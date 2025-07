17 Database Kontak B2B Terbaik untuk Generasi Leads yang Lebih Baik

Jika Anda bekerja di bidang penjualan atau pemasaran, Anda pasti pernah merasakan kesulitan dalam mencari kontak berkualitas. Prospek Anda habis, email dingin tidak dijawab, dan panggilan telepon tidak pernah melewati penjaga gerbang. Menyebalkan, bukan?

Database kontak B2B yang andal bisa menjadi solusi yang tepat. Ia membantu Anda menjangkau pemangku keputusan yang tepat dengan cepat, meningkatkan tingkat konversi, dan membuat proses pemasaran menjadi lebih lancar.

Namun, database yang baik tidak hanya tentang mendapatkan nama dan nomor kontak. Database tersebut memberikan informasi yang terverifikasi dan terbaru, sehingga Anda dapat terhubung dengan orang yang tepat dan melakukan follow-up pada waktu yang tepat.

Ingin mendapatkan manfaat ini? Lihat database kontak B2B terbaik ini untuk mendapatkan prospek yang lebih baik!

Rencana berbayar mulai dari $99 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan

Paket berbayar mulai dari $99 per bulan

Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29,90 per bulan; Harga khusus untuk perusahaan

Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $59 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan

Database kontak B2B membantu bisnis menemukan dan menjangkau calon klien dengan menyediakan detail kontak terverifikasi dari pemangku keputusan di perusahaan target. Bayangkan ini sebagai buku alamat digital yang diisi dengan informasi bisnis yang dapat digunakan untuk menghasilkan prospek—ditingkatkan dengan kecerdasan buatan (AI).

Penyedia database kontak B2B teratas menggabungkan beberapa teknik untuk membuat dan memelihara daftar yang akurat dan terkini. Mereka menggunakan web scraping untuk mengumpulkan data yang tersedia secara publik, verifikasi kontak secara langsung melalui telepon atau email, dan secara rutin membersihkan database mereka untuk menghapus informasi yang sudah usang.

Banyak di antaranya juga terintegrasi dengan platform CRM, memudahkan transfer data dan memastikan tim pemasaran dan penjualan Anda selalu memiliki akses ke detail kontak terbaru dan terpercaya untuk upaya pemasaran yang ditargetkan.

Database kontak B2B terbaik menawarkan lima manfaat utama:

Memilih database kontak perusahaan yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan melonjakkan ROI Anda, tetapi ini bukanlah keputusan yang boleh diambil dengan enteng.

Inilah yang akan dilakukan oleh database kontak B2B yang baik untuk Anda:

Mengambil waktu untuk mengevaluasi faktor-faktor ini dengan cermat sekarang dapat menghemat banyak masalah di kemudian hari!

Sekarang setelah Anda tahu cara membedakan database kontak yang baik dari yang terbaik, berikut adalah 17 pilihan terbaik kami:

Butuh pusat kendali tempat tim Anda dapat melacak kontak, mengelola prospek, dan menjaga alur kerja tetap berjalan? ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, adalah pilihan terbaik Anda.

Fakta bahwa ClickUp bukan database kontak B2B tradisional adalah keunggulan utamanya. Alih-alih membatasi Anda dalam struktur kaku, ClickUp CRM memberikan tim penjualan fleksibilitas untuk membangun sistem manajemen kontak sesuai kebutuhan mereka—sambil mengintegrasikan manajemen proyek, otomatisasi, pelaporan, dan kolaborasi tim dalam satu ruang kerja yang sama.

Dengan ClickUp, Anda dapat membuat alur kerja yang disesuaikan untuk kontak Anda menggunakan Status Tugas Kustom, memastikan mereka terorganisir dan berada di tahap yang tepat dalam proses penjualan Anda—dari prospek potensial hingga akun yang berhasil ditutup. Lihat mereka menggunakan daftar terperinci atau papan Kanban, sesuaikan bidang data kontak (seperti sumber prospek, status, atau ukuran perusahaan), dan lacak interaksi di seluruh funnel penjualan.

Anda juga dapat menugaskan pemilik tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menghubungkan dokumen atau komunikasi sebelumnya langsung ke setiap entri kontak—sehingga tidak ada yang terlewat. Baik Anda melacak prospek, pertanyaan pelanggan, atau tugas tim, ClickUp untuk Tim Penjualan membantu menjaga semuanya dalam satu tempat.

ClickUp juga menyediakan templat berguna untuk mempermudah organisasi. Misalnya, Templat Daftar Kontak ClickUp membantu Anda menyimpan dan mengkategorikan informasi kontak.

Dengan template ini, Anda dapat:

Anda juga dapat menggunakan Template Manajemen Akun ClickUp dan Template CRM ClickUp untuk memastikan interaksi pelanggan yang lebih baik dan pelacakan yang lebih efektif. Template ini dilengkapi dengan tag prioritas bawaan untuk fokus pada prospek potensial dan otomatisasi terintegrasi untuk mengurangi pembaruan manual.

Template ini sangat cocok untuk tim yang membutuhkan alternatif gratis dengan fitur alur kerja CRM canggih.

Yang membedakan ClickUp dari CRM tradisional adalah cara ClickUp menggabungkan manajemen kontak dengan alat tugas dan proyek yang powerful. Misalnya:

Hal ini juga menjadikan ClickUp sebagai pilihan yang serbaguna bagi tim penjualan yang perlu mengintegrasikan semua informasi ke dalam satu platform kecerdasan penjualan, sehingga upaya penjualan mereka dapat lebih terorganisir, terfokus, dan efektif.

Langsung dari ulasan G2:

ClickUp adalah alat manajemen proyek, akuisisi pelanggan, dan manajemen hubungan pelanggan terbaik yang tersedia. Saya telah mencoba Monday dan Asana, serta berbagai alat khusus industri lainnya, dan tidak ada yang sebanding. Anda dapat menggunakannya langsung dengan berbagai templat yang tersedia atau menyesuaikannya untuk setiap kebutuhan Anda. Bahkan orang yang paling tidak paham teknologi di perusahaan kami pun dapat menggunakannya dengan mudah, dan sebagian besar dari kami bahkan menggunakan ClickUp untuk kehidupan pribadi kami karena memang ini adalah alat yang benar-benar dapat melakukan semuanya.

Jika Anda mencari solusi yang menggabungkan otomatisasi penjualan dengan generasi prospek, Apollo. io layak dipertimbangkan. Akses ke lebih dari 275 juta catatan kontak memberikan alat untuk membangun dan mengelola daftar kontak yang sangat tertarget melalui segmentasi canggih.

Selain itu, Apollo. io memungkinkan Anda menjalankan kampanye email langsung dari platform, sehingga mempermudah proses pemasaran Anda untuk efisiensi yang lebih tinggi.

Organisasi : $149 per bulan per pengguna

Profesional : $99 per bulan per pengguna

Basic : $59 per bulan per pengguna

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Dalam waktu hanya dua bulan, kami sudah berhasil mendatangkan bisnis baru. Sistem ini terintegrasi dengan mudah ke dalam alur kerja saya dan memberikan dampak yang signifikan secara instan. Semua informasi sangat mudah dicari dan dapat ditindaklanjuti. Sistem ini digunakan setiap hari oleh saya, dan anggota tim lainnya juga antusias untuk menggunakannya dalam alur kerja mereka. Perusahaan kami menghargai bahwa sistem ini terintegrasi dengan baik dengan Salesforce dan program lain, sehingga saat kami berencana untuk menerapkan sistem ini secara luas di seluruh organisasi, prosesnya akan menjadi lebih mudah.

Cognism adalah database kontak B2B yang menyediakan informasi penjualan akurat dan terkini langsung di ujung jari Anda. Yang membedakan platform ini adalah kemampuan pengayaan data yang kuat, yang tidak hanya menyediakan detail kontak untuk tim penjualan dan pemasaran, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Dengan memperkaya data yang sudah ada dengan wawasan tambahan—seperti jabatan, ukuran perusahaan, dan pemangku keputusan utama—Cognism membantu Anda menciptakan profil yang lebih lengkap dan dapat ditindaklanjuti. Hal ini memastikan Anda dapat menargetkan dan berinteraksi dengan prospek yang tepat dengan percaya diri, meningkatkan peluang terjalinnya koneksi yang bermakna dan tingkat konversi yang lebih tinggi.

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengguna di G2:

Yang paling saya sukai dari Cognism adalah data kontak B2B yang akurat dan sesuai dengan GDPR, yang membuat proses prospek menjadi jauh lebih efisien. Fitur pengayaan data real-time platform ini memastikan tim penjualan dan pemasaran memiliki informasi terkini, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan kampanye pemasaran. Selain itu, integrasi CRM yang mulus dan antarmuka pengguna yang ramah membuatnya mudah digunakan dan diintegrasikan ke dalam alur kerja yang sudah ada, menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas.

Jika Anda pernah merasa ingin memperluas jangkauan pencarian prospek di LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator hadir untuk membantu. Alat ini memudahkan Anda mengidentifikasi prospek potensial dan melacaknya sepanjang perjalanan penjualan.

Dengan akses hingga 2.500 hasil pencarian per pencarian—jauh lebih banyak daripada 1.000 yang tersedia di LinkedIn dasar—Anda dapat menjangkau pool prospek yang lebih besar. Ini seperti memiliki tiket VIP ke jaringan profesional LinkedIn yang luas.

Advanced Plus : Harga kustom

Berikut adalah ulasan dari seorang pengguna Capterra:

Kemudahan pencarian dan kemampuan tim penjualan kami untuk membuat daftar prospek dan mengelola calon pelanggan langsung dalam alat ini merupakan kunci dalam proses GTM kami

📮 ClickUp Insight: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang relevan dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja.

💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!