Template Jadwal Nilai: Atur. Tagih. Ulangi.

Melacak apa yang telah dilakukan. Mengetahui biayanya. Memastikan semua pihak dibayar. Kedengarannya sederhana, tapi jarang sekali begitu.

Di antara tenggat waktu yang berubah-ubah, perubahan pesanan, dan tagihan yang tak terhitung jumlahnya, menjaga semuanya tetap teratur bisa terasa mustahil. Seperti mencoba merakit furnitur IKEA tanpa manual atau obeng Allen kecil.

Di situlah templat jadwal nilai berperan. Templat ini menjaga penagihan tetap terorganisir dan kemajuan proyek transparan. Dengan templat ini, pemilik proyek dapat yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencana.

Mari kita lihat lebih dekat template jadwal nilai terbaik!

Apa itu Template Jadwal Nilai?

Template Jadwal Nilai (SOV) adalah dokumen yang digunakan dalam manajemen proyek konstruksi untuk membagi nilai kontrak total menjadi item-item spesifik, dengan menetapkan nilai total untuk setiap fase atau segmen proyek secara keseluruhan. Dokumen terstruktur ini sangat penting untuk melacak pekerjaan yang telah selesai, penagihan berdasarkan milestone, dan memastikan aliran kas yang akurat sepanjang anggaran proyek.

Digunakan terutama oleh kontraktor utama, manajer konstruksi, dan tim keuangan, templat ini memaparkan pekerjaan yang dilakukan, biaya terkait, dan bahan yang disimpan untuk menghitung nilai pembayaran progres.

SOV (Schedule of Values) diwajibkan dalam sebagian besar jadwal konstruksi dan membantu pemangku kepentingan proyek memantau kemajuan proyek secara konsisten dan tepat waktu. Bayangkan SOV sebagai blueprint keuangan yang memastikan setiap komponen pekerjaan dan anggaran tercatat dengan rapi.

Template Jadwal Nilai Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang template jadwal nilai terbaik:

Apa yang Membuat Template Jadwal Nilai yang Baik?

Template nilai berkualitas tinggi memudahkan penagihan dan mendukung pengendalian keuangan sepanjang proyek konstruksi. Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam template yang solid:

Deskripsi rinci setiap item dalam daftar

Definisi yang jelas tentang nama proyek, nomor pekerjaan, dan nomor proyek

Pembagian biaya yang akurat per fase

Pembaruan status pekerjaan yang telah selesai, pekerjaan yang belum selesai, dan material yang disimpan

Kolom untuk memasukkan perkiraan biaya, nilai terjadwal, dan persentase penyelesaian

Ringkasan biaya proyek, termasuk biaya material dan margin keuntungan

Pembagian pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan fase saat ini

Pelacakan historis aplikasi pembayaran sebelumnya

Format yang memastikan semua tim tetap berada di halaman yang sama

Template yang baik membantu menghindari kelebihan anggaran, memenuhi kewajiban kontrak, dan memperkuat pengelolaan keuangan.

13 Template Jadwal Nilai

1. Template Manajemen Konstruksi ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, lacak, dan kelola tugas konstruksi dengan mudah menggunakan Template Manajemen Konstruksi ClickUp

Template Manajemen Konstruksi ClickUp adalah solusi all-in-one yang dirancang untuk mengelola proyek konstruksi skala apa pun. Mulai dari perencanaan ruang lingkup proyek hingga pelacakan aspek keuangan, template ini mendukung pemantauan proyek, penugasan tugas berdasarkan tugas kerja atau item anggaran, dan terintegrasi langsung dengan fitur perangkat lunak manajemen proyek, seperti diagram Gantt dan garis waktu.

Anda dapat melacak biaya proyek, mengelola bahan yang disimpan, dan bahkan mengotomatisasi siklus penagihan menggunakan Automations bawaan ClickUp. Bidang Kustom memungkinkan Anda memasukkan detail seperti nama proyek, nomor proyek, dan nilai jadwal total. Anda juga mendapatkan dasbor tingkat atas yang menampilkan pekerjaan yang telah selesai, pekerjaan yang belum selesai, dan status fase saat ini.

Lacak tugas, item, dan persentase penyelesaian di seluruh Daftar, Gantt, dan Garis Waktu

Tambahkan Bidang Kustom untuk nama proyek, nomor proyek, dan nilai yang dijadwalkan

Otomatiskan perubahan status dan pengingat untuk aplikasi pembayaran dan tinjauan

✨ Ideal untuk: Manajer konstruksi yang menangani proyek kompleks dan membutuhkan kontrol keuangan yang ketat.

💡 Tips Pro: Ingin mempermudah proses penawaran Anda? Sesuaikan templat penawaran konstruksi Anda untuk menyertakan cadangan biaya tak terduga dan hindari kelebihan anggaran.

2. Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp

Dapatkan template gratis Otomatiskan penagihan, kelola item-item, dan sederhanakan fase pembayaran dengan Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp

Template Faktur Kontraktor Independen ClickUp sangat cocok untuk subkontraktor atau pekerja lepas yang beroperasi dalam jadwal konstruksi yang lebih besar. Template ini memungkinkan pengguna untuk merinci setiap item, menandai pekerjaan yang dilakukan, dan menyertakan informasi proyek yang relevan, seperti nama proyek, nomor pekerjaan, dan nilai kontrak yang terkait.

Anda juga dapat menghitung margin keuntungan, memperhitungkan biaya material, dan mengkategorikan material yang disimpan dengan beberapa klik. Baik Anda membebankan biaya per jam atau berdasarkan milestone, templat ini memastikan alur kerja penagihan Anda berjalan lancar dengan wawasan tentang struktur pembagian biaya.

Rinci pekerjaan yang dilakukan berdasarkan item per item dan tonggak pencapaian.

Hitung otomatis total, pajak, dan margin keuntungan.

Ekspor PDF bersih dan catat riwayat penagihan.

✨ Ideal untuk: Kontraktor independen yang menangani beberapa proyek dengan kebutuhan penagihan yang detail.

💡 Tips Pro: Buat penagihan menjadi mudah! Otomatiskan proses penagihan Anda menggunakan template jadwal nilai untuk memastikan pembayaran progres keluar tepat waktu, setiap kali.

📮 ClickUp Insight: 45% pekerja mengatakan mereka telah mempertimbangkan penggunaan otomatisasi tetapi belum melakukannya. Mengapa? Terlalu banyak alat, waktu yang terbatas, dan tidak tahu harus mulai dari mana. ClickUp mengubah paradigma. Dengan perintah bahasa alami dan agen AI yang mudah dibuat, otomatisasi terasa lebih seperti penghemat waktu daripada proyek teknologi. Otomatisasi tugas, ringkas proyek, atau buat agen Anda sendiri, semuanya dalam hitungan menit, tanpa memerlukan pengalaman. Seorang klien ClickUp mengungkapkan bahwa mereka berhasil mengurangi waktu pelaporan hingga 40%, mengubah pekerjaan manual menjadi wawasan instan dengan dasbor otomatis ClickUp.

3. Template Anggaran Konstruksi ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau fase anggaran, kemajuan, dan kesehatan keuangan secara real-time dengan Template Anggaran Konstruksi ClickUp.

Dirancang untuk membantu profesional konstruksi mengelola keuangan proyek, Template Anggaran Konstruksi ClickUp adalah alat yang tepat untuk melacak biaya proyek dan pekerjaan yang telah selesai. Template ini menyediakan kolom untuk nilai terjadwal, item baris, dan nilai total per fase, memastikan semua aspek keuangan proyek konstruksi Anda tercatat dengan jelas dan ringkas.

Yang membuat template ini sangat powerful adalah integrasinya dengan suite manajemen proyek ClickUp. Saat Anda melacak biaya material, perkiraan biaya, dan material yang disimpan, template ini secara otomatis sinkronisasi dengan tugas-tugas proyek yang lebih luas.

Pantau nilai yang dijadwalkan, biaya perkiraan, bahan yang disimpan, dan data aktual untuk memastikan kesehatan anggaran tetap terkendali.

Sinkronkan bidang biaya dengan tugas dan fase sehingga pemilik proyek dan manajer melihat angka yang sama.

Lihat dasbor dan diagram Gantt untuk mendeteksi kelebihan anggaran sejak dini dan menyesuaikan ruang lingkup atau jadwal dengan jelas.

✨ Ideal untuk: Tim proyek dan keuangan yang bekerja secara lintas fungsi di berbagai proyek.

📖 Baca Juga: Template Perkiraan Kontraktor Terbaik untuk Bisnis Anda

4. Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS

Dapatkan template gratis Bagi anggaran Anda berdasarkan tugas dan fase dengan Template WBS Anggaran Proyek ClickUp.

Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS adalah template yang sangat powerful yang memberikan struktur dan detail pada proses anggaran Anda dengan metode WBS—sempurna untuk proyek konstruksi berskala besar. Setiap tugas kerja ditugaskan ke kategori induk, sehingga formulir nilai Anda menjadi skalabel dan intuitif.

Template ini menyediakan kolom untuk nilai terjadwal, nilai total, perkiraan biaya, dan persentase penyelesaian, sehingga manajer proyek dapat memperoleh wawasan real-time tentang kinerja keuangan dan operasional. Dengan tampilan timeline, Gantt, dan kalender ClickUp, Anda dapat memantau kemajuan di tingkat tugas, fase, dan tonggak pencapaian.

Rinci biaya berdasarkan paket kerja dan fase.

Catat nilai terjadwal, nilai total, dan persentase penyelesaian per node.

Beralih antara tampilan Daftar Perubahan, Garis Waktu, dan Kalender untuk merencanakan tinjauan dan periode pembayaran.

✨ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek konstruksi secara keseluruhan dengan beberapa fase penagihan.

💡 Tips Pro: Pantau setiap menit! Gunakan perangkat lunak penagihan waktu untuk menetapkan blok waktu untuk tugas-tugas dan pastikan klien Anda hanya dikenakan biaya untuk pekerjaan yang sebenarnya dilakukan.

📣 Keunggulan ClickUp: Kalender ClickUp adalah solusi revolusioner untuk mengelola jadwal proyek konstruksi dan detail tugas dalam satu platform! Anda dapat memetakan secara visual setiap fase proyek konstruksi—mulai dari peletakan batu pertama hingga inspeksi akhir—sehingga tenggat waktu, tonggak pencapaian, dan ketergantungan menjadi jelas bagi semua pihak yang terlibat. Setiap tugas, baik itu persiapan lokasi, pengiriman material, atau inspeksi, dapat dijadwalkan, ditugaskan, dan dilacak langsung di kalender, sehingga mudah untuk mengidentifikasi tumpang tindih, menghindari kemacetan, dan menjaga tim tetap sejalan. Selain itu, Anda dapat beralih antara tampilan kalender, Gantt, dan garis waktu untuk perencanaan yang fleksibel, serta melampirkan dokumen, foto, atau daftar periksa ke setiap tugas untuk transparansi proyek yang lengkap.

5. Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola jadwal, tugas, dan biaya dalam satu tempat menggunakan Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp.

Template Manajemen Proyek Konstruksi ClickUp dirancang untuk memberikan manajer proyek pandangan komprehensif tentang seluruh proyek mereka. Template ini adalah pusat komando taktis Anda untuk mengelola setiap aspek proyek.

Template ini menggabungkan dashboard ClickUp tingkat tinggi dengan tampilan tugas detail untuk memastikan Anda selalu terinformasi.

Gunakan templat ini untuk membagi lingkup konstruksi Anda berdasarkan item, melacak nilai yang dijadwalkan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah selesai secara real-time. Templat ini mendukung biaya material, material yang disimpan, dan tampilan fase saat ini yang beragam untuk lebih selaras dengan cara tim Anda bekerja. Templat ini juga terintegrasi dengan ClickUp Docs dan ClickUp Chat untuk kolaborasi yang lancar antar departemen dan pemangku kepentingan.

Alat visual seperti diagram Gantt dan tampilan kalender memberikan gambaran makro tentang jadwal proyek, sementara diagram beban kerja membantu menyeimbangkan tim dan menghindari kelelahan.

Sentralisasikan ruang lingkup, bidang biaya, dan jadwal untuk memastikan tugas, anggaran, dan penagihan tetap selaras.

Gunakan beban kerja dan peringatan untuk menyeimbangkan tim kerja dan mendeteksi tonggak pembayaran sebelum terlambat.

Lampirkan dokumen, gambar, dan persetujuan ke tugas untuk memastikan pembaruan di lapangan dan catatan kantor tetap terintegrasi.

✨ Ideal untuk: Manajer proyek yang mengawasi proyek konstruksi bertahap yang membutuhkan visibilitas mendalam terhadap biaya, tugas, dan jadwal.

💡 Tips Pro: Simpan umpan balik klien di satu tempat! Gunakan perangkat lunak kolaborasi klien untuk mengonsolidasikan komunikasi dan memastikan semua pemangku kepentingan proyek berada di halaman yang sama.

6. Template Manajemen Konstruksi ClickUp (Alternatif)

Dapatkan template gratis Sesuaikan peran, ruang lingkup, dan syarat pembayaran dengan jelas menggunakan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp.

Jika tim Anda sering berada di lapangan, templat alternatif ini menawarkan fleksibilitas dan struktur tanpa kerumitan. Templat Manajemen Konstruksi ClickUp memberikan mandor dan supervisor lapangan semua yang mereka butuhkan untuk memantau kemajuan proyek dan pekerjaan yang telah selesai.

Catat pekerjaan yang dilakukan setiap hari, perbarui persediaan material, dan tandai pekerjaan yang belum selesai secara real-time. Setiap tugas terhubung dengan nama proyek dan fase yang lebih luas, dengan bidang biaya khusus untuk nilai yang dijadwalkan, biaya perkiraan, dan nilai total.

Catat pekerjaan harian, bahan yang disimpan, dan item yang belum selesai.

Berikan label pada setiap entri dengan fase, item baris, dan nilai yang dijadwalkan.

Tambahkan daftar tugas dan foto untuk verifikasi, sehingga persetujuan dapat diproses lebih cepat.

✨ Ideal untuk: Tim di lokasi yang perlu mencatat dan mengelola operasi harian sambil sinkronisasi dengan data keuangan pusat.

📖 Baca Juga: Template Anggaran Proyek Terbaik untuk Perencanaan yang Sukses

7. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan template gratis Perlu menghubungkan aspek hukum dan pelaksanaan? Gunakan ini untuk menyelaraskan ruang lingkup, tugas, dan kontrak dalam satu tempat.

Meskipun ini bukan template jadwal nilai yang konvensional, template ini memainkan peran penting dalam manajemen proyek. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp membantu mendefinisikan kewajiban kontraktual dengan jelas dan menyelaraskan semua pihak yang terlibat dalam proyek mengenai hasil kerja, ekspektasi penagihan, dan ruang lingkup proyek sejak hari pertama.

Anda dapat menghubungkan templat ini langsung ke alur kerja penagihan dan tampilan tugas Anda. Anda juga dapat menambahkan catatan, menetapkan pemicu pembayaran berdasarkan tonggak proyek, dan merinci ketentuan terkait material yang disimpan, pekerjaan yang dilakukan, dan jadwal waktu.

Tentukan hasil kerja, pemicu pembayaran, dan ruang lingkup dalam satu dokumen.

Hubungkan klausul dengan tugas dan fase sehingga kepatuhan dan pelaksanaan tetap terhubung.

Catat tanda tangan, peran, dan tanggal untuk memastikan audit dan serah terima berjalan lancar.

✨ Ideal untuk: Kontraktor yang ingin transparansi hukum dan penagihan terintegrasi dalam setiap tahap siklus hidup konstruksi.

8. Template. net Template Jadwal Nilai

Butuh opsi yang sederhana namun fungsional? Template Jadwal Nilai Excel yang dapat diunduh dari Template.net SOV Template mencakup semua kebutuhan dasar Anda. Dengan baris yang disusun berdasarkan item baris, Anda dapat memasukkan nilai terjadwal, persentase penyelesaian, dan total pekerjaan yang telah diselesaikan.

Template ini paling cocok untuk tim kecil atau proyek sekali jalan di mana penggunaan alat digital mungkin terasa berlebihan. Template Jadwal Nilai gratis ini memungkinkan Anda mencatat aktivitas periode penagihan saat ini dan memperbarui biaya proyek secara manual untuk setiap tugas.

Masukkan nilai yang dijadwalkan, persentase penyelesaian, dan total pekerjaan yang telah diselesaikan.

Tambahkan kolom untuk bahan yang disimpan dan aplikasi sebelumnya.

Sesuaikan header dengan nama proyek dan nomor pekerjaan.

✨ Ideal untuk: Profesional konstruksi yang mencari solusi berbasis spreadsheet yang dapat dicetak untuk mendokumentasikan pembagian nilai dengan cepat.

👀 Fakta Menarik: Konsep "nilai terjadwal" bermula pada awal tahun 1900-an ketika kontraktor mulai mengformalkan biaya untuk mendapatkan pinjaman bank. Ternyata, spreadsheet memiliki akar yang lebih tua daripada Excel.

9. Template. net Jadwal Nilai Kontraktor Utama

Dibuat untuk kontraktor umum yang mengelola beberapa vendor dan subkontraktor, Template Jadwal Nilai Kontraktor Umum ini memudahkan pelacakan kemajuan proyek dan keselarasan penagihan. Setiap baris menyediakan ruang untuk item baris, biaya proyek terkait, dan detail seperti nilai terjadwal dan pekerjaan yang telah diselesaikan.

Template ini sangat berguna untuk berkomunikasi langsung dengan pemilik proyek, memungkinkan pembaruan transparan sesuai fase saat ini dan visibilitas terhadap pekerjaan yang telah selesai. Kolom untuk bahan yang disimpan, tenaga kerja, dan catatan tentang aplikasi pembayaran sebelumnya memastikan setiap pekerjaan tercatat dengan baik.

Pantau item-item subkontraktor, biaya, dan catatan untuk memastikan pembaruan bagi pemangku kepentingan tetap transparan.

Bagi berdasarkan fase dan tenaga kerja/bahan sehingga tinjauan berfokus pada perubahan yang terjadi.

Catat aplikasi pembayaran sebelumnya untuk memastikan bahwa penarikan saat ini merujuk pada riwayat yang telah diverifikasi.

✨ Ideal untuk: Kontraktor yang membutuhkan format terstruktur namun fleksibel untuk menyelaraskan dengan pemangku kepentingan dalam hal penagihan.

Fitur AI di ClickUp dapat mengubah cara Anda menangkap dan mengelola nilai dalam template jadwal nilai untuk proyek konstruksi. Dengan memanfaatkan bidang yang didukung AI—seperti yang tersedia dalam Short Text, Long Text, dan Dropdown Custom Fields—Anda dapat mengotomatisasi ekstraksi, kategorisasi, dan ringkasan data kunci seperti item baris, biaya, dan pembaruan kemajuan. Misalnya, bidang AI dapat secara otomatis merangkum detail tugas, menghasilkan pembaruan kemajuan berdasarkan aktivitas terbaru, atau mengkategorikan entri sesuai instruksi kustom Anda. Hal ini tidak hanya mengurangi entri data manual dan risiko kesalahan, tetapi juga memastikan jadwal nilai Anda tetap terkini dan dapat ditindaklanjuti, sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai.

10. Template. net Builder Jadwal Nilai

Template Jadwal Nilai untuk Kontraktor adalah alat ringan yang membantu Anda mengorganisir nilai-nilai berdasarkan item dan melacak pekerjaan.

Template nilai yang sederhana ini membantu mengelola proyek pembangunan dan renovasi berskala menengah. Pantau pekerjaan dengan membagi tugas menjadi item-item terpisah dan mendokumentasikan biaya proyek di setiap fase.

Meskipun tidak terintegrasi dengan perangkat lunak manajemen proyek apa pun, templat ini ideal untuk pengajuan manual. Anda dapat menyertakan data tentang pekerjaan yang telah selesai, bahan yang disimpan, dan bahkan melacak margin keuntungan secara manual dibandingkan dengan perkiraan biaya awal.

Daftar item baris dan total fase untuk membantu kontraktor memetakan nilai terhadap kemajuan dengan cepat.

Catat pekerjaan yang telah selesai dan bahan yang disimpan agar pertemuan dengan klien memiliki angka yang jelas.

Duplikat tab per fase dan cetak salinan bersih untuk memastikan pengajuan berjalan lancar.

✨ Ideal untuk: Kontraktor independen yang mencari templat berbasis kertas untuk memetakan nilai sesuai dengan kemajuan.

👀 Fakta Menarik: Proyek konstruksi terbesar di dunia — Kota NEOM senilai $500 miliar di Arab Saudi. Proyek ini akan membutuhkan ribuan dokumen Jadwal Nilai hanya untuk melacak siapa yang dibayar untuk apa!

11. Template Jadwal Nilai CrewCost Excel

Melalui CrewCost

CrewCost SO V Template adalah template jadwal nilai berbasis Excel yang dirancang dengan presisi keuangan. Dirancang khusus untuk pelacakan biaya, formulir ini dilengkapi dengan rumus bawaan yang secara otomatis menghitung nilai total, persentase penyelesaian, dan anggaran yang tersisa.

Catat setiap item, mulai dari instalasi pipa hingga tukang kayu finishing, dan sertakan total kumulatif pekerjaan yang telah selesai dan bahan yang disimpan. Struktur ini ideal untuk penagihan bulanan dan sesuai dengan praktik standar dalam perhitungan pembayaran progres.

Gunakan rumus bawaan untuk total, persentase penyelesaian, dan anggaran yang tersisa.

Pertahankan total kumulatif di setiap item dan bulan untuk memastikan penagihan bulanan tetap konsisten.

Tambahkan tab untuk aplikasi sebelumnya dan tonggak pencapaian agar tinjauan mengikuti jejak yang jelas.

✨ Ideal untuk: Manajer keuangan dan tim administrasi yang membutuhkan spreadsheet siap pakai untuk pelacakan SOV.

12. Formulir Jadwal Nilai PDFfiller

Melalui PDFfiller

Formulir nilai berbasis web ini sangat cocok untuk tim yang ingin beralih ke digital tanpa perlu menginstal alat tambahan. Formulir SOV PDFfiller dapat diisi secara online, ditandatangani secara elektronik, dan diekspor sebagai jadwal nilai yang telah selesai.

Gunakan templat ini untuk mendokumentasikan item-item, menandai nama proyek, menambahkan nilai yang dijadwalkan, dan melacak pekerjaan yang telah selesai serta material yang disimpan. Meskipun tidak memiliki fitur pelacakan dinamis atau pelaporan, keunggulannya terletak pada kemudahan aksesnya.

Isi, tandatangani, dan bagikan SOV secara online agar tim dapat mengirimkan tanpa perlu perangkat lunak tambahan.

Catat item-item, nilai yang dijadwalkan, dan bahan yang disimpan agar persyaratan terpenuhi.

Ekspor salinan final untuk arsip agar kepatuhan mudah dibuktikan.

✨ Ideal untuk: Tim yang membutuhkan format SOV yang sesuai dengan peraturan hukum, mudah diakses, dan tanpa kurva pembelajaran.

📖 Baca Juga: Meningkatkan Efisiensi Konstruksi: Praktik Terbaik

13. TemplateLab Template Jadwal Nilai

Melalui TemplateLab

TemplateLab SOV Template adalah template jadwal nilai yang dapat diunduh secara gratis dalam format Excel, dirancang untuk kejelasan dan kesederhanaan. Ini adalah cara mudah untuk melacak biaya proyek, mencatat pekerjaan yang telah dilakukan, dan memvisualisasikan margin keuntungan Anda tanpa perlu menggunakan perangkat lunak yang rumit.

Setiap baris memungkinkan Anda mendefinisikan item baris, nilai yang dijadwalkan, dan persentase penyelesaian. Ada ruang untuk mencatat pekerjaan yang belum selesai, menghitung nilai total, dan mencatat bahan yang disimpan untuk setiap fase saat ini. Anda juga dapat mencatat nama proyek, referensi pekerjaan, dan nilai kontrak di bagian atas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Lacak item-item dengan nilai terjadwal dan persentase penyelesaian.

Catat pekerjaan yang belum selesai dan material yang disimpan.

Gunakan ulang dan sesuaikan lembar kerja sesuai proyek untuk memulai proyek baru dengan cepat.

✨ Ideal untuk: Kontraktor dan koordinator yang mengelola proyek kecil yang menginginkan formulir pelacakan Excel yang bersih dan mudah digunakan.

📖 Baca Juga: Daftar Periksa Serah Terima Proyek Konstruksi Terlengkap

Membangun Kesuksesan, Satu Template pada Satu Waktu

Menurut penelitian McKinsey, 98% proyek besar mengalami kelebihan biaya lebih dari 30%, dan 77% mengalami keterlambatan setidaknya 40%. Tantangan ini seringkali timbul akibat kurangnya pengawasan keuangan yang terstruktur, pelacakan biaya yang tidak efektif, dan ketergantungan pada proses manual.

Dari templat manajemen konstruksi ClickUp hingga solusi berbasis Excel, ada templat untuk setiap kebutuhan, baik Anda mengawasi proyek berskala besar maupun tugas subkontrak yang lebih kecil. Setiap alat ini mempermudah pelacakan kemajuan proyek, meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan proyek, dan memastikan bahwa kendali keuangan tetap berada di tangan Anda.

Siap untuk mengelola proyek konstruksi Anda berikutnya? Daftar dengan ClickUp dan optimalkan pengelolaan pembayaran, jadwal nilai, dan ruang lingkup pekerjaan Anda untuk kesuksesan maksimal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Untuk membuat jadwal nilai, Anda mulai dengan mencantumkan semua komponen utama, fase, atau tugas yang terlibat dalam proyek konstruksi. Setiap item diberi nilai moneter spesifik berdasarkan total nilai kontrak dan lingkup pekerjaan. Pembagian ini memungkinkan pelacakan kemajuan dan pembayaran yang jelas seiring berjalannya proyek, memastikan bahwa setiap bagian pekerjaan dicatat dan ditagih dengan tepat.

Template SOV (Schedule of Values) adalah formulir standar atau spreadsheet yang dirancang untuk mengorganisir pembagian total biaya proyek menjadi item-item individu. Template ini menyediakan format terstruktur untuk memasukkan setiap item pekerjaan, nilai yang ditetapkan, dan detail relevan lainnya, sehingga memudahkan untuk meninjau, memperbarui, dan mengelola aspek keuangan proyek konstruksi.

Jadwal Nilai biasanya disusun oleh kontraktor utama atau manajer konstruksi yang mengawasi proyek. Dalam banyak kasus, proses ini melibatkan kolaborasi dengan subkontraktor dan pemilik proyek untuk memastikan alokasi biaya akurat dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Grafik jadwal nilai adalah representasi visual atau tabel dari rincian biaya proyek. Grafik ini menampilkan setiap item pekerjaan, nilai yang sesuai, dan total kumulatif, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana jumlah kontrak didistribusikan. Grafik ini membantu pemangku kepentingan memantau penagihan proyek, melacak status penyelesaian, dan mengelola pembayaran secara efisien sepanjang proses konstruksi.