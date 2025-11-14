10 Perangkat Lunak Manajemen Persediaan Konstruksi Terbaik pada Tahun 2025

Di balik setiap bangunan—mulai dari gedung pencakar langit yang menjulang tinggi hingga rumah-rumah yang nyaman—terdapat kisah perencanaan yang teliti dan pengelolaan sumber daya yang baik.

Dari memastikan bahan-bahan tiba tepat waktu hingga tetap dalam anggaran, bahkan penundaan sekecil apa pun dapat menggagalkan proyek di industri konstruksi. Taruhannya tinggi, dan begitu pula kompleksitas dalam mengelola segala hal mulai dari tingkat persediaan hingga jadwal pengadaan.

Saat ini, para profesional konstruksi dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi biaya material, gangguan rantai pasokan, dan kebutuhan yang semakin meningkat untuk melacak sumber daya di berbagai lokasi.

Industri ini membutuhkan manajemen yang teliti dan efisien, yang hanya dapat dicapai dengan perangkat lunak manajemen sistem inventaris yang tepat.

Berikut ini adalah ringkasan 10 perangkat lunak manajemen persediaan konstruksi teratas untuk membantu mengoptimalkan operasional, mengurangi pemborosan, dan menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Persediaan Konstruksi?

Perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan pelacakan persediaan secara real-time—dan ada alasan yang baik untuk itu.

Menurut Laporan Prospek Industri Teknik dan Konstruksi Deloitte, beberapa organisasi bahkan telah mencoba menggunakan drone untuk memeriksa lokasi, memantau kemajuan, dan mengelola persediaan secara real-time. Mengesankan? Ya. Praktis untuk semua orang? Belum tentu.

Bagi sebagian besar bisnis konstruksi, perangkat lunak inventaris konstruksi yang andal dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan memantau persediaan inventaris dan mengevaluasi aset konstruksi. Ingin memantau peralatan bernilai tinggi atau mengelola inventaris? Perangkat lunak yang ideal juga akan membantu Anda mengelola hal tersebut.

🧠 Tahukah Anda: Topi keselamatan pertama kali digunakan pada tahun 1919 dan merupakan salah satu peralatan keselamatan pertama dari era modern. Awalnya, topi ini terbuat dari kanvas, lem, dan cat hitam. Bayangkan mencoba melacak persediaan peralatan keselamatan pada masa itu!

Yang perlu Anda lakukan hanyalah memprioritaskan beberapa fitur. Berikut ini yang perlu Anda perhatikan dalam perangkat lunak optimasi inventaris:

Pembaruan stok secara real-time : Hindari kerugian akibat kehabisan stok atau kelebihan stok dengan perangkat lunak yang memberikan pembaruan real-time tentang tingkat persediaan bahan dan peralatan.

Alat perencanaan material : Sederhanakan perencanaan rantai pasokan dengan menyelaraskan kebutuhan material dengan jadwal konstruksi Anda untuk memastikan jadwal proyek yang lancar.

Desain sederhana dan ramah pengguna : Pastikan semua anggota tim dapat mengelola persediaan dengan efektif tanpa perlu pelatihan teknis berjam-jam.

Akses seluler dan cloud : Akses data inventaris kapan saja dan di mana saja, baik di lokasi kerja maupun di kantor, menggunakan smartphone atau tablet.

Pelacakan multi-lokasi : Kelola bahan dan peralatan dengan mudah di berbagai lokasi proyek untuk memastikan alokasi dan transfer yang tepat.

Opsi yang dapat disesuaikan dan skalabel : Pilih perangkat lunak yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan inventaris yang terus berkembang.

Laporan dan analisis terperinci: Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui laporan tentang tren persediaan, penggunaan, dan biaya untuk membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas.

10 Perangkat Lunak Manajemen Inventaris Konstruksi Terbaik

1. ClickUp (Terbaik untuk mengoptimalkan dan mengelola operasi persediaan)

Siapa pun yang bekerja di bidang konstruksi pasti tahu betapa sulitnya mengelola persediaan:

Proyek yang tertunda dan sumber daya yang terbuang akibat sistem pelacakan persediaan yang buruk

Barang yang berlebihan menghabiskan ruang dan uang, sementara kekurangan stok menyebabkan hilangnya peluang.

Proses manual yang memakan waktu dan memperlambat segala sesuatu.

Stok yang sudah usang dan terlupakan menumpuk di gudang.

Biasanya, menyelesaikan masalah-masalah ini memerlukan penggunaan berbagai alat—dashboard, otomatisasi, notifikasi—untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tapi kenapa harus rumit? ClickUp menyederhanakan semuanya dengan solusi all-in-one untuk manajemen inventaris, kolaborasi tim, dan produktivitas.

Template Manajemen Persediaan ClickUp

Mulailah dengan Template Manajemen Persediaan ClickUp. Template ini mengelola tingkat persediaan, pemesanan ulang, pemasok, dan biaya, sehingga semua data persediaan Anda tetap terorganisir dan mudah diakses.

Pelajari Lebih Lanjut Pantau persediaan barang, pesanan ulang, status pesanan, pemasok, dan biaya di satu tempat dengan Template Manajemen Persediaan ClickUp.

Memantau tren dan pergerakan juga membantu Anda menghindari kelebihan stok atau kehabisan persediaan kritis.

Tampilan ClickUp

Proyek konstruksi bersifat dinamis, dan setiap peran—manajer lokasi, petugas pengadaan, atau kontraktor—membutuhkan wawasan yang berbeda.

Keunggulan ClickUp terlihat jelas, terutama melalui ClickUp Views, yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan proyek. ClickUp menyediakan lebih dari 15 tampilan yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan alur kerja Anda.

Dengan Tampilan Tabel ClickUp, Anda dapat menyesuaikan kolom untuk SKU, jumlah, dan lokasi, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengalihkan persediaan ke tempat yang dibutuhkan. Bayangkan dapat mengetahui persis berapa banyak kantong semen yang ada di Lokasi A dibandingkan Lokasi B dalam hitungan detik.

Susun inventaris Anda untuk menemukan ketidaksesuaian secara instan dengan Tampilan Tabel ClickUp

Gunakan Tampilan Daftar ClickUp untuk memprioritaskan pesanan pembelian, Tampilan Tabel untuk melacak jumlah dan logistik, dan Tampilan Kalender untuk menyelaraskan pengiriman bahan dengan jadwal proyek. Untuk tim di lokasi, Tampilan Papan memudahkan pelacakan tugas untuk pengiriman atau transfer peralatan.

Template Manajemen Konstruksi ClickUp membawa hal-hal ke level berikutnya bagi tim konstruksi. Ini adalah solusi all-in-one untuk mengorganisir proyek, mengelola jadwal, dan menyelaraskan tim.

Bayangkan ini: Mandor Anda menelepon untuk menanyakan ketersediaan peralatan bernilai tinggi untuk proyek baru. Alih-alih harus membolak-balik catatan yang tak ada habisnya, Anda membuka Dashboard View, yang mengumpulkan semua data inventaris kritis ke dalam antarmuka tunggal yang mudah dibaca. Berikut ini video yang menjelaskan hal ini secara detail:

Dashboard ClickUp

Dapatkan tampilan 360 derajat informasi produk Anda dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan

Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat:

Tampilkan data persediaan pada widget untuk akses cepat ke tingkat persediaan kritis dan tren.

Otomatiskan tugas-tugas seperti pemberitahuan stok rendah atau pemicu pengisian ulang persediaan untuk menghemat waktu.

Butuh pemberitahuan stok rendah? ClickUp Automations menangani hal itu dengan lancar, memicu tugas pemesanan ulang sebelum kekurangan stok terjadi.

🗣️Suara Pelanggan:

Dulu, kami sering menghabiskan waktu ekstra untuk melakukan tugas-tugas rutin secara manual, seperti mengirimkan proyek ke tim, membuat tugas, dan menyalin tautan. Sekarang, kami menggunakan waktu tersebut untuk merencanakan ke depan dan memindahkan lebih banyak alur kerja tim ke ClickUp.

Dia juga mencatat bahwa memberitahu anggota tim tentang tugas yang telah selesai dapat memakan waktu hingga 36 jam sebelum otomatisasi. Kini, dengan ClickUp, pembaruan ini terjadi secara instan, memungkinkan tim untuk fokus pada prioritas mereka dan mencapai tenggat waktu dengan efisien.

ClickUp Otak

Ketika waktu terbatas, ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, menganalisis tren, menyusun permintaan penawaran (RFQ), dan membuat pembaruan cepat, sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas prioritas tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut Buat RFQ dengan cepat menggunakan data yang tersedia di ekosistem Anda dengan ClickUp Brain.

📌 Contoh: Bayangkan Anda sedang mempersiapkan pengecoran beton besar-besaran besok pagi dan tiba-tiba menyadari bahwa Anda tidak yakin apakah semua bahan telah dipesan. Alih-alih mencari-cari di email atau catatan, Anda meminta ClickUp Brain untuk menganalisis pesanan pembelian terbaru dan memastikan ketersediaan stok. Dalam hitungan menit, ClickUp Brain menghasilkan ringkasan yang menunjukkan barang yang tersedia, menandai barang yang hilang, dan bahkan menyusun permintaan penawaran (RFQ) untuk pemasok Anda—menghemat waktu Anda dan memastikan tim Anda tetap sesuai jadwal.

Fitur terbaik ClickUp

Dashboard Kustom : Analisis ketersediaan persediaan, lacak kehabisan stok, dan pantau tren dalam tampilan yang disesuaikan.

Template Manajemen Persediaan : Konsolidasikan semua data persediaan untuk pemantauan real-time tingkat persediaan, pemesanan ulang, dan detail pemasok menggunakan : Konsolidasikan semua data persediaan untuk pemantauan real-time tingkat persediaan, pemesanan ulang, dan detail pemasok menggunakan template persediaan

Tampilan Tabel ClickUp : Buat tata letak terstruktur untuk mengelola anggaran, persediaan, dan data klien dengan baris dan kolom.

Kalender dan garis waktu : Jadwalkan pengiriman dan tugas secara real-time dengan garis waktu kolaboratif dan kalender sumber daya.

Alat pelaporan: Buat laporan inventaris rinci untuk mengidentifikasi celah efisiensi, hambatan, dan tren guna pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Batasan ClickUp

Mungkin mengalami kinerja yang lebih lambat pada beberapa perangkat seluler.

Fitur yang kompleks dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7 per bulan per pengguna

Bisnis : $12 per bulan per pengguna

Perusahaan : Hubungi kami untuk informasi harga.

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun seharga $7 per anggota per bulan.

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4. 7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Saya menyukai templat, pembuat dasbor, dan semua konten pelatihan yang tersedia. Saya telah mencoba platform lain seperti Asana, Monday.com, dan Trello, dan ClickUp jelas merupakan pilihan terbaik untuk perusahaan konstruksi kami.

Saya menyukai templat, pembuat dasbor, dan semua konten pelatihan yang tersedia. Saya telah mencoba platform lain seperti Asana, Monday.com, dan Trello, dan ClickUp jelas merupakan pilihan terbaik untuk perusahaan konstruksi kami.

2. Buildertrend (Terbaik untuk menyederhanakan manajemen proyek konstruksi)

melalui Buildertrend

Manajemen proyek konstruksi bukanlah hal yang mudah. Antara jadwal yang ketat, pemantauan keuangan, dan menjaga klien tetap terinformasi, mudah merasa kewalahan.

Buildertrend menyederhanakan kekacauan ini dengan menggabungkan manajemen proyek, pelacakan keuangan, dan kolaborasi klien menjadi satu alat yang powerful.

Bayangkan ini: tim Anda di lokasi proyek sedang menunggu pengiriman material, sementara tim kantor Anda sibuk memperbarui anggaran dan jadwal. Dengan platform all-in-one Buildertrend, Anda dapat mengelola jadwal, melacak biaya, dan bahkan berkomunikasi dengan klien secara real-time melalui Portal Klien.

Fitur terbaik Buildertrend

Pastikan tim Anda tetap selaras dengan jadwal, daftar tugas, daftar persediaan , dan catatan harian.

Bandingkan biaya perkiraan dengan biaya aktual, lacak arus kas, dan integrasikan dengan QuickBooks dan Xero.

Berikan klien pembaruan real-time, penandatanganan kontrak, dan visibilitas proyek melalui dasbor terpusat.

Dengan mudah ajukan, setujui, dan lacak perubahan tanpa mengganggu alur kerja.

Bagikan berkas, pesan, dan pembaruan dengan anggota tim dan subkontraktor.

Batasan Buildertrend

Alat keuangan canggih hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk beberapa fitur dibandingkan dengan pesaing.

Kinerja aplikasi seluler dapat ditingkatkan.

Penetapan Harga Buildertrend

Esensial : $399 per bulan

Lanjutan : $699 per bulan

Lengkap: $999 per bulan

Peringkat dan ulasan Buildertrend

G2 : 4. 2/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buildertrend?

Saya menggunakan Buildertrend untuk mengelola perusahaan konstruksi perumahan kami yang beromzet 10 juta per tahun. Saya menemukan bahwa platform ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal dokumentasi. Kami menggunakannya untuk pemilihan material, catatan harian, perkiraan biaya, dan pencatatan data. Sangat bagus.

3. Procore (Pilihan terbaik untuk manajemen konstruksi skala besar)

melalui Procore

Mengelola proyek konstruksi berskala besar melibatkan terlalu banyak aspek yang perlu dikelola—jadwal, anggaran, kepatuhan, dan tumpukan dokumen. Dirancang khusus untuk proyek-proyek kompleks, Procore membantu kontraktor utama, pemilik proyek, dan kontraktor spesialis untuk mempermudah alur kerja mulai dari tahap prakonstruksi hingga penyelesaian proyek.

Dengan platform terpusat Procore, Anda mendapatkan visibilitas real-time terhadap setiap aspek proyek Anda, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih efektif di antara para pemangku kepentingan.

Fitur terbaik Procore

Perangkat lunak manajemen proyek dan tugas terpusat yang menghubungkan tim lapangan dan kantor untuk pembaruan real-time dan pelacakan tugas.

Pengelolaan dokumen memudahkan pengorganisasian berkas dengan kontrol versi dan penyimpanan yang aman.

Manajemen keuangan terintegrasi dengan QuickBooks dan Sage, memastikan pelacakan biaya yang akurat dan perencanaan anggaran.

Alat prakonstruksi mempermudah proses penawaran, perkiraan biaya, dan pengelolaan desain.

Alat manajemen persediaan yang efisien membantu memastikan kepatuhan terhadap inspeksi, daftar periksa, dan pelacakan insiden dalam operasional gudang.

Batasan Procore

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru dan tim yang lebih kecil

Fungsi offline terbatas dan sangat bergantung pada data yang disimpan dalam cache.

Penetapan harga khusus dapat menjadi mahal bagi perusahaan kecil hingga menengah.

Harga Procore

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Procore

G2 : 4. 6/5 (lebih dari 3.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Procore?

Saya memberi judul ulasan saya 'The Instagram of Construction Management' karena menggunakan Procore benar-benar semudah itu. Saya adalah Akuntan Proyek di perusahaan konstruksi di NJ dan menangani semua urusan penagihan. Saya sangat menyukai fitur jadwal nilai dan penagihan terhadap subkontraktor dalam proyek.

Saya memberi judul ulasan saya 'The Instagram of Construction Management' karena menggunakan Procore benar-benar semudah itu. Saya adalah Akuntan Proyek di perusahaan konstruksi di NJ dan menangani semua urusan penagihan. Saya sangat menyukai fitur jadwal nilai dan penagihan terhadap subkontraktor dalam proyek.

Baca Juga: Perangkat Lunak dan Alat Manajemen Pengadaan Terbaik

4. Mandor Kontraktor (Terbaik untuk kontraktor skala kecil hingga menengah)

melalui Mandor Kontraktor

Keterbatasan anggaran tidak seharusnya mengorbankan efisiensi. Contractor Foreman menawarkan fitur manajemen konstruksi yang kuat dengan harga terjangkau, terutama ditujukan untuk kontraktor kecil yang membutuhkan alat yang komprehensif tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Rentang fungsionalitasnya yang luas—mulai dari pelacakan keuangan hingga penjadwalan proyek—dibungkus dalam platform yang intuitif yang berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda.

Manajer Proyek Kontraktor dengan fitur terbaik

Mempermudah pengelolaan proyek dengan diagram Gantt, penjadwalan, dan catatan harian.

Menyediakan alat keuangan bawaan, termasuk penagihan gaya AIA dan pelacakan biaya secara real-time.

Termasuk formulir dan daftar periksa yang dapat disesuaikan untuk inspeksi, rapat keselamatan, dan pengajuan.

Menyediakan geofencing dan pelacakan waktu berbasis GPS untuk pemantauan tenaga kerja yang akurat.

Mendukung integrasi QuickBooks dan akses API untuk alur kerja yang lancar.

Batasan Mandor Kontraktor

Fitur penjadwalan dapat terasa terpisah-pisah dan memerlukan penyempurnaan.

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan platform lain

Masalah kinerja aplikasi seluler, terutama terkait dengan pengunggahan foto.

Tidak ada mode offline untuk akses data di lokasi terpencil.

Penetapan Harga Mandor Kontraktor

Dasar : $49 per bulan

Standar : $79 per bulan

Plus : $125 per bulan

Pro : $166 per bulan

Tanpa Batas: $249 per bulan

Peringkat dan ulasan Mandor Kontraktor

G2 : 4. 5/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (690+ ulasan)

5. Xero (Pilihan terbaik untuk usaha kecil yang membutuhkan solusi akuntansi yang dapat diskalakan)

melalui Xero

Mengelola keuangan dalam industri konstruksi bukanlah hal yang mudah—menyeimbangkan biaya proyek, melacak pengeluaran, dan mencocokkan faktur seringkali terasa seperti sebuah proyek tersendiri. Xero hadir sebagai solusi akuntansi berbasis cloud yang dirancang khusus untuk membantu bisnis konstruksi mengatasi tantangan-tantangan ini dengan lebih efisien.

Integrasinya dengan aplikasi khusus konstruksi seperti WorkflowMax memudahkan pelacakan proyek dan pengelolaan biaya, sementara aplikasi seluler yang ramah pengguna memastikan Anda dapat menangani tugas-tugas, bahkan dari lokasi proyek.

Fitur terbaik Xero

Akses tak terbatas bagi pengguna ke semua paket harga

Terhubung dengan lebih dari 21.000 lembaga keuangan untuk memudahkan impor transaksi bank.

Aplikasi seluler untuk pengelolaan pengeluaran saat bepergian dengan fitur pemindaian bukti pembayaran.

Integrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi, termasuk WorkflowMax dan Gusto

Fitur pelaporan keuangan seperti laporan laba/rugi dan piutang yang sudah jatuh tempo

Batasan Xero

Paket pemula membatasi faktur dan tagihan (masing-masing 20 dan 5).

Hanya mendukung satu organisasi per langganan.

Fitur-fitur canggih seperti pelacakan proyek dan klaim pengeluaran memerlukan paket langganan yang paling mahal.

Tidak ada dukungan telepon langsung, hanya mengandalkan bantuan online.

Harga Xero

Paket Awal : $29 per bulan

Standar : $46 per bulan

Premium: $69 per bulan

Ulasan dan penilaian Xero

G2 : 4. 3/5 (710+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (3.100+ ulasan)

Baca Juga: Template Manajemen Konstruksi Gratis

📮 Wawasan: Survei kami menemukan bahwa pekerja pengetahuan rata-rata memiliki 6 koneksi harian di tempat kerja mereka. Hal ini kemungkinan melibatkan pertukaran pesan bolak-balik melalui email, Chat, dan alat manajemen proyek. Bagaimana jika Anda bisa mengumpulkan semua percakapan ini di satu tempat? Dengan ClickUp, Anda bisa! Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda dan tim Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

6. Sortly (Pilihan terbaik untuk usaha konstruksi kecil dengan kebutuhan inventaris yang sederhana)

melalui Sortly

Memantau alat, peralatan, dan persediaan merupakan tantangan umum bagi bisnis konstruksi. Mulai dari alat yang hilang hingga kehabisan bahan penting di tengah proyek, pengelolaan persediaan dapat dengan cepat mengacaukan jadwal dan anggaran.

Sortly menawarkan solusi manajemen inventaris yang sederhana namun powerful, dirancang khusus untuk bisnis konstruksi kecil yang membutuhkan pengelolaan aset secara efisien tanpa kerumitan sistem enterprise.

Sortly memudahkan pengelolaan inventaris dengan fitur-fitur seperti pembangkitan kode QR, pemberitahuan stok, dan pelacakan real-time di berbagai perangkat.

Fitur terbaik Sortly

Buat kode QR dan kode batang untuk pelacakan yang mudah terhadap alat dan bahan.

Atur peringatan persediaan minimum untuk menghindari keterlambatan yang mahal atau kehabisan stok.

Unggah foto beresolusi tinggi untuk mendokumentasikan barang secara visual.

Sinkronisasi real-time antar perangkat untuk pembaruan yang akurat dari tim lapangan.

Antarmuka ramah seluler untuk mengelola persediaan di lokasi atau saat bepergian.

Batasan Sortly

Rencana gratis membatasi entri hingga 100 item dan menawarkan kustomisasi minimal.

Fitur-fitur canggih seperti integrasi pemindai eksternal memerlukan paket berlangganan tingkat atas.

Tidak ideal untuk operasi berskala besar dengan kebutuhan persediaan yang kompleks.

Harga Sortly

Gratis

Lanjutan : $24 per bulan

Ultra : $74 per bulan

Premium : $149 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Sortly

G2 : 4. 4/5 (25 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (720+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sortly?

Sortly sangat mudah digunakan. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan juga tersedia di komputer agar asisten saya dapat mengelola persediaan seragam dan peralatan kami.

Sortly sangat mudah digunakan. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan juga tersedia di komputer sehingga asisten saya dapat mengelola persediaan seragam dan peralatan kami.

🧠 Tahukah Anda: Tembok Besar China, salah satu proyek konstruksi terbesar di dunia, membutuhkan pengelolaan sumber daya yang teliti selama berabad-abad. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton batu bata, batu, dan tanah digunakan—tanpa sistem inventaris modern!

7. Zoho Inventory (Pilihan terbaik untuk bisnis yang mengelola pesanan multi-saluran)

melalui Zoho Inventory

Mengelola persediaan di berbagai saluran sambil menjaga akurasi dapat menjadi tantangan, terutama di industri konstruksi, di mana pelacakan persediaan dan organisasi gudang sangat penting.

Zoho Inventory memudahkan proses ini dengan menyediakan platform terpusat untuk mengelola pesanan, melacak persediaan, dan terintegrasi secara mulus dengan alat seperti Shopify, Amazon, dan Zoho CRM.

Baik itu melacak suku cadang, memantau persediaan di seluruh gudang, atau mengotomatisasi faktur yang sesuai dengan GST, Zoho Inventory menyediakan alat yang diperlukan untuk menjaga bisnis berjalan dengan efisien.

Fitur terbaik Zoho Inventory

Pantau persediaan di beberapa gudang dengan visibilitas terpusat.

Buat faktur dan nota pengiriman yang sesuai dengan peraturan GST dengan mudah.

Integrasi secara mulus dengan platform eCommerce seperti Shopify dan Etsy

Gunakan pemindaian barcode untuk mempermudah pelacakan barang dan mengurangi kesalahan.

Akses laporan persediaan real-time untuk meningkatkan pengambilan keputusan.

Batasan Zoho Inventory

Kemampuan offline yang terbatas dapat menghambat operasional di daerah dengan koneksi internet yang lemah.

Paket dasar menawarkan fitur dasar, yang membatasi skalabilitas untuk bisnis yang sedang berkembang.

Fitur-fitur canggih seperti barang komposit dan pengelolaan gudang multi-lokasi hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga Zoho Inventory

Edisi Gratis

Edisi Standar : $29 per bulan

Edisi Profesional : $79 per bulan

Edisi Premium: $129 per bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Inventory

G2 : 4. 3/5 (95+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 400 ulasan)

8. Sage 50 Accounting (Pilihan terbaik untuk usaha konstruksi skala kecil dan menengah)

melalui Sage

Mengelola keuangan yang kompleks, penggajian, dan manajemen persediaan dapat membebani bisnis konstruksi. Sage 50 Accounting menawarkan fitur khusus industri, seperti pelacakan persediaan canggih dan perhitungan biaya proyek, untuk profesional konstruksi yang harus mengelola sumber daya secara efisien dan tetap mengontrol anggaran.

Fitur terbaik Sage 50 Accounting

Kelola persediaan dengan pelacakan canggih, termasuk perhitungan biaya FIFO/LIFO dan pelacakan serial.

Kelola anggaran proyek dengan alat seperti perhitungan biaya proyek canggih dan pelaporan tingkat fase.

Otomatisasi rekonsiliasi bank dan pengelolaan faktur untuk mengurangi upaya manual.

Integrasikan secara mulus dengan sistem penggajian untuk mempermudah pengelolaan karyawan.

Buat laporan keuangan yang andal dengan pelacakan dan peramalan berdasarkan departemen.

Batasan Sage 50 Accounting

Perangkat lunak berbasis desktop mungkin membatasi aksesibilitas dibandingkan dengan solusi berbasis cloud.

Fitur-fitur canggih seperti dukungan multi-pengguna memerlukan paket berlangganan tingkat atas, yang dapat meningkatkan biaya.

Antarmuka mungkin terasa ketinggalan zaman bagi pengguna yang terbiasa dengan platform cloud modern.

Harga Sage 50 Akuntansi

Pro Accounting : $61,92 per bulan

Akuntansi Premium : $103,92 per bulan per pengguna

Akuntansi Kuantum: $177,77 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Sage 50 Accounting

G2 : 3. 9/5 (140+ ulasan)

Capterra: 3. 9/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sage 50?

Sage 50 cloud accounting sangat membantu bagi kami para profesional akuntansi; sistem ini memudahkan pekerjaan kami, mudah diimplementasikan, dan mudah diintegrasikan dengan Layanan Pelanggan yang memiliki berbagai fitur dan frekuensi penggunaan.

Sage 50 cloud accounting sangat membantu bagi kami para profesional akuntansi; sistem ini memudahkan pekerjaan kami, mudah diimplementasikan, dan mudah diintegrasikan dengan Layanan Pelanggan yang memiliki berbagai fitur dan frekuensi penggunaan.

9. QuickBooks Online (Pilihan terbaik untuk bisnis konstruksi skala kecil hingga menengah)

melalui QuickBooks Online

Perusahaan konstruksi membutuhkan alat untuk mengelola perhitungan biaya proyek, keuntungan proyek, dan manajemen kontraktor secara efektif. QuickBooks Online dapat membantu mereka dalam hal ini.

Solusi akuntansi ini dirancang khusus untuk profesional konstruksi, memungkinkan mereka untuk menyederhanakan operasional, mengotomatisasi penagihan, dan memperoleh wawasan keuangan yang lebih mendalam. Integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga seperti Buildertrend dan Knowify semakin memperkuat pengelolaan proyek dan biaya.

Fitur terbaik QuickBooks Online

Mengotomatisasi penagihan dan pengumpulan pembayaran untuk meningkatkan arus kas.

Menyediakan alat perhitungan biaya proyek untuk memantau keuntungan proyek secara real-time.

Termasuk laporan yang dapat disesuaikan untuk analisis mendalam mengenai pengeluaran, laba, dan sumber pendapatan.

Menyediakan layanan manajemen kontraktor dengan penyiapan formulir pajak yang disederhanakan dan pelacakan pengeluaran.

Aplikasi seluler memastikan akses ke data keuangan dari lokasi mana pun.

Batasan QuickBooks Online

Membutuhkan langganan terpisah untuk mengelola beberapa bisnis.

Fitur-fitur canggih seperti pengelolaan inventaris dan penagihan massal hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Intervensi manual seringkali diperlukan untuk mengintegrasikan dengan layanan penggajian non-Intuit.

Harga QuickBooks Online

Paket Sederhana : $17,50 per bulan

Paket Dasar : $32,50 per bulan

Plus : $49,50 per bulan

Lanjutan: $117,50 per bulan

Ulasan dan penilaian QuickBooks Online

G2 : 4.0/5 (3.390+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (7.830+ ulasan)

10. AlignBooks (Terbaik untuk usaha kecil dan UMKM)

melalui AlignBooks

Baik Anda mengelola persediaan di toko kelontong atau memproses gaji di bisnis berbasis layanan, AlignBooks menawarkan perangkat lunak ERP dan akuntansi berbasis cloud yang skalabel, dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencari solusi yang dapat disesuaikan dan ramah anggaran.

Dengan modul yang mencakup penjualan, penagihan, persediaan, penggajian, dan lainnya, sistem ini membantu menyederhanakan proses bisnis yang kompleks di berbagai industri, mulai dari ritel hingga manufaktur. Versi offline dan online-nya juga memastikan fleksibilitas bagi bisnis dengan kebutuhan infrastruktur yang bervariasi.

Fitur terbaik AlignBooks

Modul terintegrasi untuk penjualan, penagihan, persediaan, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya.

Dashboard dan laporan yang dapat disesuaikan untuk wawasan keuangan

Alat penagihan GST otomatis dan alat kepatuhan pajak

Dukungan untuk beberapa perusahaan dengan opsi deployment offline dan online.

Integrasi yang mulus dengan alat pihak ketiga seperti Razorpay, Shopify, dan Google Maps

Batasan AlignBooks

Desain antarmuka pengguna (UI) mungkin terasa ketinggalan zaman bagi pengguna modern.

Skalabilitas terbatas untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang kompleks.

Responsivitas dan waktu penyelesaian layanan pelanggan dapat bervariasi.

Penetapan Harga AlignBooks

Harga khusus

Peringkat dan ulasan AlignBooks

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Mencari alat tambahan untuk membantu Anda? Berikut ini beberapa alat yang tidak masuk dalam daftar 10 teratas, tetapi memiliki fitur unik yang dapat berguna bagi Anda:

Fieldwire : Menghubungkan tim lapangan dengan staf kantor melalui manajemen tugas real-time, memungkinkan pembaruan yang lancar, penandaan rencana, dan pelacakan material secara langsung di lokasi.

Knowify : Terintegrasi dengan QuickBooks dan menyediakan alat untuk melacak biaya tenaga kerja, anggaran, dan kemajuan pekerjaan.

Buildxact: Memudahkan proses perhitungan biaya bagi kontraktor dengan mengintegrasikan perencanaan material, katalog pemasok, dan pelacakan proyek ke dalam satu platform yang ramah pengguna.

