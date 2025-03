10 Alternatif Joplin Teratas untuk Pencatatan yang Efisien pada Tahun 2025

Joplin baru-baru ini mendapatkan banyak popularitas di kalangan pengguna sebagai aplikasi pencatatan gratis. Aplikasi ini menawarkan antarmuka yang bersih dan fitur-fitur untuk mengatur dan mengelola catatan. Saya pribadi telah menggunakan Joplin selama beberapa waktu dan menemukan bahwa aplikasi ini merupakan alat yang hebat untuk kebutuhan pencatatan dasar.

Namun, ketika kebutuhan saya semakin kompleks, saya mulai menghadapi masalah tertentu.

Kurangnya fitur-fitur canggih Joplin membuatnya kurang cocok untuk alur kerja saya yang spesifik. Bahkan, beberapa pengguna Joplin mencari opsi yang lebih baik karena banyak keterbatasan alat ini.

Untuk mengakomodasi kebutuhan saya, saya mengutak-atik perangkat lunak pencatatan lain yang tersedia di pasar. Berdasarkan pengalaman pribadi dan wawasan dari tim saya di ClickUp, saya telah mengumpulkan beberapa alternatif pencatatan terbaik untuk Joplin yang dapat Anda pilih.

Mari kita lihat!

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Alternatif Joplin?

Setelah mencoba beberapa alternatif Joplin, saya menemukan bahwa fitur-fitur seperti kolaborasi waktu nyata, fungsi pencarian tingkat lanjut, dan manajemen tugas bawaan secara signifikan meningkatkan produktivitas dan pengaturan catatan saya.

Berikut adalah beberapa faktor kunci yang harus Anda pertimbangkan sebelum memilih alternatif Joplin yang sesuai:

Pengaturan catatan yang kuat: Pertimbangkan alat yang menawarkan struktur hirarkis yang fleksibel, penandaan, dan kemampuan pencarian untuk mengelola catatan Anda secara efisien

Pertimbangkan alat yang menawarkan struktur hirarkis yang fleksibel, penandaan, dan kemampuan pencarian untuk mengelola catatan Anda secara efisien Opsi pemformatan tingkat lanjut: Cari alat yang mendukung pemformatan teks kaya, blok kode, dan templat yang dapat disesuaikan untuk menyempurnakan presentasi catatan Anda

Cari alat yang mendukung pemformatan teks kaya, blok kode, dan templat yang dapat disesuaikan untuk menyempurnakan presentasi catatan Anda Kompatibilitas lintas platform: Pastikan alat ini dapat diakses di semua perangkat pilihan Anda (mis., desktop, seluler, tablet) untuk menjaga sinkronisasi catatan yang mulus

Pastikan alat ini dapat diakses di semua perangkat pilihan Anda (mis., desktop, seluler, tablet) untuk menjaga sinkronisasi catatan yang mulus Fitur kolaborasi: Memprioritaskan alat yang menawarkan kolaborasi waktu nyata, buku catatan bersama, dan kontrol versi

Memprioritaskan alat yang menawarkan kolaborasi waktu nyata, buku catatan bersama, dan kontrol versi Kemampuan integrasi: Menilai seberapa baik alat ini terintegrasi dengan aplikasi produktivitas lain untuk merampingkan alur kerja Anda

Menilai seberapa baik alat ini terintegrasi dengan aplikasi produktivitas lain untuk merampingkan alur kerja Anda Kemampuan penyesuaian: Carilah perangkat lunak pencatatan yang menawarkan opsi penyesuaian, seperti tema, pintasan keyboard, dan plugin, untuk menyesuaikan pengalaman dengan preferensi Anda

Carilah perangkat lunak pencatatan yang menawarkan opsi penyesuaian, seperti tema, pintasan keyboard, dan plugin, untuk menyesuaikan pengalaman dengan preferensi Anda Dukungan penurunan harga: Pastikan alat ini menawarkan dukungan penurunan harga asli atau plugin editor penurunan harga jika Anda lebih suka catatan penurunan harga karena kesederhanaan dan efisiensinya

Pastikan alat ini menawarkan dukungan penurunan harga asli atau plugin editor penurunan harga jika Anda lebih suka catatan penurunan harga karena kesederhanaan dan efisiensinya Fitur yang didukung AI: Pertimbangkan aplikasi pencatatan yang memanfaatkan AI untuk menawarkan fitur-fitur seperti saran pencarian cerdas, pemrosesan bahasa alami, curah pendapat, dan kemampuan pembuatan konten

10 Alternatif Joplin Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Sekarang Anda sudah tahu apa yang harus diprioritaskan dalam perangkat lunak pencatatan. Mari jelajahi 10 alternatif catatan terbaik untuk Joplin:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek, kolaborasi, dan dokumentasi)

ClickUp adalah salah satu dari aplikasi pencatatan terbaik dan telah membantu saya meningkatkan proses pencatatan saya secara signifikan.

Meskipun alat ini terkenal untuk manajemen proyek, alat ini merupakan alternatif yang bagus untuk Joplin, meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan produktivitas. ClickUp Docs memungkinkan saya membuat dan mengatur dokumen berdasarkan kebutuhan alur kerja saya. Saya telah menggunakan Dokumen untuk membuat laporan, menyusun laporan, membuat wiki menulis blog dan artikel, mengembangkan rencana proyek, atau menyimpan catatan penting - semuanya di satu tempat.

ClickUp Docs juga menawarkan fitur kolaborasi waktu nyata, yang memungkinkan tim untuk mengedit dan mengomentari dokumen secara bersamaan.

berkolaborasi dalam dokumen secara real-time dengan tim menggunakan ClickUp Docs_

Saya merasa opsi pemformatan teks yang kaya dari alat ini sangat membantu. Saya bisa dengan mudah menggunakan header, poin, tabel, dan bahkan menambahkan spanduk untuk menyoroti informasi penting. Ini berarti saya bisa membuat dokumen yang terlihat profesional dengan mudah tanpa memerlukan editor eksternal.

edit konten dengan pemformatan kaya dan perintah garis miring di ClickUp Documents_ Otak ClickUp terintegrasi langsung ke dalam ClickUp Documents. Hal ini memungkinkan saya untuk menggunakan ClickUp Brain langsung di dalam dokumen untuk melakukan brainstorming ide dan subjek penelitian tanpa meninggalkan editor teks-dan bahkan menghasilkan konten di ClickUp Documents dalam hitungan detik dengan memberikan instruksi spesifik kepada penulis AI.

membuat konten dengan meminta ClickUp Brain_

Fitur lain yang menurut saya sangat membantu adalah pemeriksaan ejaan dan tata bahasa bawaan. Sebagai seseorang yang menghabiskan banyak waktu untuk menulis, fitur ini memastikan bahwa saya menangkap kesalahan kecil yang bisa dengan mudah terlewatkan saat mengetik.

memperbaiki kesalahan, memodifikasi konten, atau meringkas teks secara langsung di dalam dokumen menggunakan ClickUp AI_

Dengan ClickUp Brain, saya juga dapat menerjemahkan bagian teks secara langsung di dalam dokumen dengan cepat. Ini berguna ketika saya perlu menyusun konten untuk audiens global, seperti tim internasional yang bekerja sama dengan saya.

menerjemahkan teks ke bahasa pilihan Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Brain_

Baik saat saya mencatat ide, membuat daftar tugas, atau mengatur ide saya, ClickUp Notepad sangat berguna pada saat-saat seperti itu.

buat daftar tugas dengan mudah dengan ClickUp Notepad_

Opsi pengeditan teks yang kaya memungkinkan saya memformat catatan saya dengan warna, judul, dan poin-poin, yang membantu menjaga segala sesuatunya tetap teratur secara visual.

mengedit daftar di ClickUp Notepad dengan opsi pemformatan yang kaya_

Catatan: Untuk mempelajari cara membuat catatan yang lebih baik, lihat ini metode dan templat pencatatan yang umum!

Klik fitur-fitur terbaik

Akses templat yang telah dibuat sebelumnya untuk membuat berbagai jenis dokumen melaluiTemplat ClickUp Lacak perubahan pada dokumen dan kembalikan ke versi sebelumnya menggunakan fitur kontrol versi di ClickUp Documents

Memvisualisasikan ide dan bertukar pikiran secara kolaboratif menggunakan Peta Pikiran ClickUp dan ClickUp Papan Tulis Tambahkan pengingat melalui Pengingat ClickUp dan membuat serta mengelola daftar periksa di dalam catatan atau tugas melalui Daftar Periksa Tugas ClickUp Menulis email dan blog, menghasilkan ide untuk kampanye pemasaran menggunakan generatifAlat bantu penulisan AI Integrasikan dengan alat populer seperti Google Workspace, Slack, dan Zoom dengan Integrasi ClickUp Mengatur catatan secara efektif menggunakan tag untuk memudahkan pencarian dan penyaringan

Pantau produktivitas tim dan kemajuan proyek dengan Pelacakan Waktu ClickUp Tautkan catatan dan dokumen ke tugas, proyek, atau dokumen lain dan akses dengan mudah melalui ClickUp Pencarian Universal Keterbatasan ClickUp

Aplikasi seluler ClickUp belum menawarkan semua kemampuan yang tersedia di versi desktop

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per anggota Workspace

Klik peringkat dan ulasan

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Notion (Terbaik untuk kolaborasi dokumen dan pelacakan tugas)

via Gagasan Saya telah menggunakan Notion untuk melacak proyek, merencanakan hari saya, dan bahkan berkolaborasi dengan tim saya. Bagian terbaik dari Notion adalah sangat mudah disesuaikan, dan Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda untuk membuat wiki atau membangun seluruh situs web.

Notion bahkan memungkinkan pengguna membuat basis data khusus untuk melacak apa saja, mulai dari tugas hingga kebiasaan. Saya juga menghargai bagaimana Notion memungkinkan saya untuk menyesuaikan templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk tugas-tugas yang berulang untuk merampingkan alur kerja saya.

Fitur terbaik Notion

Buat catatan cepat dan sesuaikan basis data dengan mudah untuk menyimpan dan mengatur catatan, tugas, dan proyek

Bagikan dan edit dokumen secara real time dengan alat kolaborasi

Akses semua catatan dan dokumen dari mana saja menggunakan aplikasi seluler dan platform berbasis web Notion

Keterbatasan Notion

Paket berbayarnya bisa jadi mahal untuk perorangan atau tim kecil

Tidak memiliki opsi pemformatan tingkat lanjut untuk teks dan gambar dibandingkan dengan para pesaingnya

Harga layanan

Gratis Selamanya

Plus : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Bisnis : $18/bulan per pengguna

: $18/bulan per pengguna Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus Notion AI tersedia sebagai tambahan seharga $10 per anggota per bulan

Penilaian dan ulasan Notasi

G2: 4.7/5 (5000+ ulasan)

4.7/5 (5000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2000+ ulasan)

3. Beruang (Terbaik untuk menulis dalam Markdown untuk pemformatan yang bersih)

via Beruang Aplikasi favorit di kalangan pengguna Apple, Bear sangat cocok untuk mencatat ide, membuat catatan, dan bahkan menulis postingan blog. Saya menyukai antarmukanya yang sederhana karena tidak berlebihan seperti aplikasi pencatat lainnya. Aplikasi ini secara otomatis menandai catatan saya berdasarkan kata kunci, mengkategorikan catatan saya, dan membantu saya tetap terorganisir dan menemukan apa yang saya butuhkan dengan cepat.

Satu hal yang sangat saya hargai adalah kemampuan untuk mengekspor catatan saya dalam format yang berbeda, seperti file PDF atau Markdown. Selain itu, mode gelap Bear adalah penyelamat untuk sesi menulis larut malam.

Fitur terbaik Bear

Mengekspor catatan Anda ke berbagai format, termasuk PDF, DOCX, JPG, file Markdown, dan HTML

Atur catatan dengan tag dan folder untuk memudahkan pencarian

Menyelaraskan catatan Anda di beberapa perangkat dengan iCloud

Terhadap keterbatasan

Tidak ada riwayat catatan versi atau fungsionalitas batalkan / ulangi untuk catatan yang tidak sengaja terhapus atau dimodifikasi

Tidak ada manajemen tugas bawaan atau fitur pelacakan proyek

Harga yang berlaku

Gratis Selamanya

Bear Pro: $ 2,99/tahun

Penilaian dan ulasan Beruang

G2: 4.6/5 (40+ ulasan)

4.6/5 (40+ ulasan) Capterra: N/A

4. Google Documents (Terbaik untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam waktu nyata)

via Google Docs Dengan Google Docs, saya bisa mengakses catatan dari mana saja, di perangkat apa saja. Ini sangat bagus untuk menulis esai, resume, blog, membuat dokumen, dan bahkan berkolaborasi dengan orang lain dalam sebuah proyek. Docs juga membuatnya sangat mudah untuk berbagi dokumen dengan tim dan melacak perubahannya.

Fitur yang cukup membantu adalah pemeriksa ejaan dan tata bahasa bawaannya ketika saya mencoba menulis sesuatu yang profesional. Integrasi alat ini dengan alat Google lainnya seperti Spreadsheet dan Slide membuatnya mudah untuk membuat presentasi dan spreadsheet.

Fitur terbaik Google Docs

Membuat dan mengedit dokumen secara online dengan antarmuka pengolah kata yang sudah dikenal

Berkolaborasi dengan orang lain secara real time pada dokumen bersama

Berintegrasi dengan lancar dengan alat Google Workspace lainnya seperti Spreadsheet dan Slide

Keterbatasan Google Dokumen

Memerlukan koneksi internet untuk mengakses dan mengedit dokumen

Kurangnya fitur canggih untuk pemformatan dan tata letak dokumen yang kompleks

Harga Google Docs

**Gratis Selamanya

Business Starter: $7,20/bulan per pengguna

$7,20/bulan per pengguna Business Standard: $14,40/bulan per pengguna

$14,40/bulan per pengguna Business Plus: $21,60/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Google Docs

G2: 4.6/5 (42.000+ ulasan)

4.6/5 (42.000+ ulasan) Capterra: 4,7/5 (28.000+ ulasan)

Baca Lebih Lanjut: 10 Template Pencatatan Gratis Terbaik di Google Docs, Word, & ClickUp untuk dicoba!

5. Obsidian (Terbaik untuk menautkan catatan terkait untuk pemahaman yang lebih baik)

via Obsidian Obsidian membantu saya menghubungkan ide-ide saya, membangun basis pengetahuan pribadi saya, dan membantu membuat pencatatan menjadi kegiatan yang produktif . Saya suka bagaimana saya bisa menautkan beberapa catatan secara bersamaan, membuat jaringan informasi yang mudah dijelajahi. Ini seperti memiliki peta pikiran catatan yang diatur seperti yang Anda inginkan.

Obsidian juga sangat bagus untuk orang-orang seperti peneliti atau penulis yang ingin mengatur pemikiran mereka dan menulis catatan dengan lebih efektif. Saya menemukan bahwa pengguna bisa menyesuaikan aplikasi ini dengan kebutuhan mereka, dengan opsi untuk menambahkan plugin, mengubah tema, dan membuat templat khusus.

Fitur terbaik Obsidian

Tautkan catatan terkait untuk membuat jaringan catatan yang saling terhubung

Menyematkan gambar, blok kode, dan media lainnya langsung ke dalam catatan Anda

Mengekspor catatan Anda ke berbagai format, termasuk file PDF dan Markdown

Keterbatasan obsidian

Fitur kolaborasi online yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi pencatatan lainnya

Menyajikan kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna pemula

Harga Obsidian

Gratis Selamanya

Penggunaan komersial: $50/tahun

Penilaian dan ulasan Obsidian

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (28+ ulasan)

6. Document360 (Terbaik untuk berkolaborasi dan mengatur konten)

via Document360 Document360 adalah sebuah platform untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi semua informasi penting Anda secara efisien. Saya bisa dengan mudah membuat basis pengetahuan internal , artikel, manual, dan bahkan FAQ dengannya.

Hal ini telah membantu menyederhanakan proses manajemen pengetahuan saya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Document360 juga menyertakan fitur pencarian yang memudahkan untuk menemukan apa yang kita butuhkan saat kita membutuhkannya. Saya juga menyukai fitur kolaborasi yang ditawarkan Document360. Pengguna bisa mengerjakan dokumen bersama secara real time dan bahkan menugaskan tugas ke anggota tim yang berbeda.

Fitur-fitur terbaik Document360

Mengatur konten Anda dengan kategori, tag, dan fungsionalitas pencarian

Integrasikan dengan alat populer seperti Slack, Jira, dan Intercom

Gunakan fitur bertenaga AI seperti saran konten dan pengoptimalan pencarian

Keterbatasan Dokumen360

Tidak memiliki opsi pemformatan tingkat lanjut dibandingkan dengan alat pengolah kata lainnya

Menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat lunak pencatatan lainnya

Harga Document360

Standar : $199/bulan per pengguna

: $199/bulan per pengguna **Profesional: $ 299/bulan per pengguna

Bisnis : $399/bulan per pengguna

: $399/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus Perusahaan+: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Dokumen360

G2 : 4.7/5 (400+ ulasan)

: 4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

7. OneNote (Terbaik untuk mengatur catatan dalam format buku catatan)

via Microsoft OneNote sangat fleksibel dan sempurna untuk mengatur catatan Anda secara digital dengan cara yang terstruktur. Saya bisa membuat buku catatan, bagian, dan halaman terpisah untuk tulisan saya, yang membuat pemilahan konten saya menjadi mudah.

OneNote juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan konten multimedia-teks, gambar, audio, dan bahkan video Fungsionalitas ini membantu saya mengubah konten yang membosankan menjadi menarik secara visual. Selain itu, kemampuan integrasinya dengan alat Microsoft lainnya seperti Word dan Excel merupakan nilai tambah yang besar karena membantu saya dengan mudah berkolaborasi dan berbagi catatan dengan tim saya secara real time.

Fitur terbaik OneNote

Membuat berbagai jenis catatan, termasuk teks, audio, video, dan gambar

Atur catatan Anda dalam format buku catatan dengan bagian dan halaman

Gunakan pengenalan tulisan tangan untuk mengubah catatan tulisan tangan menjadi teks

Keterbatasan OneNote

Menawarkan alat kolaborasi dasar, yang tidak efisien untuk manajemen proyek yang kompleks

Harga yang lebih mahal dibandingkan dengan aplikasi pencatatan lainnya

Harga OneNote

Gratis Selamanya

Microsoft 365 Personal: $6,99/bulan

$6,99/bulan Microsoft 365 Family: $9,99/bulan

Penilaian dan ulasan OneNote

G2: 4.5/5 (1800+ ulasan)

4.5/5 (1800+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (1700+ ulasan)

8. Evernote (Terbaik untuk membuat catatan dan curah pendapat)

via Evernote Evernote menawarkan beberapa opsi fleksibilitas, yang berarti saya bisa membuat catatan, buku catatan, dan bahkan tag untuk menjaga informasi saya tetap terorganisir

Alat ini juga memungkinkan saya untuk menambahkan berbagai jenis konten ke catatan saya, seperti teks, gambar, audio, dan bahkan video. Fitur pencariannya juga berguna! Anda bisa mencari kata kunci atau tag tertentu jika ingin menemukan sesuatu dengan cepat.

Fitur terbaik Evernote

Menyimpan halaman web atau artikel langsung ke Evernote dengan satu klik menggunakan alat pemotong web

Atur catatan ke dalam hierarki untuk manajemen yang lebih baik

Temukan catatan dengan cepat menggunakan kata kunci, tag, atau bahkan teks tulisan tangan

Keterbatasan Evernote

Fitur kolaborasi sangat sederhana dibandingkan dengan alat lainnya.

Paket gratis membatasi penyimpanan dan fitur, dengan hanya satu buku catatan dan 50 catatan, sehingga menghambat pengguna yang kuat

Harga Evernote

Gratis Selamanya

Pribadi : $14.99/bulan

: $14.99/bulan Profesional : $17.99/bulan

: $17.99/bulan Tim: $24,99/bulan

Penilaian dan ulasan Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ ulasan)

4.4/5 (2000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8000+ ulasan)

9. Coda (Terbaik untuk mengelola proyek dan alur kerja secara kolaboratif)

via Coda Coda membantu mengatur seluruh proyek tim Anda. Saya bisa membuat dokumen, mengatur basis data, dan bahkan membuat situs web dalam satu platform. Bagian terbaik dari Coda adalah fitur kolaborasinya, yang memudahkan untuk melacak perubahan dan tetap berada di halaman yang sama dengan tim.

Saya telah menggunakan Coda untuk segala hal, mulai dari merencanakan peluncuran produk hingga melacak data penjualan, dan formula dan fitur otomatisasi bawaannya sangat membantu. Mereka mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menghemat banyak waktu dan tenaga tim.

Fitur terbaik Coda

Bekerja bersama pada dokumen dengan beberapa anggota tim

Mengakses berbagai macam templat untuk berbagai proyek

Menggabungkan teks, spreadsheet, dan basis data dalam satu dokumen

Keterbatasan Koda

Aplikasi pencatatan dapat menyebabkan masalah kinerja saat bekerja dengan dokumen besar atau rumus yang rumit

Tidak ada fitur riwayat versi bawaan untuk melacak perubahan versi sebelumnya dari waktu ke waktu

Harga Coda

Gratis Selamanya

Pro : $12/bulan

: $12/bulan Tim : $36/bulan

: $36/bulan Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Coda

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

10. Google Keep (Terbaik untuk mengatur pengingat dan menyimpan file)

via Google Keep Google Keep sangat bagus untuk merekam catatan dalam teks biasa, baik untuk mencatat ide dengan cepat, membuat daftar belanja, atau mengatur pengingat. Saya merasa cukup mudah digunakan dan serbaguna untuk berbagai jenis konten-menambahkan gambar, memo suara, dan bahkan gambar ke catatan saya*

Fitur pencariannya sangat berguna, karena memungkinkan Anda menemukan apa pun dengan mengetikkan kata kunci atau menggunakan label. Integrasi dengan alat Google lainnya, seperti Gmail dan Kalender, merupakan keuntungan besar lainnya karena membantu pengguna tetap teratur dan produktif.

Fitur terbaik Google Keep

Rekam catatan audio dan transkripsikan ke teks

Mengatur pengingat berdasarkan waktu, lokasi, atau catatan

Integrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Gmail, Kalender, dan lainnya

Keterbatasan Google Keep

Tidak dapat kembali ke versi catatan sebelumnya

Aplikasi pencatatan tidak memiliki penanda dan editor teks yang kaya

Harga Google Keep

Gratis Selamanya

Google Simpan peringkat dan ulasan

G2: 4.6/5 (42.000+ ulasan)

4.6/5 (42.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (180+ ulasan)

Membuat Catatan yang Lebih Baik & Lebih Cerdas Dengan ClickUp

Setelah mengulas secara menyeluruh 10 alat pencatat terbaik, jelaslah bahwa masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Namun, jika Anda ingin mengubah catatan Anda menjadi item yang dapat ditindaklanjuti, ClickUp adalah pilihan yang brilian!

Aplikasi ini bisa membantu Anda membuat dan mengedit dokumen dan bahkan menyempurnakan konten Anda dengan AI. Tapi bukan hanya itu! ClickUp juga dapat merampingkan kebutuhan manajemen proyek Anda sepenuhnya dengan alat yang kaya fitur canggih, yang mencakup otomatisasi dan manajemen tugas.

Jadi, apakah Anda seorang pelajar, profesional, manajer proyek, atau pemimpin tim, ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas, meningkatkan kolaborasi tim, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini dan rasakan kekuatan platform produktivitas yang benar-benar lengkap!