Template Kontrak Klien Gratis untuk Perjanjian yang Jelas dan Sah Secara Hukum

Menganggap penandatanganan kontrak hanyalah formalitas? Pikirkan lagi.
Ini adalah momen ketika hubungan klien Anda benar-benar dimulai. Perjanjian yang disusun dengan baik menjadi landasan untuk kolaborasi yang lancar, memastikan kedua belah pihak berada di halaman yang sama, terlindungi, dan siap untuk langsung memulai.
Namun, jika Anda pemilik usaha kecil, memahami istilah hukum (dan biaya pengacara yang tinggi) bisa terasa membingungkan.
Anda mungkin tergoda untuk menyusun kontrak sendiri.
Ya, tampaknya mudah dilakukan pada pandangan pertama. Namun, berhati-hatilah—menyusun kontrak formal secara mandiri dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti istilah yang salah tafsir, klausul yang tidak dapat ditegakkan, atau yang paling buruk, sengketa hukum.
Jadi, jika Anda seorang solopreneur, freelancer, agensi, atau pemilik usaha kecil, lihat daftar 19 template perjanjian klien yang sudah didesain sebelumnya ini. Gunakan dan hemat waktu!
Apa Itu Template Kontrak Klien?
Template kontrak klien adalah dokumen hukum siap pakai yang memungkinkan bisnis dan penyedia layanan untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan mengesahkan syarat-syarat kerja mereka. Template ini biasanya mencakup bagian-bagian seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal proyek, syarat pembayaran, klausul kerahasiaan, dan lain-lain.
Template kontrak ini membantu memastikan konsistensi, menghindari risiko hukum, dan memastikan kedua belah pihak sepakat mengenai syarat dan ketentuan proyek.
Template Kontrak Klien Terbaik dalam Sekilas
|Nama Template
|Unduh Template
|Ideal untuk
|Fitur Terbaik
|Template Perjanjian Kontraktor ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Freelancer, agensi, dan bisnis yang ingin formalkan perjanjian layanan
|Klausul yang dapat disesuaikan, tonggak pencapaian, batas waktu, dan rincian pembayaran
|Contoh Template Kontrak Bisnis ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemilik usaha kecil, startup, dan wirausahawan
|Kerahasiaan, penyelesaian sengketa, pelacakan revisi
|Template Addendum Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer proyek, firma hukum, konsultan yang memperbarui perjanjian
|Pelacakan perubahan, kepatuhan, dan komentar tim
|Template Review Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Penasehat hukum, tim pengadaan, pemilik bisnis
|Alur kerja persetujuan, pelacakan revisi, penyimpanan terpusat
|Template Kontrak Kerja ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Manajer HR, koordinator proyek, kontraktor
|Syarat dan ketentuan yang dapat disesuaikan, klausul hak kekayaan intelektual, dan pelacakan milestone
|Template Kontrak Desain Interior ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Desainer interior, firma desain, konsultan renovasi
|Pemilihan bahan, tahap pembayaran, dan pelacakan milestone
|Template Kontrak Catering ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Perusahaan katering, perencana acara, manajer tempat
|Persetujuan menu, syarat pembayaran, preferensi diet
|Template Kontrak Fotografi ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Fotografer, studio, dan kreator lepas
|Hak cipta gambar, harga, dan ketentuan pasca-produksi
|Template Kontrak Pembersihan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Penyedia layanan kebersihan, usaha kebersihan, dan pengelola properti
|Syarat dan ketentuan yang dapat disesuaikan, frekuensi, dan layanan pembersihan khusus
|Template Kontrak DJ ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|DJ, agen hiburan, koordinator acara
|Peralatan, pelacakan pembayaran, ketentuan pembatalan
|Template Manajemen Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Bagian hukum, manajer proyek, tim operasional
|Kolaborasi, pelacakan milestone, laporan real-time
|Template Kontrak Freelance ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Freelancer, kontraktor independen, dan wirausaha tunggal
|Pembayaran per jam/proyek, pelacakan waktu, hak kekayaan intelektual
|Template Perjanjian Layanan Manajemen Proyek ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Konsultan manajemen proyek, bisnis jasa
|Hasil kerja, tanggung jawab, jadwal pembayaran
|Template Perjanjian Pembelian ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pengecer, distributor, tim penjualan
|Syarat pembayaran, pengiriman, dan pelacakan pesanan pembelian
|Template Perjanjian Konsultasi ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Konsultan bisnis, penasihat strategi, penyedia layanan ahli
|Biaya per jam/proyek, kerahasiaan, pelacakan milestone
|Template Perjanjian Kerja ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Pemimpin tim, tim proyek, dan kelompok lintas fungsi
|Peran, tanggung jawab, dan pedoman komunikasi
|Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas
|Dapatkan templat gratis
|Manajer properti, agen properti, penyewa bisnis
|Pelacakan sewa, pemberitahuan perpanjangan, penyelesaian sengketa
|Template Perjanjian Layanan ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Bisnis berbasis layanan, agen pemasaran, penyedia layanan IT
|Klausul layanan, tonggak pencapaian, penanganan sengketa
|Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp
|Dapatkan templat gratis
|Tim HR, tim hukum, dan manajer yang mengakhiri kontrak
|Masa pemberitahuan, pelacakan pembayaran, bagian persetujuan
Apa yang Membuat Template Kontrak Klien yang Baik?
Mudah menemukan templat kontrak klien yang sah. Namun, jika Anda ingin memastikan kontrak Anda memudahkan proses onboarding bagi kedua belah pihak, berikut adalah beberapa elemen penting yang harus Anda cari dalam templat:
✨ Kemudahan penggunaan: Pilih templat dengan tata letak yang sederhana. Periksa format, struktur, dan desainnya untuk memastikan mudah digunakan dan dinavigasi oleh kedua belah pihak
✨ Keabsahan hukum: Pilih template yang memungkinkan Anda membuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Template tersebut harus mencakup klausul-klausul yang relevan dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan perjanjian layanan dapat ditegakkan secara hukum
✨ Kemudahan penyesuaian: Pilih templat yang memungkinkan Anda mengedit bagian-bagiannya sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen seperti klausul, ketentuan denda keterlambatan, dan lain-lain.
✨ Kelengkapan: Pilih templat yang mencakup semua aspek penting dalam perjanjian kolaborasi. Templat tersebut harus mencakup hasil kerja, jadwal, syarat pembayaran, kerahasiaan, dan klausul hukum untuk memastikan kejelasan dan perlindungan bagi Anda dan klien Anda
✨ Kejelasan: Template kontrak klien yang baik harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana untuk mengurangi risiko kesalahan atau kesalahpahaman
✨ Kesan profesional: Pilih template dengan kesan profesional yang kuat—tata letak standar, desain, gaya, dll. Hal ini akan membantu Anda membuat kesan pertama yang kuat sambil meningkatkan retensi klien dan kredibilitas
Template Kontrak Klien
Kesulitan membuat kontrak yang profesional dan mudah disesuaikan?
Lihat 19 templat kontrak klien dari ClickUp —aplikasi all-in-one untuk kerja—yang dirancang untuk membantu freelancer, agensi, dan pemilik usaha kecil menyederhanakan proses onboarding klien dengan perjanjian yang jelas dan andal, menghemat waktu, dan membangun kepercayaan.
1. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp
Jika Anda mencari templat perjanjian kontrak dasar, pilihlah ClickUp Contractor Agreement Template. Templat ini memiliki tata letak standar yang mencakup elemen-elemen penting seperti ruang lingkup pekerjaan, batas waktu, dan penawaran harga.
Template ini juga memungkinkan Anda untuk menambahkan klausul tambahan, seperti informasi rahasia, jaminan ganti rugi, dan sebagainya. Hal ini membuatnya cocok untuk membuat berbagai jenis kontrak, seperti perjanjian pembelian, perjanjian kontraktor independen, perjanjian kerahasiaan, dan sebagainya.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan hasil kerja yang jelas dan rincian pembayaran
- Sesuaikan klausul untuk perjanjian layanan atau penjualan produk
- Sertakan bagian untuk tonggak pencapaian, batas waktu, dan sanksi
🔑 Ideal untuk: Freelancer, agensi, dan bisnis yang ingin formalkan perjanjian layanan dengan klien baru atau yang sudah ada.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Penawaran Terbaik untuk Menutup Kesepakatan
2. Contoh Template Kontrak Bisnis ClickUp
Template Kontrak Bisnis ClickUp adalah perjanjian yang mudah digunakan, dirancang khusus untuk wirausaha dan pemilik usaha kecil. Template ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola kontrak secara komprehensif di satu tempat.
Template ini juga dilengkapi dengan pelacak kemajuan yang terintegrasi untuk menjaga Anda tetap terinformasi tentang tahap penyelesaian kontrak. Namun, bagian terbaiknya adalah bahasa yang sederhana, sehingga klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian sangat mudah dipahami.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sertakan klausul tentang kerahasiaan dan perjanjian non-kompetisi
- Tambahkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan mediasi
- Lacak revisi dan pembaruan kontrak secara real-time
🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil, startup, dan wirausahawan yang ingin merumuskan syarat layanan, penjualan produk, atau kemitraan.
💡Tips Pro: Gunakan fitur Ask AI di ClickUp Docs untuk membuat kontrak dan proposal secara instan!
3. Addendum Kontrak ClickUp
Apakah Anda ingin memperbarui kontrak lama atau melakukan perubahan pada kontrak yang baru saja disusun? Sederhanakan prosesnya dengan templat addendum kontrak ClickUp.
Dengan templat ini, Anda atau pihak lain dapat dengan mudah mengedit kontrak tanpa perlu membuat ulang seluruh perjanjian. Templat ini juga memastikan transparansi sepanjang proses. Jadi, jika salah satu pihak melakukan perubahan, pihak lain akan langsung mendapat pemberitahuan tentang perubahan tersebut.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Izinkan anggota tim untuk menambahkan komentar atau saran untuk revisi
- Otomatiskan pelacakan tanggal untuk perubahan kontrak
- Pastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setempat
🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, firma hukum, dan konsultan yang memperbarui perjanjian existing tanpa perlu menulis ulang perjanjian.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak untuk Retensi Pelanggan
4. Template Review Kontrak ClickUp
Template Review Kontrak ClickUp sangat ideal untuk siapa pun yang membutuhkan nasihat hukum sebelum menandatangani kontrak.
Panduan ini memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir tentang semua syarat, ketentuan, dan klausul yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini memudahkan untuk meninjau dokumen sebelum menandatanganinya. Selain itu, panduan ini juga menyediakan lokasi digital terpusat untuk menyimpan kontrak dan melacak statusnya.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sorotkan ketentuan kontrak penting untuk tinjauan dan persetujuan
- Integrasikan alur kerja persetujuan untuk mempercepat proses peninjauan
- Pantau kemajuan tinjauan untuk memastikan umpan balik tepat waktu
🔑 Ideal untuk: Penasihat hukum, tim pengadaan, dan pemilik bisnis, memastikan kontrak memenuhi standar sebelum ditandatangani.
5. Template Perjanjian Kerja ClickUp
Membuat perjanjian kerja yang komprehensif membutuhkan ketelitian yang tinggi, tetapi tidak dengan Template Kontrak Kerja ClickUp.
Mulai dari deskripsi pekerjaan hingga syarat dan ketentuan—semuanya sudah termasuk dalam perjanjian kerja yang sah secara hukum. Hal ini memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang ekspektasi dan kepentingan mereka terlindungi. Bagian terbaiknya? Template ini mudah disesuaikan dan memiliki tata letak profesional.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sesuaikan syarat dan ketentuan untuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, atau pekerja lepas
- Sertakan klausul mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual
- Pantau pencapaian milestone dan kemajuan pekerjaan
🔑 Ideal untuk: Manajer HR, koordinator proyek, dan kontraktor yang menetapkan ekspektasi terkait hasil kerja dan syarat kerja.
🚨 ClickUp Insight: 32% pekerja kadang-kadang bekerja melebihi jam kerja yang dijadwalkan, sementara 24% bekerja lembur hampir setiap hari. Masalahnya? Tanpa batasan, lembur menjadi hal yang biasa而不是kecuali.
Terkadang, Anda membutuhkan sedikit bantuan untuk menetapkan batasan-batasan tersebut.
Minta ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, untuk membantu Anda membuat jadwal yang dioptimalkan. Terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda, ia menunjukkan tugas mana yang benar-benar mendesak dan mana yang tidak!
💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.
6. Template Kontrak Desain Interior ClickUp
Jika Anda seorang desainer interior yang mencari tata letak kontrak yang memenuhi persyaratan hukum industri Anda, dapatkan templat kontrak desain interior ClickUp.
Template ini didasarkan pada klausul-klausul yang umumnya dianggap diperlukan untuk perjanjian desain interior yang sesuai dengan peraturan. Misalnya, ruang lingkup layanan, jadwal, hasil kerja, produk akhir, dan lain-lain. Template ini juga sangat ramah pengguna, dengan bahasa yang mudah dipahami dan desain yang sederhana.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sertakan klausul untuk pemilihan bahan dan furnitur
- Sesuaikan rincian pembayaran sesuai dengan tahap proyek
- Pantau tonggak proyek desain dan penyesuaian anggaran
🔑 Ideal untuk: Desainer interior, firma desain, dan konsultan renovasi yang mengelola ekspektasi klien untuk proyek residensial atau komersial.
💡Tips Pro: Butuh templat kontrak yang sempurna? Dengan Brain MAX, asisten desktop AI Anda, Anda mendapatkan yang terbaik dari berbagai model LLM—Claude untuk bahasa yang sempurna, ChatGPT 5 untuk penalaran mendalam, dan masih banyak lagi.
Baik Anda sedang menyusun klausul yang jelas dan profesional atau menghadapi logika hukum yang kompleks, Brain MAX menggabungkan model AI terkemuka sehingga Anda dapat membuat templat kontrak yang kokoh dengan percaya diri dan mudah—semua dalam satu tempat.
7. Template Perjanjian Catering ClickUp
Template Kontrak Catering ClickUp memudahkan pembuatan perjanjian catering yang kompleks.
Baik Anda seorang profesional berpengalaman maupun pemula, navigasi yang sederhana dan bahasa yang jelas dalam dokumen ini memudahkan Anda untuk membuat kontrak detail untuk setiap proyek. Anda dapat menambahkan bagian kustom, seperti daftar barang, biaya tetap, dan sebagainya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakannya untuk menyimpan semua perjanjian katering Anda di satu tempat terpusat untuk akses yang mudah.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Lacak persetujuan klien pada item menu dan permintaan khusus
- Tentukan syarat pembayaran dan biaya lembur yang mungkin dikenakan
- Buat bagian khusus untuk preferensi dan batasan diet
🔑 Ideal untuk: Perusahaan katering, perencana acara, dan manajer tempat yang membutuhkan perjanjian untuk pernikahan, pesta, dan acara korporat.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Template RFQ (Permohonan Penawaran dalam Word dan Excel) untuk Memudahkan Proses Pengadaan
8. Template Perjanjian Fotografi ClickUp
Apakah Anda seorang fotografer yang belum pernah membuat kontrak formal sebelumnya? Coba templat kontrak fotografi ClickUp. Templat ini menyoroti setiap aspek yang harus ada dalam kontrak fotografi profesional untuk melindungi hak-hak fotografer.
Yang paling penting, perjanjian ini mendefinisikan kepemilikan hak kekayaan intelektual sehingga Anda dapat menetapkan otoritas Anda atas produk akhir jika pihak lain melanggar perjanjian. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan ruang lingkup pekerjaan, biaya, syarat dan ketentuan, dan lain-lain.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sertakan klausul mengenai hak gambar, penggunaan, dan hak kekayaan intelektual
- Tentukan harga berdasarkan jumlah jam atau sesi
- Buat bagian khusus untuk ketentuan pasca-produksi dan pengeditan
🔑 Ideal untuk: Fotografer profesional, studio, dan kreator lepas yang mengatur perjanjian pemotretan untuk acara atau proyek branding.
🧠 Fakta menarik: Konsep tanda tangan elektronik secara resmi diakui di Amerika Serikat pada tahun 2000 melalui Undang-Undang ESIGN, yang menjadikan kontrak digital secara hukum dapat ditegakkan.
9. Template Perjanjian Pembersihan ClickUp
Membuat kontrak untuk pekerjaan pembersihan mungkin terlihat tidak perlu hingga terjadi konflik antara Anda dan klien. Hindari hal ini dengan menggunakan Template Kontrak Pembersihan ClickUp.
Dirancang secara komprehensif, template ini memungkinkan Anda untuk merinci aspek-aspek penting proyek seperti jadwal pembersihan, frekuensi, jumlah pembayaran, biaya peralatan sendiri, dan lain-lain, sehingga ekspektasi menjadi jelas. Template ini juga sangat fleksibel. Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen sesuai kebutuhan proyek tanpa repot.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sesuaikan syarat dan ketentuan untuk layanan pembersihan rutin atau satu kali
- Tentukan frekuensi kunjungan dan tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan
- Sesuaikan untuk properti berskala besar atau layanan pembersihan khusus
🔑 Ideal untuk: Penyedia layanan kebersihan, bisnis kebersihan, dan pengelola properti yang mengkoordinasikan pekerjaan kebersihan berkelanjutan atau satu kali.
10. Template Kontrak DJ ClickUp
Merencanakan pesta? Template Kontrak DJ ClickUp adalah tata letak yang mudah digunakan untuk membuat perjanjian DJ yang disesuaikan. Template ini memiliki kekuatan hukum dan mencakup klausul penting seperti tanggal, waktu, lokasi acara, jam layanan, pembayaran, dan lain-lain.
Template ini sangat cocok untuk digunakan dalam acara berskala besar di mana Anda memerlukan kontrak formal untuk mendefinisikan ruang lingkup layanan Anda dan melindungi kepentingan Anda.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan tanggung jawab terkait peralatan, perjalanan, dan pengaturan
- Lacak pembayaran, tip, dan biaya tambahan untuk lembur
- Buat bagian khusus untuk ketentuan pembatalan atau penjadwalan ulang
🔑 Ideal untuk: DJ, agen hiburan, dan koordinator acara yang membutuhkan layanan musik untuk acara pribadi dan korporat.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Meningkatkan Hubungan Agen-Klien untuk Pertumbuhan
11. Template Manajemen Kontrak ClickUp
Mengelola beberapa kontrak adalah tugas yang cukup rumit, terutama jika Anda tidak memiliki tim khusus untuk hal ini (spoiler alert: tidak ada yang melakukannya). Untungnya, di sinilah Template Manajemen Kontrak ClickUp hadir untuk membantu.
Anda dapat membuat perpustakaan kontrak untuk bisnis Anda, dengan bagian-bagian untuk setiap jenis kontrak—penjualan, pembelian, perjanjian kerja, layanan, perjanjian kerahasiaan, dan sebagainya. Anda juga dapat melacak setiap kontrak, menetapkan tenggat waktu, dan mengaksesnya kembali untuk konsultasi hukum kapan pun diperlukan.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Bekerja sama dengan anggota tim dan klien di satu tempat
- Pantau tonggak kontrak, pembayaran, dan tenggat waktu
- Buat laporan real-time tentang status dan kinerja kontrak
🔑 Ideal untuk: Departemen hukum, manajer proyek, dan tim operasional yang memantau, menyimpan, dan mengelola beberapa kontrak.
💡 Tips Pro: Simpan kontrak yang telah ditandatangani dengan aman—menggunakan penyimpanan cloud, alat manajemen kontrak, atau bahkan sistem folder khusus. Akses yang mudah memudahkan Anda jika perlu merujuk detail kontrak di kemudian hari. 🗃️
12. Template Kontrak Freelance ClickUp
Jika Anda seorang freelancer, Anda pasti sudah tahu pentingnya kontrak yang mengikat secara hukum. Namun, dengan Template Kontrak Freelance ClickUp, Anda juga dapat membuatnya dengan cepat.
Template ini mencakup semua bagian penting dalam kontrak freelance—ruang lingkup, jadwal, pembayaran, dan lainnya. Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan klausul seperti batasan revisi atau ketentuan pembayaran terlambat untuk melindungi hak Anda.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sorot klausul untuk ketentuan pembayaran per jam atau berdasarkan proyek
- Lacak waktu, hasil kerja, dan revisi
- Tentukan hak kekayaan intelektual dan penggunaan
🔑 Ideal untuk: Freelancer, kontraktor independen, dan wirausaha tunggal yang bekerja dengan klien dari berbagai industri.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Menagih Klien: Cara Profesional untuk Mengelola Proses Penagihan
13. Template Perjanjian Layanan Manajemen Proyek ClickUp
Jika perusahaan Anda menyediakan layanan outsourcing manajemen proyek, templat perjanjian layanan manajemen proyek ClickUp adalah sumber daya terbaik untuk Anda. Templat ini membantu Anda mengelola tim dan klien secara bersamaan.
Dengan templat ini, Anda dapat merinci ruang lingkup layanan, pembayaran, jadwal, dan lain-lain untuk klien Anda, sambil juga mendefinisikan peran dan tanggung jawab tim internal Anda. Hal ini membantu memperlancar proses sambil menjaga transparansi dan keselarasan—baik secara internal maupun eksternal.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan hasil kerja dan jadwal proyek secara spesifik
- Tentukan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek
- Sesuaikan jadwal pembayaran berdasarkan fase proyek
🔑 Ideal untuk: Konsultan manajemen proyek dan bisnis berbasis layanan yang menangani pengiriman proyek end-to-end untuk klien.
14. Template Perjanjian Pembelian ClickUp
Apakah Anda mencari templat kontrak spesifik untuk membuat perjanjian pembelian profesional? Pilihlah Templat Perjanjian Pembelian ClickUp. Formal, intuitif, dan mudah disesuaikan, templat ini memudahkan pembuatan dan pengelolaan perjanjian pembelian.
Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat menentukan elemen seperti informasi penjual dan pembeli, tanggal perjanjian, pembayaran, dan lain-lain, untuk mempercepat proses negosiasi dan onboarding klien. Templat ini juga mudah direview, sehingga Anda dapat selalu berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum menandatangani perjanjian.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Termasuk ketentuan pembayaran, metode pengiriman, dan jadwal waktu
- Lacak persetujuan pesanan pembelian dan jadwal pengiriman
- Kelola syarat pembayaran dan penagihan di satu tempat
🔑 Ideal untuk: Pengecer, distributor, dan tim penjualan yang ingin mengformalkan penjualan dan pengiriman barang atau jasa.
15. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp
Template Perjanjian Konsultasi ClickUp adalah sumber daya gratis lain yang luar biasa dalam daftar ini. Template ini dirancang khusus untuk perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi kepada klien mereka. Dengan template ini, Anda dapat mendefinisikan layanan Anda, cakupan layanan, biaya, jangka waktu, dan lain-lain, dengan cara yang mudah dipahami.
Berbeda dengan templat lain, tata letak ini juga memungkinkan Anda menentukan informasi rahasia bisnis klien yang akan Anda gunakan untuk memberikan layanan terbaik. Hal ini membantu klien melindungi informasi sensitif dan meningkatkan kredibilitas Anda.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan tarif per jam, biaya proyek, dan jadwal pembayaran
- Tentukan klausul kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual
- Pantau pencapaian milestone dan persetujuan klien
🔑 Ideal untuk: Konsultan bisnis, penasihat strategi, dan penyedia layanan ahli yang menetapkan syarat dan ketentuan konsultasi berbasis proyek atau kontrak retainer.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Strategi Alur Kerja Manajemen Klien untuk Profesional Bisnis
16. Template Perjanjian Kerja ClickUp
Ingin template untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek tim Anda? Dapatkan Template Perjanjian Kerja ClickUp. Template ini mudah digunakan, dapat disesuaikan, dan intuitif. Dengan format papan tulis, Anda dapat membuat jalur kerja untuk tim Anda yang menyoroti aspek-aspek penting seperti peran, tanggung jawab, tugas, ketergantungan, ekspektasi, dan lain-lain.
Anda juga dapat menggunakannya secara eksternal. Anggaplah ini sebagai alat yang memudahkan Anda untuk mengajukan ide proyek, menetapkan syarat kerja, dan menentukan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan tanggung jawab, jam kerja, dan kompensasi
- Tambahkan pedoman untuk komunikasi, tenggat waktu, dan kinerja
- Sesuaikan untuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, atau pekerja lepas
🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, tim proyek, dan kelompok lintas fungsi yang ingin menetapkan aturan dasar untuk kolaborasi klien dan kinerja tim.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Apa Itu Pemangku Kepentingan Proyek dan Cara Mengelolanya
17. Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas
Jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membuat perjanjian sewa, Anda mungkin akan kesulitan memahami detail-detailnya. Namun, untungnya, inilah saatnya menggunakan Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas.
Dengan fokus khusus pada pasar sewa di Texas, panduan ini memungkinkan Anda mendefinisikan elemen kontrak penting seperti jenis sewa, jangka waktu, dan hak kepemilikan agar kepentingan Anda terlindungi. Anda juga dapat memperbarui kontrak sewa dari waktu ke waktu untuk tetap up-to-date dan menghindari sengketa hukum.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Lacak tanggal mulai dan berakhirnya sewa dengan pemberitahuan perpanjangan otomatis
- Tentukan istilah-istilah untuk perubahan properti atau penyewaan kembali
- Tentukan klausul penyelesaian sengketa dan klausul pengakhiran dini
🔑 Ideal untuk: Manajer properti, agen properti, dan penyewa bisnis yang mengamankan sewa ruang kantor komersial atau ritel di Texas.
🔍 Tahukah Anda? Di Jepang, penyewa sering kali harus membayar 'uang kunci,' yaitu hadiah yang tidak dapat dikembalikan kepada pemilik properti, hanya untuk mendapatkan kontrak sewa. 💸
18. Template Perjanjian Layanan ClickUp
Mencari perjanjian layanan umum? Tidak perlu mencari lagi—Template Perjanjian Layanan ClickUp adalah solusi lengkap yang Anda butuhkan.
Panduan ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan layanan Anda dan detail penting lainnya agar tidak ada celah dalam perjanjian layanan antara Anda dan klien. Hal ini mencakup ruang lingkup, jadwal, hasil kerja, pembayaran, dan klausul lain yang relevan. Anda juga dapat menambahkan persyaratan hukum yang berlaku dan menandatangani perjanjian untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan yang maksimal.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Sertakan klausul khusus layanan, seperti standar kinerja
- Pantau tonggak pencapaian layanan dan umpan balik klien
- Sertakan bagian khusus untuk penanganan sengketa dan perubahan perjanjian
🔑 Ideal untuk: Bisnis berbasis layanan, agen pemasaran, dan penyedia layanan IT yang memerlukan penentuan ruang lingkup dan tingkat layanan secara detail untuk klien.
19. Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp
Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp dirancang untuk mempermudah proses pengakhiran hubungan dengan klien. Template ini memungkinkan Anda untuk menentukan tanggal pengakhiran, syarat dan ketentuan, alasan, dan lain-lain, guna memastikan perlindungan hukum saat kontrak berakhir.
Selain itu, Anda dapat menentukan rincian mengenai pembayaran sisa atau piutang untuk memastikan Anda dibayar lebih cepat dan dengan suku bunga yang berlaku setelah kontrak secara hukum berakhir.
🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini
- Tentukan periode pemberitahuan yang diperlukan dan pembayaran akhir
- Pantau tanggal berakhirnya kontrak dan aktivitas penutupan kontrak
- Sertakan bagian untuk pengakuan akhir dan persetujuan
🔑 Ideal untuk: Profesional HR, tim hukum, dan manajer yang secara resmi mengakhiri kontrak layanan, vendor, atau karyawan.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Meminta Pembayaran secara Profesional dari Klien
Buat Kontrak Anda Sendiri dengan ClickUp
Perjanjian klien yang disusun dengan baik bukan sekadar dokumen formal—ini adalah langkah pertama dalam proses onboarding klien yang lancar dan profesional. Mulai dari menetapkan ekspektasi yang jelas hingga melindungi bisnis Anda secara hukum, perjanjian memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kebingungan sejak hari pertama.
Baik Anda menangani pekerjaan lepas, mengelola layanan, atau meluncurkan proyek jangka panjang, memiliki templat yang tepat memastikan proses onboarding Anda konsisten, efisien, dan bebas stres.
Dengan templat kontrak gratis dan dapat disesuaikan dari ClickUp, Anda dapat mengelola setiap tahap—penyusunan, peninjauan, penandatanganan, dan pelacakan—semua dalam satu platform kolaboratif.
Percepat proses onboarding klien dan alur kerja kontrak Anda dengan ClickUp—daftar di sini untuk mendapatkan akun ClickUp gratis!