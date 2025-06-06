10 Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik di Tahun 2026

Ini awal minggu, dan saatnya mencatat tiga tugas terpenting hari ini, mengatur pengingat, serta memeriksa dan mengedit catatan minggu lalu.

Tapi tunggu dulu.

Apakah sebaiknya Anda melakukannya di Google Docs? Aplikasi perencanaan baru yang diperkenalkan teman Anda? Atau tetap sederhana dan menggunakan aplikasi catatan di ponsel Anda?

Anda mungkin pernah mengalami situasi ini lebih dari sekali jika belum berhasil menemukan aplikasi perencanaan digital yang tepat.

Memang, hampir semua aplikasi perencanaan harian yang ada dapat melakukan sebagian besar tugas dasar. Namun, hanya sedikit yang dapat menyatukan dan memusatkan hampir semua kebutuhan perencanaan Anda dalam satu platform.

Untuk membantu Anda dalam mencari aplikasi perencanaan digital terbaik, kami telah menyusun daftar semua opsi yang layak dipertimbangkan di bawah ini.

Mari kita bahas lebih detail.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Perencana Digital?

Salah satu fitur terpenting dari sebuah aplikasi perencanaan adalah kemudahan penggunaannya. Sudah cukup sulit untuk tetap konsisten menggunakan alat perencanaan digital dalam jangka panjang—jangan mempersulit diri sendiri dengan mencoba memaksakan aplikasi perencanaan digital yang kaku dan tidak praktis ke dalam rutinitas harian Anda.

Perencana digital yang bagus memudahkan Anda untuk mengelola semua tugas Anda di satu tempat. Artinya, sebaiknya periksa aplikasi lain yang mungkin sudah Anda gunakan (seperti Gmail atau Slack) agar aplikasi ini dapat terintegrasi dengan lebih mudah ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada.

Meskipun ini masalah preferensi, semakin banyak integrasi dan fitur yang dimiliki oleh sebuah aplikasi perencanaan digital, semakin baik. Mengapa? Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi jumlah aplikasi yang sering Anda gunakan untuk mengelola pembuatan dokumen, melacak faktur, pengingat, atau bahkan kemajuan proyek-proyek Anda. 📚

10 Aplikasi Perencana Digital Terbaik pada tahun 2025

Sebagai aplikasi perencanaan digital, bayangkan ClickUp sebagai alat serba guna yang menangani segala hal, mulai dari kebutuhan perencanaan paling sederhana hingga yang paling kompleks, baik untuk tim maupun individu. Ya, aplikasi ini dilengkapi dengan banyak fitur dan sangat dapat disesuaikan—sempurna bagi pengguna yang sangat teliti dalam melacak dan mengelola pekerjaan (atau kehidupan pribadi mereka). 📖

Fitur terbaik ClickUp

Tampilan Kalender ClickUp : Atur tugas Anda secara sistematis, jadwalkan tenggat waktu, dan buat kalender dinamis yang memungkinkan tim Anda melacak kemajuan dan tetap selaras.

Otomatisasi : Tangani tugas rutin yang cepat menjadi monoton dengan fitur otomatisasi canggih ClickUp. Ini adalah cara yang bagus untuk melepaskan beban pikiran dan merencanakan dengan lebih efisien. Dengan pemicu dan kondisi otomatisasi, otomatiskan pembuatan tugas, perubahan penugas, pengingat, dan prioritas tugas, untuk menyebutkan beberapa di antaranya

Penyesuaian: Perencana harian terbaik bersifat fleksibel—sehingga Anda tidak perlu repot dengan kolom-kolom kaku yang tidak relevan dengan kebutuhan Anda. ClickUp dirancang dengan fokus pada penyesuaian, yang berarti Anda perlu meluangkan waktu untuk memahami cara kerja halaman, folder, tampilan, dan tugas agar dapat menetapkan alur kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda Perencana harian terbaik bersifat fleksibel—sehingga Anda tidak perlu repot dengan kolom-kolom kaku yang tidak relevan dengan kebutuhan Anda. ClickUp dirancang dengan fokus pada penyesuaian, yang berarti Anda perlu meluangkan waktu untuk memahami cara kerja halaman, folder, tampilan, dan tugas agar dapat menetapkan alur kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Template: Siapa yang tidak suka template? ClickUp menawarkan ratusan template kepada penggunanya yang mencakup berbagai kebutuhan, seperti Siapa yang tidak suka template? ClickUp menawarkan ratusan template kepada penggunanya yang mencakup berbagai kebutuhan, seperti perencanaan sumber daya dan perencanaan acara . Mulailah dengan Template Perencana Harian ClickUp

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna mengeluhkan alat spreadsheet yang terbatas dan rumus yang rumit

Tidak semua tampilan tersedia di perangkat seluler (belum!)

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

Capterra : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

G2: 4,7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

2. Google Calendar

Contoh tampilan tiga hari di Google Calendar

Anda pasti sudah mengenal Google Calendar sebagai salah satu platform perencanaan digital pertama. Fitur penjadwalannya memudahkan Anda menjalani hari kerja tanpa tumpang tindih antara rapat, waktu kerja, atau waktu untuk diri sendiri.

Meskipun sederhana, Google Calendar tetap menawarkan beberapa fitur perencanaan yang hebat yang cocok untuk pengguna yang tepat atau sebagai integrasi untuk aplikasi yang sudah Anda gunakan. Aplikasi ini mudah digunakan sebagai aplikasi perencanaan harian atau mingguan. Anda juga dapat menjadwalkan acara sepanjang tahun dengan antarmuka yang mudah digunakan.

Fitur terbaik Google Calendar

Pengingat otomatis: Google Calendar mengatur pengingat otomatis untuk acara dan tugas yang akan datang sehingga pengguna Google Calendar mengatur pengingat otomatis untuk acara dan tugas yang akan datang sehingga pengguna tetap dapat mengontrol jadwal mereka

Tampilan Agenda: Google Calendar memiliki fitur Tampilan Agenda, yang memungkinkan pengguna melihat acara, tugas, dan catatan yang akan datang secara sekilas

Berbagi kalender: Google Calendar juga memungkinkan pengguna untuk berbagi kalender mereka dengan orang lain sehingga tugas, acara, dan catatan dapat dikelola secara kolaboratif

Ramah Seluler: Dapat digunakan di perangkat iOS dan Android

Keterbatasan Google Calendar

Terbatas pada sebagian besar penjadwalan dan pembagian waktu

Tidak memiliki fitur tambahan yang menjadikannya dasbor perencanaan yang benar-benar lengkap

Harga Google Calendar

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Calendar

Capterra : 4,8/6 (lebih dari 2.000 ulasan)

G2: 4,6/5 (lebih dari 40.000 ulasan)

3. Todoist

Kelola tugas dan daftar pekerjaan Anda dengan Todoist

Todoist adalah aplikasi perencanaan digital yang membantu pengguna tetap terorganisir dan produktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan alat, seperti pengelolaan tugas dan proyek dasar, daftar tugas (alias to-do list ), pengingat dan notifikasi, serta kemampuan untuk membuat filter kustom.

Fitur terbaik Todoist

Daftar Tugas: Fitur daftar tugas ini memungkinkan pengguna untuk membagi tugas dan tujuan mereka menjadi daftar-daftar yang lebih kecil dan mudah dikelola, serta dapat diakses di berbagai perangkat untuk perencanaan saat bepergian

Pengingat dan notifikasi: Aplikasi ini dilengkapi dengan pengingat dan notifikasi otomatis, yang membantu pengguna tetap teratur dan terorganisir

Filter kustom: Todoist juga memiliki fitur filter kustom untuk mencari dan menemukan tugas serta data dengan mudah

Keterbatasan Todoist

Tidak memiliki fitur lanjutan (tidak dapat mengarsipkan daftar lama)

Mungkin sulit untuk membagikan daftar tugas Anda untuk kolaborasi online

Harga Todoist

Gratis :

Pro : $4/bulan (dibayar per tahun)

Bisnis: $6/bulan, ditagih per tahun

Peringkat dan ulasan Todoist

Capterra : 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

G2: 4,4/6 (lebih dari 700 ulasan)

4. Notion

Membuat catatan di Notion

Notion mudah digunakan dan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang suka berkreasi dengan perencana digital mereka dengan memulai dari kanvas kosong. Aplikasi ini menawarkan alat dan fitur yang berguna, termasuk manajemen tugas, tampilan kalender, serta baris dan kolom tugas yang dapat disesuaikan.

Selain itu, penggunanya dapat menyinkronkan data mereka di berbagai perangkat, berbagi informasi perencanaan, dan mengintegrasikan dengan aplikasi lain untuk produktivitas maksimal.

Fitur terbaik Notion

Manajemen tugas : Notion menyediakan : Notion menyediakan sistem manajemen tugas yang intuitif bagi pengguna untuk membuat, mengatur, dan melacak tugas

Struktur bertingkat dan basis data tertaut : Struktur bertingkat dan basis data tertaut di Notion memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur dan menyimpan halaman serta tugas terkait dalam format yang mudah dinavigasi

Fitur integrasi dan penyematan: Notion juga memiliki fitur integrasi dan penyematan, yang memungkinkan pengguna menghubungkan data Notion mereka dengan layanan lain, seperti Gmail atau Slack, untuk alur kerja yang lebih baik. Selain itu, Anda dapat menyematkan aplikasi secara visual langsung di dasbor Anda untuk akses yang mudah

Keterbatasan Notion

Saat ini, aplikasi ini belum dilengkapi dengan fitur otomatisasi dan pengingat tugas yang kuat seperti yang ditawarkan oleh aplikasi perencanaan digital lainnya

Fitur aplikasi seluler agak terbatas dibandingkan dengan aplikasi perencanaan digital lainnya

Beberapa pengguna mengatakan bahwa mereka menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk mengatasi kurva pembelajaran di awal

Harga Notion

Gratis

Plus : $8 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Bisnis : $15 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Enterprise: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Notion

Capterra : 4,7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

5. Asana

Melalui Asana

Jika Anda menyukai aplikasi perencanaan digital yang lebih mengutamakan kerangka kerja atau pendekatan manajer proyek dalam alur kerja, maka Asana layak dipertimbangkan. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur kepada pengguna, seperti perangkat lunak manajemen tugas dan proyek klasik, tampilan kalender, templat kustom, integrasi yang mudah dengan aplikasi keren lainnya, serta beragam tampilan.

Fitur terbaik Asana

Kolom kustom: Atur dan urutkan informasi seperti di spreadsheet dengan kolom kustom pilihan tunggal, pilihan ganda, angka, dan teks

Formulir yang terhubung dengan proyek: Kumpulkan detail yang tepat yang dibutuhkan untuk setiap tugas dengan menghubungkan formulir permintaan secara langsung ke proyek tertentu

Batas waktu tugas: Lihat tugas di kalender Asana dan tetap pada jalurnya, atau bahkan lihat di kalender kerja Anda

Daftar tugas sederhana: Mudah membuat daftar tugas pribadi atau kolaboratif

Keterbatasan Asana

Asana tidak menyediakan fitur pelacakan waktu asli yang sesungguhnya

Beberapa orang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak sefleksibel alat lain dalam daftar ini

Alat bidang kustom bisa terasa terbatas

Versi gratis mungkin memiliki batasan untuk kebutuhan perencanaan harian yang sederhana

Harga Asana

Dasar : Gratis

Premium : $10,99 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Bisnis: $24,99 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Peringkat dan ulasan Asana

Capterra : 4,5/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

G2: 4,3/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

6. Mydailyplanners

Melalui MyDailyPlanners

Gabungkan GoodNotes, Google, dan Apple Calendar, dan Anda akan mendapatkan MyDailyPlanners. Aplikasi perencana harian ini memiliki opsi daftar tugas dan menawarkan templat perencana digital lengkap dengan tautan dan pengaturan pengingat. Aplikasi ini berfungsi mirip seperti jurnal bullet dan lebih dari itu sebagai perencana digital yang dapat diedit “secara manual.”

Fitur terbaik MyDailyPlanners

Halaman yang tertaut: Atur dan kelola setiap bulan dengan halaman tertaut yang mudah dinavigasi

Stiker digital: Gunakan stiker digital di halaman perencanaan bulanan Anda, sama seperti dalam kehidupan nyata

Template PDF yang dapat digunakan ulang: Gunakan kembali template PDF ini jika Anda perlu menggunakan halaman yang sama untuk perencanaan tambahan

Keterbatasan MyDailyPlanners

Bukan sekadar aplikasi, melainkan perencana digital berbasis templat untuk iPad atau tablet

Pembaruan pada templat perencana digital dikenakan biaya tambahan

Harga MyDailyPlanners

Harga aplikasi perencanaan digital dan paketnya berkisar antara $15 hingga $20+

Peringkat dan ulasan MyDailyPlanners

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Melalui Trello

Jika Anda penggemar pendekatan perencanaan Kanban, Trello adalah pilihan yang tepat. Sebagai aplikasi perencanaan digital, Trello adalah alat yang sangat visual yang menggunakan kartu untuk merencanakan tugas dan proyek. Tandai pengguna, tambahkan daftar periksa, tautkan file, dan atur pengingat otomatis agar Anda tetap mengontrol semua tugas Anda.

Fitur terbaik Trello

Antarmuka seret dan lepas: Antarmuka seret dan lepas Trello yang intuitif memudahkan Anda untuk memindahkan kartu, daftar, atau papan, serta melihat kemajuan berbagai proyek

Unggah gambar dan file: Trello memungkinkan pengguna untuk melihat tugas yang akan datang, mengunggah gambar dan file, serta memantau tenggat waktu proyek

Pengorganisasian yang fleksibel: Trello menawarkan sistem pengorganisasian yang mudah digunakan dengan label, daftar periksa, dan penugasan tugas yang dapat disesuaikan, yang sangat cocok untuk tugas-tugas harian

Keterbatasan Trello

Dibangun berdasarkan satu jenis kerangka kerja perencanaan digital

Tidak dapat mengintegrasikan atau menyematkan aplikasi lain yang sudah Anda gunakan

Bisa jadi pekerjaan yang cukup banyak hanya untuk daftar tugas sederhana

Harga Trello

Gratis

Standar : $5 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Premium : $10 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Enterprise: $17,50 per pengguna per bulan, ditagih secara tahunan

Peringkat dan ulasan Trello

Capterra : 4,5/5 (lebih dari 22.000 ulasan)

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

8. GoodNotes

Melalui Goo dNotes

GoodNotes adalah aplikasi iOS yang mudah digunakan yang memungkinkan pengguna membuat catatan atau sketsa dengan cepat dan mudah. Aplikasi perencana digital ini dilengkapi antarmuka intuitif yang memungkinkan Anda membuat, mengatur, dan mengedit dokumen.

Aplikasi ini juga dilengkapi perpustakaan virtual yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses catatan mereka dengan mudah. Di antara aplikasi perencanaan digital terbaik, aplikasi ini sangat ideal untuk tugas-tugas organisasi yang lebih visual.

Fitur terbaik GoodNotes

Perpustakaan Virtual: Menyediakan perpustakaan virtual yang terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses catatan pengguna

Pengenalan tulisan tangan: Memungkinkan pengguna mengetik dengan hanya menuliskan kata-kata di perangkat mereka

Pengenalan teks: Aplikasi perencanaan digital mengenali teks yang diketik atau ditulis tangan untuk dengan mudah mengubahnya menjadi format yang dapat diedit

Keterbatasan GoodNotes

Hanya tersedia untuk perangkat iOS (perangkat Android mungkin akan segera hadir)

Kurangnya bentuk siap pakai di alat bentuk

Tidak adanya fungsi lapisan membuat fitur menggambar menjadi sangat sulit

Harga GoodNotes

Gratis

Go Limitless: $8,99 pembayaran sekali bayar

Peringkat dan ulasan GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (lebih dari 35 ulasan)

G2: 4,8/5 (29+ ulasan)

9. Any.do

Any.do memiliki dasbor yang mudah digunakan sehingga Anda dapat membuat rencana harian saat dalam perjalanan. Di antara perencana digital terbaik dalam daftar ini, Any.do cukup mudah digunakan untuk menambahkan catatan dan lampiran ke daftar Anda. Anda bahkan dapat memberi kode warna pada prioritas Anda.

Ini adalah aplikasi perencanaan yang sangat baik untuk membuat daftar tugas terpusat yang dapat dibagikan dengan tim Anda atau untuk membuat daftar tugas sederhana.

Fitur terbaik Any.do

Kalender yang ramah seluler: Alat kalender ini sangat ramah seluler dan memungkinkan Anda menghubungkan Google Calendar Anda

Ubah email menjadi tugas: Setelah Anda menghubungkan penyedia email Anda, mudah untuk mengubah email menjadi tugas sehingga Anda selalu ingat untuk membalasnya

Sinkronisasi data dengan mudah: Dirancang untuk perencanaan saat bepergian, Anda dapat dengan mudah bekerja melalui aplikasi dan menyinkronkan data di semua perangkat Anda

Batasan Any.do

Versi gratis hanya menawarkan fitur terbatas

Tidak terintegrasi dengan baik dengan aplikasi kerja lainnya

Harga Any.do

Pribadi : Gratis

Premium : $3 per bulan, ditagih per tahun

Teams: $5 per bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Any.do

Capterra : 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

G2: 4/5 (lebih dari 150 ulasan)

10. Monday.com

Melalui Monday

Dengan Monday, pengguna dapat membuat proyek, berkolaborasi dengan anggota tim, dan memantau kemajuan di satu tempat. Platform ini dilengkapi dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif untuk pengelolaan tugas, pemberitahuan khusus untuk aktivitas penting, serta kemampuan otomatisasi yang canggih.

Monday juga terintegrasi dengan ratusan aplikasi dan layanan untuk membantu Anda bekerja lebih efektif dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Fitur terbaik Monday

Papan dan dokumen tanpa batas: Paket gratis menawarkan pengguna papan dan pembuatan dokumen tanpa batas

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Buat alur kerja yang lancar untuk mengubah tugas dan proyek dari status tertunda menjadi selesai dalam waktu yang lebih singkat

Alat manajemen beban kerja: Temukan alat di dasbornya untuk perencanaan klien, Temukan alat di dasbornya untuk perencanaan klien, tujuan mingguan dan OKR , serta perencanaan tingkat tinggi

Keterbatasan Monday

Versi gratisnya mungkin terasa terbatas

Beberapa orang berpendapat bahwa aplikasi ini menyimpan fitur-fitur terbaiknya untuk pengguna berbayar

Beberapa pengguna merasa fitur-fiturnya tidak sekomprehensif atau sefleksibel aplikasi perencanaan digital alternatif lainnya

Secara umum lebih berfokus pada manajemen pekerjaan daripada perencanaan digital

Harga Monday

Dasar : Gratis

Standar : $8 per paket per bulan, ditagih secara tahunan

Pro : $10 per paket per bulan, ditagih secara tahunan

Enterprise: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Monday

Capterra : 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

G2: 4,6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

