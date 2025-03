10 Aplikasi Keren untuk Membuat Hidup Lebih Mudah dan Lebih Produktif di Tahun 2025

Beberapa hal yang paling keren dibuat oleh para kutu buku. Dan dalam hal aplikasi keren, kami ingin memberikan penghargaan kepada semua kutu buku teknologi di luar sana. ๐Ÿค“

Lupakan istilah "anak-anak keren" Dalam permainan kehidupan, para penggemar teknologi adalah orang-orang yang kami inginkan dalam kumpul-kumpul pra-permainan, membantu kami mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan itu. Bahkan, kita akan membentuk regu pendukung hanya untuk mendukung para pengembang teknologi. "1-2-3-4, Anda membuat aplikasi, dan kami ingin lebih banyak lagi!" ๐Ÿ“ฃ

Di bawah ini, kami memuji 10 aplikasi paling keren yang bisa Anda unduh sekarang. Jadi, ayo dan dapatkan aplikasi-aplikasi tersebut!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Keren?

Aplikasi keren harus membantu Anda memecahkan masalah, mencapai tujuan, atau menjalankan sebuah proyek . Entah itu mencapai target latihan Anda, memprioritaskan tugas di tempat kerja mengikuti berita terbaru, atau menjadi lebih kreatif, aplikasi yang tepat memungkinkan Anda memegang kendali.

Dan meskipun aplikasi bisa digunakan secara online, aplikasi terbaik membantu Anda mencapai tujuan secara offline.

10 Aplikasi Keren yang Akan Digunakan di Tahun 2024

Mulai susun tujuan Anda, dan bersiaplah untuk merobohkannya satu per satu. ๐ŸŽณ

10 aplikasi ini dapat mengubah Anda menjadi orang yang berprestasi dan membuat hidup Anda lebih mudah. Unduh aplikasi-aplikasi ini dari platform favorit Anda (sebagian besar tersedia untuk iOS dan Android) dan mulailah.

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk mengatur tugas sehari-hari Anda

Jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik dari jumlah aplikasi yang paling sedikit, maka Anda membutuhkan ClickUp. ๐Ÿ˜Ž

ClickUp adalah aplikasi produktivitas untuk menggantikan semua aplikasi. Aplikasi ini menawarkan manajemen tugas, daftar tugas, pelacakan waktu, penganggaran, pelaporan, dan papan tulis interaktif-dan ini hanya beberapa di antaranya manfaat yang membuat ClickUp unik .

Ini adalah aplikasi terbaik untuk merencanakan proyek dalam kehidupan kerja dan kehidupan pribadi Anda. Anda dapat membuat ruang lingkup pekerjaan untuk proyek klien Anda berikutnya, melacak tujuan kebugaran Anda, membuat kalender konten untuk blog Anda, menemukan apartemen yang sempurna, membuat bagan tugas rumah tangga, merencanakan pesta liburan Anda, melacak pencarian kerja Anda, atau memulai renovasi rumah Anda-dan ada templat yang akan memandu Anda dalam melakukan semuanya. ๐Ÿ‘ฃ Fitur-fitur ClickUp dirancang untuk membantu Anda menetapkan dan mencapai tujuan Anda-dan melacak setiap pencapaian di sepanjang jalan. Bahkan ada otomatisasi untuk membantu Anda merampingkan tugas-tugas yang berulang dan bekerja lebih efisien.

Anda bisa mendapatkan ClickUp sebagai aplikasi web atau sebagai aplikasi seluler untuk iPhone dan Android.

Fitur terbaik ClickUp

Templat manajemen tugas **Ada ribuan daftar tugas siap pakai yang akan memandu Anda dalam mengerjakan proyek apa pun. Daftar tugas yang sudah jadi itu templat meningkatkan produktivitas Anda dan meningkatkan organisasi proyek Anda, dan sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menghapus atau menambahkan tugas sesuai kebutuhan

Kecerdasan Buatan (AI) bawaan: ClickUp AI adalah asisten AI berbasis peran yang pertama. Ini Alat AI telah dilatih untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan ratusan pekerjaan yang berbeda, dan ada petunjuk yang disarankan untuk membantu Anda mengetahui cara memaksimalkannya

ClickUp AI adalah asisten AI berbasis peran yang pertama. Ini Alat AI telah dilatih untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan ratusan pekerjaan yang berbeda, dan ada petunjuk yang disarankan untuk membantu Anda mengetahui cara memaksimalkannya Pengaturan tujuan: Sebelum Anda dapat membuat daftar tugas, Anda memerlukan tujuan. Pengaturan tujuan ClickUp membantu Anda menetapkan tujuan pribadi atau tujuan profesional dan melacak pencapaian Anda dalam perjalanan Anda untuk mencapainya ๐Ÿ†

Sebelum Anda dapat membuat daftar tugas, Anda memerlukan tujuan. Pengaturan tujuan ClickUp membantu Anda menetapkan tujuan pribadi atau tujuan profesional dan melacak pencapaian Anda dalam perjalanan Anda untuk mencapainya ๐Ÿ† Pelacakan waktu: Anda dapat melacak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas untuk memahami ke mana waktu Anda pergi dan meningkatkan perencanaan Anda di masa depan

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran: Karena ClickUp sangat kaya akan fitur, banyak pengguna melaporkan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi ini secara maksimal

Harga ClickUp

**Gratis selamanya

Tidak terbatas: $5 per anggota per bulan

$5 per anggota per bulan Bisnis: $12 per anggota per bulan

$12 per anggota per bulan Business Plus: $19 per anggota per bulan

$19 per anggota per bulan Enterprise: Harga khusus

Harga khusus ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.250+ ulasan)

4.7/5 (8.250+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

2. Habitica

melalui Habitica Jika Anda sangat termotivasi untuk mencapai level berikutnya dalam video game, tetapi tidak dapat mengumpulkan motivasi untuk berolahraga, merencanakan makan, atau membersihkan lemari, maka Anda perlu membuat tugas harian Anda lebih menyenangkan. Masukkan gamifikasi. ๐ŸŽฎ

Habitica membantu Anda membentuk kebiasaan sehat dengan menggunakan hadiah yang sama dengan yang menginspirasi Anda untuk terus bermain video game favorit. Setiap kali Anda menyikat gigi, pergi ke gym, atau makan sepotong buah, Anda bisa mencentangnya di aplikasi dan mendapatkan emas serta hadiah lainnya (seperti baju besi, hewan peliharaan, dan kekuatan magis).

Kemudian Anda dapat menggunakan emas tersebut untuk melakukan pembelian dalam aplikasi atau membeli hadiah khusus yang Anda tentukan sendiri (seperti kemampuan untuk menonton acara TV favorit atau makan camilan favorit).

Habitica tersedia di Apple App Store dan Google Play Store.

Fitur terbaik Habitica

Pelacakan kebiasaan: Tambahkan tujuan Anda dan kebiasaan sehat yang ingin Anda bentuk, lalu centang saat Anda menyelesaikannya

Tambahkan tujuan Anda dan kebiasaan sehat yang ingin Anda bentuk, lalu centang saat Anda menyelesaikannya Hadiah dan hukuman: Maju dalam permainan saat Anda menyelesaikan daftar Anda, atau kehilangan hadiah pada hari-hari Anda bermalas-malasan

Maju dalam permainan saat Anda menyelesaikan daftar Anda, atau kehilangan hadiah pada hari-hari Anda bermalas-malasan Hadiah khusus: Tentukan hadiah Anda sendiri berdasarkan apa pun yang paling memotivasi Anda, lalu belilah dengan emas yang Anda peroleh dari menyelesaikan tugas harian Anda

Keterbatasan Habitica

Pemberitahuan gangguan: Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan pemberitahuan harian atau mereka mendapatkan pemberitahuan pada waktu yang salah, bahkan ketika mereka telah mengaturnya dengan benar di aplikasi

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan pemberitahuan harian atau mereka mendapatkan pemberitahuan pada waktu yang salah, bahkan ketika mereka telah mengaturnya dengan benar di aplikasi Waktu jeda: Beberapa pengguna mengalami waktu jeda saat menambahkan kebiasaan baru atau harus mencentang item daftar tugas yang sama beberapa kali

Harga Habitica

Gratis

Peringkat dan ulasan Habitica

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

3. ChatGPT

via ChatGPT Jika Anda selalu ingin berteman dengan robot, seperti berada di film fiksi ilmiah futuristik, maka masa depan Anda dimulai dari sekarang. ChatGPT mungkin tidak memiliki lengan dan kaki robot, tetapi ia dapat menjawab pertanyaan dan bercakap-cakap, jadi aplikasi ini siap dan menunggu untuk menjadi teman robot Anda. ๐Ÿฆพ

Anda dapat menggunakan ini Alat AI untuk meneliti, menulis, membuat kode, dan banyak lagi. Untuk menemukan cara-cara unik untuk membuat ChatGPT bekerja untuk Anda, Anda bisa melihat daftar ChatGPT meminta untuk mencoba . Apa pun yang Anda tanyakan, ChatGPT akan memberi Anda jawaban, jadi satu-satunya batasan adalah imajinasi Anda.

ChatGPT dimulai sebagai aplikasi web, tetapi sekarang juga tersedia sebagai aplikasi iPhone dari toko Apple.

Fitur terbaik ChatGPT

Penelitian: Percepat proses penelitian Anda dengan menanyakan jawaban yang Anda butuhkan kepada ChatGPT. Anda dapat menggunakan chatbot untuk mengetahui cara melakukan squat dengan benar, apa yang harus dibuat untuk makan malam, atau ke mana harus pergi pada liburan Anda berikutnya

Percepat proses penelitian Anda dengan menanyakan jawaban yang Anda butuhkan kepada ChatGPT. Anda dapat menggunakan chatbot untuk mengetahui cara melakukan squat dengan benar, apa yang harus dibuat untuk makan malam, atau ke mana harus pergi pada liburan Anda berikutnya Curah pendapat kreatif: Apakah Anda sedang berjuang untuk mendapatkan ide untuk mendekorasi kamar tidur tamu Anda atau untuk menyelesaikan pitch deck Anda berikutnya, ChatGPT dapat membantu Anda menemukan inspirasi yang Anda butuhkan

Apakah Anda sedang berjuang untuk mendapatkan ide untuk mendekorasi kamar tidur tamu Anda atau untuk menyelesaikan pitch deck Anda berikutnya, ChatGPT dapat membantu Anda menemukan inspirasi yang Anda butuhkan Penulisan bahasa Inggris: Anda dapat memeriksa tata bahasa dan ejaan Anda atau menggunakan ChatGPT sebagai Alat bantu penulisan AI untuk menulis email, posting blog, buletin, puisi, lirik lagu, dan lainnya dari awal

Anda dapat memeriksa tata bahasa dan ejaan Anda atau menggunakan ChatGPT sebagai Alat bantu penulisan AI untuk menulis email, posting blog, buletin, puisi, lirik lagu, dan lainnya dari awal Penyelesaian kode AI: Gunakan ChatGPT sebagai Alat kode AI dengan menanyakan mengapa sebuah kode tidak berfungsi atau memintanya untuk menulis kode baru dari awal

Keterbatasan ChatGPT

Tidak Aplikasi Android : Sampai saat ini, ChatGPT hanya menawarkan aplikasi iOS untuk iPhone dan iPad. Pengguna Android harus bergantung pada aplikasi berbasis web

: Sampai saat ini, ChatGPT hanya menawarkan aplikasi iOS untuk iPhone dan iPad. Pengguna Android harus bergantung pada aplikasi berbasis web Kesalahan faktual: Banyak pengguna melaporkan bahwa jawaban yang diberikan ChatGPT dan konten yang ditulisnya bisa berisi informasi yang salah, jadi perlu diperiksa faktanya

Banyak pengguna melaporkan bahwa jawaban yang diberikan ChatGPT dan konten yang ditulisnya bisa berisi informasi yang salah, jadi perlu diperiksa faktanya Konten umum: Ketika Anda menggunakan ChatGPT untuk melakukan brainstorming atau menulis, konten yang dibuatnya bisa jadi tidak orisinil atau berulang-ulang. Anda mungkin perlu menggunakan petunjuk yang lebih spesifik untuk membuatnya menghasilkan ide orisinal

Harga ChatGPT

**Gratis

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4.7/5 (275+ ulasan)

4.7/5 (275+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (15+ ulasan)

4. Berang-berang.ai

melalui Berang-berang.ai Menggunakan Otter.ai seperti memiliki sekretaris yang mengikuti Anda berkeliling dan mencatat informasi terpenting dari hari Anda. ๐Ÿ“

Aplikasi AI ini dirancang untuk berfungsi sebagai layanan transkripsi, mencatat selama rapat atau kelas Anda. Anda bahkan dapat mengobrol dengan bot Otter dan orang lain dalam grup Anda. Jadi, jika ada sesuatu yang Anda lewatkan, Anda dapat mengajukan pertanyaan, dan Otter.ai dapat membantu Anda mengejar ketertinggalan.

Aplikasi ini tersedia dalam bentuk web atau aplikasi seluler.

Fitur terbaik Otter.ai

Catatan rapat: Dapatkan transkripsi lengkap dari setiap rapat yang Anda hadiri atau memo suara yang Anda rekam

Dapatkan transkripsi lengkap dari setiap rapat yang Anda hadiri atau memo suara yang Anda rekam Rangkuman: Lihat rangkuman utama dalam sekejap

Lihat rangkuman utama dalam sekejap Pengambilan slide: Dapatkan slide presentasi yang secara otomatis ditambahkan ke catatan rapat Anda

Dapatkan slide presentasi yang secara otomatis ditambahkan ke catatan rapat Anda Obrolan: Ajukan pertanyaan kepada Otter.ai tentang rapat dan dapatkan klarifikasi instan

Keterbatasan Otter.ai

Sulit untuk diedit: Banyak pengguna melaporkan bahwa transkrip sulit untuk diedit dan dapat kembali ke teks asli atau membuat pengeditan tambahan yang salah berdasarkan perubahan Anda

Banyak pengguna melaporkan bahwa transkrip sulit untuk diedit dan dapat kembali ke teks asli atau membuat pengeditan tambahan yang salah berdasarkan perubahan Anda Bermasalah dengan kebisingan latar belakang: Otter.ai bekerja paling baik dalam pengaturan yang tenang dengan satu speaker. Hal ini dapat membuat transkripsi yang membingungkan atau terbatas di lingkungan yang bising atau rapat di mana orang berbicara satu sama lain

Harga Otter.ai

Dasar: Gratis

Gratis Pro: $8,33 per pengguna per bulan

$8,33 per pengguna per bulan Bisnis: $20 per pengguna per bulan

$20 per pengguna per bulan Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4.1/5 (110+ ulasan)

4.1/5 (110+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (65+ ulasan)

5. Perselisihan

melalui Perselisihan Jika Anda bosan dengan komunikasi dangkal yang dikembangkan oleh sebagian besar platform media sosial (aliran like, one-liners, meme, dan GIF yang tak ada habisnya), maka inilah saatnya untuk berteman dengan Perselisihan . ๐Ÿ‘ฏ

Aplikasi gratis dan sederhana ini sebenarnya membantu Anda membina hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang di jejaring sosial Anda. Alih-alih memposting rangkuman kehidupan Anda untuk dilihat seluruh dunia-seperti pada kebanyakan aplikasi media sosial-Discord memungkinkan Anda membuat grup pribadi, obrolan bertema seputar topik yang Anda minati, bergabung dengan teman yang sudah bergaul secara online, dan melakukan percakapan secara real-time.

Discord tersedia dalam bentuk desktop atau perangkat seluler untuk iOS, Linux, Microsoft Windows, dan Android.

Fitur terbaik Discord

Obrolan video, suara, dan teks: Anda dapat menyelenggarakan panggilan video, berbagi memo suara, atau mengirim teks, dan kapan pun teman sudah online dan mengobrol, Anda dapat bergabung

Anda dapat menyelenggarakan panggilan video, berbagi memo suara, atau mengirim teks, dan kapan pun teman sudah online dan mengobrol, Anda dapat bergabung Saluran bertema: Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat obrolan bertema tentang subjek apa pun-apakah itu video game yang tidak dapat Anda hentikan atau serial kriminal yang membuat Anda terobsesi ๐Ÿ•ต๏ธ

Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat obrolan bertema tentang subjek apa pun-apakah itu video game yang tidak dapat Anda hentikan atau serial kriminal yang membuat Anda terobsesi ๐Ÿ•ต๏ธ Komunitas gamer yang besar: Discord pada awalnya dibuat untuk para gamer video, dan masih ada komunitas yang kuat. Anda dapat bertemu dengan orang-orang yang menyukai game favorit Anda dan melakukan streaming bersama ๐ŸŽฎ

Keterbatasan Discord

Masalah filter: Discord memiliki filter kesopanan, tetapi pengguna melaporkan bahwa filter tersebut sering kali tidak dapat menangkap konten grafis dan mencoba menyaring konten yang aman

Discord memiliki filter kesopanan, tetapi pengguna melaporkan bahwa filter tersebut sering kali tidak dapat menangkap konten grafis dan mencoba menyaring konten yang aman UI yang berantakan: Banyak pengguna mengeluh bahwa antarmuka pengguna baru untuk pesan teks membingungkan dan berantakan serta membutuhkan langkah ekstra untuk menemukan obrolan yang Anda inginkan dibandingkan dengan aplikasi lain

Harga Discord

Gratis

Peringkat dan ulasan Discord

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

6. Tetesan hujan

via Aplikasi Raindrop Jangan khawatir. Ini bukan aplikasi cuaca lainnya. ๐ŸŒง๏ธ

Raindrop adalah pengelola penanda yang memungkinkan Anda menyimpan artikel, video, foto, dan halaman web online sehingga Anda bisa merujuknya di kemudian hari.

Ini adalah aplikasi gratis yang paling cocok untuk para pekerja kreatif karena Anda bisa menyimpan apa pun yang menginspirasi Anda dan mengatur konten dalam folder untuk berbagai minat dan proyek Anda. Buat satu folder untuk resep makan malam yang ingin Anda coba, satu folder untuk olahraga yang Anda sukai, dan satu folder untuk potongan rambut yang akan terlihat bagus di doodle Anda. ๐Ÿฉ

Raindrop tersedia untuk diunduh di Apple App Store untuk iPhone dan iPad, di Google Play untuk Android, dan di situs web aplikasi ini sebagai ekstensi peramban untuk Chrome, Safari, Firefox, dan Edge.

Fitur terbaik Raindrop

Koleksi: Atur bookmark Anda ke dalam folder berdasarkan hobi, proyek, dan bidang yang Anda minati agar konten lebih mudah ditemukan

Atur bookmark Anda ke dalam folder berdasarkan hobi, proyek, dan bidang yang Anda minati agar konten lebih mudah ditemukan Pencarian teks lengkap: Cari semua konten yang telah Anda simpan dengan kata kunci untuk menemukan apa yang Anda cari dengan cepat

Cari semua konten yang telah Anda simpan dengan kata kunci untuk menemukan apa yang Anda cari dengan cepat Perpustakaan permanen: Simpan artikel ke perpustakaan permanen Anda, dan Anda akan memiliki akses ke sana di Raindrop meskipun konten tersebut dihapus secara online

Keterbatasan Raindrop

Versi gratis Tidak memiliki beberapa fitur terbaik: Anda masih dapat menggunakan koleksi dengan versi gratis, tetapi pencarian teks lengkap dan perpustakaan permanen hanya tersedia dengan versi berbayar

Anda masih dapat menggunakan koleksi dengan versi gratis, tetapi pencarian teks lengkap dan perpustakaan permanen hanya tersedia dengan versi berbayar Waktu muat yang lambat pada perangkat pintar: Beberapa pengguna Android mengeluhkan waktu muat aplikasi yang lambat dan terkadang macet saat mereka menggunakannya. Banyak yang melaporkan pengalaman yang lebih baik menggunakan ekstensi peramban desktop dibandingkan dengan aplikasi seluler

Harga Raindrop

Gratis

Pro: $28 per tahun

Peringkat dan ulasan Raindrop

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

7. Flipboard

via Flipboard Untuk cara baru mengikuti berita, cobalah Flipboard. ๐Ÿ“ฐ

Aplikasi ini seperti Pinterest untuk berita-berita favorit Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengkurasi artikel dari publikasi favorit Anda-apakah itu The Atlantic, The New York Times, atau Conde Nast Traveler.

Aplikasi ini akan memberikan saran berdasarkan artikel yang Anda sukai. Anda dapat mengikuti topik yang menarik bagi Anda atau pengguna lain yang memiliki minat yang sama. Anda juga dapat menyimpan artikel yang Anda sukai di majalah Anda sendiri untuk menemukan tujuan perjalanan di Google Maps untuk liburan Anda berikutnya!

Fitur terbaik Flipboard

Temukan dan bagikan berita: Temukan berita yang menarik bagi Anda, dan tambahkan berita ke aplikasi agar lebih mudah ditemukan oleh orang lain

Temukan berita yang menarik bagi Anda, dan tambahkan berita ke aplikasi agar lebih mudah ditemukan oleh orang lain Mengikuti topik dan orang: Ikuti topik dan orang yang menarik minat Anda sehingga Anda dapat tetap mengetahui berita olahraga, perjalanan, atau teknologi terbaru.

Ikuti topik dan orang yang menarik minat Anda sehingga Anda dapat tetap mengetahui berita olahraga, perjalanan, atau teknologi terbaru. Kumpulkan cerita: Tambahkan cerita yang Anda sukai ke majalah Anda sendiri sehingga Anda dapat mereferensikannya kapan saja

Keterbatasan Flipboard

Tidak ada pemantauan komentar: Beberapa pengguna mengeluh bahwa bagian komentar sering kali berisi komentar yang menghasut atau memecah belah dengan sedikit atau tanpa pemantauan

Beberapa pengguna mengeluh bahwa bagian komentar sering kali berisi komentar yang menghasut atau memecah belah dengan sedikit atau tanpa pemantauan Waktu muat yang lambat: Banyak pengguna menyatakan bahwa aplikasi ini membutuhkan waktu lama untuk memuat artikel di luar pratinjau paragraf pertama

Harga Flipboard

**Gratis

Peringkat dan ulasan Flipboard

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

8. Slite

via Slite Bagi siapa saja yang pekerjaannya membawa mereka ke mana-mana kecuali ke kantor, Slite dapat membantu Anda mengikuti perkembangan pekerjaan. Aplikasi ini berfungsi sebagai basis pengetahuan tempat Anda dapat menyimpan kekuatan otak kolektif bisnis Anda. ๐Ÿง

Anda bisa mendokumentasikan keputusan-keputusan penting, menambahkan ide, memberikan umpan balik, dan mendapatkan pembaruan penting di mana pun Anda berada. Bahkan, aplikasi ini juga memiliki AI yang dapat menjawab pertanyaan tentang kebijakan perusahaan Anda. Jadi, saat Anda mengadakan pertemuan klien sepanjang hari, menghadiri pameran dagang, atau sekadar bekerja dari rumah, Anda dan tim Anda masih bisa tetap mendapatkan informasi yang sama. ๐Ÿ“–

Fitur terbaik Slite

Wiki Perusahaan: Menyimpan semua informasi perusahaan dan sumber daya karyawan di satu tempat yang mudah diakses

Menyimpan semua informasi perusahaan dan sumber daya karyawan di satu tempat yang mudah diakses Catatan rapat: Buat catatan sehingga anggota tim dapat selalu menemukan poin-poin penting

Buat catatan sehingga anggota tim dapat selalu menemukan poin-poin penting Dokumentasi proses: Setelah Anda membuat proses untuk perusahaan atau tim Anda, tambahkan dokumentasi sehingga semua orang dapat merujuknya

Keterbatasan Slite

Aplikasi seluler kurang fitur: Banyak pengguna mengeluhkan aplikasi di perangkat Apple dan Android tidak memiliki fitur sebanyak aplikasi web

Banyak pengguna mengeluhkan aplikasi di perangkat Apple dan Android tidak memiliki fitur sebanyak aplikasi web Berbagi eksternal sulit: Meskipun Slite memudahkan untuk berbagi dokumen dengan orang-orang di tim internal Anda, beberapa pengguna mengeluh bahwa sulit untuk mengekspor dokumentasi Anda dan membaginya dengan kontraktor eksternal

Harga Slite

Gratis

Standar: $8 per pengguna per bulan

$8 per pengguna per bulan Premium: $12,50 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Slite

G2: 4.7/5 (190+ ulasan)

4.7/5 (190+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (35+ ulasan)

9. Feedly

via Feedly Yang satu ini untuk para pembelajar seumur hidup di luar sana. Kami melihat Anda mengonsumsi sebanyak mungkin informasi tentang segala hal yang Anda bisa. ๐Ÿ‘€

Feedly adalah aplikasi penting untuk umpan berita bertenaga AI yang membantu Anda menemukan informasi yang Anda pedulikan dan menyaring sisanya. Anda memberi tahu apa yang ingin Anda ketahui, dan aplikasi ini akan mengumpulkan artikel dan wawasan dari berbagai publikasi di internet.

Anda bisa mengajari Feedly tentang sumber tepercaya dan informasi yang paling dicari. Aplikasi hebat ini akan memberi Anda wawasan tingkat tinggi dan poin-poin penting dari seluruh web. Pada dasarnya, Anda mendapatkan tl;dr dan artikel sehingga Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin membaca sekilas atau lebih dalam.

Fitur terbaik Feedly

Wawasan berita yang disaring: Dapatkan berita tentang topik yang Anda sukai dari sumber yang Anda percayai, yang dikurasi khusus untuk Anda

Dapatkan berita tentang topik yang Anda sukai dari sumber yang Anda percayai, yang dikurasi khusus untuk Anda Berbagi dengan mudah: Bagikan artikel dengan teman, keluarga, atau tim Anda dengan satu klik tombol

Bagikan artikel dengan teman, keluarga, atau tim Anda dengan satu klik tombol Mode malam: Membaca kapan saja dan memudahkan mata dengan mode gelap

Keterbatasan Feedly

Error pemuatan gambar: Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa gambar tidak dimuat secara penuh atau tidak responsif terhadap ukuran layar mereka

Beberapa pengguna mengeluhkan bahwa gambar tidak dimuat secara penuh atau tidak responsif terhadap ukuran layar mereka Lambat memuat sumber baru: Pengguna lain menyatakan bahwa ketika mereka memuat sumber berita baru, aplikasi berjalan lambat, dan ada waktu tunggu yang lama

Harga Feedly

Gratis

Pro: $6 per bulan

$6 per bulan Pro+: $12 per bulan

$12 per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga khusus

Peringkat dan ulasan Feedly

G2: 4.4/5 (75+ ulasan)

4.4/5 (75+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (35+ ulasan)

10. Dubsado

via Dubsado Jika Anda seorang pekerja lepas, maka Anda tahu bagaimana rasanya kesibukan. Anda bertemu dengan klien, mengirimkan proposal, jadwal, faktur, rencana, dan di sela-sela itu, Anda melakukan pekerjaan yang Anda diminta untuk melakukannya. Dubsado membantu Anda tetap terorganisir, mengelola informasi klien, dan mengotomatiskan pekerjaan Anda yang sibuk sehingga Anda bisa fokus pada pekerjaan yang dapat ditagih. Tersedia dalam bentuk aplikasi web atau aplikasi seluler, yang dapat digunakan klien Anda untuk menjadwalkan pertemuan, mengakses dokumen, dan membayar tagihan mereka-karena tidak ada yang lebih kami sukai selain klien yang mandiri. ๐Ÿ˜

Fitur terbaik Dubsado

Formulir: Dengan formulir Dubsado, Anda dapat dengan cepat mengirimkan proposal dan kontrak atau menyematkan formulir pengambilan prospek dan kuesioner di situs Anda

Dengan formulir Dubsado, Anda dapat dengan cepat mengirimkan proposal dan kontrak atau menyematkan formulir pengambilan prospek dan kuesioner di situs Anda Penjadwalan: Izinkan klien untuk melihat jadwal Anda dan memesan janji temu yang sesuai dengan jadwal Anda

Izinkan klien untuk melihat jadwal Anda dan memesan janji temu yang sesuai dengan jadwal Anda Faktur: Anda dapat mengirimkan faktur, menghubungkan pemroses pembayaran, dan mengatur pengingat pembayaran otomatis sehingga Anda tidak perlu menindaklanjuti secara manual

Anda dapat mengirimkan faktur, menghubungkan pemroses pembayaran, dan mengatur pengingat pembayaran otomatis sehingga Anda tidak perlu menindaklanjuti secara manual Portal klien: Siapkan klien Anda dengan portal mereka sendiri di mana mereka dapat masuk dari desktop atau perangkat seluler mereka, melihat proposal dan dokumen proyek mereka, dan membayar faktur mereka

Keterbatasan Dubsado

Faktur terbatas fungsi : Meskipun faktur menjadi salah satu manfaat utama dari aplikasi ini, pengguna sering mengeluh bahwa sulit untuk mengatur jenis faktur yang berbeda jika proyek Anda ditagih secara berbeda atau membuat faktur dalam berbagai mata uang jika Anda memiliki klien internasional

Meskipun faktur menjadi salah satu manfaat utama dari aplikasi ini, pengguna sering mengeluh bahwa sulit untuk mengatur jenis faktur yang berbeda jika proyek Anda ditagih secara berbeda atau membuat faktur dalam berbagai mata uang jika Anda memiliki klien internasional Kurva pembelajaran: Banyak pengguna melaporkan bahwa beberapa fitur pada aplikasi ini dapat mengintimidasi untuk dipelajari dan bagian bantuan mereka tidak menawarkan tutorial yang cukup untuk membantu Anda memulai

Harga Dubsado

Pemula: $200 per tahun

$200 per tahun Premier: $400 per tahun

Peringkat dan ulasan Dubsado

G2: 4.3/5 (65+ ulasan)

4.3/5 (65+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (40+ ulasan)

Tetap Tenang dan Terkumpul

Satu aplikasi dengan ratusan fitur keren untuk membantu Anda merencanakan, melacak, dan memprioritaskan tugas-tugas Anda, coba ClickUp . Gratis untuk memulai, dan tersedia templat untuk membantu Anda merencanakan setiap tonggak sejarah dalam hidup Anda - mulai dari pernikahan, penutupan rumah, hingga proyek yang akan memberi Anda promosi besar. Buat Ruang Kerja ClickUp gratis untuk mengetahui bagaimana ia dapat membantu Anda bertransformasi menjadi versi diri Anda yang paling keren dan terkoleksi.