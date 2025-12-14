20+ Prompt Krea AI Terbaik untuk Konversi Teks ke Gambar dan Video

Tidak ada kekurangan alat AI yang dapat mengubah ide-ide liar Anda menjadi visual yang menakjubkan. Ketika Krea meluncurkan model internalnya, Krea 1, pada Juni 2025, mudah untuk menganggapnya sebagai model gambar AI biasa.

Lagi pula, apa lagi yang bisa dilakukannya dengan lebih baik? Pengelolaan prompt? Tipografi? Atau transfer gaya cerdas?

Nah, semua ini, dan juga mengatasi masalah "penampilan AI" yang sering muncul dengan menghasilkan visual yang menghindari artefak AI biasa dan tekstur yang aneh.

Kami tertarik. Jadi, kami memutuskan untuk mencoba Krea sendiri, dan dalam prosesnya, kami membangun perpustakaan prompt Krea AI yang dapat Anda gunakan dengan modifikasi dan penyesuaian Anda sendiri.

Krea vs. Alternatif Populer

Alat Terbaik untuk Keunggulan Batasan Harga Krea AI Iterasi visual real-time; gambar + video Masukan multimodal, sketsa kanvas, lebih dari 50 model, pembangkitan video Pilihan yang melimpah, sumber daya komputasi gratis terbatas, masih dalam tahap beta. Gratis (50 token), upgrade berbayar ClickUp Alur kerja kreatif end-to-end Generasi gambar AI plus manajemen alur kerja, otomatisasi, perpustakaan prompt Lebih berorientasi pada alur kerja daripada gaya. Termasuk dalam paket ClickUp Leonardo AI Aset game, tekstur 3D, gaya merek Pembangkitan tekstur OBJ, pelatihan model kustom, kepatuhan prompt yang tinggi Objek tak organik memerlukan beberapa kali percobaan. Paket gratis + $10–$48/bulan Midjourney Gaya seni premium Estetika artistik terbaik, komunitas besar, konsistensi referensi Tidak ada rencana gratis; Antarmuka Discord; tidak ada video $8–$96/bulan Ideogram Grafis + tipografi Render teks terbaik; hasil berkualitas poster. Tidak ideal untuk fotorealistik Gratis + berlangganan Runway Gen-4 Realistis karakter & adegan sinematik Terbaik untuk estetika manusia dan aksi langsung. Kontrol yang lebih rendah atas grafis bergaya Hanya untuk langganan berbayar

Memahami Krea AI

Krea AI adalah alat penciptaan berulang yang menggunakan model AI (kecerdasan buatan) milik sendiri dan pihak ketiga untuk menghasilkan, memperbaiki, mengedit, dan menganimasi video dan gambar berkualitas tinggi.

Anda memasukkan prompt teks (atau gambar/video yang sudah ada), dan Krea AI menggunakan model canggih untuk menghasilkan output berkualitas tinggi dan kaya visual, mulai dari gambar fotorealistik hingga seni bergaya, klip video, atau versi yang diperbesar/ditingkatkan dari visual yang sudah ada.

Krea AI beralih dari pendekatan berbasis perintah menuju kemitraan real-time yang kolaboratif.

👀 Tahukah Anda? Pada Juni 2022, Cosmopolitan menerbitkan sampul majalah pertama yang sepenuhnya dibuat oleh DALL·E 2. Tim editorial bekerja sama dengan seorang seniman digital untuk menyempurnakan karya seni akhir. Prompt akhir yang mereka gunakan adalah “Sudut pandang lebar dari bawah seorang astronaut wanita dengan tubuh atletis yang melangkah di Mars dalam alam semesta yang tak terbatas, gelombang synthesizer, seni digital.” via Cosmopolitan

Apa Itu Prompt Krea AI?

Prompt Krea AI adalah instruksi yang memberi tahu platform jenis visual apa yang ingin Anda buat. Di sini, Anda dapat mendeskripsikan gambar yang diinginkan secara teks, mengunggah gambar dan referensi gaya untuk diinterpretasikan oleh Krea, serta memberikan panduan langsung dengan berbagi layar dan webcam Anda.

Krea juga menyediakan kanvas real-time di mana Anda dapat menggambar bentuk atau menambahkan anotasi untuk mengarahkan proses penciptaan AI secara real-time. Secara keseluruhan, alat ini dapat menginterpretasikan petunjuk teks dan visual untuk menghasilkan gambar sesuai imajinasi Anda.

Bagaimana Cara Menulis Prompt yang Mendapatkan Hasil Baik dengan Krea AI?

Kualitas output Krea sangat bergantung pada struktur dan format prompt Anda. Semakin spesifik dan jelas Anda menggambarkan imajinasi Anda, semakin unik representasi yang Anda dapatkan.

Namun, kata-kata dapat membatasi dalam menggambarkan gaya tertentu. Dan itulah salah satu alasan mengapa mode masukan ganda Krea dapat membantu Anda mendapatkan hasil yang diinginkan.

Berikut cara mendesain prompt Anda secara teks dan visual untuk mendapatkan hasil terbaik dari Krea AI:

1. Gunakan kata-kata deskriptif

Mulailah dengan subjek yang jelas, yaitu titik fokus utama gambar Anda. Sekarang gambarkan subjek tersebut menggunakan kata-kata deskriptif agar AI dapat memahami dengan lebih intuitif apa yang ingin Anda ciptakan.

Tidak tahu cara menggambarkan subjek atau imajinasi Anda?

Bagi menjadi empat lapisan:

Penampilan fisik : Pertimbangkan atribut subjek seperti tekstur, warna, bahan, dan skala.

Aksi atau keadaan : Kata kerja untuk menggambarkan gerakan, ketenangan, atau interaksi subjek.

Atmosfer : Kualitas emosional atau sensorik subjek.

Kontekstual atau latar belakang: lingkungan, periode waktu, cuaca

📌 Simpan prompt ini: Subjek: Seorang pemain biola Penampilan fisik: jubah berbenang perak, kulit halus seperti porselen, mata berkilau berwarna amber, biola kayu yang rumit, rambut hitam pekat yang dijalin, sepatu logam yang berkilau Aksi atau keadaan: bermain dengan intens di tengah pertunjukan, busur meluncur melalui udara dengan efek blur gerakan Atmosfer: suasana dramatis, ethereal, dan bermuatan listrik Kontekstual atau latar belakang: di atas panggung terapung di dalam ruang konser nol gravitasi yang dikelilingi oleh serpihan cahaya yang menggantungPrompt lengkap: Seorang pemain biola dengan jubah berbenang perak, kulit halus seperti porselen, mata berkilau berwarna amber, rambut hitam pekat yang dijalin, dan sepatu logam yang memantulkan cahaya, bermain dengan intens di tengah pertunjukan, dengan busur biola yang meluncur melalui udara. Atmosfer dramatis, ethereal, dan bermuatan listrik di dalam ruang konser nol gravitasi yang dipenuhi serpihan cahaya yang mengambang.

Jika Anda sedang mengevaluasi alat generasi gambar AI, kami telah melakukan analisis mendalam untuk menghemat waktu Anda. Tonton di bawah ini 👇

2. Jelaskan detail komposisi secara spesifik

Fokus pada keseluruhan gambar. Pertimbangkan pencahayaan, suasana, jenis gambar, dan cara elemen-elemen tersebut ingin Anda atur dalam gambar.

Modifier dalam prompt gambar AI Anda memberikan kerangka visual bagi generator gambar untuk diikuti.

Berikut ini yang perlu Anda tentukan:

Jenis gambar : foto, lukisan air, ilustrasi digital, render 3D, sketsa pensil, lukisan minyak, grafik vektor

Gaya seni : hiperrealisme, anime, estetika Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, seni garis minimalis, barok, desain datar

Pencahayaan : cahaya alami lembut melalui jendela, pencahayaan studio yang keras dengan bayangan dalam, cahaya neon dari papan tanda, pencahayaan tepi, cahaya belakang pada golden hour, cahaya tersebar pada langit mendung.

Sudut teknis : bidikan makro close-up, sudut pandang burung, grid isometrik, sudut miring Belanda, kedalaman bidang dangkal, lensa fisheye, perspektif sudut rendah.

Komposisi : aturan sepertiga, penempatan simetris, garis panduan, lapisan latar depan-tengah-belakang, ruang negatif, bingkai dalam bingkai

Resolusi: 4K ultra-detail, 8K kualitas sinematik, atau pilih dari filter resolusi bawaan mereka.

Krea juga menyediakan akses ke lebih dari 1.000 templat gaya—baik yang dibuat oleh tim Krea maupun oleh anggota komunitas. Anda dapat menerapkan templat-templat tersebut secara langsung jika kesulitan menjelaskan konsep Anda, atau bahkan melatih model gaya kustom Anda sendiri untuk menghasilkan visual yang konsisten di seluruh generasi.

💡 Tips Pro: Bangun prompt Anda secara bertahap menggunakan teknik prompt chaining untuk membantu AI menghasilkan komposisi gambar yang kompleks. Mulailah dengan elemen dasar dan tambahkan detail sekunder seperti pencahayaan, efek atmosfer, dan ketajaman. Hal ini mencegah AI kebingungan akibat terlalu banyak instruksi sekaligus dan memberi Anda kendali presisi atas setiap elemen visual.

3. Pilih model AI Anda

Krea menggabungkan berbagai model AI ke dalam satu antarmuka, memberikan fleksibilitas untuk memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan kreatif Anda. Namun, hal ini juga berarti Anda perlu memahami kekuatan dan batasan masing-masing model untuk mendapatkan hasil terbaik. Berikut ini tabel singkat untuk membantu Anda memilih model terbaik sesuai kebutuhan spesifik Anda:

Model Terbaik untuk Keunggulan utama Output dan resolusi Krea 1 Fotorealistik Memecahkan masalah "penampilan AI" 4 gambar, 4096 Flux Penggunaan umum Referensi gaya 4 gambar, 1024 Nano Banana Kepatuhan terhadap prompt Penalaran, pengetahuan dunia, prompt kompleks 2 gambar, 1024 ChatGPT gambar Adegan kompleks Pemikiran tingkat lanjut 2 gambar, 1024 Ideogram Grafis Gaya datar, estetis, tipografi 2 gambar, 1024 Runway Gen-4 Karakter Kualitas sinematik 2 gambar, 1024

4. Referensi umpan

Terkadang Anda memiliki visi yang tepat, tetapi kata-kata tidak cukup. Anda ingin cahaya neon yang spesifik dari gang cyberpunk, atau tekstur kayu yang tergerus waktu dari foto yang Anda ambil musim panas lalu. Teks saja tidak selalu dapat mengisi celah tersebut.

Di dalam Krea, Anda dapat memasukkan referensi visual langsung ke dalam proses generasi. Platform ini membaca gambar Anda dan mengekstrak DNA visualnya, yaitu skema warna, suasana pencahayaan, struktur komposisi, kualitas tekstur, dan menerapkannya pada output Anda.

Apa yang lebih mudah? Menjelaskan matahari terbenam yang Anda foto tahun lalu atau hanya mengunggahnya?

Yang terakhir. Inilah cara masukan multimodal memperluas apa yang dapat Anda ciptakan:

Unggah gambar : Unggah hingga tiga gambar sebagai referensi untuk gaya, warna, karakter, atau komposisi. Krea dapat menggabungkan ciri-ciri dari setiap gambar atau mengambil elemen spesifik dari masing-masing gambar untuk ditampilkan dalam hasil akhir Anda.

Masukan webcam : Arahkan kamera Anda ke objek, sketsa, atau bahkan diri Anda sendiri. Platform ini mengenali bentuk, warna, dan gerakan secara real-time dan menghasilkan interpretasi real-time dari apa yang dilihatnya.

Melukis di kanvas : Gambarlah bentuk kasar langsung di kanvas Krea untuk memengaruhi komposisi dan penempatan elemen dalam gambar akhir Anda.

Bagikan layar: Langsung tunjukkan sekilas ke Pinterest atau papan mood Anda dan biarkan AI menghasilkan interpretasi dari petunjuk visual tersebut.

5. Teruslah mengulang dan menyempurnakan.

Krea dirancang untuk proses iteratif. Anda dapat menghasilkan, menyesuaikan, menghasilkan ulang, dan menyempurnakan output AI hingga Anda mendapatkan hasil yang sesuai.

Ingin mengubah sudut kamera?

Hapus elemen yang tidak diinginkan dari bingkai?

Mengubah pencahayaan dalam sebuah gambar?

Ingin mengubah sketsa menjadi rendering foto?

Pilih aset yang dihasilkan AI dari folder dan berikan prompt teks sederhana seperti: “Ubah pencahayaan adegan. Buatnya lebih terang, dengan cahaya siang yang masuk melalui jendela”.

Platform ini memproses instruksi Anda dan memperbarui gambar sesuai dengan itu. Anda juga dapat mengontrol seberapa banyak platform mengubah gambar Anda dengan menyesuaikan kekuatan AI.

Dengan demikian, berikut adalah rumus yang andal untuk menyusun prompt Anda:

Jenis gambar + subjek deskriptif yang jelas + detail komposisi spesifik + gambar referensi atau gaya + pemilihan model AI

Ingat, tidak ada panduan teknik prompt yang dapat menggantikan eksperimen langsung. Anda harus mencoba berbagai model dan menghasilkan gambar sendiri untuk memahami apa yang efektif.

Telusuri komunitas Krea untuk melihat apa yang telah dibuat oleh orang lain, pelajari prompt mereka, dan tiru eksperimen mereka.

Bergabunglah dengan server Discord platform ini untuk bertanya dan belajar dari pengguna yang sudah memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model.

👀 Tahukah Anda: Program seni AI pertama yang besar, AARON, diciptakan pada awal tahun 1970-an oleh seniman dan ilmuwan komputer kelahiran Inggris, Harold Cohen. Dalam program ini, robot diajarkan untuk membuat gambar yang kemudian diwarnai secara manual oleh Cohen.

Prompt Krea AI Terbaik untuk Berbagai Kebutuhan

Krea mengubah alur kerja kreatif dengan menyediakan akses ke lebih dari 50 model AI. Berkreasilah dan gunakan kombinasi prompt teks, referensi gaya, rasio aspek, bahkan sketsa untuk menggambarkan apa yang ingin Anda ciptakan.

Meskipun memiliki kurva pembelajaran, sistem ini intuitif. Daftar 30+ prompt Krea AI ini akan memberikan Anda cukup inspirasi untuk membangun dan bereksperimen dengan prompt Anda sendiri.

Saatnya untuk mengekspresikan bakat Anda sebagai insinyur prompt.

Prompt gambar Krea untuk desainer grafis dan ilustrator

1. Buat rendering fotorealistik burger sayuran raksasa dengan roti multigrain, keju cheddar tajam, patty jamur panggang, paprika merah panggang, dan daun bayam renyah, semuanya mengapung di latar belakang emas-oranye yang kaya. Herba segar, remah roti, dan tomat ceri merah melayang dalam suspensi dinamis di sekitar bahan-bahan, seolah-olah tertangkap dalam hembusan angin yang penuh rasa. Pencahayaan hangat dan arah, menonjolkan tetesan air, tekstur, dan kilau di setiap lapisan. Sertakan gradasi warna organik yang cerah yang menggambarkan kesan hidangan segar dan mewah.

melalui Krea AI

2. Seekor ular berwarna biru tua melilit wajah gadis tersebut, sisiknya detail dan bertekstur. Bibir gadis tersebut berwarna merah cerah, mengkilap, dan ekspresif. Rambut, alis, dan bulu matanya berwarna putih murni, menyatu dengan mulus pada latar belakang putih bersih. Gambar secara keseluruhan menciptakan kontras yang mencolok antara warna biru, merah, dan putih.

melalui Krea AI

3. Sebuah butik Dior menampilkan fasad putih yang mengalir dan berukir. Kupu-kupu logam mengalir dari atap melengkung di atas pintu masuk. Pencahayaan emas hangat menerangi lengkungan dan huruf merek. Jendela display kaca memperlihatkan interior. Fotografi blue hour menangkap pemandangan dari tingkat jalan. Arsitektur organik modern dengan detail fotorealistik.

4. Seorang wanita berpakaian jas abu-abu duduk bersila di kap mobil vintage. Adegan ini berwarna hitam putih kecuali botol kosmetik berwarna pink dan ungu. Botol parfum kristal besar mengelilingi sosoknya. Daun botani hijau dan batang lavender ungu menyatu dalam komposisi. Mobil vintage menampilkan detail krom dan lampu depan klasik. Fotografi produk surealis dengan gaya kolase media campuran.

💡 Tips Pro: Hasilnya sudah cukup dekat tapi belum memuaskan? Coba fitur Parameter Ulang Krea. Fitur ini akan membawa prompt, model, dan pengaturan yang sama dari generasi sebelumnya ke kotak prompt, memungkinkan Anda untuk melakukan pengulangan cepat dan pengeditan. Jika itu tidak berhasil, gunakan rantai prompt untuk mencapai hasil yang diinginkan.

5. Poster perjalanan bergaya tahun 1960-an menampilkan sebuah kota pesisir saat matahari terbenam. Blok warna datar dalam nuansa oranye dan teal mendominasi. Siluet arsitektur yang disederhanakan menghiasi cakrawala. Gelombang geometris bergulung di bawah matahari terbenam. Tekstur cetak layar menambah kesan autentik.

melalui Krea AI

6. Sebuah lip gloss Kiko berwarna pink berkilau berdiri tegak di atas rumput hijau segar. Butiran embun pagi menutupi helai rumput. Cahaya bokeh berkilauan di latar belakang. Sinar matahari hangat menyinari dari sudut kanan atas. Produk kosmetik tersebut memantulkan cahaya alami. Fotografi makro dengan kedalaman bidang yang dangkal. Estetika fotografi produk yang segar dan alami.

💡 Tips Pro: Bingung apakah sebaiknya menggunakan ChatGPT atau generator gambar Meta AI untuk menghasilkan gambar yang lebih baik? Berikut ini panduan singkat: Gunakan ChatGPT untuk: Foto produk yang realistis, potret karakter yang detail, komposisi kompleks dengan elemen-elemen multiple, dan visual yang spesifik untuk merek. Gunakan Meta AI untuk: Sketsa konsep cepat, gaya seni abstrak, palet warna eksperimental, dan iterasi cepat selama fase brainstorming awal.

Prompt gambar Krea untuk tim pemasaran dan periklanan

7. Wajah seorang wanita beristirahat dengan tenang di antara bunga daisy putih dan bunga tombol hijau. Matanya tertutup dengan riasan alami. Bintik-bintik kecokelatan menghiasi hidung dan pipinya. Tangannya menyentuh dagunya dengan lembut, memperlihatkan cincin emas. Bunga-bunga mengelilingi seluruh wajahnya. Pencahayaan alami yang lembut menonjolkan kulitnya. Foto kecantikan close-up dengan komposisi bunga yang alami.

melalui Krea AI

💡 Tips Pro: Ingin Krea menghasilkan output yang mirip dengan gambar referensi/gaya Anda? Atur skala kemiripan ke nilai yang lebih tinggi agar hasilnya lebih mirip dengan gambar asli.

8. Helm astronaut dipenuhi bunga, Fotografi Lapangan Cahaya. Setiap bidang fokus yang mungkin direkam secara bersamaan, memungkinkan penyesuaian fokus setelah pengambilan gambar, menciptakan kemampuan khas untuk melihat di sekitar objek dengan pergeseran paralaks yang halus. Estetika fotografi komputasional yang khas menampilkan informasi kedalaman yang tidak mungkin, dengan setiap kelopak bunga tajam, terlepas dari posisinya.

melalui Krea AI

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 34 juta gambar dihasilkan setiap hari di platform AI seperti Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion, dan DALL-E. Meskipun seniman mungkin memiliki persepsi negatif terhadap seni AI, angka yang besar ini hanya menunjukkan bagaimana AI telah mendemokratisasi pembuatan gambar untuk semua orang.

9. Kolase kacau dari potongan-potongan majalah dan koran, termasuk wajah manusia, kamera pengawas, iklan, label produk, gadget aneh, logo, dan teks-teks fragmentaris yang tumpang tindih satu sama lain tanpa ruang kosong. Tambahkan tepi yang bergerigi, sudut kertas yang terpelintir, bayangan dari potongan-potongan yang tumpang tindih, dan kerutan kecil untuk kesan realistis.

melalui Krea AI

10. Sebuah smartphone mengapung di latar belakang gradien berwarna cerah dari biru elektrik hingga magenta. Bentuk geometris abstrak mengorbit di sekitar perangkat. Foto produk yang bersih dengan pencahayaan dramatis dari bawah. Gaya iklan teknologi modern dengan warna-warna mencolok dan komposisi dinamis.

11. Adegan sarapan dengan tata letak datar di atas meja marmer. Croissant segar di samping cangkir kopi yang mengepul. Cahaya pagi alami dari jendela menciptakan bayangan lembut. Biji kopi yang tersebar menambah tekstur. Fotografi gaya hidup dengan nada hangat dan ramah, serta ruang putih yang luas untuk overlay teks.

melalui Krea AI

12. Seorang model berjalan di sepanjang jalan perkotaan mengenakan blazer berukuran besar. Efek motion blur menampilkan gerakan dan energi. Pencahayaan golden hour menciptakan bayangan dramatis. Bangunan beton menghiasi latar belakang. Fotografi mode jalanan dengan kontras tinggi dan grading warna sinematik.

melalui Krea AI

💡 Tips Pro: Memiliki render digital berkualitas rendah atau gambar asli yang terlalu terkompresi? Gunakan fitur Enhancer Krea untuk secara kreatif menginterpretasi kembali bagaimana versi yang lebih tajam dan beresolusi tinggi dari adegan tersebut mungkin terlihat.

13. Dua penyihir tua berjanggut putih panjang bermain catur di atas meja kayu di perpustakaan yang remang-remang. Mereka mengenakan topi runcing berlapis-lapis yang tinggi dan jubah bertekstur kaya dalam warna permata. Buku-buku kulit tua mengisi rak-rak di belakang mereka. Pencahayaan ambient yang hangat menciptakan bayangan lembut di wajah mereka yang kusam.

melalui Krea AI

Prompt gambar Krea untuk AI dan seniman konsep

14. Pemandangan ruang angkasa yang hidup dengan planet-planet musik dan nebula, pencahayaan dramatis dengan kontras rendah, seni digital, resolusi 8K IMAX, sinematik, dan fotorealistik.

melalui Krea AI

👀 Tahukah Anda? Sebuah karya seni yang dibuat oleh Midjourney memenangkan hadiah di Pameran Negara Bagian Colorado 2022, menandai salah satu contoh pertama di mana seni AI mengalahkan karya manusia dalam kompetisi tradisional.

15. Air terjun mengalir dari tepi dan larut menjadi kabut sebelum mencapai dasar. Reruntuhan kuno bertengger di setiap pulau, dihubungkan oleh jembatan cahaya yang berkilauan. Nebula ungu dan emas berputar di langit di atas, menyinari segala sesuatu dengan warna-warna surreal.

16. Seekor merpati putih dengan bulu sayap berwarna peach melayang melintasi langit malam berbintang. Kilauan emas mengikuti jejak burung tersebut seperti debu bintang, menciptakan jalur bercahaya di kegelapan. Latar belakang kosmik menampilkan bintang-bintang tersebar dan awan nebula yang halus. Sayap merpati terbuka lebar di tengah penerbangan, setiap bulu terperinci dan berkilau dengan nada oranye hangat.

melalui Krea AI

💡 Tips Pro: Gunakan prompt negatif untuk menentukan elemen yang tidak diinginkan dalam gambar. Misalnya, “bulu yang buram” dan “cahaya yang terlalu terang” untuk memastikan detail yang tajam tidak mengaburkan efek debu bintang. Selain itu, gunakan model Krea 1 dengan kekuatan AI 75% untuk mendapatkan rendering fotorealistik terbaik pada setiap bulu.

16. Dua sosok siluet berdiri di bawah lengkungan raksasa yang menghadap ke lanskap alien futuristik. Struktur bola raksasa dan bangunan silinder menjulang tinggi muncul dari tanah gurun di bawah langit yang kabur. Arsitekturnya menggabungkan lekukan organik dengan elemen industri. Sinar matahari hangat menembus debu atmosfer, menciptakan pencahayaan belakang yang dramatis dan bayangan panjang di atas tanah berpasir.

melalui Krea AI

17. Seekor Pegasus putih dengan sayap yang terbentang berdiri di tebing pulau terapung saat matahari terbit. Reruntuhan kuno yang ditutupi lumut dan air terjun mengalir ke awan berkabut di bawahnya. Cahaya emas menembus langit sementara rumput hijau subur menutupi permukaan tanah. Latar belakang menampilkan kedalaman atmosfer dengan transisi warna amber hangat ke langit turquoise.

18. Seorang dewi hutan dengan kulit bertekstur kulit kayu dan bahu yang ditutupi lumut muncul dari dedaunan zamrud. Tanduk menghiasi kepalanya, terjalin dengan dahan dan bunga putih. Sinar matahari yang berkilauan menciptakan efek pencahayaan tepi pada tekstur organik. Ekspresi tenangnya menyampaikan kebijaksanaan kuno di tengah vegetasi hijau yang berlapis-lapis.

🧠 Fakta Menarik: Apakah seni yang dibuat oleh mesin memiliki nilai? Pada tahun 2018, sebuah potret yang dihasilkan oleh AI berjudul "Portrait of Edmond de Belamy" dilelang di Christie’s seharga $432.500. Acara ini memicu perdebatan global tentang kreativitas mesin.

Prompt Krea untuk pengeditan dan peningkatan AI

19. Ubah pencahayaan adegan dan buatnya lebih terang dengan sinar matahari yang menerobos melalui jendela.

melalui Krea AI

💡 Tips Pro: Saat memberikan gambar referensi, gunakan bahasa yang sesuai dan deskriptif. Misalnya, daripada hanya mengatakan “Ubah foto ini menjadi gambar seperti gambar referensi”, katakan “Ubah foto ini menjadi ilustrasi digital dengan latar belakang pink datar dan garis-garis detail, sehingga sesuai dengan gambar referensi.”

20. Ubah sudut pandang. Perbesar 100% sehingga kita hanya dapat melihat bagian atas tubuh pria tersebut.

melalui Krea AI

21. Ubah sudut kamera. Putar kamera/sudut pandang subjek sehingga kita dapat melihat wanita tersebut dari samping.

melalui Krea AI

22. Hapus elemen-elemen yang tidak diinginkan dari sebuah adegan. Misalnya, hapus semua orang dari jalan sehingga terlihat kosong.

melalui Krea AI

23. Untuk perubahan pakaian, edit gambar ini dan ubah warna jaket dari hitam menjadi kuning.

24. Ganti gaya dan ubah sketsa atau konsep sederhana menjadi karya yang lebih detail, seperti render atau foto.

melalui Krea AI

*Catatan: Semua gambar dalam bagian ini bersumber dari Krea.

💡 Tips Pro: Saat mengedit gambar, jangan memberitahu AI apa yang harus diubah—jelaskan hasil akhir yang Anda inginkan. Daripada “hapus latar belakang dan tambahkan blur,” coba “buat potret dengan latar belakang bokeh lembut dan subjek dalam fokus tajam.”

Teruslah bereksperimen dan cari inspirasi dari sesama kreator untuk melihat bagaimana mereka menggunakan alat AI untuk menciptakan karya visual terbaik.

Apa saja kesalahan umum yang sering terjadi saat menggunakan prompt di Krea AI?

Krea menawarkan fitur yang sangat lengkap. Dan memang membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan modus operasinya dan kumpulan fiturnya.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam menghasilkan visual yang diinginkan, berikut adalah beberapa kesalahan yang mungkin Anda lakukan.

Kesalahan Mengapa Hal Ini Terjadi Solusi Melakukan semuanya dengan satu model Tersedia lebih dari 50 model AI untuk pembangkitan gambar dan lebih dari 10 model untuk pembuatan video. Saat Anda membuat berbagai jenis gambar artistik, abstrak, animasi, atau grafis tanpa mengubah model AI, hasilnya mungkin cukup mengecewakan. Eksperimen. Pelajari di mana model-model berbeda unggul, misalnya runway-4 untuk referensi karakter, Nano Banana dan ChatGPT untuk prompt teks dan gambar. Tidak menggunakan mode Raw Model Krea dilatih untuk menghasilkan output yang "menarik secara visual" secara default. Kecenderungan estetika ini dapat bertentangan dengan gaya seni tertentu atau rendering teknis. Aktifkan Mode Raw saat Anda ingin model menghasilkan gambar yang kurang artistik. Mengabaikan pengaturan kekuatan AI Penggeser Kekuatan AI mengontrol seberapa besar platform menafsirkan referensi Anda dibandingkan dengan prompt teks Anda. Jika Anda tidak menyesuaikan skala, Anda akan mendapatkan output yang sebagian besar tidak terkait. Pilih kekuatan AI yang lebih rendah saat Anda ingin Krea memprioritaskan prompt teks dan tetap setia pada referensi. Menggunakan prompt secara berlebihan Mengisi prompt dengan lebih dari 50 deskriptor dapat membingungkan proses generasi. Ikuti proses pembuatan secara bertahap jika ada banyak detail kecil dan halus yang perlu diperhatikan. Menggunakan alat kanvas secara pasif Kanvas Krea (bentuk, kuas, alat bulu) dirancang untuk penyempurnaan berkelanjutan, bukan upaya sekali jadi. Gambarlah bentuk kasar, gunakan Magic Wand untuk pemilihan cerdas, dan ulangi 3-5 kali untuk hasil yang rapi. Penyalahgunaan input webcam dan berbagi layar Pengguna mengharapkan kamera secara harfiah menempatkan mereka dalam adegan atau menganggap berbagi layar menciptakan salinan yang persis sama. AI menginterpretasikan bentuk, warna, dan gerakan—bukan salinan langsung. Gunakan webcam untuk pengaruh bentuk/warna abstrak dan berbagi layar untuk merujuk pada mood board atau koleksi referensi. Mengabaikan model kustom yang dilatih oleh komunitas Krea menyediakan lebih dari 1.000 templat gaya dari komunitas. Pengguna umumnya menggunakan model dasar dan melewatkan gaya khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang tepat. Telusuri gaya komunitas sebelum membuat prompt yang kompleks. Banyak estetika niche (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) telah dilatih sebelumnya dan siap digunakan.

Batasan Penggunaan Krea AI

Krea memang mengesankan, tetapi bukan alat yang sempurna. Berikut adalah beberapa area di mana proses kreatif iteratif Krea akan memiliki keterbatasan:

Token komputasi terbatas : Anda memerlukan paket berbayar karena paket gratis hanya menawarkan 50 unit komputasi per bulan—ini habis dengan cepat saat Anda menguji konsep atau mencoba beberapa model AI untuk satu proyek.

Terlalu banyak pilihan : Meskipun 50+ model terdengar mengesankan, hal ini membingungkan pemula yang hanya membutuhkan generasi gambar dasar dan tidak memerlukan kontrol lanjutan atas transfer gaya atau mesin rendering khusus. Yang mereka butuhkan hanyalah : Meskipun 50+ model terdengar mengesankan, hal ini membingungkan pemula yang hanya membutuhkan generasi gambar dasar dan tidak memerlukan kontrol lanjutan atas transfer gaya atau mesin rendering khusus. Yang mereka butuhkan hanyalah prompt generasi gambar untuk memulai.

Kesulitan dengan nuansa : AI sering salah menafsirkan konsep abstrak, deskripsi yang terlalu rinci, atau permintaan yang menggabungkan beberapa gaya seni—coba gunakan : AI sering salah menafsirkan konsep abstrak, deskripsi yang terlalu rinci, atau permintaan yang menggabungkan beberapa gaya seni—coba gunakan metode prompting berurutan , terutama dalam generasi real-time, di mana outputnya terus berubah seiring Anda menyesuaikan elemen kanvas.

Tidak ada fungsi offline : Anda memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses semua fitur karena Krea sepenuhnya berbasis web.

Masih dalam tahap beta aktif : Meskipun Krea sedang meluncurkan fitur-fitur secara bertahap, beberapa fiturnya masih bersifat eksperimental, dengan bug sesekali dan fungsi yang belum lengkap.

Tidak mendukung konten berdurasi panjang: Anda hanya dapat membuat video berdurasi hingga 10-12 detik, artinya Anda harus menghasilkan beberapa klip dan menggabungkannya menggunakan perangkat lunak pengeditan video eksternal untuk konten yang lebih panjang.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami prompt dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Alternatif Krea AI yang Dapat Dieksplorasi

Periksa alternatif Krea ini yang mengatasi keterbatasannya atau menawarkan fitur yang lebih inklusif untuk menyesuaikan dengan alur kerja Anda:

1. ClickUp

Krea menangani bagian pembangkitan gambar dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk alat-alat lain dalam daftar ini. Namun, alat-alat ini tidak dirancang untuk mengelola operasi kreatif.

ClickUp mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja Anda dengan Brain, Automations, dan alat kolaboratif yang membantu Anda mengubah output gambar menjadi aset kreatif yang selesai.

Platform AI Terpadu Pertama di Dunia menggabungkan berbagai alat, model, dan alur kerja menjadi satu platform terpadu.

Di bawah ini, kita dapat melihat bagaimana AI kontekstual mengintegrasikan kecerdasan secara langsung ke dalam setiap alur kerja:

AI yang memahami Anda dan karya Anda

ClickUp Brain memahami konteks kerja Anda di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan lampiran.

Ketika direktur kreatif bertanya, “Apa yang menghambat visual peluncuran untuk kampanye Musim Semi?” ClickUp Brain memindai brief, permintaan aset, thread umpan balik, dan komentar proofing, lalu merespons:

Revisi yang hilang pada dua gambar utama.

Tugas pemotretan yang terhenti karena menunggu persetujuan properti.

Pembaruan teks terakhir memengaruhi ekspor tata letak akhir.

Berkas desain terjebak dalam lingkaran umpan balik yang belum terselesaikan.

ClickUp Brain menyoroti pemilik tindakan dan dampak waktu dari setiap bottleneck.

Dengan wawasan ini, tim Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatasi hambatan daripada menangani penyebaran pekerjaan yang berlebihan.

Bangun perpustakaan prompt Anda

Untuk proyek kreatif yang sedang berjalan, buat perpustakaan bersama dari prompt yang berhasil di ClickUp Docs.

Catat bagaimana pengungkapan spesifik, detail komposisi, atau referensi gaya dalam prompt memengaruhi hasilnya.

Tim Anda dapat merujuk pada templat prompt ini untuk mengembangkan eksperimen Anda tanpa harus memulai dari awal.

Gunakan kombinasi ClickUp Docs + ClickUp Brain untuk membuat perpustakaan prompt.

Buat gambar dengan ClickUp Brain

Jika Anda pengguna ClickUp, berikut cara untuk menghasilkan hingga 10 visual yang rapi secara instan dan mengirimkannya langsung ke tim Anda–di dalam ruang kerja ClickUp.

Buat visual untuk menggambarkan konsep, mendesain iklan atau infografis, membuat storyboard atau mockup—semua dari prompt teks sederhana atau instruksi singkat.

Buat gambar yang kuat menggunakan prompt sederhana di ClickUp Brain.

Anda dapat menggunakan generasi gambar AI dari berbagai titik masuk di ClickUp: tugas, thread komentar, dokumen, atau papan tulis.

Setelah dihasilkan, Anda akan mendapatkan visual yang dapat langsung dihubungkan ke tugas, disematkan dalam dokumen atau papan tulis, atau dibagikan dalam obrolan.

Tidak perlu mengekspor dan mengimpor, karena semuanya ada di ClickUp.

Selain itu, semua model yang Anda butuhkan terdapat dalam ekosistem yang sama. Anda dapat beralih di antara mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.

Anda dapat memilih model AI yang sesuai dengan tugas yang sedang Anda kerjakan. Misalnya,

Claude untuk pemikiran jangka panjang, penalaran terstruktur, dan penyusunan strategi.

ChatGPT (OpenAI) untuk menyempurnakan penulisan yang ditujukan kepada klien dan iterasi cepat.

Gemini untuk prompt yang membutuhkan riset mendalam, analisis teknis, dan sintesis fakta.

Pilih model AI yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Atau mungkin Anda juga dapat menggunakan energi kreatif Anda dan berbagi gambar-gambar lucu dengan rekan kerja Anda.

Pindahkan semua pekerjaan Anda ke dalam aplikasi AI super—teman desktop AI Anda.

ClickUp BrainGPT adalah ruang kerja AI desktop terpadu. Ia mengubah ClickUp menjadi aplikasi AI super di mana pekerjaan, alat, dan kecerdasan Anda semua berada dalam satu tempat. Fitur utama meliputi: Bicara secara alami, dan Talk to Text mengubah pikiran Anda menjadi tulisan terstruktur, ringkasan, rencana aksi, atau prompt. Ia menangkap nuansa, mengorganisir ide, dan mengubah catatan suara yang berantakan menjadi pekerjaan yang dapat digunakan secara instan.

Buat gambar AI yang mencakup semua konteks dari ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda, menggunakan ClickUp Brain MAX.

Gunakan Pencarian Perusahaan untuk mencari apa pun di seluruh tugas, dokumen, komentar, lampiran, dan alat terhubung seperti Google Drive atau Figma.

Otomatiskan operasi kreatif dengan AI Agents yang memahami alur kerja Anda, membaca konteks tugas, dan bertindak atas nama Anda. Agents memperbarui status, mengalihkan pekerjaan, menugaskan pemilik, menghasilkan aset, dan mengatasi hambatan tugas tanpa memerlukan aturan langkah demi langkah.

Tulis prompt dalam bahasa alami menggunakan ClickUp Brain dan bangun alur kerja cerdas yang otomatis.

Fitur utama ClickUp

Bekerja sama secara real-time dalam mengembangkan konsep kreatif: Gunakan Gunakan ClickUp Whiteboards untuk berdiskusi ide visual bersama tim Anda, menyimpan referensi, dan mengubah konsep menjadi tugas yang dapat dieksekusi secara instan.

Pantau kinerja gambar di seluruh kampanye: Buat Buat dasbor ClickUp kustom untuk memantau kinerja dan keterlibatan pada visual Anda, dan gunakan Kartu AI untuk secara otomatis merangkum kemajuan tugas atau mengidentifikasi pola dalam umpan balik.

Ubah panggilan menjadi langkah-langkah yang jelas: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk mencatat keputusan kreatif dari panggilan klien atau rapat tim, dan tugaskan tindak lanjut langsung ke tugas agar tidak ada yang terlewat.

Kolaborasi audio-video instan: Luncurkan Luncurkan ClickUp SyncUp langsung dari ruang kerja Anda untuk mendiskusikan arah visual, berbagi umpan balik tentang gambar yang dihasilkan, atau membahas revisi secara real-time.

Bagikan ide melalui Clips: Rekam layar Anda untuk menunjukkan variasi prompt, memberikan umpan balik desain, atau menjelaskan konsep visual menggunakan Rekam layar Anda untuk menunjukkan variasi prompt, memberikan umpan balik desain, atau menjelaskan konsep visual menggunakan ClickUp Clips —semua disimpan di dalam tugas yang relevan.

Otomatiskan persetujuan kreatif: Atur ClickUp Automations untuk memberi tahu pemangku kepentingan saat desain siap untuk direview dan pindahkan aset yang disetujui ke produksi tanpa perlu tindak lanjut manual.

Batasan ClickUp

Fitur dan opsi penyesuaiannya dapat membingungkan pengguna baru.

Harga ClickUp

2. Leonardo AI

melalui Leonardo AI

Leonardo AI (dibeli oleh Canva) adalah platform AI generatif yang menggunakan algoritma ML canggih untuk mengubah prompt teks menjadi gambar berkualitas tinggi. Model dasar proprietary platform ini, Leonardo Phoenix, memungkinkan pengguna untuk menciptakan berbagai aset visual, mulai dari seni konsep dan aset game hingga grafis pemasaran dan mockup produk.

Dengan Krea AI, Anda mendapatkan perpustakaan besar model AI yang telah dilatih sebelumnya dan dioptimalkan untuk gaya seni tertentu, serta kesempatan untuk melatih model kustom Anda sendiri. Antarmuka intuitif berbasis browser Krea AI membuatnya mudah diakses baik bagi pemula maupun profesional.

Fitur terbaik Leonardo AI

Generate gambar fotorealistik dengan retensi detail yang kuat dan kepatuhan prompt yang konsisten, bahkan saat menambahkan teks overlay pada gambar.

Unggah berkas OBJ dan hasilkan tekstur yang cerdas secara kontekstual untuk aset 3D.

Gambarlah konsep menggunakan Realtime Canvas dan saksikan sketsa-sketsa tersebut berubah menjadi konsep karakter dan lingkungan yang detail.

Latih model AI kustom menggunakan dataset Anda sendiri untuk menjaga konsistensi estetika merek dan desain karakter di seluruh generasi.

Batasan Leonardo AI

Membuat objek anorganik realistis seperti mobil dan mesin dapat membutuhkan beberapa kali percobaan dibandingkan dengan subjek organik.

Pengguna gratis akan mengalami antrian generasi yang lebih lambat pada jam-jam sibuk, dengan prioritas diberikan kepada langganan berbayar.

Harga Leonardo AI

Gratis : 150 token harian

Apprentice : $10/bulan

Artisan : $24/bulan

Maestro: $48/bulan

Ulasan dan penilaian Leonardo AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Leonardo AI?

Berikut ini ulasan G2:

Leonardo. Ai memberikan kepemilikan penuh atas konten yang dihasilkan, dengan hak penuh tetap berada di tangan pengguna. Kredit API yang tidak kadaluwarsa mendukung perencanaan jangka panjang. Fitur ini juga memungkinkan pelatihan model kustom dan izin proyek yang detail, sehingga kolaborasi antar tim dengan kebutuhan akses yang berbeda menjadi lebih lancar.

Leonardo. Ai memberikan kepemilikan penuh atas konten yang dihasilkan, dengan hak penuh tetap berada di tangan pengguna. Kredit API yang tidak kadaluwarsa mendukung perencanaan jangka panjang. Fitur ini juga memungkinkan pelatihan model kustom dan izin proyek yang detail, sehingga kolaborasi antar tim dengan kebutuhan akses yang berbeda menjadi lebih lancar.

3. Midjourney

melalui Midjourney

Midjourney unggul dalam menghasilkan gambar artistik yang sangat bergaya dengan estetika yang khas, yang banyak dianggap sebagai standar emas bagi profesional kreatif.

Platform ini beroperasi utama melalui Discord, menciptakan karya seni dan ilustrasi detail dari deskripsi teks. Setiap hasil generasi menjadi bagian dari galeri komunitas yang dapat dicari, di mana Anda dapat menjelajahi jutaan gambar dengan prompt asli yang terlihat.

Berbeda dengan pendekatan iterasi real-time Krea, Midjourney berfokus pada menghasilkan hasil seni yang rapi dan kohesif, yang seringkali hanya memerlukan sedikit penyesuaian.

Fitur terbaik Midjourney

Memberikan inspirasi tak terbatas dan peluang belajar melalui feed komunitas terbuka.

Mode Relaksasi untuk menghasilkan gambar tanpa batas dengan kecepatan yang lebih lambat.

Unggah gambar referensi untuk menjaga konsistensi di seluruh karya atau terapkan gaya seni tertentu sambil mempertahankan fitur karakter.

Jalankan beberapa tugas generasi secara bersamaan.

Mode Stealth untuk menjaga gambar dan video tetap pribadi saat Anda tidak ingin mereka ditampilkan di galeri komunitas.

Batasan Midjourney

Saat ini tidak tersedia uji coba gratis, sehingga diperlukan komitmen berlangganan segera untuk menguji platform ini.

Pengguna sering mengkritik kurangnya dukungan pelanggan dan ketidakhadiran saluran komunikasi langsung.

Waktu GPU dihitung berdasarkan waktu pemrosesan server yang sebenarnya, bukan waktu tunggu antrian, sehingga perkiraan biaya menjadi tidak dapat diprediksi untuk prompt yang kompleks.

Harga Midjourney

Basic : $8/bulan

Standar : $24/bulan

Pro : $48/bulan

Mega: $96/bulan

Ulasan dan penilaian Midjourney

G2: 4.5/5 (100 ulasan)

Capterra:

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Midjourney?

Berikut ini ulasan G2:

Saya senang bahwa jika digunakan dengan benar, Midjourney dapat membantu menciptakan gambar yang terlihat sangat realistis dan dapat menghemat banyak waktu. Penggunaannya sangat mudah setelah Anda memahami cara memberikan prompt yang tepat.

Saya senang bahwa jika digunakan dengan benar, Midjourney dapat membantu menciptakan gambar yang terlihat sangat realistis dan dapat menghemat banyak waktu. Penggunaannya sangat mudah setelah Anda memahami cara memberikan prompt yang tepat.

Optimalkan Proses Kreatif Anda dengan ClickUp

Sebelum Anda berlangganan alat AI lain atau mencoba model lain, berhentilah sejenak dan pertimbangkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan.

Jika kebutuhan visual Anda tidak memerlukan pemilihan model yang rumit atau kontrol gaya yang sangat spesifik, Anda mungkin tidak memerlukan platform khusus seperti Krea.

Dengan ClickUp, Anda dapat menghasilkan gambar menakjubkan langsung di dalam ruang kerja Anda. Bagian terbaiknya, tidak berhenti di situ.

ClickUp membantu Anda mengelola alur kerja kreatif Anda dari awal hingga akhir. Dengan otomatisasi AI bawaan, agen AI, pencarian kontekstual, dan Dokumen yang didukung AI, Anda dapat dengan cepat beralih dari ide ke pelaksanaan.

Siap untuk mengintegrasikan alur kerja kreatif Anda di satu tempat? Daftar di ClickUp — ruang kerja terhubung Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Latih model AI kustom dengan mengunggah setidaknya 3 gambar existing dari aset visual merek Anda. Krea kemudian akan memberikan kode gaya unik yang dapat Anda terapkan pada generasi berikutnya. Gunakan langkah ini untuk menjaga konsistensi estetika di semua output tanpa perlu membangun ulang prompt setiap kali.

Tidak. Gambar dan video memerlukan alur kerja terpisah. Anda dapat menghasilkan gambar terlebih dahulu, lalu menggunakannya sebagai frame awal untuk pembuatan video dengan mengunggahnya ke timeline keyframe. Platform ini tidak mendukung pembuatan gambar dan video secara bersamaan dari satu prompt.

Usahakan untuk membuat prompt yang kaya dan detail, mencakup gaya, tekstur, pencahayaan, pengaturan kamera, dan lingkungan. Anda juga dapat memasukkan referensi atau menggambar di kanvas untuk mengarahkan output yang presisi.

Gunakan kotak prompt negatif saat melakukan upscaling atau pembangkitan pola untuk menghilangkan elemen yang tidak diinginkan dari hasil akhir. Tentukan hal-hal seperti gambar buram, artefak, distorsi, atau ketidakakuratan anatomis untuk meningkatkan kualitas output. Hal ini membantu AI fokus pada elemen yang diinginkan sambil menghindari masalah umum dalam pembangkitan.

Krea menawarkan alur kerja terintegrasi untuk pembangkitan gambar dan video secara real-time. Platform ini juga berfokus pada peningkatan dan pengeditan yang didukung AI. Midjourney, di sisi lain, unggul dalam menghasilkan gambar bergaya dengan kohesi estetika yang luar biasa, namun hanya berfokus pada pembangkitan gambar. Pilih berdasarkan apakah Anda membutuhkan fleksibilitas atau output artistik murni.

Ya. Paket gratis menawarkan 50 token komputasi per hari. Tergantung pada model yang Anda pilih, Anda dapat menguji antara 6-25 prompt setiap hari.