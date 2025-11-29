10 Alat Obrolan Terbaik yang Sesuai dengan HIPAA untuk Komunikasi Aman

Pesan pasien diterima pada pukul 11:42 malam. “Hai, saya rasa ada hal penting yang terlewatkan selama konsultasi saya hari ini. Bisakah saya memberitahu Anda sekarang?”

Ini adalah situasi yang familiar bagi semua orang, di mana Anda ingin merespons tanpa ragu-ragu. Meskipun terasa alami, hal itu dapat membuka pintu bagi pelanggaran HIPAA. Faktanya, tahun lalu saja, organisasi kesehatan melaporkan 725 pelanggaran data, dengan lebih dari 275 juta catatan medis terungkap. Dan krisis semacam itu sayangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Inilah mengapa alat obrolan yang sesuai dengan HIPAA penting. Bukan karena peraturan mengharuskannya, tetapi karena di balik setiap percakapan ada orang-orang sungguhan.

Berita baiknya, ada platform yang dirancang khusus untuk jenis komunikasi ini. Alat yang melindungi data sensitif tanpa mengganggu cara Anda bekerja. Jadi, mari kita lihat sepuluh opsi terbaik yang layak dipertimbangkan.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp –Chat, dokumen, tugas, papan tulis, dasbor yang siap HIPAA–Embedding data EHR, kontrol akses, riwayat versi–Ringkasan bertenaga AI dengan ClickUp Brain Perorangan, tim kecil, dan perusahaan yang membutuhkan ruang kerja all-in-one yang sesuai dengan regulasi. Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan. TigerConnect –Akses berdasarkan peran, pesan aman, panggilan dari catatan–Integrasi dengan EHR dan alat panggilan perawat–Pemberitahuan eskalasi diam-diam Penyedia layanan kesehatan yang membutuhkan komunikasi klinis real-time Harga khusus OhMD –Pesan teks aman yang sesuai dengan HIPAA melalui nomor telepon yang sudah ada–Lebih dari 85 integrasi EHR, obrolan langsung, dan autopilot–Obrolan grup dan kunjungan video Praktek kecil yang membutuhkan komunikasi pasien berbasis teks dan pengingat. Paket berbayar mulai dari $250 per bulan. Updox –Kotak masuk terpadu untuk faks, email, dan video–Pesan aman langsung, jejak audit, dan pencatatan catatan selama panggilan Praktik medis dengan lokasi multiple yang membutuhkan komunikasi terpusat dan pengelolaan dokumen. Harga khusus Paubox –Email yang sesuai dengan HIPAA tanpa hambatan–Filter phishing/malware bawaan untuk keamanan data Email DLP, analitik, dasbor aman Penyedia layanan yang membutuhkan pemasaran email aman dan jangkauan pasien. Paket berbayar mulai dari $38 per bulan Luma Health – Pengiriman pesan SMS, suara, dan email otomatis–Pendaftaran melalui perangkat seluler, analisis AI, sinkronisasi EHR Tim keterlibatan pasien yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi dan analisis. Harga khusus SimplePractice –Pesan portal aman–Terintegrasi dengan penagihan, catatan, dan video–Template dan obrolan dalam sesi Penyedia layanan kesehatan mandiri dan praktik kecil yang membutuhkan layanan telemedisin terintegrasi dan dokumentasi. Paket berbayar mulai dari $49 per bulan. Klara –Pemilahan pesan pasien berbasis AI–Obrolan berkelanjutan melalui SMS, panggilan telepon, dan webchat–Kotak masuk bersama dan layanan telemedisin dalam aplikasi Tim multi-departemen yang membutuhkan komunikasi pasien yang cerdas dan pengalihan yang efisien. Harga khusus Spruce Health –VoIP aman, SMS, faks, pohon telepon–Penandaan, rute panggilan, otomatisasi setelah jam kerja Klinik yang membutuhkan kotak masuk fleksibel dengan telepon dan pesan yang aman. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per pengguna per bulan. Rocket. Chat –Solusi pesan aman yang dihosting sendiri/di tempat–Kontrol data penuh, API terbuka, pesan terintegrasi Organisasi dan perusahaan yang membutuhkan komunikasi yang dapat disesuaikan dan dihosting sendiri. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Obrolan yang Sesuai dengan HIPAA?

Meskipun banyak platform obrolan mengklaim menawarkan keamanan, hanya sedikit yang memenuhi standar ketat yang diperlukan untuk melindungi data pasien dan mematuhi peraturan HIPAA.

Berikut hal-hal yang perlu diperiksa sebelum memilih salah satunya:

Enkripsi end-to-end dan jejak audit : Gunakan enkripsi kuat untuk menjaga pesan dan lampiran tetap aman selama transfer dan penyimpanan. Jejak audit sama pentingnya, mencatat siapa yang mengakses data, kapan, dan dari perangkat mana.

Berbagi file aman dan integrasi EHR: Aktifkan transfer file terenkripsi dan terhubung dengan platform EHR (Catatan Kesehatan Elektronik) atau Sistem Manajemen Praktik untuk menjaga alur kerja tetap lancar dan terlindungi.

Dukungan Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) : Tandatangani Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) dengan penyedia layanan Anda untuk melindungi secara hukum informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) dan memenuhi standar HIPAA. Selalu pastikan ketersediaan BAA sebelum berkomitmen.

Pengaturan penyimpanan dan penghapusan pesan: Pastikan platform memungkinkan pengendalian atas periode penyimpanan pesan dan mendukung penghapusan aman data kesehatan pribadi (PHI) saat tidak lagi diperlukan.

👀 Tahukah Anda? Kebocoran data Anthem pada tahun 2015 mengungkap data sekitar 78,8 juta orang, menjadikannya salah satu kebocoran data kesehatan terbesar dalam sejarah.

Jadi, jika Anda siap untuk melampaui solusi sementara yang berisiko dan membangun sistem komunikasi yang dapat diandalkan, berikut adalah alat perangkat lunak yang sesuai dengan HIPAA terbaik yang perlu dipertimbangkan 👇

1. ClickUp (Platform all-in-one terbaik yang sesuai dengan HIPAA, dilengkapi dengan fitur obrolan, manajemen tugas, dan dokumentasi)

Dalam bidang kesehatan, komunikasi adalah inti dari perawatan pasien. Mulai dari koordinasi perawatan hingga pembaruan administratif, setiap pesan mengandung informasi sensitif yang memerlukan perlindungan sesuai standar HIPAA.

Itulah mengapa ClickUp for Health + ClickUp Chat mengubah cara tim medis berkolaborasi dan berkomunikasi. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja dalam satu platform aman.

ClickUp mematuhi SOC 2, dan paket Enterprise-nya mematuhi HIPAA (melalui perjanjian BAA yang ditandatangani), dilengkapi dengan Custom Roles yang memberikan kontrol lanjutan atas izin dan akses pengguna.

Pastikan semua komunikasi, dokumen, janji temu, dan tugas tetap sesuai dengan HIPAA di ClickUp.

Alih-alih mengelola alat obrolan terpisah, pelacak tugas, dan sistem pelaporan, penyedia layanan kesehatan dan administrator dapat menyederhanakan komunikasi dan operasional dari satu ruang kerja. Di lingkungan kesehatan, hal ini bisa berupa penyedia layanan memperbarui dokumentasi atau koordinator perawatan mengikuti perkembangan pasien, sambil tetap selaras dengan langkah selanjutnya dan persyaratan akses. Dengan demikian, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan tempat terpadu bagi manusia dan agen AI untuk bekerja sama. Mari kita jelajahi lebih lanjut.

Pastikan komunikasi yang aman dan cepat dengan ClickUp Chat

Untuk melindungi data pasien sambil tetap menjaga koneksi tim, ClickUp Chat ( platform pesan all-in-one terbaik) memungkinkan percakapan real-time yang diatur oleh aturan kepatuhan yang ketat. Secara spesifik, data dilindungi selama transmisi dan saat disimpan menggunakan standar enkripsi yang kuat.

Simpan obrolan, tugas, dan detail sensitif dalam satu tempat di ClickUp Chat

Chat dilengkapi dengan @mentions dan balasan berurutan. Misalnya, tim perawatan yang mengelola pasien kardiologi dapat membuat saluran chat khusus ‘Kardiologi’ di mana perawat memperbarui tanda vital secara real-time, apoteker memberikan penyesuaian obat, dan dokter kardiologi yang bertugas langsung diberitahu dengan @Mention untuk konsultasi cepat.

Mulai rapat dengan satu klik menggunakan SyncUps

Ingin meningkatkan komunikasi medis dengan memfasilitasi kolaborasi real-time dan tatap muka di antara tenaga medis—terlepas dari lokasi mereka?

Bekerja sama secara langsung dengan rekan kerja Anda dalam hitungan detik menggunakan ClickUp SyncUps

Begini cara ClickUp SyncUps mendukung tim medis:

Kolaborasi instan: Tim medis dapat memulai atau bergabung dengan SyncUps langsung dari saluran mana pun atau pesan langsung, memungkinkan dokter, perawat, dan spesialis untuk mendiskusikan kasus pasien, rencana perawatan, atau pembaruan darurat tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Berbagi Layar dan Koneksi Tugas: Selama sesi SyncUp, peserta dapat berbagi layar untuk meninjau hasil laboratorium, gambar medis, atau catatan medis bersama-sama. Anda juga dapat menghubungkan tugas tertentu ke sesi SyncUp yang sedang berlangsung, memastikan semua pihak sejalan dengan langkah selanjutnya dan tanggung jawab masing-masing.

Aksesibilitas seluler: SyncUps berfungsi dengan lancar di perangkat seluler, sehingga tenaga medis dapat bergabung dalam diskusi kritis dari mana saja di rumah sakit atau klinik—bahkan saat sedang melakukan kunjungan pasien.

Komunikasi berurutan: SyncUps dilengkapi dengan obrolan berurutan, memudahkan untuk mendokumentasikan keputusan penting, berbagi sumber daya, dan mengikuti tindakan setelah panggilan.

Berkomunikasi secara asinkron dengan Clips

Jika komunikasi real-time sulit, Anda dapat merekam dan berbagi pembaruan video, penjelasan, dan pembaruan secara asinkron dengan ClickUp Clips.

Ini berarti dokter, perawat, dan administrator dapat menjelaskan alur kerja yang kompleks, memberikan umpan balik, atau menyampaikan pembaruan pasien sesuai jadwal mereka sendiri. Ini sangat cocok untuk kerja shift, kolaborasi antar tim, atau saat pertemuan langsung tidak memungkinkan.

Sematkan ClickUp Clips ke dalam tugas, dokumen, dan obrolan untuk kolaborasi yang lebih lancar.

Begini cara Clips dan SyncUp bekerja sama untuk membuat komunikasi medis lebih aman dan powerful:

Akses terlindungi: Setiap klip disimpan dalam ruang kerja aman ClickUp, dengan izin granular dan jejak audit. Hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat atau membagikan rekaman, memastikan data pasien dan komunikasi internal tetap rahasia.

Auditabilitas: Klip secara otomatis dicatat dengan cap waktu dan detail pengguna, mendukung persyaratan HIPAA untuk pelacakan akses dan kontrol audit.

Komunikasi terpadu: Clips terintegrasi secara mulus dengan fitur obrolan, dokumen, dan manajemen tugas ClickUp. Ini berarti semua komunikasi Anda—baik teks, video, atau suara—terpusat, dapat dicari, dan dilindungi di bawah payung yang sama yang mematuhi HIPAA.

Buat, bagikan, dan edit informasi kesehatan di Docs

Untuk memperluas keselarasan yang sama ke dalam dokumentasi, ClickUp Docs memberikan tim ruang yang aman dan fleksibel untuk membuat, berbagi, dan memperbarui segala sesuatu mulai dari SOP dan protokol perawatan hingga catatan rapat dan alur kerja pendaftaran.

Buat dan bagikan dokumen serbaguna seperti SOP dan panduan dengan ClickUp Docs

Perangkat lunak kolaborasi dokumen yang aman ini terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda dan terhubung dengan proyek, tugas, atau folder, sehingga tidak pernah terisolasi atau tersembunyi dalam rantai email.

Anda dapat menugaskan tugas dari dalam dokumen, menyebut rekan tim, dan mengontrol akses hingga ke tingkat pemirsa atau editor individu. Anda juga dapat menyematkan referensi PubMed atau Scopus untuk berkolaborasi dalam publikasi atau data eksperimental.

Bagikan dokumen dan kelola peran kolaborator dengan izin ClickUp.

Setiap dokumen dapat dibagikan secara internal atau eksternal, dengan opsi untuk mengundang kolaborator sebagai penonton, pemberi komentar, atau editor penuh. Riwayat versi berjalan di latar belakang sehingga perubahan selalu dapat dilacak, dan Anda dapat kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan.

Komentar tugas memperluas kolaborasi tersebut lebih jauh. Alih-alih membagi umpan balik di berbagai aplikasi obrolan, umpan balik tersebut berada tepat di tempat pekerjaan dilakukan. Seorang penyedia layanan dapat menambahkan konteks pada tugas koordinasi perawatan, atau seorang petugas kepatuhan dapat menandai sesuatu yang memerlukan tindak lanjut. Anda juga dapat menandai rekan tim, menyematkan file, atau mengubah komentar menjadi tugas baru jika komentar tersebut menjadi sesuatu yang dapat ditindaklanjuti.

💡 Tips Pro: Optimalkan proses pendaftaran pasien dan permintaan pembaruan dengan membuat formulir kustom di ClickUp. Anda juga dapat mengintegrasikan dengan Cognito Forms untuk secara otomatis mengubah pengiriman formulir menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, mengurangi entri data manual, dan mempercepat alur kerja klinis Anda.

Pastikan setiap detail terhubung di seluruh ruang kerja kesehatan Anda.

Ketika konteks mulai meluas ke beberapa thread, ClickUp Brain mengintegrasikannya. Dengan perintah singkat, solusi AI kesehatan yang kuat ini dapat merangkum perubahan dokumen yang panjang atau riwayat percakapan, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan dari komentar, atau membantu dalam menyusun tanggapan dalam tugas.

Buat ringkasan secara instan dan aman dengan ClickUp Brain

Alat ini dilatih berdasarkan lingkungan kerja Anda, sehingga memahami cara tim Anda berkomunikasi dan bekerja. Bagi tim yang menangani tugas-tugas sensitif dan bervolume tinggi, dukungan AI untuk tugas-tugas tersebut menghemat waktu sambil tetap fokus pada gambaran besar.

Misalnya, tim pengendalian infeksi rumah sakit dapat menggunakan ClickUp Brain untuk memproses laporan insiden harian dan mengidentifikasi tren kunci (seperti sumber infeksi yang berulang).

📌 Coba prompt berikut: Sediakan panduan cepat tentang pedoman CDC untuk kepatuhan higiene tangan dan tautkan ke dokumen pengendalian infeksi kami.

Ringkas catatan rapat tim multidisiplin hari ini dan daftar tindakan yang perlu dilakukan secara terpisah untuk tim kardiologi, keperawatan, dan farmasi.

Buat daftar periksa tindak lanjut untuk pasien pasca operasi berdasarkan protokol pemulangan ini dan tugaskan tugas ke unit pemulihan.

Soroti masalah berulang dari laporan insiden pengendalian infeksi minggu ini dan usulkan tiga tindakan prioritas untuk rapat tinjauan berikutnya.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi tugas: Otomatisasi tugas perawatan berulang dan alur kerja janji temu dengan Otomatisasi tugas perawatan berulang dan alur kerja janji temu dengan ClickUp Automations menggunakan pemicu dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.

Visualisasi data: Pantau beban kerja tim dan operasi perawatan pasien di Pantau beban kerja tim dan operasi perawatan pasien di Dashboard ClickUp dengan grafik yang dapat disesuaikan, pelacakan waktu, dan widget perencanaan kapasitas.

Koordinasi perawatan terpusat: Atur janji temu dan tindak lanjut secara real-time menggunakan Atur janji temu dan tindak lanjut secara real-time menggunakan ClickUp Calendar

Embedding data yang aman: Tambahkan data EHR (Catatan Kesehatan Elektronik), formulir asuransi, atau hasil laboratorium langsung ke ClickUp Docs untuk tindakan tim yang lebih cepat.

Integrasi yang mulus dan sesuai dengan regulasi: Hubungkan secara aman dengan lebih dari 1.000 alat seperti Zoom, Google Workspace, dan Slack untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang terintegrasi dengan Hubungkan secara aman dengan lebih dari 1.000 alat seperti Zoom, Google Workspace, dan Slack untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang terintegrasi dengan integrasi ClickUp.

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas dapat terasa membingungkan bagi praktik kecil selama proses onboarding.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan dari G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mulusnya semua fitur bekerja bersama. Kombinasi Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan dalam satu tempat. Fitur ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, sempurna untuk mengelola tim dan proyek yang berbeda di berbagai departemen. Fitur Wiki juga membantu kami menggantikan SOP dan dokumen onboarding yang tersebar dengan satu sumber kebenaran.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mulusnya semua fitur bekerja bersama. Kombinasi Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan dalam satu tempat. Fitur ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, sempurna untuk mengelola tim dan proyek yang berbeda di berbagai departemen. Fitur Wiki juga membantu kami menggantikan SOP dan dokumen onboarding yang tersebar dengan satu sumber kebenaran.

💡 Tips Pro: Brain MAX mengubah komunikasi medis dan kesehatan dengan mengintegrasikan semua informasi kritis dan alur kerja Anda ke dalam satu ruang kerja aman yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Begini caranya: Coba ClickUp Brain MAX untuk penelitian yang lebih mendalam dan konteks yang lebih luas. Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda, serta web, untuk menemukan berkas pasien, dokumen penelitian, atau catatan kepatuhan.

Bagi tenaga medis dan staf yang sering berpindah tempat, Talk to Text memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan, mendikte catatan pasien, atau mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Alih-alih mengandalkan kumpulan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, Brain MAX menyediakan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan yang memahami lingkungan kesehatan Anda. Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI super yang benar-benar memahami alur kerja medis Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI dan nikmati komunikasi kesehatan yang lancar, aman, dan cerdas.

2. TigerConnect (Terbaik untuk komunikasi klinis real-time)

via TigerConnect

TigerConnect adalah platform pesan yang sesuai dengan HIPAA yang dirancang khusus untuk penyedia layanan kesehatan, menawarkan akses berdasarkan peran untuk dokter, perawat, dan administrator. Platform ini dilengkapi dengan antarmuka adaptif yang secara dinamis menyesuaikan notifikasi dan tata letak berdasarkan peran pengguna, memastikan bahwa peringatan dikirimkan kepada individu yang relevan.

Alat ini juga dilengkapi dengan fitur 'eskalasi diam-diam' yang melibatkan supervisor jika respons terlambat. Alat ini juga memungkinkan pengguna untuk memulai obrolan atau panggilan langsung dari catatan pasien dan mendukung alur kerja kustom, seperti daftar periksa pra-bedah, yang disesuaikan dengan kebutuhan perawatan spesifik.

Fitur terbaik TigerConnect

Panel admin terpusat dengan pengelolaan pengguna (impor CSV, LDAP/AD), sinkronisasi penjadwalan peran, dan pencabutan akses perangkat secara instan.

Integrasikan dengan sistem EHR dan alat panggilan perawat untuk akses real-time ke data pasien selama konsultasi.

Berkomunikasi berdasarkan peran (misalnya, 'dokter jantung jaga') daripada mencari nama.

Batasan TigerConnect

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa sistem terasa ketinggalan zaman dan memerlukan penutupan satu layar untuk mengakses layar lain, yang memperlambat alur kerja.

Harga TigerConnect

Harga khusus

Ulasan dan peringkat TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TigerConnect?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

TigerConnect sangat berguna dalam menyebarkan peringatan informasi perusahaan secara luas (cuaca, lalu lintas, keadaan darurat), serta merupakan alat yang sangat baik untuk komunikasi antar karyawan, memungkinkan pelaporan pasien, informasi rujukan, dan informasi HIPAA tanpa khawatir melanggar HIPAA.

TigerConnect sangat berguna dalam menyebarkan peringatan informasi perusahaan secara luas (cuaca, lalu lintas, keadaan darurat), serta merupakan alat yang sangat baik untuk komunikasi antar karyawan, memungkinkan pelaporan pasien, informasi rujukan, dan informasi HIPAA tanpa khawatir melanggar HIPAA.

👀 Tahukah Anda? Kategori pelanggaran HIPAA untuk pelanggaran yang tidak disengaja tetap dapat dikenakan denda sebesar $100 hingga $50.000 per pelanggaran, dengan batas maksimum tahunan $25.000 untuk pelanggaran berulang.

3. OhMD (Terbaik untuk komunikasi pasien berbasis teks dan pengingat janji temu)

melalui OhMD

OhMD didirikan pada tahun 2016 oleh sekelompok inovator kesehatan yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara dokter dan pasien. Mereka mengembangkan platform di mana penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan nomor telepon yang sudah ada untuk pesan aman. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan aplikasi tambahan.

Alat ini terintegrasi dengan lebih dari 85 sistem EHR, yang memudahkan untuk memasukkan detail pasien ke dalam percakapan. Selain itu, alat ini memungkinkan praktik medis untuk berbagi tautan aman dengan satu ketukan untuk kunjungan video, yang terintegrasi secara mulus ke dalam thread pesan.

Bagi tim perawatan, OhMD menawarkan dukungan multi-tenant, single sign-on, audit pengguna, dan opsi obrolan grup untuk menjaga segala sesuatunya terkoordinasi. Pengaturan ini membantu praktik kecil mengelola perawatan pasien dengan lebih efektif.

Fitur terbaik OhMD

Gunakan Autopilot untuk menjadwalkan tindak lanjut yang menjaga pasien tetap terinformasi tentang langkah selanjutnya setelah kunjungan.

Gunakan Live Chat untuk membuka ruang yang ramah bagi pasien baru untuk menghubungi Anda melalui situs web Anda.

Manfaatkan formulir elektronik untuk mengumpulkan informasi kesehatan yang dilindungi sebelum janji temu melalui pertukaran pesan teks yang sederhana.

Batasan OhMD

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pesan pasien kadang-kadang hilang, yang menyebabkan pencarian manual untuk menemukannya.

Harga OhMD

Reach : Mulai dari $300/bulan

Pengembangan: Harga kustom

Ulasan dan peringkat OhMD

G2: 4. 8/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OhMD?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya menyukai kemudahan penggunaan dan dukungan pelanggan. Mereka juga responsif dalam memberikan umpan balik saat saya mengalami masalah. Secara keseluruhan, saya menyukai sistem ini dan pemberitahuan cepat yang saya terima melalui email saat ada pesan teks baru.

Saya menyukai kemudahan penggunaan dan dukungan pelanggan. Mereka juga responsif dalam memberikan umpan balik saat saya mengalami masalah. Secara keseluruhan, saya menyukai sistem ini dan pemberitahuan cepat yang saya terima melalui email saat ada pesan teks baru.

4. Updox (Terbaik untuk praktik dengan beberapa lokasi yang membutuhkan pertukaran dokumen dan komunikasi terpusat)

melalui Updox

Updox menggabungkan email, faks, dan panggilan video ke dalam kotak masuk terpadu, mengonsolidasikan komunikasi untuk penyedia layanan kesehatan. Fitur Direct Secure Messaging (DSM) memungkinkan tenaga medis berbagi catatan pasien dengan aman bersama rekan kerja melalui jaringan tepercaya.

Didesain khusus untuk penyedia layanan kesehatan di luar rumah sakit, seperti dokter dan apoteker, Updox juga menyediakan dashboard di mana tim dapat memantau status pesan dan tanggapan pasien secara real-time. Selain itu, Updox mengintegrasikan proses pembayaran ke dalam obrolan, memungkinkan staf untuk mengumpulkan biaya tanpa perlu beralih layar.

Pasien menerima pengingat janji temu langsung di kotak masuk mereka, sementara kasus darurat dapat ditangani dengan satu ketukan dari anggota tim mana pun. Hal ini memastikan lingkungan kepatuhan yang lebih luas bagi tim dan departemen.

Fitur terbaik Updox

Adakan panggilan telehealth grup dengan hingga 19 peserta, dilengkapi dengan ruang tunggu virtual, berbagi layar, dan pencatatan catatan selama panggilan.

Edit, tandatangani, hapus, dan sorot dokumen langsung di kotak masuk Anda tanpa perlu mengekspor ke alat lain.

Rutekan faks secara otomatis dengan penugasan berbasis aturan dan simpan jejak audit yang sesuai dengan HIPAA untuk setiap dokumen.

Batasan Updox

Beberapa pengguna melaporkan bahwa kontrak diperbarui secara otomatis tanpa opsi untuk keluar atau membeli keluar, yang menyebabkan biaya yang tidak diinginkan.

Harga Updox

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Updox

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Updox?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Antarmuka Updox dan integrasinya dengan EHR kami (Practice Fusion) sangat mudah dan intuitif. Sebagai kantor medis, kami menerima begitu banyak faks yang berulang, membuang banyak kertas, dan yang paling penting, membuang banyak waktu untuk menerima faks, memindainya, lalu memindahkannya ke berkas pasien. Dengan Updox, cukup satu klik dan faks langsung dipindahkan ke berkas pasien. Ini membuat hidup semua orang jauh lebih mudah, dan kami menghemat banyak uang untuk kertas.

Antarmuka Updox dan integrasinya dengan EHR kami (Practice Fusion) sangat mudah dan intuitif. Sebagai kantor medis, kami menerima begitu banyak faks yang berulang, membuang banyak kertas, dan yang paling penting, membuang banyak waktu untuk menerima faks, memindainya, lalu memindahkannya ke berkas pasien. Dengan Updox, cukup satu klik dan faks langsung dipindahkan ke berkas pasien. Ini membuat hidup semua orang jauh lebih mudah, dan kami menghemat banyak uang untuk kertas.

🧠 Fakta menarik: Menurut Forum Ekonomi Dunia, rata-rata rumah sakit menghasilkan sekitar 50 petabytes data setiap tahun. Itu lebih dari dua kali lipat data yang disimpan di Perpustakaan Kongres AS!

5. Paubox (Terbaik untuk pemasaran email yang sesuai dengan HIPAA dan jangkauan pasien)

Melalui Paubox

Alih-alih mengandalkan portal, kata sandi, atau klik tambahan, Paubox mengenkripsi setiap email keluar secara otomatis sehingga penerima dapat membaca pesan langsung di kotak masuk mereka, baik menggunakan Gmail, Outlook, atau klien seluler.

Alat ini terintegrasi dengan penyedia email yang sudah ada dan secara otomatis memastikan kepatuhan HIPAA tanpa memerlukan perubahan alur kerja. Admin dapat meninjau analitik, mengelola ancaman yang dikarantina, dan menerapkan kebijakan melalui dasbor yang aman.

Sementara perlindungan ancaman masuk bawaan memblokir phishing, spoofing, dan malware menggunakan filter seperti ExecProtect dan DomainAge.

Fitur terbaik Paubox

Integrasikan fungsi email terenkripsi langsung ke dalam aplikasi menggunakan RESTful Email API dengan keamanan yang bersertifikat HITRUST.

Gunakan Email DLP untuk memindai pesan keluar dan melindungi konten sensitif sebelum dikirim.

Mendeteksi dan memblokir email masuk atau keluar yang mengandung data PHI sensitif atau data teratur lainnya (nomor jaminan sosial, kartu kredit).

Batasan Paubox

Beberapa pengguna menemukan Paubox Forms sulit dinavigasi dan mencatat kurangnya opsi penyesuaian.

Harga Paubox

Standard : $38/bulan

Plus : $77/bulan

Premium: $90/bulan

Peringkat dan ulasan Paubox

G2: 4.9/5 (400+ ulasan)

Capterra: 5/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paubox?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya menghargai bagaimana Paubox memastikan komunikasi email yang aman dan sesuai dengan HIPAA, memudahkan pengiriman informasi sensitif sambil menjaga kerahasiaan. Antarmuka pengguna yang ramah juga mempermudah proses pengelolaan data pasien, meningkatkan efisiensi dan alur kerja secara keseluruhan.

Saya menghargai bagaimana Paubox memastikan komunikasi email yang aman dan sesuai dengan HIPAA, memudahkan pengiriman informasi sensitif sambil menjaga kerahasiaan. Antarmuka pengguna yang ramah juga mempermudah proses pengelolaan data pasien, meningkatkan efisiensi dan alur kerja secara keseluruhan.

📮ClickUp Insight: Hampir 20% responden survei kami mengirim lebih dari 50 pesan instan setiap hari. Volume yang tinggi ini dapat menandakan tim yang selalu sibuk dengan pertukaran pesan cepat—bagus untuk kecepatan tetapi juga berisiko menyebabkan kelebihan komunikasi. Dengan alat kolaborasi terintegrasi ClickUp, seperti ClickUp Chat dan ClickUp Assigned Comments, percakapan Anda selalu terhubung dengan tugas yang relevan, meningkatkan visibilitas, dan mengurangi kebutuhan akan tindak lanjut yang tidak perlu.

6. Luma Health (Terbaik untuk keterlibatan pasien otomatis dan analitik bertenaga AI)

Melalui Luma Health

Luma Health adalah platform keberhasilan pasien berbasis AI yang dirancang untuk mempermudah perjalanan perawatan end-to-end. Sebelum kunjungan, pasien menerima formulir pendaftaran mobile, mengunggah identitas dan informasi asuransi mereka, serta menyelesaikan persetujuan, semua data tersebut direkam secara digital dan disinkronkan otomatis ke EHR.

Integrasi EHR yang mendalam dengan sistem seperti Epic, eClinicalWorks, Athenahealth, dan lainnya memfasilitasi alur kerja otomatis yang menyinkronkan data antar platform. Sistem ini juga mengotomatiskan komunikasi melalui SMS multibahasa, panggilan suara, email, dan obrolan aman. Dengan cara ini, sistem dapat menangani konfirmasi, pembatalan, penjadwalan ulang, rujukan, dan panggilan ulang (menggunakan NLP untuk memahami respons alami dan emoji). Analisis berbasis AI melacak metrik seperti pengurangan no-show, konversi rujukan, penyelesaian pendaftaran, pertumbuhan pendapatan, dan kepuasan pasien, yang kemudian diintegrasikan kembali ke dalam penjadwalan yang lebih cerdas.

Fitur terbaik Luma Health

Secara otomatis memberitahu pasien ketika slot janji temu yang diinginkan tersedia karena pembatalan, sesuai dengan jenis, penyedia layanan, dan lokasi.

Gunakan Spark AI + Navigator Concierge untuk menangani panggilan dan pesan teks pasien dengan pemahaman bahasa alami.

Ubah faks masuk dengan AI untuk mengklasifikasikan, mengekstrak data, dan meneruskannya secara instan tanpa perlu penyortiran manual.

Batasan Luma Health

Beberapa pengguna mengalami kebutuhan untuk sering memperbarui untuk melihat pesan baru, dan melaporkan bahwa tautan yang dikirim tidak pernah sampai ke penerima.

Harga Luma Health

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Luma Health:

G2: 4. 8/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Luma Health?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya benar-benar menyukai kemudahan dan kecepatan dalam mengirim pesan aman kepada pasien kami yang berisi informasi rujukan/janji temu. Anda dapat menyertakan setiap detail untuk mereka tanpa harus bolak-balik menelepon. Dan saya dapat beralih ke tugas berikutnya, tetapi tetap dapat berkomunikasi dengan pasien jika diperlukan.

Saya benar-benar menyukai kemudahan dan kecepatan dalam mengirim pesan aman kepada pasien kami yang berisi informasi rujukan/janji temu. Anda dapat menyertakan setiap detail untuk mereka tanpa harus bolak-balik menelepon. Dan saya dapat beralih ke tugas berikutnya, tetapi tetap dapat berkomunikasi dengan pasien jika diperlukan.

💡 Tips pro: Latih staf untuk menggunakan inisial pasien dan empat digit terakhir nomor rekam medis alih-alih nama lengkap dalam obrolan. Hal ini tetap dapat diidentifikasi oleh tim Anda tetapi menambahkan lapisan perlindungan jika tangkapan layar secara tidak sengaja dibagikan.

7. SimplePractice (Terbaik untuk penyedia layanan kesehatan mandiri dan praktik kecil yang membutuhkan layanan telemedisin dan penagihan terintegrasi)

Melalui SimplePractice

SimplePractice adalah sistem EHR dan manajemen praktik yang sesuai dengan HIPAA. Sistem ini dirancang untuk berbagai penyedia layanan kesehatan, termasuk terapis, ahli patologi bahasa dan bicara, terapis okupasi, dan psikiater.

Fitur pesan aman terintegrasi secara erat dengan portal klien, membantu terapis tetap terhubung antara sesi tanpa mengorbankan privasi. Yang membedakannya adalah seberapa mulusnya pesan terintegrasi dengan alat klinis lainnya, seperti sesi video, catatan kemajuan, dan penjadwalan janji temu.

Bagi praktik yang menawarkan Telehealth, SimplePractice mendukung obrolan aman selama kunjungan video langsung. Ini sangat berguna untuk berbagi tautan, sumber daya tertulis, atau memeriksa status saat audio terputus. Anda juga dapat mengatur pesan ketersediaan, mengirim pembaruan siaran ke klien tertentu, dan memastikan semua komunikasi tetap terenkripsi dan terdokumentasi.

Fitur terbaik SimplePractice

Akses Wiley Treatment Planner untuk membuat rencana perawatan terperinci dengan opsi pra-setel yang disesuaikan dengan diagnosis spesifik.

Manfaatkan templat catatan kustom, rencana perawatan, dan penilaian yang secara otomatis mengisi data klien untuk dokumentasi klinis yang efisien.

Akses dasbor Laporan dan Analisis tentang kehadiran, tren pendapatan, sumber rujukan, dan beban kerja penyedia layanan untuk wawasan praktik yang lebih cerdas.

Batasan SimplePractice

Beberapa pengguna mencatat ketidakhadiran fitur auto-save, yang mengharuskan penyimpanan manual secara berkala untuk menghindari kehilangan progres pada catatan.

Harga SimplePractice

Starter : $49/bulan

Essential : $79/bulan

Plus: $99/bulan

Ulasan dan peringkat SimplePractice

G2: 4. 1/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SimplePractice?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Format yang tersedia untuk catatan seperti ‘Wiley’ membuat pembuatan rencana perawatan menjadi pengalaman yang jauh lebih mudah daripada yang pernah saya alami sebelumnya. Saya menyukai tata letak SimplePractice; sangat mudah dinavigasi. Klien dapat menghubungi Anda melalui pesan, dan Anda dapat melakukan sesi telehealth virtual yang disetujui HIPAA.

Format yang tersedia untuk catatan seperti ‘Wiley’ membuat pembuatan rencana perawatan menjadi pengalaman yang jauh lebih mudah daripada yang pernah saya alami sebelumnya. Saya menyukai tata letak SimplePractice; sangat mudah dinavigasi. Klien dapat menghubungi Anda melalui pesan, dan Anda dapat melakukan sesi telehealth virtual yang disetujui HIPAA.

8. Klara (Terbaik untuk komunikasi pasien yang terintegrasi antar departemen dan rute cerdas)

Melalui Klara

Klara adalah platform keterlibatan pasien yang sesuai dengan HIPAA, menawarkan pengalaman yang mulus dan mirip teks di semua saluran komunikasi. Baik pasien mengirim pesan melalui SMS, situs web, obrolan web, atau panggilan telepon, semua komunikasi akan diarahkan ke satu thread pesan terenkripsi yang dapat dikelola secara terpusat oleh staf. Salah satu fitur unggulannya adalah lapisan rute cerdas dan otomatisasi alur kerja. Klara Assistant menggunakan AI untuk memahami apa yang dibutuhkan pasien—bahkan dari pesan bebas bentuk—dan secara otomatis menandai, mengalokasikan, atau mengarahkan pesan tersebut ke anggota tim yang tepat (untuk penagihan, penjadwalan, pertanyaan klinis, dll.). Hal ini mengurangi waktu triase dan meminimalkan kemacetan di meja depan.

Klara juga menangani mode komunikasi hibrida dengan lancar. Jika pasien menelepon, mereka dapat memilih untuk mengubah panggilan menjadi thread pesan aman.

Fitur terbaik Klara

Aktifkan telemedisin dalam aplikasi dengan ruang tunggu virtual, kunjungan video, dan obrolan yang terus menerus yang secara otomatis diarsipkan bersama percakapan.

Dukung kolaborasi internal dengan kotak masuk bersama, @mentions, catatan internal, dan pengalihan pesan antar tim penjadwalan, klinis, dan penagihan.

Kirim pembaruan atau pesan kebijakan secara aman ke kelompok pasien menggunakan pesan templat di dalam Klara.

Batasan Klara

Pengguna berharap dapat mengirim formulir, pesanan, atau hasil langsung dari catatan pasien ke Klara daripada menyimpannya dan mengunggahnya secara terpisah.

Harga Klara

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Klara

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Klara?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya senang bisa mengirim pesan kepada pasien, karena lebih cepat daripada menelepon. Hal ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi dengan staf lain tentang pasien tertentu dalam satu thread sehingga informasi dapat diakses kembali. Saya menggunakannya setiap hari di tempat kerja, dan sering menggunakannya sebagai pasien. Memulai sangat mudah dan sederhana, baik sebagai staf medis maupun pasien.

Saya senang bisa mengirim pesan kepada pasien, karena lebih cepat daripada menelepon. Hal ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi dengan staf lain tentang pasien tertentu dalam satu thread sehingga informasi dapat diakses kembali. Saya menggunakannya setiap hari di tempat kerja, dan sering menggunakannya sebagai pasien. Memulai sangat mudah dan sederhana, baik sebagai staf medis maupun pasien.

💡 Tips pro: Konfigurasikan obrolan Anda untuk secara otomatis mengganti pola PHI umum dengan tanda bintang setelah 24 jam. Nomor telepon diganti dengan “–-1234″ dan tanggal dengan “//2024″, sambil tetap menjaga keterbacaan konteks percakapan.

9. Spruce Health (Terbaik untuk VoIP, pesan, dan konfigurasi kotak masuk kustom)

Melalui Spruce Heath

Spruce Health, platform kolaborasi aman lainnya, dilengkapi dengan otentikasi dua faktor, audit SOC 2, sertifikasi HITRUST, dan pencatatan audit otomatis untuk setiap tindakan membaca, menulis, dan melihat.

Dengan alat ini, Anda dapat mengirim SMS dua arah yang aman, mengelola eFax, menangani panggilan telemedisin, atau mendigitalkan sistem telepon Anda dengan fitur seperti pohon telepon, jalur multiple, transkripsi pesan suara, dan pengalihan panggilan. Alat-alat ini juga dilengkapi dengan otomatisasi, memungkinkan Anda menjadwalkan pesan, memicu respons otomatis, atau mengotomatisasi alur kerja di luar jam kerja dengan mudah. Selain itu, manfaatkan konfigurasi kotak masuk kustom, terapkan tag pada panel kontak, atau alokasikan pesan ke anggota tim atau grup yang sesuai. Catatan internal, pesan tim, dan @-paging memastikan percakapan terkoordinasi dan terlacak, tanpa mengorbankan privasi pasien.

Fitur terbaik Spruce Heath

Gunakan API faks Spruce untuk mengirim faks yang sesuai dengan HIPAA dengan logika retry, opsi halaman sampul, dan catatan pengiriman.

Gabungkan kontak duplikat dan tetapkan nomor bersama untuk keluarga agar catatan pasien tetap bersih dan akurat.

Kirim pesan secara aman antar klinik yang terintegrasi dengan Spruce untuk mengoordinasikan rujukan dan perawatan pasien bersama.

Batasan Spruce Heath

Tidak ada catatan tambahan di bawah nama pasien yang terlihat dalam interaksi untuk mengidentifikasi detail seperti orang tua, wali, atau nama panggilan.

Harga Spruce Heath

Uji coba gratis: 14 hari

Basic : $24 per pengguna per bulan

Communicator: $49 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat Spruce Heath

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Spruce Heath?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Kemudahan penggunaan Spruce, tidak hanya bagi saya dan penyedia layanan kesehatan lainnya, tetapi terutama bagi pasien saya yang paling kurang paham teknologi, adalah hal yang paling saya sukai. Memiliki semua komunikasi saya di satu tempat membuat saya tetap terorganisir. Saya menyukai fitur penandaan untuk menugaskan ke penyedia layanan kesehatan lainnya.

Kemudahan penggunaan Spruce, tidak hanya bagi saya dan penyedia layanan kesehatan lainnya, tetapi terutama bagi pasien saya yang paling kurang paham teknologi, adalah hal yang paling saya sukai. Memiliki semua komunikasi saya di satu tempat membuat saya tetap terorganisir. Saya menyukai fitur penandaan untuk menugaskan ke penyedia layanan kesehatan lainnya.

👀 Tahukah Anda? Gagal komunikasi berkontribusi pada 7.149 kasus malpraktik medis (30% dari semua klaim antara 2009 dan 2013), menyebabkan 1.744 kematian dan merugikan rumah sakit sebesar $1,7 miliar, menurut CRICO Strategies.

10. Rocket. Chat (Terbaik untuk organisasi dengan kebutuhan IT yang tinggi yang memerlukan kontrol data penuh dan solusi self-hosted)

Rocket. Chat adalah platform pesan sumber terbuka yang siap HIPAA. Anda dapat mengimplementasikannya di lingkungan lokal, di cloud yang aman, atau bahkan di lingkungan yang terisolasi, memberikan organisasi Anda kendali penuh atas lokasi penyimpanan data dan siapa yang memiliki akses ke dalamnya.

Selain itu, platform ini menawarkan pesan real-time, saluran grup, diskusi berurutan, serta fitur suara dan video. Semua platform ini dilengkapi dengan enkripsi end-to-end, otentikasi multi-faktor, dan izin berdasarkan peran. Anda bahkan dapat menyesuaikan pohon telepon atau alur kerja Anda sendiri melalui API terbuka sehingga pesan dapat terintegrasi secara alami dengan cara organisasi Anda beroperasi. Ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan pesan pasien dari berbagai saluran dan memicu alur kerja cerdas, seperti mengarahkan pertanyaan, menyiarkan pemberitahuan, atau memasukkan data ke platform perawatan dan CRM.

Rocket. Chat fitur terbaik

Embed chat langsung ke dalam aplikasi Anda sendiri atau portal pasien dengan SDK white-label, dukungan iframe, API, dan alat kustomisasi.

Bangun aplikasi kustom dan otomatisasi menggunakan toolkit App Engine Rocket. Chat dan sesuaikan alur kerja, logika pesan, atau integrasi.

Gunakan protokol Matrix open-source untuk pesan terpadu, memungkinkan obrolan aman dan interoperabel di antara server Rocket. Chat yang berbeda antara klinik, laboratorium, atau asuransi.

Rocket. Batasan obrolan

Pengguna melaporkan bahwa lampiran file tidak selalu didukung, dan kadang-kadang kegagalan server dapat menyebabkan gangguan singkat dan kehilangan akses obrolan.

Harga Rocket. Chat

Gratis selamanya

Pro: $8 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Rating dan ulasan Rocket. Chat:

G2: 4. 2/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rocket. Chat?

Seorang pengulas Capterra mengatakan,

Salah satu keunggulan utama adalah perlindungan data, Anda tahu bahwa semua informasi yang dibagikan melalui pesan aman. Aplikasi ini dapat diunduh di berbagai perangkat: Android, iOS, Windows, dan Linux. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur berguna untuk menjaga komunikasi yang baik.

Salah satu keunggulan utama adalah perlindungan data, Anda tahu bahwa semua informasi yang dibagikan melalui pesan aman. Aplikasi ini dapat diunduh di berbagai perangkat: Android, iOS, Windows, dan Linux. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur berguna untuk menjaga komunikasi yang baik.

Komunikasi Aman End-to-End dengan ClickUp

Tidak kekurangan alat obrolan yang dirancang untuk percakapan cepat. Namun, ketika informasi pasien, kepatuhan, dan koordinasi internal menjadi pertimbangan, daftar tersebut menjadi jauh lebih singkat.

Dari daftar ini, beberapa di antaranya memudahkan kepatuhan dalam pengiriman pesan teks pasien dan pengalihan panggilan. Yang lain menghadirkan kecerdasan buatan (AI), manajemen tugas, dan otomatisasi cerdas ke dalam sistem. Dan ada ClickUp. Alat yang menggabungkan obrolan real-time dengan alur kerja operasional yang mendalam, sehingga percakapan, tugas, dan dokumentasi tetap terintegrasi dalam satu tempat, dilindungi oleh keamanan tingkat perusahaan.

Jika Anda sedang membangun sistem yang dapat berskala sesuai dengan layanan kesehatan Anda, ClickUp menyediakan ruang untuk melakukannya. Dengan aman. Efisien. Dan tanpa perlu beralih antar solusi. Daftar di ClickUp sekarang.