Cara Sukses Mempromosikan Acara Secara Online dan Offline

Pernah bertanya-tanya mengapa beberapa acara laris dalam hitungan menit sementara yang lain kesulitan menjual tiket? Rahasianya terletak pada rencana promosi yang membangun antusiasme dan urgensi jauh sebelum acara dimulai. Acara yang luar biasa layak mendapatkan audiens yang sebanding, tetapi mereka tidak akan menemukan Anda secara kebetulan.

Itulah mengapa mengetahui cara mempromosikan acara sangat penting. Hal ini memastikan calon peserta yang ingin hadir tidak melewatkan kesempatan tersebut.

Dalam artikel ini, kami akan membahas cara-cara cerdas untuk menyebarkan informasi dan menghidupkan acara Anda, mulai dari membagikan detail yang tepat secara online hingga menciptakan sentuhan kecil yang membuat orang merasa diundang.

Mengapa Promosi Acara Penting

Pada Oktober 2012, atlet terjun payung Austria Felix Baumgartner yang disponsori Red Bull memutuskan untuk melompat dari stratosfer, memecahkan batas kecepatan suara saat terjun bebas.

Pada pandangan pertama, itu bisa saja hanya trik olahraga ekstrem biasa. Namun, cara Red Bull mengubahnya menjadi momen global yang dibagikan bersama lah yang membuatnya legendaris. Acara tersebut disiarkan secara langsung di YouTube, di mana jutaan orang biasa menyaksikan sejarah tercipta secara real time.

Dan bagaimana promosinya? Red Bull membangun antusiasme selama berbulan-bulan dengan membagikan sekilas di balik layar, pembaruan media, dan visual yang mencolok sebagai bagian dari iklan acara mereka di berbagai platform media sosial.

Lebih dari 8 juta orang menonton siaran langsung secara bersamaan, memecahkan rekor pada saat itu. Dan Red Bull menjadi merek yang tak terlupakan.

Hasilnya adalah kekuatan promosi acara yang efektif. ✨

Berikut adalah beberapa cara lain di mana promosi acara membuat perbedaan:

✅ Menciptakan kenangan yang ingin dibagikan orang, mengubah acara Anda menjadi cerita yang bertahan jauh melampaui ruang atau layar

✅ Membantu Anda menjangkau audiens target di mana mereka berada, memastikan orang-orang yang paling mungkin tertarik mengetahui informasi tersebut tepat waktu untuk ikut serta

✅ Meningkatkan kesadaran tentang merek Anda, tujuan Anda, atau ide Anda, dengan menempatkannya dalam percakapan yang terus berlanjut bahkan setelah acara berakhir

✅ Mendorong calon peserta acara untuk menjadi peserta aktif melalui konten yang dibuat pengguna, memicu antusiasme yang berkembang melalui mulut ke mulut dan berbagi di media sosial

✅ Membangun momentum untuk acara Anda berikutnya, karena acara yang dipromosikan dengan baik membuat orang menantikan apa yang akan datang selanjutnya

5 Strategi Promosi Pra-Acara untuk Menarik Minat

Seperti yang mungkin Anda ketahui, minggu-minggu menjelang acara Anda sama pentingnya dengan hari acara itu sendiri.

Pendaftaran cenderung datang terlambat, dan meyakinkan orang-orang sibuk untuk berkomitmen terasa seperti menarik gigi. Dan karena sebagian besar dana dialokasikan untuk acara itu sendiri, anggaran menjadi ketat.

Namun, ada beberapa strategi untuk menghadapi tantangan tersebut secara langsung. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat mempromosikan acara Anda dalam beberapa minggu dan hari sebelum hari besar.

1. Telusuri lebih dalam tentang siapa yang Anda undang

Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap acara Anda "untuk semua orang." Itu tidak pernah benar. Memfokuskan target audiens Anda menghemat biaya, mempertajam pesan Anda, dan benar-benar membuat orang mengatakan ya.

Jika Anda tidak tahu siapa yang Anda ajak bicara, Anda akan berakhir dengan brosur yang membosankan atau posting LinkedIn generik yang tidak efektif. Itu adalah usaha yang sia-sia.

Sebaliknya, segmentasikan daftar Anda: anggota komunitas lokal, peserta sebelumnya, atau kelompok niche seperti “manajer tingkat menengah di bidang kesehatan.” Bicaralah langsung kepada mereka dengan topik acara dan detail lainnya, dan lihat visibilitas acara Anda meningkat.

💡 Tips Pro: Periksa kembali data dari aplikasi acara atau halaman acara Anda. Kelompok mana yang mendaftar paling cepat? Kelompok mana yang paling sering tidak hadir? Mengetahui data ini membantu Anda menargetkan orang-orang yang paling mungkin hadir di acara Anda berikutnya.

2. Ubah undangan Anda menjadi cerita, bukan sekadar pengumuman

Faktanya, tidak ada yang mengingat tanggal dan waktu saja. “Jumat, pukul 6 sore, Ruang B” tidak akan menarik orang untuk hadir. Orang mengingat cerita—apa yang akan mereka pelajari, siapa yang akan mereka temui, atau perasaan yang akan mereka bawa pulang.

Tentu saja, Anda harus mengumumkan detail utama acara. Namun, pertimbangkan juga tantangan yang dihadapi oleh audiens Anda.

Apakah acara Anda menghemat waktu mereka? Apakah acara Anda memberikan akses kepada mereka untuk mendengarkan suara-suara yang biasanya tidak mereka dengar? Apakah acara Anda membantu mereka menghindari kesalahan? Strategi promosi acara Anda harus menonjolkan masalah yang Anda selesaikan untuk mereka.

📌 Contoh: Seorang konsultan pajak kesulitan mendapatkan pendaftaran untuk webinar-nya. Judul email aslinya adalah “Seminar Pajak 2024.” Dia mengubahnya menjadi “Hentikan kerugian uang: 5 kesalahan yang sering dilakukan bisnis kecil saat musim pajak.” Tiba-tiba, orang-orang mulai meneruskan emailnya, dan pendaftaran meningkat.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja mengandalkan metode yang tersebar untuk melacak tugas-tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan eksekusi yang lebih lambat. Mulai dari catatan tindak lanjut hingga spreadsheet, detail penting sering kali hilang di tengah jalan. Dengan Manajemen Tugas ClickUp, setiap percakapan dapat diubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi—menjaga tim Anda tetap cepat, fokus, dan selaras.

3. Susun saluran Anda dengan tujuan yang jelas

Situs web acara Anda mungkin terlihat menarik, tetapi itu hanya salah satu bagian dari puzzle. Jika Anda mengandalkan satu saluran saja, Anda berisiko kehilangan sebagian besar audiens Anda.

Tantangannya adalah orang-orang tersebar: sebagian aktif di Instagram, lainnya rutin membuka email, sementara LinkedIn mungkin menjadi satu-satunya jalan masuk ke pembeli korporat.

Kuncinya bukan "ada di mana-mana," tetapi untuk menggunakan setiap saluran sesuai dengan keunggulannya masing-masing:

Email untuk pengingat dan hitung mundur

Instagram Stories untuk sekilas di balik layar

Postingan LinkedIn untuk kepemimpinan pemikiran

Acara Facebook untuk konfirmasi kehadiran

4. Motivasi komitmen awal

Semua perencana acara tahu perasaan frustrasi melihat dashboard pendaftaran yang kosong tiga minggu sebelum acara. Orang-orang suka menunda hingga menit terakhir, tetapi hal itu menimbulkan masalah besar bagi katering, pemesanan hotel, dan kepercayaan sponsor. Solusinya adalah dengan memberikan insentif bagi mereka yang mendaftar lebih awal.

Jika Anda tidak ingin menurunkan harga, tawarkan eksklusivitas. Misalnya, Anda dapat memberikan akses pertama kepada pendaftar awal untuk workshop yang sangat diminati, sesi meet-and-greet VIP, atau bahkan bonus yang dapat diunduh.

Tujuannya adalah membuat menunggu terasa berisiko.

📌 Contoh: Seorang pelatih kesehatan yang menawarkan acara gratis menjanjikan panduan meditasi digital kepada 50 pendaftar pertama. Biaya distribusinya nol, tetapi menciptakan rasa urgensi. Dalam seminggu, dia sudah memiliki cukup peserta untuk mendekati sponsor acara dengan percaya diri.

5. Manfaatkan kepercayaan dari mitra dan suara-suara yang sudah diikuti oleh orang-orang

Salah satu bagian tersulit dalam promosi adalah menembus dinding keraguan. Mengapa orang harus mempercayai Anda cukup untuk meluangkan waktu mereka?

Di sinilah sponsor acara, mitra, atau influencer dapat membantu. Kredibilitas mereka akan menular ke acara Anda, dan audiens mereka menjadi audiens Anda.

Kolaborasi terbaik bukanlah dengan nama-nama besar, tetapi dengan yang paling relevan. Yang penting adalah kesesuaian: audiens mereka harus mirip dengan calon peserta Anda.

5 Strategi Pemasaran Acara untuk Promosi Selama Acara

Pada akhir abad ke-19, Guinness membuka pintu pabrik birnya di Dublin dan mengundang warga lokal untuk masuk. Orang-orang dapat melihat bagaimana bir diproduksi dan bahkan menikmati segelas bir di akhir kunjungan.

Acara tersebut memberikan pengunjung, yang kemudian menjadi pelanggan, sebuah cerita yang dapat mereka bawa pulang dan bagikan.

Secara tertentu, ini adalah salah satu acara pertama yang pernah diadakan oleh sebuah perusahaan. Namun, tur pabrik kini telah menjadi hal yang cukup umum. Itulah mengapa Anda membutuhkan strategi baru. Mari kita bahas beberapa di antaranya:

1. Bagikan kisahnya seiring berjalannya waktu

Promosi acara di media sosial secara real-time adalah yang membedakan acara yang hilang keesokan harinya dari acara yang tetap diingat.

Bagikan sorotan acara saat berlangsung. Bagikan kutipan dari pembicara, reaksi penonton, atau klip singkat pengumuman penting. Hal ini memberikan rasa pengakuan kepada peserta dan menunjukkan kepada penonton online bahwa mereka melewatkan sesuatu yang bermakna.

💡 Tips Pro: Tunjuk tim konten kecil yang sepenuhnya fokus pada pembaruan real-time. Jika Anda mengandalkan tim panitia utama, promosi akan selalu menjadi prioritas kedua setelah operasional.

2. Letakkan peserta di pusat perhatian

Orang lebih percaya pada sesama peserta daripada postingan yang rapi dari panitia. Buatlah mudah bagi peserta untuk berbagi dengan memberikan mereka panduan, visual, dan alasan untuk memposting.

Booth foto bermerk, giveaway yang terhubung dengan berbagi di media sosial, atau pengumuman dari panggung dapat memberikan hasil yang luar biasa.

📌 Contoh: Sebuah festival seni lokal mendirikan latar belakang mural dengan hashtag acara unik yang dicat di atasnya. Pengunjung antre untuk berfoto dan mengunggahnya di Instagram. Panitia tidak perlu secara aktif mempromosikan acara di media sosial, karena para peserta mengambil alih sebagian besar pekerjaan tersebut.

3. Tunjukkan apa yang terjadi di balik layar

Peserta menyukai produk yang rapi, tetapi orang luar sering kali lebih terhubung dengan sisi yang lebih manusiawi dan autentik. Membagikan sekilas di balik layar membangun kedekatan dan keaslian.

Tampilkan pembicara yang sedang pemanasan, obrolan singkat dengan sukarelawan, atau tim yang sedang mempersiapkan diri sebelum pintu dibuka.

Untuk acara hybrid, inilah cara agar peserta virtual merasa menjadi bagian dari suasana acara, bukan sekadar penonton yang menonton siaran langsung.

📌 Contoh: Pada sebuah acara musik hybrid, tim melakukan siaran langsung di Instagram dari belakang panggung sepuluh menit sebelum penampilan pertama. Penggemar yang menonton dari rumah membanjiri kolom komentar, dan banyak yang membeli akses terakhir untuk siaran langsung. Siaran langsung spontan tersebut menghasilkan penjualan tiket lebih banyak daripada iklan berbayar yang mereka jalankan sebelumnya.

4. Buat panggung kecil untuk audiens Anda

Acara tidak hanya tentang apa yang terjadi di panggung utama. Peserta sendiri adalah narator paling kuat.

Dapatkan suara mereka dengan mengadakan sesi tanya jawab singkat, merekam testimoni singkat, atau melakukan wawancara gaya "red carpet" untuk media sosial. Hal ini mengubah peserta menjadi duta merek dan secara instan meningkatkan pasokan konten Anda.

5. Jaga agar audiens online tetap aktif

Acara hibrida kini sudah tidak lagi langka. Tanpa rencana keterlibatan untuk peserta online, Anda berisiko kehilangan sebagian besar audiens Anda.

Siaran langsung sesi penting, buat jajak pendapat interaktif, adakan kontes di media sosial Anda, dan bagikan sumber daya di obrolan secara real-time. Ketika peserta jarak jauh merasa terlibat, mereka akan tinggal lebih lama dan lebih mungkin mendaftar untuk acara di masa depan.

5 Cara untuk Memaksimalkan Promosi Pasca-Acara

Hal terbaik yang dapat Anda lakukan setelah acara adalah memastikan Anda memiliki sistem yang kuat untuk mencatat catatan dan tindakan yang perlu dilakukan saat percakapan berlangsung, serta mendukung tim Anda dalam mengirimkan tindak lanjut yang sangat personal secepat mungkin.

Itu adalah saran yang bagus dari pengguna Reddit ini. Namun, itu baru permulaan.

Pasca-acara pada dasarnya memperpanjang umur acara Anda.

Ini adalah kesempatan Anda untuk memperkuat hubungan dengan peserta dan mengubah momentum yang telah Anda bangun menjadi sesuatu yang memberikan dampak jangka panjang. Jadi, inilah cara memastikan acara Anda tidak berakhir saat pintu ditutup.

1. Bertindaklah selagi ingatan masih segar

Setiap hari Anda menunda tindak lanjut, tingkat keterlibatan menurun drastis. Peserta menjadi sibuk, kotak masuk tetap penuh, dan detail-detail cepat terlupakan.

Kirim pesan ucapan terima kasih dalam 24 jam, soroti momen-momen penting, dan bagikan sumber daya yang berguna. Hal ini menjaga semangat tetap hidup. Jika Anda menunda hingga seminggu, semangatnya akan hilang.

2. Bangun pusat pasca-acara

Situs web acara Anda harus berkembang menjadi pusat ringkasan.

Di sinilah peserta kembali meninjau sesi, peserta yang tidak hadir dapat mengejar ketinggalan, dan calon peserta untuk acara Anda berikutnya melihat bukti nilai yang ditawarkan.

Isi dengan rekaman, slide presentasi, galeri foto, statistik, dan kutipan menonjol. Jadikan acara ini destinasi yang layak untuk dibagikan.

3. Segmentasikan upaya pemasaran Anda

Tidak semua peserta sama. Seseorang yang bertahan hingga pidato penutup sangat berbeda dengan pendaftar yang tidak pernah login.

Segmentasikan audiens Anda dan sesuaikan upaya pemasaran sesuai dengan itu. Kirimkan pesan "maaf kami tidak bisa bertemu Anda" kepada peserta yang tidak hadir, disertai dengan sorotan acara. Tawarkan kesempatan langkah selanjutnya kepada peserta yang aktif, seperti demo atau pendaftaran awal untuk acara mendatang.

💡 Tips Pro: Pasang tombol berbagi media sosial agar peserta dapat membagikan sorotan acara ke jaringan mereka dengan satu klik.

4. Manfaatkan kembali konten Anda

Anda sudah menyelesaikan bagian tersulit: membuat sesi yang menarik, visual yang menawan, dan percakapan yang bermakna. Kini, manfaatkan konten tersebut untuk memaksimalkan hasil.

Ubah video pidato utama menjadi posting blog, sesi paralel menjadi podcast, dan sorotan acara menjadi carousel LinkedIn. Repurposing membuat pemasaran acara Anda menjangkau jauh melampaui tanggal acara tunggal.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah agensi desain memotong cuplikan 30 detik dari konferensi mereka dan mengunggahnya secara mingguan di Instagram. Kampanye bertahap ini memperpanjang antusiasme selama hampir tiga bulan dan menarik pendaftaran baru untuk daftar email mereka.

5. Jaga percakapan tetap berjalan

Acara Anda adalah kesempatan untuk membangun komunitas. Promosi pasca-acara paling efektif ketika Anda memberikan ruang bagi orang-orang untuk terus terhubung.

Buat grup LinkedIn atau Slack, bagikan sumber daya tambahan, atau adakan sesi tanya jawab singkat dengan pembicara Anda. Ketika peserta merasa menjadi bagian dari percakapan yang berkelanjutan, mereka jauh lebih mungkin untuk menghadiri acara Anda di masa depan.

💡 Tips Pro: Tanyakan kepada peserta apa yang mereka inginkan untuk acara berikutnya. Ini adalah cara untuk meningkatkan keterlibatan dan melakukan riset audiens secara gratis dalam satu langkah.

Tantangan Umum dalam Promosi Acara dan Cara Mengatasinya

Promosi acara seringkali menimbulkan kendala tak terduga. Berikut adalah tantangan yang sering kami temui, disertai dengan cara-cara cerdas untuk mengatasinya:

🚩 Tantangan: Anggaran terbatas membatasi sejauh mana upaya promosi Anda dapat dilakukan

✅ Solusi:

Fokus pada saluran yang memberikan ROI tertinggi

Ubah satu konten menjadi berbagai format

Manfaatkan kemitraan atau sponsor untuk promosi bersama agar setiap dolar dapat dimanfaatkan secara optimal

🚩 Tantangan: Tidak cukup waktu untuk merencanakan kampanye sebelum tanggal acara semakin dekat

✅ Solusi:

Bekerja mundur dari tanggal acara Anda untuk membangun garis waktu

Buat materi promosi secara massal

Gunakan alat otomatisasi untuk pengingat, tindak lanjut, dan penjadwalan media sosial

🚩 Tantangan: Tim kecil atau sumber daya terbatas untuk mengelola berbagai aspek yang kompleks

✅ Solusi:

Identifikasi peran-peran yang paling kritis, dan delegasikan tugas-tugas yang tidak esensial

Siapkan cadangan relawan atau pekerja lepas eksternal untuk mengisi celah mendadak

🚩 Tantangan: Kesulitan melacak dampak nyata dari strategi promosi acara Anda

✅ Solusi:

Tetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur sebelum meluncurkan rencana acara Anda

Melampaui metrik yang tidak substansial dengan mengukur data yang berarti seperti sumber pendaftaran acara, lalu lintas rujukan, keterlibatan media sosial , dan tanggapan survei pasca-acara

🚩 Tantangan: Promosi berisiko terdengar terlalu agresif atau berlebihan, yang dapat mengurangi kepercayaan dari audiens target Anda

✅ Solusi:

Jaga komunikasi tetap transparan dan berfokus pada peserta

Bagikan pandangan di balik layar yang autentik

Pastikan setiap janji yang Anda buat dalam pemasaran selaras dengan pengalaman acara yang sebenarnya

