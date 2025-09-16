10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Google Keep 2025

Kita semua menyukai aplikasi pencatat yang kaya fitur, tetapi terkadang, bahkan alat-alat populer seperti Google Keep pun terasa terbatas.

Sebagai permulaan, dalam hal organisasi, Google Keep sangat bergantung pada label berwarna dan catatan yang dipin, yang meskipun fungsional, tidak menawarkan kedalaman atau fleksibilitas yang dibutuhkan oleh beberapa pengguna. Jika Anda adalah seseorang yang suka mengorganisir catatan dengan cara yang lebih terstruktur dan detail (misalnya, berdasarkan proyek, kategori, atau prioritas), Anda membutuhkan alternatif Google Keep.

Jika Anda pernah menginginkan pengalaman mencatat yang lebih kuat dan fleksibel daripada yang ditawarkan Google Keep, Anda berada di tempat yang tepat. Ada beberapa alternatif di luar sana, masing-masing menawarkan sesuatu yang baru yang dapat mengubah cara Anda mengelola catatan Anda.

Dalam daftar ini, kita akan memahami mengapa aplikasi-aplikasi ini mungkin menjadi pilihan yang lebih cerdas sesuai dengan cara Anda bekerja.

Mengapa Memilih Alternatif Google Keep?

Meskipun Google Keep berfungsi dengan baik untuk catatan cepat, ada banyak alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi alternatifnya. Beberapa di antaranya termasuk 👇

Fitur organisasi yang terbatas : Sistem penandaan dan penamaan yang terbatas pada Google Keep dapat menyulitkan pengelolaan sejumlah besar catatan. Alternatif menawarkan opsi kategorisasi yang lebih canggih, seperti buku catatan, folder, atau tag bertingkat.

Kurangnya integrasi manajemen tugas : Jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar tempat untuk mencatat ide, Anda mungkin memerlukan alat pencatat yang terintegrasi dengan sistem manajemen tugas. Alternatif Google Keep sering kali dilengkapi dengan daftar tugas bawaan, pengingat, dan fitur pelacakan proyek yang membantu Anda tetap terorganisir dalam mencapai tujuan Anda.

Kustomisasi terbatas : Jika Anda lebih suka menyesuaikan pengalaman pencatatan Anda, Google Keep kurang memadai. Alat pencatatan canggih seringkali menawarkan opsi yang lebih baik untuk menyesuaikan tata letak, tema, dan bahkan tampilan catatan.

Fungsi pencarian dasar: Meskipun Google Keep memiliki fitur pencarian dasar, beberapa alternatif menawarkan kemampuan pencarian yang lebih canggih, seperti pencarian dalam tag tertentu, penyaringan berdasarkan jenis konten (gambar, audio, tautan), atau bahkan memungkinkan pencarian Boolean yang kompleks.

10 Alternatif Google Keep Terbaik Sekilas

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Notepad, dokumen kolaboratif, format teks kaya, penyisipan media, riwayat versi, berbagi aman, asisten AI Perorangan, tim kecil, dan perusahaan yang membutuhkan solusi pencatatan dan manajemen proyek yang fleksibel dan terintegrasi. Tersedia rencana gratis; Harga khusus untuk perusahaan Evernote Pencarian OCR, buku catatan dan tag, pemindai dokumen, alat pengeditan AI Tim yang mengelola catatan penelitian yang padat dengan multimedia Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan Microsoft OneNote Kanvas catatan bebas bentuk, Catatan Tertaut, Pembaca Immersif, Asisten AI, Pencarian di dalam audio/video Pengguna perangkat lunak Microsoft yang mencari fitur berbagi catatan yang lancar Gratis dengan langganan Microsoft 365 Apple Notes Perekaman dengan transkripsi, catatan tertaut, enkripsi AES-GCM dengan pembukaan Face ID/kata sandi, tag, Folder Cerdas, Skrip Cerdas Orang-orang yang lebih memilih pencatatan yang aman di perangkat Apple Gratis Standard Notes Catatan sumber terbuka, enkripsi end-to-end, teks kaya, Markdown, daftar periksa dinamis, cadangan terenkripsi, tampilan cerdas Tim jarak jauh dan terpisah yang membutuhkan pencatatan yang mengutamakan privasi dan terenkripsi Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $63/tahun Joplin Sumber terbuka, pencatatan offline, Web Clipper, dukungan Markdown penuh, matematika LaTeX, dukungan diagram, gaya CSS kustom, sub-buku catatan, gambar/sketsa dalam catatan Tim kecil hingga menengah yang mencari aplikasi pencatat catatan open-source dengan dukungan offline Gratis (open source); Paket berbayar mulai dari $3,5 per bulan Bear Markdown, gaya teks dalam, kotak centang tugas, tag bersarang, blok kode dengan penyorotan sintaks untuk lebih dari 150 bahasa, Mode Fokus, pencarian lanjutan Individu kreatif dan penulis yang membutuhkan aplikasi pencatatan yang stylish dengan sentuhan kreatif Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $2,99 per bulan Nimbus Note (Fuse Base) Dokumen Multi-format 'Super Documents', Pencarian OCR pada gambar/salinan, email ke catatan, portal publik yang aman dan bermerk, integrasi IFTTT, basis data tertanam Tim pemasaran yang mengelola portal klien bermerk dan pusat pengetahuan Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $39 per bulan Zoho Notebook Catatan lintas platform, Kartu Cerdas, Buku Catatan dengan sampul, tag, dan tumpukan, Papan Catatan, transkripsi audio, pengenalan sketsa AI Pengguna Zoho yang mengintegrasikan catatan dengan alat bisnis Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $1,99/bulan Simplenote Catatan teks sederhana/Markdown, tag bersarang, daftar periksa, kolaborasi real-time, publikasi, widget seluler, impor massal Orang-orang yang mencari aplikasi pencatat catatan yang minimalis dan bebas gangguan Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $10/tahun

Alternatif Google Keep Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita bahas masing-masing alat ini secara detail 👇

1. ClickUp (Alat all-in-one terbaik yang menggabungkan pencatatan dengan manajemen proyek)

Catat pikiran Anda dan atur dengan cepat menggunakan ClickUp Notepad

Di era di mana ide-ide muncul kapan saja dan proyek-proyek membutuhkan konteks yang terus-menerus, pencatatan telah jauh melampaui sekadar coretan cepat. Kini, pencatatan menjadi tulang punggung cara kita menangkap pemikiran, menyempurnakannya, dan mengubahnya menjadi tindakan. Itulah mengapa ClickUp menganggap pencatatan sebagai bagian yang hidup dari pekerjaan Anda.

Untuk catatan pribadi, daftar cepat, atau ide yang belum siap untuk diformalkan, ClickUp Notepad menyediakan ruang pribadi di dalam ruang kerja Anda. Anda dapat mencatat pikiran, membuat daftar periksa, dan melampirkan file tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Catat ide-ide cepat dan format di mana saja dengan ClickUp Notepad

Aplikasi ini juga dirancang dengan baik untuk fleksibilitas. Dengan bilah alat teks dan blok kontennya, Anda dapat menambahkan banner, judul, sorotan, potongan kode, kutipan, dan pemisah ke catatan Anda.

Anda juga dapat menyertakan gambar, video, atau file dengan perintah slash sederhana, menyematkan daftar periksa untuk melacak tugas pribadi, dan mengatur ulang blok untuk menyempurnakan pemikiran Anda.

Tambahkan blok konten favorit Anda secara instan di ClickUp Notepad

Mengelola catatan juga terasa alami. Ubah nama mereka sesuai tujuan, ubah menjadi tugas, atau urutkan berdasarkan yang terbaru untuk akses cepat.

Dan jika Notepad adalah tempat ide-ide lahir, ClickUp Docs adalah tempat ide-ide tersebut berkembang menjadi proyek yang matang. Setelah sebuah ide telah melampaui tahap pencatatan cepat, Anda dapat mengubahnya dari catatan menjadi Doc dengan satu klik saja.

Tulis dan kelola alur kerja dan catatan detail dengan ClickUp Docs

Selain itu, Docs mendukung wiki pengetahuan lengkap, dengan halaman hierarkis dan subhalaman yang dapat Anda seret, nesting, dan urutkan ulang untuk membangun navigasi yang jelas.

Gambar sampul, ikon halaman, dan format kustom memberikan karakter visual pada setiap bagian, sementara Docs Hub yang terpusat memudahkan pencarian cepat di ruang kerja kecil hingga besar.

ClickUp Docs juga mendukung impor dari platform lain, ekspor ke PDF, HTML, atau Markdown, serta riwayat versi untuk mengembalikan perubahan.

Jika Anda mencari mitra AI untuk merangkum diskusi rapat dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan dari catatan Anda, ClickUp Brain adalah kecerdasan bawaan yang bekerja di latar belakang, siap membantu Anda kapan pun Anda membutuhkannya.

Minta untuk mencari kapan terakhir kali Anda menulis tentang proyek tertentu, dan ia akan menampilkan bagian yang tepat secara instan. Berikan draf rapat yang panjang dan berantakan, dan ia akan menyederhanakannya menjadi daftar tindakan yang rapi.

Temukan catatan proyek dan alur kerja sebelumnya dengan cepat menggunakan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Di ClickUp Docs, sorot teks yang ingin Anda perbaiki, lalu gunakan bilah alat teks untuk langsung memanggil ClickUp Brain. Fitur ini akan memperbaiki tata bahasa, memperpendek atau memperpanjang teks, bahkan merumuskan ulang untuk kesederhanaan. Sunting dan edit teks dengan mudah menggunakan ClickUp Docs yang dipadukan dengan ClickUp Brain

Fitur terbaik ClickUp

Penyimpanan pengetahuan terpusat: Bangun pusat informasi yang dapat dicari untuk dokumen dan wiki menggunakan Bangun pusat informasi yang dapat dicari untuk dokumen dan wiki menggunakan ClickUp Knowledge Management , dilengkapi dengan tag, halaman tertaut, dan konten tertanam.

Eksekusi alur kerja otomatis: Hilangkan tindakan berulang dengan Hilangkan tindakan berulang dengan ClickUp Autopilot Agents yang mengelola tugas, memindahkan item, mengirim pembaruan, dan membuat ringkasan berdasarkan pemicu atau tonggak pencapaian.

Ruang kolaborasi visual: Rencanakan proses dan ide di ClickUp Whiteboards menggunakan catatan tempel, diagram alur, dan tugas langsung yang terintegrasi.

Catatan di mana Anda membutuhkannya: Tambahkan catatan dan dokumen ke tugas, obrolan, atau bahkan ke acara kalender Anda, dan aksesnya di mana saja menggunakan aplikasi seluler ClickUp.

Diskusi rapat yang dapat ditindaklanjuti: Catat catatan rapat secara otomatis dan bagikan ringkasan serta poin penting setelahnya dengan AI Notetaker.

Template catatan: Hemat waktu dan tenaga dengan template catatan yang dapat disesuaikan, seperti Hemat waktu dan tenaga dengan template catatan yang dapat disesuaikan, seperti Template Catatan Rapat ClickUp.

Pengelolaan tugas tingkat lanjut: Bagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan menggunakan Bagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan menggunakan ClickUp Tasks dengan subtugas, ketergantungan, jadwal berulang, dan bidang kustom, sambil beralih antara tampilan seperti Daftar, Papan, atau Garis Waktu.

Batasan ClickUp

Pengguna baru terkadang merasa kewalahan dengan banyaknya fitur yang tersedia di ClickUp

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya benar-benar menyukai bahwa aplikasi ini menggabungkan fungsi pencatat catatan dan manajemen proyek dalam satu platform. Fitur dan konfigurasinya memudahkan untuk mengelola beberapa proyek sekaligus serta memantau dashboard untuk semua tugas.

Saya benar-benar menyukai bahwa aplikasi ini menggabungkan fungsi pencatat catatan dan manajemen proyek dalam satu platform. Fitur dan konfigurasinya memudahkan untuk mengelola beberapa proyek sekaligus serta memantau dashboard untuk semua tugas.

💡 Tips Pro: Tidak punya waktu untuk mencatat? Cukup bicara! Gunakan fitur Talk to Text satu sentuhan di ClickUp Brain MAX untuk mendikte catatan Anda, dan catatan teks akan disimpan di tempat yang Anda butuhkan! Ubah kata-kata Anda menjadi catatan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda gunakan di mana saja, dengan fitur Talk to Text di ClickUp Tim yang menggunakan Talk to Text dapat menulis 400% lebih banyak tanpa mengetik dan menghemat hampir satu jam setiap hari.

2. Evernote (Terbaik untuk mengelola catatan yang kaya akan penelitian dengan multimedia)

melalui Evernote

Evernote, aplikasi pencatat dan produktivitas, mengumpulkan catatan, file, dan ide Anda ke dalam satu tempat dan memudahkan Anda menemukannya nanti. Anda dapat menyimpan teks ketik, gambar, PDF, dokumen yang discan, audio, dan halaman tulisan tangan, dengan semua konten dapat dicari dan diorganisir menggunakan notebook dan tag.

Aplikasi ini sama baiknya dalam mengorganisir ide-ide Anda. Anda dapat menambahkan daftar periksa, menyematkan file, menyisipkan foto, atau menghubungkan catatan untuk menciptakan jaringan informasi yang terhubung.

Selain itu, pemindai dokumen bawaan mengubah ponsel Anda menjadi alat pemindaian portabel untuk kwitansi, kontrak, dan papan tulis, sementara pengenalan karakter optik (OCR) membuat teks dalam gambar dapat dicari sepenuhnya.

Fitur terbaik Evernote

Ringkas, tulis ulang, atau ubah catatan Anda ke format berbeda secara instan dengan alat AI Edit Evernote.

Simpan halaman web, artikel, dan tangkapan layar menggunakan Web Clipper

Cari di dalam papan tulis yang discan, PDF, dan file Office dengan OCR mendalam dan pengindeksan lampiran.

Hubungkan catatan untuk membangun jaringan pengetahuan yang terhubung dan otomatis menghasilkan daftar isi yang dapat diklik.

Hubungkan dengan kalender Anda untuk menyinkronkan catatan dengan acara kalender

Batasan Evernote

Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam mengunggah file, mengekspor, dan fungsi pencarian yang tidak optimal, yang mencampurkan hasil pencarian spesifik catatan dengan hasil pencarian semua catatan.

Harga Evernote

Gratis selamanya

Pribadi: $14,99/bulan

Profesional: $17,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Evernote

G2: 4. 4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Seorang pengulas Capterra mengatakan,

Evernote Teams adalah alat yang sangat baik untuk mengumpulkan catatan serta kolaborasi dalam pekerjaan dan proyek. Saya sangat menyukai fitur di mana saya dapat membuat buku catatan, catatan, dan tugas yang terorganisir dalam tag dan memberi label dengan buku catatan. Jadi, opsi pencatatan cukup baik, saya mendapatkan format teks dan gambar secara gratis, serta klip audio.

Evernote Teams adalah alat yang sangat baik untuk mengumpulkan catatan serta kolaborasi dalam pekerjaan dan proyek. Saya sangat menyukai fitur yang memungkinkan saya menulis buku catatan, catatan, dan tugas yang terorganisir dalam tag, serta memberi label dengan buku catatan. Jadi, opsi pencatatan cukup baik, saya mendapatkan format teks dan gambar secara gratis, serta klip audio juga.

👀 Tahukah Anda? Leonardo da Vinci menulis banyak catatannya secara terbalik ( tulisan cermin ), mungkin untuk mencegah noda tinta, karena ia kidal, atau untuk menjaga ide-idenya tetap rahasia.

3. Microsoft OneNote (Terbaik untuk berbagi catatan secara mulus di ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft OneNote

OneNote adalah buku catatan digital Microsoft yang menyesuaikan diri dengan proyek, tugas kuliah, atau basis pengetahuan pribadi Anda. Fitur kanvas bebas bentuk-nya memungkinkan Anda menempatkan teks, sketsa, audio, dan gambar di mana saja di halaman, sehingga catatan Anda dapat mengikuti alur pemikiran Anda.

Saat melakukan riset atau perencanaan dari berbagai sumber, Linked Notes menghubungkan tulisan Anda ke slide, halaman web, atau dokumen yang relevan. Bagi yang menggunakan stylus, Pen-Focused View menyediakan akses cepat ke alat tinta kustom, sehingga sama nyamannya untuk menggambar ide seperti untuk menandai slide presentasi.

Selain itu, meninjau dan mengulang materi menjadi lebih mudah dengan Immersive Reader, yang dapat membacakan catatan secara lisan, menerjemahkannya, menyoroti struktur tata bahasa, dan memfokuskan tampilan baris per baris.

Namun, dibandingkan dengan beberapa alternatif OneNote yang memiliki fitur kolaborasi real-time canggih, pengalaman kolaborasi bersama di OneNote terasa sedikit terbatas.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Ambil, beri anotasi, dan bagikan konten web dari mana saja menggunakan Web Clipper

Cari kata-kata yang diucapkan dalam rekaman audio dan video, lalu navigasikan dengan pintasan pemutaran cepat saat Anda membutuhkan momen yang tepat.

Ulangi gerakan pena untuk melihat diagram atau brainstorming terbentuk, sempurna untuk melihat kembali bagaimana solusi tersebut terbentuk.

Minta Copilot untuk merangkum halaman, mengekstrak poin tindakan, menerjemahkan catatan suara, atau menyusun kerangka dari catatan Anda saat Anda kekurangan waktu.

Bagikan catatan dan bekerja sama dengan anggota tim untuk mengeditnya.

Batasan Microsoft OneNote

Beberapa pengguna melaporkan keterlambatan sinkronisasi saat berpindah perangkat, tanpa indikasi yang jelas mengenai versi catatan mana yang paling terbaru.

Harga Microsoft OneNote

Gratis dengan langganan Microsoft 365

Ulasan dan penilaian Microsoft OneNote

G2: 4. 5/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft OneNote?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

OneNote banyak digunakan di organisasi kami untuk melacak tugas dan informasi. Aplikasi ini memungkinkan kami membuka beberapa buku catatan untuk mencatat dan mengelompokkan catatan. Aplikasi ini juga memungkinkan sinkronisasi catatan yang diambil selama rapat ke kalender dan daftar tugas di Outlook. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan berbagi buku catatan tertentu dengan orang lain.

OneNote banyak digunakan di organisasi kami untuk melacak tugas dan informasi. Aplikasi ini memungkinkan kami membuka beberapa buku catatan untuk mencatat dan mengelompokkan catatan. Aplikasi ini juga memungkinkan sinkronisasi catatan yang diambil selama rapat ke kalender dan daftar tugas di Outlook. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan berbagi buku catatan tertentu dengan orang lain.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1968, ilmuwan 3M Spencer Silver secara tidak sengaja menciptakan lem yang hampir tidak menempel pada apa pun—sebuah kegagalan total… hingga bertahun-tahun kemudian, lem tersebut menjadi Post-it Note yang mengubah dunia.

4. Apple Notes (Terbaik untuk pencatatan yang aman di perangkat Apple)

melalui Apple Notes

Apple Notes adalah aplikasi pencatat catatan bawaan Apple, tersedia di iPhone, iPad, dan Mac, dirancang untuk pencatatan cepat dan penyimpanan pengetahuan yang terorganisir.

Di Notes, Anda dapat melampaui fungsi pencatatan dasar dan menambahkan rekaman beserta transkripsinya. Dan jika Anda seorang pelajar yang sedang belajar matematika, menyelesaikan persamaan di mana saja pun sangat mudah. Cukup ketik ‘x = 10’ di baris pertama dan ‘4 * x = ’ di baris berikutnya, dan Notes akan menghitungnya untuk Anda.

Anda dapat menghubungkan catatan menggunakan ‘>>’ untuk membangun jaringan pribadi dari pikiran yang terkait. Semua catatan dilindungi dengan enkripsi AES-256, dan Anda juga dapat menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan Face ID, Touch ID, atau kata sandi Notes yang disesuaikan.

Fitur terbaik Apple Notes

Organisir catatan dengan tag, Smart Folders , dan tautan catatan internal yang cepat.

Tambahkan tabel, daftar periksa, gambar, tautan, dan lainnya ke catatan Anda

Diktekan catatan Anda ke asisten AI Siri dan catatan tersebut akan langsung muncul di aplikasi Notes.

Gunakan Smart Script di iPad untuk menyempurnakan dan membersihkan catatan tulisan tangan secara real-time.

Bacakan atau terjemahkan catatan dan sorot tata bahasa dengan Immersive Reader

Akses catatan Anda di semua perangkat Apple Anda

Batasan Apple Notes

Beberapa pengguna melaporkan bahwa catatan yang mereka simpan menghilang tanpa bisa dipulihkan meskipun telah disinkronkan dengan iCloud.

Harga Apple Notes

Gratis selamanya dengan perangkat Apple

Ulasan dan penilaian Apple Notes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apple Notes?

Seorang pengguna Quora mengatakan,

Saya tidak terlalu memikirkan Notes hingga saya mulai menggunakannya untuk menyimpan artikel yang menarik, garis waktu yang terus diperbarui saat kami baru saja membeli rumah, dan bahkan catatan khusus untuk istri saya yang berisi semua hal yang perlu dia ketahui jika saya meninggal. Notes kini menjadi tak tergantikan dan dapat dibagikan, dll. Bahkan dapat menyimpan video, foto, dan media audio.

Saya tidak terlalu memikirkan Notes hingga saya mulai menggunakannya untuk menyimpan artikel yang menarik, garis waktu yang terus diperbarui saat kami baru saja membeli rumah, dan bahkan catatan khusus untuk istri saya yang berisi semua hal yang perlu dia ketahui jika saya meninggal. Notes kini menjadi tak tergantikan dan dapat dibagikan, dll. Bahkan dapat menyimpan video, foto, dan media audio.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 90% orang menetapkan tujuan terkait kesehatan atau perkembangan karier, tetapi proyek hobi dan minat sering terabaikan. Namun, ide-ide kreatif juga layak mendapat sorotan. Catat ide-ide tersebut di ClickUp Notepad atau gambarkan melalui ClickUp Whiteboards, dan selesaikan proyek kreatif yang sudah Anda tunda selama berbulan-bulan. Yang Anda butuhkan hanyalah rencana. 🤓 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp mengatakan mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan—termasuk yang menyenangkan—sejak beralih ke alat ini.

5. Standard Notes (Terbaik untuk pencatatan yang mengutamakan privasi dan terenkripsi)

melalui Standard Notes

Standard Notes adalah aplikasi pencatat catatan yang mirip brankas, dibangun berdasarkan prinsip privasi sebagai prioritas utama dan modularitas yang kuat. Platform sumber terbuka ini memungkinkan Anda menulis dalam teks biasa, teks kaya, Markdown, spreadsheet, dan banyak lagi.

Salah satu keunggulannya adalah catatan Anda diamankan menggunakan enkripsi end-to-end yang diaudit dan zero-knowledge, artinya hanya Anda yang memegang kunci enkripsi.

Bagi yang menginginkan lebih dari sekadar teks, 'Super Notes' membuka fitur lanjutan seperti teks kaya yang diformat, file tertanam, daftar periksa dinamis, dan bahkan gambar tertanam.

Cadangan terenkripsi harian dikirim ke kotak masuk Anda, dan riwayat revisi jangka panjang berfungsi seperti undo tak terbatas. Fitur Moments menambahkan dimensi lain yang memungkinkan Anda menangkap foto terenkripsi yang terhubung dengan catatan tertentu untuk jurnal visual atau konteks.

Fitur terbaik Standard Notes

Buat jurnal harian dengan catatan yang dihasilkan secara otomatis dan opsi log foto terenkripsi Moments.

Atur semua data dan catatan Anda dengan mudah menggunakan Smart Views untuk filter dinamis berdasarkan tag, konten, atau rentang tanggal.

Sesuaikan antarmuka dengan tema atau tambahkan CSS kustom untuk ruang kerja yang dipersonalisasi

Lindungi catatan Anda dengan kode sandi dan fitur biometrik di perangkat seluler.

Batasan Standard Notes

Versi gratis membatasi teks, tidak mendukung kolaborasi, dan menampilkan bug di Linux dengan antarmuka pengguna yang sudah usang.

Harga Standard Notes

Standar: Gratis

Produktivitas: $63/tahun

Profesional: $84/tahun

Ulasan dan penilaian Standard Notes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Standard Notes?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya menyukai fakta bahwa mereka memprioritaskan privasi di atas segalanya dengan saluran sinkronisasi data dan catatan yang sangat aman dan terenkripsi antar perangkat. Dan saya menyukai bahwa mereka memiliki alat pengembangan.

Saya menyukai fakta bahwa mereka memprioritaskan privasi di atas segalanya dengan saluran sinkronisasi data dan catatan yang sangat aman dan terenkripsi antar perangkat. Dan saya menyukai bahwa mereka memiliki alat pengembangan.

💡 Tips Pro: Mulailah setiap sesi pencatatan rapat dengan menulis tanggal dan tiga hasil utama yang ingin Anda capai dari rapat di bagian atas. Hal ini membantu catatan Anda tetap fokus pada pencatatan informasi yang mendukung tujuan spesifik tersebut, bukan sekadar mencatat semuanya.

6. Joplin (Terbaik untuk pencatatan sumber terbuka dengan dukungan offline)

melalui Joplin

Joplin adalah aplikasi pencatat catatan dan manajemen tugas open-source yang dirancang untuk mereka yang menghargai kontrol dan fleksibilitas dalam cara informasi disimpan, diorganisir, dan diakses.

Aplikasi ini berfungsi dengan lancar di desktop, perangkat seluler, bahkan baris perintah, dengan opsi sinkronisasi melalui layanan seperti Dropbox, OneDrive, atau server Anda sendiri.

Yang membuat Joplin menonjol adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai alur kerja. Anda dapat menyimpan halaman web lengkap, memotong cuplikan artikel, atau mengambil tangkapan layar langsung ke dalam buku catatan terstruktur menggunakan Web Clipper.

Bagi yang suka menyesuaikan ruang kerja mereka, Joplin menawarkan beberapa lapisan penyesuaian. Anda dapat mengubah tampilan Markdown yang ditampilkan dengan menambahkan berkas userstyle.css di direktori profil Anda, menerapkan CSS kustom untuk mengontrol tampilan catatan Anda baik di layar maupun saat dicetak. Seluruh antarmuka juga dapat didesain ulang dengan berkas userchrome.css.

Fitur terbaik Joplin

Bekerja dengan Markdown, dukungan pengeditan WYSIWYG, diagram, matematika LaTeX, dan opsi gaya kustom.

Organisasikan buku catatan menjadi sub-buku catatan untuk membangun hierarki yang jelas dan berbentuk pohon untuk proyek, pekerjaan, atau kategori pribadi.

Masukkan dan edit gambar langsung di catatan—gambar dengan stylus atau layar sentuh, perbesar untuk detail, dan sisipkan beberapa sketsa.

Rekam dan lampirkan file audio dan foto langsung ke catatan Anda

Bagikan dan buat catatan kolaboratif bersama orang lain

Batasan Joplin

Pengguna menyoroti bahwa alat ini tidak memiliki fitur OCR PDF, sehingga mengharuskan penggunaan alat pihak ketiga untuk pencarian pada dokumen yang discan.

Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam mengedit catatan di aplikasi seluler.

Harga Joplin

Open-source: Gratis

Joplin Cloud Basic: $3,5/bulan

Joplin Cloud Pro: $7/bulan

Joplin Cloud Teams: $9,5 per bulan

Dikonversi dari harga Euro*

Ulasan dan penilaian Joplin

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Joplin?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya menyukai struktur organisasi catatan, di mana Anda dapat memiliki buku catatan dan catatan berbeda di dalamnya. Saya juga menyukai bahwa catatan disimpan dalam format Markdown, yang memudahkan pembacaan berkat panel pratinjau, dan juga menjaga ukuran catatan tetap sangat kecil karena tidak menyimpan banyak data yang tidak perlu.

Saya menyukai struktur organisasi catatan, di mana Anda dapat memiliki buku catatan dan catatan berbeda di dalamnya. Saya juga menyukai bahwa catatan disimpan dalam format Markdown, yang memudahkan pembacaan berkat panel pratinjau, dan juga menjaga ukuran catatan tetap sangat kecil karena tidak menyimpan banyak data yang tidak perlu.

🌟 Bonus: Tingkatkan pencatatan Anda dengan alat produktivitas bertenaga AI yang terintegrasi dengan semua file dan aplikasi Anda, baik yang lokal maupun berbasis cloud. ClickUp Brain MAX memahami tugas, dokumen, rapat, dan dinamika tim Anda, memberikan wawasan cerdas dan otomatisasi yang relevan secara kontekstual. Hal ini memastikan bahwa catatan Anda bukan hanya entri teks biasa, tetapi terhubung dengan pekerjaan yang sedang berlangsung dan tujuan yang ditetapkan. Gunakan ClickUp Brain MAX untuk ruang kerja yang sangat kontekstual.

7. Bear (Terbaik untuk pencatatan yang stylish dengan sentuhan kreatif)

melalui Bear

Tersedia di iPhone, iPad, dan Mac, Bear menggabungkan ruang menulis yang bersih dengan sistem penandaan yang kuat yang memungkinkan Anda membuat hierarki bertingkat berdasarkan hashtag. Ini berarti Anda dapat mengelompokkan catatan ke dalam kategori bertingkat tanpa harus bergantung pada folder yang kaku.

Pendekatan Markdown-first-nya memastikan pemformatan tetap cepat dan ringan, sementara gaya inline, kotak centang tugas, dan dukungan untuk gambar, sketsa, dan lampiran file memberikan fleksibilitas dalam cara Anda mencatat ide. Editor ini juga mendukung blok kode dengan penyorotan sintaksis untuk lebih dari 150 bahasa pemrograman.

Di platform ini, Anda dapat menggunakan operator Boolean, filter tag, dan bahkan mencari di dalam lampiran tertentu. Mode Fokus menyembunyikan semua hal kecuali tulisan Anda, sementara tema kustom dan pengaturan tipografi memungkinkan Anda menyesuaikan ruang kerja sesuai preferensi Anda.

Fitur terbaik Bear

Gunakan tag seperti #project/2025/phase1 untuk membangun hierarki yang intuitif, dan tambahkan TagCons (ikon kustom) untuk navigasi visual yang cepat.

Gunakan [[note title]] atau [[/Heading]] untuk menghubungkan catatan atau judul tertentu, lalu gunakan alias untuk menjaga teks tautan tetap jelas dan bermakna.

Buat catatan 'Dashboard' yang secara dinamis terhubung ke semua catatan di bawah tag tertentu menggunakan Shortcuts

Bagikan dan ekspor catatan Anda dalam berbagai format, bahkan lindungi dengan kata sandi.

Batasan Bear

Ketiadaan dukungan aplikasi untuk Windows atau Android membatasi penggunaannya di berbagai platform.

Harga Bear

Gratis

Pro: $2,99/bulan

Ulasan dan penilaian Bear

G2: 4. 6/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bear?

Seorang pengulas Capterra mengatakan,

Bear text editor adalah alat yang luar biasa bagi siapa pun yang mengutamakan kecepatan dan keindahan dalam perangkat lunak penulisan mereka. Aplikasinya cepat dan antarmukanya menawan, dengan desain yang ramping dan minimalis. Salah satu fitur unggulan Bear adalah kemampuan pencarian dan pengambilan datanya. Menemukan catatan lama atau baris teks tertentu sangat cepat, bahkan dengan perpustakaan yang besar. Dan dukungan Markdown-nya sangat baik.

Bear text editor adalah alat yang luar biasa bagi siapa pun yang mengutamakan kecepatan dan keindahan dalam perangkat lunak penulisan mereka. Aplikasinya cepat dan antarmukanya menawan, dengan desain yang ramping dan minimalis. Salah satu fitur unggulan Bear adalah kemampuan pencarian dan pengambilan datanya. Menemukan catatan lama atau baris teks tertentu sangat cepat, bahkan dengan perpustakaan yang besar. Dan dukungan Markdown-nya sangat baik.

8. Nimbus Note (Terbaik untuk portal klien bermerk dan pusat pengetahuan)

melalui Nimbus Note

Nimbus Note, bagian dari Fuse Base, adalah ruang kerja multi-format yang mengubah catatan menjadi situs pengetahuan kecil.

Anda dapat membuat ‘Super Documents’ yang menggabungkan teks, tabel, PDF, gambar, video, dan tangkapan layar web dalam satu tempat, lalu menemukan apa pun kembali dengan OCR yang mencari di dalam gambar dan pemindaian. Aplikasi ini dirancang untuk tim dan pekerjaan klien, dengan ruang kerja yang menjaga proyek tetap terpisah dan terorganisir.

Anda juga dapat meneruskan email ke alamat Nimbus pribadi untuk mengubah percakapan dan lampiran menjadi catatan.

Berbagi dengan tim dan rekan kerja menjadi sangat mudah di platform ini. Publish catatan atau folder lengkap sebagai halaman publik dengan merek Anda dan subdomain kustom, tambahkan kata sandi jika diperlukan, dan bahkan sisipkan widget HTML atau JS kustom untuk dokumen interaktif atau portal klien.

Fitur terbaik Nimbus Note

Catat konteks bersama pengingat dengan mengatur pemberitahuan berdasarkan waktu atau lokasi di dalam catatan apa pun, dan pilih apakah pemberitahuan tersebut akan dikirim ke perangkat Anda atau melalui email.

Gunakan IFTTT untuk mengimpor konten atau memicu catatan dari lebih dari 900 layanan.

Buat dasbor dinamis menggunakan tabel dan basis data tertanam (‘TablesDBs’) yang terdapat di dalam catatan.

Kelola pengguna dan ruang kerja multiple untuk organisasi Anda dengan Konsol Organisasi Terpusat.

Batasan Nimbus Note

Beberapa pengguna melaporkan bahwa hilangnya ekspor JSON membatasi opsi migrasi data mereka.

Harga Nimbus Note

Solo : $39/bulan

Essentials : $99/bulan

Lanjutan : $332/bulan (dibayar secara tahunan)

Tanpa Batas: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Nimbus Note

G2: 4. 7/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nimbus Note?

Seorang pengulas G2 mengatakan,

FuseBase memiliki editor dokumen yang kuat yang dipadukan dengan portal serupa situs web. Pilihan yang bagus untuk mengurangi waktu onboarding klien karena kami telah mengonsolidasikan pelatihan dan panduan kami. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja—pengingat tugas otomatis dan editor alur kerja langkah demi langkah adalah favorit saya saat ini.

FuseBase memiliki editor dokumen yang kuat yang dipadukan dengan portal serupa situs web. Pilihan yang bagus untuk mengurangi waktu onboarding klien karena kami telah mengonsolidasikan pelatihan dan panduan kami. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja—pengingat tugas otomatis dan editor alur kerja langkah demi langkah adalah favorit saya saat ini.

🎯 Tips Rapat: Saat berada dalam rapat, coba gunakan pemicu kata kunci untuk secara otomatis mengkategorikan topik pembicaraan saat ditranskrip. Misalnya, atur perangkat lunak notulen rapat Anda untuk menandai mention 'anggaran,' 'deadline,' atau 'tindakan' sehingga Anda dapat langsung melompat ke jenis pembicaraan tertentu saat meninjau nanti.

melalui Zoho Notebook

Zoho Notebook adalah aplikasi pencatat catatan lintas platform dari Zoho Corporation, tersedia di iOS, Android, Mac, Windows, Linux, dan web. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat ide dalam bentuk teks, gambar, audio, daftar periksa, sketsa, dan file.

Di dalam Notebook, setiap 'Note Card' menyesuaikan diri dengan konten yang Anda buat. Misalnya, Text Card memberikan ruang bebas gangguan untuk menulis, sementara Checklist Cards membantu Anda membuat daftar tugas atau mengatur item dalam daftar yang rapi.

Untuk organisasi, seret catatan ke dalam Notebook dengan sampul yang dapat disesuaikan, kelompokkan dengan tag, atau tumpuk catatan terkait untuk navigasi cepat.

Dan jika Anda bekerja secara visual, Noteboards (papan gaya Kanban) memungkinkan Anda mengatur konten sebagai kartu yang dapat dipindahkan secara bebas.

Fitur terbaik Zoho Notebook

Rekam catatan suara sebagai Kartu Audio yang secara otomatis ditranskrip menjadi teks yang dapat dicari dan menyoroti pemutaran yang sinkron dengan rekaman.

Pindai dokumen dengan kamera ponsel Anda dan simpan serta ekspor sebagai file PDF.

Buat Kartu Video yang memungkinkan Anda merekam layar dan diri Anda secara bersamaan, termasuk penanda bab dan berbagi tautan publik dengan mudah.

Gunakan Pengenalan Sketsa AI di Kartu Sketsa untuk mengubah lingkaran, persegi panjang, dan panah kasar menjadi bentuk yang sempurna untuk diagram dan peta pikiran yang rapi.

Dapatkan Notebook AI untuk membantu dalam penulisan cepat dan saran tata bahasa.

Batasan Zoho Notebook

Pengguna menyoroti masalah seperti format salin-tempel yang aneh, paragraf yang hilang, dan tidak adanya dukungan markdown.

Harga Zoho Notebook

Notebook Essential: Gratis

Notebook Pro: $1,99/bulan

Notebook for Business: $4,99 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Notebook

G2: 4. 5/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Notebook?

Seorang pengulas Capterra mengatakan,

Perangkat lunak ini mudah digunakan dan pasti dapat digunakan untuk mencatat dan fungsi lainnya. Beberapa fitur sangat berguna untuk tugas sehari-hari, seperti pengingat.

Perangkat lunak ini mudah digunakan dan pasti dapat digunakan untuk mencatat dan fungsi lainnya. Beberapa fitur sangat berguna untuk tugas sehari-hari, seperti pengingat.

👀 Tahukah Anda? Zettelkasten (‘kotak catatan’) adalah metode Jerman kuno untuk menghubungkan catatan-catatan kecil—Niklas Luhmann menggunakannya untuk menulis lebih dari 70 buku. 😱

10. Simplenote (Terbaik untuk pencatatan minimalis dan bebas gangguan)

melalui Simplenote

Simplenote adalah solusi pencatatan yang minimalis dan bebas gangguan, dibangun berdasarkan teks biasa dan Markdown. Itulah salah satu alasan mengapa Simplenote mudah digunakan namun tetap fleksibel untuk berbagai keperluan, mulai dari daftar cepat hingga manajemen pengetahuan pribadi.

Sistem penandaan (tagging)nya melampaui label dasar dengan memungkinkan struktur tag bersarang (nested tag structures), memberikan cara fleksibel untuk mengkategorikan catatan tanpa mengunci mereka dalam folder kaku. Untuk kerja kolaboratif, Anda dapat mengundang orang lain untuk mengedit catatan secara real-time, atau mempublikasikannya sebagai halaman web read-only dengan satu klik.

Di perangkat seluler, widget memungkinkan Anda membuat catatan baru secara instan tanpa perlu membuka aplikasi. Pengguna desktop juga dapat mengimpor secara massal dari Evernote, Markdown, atau file teks biasa untuk mengumpulkan semua catatan mereka di satu tempat.

Fitur terbaik Simplenote

Gunakan tautan internal untuk menghubungkan catatan dengan mudah menggunakan referensi [[judul catatan]].

Buat daftar periksa bertingkat menggunakan sintaks Markdown gaya GitHub

Aktifkan Mode Fokus untuk menulis tanpa gangguan dengan hanya kanvas kosong dan kursor.

Sortir catatan berdasarkan tanggal dibuat, tanggal diubah, dan secara alfabetis

Buat catatan langsung melalui asisten Siri di perangkat iOS

Batasan Simplenote

Pengguna mencatat kurangnya organisasi, format, tag, dan fitur lanjutan.

Anda tidak dapat menambahkan apa pun ke catatan selain teks.

Harga Simplenote

Gratis

Premium: $10 per tahun

Ulasan dan penilaian Simplenote

G2: 4. 2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Simplenote?

Seorang pengulas Capterra mengatakan,

Ada beberapa hal yang benar-benar saya sukai dari Simplenote. Pertama, ini adalah aplikasi pencatat catatan yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Tidak banyak fitur tambahan yang rumit, yang benar-benar saya hargai. Kedua, aplikasi ini sinkronisasi di semua perangkat saya, jadi saya selalu bisa mengakses catatan saya di mana pun saya berada. Dan terakhir, aplikasi ini memiliki fitur pencarian yang sangat baik, sehingga memudahkan saya untuk menemukan apa yang saya cari.

Ada beberapa hal yang benar-benar saya sukai dari Simplenote. Pertama, ini adalah aplikasi pencatat catatan yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Tidak banyak fitur tambahan yang rumit, yang sangat saya hargai. Kedua, aplikasi ini sinkronisasi di semua perangkat saya, jadi saya selalu bisa mengakses catatan saya di mana pun saya berada. Dan terakhir, aplikasi ini memiliki fitur pencarian yang sangat baik, sehingga memudahkan saya menemukan apa yang saya cari.

Perluas Catatan dan Proyek Anda dengan ClickUp

Google Keep memang bagus untuk mencatat pikiran-pikiran singkat, tetapi ketika ide-ide Anda mulai bertambah, Anda membutuhkan ruang yang dapat berkembang bersama mereka.

ClickUp memberikan itu (dan lebih banyak lagi). Ini adalah ruang kerja yang dinamis di mana setiap catatan dapat menjadi tugas, proyek, atau bagian dari rencana yang lebih besar.

Dokumen terhubung, kolaborasi real-time, dan alat AI-nya memastikan informasi Anda tidak tersesat di lautan file yang tersebar. Sebaliknya, informasi tersebut terorganisir, dapat dicari, dan siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya.

ClickUp menghubungkan celah antara menangkap ide dan mengeksekusinya. Ini adalah platform yang tetap up-to-date saat pekerjaan berjalan cepat, beradaptasi dengan gaya Anda saat prioritas berubah, dan membantu Anda melihat gambaran besar tanpa kehilangan detail.

