Strategi Pemasaran Terbaik untuk Gym dalam Menarik Lebih Banyak Anggota

Jika Anda mengelola gym, Anda sudah tahu bahwa industri kebugaran sangat kompetitif dan ramai. Para ahli memperkirakan pasar klub kesehatan dan kebugaran global akan mencapai $202,78 miliar pada tahun 2030.

Ketika Anda tahu ada begitu banyak potensi, menyakitkan melihat treadmill kosong selama jam sibuk. Mungkin Anda pernah menjalankan iklan media sosial yang gagal menghasilkan klik, membuat Anda frustrasi dan mempertanyakan efektivitas anggaran pemasaran Anda.

Itulah mengapa strategi pemasaran terbaik untuk gym tidak bergantung pada satu taktik saja. Mereka menggabungkan langkah-langkah kecil namun berdaya guna, seperti program rujukan yang menghargai loyalitas, kemitraan lokal dengan toko makanan sehat atau toko pakaian olahraga, dan iklan media sosial.

Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi pemasaran apa yang dapat Anda terapkan untuk mengubah bisnis kebugaran Anda dari "sekadar gym biasa" menjadi tempat yang paling dicari!

Mengapa Pemasaran Penting untuk Gym

Anda mungkin pernah mendengar tentang multiverse dari Spider-Man, di mana setiap pilihan membuka dunia baru. Konsep ini bekerja dengan baik karena dunia kita saat ini dibanjiri dengan pilihan.

Memilih acara Netflix untuk ditonton saat makan siang atau memutuskan restoran mana yang akan dipesan untuk makan siang hanyalah salah satu contoh. Setiap tindakan adalah pilihan.

Begitu pula dengan gym. Ada banyak pilihan, dan memasarkan gym Anda kepada audiens yang tepat adalah satu-satunya cara untuk menonjol.

Seorang pemilik gym di Reddit mengatakannya dengan tepat:

Penting untuk menentukan niche spesifik yang ingin Anda layani. Planet Fitness melayani orang-orang yang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk gym dan yang merasa tidak nyaman pergi ke gym karena orang lain mengejek mereka. Gold’s Gym melayani tipe binaragawan. Curves adalah gym khusus wanita sehingga mereka dapat berolahraga tanpa terganggu oleh pria.

Pikirkan seperti ini: Pemasaran gym Anda adalah jembatan yang menghubungkan penawaran unik Anda dengan orang-orang yang akan menghargainya paling tinggi.

Membantu Anda menonjol di industri kebugaran yang ramai dengan menunjukkan apa yang membuat gym Anda berbeda.

Mendatangkan anggota baru melalui upaya yang sederhana dan terarah seperti SEO lokal, program rujukan, dan iklan media sosial.

Jaga agar anggota existing tetap terlibat dengan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari komunitas, bukan sekadar nama di daftar hadir.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Digital

Strategi Pemasaran Terbaik untuk Gym

Setiap gym memiliki peralatan, tetapi tidak setiap gym memiliki cerita yang membekas. Strategi pemasaran terbaik untuk gym mengubah ruang sederhana menjadi komunitas yang orang ingin bergabung dan tetap menjadi bagiannya.

Mari kita jelajahi beberapa strategi pemasaran pertumbuhan teratas.

1. Kenali niche Anda dan bicaralah seperti seorang penggemar, bukan penjual.

Jika gym Anda adalah sebuah acara televisi, siapa target audiensnya, dan apa yang membuatnya menarik untuk ditonton berulang kali oleh mereka?

Perlakukan strategi pemasaran gym Anda seperti playlist yang sangat cocok dengan suasana hati tertentu. Pemula mendengarkan musik yang berbeda dari para powerlifter. Orang tua baru mendengarkan musik yang berbeda dari atlet perguruan tinggi.

Ketika Anda mempertajam pesan Anda, upaya pemasaran Anda terasa lebih personal daripada generik, yang memudahkan untuk mengubah calon anggota menjadi anggota gym. Pastikan media sosial, jadwal kelas, dan materi pemasaran Anda mencerminkan niche yang sama sehingga orang-orang mengenali gaya Anda di mana pun mereka melihatnya.

📌 Contoh: Sebuah studio yang berfokus pada kekuatan dan menargetkan wanita di atas 40 tahun menjalankan video mingguan berjudul “Strong At Any Age” dan sesi pelatihan pribadi kelompok kecil yang membahas kesehatan tulang, keseimbangan, dan kepercayaan diri, lalu mengundang penonton untuk mengikuti kelas percobaan gratis untuk dua orang pada hari Sabtu.

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran merupakan tujuan pribadi utama bagi responden survei kami, namun 38% mengaku tidak secara konsisten melacak kemajuan mereka. 🤦 Ada selisih yang besar antara niat dan tindakan! ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan performa kebugaran Anda dengan templat Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang yang khusus. Bayangkan dengan mudah membangun rutinitas, mencatat setiap latihan, dan mempertahankan streak meditasi Anda. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas 2 kali lipat—karena menjaga fokus dimulai dengan benar-benar melihat jalurnya.

2. Menangkan pencarian lokal dengan Profil Bisnis Google Anda

Profil Bisnis Google Anda adalah pintu masuk utama yang pertama kali diakses oleh kebanyakan orang.

Pastikan foto-foto tetap segar, jam operasional akurat, dan layanan jelas. Minta ulasan setelah momen penting, seperti kelulusan program tantangan dan sesi latihan pribadi.

Orang-orang memeriksa ulasan sebelum datang ke gym, itulah mengapa informasi sangat penting dalam pemasaran gym. Menurut laporan, ulasan pengguna meningkatkan persepsi orang tentang suatu bisnis, dan perilaku ini terus meningkat. Itu adalah bukti sosial yang nyata bagi industri kebugaran. Padukan ulasan Anda dengan pembaruan ringan pada situs web agar halaman Anda sesuai dengan apa yang ditampilkan Google.

📌 Contoh: Sebuah gym di lingkungan setempat memposting dua foto baru setiap bulan, menjawab pertanyaan umum tentang parkir, menampilkan penawaran “minggu pertama untuk warga lokal”, dan membalas setiap ulasan dengan catatan ramah yang menggunakan nama anggota.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Otomatisasi Pemasaran Perusahaan Terbaik

3. Bangun program rujukan yang terasa seperti kemenangan tim.

Bayangkan adegan akhir dalam film Remember the Titans ketika seluruh tim menang bersama. Itulah suasana yang Anda inginkan. Komunitas kebugaran Anda akan berbagi jika hadiah terasa menyenangkan, sederhana, dan personal.

Berikan tautan undangan yang mudah kepada anggota saat ini sehingga mereka dapat membagikannya tanpa perlu berpikir terlalu lama atau menjelaskan terlalu banyak.

Berikan teman-teman mereka langkah selanjutnya yang jelas, seperti uji coba gratis atau formulir pendaftaran sederhana yang dapat diisi dalam waktu kurang dari satu menit.

Rayakan hal ini di saluran media sosial Anda sehingga rujukan terasa seperti kemenangan komunitas, bukan sekadar transaksi.

Hubungkan insentif dengan penawaran unik gym Anda, seperti sesi latihan pribadi gratis, paket pemulihan, atau perlengkapan bermerk, daripada mengandalkan diskon generik.

Gunakan bahasa yang hangat dan singkat agar anggota Anda benar-benar membaca pesan dan merasa nyaman untuk membagikannya.

📌 Contoh: “Minggu Bawa Teman” memberikan kedua orang satu sesi latihan pribadi, pengumuman di dinding, dan akses awal ke kalender tantangan kebugaran berikutnya.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Panduan Pemasaran

4. Gunakan video pendek di mana anggota Anda benar-benar menggulir.

Pikirkan kali terakhir Anda terjerat di TikTok atau Instagram Reels. Satu video mengarah ke video lain, dan sebelum Anda sadari, Anda sudah mendapatkan ide latihan baru.

GymTok memang nyata, dan ia mengubah cara orang menemukan tempat latihan yang mereka inginkan. Tren seperti “12-3-30” treadmill workout atau “Hot Girl Walk” tidak hanya viral karena seru—mereka menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari karena sederhana dan mudah diulang.

Platform-platform juga semakin fokus pada hal ini. YouTube Shorts saja kini mencatat lebih dari 200 miliar tayangan harian, yang menunjukkan betapa banyak waktu yang dihabiskan oleh audiens target Anda di sana. Jadi, investasikan di dalamnya.

Anda tidak memerlukan pencahayaan mewah atau tim produksi lengkap. Seorang pelatih yang membagikan tips singkat tentang teknik setelah kelas atau seorang anggota yang merayakan pencapaian pribadi dapat menjangkau lebih banyak calon anggota daripada tumpukan brosur.

Saat Anda memposting, fokuslah pada satu tujuan dan sampaikan pesan kepada satu orang. Jaga agar konten tetap ringkas, tambahkan keterangan yang mengarahkan penonton ke langkah selanjutnya yang jelas, seperti mendaftar kelas, dan posting secara konsisten.

✅ Ingat: Koneksi lebih penting daripada kesempurnaan.

🧠 Tahukah Anda: Oura, yang sudah dikenal dengan cincin pelacak tidurnya, berkolaborasi dengan Gucci pada tahun 2022 untuk cincin edisi khusus. Hal ini membantu memindahkan produk mereka dari teknologi biohacker niche ke ruang gaya hidup mewah. Hal ini meningkatkan daya tarik mereka bagi pelanggan baru yang peduli dengan kesehatan dan gaya.

5. Jalankan iklan kecil dan cerdas yang sesuai dengan lingkungan sekitar Anda.

Seorang pemilik gym di Reddit mengatakan dengan blak-blakan:

Facebook adalah platform termurah dan termudah untuk menyebarkan informasi. Selain itu, Anda juga memerlukan SEO yang baik dan iklan Google untuk menarik klien.

Jika lingkungan Anda dipenuhi oleh profesional muda, iklan TikTok dan Instagram kemungkinan akan lebih efektif. Jika Anda menawarkan pelatihan virtual, iklan YouTube dapat menampilkan baik latihan Anda maupun kepribadian Anda.

Untuk meningkatkan kesadaran lokal yang lebih luas, kampanye Facebook sederhana yang dipadukan dengan iklan pencarian Google dapat menampilkan nama Anda di depan orang-orang tepat saat mereka mencari bisnis kebugaran baru.

Namun, kuncinya adalah memandang iklan sebagai bagian dari alur, bukan sebagai tindakan sekali saja. Buatlah alur yang dimulai dari kesadaran merek dan berlanjut hingga penawaran uji coba dan pendaftaran.

Dan ingat, hal ini jarang terjadi dalam semalam. Pengelolaan pemasaran konten untuk gym biasanya membutuhkan dua atau tiga bulan paparan yang konsisten sebelum hasil mulai berlipat ganda.

📌Contoh: Sebuah studio spin baru merancang rencana pemasaran tiga bulan dengan iklan Instagram Reels untuk menarik perhatian, iklan Google untuk menangkap pencarian dengan niat tinggi, dan retargeting Facebook untuk merawat prospek. Pada akhir kampanye, jumlah uji coba kelas mereka berlipat ganda karena setiap iklan bekerja bersama-sama daripada mencoba melakukannya sekaligus.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Gym Terbaik

6. Ceritakan kisah sukses anggota seperti montase olahraga yang hebat.

Orang lebih mengingat perasaan daripada angka. 💪🏻

Bagikan cerita yang relevan dengan calon anggota Anda. Tunjukkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di timbangan. Gunakan suara anggota. Jaga agar tetap menghormati dan autentik.

Posting ini di situs web Anda, saluran media sosial, dan Google Business Profile agar bukti keberhasilan Anda tersebar di mana-mana. Ajak pembaca untuk mengambil langkah kecil awal yang telah memberikan manfaat bagi anggota tersebut.

7. Adakan tantangan berbatas waktu yang terasa seperti alur cerita musim.

Bayangkan serial terbatas di Netflix yang membuat penonton terus menonton episode demi episode.

Tantangan dengan batas waktu menciptakan momentum yang sama di dalam gym Anda. Berikut cara membangunnya agar efektif:

Pilih durasi yang sederhana seperti 14 atau 21 hari agar terasa mudah dilakukan, terutama bagi calon anggota yang pemalu yang hanya membutuhkan titik awal yang jelas.

Tentukan satu hasil utama, seperti “Bergerak Setiap Hari” atau “Inti Tubuh yang Lebih Kuat,” karena orang-orang akan mendukung KPI pemasaran yang mudah dipahami dan mudah diukur.

Tambahkan poin kebiasaan ringan di luar latihan, seperti melacak langkah, tidur, atau asupan air, yang membuat tantangan terasa holistik dan tidak hanya tentang waktu di gym.

Bagikan papan peringkat di aplikasi Anda dan di dinding agar kemajuan terasa terlihat, ramah, dan memotivasi bagi anggota baru maupun yang sudah ada.

Rayakan pencapaian kecil setiap minggu dengan ucapan selamat atau postingan yang menyenangkan, yang menjaga semangat tetap hidup dan mendorong anggota untuk terus berpartisipasi hingga akhir.

Akhiri dengan momen perayaan seperti pesta kelas, dinding foto, atau pemberian penghargaan, sehingga peserta merasa dihargai dan siap untuk langkah selanjutnya.

Tawarkan kelanjutan alami, seperti keanggotaan dua bulan atau sesi latihan pribadi, yang mengubah ledakan energi singkat menjadi komitmen jangka panjang.

📌 Contoh: Sebuah gym lokal mengadakan tantangan 21-Day Reset Challenge di mana peserta mencatat langkah harian dan latihan mereka. Setiap Jumat, mereka mengumumkan “Mini Winners” di Instagram Stories, dan di akhir program, semua peserta mendapatkan sertifikat dan undangan untuk bergabung dalam program delapan minggu berikutnya.

8. Bekerja sama dengan bisnis lokal seperti Anda sedang membangun episode crossover favorit kota.

Ingat saat Ed Sheeran muncul di Game of Thrones? Semua orang membicarakannya.

Itulah jenis semangat yang ingin Anda ciptakan saat berkolaborasi dengan bisnis lokal. Kolaborasi yang positif membuat merek Anda terasa lebih besar dari dinding gym Anda dan memberi orang alasan untuk memperhatikan.

Alih-alih hanya bertukar kupon, carilah mitra yang sudah disukai oleh anggota Anda. Kedai kopi tempat mereka antre di pagi hari, toko makanan sehat yang mereka kunjungi di akhir pekan, atau toko pakaian olahraga yang mereka percayai untuk perlengkapan.

Langkah lebih jauh dari promosi dan fokus pada pengalaman. Bayangkan sebuah studio yoga yang bekerja sama dengan pelatih Anda untuk mengadakan malam pemulihan, sebuah toko smoothie yang meluncurkan "campuran pasca-hari latihan kaki," atau sebuah klinik kesehatan yang menawarkan konsultasi gratis setelah salah satu tantangan kebugaran komunitas Anda.

📌 Contoh: Pada hari Sabtu, program “Train and Treat” menggabungkan kelas sirkuit pagi Anda dengan smoothie edisi terbatas di kedai jus lokal. Mereka menampilkan kode QR Anda di konter mereka untuk pendaftaran uji coba gratis. Anda menandai staf mereka dalam foto setelah kelas, mereka membagikan senyuman berkeringat dari anggota Anda, dan bersama-sama Anda telah menciptakan momen kolaborasi kecil di kota tersebut.

🧠 Tahukah Anda: CeraVe mengalami pertumbuhan besar ketika produk perawatan kulit mereka yang terjangkau dan berbasis sains mendapat perhatian di TikTok. Mereka menggabungkan dukungan dari dokter kulit dengan konten influencer yang terasa autentik dan edukatif. Kombinasi "edukasi + menunjukkan hasil" ini terbukti efektif bagi mereka.

9. Bekerja sama dengan kreator yang sudah memiliki pengaruh di kota Anda.

Anda tidak memerlukan selebriti dengan jutaan pengikut untuk menarik orang baru ke gym Anda.

Pertimbangkan studio kebugaran atau gym boutique yang telah bekerja sama dengan kreator kebugaran. Ketika kreator tersebut sudah dikenal secara lokal atau memiliki audiens yang merasa dekat, dampaknya sangat nyata.

Salah satu contoh yang kuat adalah kolaborasi Gymshark dengan kreator kebugaran seperti Whitney Simmons. Audiens Whitney mempercayai gaya latihan dan suaranya. Ketika dia meluncurkan koleksi Gymshark, orang-orang membelinya tidak hanya karena pakaiannya, tetapi juga karena kontennya sesuai dengan tujuan mereka.

Berikut adalah cara Anda dapat mengadakan acara semacam ini di gym atau bisnis kebugaran Anda: Undang seorang kreator yang sudah membagikan rutinitas gym atau tips kesehatan di kota Anda. Ajak mereka mencoba salah satu kelas Anda agar mereka dapat merasakan suasana tempat Anda.

Ajak mereka untuk berbagi hal yang menonjol—mungkin komunitas, pelatihan, atau suasana.

Minta mereka untuk menyertakan ajakan bertindak yang sederhana, seperti tiket kelas gratis atau penawaran uji coba, sehingga orang tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Gunakan tautan atau kode unik sehingga Anda dapat melacak berapa banyak orang yang datang karena postingan mereka. Hal ini membantu Anda mengetahui apa yang berhasil, bukan menebak-nebak.

📖 Baca Juga: Template Pelacak Latihan untuk Merencanakan dan Memantau Tujuan Kebugaran Anda

10. Tawarkan opsi hybrid yang memperluas layanan coaching Anda di luar gym.

Orang yang berkomitmen untuk berolahraga tidak ingin berhenti saat mereka bepergian atau pindah.

Anytime Fitness adalah contoh yang jelas bagaimana hal ini bekerja. Seorang anggota membagikan pengalamannya di Reddit,

Saya bergabung dengan Anytime di negara asal saya sebelum pindah ke Jepang. Ketika saya datang ke sini, saya hanya menggunakan kunci saya untuk membuka pintu seperti di Anytime lainnya. Saya masih membayar keanggotaan saya melalui bank di negara asal saya. Tidak ada yang berubah sama sekali mengenai pembayaran atau keanggotaan saya.

Anda tetap dapat memberikan dukungan yang sama meskipun gym Anda memiliki fewer lokasi. Opsi sederhana, seperti paket "bulan perjalanan" yang mencakup beberapa sesi tatap muka dan serangkaian latihan berbasis aplikasi, dapat membantu menjaga konsistensi anggota.

🌟 Ketika anggota tahu bahwa Anda telah memikirkan kehidupan mereka di luar pintu depan gym, mereka lebih cenderung tetap setia.

Tantangan Pemasaran Gym yang Umum dan Cara Mengatasinya

Tahukah Anda apa yang lebih sulit daripada mengangkat beban berat? Membuat seseorang benar-benar datang ke gym Anda. Menghadapi dan mengatasi tantangan pemasaran gym adalah yang mengubah “mungkin suatu hari nanti” menjadi “hari ini saya bergabung.”

Berikut adalah tantangan-tantangan umum yang perlu diwaspadai:

🚩 Tantangan: Menarik anggota baru di pasar yang sudah jenuh

✅ Solusi: Mulailah dengan memahami siapa yang benar-benar ingin Anda layani—pemula, profesional sibuk, orang tua, atau atlet. Gunakan kejelasan itu dalam pesan Anda. Tunjukkan apa yang membuat Anda berbeda.

Mungkin Anda menawarkan kelas pagi, yoga dengan musik menenangkan, atau pelatihan pribadi dengan bimbingan langsung. Pasang iklan kecil di lingkungan sekitar atau gunakan SEO lokal agar gym Anda muncul saat orang mencari “gym terdekat.” Gunakan program rujukan agar anggota yang puas membawa teman-teman mereka.

🚩 Tantangan: Menjaga antusiasme dan keterlibatan anggota (retensi)

✅ Solusi: Jangan biarkan pendaftaran menjadi titik puncak. Berikan alasan bagi orang untuk tetap bertahan. Gunakan konten singkat seperti tips latihan, kisah sukses, atau bahkan tantangan (tantangan 14 atau 21 hari) yang memberikan mereka kemenangan kecil yang bisa mereka rasakan.

🚩 Tantangan: Menonjol di tengah banyaknya gym yang menawarkan layanan serupa

✅ Solusi: Temukan ciri khas gym Anda. Mungkin itu adalah suasana gym, gaya instruktur, metode pelatihan, atau cara Anda menyambut anggota baru. Tekankan aspek unik ini dalam konten, tur, dan media sosial Anda. Gunakan influencer lokal yang benar-benar berlatih dengan gaya Anda. Biarkan orang melihat kehidupan nyata di gym Anda.

🚩 Tantangan: Anggaran pemasaran terbatas

✅ Solusi: Gunakan strategi berbiaya rendah namun berdampak besar. Konten yang berasal dari orang sungguhan (anggota Anda) memiliki biaya rendah namun berdampak besar. Mikro-kreator dan rujukan jauh lebih murah daripada iklan besar.

🚩 Tantangan: Mengukur apa yang berhasil

✅ Solusi: Tetapkan metrik produktivitas pemasaran yang sederhana yang dapat Anda lihat setiap minggu: berapa banyak orang yang melihat halaman uji coba gratis Anda, berapa banyak yang bergabung, dan berapa banyak yang kembali setelah bulan pertama. Gunakan tautan atau kode unik saat Anda melakukan kampanye atau bekerja sama dengan kreator sehingga Anda dapat melihat berapa banyak yang berasal dari setiap sumber.

Minta umpan balik—lakukan survei kepada anggota Anda tentang apa yang membuat mereka tertarik atau apa yang membuat mereka ragu. Kemudian lakukan penyesuaian. Seiring waktu, penyesuaian kecil ini akan memberikan dampak besar.

👀 Fakta Menarik: Budaya gym di sekolah-sekolah Amerika Serikat mulai berkembang pesat setelah Perang Saudara berkat sistem latihan dari Jerman dan Swedia. Pendidikan jasmani pun menjadi populer sejak saat itu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Strategi terbaik seringkali yang paling sederhana dan dilakukan dengan baik. Postingan media sosial yang konsisten menampilkan anggota asli, program rujukan yang menghargai loyalitas, dan kemitraan lokal dengan kafe atau toko makanan sehat dapat memberikan dampak besar. Tambahkan tantangan singkat atau acara komunitas, dan Anda akan menciptakan buzz yang terasa autentik dan ramah.

Anda tidak memerlukan anggaran besar untuk membuat dampak. Bagikan cerita autentik dari anggota saat ini, adakan kontes kecil, atau buat tips latihan singkat untuk media sosial. Brosur sederhana di bisnis lokal dan profil Google Bisnis yang jelas juga dapat menarik orang yang sudah mencari ruang kebugaran di sekitar mereka.

Iklan media sosial yang fokus pada satu tujuan jelas, seperti “coba kelas gratis minggu ini,” seringkali lebih efektif daripada promosi generik. Video pendek di Instagram Reels, TikTok, atau YouTube Shorts memungkinkan calon anggota merasakan energi gym Anda secara instan. Padukan dengan pengingat email atau pesan tindak lanjut yang ramah, dan Anda akan tetap diingat tanpa membebani siapa pun.

Retensi berasal dari membuat orang merasa menjadi bagian dari sesuatu. Bagikan kisah sukses dari dalam gym Anda, rayakan pencapaian penting, dan adakan tantangan musiman yang membuat latihan tetap segar. Pemeriksaan rutin melalui email atau media sosial juga mengingatkan anggota bahwa Anda memperhatikan kemajuan mereka dan peduli dengan perjalanan mereka.

Sebuah ruang kerja all-in-one yang berguna seperti ClickUp bisa menjadi penyelamat. Anda dapat merencanakan kampanye, menjadwalkan posting, melacak rujukan, dan bahkan berdiskusi ide baru dengan tim Anda di satu tempat. Dengan begitu, pemasaran Anda tidak terasa terpecah-pecah, dan Anda bisa lebih fokus pada anggota daripada mengejar pembaruan.