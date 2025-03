Kami Menguji 15 Alternatif Todoist Terbaik

mencari alternatif terbaik _Todoist ?

Todoist tidak asing lagi dengan manajemen proyek; Todoist telah hidup dan berkembang sejak tahun 2007!

... Namun sebagai salah satu aplikasi organisasi veteran, bukankah sudah sedikit berkarat sekarang?

Meskipun fitur daftar tugasnya telah diperbarui untuk mengakomodasi kecepatan kerja kita yang modern (dan panik), usianya masih terlihat.

Secara keseluruhan, Todoist perangkat lunak manajemen proyek fitur-fiturnya cukup mendasar dibandingkan dengan alat lain dan membutuhkan banyak add-on untuk mengikuti proses harian. Dan karena Todoist lebih cocok untuk daftar tugas yang sederhana daripada mengelola proyek, tugas, dan alur kerja, tidak jarang tim mencari alternatif Todoist yang lebih dinamis dan lebih segar.

Baca terus untuk mengetahui lebih dalam tentang keterbatasan Todoist. Plus, uraian dari 15 alternatif terbaiknya termasuk pro, kontra, harga, ulasan, dan banyak lagi!

Apa Itu Todoist?

via Todoist Todoist adalah alat manajemen tugas yang memungkinkan Anda untuk mengatur, merencanakan, dan berkolaborasi pada daftar dan proyek. Antarmukanya yang bersih dan intuitif menjadikannya pilihan perangkat lunak yang menarik bagi individu dan tim kecil. Beberapa fitur terbaiknya meliputi:

Menugaskan tugas untuk diri sendiri atau tim Anda

Tanggal jatuh tempo tugas berulang

Pengingat tenggat waktu

Pelacakan kemajuan

Selain itu, Todoist relatif terjangkau, terutama untuk penggunaan pribadi. 💸

Selain versi gratis untuk penggunaan dasar, Todoist menawarkan dua paket berbayar untuk fungsionalitas tambahan:

Todoist Pro : $4 per bulan untuk pengguna perorangan

: $4 per bulan untuk pengguna perorangan Todoist Business: $6 per pengguna, per bulan untuk tim

Kedengarannya tidak terlalu buruk, bukan? Tetapi ketika keadaan menjadi sulit-yaitu, ketika Anda berurusan dengan proyek yang lebih kompleks-Todoist mungkin tidak cukup, dan Anda akan kembali mencari solusi dengan fitur-fitur yang lebih dari sekadar manajemen tugas umum.

Mengapa Anda Membutuhkan Alternatif Todoist?

Todoist adalah aplikasi manajemen tugas yang baik-tapi tidak hebat. 👀

Berikut adalah beberapa alasan utamanya:

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan untuk mengelola produktivitas Anda saat menyelesaikan tugas.

Anda tidak dapat membuat status khusus untuk menyelaraskan dan mengelola alur kerja Anda.

Banyak fitur dalam paket berbayar Todoist yang ditawarkan secara gratis oleh perangkat lunak lain.

Ini tidak efektif untuk pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu set daftar untuk diselesaikan.

Versi gratisnya adalahsekarang terbatas hingga 5 proyek aktif... batas sebelumnya adalah 80 proyek. 😐

... dan banyak lagi. 😳

Tidak perlu panik-kami datang membawa kabar baik!

Kami telah menyusun daftar alternatif Todoist terbaik untuk tim mana pun! Biarkan daftar ini memandu Anda dalam mencari aplikasi manajemen proyek terbaik dan paling produktif untuk tim mana pun. 🙌🏼

15 Alternatif & Pesaing Todoist Teratas pada tahun 2024

Untungnya, ada banyak sekali aplikasi manajemen proyek dan alat kolaborasi yang ada di pasaran saat ini-ini adalah industri yang sangat besar. Jadi, ini bukan masalah jika Anda akan menemukan alternatif Todoist, tetapi kapan.

Dengan begitu banyak pilihan yang bisa dipilih, pencarian solusi terbaik untuk tim Anda bisa memakan waktu, untuk sedikitnya. Daripada terjebak oleh kelelahan mengambil keputusan atau referensi silang fitur perangkat lunak saat istirahat makan siang, biarkan kami yang menangani pekerjaan berat itu untuk Anda.

Berikut ini adalah 15 alternatif Todoist terbaik untuk tim dengan berbagai ukuran, anggaran, atau industri.

1. ClickUp

Mengelola Tugas di ClickUp

Optimalkan alur kerja Anda dengan tahapan dan status ClickUp yang dapat disesuaikan

Atur dan visualisasikan tugas sesuai keinginan Anda ClickUp -platform manajemen tugas yang dirancang untuk menyatukan tim dan bekerja bersama di satu tempat. Gunakan Pengingat ClickUp untuk membuat notifikasi untuk tim Anda dalam hitungan detik. Pengingat di ClickUp mudah untuk diubah, melampirkan file, memberi komentar, memperbarui, dan menyesuaikan.

Selain itu, ClickUp memudahkan untuk mengelola notifikasi sehingga Anda dapat melihat, menghapus, bereaksi, dan membalas dari perangkat apa pun!

Fitur

Templat Daftar Tugas : Templat siap pakai ClickUp dapat dipersonalisasi untuk merampingkan alur kerja Anda. Baik itu yang langsungrencana proyek atau daftar tugas yang komprehensif, atau bahkan daftar periksa orientasi untuk anggota tim, templat kami memfasilitasi permulaan yang cepat.

Templat siap pakai ClickUp dapat dipersonalisasi untuk merampingkan alur kerja Anda. Baik itu yang langsungrencana proyek atau daftar tugas yang komprehensif, atau bahkan daftar periksa orientasi untuk anggota tim, templat kami memfasilitasi permulaan yang cepat. Klik Dokumen : Buat daftar tugas yang terorganisir, kolaboratif, dan mudah dikelola.

: Buat daftar tugas yang terorganisir, kolaboratif, dan mudah dikelola. Klik Tugas : Dengan alat manajemen tugas kami yang tangguh, perencanaan, pengorganisasian, dan kolaborasi dalam proyek apa pun menjadi mudah dan dapat disesuaikan dengan setiap kebutuhan.

Dengan alat manajemen tugas kami yang tangguh, perencanaan, pengorganisasian, dan kolaborasi dalam proyek apa pun menjadi mudah dan dapat disesuaikan dengan setiap kebutuhan. List View: Kembangkan daftar tugas yang ringkas dan multiguna untuk mengelola pemikiran dan tugas Anda dengan mudah dari lokasi mana pun, memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan apa pun.

Kembangkan daftar tugas yang ringkas dan multiguna untuk mengelola pemikiran dan tugas Anda dengan mudah dari lokasi mana pun, memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan apa pun. Penautan dua arah : Gunakan fungsi tautan dua arah ClickUp untuk menautkan semua Tugas Anda agar mudah dinavigasi di antara mereka.

Gunakan fungsi tautan dua arah ClickUp untuk menautkan semua Tugas Anda agar mudah dinavigasi di antara mereka. ClickUp Notepad : Mencatat tugas Anda secara instan, memformat dengan alat pengeditan yang kaya, dan mengubah catatan menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat diakses dari mana saja.

Mencatat tugas Anda secara instan, memformat dengan alat pengeditan yang kaya, dan mengubah catatan menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat diakses dari mana saja. Klik Otak : Gunakan asisten AI ClickUp untuk membuat tugas, meringkas catatan, dan membuat daftar tugas.

Gunakan asisten AI ClickUp untuk membuat tugas, meringkas catatan, dan membuat daftar tugas. Platform yang tersedia: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Buat daftar tugas yang jelas dan multifungsi untuk mengelola ide dan pekerjaan Anda dengan mudah dari mana saja sehingga Anda tidak akan pernah melupakan apa pun lagi

Kelebihan

Menggunakan teks AI dapat diubah menjadi tugas yang dapat dilacak di Dokumen ClickUp Selesai 1.000 integrasi dengan alat dan aplikasi kerja lainnya

Tersedia di laman Aplikasi seluler ClickUp Kekurangan

Tingkat penyesuaian dan jumlah fitur yang tersedia dapat menyebabkan kurva pembelajaran

Harga

ClickUp memiliki beberapa paket harga:

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7 per pengguna per bulan

: $7 per pengguna per bulan Bisnis : $12 per pengguna per bulan

: $12 per pengguna per bulan Perusahaan : Hubungi ClickUp untuk harga khusus

: Hubungi ClickUp untuk harga khusus ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan

G2 : 4.7/5 (1.400+ ulasan)

: 4.7/5 (1.400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

2. Centang Centang

melalui CentangCentang Tick Tick memiliki beberapa kemampuan manajemen tugas yang kuat, yang menjadikannya pesaing berkualitas sebagai alternatif Todoist.

Tetapi jika Anda mencari alat yang menawarkan versi gratis dengan banyak fitur yang berguna, Anda mungkin harus mencari di tempat lain.

Bandingkan TickTick Vs Todoist !

Fitur

Built-in Pengatur waktu Pomodoro Mengubah email menjadi tugas

"Rencanakan hari saya" untuk membantumemprioritaskan tugas untuk hari itu

Kelebihan

Pengingat untuk jadwal bersama dengan peringatan berbasis lokasi

Berbagai tampilan kalender

Tersedia untuk iOS (iPhone & iPad) dan Android

Kekurangan

Tidak ada sinkronisasi kalender asli

Opsi integrasi terbatas

Versi gratisnya terbatas hanya untuk 99 tugas (kami berharap setidaknya ada angka bulat 😏)

Harga

Paket Dasar dapat ditingkatkan menjadi Paket Premium dengan harga $27,99 per tahun

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.8/5 (80+ ulasan)

4.8/5 (80+ ulasan) G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Periksa ini CentangCentang alternatif !

3. Trello

via Trello Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek yang terkenal dengan Papan Kanban-nya yang unik.

Namun, seperti halnya bintang pop di tahun 90-an, Trello sedikit kurang populer:

Seluruh alat ini berkisar pada Kanban.

Semua tugas Anda berupa kartu yang bisa diseret dan dijatuhkan ke dalam tahapan proyek yang berbeda.

Dan menggunakan papan Kanban untuk seluruh siklus hidup manajemen proyek bisa sangat menantang karena Anda perlu melihat garis waktu proyek , jadwal, dan juga laporan.

Bandingkan Trello Vs Todoist !

Fitur

Antarmuka seret dan lepas yang mudah digunakan

Daftar periksa tingkat lanjut untuk membuat tugas yang lebih terperinci

Trello Power-Ups dapat membantu Anda menambahkan banyak fungsi

Kelebihan

Fitur kolaborasi tim yang hebat

Kurva pembelajaran minimal

Daftar periksa dalam tugas memungkinkan umpan balik yang cepat

Kekurangan

Tidak menunjukkan ketergantungan tugas

Terbatas pada tampilan papan Kanban

Tidak cocok untuk organisasi besar

Harga

Gratis Selamanya: Kartu dan daftar tak terbatas

Kartu dan daftar tak terbatas Kelas Bisnis ($12,50 per pengguna/bulan): Daftar periksa lanjutan dan koleksi papan dengan power-up

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.5/5 (22.200+ ulasan)

4.5/5 (22.200+ ulasan) G2: 4.4/5 (13.000+ ulasan)

Periksa ini Alternatif Trello !

4. nTask

melalui nTask nTask adalah pengelola tugas berbasis awan dan alat manajemen proyek yang berfokus pada manajemen risiko dan kolaborasi yang efisien. Namun, sebuah alat produktivitas yang didedikasikan untuk manajemen risiko juga bisa menjadi risiko juga!

apa, mengapa?

Hal ini karena Anda membutuhkan alat untuk melakukan lebih banyak hal, seperti memantau tim Anda, membuat laporan, dan terhubung ke alat kerja lainnya.

Sayangnya, nTask tidak dapat melakukan kedua hal ini.

Fitur

Alat manajemen rapat asli untuk mengatur, mengelola, dan menjadwalkan rapat

Modul manajemen masalah untuk mengidentifikasi dan menangani masalah

Mengubah komentar menjadi tugas menggunakan Slack

Kelebihan

Membuat tugas dan item daftar tugas tanpa batas secara gratis

Pemberitahuan, peringatan, dan pengingat yang cepat

Kompatibel dengan iPhone dan iPad Anda

Kekurangan

Tidak ada fitur manajemen tugas email

Penyimpanan terbatas pada versi gratisnya

Opsi integrasi terbatas

Harga

Paket Dasar Paket Gratis : termasuk rapat, lembar waktu, dan pelacakan masalah

termasuk rapat, lembar waktu, dan pelacakan masalah Paket Premium ($ 3,99 per pengguna/bulan): Fitur paket dasar dan tindakan massal, filter khusus, dan penyimpanan 5GB

Fitur paket dasar dan tindakan massal, filter khusus, dan penyimpanan 5GB Paket Bisnis ($11,99 per pengguna/bulan): termasuk fitur premium bersama dengan manajemen risiko, izin khusus, dan penyimpanan 10GB

Peringkat Pelanggan

Capterra: 4.1/5 (90+ ulasan)

4.1/5 (90+ ulasan) G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

5. Asana

melalui Asana Asana adalah alternatif lain yang bagus (dan gratis) untuk Todoist.

Baik Anda mengelola tim besar maupun kecil, Asana dapat membantu Anda.

Namun, banyak dari fitur-fitur mereka yang lebih berguna termasuk tugas tak terbatas, garis waktu, dan dasbor mengharuskan Anda untuk membayar.

Fitur

Garis waktu yang kuat untuk menjadwalkan tugas

Pengingat dan tanggal jatuh tempo

Tonggak pencapaian tugas untuk melacak pencapaian dan peristiwa penting

Empat tampilan proyek termasuk Kanban ( mirip dengan Trello )

Kelebihan

Fitur kolaborasi waktu nyata

Mendukung banyak sekali integrasi pihak ketiga

Tersedia di toko aplikasi iOS (untuk iPhone & iPad) dan Google Play Store

Kekurangan

Tidak ada mode offline

Tidak memungkinkan beberapa penerima tugas untuk satu tugas

Aplikasi seluler tidak setara dengan aplikasi web

Harga

Paket Dasar Paket Gratis : fitur dasar termasuk tampilan papan, penyimpanan 100MB, dan tampilan daftar

fitur dasar termasuk tampilan papan, penyimpanan 100MB, dan tampilan daftar Paket Premium ($10,99 per pengguna/bulan): termasuk fitur tambahan seperti kolom khusus dan tonggak pencapaian

termasuk fitur tambahan seperti kolom khusus dan tonggak pencapaian Paket Bisnis ($24,99 per pengguna/bulan): termasuk fitur tambahan seperti sasaran dan integrasi

Peringkat pelanggan

Capterra : 4.5/5 (11.800+ ulasan)

: 4.5/5 (11.800+ ulasan) G2: 4.3/5 (9,100+ ulasan) Memutuskan antara Asana dan Todoist ? Lihat ini alasan yang tidak masuk akal untuk memilih ClickUp sebagai alternatif Asana Anda .

6. Gagasan

melalui Gagasan Lebih dari sekadar aplikasi pencatatan digital, Notion adalah platform kolaborasi yang membantu pengguna mengelola banyak proyek, mengatur alur kerja mereka, dan berkolaborasi dengan orang lain. Platform ini menawarkan serangkaian alat bantu canggih untuk membantu pengguna tetap berada di atas proyek, tugas, catatan, dan banyak lagi.

Dengan Notion, pengguna bisa dengan cepat membuat daftar periksa, memberikan tugas kepada anggota tim, menetapkan tanggal jatuh tempo, menyematkan media dan dokumen, dan banyak lagi. Notion bahkan menawarkan fitur basis datanya sendiri bagi tim untuk menyimpan data secara terorganisir.

Hal ini memudahkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mencari di banyak file atau folder.

Fitur

Fungsi pencarian Temukan Cepat untuk menelusuri informasi Anda dan dengan mudah menemukan apa yang Anda butuhkan

Kemampuan kustomisasi untuk izin peran dan pemberitahuan

Beberapa ruang kerja untuk memisahkan berbagai jenis konten

Ketergantungan tugas, subtugas, dan penentuan prioritas

Gagasan AI untuk meringkas catatan dan kebutuhan asisten penulisan AI lainnya

Kelebihan

Tugas berulang dengan interval yang telah ditentukan sebelumnya

Antarmuka seret dan lepas

Berbagi dokumen yang kuat

Kekurangan

Kurangnya konektivitas antar ruang kerja

Kustomisasi tingkat lanjut terbatas dibandingkan dengan alat lain dalam daftar ini

Harga

Notion memiliki empat opsi harga:

Paket gratis : Ruang kerja kolaboratif, analisis halaman dasar, riwayat halaman 7 hari, dan banyak lagi

: Ruang kerja kolaboratif, analisis halaman dasar, riwayat halaman 7 hari, dan banyak lagi Paket Plus ($8 per pengguna/bulan) : Blokir tak terbatas untuk tim, riwayat halaman 30 hari, 100 undangan tamu, dan banyak lagi

: Blokir tak terbatas untuk tim, riwayat halaman 30 hari, 100 undangan tamu, dan banyak lagi Paket bisnis ($15 per pengguna/bulan) : Ruang tim pribadi, riwayat halaman 90 hari, 250 undangan tamu, dan banyak lagi

: Ruang tim pribadi, riwayat halaman 90 hari, 250 undangan tamu, dan banyak lagi Paket perusahaan (Hubungi Notion untuk detailnya): Analisis dan kontrol ruang kerja tingkat lanjut,Keberhasilan Pelanggan Manajer, 500 undangan tamu, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.7/5 (1.000+ ulasan)

4.7/5 (1.000+ ulasan) G2: 4.6/5 (1.000+ ulasan)

Membandingkan_ Notion Vs Todoist !

7. OmniFocus

melalui Omni Group OmniFocus adalah alat manajemen tugas yang populer, yang dibuat oleh Omni Group, untuk membantu Anda melacak pekerjaan, proyek, dan banyak lagi. Alat ini dirancang agar mudah digunakan, menyediakan antarmuka intuitif yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tugas dan aktivitas mereka dengan cepat dan mudah.

Dengan memungkinkan pengguna memecah proyek menjadi tindakan yang lebih sederhana dengan menggunakan folder, konteks, dan tag, OmniFocus memastikan bahwa tugas selalu terlacak dan terorganisir. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengatur pengingat sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu atau melupakan tugas penting.

Fitur

Sinkronisasi gratis dan terenkripsi untuk menyimpan data di beberapa perangkat

Prakiraan menunjukkan tindakan dan acara kalender secara berurutan

Pengeditan batch untuk memilih beberapa tindakan dan mengedit sekaligus

Bilah samping khusus untuk mengatur perspektif

Kelebihan

Antarmuka pengguna modern dan intuitif

Layar Beranda khusus untuk pengguna berbayar

Latar belakang terang dan gelap

Kekurangan

Tidak memiliki alat visualisasi seperti bagan Gantt

Platform ini tidak dioptimalkan untuk sistem operasi Windows

Harga

Tergantung pada sistem operasi dan kasus penggunaan Anda, OmniFocus memiliki beberapa pilihan harga. Hubungi OmniFocus untuk informasi lebih lanjut

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.7/5 (60+ ulasan)

4.7/5 (60+ ulasan) G2: 4.6/5 (50+ ulasan)

Periksa ini top alternatif OmniFocus !

8. Any.do

via Any.do Any.do adalah aplikasi manajemen tugas dengan desain yang sederhana dan intuitif yang membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal. Aplikasi ini sangat cocok untuk para profesional yang sibuk, pelajar, dan siapa saja yang ingin menjadi lebih produktif. Dengan Any.do, Anda dapat dengan mudah membuat tugas, mengatur Tanggal Jatuh Tempo dan pengingat, dan membuat daftar apa yang perlu Anda lakukan.

Anda juga bisa berbagi tugas dengan orang lain dan berkolaborasi dalam proyek. Selain itu, fitur pengingat berbasis lokasi bawaan aplikasi ini akan mengingatkan Anda ketika Anda berada di dekat lokasi tugas sehingga Anda tidak akan pernah melupakan tugas penting lagi!

Fitur

Aktivitas papan untuk melihat siapa yang bekerja kapan, kapan, dan apa yang telah berubah

Dukungan multi-platform untuk mengobrol dengan banyak anggota tim

Templat yang mudah digunakan untuk memulai

Pengingat satu kali, berulang, dan lokasi

Kelebihan

Penyelenggara utama untuk jadwal dan acara pribadi

Portal dukungan untuk membantu dengan pertanyaan platform

Daftar Belanjaan Pintar untuk pengguna Gratis dan Premium

Kekurangan

Tidak cocok untuk pengguna Microsoft 365 karena tidak terintegrasi dengan Microsoft Calendar

Versi gratis terbatas untuk kebutuhan manajemen proyek dasar

Harga

Any.do memiliki tiga opsi harga:

Paket gratis : Pengingat, Kalender, sinkronisasi perangkat, dan banyak lagi

: Pengingat, Kalender, sinkronisasi perangkat, dan banyak lagi Paket premium ($ 3/bulan per tahun) : Tugas berulang, tag warna, pengingat lokasi, dan banyak lagi

: Tugas berulang, tag warna, pengingat lokasi, dan banyak lagi Paket tim ($ 5/bulan per tahun): Ruang kerja kolaboratif, papan proyek tanpa batas, +100 templat alur kerja, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

4.4/5 (150+ ulasan) G2: 4.1/5 (180+ ulasan)

Periksa ini Any.do alternatif !

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep adalah alat pencatat dan pembuat daftar gratis yang dikembangkan oleh Google yang memudahkan untuk menangkap, menyimpan, dan berbagi ide di mana saja. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dengan cepat, membuat daftar dan daftar periksa, mengatur pengingat, mengunggah foto, berkolaborasi dengan teman dan keluarga, menyimpan halaman web untuk dibaca nanti, dan banyak lagi.

Aplikasi ini juga menawarkan berbagai opsi penyesuaian, termasuk kemampuan untuk mengubah font dan warna, menambahkan gambar dan klip audio, membuat label untuk kategori, dan banyak lagi. Aplikasi ini tersedia di perangkat iOS dan Android.

Fitur

Kemampuan pengenalan gambar untuk mengubah foto menjadi catatan teks

Sinkronisasi di berbagai perangkat yang berbeda

Daftar seret dan lepas untuk memprioritaskan tugas

Sistem pelabelan untuk mengkategorikan tugas

Kelebihan

Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif

Terintegrasi dengan aplikasi Google Suite

Berbagi catatan dan daftar dengan orang lain

Kekurangan

Ruang penyimpanan bisa terbatas tergantung pada penyimpanan akun Google Anda

Fitur kolaborasi tugas terbatas

Harga

Google Keep gratis dengan akun Google

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

4.7/5 (100+ ulasan) G2: N/A

10. Meistertask

melalui MeisterTask Meistertask adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk merampingkan semua komunikasi tim . Dengan Meistertask, Anda bisa membuat proyek, tugas, dan folder untuk menjaga pekerjaan Anda tetap terorganisir dan mudah ditemukan. Aplikasi ini juga menawarkan berbagai fitur untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari manajemen tugas Anda, termasuk label, tanggal jatuh tempo, pemberitahuan, dan banyak lagi.

Anda juga bisa berkolaborasi dengan anggota tim dalam mengerjakan tugas dan proyek untuk efisiensi yang lebih baik. Meistertask adalah pilihan tepat untuk pekerja lepas, tim, dan bisnis dari semua ukuran.

Fitur

Papan tugas visual untuk melacak kemajuan

Kemampuan kolaborasi waktu nyata

Integrasi dengan Slack dan aplikasi lainnya

Alur kerja yang dapat disesuaikan

Kelebihan

Antarmuka yang mudah digunakan baik untuk individu maupun tim

Laporan terperinci untuk melacak kemajuan tugas

Terintegrasi dengan aplikasi populeraplikasi produktivitas seperti Trello dan Slack

Kekurangan

Kemungkinan integrasi terbatas pada paket gratis

Tugas berulang adalah fitur berbayar

Harga

Paket dasar (gratis) : Hingga tiga proyek, anggota proyek tak terbatas, papan proyek yang dapat disesuaikan, dan banyak lagi

: Hingga tiga proyek, anggota proyek tak terbatas, papan proyek yang dapat disesuaikan, dan banyak lagi Paket Pro ($8,25/bulan : Proyek tak terbatas, otomatisasi, batas WIP, dan banyak lagi

: Proyek tak terbatas, otomatisasi, batas WIP, dan banyak lagi Paket bisnis: ($ 20,75/bulan): Laporan aktivitas, peran dan izin, bidang khusus, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.7/5 (1.000+ ulasan)

4.7/5 (1.000+ ulasan) G2: 4.6/5 (160+ ulasan)

Periksa ini Alternatif MasterTask !

11. Azendoo

melalui Azendoo Azendoo adalah alat manajemen proyek yang menyediakan cara yang efisien bagi pengguna untuk mengatur, melacak, dan berkolaborasi dalam proyek. Alat ini membantu tim tetap fokus pada tugas-tugas yang sedang dikerjakan dan mengelola beban kerja mereka dengan cara yang terorganisir. Antarmuka Azendoo yang ramah pengguna memungkinkan pengguna membuat tugas dengan cepat, menugaskan tugas tersebut ke anggota tim mereka, dan menetapkan tenggat waktu.

Papan tugas seret dan lepaskan yang intuitif membantu pengguna melacak kemajuan dalam sekejap dan mengikuti kinerja tim mereka. Aplikasi ini juga menawarkan kemampuan pelaporan yang kuat sehingga tim bisa mendapatkan wawasan tentang seberapa baik mereka bekerja sama.

Fitur

Pencarian yang kuat untuk menemukan tugas, percakapan, dokumen, subjek, dan orang

tombol 'Tambahkan Jajak Pendapat' untuk mendapatkan pendapat tim Anda tentang suatu topik

Integrasi Cisco Spark untuk panggilan suara, panggilan video, dan berbagi layar

Percakapan yang disematkan di bagian atas tampilan aktivitas subjek

Kelebihan

Percakapan email bisa berubah menjadi catatan Evernote

Pesan langsung

Tugas berulang

Kekurangan

Templat proyek adalah fitur berbayar

Fitur kolaborasi tugas terbatas

Harga

Hubungi Azendoo untuk harga

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.6/5 (60+ ulasan)

4.6/5 (60+ ulasan) G2: 4.2/5 (50+ ulasan)

12. Proyek Zoho

melalui Proyek Zoho Zoho Projects adalah alat manajemen proyek online dari Zoho, pemimpin global dalam perangkat lunak bisnis. Alat ini membantu tim mengelola proyek dan sumber daya mereka secara efektif melalui fitur-fitur seperti daftar tugas, bagan Gantt, lembar waktu, dan banyak lagi.

Dengan Zoho Projects, pengguna bisa dengan mudah berkolaborasi dengan tim atau individu lain, melacak kemajuan tugas, memprioritaskan tugas, dan mendapatkan wawasan waktu nyata tentang kemajuan proyek. Antarmukanya sangat intuitif dan memungkinkan penyesuaian alur kerja proyek. Ditambah lagi, dengan aplikasi selulernya, pengguna bisa mengakses proyek mereka dari mana saja.

Fitur

Papan tugas, alur kerja khusus, dan pemberitahuan waktu nyata

Perangkat lunak pelacakan bug otomatis

Alat perencanaan dan pelacakan untukTim scrum Laporan khusus dari kumpulan data apa pun



Kelebihan

Dirancang untuk tim dengan berbagai ukuran

Berbagai aplikasi dan ekstensi untuk digunakan untuk pengalaman yang lebih baik

Integrasi yang mulus dengan produk Zoho lainnya

Kekurangan

Tidak memiliki akses offline

Kurva pembelajaran yang curam untuk menyesuaikan ruang kerja sepenuhnya

Harga

Paket gratis (hingga 3 pengguna) : Dua proyek, ruang penyimpanan terbatas, manajemen tugas, dan banyak lagi

: Dua proyek, ruang penyimpanan terbatas, manajemen tugas, dan banyak lagi Paket premium ($5 pengguna/bulan) : Proyek tak terbatas, bagan Gantt, subtugas, dan banyak lagi

: Proyek tak terbatas, bagan Gantt, subtugas, dan banyak lagi Paket Enterprise ($10 pengguna/bulan): ruang penyimpanan 120GB, dasbor portofolio, aturan alur kerja tugas, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.2/5 (200+ ulasan)

4.2/5 (200+ ulasan) G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

13. Proyek Kerja Sama Tim

melalui Proyek Kerja Sama Tim Teamwork Projects adalah alat manajemen proyek yang kuat dan intuitif yang memungkinkan tim dari semua ukuran untuk mengatur tugas secara efisien dan mengelola proyek dari awal hingga akhir. Alat ini menyediakan seperangkat alat yang komprehensif untuk kolaborasi tim, manajemen sumber daya, otomatisasi, dan pelaporan.

Dengan Teamwork Projects, pengguna dapat melacak tenggat waktu dan kemajuan secara real-time, memberikan tugas kepada anggota tim, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, dan berintegrasi dengan berbagai alat pihak ketiga.

Fitur

Fungsi seret dan lepas yang sederhana untuk memprioritaskan ulang pekerjaan

Fungsi Laporan Terencana vs Aktual untuk merencanakan pekerjaan dengan lebih baik

Tampilan papan untuk mengotomatiskan alur kerja yang berulang dan memvisualisasikan tugas proyek

Kelebihan

Sangat mudah disesuaikan dan ramah pengguna

Integrasi dengan alat pihak ketiga yang populer

Kemampuan pelacakan waktu

Kekurangan

Laporan burndown dan obrolan tim terintegrasi adalah fitur berbayar

Tidak menawarkan mode offline pada aplikasi desktop

Harga

Paket Gratis Selamanya (hingga 5 pengguna/paket) : Pelacakan waktu, tampilan kapasitas beban kerja terbatas, pembuatan tim terbatas, dan banyak lagi

: Pelacakan waktu, tampilan kapasitas beban kerja terbatas, pembuatan tim terbatas, dan banyak lagi Paket Deliver ($9,99 pengguna/bulan) : Formulir penerimaan, faktur, tim tingkat proyek, dan banyak lagi

: Formulir penerimaan, faktur, tim tingkat proyek, dan banyak lagi Paket Tumbuh ($17,99 pengguna/bulan) : Tampilan papan kanban, obrolan tim terintegrasi, tag tingkat tugas, dan banyak lagi

: Tampilan papan kanban, obrolan tim terintegrasi, tag tingkat tugas, dan banyak lagi Paket skala (Hubungi Teamwork untuk detailnya): Laporan khusus, 10 ribu tindakan otomatisasi/bulan, proyek tak terbatas, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.5/5 (700+ ulasan)

4.5/5 (700+ ulasan) G2: 4.4/5 (1.000+ ulasan)

Periksa ini Alternatif kerja tim !

14. Redbooth

melalui Redbooth Redbooth adalah alat bantu manajemen tugas berbasis cloud yang dirancang untuk membantu tim berkolaborasi dan menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah platform yang memungkinkan organisasi dari semua ukuran untuk mengelola proyek, tugas, komunikasi, dan dokumen dengan mudah di satu tempat terpusat.

Dengan Redbooth, tim dapat dengan mudah memberikan tugas, menerima pembaruan secara real-time, melacak kemajuan, dan mengukur keberhasilan. Selain itu, Redbooth terintegrasi dengan alat bantu populer seperti Slack, Dropbox, dan Google Apps untuk mempermudah kolaborasi.

Fitur

Bagan Gantt dan daftar tugas

Ruang kerja yang dapat disesuaikan

Pelaporan dan analisis

Kelebihan

Papan kanban untuk merencanakan dan melacak semua tugas Anda

Laporan produktivitas yang terperinci untuk mengetahui status tugas dan waktu yang dihabiskan

Transparansi yang lebih baik untuk mendelegasikan tugas di seluruh tim Anda

Kekurangan

Kurva pembelajaran yang curam untuk fitur yang lebih kompleks

Tidak ada fitur sasaran, notifikasi pintar, atau komentar yang ditugaskan

Harga

Paket gratis : Menetapkan pengguna dan tanggal jatuh tempo, penyimpanan 2GB, bagan Gantt yang dapat diekspor, dan banyak lagi

: Menetapkan pengguna dan tanggal jatuh tempo, penyimpanan 2GB, bagan Gantt yang dapat diekspor, dan banyak lagi Paket Pro ($9 pengguna/bulan) : Ketergantungan tugas, pelacakan waktu, rapat video HD, dan banyak lagi

: Ketergantungan tugas, pelacakan waktu, rapat video HD, dan banyak lagi Paket bisnis ($9 pengguna/bulan) : Subtugas tingkat lanjut, Redbooth untuk Outlook, laporan tren, dan banyak lagi

: Subtugas tingkat lanjut, Redbooth untuk Outlook, laporan tren, dan banyak lagi Paket perusahaan (Hubungi Redbooth untuk detailnya): Dukungan telepon, tinjauan garis waktu, ruang kerja tak terbatas, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan

Capterra: 4.4/5 (80+ ulasan)

4.4/5 (80+ ulasan) G2: 4.4/5 (90+ ulasan)

15. Perencana Microsoft

melalui Perencana MicrosoftPerencana Microsoft adalah alat manajemen tugas dan proyek yang dikembangkan oleh Microsoft, tersedia di platform Microsoft 365. Alat ini memungkinkan Anda untuk membuat rencana, menetapkan tugas, berbagi file, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pengguna lain, serta melacak kemajuan. Dengan alat yang mudah digunakan ini, tim dapat mengelola pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif.

Untuk memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama, fitur obrolan grup Planner memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Anda juga dapat memposting pembaruan, berbagi file, mengunggah gambar atau video, dan membuat jajak pendapat untuk mendapatkan umpan balik dari tim Anda.

Fitur

Sinkronisasi acara kalender dengan Microsoft Outlook

File, daftar periksa, dan fitur label di papan Kanban

Pemberitahuan email untuk memberi tahu semua orang tentang tugas dan tenggat waktu

Peninjauan jadwal yang tersedia di kalender

Kelebihan

Integrasi tanpa hambatan dengan rangkaian alat Microsoft seperti Teams

Antarmuka yang jelas dan intuitif untuk pengalaman yang lebih lancar

Aplikasi seluler tersedia untuk akses di mana saja

Kekurangan

Tidak ada pemberitahuan dalam aplikasi

Kustomisasi terbatas untuk peringatan notifikasi

Harga

Bergantung pada kasus penggunaan Anda (rumah atau bisnis), Microsoft Planner memiliki beberapa opsi paket yang tersedia

Peringkat pelanggan

Capterra: 3.9/5 (80+ ulasan)

3.9/5 (80+ ulasan) G2: 4.2/5 (100+ ulasan)

Kelola Tugas dengan Alternatif Todoist!

Menemukan alternatif Todoist yang layak tidak harus menjadi pekerjaan rumah. 🧹

Salah satu dari 15 alternatif Todoist ini akan menawarkan dukungan, fitur, dan fungsionalitas yang diimpikan oleh tim Anda. Khususnya yang satu ini- ClickUp . 🙂

mengapa? fitur manajemen proyek termasuk tugas tak terbatas, beberapa tampilan proyek , Daftar periksa , otomatisasi , pelacakan waktu dan banyak lagi, semuanya ada di Paket Gratis Selamanya dari ClickUp ! 🤯

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

Selain itu, ClickUp siap membantu Anda di setiap langkah dengan ratusan templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk setiap kasus penggunaan, lebih dari 1.000 integrasi, dan dukungan komprehensif untuk membantu Anda menggunakan platform ini dengan cara yang paling produktif. Daftar ClickUp hari ini untuk membawa tugas-tugas Anda ke tingkat berikutnya!