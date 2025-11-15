Bagaimana Cara Mengintegrasikan Alat Manajemen Proyek dengan Platform Pesan?

Ini adalah pandangan yang berani: Pekerjaan saat ini bermasalah.

Lebih dari 60% waktu kita terbuang untuk berbagi, mencari, dan memperbarui data proyek di antara alat-alat yang terpisah. Akibatnya? Waktu terbuang dan produktivitas menurun.

Namun, dengan mengintegrasikan alat manajemen proyek dengan platform pesan instan, Anda dapat menciptakan ruang kerja terintegrasi yang mengonsolidasikan pembaruan, tugas, dan percakapan.

Bayangkan dapat mendapatkan pembaruan tentang jadwal proyek, status, atau hambatan hanya dengan mengajukan pertanyaan. Itulah yang disebut kenyamanan sejati!

Dalam artikel ini, kami akan membahas cara mengintegrasikan alat manajemen proyek dengan platform pesan dan menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses tersebut.

Pertukaran pendapat di Reddit antara seorang pendiri startup dan seorang profesional menyoroti kelemahan dalam manajemen proyek modern.

Ya, tugas-tugas dalam pesan sering hilang. Tapi pertanyaannya lebih tentang bagaimana Anda akan membuatnya mudah untuk menghindari hal itu. Misalnya, saya menerima pesan iMessage dengan tugas yang harus dilakukan. Apa alur kerja Anda untuk memindahkan tugas tersebut dari iMessages ke dalam aplikasi?

Ini adalah celah yang sering diidentifikasi oleh manajer proyek antara alat komunikasi dan perangkat lunak manajemen proyek, yang mengakibatkan tindakan penting terjebak dalam obrolan.

Solusi untuk masalah ini adalah mengintegrasikan alat manajemen proyek Anda dengan platform pesan, yang mengatasi tiga masalah besar:

✅ Sentralisasikan semua komunikasi di saluran khusus, sehingga lebih mudah melacak kemajuan dan tetap sejalan.

✅ Kurangi pergantian konteks dengan mengelola pembaruan, membuat rencana proyek, menugaskan tugas, dan mengakses file tanpa perlu meninggalkan platform komunikasi Anda.

✅ Kirimkan notifikasi otomatis dari perangkat lunak manajemen proyek Anda ke aplikasi pesan untuk tetap terupdate dengan tenggat waktu, mengurangi tugas berulang, hambatan, atau perubahan tugas.

✅ Tingkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dengan memberikan mereka visibilitas terhadap kemajuan proyek dan mengelola pembaruan proyek secara langsung melalui saluran yang sudah familiar.

✅ Mendorong kolaborasi di tempat kerja dengan memberikan akses kepada seluruh tim ke pembaruan dan dokumen bersama di satu tempat.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, thread, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan untuk mengakses informasi tersebut di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan tetap relevan dan mudah diakses. Lihat demonya di sini. 👇🏼

Platform Pesan yang Umum Digunakan untuk Diintegrasikan

Obrolan memiliki nilai yang lebih besar daripada yang sering kita sadari.

Ini adalah ruang di mana rencana berubah, prioritas berkembang, dan tujuan proyek didefinisikan ulang. Ketika percakapan ini tidak didokumentasikan, hal ini menciptakan ketidakselarasan antara tim dan kepemimpinan.

Itulah mengapa mengintegrasikan platform pesan yang paling efektif sangat penting untuk sinkronisasi real-time. Berikut adalah platform-platform yang paling umum untuk difokuskan:

1. Microsoft Teams (Terbaik untuk alur kerja Microsoft 365 yang terintegrasi)

melalui Microsoft Teams

Bagi perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem Microsoft, Teams menawarkan tingkat integrasi yang paling mendalam. Untuk mengintegrasikan dengan alat seperti Project for the web atau Planner, Anda cukup menambahkannya sebagai tab baru langsung di dalam saluran Teams.

Ini mengubah saluran menjadi pusat proyek sejati di mana penyimpanan file (OneDrive/SharePoint), percakapan, dan daftar tugas resmi semuanya berada di layar yang sama. Tujuannya adalah kesatuan total: Anda tidak perlu meninggalkan antarmuka Teams untuk memperbarui status tugas atau memeriksa peta jalan.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Integrasi mendalam dengan Microsoft 365 untuk kolaborasi penulisan file yang lancar dan sinkronisasi kalender dengan Outlook.

Fitur keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan yang diwajibkan oleh industri yang diatur.

Komunikasi terpadu yang menggabungkan obrolan berkelanjutan, konferensi video, dan solusi telepon berbasis cloud lengkap (dengan Teams Phone)

Peningkatan produktivitas bertenaga AI melalui Microsoft Copilot untuk ringkasan rapat dan ekstraksi item tindakan otomatis.

Batasan Microsoft Teams

Kurva pembelajaran yang curam akibat struktur multi-level yang kompleks dari Teams, Channels, dan Chats.

Aplikasi ini dapat memakan banyak sumber daya, yang dapat menyebabkan kinerja yang lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih tinggi.

Pengalaman terbaik seringkali memerlukan penggunaan aplikasi desktop, karena versi browser dapat memiliki keterbatasan dalam fungsionalitasnya.

Tingkat gratis memiliki batasan waktu yang ketat untuk pertemuan grup dan batas penyimpanan yang lebih rendah.

Harga Microsoft Teams

Tersedia sebagai bagian dari langganan Microsoft 365.

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Teams?

Seorang pengguna mengatakan:

Dengan platform ini, Anda dapat melakukan panggilan video dan mengadakan pertemuan untuk keperluan kerja maupun sekolah. Platform ini juga memungkinkan Anda berbagi file, mengelola tugas, dan mengkoordinasikan kalender dengan rekan kerja, semuanya dalam satu aplikasi. Menurut saya, platform ini sangat cocok untuk menjadwalkan rapat kerja ketika tim perlu bertemu secara remote, sehingga tidak perlu bepergian ke kantor. Hal ini terutama berguna ketika peserta berada di berbagai belahan dunia, karena dapat menghemat waktu dan biaya. Microsoft Teams cukup mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik.

💡 Tips Pro: Ingin meningkatkan cara tim Anda berkomunikasi dan berkolaborasi? Blog Microsoft Teams Pros and Cons menguraikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diwaspadai untuk membantu Anda memilih platform yang tepat dengan percaya diri.

2. Slack (Terbaik untuk mengubah percakapan menjadi tugas)

melalui Slack

Slack sangat disukai karena integrasinya, karena alat ini dirancang sebagai sistem saraf pusat untuk semua aplikasi terpisah Anda. Integrasi dengan alat manajemen proyek seperti Asana, ClickUp, atau Jira biasanya dilakukan melalui App Directory, yang hanya membutuhkan beberapa klik.

Kasus penggunaan terbaik adalah mengubah obrolan menjadi tindakan: seorang anggota tim dapat menggunakan perintah pintasan atau reaksi emoji untuk langsung mengubah pesan (“Apakah ada yang bisa mengikuti perkembangan penawaran klien?”) menjadi kartu tugas, memastikan setiap tindakan tercatat tanpa meninggalkan thread obrolan.

Fitur terbaik Slack

Saluran dan thread untuk diskusi terorganisir dan terfokus tentang proyek dan topik.

Integrasi aplikasi yang luas dengan ribuan aplikasi pihak ketiga dan pembuat alur kerja yang kuat untuk otomatisasi.

Slack Connect memungkinkan saluran aman dan khusus untuk berkolaborasi dengan lancar bersama mitra eksternal.

Huddles dan Clips memungkinkan pertemuan audio spontan dan pesan video/audio singkat yang dapat direkam.

Batasan Slack

Rencana gratis membatasi riwayat pesan hingga 90 hari , sehingga percakapan yang lebih lama tidak dapat diakses tanpa melakukan upgrade.

Volume pesan yang tinggi di saluran aktif dapat menyebabkan kelebihan informasi dan gangguan

Kualitas panggilan suara dan video bawaan terkadang dianggap kurang andal dibandingkan dengan alat khusus seperti Zoom.

Harga Slack

Gratis: $0 per pengguna/bulan

Pro: $8,75 per pengguna/bulan

Business+: $15 per pengguna/bulan

Enterprise Grid: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (lebih dari 30.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (25.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Seorang pengguna mengatakan:

Slack menawarkan komunikasi yang canggih, modern, dan kolaboratif yang menghubungkan kelompok/tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan platform mudah diakses untuk komunikasi chat sehari-hari. Integrasi yang mudah menjadi alasan utama kami memilih Slack, kami menghubungkannya dengan Asana untuk mengoordinasikan kolaborasi proyek, melacak penyelesaian tugas, dan mengelola jadwal proyek. Dukungan pelanggan menyediakan panduan berguna untuk mengimplementasikan perangkat lunak di berbagai perangkat seperti komputer kerja dan ponsel pribadi, yang memberikan fleksibilitas akses dari mana saja. Menggunakan Slack setiap hari memberikan berbagai manfaat seperti berbagi berita dan informasi yang akurat, transfer file yang aman, dan pengiriman komunikasi yang lebih cepat.

📖 Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Slack di Tempat Kerja

3. Zoom Chat (Terbaik untuk memantau status proyek di antara rapat)

melalui Zoom

Meskipun Zoom dikenal karena fitur videonya, fitur obrolannya dirancang untuk menjaga momentum setelah pertemuan. Integrasi dengan alat manajemen proyek dilakukan melalui Zoom App Marketplace.

Rute integrasi termudah adalah menggunakan Zoom Chat sebagai pusat notifikasi: Anda menghubungkan aplikasi seperti Trello atau Asana sehingga pembaruan tugas (misalnya, “Tugas X telah selesai” atau “Deadline diubah”) muncul sebagai notifikasi real-time langsung di saluran obrolan proyek spesifik Anda. Hal ini menjaga status proyek tetap terlihat di tempat tim Anda sudah berobrol.

Fitur terbaik Zoom Chat

Integrasi rapat yang mulus untuk langsung mengubah obrolan apa pun menjadi rapat video atau panggilan telepon.

Obrolan dan saluran yang terus menerus untuk percakapan terorganisir dengan kemampuan pencarian penuh dan balasan berurutan.

Integrasi AI Companion untuk ringkasan berbasis AI dari percakapan panjang dan tindakan otomatis.

Integrasi dengan Zoom Docs dan Tasks, memungkinkan pesan obrolan diubah langsung menjadi item proyek kolaboratif.

Batasan Zoom Chat

Fungsi pesan paling kuat dan efisien secara biaya ketika digabungkan dengan atau digunakan bersama alat-alat Zoom Workplace lainnya.

Ekosistem aplikasi ini kurang luas dan kurang matang dibandingkan dengan perpustakaan yang ditawarkan oleh pesaing seperti Slack dan Teams.

Saat ini, alat ini masih dianggap sebagai alat konferensi video, yang menyebabkan tingkat adopsi yang lebih rendah untuk fungsi obrolannya.

Harga Zoom Chat

Basic (Gratis)

Pro: $13,33 per pengguna/bulan

Bisnis: $18,32 per pengguna/bulan

Business Plus / Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zoom Chat

G2: 4.5/5 (lebih dari 40.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoom Chat?

Seorang pengguna mengatakan:

Di dalam organisasi kami, kami telah menjadikan Zoom Workplace sebagai inti dari upaya kolaborasi digital kami. Platform ini memungkinkan kami untuk berpindah dengan lancar antara rapat video, ruang kerja bersama, dan tugas manajemen proyek, sambil tetap mempertahankan konteks pembicaraan kami. Berkat integrasi ini, kami tidak lagi menghadapi fragmentasi alat yang pernah mengganggu produktivitas kami.

Di dalam organisasi kami, kami telah menjadikan Zoom Workplace sebagai inti dari upaya kolaborasi digital kami. Platform ini memungkinkan kami untuk berpindah dengan lancar antara rapat video, ruang kerja bersama, dan tugas manajemen proyek, sambil tetap mempertahankan konteks pembicaraan kami. Berkat integrasi ini, kami tidak lagi menghadapi fragmentasi alat yang pernah mengganggu produktivitas kami.

👋🏾 Ingin belajar cara melacak tugas dengan lebih baik? Tonton video ini!

4. Discord (Terbaik untuk pemberitahuan status sederhana dan instan pada tim yang tersebar)

melalui Discord

Discord adalah platform yang informal namun powerful untuk komunikasi cepat, dan integrasinya biasanya bergantung pada alat otomatisasi seperti Zapier atau Webhooks kustom.

Karena tidak memiliki direktori aplikasi bawaan yang besar seperti Slack, integrasi sering kali berarti mengatur koneksi satu arah: ketika tugas diperbarui di alat proyek Anda (seperti ProjectManager atau Trello), pesan notifikasi sederhana secara otomatis dikirim ke saluran Discord tertentu.

Ini sangat cocok untuk tim yang terdesentralisasi yang membutuhkan pemberitahuan status ringan dan instan di platform komunikasi pilihan mereka.

Fitur terbaik Discord

Saluran suara yang selalu aktif memungkinkan pengguna untuk bergabung secara instan untuk kolaborasi atau pertanyaan cepat.

Riwayat pesan tak terbatas pada paket gratis, keunggulan utama dibandingkan pesaing.

Alat yang berorientasi pada komunitas yang menggunakan sistem peran yang canggih untuk mengelola kelompok besar dan menetapkan izin yang detail.

Berbagi media berkualitas tinggi yang mendukung streaming HD dan berbagi layar dengan latensi rendah.

Batasan Discord

Kurangnya fokus bisnis berarti branding, terminologi, dan atmosfernya seringkali tidak sesuai untuk lingkungan formal.

Integrasi resmi terbatas dengan alat CRM inti, HR, dan manajemen proyek.

Batasan ukuran file rendah pada paket gratis (25 MB) dan terbatas bahkan pada paket berbayar.

Penawaran keamanan dan kepatuhan tidak setara dengan alat tingkat perusahaan seperti Slack dan Teams

Harga Discord

Gratis

Nitro Basic: $2,99 per bulan

Nitro: $9,99 per bulan

Ulasan dan penilaian Discord

G2: 4. 6/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Discord?

Seorang pengguna mengatakan:

Discord adalah gerbang menuju kemungkinan tak terbatas. Ada ribuan server yang dapat Anda ikuti, dengan Program sebagai pusatnya. Saya jamin ada server untuk segala hal yang Anda minati. Gaming, Olahraga, Musik, ada server untuk itu. Ini benar-benar penerus spiritual dari pesan instan! Anda dapat menghubungkan media sosial Anda. Anda dapat menghubungkan email Anda. Discord menawarkan dukungan bagi yang membutuhkan DAN mudah digunakan. Semua ini sepenuhnya gratis! Anda tidak perlu membayar apa pun untuk menggunakan Discord!

5. Google Chat (Pilihan terbaik untuk pembuatan tugas kontekstual di dalam Google Workspace)

melalui Google Workspace

Integrasi dengan Google Chat paling optimal saat memanfaatkan fitur otomatisasi yang tersedia dalam ekosistem Google Workspace atau terhubung melalui alat seperti Zapier. Tujuannya adalah untuk menjaga diskusi proyek tetap terhubung dengan dokumen dan tugas Anda. Anda dapat membuat “Spaces” (obrolan grup) untuk proyek tertentu dan mengundang “Bots” untuk mengelola integrasi.

Fungsi utama adalah sinkronisasi data: bot dapat secara otomatis memperbarui tugas di Asana setiap kali perintah diberikan di Chat Space, atau mengirim pemberitahuan saat dokumen penting diubah di Google Drive, memastikan percakapan dan pekerjaan selalu terhubung.

Fitur terbaik Google Chat

Integrasi asli Google Workspace untuk koneksi instan ke Drive , Docs , dan Meet

Pengalaman terpadu Gmail berarti obrolan dapat diintegrasikan langsung ke dalam tab web Gmail .

Riwayat pesan yang selalu aktif menyediakan riwayat percakapan tak terbatas dan dapat dicari tanpa biaya tambahan.

Pencarian dan ringkasan yang didukung oleh AI menggunakan Gemini AI untuk menyediakan ringkasan percakapan dan meningkatkan fungsi pencarian.

Batasan Google Chat

Nilai mandiri yang terbatas karena potensi penuhnya sangat bergantung pada pengguna juga menggunakan produk Google Workspace lainnya.

Ekosistem aplikasi jauh lebih kecil dan kurang matang dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Slack dan Teams .

Antarmuka sering dianggap lebih fungsional dan kurang dapat disesuaikan atau menarik secara visual dibandingkan dengan Slack’s

Kolaborasi dengan tamu eksternal harus dilakukan di ruang terpisah “Space” daripada bagian obrolan utama.

Harga Google Chat

Gratis

Paket Bisnis Pemula: $6 per pengguna/bulan

Tarif Bisnis: $12 per pengguna/bulan

Business Plus: $18 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Google Chat

G2: 4.5/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Chat?

Seorang pengguna mengatakan :

Saya sangat menyukai bagaimana semua fitur di Google Workspace terhubung dan sangat mudah digunakan. Memiliki Gmail, Drive, Docs, Google Meet, dan Kalender dalam satu platform membuat kolaborasi menjadi lebih lancar. Yang paling saya sukai adalah beberapa orang dapat mengedit file secara real-time, dan semuanya secara otomatis disimpan ke cloud. Hal ini juga membantu saya dalam mengatur pekerjaan saat bekerja dengan tim.

💡 Tips Pro: Jika berpindah antara Google Chat dan aplikasi lain memperlambat tim Anda, Google Chat Alternatives to Scale Up Team Communication menawarkan alat yang lebih cepat dan terintegrasi untuk membantu tim jarak jauh mengelola pembaruan, umpan balik, dan file dalam satu tempat.

6. RingCentral (Terbaik untuk menghubungkan panggilan klien + konteks ke tugas internal)

melalui RingCentral

Keunggulan RingCentral adalah mengintegrasikan semua komunikasi eksternal dan internal (telepon, video, dan obrolan). Tujuan integrasinya adalah memastikan bahwa komunikasi dengan klien atau prospek yang direkam melalui telepon atau SMS tidak terputus dari manajemen tugas internal.

Anda dapat menghubungkan RingCentral dengan alat proyek dan CRM seperti Jira atau ClickUp sehingga tindakan tercatat secara otomatis: misalnya, pesan suara terkait proyek dapat memicu tugas baru di Jira, atau catatan yang diambil selama panggilan klien dapat dicatat sebagai komentar pada tugas di ClickUp. Hal ini menghubungkan dialog eksternal dengan tindakan internal.

Fitur terbaik RingCentral

Komunikasi terpadu sejati yang menggabungkan sistem telepon bisnis lengkap ( VoIP ), pesan tim, dan pertemuan video HD dalam satu platform.

Fitur telepon perusahaan termasuk penanganan panggilan canggih, IVR , pemantauan panggilan, dan analisis bisnis lengkap.

Pengelolaan tugas dan catatan yang terintegrasi untuk membuat dan menugaskan tugas langsung di dalam obrolan tim.

Video berkualitas tinggi dan fitur AI seperti transkripsi langsung, wawasan real-time, dan papan tulis digital.

Batasan RingCentral

Biaya awal yang lebih tinggi karena tidak ada rencana gratis yang sesungguhnya, dan tingkatan berbayar umumnya dimulai dengan harga per pengguna yang lebih tinggi.

Antarmuka obrolan sering dianggap kurang rapi dan intuitif dibandingkan dengan platform obrolan khusus seperti Slack

Akses fitur berjenjang berarti fitur bisnis penting seperti integrasi CRM hanya tersedia untuk paket Advanced dan Ultra yang lebih mahal.

Harga RingCentral

Core: $20 per pengguna/bulan

Lanjutan: $25 per pengguna/bulan

Ultra: $35 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian RingCentral

G2: 4. 4/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RingCentral?

Seorang pengguna mengatakan:

Manajer tugas memungkinkan saya untuk memantau alur kerja di berbagai departemen dan tim dengan efektif. Fitur rapat tepat seperti yang kami butuhkan untuk menjaga momentum di sisi bisnis. Saya sangat menyukai fungsi obrolan, dan GIF-nya menambahkan sentuhan yang menyenangkan dan santai. Akses ke berbagai opsi telepon dan IVR memungkinkan kami terus berkembang tanpa pernah melewatkan panggilan. Layanan dukungan pelanggan hanya sebatas panggilan telepon atau tiket. Selalu ramah dan teliti.

Catatan: Semua platform di atas didukung dalam lebih dari 1.000 integrasi ClickUp, memudahkan Anda untuk menghubungkan percakapan, rapat, dan data proyek dalam satu tempat. Perangkat lunak all-in-one ClickUp membantu tim proyek meningkatkan kolaborasi tim dan mengubah pesan apa pun menjadi tugas dengan penugas, batas waktu, dan konteks langsung dari Slack, Microsoft Teams, atau alat lain.

Bagi kami, memiliki visibilitas proyek yang dapat mengakomodasi semua gaya belajar dan preferensi sangatlah penting. ClickUp juga memungkinkan integrasi dengan Slack dan Gmail, sehingga pekerjaan kami tetap terorganisir dengan baik dari satu platform ke platform lainnya.

Bagi kami, memiliki visibilitas proyek yang dapat mengakomodasi semua gaya belajar dan preferensi sangatlah penting. ClickUp juga memungkinkan integrasi dengan Slack dan Gmail, sehingga pekerjaan kami tetap terorganisir dengan baik dari satu platform ke platform lainnya.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik

Anda dapat menghubungkan percakapan dengan tindakan dan menjaga kolaborasi real-time di antara seluruh tim Anda hanya dengan beberapa langkah cerdas. Berikut cara mengintegrasikan alat manajemen tugas dengan platform pesan tanpa perlu melakukan perubahan teknologi yang besar.

Langkah 1: Pilih alat manajemen proyek yang tepat

Sebelum mempertimbangkan integrasi, langkah pertama adalah memilih alat manajemen proyek yang efektif untuk memastikan kesuksesan proyek jangka panjang tim Anda. Keputusan ini akan menentukan seberapa baik tim Anda dapat berkolaborasi dan beradaptasi saat prioritas berubah.

Menurut laporan Pulse of the Profession dari Project Management Institute, tim yang berkinerja tinggi secara konsisten menekankan tiga hal: praktik manajemen proyek yang kuat, dukungan dari pimpinan, dan perencanaan sumber daya yang fleksibel 🏆.

Bagaimana hal itu diterapkan dalam praktik?

Manajer proyek Anda dilengkapi dengan alat yang mendukung pengambilan keputusan secara real-time.

Pihak berkepentingan memiliki akses untuk melihat data proyek, pembaruan, dan risiko.

Seluruh tim dapat dengan cepat mengalihkan sumber daya atau memperbarui prioritas tanpa kehilangan konteks.

Semua ini dimulai dengan memilih alat yang memungkinkan tingkat kematangan tersebut. Perangkat lunak manajemen proyek yang baik harus menawarkan:

✅ Komunikasi real-time dan pemberitahuan saat jadwal proyek berubah atau tugas selesai.

✅ Kemampuan untuk menugaskan tugas, meninggalkan komentar, dan menandai anggota tim langsung dalam tugas.

✅ Integrasi asli dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, seperti Microsoft Teams, Slack, dan Google Chat

✅ Otomatisasi yang mengurangi kebutuhan untuk pengecekan status dan tindak lanjut manual.

Bagaimana cara melakukannya dengan ClickUp? ClickUp dirancang dengan fleksibilitas ini dalam pikiran. Integrasi ClickUp-Slack memungkinkan Anda membuat tugas langsung dari pesan, secara otomatis mengirim pembaruan status tugas ke saluran Slack, dan menghubungkan percakapan ke tugas yang sedang dibahas.

Otomatiskan pembaruan tugas dari ClickUp langsung ke Slack

Bagi pengguna Microsoft, mengintegrasikan ClickUp ke Microsoft Teams memungkinkan Anda melihat detail tugas, membagikan pembaruan, dan bahkan menampilkan daftar tugas yang ditugaskan kepada Anda tanpa perlu meninggalkan obrolan. Dengan integrasi ClickUp ke Google Chat, tim akan menerima pemberitahuan proyek langsung di ruang kerja mereka, memastikan Anda tidak pernah ketinggalan pembaruan proyek.

Ubah Google Chat menjadi umpan proyek real-time dengan ClickUp

👀 Fakta Menarik: NASA pernah kehilangan orbiter Mars senilai $125 juta karena satu tim menggunakan satuan imperial sementara tim lain menggunakan satuan metrik, membuktikan bahwa bahkan tim dengan taruhan tinggi pun bisa hancur tanpa keselarasan dalam komunikasi.

Langkah 2: Atur integrasi

Kemudahan integrasi asli, seperti menghubungkan alat manajemen proyek dengan platform pesan, merupakan salah satu fitur paling menarik dari integrasi tersebut. Proses pengaturan dasar mengikuti beberapa langkah universal, terlepas dari alat yang Anda hubungkan:

Sinkronisasi dan aktifkan: Setelah aturan ditetapkan, Anda mengaktifkan integrasi, dan aktivitas mulai disinkronkan antara platform-platform tersebut.

Otentikasi koneksi: Anda harus terlebih dahulu pergi ke bagian Integrations atau App Marketplace di platform utama Anda (misalnya, alat manajemen proyek Anda) dan pilih platform pesan yang ingin Anda hubungkan.

Berikan izin: Anda memberikan izin kepada kedua platform untuk berbagi data dengan masuk ke platform sekunder (misalnya, Slack atau Teams). Ini memberikan izin untuk tindakan seperti membuat tugas atau mengirim notifikasi.

Tentukan ruang lingkup (pemilihan saluran): Anda memilih saluran atau ruang kerja spesifik tempat Anda ingin pembaruan tugas, pengingat, atau tindakan muncul.

Tentukan tindakan (pemetaan fungsi): Anda menentukan apa yang ingin Anda lakukan dengan platform pesan. Misalnya, apakah Anda ingin tugas baru dibuat saat pesan mengandung emoji tertentu? Atau apakah Anda hanya ingin notifikasi saat tenggat waktu terlewat?

Mari kita lihat langkah-langkahnya secara detail dengan contoh: Misalnya, jika Anda ingin mengintegrasikan ClickUp dengan Slack:

Buka halaman Integrasi ClickUp dan pilih Slack

Berikan izin untuk ruang kerja yang ingin Anda hubungkan.

Pilih saluran Slack tempat Anda ingin pembaruan tugas atau tindakan muncul.

Tentukan apa yang ingin Anda lakukan dengan Slack (membuat tugas baru, mengirim pengingat, atau menampilkan pembaruan proyek)

Sinkronkan aktivitas Anda di antara platform-platform tersebut.

Setelah terintegrasi, Anda dapat mengetik /clickup new di saluran Slack mana pun untuk memilih jenis aktivitas yang ingin disinkronkan: saat tugas dibuat, saat komentar ditambahkan, atau saat sesuatu terlambat. Anda yang menentukan apa yang penting. Artinya, lebih sedikit gangguan, lebih fokus, dan tim yang selalu terinformasi.

Tetap terhubung tanpa kerumitan dengan mengatur pembaruan cerdas melalui integrasi ClickUp-Slack

Manfaat sebenarnya terlihat saat Anda mengonfigurasi pemicu.

Anda tidak perlu mengirim setiap pembaruan ke obrolan. Sebaliknya, Anda dapat memilih pemicu spesifik, seperti:

Tugas baru dibuat dalam proyek

Tanggal jatuh tempo diperbarui atau terlewatkan

Seseorang menambahkan komentar atau file baru

Sebuah tugas berpindah ke status baru (misalnya, "Dalam Peninjauan" atau "Terblokir")

Atur pemicu cerdas untuk menampilkan hanya pembaruan yang dibutuhkan tim Anda menggunakan fitur Otomatisasi ClickUp

Pemicu ini membantu tim Anda tetap terinformasi tanpa membanjiri obrolan dengan informasi yang tidak relevan. Misalnya, dalam peluncuran produk, hanya hambatan mendesak atau tugas yang terlambat yang mungkin memicu peringatan di saluran #launch yang khusus.

Mapping saluran ke jenis proyek untuk kontrol yang lebih baik

Untuk menghindari kelebihan notifikasi, Anda dapat menghubungkan saluran Slack dengan ruang proyek atau jenis tugas tertentu.

Sebuah perusahaan dapat mengarahkan semua umpan balik kreatif ke saluran khusus #design-review, sementara pembaruan kritis untuk klien dikirim secara pribadi ke #client-x. Dengan cara ini, setiap tim hanya melihat informasi yang relevan.

Fitur ini memungkinkan Anda mengelola proyek kompleks, berkoordinasi antar departemen, dan menjaga komunikasi proyek tetap terstruktur dan dapat dicari.

💡 Tips Pro: Jika fitur pelacakan tugas bawaan Slack menghambat produktivitas tim Anda, cek Best Slack Competitors untuk menemukan alat yang memungkinkan Anda bercakap-cakap, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan.

Langkah 3: Sesuaikan notifikasi dan alur kerja

Terlalu banyak notifikasi dapat menghambat kinerja tim. Saat platform pesan Anda menjadi aliran notifikasi yang terus-menerus, orang-orang akan berhenti memperhatikan.

Otomatiskan rutinitas komunikasi untuk visibilitas real-time.

Manajemen proyek yang efektif memerlukan tim untuk memiliki visibilitas real-time tanpa terganggu oleh gangguan konstan. Anda perlu mengonfigurasi integrasi Anda untuk menangani pembaruan rutin secara otomatis.

Misalnya, saat mengelola perencanaan sprint mingguan, praktik terbaik yang umum adalah memastikan para pengembang memiliki pandangan yang jelas tentang perubahan status tanpa perlu beralih tab. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengonfigurasi platform untuk mengirimkan perubahan status tugas langsung ke saluran Slack atau Teams yang dibagikan, sehingga para pengembang Anda mendapatkan visibilitas real-time secara otomatis.

Ingin pengingat untuk mempersiapkan diri setiap Senin pagi sebelum rapat standup? Alat manajemen proyek yang andal seharusnya dapat menangani hal itu. Di ClickUp, Anda cukup menambahkan otomatisasi yang membuat daftar periksa, menugaskan pemilik, dan mengirim pesan ke #sprint-planning sebelum rapat standup dimulai.

Berikut ini adalah penjelasan visual singkat tentang bagaimana ClickUp memudahkan otomatisasi alur kerja:

Integrasi ini tidak hanya sekadar pembaruan—mereka juga interaktif. Alat terbaik memungkinkan Anda mengelola pekerjaan langsung dari percakapan. Di Slack atau Teams, Anda dapat menggunakan perintah sederhana seperti /clickup new untuk membuat tugas, menugaskan pemilik, atau menetapkan tanggal jatuh tempo—semua dalam jendela obrolan.

👀 Fakta Menarik: Proyek Big Dig di Boston merupakan contoh klasik dari manajemen ruang lingkup proyek yang buruk. Jalan tol bawah tanah kota tersebut memakan waktu 9 tahun lebih lama, menghabiskan $12 miliar lebih dari perkiraan, dan menjadi studi kasus manajemen proyek tentang cara yang tidak seharusnya menangani permintaan perubahan.

Ubah umpan balik menjadi pekerjaan terstruktur

Bagi tim kreatif atau agensi, umpan balik klien sering tersebar di obrolan, email, dan panggilan telepon. Tantangan umum adalah mengubah komunikasi spontan menjadi tugas yang terstruktur dan diprioritaskan. Misalnya, banyak tim menggunakan Discord untuk ide produk yang didorong oleh komunitas.

Solusinya adalah menangkap percakapan dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang terstruktur.

Dengan menghubungkan bot kustom ke ClickUp, Anda dapat mengubah pesan Discord yang dipilih menjadi tugas terstruktur, masing-masing dengan tanggal jatuh tempo, konteks, dan prioritas. Hal ini membantu menjaga tim Anda tetap selaras pada hal-hal yang paling penting.

Rekam percakapan Discord dan ubah menjadi pekerjaan terstruktur di ClickUp

Gabungkan pekerjaan dan obrolan dalam satu ruang terpadu.

Tujuan utama integrasi adalah untuk menghilangkan pergantian konteks—kebutuhan untuk berpindah antara aplikasi obrolan dan aplikasi kerja Anda.

Anda dapat menggabungkan tugas-tugas terkait proyek, pembaruan tim, dan komunikasi dalam satu platform dengan ClickUp Chat .

Dengan ClickUp Chat, Anda dapat mengelola tugas-tugas kerja dan komunikasi Anda dalam antarmuka yang didukung AI. Alih-alih berpindah-pindah antara obrolan dan pekerjaan, Anda dapat mengumpulkan semuanya dalam satu tempat, sehingga pengalaman ClickUp vs Slack terasa lebih seperti peningkatan daripada kompromi.

Bagian terbaik dari ClickUp Chat? Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas dengan satu klik.

Gabungkan tugas-tugas terkait proyek, pembaruan tim, dan komunikasi Anda dalam satu platform dengan ClickUp Chat

Bayangkan ini: tim produk Anda menandai bug kritis selama obrolan. Dengan ClickUp Chat, Anda dapat langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas perbaikan bug dan mengirim pembaruan otomatis langsung ke saluran QA Teams Anda.

Ini membantu penguji tetap terinformasi tanpa perlu menyalin-tempel pembaruan antar alat. Perubahan kecil ini menghilangkan pekerjaan rutin dan menjaga semua orang tetap selaras, semuanya dalam satu ruang kerja.

Selain itu, Anda dapat menghubungkan thread dengan tugas, menandai anggota tim, dan bahkan membiarkan ClickUp Brain menyarankan tindak lanjut, merangkum percakapan, dan secara otomatis membuat item tindakan.

Dorong kemajuan dari diskusi tim dengan merangkum tindakan yang perlu dilakukan menggunakan ClickUp Brain

Anda juga dapat mengorganisir obrolan berdasarkan tim atau ruang, sehingga diskusi dan dokumen terkait tetap terpusat di satu tempat. Jika seseorang menyebutkan file atau tenggat waktu yang terlewat dalam obrolan, Anda dapat langsung menarik tugas terkait dan memperbarui statusnya.

Atur Agen AI untuk menangani proses berulang.

Ingin mengotomatisasi semua proses di atas secara lebih lanjut? Alat manajemen proyek tercanggih saat ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menggerakkan pekerjaan tanpa intervensi manusia.

Agen AI di ClickUp dirancang khusus untuk menangani hal ini dan lebih banyak lagi:

Ringkas percakapan dan dokumen : Dapatkan inti dari percakapan panjang atau dokumen dengan cepat.

Otomatis buat tugas aksi : Ubah catatan rapat atau pesan obrolan menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan satu klik.

Saran tindak lanjut : ClickUp Brain merekomendasikan langkah selanjutnya berdasarkan percakapan Anda.

Otomatisasi alur kerja yang berulang : Agen AI dapat mengelola tugas, memperbarui status, dan mengirim notifikasi secara otomatis.

Jawab pertanyaan tentang ruang kerja: Tanyakan kepada ClickUp Brain tentang status proyek, tenggat waktu, atau bahkan praktik terbaik untuk ruang kerja.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Slack untuk Manajemen Proyek

Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya

Mengintegrasikan alat manajemen proyek dengan platform pesan bisnis, seperti Slack atau Microsoft Teams, juga dapat memiliki beberapa kelemahan. Masalah-masalah ini dapat menghambat kinerja tim jika tidak ditangani dengan baik.

Begini cara mengidentifikasi masalahnya.

Kelebihan informasi

Ketika setiap komentar tugas, perubahan status, dan penyelesaian proyek memicu notifikasi di saluran obrolan utama, anggota tim rata-rata menerima ratusan notifikasi yang tidak relevan per hari. Hal ini menyebabkan kelelahan notifikasi, di mana peringatan penting tentang tugas yang terhambat atau tenggat waktu yang terlewatkan sepenuhnya diabaikan.

✅ Solusi: Atur pemberitahuan yang difilter dan gunakan saluran khusus untuk pembaruan proyek saja, sehingga komunikasi tetap terfokus dan mengurangi gangguan.

Hilangnya konteks

Jika keputusan tentang perubahan desain diambil dalam pesan langsung, dan berkas-berkas dibagikan melalui email terpisah, manajer proyek kehilangan 15-20 menit waktu produktif mencoba merekonstruksi riwayat percakapan. Hal ini menciptakan silo pengetahuan dan secara signifikan menunda proses onboarding anggota tim baru yang kesulitan menemukan konteks historis.

✅ Solusi: Integrasikan obrolan langsung dengan tugas proyek yang relevan, menggunakan perangkat lunak manajemen tugas seperti ClickUp untuk menghubungkan diskusi dengan tugas, file, dan dokumen. Misalnya, Brain MAX adalah asisten desktop berbasis AI yang memudahkan Anda mengelola dan berinteraksi dengan integrasi antara alat manajemen proyek dan platform pesan. Gunakan Talk-to-Text untuk dengan cepat mencatat instruksi, meminta pembaruan proyek, atau menyusun pesan, dan Brain MAX akan memberikan saran yang sesuai konteks, merangkum pembaruan, serta membantu Anda mengotomatisasi pemberitahuan rutin atau tindak lanjut. Dengan integrasi mendalam dan dukungan untuk berbagai model AI, Brain MAX mempermudah alur kerja Anda, menjaga tim tetap sejalan, dan memastikan komunikasi serta pelacakan proyek tetap sinkron—semua dari satu aplikasi desktop terpadu. Cari apa saja, tanyakan apa saja: ClickUp Brain MAX baru memungkinkan Anda mengakses semua pekerjaan, aplikasi, dan model AI Anda dengan mudah.

Fokus yang berkurang

Studi menunjukkan bahwa satu notifikasi saja dapat mengganggu konsentrasi hingga 23 menit. Ketika pekerjaan teknikal atau kreatif yang kritis terus-menerus terganggu oleh notifikasi obrolan yang tidak perlu, kemampuan tim untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dalam blok waktu yang terfokus menjadi sangat terganggu, yang mengakibatkan kesalahan dan penundaan.

✅ Solusi: Gunakan komunikasi asinkron dan jadwalkan pemberitahuan pada momen-momen penting seperti perubahan status atau tonggak proyek.

📖 Baca Juga: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

Kompleksitas integrasi

Mengandalkan kode kustom atau alur kerja Zapier yang kompleks untuk menghubungkan celah komunikasi menciptakan “kerentanan integrasi. ” Ketika satu platform memperbarui API-nya, koneksi kustom terputus, membutuhkan waktu pengembang untuk memperbaikinya dan meninggalkan tim tidak sinkron selama berjam-jam atau berhari-hari. Hal ini mengubah integrasi dari penghemat waktu menjadi beban.

✅ Solusi: Pilih alat manajemen proyek seperti ClickUp dengan lebih dari 1.000 integrasi dan dukungan bawaan untuk Slack, Teams, dan Discord untuk menghindari kendala pengaturan. Lihat betapa lancarnya pelaksanaan proyek di dalam ClickUp. 👇🏼

Masalah keamanan

Jika izin akses tidak dikendalikan dengan ketat, menyinkronkan tugas ke saluran obrolan publik dapat mengekspos nama klien rahasia, angka anggaran internal, atau data eksklusif kepada pengguna yang tidak berwenang. Ini merupakan risiko kepatuhan yang serius, terutama bagi industri yang diatur oleh regulasi seperti HIPAA atau GDPR.

✅ Solusi: Terapkan kontrol akses, batasi izin, dan gunakan aplikasi komunikasi tim yang tepercaya yang mengutamakan keamanan.

👀 Fakta Menarik: Penyerahan resmi Jepang dalam Perang Dunia II tidak disampaikan dengan jelas kepada beberapa pasukan, yang tidak menerima informasi tersebut dan terus bertempur selama berhari-hari. Komunikasi yang jelas benar-benar dapat menyelamatkan nyawa.

Kurangnya pertanggungjawaban

Ketika seorang manajer produk menyetujui suatu tindakan dalam obrolan, tetapi tindakan tersebut tidak segera diubah menjadi tugas dengan penanggung jawab, kemungkinan pekerjaan tersebut tidak pernah diselesaikan dapat menurun secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, siklus saling menyalahkan, dan waktu terbuang percuma dalam pertemuan tindak lanjut untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab.

✅ Solusi: Tetapkan tugas dan lacak kemajuan langsung dari pesan, memastikan setiap item memiliki pemilik, tanggal jatuh tempo, dan visibilitas di dalam alat manajemen proyek.

Data yang tidak konsisten

Jika seorang manajer proyek memperbarui status tugas di ClickUp, tetapi notifikasi yang muncul di Slack terlambat atau tidak lengkap, anggota tim mulai bertindak berdasarkan informasi lama. Hal ini mengakibatkan pengembang bekerja pada tugas yang sebenarnya sudah selesai atau manajer melaporkan proyek sebagai terlambat padahal statusnya sudah diperbaiki, yang menyebabkan kekacauan internal dan alokasi sumber daya yang tidak tepat.

✅ Solusi: Gunakan integrasi yang menawarkan sinkronisasi real-time antar platform sehingga manajer proyek dan tim selalu dapat mengakses informasi proyek yang terbaru.

📖 Baca Juga: Integrasi Aplikasi Slack Terbaik

Jaga Tim Anda Tetap Terhubung, dengan Cara ClickUp

Alat yang terputus-putus memperlambat tim. Ketika aplikasi pesan dan alat manajemen proyek Anda tidak terhubung, banyak hal yang dipertaruhkan.

Dengan mengintegrasikan platform pesan seperti Slack, Teams, atau Discord dengan alur kerja manajemen proyek Anda, Anda memberikan tim Anda kejelasan, kecepatan, dan keselarasan yang mereka butuhkan untuk bergerak lebih cepat.

ClickUp dirancang untuk memudahkan proses integrasi ini. Dengan lebih dari 1.000 integrasi, termasuk dukungan asli untuk semua aplikasi pesan utama, ClickUp memungkinkan Anda mengelola proyek, berkomunikasi dengan tim, dan mengotomatisasi alur kerja.

Baik itu membuat tugas dari obrolan, menyinkronkan pembaruan proyek, atau menggunakan AI untuk merangkum dan menugaskan tindakan, ClickUp membantu Anda beralih dari yang berantakan menjadi terorganisir.

Siap untuk menggabungkan pekerjaan dan komunikasi Anda? Daftar ke ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Alat terbaik untuk integrasi Slack adalah yang menawarkan pembaruan real-time, pengelolaan tugas visual, dan fitur interaktif langsung di dalam obrolan. ClickUp adalah pilihan unggulan karena memungkinkan Anda membuat dan mengelola tugas tanpa meninggalkan Slack. Hal ini membantu mengurangi perpindahan tab dan menjaga tim Anda tetap terkoordinasi dalam satu ruang kerja.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas dengan mengetik perintah slash /clickup new di Slack. Ini memungkinkan Anda menugaskan pemilik, menetapkan batas waktu, dan menambahkan detail tanpa meninggalkan obrolan. Anda juga dapat melakukan hal yang sama di ClickUp Chat dengan satu klik.

Ya, ClickUp memungkinkan Anda menghubungkan beberapa saluran Slack atau ruang pesan ke proyek dan jenis tugas yang berbeda. Anda dapat menghubungkan saluran tertentu ke pekerjaan klien, pembaruan internal, atau tim lintas fungsi. Metode ini memastikan informasi yang tepat sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.

Platform terbaik adalah yang menggabungkan komunikasi, tugas, dokumen, dan tujuan dalam satu tempat. ClickUp mengintegrasikan segala hal mulai dari perencanaan proyek hingga pesan real-time sehingga tim tetap terhubung dan produktif. Platform ini juga mendukung integrasi dengan Slack, Teams, dan Discord untuk menyesuaikan dengan cara kerja tim Anda.