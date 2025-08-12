Generator Kampanye AI Terbaik yang Wajib Dicoba pada Tahun 2025

Menjalankan kampanye pemasaran yang efektif seharusnya tidak terasa kacau. Namun, bagi banyak tim, hal ini masih terjadi. Inilah alasannya: Brief kreatif tersembunyi di dokumen, aset kampanye tersebar di berbagai alat, dan pembaruan status hanya ada di obrolan terpisah. Hal ini memperlambat segala proses dan hasilnya pun terganggu.

Generator kampanye AI mengubah hal itu. Merek terkemuka seperti Coca-Cola dan Nestlé sudah menggunakan AI untuk mempercepat produksi kreatif, menguji variasi lebih cepat, dan meluncurkan kampanye dalam hitungan hari bukan minggu. Alat-alat ini menggabungkan kecepatan, otomatisasi, dan saran cerdas untuk membantu Anda membuat salinan iklan, mendesain aset, dan merencanakan kampanye end-to-end hanya dengan beberapa klik.

Hasilnya? Alur kerja yang lebih jelas, peluncuran yang lebih cepat, dan kampanye yang berkinerja lebih baik di semua saluran.

Dalam panduan ini, kami akan membahas generator kampanye AI terbaik yang tersedia saat ini, membandingkan fitur-fiturnya, dan membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

🔎 Tahukah Anda? AI semakin mahir dalam menulis iklan dan tak tertandingi dalam kecepatan. JPMorgan Chase melihat tingkat klik meningkat sebesar 450% setelah beralih ke teks iklan yang ditulis oleh AI.

Generator Kampanye AI Terbaik dalam Sekilas

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk *Harga ClickUp • Ringkasan kampanye, salinan iklan, dan konsep kreatif yang dihasilkan oleh AI• AI untuk perencanaan kampanye skala besar dan pengembangan strategi• Agen untuk mengotomatisasi alur kerja, penerbitan, dan pelaporan Tim pemasaran yang ingin merencanakan, membuat, dan menjalankan kampanye dalam satu platform Gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan HubSpot Campaign Assistant • Buat salinan iklan, email, dan halaman arahan dalam hitungan menit• Terintegrasi langsung dengan HubSpot CRM Marketer yang sudah menggunakan HubSpot CRM dan ingin membuat konten yang cepat dan sesuai dengan merek Gratis ActiveCampaign Perusahaan menginginkan kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, didorong oleh data, dan otomatis Perusahaan yang ingin kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, didorong oleh data, dan otomatis Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan AdCreative. ai • Kreatif iklan, banner, dan postingan yang dihasilkan AI dalam hitungan detik• Skor prediktif untuk iklan berperforma tinggi Tim yang membutuhkan visual dan salinan iklan yang berfokus pada konversi dalam skala besar Rencana berbayar mulai dari $25 per bulan StoryLab. ai • Konten iklan, posting blog, dan konten media sosial yang dihasilkan oleh AI• Ubah ide menjadi berbagai format Tim kecil atau pemasar individu yang ingin membuat konten dengan cepat dan di berbagai saluran Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan Creatify • Iklan video yang dihasilkan oleh AI berdasarkan prompt• Template bawaan untuk berbagai format Merek yang ingin meluncurkan iklan video media sosial dengan cepat tanpa biaya produksi yang tinggi Paket berbayar mulai dari $19 per bulan Quickads • Salinan iklan dan materi kreatif dalam waktu kurang dari 60 detik• Opsi ekspor multi-platform Marketer yang membutuhkan konten iklan yang cepat dan siap pakai untuk berbagai platform Rencana berbayar mulai dari $79 per bulan Pencil AI • Salinan iklan dan materi kreatif yang sesuai dengan merek• Penilaian prediktif untuk kinerja Tim yang menjalankan kampanye iklan berkelanjutan dan ingin membuat pilihan kreatif yang didukung data Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan Cerdas • Pengujian dan optimasi kreatif otomatis• Integrasi dengan platform iklan utama Tim tingkat perusahaan yang mengelola kampanye media sosial berskala besar Harga disesuaikan Predis. ai • Iklan, video, dan postingan yang dihasilkan oleh AI• Saran caption dan hashtag Merek yang berfokus pada media sosial dan membutuhkan konten kreatif yang cepat dan spesifik untuk platform tertentu Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $23 per bulan

Apa Itu Generator Kampanye AI?

Sebuah generator kampanye AI adalah alat pemasaran yang menggunakan kecerdasan buatan untuk merencanakan, membuat, dan mengoptimalkan kampanye multi-saluran—seringkali dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan metode tradisional.

Tertarik? Berikut ini jawaban atas beberapa pertanyaan yang mungkin Anda miliki sebagai pemula dalam pemasaran berbasis AI.

⭐️ Bagaimana AI mengubah cara pemasar membangun dan menjalankan kampanye? AI mengubah proses pembuatan kampanye dari proses manual dan berurutan menjadi alur kerja otomatis dan dinamis. AI dapat:

Buat variasi iklan yang disesuaikan dengan berbagai audiens, dalam hitungan detik

Sarankan salinan iklan yang konversinya tinggi dan konsep desain

Optimalkan waktu dan penempatan kampanye di berbagai platform media sosial

Terus belajar dari data kinerja untuk menyempurnakan strategi

Contohnya: 75% pemasar merasa AI memberikan mereka keunggulan kompetitif.

⭐️ Mengapa otomatisasi + personalisasi = hasil yang lebih baik?Dengan AI yang menangani tugas-tugas berat dalam pembuatan dan penjadwalan iklan, pemasar dapat fokus pada strategi dan storytelling. Otomatisasi mempercepat eksekusi, sementara personalisasi yang didorong oleh AI memastikan setiap konten resonansi dengan audiens yang tepat—meningkatkan tingkat keterlibatan dan konversi.

⭐️ AI vs. metode tradisional: Apa perbedaannya/nilai tambahnya?Pembuatan kampanye tradisional memerlukan riset manual, pembuatan konten, dan koordinasi lintas platform. Alat AI mengintegrasikan langkah-langkah ini, menawarkan integrasi yang mulus antara perencanaan kampanye, pembuatan konten, dan pelacakan kinerja. Hal ini mengurangi kompleksitas dan memberi tim lebih banyak waktu untuk fokus pada strategi pemasaran jangka panjang. Sebanyak 79% pemasar menyoroti peran AI dalam menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas.

🧠 Fakta: Banyak generator kampanye AI menggunakan machine learning untuk terus belajar dari setiap kampanye—artinya kampanye Anda berikutnya selalu lebih cerdas daripada yang sebelumnya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Kampanye AI?

Memilih generator kampanye AI yang tepat bergantung pada menemukan alat yang sesuai dengan tujuan, alur kerja, dan anggaran Anda. Setidaknya, cari:

Dukungan multi-platform sehingga Anda dapat membuat iklan, iklan video, dan posting media sosial untuk berbagai platform dalam satu tempat

Kemampuan personalisasi untuk menyesuaikan iklan dan pesan dengan audiens target spesifik

Fitur otomatisasi seperti penjadwalan, pengujian A/B, dan optimasi berdasarkan metrik kunci

Alat kolaborasi untuk menyelaraskan tim pemasaran, desain, dan konten

Template iklan dan aset kreatif untuk mempercepat pembuatan konten tanpa mengorbankan kualitas

Analisis dan pelaporan untuk memantau kinerja dan mengukur ROI terhadap tujuan kampanye

💡 Tips Pro: Jika Anda menjalankan kampanye dalam skala besar, pilih generator kampanye pemasaran AI yang terintegrasi dengan mulus ke dalam stack pemasaran yang sudah ada, sehingga tim Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk beralih antar alat dan lebih banyak waktu untuk mengoptimalkan kampanye.

Mulai dari membuat iklan kreatif dan iklan video hingga menjadwalkan posting media sosial, generator kampanye AI saat ini membantu membuat iklan dan meluncurkan kampanye pemasaran multi-saluran hanya dengan beberapa klik.

Berikut adalah alat-alat terbaik yang dapat meningkatkan kinerja kampanye Anda:

1. ClickUp (Terbaik untuk eksekusi kampanye yang efisien dan kolaborasi)

Jika Anda pernah berharap dapat mengelola seluruh kampanye pemasaran Anda dari satu tempat, dengan AI menangani tugas-tugas berat, ClickUp dirancang khusus untuk Anda.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, kolaborasi dokumen, obrolan tim, dan AI generasi terbaru dalam satu platform terpadu. Artinya, brief kampanye, aset kreatif, percakapan, dan analisis Anda semua berada di satu tempat, didukung oleh AI.

Dari tahap ideasi hingga eksekusi dan optimasi, fitur-fitur AI yang didukung oleh ClickUp memungkinkan Anda bekerja lebih cepat, berkolaborasi lebih baik, dan mencapai hasil yang terukur, menjadikannya solusi komprehensif untuk tim pemasaran.

Mengapa AI ClickUp menjadi game-changer dalam pembuatan kampanye?

Sebagian besar tim pemasaran kewalahan dengan alat-alat yang terpisah dan informasi yang tersebar. ClickUp mengatasi hal ini dengan konvergensi sejati—mengintegrasikan semua pekerjaan, pengetahuan, dan komunikasi Anda, serta memperkuatnya dengan AI yang kuat dan praktis.

Kenalkan ClickUp Brain , mitra kampanye Anda

Ringkasan kampanye instan dan ide: Cukup ketik tujuan kampanye atau prompt Anda, dan ClickUp Brain akan menghasilkan ringkasan detail, outline, atau ide konten yang disesuaikan dengan audiens dan saluran Anda

Saran cerdas, di mana saja: Butuh subjek email yang menarik, sudut pandang iklan baru, atau ringkasan cepat pertemuan? ClickUp Brain selalu siap membantu, tepat di tempat Anda bekerja, dengan akses ke berbagai model AI canggih, seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini

Alur kerja kampanye lengkap: Minta ClickUp Brain untuk belajar dari kampanye sebelumnya dan buat tugas, subtugas, dan label penugas yang relevan untuk kampanye pemasaran terbaru Anda

📌 Contoh: Merencanakan kampanye kembali ke sekolah? Cukup masukkan prompt Anda ke ClickUp Brain, dan secara instan akan menghasilkan ringkasan kampanye yang komprehensif—siap untuk diubah menjadi tugas dan dibagikan kepada tim Anda.

Berikut ini contoh ClickUp Brain dalam aksi👇

10x lipat kampanye Anda dengan ClickUp Brain MAX : Pendamping desktop AI yang sempurna untuk pemasar

Otomatisasi kampanye penuh: Buat rencana kampanye, konten, dan bahkan analisis pasca-kampanye dengan beberapa klik. Tidak perlu lagi beralih antara alat AI untuk kebutuhan yang berbeda

Rekomendasi yang dapat diterapkan: Brain MAX tidak hanya menciptakan—tetapi juga membantu Anda mengoptimalkan. Dapatkan saran untuk meningkatkan kampanye Anda, mulai dari waktu, pesan, hingga campuran saluran

Pembuatan tugas berbasis suara: Gunakan suara Anda untuk merekam catatan, membuat tugas kampanye (dan subtugas), melakukan pencarian di seluruh ruang kerja terhubung Anda, dan lebih banyak lagi, dalam 40 bahasa! Dengan Gunakan suara Anda untuk merekam catatan, membuat tugas kampanye (dan subtugas), melakukan pencarian di seluruh ruang kerja terhubung Anda, dan lebih banyak lagi, dalam 40 bahasa! Dengan Talk to text , membuat kampanye, mengemukakan ide (tanpa kata kunci), dan menyelesaikan pekerjaan belum pernah semudah ini

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

📌 Contoh: Menjalankan kampanye multi-saluran untuk Black Friday? Dengan Brain MAX, Anda dapat membuat rencana kampanye terperinci, membagikan tugas kepada tim, menyusun email promosi dan posting media sosial, serta menerima rekomendasi AI tentang waktu terbaik untuk meluncurkan kampanye dan saluran mana yang harus diprioritaskan—semua dalam satu alur kerja yang mulus.

Tonton video ini untuk mengetahui cara yang lebih cerdas dan cepat dalam menyelesaikan tugas. 🧠✨

Agen AI: Asisten kampanye Anda yang selalu siap sedia

Otomatisasi tugas-tugas rutin: Agen AI menangani tugas-tugas berulang seperti membagikan tugas, mengirim pengingat, memperbarui status, dan menghasilkan ringkasan

Jaga kampanye tetap berjalan lancar: Agen mengirim pengingat tenggat waktu, menarik laporan kinerja, dan memastikan tidak ada yang terlewat

Dapatkan rencana lengkap dengan tugas dan subtugas: Agen AI dapat membangun kerangka kerja dan alur kerja lengkap untuk kampanye Anda.

📌 Contoh: Setujui ringkasan kampanye, dan Agen AI secara instan membagikan tugas kepada tim Anda, menjadwalkan pertemuan tinjauan, dan mengatur pengingat—tanpa perlu tindak lanjut manual. Lihat bagaimana caranya. 👇🏼

Konten, alur kerja, dan penjadwalan yang didukung AI

ClickUp Calendar. Ini mengoptimalkan jadwal dan mengirimkan pengingat cerdas agar tidak ada yang terlewat Jadwalkan tugas kampanye, pertemuan, dan tenggat waktu secara otomatis denganIni mengoptimalkan jadwal dan mengirimkan pengingat cerdas agar tidak ada yang terlewat

Catat dan ringkas pertemuan kampanye, lalu secara otomatis buat tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk menjaga proyek tetap berjalan dengan ClickUp AI Notetaker

Biarkan AI menangani tugas rutin—penugasan, pembaruan status, dan pemberitahuan dengan ClickUp Automations —sehingga tim Anda dapat fokus pada strategi dan kreativitas

Segera akses aset kampanye, variasi iklan yang berhasil, atau draf terbaru—tidak perlu lagi mencari-cari di folder atau email dengan Enterprise AI Search

Analisis, pelaporan, dan optimasi—didukung oleh AI

Pantau kinerja kampanye secara real-time dengan dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI

Analisis berbasis AI: Ukur ROI, lacak KPI, dan temukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan

Lingkungan kerja terintegrasi untuk kesuksesan kampanye

Platform terintegrasi : Manajemen proyek, dokumen, obrolan, dan AI bekerja bersama—sehingga Anda dapat membuat, meluncurkan, dan mengoptimalkan kampanye lebih cepat, dengan lebih sedikit hambatan dan dampak yang lebih besar

Kolaborasi real-time: ClickUp Chat , obrolan bawaan, komentar, dan dokumen ClickUp yang dibagikan menjaga semua orang tetap terkoordinasi dan terlibat, baik tim Anda berada di kantor maupun bekerja jarak jauh

Dengan AI sebagai inti dan semua hal dikelola dalam satu platform, ClickUp mengubah pelaksanaan kampanye menjadi proses strategis dan terintegrasi yang menghasilkan hasil yang optimal.

Template, integrasi, dan skalabilitas

Template Rencana Kampanye ClickUp adalah template komprehensif dan siap pakai untuk mengorganisir, menjadwalkan, dan melacak setiap aspek kampanye Anda dari awal hingga akhir.

Dapatkan template gratis Tetap terorganisir dan dapatkan hasil yang Anda butuhkan dengan Template Perencanaan Kampanye ClickUp

Fitur ClickUp seperti Status Kustom, Bidang Kustom , dan Tampilan Kustom —membantu Anda melacak kemajuan kampanye, mengorganisir detail penting seperti anggaran dan kepemilikan, serta memvisualisasikan alur kerja Anda dalam format seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender.

Template seperti ClickUp Marketing Campaign Management Template dan ClickUp Campaign Brief Template membantu Anda merencanakan, meluncurkan, dan memantau kampanye dengan mudah—sambil memastikan setiap brief jelas, terarah, dan dapat ditindaklanjuti oleh tim dan pemangku kepentingan.

Integrasikan ClickUp dengan Google Ads, platform email, CRM, dan lainnya untuk mendapatkan sistem pemasaran terintegrasi, dengan integrasi ClickUp

Kontrol privasi yang kuat dan skalabilitas untuk tim dari berbagai ukuran dengan keamanan tingkat perusahaan ClickUp

Sarah Lively, Direktur Media Sosial di Cartoon Network, mengatakan hal ini tentang ClickUp sebagai sumber kebenaran tunggal tim:

Kami dapat bertindak sangat, sangat cepat karena ada satu sumber kebenaran yang memiliki semua detail yang kami butuhkan. Kami juga dapat sangat akurat dalam apa yang kami posting di media sosial karena kami memiliki status tugas yang mencegah kesalahan.

Fitur terbaik ClickUp

Ringkasan kampanye, salinan iklan, dan konsep kreatif yang dihasilkan oleh AI dari model AI terbaik di dunia

Agen AI untuk tugas otomatis, persetujuan, penjadwalan, dan pelaporan

Kalender berbasis AI untuk penjadwalan cerdas dan pengelolaan tenggat waktu

Dashboard real-time dan analitik yang terintegrasi langsung dengan tujuan kampanye

Platform terintegrasi untuk manajemen kampanye, kolaborasi konten, dan komunikasi

AI Notetaker untuk ringkasan rapat dan pembuatan tugas instan

Template yang dapat disesuaikan, status, bidang, dan tampilan

Integrasi mendalam dengan alat pemasaran dan CRM

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat menyebabkan kurva pembelajaran yang lebih lama bagi tim yang baru menggunakan platform all-in-one

Harga ClickUp

ClickUp ulasan dan penilaian

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 berkomentar:

Brain MAX terbaru telah secara signifikan meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semua hal dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan efisien.

2. HubSpot Campaign Assistant (Terbaik untuk menghasilkan aset kampanye dalam ekosistem CRM)

melalui HubSpot

HubSpot Campaign Assistant adalah alat berbasis AI yang terintegrasi langsung ke dalam platform HubSpot, dirancang untuk membantu tim pemasaran membuat salinan untuk iklan, halaman arahan, dan email pemasaran. Anda hanya perlu memasukkan beberapa detail—seperti produk Anda, target audiens, dan nada suara—dan alat ini akan menghasilkan teks yang disesuaikan dan siap digunakan dalam hitungan menit.

Alat ini berfungsi di Google Search, Facebook, dan LinkedIn Ads, serta konten email dan halaman arahan, sehingga Anda dapat menyiapkan berbagai aset kampanye di satu tempat. Alat ini menghilangkan kesulitan memulai dari halaman kosong dan mempercepat pembuatan aset untuk kampanye multi-saluran.

Keunggulan utamanya adalah integrasi mendalam dengan CRM dan alat pemasaran HubSpot. Anda dapat mengirimkan konten yang dihasilkan langsung ke kampanye Anda, menghubungkannya dengan data pelanggan, dan melacak kinerjanya tanpa perlu berpindah platform.

Hal ini menjadikannya ideal untuk tim yang sudah menggunakan HubSpot untuk manajemen lead dan otomatisasi, sehingga pembuatan, pelaksanaan, dan pelaporan kampanye dapat dilakukan dalam satu ruang kerja terintegrasi. Untuk fleksibilitas tambahan, Anda juga dapat menyalin konten untuk digunakan di luar HubSpot.

Fitur terbaik HubSpot Campaign Assistant

Buat salinan halaman arahan, salinan email pemasaran, dan salinan iklan dalam hitungan menit

Buat variasi iklan yang disesuaikan dengan platform atau target audiens yang berbeda

Simpan dan tinjau kembali draf sebelumnya untuk perbandingan dan penyempurnaan

Antarmuka yang mudah digunakan dengan pengaturan minimal dan tidak memerlukan pengalaman AI atau pemrograman

Batasan HubSpot Campaign Assistant

Palin cocok untuk pemasar yang sudah menggunakan CRM dan Marketing Hub HubSpot

Berfokus pada teks dan mungkin memerlukan pengeditan manual untuk sentuhan kreatif yang sempurna

Harga HubSpot Campaign Assistant

Gratis

Ulasan dan peringkat HubSpot Campaign Assistant

G2: 4.4/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Campaign Assistant?

Seorang pengulas G2 berbagi :

Mulai dari pemasaran email dan pembuatan halaman arahan hingga penjadwalan media sosial, optimasi SEO, dan integrasi CRM, HubSpot menyediakan solusi end-to-end yang mencakup setiap tahap perjalanan pelanggan.

3. ActiveCampaign (Terbaik untuk kampanye email otomatis dan perjalanan pelanggan)

melalui ActiveCampaign

ActiveCampaign menggabungkan generasi konten berbasis AI dengan platform otomatisasi pemasaran yang kuat, memudahkan Anda merancang kampanye yang ditargetkan di email, media sosial, dan iklan. Anda dapat menghasilkan subjek email, teks badan email, dan teks iklan sambil menyesuaikan pesan untuk segmen audiens yang berbeda.

Platform ini mendukung kampanye multi-saluran, mengintegrasikan data perilaku pelanggan untuk mempersonalisasi penawaran dan ajakan bertindak. AI membantu menyempurnakan konten untuk meningkatkan keterlibatan, sementara otomatisasi memastikan pesan sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.

Keunggulan ActiveCampaign terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan pembuatan kampanye secara langsung dengan pemetaan perjalanan pelanggan. Anda dapat membuat urutan kampanye, memicu komunikasi berdasarkan interaksi, dan melacak kinerja—semua dalam satu platform.

Kombinasi antara pembangkitan konten AI dan otomatisasi ini membuatnya sangat cocok untuk tim yang ingin menjalankan kampanye yang lebih cerdas dan didukung data tanpa harus mengelola alat terpisah untuk penulisan konten, segmentasi, dan distribusi.

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba bisa untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan terlihat, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Fitur terbaik ActiveCampaign

Optimasi konten prediktif dan waktu pengiriman yang didukung oleh AI

Otomatisasi multi-saluran untuk email, media sosial, dan iklan

Segmentasi lanjutan untuk kampanye pemasaran yang dipersonalisasi

CRM bawaan untuk integrasi penjualan dan pemasaran yang mulus

Batasan ActiveCampaign

Otomatisasi penuh fitur memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Biaya meningkat dengan cepat seiring bertambahnya daftar kontak Anda

Harga ActiveCampaign

Paket Pemula: $15/bulan

Plus: $49 per bulan

Profesional: $79/bulan

Enterprise: $145 per bulan

Peringkat dan ulasan ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ActiveCampaign

Seorang pengulas G2 berbagi:

Sangat mudah untuk mengatur kontak, kampanye email, dan otomatisasi di ActiveCampaign untuk menjangkau audiens saya secara efektif. Saya dapat dengan mudah melihat bagaimana kampanye saya berjalan dan melakukan penyesuaian saat diperlukan.

4. AdCreative. ai (Terbaik untuk membuat iklan kreatif dengan konversi tinggi menggunakan AI)

melalui AdCreative

AdCreative.ai adalah platform berbasis AI yang membantu pemasar menghasilkan konten iklan yang berfokus pada konversi dan visual media sosial dengan cepat. Anda dapat menghasilkan berbagai variasi iklan dalam hitungan menit dengan memasukkan detail produk, target audiens, dan aset merek Anda.

Alat ini menggunakan machine learning yang dilatih menggunakan jutaan iklan berperforma tinggi untuk menyarankan tata letak, judul, dan ajakan bertindak yang dioptimalkan untuk klik dan konversi.

Platform ini mendukung saluran populer seperti Facebook, Instagram, Google, dan LinkedIn, sehingga memudahkan Anda untuk membuat konten yang disesuaikan dengan platform tanpa perlu memulai dari awal setiap kali. Anda juga dapat mengunggah kit merek Anda sendiri, termasuk warna, font, dan logo, sehingga setiap output tetap konsisten dengan merek Anda.

AdCreative. ai terintegrasi dengan alat seperti Google Ads dan Facebook Ads Manager, memungkinkan Anda mengirimkan materi iklan langsung ke kampanye iklan Anda untuk pengujian dan pemantauan kinerja.

Hal ini sangat berguna bagi tim yang menjalankan kampanye iklan dengan volume tinggi, yang ingin menghemat waktu pada pekerjaan desain berulang sambil meningkatkan kinerja kreatif melalui rekomendasi yang didukung data.

Fitur terbaik AdCreative. ai

Konten iklan, banner, dan postingan media sosial yang dihasilkan oleh AI dalam hitungan detik

Penilaian prediktif untuk memprioritaskan varian iklan yang berkinerja tinggi

Varian iklan yang beragam untuk pengujian A/B dan optimasi

Integrasi dengan platform iklan utama untuk penerbitan yang lancar

Batasan AdCreative. ai

Opsi penyesuaian terbatas untuk kebutuhan merek atau tata letak yang lebih kompleks

Hasil terbaik bergantung pada koneksi ke akun iklan aktif untuk umpan balik kinerja

Harga AdCreative. ai

Paket Pemula: $39/bulan

Profesional: $249 per bulan

Ultimate: $599 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan AdCreative. ai

G2: 4.3/5 (782 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AdCreative. ai

Seorang pengulas G2 berbagi:

Hal terbaik yang saya sukai dari AdCreative. ai adalah seberapa banyak waktu yang dihemat. Dengan alat ini, saya dapat menghasilkan puluhan banner iklan profesional hanya dalam beberapa klik.

5. StoryLab. ai (Terbaik untuk teks iklan dan prompt konten media sosial yang dihasilkan AI)

StoryLab.ai adalah alat pembuatan konten berbasis AI yang dirancang untuk membantu pemasar menghasilkan salinan kampanye untuk berbagai saluran dalam satu tempat. Alat ini mendukung format seperti caption media sosial, salinan iklan, urutan email, garis besar blog, dan skrip video, sehingga memudahkan untuk menjaga konsistensi pesan di seluruh platform.

Anda mulai dengan memasukkan deskripsi singkat tentang kampanye atau produk Anda, memilih nada suara, dan memilih jenis konten, lalu StoryLab.ai akan menghasilkan draf konten yang dapat Anda edit atau sempurnakan.

Keunggulan platform ini terletak pada beragam templatenya, yang mencakup segala hal mulai dari iklan Facebook dan LinkedIn hingga deskripsi YouTube dan judul halaman arahan. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur "re-generation" yang memungkinkan Anda mendapatkan variasi berbeda dari satu ide, sehingga Anda dapat dengan cepat melakukan pengujian A/B pada pesan. Untuk kampanye yang sedang berjalan, Anda dapat menyimpan dan mengorganisir prompt atau output favorit Anda, sehingga lebih mudah untuk menjaga perpustakaan ide konten yang dapat digunakan kembali.

Fitur terbaik StoryLab. ai

Konten iklan, posting blog, dan konten media sosial yang dihasilkan oleh AI

Repurposing konten untuk pemasaran multi-saluran

Prompt kreatif untuk menginspirasi ide kampanye

Antarmuka yang sederhana dan kolaboratif

Batasan StoryLab. ai

Fitur pemformatan atau desain lanjutan terbatas

Paling cocok untuk konten berbasis teks, bukan visual

Harga StoryLab. ai

Rencana gratis

Pro: $15 per bulan

Tak terbatas: $19/bulan

Ulasan dan peringkat StoryLab. ai

G2: Belum ada ulasan

Capterra: Belum ada ulasan

6. Creatify (Terbaik untuk mengubah informasi produk menjadi iklan video siap pakai)

melalui Creatify

Creatify adalah platform berbasis AI yang berfokus pada pembuatan iklan video singkat yang dapat digunakan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Anda memberikan detail tentang produk atau kampanye Anda—seperti poin penjualan utama, target audiens, dan gaya yang diinginkan—dan Creatify secara otomatis menghasilkan iklan video lengkap dengan visual, teks overlay, dan musik.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk membuat berbagai variasi iklan dengan cepat, sehingga memudahkan Anda untuk menguji sudut pandang kreatif yang berbeda dan melihat mana yang paling resonan dengan audiens Anda. Alat ini juga mendukung pengeditan yang mudah, sehingga Anda dapat mengedit teks, mengganti visual, atau menyesuaikan waktu tanpa harus memulai dari awal.

Karena Creatify menangani seluruh proses—mulai dari menghasilkan konsep iklan hingga memproduksi video siap pakai—platform ini sangat cocok untuk bisnis kecil, tim pemasaran, atau merek eCommerce yang ingin memiliki iklan video berkualitas profesional tanpa perlu menginvestasikan waktu dan biaya untuk perangkat lunak pengeditan kompleks atau tim produksi video khusus.

Fitur terbaik Creatify

Iklan video yang dihasilkan AI dari prompt sederhana

Template bawaan untuk berbagai format iklan dan platform

Opsi penyesuaian merek dan pesan yang dapat disesuaikan

Ekspor cepat untuk platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok

Batasan Creatify

Fitur pengeditan lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak video profesional

Paling cocok untuk konten pemasaran berbentuk pendek

Harga Creatify

Gratis

Paket Pemula: $39/bulan

Pro: $99 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Creatify

G2: 4.5/5 (485+ ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Creatify

Seorang pengulas G2 berbagi:

Saya benar-benar menghargai betapa mudahnya menggunakan Creatify AI. Platform ini terasa intuitif, bahkan bagi yang tidak terbiasa dengan teknologi, sehingga proses pembuatan video menjadi bebas stres.

7. Quickads (Terbaik untuk menghasilkan variasi iklan secara otomatis untuk media sosial)

melalui Quickads

Quickads adalah platform pembuatan iklan berbasis AI yang dirancang untuk membantu pemasar dan pemilik usaha kecil membuat iklan untuk berbagai saluran dalam hitungan menit. Anda mulai dengan memasukkan informasi dasar tentang produk Anda, target audiens, dan tujuan kampanye, dan platform ini akan menghasilkan kreasi iklan, salinan, dan variasi yang disesuaikan dengan masukan Anda.

Alat ini mendukung berbagai format iklan, termasuk posting media sosial, iklan banner, dan skrip video, sehingga sangat fleksibel untuk tim yang menjalankan kampanye multi-saluran. Alat ini juga memungkinkan penyesuaian cepat sehingga Anda dapat mengubah teks, warna, dan visual untuk sesuai dengan gaya merek Anda sebelum dipublikasikan.

Dengan fokus pada kecepatan dan kemudahan, Quickads sangat berguna bagi bisnis yang perlu membuat dan menguji banyak versi iklan tanpa menghabiskan berhari-hari untuk desain atau penulisan salinan. Ini adalah pilihan praktis bagi tim yang ingin meluncurkan kampanye lebih cepat sambil tetap menjaga produksi kreatif di dalam perusahaan.

Fitur terbaik Quickads

Salinan iklan dan materi kreatif yang dihasilkan AI dalam waktu kurang dari 60 detik

Opsi ekspor multi-platform untuk Facebook, Instagram, Google, dan platform lainnya

Varian iklan otomatis untuk pengujian A/B

Antarmuka sederhana untuk non-desainer

Batasan Quickads

Pilihan kustomisasi lebih sedikit dibandingkan dengan alat desain canggih

Palingsesuai untuk kampanye jangka pendek atau dengan waktu penyelesaian cepat

Harga Quickads

Paket Pemula: $79/bulan

Pro: $99 per bulan

Agen: $149/bulan

Peringkat dan ulasan Quickads

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Quickads

Seorang pengulas G2 berbagi:

Fitur pembuatan iklan gambar dengan satu klik dari QuickAds. ai adalah terobosan baru. Sangat efisien, menghasilkan hasil profesional dalam hitungan detik. Saya telah menghemat banyak waktu dan uang untuk desain sejak menggunakan alat ini. Iklan-iklannya menarik perhatian dan efektif, membuat kampanye saya menonjol.

8. Pencil AI (Terbaik untuk menguji dan mengoptimalkan kreasi iklan dengan wawasan AI)

melalui Pencil

Pencil AI menggunakan AI untuk membantu tim pemasaran membuat konten iklan untuk platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Anda mulai dengan mengunggah aset merek Anda—logo, gambar produk, dan video yang sudah ada—kemudian Pencil akan menghasilkan berbagai variasi iklan yang dirancang untuk sesuai dengan nada dan gaya merek Anda.

Yang membedakan Pencil adalah pendekatan "prediktif"-nya. AI tidak hanya membuat iklan; ia menganalisis data kinerja kampanye sebelumnya untuk menyarankan konten kreatif dengan peluang sukses tertinggi. Seiring waktu, ia belajar mana visual, judul, dan ajakan bertindak yang paling efektif untuk merek Anda, sehingga iklan di masa depan menjadi lebih tertarget.

Semua kampanye dan aset Anda disimpan dalam satu dasbor, memudahkan Anda untuk menguji variasi dan melacak hasil. Hal ini membuat Pencil sangat berharga bagi tim yang menjalankan kampanye iklan secara rutin dan ingin memangkas waktu produksi sambil tetap menjaga data kinerja sebagai dasar keputusan kreatif mereka.

Fitur terbaik Pencil AI

Salinan iklan dan aset kreatif yang dihasilkan oleh AI, disesuaikan dengan merek Anda

Penilaian kinerja prediktif untuk variasi iklan

Integrasi kit merek untuk tampilan visual yang konsisten

Berbagai variasi untuk pengujian A/B

Batasan Pencil AI

Membutuhkan akun iklan yang terhubung untuk hasil prediksi terbaik

Palings cocok untuk tim yang menjalankan kampanye iklan secara berkelanjutan

Harga Pencil AI

Core: $14 per bulan

Pertumbuhan: $55/bulan

Pro: Harga kustom

Penilaian dan ulasan Pencil AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pencil AI?

Seorang pengulas G2 berbagi :

Ini adalah platform revolusioner. Yang patut diperhatikan: Semua model GenAI terbaik dalam satu tempat, data kinerja terintegrasi untuk mengoptimalkan produksi iklan, variasi feed untuk menskalakan konten, perpustakaan merek bawaan, dan chat-to-ads!

9. Smartly (Terbaik untuk otomatisasi iklan skala besar dan multi-platform)

melalui Smartly

Smartly adalah platform otomatisasi kreatif dan pembelian media yang dirancang untuk membantu merek menjalankan kampanye berbayar di platform media sosial utama, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, dan Snapchat. Platform ini menggabungkan pembuatan iklan, pengujian, dan optimasi dalam satu ruang kerja, memungkinkan tim untuk merancang konten iklan, mengatur targeting, dan meluncurkan kampanye tanpa perlu berpindah antar alat.

Fitur otomatisasi platform ini memungkinkan pemasar untuk memperbarui secara dinamis konten iklan dan penargetan berdasarkan data produk, segmen audiens, atau data kinerja. Hal ini membantu menjaga iklan tetap relevan dan tepat waktu, baik saat menjalankan promosi musiman maupun memperbarui pesan berdasarkan stok. Tim juga dapat melakukan pengujian kreatif secara besar-besaran untuk melihat variasi mana yang paling efektif sebelum mengalokasikan anggaran.

Karena Smartly. io terintegrasi langsung dengan platform iklan sosial, data kinerja mengalir kembali ke alat ini untuk pelaporan real-time. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi tren, menyesuaikan anggaran, dan mereplikasi kampanye yang berkinerja tinggi. Merek besar sering menggunakan Smartly. io untuk mengelola beberapa kampanye dan pasar sekaligus, mengoptimalkan alur kerja, dan mengurangi pengelolaan iklan manual.

Fitur terbaik yang cerdas

Pengujian dan optimasi kreatif otomatis di berbagai platform

Integrasi dengan semua jaringan iklan media sosial utama

Alokasi anggaran berbasis AI untuk ROI yang lebih baik

Alat kolaborasi untuk tim kreatif dan pemasaran

Batasan cerdas

Harga yang lebih tinggi ditujukan untuk klien korporat

Tidak ideal untuk bisnis kecil dengan anggaran iklan terbatas

Penetapan harga yang cerdas

Harga disesuaikan berdasarkan anggaran iklan dan kebutuhan kampanye

Peringkat dan ulasan cerdas

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartly

Seorang pengulas G2 berbagi:

Mereka mendukung hampir semua fitur asli Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Penyesuaian Penempatan, dan lain-lain. Seluruh struktur kampanye dapat dikelola melalui integrasi otomatisasi Google Sheets yang mudah digunakan. Anggaran, konten kreatif, salinan, penargetan, dan lain-lain – semuanya dikelola secara langsung dari Google Sheets!

10. Predis. ai (Terbaik untuk pembuatan postingan media sosial dan perencanaan ide)

Predis.ai adalah alat berbasis AI yang membantu bisnis membuat posting media sosial lengkap, termasuk visual, caption, dan hashtag, dari prompt teks sederhana. Anda dapat memasukkan deskripsi singkat tentang produk, penawaran, atau kampanye Anda, dan Predis secara otomatis menghasilkan konten siap publikasi yang disesuaikan dengan platform seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lainnya.

Alat ini dilengkapi dengan generator gambar AI, templat yang dapat disesuaikan, dan penjadwal sehingga Anda dapat merancang dan memposting konten tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Selain itu, alat ini juga menyediakan analisis pesaing dan wawasan kinerja, memberikan data untuk menyempurnakan strategi media sosial Anda.

Predis sangat cocok untuk bisnis kecil hingga menengah dan agensi yang ingin mempertahankan kehadiran sosial yang aktif dan profesional tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk desain atau penulisan konten. Dengan menggabungkan ideasi, pembuatan, dan penjadwalan dalam satu platform, Predis membantu tim menjaga konsistensi kampanye dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.

Fitur terbaik Predis. ai

Teks iklan, video, dan posting media sosial statis yang dihasilkan oleh AI

Rekomendasi kreatif yang disesuaikan dengan platform untuk berbagai saluran

Saran caption dan hashtag untuk meningkatkan visibilitas

Dukungan multi-bahasa untuk kampanye global

Batasan Predis. ai

Fitur pengeditan video lanjutan yang terbatas

Paling cocok untuk strategi pemasaran yang berfokus pada media sosial

Predis. ai harga

Gratis

Plus: $39 per bulan

Edge: $79 per bulan

Enterprise: $249 per bulan

Predis. ai ulasan dan penilaian

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Predis. ai

Seorang pengulas G2 berbagi:

Aplikasi yang bagus untuk berbagai jenis pembuatan konten, seperti video, gambar, dan carousel.

Manfaat Menggunakan AI untuk Pembuatan Kampanye

🔎 Tahukah Anda? Sebagian besar pemasar—sebanyak 85%—menggunakan alat penulisan AI atau alat pembuatan konten untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka.

Generator kampanye AI menghilangkan banyak pekerjaan berat dari pundak Anda—mereka menghemat waktu, mempertajam targeting, dan menghasilkan ide kreatif yang dapat Anda gunakan di semua saluran. Dengan otomatisasi dan data di pihak Anda, perencanaan, pembuatan, dan optimasi kampanye menjadi jauh lebih mudah—dan jauh lebih efektif.

1. Pembuatan kampanye lebih cepatAI dapat menghasilkan teks iklan, iklan video, posting media sosial, dan templat iklan dalam hitungan menit, mengurangi waktu dari konsep hingga peluncuran.

⭐ Apa Artinya: Pemasar merasakan manfaat langsung terhadap efisiensi dan produktivitas mereka dengan mengimplementasikan teknologi AI. 83,82% responden melaporkan peningkatan produktivitas sejak mengadopsi AI.

2. Pesan merek yang konsistenPedoman merek bawaan dan pengaturan nada suara memastikan bahwa semua materi iklan selaras dengan identitas merek Anda, terlepas dari platform yang digunakan.

3. Optimasi berbasis dataAI menganalisis data kinerja historis dan perilaku audiens untuk menyempurnakan strategi iklan, meningkatkan tingkat klik, dan memaksimalkan ROI.

4. Personalisasi skala besarPersonalisasi konten otomatis membantu menyesuaikan pesan untuk berbagai segmen audiens tanpa perlu membuat variasi iklan secara manual.

5. Pelaksanaan multi-saluran yang mulusBanyak generator kampanye pemasaran AI terintegrasi dengan platform media sosial, jaringan iklan, dan alat CRM, memudahkan koordinasi kampanye di berbagai saluran.

6. Efisiensi biayaDengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya kreatif eksternal dan meminimalkan uji coba, alat berbasis AI dapat membantu menurunkan biaya produksi kampanye.

Tantangan dalam Menggunakan AI untuk Pembuatan Kampanye

Meskipun generator kampanye AI dapat mempercepat proses pembuatan iklan dan meningkatkan kinerja, mereka juga membawa tantangan yang perlu dikelola oleh pemasar.

1. Kontrol kualitasKonten iklan dan salinan yang dihasilkan oleh AI mungkin memerlukan tinjauan manusia sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kesesuaian dengan merek.

📊 Fakta Penting: 39% pemasar mengatakan mereka tidak tahu cara menggunakan AI generatif dengan aman. Mereka mengkhawatirkan akurasi AI dan melaporkan kebutuhan akan pengawasan manusia, serta pelatihan yang tepat dan data pelanggan yang terpercaya, untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif di tempat kerja.

2. Terlalu bergantung pada otomatisasiMengandalkan AI sepenuhnya untuk pembuatan konten dapat menghasilkan pesan yang generik atau berulang, yang dapat mengurangi keterlibatan audiens seiring waktu.

3. Konteks kreatif yang terbatasAlat AI bekerja paling baik ketika diberikan brief yang detail dan data. Tanpa masukan yang tepat, hasil keluaran mungkin tidak memiliki nuansa yang diperlukan untuk tujuan kampanye spesifik.

4. Privasi data dan kepatuhanPenggunaan data pelanggan untuk personalisasi AI memerlukan kepatuhan ketat terhadap regulasi privasi seperti GDPR dan CCPA, yang tidak semua alat kelola secara otomatis.

🔍 Penelitian Menunjukkan: 40,44% pemasar menyoroti masalah privasi data sebagai tantangan besar dalam integrasi dan optimasi AI secara penuh. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepedulian terhadap penanganan data dan pertimbangan etis dalam penerapan AI.

5. Kompleksitas integrasiBeberapa generator kampanye pemasaran AI mungkin tidak terintegrasi dengan mulus ke dalam stack teknologi yang sudah ada, sehingga memerlukan pengaturan tambahan atau proses manual.

6. Biaya langganan dan skalabilitasMeskipun alat AI dapat menghemat waktu, fitur canggih, tingkatan penggunaan yang lebih tinggi, atau dukungan multi-merek dapat meningkatkan biaya, terutama untuk tim besar.

Bagaimana Memilih Generator Kampanye AI yang Tepat?

Pemilihan generator kampanye pemasaran AI yang tepat bergantung pada tujuan tim Anda, anggaran, dan alur kerja. Pilihan yang tepat harus selaras dengan tujuan kampanye Anda dan terintegrasi dengan mulus ke dalam stack pemasaran Anda.

1. Tentukan tujuan kampanye AndaTentukan prioritas Anda: apakah membuat iklan, mengoptimalkan penargetan, menghasilkan iklan video, membuat posting media sosial, atau mengelola kampanye dari awal hingga akhir.

2. Periksa kemampuan AICari fitur seperti templat iklan, variasi iklan yang beragam, analisis prediktif, dan personalisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kampanye Anda.

3. Evaluasi opsi integrasiPilih alat yang dapat terintegrasi dengan mulus dengan platform media sosial, CRM, dan alat analitik Anda untuk mempermudah alur kerja.

4. Evaluasi kemudahan penggunaanPastikan platform memiliki antarmuka yang intuitif sehingga tim Anda dapat mulai membuat iklan dan materi iklan dengan cepat tanpa kurva pembelajaran yang curam.

5. Bandingkan tingkatan hargaPeriksa semua paket yang tersedia dan pertimbangkan biaya skalabilitas jika kampanye atau tim Anda berkembang.

6. Baca ulasan pengguna asliLihat ulasan di G2 dan Capterra untuk memahami kinerja, kualitas dukungan pelanggan, dan batasan potensial dari perspektif pengguna.

Luncurkan Kampanye Lebih Cepat dengan AI

Generator kampanye AI sedang mengubah permainan bagi pemasar. Mereka membantu Anda merencanakan, membuat, dan mengoptimalkan kampanye iklan lebih cepat, menargetkan audiens dengan lebih cerdas, dan menghemat biaya. Butuh ide kreatif iklan yang segar? Variasi yang beragam? Penyesuaian khusus platform untuk media sosial? Alat-alat ini menghilangkan pekerjaan rutin dalam proses pembuatan iklan sehingga Anda dapat fokus pada hasil yang besar.

Dan jika Anda ingin satu tempat untuk mengelola semuanya, ClickUp siap membantu. Ini adalah aplikasi all-in-one untuk kerja—menggabungkan manajemen proyek, pembuatan konten, kolaborasi, dan AI dalam satu platform. Dengan ClickUp Brain, Brain MAX, dan AI Agents, Anda dapat mengelola kampanye pemasaran dari konsep hingga peluncuran tanpa perlu berpindah tab.

Coba ClickUp secara gratis sekarang dan mulailah mengelola kampanye Anda dengan cara yang lebih cerdas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

AI dapat secara signifikan mempercepat proses pembuatan kampanye dengan menghasilkan salinan iklan, iklan video, posting media sosial, dan templat iklan dalam hitungan menit. Selain itu, AI menggunakan wawasan berbasis data untuk mengoptimalkan penargetan, mempersonalisasi konten iklan, dan meningkatkan tingkat klik seiring waktu.

Berbeda dengan alat tradisional yang sangat bergantung pada input manual, generator kampanye pemasaran AI mengotomatisasi pembuatan konten, menyarankan berbagai variasi iklan, dan menggunakan data kinerja untuk mengoptimalkan kampanye di berbagai platform.

AI dapat mendukung berbagai jenis kampanye, termasuk iklan media sosial, iklan display, kampanye pemasaran email, iklan video, dan promosi multi-saluran untuk peluncuran produk atau penjualan musiman.

Anda akan mendapatkan hasil terbaik dengan menyediakan brief kampanye yang jelas, detail target audiens, pedoman merek, dan data kinerja relevan dari kampanye sebelumnya.

Pantau metrik seperti tingkat konversi, tingkat klik, biaya per akuisisi, dan tingkat keterlibatan sebelum dan setelah menggunakan alat AI untuk mengukur dampaknya terhadap kinerja kampanye.