Notion Mail vs. Gmail: Platform Email Mana yang Lebih Unggul pada Tahun 2025?

Anda sedang sibuk merencanakan sprint minggu depan ketika, ding!, email lain menarik perhatian Anda. 📧

Tapi bukan hanya satu. Kotak masuk Anda penuh dengan email: tautan dokumen, pembaruan tugas, dan buletin yang Anda tidak ingat mengapa Anda mendaftar.

Gangguan harian ini正是Notion Mailjanjikan untuk diatasi, dengan menggabungkan email ke dalam ruang kerja Anda. Namun, Gmail tidak sepenuhnya usang; ia cepat, andal, dan masih menjadi pilihan utama bagi jutaan pengguna.

Jadi, siapa yang menang dalam pertarungan Notion Mail vs. Gmail ini? Mari kita cari tahu. 🎯

Apa itu Notion Mail?

melalui Notion Mail

Notion Mail adalah alat email terintegrasi yang memudahkan pengelolaan email langsung di dalam ruang kerja Notion Anda. Anda dapat melihat, mengirim, dan mengatur email langsung tanpa perlu meninggalkan platform.

Alat ini menghubungkan akun Gmail Anda untuk menyinkronkan komunikasi dengan tugas. Anda dapat menyematkan email ke halaman, menghubungkannya ke tugas, atau mengubah percakapan menjadi tindakan yang dapat dilakukan.

Fitur Notion Mail

Berikut adalah beberapa fitur dari perangkat lunak manajemen email ini yang dapat meningkatkan produktivitas. 💁

Fitur #1: Penandaan otomatis berbasis AI

Biarkan Notion AI mengatur kotak masuk Anda

Anda dapat mengatur Notion AI untuk secara otomatis memberi label pada email masuk menggunakan instruksi sederhana yang mirip dengan perintah manusia. Cukup tanyakan, ‘Berikan label pada email yang dikirim langsung kepada saya, bukan buletin,’ dan Notion AI akan mulai bekerja.

Setelah diberi label, Anda dapat membuat tampilan kustom di sidebar Anda, mengorganisir email berdasarkan apa pun, mulai dari pengirim hingga tingkat urgensi. Ini adalah cara cerdas untuk mengendalikan kotak masuk Anda, melampaui folder dan filter biasa.

Fitur #2: Properti dan penyaringan bergaya database

Saring kotak masuk Anda dengan tag kustom di Notion Mail

Seperti fitur Notion lainnya, Notion Mail mengelola email seperti data. Anda dapat menambahkan properti ke setiap email (seperti status, prioritas, atau bahkan tag), lalu menyortir, mengelompokkan, atau menyaring berdasarkan properti tersebut.

Perlu melacak tindak lanjut atau menjaga pesan prioritas tinggi tetap terlihat? Tidak masalah. Anda dapat menyaring berdasarkan apa saja: pengirim, kata kunci, lampiran, atau properti kustom Anda.

Fitur #3: Format kaya dan penulisan didukung AI

Tulis respons email dengan Notion AI

Menulis email di Notion Mail terasa seperti membuat dokumen Notion. Anda dapat menggunakan heading, kotak centang, catatan samping, dan bahkan warna.

Hal ini memudahkan Anda untuk mengatur pikiran, berbagi tugas, atau membuat pesan Anda lebih menarik, terutama untuk komunikasi tim.

Selain itu, Notion AI mengumpulkan data dari ruang kerja Anda untuk membantu menulis respons email AI yang terdengar seperti Anda atau merek Anda. Anda bahkan dapat mengaturnya untuk secara otomatis menyarankan balasan saat email masuk, dan meningkatkan kualitas penulisan Anda.

Harga Notion Mail

Rencana gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

(Notion Mail tersedia sebagai bagian dari paket Notion Anda, bukan sebagai langganan terpisah)*

Apa itu Gmail?

melalui Gmail

Gmail adalah platform email yang sangat populer dari Google, dirancang untuk komunikasi cepat dan andal dengan fitur pencarian yang kuat dan organisasi cerdas. Platform ini memudahkan komunikasi yang lancar dengan fitur seperti pencarian email dan penyaringan spam.

Alat ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive, Kalender, dan Meet, dan dapat diakses melalui browser web, aplikasi seluler, dan klien email pihak ketiga.

Gmail juga mendukung beberapa akun dan menawarkan pengalaman kotak masuk yang terintegrasi dengan baik.

Fitur Gmail

Berikut adalah beberapa fitur Gmail yang dapat Anda jelajahi. 👇

Fitur #1: Balasan AI dan pembersihan kotak masuk

Gunakan AI untuk menulis email untuk Anda di Gmail

Trik terbaru Gmail adalah bantuan penulisan yang sadar konteks dari Gemini, asisten AI-nya. Ini sangat menghemat waktu saat kotak masuk Anda penuh dan Anda harus menjaga percakapan tetap berjalan.

Anda juga dapat mengatur pengalihan otomatis di platform tersebut.

Butuh pembersihan besar-besaran? Minta Gemini untuk menghapus semua promosi yang belum dibaca dari tahun lalu atau mengarsipkan buletin yang sudah Anda baca sekilas. Asisten ini akan menangani tugas-tugas membosankan tersebut, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengklik 'hapus'.

Fitur #2: Penjadwalan yang mulus dan tampilan yang fleksibel

Jadwalkan acara tanpa meninggalkan Gmail

Ketika email mulai masuk ke wilayah kalender, Gmail akan memberi tahu. Sebuah panel kecil muncul dengan slot waktu yang tersedia, siap untuk disalin ke dalam thread. Klien memilih waktu, Anda klik konfirmasi, dan kalender semua orang akan diperbarui.

Plus, Anda mendapatkan opsi tampilan yang fleksibel.

Pilih tampilan Default, Comfortable, atau Compact untuk menampilkan sebanyak mungkin pesan di layar. Aktifkan Panel Pratinjau untuk membaca pesan sambil tetap melihat daftar. Lebih sedikit klik, penyortiran lebih cepat.

Fitur #3: Organisasi email yang kuat dan manajemen tugas

Buat Google Tasks untuk menghubungkan tugas-tugas dengan email Anda

Label berfungsi seperti folder, tetapi lebih baik. Anda dapat menandai satu email dengan beberapa label, memberi kode warna, dan menyembunyikan yang tidak Anda butuhkan hari ini. Bintang menandai hal-hal penting, dan filter secara otomatis menyembunyikan spam dan pesan prioritas rendah dari pandangan.

Dan dengan satu ketukan, Anda dapat mengubah email menjadi tugas, yang akan muncul di Google Tasks dan kalender Anda. Batas waktu, pengingat, dan tindak lanjut akan mengikuti Anda; tidak ada yang terlewat antara aplikasi.

Harga Gmail

Rencana gratis

Paket Bisnis Pemula: $7 per bulan per pengguna

Paket Bisnis: $14 per bulan per pengguna

Business Plus: $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

(Harga Gmail termasuk dalam paket harga Google Workspace)*

Notion Mail vs. Gmail: Perbandingan Fitur

Jika Anda membandingkan Notion Mail vs. Gmail untuk menyederhanakan komunikasi, jelas keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Satu fokus pada integrasi ruang kerja dan kustomisasi, sementara yang lain memperkuat keunggulannya dengan AI dan keandalan.

Mari kita bahas apa yang membedakan kedua alat produktivitas email ini. ⚒️

Kriteria Notion Mail Gmail Dukungan platform Web, Aplikasi Mac Web, Android, iOS, klien desktop seperti Outlook, Apple Mail, dan Thunderbird Dukungan akun Hanya berfungsi dengan akun Gmail atau Google Mendukung akun Gmail dan akun eksternal melalui IMAP/POP Antarmuka dan desain Antarmuka bersih bergaya Notion, editor blok, tampilan basis data yang dapat disesuaikan Antarmuka Gmail klasik, tema kustom, dan thread percakapan Organisasi kotak masuk Tampilan yang dapat disesuaikan dengan filter dan pengelompokan, label otomatis AI, dan tidak ada kotak masuk bersama Label, kategori seperti Utama, Sosial, dan Promosi, filter kustom, tab, dan kotak masuk terpadu Fitur AI AI untuk mengorganisir, memberi label, menyusun balasan, dan merujuk halaman Notion Gemini AI untuk penulisan draf, ringkasan, pencarian, dan saran rapat Integrasi Integrasi mendalam dengan Notion Calendar dan Notion workspace, @mentions untuk halaman Notion Integrasi dengan Google Workspace, termasuk Kalender, Drive, Meet, Chat, Dokumen, Lembar Kerja, dan lainnya Pintas keyboard Bar perintah (CMD/CTRL+K); sebagian besar pintasan Gmail didukung; belum sepenuhnya didesain untuk penggunaan keyboard Pintas keyboard yang lengkap; dioptimalkan untuk pengguna tingkat lanjut Otomatis arsipkan dan tunda Tidak ada pengarsipan otomatis setelah mengirim, dan tidak ada fitur 'kirim dan tunda' Kirim dan arsipkan, tunda, kirim dan tunda, serta pengingat tersedia Fitur unik Editor blok Notion dalam email, sebutkan halaman Notion dengan @mention, tampilan kotak masuk kustom Mode Rahasia, Smart Compose, reaksi emoji (mobile), dukungan akun eksternal, pencarian terbaik di kelasnya Harga Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna (Mail termasuk dalam paket aplikasi Notion lainnya) Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $7 per bulan per pengguna (Gmail termasuk dalam rencana Google Workspace berbayar)

Fitur #1: Organisasi email

Menjaga kotak masuk tetap rapi dimulai dari cara email diorganisir. Mari lihat bagaimana setiap alat mengatasinya.

Notion Mail

Notion Mail berfokus pada kustomisasi. Anda dapat membuat label sendiri seperti ‘Klien,’ ‘Buletin,’ atau ‘Urgent,’ dan biarkan AI mengelompokkan secara otomatis. Platform ini fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan alur kerja khusus, memungkinkan Anda membuat ‘kotak masuk mini’ di dalam kotak masuk utama Anda.

Gmail

Gmail juga menawarkan alat organisasi yang solid—seperti label, filter, dan kategori—tetapi sebagian besar prosesnya manual. Meskipun andal, Gmail kurang dinamis jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih adaptif atau didorong oleh AI.

🏆 Pemenang: Notion Mail berkat opsi penyesuaian dan organisasi yang canggih.

Fitur #2: AI dan otomatisasi

Mari kita jelajahi bagaimana kedua alat ini menggunakan AI dan otomatisasi untuk membuat email lebih cerdas dan lebih cepat.

Notion Mail

Notion Mail menganggap serius penggunaan AI dalam email.

Platform ini dapat menyusun email, menghasilkan balasan cerdas, merangkum percakapan, dan bahkan memprioritaskan email yang masuk ke kotak masuk Anda terlebih dahulu.

Alat ini juga mendukung potongan teks yang dapat digunakan ulang dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menjadikannya lebih seperti asisten alur kerja daripada sekadar klien email.

Gmail

Gmail dilengkapi dengan fitur cerdas bawaan seperti penyaringan spam, balasan cerdas, dan pengingat tindak lanjut. Fitur-fitur ini andal tetapi kurang dapat disesuaikan, lebih cocok untuk penggunaan umum daripada alur kerja yang kompleks.

Dengan Gemini, Gmail menawarkan bantuan berbasis AI untuk menulis, merangkum, dan memahami konteks, meskipun masih terasa seperti fitur tambahan daripada alat alur kerja bawaan.

🏆 Pemenang: Notion Mail untuk otomatisasi alur kerja dan penyesuaian lanjutan.

Fitur #3: Integrasi dan ekosistem

Mari kita lihat bagaimana setiap alat ini cocok dengan ruang kerja dan ekosistem aplikasi yang lebih luas.

Notion Mail

Notion Mail terintegrasi secara erat dengan paket Notion, termasuk kalender, dokumen, dan proyek. Anda dapat merujuk halaman Notion dalam email dan menjadwalkan pertemuan langsung dari kotak masuk. Namun, menghubungkan email secara langsung ke basis data Notion belum tersedia, yang membatasi integrasi yang lebih dalam.

Gmail

Integrasi Gmail berkembang pesat dalam ekosistem Google.

Semua mulai dari Google Calendar hingga Drive dan Meet hanya dengan satu klik. Ini sangat berguna untuk tim yang sudah terintegrasi dengan Google Workspace.

🏆 Pemenang: Gmail karena integrasinya yang lebih luas dan matang dengan Google Workspace dan alat-alat lain.

Fitur #4: Keamanan dan privasi

Keamanan sangat penting, terutama di kotak masuk Anda. Berikut cara masing-masing alat melindungi data Anda.

Notion Mail

Notion Mail aman, dengan sertifikasi SOC 2 Type 1 dan kepatuhan HIPAA. Namun, setelah mengakuisisi Skiff, Notion Mail menghentikan enkripsi end-to-end, yang mengecewakan beberapa pengguna yang mengutamakan privasi.

Gmail

Gmail unggul dalam keamanan tingkat perusahaan yang matang. Anda mendapatkan autentikasi dua faktor (2FA), perlindungan phishing tingkat lanjut, dan pembaruan keamanan rutin.

Namun, sebagai produk Google, para kritikus privasi sering menyoroti model bisnis berbasis iklan yang diadopsinya.

🏆 Pemenang: Gmail berkat keamanan dan keandalannya yang canggih.

Notion Mail vs. Gmail di Reddit

Masih bingung? Mungkin ulasan nyata dari Reddit ini bisa membantu!

Meskipun tidak ada thread khusus yang membandingkan keduanya, berikut ini adalah pendapat seorang pengguna tentang Notion Mail:

Kesan pertama saya adalah ini terasa seperti Notion bagi saya, dan terasa lebih fungsional dibandingkan dengan aplikasi Gmail lain yang pernah saya coba sebelumnya. Saya pikir banyak hal ini berkaitan dengan kemampuan tampilan yang dapat disesuaikan (filter, pengelompokan, properti)… Saat ini, satu-satunya hal yang membingungkan saya adalah—apakah properti bersifat universal atau hanya terikat pada satu tampilan? Sepertinya saya terus melihat properti “Prioritas” dan “Status” yang sepertinya seharusnya sama menurut saya. Saya hanya tidak yakin seberapa default properti ini di aplikasi/sistem.

Kesan pertama saya adalah ini terasa seperti Notion bagi saya, dan terasa lebih fungsional dibandingkan dengan aplikasi Gmail lain yang pernah saya coba sebelumnya. Saya pikir banyak hal ini berkaitan dengan kemampuan tampilan yang dapat disesuaikan (filter, pengelompokan, properti)… Saat ini, satu-satunya hal yang membingungkan saya adalah—apakah properti bersifat universal atau hanya terikat pada satu tampilan? Sepertinya saya terus melihat properti “Prioritas” dan “Status” yang sepertinya seharusnya sama menurut saya. Saya hanya tidak yakin seberapa default properti ini di aplikasi/sistem.

Meskipun beberapa pengguna menyebutkan bahwa ini adalah alternatif untuk antarmuka Gmail:

Setelah mencoba Notion Mail yang baru, saya rasa kita salah kaprah. Ini bukan aplikasi email revolusioner – ini hanya antarmuka alternatif untuk Gmail… Tampilannya jauh lebih bagus. Memberikan gambaran sederhana tentang email Anda. Membantu menyortir email dengan label otomatis (tampilan). Tapi itu saja… Saya akan menggunakannya karena tidak ada kelemahan yang signifikan – tetapi sampai ada integrasi antara Notion Mail dan basis data Notion, tidak ada alasan utama untuk menggunakannya.

Setelah mencoba Notion Mail yang baru, saya rasa kita salah kaprah. Ini bukan aplikasi email revolusioner – ini hanya antarmuka alternatif untuk Gmail… Tampilannya jauh lebih bagus. Memberikan gambaran sederhana tentang email Anda. Membantu menyortir email dengan label otomatis (tampilan). Tapi itu saja… Saya akan menggunakannya karena tidak ada kelemahan yang signifikan – tetapi sampai ada integrasi antara Notion Mail dan basis data Notion, tidak ada alasan utama untuk menggunakannya.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Notion Mail vs. Gmail

Bingung antara kustomisasi Notion Mail dan keandalan Gmail? Mungkin sudah waktunya untuk berhenti memilih antara kotak masuk.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—ditenagai oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan pencarian yang canggih.

Mari kita lihat bagaimana alat manajemen tugas email ini bersaing dengan dua alat ini. ⚖️

ClickUp’s One-Up #1: Manajemen proyek email

Email dan manajemen proyek tidak selalu berjalan beriringan. Anda mungkin menerima permintaan klien melalui email, beralih ke pengelola tugas untuk mencatatnya, menandai rekan tim di saluran komunikasi untuk mengikuti perkembangan, dan kemudian lupa di tab mana lampiran tersebut berada.

ClickUp Email Project Management menghilangkan hal ini.

Alat manajemen proyek email ini membawa kotak masuk Anda ke dalam alur kerja Anda, secara harfiah.

Hapus kebutuhan beralih dengan mengirim dan menerima email langsung dari ruang kerja Anda

Ambil tindakan sekarang juga dengan mengubah pesan menjadi sekarang juga dengan mengubah pesan menjadi Tugas ClickUp

Dapatkan perhatian anggota tim yang relevan dengan menandai mereka

Kurangi upaya manual dengan mengatur balasan otomatis untuk berbagai pemicu

Sentralisasikan komunikasi dengan ClickUp Email Project Management Ubah email menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Email Project Management

Misalkan Anda adalah bagian dari tim startup jarak jauh yang menangani onboarding pelanggan. Seorang klien mengirimkan beberapa pertanyaan dan permintaan melalui email. Cukup tautkan email ke tugas di ClickUp, berikan tugas tersebut kepada rekan tim Anda, dan lampirkan semua file yang relevan.

Sudah memiliki seperangkat alat email yang sudah terpakai? Anda tidak perlu meninggalkannya.

Integrasi Gmail ClickUp memungkinkan Anda mengubah kotak masuk Anda menjadi alat produktivitas. Anda dapat membuat tugas langsung dari Gmail, melampirkan email ke tugas yang sudah ada, dan bahkan memberikan komentar pada tugas menggunakan konten email.

Ini memudahkan Anda untuk menangkap permintaan penting, menugaskan pekerjaan, dan menetapkan batas waktu secara real-time.

Anda juga dapat mengatur ClickUp Automation untuk memicu pembuatan tugas atau respons email berdasarkan aktivitas Gmail.

Hubungkan tugas Anda dengan integrasi ClickUp dan Outlook

Integrasi ClickUp dan Outlook memberikan pengguna Microsoft alur kerja yang sama efisiennya. Anda juga dapat membalas atau mengirim email langsung dari dalam ClickUp menggunakan alamat Outlook Anda.

Simak apa yang dikatakan Samantha Dengate, seorang Manajer Proyek Senior, tentang penggunaan ClickUp oleh Diggs:

Sebelum ClickUp, rapat dan komunikasi email bolak-balik menyebabkan informasi terabaikan dan tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, tugas-tugas tidak direview tepat waktu, dan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan kreatif berjalan. Kini, semua anggota tim dapat melihat dengan jelas kapan tugas harus diselesaikan, bercakap-cakap, dan berkolaborasi langsung dalam tugas.

Sebelum ClickUp, rapat dan komunikasi email bolak-balik menyebabkan informasi terabaikan dan tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, tugas-tugas tidak direview tepat waktu, dan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan kreatif berjalan. Kini, semua anggota tim dapat melihat dengan jelas kapan tugas harus diselesaikan, bercakap-cakap, dan berkolaborasi langsung dalam tugas.

ClickUp’s One-Up #2: Bantuan AI Kontekstual

Meskipun Gmail dan Notion dilengkapi dengan asisten AI, ClickUp merancang ulang cara kerja melalui AI yang dirancang khusus, yang jauh melampaui fungsi kotak masuk Anda.

ClickUp Brain adalah mesin AI neural platform ini untuk mengelola pekerjaan.

Berbeda dengan asisten AI umum, ClickUp Brain terintegrasi langsung ke dalam alur kerja Anda, memberikan dukungan cerdas dan kontekstual di seluruh proyek, dokumen, dan tim.

Biarkan ClickUp Brain mengoptimalkan alur kerja Anda dalam hitungan detik

Misalkan Anda memimpin peluncuran produk dan menangani puluhan tugas yang saling terkait: riset pasar, draf konten, persetujuan desain, dan umpan balik dari pemangku kepentingan. ClickUp Brain berperan sebagai Manajer Pengetahuan AI Anda untuk secara instan menemukan dokumen atau pembaruan yang relevan.

Cukup tanyakan, ‘Apa versi terbaru dari jadwal peluncuran?’ dan sistem akan menampilkan tepat apa yang Anda butuhkan.

Kemudian, ia bertindak sebagai Manajer Proyek AI Anda, merangkum kemajuan proyek, membuat pembaruan tim, dan menghasilkan draf konten untuk kampanye pemasaran. Dengan lebih dari 100 alat AI khusus peran yang terintegrasi, ClickUp Brain mempercepat alur kerja Anda.

Di atasnya terdapat ClickUp AI Notetaker, asisten rapat yang memastikan setiap percakapan bermakna, bahkan saat Anda tidak berada di ruangan.

Ubah catatan rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp AI Notetaker

Misalkan tim UX Anda mengadakan sesi umpan balik dengan pemangku kepentingan. Selama pertemuan berlangsung, AI Notetaker mencatat seluruh percakapan secara real-time, menangkap setiap poin umpan balik.

Saat panggilan berakhir, Notetaker telah menghasilkan ringkasan, mengidentifikasi poin tindakan penting, dan menugaskan tugas seperti ‘merevisi wireframe’ atau ‘mengupdate alur pengguna’ kepada anggota tim yang tepat di ClickUp.

Sementara ClickUp Brain menangani otomatisasi, alat kolaborasi ClickUp memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Mari mulai dengan ClickUp Chat, sebuah pusat pesan terintegrasi yang menjaga percakapan tim Anda tetap di tempat kerja.

Ringkas percakapan obrolan dengan ClickUp Brain

Misalnya, tim pemasaran Anda sedang brainstorming ide kampanye di saluran obrolan, dan seseorang mengusulkan, ‘Mari kita lakukan survei umpan balik pelanggan.’ Anda dapat mengubah pesan ini menjadi tugas, menugaskan tugas tersebut, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menghubungkannya ke daftar Kampanye Q2, semua tanpa meninggalkan obrolan!

Selain itu, ClickUp Brain merangkum seluruh thread obrolan, menyarankan langkah selanjutnya, dan bahkan menyediakan ringkasan singkat (TL;DR) jika Anda masuk ke obrolan terlambat. Pemimpin tim juga dapat mengadakan panggilan audio atau video cepat dengan SyncUps.

Gunakan Agen Jawaban Otomatis di ClickUp Chat untuk mendapatkan wawasan lebih cepat

Butuh jawaban cepat dan tidak tahu di mana mencarinya? Cukup tanyakan kepada salah satu AI Autopilot Agents, dan Anda tidak perlu menunggu rekan kerja Anda yang berada di zona waktu yang berbeda untuk membalas Anda.

Butuh platform yang lebih terstruktur untuk kolaborasi, seperti membuat proposal atau menyusun materi onboarding?

ClickUp Docs menjadi sorotan utama.

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time menggunakan ClickUp Docs

Misalkan Anda adalah manajer proyek yang meluncurkan produk baru. Anda membuka dokumen ClickUp untuk menyusun rencana peluncuran. Saat menulis, Anda dapat menyisipkan daftar tugas dengan batas waktu, menandai desainer untuk menyetujui mockup, dan menampilkan papan Kanban langsung yang menunjukkan kemajuan real-time.

Tim dapat bekerja sama, memberikan komentar, mengedit, memformat, dan melacak perubahan.

Dan dengan templat yang dapat disesuaikan dan sudah siap pakai untuk segala hal, mulai dari proposal hingga wiki tim, Anda tidak perlu memulai dari nol. Butuh akses cepat? Docs Hub memudahkan Anda menemukan apa pun dengan mudah.

📮ClickUp Insight: Hampir 42% pekerja pengetahuan lebih memilih email untuk komunikasi tim. Namun, hal ini memiliki konsekuensi. Karena sebagian besar email hanya sampai ke rekan tim tertentu, pengetahuan menjadi terfragmentasi, menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Untuk meningkatkan visibilitas dan mempercepat kolaborasi, manfaatkan aplikasi all-in-one untuk kerja seperti ClickUp, yang mengubah email Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik!

Optimalkan Komunikasi di Tempat Kerja dengan ClickUp

Ketika membandingkan Gmail vs. Notion Mail, pilihan yang tepat tergantung pada prioritas Anda. Apakah Anda menginginkan ekosistem yang sudah teruji dan terpercaya dari Gmail atau pendekatan segar Notion Mail dalam komunikasi yang minimalis dan terfokus?

Tapi begini, keduanya tidak menangani hal lain selain email.

Di situlah ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, berperan. Ia menghubungkan kotak masuk, tugas, file, dan catatan rapat Anda dengan AI dan alat kolaborasi, membantu menciptakan kejelasan di antara tim tentang segala hal terkait pekerjaan.

Jadi, tunggu apa lagi? Daftar gratis ke ClickUp hari ini! ✅