16 Template Daftar Bahan Gratis untuk Manufaktur &amp; Manajemen Persediaan

Anda memiliki pesanan pembelian dalam satu spreadsheet.

Pelacak faktur? Mereka ada di kotak masuk seseorang, dan tidak ada cara nyata untuk melihat apa yang telah dipesan, dikirim, atau dibayar tanpa harus melakukan puluhan kali pengecekan ulang.

Ya, itu kekacauan. Dan ketika kekacauan itu memperlambat operasional, mempengaruhi arus kas, atau merusak hubungan dengan pemasok, itu menjadi mahal.

Untuk menghilangkan stres tersebut sekali dan untuk selamanya, Anda membutuhkan templat yang siap digunakan.

Alih-alih memulai dari awal setiap kali Anda perlu memproses pesanan atau mengevaluasi pemasok, templat yang sudah siap pakai ini membantu Anda membuat struktur, melacak kemajuan, dan berkolaborasi secara real-time.

Dalam blog ini, kami akan membahas daftar terkurasi dari templat-templat paling praktis untuk pengadaan dan manajemen persediaan—serta bagaimana masing-masing templat membantu Anda menjalankan operasi yang lebih lancar dengan lebih sedikit masalah.

Ayo mulai! 🏃

Apa itu Template Daftar Bahan (BOM)?

Sebuah templat daftar bahan adalah dokumen atau spreadsheet standar yang mencantumkan semua komponen, bahan baku, bagian, dan subrakitan yang diperlukan untuk membangun atau memproduksi suatu produk.

Ini merupakan acuan penting dalam proses perencanaan produksi dan pengadaan, membantu tim memahami apa yang perlu dipesan, dalam jumlah berapa, dan dari pemasok mana.

Sebuah templat BOM tipikal mencakup bidang-bidang berikut 👇

Field Deskripsi Nomor Bagian ID unik untuk setiap komponen Nama Bagian Nama deskriptif bagian atau bahan Jumlah Jumlah unit yang diperlukan untuk produk akhir Satuan Ukuran Contoh: potongan, meter, kilogram Deskripsi Detail lebih lanjut tentang komponen Pemasok Pemasok atau produsen bagian tersebut Biaya per Unit Untuk anggaran dan pengadaan Biaya Total Jumlah × Biaya per Unit Kode Referensi (Dalam elektronik) menunjukkan di mana bagian tersebut digunakan pada skema Level Menampilkan hierarki jika daftar bahan (BOM) tersebut berlevel multiple Catatan Informasi tambahan

Template Daftar Bahan Terbaik dalam Sekilas

Apa yang Membuat Template Daftar Bahan yang Baik?

Lalu, apa yang membedakan daftar bahan baku (BOM) yang biasa-biasa saja dengan yang hebat? Berikut adalah elemen kunci yang membuat templat daftar bahan baku (BOM) efektif di seluruh tim:

Struktur dan hierarki yang jelas : Templat BOM yang baik mengorganisir data secara logis dan mudah dibaca. Templat ini harus mendukung BOM berlevel multiple dan secara jelas menunjukkan hubungan antara perakitan dan subperakitan

Kolom yang siap untuk pengadaan : Termasuk nama pemasok, nomor bagian, waktu tunggu, dan biaya per unit. Hal ini memastikan tim pengadaan memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku tanpa perlu mengejar detail tambahan

Kontrol versi dan pelacakan : Setiap perubahan pada daftar bahan baku (BOM) harus dapat dilacak melalui nomor versi, tanggal, dan informasi editor. Hal ini mencegah kesalahan yang mahal selama perubahan desain atau produksi

Kompatibilitas alat : Sebuah daftar bahan baku yang solid dapat diintegrasikan ke dalam : Sebuah daftar bahan baku yang solid dapat diintegrasikan ke dalam sistem ERP, PLM, atau inventaris dengan sedikit penyesuaian. Harus mudah diekspor sebagai CSV atau XML untuk integrasi ke dalam alur kerja yang lebih kompleks

Kemudahan penggunaan lintas tim: Tim yang berbeda menggunakan BOM dengan cara yang berbeda—teknik, manufaktur, pengadaan, bahkan keuangan. Templat BOM yang baik menyeimbangkan detail dengan kejelasan sehingga semua pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan

Fitur pengadaan yang didukung AI dapat membuat perbedaan besar dalam template daftar bahan baku yang baik:

💡 Tips Pro: Buat sistem anotasi kolaboratif dalam daftar bahan Anda, di mana anggota tim dapat menambahkan catatan kontekstual, alasan perubahan historis, dan alasan desain langsung dalam dokumen.

16 Template Daftar Bahan Baku

Jika Anda bekerja di bidang manufaktur, teknik, desain produk, atau pengadaan, Anda tahu betapa cepatnya segala sesuatu bisa berantakan tanpa sistem yang jelas.

Satu pesanan yang terlewat, satu penawaran yang sudah kadaluwarsa, atau satu kesalahan pelacakan dapat mengacaukan jadwal produksi secara keseluruhan.

Selanjutnya, jika tim Anda ingin mengurangi pelacakan manual dan meningkatkan transparansi dalam operasional Anda, templat ini dirancang untuk membantu Anda melakukan hal tersebut.

Mari kita lihat 👇

1. Template Pengadaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lihat semua permintaan pengadaan, pemasok, dan kontrak dalam satu dasbor terorganisir dengan Template Pengadaan ClickUp

Template Pengadaan ClickUp yang ramah pemula adalah ruang kerja siap pakai untuk mengoptimalkan setiap tahap proses pengadaan Anda. Template ini dilengkapi dengan tampilan yang telah ditentukan sebelumnya untuk prosedur operasional standar (SOP), direktori pemasok, dan manajemen risiko.

Anda akan menemukan tabel intuitif yang mengelompokkan pemasok berdasarkan tingkatan dan tingkat risiko, membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi mitra kritis atau potensi kelemahan.

Selain itu, daftar khusus seperti Permohonan Pengadaan dan Negosiasi Kontrak membantu melacak permohonan, tanggapan RFx, dan syarat kontrak di satu tempat. Faktanya, aturan rute otomatis dan antrian menghemat waktu dan mengurangi tindak lanjut manual, sementara tampilan visual memastikan tim operasional Anda tetap mengawasi setiap titik sentuh pengadaan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengintegrasikan permintaan pengadaan, data pemasok, dan kontrak dalam satu dasbor yang mudah dinavigasi

Otomatisasi rute dan tindak lanjut, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual

Memberikan visibilitas yang jelas terhadap tingkatan pemasok dan tingkat risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas

✅ Ideal untuk: Manajer pengadaan, tim operasional, atau startup yang sedang membangun proses pemasok formal pertama mereka

📚 Wajib Dibaca: Template Jadwal Produksi untuk Perencanaan Produksi

2. Template Rencana Proyek Manufaktur ClickUp

Template Rencana Proyek Manufaktur ClickUp adalah template andalan Anda untuk mengelola proyek besar dan kompleks tanpa kekacauan.

Template Rencana Proyek Manufaktur ClickUp adalah template andalan Anda untuk mengelola proyek besar dan kompleks tanpa kekacauan.

Dimulai dengan tampilan daftar sederhana, di mana Anda dapat merencanakan seluruh proyek Anda, yang dibagi berdasarkan bagian, departemen, dan prioritas. Setiap tugas dilengkapi dengan Bidang Kustom untuk tingkat upaya, tingkat dampak, dan tim yang bertanggung jawab.

Perlu melampirkan dokumen sumber daya atau referensi? Cukup seret dan lepaskan ke bidang File agar semua dokumen tetap terpusat di satu tempat.

Pengaturan ini sangat berguna ketika beberapa tim berkontribusi pada produk jadi yang sama, memberikan visibilitas kepada semua pihak mengenai ketergantungan, tanggung jawab, dan jadwal.

Dari sana, Anda dapat beralih ke tampilan Papan Kemajuan Perencanaan, di mana setiap aktivitas menjadi kartu di papan Kanban seret-dan-lepas. Lebih baik lagi, templat ini tidak kaku. Anda dapat mengedit struktur bagian, menyesuaikan peringkat upaya, atau mengubah penugasan departemen dengan satu klik.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Membagi proyek manufaktur yang kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan prioritas yang jelas

Kolom yang dapat disesuaikan dan tampilan Kanban memastikan tim tetap selaras dan alur kerja tetap fleksibel

Memudahkan pelacakan ketergantungan, tanggung jawab, dan jadwal di seluruh departemen

✅ Ideal untuk: Tim manufaktur, manajer operasional, atau siapa pun yang mengoordinasikan proyek multi-tahap lintas departemen

🌼 Tahukah Anda: Pada awal tahun 1950-an, produsen mengelola BOM menggunakan kartu lubang atau metode kertas, yang rumit dan rentan kesalahan. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, IBM’s BOMP (Bill of Materials Processor) —yang kemudian berkembang menjadi DBOMP (Database Bill of Materials Processor) pada 1965—memungkinkan penyimpanan data hierarkis berbasis disk yang lebih canggih untuk BOM, menandai dimulainya era otomatisasi baru.

3. Template Manajemen Persediaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan lacak persediaan berdasarkan status menggunakan Template Manajemen Persediaan ClickUp

Dengan alur kerja yang sederhana dan terstruktur, Template Manajemen Persediaan ClickUp membantu memantau tingkat persediaan, melacak kebutuhan pemesanan ulang, dan mengurangi ketidakefisienan terkait persediaan. Baik Anda mengelola barang fisik, komponen hardware, atau perlengkapan kantor, template ini memberikan visibilitas penuh tentang apa yang tersedia, apa yang perlu diisi ulang, dan apa yang telah dihentikan.

Di dalamnya, Anda dapat mengakses Tampilan Papan, yang diorganisir berdasarkan Tersedia, Habis Stok, dan Tidak Digunakan Lagi, untuk melihat kondisi setiap item secara langsung. Setiap tugas mewakili item inventaris individu, memungkinkan Anda untuk menetapkan tanggung jawab, melampirkan file terkait, dan menyertakan informasi produk penting seperti jumlah, pemasok, atau waktu pemesanan ulang.

Dengan tampilan tambahan seperti Tabel, Garis Waktu, Daftar, dan Pembaruan Pesanan, Anda dapat beralih antara tampilan ringkasan operasional dan tata letak perencanaan yang lebih detail sesuai kebutuhan tim Anda.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lihat status persediaan secara instan dengan tampilan papan visual untuk barang yang tersedia, habis stok, dan barang yang sudah tidak diproduksi lagi

Tetapkan tanggung jawab dan lampirkan file langsung ke setiap item persediaan untuk pelacakan yang lancar

Berbagai tampilan (Tabel, Garis Waktu, Daftar) memungkinkan Anda beralih antara perencanaan secara keseluruhan dan detail

✅ Ideal untuk: Manajer operasional, tim pemenuhan pesanan, atau pemimpin rantai pasokan yang membutuhkan tempat terpusat untuk memantau persediaan secara real-time

4. Template Persediaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak barang persediaan, detail pemasok, dan status pembayaran menggunakan Template Persediaan ClickUp

Template Persediaan ClickUp dapat membantu mengelola persediaan bahan baku, mempermudah proses pengadaan, dan mendukung pengelolaan proyek end-to-end yang lancar. Baik bekerja dengan beberapa vendor eksternal maupun mengelola persediaan di berbagai tim, template ini memperjelas data persediaan dan membantu Anda menghindari tantangan pengadaan.

Mulai dengan tampilan Daftar Persediaan, yang menampilkan semua barang persediaan Anda dan detail penting seperti jumlah, titik pemesanan ulang, biaya per unit, dan informasi pemasok. Anda bahkan dapat mengatur rumus untuk memperbarui angka secara otomatis.

Untuk memahami data Anda dari berbagai sudut pandang, beralihlah ke tampilan seperti Berdasarkan Status Pembayaran atau Berdasarkan Pemasok. Bagian terbaiknya? Dalam templat persediaan ini, Anda dapat mengakses tampilan peta lokasi pemasok untuk memvisualisasikan distribusi geografis pemasok, membantu mengawasi seluruh alur kerja manajemen hubungan pemasok.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengorganisir semua detail persediaan, informasi pemasok, dan status pembayaran dalam satu tempat

Rumus bawaan dan tampilan peta membantu Anda memvisualisasikan lokasi pemasok dan mengotomatisasi perhitungan

Dengan mudah filter dan analisis persediaan berdasarkan status pembayaran, pemasok, atau bidang kunci lainnya

✅ Ideal untuk: Tim pengadaan, manajer persediaan, atau siapa pun yang mengelola persediaan di berbagai vendor eksternal

5. Template Daftar Persediaan Bisnis ClickUp

Template Daftar Persediaan Bisnis ClickUp memberikan solusi sederhana dan andal bagi usaha kecil dan tim yang sedang berkembang untuk memantau tingkat persediaan, menghindari kekurangan stok, dan siap untuk memesan ulang.

Template Daftar Persediaan Bisnis ClickUp memberikan solusi sederhana dan andal bagi usaha kecil dan tim yang sedang berkembang untuk memantau tingkat persediaan, menghindari kekurangan stok, dan siap untuk memesan ulang.

Dimulai dengan Formulir Barang Persediaan yang membantu tim Anda mencatat barang persediaan baru secara terstandar. Kolom seperti nama barang, SKU, pemasok, MOQ, dan waktu tunggu memastikan Anda mengumpulkan data yang tepat sejak awal. Apa lagi? Cukup bagikan formulir menggunakan tombol Salin Tautan dan biarkan anggota tim mengirimkan pembaruan secara langsung.

Setelah dikirimkan, item akan muncul di tampilan Daftar Persediaan, dikelompokkan berdasarkan kategori untuk navigasi yang lebih mudah. Anda dapat mengedit bidang secara langsung, memperbarui jumlah, atau menambahkan tag untuk referensi cepat. Hal ini memudahkan pengelolaan daftar produk yang terus berkembang tanpa perlu berpindah antar alat.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Formulir sederhana memudahkan siapa pun untuk mencatat persediaan baru dan memperbarui tingkat stok

Tampilan daftar terkelompok dan bidang yang dapat diedit memudahkan pengelolaan produk seiring pertumbuhan bisnis Anda

Ringan namun powerful—sempurna untuk tim kecil yang membutuhkan efisiensi tanpa kerumitan

✅ Ideal untuk: Usaha kecil, pengecer, atau tim mana pun yang mencari cara ringan namun efektif untuk mengelola persediaan

Unggah file data apa pun ke ClickUp Brain dan minta sistem untuk memecah isinya untuk Anda!

6. Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp untuk melacak pesanan melalui status yang dapat disesuaikan

Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp adalah ruang kerja multi-pandangan yang dirancang untuk mengoptimalkan pesanan pembelian, melacak tingkat persediaan, dan memastikan tim Anda tetap selaras mengenai barang yang akan datang dan yang sudah tersedia di persediaan.

Template ini menggunakan tampilan papan yang dikelompokkan berdasarkan status, memudahkan Anda untuk memvisualisasikan perjalanan setiap item—dari To Order ke Pending, Ready for Review, dan seterusnya. Anda dapat membuat tugas untuk setiap pesanan pembelian, menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim, melampirkan file, dan memindahkan tugas melalui 14 status yang dapat disesuaikan sesuai dengan alur kerja Anda.

Yang membuat templat ini menonjol adalah keseimbangan yang baik antara struktur dan fleksibilitas. Anda dapat memantau pergerakan persediaan, mencatat interaksi dengan pemasok, dan memastikan setiap item direview, diajukan, dan dikirimkan tanpa perlu menebak-nebak.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Visualisasikan perjalanan setiap pesanan pembelian dengan papan status yang dapat disesuaikan

Melacak pergerakan persediaan dan interaksi dengan pemasok untuk transparansi proses yang lengkap

Menyeimbangkan struktur dan fleksibilitas, menyesuaikan dengan alur kerja pengadaan unik Anda

✅ Ideal untuk: Pimpinan pengadaan, tim gudang, dan manajer operasional yang membutuhkan proses yang jelas dan kolaboratif untuk mengelola pesanan pembelian dan pembaruan stok

📮 ClickUp Insight: Sekitar 43% pekerja mengirim 0-10 pesan per hari. Meskipun ini menunjukkan percakapan yang lebih terfokus atau terencana, hal ini juga dapat mengindikasikan kurangnya kolaborasi yang lancar, dengan pembicaraan penting terjadi di tempat lain (seperti email). Untuk menghindari perpindahan platform yang tidak perlu dan pergantian konteks, Anda membutuhkan aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih efisien.

7. Template Formulir Pesanan Produk ClickUp

Template Formulir Pesanan Produk ClickUp adalah formulir yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan sistem back-office dalam satu paket. Template ini membantu bisnis mengumpulkan pesanan, mengelola pengiriman, dan melacak masalah pesanan tanpa perlu bolak-balik antara email, spreadsheet, atau alat yang terpisah.

Template Formulir Pesanan Produk ClickUp adalah formulir yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan sistem back-office dalam satu paket. Template ini membantu bisnis mengumpulkan pesanan, mengelola pengiriman, dan melacak masalah pesanan tanpa perlu bolak-balik antara email, spreadsheet, atau alat yang terpisah.

Anda mulai dengan membagikan Formulir Pesanan Produk secara langsung kepada pelanggan Anda melalui situs web, toko online, atau tautan sederhana.

Setelah diajukan, pesanan baru akan muncul secara instan di tampilan Daftar Pesanan Baru. Tampilan ini menampilkan hanya entri baru. Anda juga dapat menambahkan rumus yang disarankan, seperti Total Harga (harga satuan × jumlah) dan Hari Sejak Pesanan, untuk memberikan visibilitas instan terhadap nilai pesanan dan waktu—sempurna untuk prioritas atau tindak lanjut.

Untuk membuat proses lebih lancar, otomatisasi ClickUp yang terintegrasi akan menangani pembaruan untuk Anda. Misalnya, saat nomor pelacakan ditambahkan, status akan diperbarui menjadi Dalam Pengiriman.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengumpulkan pesanan pelanggan melalui formulir yang dapat dibagikan dan melacak pengiriman secara real-time

Otomatisasi pembaruan status dan pelacakan pesanan, mengurangi pekerjaan manual

Dashboard real-time dan rumus yang disarankan memberikan wawasan instan tentang nilai pesanan dan waktu pengiriman

✅ Ideal untuk: Toko online, bisnis berbasis produk, atau tim pemenuhan pesanan yang ingin cara yang andal dan skalabel untuk mengelola pesanan masuk dan melacaknya melalui setiap tahap proses

8. Template Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat faktur profesional dengan templat faktur ClickUp

Template Faktur ClickUp adalah tata letak yang bersih dan profesional, dirancang untuk membantu bisnis melacak layanan yang dapat ditagih, mengelola syarat pembayaran, dan menampilkan biaya proyek dengan jelas.

Template berformat dokumen ini dimulai dengan bagian informasi perusahaan dan klien yang jelas, tanggal faktur dan jatuh tempo, serta tabel yang terorganisir dengan baik untuk merinci biaya. Anda dapat mengelompokkan biaya berdasarkan proyek, menampilkan subtotal untuk setiap bagian, dan menambahkan biaya tambahan atau diskon. Template ini bahkan mendukung Perubahan Pesanan, menjadikannya ideal untuk proyek berkelanjutan atau bertahap.

Yang membuat templat ini sangat berguna adalah fleksibilitasnya. Setiap bagian dibagi menjadi detail tingkat tugas, dan Anda dapat menghitung berdasarkan jumlah, jam, atau tarif tergantung pada layanan yang diberikan. Subtotal berjalan dan Total Tagihan yang Harus Dibayar memberikan klien gambaran yang transparan tentang apa yang harus mereka bayar.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tata letak profesional dan rapi untuk menyajikan faktur terperinci kepada klien

Opsi penagihan fleksibel—berdasarkan jumlah, jam, atau tarif—cocok untuk layanan atau proyek apa pun

Bagian bawaan untuk pesanan perubahan dan perhitungan subtotal secara real-time memastikan transparansi penuh

✅ Ideal untuk: Freelancer, agensi, dan tim berbasis layanan yang ingin menyajikan faktur profesional dengan rincian proyek terperinci

9. Template Pelacakan Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak faktur berdasarkan status dan tanggal jatuh tempo dengan Template Pelacakan Faktur ClickUp

Template Pelacakan Faktur ClickUp memberikan bisnis cara sederhana namun powerful untuk memantau pembayaran masuk. Baik Anda mengelola penagihan klien, proyek lepas, atau faktur di seluruh rantai pasokan, template tingkat daftar ini membantu Anda mengorganisir semuanya, mulai dari tanggal jatuh tempo hingga informasi harga, dalam satu dasbor yang rapi.

Setiap tugas mencatat detail penting seperti nama klien, detail kontak, jenis pembayaran, dan tarif menggunakan Bidang Kustom. Alih-alih mengelola spreadsheet atau thread email, Anda dapat mengelola semua faktur Anda dengan bidang terstruktur yang mudah difilter, diurutkan, dan diperbarui.

Gunakan tampilan Daftar untuk melacak setiap faktur di satu tempat, termasuk tampilan khusus untuk Pendapatan yang Telah Dibayar. Jika Anda lebih suka alur kerja visual, beralihlah ke tampilan Papan di mana Anda dapat menyeret dan meletakkan faktur antara status seperti Belum Dibayar, Telat, dan Sudah Dibayar. Ini adalah cara cepat untuk mengetahui status pembayaran.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengorganisir semua faktur berdasarkan status, tanggal jatuh tempo, dan klien dalam satu dasbor

Kolom kustom menangkap setiap detail, memudahkan penyortiran dan penyaringan

Pandang papan visual memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan faktur antar status untuk pembaruan cepat

✅ Ideal untuk: Freelancer, tim keuangan, dan bisnis yang berinteraksi langsung dengan klien yang perlu mengelola faktur di berbagai kontak, proyek, atau departemen

10. Template Penyelenggaraan Pesanan ClickUp

Template Penyelenggaraan Pesanan ClickUp adalah ruang kerja siap pakai yang membantu Anda mengelola seluruh siklus pesanan, mulai dari pelacakan bahan baku dan pesanan pembelian hingga pemantauan kemajuan dan tenggat waktu.

Template Penyelenggaraan Pesanan ClickUp adalah ruang kerja siap pakai yang membantu Anda mengelola seluruh siklus pesanan, mulai dari pelacakan bahan baku dan pesanan pembelian hingga pemantauan kemajuan dan tenggat waktu.

Template ini dibangun berdasarkan dua daftar utama: Pesanan Pembelian dan Bahan Baku. Setiap tugas dalam daftar ini mewakili pesanan atau item bahan baku dan dilengkapi dengan bidang yang dapat disesuaikan seperti jenis pembayaran, nama klien, tarif, dan tanggal jatuh tempo. Anda juga dapat membuat tugas berulang untuk pembelian berulang, sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal setiap bulan.

Dashboard Ringkasan mengintegrasikan semua informasi. Dashboard ini memberikan gambaran real-time tentang alur kerja pemenuhan pesanan Anda, lengkap dengan bilah kemajuan, label prioritas, dan tanggal mulai/selesai di semua daftar. Anda juga akan menemukan bagian untuk dokumen yang disimpan, aktivitas terbaru, dan kepemilikan tugas.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengelola seluruh siklus pesanan, mulai dari bahan baku hingga pesanan pembelian, dalam satu ruang kerja

Kolom yang dapat disesuaikan dan tugas berulang memudahkan pembelian berulang dan pelacakan

Dashboard ringkasan real-time memberikan visibilitas instan terhadap kemajuan pengiriman dan hambatan

✅ Ideal untuk: Tim rantai pasokan, manajer gudang, atau pemimpin operasional yang ingin meningkatkan visibilitas pesanan, mengurangi hambatan, dan memantau kinerja pengiriman

11. Template Daftar Periksa Manajemen Vendor ClickUp

Template Daftar Periksa Manajemen Vendor ClickUp membantu mengevaluasi, mengorganisir, dan meningkatkan hubungan dengan vendor.

Template Daftar Periksa Manajemen Vendor ClickUp membantu mengevaluasi, mengorganisir, dan meningkatkan hubungan dengan vendor.

Mulai dengan formulir penilaian vendor bawaan. Formulir ini mengumpulkan detail penting vendor seperti struktur perusahaan, informasi kontak, dan kualitas operasional. Penilai menggunakan sistem penilaian standar (dari Di Bawah Standar hingga Melebihi Harapan) di berbagai kriteria, memastikan proses penilaian yang konsisten dan didukung data.

Setelah formulir dikirimkan, vendor akan ditambahkan sebagai tugas dalam daftar Penilaian Vendor, dengan status UNTUK DITINJAU. Dari sana, Anda dapat memindahkan tugas ke status DITINJAU, lalu menghitung skor total vendor menggunakan bidang rumus yang sudah disiapkan.

Bagi perusahaan yang menggunakan alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), templat ini berfungsi sebagai jembatan antara evaluasi vendor dan alur kerja pengadaan yang terstruktur.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Standarisasi evaluasi vendor dengan formulir bawaan dan sistem penilaian

Memantau status dan kinerja vendor untuk pengambilan keputusan pengadaan yang lebih baik

Menghubungkan celah antara penilaian vendor dan alur kerja perencanaan sumber daya perusahaan

✅ Ideal untuk: Tim pengadaan, manajer vendor, dan pemimpin operasional yang ingin meningkatkan pemilihan vendor, mengurangi risiko rantai pasokan, dan menjaga standar kualitas

12. Template Permintaan Penawaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Permintaan Penawaran (RFQ) ClickUp untuk mengirimkan RFQ terperinci dengan informasi harga, pengiriman, dan syarat pembayaran

Template Permintaan Penawaran Harga (RFQ) ClickUp membantu mengstandarisasi dan mempermudah proses meminta penawaran harga dari vendor (sehingga Anda dapat membandingkan penawaran dengan mudah). Baik Anda sedang mencari bahan baku, peralatan, atau layanan, template RFQ ini memastikan detailnya konsisten, terorganisir, dan profesional.

Dirancang dalam format dokumen yang jelas dan terstruktur, templat ini mencakup semua elemen kunci dalam permintaan penawaran (RFQ) yang terstruktur dengan baik: detail perusahaan, masa berlaku penawaran, nomor pesanan pembelian (PO), metode pengiriman, dan syarat pembayaran.

Geser ke bawah, Anda akan menemukan tabel sederhana untuk mencatat jumlah barang, deskripsi, harga per unit, dan total biaya. Hal ini memudahkan Anda untuk menghasilkan penawaran untuk klien dalam hitungan menit.

Untuk menambah nilai, Anda dapat menyesuaikannya untuk pembelian sekali pakai atau hubungan vendor yang berkelanjutan, menyertakan perhitungan pajak atau biaya, dan bahkan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja pengadaan atau manajemen vendor yang lebih luas di ClickUp.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mempermudah pembuatan permintaan penawaran (RFQ) dengan format yang jelas dan profesional untuk semua detail penting

Memudahkan perbandingan penawaran vendor secara berdampingan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat

Dapat disesuaikan untuk pembelian sekali atau berkelanjutan, dilengkapi dengan tabel bawaan untuk rincian biaya

✅ Ideal untuk: Tim pengadaan, manajer rantai pasokan, dan departemen keuangan yang sering meminta penawaran dari vendor eksternal

13. Template Daftar Bahan Baku Excel oleh Manajer Proyek

melalui Manajer Proyek

Template Daftar Bahan Baku Excel oleh Manajer Proyek dapat membantu Anda mengelola bagian, komponen, dan bahan yang terlibat dalam proses produksi Anda. Template ini dirancang untuk mencerminkan alur kerja manufaktur di dunia nyata, dengan menggunakan bidang-bidang di luar jumlah dan biaya.

Setiap bagian dari BOM mencakup detail seperti nama bagian, nomor bagian, deskripsi, biaya per unit, dan biaya total. Ada juga bidang tingkat BOM, yang membantu Anda melacak di mana setiap item berada dalam hierarki.

Karena templat ini mencakup bahan baku, informasi perakitan, dan rincian biaya, templat ini juga sangat berguna untuk tim manajemen persediaan dan sumber daya. Anda dapat melacak jumlah dan total biaya per item, yang memudahkan perencanaan produksi tanpa kelebihan stok atau pengeluaran berlebihan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Melacak setiap bagian, komponen, dan bahan dengan bidang detail untuk alur kerja dunia nyata

Termasuk tingkat BOM dan rincian biaya untuk perencanaan produksi yang akurat

Cocok untuk pengelolaan persediaan dan alokasi sumber daya di Excel

✅ Ideal untuk: Insinyur, perencana proyek manufaktur, dan pengguna ERP yang mengelola perakitan, komponen, atau bahan baku di Excel

📌 Tips Cepat: Optimalkan perencanaan sumber daya perusahaan Anda dengan menggunakan templat yang sama untuk melacak semua bagian fisik, baik Anda mengelola struktur BOM modular atau belajar melalui alur kerja gaya Excel University.

14. Template Daftar Bahan Baku Excel oleh Katana

melalui Katana

Template Daftar Bahan Baku Excel oleh Katana dapat menjadi alat yang berguna bagi produsen yang ingin mengorganisir bagian-bagian produksi, subrakitan, biaya, dan seluruh proses produksi dalam satu tempat.

Jika Anda bekerja dengan berbagai varian produk atau hanya ingin cara yang lebih rapi untuk memetakan komponen Anda, templat Excel bahan baku ini menawarkan pendekatan yang sederhana namun terstruktur.

Jika Anda sedang mencari templat Excel untuk manufaktur, templat ini bersih dan siap digunakan. Baik Anda sedang menyiapkan daftar bahan baku lengkap atau baru memulai pelacakan bahan baku menggunakan Excel, templat ini memberikan dasar yang kokoh.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mengorganisir bagian produksi, subrakitan, dan biaya dalam spreadsheet yang rapi dan siap digunakan

Mendukung berbagai varian produk dan pemetaan BOM yang terstruktur

Cukup sederhana untuk pemula, namun cukup tangguh untuk kebutuhan manufaktur yang kompleks

✅ Ideal untuk: Tim manufaktur, insinyur, dan desainer produk yang mengelola perakitan dan biaya bahan dalam Excel

15. Template Daftar Bahan Baku Excel/Google Sheets oleh Vertex42

melalui Vertex42

Template Daftar Bahan Baku oleh Vertex42 adalah spreadsheet fleksibel yang dirancang untuk pelacakan komponen yang sederhana, referensi visual, dan pengendalian versi.

Template ini mencakup daftar bagian yang dapat disesuaikan untuk menambahkan nama bagian, ID, harga, dan bahkan gambar. Setelah Anda memilih ID bagian di lembar Bill of Materials utama, informasi lainnya akan terisi otomatis menggunakan rumus VLOOKUP.

Pada versi Google Sheets, Anda dapat menyisipkan gambar langsung ke dalam sel menggunakan fitur Image in Cell.

Lembar riwayat revisi terpisah membantu melacak perubahan pada produk Anda. Meskipun ini bukan solusi MRP lengkap, fitur pelacakan revisi ini sangat berguna bagi tim kecil yang berusaha mengelola pembaruan tanpa kekacauan versi.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Daftar bagian yang dapat disesuaikan dengan fitur pengisian otomatis dan dukungan gambar untuk pelacakan bagian yang mudah

Riwayat revisi bawaan membantu mengelola pembaruan produk dan kontrol versi

Kompatibel dengan Excel dan Google Sheets, ideal untuk tim kecil

✅ Ideal untuk: Desainer produk, insinyur, atau produsen kecil yang membuat daftar bahan ringan (BOM) di Excel atau Google Sheets

🧠 Fakta Menarik: Sejak akhir abad ke-17, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mulai menetapkan standar konstruksi kapal melalui apa yang dikenal sebagai Establishments of Dimensions. Standar ini menetapkan parameter wajib untuk kapal—seperti panjang dek meriam, balok dasar, lebar, dan bahkan ketebalan papan—dan diperbarui seiring waktu (terutama pada tahun 1706, 1719, 1733, 1741, dan 1745).

16. Template Daftar Bahan Baku Excel oleh TemplateLAB

melalui TemplateLAB

Template Daftar Bahan Excel oleh TemplateLAB dirancang untuk tim yang bekerja pada proyek elektronik atau perangkat keras yang detail. Template ini menyediakan rincian lengkap setiap komponen yang digunakan dalam proyek, termasuk jumlah, ukuran, nomor bagian, dan informasi pemasok.

Setiap item terdaftar berdasarkan kode identifikasinya, diikuti dengan deskripsi detail, nomor bagian, dan informasi pemasok dari berbagai penyedia. Ada juga kolom untuk menandai apakah bagian tersebut sudah terpasang di papan, yang memudahkan proses perakitan dan inspeksi.

Fitur unggulannya adalah fokus pada pengadaan dari beberapa pemasok. Setiap baris mencakup hingga tiga pemasok dengan tautan bagian aktif, membantu Anda membandingkan ketersediaan dan harga.

Template ini juga dilengkapi dengan status 'Populate' dan bagian catatan 'Placement', memudahkan koordinasi antara tim desain, pengadaan, dan perakitan.

💫 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rincian lengkap tentang komponen, pemasok, dan informasi pengadaan untuk proyek elektronik

Kolom multi-pemasok dan tautan bagian aktif memudahkan perbandingan harga dan ketersediaan

Termasuk status pengisian dan catatan penempatan untuk perakitan dan inspeksi yang lancar

✅ Ideal untuk: Insinyur elektronik, perancang PCB, dan tim produksi yang bekerja dengan pengadaan komponen, pembuatan prototipe, dan perakitan papan

Jadikan Alur Kerja Anda Lebih Jelas dengan ClickUp

Mengelola pengadaan, produksi, dan persediaan sudah cukup rumit.

Namun, templat yang tepat dapat mengurangi beban kerja Anda secara signifikan—memberikan struktur, visibilitas, dan mengurangi risiko hal-hal terlewatkan.

Jika Anda bosan mengelola spreadsheet yang terpisah dan pembaruan di berbagai tim, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu platform. Dari daftar bahan (BOM) dan pengendalian persediaan hingga pelacakan pesanan dan alur kerja pengiriman, templat yang dapat disesuaikan ClickUp dirancang untuk beroperasi sesuai dengan cara tim Anda bekerja.

Gabungkan dengan Brain, Chat, dan Automation untuk mendapatkan kejelasan maksimal pada semua alur kerja Anda.

✅ Daftar di ClickUp hari ini!