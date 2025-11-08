Strategi Pemasaran untuk Perguruan Tinggi: Cara Meningkatkan Jumlah Pendaftar pada Tahun 2025

Dengan tingkat pendaftaran perguruan tinggi yang terus menurun, Anda tahu betapa menantangnya untuk memenuhi target pendaftaran universitas Anda.

Di tengah berkurangnya jumlah calon mahasiswa, meningkatnya risiko finansial, dan semakin besarnya keraguan tentang nilai sebuah gelar, pemasaran pendidikan tinggi semakin sulit dari sebelumnya.

Jika Anda bekerja di bidang pemasaran pendidikan tinggi dan mencari cara untuk mengubah tantangan ini menjadi keunggulan kompetitif, posting ini untuk Anda.

Kami membagikan strategi pemasaran praktis untuk perguruan tinggi dan universitas guna meningkatkan jumlah pendaftar dan memperluas eksposur merek.

⭐ Template Terpilih Kesulitan melacak semua inisiatif pemasaran perguruan tinggi Anda? Gunakan Template Rencana Pemasaran Perguruan Tinggi ClickUp untuk mengelola strategi pemasaran perguruan tinggi Anda di satu tempat. Dengan template ini, Anda dapat melacak persentase penyelesaian setiap tugas dan bahkan mengkategorikannya berdasarkan prioritas, seperti Tinggi, Sedang, dan Rendah. Dapatkan template gratis Sentralisasikan upaya pemasaran Anda dengan Template Rencana Pemasaran Universitas ClickUp.

Mengapa Pemasaran Penting bagi Perguruan Tinggi

Setiap institusi pendidikan pada dasarnya bersaing untuk mendapatkan peluang yang sama.

Jadi, jika calon mahasiswa tidak dapat mengingat atau bahkan mempertimbangkan institusi pendidikan tinggi Anda saat melakukan riset, Anda sudah kehilangan peluang untuk meningkatkan jumlah pendaftar.

Inilah alasan mengapa Anda membutuhkan strategi pemasaran tradisional dan digital untuk institusi pendidikan tinggi Anda:

Proses pengambilan keputusan yang lebih lama : Saat memilih perguruan tinggi (biasanya memakan waktu 6-18 bulan), calon mahasiswa membandingkan program, mengunjungi kampus, berbicara dengan mahasiswa saat ini, dan meneliti hasil karir. Anda memerlukan titik kontak yang konsisten sepanjang perjalanan mereka untuk tetap berada di benak mereka.

Branding yang konsisten oleh pesaing : Setiap perguruan tinggi dan universitas sedang berupaya membangun identitas merek yang terpercaya di platform digital (seharusnya Anda juga melakukannya)—melalui iklan berbayar, konten organik, kehadiran di media sosial, dan kampanye yang ditargetkan.

Perubahan perilaku riset : Calon mahasiswa membentuk opini melalui thread Reddit, video TikTok, podcast, interaksi media sosial Anda, dan bahkan melalui paparan pemasaran tradisional sebelum menghubungi bagian penerimaan atau mengunduh brosur Anda.

Dampak langsung pada jumlah pendaftaran : Mahasiswa memilih perguruan tinggi yang mereka percayai dan merasa terhubung secara emosional. Pemasaran membangun kepercayaan tersebut melalui cerita yang autentik dan pesan yang konsisten di semua saluran.

Jendela waktu terbatas untuk membuat kesan: Calon mahasiswa menyaring 5-8 perguruan tinggi pada tahap awal penelitian mereka. Jika Anda tidak terlihat selama periode kritis tersebut, Anda bahkan tidak akan masuk ke daftar aplikasi mereka.

👀 Tahukah Anda? Anggaran pemasaran rata-rata untuk unit pendidikan online dan profesional adalah $1,18 juta, tetapi mediannya hanya $644.000—tanda jelas ketimpangan yang semakin melebar antara institusi. Dalam pemasaran pendidikan tinggi, institusi dengan dana besar semakin kaya, sementara perguruan tinggi kecil kesulitan bersaing untuk mendapatkan perhatian.

Strategi Pemasaran Terbaik untuk Perguruan Tinggi

Baik Anda adalah pemasar pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi komunitas, universitas swasta, atau divisi pembelajaran daring, tujuan Anda tetap sama. Untuk menarik, melibatkan, dan mengubah calon mahasiswa dalam lanskap yang semakin ramai.

Strategi pemasaran digital ini untuk lembaga pendidikan akan membantu Anda memperkuat pengenalan merek dan, sebagai imbalannya, menarik mahasiswa, sehingga meningkatkan jumlah pendaftar.

1. Bangun situs web yang informatif

Calon mahasiswa Anda mungkin mengetahui institusi akademik Anda melalui rekomendasi teman sebaya. Atau mereka menemukan Anda melalui pencarian Google atau kampanye pemasaran media sosial.

Ketika mereka mengunjungi situs web Anda, apapun caranya, situs tersebut harus memberikan kesan pertama yang kuat.

Apa artinya? Pertama-tama, strategi tersebut harus menyampaikan pesan merek. Komponen penting lainnya adalah bagaimana Anda membedakan diri dari institusi pendidikan tinggi lainnya.

Untuk menjadikan situs web Anda sebagai saluran digital yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa, berikut adalah hal-hal yang perlu Anda siapkan sebagai bagian dari pemasaran pendidikan tinggi:

Desain dan arsitektur situs web

Situs web Anda sedang diakses oleh berbagai audiens secara bersamaan.

Misalnya, siswa SMA mencari informasi tentang program sarjana, profesional yang bekerja mencari kursus pascasarjana malam, sementara mahasiswa internasional mungkin ingin kejelasan tentang kriteria penerimaan.

Arsitektur situs Anda harus memisahkan jalur-jalur ini dengan jelas dari halaman utama.

Contohnya: Arizona State University, yang memungkinkan Anda memilih program studi yang diinginkan.

melalui Arizona State University

Selain navigasi yang bersih, berikut adalah elemen-elemen yang tidak dapat dinegosiasikan (baik untuk dimiliki) di situs web Anda:

Desain mobile-first : Buat desain yang memungkinkan calon mahasiswa melakukan riset saat bepergian, di antara kelas, atau saat menggulir layar ponsel mereka larut malam.

Pencari program : Tanyakan kepada calon mahasiswa 3-4 pertanyaan singkat tentang minat, tujuan karier, dan preferensi belajar, lalu sarankan program yang relevan.

Chatbot AI: Gunakan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan umum tentang batas waktu, persyaratan, fasilitas kampus, dan status aplikasi 24/7.

Buat halaman arahan khusus program

Mereka mencari kueri spesifik, seperti “program MS terbaik dalam Keuangan di AS,” dan langsung mendarat di halaman program melalui mesin pencari atau iklan bertarget. Halaman program ini berfungsi sebagai alat konversi mandiri, dengan elemen-elemen kunci berikut:

Kriteria kelayakan : Sediakan bagian yang menjelaskan persyaratan untuk mahasiswa domestik dan internasional, skor ujian standar, mata kuliah prasyarat, dan batas minimum IPK.

CTA yang Jelas : Sediakan CTA yang jelas untuk calon mahasiswa di berbagai tahap perjalanan pengambilan keputusan mereka, misalnya: mengisi formulir pendaftaran, menjadwalkan panggilan dengan konselor penerimaan, atau mengunduh brosur.

Brosur yang dapat diunduh : Buat PDF yang dapat diunduh yang mencakup detail tentang struktur kurikulum, biaya kursus, beasiswa yang tersedia, persyaratan kredit, kualifikasi dosen, dan hasil karir.

Testimoni mahasiswa : Kutipan singkat atau cuplikan video dari mahasiswa dan lulusan baru.

Tanggal penerimaan berikutnya: Batas waktu yang jelas dan jadwal pendaftaran untuk menciptakan rasa urgensi.

Halaman web lainnya

Calon mahasiswa Anda mungkin masih membandingkan perguruan tinggi atau mengakhiri pilihan mereka saat mengunjungi situs web Anda. Buat halaman web yang menarik yang dapat memberikan akses kepada pasar sasaran ke detail seperti:

Tentang kami : Sejarah perguruan tinggi, akreditasi dan peringkat, alumni terkenal, keragaman budaya, nilai-nilai inti, dan informasi lain yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan membantu mereka memahami institusi Anda dengan lebih baik.

Liputan media dan berita : Liputan media terbaru, terobosan penelitian, prestasi alumni yang menonjol, dan tonggak sejarah institusi.

Fasilitas kampus : Tur virtual, detail asrama, sumber daya perpustakaan, laboratorium, kompleks olahraga, ruang belajar, dan kehidupan mahasiswa di kampus.

Layanan dukungan mahasiswa: Konseling karier, sumber daya kesehatan mental, bimbingan akademik, dan akomodasi bagi mahasiswa dengan disabilitas.

Sentralisasikan konten situs web dan informasi program Anda dengan ClickUp Docs.

Tim Anda dapat menyusun konten untuk brosur, pedoman program, kriteria kelayakan, halaman "Tentang Kami", dan halaman web lainnya menggunakan asisten AI bawaan.

Banyak kontributor (penulis pemasaran, dekan akademik, tim urusan mahasiswa) dapat mengedit secara bersamaan, meninggalkan komentar langsung, dan menandai reviewer sebelum halaman dipublikasikan.

Sederhanakan operasional konten Anda dengan ClickUp Docs

Setiap dokumen secara otomatis menyimpan versi, sehingga Anda tidak akan kehilangan versi lama halaman kursus atau detail akreditasi.

Anda juga dapat menyimpan panduan gaya dan pedoman identitas visual dalam dokumen bersama untuk memastikan semua konten web terdengar konsisten di seluruh departemen.

👀 Tahukah Anda? Hampir 79% mahasiswa lebih memilih mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi dari situs web resmi perguruan tinggi, sementara 26% menggunakan chatbot perguruan tinggi atau ChatGPT untuk mempermudah pencarian informasi mereka.

2. Bangun merek Anda di media sosial

Tidak semua universitas perlu ada di TikTok.

Namun, jika Anda mengabaikan media sosial, Anda akan kehilangan kesempatan untuk membangun komunitas dan membagikan nilai-nilai serta misi institusi Anda.

Selain itu, media sosial memainkan peran penting dalam membangun, mempertahankan, dan memperkuat hubungan sepanjang siklus kehidupan mahasiswa.

Sederhananya, inilah tempat di mana calon mahasiswa membentuk kesan pertama mereka, mahasiswa saat ini menemukan rasa kebersamaan, dan alumni tetap terhubung jauh setelah lulus.

Anda juga perlu mengetahui bahwa konten yang dihasilkan pengguna untuk audiens target membangun kepercayaan lebih besar daripada materi pemasaran atau strategi promosi lainnya.

Setiap platform memberikan Anda panggung yang berbeda:

Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan Anda untuk menampilkan kehidupan kampus, pengalaman mahasiswa, dan budaya sehari-hari.

LinkedIn menonjolkan keunggulan akademik, penelitian dosen, dan prestasi alumni.

YouTube berfungsi sebagai platform untuk menceritakan kisah-kisah tentang tur kampus, webinar, dan kisah sukses mahasiswa.

Untuk inspirasi, kunjungi halaman Instagram Universitas Michigan. Mereka membagikan berbagai hal, mulai dari sesi belajar malam hingga tradisi pertandingan sepak bola.

Mengingat 73% calon mahasiswa menggunakan media sosial untuk meneliti perguruan tinggi, kehadiran media sosial Anda memudahkan mereka membayangkan masa depan mereka di universitas Anda.

melalui Universitas Michigan

Beberapa universitas lain juga berhasil menerapkan ini di platform media sosial lainnya.

Misalnya, saluran YouTube Universitas Northeastern memiliki banyak video yang mencakup kampus, topik tren, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemasaran Anda tidak harus berfokus hanya pada tur kampus atau video promosi yang mewah.

melalui Northeastern University

Di sisi lain, halaman LinkedIn Program Pendidikan Eksekutif Harvard Business School melayani berbagai audiens (calon peserta, klien korporat, staf pengajar, alumni).

melalui Harvard Business School

Inti dari contoh-contoh ini adalah bahwa strategi media sosial Anda akan didasarkan pada berbagai topik, aktivitas, minat, dan pengalaman.

Selain strategi media sosial yang solid, ingatlah untuk menggunakan saluran yang tepat untuk menargetkan audiens Anda. Ini berarti audiens Anda akan mencakup:

Mahasiswa dan calon mahasiswa

Orang tua

Mitra korporat

Institusi lain

Staf dan calon dosen

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Gunakan Template Rencana Pemasaran Media Sosial Penerimaan Mahasiswa ClickUp untuk melacak upaya pemasaran media sosial Anda di berbagai saluran pemasaran.

Dengan templat ini, Anda dapat merencanakan, menugaskan, dan menjadwalkan tugas media sosial Anda langsung dari satu tempat.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk memvisualisasikan tenggat waktu untuk berbagai posting (dalam tampilan kalender), mengelola tugas dengan papan kanban seret dan lepas, serta melacak kemajuan setiap tugas (dengan Status Kustom). Templat ini mudah disetel dan bahkan lebih mudah digunakan untuk bekerja.

Dapatkan template gratis Kelola posting media sosial dengan Template Rencana Pemasaran Media Sosial Penerimaan Mahasiswa ClickUp.

Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Sentralisasikan semua kampanye Anda ke dalam papan terorganisir dengan tampilan kustom untuk setiap platform.

Pantau tenggat waktu untuk siklus penerimaan, acara, dan liburan dengan status berwarna dan pengingat.

Tambahkan bidang kustom untuk metrik seperti tingkat keterlibatan, jangkauan, dan klik untuk memantau apa yang paling resonan dengan calon mahasiswa.

🎺 Keunggulan ClickUp: Anda dapat mengelola media sosial perguruan tinggi Anda dengan spreadsheet yang tersebar, pesan langsung (DM), dan catatan pengingat. Namun, hal ini tidak akan memberikan struktur, visibilitas, atau keselarasan yang diperlukan untuk membangun kehadiran online yang konsisten. ClickUp’s Marketing Project Management mengintegrasikan semua aspek pemasaran media sosial Anda di bawah satu atap. Dari ide hingga analisis pasca peluncuran, setiap tahap kampanye Anda berada dalam satu ruang kolaboratif. Ubah tindakan pemasaran yang acak menjadi strategi yang terintegrasi dan efektif di berbagai platform dengan Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp.

Tim Penjualan, Pemasaran, Desain, Logistik, Teknik, dan Dukungan perlu menyelesaikan tugas mereka dalam urutan tertentu agar proyek pelanggan berhasil—dulu hal ini sangat merepotkan sebelum menggunakan ClickUp. Tanpa kemampuan untuk melacak jadwal proyek, tujuan, dan tugas tim global di satu tempat, kami kesulitan untuk menyiapkan semua elemen acara tepat waktu.

3. Investasikan dalam pemasaran konten

Investasikan dalam membangun aset konten berkualitas tinggi di luar informasi pendaftaran. Ketika Anda secara konsisten mempublikasikan sumber daya berharga, calon mahasiswa mulai melihat institusi Anda sebagai sumber utama untuk panduan.

Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membangun aset berharga:

Buat kelompok konten di sekitar titik keputusan utama

Calon mahasiswa memiliki pertanyaan yang kompleks dan beragam saat memilih jalur karir mereka. Analisis apa yang sebenarnya mereka cari dan bangun kluster konten yang terhubung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara komprehensif.

Misalnya, ketika seorang siswa mencari "apakah ilmu komputer sepadan," mereka membutuhkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, Anda dapat membuat serangkaian posting blog seperti:

Apakah gelar sarjana Ilmu Komputer diperlukan untuk pekerjaan di bidang teknologi?

Jalur karier di bidang Ilmu Komputer di luar bidang rekayasa perangkat lunak

Berapa gaji rata-rata lulusan Ilmu Komputer?

Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk menjadi lulusan Ilmu Komputer?

Ini hanyalah salah satu topik yang dapat Anda tambahkan ke rencana pemasaran Anda. Institusi Anda dapat mengembangkan konten yang andal seputar berbagai aspek kritis dalam pengambilan keputusan:

Kategori konten Topik yang perlu diangkat Proses pendaftaran Cara menulis pernyataan pribadi yang menarikSurat rekomendasi: siapa yang harus diminta dan kapanKesalahan umum dalam aplikasi yang harus dihindariPersiapan wawancara untuk penerimaan perguruan tinggi Hasil karir Gaji lulusan berdasarkan jurusan setelah 5 tahunIndustri yang merekrut lulusan dari program tertentuKeterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja dari lulusan perguruan tinggiTingkat konversi magang menjadi pekerjaan Bantuan keuangan Berapa biaya program Magister Keuangan di Amerika Serikat?Berapa biaya hidup di Amerika Serikat bagi mahasiswa internasional?Apa saja opsi pinjaman mahasiswa yang tersedia bagi mahasiswa internasional?Apa saja beasiswa dan hibah yang tersedia bagi calon mahasiswa program Magister Keuangan? Inklusi budaya Apa komposisi etnis di XYZ College? Apakah Boston aman bagi mahasiswa Asia?

Manfaatkan keahlian dosen untuk kepemimpinan pemikiran.

Perguruan tinggi memiliki salah satu sumber daya pemasaran yang paling jarang dimanfaatkan—ahli yang berkualifikasi.

Tidak setiap konten kepemimpinan pemikiran harus berupa artikel yang direview oleh rekan sejawat atau esai akademis yang panjang.

Bahkan posting singkat dan mudah diakses seperti ‘Tiga pelajaran dari proyek keberlanjutan mahasiswa MBA kami’ dapat membangun kredibilitas yang besar.

Ajak dosen untuk membagikan penjelasan singkat tentang topik yang sedang tren, berikan wawasan di balik layar (BTS) tentang proyek kelas, dan berkolaborasi dengan mahasiswa atau alumni dalam mencapai hasil belajar.

Faktanya, MIT Labs memiliki seri podcast. Menurut situs web resmi, tujuan podcast ini adalah untuk membagikan karya MIT kepada audiens global. Podcast ini biasanya mencakup percakapan antara presiden MIT dengan orang-orang yang bekerja di laboratoriumnya.

melalui MIT Open Podcasts

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

ClickUp Brain, asisten AI bawaan, membantu tim Anda bekerja lebih efisien di setiap tahap pengelolaan pemasaran konten Anda.

Brain menunjukkan penggunaan AI yang inovatif oleh institusi Anda untuk mahasiswa dan staf.

Brain membantu Anda membuat pengantar, mengedit paragraf, atau merangkum blok konten panjang langsung di tempat tim Anda bekerja. Ini memastikan konsistensi nada dan kejelasan, yang sangat penting untuk materi yang ditujukan kepada mahasiswa, seperti panduan penerimaan, email buletin, atau FAQ karir.

Buat konten Anda menggunakan ClickUp Brain

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mengolah ulang konten yang sudah ada menjadi format baru. Sebuah webinar penerimaan mahasiswa berdurasi 1 jam dapat diubah menjadi ringkasan blog, postingan carousel, dan sesi tanya jawab dengan dosen di ruang kerja ClickUp Anda.

Atau jika seorang anggota fakultas telah menerbitkan artikel penelitian, mereka dapat meminta Brain untuk mengubahnya menjadi infografis dan carousel untuk platform media sosial.

Begini cara Anda dapat membuat gambar menggunakan ClickUp Brain.

Dan karena inspirasi tidak selalu datang saat Anda sedang di meja kerja, fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda mencatat ide-ide di mana saja.

Dosen dapat mencatat wawasan kuliah, mahasiswa dapat merekam refleksi proyek, dan pemasar dapat menyampaikan ide konten cepat. ClickUp Brain kemudian mentranskrip, mengorganisir, dan mengubahnya menjadi catatan yang dapat ditindaklanjuti atau draf siap edit di dalam ClickUp Docs.

💡 Tips Pro: Gunakan Template Rencana Pemasaran Universitas ClickUp untuk merencanakan dan melacak strategi pemasaran pendidikan tinggi Anda di satu tempat. Template ini dilengkapi dengan Panduan Memulai dan 5+ Tampilan ClickUp yang dapat membantu Anda dengan mudah memvisualisasikan kemajuan setiap tugas, termasuk prioritasnya, status, dan tanggal jatuh tempo. Dapatkan template gratis Sentralisasikan upaya pemasaran Anda dengan Template Rencana Pemasaran Universitas ClickUp. Dengan templat ini, Anda dapat Pantau persentase penyelesaian setiap tugas.

Kategorikan tugas Anda berdasarkan prioritas, seperti Tinggi, Sedang, dan Rendah.

Buat Tugas ClickUp dengan Ketergantungan dan berikan tugas tersebut kepada anggota tim.

Tambahkan detail lengkap tentang setiap strategi pemasaran konten melalui Custom Fields.

4. Gunakan pemasaran melalui email

Email tetap menjadi saluran komunikasi yang paling andal, dengan 77% calon mahasiswa lebih memilihnya untuk mendapatkan pembaruan dan informasi tentang perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari pemasaran perguruan tinggi secara holistik, Anda akan memiliki banyak titik kontak untuk mengumpulkan alamat email calon mahasiswa. Misalnya, saat mahasiswa mengisi formulir pertanyaan, mengunduh brosur, mendaftar untuk tur kampus, menghadiri webinar, atau berinteraksi dengan situs web Anda.

Gunakan informasi yang dikumpulkan dari calon mahasiswa untuk mengelompokkan mereka berdasarkan usia, lokasi, minat program, status pendaftaran, dan tahap pengambilan keputusan. Buat rangkaian email yang dipersonalisasi untuk membimbing penerima menuju pendaftaran sambil menyediakan sumber daya berguna di setiap tahap.

Berikut cara Anda dapat menggunakan email untuk menjangkau mahasiswa di berbagai tahap:

Tahap prospek Jenis konten Kesadaran Ringkasan program, sorotan kehidupan kampus, kisah sukses mahasiswa, pengumuman beasiswa Pertimbangan Rincian kurikulum yang detail, perkenalan dosen, panduan bantuan keuangan, dan pengingat batas waktu pendaftaran. Keputusan Surat penerimaan yang dipersonalisasi, daftar langkah selanjutnya, informasi perumahan, batas waktu pendaftaran Pendaftaran Jadwal orientasi, panduan pendaftaran mata kuliah, sumber daya kampus, paket selamat datang Retensi Undangan acara, sumber daya dukungan akademik, kesempatan magang, akses ke jaringan alumni

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Selain mengelola kampanye email Anda melalui integrasi, ClickUp kini memungkinkan Anda mengelola email sebagai bagian dari alur kerja proyek Anda.

Dengan menggunakan ClickUp untuk Manajemen Proyek Email, Anda dapat mengirim dan menerima pesan langsung di ClickUp, menghubungkannya dengan tugas, memicu otomatisasi, dan mengubah percakapan email menjadi item kerja yang terstruktur.

Mari kita ambil contoh.

Email dari calon mahasiswa yang menanyakan tenggat waktu beasiswa dapat secara otomatis diubah menjadi tugas untuk tim penerimaan, dijadwalkan, dan ditugaskan. Dan karena Anda mengelola email-email ini di dalam ClickUp, tim pemasaran dan penerimaan Anda tetap sinkron dan menghindari pesan yang terlewat.

Dengan menggunakan titik kontak umum, Anda dapat mengembangkan urutan email yang terpicu saat calon mahasiswa mengisi formulir atau berpindah ke tahap berikutnya. Atur otomatisasi ClickUp berbasis aturan yang aktif saat kondisi tertentu terpenuhi.

Atur pemicu berbasis aturan dengan ClickUp Automations

Misalnya:

Trigger : Ketika calon mahasiswa mengisi formulir untuk meminta panggilan konsultasi.

Syarat : Bidang minat program sama dengan “Program Pascasarjana Bisnis”

Tindakan: Kirim email dengan tautan kalender untuk menjadwalkan panggilan dan tugaskan tugas kepada konselor penerimaan.

Mengotomatisasi alur kerja dengan ClickUp membutuhkan waktu pengaturan, tetapi dapat menghemat 5+ jam kerja setiap minggu.

⭐ Bonus: Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk menangani komunikasi berulang secara massal. Asisten berbasis AI ini dapat merespons pertanyaan mahasiswa secara otomatis, meneruskan email ke konselor yang tepat, dan memicu tindakan selanjutnya. Misalnya, ketika seorang calon mahasiswa mengirim email menanyakan tentang kelayakan beasiswa untuk program pascasarjana, Agen Autopilot dapat langsung membalas dengan detail bantuan keuangan yang relevan, menandai konselor penerimaan untuk tindak lanjut, dan membuat tugas untuk mengirim pengingat pribadi sebelum batas waktu pendaftaran berikutnya.

5. Selenggarakan acara tatap muka

Mahasiswa ingin melihat kampus tempat mereka akan menghabiskan beberapa tahun ke depan. Berikan mereka kesempatan untuk mengalaminya dengan membuka acara kampus yang sudah ada untuk mereka.

Adakan acara open house berbasis pendaftaran selama akhir pekan reuni alumni, festival tahunan, pertandingan olahraga besar, atau bahkan kuliah tamu. Kunjungan kampus akan menunjukkan kepada mereka energi dan budaya perguruan tinggi Anda.

Untuk calon mahasiswa lokal dan regional, jadwalkan tur kampus berkelompok pada akhir pekan. Hal ini akan menghemat waktu dibandingkan dengan tur individu, dan calon mahasiswa Anda juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang lain yang mempertimbangkan program yang sama.

Selama tur kampus, duta mahasiswa dapat berbagi pengalaman mereka sambil menjawab pertanyaan yang muncul sepanjang perjalanan.

Untuk calon mahasiswa di seluruh negeri atau secara internasional, rekam tur kampus virtual dan sematkan di situs web Anda. Buat pengalaman interaktif 360 derajat yang memungkinkan pengguna menjelajahi gedung-gedung kampus dengan kecepatan mereka sendiri.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Template Pemasaran Acara ClickUp menjaga setiap detail tetap terorganisir, mulai dari perencanaan dan penjadwalan sukarelawan hingga pelacakan RSVP dan tindak lanjut pasca acara.

Dapatkan template gratis Gunakan Template Pemasaran Acara ClickUp untuk merencanakan dan melaksanakan acara.

Anda dapat merencanakan setiap tahap acara open house atau tur kampus Anda di ClickUp Views, melacak pendaftaran melalui Custom Fields, dan membagikan tugas persiapan ke berbagai departemen.

Setelah alur kerja acara terimplementasi, ClickUp Calendar menambahkan lapisan kontrol tambahan. Setiap aspek acara kampus menjadi peta jalan yang terikat waktu.

Anda juga dapat menyinkronkan Kalender dengan alat eksternal seperti Google Calendar atau Outlook untuk memastikan dosen, relawan, dan staf tetap terkoordinasi.

Jadwalkan persiapan acara dan tindak lanjut dengan ClickUp Calendar

6. Investasikan dalam pencarian lokal dan manajemen reputasi online

Bagi institusi pendidikan tinggi, visibilitas dimulai jauh sebelum seorang calon mahasiswa mengunjungi situs web Anda. Ketika calon mahasiswa (dan orang tua mereka) mencari “sekolah bisnis terbaik di dekat saya” atau “program keperawatan terbaik di Boston,” kehadiran online perguruan tinggi Anda menentukan apakah Anda bahkan masuk dalam radar mereka.

Optimasi pencarian lokal dan manajemen reputasi online merupakan dua pilar paling kritis dalam pemasaran perguruan tinggi saat ini. Bersama-sama, keduanya membantu Anda menjangkau mahasiswa yang tepat, di wilayah yang tepat, dengan pesan yang tepat.

Mulailah dengan mengoptimalkan Profil Bisnis Google (GBP) Anda. Anggaplah ini sebagai kesan pertama yang dibuat oleh perguruan tinggi Anda. Pastikan setiap lokasi kampus memiliki profil yang diperbarui dengan detail yang akurat, termasuk alamat, nomor telepon, jam kantor, dan foto kampus berkualitas tinggi.

Tambahkan posting tentang open house, batas waktu pendaftaran yang akan datang, dan acara kampus. Ajak mahasiswa saat ini dan alumni untuk meninggalkan ulasan jujur dan detail tentang pengalaman mereka. Ulasan ini memiliki pengaruh yang lebih besar bagi calon mahasiswa daripada iklan berbayar apa pun.

Selain daftar pencarian, manajemen reputasi juga mencakup cara perguruan tinggi Anda berinteraksi di berbagai saluran digital.

Tanggapi dengan cepat baik ulasan positif maupun negatif dengan empati dan transparansi. Anggaplah hal ini sebagai cermin yang menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana institusi Anda menghargai masukan.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

ClickUp Tasks mengubah tujuan yang luas menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, yang mudah dilacak dan dikelola. Mulailah dengan membuat tugas untuk setiap KPI reputasi atau pemasaran yang ingin Anda tingkatkan—seperti meningkatkan ulasan Google, meningkatkan peringkat bintang, atau memperluas kehadiran Anda di direktori lokal.

ClickUp Tasks memudahkan kerja tim—tetapkan prioritas, tetapkan pemilik tugas, tambahkan detail, dan pastikan semua orang tetap sejalan dengan komentar dan pembaruan, semuanya dalam satu tempat.

Setiap tugas dapat dibagi menjadi subtugas yang lebih kecil atau item daftar periksa, sehingga upaya yang tidak terlihat, seperti reputasi dan visibilitas, menjadi dapat diukur dan dikelola. Anda dapat menugaskan tugas kepada anggota tim tertentu, menetapkan tenggat waktu, menambahkan prioritas, dan melacak kemajuan dari awal hingga akhir.

Tugas dapat dikelompokkan berdasarkan tim, departemen, atau inisiatif—seperti “SEO Lokal,” “Pengelolaan Reputasi,” atau “Umpan Balik Mahasiswa”—sehingga semua orang tahu apa yang harus difokuskan dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada gambaran besar.

Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat mengubah ide dan tujuan menjadi tindakan konkret, sehingga mudah untuk mengukur hasil dan menjaga tim tetap sejalan.

📮 ClickUp Insight: 55% manajer menjelaskan alasan di balik proyek dengan mengaitkan tugas-tugas ke tantangan atau tujuan yang lebih besar. Artinya, 45% yang lebih mementingkan proses daripada tujuan dapat menyebabkan kurangnya motivasi dan semangat di antara anggota tim. Bahkan karyawan berprestasi tinggi pun perlu melihat bagaimana pekerjaan mereka berdampak dan menemukan makna dalam apa yang mereka lakukan. Saatnya untuk menjembatani kesenjangan. Hubungkan tugas-tugas individu dengan Tujuan dan Sasaran utama di ClickUp. Gunakan hubungan dan ketergantungan bawaan untuk menunjukkan bagaimana setiap upaya berkontribusi pada gambaran besar, sehingga tugas-tugas menjadi lebih bermakna bagi seluruh tim Anda. 💫 Hasil Nyata: Cartoon Network menggunakan fitur manajemen media sosial ClickUp untuk menyelesaikan publikasi konten 4 bulan lebih awal dan mengelola dua kali lipat jumlah saluran media sosial dengan tim yang sama.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak Manajemen Kampus Terbaik

7. Iklan digital berbasis data

Iklan digital berbasis data menggunakan wawasan audiens, analisis perilaku, dan metrik konversi untuk menentukan bagaimana, di mana, dan kapan perguruan tinggi Anda menjalankan kampanye online.

Dengan menggunakan Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn, dan YouTube, Anda dapat mempromosikan acara open house, peluncuran program, beasiswa, dan batas waktu pendaftaran kepada audiens yang tepat.

Tapi mengapa hal ini penting?

Dengan melacak impresi, klik, dan konversi, Anda dapat mengetahui kampanye mana yang menarik prospek paling berkualitas dan mana yang kurang efektif.

Idealnya, Anda ingin melacak berapa banyak prospek yang sebenarnya menjadi calon mahasiswa. Ketika Anda dapat menghubungkan data tingkat kampanye (klik iklan, kunjungan halaman arahan, dan pengisian formulir) dengan hasil pendaftaran yang sebenarnya, iklan Anda menjadi strategi pemasaran pertumbuhan.

Mulailah dengan menghubungkan sumber data Anda. Sinkronkan platform iklan, CRM, perangkat lunak pemasaran perusahaan, dan alat analitik Anda sehingga aktivitas prospek mengalir ke sistem pusat.

Selanjutnya, buat segmen mahasiswa yang mencerminkan funnel pendaftaran Anda. Bisa jadi siswa SMA yang sedang menjelajahi opsi program sarjana. Atau mahasiswa internasional yang meneliti informasi visa dan akomodasi. Atau apa pun yang relevan.

Sesuaikan konten iklan Anda untuk mencerminkan motivasi masing-masing segmen. Seorang siswa SMA mungkin merespons visual kehidupan kampus yang dinamis. Seorang pelajar profesional mungkin lebih tertarik dengan pesan yang berfokus pada ROI, seperti hasil gaji atau fleksibilitas.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Dashboard ClickUp memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja kampanye pemasaran Anda. Pantau metrik produktivitas pemasaran yang relevan untuk memastikan Anda mencapai tujuan Anda.

Pantau kinerja kampanye pemasaran Anda menggunakan Dashboard ClickUp.

⭐ Bonus: Hubungkan alat iklan dan analitik favorit Anda langsung ke ClickUp menggunakan ClickUp Integrations. Hubungkan platform seperti Google Ads, Meta, HubSpot, dan Google Analytics untuk secara otomatis mengimpor data kampanye dan metrik kinerja.

8. Jadikan mahasiswa Anda sebagai duta merek

Mahasiswa Anda adalah tim pemasaran paling efektif Anda.

Pertanyaannya adalah, apakah Anda membiarkan hal itu terjadi?

Ketika seorang mahasiswa membagikan vlog pindah ke asrama, foto dari festival tahunan, atau posting singkat tentang bagaimana seorang dosen membantu mereka mendapatkan magang—itulah pemasaran yang tidak bisa dibeli.

Cerita-cerita autentik dan tidak terstruktur ini membangun koneksi emosional yang tidak dapat ditiru oleh iklan berbayar. Mereka menunjukkan seperti apa kehidupan di kampus Anda sebenarnya, membantu calon mahasiswa membayangkan diri mereka di sana.

Banyak universitas dan perguruan tinggi juga menjadikannya bagian dari rencana pemasaran mereka.

Universitas Southern California (USC) mengelola salah satu program Duta Mahasiswa yang paling terstruktur dan sukses di bidang pendidikan tinggi.

Setiap duta dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan dilatih dalam etika digital, suara merek, serta dasar-dasar pembuatan konten, termasuk fotografi, video pendek, dan storytelling.

Duta kampus Anda memiliki perspektif yang beragam, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk mahasiswa internasional, mahasiswa transfer, atlet, dan seniman. Calon mahasiswa dapat melihat berbagai versi pengalaman kuliah.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Mengelola program duta mahasiswa memerlukan koordinasi antar tim pemasaran, penerimaan mahasiswa, media sosial, dan urusan mahasiswa. ClickUp for Education membantu mengoptimalkan setiap tahap proses tersebut.

Buatlah ruang kerja khusus Ambassador di ClickUp tempat tim pemasaran Anda mengelola perekrutan, pelatihan, perencanaan konten, dan pemantauan kinerja.

Tim pemasaran Anda dapat menambahkan setiap duta sebagai tamu yang dapat mengirimkan posting untuk disetujui atau melacak tenggat waktu kampanye.

Sumber daya onboarding, seperti pedoman merek dan kebijakan media sosial, disimpan di ClickUp Docs.

Fitur Kalender ClickUp membantu Anda merencanakan konten duta besar sekitar momen penting dalam tahun akademik, seperti orientasi, acara olahraga, perekrutan mahasiswa, dan minggu wisuda.

Tantangan Umum dalam Pemasaran Perguruan Tinggi dan Cara Mengatasinya

Bahkan dengan strategi terbaik yang diterapkan, pemasaran pendidikan tinggi memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut meliputi:

❗Menonjol di pasar yang jenuh

Departemen Pendidikan AS mencantumkan hampir 4.000 lembaga pendidikan tinggi yang memberikan gelar di AS. Angka tersebut bahkan tidak termasuk sekolah kejuruan atau lembaga pendidikan non-tradisional.

Pasar semakin kompetitif dari sebelumnya, dan terdapat pergeseran signifikan dalam cara mahasiswa memandang pendidikan tradisional.

✅ Solusi: Hindari posisi pemasaran generik yang digunakan oleh semua orang.

Alih-alih mengatakan ‘kesempatan global’, fokuslah pada pesan yang ditargetkan. Misalnya, tekankan tingkat penempatan lulusan Anda dalam 6 bulan setelah lulus.

Atau daripada menggunakan frasa "penelitian kelas dunia," soroti bagaimana mahasiswa Anda berkontribusi pada proyek-proyek yang didanai sejak tahun kedua kuliah.

⚡ Arsip Template: Template Kampanye Pemasaran Gratis untuk Mewujudkan Tujuan Pemasaran Anda

❗Menyelaraskan berbagai departemen

Tanyakan kepada institusi pendidikan tinggi mana pun, dan mereka akan menggunakan berbagai alat yang berbeda. CRM untuk penerimaan mahasiswa, platform email untuk pemasaran, sistem ERP lama untuk urusan akademik, dan spreadsheet untuk menjangkau alumni.

Akibatnya, departemen pemasaran, penerimaan mahasiswa, alumni, dan akademik bekerja secara terpisah.

Akibatnya, terdapat ketidakselarasan antara departemen-departemen ini. Tanpa panduan pemasaran, hal ini berakibat pada pengalaman mahasiswa yang terputus-putus.

✅ Solusi: Dorong perencanaan lintas fungsi melalui kalender bersama, sinkronisasi strategi rutin, dan ringkasan kampanye yang terpadu. Tetapkan pedoman merek yang jelas dan alur kerja sehingga setiap departemen berkontribusi pada narasi tunggal yang kohesif.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan ClickUp untuk Mahasiswa

❗Anggaran pemasaran yang terbatas

Jika Anda adalah perguruan tinggi atau universitas kecil dengan anggaran dan sumber daya pemasaran yang terbatas, Anda tidak bisa melakukan 10 hal sekaligus.

Anda juga bersaing dengan institusi yang memiliki anggaran pemasaran jutaan dolar dan memiliki agensi layanan penuh serta staf internal untuk menangani semuanya.

✅ Solusi: Jangan terlalu agresif. Fokus pada 2-3 saluran di mana audiens Anda berada. Bagikan konten Anda secara konsisten. Tidak ada salahnya menggunakan AI untuk memperluas aktivitas pemasaran digital Anda. Misalnya, saat membuat konten, mendaur ulang konten, atau brainstorming, dll.

💡 Tips Pro: Ketika tim Anda sedang sibuk, gunakan Connected Search dari ClickUp Brain untuk memberikan konteks pada setiap ide sebelum Anda mulai melaksanakannya. Misalnya, saat merancang konsep kampanye, Brain dapat secara otomatis mengumpulkan wawasan terkait dari laporan penerimaan sebelumnya, posting media sosial, atau ringkasan acara yang disimpan di ruang kerja Anda. Gunakan Connected Search dari ClickUp Brain untuk mendapatkan jawaban instan tanpa perlu mengulang dari awal setiap kali

Sentralisasikan upaya pemasaran perguruan tinggi Anda dengan ClickUp

Pemasaran holistik melalui saluran pemasaran digital akan meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa. Namun, Anda tidak ingin tim Anda kewalahan mengelola kekacauan, terutama ketika waktu mereka sudah terbagi ke ribuan tugas yang berbeda.

ClickUp adalah alat yang menghemat waktu di sini.

Aplikasi serba guna ini untuk pekerjaan mengintegrasikan semua aktivitas kerja Anda. Anda mendapatkan ruang kerja di mana konten disimpan bersama AI yang memahami konteks, otomatisasi untuk menangani tugas-tugas berulang, templat yang dirancang khusus untuk pemasaran pendidikan, dan fitur kolaborasi yang menjaga tim Anda tetap selaras.

Singkatnya, semua yang membantu Anda mengubah ide pemasaran dari konsep menjadi pelaksanaan tanpa perlu berpindah platform.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk mulai merencanakan strategi pemasaran perguruan tinggi Anda.