Notion Mail vs. Superhuman: Mana yang Lebih Cerdas?

Pukul 11:47 malam. Anda berjanji pada diri sendiri untuk log off dua jam yang lalu, tapi di sini Anda masih membalas email yang Anda tandai berhari-hari yang lalu dan lupa tentangnya. Anda bertanya-tanya apakah masalahnya adalah waktu atau alat yang digunakan.

Alat yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah Notion Mail, dan Anda penasaran.

Superhuman juga sudah masuk dalam radar Anda, dengan semua hype tentang pintasan keyboardnya.

Pertanyaan sebenarnya adalah alat mana yang membantu Anda keluar dari kotak masuk lebih cepat. Di situlah perbandingan Notion Mail vs. Superhuman ini berperan.

Perbandingan Singkat Notion Mail vs. Superhuman

Berikut ini ringkasan singkatnya:

Kriteria Notion Mail Superhuman ClickUp (Bonus) Pendekatan Wrapper untuk Gmail dengan integrasi Notion; paling cocok untuk pengguna Notion yang intensif. Aplikasi email mandiri yang berfokus pada produktivitas untuk profesional. Platform produktivitas all-in-one dengan manajemen proyek email bawaan, tugas, dokumen, dan manajemen proyek. Akun yang didukung Hanya Gmail, terhubung dengan akun Notion Dukungan untuk beberapa akun Gmail dan Outlook Gmail, Outlook, dan integrasi email lainnya (bervariasi tergantung pengaturan ruang kerja) Ketersediaan platform Berbasis web dan tidak tersedia mode offline. Aplikasi Mac, Windows, Web, iOS, Android, dan mode offline penuh tersedia. Web, Windows, Mac, iOS, Android; mode offline untuk tugas dan dokumen. Fitur AI Notion AI untuk merujuk halaman Notion dan bantuan penulisan dasar. AI canggih, balasan draf sesuai gaya Anda, tindak lanjut otomatis, dan ringkasan. ClickUp AI untuk penulisan email, otomatisasi tugas, ringkasan, dan saran cerdas di seluruh manajemen pekerjaan. Organisasi kotak masuk Tampilan (pengelompokan otomatis dan manual dengan AI dan filter) Kotak masuk terpisah, label pintar, dan pengelompokan otomatis canggih Kotak masuk terpadu untuk email dan tugas, tampilan yang dapat disesuaikan, otomatisasi, dan penyaringan. Kolaborasi Sertakan tautan ke halaman Notion dalam email. Bagikan tampilan langsung email, beri komentar/sebutkan rekan tim, otomatisasi pengiriman email, bagikan draf. Tetapkan email sebagai tugas, berikan komentar, sebutkan rekan tim, hubungkan email dengan proyek, dan kolaborasi secara real-time. Integrasi Integrasi mendalam dengan ruang kerja Notion Terintegrasi dengan Gmail dan Outlook, serta alat-alat lainnya. Integrasi mendalam dengan tugas, dokumen, obrolan, kalender, dan lebih dari 1000 alat melalui integrasi ClickUp.

Apa itu Notion Mail?

melalui Notion Mail

Notion Mail adalah klien email berbasis AI yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kotak masuk, menyusun balasan, dan menjadwalkan pertemuan langsung di dalam Notion. Aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi mandiri, dapat diakses melalui web, dan kompatibel dengan akun Gmail dan Google Workspace.

Aplikasi ini memiliki antarmuka minimalis dan dapat disesuaikan yang sejalan dengan filosofi desain Notion.

🧠 Fakta Menarik: Ray Tomlinson mengirim email pertama pada tahun 1971. Dia mengirimnya kepada dirinya sendiri sebagai uji coba… dan segera lupa apa yang ditulisnya.

Fitur Notion Mail

Mari kita jelajahi beberapa fitur yang membuat Notion Mail istimewa.

Fitur #1: Label otomatis yang didukung AI dan organisasi kotak masuk Notion

Biarkan Notion Mail mengelola kotak masuk Anda

Kesulitan mengelola kotak masuk yang berantakan? Notion Mail dilengkapi dengan AI untuk menangani tugas-tugas berat. Aplikasi ini menganalisis isi pesan, pengirim, dan konteksnya, lalu secara otomatis menyarankan dan menerapkan label. Artinya, Anda tidak perlu lagi menyeret email ke folder secara manual.

Anda juga dapat membuat label sendiri, dan seiring waktu, AI akan belajar cara Anda menyortir email. Ini seperti mengajarkan kotak masuk Anda untuk bekerja sesuai dengan cara Anda.

Fitur #2: Tampilan kotak masuk yang dapat disesuaikan, filter, dan penulisan berbasis blok.

Saring kotak masuk Anda dengan Notion Mail

Alih-alih terjebak dengan daftar email yang tak berujung, Notion Mail memungkinkan Anda membuat tampilan kotak masuk bersama yang disesuaikan. Ingin melihat hanya pesan dari tim Anda? Atau hanya email klien yang belum dibaca? Anda dapat menyaring berdasarkan pengirim, label, status, dan lainnya.

Selain itu, jika Anda terbiasa menulis di Notion, pengedit email akan terasa sangat nyaman.

Anda dapat menggunakan blok untuk menambahkan judul, daftar periksa, catatan, poin-poin, dan bahkan blok kode. Perintah slash (/) yang familiar juga sudah terintegrasi, sehingga pemformatan menjadi cepat dan fleksibel. Ini adalah perubahan menyegarkan dari kebiasaan email teks biasa.

📮ClickUp Insight: Hampir 42% pekerja pengetahuan lebih memilih email untuk komunikasi tim. Namun, hal ini memiliki konsekuensi. Karena sebagian besar email hanya sampai ke rekan tim tertentu, pengetahuan menjadi terfragmentasi, menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Untuk meningkatkan visibilitas dan mempercepat kolaborasi, manfaatkan aplikasi serba guna untuk kerja seperti ClickUp, yang mengubah email Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik!

Fitur #3: Template dan penjadwalan bawaan

Jadwalkan tugas dengan email Anda

Notion Mail membuat email berulang menjadi lebih menarik. Anda dapat menyimpan teks yang sering digunakan sebagai potongan teks dan menyisipkannya ke dalam pesan dengan satu klik. Baik Anda menangani tiket dukungan atau mengikuti perkembangan prospek, fitur ini menghemat waktu secara signifikan dan menjaga konsistensi balasan Anda.

Selain itu, integrasi Notion Calendar memungkinkan Anda menyisipkan tautan pemesanan langsung ke dalam email Anda. Fitur ini memeriksa ketersediaan Anda dan membantu penerima memilih waktu, tanpa perlu menggunakan penjadwal pihak ketiga.

Harga Notion Mail

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

🔍 Tahukah Anda? Simbol ‘@’ sebenarnya tidak diciptakan khusus untuk email. Simbol ini awalnya digunakan dalam akuntansi dan faktur komersial, yang berarti ‘dengan tarif’. Tomlinson memilihnya karena simbol ini tidak digunakan dalam nama, menjadikannya pemisah yang sempurna.

Apa itu Superhuman?

melalui Superhuman

Superhuman adalah klien email premium yang meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan pengalaman email dengan antarmuka yang cepat dan intuitif serta fitur-fitur yang kuat. Ia menawarkan pintasan keyboard canggih, konfirmasi pembacaan, pengingat tindak lanjut, dan wawasan yang didukung AI.

Aplikasi ini sangat populer di kalangan profesional dan eksekutif yang menangani volume email yang besar setiap hari, karena menawarkan alat yang mengutamakan kecepatan, fokus, dan produktivitas.

🧠 Fakta Menarik: Film komedi romantis tahun 1998, You’ve Got Mail, yang dibintangi oleh Tom Hanks dan Meg Ryan, terinspirasi oleh perkembangan budaya email dan notifikasi ikonik You’ve Got Mail dari AOL.

Fitur Superhuman

Inilah yang Anda dapatkan saat memasuki zona kinerja tinggi dari perangkat lunak manajemen email ini. 📈

Fitur #1: Organisasi kotak masuk dan penulisan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Minta AI Superhuman untuk menulis email Anda

AI Superhuman secara otomatis mengelompokkan email ke dalam kategori cerdas seperti pemasaran, proposal, dan pembaruan sosial. Anda juga dapat melatihnya untuk membuat label otomatis kustom menggunakan perintah sederhana seperti ‘lamaran pekerjaan’ atau ‘permintaan untuk meninjau pekerjaan’.

Punya beberapa poin penting? Penulis email AI Superhuman dapat mengubahnya menjadi email yang rapi dan sesuai dengan merek Anda dalam gaya bahasa Anda. Ia belajar dari pesan-pesan Anda sebelumnya untuk menyusun balasan yang terdengar seperti Anda.

Selain itu, Superhuman bahkan menyusun balasan secara otomatis untuk semua pesan di kotak masuk Anda: cukup tinjau, sesuaikan jika perlu, dan kirim. Anda juga dapat meminta Superhuman untuk memperpendek, memperpanjang, menyederhanakan, atau menulis ulang apa pun, memberikan Anda kendali penuh tanpa harus melakukan pekerjaan yang membosankan.

Fitur #2: Pengingat otomatis dan pencarian cerdas

Dapatkan pengingat tindak lanjut otomatis

Lupa menandai email atau mengatur pengingat? Superhuman siap membantu. Aplikasi ini secara otomatis mengingatkan Anda untuk mengikuti perkembangan jika seseorang belum membalas, dan bahkan dapat menulis pesan tindak lanjut untuk Anda.

Anda juga tidak perlu mengingat subjek atau pengirim email secara tepat. Cukup ketik sesuatu seperti ‘Di mana informasi offsite Q2?’ atau ‘Cari balasan yang memuji presentasi kami,’ dan AI Search Superhuman akan menemukannya dalam hitungan detik.

🔍 Tahukah Anda? Email spam pertama dikirim pada tahun 1978 oleh Gary Thuerk, seorang manajer pemasaran di Digital Equipment Corporation. Email tersebut dikirim ke sekitar 400 orang dan menghasilkan penjualan sebesar $13 juta, namun juga menandai awal dari fenomena email yang sangat dibenci.

Fitur #3: Snippets

Organisir potongan-potongan informasi untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat

Jika Anda sering mengirim pesan serupa, Snippets akan memudahkan hidup Anda. Cukup simpan respons (atau bahkan email lengkap dengan lampiran dan CC), lalu masukkan dengan satu klik.

Tim juga dapat berbagi Snippets untuk konsistensi.

Bonus? Anda dapat mengotomatisasi seluruh alur kerja, seperti meneruskan aplikasi, merespons, dan mengarsipkan, tanpa perlu repot.

Harga Superhuman

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Starter: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Pekerjaan nyata seringkali terputus dari email, dan itu adalah kenyataan yang menyedihkan bagi banyak dari kita. Kecerdasan Buatan Kontekstual (Contextual AI) dapat mengubah cara email terhubung dengan pekerjaan nyata dengan secara cerdas menjembatani kesenjangan antara komunikasi dan tindakan. Alih-alih membiarkan informasi penting terpendam di kotak masuk, kecerdasan buatan kontekstual dapat menganalisis isi email, memahami niatnya, dan secara otomatis menampilkan tugas, dokumen, atau pembaruan proyek yang relevan di platform kerja Anda. Misalnya, jika email berisi permintaan atau tenggat waktu, AI dapat menyarankan untuk membuat tugas, menghubungkannya dengan proyek yang tepat, atau bahkan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim yang sesuai—semua tanpa perlu menyalin secara manual atau berpindah antar alat. Integrasi yang mulus ini memastikan tidak ada yang terlewat, membuat alur kerja Anda lebih efisien dan menjaga tim tetap selaras. Lihat demonya:

Notion Mail vs. Superhuman: Perbandingan Fitur

Ketika berbicara tentang klien email yang dirancang untuk kecepatan dan fokus, Notion Mail dan Superhuman mengambil pendekatan yang sangat berbeda untuk membantu Anda mencapai inbox zero. Satu mengutamakan kustomisasi dan penyortiran berbasis AI, sementara yang lain mengutamakan kecepatan dan ketepatan yang mutlak.

Mari kita telusuri alat produktivitas email ini di luar hype permukaan untuk menentukan mana yang lebih cocok dengan alur kerja Anda. ⚒️

Fitur #1: Kemampuan AI

Mari bandingkan bagaimana Notion dan Superhuman menggunakan AI untuk mengelola email Anda.

Notion Mail

Notion Mail terintegrasi dengan Notion AI, menawarkan bantuan dasar seperti mengedit dan menyempurnakan teks email Anda. Anda dapat merujuk ke halaman Notion saat menulis, yang sangat berguna jika Anda sudah terbiasa dengan ekosistem Notion.

Namun, Notion Mail tidak dilengkapi dengan fitur AI canggih seperti ringkasan otomatis, pencarian bertenaga AI yang kuat, dan penulisan email dengan gaya bahasa Anda sendiri.

Superhuman

Superhuman, di sisi lain, memungkinkan Anda menggunakan AI secara luas dalam email. Aplikasi ini dapat menyusun balasan sesuai gaya penulisan Anda dengan mempelajari cara Anda biasanya menulis. Aplikasi ini cukup cerdas untuk mendeteksi kapan perlu melakukan tindak lanjut dan dapat menghasilkan balasan tindak lanjut untuk Anda.

Selain itu, Superhuman dilengkapi dengan fitur pencarian bertenaga AI yang memungkinkan Anda mengetik pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa dan mendapatkan ringkasan tanpa perlu menggali lebih dalam. Butuh ringkasan cepat tentang sebuah email? Superhuman menampilkan ringkasan AI satu baris di atas setiap pesan.

🏆 Pemenang: Superhuman berkat kecerdasan buatan (AI) kontekstual yang terintegrasi langsung di kotak masuk Anda.

Fitur #2: Ruang kerja terpadu

Mari kita lihat bagaimana Notion dan Superhuman mengelola email dan tugas Anda (atau tidak).

Notion Mail

Jika Anda sudah menjadi pengguna Notion, hal ini menjadi lebih mudah di sini.

Karena terintegrasi secara native ke dalam ruang kerja Notion, Anda dapat merujuk atau menghubungkan halaman langsung dalam email Anda atau bahkan menyusun tanggapan dari dokumen. Hal ini membuat alur kerja Anda terasa lebih terintegrasi.

Superhuman

Meskipun Superhuman mendukung integrasi dengan alat-alat populer, pengalaman emailnya tetap terpisah dari pusat kerja lainnya.

Anda dapat menghubungkan ke alat seperti Asana atau Slack, tetapi koneksi tersebut lebih bersifat transaksional daripada transformasional. Anda masih harus berpindah antar aplikasi, yang menimbulkan gesekan dan mengganggu alur kerja Anda.

🏆 Pemenang: Seri! Notion Mail unggul untuk alur kerja Notion yang terintegrasi; Superhuman unggul untuk alur kerja email kolaboratif. Pilih prioritas Anda.

Fitur #3: Penyortiran dan penyaringan email

Mari kita lihat bagaimana Notion dan Superhuman membantu Anda mengelola dan memprioritaskan email.

Notion Mail

Notion Mail menawarkan solusi yang kuat untuk pengorganisasian email dan penyaringan. Fitur 'Views' memungkinkan Anda mengelompokkan kotak masuk ke dalam segmen kustom—seperti thread prioritas, pesan terkait proyek, buletin, atau apa pun yang Anda anggap penting.

Tergantung seberapa aktif Anda ingin terlibat, tampilan ini dapat didukung oleh saran AI atau diatur secara manual.

Superhuman

Superhuman menggunakan pendekatan serupa dengan fitur 'Split Inbox'-nya, yang mengelompokkan email Anda ke dalam bagian-bagian seperti VIP, pesan tim, atau alat, baik secara otomatis maupun berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

Platform ini juga mendukung pengiriman pesan otomatis, respons otomatis, atau menandai sesuatu sebagai selesai tanpa perlu membukanya.

🏆 Pemenang: Seri! Kedua alat ini menawarkan cara yang solid untuk mengatasi kekacauan inbox.

Notion Mail vs. Superhuman di Reddit

Kami melakukan perbandingan Notion Mail vs. Superhuman di Reddit, dan inilah yang kami temukan.

Seorang pengguna Reddit membandingkan keduanya:

Saya telah menjadi pengguna Superhuman sejak Oktober 2020. Beberapa pengamatan saya Terasa intuitif, dengan semua pintasan keyboard yang sama. Notion Mail tidak memiliki pengalaman penggunaan keyboard penuh. Anda masih harus mengklik untuk berpindah ke beberapa tempat, seperti ke kotak masuk terpisah atau akun lainTidak ada tampilan arsip saja, yaitu Anda tidak bisa G+A dan tidak ada folder arsip saja, tetapi harus pergi ke "semua email"Tidak ada tanda terima pembacaan (!!)Tidak ada bonus Senin pagi di mana saya mendapatkan skor inbox nol Jujur saja, pengalaman penggunaannya cukup mirip dan untuk rilis pertama, ini sudah cukup bagus. Saya tidak yakin apakah selisih antara Notion Mail (bahkan rilis pertamanya) dan Superhuman yang saya sukai mencapai $30. Tapi kehilangan streak inbox zero saya akan sangat menyakitkan.

Saya telah menjadi pengguna Superhuman sejak Oktober 2020. Beberapa pengamatan saya

Terasa intuitif, dengan semua pintasan keyboard yang sama. Notion Mail tidak memiliki pengalaman penggunaan keyboard penuh. Anda masih harus mengklik untuk berpindah ke beberapa tempat, seperti ke kotak masuk terpisah atau akun lainTidak ada tampilan arsip saja, yaitu Anda tidak bisa G+A dan tidak ada folder arsip saja, tetapi harus pergi ke "semua email"Tidak ada tanda terima pembacaan (!!)Tidak ada bonus Senin pagi di mana saya mendapatkan skor inbox nol

Jujur saja, pengalaman penggunaannya cukup mirip dan untuk rilis pertama, ini sudah cukup bagus. Saya tidak yakin apakah selisih antara Notion Mail (bahkan rilis pertamanya) dan Superhuman yang saya sukai mencapai $30. Tapi kehilangan streak inbox zero saya akan sangat menyakitkan.

Beberapa pengguna menyukai antarmuka Superhuman:

Bagi saya, desain visualnya juga penting. Pintasan memang bagus, tapi bisa ditiru di klien lain. Antarmuka Superhuman, however, 👌

Bagi saya, desain visualnya juga penting. Pintasan memang bagus, tapi bisa ditiru di klien lain. Antarmuka Superhuman, however, 👌

Sementara pengguna lain menghargai Notion Mail:

Sudah menantikannya dan mendapatkannya dua hari yang lalu. Saya memiliki ribuan email yang terorganisir di beberapa puluh label klien dan proyek, dan menantikan alat organisasi tambahan. Aplikasi ini mengimpor label saya dari Gmail, tetapi tidak menampilkan email yang terkait dengan label tersebut. Jadi, aplikasi ini sama sekali tidak berguna bagi saya kecuali ada solusi mudah yang saya lewatkan.

Sudah menantikannya dan mendapatkannya dua hari yang lalu. Saya memiliki ribuan email yang terorganisir di beberapa puluh label klien dan proyek, dan menantikan alat organisasi tambahan.

Aplikasi ini mengimpor label saya dari Gmail, tetapi tidak menampilkan email yang terkait dengan label tersebut. Jadi, aplikasi ini sama sekali tidak berguna bagi saya kecuali ada solusi mudah yang saya lewatkan.

🔍 Tahukah Anda? 88% pengguna email memeriksa kotak masuk mereka beberapa kali sehari. Secara spesifik, 39% memeriksa 3-5 kali, 27% memeriksa 10-20 kali, dan 22% melakukannya lebih dari 20 kali. Sementara itu, 8,5% memeriksa email mereka sekali sehari, dan 3,5% tidak memeriksanya setiap hari.

Kenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Notion Mail vs. Superhuman

Ketika Anda tidak bisa memutuskan antara opsi A dan B (di sini, Notion dan Superhuman!), mengapa tidak memilih opsi C?

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Mari bandingkan ClickUp vs. Notion Mail dan Superhuman. ⚓

Keunggulan ClickUp #1: Manajemen proyek email

Apakah Anda kesulitan dengan masalah berpindah-pindah tab secara terus-menerus, kehilangan riwayat percakapan, dan harus menyalin tugas secara manual dari kotak masuk ke daftar tugas Anda?

Perkenalkan ClickUp Email Project Management.

Alih-alih memperlakukan email sebagai aplikasi terpisah, alat ini mengintegrasikannya ke dalam pusat alur kerja Anda. Anda dapat mengirim dan menerima email langsung di dalam tugas, menghubungkan thread email dengan pekerjaan yang relevan, dan bahkan menugaskan tindak lanjut tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Sementara Superhuman berfokus pada kecepatan, dan Notion Mail berusaha mengorganisir email dan kotak masuk Anda menjadi basis data, ClickUp melangkah lebih jauh. Ia mengubah email dari kotak masuk terpadu Anda menjadi tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti.

Misalnya, jika Anda sedang mengelola peluncuran produk dan menerima email umpan balik detail dari pelanggan tentang fitur beta. Anda dapat dengan mudah meneruskan email tersebut ke ruang kerja Anda, di mana email tersebut akan secara otomatis menjadi Tugas.

Sentralisasikan Pekerjaan dengan Manajemen Proyek Email ClickUp Kirim email tanpa meninggalkan ruang kerja Anda dengan ClickUp Email Project Management.

Baris subjek menjadi nama tugas, isi email menjadi deskripsi, dan lampiran apa pun disertakan untuk manajemen tugas email. Anda dapat menugaskan tugas tersebut kepada seorang pengembang, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan bahkan memicu otomatisasi untuk memberi tahu tim produk. Platform all-in-one ini memungkinkan semua orang di proyek untuk melihat thread email yang sama, menambahkan komentar, menandai satu sama lain, dan melacak keputusan.

Inilah pendapat Philip Storry, seorang Administrator Sistem Senior di SYZYGY:

ClickUp telah menggantikan kombinasi yang rumit antara tiket helpdesk dan rantai email dengan satu Tugas dan Subtugas untuk setiap item/acara dalam proses, memastikan tidak ada yang terlewat dan semuanya terjadi pada waktu yang tepat. Tidak ada solusi sebelumnya yang dapat mengoordinasikan empat departemen dengan mudah seperti yang dilakukan ClickUp.

ClickUp telah menggantikan kombinasi yang rumit antara tiket helpdesk dan rantai email dengan satu Tugas dan Subtugas untuk setiap item/acara dalam proses, memastikan tidak ada yang terlewat dan semuanya terjadi pada waktu yang tepat. Tidak ada solusi sebelumnya yang dapat mengoordinasikan empat departemen dengan mudah seperti yang dilakukan ClickUp.

Anda dapat mengaturnya sehingga setiap pengiriman formulir dukungan secara otomatis mengirim email ke pelanggan dan membuat tugas untuk tim dukungan Anda, lengkap dengan prioritas, penanggung jawab, dan batas waktu.

Fitur ini menjadi lebih powerful saat Anda mengintegrasikan ClickUp dan Outlook. Mendapatkan email yang perlu ditindaklanjuti? Cukup ubah menjadi Tugas langsung dari Outlook.

Dan jika Anda pengguna Gmail, pengalaman penggunaannya sama mulusnya. Integrasi ClickUp dan Gmail memungkinkan Anda mengubah email menjadi tugas hanya dengan beberapa klik, baik melalui add-on Gmail maupun ekstensi Chrome.

🧠 Fakta Menarik: Menariknya, 71% pemasar B2B memasukkan buletin email dalam strategi pemasaran konten mereka, membuktikan nilainya dalam membangun hubungan bisnis.

Keunggulan ClickUp #2: Kemampuan yang didukung AI

Masalahnya: tim menghabiskan berjam-jam setiap minggu untuk mencari informasi, merangkum dokumen, dan menyusun pembaruan. Faktanya, profesional rata-rata kehilangan lebih dari 30 menit sehari hanya untuk mencari informasi terkait pekerjaan. Itu setara dengan lebih dari 120 jam setahun yang dihabiskan untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. (Sumber: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, asisten berbasis AI platform ini, terintegrasi secara mendalam dalam platform manajemen proyek email dan memahami konteks pekerjaan Anda.

Buat draf email penjualan masuk yang menanggapi keberatan umum dan menawarkan bukti sosial menggunakan ClickUp Brain.

Misalkan Anda sedang mengelola peluncuran produk yang kompleks dan membutuhkan ringkasan cepat tentang kondisi terkini. Anda tidak perlu memeriksa enam daftar tugas, empat catatan rapat, dan dokumen dari bulan lalu.

Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain dalam bahasa alami. Ia akan langsung menampilkan tugas-tugas relevan, tenggat waktu, dan hambatan yang ada.

📌 Contoh Permintaan: Apa status terkini peluncuran produk kuartal ketiga? Sertakan tugas-tugas utama, hambatan tugas, dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap item?

Perlu menulis pembaruan cepat untuk pemangku kepentingan? Agen AI Penulis Email akan menyusun laporan status menggunakan data proyek real-time. Membuat kalender konten? Ia dapat menghasilkan kerangka kerja, dan kemudian ClickUp Brain dapat membantu Anda menyempurnakan draf tersebut.

Sekarang, mari kita bahas tentang rapat.

Jika tim Anda kewalahan dengan panggilan, ClickUp AI Notetaker mengatasi hal itu dengan otomatisasi. Aplikasi ini menerjemahkan pertemuan secara real-time, merangkum poin-poin penting, dan yang paling penting, secara otomatis membuat tugas dari poin-poin tindakan.

Andalkan ClickUp AI Notetaker untuk membantu Anda selama rapat

Tidak perlu lagi repot-repot mengingat apa yang telah diputuskan dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Pekerjaan akan didokumentasikan dan ditugaskan di ruang kerja Anda setelah panggilan berakhir.

Misalnya, tim layanan pelanggan mungkin mengadakan sesi umpan balik dengan klien besar. AI Notetaker mencatat seluruh percakapan, menandai permintaan perbaikan sebagai tugas, dan memposting ringkasan TL;DR di saluran obrolan internal Anda. Bahkan rekan tim yang tidak dapat hadir pun langsung mendapatkan informasi terbaru dan siap bertindak.

Setelah tugas-tugas Anda tercatat dan prioritas Anda jelas, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa semua orang yang bekerja bersama-sama berada pada satu kesepakatan.

ClickUp Chat adalah tempat di mana strategi Anda diimplementasikan bersama tim Anda, bukan di sekitar mereka.

Misalkan Anda sedang berada dalam obrolan grup yang membahas permintaan mendesak dari klien. Seseorang menyebutkan solusi, yang lain mengusulkan perubahan pada salinan, dan Anda menyadari bahwa ini mulai menjadi rencana aksi. Anda dapat mengubah pesan-pesan ini langsung menjadi Tugas, langsung di dalam obrolan.

Tugaskan, tetapkan batas waktu, dan voila! Percakapan berubah menjadi tindakan tanpa mengganggu alur kerja. Selain itu, ClickUp Brain merangkum seluruh percakapan dan menyoroti langkah selanjutnya, memastikan semua orang sejalan.

Anda bahkan dapat melakukan panggilan video atau audio cepat dengan ClickUp SyncUps, yang dilengkapi dengan fitur pencatatan bawaan. Ketika digabungkan dengan ClickUp Docs, Anda memiliki alat kolaborasi yang lengkap.

Perlu menyusun rencana go-to-market? Buka dokumen ClickUp, sisipkan daftar tugas Anda, tambahkan garis waktu proyek, tandai rekan tim Anda untuk tinjauan, dan bahkan tugaskan tugas langsung dari dalam dokumen. Pemimpin pengembangan Anda dapat memperbarui garis waktu, desainer Anda dapat memberikan komentar secara langsung, dan pemasar Anda dapat menyertakan laporan kinerja, semuanya secara real-time.

Dokumen dapat diakses dari mana saja di ClickUp dan terletak tepat di samping Tugas dan garis waktu Anda. Anda juga dapat menggunakan templat siap pakai untuk proposal, catatan rapat, atau spesifikasi produk, dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.

📣 Keunggulan ClickUp: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang memudahkan dan mengoptimalkan pengelolaan email Anda. Dengan integrasi mendalam di seluruh kotak masuk, tugas, dan kalender Anda, Brain MAX mengumpulkan semua komunikasi email Anda ke dalam satu ruang kerja terpadu. Anda dapat menggunakan fitur talk-to-text untuk dengan cepat menyusun, membalas, atau mengatur email tanpa menggunakan tangan, sementara beberapa model AI terkemuka membantu Anda menghasilkan respons yang rapi, merangkum percakapan panjang, dan menyarankan tindak lanjut. Brain MAX juga dapat mengotomatisasi tugas email rutin, mengatur pengingat untuk pesan penting, dan menghubungkan email dengan proyek atau kontak yang relevan—menjaga kotak masuk Anda tetap terorganisir dan alur kerja Anda berjalan lancar.

Mail Bertemu Lawannya dengan ClickUp

Jika Anda hanya memikirkan email, Anda melewatkan setengah dari cerita.

Tentu saja, Notion Mail sangat cocok untuk penggemar Notion, dan Superhuman dirancang untuk kecepatan dan balasan yang terperinci. Namun, produktivitas yang sesungguhnya terjadi ketika email, tugas, dokumen, dan proyek Anda bekerja dengan baik bersama-sama.

Di situlah ClickUp berperan. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menyatukan email, tugas, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Dengan begitu, pekerjaan Anda berjalan lancar dan tetap terorganisir.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅