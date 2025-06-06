10 Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik di Tahun 2026

Ini awal minggu, dan saatnya mencatat tiga tugas terpenting hari ini, mengatur pengingat, serta memeriksa dan mengedit catatan minggu lalu.
Tapi tunggu dulu.
Apakah sebaiknya Anda melakukannya di Google Docs? Aplikasi perencanaan baru yang diperkenalkan teman Anda? Atau tetap sederhana dan menggunakan aplikasi catatan di ponsel Anda?
Anda mungkin pernah mengalami situasi ini lebih dari sekali jika belum berhasil menemukan aplikasi perencanaan digital yang tepat.
Memang, hampir semua aplikasi perencanaan harian yang ada dapat melakukan sebagian besar tugas dasar. Namun, hanya sedikit yang dapat menyatukan dan memusatkan hampir semua kebutuhan perencanaan Anda dalam satu platform.
Untuk membantu Anda dalam mencari aplikasi perencanaan digital terbaik, kami telah menyusun daftar semua opsi yang layak dipertimbangkan di bawah ini.
Mari kita bahas lebih detail.
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Perencana Digital?
Salah satu fitur terpenting dari sebuah aplikasi perencanaan adalah kemudahan penggunaannya. Sudah cukup sulit untuk tetap konsisten menggunakan alat perencanaan digital dalam jangka panjang—jangan mempersulit diri sendiri dengan mencoba memaksakan aplikasi perencanaan digital yang kaku dan tidak praktis ke dalam rutinitas harian Anda.
Perencana digital yang bagus memudahkan Anda untuk mengelola semua tugas Anda di satu tempat. Artinya, sebaiknya periksa aplikasi lain yang mungkin sudah Anda gunakan (seperti Gmail atau Slack) agar aplikasi ini dapat terintegrasi dengan lebih mudah ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.
Meskipun ini masalah preferensi, semakin banyak integrasi dan fitur yang dimiliki oleh sebuah aplikasi perencanaan digital, semakin baik. Mengapa? Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi jumlah aplikasi yang sering Anda gunakan untuk mengelola pembuatan dokumen, melacak faktur, pengingat, atau bahkan kemajuan proyek-proyek Anda. 📚
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.
Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
10 Aplikasi Perencana Digital Terbaik pada tahun 2025
1. ClickUp
Sebagai aplikasi perencanaan digital, bayangkan ClickUp sebagai alat serba guna yang menangani segala hal, mulai dari kebutuhan perencanaan paling sederhana hingga yang paling kompleks, baik untuk tim maupun individu. Ya, aplikasi ini dilengkapi dengan banyak fitur dan sangat dapat disesuaikan—sempurna bagi pengguna yang sangat teliti dalam melacak dan mengelola pekerjaan (atau kehidupan pribadi mereka). 📖
Fitur terbaik ClickUp
- Tampilan Kalender ClickUp: Atur tugas Anda secara sistematis, jadwalkan tenggat waktu, dan buat kalender dinamis yang memungkinkan tim Anda melacak kemajuan dan tetap selaras.
- Otomatisasi: Tangani tugas rutin yang cepat menjadi monoton dengan fitur otomatisasi canggih ClickUp. Ini adalah cara yang bagus untuk melepaskan beban pikiran dan merencanakan dengan lebih efisien. Dengan pemicu dan kondisi otomatisasi, otomatiskan pembuatan tugas, perubahan penugas, pengingat, dan prioritas tugas, untuk menyebutkan beberapa di antaranya
- Penyesuaian: Perencana harian terbaik bersifat fleksibel—sehingga Anda tidak perlu repot dengan kolom-kolom kaku yang tidak relevan dengan kebutuhan Anda. ClickUp dirancang dengan fokus pada penyesuaian, yang berarti Anda perlu meluangkan waktu untuk memahami cara kerja halaman, folder, tampilan, dan tugas agar dapat menetapkan alur kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Template: Siapa yang tidak suka template? ClickUp menawarkan ratusan template kepada penggunanya yang mencakup berbagai kebutuhan, seperti perencanaan sumber daya dan perencanaan acara. Mulailah dengan Template Perencana Harian ClickUp!
Keterbatasan ClickUp
- Beberapa pengguna mengeluhkan alat spreadsheet yang terbatas dan rumus yang rumit
- Tidak semua tampilan tersedia di perangkat seluler (belum!)
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
- G2: 4,7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)
2. Google Calendar
Anda pasti sudah mengenal Google Calendar sebagai salah satu platform perencanaan digital pertama. Fitur penjadwalannya memudahkan Anda menjalani hari kerja tanpa tumpang tindih antara rapat, waktu kerja, atau waktu untuk diri sendiri.
Meskipun sederhana, Google Calendar tetap menawarkan beberapa fitur perencanaan yang hebat yang cocok untuk pengguna yang tepat atau sebagai integrasi untuk aplikasi yang sudah Anda gunakan. Aplikasi ini mudah digunakan sebagai aplikasi perencanaan harian atau mingguan. Anda juga dapat menjadwalkan acara sepanjang tahun dengan antarmuka yang mudah digunakan.
Fitur terbaik Google Calendar
- Pengingat otomatis: Google Calendar mengatur pengingat otomatis untuk acara dan tugas yang akan datang sehingga pengguna tetap dapat mengontrol jadwal mereka
- Tampilan Agenda: Google Calendar memiliki fitur Tampilan Agenda, yang memungkinkan pengguna melihat acara, tugas, dan catatan yang akan datang secara sekilas
- Berbagi kalender: Google Calendar juga memungkinkan pengguna untuk berbagi kalender mereka dengan orang lain sehingga tugas, acara, dan catatan dapat dikelola secara kolaboratif
- Ramah Seluler: Dapat digunakan di perangkat iOS dan Android
Keterbatasan Google Calendar
- Terbatas pada sebagian besar penjadwalan dan pembagian waktu
- Tidak memiliki fitur tambahan yang menjadikannya dasbor perencanaan yang benar-benar lengkap
Harga Google Calendar
- Gratis
Peringkat dan ulasan Google Calendar
- Capterra: 4,8/6 (lebih dari 2.000 ulasan)
- G2: 4,6/5 (lebih dari 40.000 ulasan)
3. Todoist
Todoist adalah aplikasi perencanaan digital yang membantu pengguna tetap terorganisir dan produktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan alat, seperti pengelolaan tugas dan proyek dasar, daftar tugas (alias to-do list ), pengingat dan notifikasi, serta kemampuan untuk membuat filter kustom.
Fitur terbaik Todoist
- Daftar Tugas: Fitur daftar tugas ini memungkinkan pengguna untuk membagi tugas dan tujuan mereka menjadi daftar-daftar yang lebih kecil dan mudah dikelola, serta dapat diakses di berbagai perangkat untuk perencanaan saat bepergian
- Pengingat dan notifikasi: Aplikasi ini dilengkapi dengan pengingat dan notifikasi otomatis, yang membantu pengguna tetap teratur dan terorganisir
- Filter kustom: Todoist juga memiliki fitur filter kustom untuk mencari dan menemukan tugas serta data dengan mudah
Keterbatasan Todoist
- Tidak memiliki fitur lanjutan (tidak dapat mengarsipkan daftar lama)
- Mungkin sulit untuk membagikan daftar tugas Anda untuk kolaborasi online
Harga Todoist
- Gratis:
- Pro: $4/bulan (dibayar per tahun)
- Bisnis: $6/bulan, ditagih per tahun
Peringkat dan ulasan Todoist
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
- G2: 4,4/6 (lebih dari 700 ulasan)
4. Notion
Notion mudah digunakan dan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang suka berkreasi dengan perencana digital mereka dengan memulai dari kanvas kosong. Aplikasi ini menawarkan alat dan fitur yang berguna, termasuk manajemen tugas, tampilan kalender, serta baris dan kolom tugas yang dapat disesuaikan.
Selain itu, penggunanya dapat menyinkronkan data mereka di berbagai perangkat, berbagi informasi perencanaan, dan mengintegrasikan dengan aplikasi lain untuk produktivitas maksimal.
Fitur terbaik Notion
- Manajemen tugas: Notion menyediakan sistem manajemen tugas yang intuitif bagi pengguna untuk membuat, mengatur, dan melacak tugas
- Struktur bertingkat dan basis data tertaut: Struktur bertingkat dan basis data tertaut di Notion memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur dan menyimpan halaman serta tugas terkait dalam format yang mudah dinavigasi
- Fitur integrasi dan penyematan: Notion juga memiliki fitur integrasi dan penyematan, yang memungkinkan pengguna menghubungkan data Notion mereka dengan layanan lain, seperti Gmail atau Slack, untuk alur kerja yang lebih baik. Selain itu, Anda dapat menyematkan aplikasi secara visual langsung di dasbor Anda untuk akses yang mudah
Keterbatasan Notion
- Saat ini, aplikasi ini belum dilengkapi dengan fitur otomatisasi dan pengingat tugas yang kuat seperti yang ditawarkan oleh aplikasi perencanaan digital lainnya
- Fitur aplikasi seluler agak terbatas dibandingkan dengan aplikasi perencanaan digital lainnya
- Beberapa pengguna mengatakan bahwa mereka menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk mengatasi kurva pembelajaran di awal
Harga Notion
- Gratis
- Plus: $8 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
- Bisnis: $15 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
- Enterprise: Hubungi tim penjualan
Peringkat dan ulasan Notion
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)
- G2: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)
5. Asana
Jika Anda menyukai aplikasi perencanaan digital yang lebih mengutamakan kerangka kerja atau pendekatan manajer proyek dalam alur kerja, maka Asana layak dipertimbangkan. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur kepada pengguna, seperti perangkat lunak manajemen tugas dan proyek klasik, tampilan kalender, templat kustom, integrasi yang mudah dengan aplikasi keren lainnya, serta beragam tampilan.
Fitur terbaik Asana
- Kolom kustom: Atur dan urutkan informasi seperti di spreadsheet dengan kolom kustom pilihan tunggal, pilihan ganda, angka, dan teks
- Formulir yang terhubung dengan proyek: Kumpulkan detail yang tepat yang dibutuhkan untuk setiap tugas dengan menghubungkan formulir permintaan secara langsung ke proyek tertentu
- Batas waktu tugas: Lihat tugas di kalender Asana dan tetap pada jalurnya, atau bahkan lihat di kalender kerja Anda
- Daftar tugas sederhana: Mudah membuat daftar tugas pribadi atau kolaboratif
Keterbatasan Asana
- Asana tidak menyediakan fitur pelacakan waktu asli yang sesungguhnya
- Beberapa orang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak sefleksibel alat lain dalam daftar ini
- Alat bidang kustom bisa terasa terbatas
- Versi gratis mungkin memiliki batasan untuk kebutuhan perencanaan harian yang sederhana
Harga Asana
- Dasar: Gratis
- Premium: $10,99 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
- Bisnis: $24,99 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
Peringkat dan ulasan Asana
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 11.000 ulasan)
- G2: 4,3/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
6. Mydailyplanners
Gabungkan GoodNotes, Google, dan Apple Calendar, dan Anda akan mendapatkan MyDailyPlanners. Aplikasi perencana harian ini memiliki opsi daftar tugas dan menawarkan templat perencana digital lengkap dengan tautan dan pengaturan pengingat. Aplikasi ini berfungsi mirip seperti jurnal bullet dan lebih dari itu sebagai perencana digital yang dapat diedit “secara manual.”
Fitur terbaik MyDailyPlanners
- Halaman yang tertaut: Atur dan kelola setiap bulan dengan halaman tertaut yang mudah dinavigasi
- Stiker digital: Gunakan stiker digital di halaman perencanaan bulanan Anda, sama seperti dalam kehidupan nyata
- Template PDF yang dapat digunakan ulang: Gunakan kembali template PDF ini jika Anda perlu menggunakan halaman yang sama untuk perencanaan tambahan
Keterbatasan MyDailyPlanners
- Bukan sekadar aplikasi, melainkan perencana digital berbasis templat untuk iPad atau tablet
- Pembaruan pada templat perencana digital dikenakan biaya tambahan
Harga MyDailyPlanners
- Harga aplikasi perencanaan digital dan paketnya berkisar antara $15 hingga $20+
Peringkat dan ulasan MyDailyPlanners
- Capterra: N/A
- G2: N/A
7. Trello
Jika Anda penggemar pendekatan perencanaan Kanban, Trello adalah pilihan yang tepat. Sebagai aplikasi perencanaan digital, Trello adalah alat yang sangat visual yang menggunakan kartu untuk merencanakan tugas dan proyek. Tandai pengguna, tambahkan daftar periksa, tautkan file, dan atur pengingat otomatis agar Anda tetap mengontrol semua tugas Anda.
Fitur terbaik Trello
- Antarmuka seret dan lepas: Antarmuka seret dan lepas Trello yang intuitif memudahkan Anda untuk memindahkan kartu, daftar, atau papan, serta melihat kemajuan berbagai proyek
- Unggah gambar dan file: Trello memungkinkan pengguna untuk melihat tugas yang akan datang, mengunggah gambar dan file, serta memantau tenggat waktu proyek
- Pengorganisasian yang fleksibel: Trello menawarkan sistem pengorganisasian yang mudah digunakan dengan label, daftar periksa, dan penugasan tugas yang dapat disesuaikan, yang sangat cocok untuk tugas-tugas harian
Keterbatasan Trello
- Dibangun berdasarkan satu jenis kerangka kerja perencanaan digital
- Tidak dapat mengintegrasikan atau menyematkan aplikasi lain yang sudah Anda gunakan
- Bisa jadi pekerjaan yang cukup banyak hanya untuk daftar tugas sederhana
Harga Trello
- Gratis
- Standar: $5 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun
- Premium: $10 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
- Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan
Peringkat dan ulasan Trello
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 22.000 ulasan)
- G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)
8. GoodNotes
GoodNotes adalah aplikasi iOS yang mudah digunakan yang memungkinkan pengguna membuat catatan atau sketsa dengan cepat dan mudah. Aplikasi perencana digital ini dilengkapi antarmuka intuitif yang memungkinkan Anda membuat, mengatur, dan mengedit dokumen.
Aplikasi ini juga dilengkapi perpustakaan virtual yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses catatan mereka dengan mudah. Di antara aplikasi perencanaan digital terbaik, aplikasi ini sangat ideal untuk tugas-tugas organisasi yang lebih visual.
Fitur terbaik GoodNotes
- Perpustakaan Virtual: Menyediakan perpustakaan virtual yang terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses catatan pengguna
- Pengenalan tulisan tangan: Memungkinkan pengguna mengetik dengan hanya menuliskan kata-kata di perangkat mereka
- Pengenalan teks: Aplikasi perencanaan digital mengenali teks yang diketik atau ditulis tangan untuk dengan mudah mengubahnya menjadi format yang dapat diedit
Keterbatasan GoodNotes
- Hanya tersedia untuk perangkat iOS (perangkat Android mungkin akan segera hadir)
- Kurangnya bentuk siap pakai di alat bentuk
- Tidak adanya fungsi lapisan membuat fitur menggambar menjadi sangat sulit
Harga GoodNotes
- Gratis
- Go Limitless: $8,99 pembayaran sekali bayar
Peringkat dan ulasan GoodNotes
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 35 ulasan)
- G2: 4,8/5 (29+ ulasan)
9. Any.do
Any.do memiliki dasbor yang mudah digunakan sehingga Anda dapat membuat rencana harian saat dalam perjalanan. Di antara perencana digital terbaik dalam daftar ini, Any.do cukup mudah digunakan untuk menambahkan catatan dan lampiran ke daftar Anda. Anda bahkan dapat memberi kode warna pada prioritas Anda.
Ini adalah aplikasi perencanaan yang sangat baik untuk membuat daftar tugas terpusat yang dapat dibagikan dengan tim Anda atau untuk membuat daftar tugas sederhana.
Fitur terbaik Any.do
- Kalender yang ramah seluler: Alat kalender ini sangat ramah seluler dan memungkinkan Anda menghubungkan Google Calendar Anda
- Ubah email menjadi tugas: Setelah Anda menghubungkan penyedia email Anda, mudah untuk mengubah email menjadi tugas sehingga Anda selalu ingat untuk membalasnya
- Sinkronisasi data dengan mudah: Dirancang untuk perencanaan saat bepergian, Anda dapat dengan mudah bekerja melalui aplikasi dan menyinkronkan data di semua perangkat Anda
Batasan Any.do
- Versi gratis hanya menawarkan fitur terbatas
- Tidak terintegrasi dengan baik dengan aplikasi kerja lainnya
Harga Any.do
- Pribadi: Gratis
- Premium: $3 per bulan, ditagih per tahun
- Teams: $5 per bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
Peringkat dan ulasan Any.do
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)
- G2: 4/5 (lebih dari 150 ulasan)
10. Monday.com
Dengan Monday, pengguna dapat membuat proyek, berkolaborasi dengan anggota tim, dan memantau kemajuan di satu tempat. Platform ini dilengkapi dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif untuk pengelolaan tugas, pemberitahuan khusus untuk aktivitas penting, serta kemampuan otomatisasi yang canggih.
Monday juga terintegrasi dengan ratusan aplikasi dan layanan untuk membantu Anda bekerja lebih efektif dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.
Fitur terbaik Monday
- Papan dan dokumen tanpa batas: Paket gratis menawarkan pengguna papan dan pembuatan dokumen tanpa batas
- Alur kerja yang dapat disesuaikan: Buat alur kerja yang lancar untuk mengubah tugas dan proyek dari status tertunda menjadi selesai dalam waktu yang lebih singkat
- Alat manajemen beban kerja: Temukan alat di dasbornya untuk perencanaan klien, tujuan mingguan dan OKR, serta perencanaan tingkat tinggi
Keterbatasan Monday
- Versi gratisnya mungkin terasa terbatas
- Beberapa orang berpendapat bahwa aplikasi ini menyimpan fitur-fitur terbaiknya untuk pengguna berbayar
- Beberapa pengguna merasa fitur-fiturnya tidak sekomprehensif atau sefleksibel aplikasi perencanaan digital alternatif lainnya
- Secara umum lebih berfokus pada manajemen pekerjaan daripada perencanaan digital
Harga Monday
- Dasar: Gratis
- Standar: $8 per paket per bulan, ditagih secara tahunan
- Pro: $10 per paket per bulan, ditagih secara tahunan
- Enterprise: Hubungi tim penjualan
Peringkat dan ulasan Monday
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
- G2: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)
Ganti Semua Aplikasi Perencana Digital Anda
Keindahan dari perencanaan adalah bahwa ini bukanlah pendekatan yang seragam—ini sangatlah personal. Dengan ClickUp, pencarian Anda untuk menemukan aplikasi perencanaan digital terbaik akhirnya berakhir.
Gunakan aplikasi ini untuk melakukan brainstorming dari awal, membuat templat, dan melacak tugas-tugas terpenting Anda, semuanya dalam satu tempat. ClickUp bahkan memungkinkan Anda mengintegrasikan beberapa Google Calendar.
Jadi, Anda selalu siap menghadapi kebutuhan perencanaan pribadi dan proyek kerja Anda. Mulailah menggunakan ClickUp untuk memastikan Anda memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan digital Anda.