otomatis dan penilaian prospek berbasis AI-nya meningkatkan cara Anda berkomunikasi dengan pelanggan dan tim yang sedang dalam perjalanan.

Fitur terbaik AccuLynx

Sentralisasikan dokumentasi proyek, termasuk foto, izin, dan kontrak, dengan ruang penyimpanan file proyek bersama

Gunakan fitur pengukuran udara bawaan untuk meningkatkan semua perkiraan harga dengan integrasi seperti EagleView dan GAF QuickMeasure

Kelola setiap tahap siklus pemasangan atap yang rumit, seperti inspeksi, pembongkaran, pemasangan, dan persetujuan akhir, dengan alur kerja berbasis tonggak pencapaian

Batasan AccuLynx

Kurang fleksibel dalam pembuatan laporan dan opsi integrasi

Harga AccuLynx

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AccuLynx

G2: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AccuLynx?

Ulas an Capterra berbunyi:

Perangkat lunak ini memungkinkan penerapan sistem sehingga tidak ada langkah yang terlewat dalam proses dari penjualan hingga produksi. Namun, saat Anda mengunduh foto, ukurannya sangat besar dan sulit untuk diolah

Perangkat lunak ini memungkinkan penerapan sistem sehingga tidak ada langkah yang terlewat dalam proses dari penjualan hingga produksi. Namun, saat Anda mengunduh foto, ukurannya sangat besar dan sulit untuk diolah

Dapatkan Komunikasi dan Manajemen Prospek yang Sempurna dengan ClickUp CRM

Mengelola hubungan dengan klien di bidang konstruksi mencakup segala hal, mulai dari melacak interaksi hingga menjaga komunikasi yang jelas. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, alat CRM konstruksi yang tepat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan perencanaan proyek yang lancar. Alat ini juga dapat mempermudah proses akuntansi dan mendukung skalabilitas yang lebih besar.

Alat CRM yang telah kami bahas ini membuat pencarian solusi yang tepat menjadi jauh lebih mudah. Jika Anda membutuhkan platform tunggal yang menggabungkan hubungan pelanggan, manajemen tugas, obrolan terintegrasi, wawasan berbasis AI, otomatisasi canggih, dan pengetahuan terpusat, ClickUp menawarkan semua fitur ini dalam satu tempat.

Daftar ke ClickUp dan tingkatkan konversi prospek serta kualitas layanan Anda hari ini! 🚀