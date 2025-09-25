Apa Itu Prinsip-Prinsip Gestalt dalam Desain? (+Contoh)

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita langsung mengenali logo panda WWF, meskipun logo tersebut hanya terdiri dari beberapa bentuk hitam di latar belakang putih?

Jawaban terletak pada prinsip-prinsip Gestalt; seperangkat aturan psikologis yang menjelaskan bagaimana kita secara alami memandang elemen visual sebagai kesatuan yang utuh, bukan sekadar bagian-bagian yang terpisah.

Memahami teori Gestalt seperti membuka kunci di balik desain yang intuitif dan kuat.

Prinsip-prinsip ini memandu segala hal, mulai dari cara pengguna menelusuri desain web hingga cara mereka terhubung secara emosional dengan logo merek.

Mari kita bahas setiap prinsip Gestalt dengan contoh visual yang praktis sehingga Anda dapat berhenti menebak-nebak dan mulai mendesain dengan tujuan yang jelas.

Apa Itu Prinsip-Prinsip Gestalt dalam Desain?

Prinsip-prinsip Gestalt dalam desain diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh psikolog Jerman Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Köhler. Kata “Gestalt” berasal dari bahasa Jerman dan berarti “bentuk” atau “keseluruhan.”

Prinsip-prinsip ini menjelaskan cara otak manusia secara alami memproses elemen visual. Psikologi Gestalt menyarankan bahwa daripada melihat bagian-bagian terpisah, kita cenderung melihat gambar kompleks sebagai pola terorganisir atau kesatuan yang utuh.

Prinsip-prinsip ini sangat berguna dalam desain grafis, UI/UX, desain web, antarmuka produk, dan branding. Mereka membantu pengguna secara instingtif memahami desain Anda tanpa memerlukan banyak pemikiran.

Gunakan catatan tempel, kotak, dan panah untuk menggambar wireframe atau mockup

Ajak anggota tim untuk memberikan komentar, reaksi emoji, atau saran tentang seberapa baik sebuah mockup menerapkan prinsip tersebut, atau di mana mockup tersebut kurang memadai

Prinsip-prinsip Gestalt Utama dengan Contoh Nyata

Mari kita lihat prinsip-prinsip Gestalt yang mendasar:

1. Proximity: Mengelompokkan elemen-elemen yang terkait

Ketika objek-objek berada dekat satu sama lain, kita menganggapnya sebagai objek yang terkait atau bagian dari kelompok yang sama. Hal ini membantu desainer mengatur informasi dengan cara yang terasa alami dan mudah dipahami.

Dimana menggunakannya: Menu navigasi di situs web, tabel harga, bidang input di formulir, widget dasbor, dll.

Contoh: ClickUp menampilkan rencana harga dalam kolom, dengan fitur-fitur setiap rencana dikelompokkan di bawah judulnya. Jarak antara rencana lebih besar daripada jarak antara fitur-fitur dalam satu rencana. 👇🏼

Mengapa ini berhasil: Pengguna dapat dengan mudah membedakan rencana individu dan detailnya, serta memutuskan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Kesamaan: Menciptakan konsistensi dalam desain

Prinsip kesamaan menjelaskan bagaimana otak kita mengelompokkan hal-hal yang terlihat serupa. Ketika elemen-elemen memiliki warna, bentuk, ukuran, atau gaya yang serupa, kita secara alami melihatnya sebagai terhubung atau bagian dari 'keluarga' yang sama

Desainer menggunakan trik ini untuk menciptakan keteraturan dan memperkuat hierarki visual. Mereka mengarahkan perhatian Anda tanpa Anda sadari!

Dimana menggunakannya: Bilah navigasi atas dan samping, judul bagian, legenda/label, langkah-langkah tutorial, tombol CTA, dll.

Contoh: LinkedIn secara luas menerapkan prinsip Gestalt Kesamaan untuk mengelompokkan item terkait di bilah menu atas, kartu umpan, kartu koneksi, papan lowongan kerja, dan sebagainya, menciptakan konsistensi visual dalam struktur dan fungsi.

Mengapa hal ini berhasil: Pengelompokan visual dan pola yang konsisten mengurangi beban kognitif, meningkatkan pemahaman konten, dan mendorong keterlibatan pengguna melalui rasa familiar.

via freepik

3. Kelanjutan: Mengarahkan mata penonton secara alami

Prinsip kontinuitas menjelaskan bagaimana persepsi visual membuat otak kita mengikuti jalur yang mulus dan tidak terputus.

Ketika elemen desain berbaris sepanjang kurva atau garis lurus, kita melihatnya sebagai elemen yang terhubung, meskipun mereka tumpang tindih atau terputus. Mata kita secara alami meluncur sepanjang rute yang paling mudah.

Dimana menggunakannya: Karousel gambar/konten, daftar properti, proses checkout, tata letak portofolio, daftar produk e-commerce, tur produk, dll.

Contoh: Modul rekomendasi produk di situs web Amazon menampilkan produk alternatif yang erat kaitannya dengan produk yang sedang Anda lihat. Produk-produk tersebut ditampilkan dengan tata letak yang seragam (gambar, harga, peringkat bintang) dan dikelompokkan secara visual untuk menunjukkan bahwa mereka sebanding.

Mengapa ini berhasil: Meskipun setiap item berada dalam kotaknya masing-masing, penyelarasan horizontal menarik mata Anda ke samping, seperti mengikuti jejak. Panah kecil di sisi-sisi memberi petunjuk bahwa ada lebih banyak yang bisa dieksplorasi. Desain ini menggunakan kontinuitas untuk membuat pengguliran terasa mudah dan alami.

melalui Amazon

🎯 Tips Cepat: Ingin mengarahkan perhatian pengguna? Gunakan prinsip titik fokus untuk membuat satu elemen menonjol dengan kontras, ukuran, atau warna. Hal ini menarik perhatian dengan cepat dan mendorong tindakan (seperti mengklik tombol CTA!).

4. Penutupan: Mendorong otak untuk mengisi celah-celah

Prinsip Closure merujuk pada kecenderungan pikiran kita untuk mengisi bagian-bagian yang hilang dari gambar yang ambigu atau kompleks agar dapat mengenali objek yang utuh dan lengkap. Prinsip ini memungkinkan desainer untuk menyarankan bentuk daripada menggambarkannya secara lengkap, dengan mengandalkan persepsi penonton untuk secara mental 'menutup bentuk' tersebut

Dimana menggunakannya: Logo merek, ikon, simbol, indikator kemajuan, teaser produk, dll.

Contoh: Logo IBM menggunakan garis horizontal untuk menyiratkan huruf I, B, dan M, memanfaatkan prinsip closure untuk menarik perhatian visual.

Mengapa ini berhasil: Prinsip penutupan (closure) memungkinkan desainer untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Penggunaan ruang negatif yang cerdas menggunakan detail minimal, menghemat upaya visual, dan meninggalkan kesan yang mendalam di ingatan.

melalui IBM

Ingin melihat contoh ikonik lainnya dari 'Closure' dalam branding korporat? Logo FedEx, NBC, Adobe, Unilever, dan Major League Baseball adalah contoh terbaik.

5: Figur/Latar Belakang: Membedakan subjek dari latar belakang

Figure/Ground berfokus pada menciptakan kontras yang halus. Otak kita secara alami berusaha memisahkan apa yang penting (figure) dari hal lain (ground), dan inilah cara kita secara instan mengetahui di mana harus melihat terlebih dahulu dalam sebuah desain. Prinsip ini memastikan elemen penting menonjol, bahkan dalam desain yang kompleks atau ramai.

Dimana menggunakannya: Bagian hero pada situs web, tombol ajakan bertindak (call-to-action), formulir, bidang input, dashboard, kotak pencarian, dll.

Contoh: Pada halaman utama Google Search, bilah pencarian putih menjadi elemen pusat di latar belakang yang minimalis. Kontras yang ekstrem ini menarik perhatian langsung ke bidang input.

Mengapa ini berhasil: Tidak ada kekacauan visual, dan mata Anda langsung terfokus pada area di mana tindakan diharapkan. Ketika objek utama menonjol dengan jelas, tidak ada kebingungan tentang apa yang harus difokuskan, dan itu kunci untuk pengalaman pengguna yang lancar.

melalui Google

6. Simetri dan keteraturan: Mempromosikan keseimbangan dan harmoni

Otak kita menyukai hal-hal yang terlihat rapi dan teratur. Simetri dan keteraturan memberikan rasa keseimbangan ketika sesuatu disusun secara merata atau mengikuti struktur yang jelas.

Dimana menggunakannya: Grid dan tata letak produk, formulir, buletin, langkah-langkah onboarding, widget dashboard, tampilan dua panel, dll.

Contoh: Halaman daftar produk Nike menampilkan sepatu yang disusun rapi dalam baris-baris, menghadap ke arah yang sama. Setiap sepatu ditampilkan dalam kotak berukuran sama dengan ruang negatif yang konsisten. Tata letak simetris ini membantu Anda menelusuri opsi tanpa merasa kewalahan.

Mengapa ini berhasil: Desain simetris lebih mudah diproses oleh otak, yang mengarah pada interaksi yang lebih cepat. Tata letak yang seimbang mengurangi kecemasan visual, membantu pengguna merasa lebih nyaman saat menjelajahi opsi atau menyelesaikan pembelian.

melalui Nike

7. Nasib bersama: Menunjukkan gerakan dan arah

Prinsip nasib bersama berlaku ketika benda-benda bergerak atau berubah bersama-sama, dan kita secara instan mengelompokkannya sebagai sesuatu yang terhubung. Ini adalah cara cerdas untuk menunjukkan hubungan atau memandu seseorang melalui suatu proses.

Dimana menggunakannya: Papan Kanban, efek hover pada ikon, animasi pada item menu dropdown, gambar atau blok konten yang bergeser, indikator pemuatan, bilah kemajuan multi-langkah, dll.

Contoh: Di tampilan Board View ClickUp, saat Anda memindahkan kartu tugas dari satu kolom ke kolom lain, kartu tersebut, beserta semua elemen yang terhubung seperti label, tanggal jatuh tempo, dan daftar periksa, berpindah sebagai satu kesatuan.

Mengapa ini berhasil: Gerakan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah menciptakan narasi arah yang jelas yang mencerminkan kemajuan tugas. Desain ini meminimalkan kebingungan dengan mengelompokkan item terkait melalui gerakan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melacak apa yang sedang dipindahkan atau diproses.

Pecah proyek pengembangan yang kompleks secara visual menjadi kolom, tetapkan prioritas dan ketergantungan, dan pantau kemajuan dengan Board View di ClickUp

🧠 Tahukah Anda? Visual diproses 60.000 kali lebih cepat daripada kata-kata. Prinsip-prinsip Gestalt membantu mengorganisir visual tersebut sehingga otak Anda dapat memahaminya dalam hitungan milidetik.

Bagaimana Prinsip Gestalt Meningkatkan Desain UI/UX

Prinsip-prinsip Gestalt adalah aturan psikologis tentang cara orang secara alami memandang dan mengelompokkan elemen visual. Desain yang mengikuti pedoman Gestalt meningkatkan kejelasan dan konsistensi, mengarahkan perhatian, mengurangi beban kognitif, dan meningkatkan kegunaan.

Begini cara desainer UX mengaplikasikannya dalam cara yang praktis dan bermakna:

Membuat antarmuka terasa lebih intuitif

Prinsip-prinsip Gestalt memanfaatkan cara otak kita bekerja untuk memahami visual. Ketika Anda menggunakannya dengan baik, desain Anda akan terasa masuk akal. Pengguna dapat dengan cepat memahami apa yang saling terkait dan ke mana harus pergi selanjutnya, bahkan tanpa membaca setiap label.

📌 Contoh: Di halaman checkout Amazon, semuanya dibagi menjadi langkah-langkah yang jelas: Kelompok, Informasi Bisnis, Alamat Pengiriman, Metode Pembayaran, dll. Anda tidak perlu bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya atau di mana posisi Anda dalam proses tersebut. Tata letak sudah memikirkan semuanya untuk Anda.

melalui Amazon

Mengurangi beban pada otak pengguna

Desain yang baik harus terasa alami. Prinsip-prinsip Gestalt membantu mengorganisir informasi dengan cara yang mudah dipindai dan langsung dimengerti, memungkinkan pengguna untuk fokus pada tujuan mereka, bukan pada cara menggunakan antarmuka.

Contoh: Kunjungi halaman utama PUMA dan Anda akan langsung melihat dua opsi yang jelas dan menonjol: For Him dan For Her. Tidak perlu mencari-cari, tidak perlu menggulir. Hanya pilihan cepat dan jelas yang membantu Anda mencapai tujuan dengan cepat.

melalui Puma

Membantu mengarahkan perhatian pengguna

Dengan pengelompokan cerdas, spasi, kontras, dan penyelarasan, Anda dapat secara halus mengarahkan pengguna dari informasi paling penting (seperti judul) hingga ke tindakan berikutnya (seperti tombol) tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang diarahkan.

📌 Contoh: Lihatlah halaman utama Forrester. Tombol ajakan bertindak (CTA) berwarna kuning menonjol dengan kontras tinggi di latar belakang yang lembut. Mata Anda secara alami mengikuti jalur visual yang mulus dari apa yang ditawarkan, mengapa hal itu penting, hingga bagaimana bertindak.

melalui Forrester

Menciptakan konsistensi dan membuat segala sesuatunya lebih jelas

Dengan menerapkan aturan tata letak yang sama pada elemen-elemen serupa, seperti ikon, teks, atau gambar, desain terlihat terorganisir dan rapi. Mata Anda tahu ke mana harus melihat, bahkan jika banyak hal terjadi di layar.

Konsistensi memandu pengguna dengan lancar melalui pengalaman, membuat navigasi terasa alami dan bebas stres.

📌 Contoh: Dalam daftar Lagu Teratas Global Spotify, setiap entri lagu mengikuti format yang sama persis: nomor lagu di sebelah kiri, judul lagu dan nama artis ditampilkan, dan durasi lagu di sebelah kanan. Tata letak yang konsisten ini membantu Anda dengan cepat menemukan lagu favorit atau menemukan hits baru tanpa kebingungan.

melalui Spotify

🎯 Tips Cepat: Gunakan prinsip Same Closed Region untuk mengelompokkan elemen. Cukup letakkan elemen-elemen tersebut di dalam kotak, lingkaran, atau area yang diarsir. Pengguna Anda akan langsung melihatnya sebagai elemen yang terkait, meskipun tampilan mereka berbeda!

Menerapkan Prinsip Gestalt dalam Alur Kerja Desain Anda

Dengan menerapkan semua prinsip tersebut dalam urutan yang terencana, Anda dapat menciptakan desain yang terasa jelas, terhubung, menarik secara visual, dan mudah digunakan.

Berikut cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara bertahap, sehingga dapat diterapkan secara alami dari satu langkah ke langkah berikutnya:

Mulailah dengan pengelompokan: Gunakan prinsip kesamaan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran

Panduan mata dengan kedekatan dan kontinuitas: Atur elemen-elemen yang berdekatan untuk menunjukkan hubungan dan gunakan penyelarasan untuk menciptakan jalur visual yang mulus

Buat hierarki melalui kontras dan hubungan objek-latar: Gunakan kontras dalam warna, ukuran, atau jarak untuk menonjolkan informasi penting dan membuat konten utama menonjol

Gunakan prinsip penutupan untuk mendorong keterlibatan: Desain logo atau ikon yang memanfaatkan ruang negatif secara cerdas untuk memicu rasa ingin tahu dan meningkatkan daya ingat merek

Uji dan iterasi dengan pengguna nyata: Uji bagaimana orang memandang desain Anda, membantu Anda menyempurnakan pengelompokan, penataan, dan kontras untuk kejernihan dan dampak maksimal

Namun, bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip desain ini? Mari kita bahas:

1. Analisis desain Anda saat ini menggunakan prinsip Gestalt

Sebelum memulai proses redesign, luangkan waktu sejenak untuk mundur dan mengevaluasi apa yang telah Anda bangun. Gunakan prinsip-prinsip Gestalt sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi apa yang berfungsi dan apa yang tidak.

Tanyakan pada diri Anda:

Proximity: Apakah elemen-elemen yang terkait ditempatkan dekat satu sama lain sehingga terasa terhubung?

Kesamaan: Apakah item yang serupa memiliki tampilan, warna, bentuk, atau ukuran yang konsisten?

Figure/Ground: Apakah ada titik fokus yang jelas, atau apakah elemen-elemen saling bersaing untuk mendapatkan perhatian?

Keteraturan: Apakah tata letak memandu mata secara alami, atau terasa acak-acakan?

Penutupan: Apakah bentuk yang tidak lengkap masih membentuk gambar yang utuh di benak penonton?

Setiap pertanyaan ini berkaitan dengan cara persepsi manusia memproses struktur dan keteraturan.

💡 Tips Pro: Periksa satu layar sekaligus untuk mengevaluasi fungsi elemen-elemen individu. Masih bingung? Lihat dalam mode grayscale untuk fokus pada struktur, bukan warna.

Keputusan estetika penting, tetapi hanya berfungsi jika didasarkan pada struktur dan niat yang jelas.

Menerapkan prinsip-prinsip Gestalt dalam sebuah proyek membutuhkan lebih dari sekadar aset statis atau alat yang tersebar. Hal ini memerlukan sistem yang dapat menangkap ide, mengorganisir pekerjaan, dan berkembang berdasarkan umpan balik.

