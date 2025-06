11 Alternatif Terbaik Coveo untuk Pencarian Bertenaga AI pada Tahun 2025

Tim dukungan Anda menghabiskan 10 menit untuk mencari satu jawaban. Tim pemasaran Anda tidak dapat menemukan aset terbaru. Pencarian internal sudah aktif—tetapi tidak ada yang mau menggunakannya (karena tidak terlalu berguna?). 🔎

Anda membawa Coveo dengan harapan mendapatkan pencarian yang cerdas, cepat, dan intuitif. Namun, itu tidak persis seperti yang Anda harapkan. Ini adalah platform yang berat yang dirancang untuk perusahaan besar. Namun, platform ini juga dilengkapi dengan alur kerja, fitur, dan biaya yang mungkin tidak diperlukan oleh bisnis Anda.

Coveo dirancang untuk lingkungan berskala besar dan kompleks dengan personalisasi canggih dan persyaratan tingkat perusahaan. Namun, jika Anda hanya membutuhkan pencarian yang andal dan mudah digunakan untuk konten, alat, atau dokumen dukungan, mungkin lebih baik mencari solusi lain yang lebih sesuai.

Itulah mengapa beberapa perusahaan mempertimbangkan beralih ke alternatif Coveo Relevance Cloud yang lebih ramping dan cepat. Alat-alat ini menawarkan relevansi, kemudahan penggunaan, dan nilai tambah, tanpa beban operasional perusahaan.

Dalam panduan ini, kami mengulas 10 alternatif terbaik untuk Coveo agar tim Anda dapat menghemat waktu dalam pencarian dan fokus pada pekerjaan yang lebih produktif. ✅

Coveo adalah platform pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk situs web, situs e-commerce, portal layanan, dan alat internal. Platform ini membantu tim bisnis menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi dan relevan melalui pemrosesan bahasa alami dan analitik canggih.

Namun, jika tim Anda terdiri dari karyawan, kontraktor, dan klien yang membutuhkan akses cepat ke konten kerja, alat yang kompleks seperti Coveo mungkin lebih merugikan daripada membantu—terutama saat Anda berusaha meningkatkan tingkat konversi atau menyediakan pengalaman yang lebih intuitif dan berorientasi hasil. 💡

Inilah alasan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan alternatif teratas:

Mari kita lihat sekilas bagaimana alat-alat ini dibandingkan satu sama lain dalam hal fitur dan harga:

Mulai dari $4 per minggu

Versi gratis tersedia; Paket berbayar mulai dari $73,73 per bulan

Harga mulai dari $500 per bulan

Sekarang mari kita telusuri lebih dalam setiap alat dan lihat apa yang membuatnya lebih cocok daripada Coveo. 🛠️

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, menggabungkan tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda ke dalam satu sistem—sehingga pencarian tidak hanya cepat. Pencarian ini asli, terstruktur, dan sangat kontekstual. Berbeda dengan layanan cloud lainnya, ClickUp menghubungkan semuanya kembali ke cara tim Anda bekerja.

Dengan Pencarian Terintegrasi ClickUp, Anda dapat mencari secara instan di seluruh ruang kerja Anda, termasuk tugas, daftar, folder, ruang, dan bahkan komentar, semuanya dari satu bilah pencarian yang powerful. Filter lanjutan seperti penugas, tanggal jatuh tempo, tag, prioritas, atau status membantu Anda dengan cepat menyaring hasil pencarian dan menemukan tepat apa yang Anda butuhkan.

🧐 Tahukah Anda? Anda dapat menyimpan filter pencarian yang paling sering digunakan sebagai Favorites di ClickUp. Misalnya: "@me AND overdue AND priority: high" menjadi alat praktis satu klik untuk triage harian.