Harga Otter AI: Paket, Fitur, dan Alternatif

Transkripsi instan dan anotasi real-time yang didukung AI dari Otter AI telah membuatnya populer di kalangan tim, mahasiswa, dan profesional mandiri. Aplikasinya mudah dan intuitif digunakan. Selain itu, Otter AI juga menyediakan catatan rapat yang dapat dicari.

Namun, jika Anda harus menerjemahkan kuliah dan rapat setiap hari, keterbatasan seperti batasan transkripsi dan kurangnya integrasi yang memadai pada paket tingkat bawah mungkin terasa menjengkelkan.

Anda harus memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda untuk memaksimalkan fitur-fiturnya.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan rincian paket harga Otter AI—mulai dari paket gratis hingga paket bisnis dan enterprise—serta alternatif yang lebih powerful untuk mengintegrasikan rapat dan alur kerja Anda ke dalam satu alat. Ya, itu adalah ClickUp — aplikasi serba bisa untuk kerja

🧠 Fakta Menarik: Transkripsi telah ada sejak zaman Mesir Kuno, di mana para penulis mencatat peristiwa pada tablet dan dinding. Para penulis ini merupakan figur terhormat, bebas dari pekerjaan fisik dan pajak.

ClickUp vs. Otter AI untuk Otomatisasi Rapat

Berikut ini perbandingan langsung antara kemampuan Otter AI dan ClickUp AI Notetaker sebelum kita membahas harga masing-masing alat.

Fitur Otter. ai ClickUp Transkripsi rapat ✅ Transkripsi real-time melalui OtterPilot di Zoom, Google Meet, dan Teams dengan akurasi hingga ~95%; penandaan pembicara; penangkapan slide ✅ Catatan rapat dan rekaman otomatis dari rapat Zoom, Google Meet, dan Teams Anda ke ClickUp Docs melalui ClickUp’s AI Notetaker Ekstraksi item tindakan ✅ “Takeaways” secara otomatis mendeteksi keputusan, tema utama, dan tindakan yang perlu dilakukan; menyoroti item yang layak untuk ditindaklanjuti ✅ ClickUp AI Notetaker merangkum rapat, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan secara otomatis membuat tugas dari rapat menggunakan AI Integrasi tugas ❌ Tidak ada sistem manajemen tugas bawaan ✅ Native: Konversi item tindakan dari transkrip/ringkasan langsung menjadi Tugas ClickUp dan lampirkan ke alur kerja secara instan Ruangan kerja terpusat ❌ Utama sebagai platform transkripsi dan ringkasan; tidak dilengkapi dengan manajemen pekerjaan lengkap (dokumen, dasbor, tugas) ✅ Platform kerja terintegrasi sepenuhnya (tugas, dokumen, dasbor, Brain, Rapat) dalam satu aplikasi semuanya dalam satu aplikasi untuk kerja Kontekstualisasi pertemuan dalam tugas ❌ Transkrip dan ringkasan tersedia di ruang kerja Otter. ai; harus diekspor secara manual untuk dihubungkan ke tugas ✅ Buat hubungan dua arah untuk menghubungkan tugas ClickUp dengan catatan rapat langsung di dalam ClickUp Basis pengetahuan yang dapat dicari ✅ Pencarian yang andal: berdasarkan kata kunci, pembicara, tanggal; mendukung folder dan saluran tim ✅ Pencarian perusahaan yang terintegrasi dan didukung AI di seluruh tugas, dokumen, catatan, dan rekaman Anda di ClickUp (termasuk pencarian di aplikasi eksternal yang terhubung) Ringkasan yang didukung AI ✅ Membuat ringkasan langsung dan setelah pertemuan; sinkronisasi slide; diagram kata dan ekstraksi kata kunci ✅ Ringkasan dalam tugas, langkah selanjutnya, komentar dan jawaban yang menyadari konteks percakapan melalui ClickUp Brain dan Autopilot Agents Ideal untuk Tim yang membutuhkan transkripsi langsung yang andal, transkrip yang dapat dicari, ringkasan; kecerdasan rapat mandiri Tim yang ingin rapat + tugas + eksekusi dalam satu platform dengan AI yang menghubungkan hasil rapat ke pekerjaan di satu tempat yang terintegrasi

Apa itu Otter AI?

melalui Otter AI

Otter AI adalah alat transkripsi dan pencatatan cerdas yang mengubah percakapan rapat Anda menjadi teks real-time yang dapat dicari. Alat ini banyak digunakan oleh profesional, mahasiswa, jurnalis, dan tim yang ingin fokus pada percakapan tanpa repot mencatat.

Perangkat lunak transkripsi dan manajemen rapat ini secara otomatis menangkap kata-kata yang diucapkan, nama pembicara, dan poin penting, sehingga memudahkan Anda untuk kembali ke detail penting. Perangkat lunak ini juga menghasilkan ringkasan dengan tindakan yang harus dilakukan, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada mencari-cari hal yang dikatakan seseorang dalam rapat terakhir Anda.

Alat ini terintegrasi dengan platform rapat seperti Zoom dan Google Meet, menjadikannya teman yang praktis untuk kerja jarak jauh dan kolaborasi virtual.

Fitur utama meliputi:

Transkripsi real-time dengan identifikasi pembicara: Transkripsikan wawancara, rapat, dan kuliah dengan akurasi tinggi dan identifikasi pembicara

Ringkasan rapat berbasis AI: Akses alat Akses alat ringkasan dokumen AI untuk catatan rapat Anda

Sinkronisasi suara ke teks: Ikuti audio dan video langsung yang diputar bersamaan dengan transkrip, sehingga Anda dapat menangkap setiap kata dalam konteksnya

Catatan kolaboratif: Sorot, berikan komentar, dan bagikan transkrip dengan tim Anda, mengubah percakapan menjadi dokumen yang dapat ditindaklanjuti

Integrasi: Hubungkan Otter dengan Zoom, Google Meet, Dropbox, dan alat lain untuk mempermudah alur kerja Anda

Akses lintas platform: Gunakan Otter di web, iOS, atau Android untuk merekam dan mengakses transkrip dari mana saja

👀 Tahukah Anda? Untuk memaksimalkan keterlibatan, pertemuan tatap muka sebaiknya dibatasi waktu, kurang dari 45 menit, atau idealnya setengah jam. Pembicara yang menyajikan presentasi secara ringkas (sekitar 15 menit) lebih mungkin mempertahankan perhatian audiens.

Paket Harga Otter AI

Paket harga Otter AI dilengkapi dengan berbagai keuntungan, dan mengetahui apa yang Anda bayar membuat perbedaan besar. Apakah Anda membutuhkan semua fitur lengkap, atau versi gratis yang sederhana sudah cukup? Apakah ada add-on yang dapat membantu Anda memaksimalkan Otter AI tanpa harus memilih paket yang mahal?

Mari kita uraikan agar Anda mendapatkan nilai terbaik tanpa ada kejutan yang tidak menyenangkan.

Paket Dasar

Otter AI menawarkan paket dasar gratis dengan transkripsi multibahasa, identifikasi pembicara, dan fitur lainnya.

Fitur utama

Transkrip percakapan rapat dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol

Identifikasi pembicara, durasi pembicaraan mereka, dan kata kunci dalam percakapan

Catat catatan rapat secara langsung di Google Meet

Akses riwayat percakapan, kosakata kustom yang dibagikan, dan pencarian lanjutan

Batasan

Paket ini hanya memungkinkan maksimal lima anggota ruang kerja

Anda hanya dapat menerjemahkan satu pertemuan sekaligus dan mengakses 20 percakapan Otter AI

Anda hanya dapat mengakses 25 percakapan terbaru Anda dalam riwayat

Batasan 300 menit untuk transkripsi bulanan tidak dapat diakumulasikan dan dilengkapi dengan batas maksimum 30 menit transkripsi per percakapan

Fitur pencarian transkripsi canggih dan pencatatan catatan langsung terintegrasi untuk rapat virtual di Zoom tidak tersedia

Anda tidak dapat menyesuaikan kecepatan pemutaran untuk rekaman pertemuan

Harga

Gratis selamanya

🔑 Untuk siapa: Mahasiswa, freelancer, dan wirausaha tunggal yang sering mengadakan pertemuan dan hanya membutuhkan layanan transkripsi yang andal akan menemukan ini berguna.

Paket Pro

Paket Pro Otter AI menawarkan lebih banyak menit transkripsi dibandingkan paket dasar. Namun, paket ini tidak dilengkapi dengan fungsi pencatatan real-time di Zoom, serta fitur-fitur canggih lainnya.

Fitur utama

Selain menikmati fitur-fitur paket Basic, Anda juga dapat:

Otomatiskan ringkasan rapat dengan poin tindakan dan kerangka kerja

Akses widget Android atau iOS dan dukungan pintasan Siri

Bagikan catatan , atur kosakata kustom, tandai pembicara, dan tugaskan tindakan kepada rekan tim

Transkrip dua pertemuan secara bersamaan

Dapatkan riwayat percakapan tanpa batas

Sesuaikan kecepatan pemutaran dan lewati bagian diam saat menonton ulang rekaman pertemuan

Batasan

Anda masih mendapatkan hanya lima anggota per ruang kerja atau akun, dan harus membayar untuk setiap anggota secara terpisah

Anda tidak dapat mengimpor dan mentranskrip file audio atau video tanpa batas dari pihak ketiga

Fitur analitik penggunaan dan kode waktu yang dapat diedit tidak tersedia

Meskipun batas transkripsi bulanan lebih tinggi daripada paket dasar, batas tersebut tetap di 1.200 menit tanpa rollover

Harga

$16,99 per bulan per pengguna

🔑 Untuk siapa: Startup, bisnis kecil, dan agensi dengan tim kecil dan pertemuan virtual terbatas akan menemukan rencana langganan ini berguna.

Paket Bisnis

Paket harga ini ideal untuk tim besar yang sering mengadakan pertemuan virtual dan membutuhkan fitur-fitur canggih selain transkripsi dalam alat AI untuk pertemuan mereka.

Fitur utama

Selain menikmati semua fitur di paket Pro, Anda juga mendapatkan:

Impor dan transkrip file audio atau video tanpa batas secara otomatis dari Dropbox

Akses transkripsi langsung melalui RTMP dengan biaya tambahan

Akses analisis penggunaan dengan dukungan prioritas

Sinkronkan rekaman cloud secara otomatis dan akses catatan langsung dan subtitle yang terintegrasi dari Zoom

Batasan

Batasan transkripsi bulanan maksimum ditetapkan sebesar 6.000 menit

Anda dapat merekam hanya tiga pertemuan secara bersamaan

Anda tidak dapat mengganti nama asisten rapat Otter AI dalam rapat virtual atau mengakses single sign-on (SSO)

Harga

$30 per bulan per pengguna

🔑 Untuk siapa: Startup dan bisnis menengah yang mengadakan rapat mingguan dan diskusi klien virtual, serta membutuhkan asisten rapat AI yang lebih dapat disesuaikan, dapat mempertimbangkan paket ini.

Paket Perusahaan

Otter AI menawarkan paket yang dapat disesuaikan untuk perusahaan besar. Paket ini mencakup fitur-fitur canggih seperti integrasi dengan Salesforce dan HubSpot, keamanan tingkat perusahaan, kepatuhan HIPAA, dan banyak lagi.

Fitur utama

Impor dan transkrip file audio atau video yang telah direkam sebelumnya tanpa batas

Putarkan kembali file video dari Zoom, Google Meet, dan MS Teams

Impor wawasan penjualan dan sinkronkan catatan panggilan pelanggan ke Salesforce dengan Otter Sales Agent

Gunakan single sign-on (SSO) untuk keamanan yang lebih baik

Ekspor transkrip dalam format MP3, TXT, PDF, DOCX, dan SRT secara massal

Akses deployment untuk seluruh organisasi dan manajer keberhasilan pelanggan yang khusus

Batasan

Anda hanya mendapatkan 6.000 menit per bulan untuk transkripsi dan dapat mentranskripsi hanya tiga pertemuan secara bersamaan, sama seperti paket bisnis

Kamus kustom bersama juga terbatas

Anda memerlukan lisensi minimal 100 pengguna untuk mengakses fitur single sign-on (SSO)

Harga

Harga kustom

🔑 Untuk siapa: Perusahaan dengan tim besar dan beragam yang membutuhkan layanan transkripsi yang komprehensif dengan alat kolaborasi tim

📮ClickUp Insight: Menurut survei efektivitas rapat kami, 12% responden merasa rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat terlalu lama, dan 10% percaya bahwa rapat sebagian besar tidak perlu. Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka dengan senang hati akan mengirimkan pengganti atau wakil ke pertemuan jika memungkinkan.

Apakah Otter AI Se worth Harganya?

Ada banyak alat transkripsi AI di pasaran. Jadi, apakah Otter AI layak untuk waktu, uang, dan usaha Anda?

Otter AI menawarkan keseimbangan yang solid antara akurasi, fitur kolaborasi, dan integrasi yang praktis. Mari kita lihat seberapa berharganya Otter AI sebenarnya.

Keuntungan harga Otter AI

Berikut adalah kualitas yang membuat Otter AI menjadi platform transkripsi yang layak dipertimbangkan:

Rencana gratis tersedia: Akses fitur transkripsi dasar secara gratis untuk individu dan tim kecil (hingga lima anggota)

Tingkat harga yang beragam: Pilih dari paket yang dirancang untuk pelajar, profesional, dan perusahaan besar

Sangat cocok untuk transkripsi multibahasa: Transkripsikan pertemuan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol menggunakan Otter AI chat

Kolaborasi real-time: Berikan komentar, sorot, dan bagikan catatan di seluruh transkrip bersama tim Anda

Akses lintas platform: Gunakan Otter di web, iOS, dan Android dengan aplikasi seluler untuk akses kapan saja dan di mana saja

Ringkasan otomatis dan tugas tindak lanjut: Dapatkan ringkasan rapat instan, poin penting, dan tugas tindak lanjut

Kamus khusus: Tambahkan istilah dan nama spesifik industri untuk transkripsi yang lebih akurat

Pencarian lanjutan: Temukan momen penting berdasarkan pembicara, waktu, atau kata kunci di arsip transkripsi Anda

👀 Tahukah Anda? Transkripsi satu jam audio secara manual dapat memakan waktu sekitar tiga hingga delapan jam, menyoroti efisiensi yang ditawarkan oleh alat transkripsi otomatis.

Kekurangan harga Otter AI

Otter AI memiliki beberapa kelemahan signifikan yang memengaruhi nilai uang yang Anda dapatkan. Berikut adalah yang paling menonjol:

Batasan paket gratis: Hanya 300 menit transkripsi per bulan dan batas 30 menit per percakapan—terlalu terbatas untuk pertemuan rutin atau kuliah harian; akurasi juga menurun di lingkungan berisik

Waktu transkripsi terbatas pada paket premium: Bahkan paket Enterprise membatasi penggunaan hingga 6.000 menit per bulan dan 4 jam per percakapan, tanpa rollover

Biaya lebih tinggi untuk fitur yang lebih baik: Transkripsi Zoom langsung, unggahan tak terbatas, dan ringkasan otomatis hanya tersedia di paket Business atau Enterprise

Keterbatasan kontrol admin: Alat admin dan opsi penyesuaian terbatas pada tingkatan yang lebih tinggi, memaksa tim kecil untuk upgrade agar dapat mengaksesnya

Fitur lanjutan yang tidak tersedia: Kode waktu yang dapat diedit, alat AI untuk tim penjualan, dan integrasi CRM (seperti Salesforce dan HubSpot) hanya tersedia di paket Enterprise

Pertemuan bersamaan terbatas: Hanya tiga pertemuan yang dapat dijalankan secara bersamaan, yang mungkin tidak cocok untuk tim besar dengan jadwal yang tumpang tindih

Mengapa Mempertimbangkan Alternatif untuk Otter AI?

Otter AI populer karena sangat mudah digunakan dan menawarkan layanan transkripsi yang cukup baik bahkan di paket gratis. Namun, Otter AI memiliki beberapa kelemahan, yang dapat diatasi oleh beberapa alternatif Otter AI.

Berikut adalah empat batasan yang perlu dipertimbangkan sebelum implementasi secara organisasi:

Batasan anggaran

Rencana gratis Otter AI tidak termasuk transkripsi Zoom terintegrasi, sinkronisasi Dropbox, atau analisis penggunaan. Tidak ada opsi tambahan, jadi Anda tidak dapat memilih dan menambahkan fitur ke rencana Anda.

Fitur premium tidak murah, dan bahkan beberapa fitur canggih seperti ekspor massal, penangkapan domain, dan penangkapan slide otomatis hanya tersedia di paket Business dan Enterprise.

Jika Anda pengguna individu atau tim kecil, Anda mungkin akan membayar fitur yang jarang digunakan, atau berharap paket gratis memberikan sedikit lebih banyak fleksibilitas.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu reviewer G2:

…Tanpa versi berbayar, Anda dibatasi dalam hal jumlah jam perekaman yang dapat Anda transkrip.

Transkripsi terbatas

Layanan transkripsi pertemuan gratis selama 300 menit dan batasan 30 menit untuk obrolan mungkin menjadi beberapa faktor penentu utama untuk bergabung dengan Otter AI.

Bahkan paket berbayar memiliki batasan. Batas transkripsi maksimum Otter AI sebesar 6.000 menit untuk paket Business dan Enterprise saja mungkin terasa membatasi bagi organisasi besar, terutama jika Anda sering mengadakan pertemuan secara rutin.

Tidak ada cara untuk memperpanjang batas ini dengan add-on. Selain itu, Anda hanya dapat merekam maksimal tiga pertemuan secara bersamaan. Oleh karena itu, Anda harus mendaftar untuk beberapa akun berbayar untuk menerapkan proses transkripsi pada lebih dari tiga pertemuan.

📮ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 25% rapat melibatkan 8 atau lebih peserta rata-rata. Kami juga menemukan bahwa rata-rata rapat berlangsung sekitar 51 menit. Rapat-rapat besar ini dapat mengakibatkan setidaknya 6 hingga 8 jam waktu rapat kolektif yang dihabiskan per minggu di tingkat organisasi.

Fitur otentikasi yang kurang memadai pada tingkatan bawah

51% organisasi berencana untuk meningkatkan investasi dalam keamanan akibat meningkatnya insiden kebocoran data.

Investasi ini juga sebaiknya mencakup alat transkripsi Anda, karena Anda kemungkinan akan membahas informasi sensitif selama pertemuan virtual.

Namun, jika Anda telah mendaftar untuk paket Basic atau Pro, Anda hanya mendapatkan aplikasi autentikator untuk melindungi data transkripsi. Paket Business dan Enterprise dilengkapi dengan keamanan autentikasi SMS.

Namun, kelemahan terbesar terkait fitur keamanan adalah bahwa SSO atau kontrol admin lanjutan hanya tersedia di paket Enterprise. Bagi tim kecil, membayar untuk fitur keamanan lanjutan hampir tidak mungkin.

Integrasi terbatas pada paket gratis dan pro

Otter AI kompatibel dengan beberapa platform utama, seperti Google Meet, Zoom, dan Dropbox, namun ada beberapa batasan. Misalnya, jika Anda menggunakan paket Basic atau Pro, Anda tidak dapat mengakses fitur subtitle langsung terintegrasi untuk pertemuan Zoom.

Ingin mengintegrasikan Otter dengan CRM seperti HubSpot atau Salesforce? Anda harus mendaftar ke paket Enterprise. Hal ini bisa menjadi hambatan besar bagi tim yang ingin mengintegrasikan Otter ke dalam stack teknologi yang lebih besar. Anda akhirnya harus beralih antara alat secara manual, yang menghilangkan tujuan dari transkripsi otomatis.

Seorang pengulas G2 juga menyoroti kurangnya integrasi dalam paket bisnis:

Saya berharap paket bisnis dapat terintegrasi dengan HubSpot.

🧠 Fakta Menarik: Rata-rata, orang berbicara dengan kecepatan 150–170 kata per menit, yang sekitar empat kali lebih cepat daripada kecepatan mengetik rata-rata. Perbedaan ini menyoroti nilai layanan transkripsi dalam menangkap konten lisan secara efisien.

Alternatif Terbaik untuk Otter AI

Mengapa tetap menggunakan batasan transkripsi dan biaya tinggi saat alat bisnis lain menawarkan fleksibilitas, fitur, dan nilai lebih?

Kenali ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja. Ini adalah platform terpusat yang mengotomatiskan transkripsi rapat, menyediakan asisten rapat AI untuk merangkum catatan rapat dan mengubah poin tindakan menjadi tugas, serta mengorganisir agenda dan notulen rapat dalam ruang kerja kolaboratif.

Seorang pelanggan menjelaskan mengapa ClickUp sangat bagus untuk mengelola pertemuan Anda:

Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua tugas saya.

Kami menggunakannya untuk membantu dan mempercepat rapat harian kami dari ritual Scrum kami. Ini membantu saya memahami kemajuan sprint saya, kemajuan tugas-tugas saya, dan menjaga daftar tugas yang terorganisir untuk semua tugas saya.

Fitur utama

Sementara Otter AI berfokus secara khusus pada transkripsi dan ringkasan, ClickUp memperluas pengalaman dengan mengubah rapat Anda menjadi hasil yang terorganisir dan dapat dilacak.

Berikut adalah beberapa fitur terbaiknya:

ClickUp AI Penulis Catatan

Rekam transkripsi akurat dengan label pembicara, ringkasan, rekaman, dan daftar tindakan yang terorganisir rapi dalam satu dokumen, menggunakan ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker adalah alat pencatat pintar yang bergabung dalam panggilan Anda untuk merekam, menerjemahkan, dan memproses rapat (sesuai izin Anda, tentu saja!). Baik Anda seorang mahasiswa yang sibuk dengan kuliah berturut-turut atau tim yang mengelola panggilan klien multiple, Notetaker memastikan Anda memiliki catatan akurat dan terstruktur tanpa perlu menulis tangan.

Fiturnya meliputi identifikasi pembicara, cap waktu, dan deteksi otomatis item tindakan dan keputusan penting, yang menghasilkan ringkasan rapat yang jelas dan terorganisir langsung ke kotak masuk ClickUp Anda setelah setiap sesi. Anda dapat dengan mudah mencari catatan ini—yang ditambahkan sebagai dokumen ClickUp terpisah untuk setiap rapat—untuk meninjau poin penting atau melacak hal-hal yang memerlukan tindak lanjut.

Inilah alasan mengapa Redditor ini merekomendasikan ClickUp’s AI Notetaker:

melalui Reddit

Berbeda dengan alat tradisional yang memerlukan usaha manual atau pembaruan berbayar untuk fitur dasar, ClickUp AI Notetaker tersedia sebagai add-on yang ramah anggaran. Ia menawarkan transkripsi berkualitas profesional tanpa harga premium, menjadikan dokumentasi rapat tidak hanya mudah tetapi juga sangat terjangkau.

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan (AI) paling lengkap di dunia yang menjadi inti dari ClickUp.

Otter AI menghubungkan wawasan di seluruh ruang kerja Anda, mengubah informasi yang tersebar menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Bayangkan Otter AI sebagai asisten penulisan, asisten proyek, asisten pengetahuan, dan asisten rapat yang digabungkan menjadi satu platform AI yang sadar konteks.

Berbeda dengan Otter AI, di mana fitur canggih seperti ringkasan AI dan pencarian cerdas terkunci di balik tingkatan harga yang rumit dan mahal, Brain adalah add-on berbiaya rendah untuk semua paket berbayar—dan Anda bisa mencobanya secara gratis.

Ekstrak jawaban, keputusan, dan tindakan dari catatan rapat Anda dengan ClickUp Brain

Otter AI secara otomatis merangkum catatan rapat dan thread diskusi asinkron, mengidentifikasi keputusan penting, dan mengekstrak tindak lanjut di platform yang sama tempat Anda mengelola pekerjaan Anda.

Cukup sorot teks apa pun dalam catatan rapat Anda di ClickUp Docs, dan Brain akan secara instan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp. Anda bahkan dapat menggunakan fitur AI Assign untuk menetapkan aturan otomatisasi penugasan tugas berdasarkan keahlian dan bidang keahlian rekan tim Anda.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital.

Perlu menemukan keputusan spesifik dari rapat minggu lalu? Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain. Ia dapat menjawab pertanyaan berdasarkan konten ruang kerja Anda, mengidentifikasi celah dalam agenda rapat, dan membuat basis pengetahuan terpusat di seluruh Tugas, Dokumen, dan diskusi.

Anda tidak perlu lagi menyortir transkrip panjang untuk menemukan detail tertentu secara manual—semua dapat dicari dan diakses dalam hitungan detik.

Selain itu, ClickUp Brain bahkan dapat menganalisis pola komunikasi tim dan memberikan saran perbaikan untuk membantu Anda berkolaborasi lebih efektif dalam pertemuan mendatang. Fitur ini dapat mengorganisir semua komunikasi Anda, baik dalam pertemuan maupun di luar pertemuan, dengan usaha minimal dan dampak maksimal.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain tidak hanya berguna setelah rapat. Gunakan dalam ClickUp Calendar untuk menjadwalkan rapat menggunakan perintah bahasa alami dan menyusun agenda rapat. Siap untuk petualangan lebih seru? Coba jadwalkan pertemuan menggunakan perintah suara melalui aplikasi desktop ClickUp Brain MAX!

Dokumen ClickUp

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time di ClickUp Docs

Setelah AI Notetaker menangkap catatan Anda, Anda dapat merencanakan, mendiskusikan, mengedit, dan melaksanakan rencana Anda di ClickUp Docs.

Dokumen menyediakan ruang dinamis dan kolaboratif di mana seluruh tim Anda dapat dengan mudah memahami diskusi rapat dan merencanakan strategi implementasi. Anda dapat menandai rekan tim dengan ClickUp Assign Comments dan mengubah keputusan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan hanya beberapa klik.

Dapatkan template gratis Gunakan Template Catatan Rapat ClickUp untuk melacak detail rapat Anda dengan mudah

Ingin cara mudah untuk mengubah transkrip yang dihasilkan AI menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh seluruh tim Anda? Template Catatan Rapat ClickUp siap membantu Anda.

Ini memberikan Anda ruang kolaboratif yang bersih untuk mencatat segala hal, mulai dari nama peserta dan agenda hingga poin penting dan tindakan yang harus dilakukan—langsung di dalam ClickUp Doc.

Bagian terbaiknya? Karena terintegrasi dengan ClickUp, Anda dapat langsung menugaskan tugas tindak lanjut, menghubungkan ke dokumen terkait, dan memastikan semua orang tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tidak perlu lagi repot-repot mengingat siapa yang setuju untuk melakukan apa. Ini adalah cara sederhana untuk membuat rapat Anda lebih produktif dan lebih akuntabel.

ClickUp Clips

Transkripsi tidak selalu cukup. Untuk tim yang membutuhkan konteks lengkap, ClickUp Clips menawarkan perekaman video rapat dan aktivitas layar langsung di dalam platform. Pastikan untuk mengirim AI Notetaker Anda ke rapat yang ingin direkam.

Rekam pertemuan dengan ClickUp Clips

Klip video ini dapat disematkan ke dalam Tugas, Dokumen, dan Obrolan ClickUp Anda, memberikan referensi visual lengkap bersama transkrip Anda—sesuatu yang tidak didukung secara native oleh Otter AI.

Integrasi ClickUp

Salah satu masalah utama dengan Otter AI adalah integrasinya yang terbatas, dan bahkan fitur-fitur tersebut tidak tersedia di paket-paket tingkat bawah. Dengan ClickUp, Anda tidak akan mengalami masalah seperti itu.

Sinkronkan seluruh ekosistem teknologi Anda dengan integrasi ClickUp

Integrasi ClickUp memastikan Anda dapat menyinkronkan pekerjaan Anda dengan lebih dari 1.000 alat populer, termasuk Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, bahkan jika Anda menggunakan rencana gratis kami. Platform ini juga terintegrasi dengan HubSpot, Salesforce, dan CRM lainnya sehingga wawasan dari pertemuan penjualan Anda akan tercatat secara otomatis di alat penjualan Anda.

Dengan cara ini, Anda memiliki pusat kendali terpusat untuk mengelola semua hal dalam alur kerja Anda.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan umpan balik setelah setiap pertemuan untuk memahami pendapat tim Anda tentang seberapa produktif pertemuan tersebut dan apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya lebih efisien.

Mengapa ClickUp lebih baik daripada Otter AI untuk kebanyakan tim

ClickUp adalah alternatif yang menarik untuk Otter AI karena mengintegrasikan catatan rapat, tugas, dan manajemen proyek dalam satu platform.

Berbeda dengan Otter, ClickUp memungkinkan Anda merekam, menerjemahkan, dan mengubah catatan rapat menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, tanpa perlu menggunakan beberapa alat atau mengeluarkan biaya besar. Dengan add-on AI berbiaya rendah dan paket gratis dengan rapat tak terbatas serta integrasi, ClickUp menawarkan nilai yang tak tertandingi dibandingkan dengan paket harga Otter AI yang rumit.

Ringkasan harga

ClickUp menawarkan berbagai paket harga untuk mengakomodasi ukuran tim dan anggaran yang berbeda. Berikut adalah rincian langganan:

Transkrip rapat Anda dengan akurat tanpa batasan menggunakan ClickUp

Otter AI sangat bagus untuk transkripsi dan ringkasan rapat, tetapi hanya selama Anda tidak perlu menggunakannya terlalu sering. Batasan durasi transkripsi, fitur lanjutan yang tersembunyi di balik paket premium, dan integrasi yang terbatas mungkin membuat Anda mencari alternatif.

ClickUp melampaui batasan ini dengan add-on fleksibel, transkripsi akurat, dan ruang kerja kolaboratif. Ini adalah alternatif Otter AI yang excellent untuk tim yang ingin mengotomatisasi catatan rapat dan mengintegrasikannya langsung ke dalam alur kerja mereka.

Fitur AI Notetaker dan ClickUp Brain-nya melampaui transkripsi sederhana, menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan pengelolaan tugas yang mulus. Selain itu, Otter AI sangat dapat disesuaikan dengan berbagai templat dan tampilan, serta menawarkan integrasi yang mulus dengan alat pertemuan dan produktivitas populer.

Jadi, tunggu apa lagi? Tinggalkan batasan kosakata dan transkripsi, dan daftar gratis untuk ClickUp hari ini!