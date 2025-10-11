13 Alternatif Terbaik Timetap untuk Penjadwalan Janji Temu yang Mudah

Tidak lama lalu, penjadwalan janji temu berarti pertukaran email yang tak berujung, saluran telepon yang sibuk, dan catatan yang ditulis tangan di sticky notes. Sistem ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap banyak kebingungan.

Kemudian muncul alat seperti TimeTap, yang menyederhanakan proses penjadwalan dengan otomatisasi dan pemesanan online yang mudah. Bagi banyak usaha kecil dan penyedia layanan, alat ini menggantikan kekacauan dengan kejelasan.

Namun, seiring dengan perkembangan ekspektasi klien, kebutuhan akan solusi yang lebih fleksibel dan kaya fitur pun meningkat. Meskipun TimeTap tetap andal, platform ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti opsi penyesuaian yang terbatas dan kurangnya fitur manajemen kerja yang canggih.

Jika Anda mencari pengalaman penjadwalan yang lebih lancar dan cerdas, daftar alternatif TimeTap ini akan membantu Anda menemukan platform yang sesuai dengan alur kerja bisnis Anda secara sempurna.

13 Alternatif TimeTap dalam Sekilas

Mari kita lihat sekilas setiap alat untuk melihat apa yang membuatnya layak dipertimbangkan.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Alur kerja otomatis, manajemen tugas dan proyek terintegrasi, kolaborasi real-time, pengingat, kalender bersama Tim dari berbagai ukuran yang mencari aplikasi manajemen kerja dan penjadwalan all-in-one dengan agen AI dan otomatisasi Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Calendly Penjadwalan otomatis, integrasi kalender, jenis pertemuan (satu lawan satu, kelompok, kolektif, round robin) Freelancer dan tim kecil yang ingin menyederhanakan penjadwalan pertemuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan Acuity Scheduling Halaman pemesanan kustom, pengingat otomatis dan tindak lanjut, formulir pendaftaran, manajemen klien Bisnis berbasis layanan yang mencari aplikasi pemesanan yang ramah pelanggan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Setmore Halaman pemesanan online, penjadwalan kelas dan grup, konfirmasi otomatis, pengelolaan kalender staf, integrasi dengan Zoom Usaha kecil dan startup yang menawarkan kelas atau layanan dan membutuhkan solusi penjadwalan sederhana dan gratis Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan SimplyBook. me Situs pemesanan kustom, pengelolaan keanggotaan dan paket, pembayaran online, pengingat SMS/email Perusahaan yang menginginkan sistem pemesanan bermerk yang berorientasi pada klien dengan opsi penyesuaian Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9,90/bulan TidyCal Tautan pertemuan sederhana, sinkronisasi kalender, pemesanan sekali dan berulang, pembayaran terintegrasi Pebisnis solo dan tim kecil yang mencari alat pengelolaan kalender yang efektif Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 Doodle Penjadwalan grup, jajak pendapat, halaman pemesanan satu lawan satu, integrasi kalender Tim dan profesional yang membutuhkan koordinasi pertemuan atau acara secara efisien Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,95 per bulan Square Appointments Sistem POS terintegrasi, pemesanan online, pengingat otomatis, penjadwalan staf Salon, spa, dan penyedia layanan yang membutuhkan fitur penjadwalan dengan pembayaran terintegrasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29/bulan vCita Penjadwalan janji temu, CRM klien, penagihan dan pembayaran, pengingat otomatis Usaha kecil dan konsultan yang ingin menggabungkan penjadwalan dengan alat manajemen klien Paket berbayar mulai dari $35/bulan Vagaro Penjadwalan janji temu, sistem POS dan pemrosesan pembayaran, alat pemasaran, manajemen klien Salon, spa, studio kebugaran, dan profesional kesehatan yang mencari platform untuk pemesanan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $23,99 per bulan Mindbody Pemesanan online, manajemen klien, penjadwalan kelas, keanggotaan, otomatisasi pemasaran Bisnis kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan yang mengelola kelas, keanggotaan, dan janji temu berulang Harga kustom Masuk Jadwal Pengingat SMS/email otomatis, halaman pemesanan online, manajemen klien, penjadwalan tim Tim dan organisasi yang membutuhkan penjadwalan yang andal dengan komunikasi yang kuat dan manajemen kehadiran Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $600 per situs (dibayar secara tahunan) YouCanBookMe Halaman pemesanan kustom, sinkronisasi kalender, deteksi zona waktu, pemberitahuan otomatis Profesional dan tim jarak jauh yang menjadwalkan pertemuan di berbagai zona waktu Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9/bulan

Mengapa Memilih Alternatif TimeTap?

Pertimbangkan untuk beralih dari TimeTap? Berikut alasan jujur dan nyata yang perlu dipertimbangkan, untuk membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi di mana batasan-batasan tersebut dapat memengaruhi alur kerja Anda.

Membutuhkan waktu dan usaha ekstra untuk pengaturan, karena lebih mengonsumsi sumber daya

Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan formulir, alur kerja, dan aturan penjadwalan secara mendalam, tetapi fleksibilitas tersebut dapat berarti kurva pembelajaran yang curam

Pengalaman mobile terasa lambat dan kaku, membuat pengelolaan janji temu saat bepergian menjadi kurang efisien

Cakupan integrasi tidak memadai jika pengaturan Anda bergantung pada platform niche atau alur kerja otomatisasi yang canggih

Membatasi penjadwalan ulang ; sedikit ruang untuk kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien atau bisnis tertentu

Kesulitan melacak beban kerja staf, kinerja jenis janji temu, atau pola pendapatan*

Melakukan cadangan data setiap jam, tetapi cadangan tersebut tidak selalu tersedia bagi pengguna. Tanpa proses cadangan manual yang solid, Anda berisiko mengalami celah dalam pemulihan data

Kurang mendalam untuk kebutuhan penjadwalan yang kompleks seperti hierarki klien berlevel, penandaan lanjutan, atau integrasi dengan CRM

Alternatif Terbaik untuk TimeTap

Sekarang, mari kita lihat lebih dekat fitur, batasan, dan ulasan pengguna dari setiap alat.

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja janji temu yang sangat dapat disesuaikan)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, mengurangi Work Sprawl dengan menggabungkan formulir pendaftaran, pemesanan, kalender tim, manajemen beban kerja, dan pengingat otomatis ke dalam satu antarmuka yang mudah digunakan.

Personalisasikan proses pendaftaran Anda dengan fitur-fitur canggih ClickUp Forms

Melalui ClickUp Forms, Anda dapat mengumpulkan detail seperti nama, informasi kontak, tanggal dan waktu yang diinginkan, jenis layanan, lokasi cabang, dan lain-lain. Tata letak formulir, warna, tema, bidang, dan tombol dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan layanan profesional Anda.

Selain itu, respons formulir dapat diubah menjadi tugas individu di ClickUp Tasks untuk memastikan semua informasi tersimpan di sistem Anda tanpa perlu input manual.

Rencanakan jadwal yang sempurna berdasarkan pemesanan dan ketersediaan tim Anda dengan ClickUp Calendar

ClickUp Calendar memungkinkan tim Anda melihat pemesanan dalam tampilan harian, mingguan, dan bulanan yang diwarnai sesuai kategori. Dengan tampilan berdampingan jadwal setiap anggota, menjadi mudah untuk mendistribusikan janji temu secara merata dan dengan cepat mengidentifikasi slot kosong untuk janji temu baru.

Anda dapat mengatur waktu ketersediaan dan memblokir jam kerja, lalu berbagi tautan kalender dengan klien untuk membantu mereka menemukan slot yang sesuai.

ClickUp Brain, yang sepenuhnya terintegrasi dengan Kalender, merekomendasikan slot waktu optimal, mengotomatiskan pemblokiran waktu, menugaskan pemesanan kepada anggota tim, dan memastikan jadwal Anda tetap seimbang—tidak ada lagi pemesanan ganda atau janji temu yang terlewat.

Untuk meminimalkan ketidakhadiran, ClickUp Reminders memberi tahu klien dan anggota tim pada waktu yang ditentukan sebelum janji temu.

Gunakan Pengingat ClickUp untuk memastikan Anda tidak pernah melewatkan satu janji temu atau rapat tim pun

Misalnya, Anda dapat mengatur pengingat 30 menit sebelum konsultasi atau 1 jam sebelum rapat tim. Pengingat ini dapat disesuaikan untuk menyertakan pesan khusus, lampiran, atau tautan agar semua informasi terkait janji temu disampaikan dengan jelas.

Butuh jawaban cepat tentang jadwal Anda tanpa perlu memeriksa kalender? Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain, atau Agen Jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya.

Fitur terbaik ClickUp

Perencanaan yang disederhanakan: Integrasikan kalender Google dan Outlook Anda dengan ClickUp Calendar untuk mendapatkan tampilan all-in-one dari semua tugas, pertemuan, dan komitmen Anda

Proses otomatis: Atur pengingat otomatis untuk janji temu mendatang, email tindak lanjut setelah pertemuan, atau pembaruan status untuk klien menggunakan Atur pengingat otomatis untuk janji temu mendatang, email tindak lanjut setelah pertemuan, atau pembaruan status untuk klien menggunakan ClickUp Automations

Dokumentasi terpusat: Simpan kontrak, pedoman, dan catatan klien dalam dokumen kolaboratif yang terhubung dengan setiap janji temu menggunakan Simpan kontrak, pedoman, dan catatan klien dalam dokumen kolaboratif yang terhubung dengan setiap janji temu menggunakan ClickUp Docs

Alur kerja agen : Gunakan : Gunakan Agen Pra-bangun di ClickUp atau desain Agen Kustom untuk menjawab pertanyaan umum klien, menugaskan tugas kepada orang yang tepat, atau menangani penjadwalan ulang atau pembatalan secara otomatis

Perencanaan kapasitas: Beralih ke Beralih ke tampilan Beban Kerja ClickUp untuk memeriksa ketersediaan tim Anda sebelum menetapkan janji temu

Rapat yang produktif: Fokus lebih baik dalam rapat online Anda, karena Fokus lebih baik dalam rapat online Anda, karena ClickUp AI Notetaker akan secara otomatis membagikan transkrip dan tindak lanjut segera

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, proses pengaturan dan onboarding dapat memakan waktu sebelum semuanya terasa lancar

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan dari G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Saya juga sangat menghargai antarmuka yang intuitif dan pembaruan konstan yang menambahkan fitur baru tanpa membuatnya terlalu rumit. Ini cukup kuat untuk proyek kompleks tetapi tetap mudah bagi tim saya untuk mengadopsinya.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Saya juga sangat menghargai antarmuka yang intuitif dan pembaruan konstan yang menambahkan fitur baru tanpa membuatnya terlalu rumit. Ini cukup kuat untuk proyek kompleks tetapi tetap mudah bagi tim saya untuk mengadopsinya.

2. Calendly (Terbaik untuk penjadwalan yang mudah dan berbasis tautan)

melalui Calendly

Calendly adalah platform penjadwalan yang memungkinkan Anda menentukan tepat kapan dan bagaimana orang dapat memesan waktu dengan Anda. Anda memilih jam kerja Anda, menentukan durasi setiap pertemuan, dan bahkan menambahkan zona buffer. Sebelum menampilkan ketersediaan, platform ini memeriksa semua kalender terhubung Anda—Google, Outlook, iCloud, dan Exchange.

Anda dapat mengatur jenis janji temu yang berbeda, seperti pemeriksaan singkat 15 menit, obrolan klien 45 menit, atau sesi strategi tim. Rencana mengadakan acara kelompok? Calendly menangani pendaftaran dan membatasi jumlah peserta.

Alat ini memungkinkan Anda membuat jadwal berbeda untuk jenis acara yang berbeda, seperti panggilan klien pada hari kerja dan rapat tim hanya di pagi hari. Dengan otomatisasi bawaan, Anda dapat mengirim pengingat (email atau SMS) sebelum rapat dan mengirim ucapan terima kasih atau permintaan umpan balik setelahnya.

Fitur terbaik Calendly

Gunakan 'Meeting Polls' untuk memungkinkan peserta memilih slot waktu yang disukai sebelum konfirmasi

Integrasikan 'Calendly Routing' untuk mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu berdasarkan jawaban formulir atau tautan sumber

Akses alat ini dari mana saja menggunakan ekstensi browser Calendly

Gabungkan ketersediaan tim Anda untuk menawarkan lebih banyak opsi pemesanan

Kelola jadwal Anda dan sesuaikan ketersediaan di mana saja dengan aplikasi khusus untuk perangkat seluler

Batasan Calendly

Membutuhkan alat pihak ketiga untuk pertemuan sebenarnya, karena tidak memiliki fitur konferensi bawaan

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Calendly

G2: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Berikut ulasan dari G2:

Sangat ramah pengguna, sehingga mudah untuk mengatur dan mengelola jadwal Anda. Anda dapat menyesuaikan ketersediaan, jenis pertemuan, dan bahkan menambahkan waktu jeda antara pertemuan.

Sangat ramah pengguna, sehingga mudah untuk mengatur dan mengelola jadwal Anda. Anda dapat menyesuaikan ketersediaan, jenis pertemuan, dan bahkan menambahkan waktu jeda antara pertemuan.

3. Acuity Scheduling (Terbaik untuk bisnis berbasis layanan dengan kebutuhan pemesanan yang kompleks)

melalui Acuity Scheduling

Saat mengelola pemesanan, Acuity Scheduling memungkinkan Anda menyesuaikan ketersediaan dengan sangat detail, seperti menyesuaikan zona waktu, menugaskan sesi ke anggota staf tertentu, atau memblokir waktu untuk jenis janji temu tertentu.

Selain menambahkan ketersediaan per jenis janji temu, Anda juga dapat mengatur batasan seberapa jauh klien dapat memesan atau seberapa terlambat mereka dapat membatalkan/mengubah janji temu.

Bagi bisnis di sektor kesehatan atau perawatan kesehatan, penjadwalan yang sesuai dengan HIPAA memastikan penanganan informasi sensitif secara aman. Formulir pendaftaran klien yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, mulai dari riwayat medis hingga pertanyaan, sebelum sesi dimulai.

Fitur terbaik Acuity Scheduling

Izinkan klien untuk memesan beberapa sesi dalam satu proses checkout

Embed widget pemesanan langsung ke situs web atau halaman Facebook Anda

Terima pembayaran saat pemesanan dengan integrasi Stripe, Square, atau PayPal

Buat laporan pendapatan dan penjadwalan yang detail untuk pemantauan kinerja

Kelola klien, lacak kalender Anda, dan terima pembayaran melalui aplikasi seluler

Batasan Acuity Scheduling

Meskipun proses pemesanan standar dan laporan pendapatan tersedia, analisis lanjutan seperti pelacakan kohort atau metrik konversi mendalam masih belum ada

Harga Acuity Scheduling

Uji coba gratis*

Starter: $20/bulan

Standar: $34/bulan

Premium: $61/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acuity Scheduling?

Berikut ulasan dari G2:

Antarmuka yang dihadirkan kepada klien sangat mudah digunakan oleh klien untuk memilih waktu janji temu mereka sendiri. Saya menyukai kemampuan Acuity untuk mencoba menggabungkan janji temu. Fitur ini juga memungkinkan kami untuk menetapkan bahwa kami hanya ingin jumlah tertentu dari jenis janji temu tertentu dalam seminggu (misalnya, tidak lebih dari 4 konsultasi klien baru per minggu).

Antarmuka yang dihadirkan kepada klien sangat mudah digunakan oleh klien untuk memilih waktu janji temu mereka sendiri. Saya menyukai kemampuan Acuity untuk mencoba menggabungkan janji temu. Fitur ini juga memungkinkan kami untuk menetapkan bahwa kami hanya ingin jumlah tertentu dari jenis janji temu tertentu dalam seminggu (misalnya, tidak lebih dari 4 konsultasi klien baru per minggu).

4. Setmore (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang membutuhkan pemrosesan pembayaran terintegrasi)

melalui Setmore

Setmore menyediakan antarmuka seret dan lepas untuk mengatur sesi Anda, mengelompokkannya ke dalam kategori yang rapi, dan mengatur ulang kapan pun ada perubahan. Setiap anggota tim mendapatkan kalender dan tautan pemesanan mereka sendiri, di mana mereka dapat mencantumkan semua penawaran layanan mereka dengan detail seperti durasi dan harga, dll.

Untuk memudahkan pemesanan online, Anda dapat menambahkan tombol ‘Book Now’ ke halaman media sosial Anda atau membuat kode QR untuk brosur, poster, atau struk.

Alat ini dapat digunakan dalam berbagai lingkungan bisnis: lembaga pelatihan dapat menjadwalkan kelas kelompok dan lokakarya, sementara konsultan swasta dapat memesan sesi 1:1 secara online atau tatap muka.

Fitur terbaik Setmore

Adakan pertemuan video secara instan dengan terhubung ke Zoom, Teleport, atau Google Meet

Jual kelas dan workshop secara online dengan dukungan pemesanan grup untuk beberapa peserta

Dapatkan dukungan multi-lokasi untuk waralaba atau bisnis dengan beberapa cabang

Terima pembayaran online melalui integrasi dengan Square, Stripe, dan PayPal

Sinkronkan dengan Google Calendar untuk mendapatkan pembaruan real-time di perangkat seluler Anda

Batasan Setmore

Menugaskan staf dan sumber daya ke cabang-cabang tertentu dapat memakan waktu bagi organisasi yang lebih besar

Harga Setmore

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Setmore

G2: 4.5/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (950+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Setmore?

Berikut ulasan Capterra:

Saya suka bisa mengirim tautan mudah ke klien saya untuk melakukan pemesanan, hal ini menyimpan semua data mereka untuk saya dan mengirimkan pengingat kepada saya dan klien saya untuk penjadwalan. Harga Setmore sangat terjangkau bagi pemilik usaha kecil.

Saya suka bisa mengirim tautan mudah ke klien saya untuk melakukan pemesanan, hal ini menyimpan semua data mereka untuk saya dan mengirimkan pengingat kepada saya dan klien saya untuk penjadwalan. Harga Setmore sangat terjangkau bagi pemilik usaha kecil.

Dengan SimplyBook.me, Anda dapat menghosting situs web pemesanan yang dioptimalkan untuk mobile atau menyematkan widget pemesanan ke situs web yang sudah ada.

Dilengkapi dengan alat pemasaran bawaan yang membantu mempertahankan klien dan meningkatkan pendapatan di luar penjadwalan janji temu biasa, melalui kupon, kartu hadiah, keanggotaan, dan sistem loyalitas.

Anda juga mendapatkan fitur praktis 'Setujui Pemesanan' yang memungkinkan Anda untuk secara manual meninjau dan menyetujui pemesanan sebelum mengonfirmasi. Ketika suatu layanan memerlukan peralatan, staf, dan ruangan, pemesanan hanya akan dikonfirmasi jika semua sumber daya yang diperlukan tersedia.

Fitur terbaik SimplyBook.me

Otomatiskan email, pesan pengingat SMS, pembatalan, dan pesan penjadwalan ulang untuk mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir

Terima pembayaran online dan deposit untuk memastikan pemesanan

Dapatkan integrasi asli dengan alat akuntansi seperti QuickBooks, FreshBooks, dan Xero untuk sinkronisasi transaksi

Aktifkan pemesanan grup (kelas atau acara) di mana beberapa klien dapat memesan slot yang sama, dengan kontrol kapasitas

Batasan SimplyBook.me

Tidak memiliki integrasi bawaan dengan alat konferensi online, yang dapat menjadi kelemahan bagi bisnis yang membutuhkan kemampuan pertemuan virtual

Harga SimplyBook.me

Gratis

Basic: $11,5 per bulan per pengguna

Standar: $34,75/bulan per pengguna

Premium: $69,6 per bulan per pengguna

(Harga dikonversi dari Euro ke USD)

Ulasan dan peringkat SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimplyBook.me?

Berikut ulasan Capterra:

Saya sangat puas dengan Simplybook.me. Ini adalah platform pemesanan yang sederhana dan sesuai dengan yang saya cari. Platform ini juga memiliki sebagian besar fitur yang saya inginkan.

Saya sangat puas dengan Simplybook.me. Ini adalah platform pemesanan yang sederhana dan sesuai dengan yang saya cari. Platform ini juga memiliki sebagian besar fitur yang saya inginkan.

6. TidyCal (Pilihan terbaik untuk penjadwalan dengan akses seumur hidup dan ramah anggaran)

melalui TidyCal

Jika Anda mencari perangkat lunak penjadwalan online dengan desain yang ramah pengguna yang menjaga kesederhanaan tanpa membebani Anda dengan fitur-fitur yang tidak perlu, TidyCal bisa menjadi pilihan yang baik.

Ide dasarnya sederhana: atur ketersediaan Anda, bagikan tautan Anda, dan biarkan klien atau rekan kerja memilih slot yang tersedia. Platform ini dapat terhubung dengan hingga 10 kalender (Google, Outlook, Apple). Fleksibilitasnya memungkinkan Anda membuat jenis pertemuan yang berbeda, seperti pemeriksaan singkat atau konsultasi yang lebih lama, dan menetapkan durasi kustom untuk masing-masing.

Anda juga dapat membuat tautan pertemuan untuk Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Jika Anda bekerja dengan klien global, fitur deteksi zona waktu cerdas TidyCal sangat berguna.

Fitur terbaik TidyCal

Tambahkan jeda antara pertemuan dan tetapkan batas pemesanan harian untuk menghindari overbooking

Gunakan metode round-robin untuk mendistribusikan pertemuan yang masuk secara otomatis ke antara perwakilan penjualan atau agen dukungan

Buat jenis acara terpisah (konsultasi 15 menit, panggilan strategi 1 jam), masing-masing dengan durasi, waktu buffer, batas, dan lain-lain.

Tawarkan berbagai opsi lokasi pertemuan sesuai jenis pemesanan

Ekspor data pemesanan dalam file CSV untuk digunakan di alat lain Anda

Batasan TidyCal

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi kalender, terutama saat acara tumpang tindih

Harga TidyCal

Gratis

Paket Individu: $29 (Pembayaran sekali bayar)

Paket Agen: $79 (Pembayaran sekali bayar)

Ulasan dan peringkat TidyCal

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TidyCal?

Berikut ulasan Capterra:

TidyCal mudah dipasang. Juga sangat mudah untuk mengintegrasikan prosesor pembayaran agar dapat menerima pertemuan berbayar. Secara keseluruhan, alat yang sangat baik.

TidyCal mudah dipasang. Juga sangat mudah untuk mengintegrasikan prosesor pembayaran agar dapat menerima pertemuan berbayar. Secara keseluruhan, alat yang sangat baik.

7. Doodle (Terbaik untuk koordinasi pertemuan kelompok dan jajak pendapat)

melalui Doodle

Doodle membantu mengkoordinasikan pertemuan, mulai dari panggilan satu lawan satu yang cepat hingga sesi kelompok yang lebih besar. Platform ini memungkinkan Anda untuk menetapkan ketersediaan Anda dan membagikan tautan sederhana sehingga undangan dapat memilih waktu yang sesuai untuk mereka.

Alat pertemuan online ini menjaga kalender Anda tetap sinkron, sehingga begitu slot dipesan, ketersediaan Anda akan diperbarui secara otomatis. Hal ini membantu menghindari konflik dan kebingungan, bahkan untuk pertemuan berulang atau organisasi sibuk yang beroperasi di zona waktu yang berbeda.

Ada juga fitur ‘Book on behalf’ yang memungkinkan asisten dan perekrut menjadwalkan pertemuan untuk orang lain tanpa harus menunggu konfirmasi dari mereka.

Fitur terbaik Doodle

Sesuaikan waktu secara otomatis untuk peserta di zona waktu yang berbeda, menghilangkan kesalahan konversi manual

Tambahkan branding kustom, seperti logo, latar belakang, warna, dll., untuk halaman pemesanan dan jajak pendapat Anda

Sinkronkan dengan Google Calendar, Microsoft Outlook/Office 365, iCloud, dll., untuk menjaga ketersediaan yang akurat dan menghindari pemesanan ganda

Sederhanakan penjadwalan grup dengan memungkinkan peserta memilih waktu pertemuan yang diinginkan

Batasan Doodle

Tidak dilengkapi dengan CRM bawaan atau otomatisasi alur kerja yang mendalam dibandingkan dengan beberapa alternatif Doodle

Harga Doodle

Gratis

Pro: $14,95/bulan per pengguna

Tim: $19,95/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Doodle

G2: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Doodle?

Berikut ulasan dari G2:

Saya suka bahwa Doodle memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi dan berkumpul bersama meskipun memiliki jadwal yang beragam.

Saya suka bahwa Doodle memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi dan berkumpul bersama meskipun memiliki jadwal yang beragam.

💡 Tips Pro: Agen AI ClickUp dapat meningkatkan proses penjadwalan janji temu dan manajemen klien Anda. Penjadwalan otomatis dan pengingat: Agen Otomatis memantau permintaan janji temu dan secara otomatis mengirim konfirmasi, pengingat, atau tindak lanjut kepada klien, mengurangi pekerjaan manual dan meminimalkan ketidakhadiran

Ringkasan harian/mingguan: Agen yang sudah siap pakai akan memposting laporan harian atau mingguan di saluran atau daftar tim Anda, merangkum janji temu yang akan datang, sesi yang telah selesai, dan tindak lanjut yang belum diselesaikan

Jawaban instan untuk klien dan tim: Agen di saluran obrolan merespons pertanyaan umum secara instan dengan mencari tugas, dokumen, dan obrolan di ruang kerja Anda

Otomatisasi alur kerja kustom : Agen Kustom memicu tindakan berdasarkan kondisi tertentu, seperti menaikkan prioritas permintaan mendesak, menugaskan tugas, atau memperbarui status janji temu secara otomatis

Penugasan dan prioritas tugas yang didukung AI: Autopilot Agents secara otomatis menugaskan janji temu baru ke anggota tim yang tersedia dan memprioritaskan pemesanan darurat

8. Square Appointments (Pilihan terbaik untuk bisnis yang juga membutuhkan integrasi POS)

melalui Square Appointments

Square Appointments adalah perangkat lunak penjadwalan yang dirancang untuk bisnis yang menginginkan alat sederhana dan andal untuk mengelola operasional. Platform ini menjaga kalender, jadwal staf, dan informasi klien tetap sinkron. Setiap karyawan mendapatkan kalender mereka sendiri, tetapi semuanya tetap sinkron secara otomatis.

Anda juga mendapatkan gambaran yang jelas tentang klien Anda, sehingga Anda selalu tahu siapa yang akan datang dan layanan apa yang telah mereka gunakan, memudahkan perencanaan tenaga kerja, harga, dan promosi.

Ketika seseorang membatalkan atau melewatkan janji temu, Anda dapat mengatur daftar tunggu untuk mengisi slot tersebut dengan cepat.

Fitur terbaik Square Appointments

Gabungkan penjadwalan dengan pemrosesan pembayaran untuk mengelola janji temu dan transaksi di satu tempat

Biarkan pelanggan memesan langsung dari situs web Anda dengan widget pemesanan

Otomatiskan pengingat email dan pesan teks untuk mengurangi ketidakhadiran dan meningkatkan kepatuhan janji temu

Tetapkan izin khusus untuk anggota staf untuk mengizinkan/membatasi akses ke fitur dan informasi di dalam platform

Kelola jadwal di berbagai lokasi, kalender, dan zona waktu

Batasan Square Appointments

Meskipun Square Appointments terintegrasi dengan baik dengan layanan Square lainnya, integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga di luar ekosistem Square mungkin terbatas

Harga Square Appointments

Gratis

Plus: $49/bulan per lokasi

Premium: $149/bulan per lokasi

Pro: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Square Appointments

G2: 4.3/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Square Appointments?

Berikut ulasan Capterra:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan Square Appointments sangat menyenangkan karena betapa mudahnya bagi klien saya untuk memesan janji temu langsung melalui Google. Jika Anda adalah pemilik bisnis baru, gunakan Square Appointments untuk mempermudah hidup Anda.

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan Square Appointments sangat menyenangkan karena betapa mudahnya bagi klien saya untuk memesan janji temu langsung melalui Google. Jika Anda adalah pemilik bisnis baru, gunakan Square Appointments untuk mempermudah hidup Anda.

9. vCita (Terbaik untuk menggabungkan penjadwalan dengan manajemen klien)

melalui vcita

Jika Anda mengandalkan komunikasi rutin dengan klien, vcita membantu Anda mengelola komunikasi klien, janji temu, dokumen, dan riwayat pembayaran secara terpusat.

Perangkat lunak bisnis kecil ini dapat mengotomatisasi konfirmasi janji temu, pengingat, tindak lanjut, serta pengingat pembayaran untuk faktur yang belum dibayar. Selain itu, mudah untuk mengatur otomatisasi berbasis pemicu (misalnya, penawaran ulang tahun) untuk melibatkan klien dan mendorong bisnis berulang.

Analisis bawaan memberikan wawasan lebih dalam daripada laporan penjadwalan dasar. Anda dapat melihat layanan mana yang paling sering dipesan, klien mana yang kembali, dan bagaimana aliran pendapatan seiring waktu.

Bagi bisnis di industri yang diatur, alat ini menawarkan kepatuhan HIPAA dan Perjanjian Mitra Bisnis (BAA), yang sangat penting untuk privasi dan kepatuhan hukum.

fitur terbaik vcita

Buat daftar tunggu untuk jadwal yang penuh dan gunakan fitur RSVP untuk acara dengan permintaan tinggi

Tambahkan widget penjadwalan online ke situs web Anda untuk pemesanan janji temu dan pembayaran yang mudah

Unggah dan bagikan file, kontrak, kuesioner, atau dokumen dengan klien melalui portal klien

Buat akun staf multiple, masing-masing dengan jadwal, janji temu, pesan, dan izin yang terpisah

Dapatkan prospek langsung dari Facebook Messenger dan integrasikan ke dalam CRM Anda

batasan vcita

Kurang memiliki fitur manajemen kalender canggih untuk jadwal yang kompleks

harga vcita

Basic: $35/bulan per pengguna

Bisnis: $65/bulan per pengguna

Platinum: $110/bulan per pengguna

ulasan dan peringkat vcita

G2: 4.6/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (270+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang vcita?

Berikut ulasan dari G2:

Sebagai seseorang yang mengelola berbagai aspek bisnis, sangat membantu memiliki alat penjadwalan, manajemen klien, penagihan, dan pemasaran dalam satu platform. Fitur AI baru benar-benar mengejutkan saya dengan seberapa intuitifnya, saya menyukai cara mereka menyarankan balasan dan membantu saya dengan cepat menulis konten pemasaran yang menarik.

Sebagai seseorang yang mengelola berbagai aspek bisnis, sangat membantu memiliki alat penjadwalan, manajemen klien, penagihan, dan pemasaran dalam satu platform. Fitur AI baru benar-benar mengejutkan saya dengan seberapa intuitifnya, saya menyukai cara mereka menyarankan balasan dan membantu saya dengan cepat menulis konten pemasaran yang menarik.

10. Vagaro (Terbaik untuk bisnis kecantikan, kesehatan, dan kebugaran)

melalui Vagaro

Vagaro adalah platform manajemen bisnis yang menggabungkan pemesanan janji temu, pengelolaan kalender, basis data klien, pembayaran, pelacakan inventaris, dan pemasaran dalam satu antarmuka.

Bagi bisnis dengan beberapa cabang, data pelanggan, keanggotaan, kartu hadiah, dan paket dapat dibagikan di seluruh lokasi untuk pengalaman yang lancar bagi klien. Pemilik juga dapat melacak kinerja staf, komisi, dan jadwal di seluruh cabang dengan mudah.

Alat ini juga dilengkapi dengan sistem POS bawaan untuk menerima pembayaran, serta infrastruktur checkout yang mendukung pembayaran bertahap dan opsi beli sekarang, bayar nanti.

Fitur terbaik Vagaro

Dapatkan akses ke alat pemasaran seperti kampanye email dan SMS otomatis, promosi khusus, penawaran harian, kode diskon, dan lain-lain.

Embed widget pemesanan langsung ke situs web atau halaman media sosial Anda untuk penjadwalan online

Integrasikan dengan QuickBooks, Xero, dan Gusto untuk mengelola akuntansi dan penggajian dengan lancar

Kirim pengingat kepada tim dan klien Anda untuk mengurangi ketidakhadiran

Batasan Vagaro

Alat ini tidak mendukung multibahasa, dan antarmuka pengguna dapat cukup membingungkan bagi pemula

Harga Vagaro

Gratis

Satu Lokasi: $23,99/bulan per pengguna

Lokasi Multi: Harga Kustom

Ulasan dan peringkat Vagaro

G2: 4.6/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vagaro?

Berikut ulasan dari G2:

Saya suka bagaimana Vagaro menggabungkan fungsionalitas dan alur kerja—ia menyatukan penjadwalan, catatan SOAP, dan catatan klien dalam satu tempat tanpa terasa kaku.

Saya suka bagaimana Vagaro menggabungkan fungsionalitas dan alur kerja—ia menyatukan penjadwalan, catatan SOAP, dan catatan klien dalam satu tempat tanpa terasa kaku.

11. Mindbody (Terbaik untuk mengelola kelas dan keanggotaan)

melalui Mindbody

Dirancang khusus untuk layanan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan, Mindbody menangani segala hal mulai dari volume janji temu yang tinggi hingga jadwal kelas yang kompleks, keanggotaan, lokakarya, dan acara.

Ini juga membantu bisnis Anda ditemukan melalui aplikasi Mindbody, widget situs web, ClassPass, dan jaringan mitra seperti Google dan media sosial, sehingga klien baru dapat menemukan Anda dengan mudah.

Asisten berbasis AI alat ini menangani panggilan yang terlewat, permintaan janji temu, dan pertanyaan klien 24/7. Hal ini memastikan bahwa tidak ada potensi pemesanan atau prospek yang terlewat, bahkan di luar jam kerja.

Fitur terbaik Mindbody

Unggah sesi kesehatan yang aman dan telah direkam sebelumnya, dan bagikan langsung kepada klien menggunakan alat Virtual Wellness dari Mindbody

Aktifkan pemesanan kelas berdasarkan urutan kedatangan dengan Pick-a-Spot, memungkinkan klien memilih tempat favorit mereka dalam sesi kebugaran kelompok

Otomatisasi pemasaran dengan pesan teks dan email massal

Dapatkan kontrol gaya waralaba untuk bisnis yang beroperasi di beberapa lokasi

Dapatkan wawasan tentang bisnis Anda dengan laporan dan analisis yang komprehensif

Batasan Mindbody

Pilihan kustomisasi terbatas pada pemesanan yang dihadapi klien tanpa dukungan pengembang yang canggih

Harga Mindbody

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Mindbody

G2: 3. 6/5 (440+ ulasan)

Capterra: 4/5 (2.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mindbody?

Berikut ulasan dari G2:

Semua terorganisir dengan baik dan sangat mudah untuk melakukan pembaruan dengan cepat dan efisien. Sangat mudah untuk menambahkan klien baru dan memperbarui jadwal mereka sesuai kebutuhan. Ini adalah alat yang sangat efisien untuk kebutuhan saya dan klien saya.

Semua terorganisir dengan baik dan sangat mudah untuk melakukan pembaruan dengan cepat dan efisien. Sangat mudah untuk menambahkan klien baru dan memperbarui jadwal mereka sesuai kebutuhan. Ini adalah alat yang sangat efisien untuk kebutuhan saya dan klien saya.

12. Sign In App (Terbaik untuk mengurangi ketidakhadiran dengan pengingat otomatis)

melalui Aplikasi Masuk

Bagi bisnis yang ingin menggunakan perangkat lunak penjadwalan janji temu yang komprehensif untuk mengotomatisasi pemesanan dan meningkatkan komunikasi dengan klien, Sign In App adalah pilihan yang baik.

Smart Messaging, didukung oleh AI gaya ChatGPT, dapat secara otomatis menjawab pertanyaan klien, mengirim tautan pemesanan ulang, dan bahkan menangani pembatalan.

Platform ini juga mengutamakan aksesibilitas; halaman pemesanan mematuhi standar WCAG, mendukung pembaca layar, dan dilengkapi dengan sistem pemesanan suara otomatis, sehingga memudahkan semua klien untuk menjadwalkan janji temu.

Laporan kustom memungkinkan Anda melacak layanan populer, ketersediaan staf, dan kinerja lokasi, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang penjadwalan dan penempatan staf.

Fitur terbaik Aplikasi Sign In

Buat halaman pemesanan yang dibranding dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Dapatkan wawasan berharga tentang tren janji temu untuk mengambil keputusan berdasarkan data

Implementasikan alur kerja janji temu dengan logika kondisional, seperti mengirim pemberitahuan berbeda berdasarkan jenis janji temu atau status klien

Berikan akses API bagi pengembang untuk membangun integrasi kustom atau mengotomatisasi proses di luar opsi standar

Batasan aplikasi Sign In

Membutuhkan integrasi pihak ketiga untuk janji temu virtual, karena tidak ada alat konferensi video bawaan

Harga Aplikasi Sign In

Gratis

Core: $600 per situs (dibayar secara tahunan)

Ditingkatkan: $1200 per situs (dibayar secara tahunan)

Pro: $1800 per situs (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat aplikasi Sign In

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sign In App?

Berikut ulasan dari G2:

Saya sangat menyukai sistem ini karena sangat mudah digunakan dan membuat bisnis menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya dapat fokus pada tugas-tugas penting lainnya karena tahu bahwa kebutuhan penjadwalan dan janji temu saya selalu ditangani dengan akurat setiap kali!

Saya sangat menyukai sistem ini karena sangat mudah digunakan dan membuat bisnis menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya dapat fokus pada tugas-tugas penting lainnya karena tahu bahwa kebutuhan penjadwalan dan janji temu saya selalu ditangani dengan akurat setiap kali!

13. YouCanBookMe (Terbaik untuk integrasi dengan kalender Google dan Microsoft)

melalui YouCanBookMe

Dengan antarmuka pengguna yang ramah dan fitur canggih, YouCanBookMe memberikan visibilitas yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan cerdas tentang cara Anda mengelola waktu dan sumber daya.

Fitur Dynamic Availability platform ini memungkinkan Anda menetapkan jam operasional yang berbeda untuk setiap jenis layanan, sehingga klien selalu melihat opsi yang akurat. Dashboard Analitik Terperinci memberikan wawasan tentang pemesanan Anda, memungkinkan Anda melacak tren dan mengukur kinerja sesi Anda seiring waktu.

Pengalaman klien dapat disesuaikan dengan Pesan Offline dan Pesan Tanggal Akhir yang Disesuaikan, sehingga siapa pun yang mengunjungi halaman pemesanan Anda tahu mengapa slot waktu tertentu tidak tersedia.

Fitur terbaik YouCanBookMe

Tetapkan periode pemberitahuan minimum dan maksimum untuk mengontrol kapan klien dapat memesan janji temu

Embed situs pemesanan Anda langsung ke situs web Anda menggunakan opsi embed inline

Buat jadwal dan pemesanan yang dapat disesuaikan dengan antarmuka seret dan lepas

Tambahkan tombol 'Jadwalkan Janji Temu' yang mengambang dan tetap terlihat saat klien menjelajahi situs Anda

Integrasikan dengan ribuan alat melalui Zapier untuk mengotomatisasi alur kerja Anda

Batasan YouCanBookMe

Tidak memiliki kemampuan untuk memberi label pada janji temu secara berbeda, seperti “Janji Temu Kedua” atau “Janji Temu Pribadi,” untuk mendukung analisis data yang akurat

Harga YouCanBookMe

Gratis

Perorangan: $9/bulan per pengguna

Profesional: $13/bulan per pengguna

Tim: $18/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat YouCanBookMe

G2: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouCanBookMe?

Berikut ulasan dari G2:

Halaman pemesanan sangat dapat disesuaikan dan memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk mengubah waktu ketersediaan. Pemberitahuan email tentang pertemuan baru juga sangat berguna.

Halaman pemesanan sangat dapat disesuaikan dan memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk mengubah waktu ketersediaan. Pemberitahuan email tentang pertemuan baru juga sangat berguna.

Sederhanakan Penjadwalan dengan ClickUp

Memilih alat penjadwalan sebenarnya tentang membangun alur kerja yang memudahkan pengelolaan janji temu. Anda membutuhkan alat yang mengurangi komunikasi bolak-balik dan membantu Anda fokus pada pekerjaan klien daripada beban administratif. Namun, ketika penjadwalan janji temu terputus dari alat kerja lainnya, mudah untuk kehilangan jejak tugas dan tenggat waktu.

ClickUp bukan hanya alat penjadwalan janji temu—ini adalah platform manajemen kerja lengkap. Dari formulir yang dapat disesuaikan dan penjadwalan berbasis AI hingga alur kerja otomatis dan integrasi kalender yang mendalam, ClickUp memudahkan Anda mengelola janji temu, klien, dan proyek dalam satu ruang kerja AI terintegrasi.

Dari pemesanan hingga tindak lanjut dan dokumentasi, setiap detail tetap terorganisir dan mudah diakses.

Daftar ke ClickUp dan lihat betapa mudahnya penjadwalan dapat dilakukan.