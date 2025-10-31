Metode Chunking: Cara Mengingat dan Mengingat Kembali Lebih Banyak

Bagaimana burung merpati mengingat untuk kembali ke balkon Anda setiap kali?

Bagaimana seekor tikus tahu tuas mana yang harus ditarik untuk keluar dari kandang? Atau bagaimana seorang Grandmaster Catur menghafal lebih dari 50.000 pola bidak di papan catur?

Jawaban sederhana (berdasarkan penelitian psikologi): Chunking.

70 tahun yang lalu, psikolog Amerika George A. Miller mempopulerkan konsep chunking sebagai cara untuk memahami dan memperluas memori jangka pendek.

Mari kita loncat ke hari ini.

Sistem sensorik Anda, seperti penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan, dll., saat ini mengumpulkan sekitar 1 miliar bit data per detik. Jadi, chunking mungkin saja menjadi solusi yang kita butuhkan untuk membersihkan kerumitan pikiran.

Apa Itu Metode Chunking?

Chunking adalah proses mengelompokkan potongan-potongan informasi individu menjadi urutan atau pola yang memudahkan untuk ditangkap dalam memori kerja dan disimpan dalam memori jangka panjang untuk diingat kembali di kemudian hari.

Bahkan jika Anda belum pernah mendengar tentang chunking sebelumnya, Anda pasti pernah melakukannya.

Bayangkan cara nomor Jaminan Sosial Anda ditampilkan: XXX-XX-XXXX, dengan blok angka tiga, dua, dan empat digit. Untuk mengingat nama tujuh kucing saya, saya membaginya menjadi kelompok saudara sekandang: tiga pasang dan satu anak tunggal, lebih mudah diingat.

Hal ini juga terjadi di lingkungan profesional.

Seorang pustakawan menyusun buku-buku dalam kelompok alfabetis. Bayi menggunakan chunking untuk mengingat boneka mereka! Manajemen proyek, pembagian waktu, dan teknik Pomodoro semuanya merupakan bentuk chunking.

Di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, chunking sangat populer, yang membuat kita bertanya-tanya mengapa.

Masalah apa yang diselesaikan oleh Metode Chunking?

Memori kerja manusia terbatas.

Otak hanya dapat menyimpan beberapa potongan informasi, sekitar tujuh potongan, dan mengingatnya dengan akurat di kemudian hari.

Namun, ambisi manusia sangat besar. Chunking menjembatani kesenjangan ini.

Transport for London, misalnya, memiliki ambisi untuk memastikan semua sopir taksinya mengetahui rute tercepat melalui jaringan jalan yang rumit di London.

Ujian ini, yang dikenal sebagai The Knowledge, menguji pengemudi tentang ingatan mereka terhadap area berdiameter enam mil dari Charing Cross, yang mencakup 25.000 jalan, arah jalan, jalan satu arah, jalan buntu, restoran, pub, toko, dan landmark.

Apa yang perlu diketahui oleh seorang sopir taksi London, dijelaskan melalui Google Maps

Para calon sopir taksi, yang secara informal disebut "knowledge boys," menggunakan beberapa teknik memori, salah satunya adalah sistem yang mereka sebut "satelliting," di mana mereka membagi lokasi dalam radius seperempat mil di sekitar titik awal dan akhir perjalanan, untuk menghafalnya.

Setiap chunk ini berkontribusi pada chunk yang lebih besar, membentuk hierarki memori tentang lanskap London.

Ketika Eleanor Maguire, seorang neuroscientist di University College London, meneliti sopir taksi London, ia menemukan bahwa bagian posterior hippocampus mereka—bagian otak yang penting untuk memori—lebih besar dari rata-rata. Ia juga membuktikan bahwa bagian otak yang mengontrol memori bersifat fleksibel dan dapat berubah bahkan pada usia dewasa. 👀

Pada dasarnya, chunking dan metode Loci, yang juga dikenal sebagai istana ingatan, membantu individu mengatasi batasan memori. Dengan latihan terus-menerus dalam jangka panjang, metode ini juga membentuk ulang otak secara fisik untuk memperluas kemampuan manusia mendekati ambisinya.

Konsep istana memori dijelaskan melalui ClickUp Brain

Meskipun chunking sangat powerful, Anda tidak perlu mendaki Gunung Everest mental untuk menggunakannya.

Saya menggunakannya untuk membagi rutinitas perawatan kulit Korea yang terdiri dari 14 langkah menjadi fase-fase yang lebih mudah dikelola. Di tempat kerja, banyak dari kita menjadwalkan pekerjaan mendalam di pagi hari dan membagi rapat-rapat ke sore hari untuk manajemen waktu yang lebih sederhana.

Sebenarnya, saya telah membagi artikel ini menjadi bagian-bagian, sub-bagian, paragraf, dan kalimat. Hal yang sering dilakukan oleh para penulis!

Sejarah dan Asal-Usul Chunking

Meskipun telah ada penelitian tentang memori, pengingatan, dan kelompok informasi sebelumnya, makalah George A. Miller tahun 1956 berjudul ‘The Magical Number Seven ± Two: Some Limits On Our Capacity For Processing Information’ menandai titik penting dalam studi tentang chunking.

Selain memperkenalkan konsep chunking sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan memori kerja, ia juga berpendapat bahwa tujuh (± 2) adalah jumlah chunk yang dapat diingat dengan nyaman. Ia menulis:

Bagaimana dengan Tujuh Keajaiban Dunia, Tujuh Lautan, Tujuh Dosa Mematikan, Tujuh Putri Atlas di Pleiades, Tujuh Fase Kehidupan Manusia, Tujuh Tingkatan Neraka, Tujuh Warna Utama, Tujuh Nada Skala Musik, dan Tujuh Hari dalam Seminggu?

Bagaimana dengan Tujuh Keajaiban Dunia, Tujuh Lautan, Tujuh Dosa Mematikan, Tujuh Putri Atlas di Pleiades, Tujuh Fase Kehidupan Manusia, Tujuh Tingkatan Neraka, Tujuh Warna Utama, Tujuh Nada Skala Musik, dan Tujuh Hari dalam Seminggu?

Sejak saat itu, chunking telah diteliti dan berkembang pesat di berbagai bidang.

Psikiater menggunakan chunking untuk membantu memori kerja verbal pada pasien dengan penyakit Alzheimer tahap awal. Guru dan pendidik menemukan chunking berguna untuk siswa sekolah dan perguruan tinggi, terutama dalam pembelajaran bahasa. Mahasiswa kedokteran menggunakan chunking dan teknik mnemonik lainnya untuk mengingat nama ratusan obat.

Pilot profesional, seperti sopir taksi di London, menggunakan metode ini untuk memori spasial guna melacak berbagai bagian bergerak dari pesawat. Musisi, penyanyi, gitaris, drummer, dan sebagainya, menggunakan chunking sebagai cara untuk mempelajari not, lagu, atau bahkan membaca partitur musik.

Dalam Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional, David Dumais menulis:

Grupkan musik Anda untuk menyederhanakannya. Pisahkan menjadi frasa dan sub-frasa. Lakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga kesederhanaannya!

Grupkan musik Anda untuk menyederhanakannya. Pisahkan menjadi frasa dan sub-frasa. Lakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga kesederhanaannya!

🤔 Coba Lihat Ini: Jika manusia purba memiliki daftar tugas pada masa itu, apa saja yang akan ada di dalamnya?

Mengapa Metode Chunking Berfungsi

Di semua jenis tugas memori, chunking efektif karena kesederhanaannya.

Bayangkan seperti membawa satu tas punggung daripada laptop, charger, ponsel, dua kemeja, dua celana, dua pasang kaus kaki, sepatu, perlengkapan mandi, dan sebagainya.

Kesederhanaan ini secara cerdas menyembunyikan mekanisme kompleks otak manusia di dalamnya.

Menjelaskan konsep memori, Mallika Marshall, MD, Editor Kontributor Harvard Health Publishing, mencantumkan berbagai bagian otak yang bekerja sama untuk penyimpanan dan pengingatan.

Bagian otak yang terkait dengan memori (melalui Discovering the Brain )

Dia menulis bahwa memori disimpan di hippocampus. Ketika memori memiliki dampak emosional yang kuat, amigdala menandainya. Beberapa komponen kemudian didistribusikan ke korteks serebral. Untuk mengingat kembali, kita mengaktifkan lobus frontal, yang kemudian mengambil informasi dari berbagai bagian otak.

Misalnya, untuk mengingat adegan dari film favorit Anda, mungkin melibatkan pengambilan data dari wilayah visual otak untuk mengingat latar belakang dan wajah para aktor, tetapi juga informasi dari wilayah bahasa untuk mengingat dialog, dan mungkin bahkan wilayah pendengaran untuk mengingat soundtrack atau efek suara. Bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk pola neuronal unik yang tertidur hingga Anda mulai mengingatnya, pada saat itu pola tersebut diaktifkan kembali.

Misalnya, untuk mengingat adegan dari film favorit Anda, mungkin melibatkan pengambilan data dari wilayah visual otak untuk mengingat latar belakang dan wajah para aktor, tetapi juga informasi dari wilayah bahasa untuk mengingat dialog, dan mungkin bahkan wilayah pendengaran untuk mengingat soundtrack atau efek suara. Bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk pola neuronal unik yang tertidur hingga Anda mulai mengingatnya, pada saat itu pola tersebut diaktifkan kembali.

Chunking menyederhanakan kompleksitas ini, mengurangi beban pemrosesan, pengingatan, dan penyimpanan di otak, yang dikenal sebagai beban kognitif. Akibatnya, otak menjadi lebih bebas untuk melakukan lebih banyak hal dan memperkuat keahlian.

Bahkan dalam olahraga berkecepatan tinggi, yang secara tradisional dianggap sebagai tugas fisik, penelitian menunjukkan bahwa chunking dapat sangat berguna bagi para pembalap untuk mengelola informasi sensorik yang beragam yang mereka terima dalam lingkungan bertekanan tinggi.

Chunking membantu Anda menemukan makna dan membuat kekacauan menjadi terkelola!

Kita semua pernah mengalami hari-hari di mana kita berpikir, “Apa yang saya lakukan di sini dengan tugas ini?”

Chunking membantu dengan mengorganisir informasi secara bermakna bagi orang yang melakukannya.

Bayangkan Anda diminta untuk menghafal dua belas hewan: kucing, simpanse, koala, kanguru, harimau, kucing Bengal, serigala, tikus, kelinci, rubah, penguin, dan dalmatian.

Chunking sederhana berarti mengorganisirnya sebagai:

Binatang Peliharaan : Kucing, kucing Bengal, kelinci, tikus, dalmatian

Binatang liar : Kera, ular derik, harimau, rubah, serigala

Aussies: Beruang koala dan kanguru

Dalam hal ini, chunking memanfaatkan ide-ide yang sudah kita kenal (hewan peliharaan, hutan, Australia) untuk membantu menempatkan hal-hal dalam konteks dengan membangun asosiasi. Dengan cara ini, chunking membantu Anda memanfaatkan koneksi sinaptik yang sudah ada dan memperluas neuroplastisitas.

Dengan demikian, bagaimana jika memori bukanlah tujuan akhir? Chunking juga dapat membantu dalam hal itu.

Anda dapat melakukan task-chunking (atau habit stacking, jika Anda mengelompokkan kebiasaan), yaitu mengelompokkan tugas-tugas serupa bersama-sama, sehingga otak Anda dapat tetap dalam konteks dan fokus pada informasi yang relevan.

Time-chunking melibatkan pembagian hari kerja Anda (biasanya 8 jam) menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tugas-tugas yang ditentukan, memungkinkan Anda untuk memiliki hari yang lebih produktif . Perencanaan Agile melibatkan pembagian peta jalan produk jangka panjang menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan diselesaikan untuk setiap sprint, proses yang juga dikenal sebagai prioritas yang ketat.

Di semua contoh ini, chunking berhasil karena membuat kekacauan menjadi terkelola.

Metode ini membantu individu menyerap lebih banyak informasi tanpa merasa kewalahan. Seperti yang ditulis David Epstein dalam bukunya, Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World:

Chunking membantu menjelaskan fenomena memori yang tampaknya ajaib dan spesifik pada bidang tertentu, mulai dari musisi yang memainkan lagu panjang tanpa melihat partitur hingga quarterback yang mengenali pola gerakan pemain dalam sekejap dan membuat keputusan untuk melempar bola.

Chunking membantu menjelaskan fenomena memori yang tampaknya ajaib dan spesifik pada bidang tertentu, mulai dari musisi yang memainkan lagu panjang tanpa melihat partitur hingga quarterback yang mengenali pola gerakan pemain dalam sekejap dan membuat keputusan untuk melempar bola.

Aplikasi Praktis Metode Chunking

Chunking pada dasarnya adalah keterampilan praktis. Semakin baik kita mengelompokkan chunk, semakin banyak yang kita ingat.

Misalnya, saya bisa mengingat lirik dari banyak lagu yang saya dengar saat remaja karena melodi lagu membantu membagi teks menjadi potongan-potongan yang bermakna.

Dan itu hanya salah satu contoh. Berikut adalah situasi sehari-hari lain di mana chunking dapat benar-benar membantu:

1. Belajar atau mempelajari informasi baru

Misalkan Anda mengikuti kursus pertolongan pertama. Alih-alih mencoba menghafal 15 langkah terpisah, bagi langkah-langkah tersebut menjadi tiga kategori: menilai situasi, membantu korban, dan menghubungi profesional. Dalam setiap kategori, ingatlah 3–5 tindakan. Penelitian Sweller (1988) tentang teori beban kognitif menunjukkan bahwa pendekatan ini mengurangi kelelahan dan meningkatkan retensi. Karena Anda kini beroperasi dengan konteks dan pemahaman yang lebih baik.

2. Mengingat petunjuk

Lupakan mencatat semua sembilan belokan untuk sampai ke lokasi baru. Bagi perjalanan Anda menjadi bagian-bagian kecil. “Mengemudi ke Jalan Utama” (bagian 1), “Belok kiri kedua dan lanjutkan ke pom bensin” (bagian 2), “Belok kanan dan parkir di dekat bangunan merah” (bagian 3).

3. Belajar resep baru

Jika Anda mencoba memasak sesuatu yang baru, jangan anggap setiap instruksi sebagai tugas terpisah.

Bagi langkah-langkah menjadi persiapan, memasak, dan penyelesaian. Misalnya, “potong, bumbui, dan marinasi” adalah chunk persiapan Anda. “Goreng, rebus, dan aduk” adalah chunk memasak. Chunking mencerminkan cara koki bekerja dan membantu mencegah langkah yang terlupakan.

4. Persiapan untuk perjalanan

Daripada mencoba mengingat 25 item secara terpisah, bagi daftar packing Anda menjadi chunk: pakaian, perlengkapan mandi, elektronik, dokumen perjalanan, dan camilan. Hal ini mengurangi rasa kacau dan memudahkan Anda untuk memeriksa apakah semua barang sudah lengkap.

5. Mengajar anak-anak atau membantu dengan pekerjaan rumah

Anak-anak sering kali kewalahan dengan instruksi. Jika Anda mengatakan, “Sikat gigi, packing tas, ambil sepatu, dan matikan lampu,” mereka mungkin lupa setengahnya.

Alih-alih, bagi tugas menjadi bagian-bagian: “Siapkan diri di kamar mandi” (gigi, wajah, rambut), lalu “siapkan barang untuk sekolah” (tas, bekal, air), lalu “keluar dari pintu” (sepatu, lampu, jaket). Hal ini memudahkan mereka untuk berhasil, dan memudahkan Anda untuk tetap tenang.

Organisasi perlengkapan militer: Contoh nyata penerapan chunking dalam praktik. Personel militer sering kali mengatur perlengkapan mereka dengan cara yang jauh melampaui sekadar kerapian. Metode ini mencakup pengelompokan, penandaan, dan pembagian kompartemen. Ketiga strategi kunci ini memiliki tujuan spesifik: memudahkan pencarian cepat dan akurat perlengkapan esensial dalam situasi tekanan. Mari kita uraikan: ✅ Klasifikasi: Barang-barang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau jenis misi. Misalnya, perlengkapan medis, alat komunikasi, perlengkapan bertahan hidup, atau kit perawatan senjata. Alih-alih mengemas perlengkapan secara acak, prajurit dilatih untuk menyimpan dan mengambil barang-barang berdasarkan kelompok logis. Artinya, dalam situasi stres tinggi, mereka tidak perlu mengingat setiap barang secara individual, cukup mengetahui kategori mana yang harus diambil. → Mengapa metode ini efektif: Hal ini mencerminkan proses chunking dalam memori. Menurut teori beban kognitif (Sweller, 1988), mengelompokkan informasi yang terkait dapat mengurangi beban mental, sehingga memudahkan pengingatan yang lebih cepat dan lebih andal. ✅ Penandaan: Setiap kantong, wadah, atau kompartemen diberi label dengan jelas, terkadang menggunakan warna, simbol, atau teks. Label berfungsi sebagai petunjuk visual yang memicu pengenalan, bukan hanya pengingatan, yang lebih cepat dan kurang membebani pikiran. → Mengapa metode ini efektif: Chunking sering kali bergantung pada petunjuk dan asosiasi. Label berfungsi sebagai "penanda" yang membantu otak Anda menemukan chunk yang tepat tanpa harus mencari melalui semua informasi sekaligus. ✅ Kompartemenisasi: Peralatan disimpan dalam kompartemen terpisah dan khusus, seringkali dalam tas modular atau rompi taktis. Hal ini mencegah barang-barang tercampur dan memungkinkan prajurit mengakses hanya apa yang mereka butuhkan pada saat itu, tanpa harus menyortir alat-alat yang tidak relevan. → Mengapa metode ini efektif: Dalam psikologi kognitif, hal ini mencerminkan chunking spasial atau menjaga item-item terkait dalam jarak fisik yang dekat, yang memperkuat asosiasi mental dan mempercepat pengambilan keputusan.

Chunking efektif karena membuat otak kita merasa kurang terbebani. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin otomatis prosesnya menjadi.

Baik Anda sedang belajar hal baru, mengatur hari Anda, atau membantu orang lain tetap terorganisir, chunking mengubah informasi yang tersebar menjadi sesuatu yang dapat diproses dengan mudah oleh otak Anda.

Cara Menerapkan Metode Chunking Langkah demi Langkah

Chunking yang baik melibatkan pemecahan hal-hal yang tampak kompleks atau memiliki lebih dari “7 ± 2” item menjadi bagian-bagian logis. Jika dilakukan dengan benar, ini dapat menjadi alat yang luar biasa dalam arsenal Anda.

Langkah 1: Tentukan tujuan Anda

Sebelum menerapkan chunking, tetapkan tujuan.

Pilih apa yang ingin Anda sederhanakan. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari merapikan meja kerja yang berantakan dengan metode KonMari hingga mengembangkan startup AI yang menjanjikan.

Langkah 2: Buat peta perjalanan menuju tujuan tersebut

Pada tahap ini, jangan khawatir tentang urutan atau ukuran setiap langkah.

Buat daftar lengkap semua hal yang perlu Anda lakukan. Anda bisa menuliskannya di selembar kertas atau menggunakan aplikasi daftar tugas. Beberapa templat brainstorming ini juga mungkin membantu.

Misalnya, jika Anda ingin membersihkan meja kerja Anda, daftar tersebut akan terlihat seperti:

Buang pena yang tidak berfungsi.

Letakkan penanda di dekat papan tulis putih.

Simpan hanya planner harian di atas meja.

Bersihkan permukaan meja.

Bersihkan keyboard dan mouse secara menyeluruh.

Kosongkan tempat sampah

Simpan surat dan dokumen

Siram tanaman uang

Bersihkan cangkir kopi

Hancurkan dokumen yang tidak diinginkan

Buang alat tulis yang sudah tidak terpakai.

Atur kabel-kabel

Membersihkan kursi dengan vacuum cleaner

Beralih ke catatan tempel online

💡 Tips Pro: Buat daftar tersebut. Jangan menilai. Jika Anda bekerja dalam tim, menggunakan chunking dengan ClickUp Tasks dan teknik enam topi berpikir adalah cara yang bagus untuk mencakup semua aspek.

Langkah 3: Buat chunk-nya

Berdasarkan semua item yang telah Anda daftarkan, buatlah beberapa chunk yang dapat Anda kelola.

Daftar di atas dapat dikategorikan menjadi membersihkan debu, mengatur alat tulis, pengelolaan dokumen, dan sebagainya. Jangan khawatir jika Anda belum bisa menyelesaikan semuanya. Anda juga dapat menambahkan chunking pada langkah berikutnya.

Langkah 4: Masukkan potongan-potongan informasi ke dalam chunk.

Di bawah setiap chunk, tambahkan informasi atau tugas yang telah Anda identifikasi. Kumpulan chunk di atas mungkin terlihat seperti ini.

Membersihkan debu dan membersihkan Organisasi alat tulis Pengelolaan dokumen Tugas digital Estetika meja Bersihkan permukaan meja. Buang pena yang tidak berfungsi. Simpan surat dan dokumen Kosongkan tempat sampah Simpan hanya planner harian di atas meja. Bersihkan keyboard dan mouse secara menyeluruh. Letakkan penanda di dekat papan tulis putih. Hancurkan dokumen yang tidak diinginkan Digitalkan catatan tempel Siram tanaman uang Membersihkan kursi dengan vacuum cleaner dan mengatur kabel-kabel. Buang alat tulis yang sudah tidak terpakai. Bersihkan cangkir kopi

Langkah 5: Fokus pada satu chunk pada satu waktu

Tujuan utama chunking adalah untuk menyederhanakan tugas-tugas yang kompleks. Jadi, hadapi tugas tersebut, lakukan satu chunk pada satu waktu.

Ini juga berfungsi sebagai teknik menghafal.

Misalkan Anda ingin menghafal tabel periodik. Anda akan membaginya menjadi logam, non-logam, logam transisi, lantanida, aktinida, metaloid, dan gas mulia.

Mulailah dengan satu topik, misalnya logam, dan hafalkan semuanya. Setelah merasa nyaman, lanjutkan ke topik berikutnya.

Langkah 6: Ulangi prosesnya.

Meskipun chunking adalah teknik yang sangat baik untuk memori dan organisasi, teknik ini juga rentan terhadap kurva lupa.

Jadi, ulangi dan ulangi proses ini untuk memastikan ingatan jangka panjang. Saat Anda membagi tugas-tugas yang ingin Anda lakukan tetapi biasanya tidak, seperti berolahraga atau meditasi, chunking juga dapat membantu membentuk kebiasaan.

Ide-ide chunking untuk pemula

Jika Anda belum pernah secara aktif melakukan chunking, mungkin terlihat seperti proses yang rumit. Sebenarnya, tidak perlu serumit itu.

👉🏽 Mulailah dari hal kecil: Mulailah dengan mencoba menghafal nomor kartu kredit saat antre di kasir atau nomor plat kendaraan saat terjebak macet. Mengambil tugas besar di awal akan membuat Anda kehilangan jejak waktu, namun menghafal sedikit.

👉🏽 Coba metode istana ingatan: Dipopulerkan oleh Sherlock Holmes, istana ingatan adalah cara untuk memvisualisasikan informasi seolah-olah mereka adalah ruangan di otak Anda yang dapat Anda jelajahi. Gunakan teknik ini untuk mengorganisir informasi secara spasial.

👉🏽 Buat mnemonik: Untuk setiap bagian dari tujuan atau bagian-bagian dalam setiap bagian, buat sistem mnemonik, seperti akronim, cerita, atau bahkan sajak.

👉🏽 Tetapkan petunjuk pengingat: Pernahkah Anda langsung melanjutkan dialog dalam film favorit Anda begitu karakter mulai berbicara? Awal dialog tersebut adalah petunjuk pengingat, sesuatu yang memicu ingatan akan sisanya. Tetapkan petunjuk pengingat Anda sendiri untuk hal-hal yang ingin Anda ingat.

🌷Tahukah Anda: Chunking dianggap sebagai teknik memori yang menyimpan informasi apa adanya. Musisi dianggap sebagai "rekorder manusia" yang dapat memainkan kembali persis apa yang mereka dengar. Namun, hal ini tidak berlaku ketika mereka diminta memainkan musik atonal. Hal ini menunjukkan bahwa chunking tidak tentang kelompok item tertentu. Pola dan struktur yang familiar sangat penting untuk mengingat, tulis David Epstein.

Metode Chunking vs. Teknik Belajar Lainnya

Meskipun sangat sederhana dan sangat efektif, chunking bukanlah satu-satunya teknik belajar yang ada.

Mari kita lihat bagaimana perbandingannya dengan metode lain yang umum digunakan.

Chunking vs. pengulangan terpisah

Pengulangan terpisah adalah proses mengulang materi yang telah dipelajari pada interval waktu yang berbeda.

Misalnya, jika Anda telah mempelajari konsep baru di pagi hari, metode pengulangan terpisah merekomendasikan untuk mengulanginya sekali setiap beberapa jam, sehari, seminggu, dua minggu, dan seterusnya.

Chunking Pengulangan terpisah Teknik pengkodean Teknik pengambilan informasi Membantu dalam proses mengingat Membantu dalam mengingat Dirancang untuk mengatasi batasan kapasitas memori jangka pendek. Dirancang untuk mengatasi efek kurva lupa.

Chunking vs. mind mapping

Mindmap adalah persis seperti yang dimaksudkan oleh istilah tersebut: Peta visual dari pikiran yang Anda miliki.

Pada dasarnya, Anda menggunakan mind map untuk mengorganisir informasi secara hierarkis dan non-linear.

Jadi, baik chunking maupun mind mapping adalah teknik pengkodean.

Peta pikiran yang baik juga menggunakan chunking, mengorganisir informasi di antara node dan sub-node. Menggabungkan chunking dengan peta pikiran membantu memperluas pemahaman tentang ide-ide kompleks.

Chunking Mind mapping Mengorganisir informasi sebagai unit-unit yang independen Mengorganisir informasi sebagai unit-unit yang terhubung. Berfokus pada pengelompokan potongan informasi yang serupa. Berfokus pada representasi hubungan dan koneksi antara informasi Tidak selalu hierarkis Selalu hierarkis

Chunking vs. ringkasan catatan

Ringkasan catatan adalah proses mengumpulkan poin-poin penting dari sebuah kuliah, presentasi, atau konsep, dan mencatatnya untuk diingat kembali di kemudian hari. Ketika Anda meringkas catatan dengan kata-kata Anda sendiri, Anda lebih mungkin mengingat dan mengingatnya kembali.

Chunking Ringkasan catatan Digunakan untuk menghafal semua informasi Digunakan untuk memahami konsep dan mengingat poin-poin penting. Membantu mengingat dengan cara yang efektif. Mendorong pencatatan catatan dengan kata-kata Anda sendiri. Berfokus pada akurasi pengingatan Berfokus pada pemahaman ide-ide

Dalam arti tertentu, chunking juga merupakan ringkasan. Ini adalah daftar informasi tingkat pertama. Namun, tidak semua ringkasan merupakan chunking.

Dengan pemahaman yang sudah Anda miliki tentang metode chunking, jika terasa terlalu banyak untuk dipraktekkan, jangan khawatir. Kami akan menjelaskannya secara rinci di bagian selanjutnya.

💡 Tips Pro: Chunking, pengulangan terpisah, mind mapping, dan ringkasan catatan adalah teknik-teknik yang saling melengkapi dan dapat meningkatkan proses belajar saat digunakan bersama-sama.

Langkah paling penting dalam kesuksesan penggunaan metode chunking adalah menetapkan tujuan yang tepat.

Ada berbagai cara untuk menetapkan dan mengelola tujuan Anda. Misalnya, metode tujuan SMART adalah yang paling efektif dan populer.

Menetapkan tujuan yang tepat

ClickUp Goals adalah cara yang bagus untuk memvisualisasikan dan mencapai kemajuan pada tujuan Anda.

Tetapkan target tugas (selesaikan desain antarmuka pengguna untuk halaman utama pada akhir minggu), target numerik (lakukan 12 panggilan penjualan setiap hari), target mata uang (capai $250.000 pendapatan dari klien baru), atau bahkan target ya/tidak (apakah skor NPS kita di atas 4?).

Membuat chunk

Setelah Anda memiliki tujuan, buatlah daftar semua hal yang perlu Anda lakukan untuk mencapainya.

Jika ukurannya cukup besar, bagi menjadi proyek-proyek. Jika tidak, ClickUp Lists dan Project Hierarchy memungkinkan Anda menambahkan sebanyak mungkin tugas yang Anda butuhkan.

Organisir setiap file dengan mudah menggunakan Hierarki Proyek ClickUp, memastikan akses yang mudah kapan pun Anda membutuhkannya.

Anda dapat menggunakan ClickUp Lists untuk membagi informasi menjadi bagian-bagian kecil sesuai keinginan Anda.

Misalnya, buat Milestones ClickUp dengan tugas-tugas yang dibagi menjadi chunk. Tambahkan status kustom untuk mengelompokkan tugas berdasarkan sejauh mana Anda telah melangkah. Gunakan tag kustom seperti sumber lead untuk mengelompokkan tugas dengan cara tersebut. Anda juga dapat membuat peringkat dan mengumpulkan semua akun lima bintang Anda!

Begini cara saya menggunakan Tampilan Daftar di ClickUp untuk memvisualisasikan daftar tugas saya dalam perencanaan pesta.

🌷Tahukah Anda: Seorang pemain catur profesional tidak lagi melihat papan catur sebagai 64 kotak individu. Sebaliknya, mereka belajar mengenali pola taktis umum atau formasi, seperti "Fianchetto Castle" atau "Isolated Queen Pawn structure." Dengan mengenali beberapa formasi kompleks yang telah disimpan sebelumnya ini, mereka dapat memahami keadaan strategis papan catur secara instan.

Melihat chunk

Tampilan daftar hanyalah permulaan. ClickUp Views menawarkan berbagai opsi yang dapat disesuaikan.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih visual, papan Kanban ClickUp membantu Anda melihat pembagian vertikal dari chunk Anda dan item-item di dalamnya.

Template ClickUp Prioritization Matrix dan ClickUp Priority Matrix adalah cara lain untuk melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dengan membagi pekerjaan berdasarkan prioritas, Anda dapat membersihkan daftar tugas dan fokus pada hal-hal yang penting.

Membantu mengingat

Setelah Anda memahami suatu konsep, ada beberapa cara untuk berlatih pengulangan terpisah dan revisi guna meningkatkan kemampuan mengingat.

✅ Review dengan AI: Buatlah mitra latihan pribadi Anda sendiri dengan ClickUp Brain. Berikan informasi yang ingin Anda pelajari dan mintalah untuk:

Ringkas poin-poin penting

Ulangi ide-ide kompleks dengan cara yang lebih sederhana.

Buat visual

Buat tes

✅ Jawab kuis: Tidak ada yang lebih membantu dalam belajar daripada diminta untuk menjelaskannya. Buat kuis untuk diri sendiri agar dapat mereview pembelajaran secara aktif. Alat seperti Quizlet sangat cocok untuk hal ini.

✅ Gunakan kartu flash: Sejak zaman dahulu, kartu flash telah membantu dalam meningkatkan memori dan daya ingat. Lakukan secara digital dan bawa kemana saja menggunakan alat seperti Anki, yang gratis dan open source.

Berikut ini beberapa tips produktivitas lainnya yang dapat membantu Anda:

Manfaat Metode Chunking

Sebuah studi menemukan bahwa 230 jam latihan dapat meningkatkan rentang memori dari 7 menjadi 79 digit.

Dengan sistem mnemonik yang tepat, tampaknya tidak ada batasan pada kinerja memori dengan latihan.

Dengan sistem mnemonik yang tepat, tampaknya tidak ada batasan bagi kinerja memori dengan latihan yang cukup.

Chunking adalah salah satu sistem tersebut. Sistem ini membantu manusia mengingat dan mengorganisir segala sesuatu, sekompleks apa pun, serta mengingatnya dengan akurat di kemudian hari.

Tapi ada lebih dari itu.

Metode ini juga menawarkan cara untuk mengelola kelebihan informasi yang datang kepada Anda. Hal ini termasuk mengelompokkan informasi yang beragam ke dalam kotak-kotak kecil yang rapi dengan label sehingga Anda dapat mengaksesnya sesuai kebutuhan.

Sebagai tambahan, Anda juga dapat menyimpan barang-barang yang tidak Anda butuhkan saat ini, yang secara drastis mengurangi stres. Tergantung pada tugas yang Anda lakukan, Anda akan meninjau chunking Anda berulang kali. Lebih sedikit stres, beban kognitif yang lebih ringan, dan lebih sedikit rasa kewalahan.

Ketika Anda menggabungkan chunking dengan pengulangan terpisah dan tinjauan aktif, Anda dapat melihat sendiri seberapa banyak yang Anda ketahui. Tentu saja, hal ini membangun kepercayaan diri.

Selain penggunaan individu, chunking juga membantu menetapkan standar untuk hal-hal dalam masyarakat. Misalnya, di Amerika Serikat, praktik standar adalah membagi nomor telepon menjadi 3-3-4 digit. Menu situs web biasanya dibagi menjadi layanan, solusi, industri, sumber daya, dan sebagainya.

Dalam hal itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa chunking yang terencana dengan baik menciptakan dunia yang lebih mudah diingat dan lebih nyaman untuk ditinggali.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Chunking adalah salah satu teknik yang terasa sangat efektif, hingga ternyata tidak.

Banyak orang langsung terjun dengan anggapan mereka sedang menyederhanakan pekerjaan, namun akhirnya berakhir dengan tumpukan tugas-tugas kecil yang membingungkan atau "chunk" yang terlalu besar sehingga tetap terasa sulit untuk dimulai.

Kuncinya bukan hanya membagi beban kerja Anda, tetapi membaginya dengan bijak. Berikut adalah kesalahan-kesalahan klasik dalam chunking yang perlu diwaspadai.

❌ Terlalu banyak chunk

Miller berpendapat bahwa 7 ± 2 adalah jumlah chunk yang dapat ditampung oleh memori manusia. Sejumlah peneliti sejak itu telah menunjukkan bahwa angka ini lebih kurang benar. Untuk berjaga-jaga, buatlah tidak lebih dari tujuh chunk untuk setiap konsep. Jika Anda pemula, Anda mungkin ingin memulai dengan jumlah chunk yang jauh lebih sedikit.

❌ Terlalu banyak item dalam setiap chunk

Bagaimana jika Anda mengingat chunk-nya tetapi tidak mengingat item-item di dalamnya? Itu akan sia-sia. Oleh karena itu, perhatikan jumlah item yang Anda masukkan ke dalam setiap chunk. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah item optimal dalam setiap chunk adalah 3-4.

❌ Pengelompokan sembarangan

Chunking hanya berguna jika masuk akal bagi Anda. Misalnya, jika Anda mengelompokkan barang belanjaan Anda ke dalam label A, B, C, dan D, lalu menambahkan barang secara acak ke dalamnya, Anda kemungkinan besar tidak akan mengingatnya.

Untuk memorisasi dan pengingatan yang optimal:

Tambahkan item terkait ke dalam satu chunk (susu, keju, dan yogurt dalam satu chunk)

Berikan label yang bermakna (dairy)

❌ Melupakan gambaran besar

Terkadang, Anda menghafal sesuatu hanya untuk kesenangan semata, seperti nama-nama semua sungai di Amerika Serikat. Seringkali, Anda melakukannya untuk mencapai tujuan tertentu. Saat membuat chunk, pastikan Anda melakukannya untuk mendukung tujuan tersebut.

Misalnya, chunking daftar belanja berguna untuk berbelanja, jadi memilih setiap lorong supermarket sebagai chunk adalah ide yang baik. Dalam kurikulum sekolah, bab-bab yang terkait digabungkan menjadi chunk agar anak-anak dapat membangun koneksi sinaptik saat mereka menghafal pelajaran mereka.

❌ Tidak cukup ulasan

Semua orang mengalami kurva lupa. Baik Anda menggunakan metode chunking atau tidak, Anda akan melupakan informasi seiring berjalannya waktu. Satu-satunya cara untuk menghindari hal ini adalah melalui ulasan sistematis.

Jadwalkan ulasan setiap beberapa jam, satu hari, beberapa hari, beberapa minggu, dan seterusnya. Jika informasi tersebut tidak akan diakses dalam jangka waktu yang lama, ulas setiap kuartal/tahun.

💡 Tips Pro: Jika terasa membosankan, coba praktik bullet journaling untuk membuatnya lebih menyenangkan dan kurang menakutkan.

Meskipun chunking telah lama diteliti sebagai cara untuk membantu manusia meningkatkan memori, metode ini juga dapat mengubah mesin. Berikut ini caranya.

Metode Chunking dalam Kecerdasan Buatan (AI) dan Ilmu Data

Chunking adalah proses yang kritis dan sangat umum terjadi di otak manusia.

Kecerdasan buatan, yang pada dasarnya berusaha meniru proses berpikir manusia, memiliki banyak hal yang dapat dipelajari dari chunking.

✅ Pembatasan ukuran token: Melatih model AI dengan Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) melibatkan penyediaan sumber masukan. Seringkali, ada batasan ukuran token pada masukan tersebut. Misalnya, panjang teks masukan maksimum untuk model Azure OpenAI text-embedding-ada-002 adalah 8000 token. Chunking membantu memecah dokumen menjadi bagian-bagian agar Model Bahasa Besar (LLM) dapat memprosesnya secara efektif.

✅ Chunking pada data seri waktu: Memecah teks menjadi chunking mudah. Potong di mana kalimat atau paragraf berakhir, dan Anda mendapatkan chunking yang logis. Bagaimana jika Anda memiliki aliran data numerik yang terus menerus, seperti harga saham atau pembacaan cuaca? Biasanya, ini dilakukan secara kronologis, yaitu membuat chunking untuk “30 hari terakhir” atau “pembacaan harian.”

Gambar TIFF chunking (melalui Github )

✅ Chunking dalam data gambar: Gambar besar dibagi menjadi potongan-potongan persegi panjang yang lebih kecil dan seragam yang disebut patch atau tile, sebuah teknik yang populer dalam model visi komputer modern, seperti Vision Transformers (ViT).

✅ Chunking berbasis tujuan: Bayangkan Anda berada dalam rapat dan membutuhkan catatan. Chunk yang Anda buat akan sia-sia jika diorganisir berdasarkan orang yang berbicara atau waktu mereka berbicara. Anda membutuhkan chunking kontekstual di sini, ke poin-poin penting, umpan balik, keputusan, tindakan yang harus dilakukan, dll. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh AI Notetaker ClickUp Brain.

✅ Ukuran chunk: Berbeda dengan otak manusia, komputer memiliki memori kerja yang lebih besar. Ini berarti model AI dapat memiliki jumlah chunk yang tidak terbatas dengan ukuran tetap atau variabel. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Aspek Chunking tetap Chunking yang bervariasi Definisi Membagi data menjadi potongan-potongan dengan panjang yang seragam. Membagi data menjadi bagian-bagian logis atau bermakna. Teknik Panjang data tanpa memandang konteks Pembagian rekursif, chunking semantik, dll., berdasarkan konteks. Terbaik untuk Kesederhanaan & Kecepatan Ketepatan & Kohesi Keuntungan Efisiensi komputasi tinggi dan kinerja yang dapat diprediksi Integritas semantik yang tinggi dan kekayaan konteks Kekurangan Kemungkinan fragmentasi konteks dan hilangnya kohesi Kompleksitas yang meningkat dan biaya komputasi yang lebih tinggi

✅ Overlapping: Chunking adalah teknik kompresi, bukan teknik relasional, yang berarti ada kemungkinan kehilangan konteks. Dalam machine learning, hal ini dapat menghasilkan output yang secara statistik akurat namun terputus dari konteks. Para ilmuwan mengatasi tantangan ini dengan konsep yang disebut overlapping. Dengan membagikan sebagian data dari chunk sebelumnya ke chunk saat ini, overlapping memungkinkan LLMs untuk mengidentifikasi dan terhubung dengan kelanjutan dalam konteks.

Batasan dan Kritik Terhadap Chunking

Chunking sering dianggap sebagai pahlawan super di antara teknik-teknik memori, datang menyelamatkan saat overload informasi melanda.

Namun, meskipun kita sangat ingin agar chunking menjadi semacam "perekat serbaguna" untuk memori (yang dapat memperbaiki segala hal secara permanen), metode ini tentu tidak mampu menanggung beban semua kelemahan kognitif kita di pundaknya yang kompak dan terorganisir dengan rapi.

Jadi, sebelum kita menyerahkan kunci kerajaan mental kita kepada chunking, mari kita lihat lebih dekat di mana chunking sering mengalami kesulitan, kegagalan, dan kadang-kadang tergelincir:

❗️Kesulitan dengan data visual baru: Chunking sangat efektif untuk informasi yang berurutan, verbal, atau sangat terstruktur (seperti angka). Metode ini kurang efektif untuk memproses jumlah besar informasi visual atau spasial yang kompleks, seperti peta wilayah yang tidak familiar atau diagram skematik yang rumit.

❗️Perdebatan tentang 7±2: Psikolog kognitif Nelson Cowan berpendapat bahwa kapasitas rata-rata penyimpanan memori pusat hanya sekitar empat chunk. Di dunia yang penuh dengan gangguan seperti saat ini, angka tersebut mungkin bahkan lebih rendah.

❗️Khusus bidang: Meskipun menggunakan chunking, seorang Grandmaster pun tidak mudah menghafal ratusan lagu. Atau seseorang menghafal semua sungai di negara yang tidak mereka kenal. Kesuksesan chunking sangat bergantung pada keahlian pembelajar di bidangnya.

❗️Tidak ada jalan pintas: Chunking adalah cara yang lebih sederhana untuk mengolah jumlah informasi yang besar, ya. Tapi ini sama sekali bukan jalan pintas. Keahlian hanya dapat dibangun melalui latihan yang intensif dan teratur, yang membutuhkan waktu.

Masa Depan Chunking

Di era digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi, kemampuan memori tidak lagi sepenting dulu.

Tidak banyak orang yang mengingat lebih dari nomor telepon mereka sendiri dan nomor telepon pasangan mereka. Semua informasi hanya sejauh satu klik, tepat di saku kita. Itu tidak berarti chunking sudah ketinggalan zaman.

Saya menyadari bahwa menggunakan metode chunking untuk melatih memori saya meningkatkan konsentrasi saya.

Misalnya, saya merencanakan semua tulisan saya berdasarkan lima chunk: Apa, kapan/di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Hal ini membantu saya tetap dalam proses dan fokus pada ide yang sedang dikerjakan. Yang lebih penting, chunk-chunk ini memudahkan saya untuk kembali bekerja setelah terganggu.

Peneliti yang berusaha mereplikasi kecerdasan manusia ke dalam mesin menemukan penelitian tentang chunking sangat berharga. Dalam Model Bahasa Besar (LLMs), chunking membantu memproses jumlah data yang besar secara lebih efisien. Hal ini memastikan model tetap mempertahankan konteks dan mengambil informasi yang akurat tanpa melebihi batas token, yang juga dikenal sebagai Retrieval-Augmented Generation (RAG). Ahli saraf komputasional sedang meneliti chunking dalam konteks pertukaran kecepatan-akurasi, pada dasarnya membuka jalan untuk chunking yang lebih efektif berdasarkan tujuan Anda.

Dalam neurosains kognitif dan pemodelan, 'chunking egosentris' memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja otak yang memprediksi. Dalam neurosains, 'action chunking' meneliti bagaimana otak mengorganisasikan keterampilan motorik kompleks (seperti mengikat sepatu atau memainkan frasa musik) menjadi urutan saraf, menawarkan jalur untuk pembelajaran motorik yang ditingkatkan dan rehabilitasi.

Para peneliti juga sedang meneliti 'peningkatan sinaptik', yaitu kemampuan otak untuk sementara menekan kelompok item tanpa menghapusnya secara permanen dari memori kerja.

Kemungkinan-kemungkinan yang ada benar-benar tak terbatas.

Bagaimana Cara Memakan Gajah? Satu Potongan pada Satu Waktu!

Pepatah lama ini (sering dikaitkan dengan Desmond Tutu) menyatakan bahwa bahkan tugas yang paling menakutkan dan besar pun dapat diselesaikan jika Anda mengerjakannya langkah demi langkah.

Metode chunking menawarkan peningkatan dalam hal itu.

Di era di mana kita melakukan biohacking dan mengejar produktivitas supermanusia, chunking menawarkan cara manusiawi yang nyata untuk mengalami dunia melalui memori. Hal ini membantu kita memahami psikologi manusia dengan lebih baik, menunjukkan apa yang membedakan Grandmasters dan atlet berprestasi tinggi dari yang lain.

Atau, seperti yang saya lihat, chunking menunjukkan bahwa kita mampu melakukan hal yang sama seperti para Grandmaster dan atlet berprestasi tinggi.

Selamat mencoba chunking, teman-teman!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Chunking adalah teknik retensi memori di mana Anda membagi informasi yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola.

Chunking adalah strategi pengkodean yang digunakan untuk mengorganisir informasi baru dan mempersiapkannya untuk penyimpanan jangka panjang. Spaced repetition adalah strategi pengambilan kembali yang digunakan untuk memperkuat dan menguatkan chunk-chunk yang baru terbentuk seiring waktu. Keduanya adalah teknik yang saling melengkapi.

Chunking ada di mana-mana. Beberapa contoh nyata dari chunking adalah: – Menghafal nomor telepon dalam blok 3-3-4– Mengorganisir proyek menjadi blok tugas di berbagai tahap– Belajar bahasa dengan blok kata-kata yang terkait– Melatih penerbangan pesawat dengan menggabungkan instruksi menjadi blok– Mengingat lebih dari 100 obat melalui blok obat-obatan yang serupa/komplementer

Anda tidak memerlukan apa pun—bahkan pena dan kertas—untuk melakukan chunking dengan sukses. Namun, ada banyak alat yang dapat membantu. Di antaranya adalah metode pencatatan seperti sistem Cornell, aplikasi kartu flash digital seperti Anki, dan alat kecerdasan buatan generatif seperti ClickUp.

Ya, alat AI modern seperti ClickUp membantu dalam berbagai cara, seperti membuat struktur hierarkis dengan membagi tujuan besar menjadi folder, daftar, dan tugas yang saling berkait, atau merangkum teks panjang menjadi potongan-potongan yang lebih pendek dan mudah diingat. Mereka juga dapat membantu mengidentifikasi poin-poin penting (yang dapat Anda gunakan sebagai chunk).

Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis informasi yang ingin Anda hafalkan. Pastikan informasi tersebut memiliki makna yang relevan bagi Anda dan tugas yang sedang dikerjakan. – Jika Anda membuat daftar, pilih kategori logis (seperti lorong supermarket untuk daftar belanja)– Saat mempelajari sejarah atau menghafal jadwal, pilih kronologi (seperti meneliti Perang Dunia atau merencanakan untuk menghadiri Piala Dunia)– Saat merencanakan proyek, pilih chunking logis atau fase (seperti mendefinisikan tujuan, merencanakan saluran, membuat iklan, meluncurkan kampanye, melaporkan kinerja, dll., untuk kampanye pemasaran)– Dalam penulisan, templat penulisan konten mungkin membagi artikel menjadi bagian, sub-bagian, paragraf, dan kalimat

Chunking membantu menyerap dan mengingat informasi secara efektif. Metode ini mengurangi beban kognitif dan stres yang timbul akibat harus mengingat banyak hal. Namun, chunking tidak efektif jika tidak dilakukan dengan benar. Jika Anda membuat terlalu banyak chunk atau mengelompokkan item secara sembarangan, Anda mungkin merasa beban yang ditanggung justru lebih berat daripada sebelumnya.