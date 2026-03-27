10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Jika Anda sedang mencari aplikasi pencatat khusus, kami mengerti. Itulah sebabnya kami menyertakan daftar aplikasi pencatat favorit kami di bawah ini.

Sekilas Tentang Aplikasi Catatan Terbaik

Berikut ini adalah daftar aplikasi pencatat catatan terbaik secara sekilas:

Aplikasi Pilihan terbaik untuk Fitur Unggulan ClickUp Aplikasi pencatat catatan gratis terbaik dengan fitur AI dan manajemen tugas Fitur kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk merangkum dan menganalisis catatan serta menghasilkan daftar tindakan Notion Ruang kerja kolaboratif dan dapat disesuaikan Pilihan integrasi dan penyesuaian yang lengkap untuk catatan, dokumen, wiki, dan lainnya Evernote Mengatur catatan yang banyak Fitur pencarian dan pengorganisasian yang canggih Microsoft OneNote Pencatatan yang fleksibel Kanvas bebas bentuk di mana Anda dapat mengklik di mana saja untuk menambahkan teks Apple Notes Integrasi yang mulus dengan perangkat Apple Antarmuka pengguna yang sederhana dan rapi dengan sinkronisasi iCloud Google Keep Perekaman dan pengorganisasian cepat dengan Google Integrasi yang mendalam dengan aplikasi dan layanan Google lainnya Obsidian Pencatatan catatan tingkat lanjut dengan catatan yang saling terhubung Riwayat versi untuk catatan Joplin Penggemar perangkat lunak sumber terbuka yang mengutamakan privasi Dapat disesuaikan sepenuhnya dan diperluas dengan plugin Simplenote Penggemar minimalisme dan aplikasi bebas gangguan Fokus pada catatan teks biasa dan sinkronisasi yang mudah Bear Tema yang indah dan minimalis Format Markdown dan mode fokus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik

Kami telah menyusun daftar aplikasi yang tidak hanya populer di kalangan profesional, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja—mulai dari pelajar, pekerja lepas, pemilik usaha, hingga karyawan kantor.

Mari kita mulai dengan favorit kami.

1. ClickUp—aplikasi pencatat catatan gratis terbaik dengan AI

Coba ClickUp Docs Bekerja sama dengan anggota tim di ClickUp Docs untuk menyesuaikan font, menambahkan hubungan Tugas, atau menautkan ke Tugas langsung di dalam dokumen

ClickUp telah menjadi aplikasi pencatat catatan andalan saya selama beberapa tahun terakhir, dan ada alasan yang kuat di baliknya.

Saya menggunakan ClickUp Docs untuk mencatat catatan dan tugas serta membangun basis pengetahuan dan wiki saya. Hal ini memudahkan saya untuk membagikan tugas dan berkolaborasi dengan anggota tim secara real-time.

Opsi pemformatan teks kaya, seperti poin-poin, daftar periksa, banner, judul, sorotan, dan blok kode, memungkinkan saya menyesuaikan dokumen saya dan menonjolkan bagian-bagian tertentu dari catatan saya (bonus bagi pembelajar visual!). Anda juga dapat menambahkan dan menyematkan elemen multimedia ke dalam Docs.

Saya telah menggunakan fitur-fitur ini baik di versi web maupun seluler, dan semuanya berjalan lancar di mana pun.

ClickUp juga mendukung tautan dua arah di dalam Tugas ClickUp menggunakan hubungan—cara yang mulus untuk menghubungkan Tugas yang serupa dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang alur kerja saya.

ClickUp Brain kini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencatatan saya. Alat AI ini membantu saya merangkum catatan panjang, membuat tabel dengan data akurat, mendapatkan pembaruan tugas secara otomatis, dan dengan cepat menemukan informasi dari mana saja di Workspace saya.

Saat sedang terburu-buru, saya menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum utas komentar pada Tugas sehingga saya dapat memahami apa yang sedang terjadi tanpa harus membaca satu per satu dari 200+ komentar tersebut. (Saya sering menggunakan fitur ini untuk memisahkan informasi penting dari yang tidak penting dan dengan cepat melihat apa yang sedang dikerjakan tim saya.)

Namun, jika masalah pencatatan Anda khusus terjadi saat rapat, gunakan ClickUp AI Meeting Notetaker! Aplikasi ini menangkap setiap detail dari rapat dan menyajikannya kepada Anda dalam bentuk ClickUp Doc yang terstruktur, sehingga Anda dapat lebih fokus pada apa yang dibicarakan daripada sibuk mencatat. Setelah Anda menerima dokumen tersebut, cukup minta ClickUp Brain untuk membuat tugas dari catatan tersebut atau kirim ringkasan kepada rekan kerja Anda menggunakan ClickUp Chat. Pelajari lebih lanjut di sini. 👇🏼

Notepad dari ClickUp adalah fitur lain yang saya andalkan untuk membuat catatan dengan cepat, baik di ponsel maupun di desktop. Tanpa disadari, aplikasi ini telah menjadi aplikasi menulis favorit saya. Saya membuat banyak draf pertama saya di sini dengan format sederhana sebelum memindahkannya ke tempat lain.

Bagian terbaiknya adalah saya juga bisa mengubah entri-entri ini menjadi Tugas yang dapat dilacak, jika diperlukan.

Misalnya, jika catatan tersebut berbunyi ‘Kirimkan penawaran harga ke Sam,’ saya dapat dengan cepat membuat Tugas dari catatan tersebut beserta tenggat waktu dan detail lainnya.

Ketika saya tidak punya waktu untuk menelepon dan menjelaskan sesuatu kepada anggota tim, saya menggunakan ClickUp Clips. Fitur ini memungkinkan saya membagikan rekaman layar langsung di dalam catatan, menambahkan elemen visual dan interaktif yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa aplikasi pencatat terbaik.

Anda dapat menggunakan transkripsi berbasis AI untuk klip-klip ini, sehingga setiap kata yang diucapkan dapat dicari di dalam ClickUp.

Transkripsikan catatan suara dan video dengan AI menggunakan ClickUp Clips

Anda juga dapat mencoba notepad online gratis dari ClickUp langsung di browser Anda tanpa perlu mendaftar.

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak templat pencatatan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Favorit saya adalah Templat Catatan Proyek ClickUp.

Kelola berbagai aspek proyek Anda dengan catatan terperinci menggunakan Template Catatan Proyek ClickUp

Aplikasi ini dilengkapi dengan status yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan proyek, bidang kustom untuk mengkategorikan dan memvisualisasikan data proyek secara efisien, serta tampilan kustom seperti Daftar, Gantt, Kalender, dan lainnya untuk menyesuaikan dengan alur kerja Anda.

Saya menggunakan templat ini untuk:

Atur detail proyek (seperti ringkasan proyek, ruang lingkup, dan tonggak pencapaian) di satu tempat yang dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat

Tugaskan tugas kepada anggota tim

Ikuti perkembangan terbaru terkait perubahan di Tasks

Pantau kemajuan tugas dan identifikasi hambatan

Bangun komunikasi yang jelas di antara anggota tim

Fitur terbaik ClickUp

Unduh ClickUp untuk membuat catatan di perangkat apa pun yang Anda inginkan—ponsel, desktop, ekstensi Chrome, perangkat wearable pintar, dan lainnya

Gunakan ekstensi Chrome untuk memotong konten situs web dan mengambil tangkapan layar dengan cepat

Ubah catatan menjadi tugas yang harus dilakukan dan tetap mengontrol daftar tugas Anda

Buat catatan untuk penggunaan pribadi atau bagikan dan kolaborasikan dengan orang lain—Anda yang menentukan siapa yang dapat mengakses catatan Anda

Akses fitur pencatatan, pengelolaan tugas dan proyek, serta kolaborasi tim dalam satu aplikasi

Keterbatasan ClickUp

Membutuhkan sedikit waktu untuk membiasakan diri jika Anda ingin menggunakan fitur manajemen tugas tingkat lanjut

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Bukan hanya saya; banyak pengguna ClickUp setuju bahwa Notepad telah menjadi alat yang sangat berguna bagi mereka. Salah satu di antaranya menyebut ClickUp sebagai aplikasi manajemen proyek terbaik dan menyoroti:

Dulu saya menggunakan catatan tempel, tetapi sekarang dengan Notepads, saya bisa mengelompokkan catatan dan poin pembicaraan saya berdasarkan topik, klien, dan prioritas, terutama saat saya perlu mengingat sesuatu sebelum pertemuan dengan klien.

🧨 Tidak semua tugas yang terlewatkan menjadi masalah (kecuali jika Anda memiliki usaha kecil) Ketika Anda mengelola pekerjaan di berbagai aplikasi terpisah, tanpa dukungan operasional atau administrasi, semua koordinasi itu menjadi tanggung jawab satu orang, biasanya Anda. Perusahaan produksi video path8 Productions mengalami hal tersebut saat mereka berkembang. Pekerjaan tersebar di berbagai alat seperti Smartsheet, Slack, Toggl, dan Dropbox Paper. Para produser menghabiskan waktu untuk menyalin pembaruan antar sistem alih-alih memajukan proyek, sehingga memperlambat penyelesaian dan meningkatkan risiko keterlambatan. Alih-alih menambah proses atau jumlah karyawan, mereka menggabungkan semuanya ke dalam ClickUp’s Small Business Suite. ⚡ Dampaknya 6 alat digantikan oleh satu ruang kerja terpadu

Waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan rapat tim berkurang 60% (dari 30–60 menit menjadi ~10 menit)

Diluncurkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 8 minggu

Visibilitas real-time di seluruh proses perencanaan, pengiriman pesan, dan pelacakan waktu Dengan komunikasi, pelacakan proyek, dan pencatatan waktu yang terpusat, masalah “memperbarui setiap alat” pun hilang. Produser kini mencatat waktu langsung pada tugas, percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan, dan agenda rapat terbentuk secara otomatis dari data proyek real-time. Bagi pendiri Pat Henderson, manfaat terbesar bukan hanya soal efisiensi. Melainkan kemampuan untuk menjaga tim tetap bergerak cepat tanpa menambah beban operasional. Gantikan lebih dari 20 alat dengan satu ruang kerja yang powerful di dalam ClickUp

2. Notion—ruang kerja yang paling dapat disesuaikan untuk catatan, tugas, dan wiki Anda

via Notion

Pengalaman mencatat di Notion mendukung berbagai jenis konten, termasuk gambar, catatan teks, bookmark, video, dan kode. Anda dapat menambahkan semua ini ke catatan Anda dengan kontrol intuitif seperti drag-and-drop dan perintah garis miring.

Kami menyukai opsi penyesuaiannya. Opsi tersebut memungkinkan kami menyesuaikan ruang kerja kami sesuai dengan kebutuhan pribadi dan tim yang berbeda, seperti mengubah pengaturan privasi untuk menjaga kerahasiaan catatan rapat atau membagikannya kepada anggota tim saat diperlukan.

Satu hal yang mengganggu tim kami tentang Notion adalah sistem organisasinya yang rumit; terkadang Anda bisa tersesat di dalam aplikasi, dan petunjuk navigasi tidak selalu membantu. Di sisi lain, aplikasi ini cukup populer di kalangan orang yang ingin membuat basis data dan wiki. Aneh, bukan?

Antarmuka pengguna (UX) terkadang tidak konsisten; jendela yang ingin Anda buka sebagai halaman terpisah sering kali terbuka sebagai popup, dan sebaliknya. Tentu saja, hal ini tergantung pada preferensi pribadi Anda.

Saat menguji aplikasi ini, saya bereksperimen dengan Notion AI untuk mengetahui bagaimana alat ini dapat menyederhanakan proses pencatatan dan pengorganisasian. Saya membuat daftar beberapa tugas, sebagian besar terkait dengan peluncuran produk baru, dan Notion AI dengan cepat mengisi secara otomatis langkah-langkah yang harus saya ikuti untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, alat ini bekerja dengan cukup baik.

Platform ini sangat cocok untuk tim lintas fungsi yang mengutamakan kolaborasi. Fitur komentar dan pengeditan real-time menawarkan cara yang lancar untuk bertukar ide dengan tim jarak jauh, mengumpulkan dan memberikan umpan balik dengan cepat, serta memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Notion

Buat templat khusus dan integrasikan basis data Anda ke dalam catatan

Akses informasi penting dengan cepat melalui bilah samping

Tulis dan format catatan menggunakan Markdown

Fokuslah pada apa yang Anda tulis dengan pengalaman yang imersif yang membuat segala hal lain seolah menghilang untuk sementara waktu

Keterbatasan Notion

Fitur yang kompleks dan antarmuka pengguna (UI) dapat terasa menakutkan bagi pengguna baru

Tidak menyediakan fitur perekaman layar atau transkripsi—untuk fitur tersebut, Anda perlu mencari alternatif Notion

Aplikasi selulernya terasa kaku dibandingkan dengan versi desktop

Harga Notion

Basic : Gratis

Plus : $12 per pengguna per bulan

Bisnis : $24 per pengguna per bulan

Perusahaan : Harga khusus

Notion AI dapat ditambahkan ke paket Anda seharga $10 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan Notion

G2 : 4,7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

3. Evernote—pengorganisasian dan pencarian catatan terbaik

melalui Evernote

Dengan Evernote, rasanya seperti tak pernah melupakan cinta pertama. Saya menghabiskan bertahun-tahun bereksperimen dengan Evernote untuk menciptakan pengalaman dan alur kerja yang ideal, tetapi hasilnya tak pernah benar-benar memuaskan.

Mulai dari catatan, tugas, dan jadwal hingga sumber daya favorit Anda dari web, Evernote memudahkan Anda menyimpan apa pun yang Anda inginkan di perangkat pilihan Anda.

Saya dapat dengan cepat mengintegrasikan Evernote dengan ClickUp, Google Calendar, Slack, dan Microsoft Teams, sehingga semua rapat harian, pertemuan dengan klien, dan pengingat saya secara otomatis tersinkronisasi dengan Evernote.

Aplikasi ini juga dapat digunakan secara offline, jadi saya merasa tenang karena tahu bahwa saya tetap dapat mengakses catatan saya saat berkemah atau bepergian tanpa akses internet.

Fitur pencarian berbasis AI Evernote cepat dan intuitif. Fitur ini berfungsi pada PDF, dokumen, dan gambar, sehingga mencari di antara sejumlah besar catatan dan konten tidak pernah menjadi masalah.

Fitur Tugas memungkinkan Anda merinci langkah-langkah proyek dan membagikan tanggung jawab kepada orang lain—cara yang bagus untuk berkolaborasi dengan tim Anda saat bepergian.

Fitur terbaik Evernote

Simpan cuplikan dari web langsung ke catatan mereka dengan Web Clipper

Pindai, digitalkan, dan atur dokumen kertas menggunakan kamera ponsel Anda

Edit catatan dan tugas secara real-time dan pastikan semua kontributor tetap berada di halaman yang sama

Keterbatasan Evernote

Versi gratis yang terbatas yang mendorong pengguna untuk berlangganan versi premium. Jika Anda mencari opsi yang lebih terjangkau, lihat aplikasi pencatat catatan lain dalam daftar ini atau jelajahi alternatif Evernote ini

Harga Evernote

Gratis

Pribadi : $14,99/bulan

Tersedia paket khusus

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.200 ulasan)

Sebagian besar pengguna menyukai betapa cepat dan mudahnya mereka menemukan dan mengatur catatan mereka di Evernote. Seorang pengguna juga menghargai kemampuan untuk menghubungkan catatan satu sama lain guna membangun bank pengetahuan secara mulus:

Saya benar-benar yakin bahwa Evernote pantas mendapatkan logonya: Aplikasi ini memang membantu membangun ingatan seperti gajah, tidak hanya dalam hal kapasitas, tetapi juga terkait koneksi tak terbatas yang dapat Anda buat dan kembangkan, sesuai dengan aturan klasifikasi yang Anda inginkan. Anda dapat menambahkan tag, buku catatan, dan sub-buku catatan sebanyak yang Anda mau, belum lagi tautan internal yang menghubungkan catatan satu sama lain.

4. Microsoft OneNote—aplikasi pencatatan bebas terbaik dengan sinkronisasi lintas perangkat dan kolaborasi

melalui OneNote

Microsoft OneNote menyediakan serangkaian alat pencatatan yang mendukung berbagai metode input, termasuk mengetik, menulis tangan, dan menggambar.

Anda dapat menyisipkan konten dari web langsung ke dalam catatan Anda, sehingga mempermudah proses penelitian dan dokumentasi. Saya selalu menganggap sistem pengorganisasian OneNote sangat bagus. Sangat mudah untuk menemukan apa yang Anda cari dengan klik yang minimal. Hal lain yang saya sukai adalah aplikasi ini tidak kaku dan lebih fleksibel dalam menangani teks, angka, dan gambar.

Anda dapat dengan cepat menambahkan rumus, tabel, atau gambar ke catatan yang sama. Saya menyukai kelancaran pendekatan ini—rasanya seperti pengalaman mencatat dan menulis jurnal yang alami.

Template OneNote memberikan titik awal yang praktis untuk mengatur catatan Anda, baik saat merencanakan proyek, melacak tugas, maupun menulis jurnal.

Tim kami menguji fitur kolaborasinya, yang berjalan dengan sangat lancar. Anda dapat bekerja sama (untuk daftar belanja, persiapan pesta, atau daftar tugas kerja) dengan anggota keluarga atau tim Anda, dan catatan Anda akan diperbarui secara real-time. Selalu ada keterkaitan dalam rangkaian aplikasi Microsoft yang menjadikannya keunggulan sekaligus keterbatasannya—tergantung pada siapa yang Anda tanya.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Hadirkan kembali nuansa buku catatan fisik dengan bagian dan halaman terpisah dalam Tata Letak Buku Catatan Digital

Ubah catatan tulisan tangan menjadi teks ketikan

Sinkronkan catatan Anda di berbagai perangkat dan platform, sehingga alur pemikiran tetap terjaga

Akses catatan Anda bahkan saat Anda sedang offline

Keterbatasan Microsoft OneNote

Pengguna harus memiliki langganan Microsoft 365 untuk mengakses alat ini. Jika tidak, Anda harus menggunakan alternatif OneNote

Menyediakan integrasi terutama dengan produk Microsoft, yang membatasi pengguna ekosistem lain

Harga Microsoft OneNote

Gratis

Tersedia paket berbayar

Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

5. Apple Notes—integrasi pencatatan terbaik untuk pengguna Apple

melalui Apple Notes

Apple Notes adalah aplikasi catatan yang sederhana namun efisien yang dapat digunakan di semua perangkat Apple. Jika Anda sudah terbiasa dengan ekosistem Apple, aplikasi ini bisa menjadi pilihan utama Anda.

Ini masih merupakan aplikasi paling sederhana jika Anda bekerja di ekosistem Apple—panggil saja kapan saja di Mac Anda dari sudut kanan bawah, dan aplikasi ini akan muncul dengan cepat. Sinkronisasinya sangat baik; menyalin sesuatu di ponsel dan menempelkannya di desktop Anda sungguh luar biasa. Hal-hal kecil yang meningkatkan pengalaman.

Jika Anda mengharapkan lebih dari aplikasi ini, Anda akan kecewa. Hanya memindahkan teks, mengatur format, dan membuat indentasi saja sudah tidak mudah atau sederhana. Penggunaan yang lebih canggih tidak didukung.

Anda dapat menyimpan berbagai jenis konten, termasuk gambar, tautan web, catatan tulisan tangan, peta, PDF, dan sketsa.

Saya lebih suka fitur pemindaian Apple Notes untuk memindai dokumen langsung dari iPhone saya—tidak perlu menggunakan pemindai pihak ketiga! Dokumen-dokumen tersebut disimpan langsung di dalam Notes sebagai file PDF.

Fitur terbaik Apple Notes

Buat catatan, edit daftar, atur catatan ke dalam folder, dan kelola lampiran

Sematkan catatan prioritas di bagian atas untuk akses cepat

Tambahkan tag untuk menyortir dan menemukan catatan dengan mudah

Template Apple Notes yang sudah jadi

Keterbatasan Apple Notes

Hanya tersedia bagi pengguna dalam ekosistem Apple

Harga Apple Notes

Gratis: Tersedia secara gratis di semua perangkat Apple

Peringkat dan ulasan Apple Notes

G2 : Tidak tersedia

Capterra: Tidak tersedia

6. Google Keep—paling cocok untuk mencatat dan pengingat sederhana

melalui Google Keep

Google Keep memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencatat berbagai jenis konten, termasuk catatan, daftar, foto, dan audio, serta mengatur semuanya di papan pengumuman digital.

Berbagi catatan dengan keluarga dan teman sangat mudah. Misalnya, Anda dapat membagikan daftar belanja dan melihat pembaruan secara real-time saat barang-barang dicentang—tidak perlu lagi berkomunikasi bolak-balik.

Saya pribadi menyukai fitur catatan suara di Google Keep. Saat sedang terburu-buru dan perlu mencatat sesuatu yang penting, saya cukup merekam memo suara dan kemudian mengonversinya menjadi teks—cepat dan efisien!

Sama seperti Apple Notes, jika Anda menginginkan fitur yang lebih kompleks atau canggih dari aplikasi ini, Anda akan kesulitan. Anda mungkin mengira Google akan lebih berupaya untuk menggabungkan pengalaman menggunakan Keep dengan Google Tasks dan Kalender, tetapi hal itu belum terjadi. Ketiganya tetap menjadi pengalaman yang terpisah, yang bisa membuat frustrasi jika Anda menginginkan perangkat lunak atau pengalaman all-in-one.

Fitur terbaik Google Keep

Dapatkan pengingat tugas Anda di tempat dan waktu yang tepat dengan pengingat berbasis waktu dan lokasi

Atur catatan menggunakan label dan warna

Integrasikan catatan Anda dengan mulus ke Google Docs, Kalender, dan aplikasi lain dalam ekosistem Google

Sematkan catatan ke layar beranda perangkat Anda dan tetap pantau tugas-tugas prioritas

Keterbatasan Google Keep

Lebih cocok untuk mencatat secara singkat daripada mencatat secara detail dan panjang lebar

Fitur-fiturnya terlalu sederhana untuk pengorganisasian catatan yang kompleks

Harga Google Keep

Gratis: Sepenuhnya gratis untuk digunakan dengan akun Google

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2 : Tidak tersedia

Capterra: Tidak tersedia

7. Obsidian—pilihan terbaik untuk pencatatan tingkat lanjut dengan catatan yang saling terhubung

via Obsidian

Obsidian adalah aplikasi pencatat yang berguna bagi orang-orang seperti saya yang memiliki ratusan atau ribuan catatan di perangkat mereka.

Yang paling saya sukai dari alat ini adalah fitur inter-linking dan bi-directional linking—Anda dapat membuat koneksi antara catatan, ide, orang, tempat, dan banyak lagi.

Misalnya, saya menyimpan beberapa catatan tentang berbagai kampanye pemasaran, semuanya untuk produk yang sama. Fitur penghubungan membantu saya menjaga semuanya tetap terintegrasi dan mengakses catatan yang relevan dengan cepat. Grafik interaktif juga mengidentifikasi pola tersembunyi dalam catatan dan memvisualisasikan hubungan di antara mereka.

Berbicara soal itu, saya sudah lama menjadi penggemar berat Obsidian dan Notion. Namun, jika saya harus membandingkan Notion dan Obsidian secara langsung, saya akan memilih Notion kapan pun, karena fitur berbagi catatan dan kolaborasinya jauh lebih lancar. Obsidian sangat bagus jika Anda ingin menghabiskan banyak waktu pada alat itu sendiri. Jika Anda mencari fitur kolaborasi atau integrasi di mana Anda dapat mengirimkan informasi atau tugas untuk mendukung alur kerja produktivitas Anda—aplikasi ini tidak dirancang untuk itu.

Fitur terbaik Obsidian

Lakukan brainstorming, riset, dan kembangkan ide di Canvas—ruang pribadi Anda

Lacak riwayat versi catatan hingga satu tahun

Sesuaikan pengalaman Anda dengan plugin dan tema

Tentukan file mana yang ingin Anda sinkronkan dengan perangkat mana

Keterbatasan Obsidian

Bekerja sama dengan orang lain dalam membuat catatan adalah proses yang rumit

Aplikasi ini terutama dirancang untuk desktop; versi selulernya tidak sekuat atau semudah digunakan

Harga Obsidian

Pribadi : Gratis

Sinkronisasi: $5 per pengguna per bulan

Publikasi: $10 per situs per bulan

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

Sebagian besar pengguna Obsidian sangat menyukai kemudahan menggunakan markdown untuk memformat catatan mereka di aplikasi ini.

Dukungan Obsidian untuk Markdown juga sangat bagus. Hal ini memudahkan saya untuk memformat catatan serta menyertakan gambar, tabel, dan media lainnya

Namun, beberapa di antaranya tidak menyukai fakta bahwa banyak fitur dasar dan menarik—seperti sinkronisasi cloud dan langganan multi-perangkat—hanya tersedia bagi pengguna berbayar.

Kekurangan: “Anda harus membayar langganan sinkronisasi multi-perangkat, menurut saya seharusnya cukup sekali bayar saja.”

8. Joplin—aplikasi pencatat catatan open-source terbaik dengan fokus kuat pada privasi

via Joplin

Joplin adalah aplikasi pencatat catatan sumber terbuka yang membantu Anda menuangkan pemikiran ke dalam kata-kata dan mengaksesnya dengan aman di berbagai platform, termasuk Windows, macOS, Linux, dan iOS. Aplikasi ini mendukung catatan multimedia, termasuk gambar, video, PDF, dan file audio.

Fitur berbagi dan kolaborasinya sangat lancar. Aplikasi ini memungkinkan saya berbagi catatan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja, serta bekerja sama dengan mereka pada catatan tersebut tanpa kesulitan.

Ada juga opsi untuk menyimpan catatan (di internet) dan membagikan tautannya kepada orang lain—cara mudah untuk membagikan daftar tugas, wiki perusahaan, atau catatan rapat kepada sekelompok besar orang.

Joplin menawarkan opsi penyesuaian yang luas melalui plugin, tema kustom, dan editor teks (seperti Rich Text dan Markdown), sehingga Anda dapat menyesuaikan alat ini sesuai selera Anda.

Meskipun ini adalah aplikasi sumber terbuka, aplikasi ini menjaga privasi data dengan Enkripsi Ujung-ke-Ujung (E2EE). Catatan Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri kecuali jika Anda memilih untuk membagikannya.

Fitur terbaik Joplin

Format catatan Anda dengan Rich Text atau Markdown

Simpan halaman web atau ambil tangkapan layar secara langsung dengan ekstensi Web Clipper (tersedia untuk Chrome dan Firefox)

Bekerja secara offline dan catat hal-hal penting saat bepergian

Keterbatasan Joplin

Antarmukanya tidak seuser-friendly seperti beberapa opsi komersial, sehingga daya tariknya terbatas bagi pengguna yang kurang paham teknologi

Sinkronisasi memerlukan sedikit lebih banyak pengaturan dibandingkan dengan aplikasi catatan populer lainnya

Harga Joplin

Basic: Mulai dari €2,99/bulan (sekitar $3,25 USD)

Peringkat dan ulasan Joplin

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Simplenote—pilihan terbaik untuk mencatat tanpa gangguan yang berfokus pada teks biasa

melalui Simplenote

Simplenote adalah aplikasi pencatat catatan yang praktis dan mudah digunakan, yang dapat disinkronkan di berbagai perangkat dan platform, termasuk Android, iOS, Mac, Windows, Linux, dan peramban web. Catatan diperbarui secara otomatis dan real-time di semua perangkat—tidak perlu mencari tombol ‘sinkronisasi’!

Saya merasa fitur riwayat versi adalah yang paling berguna. Terkadang, saya membuat catatan terperinci tentang suatu topik, dan setelah pekerjaan selesai, saya mengedit catatan tersebut dengan konten baru. Nanti, jika saya ingin mengakses catatan itu lagi, hal itu tidak mungkin dilakukan.

Simplenote adalah penyelamat dalam situasi seperti ini—aplikasi ini mencadangkan catatan setiap kali ada perubahan, sehingga saya bisa melihat kembali apa yang telah saya tulis berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan yang lalu.

Antarmukanya cukup mirip dengan Apple Notes, tetapi tidak ada opsi untuk menambahkan gambar atau sketsa.

Fitur terbaik Simplenote

Atur catatan Anda menggunakan tag dan temukan kembali dengan cepat menggunakan fitur pencarian instan dari aplikasi pencatat catatan Android ini

Bekerja sama dengan teman dan anggota tim dengan berbagi daftar, memposting instruksi, atau mempublikasikan catatan secara online

Tulis, pratinjau, dan publikasikan catatan dalam format Markdown

Keterbatasan Simplenote

Tidak ada opsi untuk menyisipkan tabel

Tidak memiliki daya tarik estetika

Harga Simplenote

Gratis untuk semua pengguna

Peringkat dan ulasan Simplenote

G2 : 4,2/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Simplenote tampaknya menjadi pilihan populer untuk mencatat di ruang kelas dan rapat, dengan para pengguna yang menyukai antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan praktis.

Aplikasi ini sangat membantu saya dalam rapat untuk mencatat hasil rapat.

Kekurangannya, tentu saja, adalah kurangnya fitur tambahan, seperti templat, seperti yang ditunjukkan oleh pengguna ini.

10. Bear—antarmuka pengguna (UI) yang paling indah dan minimalis (untuk pengguna Apple)

via Bear

Bear adalah aplikasi pencatat berbasis Markdown yang memungkinkan Anda memformat dan mengatur berbagai jenis konten (termasuk teks, foto, tabel, dan daftar tugas) dalam satu catatan.

Saya sangat menyukai desainnya, terutama antarmuka pengguna yang minimalis—hal itu membuat saya merasa lebih tenang saat mencoba-coba aplikasi ini, meskipun saya memiliki daftar tugas yang sangat panjang untuk diselesaikan!

Bear tersedia di Mac, iPhone, dan iPad. Aplikasi ini merupakan pilihan yang tepat jika Anda lebih menyukai ekosistem Apple dan mencari aplikasi yang tampilannya lebih menarik daripada Apple Notes.

Dengan memilih versi berbayar, Bear PRO, Anda akan mendapatkan akses ke fitur-fitur canggih, seperti kemampuan pencarian OCR dan ekspor catatan ke berbagai format (PDF, HTML, DOCX, dan JPG). Aplikasi ini layak dibeli jika Anda tertarik dengan desain.

Fitur terbaik Bear

Format catatan Anda dengan Markdown yang sederhana

Atur catatan Anda dengan sistem penandaan yang fleksibel

Gunakan fitur lipat untuk fokus pada satu bagian sekaligus dan sembunyikan bagian lainnya

Sesuaikan aplikasi ini dengan tema-tema yang indah

Keterbatasan Bear

Hanya tersedia di iOS dan macOS, sehingga penggunaannya terbatas pada ekosistem Apple.

Beberapa fitur dasar, seperti sinkronisasi iCloud dan opsi ekspor, memerlukan langganan

Harga Bear

Basic : Gratis

Pro: $2,99/bulan

Peringkat dan ulasan Bear

G2 : 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (Ulasan belum cukup)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Pembuat Catatan?

Saat memilih aplikasi, prioritaskan fitur-fitur yang melengkapi rutinitas profesional Anda dan meningkatkan produktivitas. Saya sangat memperhatikan cara saya bekerja dan berbagai cara yang saya tempuh agar merasa produktif dan tidak terbebani oleh informasi yang harus saya ingat.

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan:

Fitur pengorganisasian: Aplikasi catatan yang dilengkapi alat pengorganisasian seperti folder, tag, dan fungsi pencarian yang canggih membantu Anda dengan mudah mengkategorikan dan menemukan catatan (ini sangat penting bagi saya; tautan dua arah atau ketergantungan adalah fitur favorit saya. Fitur ini membantu memahami bagaimana pekerjaan saya terhubung dan bergantung pada prioritas atau ide lain) Kemampuan integrasi: Pastikan aplikasi pencatat catatan Anda terintegrasi dengan mulus dengan alat lain yang sering Anda gunakan—seperti aplikasi kalender, Pastikan aplikasi pencatat catatan Anda terintegrasi dengan mulus dengan alat lain yang sering Anda gunakan—seperti aplikasi kalender, perangkat lunak manajemen proyek , dan platform kolaborasi—untuk memperlancar alur kerja Anda (sekali lagi, hal ini sangat penting bagi produktivitas pribadi dan profesional saya. Saya sering menyimpan catatan dari Kindle untuk dikirim ke aplikasi manajemen proyek saya sebagai referensi, dan biasanya, ketika saya membaca sesuatu di web, saya ingin menambahkan ide terkait sebagai topik potensial untuk dibahas di blog ClickUp) Kemudahan penggunaan: Cari aplikasi dengan antarmuka yang intuitif sehingga memudahkan Anda untuk menambahkan, mengedit, mengatur, dan mengakses catatan dengan cepat Bantuan AI: Carilah Carilah aplikasi pencatat catatan yang didukung AI yang dapat membantu Anda merangkum catatan, membuat transkrip rapat dan video, mengedit atau membuat catatan secara intuitif, serta mengatur catatan Anda dengan lebih baik. (Hal ini memberikan dampak terbesar pada cara saya mencatat. Sebelumnya, saya menghabiskan waktu untuk merangkum catatan kasar saya yang ditulis dengan buruk, tetapi sekarang saya membiarkan AI yang melakukannya, sehingga menghemat banyak waktu. Sekarang, saya bisa langsung menggunakan catatan yang sudah rapi sebagai titik awal.) Akses lintas perangkat: Pilih aplikasi yang dapat disinkronkan di semua perangkat Anda sehingga Anda dapat mengakses catatan Anda di mana pun Anda berada—di kantor, di rumah, atau saat bepergian

Fitur-fitur penting ini membantu saya menyaring berbagai alat pencatat catatan yang tersedia di pasaran dan menemukan yang terbaik untuk Anda.

Apa Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik di Antara Semuanya?

Aplikasi-aplikasi yang kami uji dan pilih memiliki beberapa kesamaan: semuanya mudah digunakan, tersedia di berbagai platform, dan membantu saya menjadi lebih teratur dan produktif.

Meskipun aplikasi-aplikasi ini sangat bagus untuk mencatat dan mengakses catatan tersebut nanti, sangat sedikit yang menawarkan fitur di luar fitur dasar.

Saya lebih menyukai alat yang membantu saya menyeimbangkan tugas pribadi dan profesional, jadi saya lebih memilih aplikasi dengan fitur canggih seperti kolaborasi tim, manajemen tugas, manajemen proyek, dan integrasi yang kuat.

Memiliki banyak aplikasi catatan di perangkat saya justru bertentangan dengan tujuannya—hal itu hanya membuat ruang digital saya berantakan dan membuat saya kewalahan. Jadi, saya lebih suka menggunakan satu aplikasi yang serba bisa dan terintegrasi dengan perangkat teknologi saya.

Hanya ada satu perangkat lunak yang memenuhi semua kriteria—ClickUp!

Aplikasi ini memudahkan pencatatan dengan Docs, Notepad, dan templat siap pakai. Kemampuan AI-nya mempercepat proses penulisan, mencari catatan lama, dan mentranskrip catatan suara. Selain itu, alat manajemen proyek memungkinkan kita untuk tetap mengontrol daftar tugas dan berkolaborasi dengan tim lintas fungsi.

