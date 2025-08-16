Template Kontrak Klien Gratis untuk Perjanjian yang Jelas dan Sah Secara Hukum

Menganggap penandatanganan kontrak hanyalah formalitas? Pikirkan lagi.

Ini adalah momen ketika hubungan klien Anda benar-benar dimulai. Perjanjian yang disusun dengan baik menjadi landasan untuk kolaborasi yang lancar, memastikan kedua belah pihak berada di halaman yang sama, terlindungi, dan siap untuk langsung memulai.

Namun, jika Anda pemilik usaha kecil, memahami istilah hukum (dan biaya pengacara yang tinggi) bisa terasa membingungkan.

Anda mungkin tergoda untuk menyusun kontrak sendiri.

Ya, tampaknya mudah dilakukan pada pandangan pertama. Namun, berhati-hatilah—menyusun kontrak formal secara mandiri dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti istilah yang salah tafsir, klausul yang tidak dapat ditegakkan, atau yang paling buruk, sengketa hukum.

Jadi, jika Anda seorang solopreneur, freelancer, agensi, atau pemilik usaha kecil, lihat daftar 19 template perjanjian klien yang sudah didesain sebelumnya ini. Gunakan dan hemat waktu!

Apa Itu Template Kontrak Klien?

Template kontrak klien adalah dokumen hukum siap pakai yang memungkinkan bisnis dan penyedia layanan untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan mengesahkan syarat-syarat kerja mereka. Template ini biasanya mencakup bagian-bagian seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal proyek, syarat pembayaran, klausul kerahasiaan, dan lain-lain.

Template kontrak ini membantu memastikan konsistensi, menghindari risiko hukum, dan memastikan kedua belah pihak sepakat mengenai syarat dan ketentuan proyek.

Template Kontrak Klien Terbaik dalam Sekilas

Apa yang Membuat Template Kontrak Klien yang Baik?

Mudah menemukan templat kontrak klien yang sah. Namun, jika Anda ingin memastikan kontrak Anda memudahkan proses onboarding bagi kedua belah pihak, berikut adalah beberapa elemen penting yang harus Anda cari dalam templat:

✨ Kemudahan penggunaan: Pilih templat dengan tata letak yang sederhana. Periksa format, struktur, dan desainnya untuk memastikan mudah digunakan dan dinavigasi oleh kedua belah pihak

✨ Keabsahan hukum: Pilih template yang memungkinkan Anda membuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Template tersebut harus mencakup klausul-klausul yang relevan dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan perjanjian layanan dapat ditegakkan secara hukum

✨ Kemudahan penyesuaian: Pilih templat yang memungkinkan Anda mengedit bagian-bagiannya sesuai kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen seperti klausul, ketentuan denda keterlambatan, dan lain-lain.

✨ Kelengkapan: Pilih templat yang mencakup semua aspek penting dalam perjanjian kolaborasi. Templat tersebut harus mencakup hasil kerja, jadwal, syarat pembayaran, kerahasiaan, dan klausul hukum untuk memastikan kejelasan dan perlindungan bagi Anda dan klien Anda

✨ Kejelasan: Template kontrak klien yang baik harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana untuk mengurangi risiko kesalahan atau kesalahpahaman

✨ Kesan profesional: Pilih template dengan kesan profesional yang kuat—tata letak standar, desain, gaya, dll. Hal ini akan membantu Anda membuat kesan pertama yang kuat sambil meningkatkan retensi klien dan kredibilitas

Template Kontrak Klien

Kesulitan membuat kontrak yang profesional dan mudah disesuaikan?

Lihat 19 templat kontrak klien dari ClickUp —aplikasi all-in-one untuk kerja—yang dirancang untuk membantu freelancer, agensi, dan pemilik usaha kecil menyederhanakan proses onboarding klien dengan perjanjian yang jelas dan andal, menghemat waktu, dan membangun kepercayaan.

1. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perjanjian kontraktor tanpa ahli hukum menggunakan templat Perjanjian Kontraktor ClickUp

Jika Anda mencari templat perjanjian kontrak dasar, pilihlah ClickUp Contractor Agreement Template. Templat ini memiliki tata letak standar yang mencakup elemen-elemen penting seperti ruang lingkup pekerjaan, batas waktu, dan penawaran harga.

Template ini juga memungkinkan Anda untuk menambahkan klausul tambahan, seperti informasi rahasia, jaminan ganti rugi, dan sebagainya. Hal ini membuatnya cocok untuk membuat berbagai jenis kontrak, seperti perjanjian pembelian, perjanjian kontraktor independen, perjanjian kerahasiaan, dan sebagainya.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan hasil kerja yang jelas dan rincian pembayaran

Sesuaikan klausul untuk perjanjian layanan atau penjualan produk

Sertakan bagian untuk tonggak pencapaian, batas waktu, dan sanksi

🔑 Ideal untuk: Freelancer, agensi, dan bisnis yang ingin formalkan perjanjian layanan dengan klien baru atau yang sudah ada.

2. Contoh Template Kontrak Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat contoh kontrak bisnis ClickUp untuk dengan mudah membuat kontrak bisnis yang sah secara hukum

Template Kontrak Bisnis ClickUp adalah perjanjian yang mudah digunakan, dirancang khusus untuk wirausaha dan pemilik usaha kecil. Template ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola kontrak secara komprehensif di satu tempat.

Template ini juga dilengkapi dengan pelacak kemajuan yang terintegrasi untuk menjaga Anda tetap terinformasi tentang tahap penyelesaian kontrak. Namun, bagian terbaiknya adalah bahasa yang sederhana, sehingga klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian sangat mudah dipahami.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sertakan klausul tentang kerahasiaan dan perjanjian non-kompetisi

Tambahkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan mediasi

Lacak revisi dan pembaruan kontrak secara real-time

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil, startup, dan wirausahawan yang ingin merumuskan syarat layanan, penjualan produk, atau kemitraan.

💡Tips Pro: Gunakan fitur Ask AI di ClickUp Docs untuk membuat kontrak dan proposal secara instan!

3. Addendum Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan proses pengeditan kontrak dengan templat addendum kontrak ClickUp

Apakah Anda ingin memperbarui kontrak lama atau melakukan perubahan pada kontrak yang baru saja disusun? Sederhanakan prosesnya dengan templat addendum kontrak ClickUp.

Dengan templat ini, Anda atau pihak lain dapat dengan mudah mengedit kontrak tanpa perlu membuat ulang seluruh perjanjian. Templat ini juga memastikan transparansi sepanjang proses. Jadi, jika salah satu pihak melakukan perubahan, pihak lain akan langsung mendapat pemberitahuan tentang perubahan tersebut.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Izinkan anggota tim untuk menambahkan komentar atau saran untuk revisi

Otomatiskan pelacakan tanggal untuk perubahan kontrak

Pastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setempat

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, firma hukum, dan konsultan yang memperbarui perjanjian existing tanpa perlu menulis ulang perjanjian.

4. Template Review Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Periksa kesesuaian kontrak sebelum menandatanganinya menggunakan templat tinjauan kontrak ClickUp

Template Review Kontrak ClickUp sangat ideal untuk siapa pun yang membutuhkan nasihat hukum sebelum menandatangani kontrak.

Panduan ini memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir tentang semua syarat, ketentuan, dan klausul yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini memudahkan untuk meninjau dokumen sebelum menandatanganinya. Selain itu, panduan ini juga menyediakan lokasi digital terpusat untuk menyimpan kontrak dan melacak statusnya.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sorotkan ketentuan kontrak penting untuk tinjauan dan persetujuan

Integrasikan alur kerja persetujuan untuk mempercepat proses peninjauan

Pantau kemajuan tinjauan untuk memastikan umpan balik tepat waktu

🔑 Ideal untuk: Penasihat hukum, tim pengadaan, dan pemilik bisnis, memastikan kontrak memenuhi standar sebelum ditandatangani.

5. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak kerja profesional dalam waktu singkat dengan templat kontrak kerja ClickUp

Membuat perjanjian kerja yang komprehensif membutuhkan ketelitian yang tinggi, tetapi tidak dengan Template Kontrak Kerja ClickUp.

Mulai dari deskripsi pekerjaan hingga syarat dan ketentuan—semuanya sudah termasuk dalam perjanjian kerja yang sah secara hukum. Hal ini memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang ekspektasi dan kepentingan mereka terlindungi. Bagian terbaiknya? Template ini mudah disesuaikan dan memiliki tata letak profesional.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan syarat dan ketentuan untuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, atau pekerja lepas

Sertakan klausul mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual

Pantau pencapaian milestone dan kemajuan pekerjaan

🔑 Ideal untuk: Manajer HR, koordinator proyek, dan kontraktor yang menetapkan ekspektasi terkait hasil kerja dan syarat kerja.

🚨 ClickUp Insight: 32% pekerja kadang-kadang bekerja melebihi jam kerja yang dijadwalkan, sementara 24% bekerja lembur hampir setiap hari. Masalahnya? Tanpa batasan, lembur menjadi hal yang biasa而不是kecuali. Terkadang, Anda membutuhkan sedikit bantuan untuk menetapkan batasan-batasan tersebut. Minta ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, untuk membantu Anda membuat jadwal yang dioptimalkan. Terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda, ia menunjukkan tugas mana yang benar-benar mendesak dan mana yang tidak! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

6. Template Kontrak Desain Interior ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Kontrak Desain Interior ClickUp untuk membuat perjanjian formal untuk proyek desain interior Anda

Jika Anda seorang desainer interior yang mencari tata letak kontrak yang memenuhi persyaratan hukum industri Anda, dapatkan templat kontrak desain interior ClickUp.

Template ini didasarkan pada klausul-klausul yang umumnya dianggap diperlukan untuk perjanjian desain interior yang sesuai dengan peraturan. Misalnya, ruang lingkup layanan, jadwal, hasil kerja, produk akhir, dan lain-lain. Template ini juga sangat ramah pengguna, dengan bahasa yang mudah dipahami dan desain yang sederhana.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sertakan klausul untuk pemilihan bahan dan furnitur

Sesuaikan rincian pembayaran sesuai dengan tahap proyek

Pantau tonggak proyek desain dan penyesuaian anggaran

🔑 Ideal untuk: Desainer interior, firma desain, dan konsultan renovasi yang mengelola ekspektasi klien untuk proyek residensial atau komersial.

💡Tips Pro: Butuh templat kontrak yang sempurna? Dengan Brain MAX, asisten desktop AI Anda, Anda mendapatkan yang terbaik dari berbagai model LLM—Claude untuk bahasa yang sempurna, ChatGPT 5 untuk penalaran mendalam, dan masih banyak lagi. Baik Anda sedang menyusun klausul yang jelas dan profesional atau menghadapi logika hukum yang kompleks, Brain MAX menggabungkan model AI terkemuka sehingga Anda dapat membuat templat kontrak yang kokoh dengan percaya diri dan mudah—semua dalam satu tempat.

7. Template Perjanjian Catering ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak katering detail untuk setiap acara dengan templat kontrak katering ClickUp

Template Kontrak Catering ClickUp memudahkan pembuatan perjanjian catering yang kompleks.

Baik Anda seorang profesional berpengalaman maupun pemula, navigasi yang sederhana dan bahasa yang jelas dalam dokumen ini memudahkan Anda untuk membuat kontrak detail untuk setiap proyek. Anda dapat menambahkan bagian kustom, seperti daftar barang, biaya tetap, dan sebagainya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakannya untuk menyimpan semua perjanjian katering Anda di satu tempat terpusat untuk akses yang mudah.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak persetujuan klien pada item menu dan permintaan khusus

Tentukan syarat pembayaran dan biaya lembur yang mungkin dikenakan

Buat bagian khusus untuk preferensi dan batasan diet

🔑 Ideal untuk: Perusahaan katering, perencana acara, dan manajer tempat yang membutuhkan perjanjian untuk pernikahan, pesta, dan acara korporat.

8. Template Perjanjian Fotografi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak yang sah secara hukum untuk proyek fotografi Anda dengan templat kontrak fotografi ClickUp

Apakah Anda seorang fotografer yang belum pernah membuat kontrak formal sebelumnya? Coba templat kontrak fotografi ClickUp. Templat ini menyoroti setiap aspek yang harus ada dalam kontrak fotografi profesional untuk melindungi hak-hak fotografer.

Yang paling penting, perjanjian ini mendefinisikan kepemilikan hak kekayaan intelektual sehingga Anda dapat menetapkan otoritas Anda atas produk akhir jika pihak lain melanggar perjanjian. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan ruang lingkup pekerjaan, biaya, syarat dan ketentuan, dan lain-lain.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sertakan klausul mengenai hak gambar, penggunaan, dan hak kekayaan intelektual

Tentukan harga berdasarkan jumlah jam atau sesi

Buat bagian khusus untuk ketentuan pasca-produksi dan pengeditan

🔑 Ideal untuk: Fotografer profesional, studio, dan kreator lepas yang mengatur perjanjian pemotretan untuk acara atau proyek branding.

🧠 Fakta menarik: Konsep tanda tangan elektronik secara resmi diakui di Amerika Serikat pada tahun 2000 melalui Undang-Undang ESIGN, yang menjadikan kontrak digital secara hukum dapat ditegakkan.

9. Template Perjanjian Pembersihan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan kontrak pembersihan yang sederhana namun spesifik dengan templat kontrak pembersihan ClickUp

Membuat kontrak untuk pekerjaan pembersihan mungkin terlihat tidak perlu hingga terjadi konflik antara Anda dan klien. Hindari hal ini dengan menggunakan Template Kontrak Pembersihan ClickUp.

Dirancang secara komprehensif, template ini memungkinkan Anda untuk merinci aspek-aspek penting proyek seperti jadwal pembersihan, frekuensi, jumlah pembayaran, biaya peralatan sendiri, dan lain-lain, sehingga ekspektasi menjadi jelas. Template ini juga sangat fleksibel. Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen sesuai kebutuhan proyek tanpa repot.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan syarat dan ketentuan untuk layanan pembersihan rutin atau satu kali

Tentukan frekuensi kunjungan dan tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan

Sesuaikan untuk properti berskala besar atau layanan pembersihan khusus

🔑 Ideal untuk: Penyedia layanan kebersihan, bisnis kebersihan, dan pengelola properti yang mengkoordinasikan pekerjaan kebersihan berkelanjutan atau satu kali.

10. Template Kontrak DJ ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kontrak DJ yang komprehensif dan lindungi hak Anda dengan templat kontrak DJ ClickUp

Merencanakan pesta? Template Kontrak DJ ClickUp adalah tata letak yang mudah digunakan untuk membuat perjanjian DJ yang disesuaikan. Template ini memiliki kekuatan hukum dan mencakup klausul penting seperti tanggal, waktu, lokasi acara, jam layanan, pembayaran, dan lain-lain.

Template ini sangat cocok untuk digunakan dalam acara berskala besar di mana Anda memerlukan kontrak formal untuk mendefinisikan ruang lingkup layanan Anda dan melindungi kepentingan Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tanggung jawab terkait peralatan, perjalanan, dan pengaturan

Lacak pembayaran, tip, dan biaya tambahan untuk lembur

Buat bagian khusus untuk ketentuan pembatalan atau penjadwalan ulang

🔑 Ideal untuk: DJ, agen hiburan, dan koordinator acara yang membutuhkan layanan musik untuk acara pribadi dan korporat.

11. Template Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola kontrak Anda tanpa perlu mengelola kontrak secara manual dengan templat pengelolaan kontrak ClickUp

Mengelola beberapa kontrak adalah tugas yang cukup rumit, terutama jika Anda tidak memiliki tim khusus untuk hal ini (spoiler alert: tidak ada yang melakukannya). Untungnya, di sinilah Template Manajemen Kontrak ClickUp hadir untuk membantu.

Anda dapat membuat perpustakaan kontrak untuk bisnis Anda, dengan bagian-bagian untuk setiap jenis kontrak—penjualan, pembelian, perjanjian kerja, layanan, perjanjian kerahasiaan, dan sebagainya. Anda juga dapat melacak setiap kontrak, menetapkan tenggat waktu, dan mengaksesnya kembali untuk konsultasi hukum kapan pun diperlukan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bekerja sama dengan anggota tim dan klien di satu tempat

Pantau tonggak kontrak, pembayaran, dan tenggat waktu

Buat laporan real-time tentang status dan kinerja kontrak

🔑 Ideal untuk: Departemen hukum, manajer proyek, dan tim operasional yang memantau, menyimpan, dan mengelola beberapa kontrak.

💡 Tips Pro: Simpan kontrak yang telah ditandatangani dengan aman—menggunakan penyimpanan cloud, alat manajemen kontrak, atau bahkan sistem folder khusus. Akses yang mudah memudahkan Anda jika perlu merujuk detail kontrak di kemudian hari. 🗃️

12. Template Kontrak Freelance ClickUp

Dapatkan templat gratis Hapus kerumitan membuat kontrak freelance profesional dari nol dengan templat kontrak freelance ClickUp

Jika Anda seorang freelancer, Anda pasti sudah tahu pentingnya kontrak yang mengikat secara hukum. Namun, dengan Template Kontrak Freelance ClickUp, Anda juga dapat membuatnya dengan cepat.

Template ini mencakup semua bagian penting dalam kontrak freelance—ruang lingkup, jadwal, pembayaran, dan lainnya. Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan klausul seperti batasan revisi atau ketentuan pembayaran terlambat untuk melindungi hak Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sorot klausul untuk ketentuan pembayaran per jam atau berdasarkan proyek

Lacak waktu, hasil kerja, dan revisi

Tentukan hak kekayaan intelektual dan penggunaan

🔑 Ideal untuk: Freelancer, kontraktor independen, dan wirausaha tunggal yang bekerja dengan klien dari berbagai industri.

13. Template Perjanjian Layanan Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perjanjian Layanan Manajemen Proyek ClickUp untuk mempermudah pengelolaan layanan manajemen proyek Anda

Jika perusahaan Anda menyediakan layanan outsourcing manajemen proyek, templat perjanjian layanan manajemen proyek ClickUp adalah sumber daya terbaik untuk Anda. Templat ini membantu Anda mengelola tim dan klien secara bersamaan.

Dengan templat ini, Anda dapat merinci ruang lingkup layanan, pembayaran, jadwal, dan lain-lain untuk klien Anda, sambil juga mendefinisikan peran dan tanggung jawab tim internal Anda. Hal ini membantu memperlancar proses sambil menjaga transparansi dan keselarasan—baik secara internal maupun eksternal.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan hasil kerja dan jadwal proyek secara spesifik

Tentukan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek

Sesuaikan jadwal pembayaran berdasarkan fase proyek

🔑 Ideal untuk: Konsultan manajemen proyek dan bisnis berbasis layanan yang menangani pengiriman proyek end-to-end untuk klien.

14. Template Perjanjian Pembelian ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perjanjian pembelian profesional tanpa perlu konsultan hukum menggunakan templat Perjanjian Pembelian ClickUp

Apakah Anda mencari templat kontrak spesifik untuk membuat perjanjian pembelian profesional? Pilihlah Templat Perjanjian Pembelian ClickUp. Formal, intuitif, dan mudah disesuaikan, templat ini memudahkan pembuatan dan pengelolaan perjanjian pembelian.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat menentukan elemen seperti informasi penjual dan pembeli, tanggal perjanjian, pembayaran, dan lain-lain, untuk mempercepat proses negosiasi dan onboarding klien. Templat ini juga mudah direview, sehingga Anda dapat selalu berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum menandatangani perjanjian.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Termasuk ketentuan pembayaran, metode pengiriman, dan jadwal waktu

Lacak persetujuan pesanan pembelian dan jadwal pengiriman

Kelola syarat pembayaran dan penagihan di satu tempat

🔑 Ideal untuk: Pengecer, distributor, dan tim penjualan yang ingin mengformalkan penjualan dan pengiriman barang atau jasa.

15. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Perjanjian Konsultasi ClickUp untuk membuat perjanjian konsultasi yang rapi dan profesional dalam waktu singkat

Template Perjanjian Konsultasi ClickUp adalah sumber daya gratis lain yang luar biasa dalam daftar ini. Template ini dirancang khusus untuk perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi kepada klien mereka. Dengan template ini, Anda dapat mendefinisikan layanan Anda, cakupan layanan, biaya, jangka waktu, dan lain-lain, dengan cara yang mudah dipahami.

Berbeda dengan templat lain, tata letak ini juga memungkinkan Anda menentukan informasi rahasia bisnis klien yang akan Anda gunakan untuk memberikan layanan terbaik. Hal ini membantu klien melindungi informasi sensitif dan meningkatkan kredibilitas Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tarif per jam, biaya proyek, dan jadwal pembayaran

Tentukan klausul kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual

Pantau pencapaian milestone dan persetujuan klien

🔑 Ideal untuk: Konsultan bisnis, penasihat strategi, dan penyedia layanan ahli yang menetapkan syarat dan ketentuan konsultasi berbasis proyek atau kontrak retainer.

16. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Hapus celah dan kebingungan dari proses pelaksanaan proyek Anda dengan templat Perjanjian Kerja ClickUp

Ingin template untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek tim Anda? Dapatkan Template Perjanjian Kerja ClickUp. Template ini mudah digunakan, dapat disesuaikan, dan intuitif. Dengan format papan tulis, Anda dapat membuat jalur kerja untuk tim Anda yang menyoroti aspek-aspek penting seperti peran, tanggung jawab, tugas, ketergantungan, ekspektasi, dan lain-lain.

Anda juga dapat menggunakannya secara eksternal. Anggaplah ini sebagai alat yang memudahkan Anda untuk mengajukan ide proyek, menetapkan syarat kerja, dan menentukan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tanggung jawab, jam kerja, dan kompensasi

Tambahkan pedoman untuk komunikasi, tenggat waktu, dan kinerja

Sesuaikan untuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, atau pekerja lepas

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, tim proyek, dan kelompok lintas fungsi yang ingin menetapkan aturan dasar untuk kolaborasi klien dan kinerja tim.

17. Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Perjanjian Sewa ClickUp Texas untuk membuat perjanjian sewa formal dan sah secara hukum

Jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membuat perjanjian sewa, Anda mungkin akan kesulitan memahami detail-detailnya. Namun, untungnya, inilah saatnya menggunakan Template Perjanjian Sewa ClickUp Texas.

Dengan fokus khusus pada pasar sewa di Texas, panduan ini memungkinkan Anda mendefinisikan elemen kontrak penting seperti jenis sewa, jangka waktu, dan hak kepemilikan agar kepentingan Anda terlindungi. Anda juga dapat memperbarui kontrak sewa dari waktu ke waktu untuk tetap up-to-date dan menghindari sengketa hukum.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak tanggal mulai dan berakhirnya sewa dengan pemberitahuan perpanjangan otomatis

Tentukan istilah-istilah untuk perubahan properti atau penyewaan kembali

Tentukan klausul penyelesaian sengketa dan klausul pengakhiran dini

🔑 Ideal untuk: Manajer properti, agen properti, dan penyewa bisnis yang mengamankan sewa ruang kantor komersial atau ritel di Texas.

🔍 Tahukah Anda? Di Jepang, penyewa sering kali harus membayar 'uang kunci,' yaitu hadiah yang tidak dapat dikembalikan kepada pemilik properti, hanya untuk mendapatkan kontrak sewa. 💸

18. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perjanjian layanan sederhana dengan penyesuaian mendalam menggunakan templat Perjanjian Layanan ClickUp

Mencari perjanjian layanan umum? Tidak perlu mencari lagi—Template Perjanjian Layanan ClickUp adalah solusi lengkap yang Anda butuhkan.

Panduan ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan layanan Anda dan detail penting lainnya agar tidak ada celah dalam perjanjian layanan antara Anda dan klien. Hal ini mencakup ruang lingkup, jadwal, hasil kerja, pembayaran, dan klausul lain yang relevan. Anda juga dapat menambahkan persyaratan hukum yang berlaku dan menandatangani perjanjian untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan yang maksimal.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sertakan klausul khusus layanan, seperti standar kinerja

Pantau tonggak pencapaian layanan dan umpan balik klien

Sertakan bagian khusus untuk penanganan sengketa dan perubahan perjanjian

🔑 Ideal untuk: Bisnis berbasis layanan, agen pemasaran, dan penyedia layanan IT yang memerlukan penentuan ruang lingkup dan tingkat layanan secara detail untuk klien.

19. Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Akhiri kontrak tanpa menghadapi sengketa hukum dengan templat surat pengakhiran kontrak ClickUp

Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp dirancang untuk mempermudah proses pengakhiran hubungan dengan klien. Template ini memungkinkan Anda untuk menentukan tanggal pengakhiran, syarat dan ketentuan, alasan, dan lain-lain, guna memastikan perlindungan hukum saat kontrak berakhir.

Selain itu, Anda dapat menentukan rincian mengenai pembayaran sisa atau piutang untuk memastikan Anda dibayar lebih cepat dan dengan suku bunga yang berlaku setelah kontrak secara hukum berakhir.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan periode pemberitahuan yang diperlukan dan pembayaran akhir

Pantau tanggal berakhirnya kontrak dan aktivitas penutupan kontrak

Sertakan bagian untuk pengakuan akhir dan persetujuan

🔑 Ideal untuk: Profesional HR, tim hukum, dan manajer yang secara resmi mengakhiri kontrak layanan, vendor, atau karyawan.

Buat Kontrak Anda Sendiri dengan ClickUp

Perjanjian klien yang disusun dengan baik bukan sekadar dokumen formal—ini adalah langkah pertama dalam proses onboarding klien yang lancar dan profesional. Mulai dari menetapkan ekspektasi yang jelas hingga melindungi bisnis Anda secara hukum, perjanjian memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kebingungan sejak hari pertama.

Baik Anda menangani pekerjaan lepas, mengelola layanan, atau meluncurkan proyek jangka panjang, memiliki templat yang tepat memastikan proses onboarding Anda konsisten, efisien, dan bebas stres.

Dengan templat kontrak gratis dan dapat disesuaikan dari ClickUp, Anda dapat mengelola setiap tahap—penyusunan, peninjauan, penandatanganan, dan pelacakan—semua dalam satu platform kolaboratif.

Percepat proses onboarding klien dan alur kerja kontrak Anda dengan ClickUp—daftar di sini untuk mendapatkan akun ClickUp gratis!