AI Stack Mana yang Tepat untuk Tim yang Beralih dari Alat Lama

Sistem lama Anda sudah mencapai batas maksimal, dan Anda lebih tahu daripada siapa pun.

Mereka lambat, tidak mampu menangani volume data yang besar yang masuk saat ini, dan jelas tidak dirancang untuk terintegrasi dengan AI.

Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda harus memigrasikan semuanya—data dan proses kritis selama bertahun-tahun—tanpa mengganggu operasional Anda.

Dalam blog ini, kami membagikan informasi tentang stack AI mana yang tepat untuk tim yang melakukan migrasi dari alat-alat legacy. Kami membahas dasar-dasarnya + cara membangun stack teknologi.

Tantangan dalam Beralih dari Sistem Lama

Sistem lama mungkin pernah menjadi definisi dari cepat sepuluh tahun yang lalu. Namun, hari ini, mereka identik dengan kinerja lambat, alur kerja yang terputus, efisiensi yang menurun, data yang terisolasi, dan pengalaman pengguna yang buruk.

Meskipun beralih dari alat-alat tersebut adalah keputusan yang tepat, jalur migrasi dipenuhi dengan tantangan-tantangan kunci:

Tim Anda sudah terbiasa dengan cara kerja lama

Potensi gangguan pada proyek yang sedang berjalan

Masalah kompatibilitas dengan sistem AI modern

Kekhawatiran akan penurunan produktivitas selama proses migrasi

Perlawanan budaya terhadap alur kerja baru

Namun, jangan biarkan hal itu menghalangi Anda untuk beralih ke alat AI. Anggaplah ini sebagai peluang emas untuk memodernisasi operasi Anda, mengamankan sistem, dan memperkuat fleksibilitas.

Faktanya, alat AI yang tepat memudahkan migrasi. Mereka tidak memaksa tim Anda untuk membangun ulang semuanya.

Cukup sambungkan dan gunakan alur kerja yang sudah ada, hubungkan sumber data legacy, otomatisasi pekerjaan manual, dan ciptakan visibilitas terpadu di seluruh departemen.

Contoh nyata transisi dari alat legacy ke AI

Mari kita lihat bagaimana beberapa perusahaan di berbagai industri berhasil beralih dari sistem lama ke stack AI modern:

1. Konstruksi: CEMEX

CEMEX, perusahaan bahan bangunan terkemuka, mendirikan agensi pemasaran internal, CEMEX Content Studio. Namun, tim pemasaran mereka terhambat oleh alat-alat yang tidak terintegrasi, serah terima manual, dan ketidakhadiran proses standar untuk permintaan proyek.

Untuk mengatasi hal ini, tim pemasaran CEMEX yang terdiri dari 50 orang beralih ke stack AI terpadu ClickUp. Mereka mengotomatisasi proses penerimaan proyek, menghubungkan tugas lintas fungsi, dan memperkenalkan dashboard real-time untuk visibilitas proyek yang lengkap.

🎯 Hasil: Pengurangan 15% dalam waktu ke pasar; Waktu serah terima proyek berkurang dari jam menjadi detik.

Inilah yang dikatakan Oscar Aguilar, Manajer Proyek Pemasaran CEMEX:

“Ini sangat membantu, karena seluruh tim dapat memantau tugas harian mereka di ClickUp,” kata Oscar. “Sebelum otomatisasi, setiap kali seorang copywriter menyelesaikan tugas, kami harus secara manual memberitahu atasan bahwa naskah sudah siap. Itu bisa memakan waktu 36 jam.”

2. Ritel: McDonald’s

Contoh paling signifikan dan terlihat dari transisi dari sistem lama ke AI adalah modernisasi menu dan sistem pemesanan McDonald’s.

Dengan AI terintegrasi ke dalam aplikasi seluler dan kios dalam toko mereka, McDonald’s dapat menganalisis cara pelanggan berinteraksi dengan menu mereka—di mana orang mengklik, apa yang mereka perhatikan, dan bagaimana mereka menavigasi proses pemesanan.

Mereka menggunakan wawasan ini untuk menyempurnakan tata letak, meningkatkan penempatan produk, dan menyarankan add-on yang relevan, sehingga pengalaman pemesanan menjadi lebih cepat dan jauh lebih intuitif.

🎯 Hasil: Peningkatan 20% dalam volume pesanan digital

3. Kesehatan: Cleveland Clinic

Cleveland Clinic berhasil memperluas layanan telemedisnya dengan memodernisasi sistem komputer yang usang melalui integrasi AI.

Mereka mengimplementasikan alat berbasis AI untuk mengintegrasikan dan menyatukan data pasien yang tersebar di sistem lama. Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melihat catatan pasien yang komprehensif secara andal dan instan selama konsultasi virtual.

🎯 Hasil: Peningkatan 25% dalam adopsi telehealth

Apa Itu AI Stack—dan Mengapa Hal Ini Penting Selama Migrasi

Saat beralih dari sistem lama, mudah tersesat di tengah keramaian teknologi AI yang terus berkembang.

Anda tidak perlu menggunakan semua alat AI yang ada, tetapi beberapa yang dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung operasional Anda dan mencapai tujuan bisnis.

Perkenalkan: AI stack.

AI stack merujuk pada kumpulan alat berbasis AI yang dirancang secara cermat untuk bekerja sama dalam mengotomatisasi alur kerja, menganalisis data, menghasilkan konten, dan menyederhanakan komunikasi.

Memahami lapisan-lapisan AI stack

Sebuah AI stack terdiri dari berbagai lapisan, mirip seperti sandwich. Setiap lapisan berisi alat dan kerangka kerja yang menjalankan fungsi krusial.

Tiga lapisan inti dari sebuah AI stack adalah:

Lapisan data: Menyimpan basis data, file, catatan pelanggan, informasi produk—segala sesuatu yang telah dibuat atau dikumpulkan oleh organisasi Anda selama bertahun-tahun. Pipelines data, sumber data, dan integrasi adalah komponen wajib dalam lapisan ini.

Lapisan kecerdasan: Mencakup model AI dan sistem machine learning yang mengubah data dari lapisan pertama menjadi logika prediktif. Mereka menginterpretasikan konteks, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan wawasan, keputusan, atau konten. Otomatisasi, analitik prediktif, pengembangan model, dan integrasi AI terjadi di lapisan ini.

Lapisan aplikasi: Memungkinkan pengguna akhir dan sistem lain untuk berinteraksi dengan kecerdasan yang dibuat di lapisan kedua. Jadi, Anda memiliki asisten AI, generator konten, otomatisasi alur kerja, dasbor, antarmuka obrolan, plugin, dan aplikasi kustom apa pun yang diandalkan oleh tim Anda.

🧠 Fakta Menarik: Krisis Y2K adalah kepanikan global. Orang-orang khawatir bahwa ketika tahun 2000 tiba, sistem akan membaca ‘00’ sebagai 1900. Hal ini terjadi karena para programmer menghemat memori dengan hanya mencatat dua digit terakhir tahun (misalnya, 1998 disimpan sebagai 98). melalui Torch Alih-alih menulis ulang miliaran baris kode untuk menyimpan empat digit (1998 > 1998), yang akan menjadi tugas yang mahal, perusahaan menemukan solusi cepat: Windowing. Mereka memilih tahun batas (misalnya, 1950) dan mengkodekan sistem dengan aturan sederhana: Jika tahun dua digit adalah 50 atau lebih tinggi, anggap abadnya adalah 20. Jika tidak, anggap abadnya adalah 21. Meskipun ini berfungsi sementara, hal ini juga berarti bahwa ketika tahun 2050 tiba, sistem akan membacanya sebagai 1950!

Bagaimana perbedaan antara AI stack dengan stack perangkat lunak tradisional

Inilah perbedaan antara AI stack dan stack perangkat lunak tradisional:

Aspect AI stack Stapel perangkat lunak tradisional Fungsi inti Belajar dari data, beradaptasi, membuat prediksi, dan mengotomatisasi keputusan. Mengikuti aturan tetap yang ditulis oleh pengembang Komponen inti Data warehouse, data pipeline, kerangka kerja ML, alat GenAI Database terstruktur, mesin berbasis aturan, server SQL, perangkat lunak COTS Penggunaan data Secara terus-menerus mengolah data real-time Menggunakan input data statis Evolusi seiring waktu Terus berkembang seiring model-model belajar Tetap tidak berubah kecuali pengembang secara manual memperbaikinya. Mengelola kompleksitas Mengelola alur kerja multi-langkah dan dinamis Mengelola alur kerja linier dan berbasis aturan Skalabilitas Menyesuaikan skala seiring pertumbuhan data dan penggunaan. Skalabel melalui infrastruktur yang lebih luas

Manfaat mengadopsi stack AI modular

Dalam stack AI modular, Anda menggabungkan komponen-komponen independen (atau alat AI) daripada mengandalkan satu sistem yang kaku.

Ini adalah sistem yang sangat skalabel, sehingga Anda dapat mengganti, meng-upgrade, atau meng-downgrade alat tanpa perlu membangun ulang semuanya dari awal. Selain itu, jika suatu alat menjadi terlalu mahal atau terbatas, Anda dapat mengganti komponen tersebut tanpa mengganggu seluruh konfigurasi AI Anda.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 35% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas-tugas dasar, kemampuan lanjutan seperti otomatisasi (12%) dan optimasi (10%) masih terasa sulit dijangkau bagi banyak orang. Sebagian besar tim merasa terjebak di tingkat pemula AI karena aplikasi mereka hanya menangani tugas-tugas permukaan. Satu alat menghasilkan konten, yang lain menyarankan penugasan tugas, yang ketiga merangkum catatan—tetapi tidak ada yang berbagi konteks atau bekerja sama. Ketika AI beroperasi dalam lingkup terpisah seperti ini, ia menghasilkan output, tetapi bukan hasil. Itulah mengapa alur kerja terpadu sangat penting. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan memanfaatkan konteks tugas, konten, dan proses Anda—membantu Anda menjalankan otomatisasi canggih dan alur kerja yang fleksibel dengan mudah, melalui kecerdasan buatan yang terintegrasi secara cerdas. Ini adalah AI yang memahami pekerjaan Anda, bukan hanya perintah Anda.

Tanda-tanda bahwa stack legacy Anda membutuhkan pembaruan AI

Tidak semua sistem lama memerlukan pembaruan AI secara instan. Beberapa alat masih berfungsi dengan baik, dan memaksakan AI ke tempat yang tidak tepat dapat menimbulkan kompleksitas lebih besar daripada manfaatnya.

Dengan demikian, mari kita bahas tanda-tanda yang jelas ketika Anda harus beralih ke sistem AI:

Penerusan data yang sering dan alur kerja yang terputus-putus

Ini adalah gejala klasik: informasi sering terjebak atau memerlukan transfer manual antar sistem yang berbeda. Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memindahkan data daripada menggunakannya secara efektif.

Laporan yang lambat atau kurangnya wawasan real-time

Anda harus menunggu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menghasilkan laporan dasar. Keputusan kritis Anda selalu didasarkan pada informasi lama, karena sistem Anda tidak cukup cepat untuk memproses volume data yang masuk dengan cepat.

Kolaborasi terbatas antar departemen

Tim pemasaran memiliki alatnya sendiri, tim penjualan memiliki alatnya sendiri, tim operasional memiliki alatnya sendiri—dan tidak ada yang saling terhubung dengan baik. Tanpa pandangan bersama tentang data penting, Anda akhirnya kehilangan konteks atau mengulang pekerjaan.

Pengambilan keputusan manual tanpa wawasan prediktif

Jika analis Anda menghabiskan berminggu-minggu untuk membersihkan data, mencocokkan spreadsheet, atau secara manual mengidentifikasi tren, sistem Anda tidak mendukung bisnis—malah menghambatnya.

Stapel AI modern meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan peramalan, deteksi anomali, dan rekomendasi otomatis.

Anda terus-menerus membayar untuk perbaikan khusus, jam dukungan, atau spesialis niche hanya untuk menjaga sistem tetap berjalan. Selain itu, alat-alat Anda kesulitan terintegrasi dengan aplikasi baru atau sering mengalami gangguan setiap kali ada pembaruan.

Biaya berkelanjutan untuk memperbarui, memelihara, dan mengatur integrasi secara manual tidak lagi secara finansial berkelanjutan.

🧠 Fakta Menarik: Sistem Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS), yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1958 oleh Departemen Pertahanan AS, merupakan salah satu perangkat lunak aktif tertua di dunia. Sistem ini masih beroperasi hingga saat ini dan bertanggung jawab atas pengelolaan data terkait kontrak pertahanan senilai $1,2 triliun.

Cara Membangun Stack AI untuk Migrasi

Untuk beralih dari alat-alat lama ke stack AI, pendekatan yang terstruktur diperlukan.

Hal ini memerlukan evaluasi sistem kritis, menetapkan tujuan AI yang jelas, mempersiapkan modernisasi data, mengadopsi teknologi AI yang tepat, dan memantau secara cermat seluruh proses transisi.

Mari kita bahas semua langkah ini secara rinci.

Langkah 1: Audit sistem lama Anda

Mulailah dengan mengevaluasi bagaimana sistem lama Anda menangani pekerjaan sehari-hari.

Bagi ekosistem Anda saat ini menjadi tiga bagian:

Alat: Identifikasi fungsi setiap aplikasi legacy, tim mana yang menggunakannya, dan apakah tim-tim berbeda menggunakan alat yang berbeda untuk melakukan tugas yang sama. Dokumentasikan usia alat, biaya total, dan seberapa mudah alat tersebut terhubung dengan API modern.

Workflows: Perhatikan dengan cermat proses serah terima manual, waktu penyelesaian proses, tingkat kesalahan, dan titik gesekan umum. Semakin banyak bottleneck dan pekerjaan manual yang berat, semakin besar kebutuhan akan otomatisasi cepat.

Data: Pahami bagaimana bisnis Anda saat ini menyimpan data. Apakah data Anda konsisten di seluruh alat dan basis data? Apakah data tersebut hanya dapat diakses oleh satu tim (misalnya, data akuntansi yang tidak dapat dilihat oleh tim penjualan)? Terakhir, catat semua persyaratan keamanan data dan regulasi yang tidak dipenuhi oleh sistem lama Anda.

🎥 Bonus: Tonton video singkat ini untuk mempelajari enam strategi pemetaan proses yang berbeda dan cara menggunakan ClickUp untuk masing-masing strategi:

Langkah 2: Tentukan tujuan AI Anda

Berdasarkan audit Anda, daftar semua masalah yang telah Anda temukan di seluruh alur kerja yang ada.

Grupkan mereka ke dalam kategori yang relevan. Misalnya: pelaporan dan analitik, komunikasi tim, manajemen proyek, dll.

Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur untuk setiap kategori. Dengan kata lain, perbaikan apa yang ingin Anda capai saat memperkenalkan otomatisasi atau kecerdasan buatan ke bagian alur kerja tersebut?

Jika pelaporan dan analitik merupakan satu kategori, Anda dapat menetapkan tujuan AI seperti, Mengurangi waktu pembuatan laporan menjadi kurang dari 10 menit atau Dashboard harus diperbarui secara otomatis setiap 15 menit. Demikian pula, untuk komunikasi tim, Anda dapat menetapkan tujuan seperti Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi sebesar 50%.

💡 Tips Pro: Mencoba melakukan perubahan total dari awal dapat menyebabkan kebingungan dan penghentian adopsi. Mulailah dengan hal-hal yang mudah dilakukan. Identifikasi 1-2 kategori yang paling menyulitkan tim Anda. Ini adalah alur kerja pilot Anda—area pertama di mana Anda akan memperkenalkan AI dan otomatisasi untuk migrasi bertahap.

Langkah 3: Siapkan data Anda untuk proses migrasi

Setelah Anda mengidentifikasi apa yang perlu diubah dalam sistem saat ini, saatnya untuk mengklasifikasikan, membersihkan, dan mengorganisir data Anda.

Berikut ini adalah alur kerja langkah demi langkah:

Langkah Apa yang terlibat Kumpulkan Temukan semua data yang tersebar di sistem lama, termasuk spreadsheet, basis data, drive bersama, lampiran email, laporan yang diekspor, catatan pelanggan, dan lainnya. Kategorikan Grup data ke dalam kategori yang jelas seperti pelanggan, keuangan, hukum, atau pemasaran, dan bagi setiap kategori menjadi subkategori berdasarkan jenis, seperti laporan, kontrak, ringkasan proyek, atau aset kreatif. Bersihkan Hapus duplikat, versi yang sudah usang, dokumen yang tidak perlu, dan file yang tidak terpakai sambil mengarsipkan hanya yang masih penting untuk referensi jangka panjang. Standarisasi Perbaiki nama file yang tidak konsisten, perbarui bidang yang usang atau tidak lengkap, dan buat format standar untuk mengorganisir dokumen kunci di seluruh tim.

Berkas-berkas Anda kini telah diurutkan dan siap untuk dilanjutkan ke tahap migrasi.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Tasks untuk mengelola dan melacak setiap data yang Anda miliki. Berikut caranya:

Buat daftar utama dengan tugas untuk setiap kategori data: Tambahkan tugas tingkat atas seperti Keuangan, Hukum, Pemasaran, Penjualan, dan Produk

Bagi setiap kategori menjadi subtugas : Tambahkan subtugas untuk aset spesifik seperti spreadsheet, folder, laporan, ekspor, drive bersama, atau catatan pelanggan.

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak detail penting : Tambahkan bidang untuk sumber data, lokasi, pemilik, dan status tinjauan untuk menjaga semuanya terorganisir. : Tambahkan bidang untuk sumber data, lokasi, pemilik, dan status tinjauan untuk menjaga semuanya terorganisir.

Tetapkan pemilik dan batas waktu : Pastikan setiap tugas dan subtugas memiliki tanggung jawab dengan menugaskan anggota tim dan menetapkan batas waktu.

Bangun alur kerja pembersihan dengan status : Buat status seperti Ditemukan, Dikategorikan, Dibersihkan, Distandardisasi, dan Siap Diekspor, sehingga setiap aset melewati siklus hidup yang sama.

Gunakan komentar tugas untuk pembaruan : Catat keputusan, pengamatan, atau hambatan di dalam tugas agar kemajuan tetap terlihat.

Tinjau kemajuan dalam Tampilan Daftar atau Papan: Lihat semua tugas yang bergerak dari tahap penemuan hingga pembersihan di satu tempat dan dengan cepat identifikasi apa yang memerlukan perhatian.

Gunakan AI untuk secara otomatis memprioritaskan tugas Anda dan menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat.

Langkah 4: Integrasikan fungsi AI dan otomatisasi

Saat mengevaluasi alat AI, pertimbangkan alur kerja uji coba Anda. Jangan lupa untuk merencanakan proses lain yang akan Anda migrasikan di kemudian hari.

Sangat penting untuk menghindari utang teknis, yang terjadi ketika Anda berinvestasi pada solusi sementara atau yang belum matang. Dengan demikian, berikut adalah beberapa kemampuan kecerdasan buatan dasar yang layak dipertimbangkan untuk stack teknologi modern Anda:

Routing tugas cerdas: Gunakan AI untuk secara otomatis mengalokasikan tugas berdasarkan prioritas, kapasitas tim, beban kerja individu, dan tingkat keahlian.

Bantuan AI Generatif: Buat konten lebih cepat dengan model AI Generatif. Buat draf email dengan cepat, hasilkan aset kreatif untuk pemasaran, brainstorming ide, dan tulis dokumentasi teknis.

AI copilots: Alat-alat ini terintegrasi langsung dalam alur kerja Anda, membimbing anggota tim di setiap langkah dan menyarankan tindakan selanjutnya. Misalnya, Alat-alat ini terintegrasi langsung dalam alur kerja Anda, membimbing anggota tim di setiap langkah dan menyarankan tindakan selanjutnya. Misalnya, GitHub Copilot membantu dalam analisis kode dengan secara otomatis meninjau kode, mengidentifikasi bug, dan menyarankan kode yang lebih baik.

Penglihatan komputer: Gunakan AI untuk membaca teks secara otomatis dalam gambar, mengidentifikasi objek, mengekstrak informasi dari file yang discan, dan mengkategorikan aset visual.

Pilih platform yang ramah pengguna yang menawarkan berbagai kemampuan AI dalam satu platform. Hal ini dapat meningkatkan penghematan biaya dan meminimalkan kurva pembelajaran bagi tim Anda.

Ambil contoh ClickUp Brain. Platform ini menggabungkan berbagai tugas AI ke dalam satu sistem, sehingga Anda tidak perlu menggunakan alat terpisah untuk membangun alur kerja migrasi Anda.

Dengan Brain, Anda dapat:

Buat dan edit dokumentasi operasional : Buat SOP, panduan proses, catatan migrasi, penjelasan teknis, dan catatan perubahan tanpa harus memulai dari awal.

Percepat audit dan penelitian selama pembaruan sistem : Sederhanakan konsep kompleks, bandingkan kemampuan sistem, ringkas dokumen panjang, dan kumpulkan wawasan dari berbagai sumber dengan cepat.

Buat ringkasan cepat dari informasi lama : Ubah tiket yang panjang, dokumen historis, rantai email, jejak persyaratan, atau transkrip rapat menjadi ringkasan yang ringkas yang menyoroti keputusan dan langkah selanjutnya.

Ajukan pertanyaan terkait pekerjaan yang berkaitan dengan upaya modernisasi Anda: Periksa tugas yang harus diselesaikan dalam sprint, hambatan migrasi yang terbuka, persyaratan sistem, pembaruan terbaru, atau ketergantungan langsung dari konteks ruang kerja Anda.

Ini memungkinkan tim Anda bergerak lebih cepat melalui proses pembersihan, persiapan, dan migrasi tanpa menambahkan alat AI yang terfragmentasi ke dalam stack teknologi yang sudah kompleks.

Gabungkan ini dengan ClickUp Automations untuk menangani pekerjaan administratif rutin menggunakan AI Agentic yang powerful. Atur otomatisasi, seperti “Ketika tugas berpindah ke ‘Dikirim’, tambahkan secara otomatis peninjau dan beri tahu mereka.”

Agen AI ClickUp membawa integrasi AI dan otomatisasi ke level berikutnya. Mereka secara terus-menerus memantau ruang kerja Anda, mengambil keputusan berdasarkan data, dan menyesuaikan tindakan untuk memastikan kelangsungan bisnis bahkan saat Anda tidak tersedia.

Langkah 5: Bangun ruang kerja terpadu untuk mengintegrasikan semua elemen.

Perkembangan kerja yang tidak terkendali memang nyata, dan ini salah satu alasan utama tim gagal melihat manfaat dari investasi AI mereka.

Jika anggota tim Anda masih harus berpindah-pindah antara lima platform hanya untuk menyelesaikan tugas atau mencari file, stack AI Anda belum cukup efektif. Untuk memaksimalkan upaya modernisasi Anda, pastikan integrasi yang mulus antara semua komponen stack AI Anda dan sistem yang sudah ada.

Cari alat AI berbasis cloud yang dapat terintegrasi langsung dengan sistem inti dari stack teknologi yang sudah ada, seperti perangkat lunak CRM atau platform pemasaran Anda. Prioritaskan dukungan API yang kuat, integrasi asli, dan otomatisasi tanpa kode, karena hal ini dapat meminimalkan gangguan dan kompleksitas migrasi.

ClickUp BrainGPT dirancang untuk mengatasi hal ini. Aplikasi AI super ini mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, papan tulis, dasbor, proyek, AI, dan aplikasi eksternal Anda ke dalam satu platform terhubung.

Dengan ClickUp Enterprise AI Search, Anda dapat dengan cepat menemukan file, tugas, atau informasi di seluruh ruang kerja terintegrasi Anda, termasuk ClickUp dan layanan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi.

Akses segala sesuatu dari seluruh ruang kerja Anda secara instan menggunakan Pencarian AI Perusahaan ClickUp.

👀 Tahukah Anda: ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 integrasi bawaan untuk dukungan lintas platform yang kuat. Cukup pilih alat yang Anda butuhkan untuk bekerja, aktifkan, dan hubungkan ke ruang kerja ClickUp Anda dengan cepat. Tidak perlu mempekerjakan pengembang atau mengubah kode lama di sistem lama Anda. Buatlah stack teknologi AI terintegrasi menggunakan ClickUp Integrations

Langkah 6: Ukur kemajuan dan skalakan migrasi

Pantau target yang dapat diukur yang telah Anda tentukan sebelumnya (pada Langkah 2) untuk melihat seberapa baik kinerja stack AI Anda.

Bandingkan angka-angka baru Anda dengan baseline legacy untuk mengidentifikasi di mana peningkatan paling signifikan dan di mana penyesuaian diperlukan.

Selanjutnya, pastikan uji coba Anda berjalan secara konsisten. Migrasikan secara bertahap lebih banyak operasi perusahaan Anda ke sistem cerdas yang baru dibangun. Hal ini membuka jalan menuju transformasi digital yang lengkap.

🚀 Keunggulan ClickUp: Migrasi dari pelaporan berbasis spreadsheet yang kacau ke pemantauan kinerja otomatis dengan Dashboard ClickUp.

Pantau metrik kunci secara visual menggunakan widget dashboard, seperti bilah kemajuan untuk tingkat penyelesaian, peta panas untuk titik penyumbatan alur kerja, diagram lingkaran untuk distribusi beban kerja, dan diagram kecepatan untuk prediktabilitas proyek.

Dapatkan pembaruan yang didukung AI untuk alur kerja yang telah Anda migrasikan menggunakan Dashboard ClickUp.

AI Cards menyematkan analitik canggih berbasis kecerdasan buatan langsung ke dalam Dashboard—ringkasan dinamis, prediksi, dan tindakan berdasarkan data real-time. Misalnya, sebuah AI Card dapat menghasilkan pembaruan ringkas untuk atasan, menjelaskan status keseluruhan inisiatif migrasi Anda, kemajuan kunci, dan risiko segera yang perlu diwaspadai.

Lihat contoh AI stack di bawah ini untuk mendapatkan gambaran tentang cara menggabungkan berbagai alat AI dan memaksimalkan nilainya bagi tim Anda:

1. Untuk tim dukungan pelanggan

ClickUp Tasks + Brain → Rute eskalasi ke pemilik yang tepat, otomatis menandai masalah, merangkum thread panjang, menyarankan balasan, dan membuat tugas tindak lanjut. Zendesk → Penerimaan tiket, pelacakan riwayat pelanggan, pengumpulan CSAT, kotak masuk multi-saluran Dashboard ClickUp → Peringatan churn, penilaian kesehatan, wawasan sentimen pelanggan, analisis tren penggunaan, wawasan NPS Gong → Analisis transkrip panggilan secara otomatis, tandai panggilan pelanggan yang marah, identifikasi keluhan produk yang umum, dan beri skor otomatis empati agen.

2. Untuk tim pengembangan perangkat lunak

ClickUp Tasks + Brain → Prioritaskan laporan bug, ringkas thread ulasan kode yang panjang, otomatiskan pembuatan tugas dari log kesalahan, dan generate pembaruan status proyek. GitHub Copilot → Otomatisasi penulisan kode, mengusulkan implementasi, menghasilkan uji unit, merestrukturisasi fungsi, dan menjelaskan kode lama. Datadog → Pantau kinerja aplikasi, deteksi kesalahan sistem yang tidak biasa, analisis penyebab utama, pantau penggunaan sumber daya server ClickUp Docs → Buat persyaratan produk, spesifikasi teknis, dokumentasi API, dan catatan rilis.

3. Untuk tim keuangan

ClickUp Tasks + Brain → Otomatisasi pengajuan permintaan anggaran, ringkas laporan keuangan yang kompleks, lacak persyaratan audit, dan generate pembaruan keuangan mingguan. QuickBooks → Catat transaksi, kategorikan pengeluaran, sesuaikan data bank, buat laporan laba rugi, kelola faktur Anaplan → Buat model keuangan, buat perkiraan multi-skenario, selaraskan faktor penggerak anggaran di seluruh tim, dan gabungkan rencana berdasarkan entitas. Tipalti → Tangkap faktur menggunakan OCR, tangani pembayaran multi-mata uang, periksa sanksi, dan berikan peringatan untuk faktur duplikat atau mencurigakan.

4. Untuk tim pemasaran dan penjualan

ClickUp Tasks + Brain → Buat ringkasan kampanye, draf email tindak lanjut, prioritaskan prospek menggunakan catatan, ringkas panggilan penemuan, buat daftar tugas dari ringkasan pertemuan, ClickUp Docs → Catat pedoman merek, kelola kerangka kerja pesan, simpan dokumen persona HubSpot → Tangkap prospek, lacak tahap transaksi, kirim urutan otomatis, catat pembukaan email, nilai prospek Canva → Buat konten kreatif media sosial, buat variasi iklan, dan buat presentasi penjualan.

Kesalahan Umum Saat Migrasi ke Stack AI

Mari kita lihat tantangan umum dalam adopsi AI yang sering dihadapi oleh banyak organisasi saat beralih dari aplikasi legacy, beserta solusi praktisnya:

Kesalahan umum Solusi Tidak melakukan audit mendalam pada sistem lama Visualisasikan semua aplikasi, alur kerja, dan basis data legacy Anda. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi celah dengan tepat dan mendefinisikan tujuan AI yang spesifik dan dapat diukur untuk memulai. Mencoba untuk meng-upgrade semuanya sekaligus Mulailah dengan 1–2 alur kerja berdampak tinggi. Buktikan nilai tambahnya, sempurnakan prosesnya, dan skalakan secara bertahap. Menambahkan terlalu banyak alat AI sekaligus Prioritaskan konsolidasi alat dan pilih perangkat lunak yang menawarkan berbagai kemampuan AI dalam satu platform. Hal ini mencegah tumpang tindih fitur dan penyebaran AI yang tidak terkendali. Gagal mengumpulkan umpan balik selama uji coba. Lakukan pertemuan rutin dengan pengguna yang mencoba alur kerja baru untuk meningkatkan adopsi produk . Hanya lakukan migrasi secara besar-besaran setelah semua orang merasa nyaman menggunakannya.

Manfaat Migrasi ke Stack yang Didukung AI

Berikut adalah beberapa manfaat strategis yang tak terbantahkan yang ditawarkan oleh stack AI:

Kecepatan beradaptasi yang kompetitif: Sifat modular dari AI stack memungkinkan Anda beradaptasi secara instan terhadap perubahan pasar. Anda dapat dengan cepat menguji dan menerapkan fitur AI baru dalam hitungan hari sambil tetap mempertahankan logika bisnis.

Peningkatan produktivitas: AI mengotomatisasi tugas-tugas bervolume tinggi, kompleks, dan berulang, sehingga anggota tim dapat fokus pada pekerjaan strategis yang tidak dapat diotomatisasi.

Mitigasi risiko proaktif: Platform analitik dan data berbasis AI membantu memantau secara terus-menerus alur kerja untuk anomali yang halus, mengirimkan peringatan instan, dan memicu tindakan pencegahan otomatis untuk meminimalkan risiko.

Pengambilan keputusan yang lebih baik: Pemimpin dan manajer mendapatkan wawasan berbasis data secara real-time tentang proyek-proyek perusahaan mereka. Hal ini mengurangi ketergantungan pada insting dan pelaporan yang lambat.

Kolaborasi tim yang lebih kuat: Integrasi AI menghilangkan sekat antar departemen dengan menyediakan pandangan terpadu atas data yang akurat dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama.

👀 Tahukah Anda: Prinsip " Ironies of Automation " menyatakan bahwa semakin baik kinerja sistem otomatisasi, semakin tidak siap operator manusia menghadapi momen kegagalan yang jarang terjadi. Dengan menghilangkan manusia dari tugas-tugas rutin, otomatisasi memastikan bahwa ketika kesalahan katastropik yang tidak rutin akhirnya terjadi, manusia yang dipanggil untuk memperbaikinya telah kehilangan keterampilan operasional yang krusial yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut dengan sukses.

Ubah Proses Modernisasi Anda dari Kekacauan Menjadi Kejelasan dengan ClickUp

Transformasi digital merupakan persyaratan dasar bagi setiap bisnis saat ini.

Bagi bisnis skala menengah dan besar, hal ini tidak hanya berarti beralih dari sistem berbasis kertas, tetapi juga mengintegrasikan AI secara penuh untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, berfungsi sebagai stack AI modern Anda. Ia menyediakan integrasi AI penuh—termasuk Generative AI, Agentic AI, dan Conversational AI—untuk menggerakkan seluruh operasi bisnis Anda.

ClickUp Brain, Automations, dan Converged AI Workspace bekerja sama untuk menyediakan sistem yang mulus dan cerdas guna mempercepat perjalanan modernisasi Anda.

Siap untuk beralih dari sistem lama Anda dan membangun stack yang siap untuk masa depan? Daftar ke ClickUp untuk memulai.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

AI stack adalah konfigurasi berlapis dari sistem data, model AI, dan aplikasi yang bersama-sama mengotomatisasi alur kerja, memberikan bantuan cerdas, dan meningkatkan produktivitas. Selama migrasi dari sistem lama, AI stack yang dirancang dengan baik membantu menskalakan alur kerja dengan mudah, meminimalkan gangguan, mendukung lintas platform, dan menjaga logika bisnis.

Modernisasi sistem legacy dimulai dengan mengidentifikasi masalah spesifik yang ditimbulkan oleh sistem legacy Anda, lalu mencocokkan setiap masalah dengan kemampuan AI yang dapat menyelesaikannya. Pilih alat yang terintegrasi dengan ekosistem existing Anda, mendukung skalabilitas di masa depan, dan menawarkan berbagai kemampuan dalam satu platform sehingga stack Anda tetap fokus, sederhana, dan mudah dipelihara.

Tantangan terbesar meliputi melewatkan audit mendalam terhadap sistem lama, mencoba meng-upgrade semuanya sekaligus, menambahkan terlalu banyak alat AI dengan fitur yang tumpang tindih, dan tidak mengumpulkan umpan balik selama uji coba.

ClickUp menawarkan integrasi AI yang kuat sambil mengonsolidasikan komunikasi, tugas, dan dokumen dalam satu platform terpusat. ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menyediakan fitur seperti pengalihan tugas cerdas, bantuan AI generatif, ringkasan teks, dan manajemen pengetahuan. ClickUp Automations mengotomatisasi tugas administratif rutin seperti membuat tugas, menugaskan pekerjaan, berbagi pembaruan progres, dan menyusun laporan mingguan.

Menjaga keamanan data selama migrasi merupakan hal yang wajib bagi industri yang diatur. Untuk melakukannya, pertama-tama klasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya dan tentukan kontrol akses yang sesuai sebelum memindahkan data apa pun. Gunakan integrasi aman, enkripsi, dan izin berbasis peran saat menghubungkan alat AI baru. Terakhir, tinjau semua kebijakan AI pihak ketiga, dan pantau siapa yang mengakses apa.