10 Alternatif Aplikasi Bear Terbaik untuk Mencatat di Tahun 2025

Bear adalah salah satu aplikasi menulis catatan yang paling elegan dengan pendekatannya yang mulus dalam merekam pemikiran, mencatat memo, dan membuat katalog informasi. Struktur organisasi yang mengesankan dan kemampuan sinkronisasi di seluruh perangkat telah menjadikannya aplikasi pilihan bagi pengguna Apple.

Namun, ada permintaan yang meningkat untuk alternatif Bear. Bagaimana jika Anda menginginkan perubahan pemandangan digital untuk meningkatkan strategi pencatatan ?

Dari rangkaian fitur dinamis ClickUp hingga pesona minimalis SimpleNote, arena pencatatan digital sangat hidup dan bervariasi bagi siapa saja yang memiliki proyek penulisan yang sedang dikerjakan.

Selami saat kami menjelajahi alternatif Bear terbaik untuk pencatatan pada tahun 2024!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Aplikasi Bear?

Beberapa faktor menjadi sangat penting saat menyelami dunia yang luas dari aplikasi pencatatan .

Pertama, Anda memerlukan kompatibilitas di beberapa perangkat. Hal ini memastikan akses tanpa hambatan ke pemikiran, ide, dan proyek penulisan Anda di mana pun Anda berada atau gadget apa pun yang Anda gunakan.

Selanjutnya, carilah fungsionalitas penandaan dukungan yang mendukung teks yang kaya dan penyorotan sintaksis yang halus untuk memberikan fleksibilitas dalam cara Anda menyusun dan menata catatan.

Ingatlah untuk menemukan aplikasi dengan antarmuka yang intuitif. Kesederhanaan Bear adalah kekuatannya, jadi alternatif Anda harus tetap mudah dikelola. Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangkap ide dan lebih sedikit waktu untuk menavigasi layar yang membingungkan.

Sebagai bonus, aplikasi pencatatan dengan fungsi pencarian yang canggih akan memberdayakan Anda untuk mengambil catatan yang paling sulit dipahami dalam hitungan detik. Untuk usaha kolaboratif, kemampuan berbagi menjadi sangat diperlukan. Fitur pengeditan waktu nyata memungkinkan anggota tim untuk bertukar pikiran dan menyempurnakan konsep secara kolektif.

Dan di era digital saat ini, keamanan harus dipertimbangkan; enkripsi dan penyimpanan cloud yang aman tidak dapat ditawar.

Terakhir, kemampuan integrasi dengan aplikasi lain adalah yang paling utama peretasan produktivitas . Keajaiban yang sesungguhnya terjadi ketika Anda menenun aplikasi pencatatan ke dalam permadani produktivitas yang lebih luas.

10 Alternatif Aplikasi Beruang Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Apakah Anda pengguna Android atau hanya membutuhkan aplikasi yang berbeda untuk membuat catatan, berikut ini adalah pilihan kami untuk alternatif Aplikasi Bear terbaik di tahun 2024.

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

Di persimpangan antara produktivitas dan keserbagunaan terdapat ClickUp, sebuah platform produktivitas yang melampaui batas-batas pencatatan tradisional. Kejeniusannya terletak pada pendekatan integratifnya, yang menyatukan tugas, Dokumen, pengingat, dan Sasaran ke dalam satu ekosistem yang kohesif. Di mana aplikasi lain hanya mencatat, ClickUp memberdayakan tindakan, mengubah ide menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Keserbagunaan platform ini dipamerkan melalui tampilan yang disematkan, dapat disesuaikan Dokumen ClickUp dan banyak fitur lain yang dirancang untuk mengelola proyek penulisan. Kerangka kerja yang luas ini menjembatani jurang pemisah antara aplikasi daftar tugas dan penentuan prioritas proyek memastikan bahwa setiap percikan inspirasi yang dituliskan pada catatan tempel digital dipelihara dan dimobilisasi.

Bagi mereka yang beralih dari Bear, ClickUp menghadirkan keakraban yang nyaman dalam antarmuka penggunanya sekaligus menawarkan serangkaian fitur yang diperkaya, terutama dengan fitur ClickUp Notepad .

Fitur terbaik ClickUp

Mode Fokus menawarkan pengalaman menulis yang bebas gangguan

Teks yang kaya, penyorotan sintaksis, dan dukungan penurunan harga memberikan keserbagunaan dalam pembuatan catatan

Alat AI ClickUp menjadikan platform kami salah satu yang terbaik Alat AI untuk membuat catatan Menyematkan opsi tampilan untuk pengalaman mencatat yang dinamis

ClickUp Notepad adalah aplikasi menulis yang fleksibel untuk membuat catatan dengan cepat dan spontan

Struktur hirarkis untuk katalogisasi ide yang terorganisir dan manajemen dokumen yang efektif

Alat kolaborasi untuk curah pendapat dan berbagi dalam tim

Integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga memastikan ekosistem yang terhubung

Fungsi pencarian yang kuat dengan opsi pemfilteran untuk pencarian catatan yang mudah

Alat pelacakan waktu bawaan menjadikannya salah satu yang terbaik aplikasi pengingat terbaik yang ada di pasaran

Mendukung semua format pertukaran data utama

Keterbatasan ClickUp

Tidak semua tampilan tersedia di aplikasi seluler

Kurva pembelajaran awal karena rangkaian fitur yang luas

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.000+ ulasan)

: 4.7/5 (6.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

2. Catatan Peningkatan

via Tingkatkan Catatan Boost Note membedakan dirinya sebagai aplikasi menulis yang fleksibel dengan melayani terutama para pengembang dan penggemar teknologi, memberikan sudut pandang yang unik dalam membuat catatan.

Desainnya yang berpusat pada markdown mendukung penyorotan sintaksis dan blok kode pada intinya, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang menyukai teknologi. Tetapi ini bukan hanya untuk para pembuat kode; bahkan jika pengkodean bukanlah tugas biasa, banyak yang menganggap rangkaian fitur dan alat pengorganisasian aplikasi ini memikat.

Sebagai alat sumber terbuka, Boost Note menawarkan serangkaian fitur yang terus berkembang yang didorong dan diperkaya oleh komunitas kontributor yang aktif.

Pertumbuhan yang berkelanjutan ini memastikan platform ini tetap modern dan relevan. Kemampuan offline-nya berarti pengguna dapat menikmati pengalaman menulis yang terfokus yang dikombinasikan dengan kemampuan untuk menuliskan ide di mana saja, kapan saja. Fitur cuplikan platform ini memungkinkan kategorisasi kode yang mudah, sebuah bonus bagi para pengembang.

Fitur terbaik Boost Note

Kemampuan untuk menandai dokumen memastikan penataan catatan yang terperinci

Dukungan blok kode, melayani para penggemar teknologi

Dukungan offline memungkinkan akses catatan tanpa koneksi internet

Sistem penandaan untuk kategorisasi catatan yang terorganisir

Tema yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan daya tarik estetika

Sifat sumber terbuka memungkinkan peningkatan yang didorong oleh komunitas secara terus menerus

Fitur catatan cuplikan untuk menyimpan potongan kode

Keterbatasan Boost Note

Mungkin mengintimidasi bagi orang yang tidak mengerti teknologi

Kurangnya aplikasi seluler asli

Harga Boost Note

**Gratis

Standar: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Pro: $8/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Boost Note

G2 : 4.5/5 (2 ulasan)

: 4.5/5 (2 ulasan) Capterra: 3.0/5 (1 ulasan)

3. Google Keep

melalui Google Keep Pada intinya, Google Keep adalah aplikasi menulis bebas gangguan yang menawarkan kesederhanaan murni, membuat pencatatan menjadi tugas yang hampir seketika.

Antarmukanya yang intuitif mendukung catatan, pengingat, dan kreasi daftar yang beragam. Sebagai permata dalam ekosistem Google, aplikasi ini menjanjikan sinkronisasi yang sempurna di semua perangkat. Catatan tempel berkode warna, memo suara, dan opsi untuk melampirkan gambar menambah keserbagunaan aplikasi ini.

Pengenalan karakter optiknya sangat menonjol, memungkinkan pengguna mengekstrak teks dari gambar dengan mudah. Bagi mereka yang sering berpindah-pindah perangkat, ketersediaan lintas platform Google Keep memastikan aksesibilitas yang mulus.

Selain itu, berbagi dan berkolaborasi pada catatan memperkuat kegunaannya untuk tugas-tugas pribadi dan tim.

Karena Google Keep adalah alat gratis, Google Keep mungkin hanya menawarkan beberapa fitur canggih yang Anda cari dalam aplikasi pencatatan. Jika itu masalahnya, kami memiliki banyak Alternatif Google Keep untuk direkomendasikan.

Fitur terbaik Google Keep

Aplikasi menulis terbaik untuk pencatat yang tertanam dalam ekosistem Google

Desain yang sederhana dan intuitif memastikan pencatatan langsung

Sinkronisasi tanpa hambatan dengan akun Google untuk manajemen dokumen yang efektif

Catatan berkode warna untuk pengaturan visual

Membuat catatan suara

Lampiran gambar dengan kemampuan pengenalan teks

Opsi berbagi kolaboratif untuk bekerja dengan rekan kerja

Pengingat terintegrasi dengan sinkronisasi Kalender Google

Keterbatasan Google Keep

Opsi pemformatan yang terbatas dibandingkan dengan alternatif yang lebih kaya fitur

Tidak memiliki editor penurunan harga sendiri

Harga Google Keep

**Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2 : 4.5/5 (1.200+ ulasan)

: 4.5/5 (1.200+ ulasan) Capterra: N/A Bandingkan Google Keep Vs OneNote !

4. Evernote

via Evernote Evernote, pemain berpengalaman dalam domain pencatatan, diakui karena luasnya fitur dan lingkungan penulisan yang bebas gangguan. Ini bukan hanya tentang mencatat pemikiran; pengguna dapat memotong posting blog, menyimpan semua dokumen mereka, dan banyak lagi. Kekuatannya yang sebenarnya adalah mendukung catatan multi-format-dari sketsa yang tergesa-gesa hingga halaman web yang rumit.

Evernote memastikan semuanya tersimpan dalam satu platform terpadu. Kemampuan pencarian yang canggih membuat pencarian informasi menjadi mudah, bahkan dari catatan tulisan tangan.

Dengan semua alat dan fleksibilitas untuk berintegrasi dengan aplikasi lain, Evernote mengedepankan pengalaman mencatat yang menyeluruh. Mereka yang menyelami fitur-fiturnya lebih dalam sering kali menemukan lapisan fungsi yang mengubah permainan mencatat mereka. Tetapi ini bukan aplikasi yang cocok untuk semua orang. Anda mungkin juga tertarik untuk menjelajahi beberapa aplikasi lain Alternatif Evernote .

Fitur terbaik Evernote

Pemotong web untuk menyimpan seluruh halaman web

Pemindaian dokumen dengan kamera

Templat untuk berbagai kasus penggunaan

Buku catatan dan tag untuk pengarsipan yang terorganisir

Kolaborasi dengan buku catatan dan catatan bersama

Alat anotasi untuk PDF dan gambar

Integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga

Keterbatasan Evernote

Opsi premium yang mahal

UI bisa jadi rumit untuk pengguna baru

Harga Evernote

**Gratis

Personal: $10.83/bulan per pengguna

$10.83/bulan per pengguna Profesional: $14,17/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4.4/5 (1.950+ ulasan)

: 4.4/5 (1.950+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (700+ ulasan)

5. Microsoft OneNote

melalui Microsoft OneNote Microsoft OneNote beroperasi sebagai kanvas digital, mereplikasi kesan taktil dari kertas, tetapi dilengkapi dengan kompetensi digital yang menjadikannya salah satu alternatif terbaik untuk Bear.

Terletak di dalam suite Microsoft Office, kemampuan integrasinya dengan aplikasi Microsoft lainnya tidak tertandingi.

Pengguna menikmati ukuran catatan platform yang tidak terbatas, mengakomodasi catatan dari semua cakupan dan ukuran, dari daftar belanjaan hingga ide posting blog.

Alat menggambar dan membuat sketsa meningkatkan keserbagunaannya, membuatnya menarik bagi para pemikir tekstual dan visual. Buku catatan, bagian, dan hierarki halamannya memungkinkan kategorisasi yang cermat.

Sinkronisasi cloud membuat catatan Anda tersedia di seluruh perangkat, memastikan kesinambungan dalam pekerjaan dan proses berpikir. Keuntungan tambahan dari integrasi dengan semua alat di ekosistem Microsoft menjadikannya solusi yang kuat untuk produktivitas holistik.

Jika Anda belum tergabung dalam ekosistem Microsoft, banyak Alternatif OneNote tersedia.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Kanvas digital untuk pembuatan catatan bentuk bebas

Integrasi dengan paket Office 365

Pengenalan karakter optik untuk teks gambar

Catatan audio dengan fitur pemutaran

Bagian dan halaman untuk pengaturan catatan yang terperinci

Stiker dan efek tinta untuk catatan yang dipersonalisasi

Kolaborasi melalui buku catatan bersama

Keterbatasan Microsoft OneNote

Mungkin terasa besar untuk tugas catatan sederhana

Masalah sinkronisasi kadang-kadang dilaporkan

Harga Microsoft OneNote

Gratis dengan akun Microsoft

Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1.600+ ulasan)

: 4.5/5 (1.600+ ulasan) Capterra: N/A

6. Hari Pertama

via Hari Pertama Day One bukan sekadar aplikasi pencatatan biasa; aplikasi ini merupakan wadah untuk berbagai momen dalam hidup.

Lebih dari salah satu alternatif yang bagus untuk Bear, aplikasi ini menawarkan lingkungan menulis yang tenang dan bebas gangguan yang kondusif untuk refleksi dan ide. Disempurnakan dengan desainnya yang indah, menulis di Day One terasa seperti sebuah retret-tempat untuk bersantai dan melepas penat.

Dukungan media yang kaya berarti bahwa entri tidak terbatas pada teks; foto, video, dan audio dapat dengan mudah dimasukkan.

Enkripsi end-to-end aplikasi ini menjamin bahwa refleksi pribadi tetap bersifat pribadi. Dengan opsi untuk melihat kembali kenangan melalui fitur 'On This Day', aplikasi ini menjadi kapsul waktu yang berharga bagi para pengguna.

Bagi mereka yang menyadari manfaat terapi dan organisasi dari jurnal, Day One mengundang.

Fitur terbaik Day One

Antarmuka penjurnalan yang indah dan intuitif

Entri foto, video, dan audio

Penandaan cuaca dan lokasi

Enkripsi ujung ke ujung memastikan privasi

fitur "Pada Hari Ini" untuk kenangan

Templat untuk penjurnalan terstruktur

Pelacakan suasana hati dan wawasan

Keterbatasan Hari Pertama

Model langganan bisa jadi mahal

Harga Hari Pertama

**Gratis

harga Premium: $ 2,92/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Hari Pertama

G2 : 5/5 (1 ulasan)

: 5/5 (1 ulasan) Capterra: N/A

7. Obsidian

melalui Obsidian Obsidian memperkenalkan pergeseran paradigma dalam cara kita menulis catatan, dengan menekankan pada penciptaan labirin ide yang saling berhubungan.

Ini bukan hanya tentang menangkap pikiran tetapi memahami dan memvisualisasikan bagaimana mereka saling terkait.

Inti dari desainnya adalah membuat catatan yang dapat bertahan lama, memberikan pengguna pemandangan panorama dari kebijaksanaan yang mereka kumpulkan.

Tampilan grafiknya-representasi visual tentang bagaimana catatan saling terkait-sangat menarik bagi para pemikir visual yang mencari alternatif selain Bear. Saat pengguna mengembangkan repositori catatan mereka, Obsidian berevolusi bersama mereka, menjadi lebih rumit dan tak ternilai dengan setiap proyek penulisan.

Obsidian adalah harta karun bagi mereka yang suka menyelam lebih dalam dan menghubungkan titik-titik dalam basis pengetahuan mereka. Ditambah lagi, penyimpanan data lokal pertamanya memastikan catatan Anda tetap berada dalam kendali Anda. Jika ini tidak terdengar seperti selai Anda, kami punya banyak Alternatif Obsidian untuk Anda periksa sebagai gantinya.

Fitur terbaik Obsidian

Basis pengetahuan dengan tautan dua arah

Penyimpanan lokal-pertama memastikan privasi data

Dapat disesuaikan dengan plugin dan tema

Tampilan grafik untuk memvisualisasikan koneksi catatan

Editor penurunan harga dengan pratinjau waktu nyata

Organisasi yang fleksibel dengan folder dan tag

Kartu tautan eksternal untuk konteks yang lebih baik

Keterbatasan Obsidian

Mungkin memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam

Harga obsidian

Pribadi : Gratis

: Gratis Lisensi komersial: $50/tahun per pengguna

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (14 ulasan)

8. Tetesan tinta

via Tetesan tinta Inkdrop memadukan keanggunan estetika dengan fungsi pencatatan yang tangguh, terutama melayani para pengembang melalui dukungan cuplikan kode bawaannya.

Editor Markdown-nya memastikan bahwa mencatat dan memformat catatan menjadi lancar dan intuitif. Aplikasi ini menonjol dengan enkripsi ujung ke ujung, yang menekankan keamanan data.

Desain empat panel memberi pengguna alur kerja yang ramping untuk membuat dokumen. Ini mengakomodasi daftar catatan dan menyertakan editor penurunan harga, panel pratinjau, dan panel buku. Mendukung pengeditan dan pratinjau yang disinkronkan, membuat pembuatan catatan menjadi proses yang lancar.

Bagi mereka yang sering beralih antara pengkodean dan pencatatan, perpaduan mulus Inkdrop dari kedua hal ini merupakan sebuah keuntungan. Dukungan plugin platform ini semakin meningkatkan kemampuannya, memastikannya beradaptasi dengan beragam kebutuhan pengguna.

Fitur terbaik Inkdrop

Editor penurunan harga yang didesain untuk para pengembang

Notebook dengan sub-notebook bersarang

Tema dan plugin untuk personalisasi

Tag catatan untuk kategorisasi yang lebih baik

Sinkronisasi yang mulus di seluruh perangkat

Penyorotan sintaksis kode untuk berbagai bahasa

Pencarian teks lengkap untuk akses cepat

Keterbatasan tetesan tinta

Lebih cocok untuk pengguna yang paham teknologi

Integrasi pihak ketiga yang terbatas

Harga Inkdrop

Dasar: $4,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Inkdrop

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Amplenote

via Amplenote Amplenote adalah tempat pencatatan bertemu dengan manajemen tugas dan kalender, mempromosikan ekosistem produktivitas yang mencakup semuanya.

Ini adalah tentang menangkap ide dan memobilisasi ide tersebut menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Catatan kaki yang kaya, tautan dua arah, dan kemampuan penugasan meningkatkannya melampaui aplikasi catatan konvensional.

Amplenote memperjuangkan keyakinan bahwa catatan tidak boleh statis; catatan harus berevolusi dan mendorong tindakan.

Fitur skor tugas, yang memprioritaskan tugas berdasarkan kriteria seperti urgensi dan kepentingan, adalah bukti komitmennya untuk meningkatkan produktivitas. Mengintegrasikan catatan Anda ke dalam kalender Anda memastikan bahwa ide-ide diterjemahkan ke dalam tindakan secara real time.

Dengan Amplenote, perjalanan dari awal pemikiran hingga realisasi menjadi mulus dan efisien.

Fitur terbaik Amplenote

Tautan dua arah untuk catatan yang terhubung

Manajemen tugas dari dalam catatan

Catatan kaki yang kaya untuk informasi terperinci

Integrasi kalender untuk tugas terjadwal

Tiga mode: Tulis, Rencanakan, dan Catat

Pintasan keyboard untuk efisiensi

Pengeditan kolaboratif dalam waktu nyata pada dokumen yang sama

Keterbatasan Amplenote

Mungkin akan membebani pengguna baru

Aplikasi seluler dapat ditingkatkan

Harga Amplenote

Pribadi : Gratis

: Gratis Pro : $5,84/bulan per pengguna

: $5,84/bulan per pengguna Tak Terbatas: $10/bulan per pengguna

$10/bulan per pengguna Pendiri: $20/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Amplenote

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Catatan sederhana

melalui Simplenote Simplenote menghadirkan ranah yang rapi dan bebas gangguan untuk ide. Sempurna untuk pengguna yang mencari alat yang mudah digunakan, memastikan bahwa fungsionalitas tidak dikesampingkan. Desainnya yang tanpa embel-embel memfasilitasi pencatatan catatan yang cepat, memastikan ide-ide dituliskan saat ide tersebut muncul.

Fitur riwayat versi platform ini sangat nyaman, memungkinkan pengguna untuk melihat kembali versi sebelumnya dari catatan mereka. Pengeditan kolaboratif meningkatkan kegunaannya untuk upaya tim, memastikan ide kolektif yang tidak merepotkan.

Dengan kesederhanaan dan fitur-fiturnya yang tangguh, Simplenote mencapai keseimbangan yang sesuai dengan banyak pengguna.

Fitur terbaik Simplenote

Antarmuka yang sederhana dan intuitif

Sinkronisasi di semua perangkat

Dukungan penurunan harga untuk pemformatan

Berbagi catatan secara kolaboratif

Pencarian dan tag instan

Riwayat versi untuk catatan

Tema terang dan gelap untuk preferensi pengguna

Keterbatasan Simplenote

Tidak memiliki fitur-fitur canggih seperti alat lain

Tidak ada pemformatan teks (di luar penurunan harga)

Harga Simplenote

**Gratis

Peringkat dan ulasan Simplenote

G2 : 4.2/5 (38 ulasan)

: 4.2/5 (38 ulasan) Capterra: 4.3/5 (13 ulasan)

Solusi Pencatatan Terbaik: Mengapa ClickUp Menonjol

Memilih aplikasi pencatatan yang tepat dapat secara signifikan memengaruhi produktivitas Anda sehari-hari. Apa yang benar-benar mengangkat ClickUp ke tingkat yang tak tertandingi adalah sifatnya yang menyeluruh. Bayangkan sebuah platform di mana, setelah Anda membuat catatan, Anda dapat dengan mudah beralih ke tugas, proyek, atau bahkan aktivitas berjangka waktu. Dengan ClickUp, Anda tidak hanya mencatat ide tetapi juga menjalankannya.

Integrasi tanpa batas antara ketepatan waktu, tugas, dan manajemen proyek, bersama dengan peningkatan produktivitas lainnya, memastikan Anda bisa mengubah setiap coretan atau pemikiran menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Baik Anda bekerja sendiri atau mengelola tim kecil, pendekatan ClickUp untuk merampingkan semua catatan, dokumen, dan tugas memberi Anda kustomisasi total untuk semua pekerjaan Anda. Selami lebih dalam penawaran ClickUp, dan Anda akan menemukan bahwa ClickUp bukan hanya alternatif dari Bear App, tetapi juga merupakan alat utama bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan produktivitas dan efisiensi yang tak tertandingi dalam usaha mereka.

Jadi, mengapa harus puas dengan aplikasi pencatat ketika Anda bisa memiliki seluruh ekosistem produktivitas dengan ClickUp? Mulai Ruang Kerja gratis hari ini dan rasakan platform ClickUp!

