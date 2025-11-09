10 Alternatif Terbaik Superwhisper dengan Fitur Rapat Bertenaga AI

Rangkaian rapat berturut-turut sudah cukup menantang tanpa tambahan stres dari mencatat, mengikuti perkembangan, dan mencoba mengingat siapa yang berkomitmen untuk apa.

Asisten rapat berbasis AI telah menjadi hal yang esensial bagi tim yang ingin tetap fokus selama diskusi dan mengandalkan ringkasan yang akurat setelahnya.

Superwhisper adalah alat yang berguna, tetapi bukan satu-satunya.

Dalam posting blog ini, kami akan memandu Anda melalui 10 alternatif Superwhisper yang melampaui transkripsi suara ke teks, membantu Anda bertindak berdasarkan apa yang dikatakan, bukan hanya mencatatnya. 🧑‍💻

Alternatif Superwhisper dalam Sekilas

Mencari perbandingan cepat antara alat-alat terbaik? Berikut ini ringkasan singkat tentang alternatif Superwhisper terbaik dan apa yang ditawarkan masing-masing. 📊

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp AI Notetaker dengan penandaan pembicara, pembuatan tugas secara real-time, dokumen yang dapat dicari, dan ClickUp Brain untuk wawasan rapat. Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Otter. ai Kamus kustom, ringkasan otomatis, ruang kerja bersama, pencarian global Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $16,99 per bulan per pengguna. Sembly AI Ekstraksi tugas, penanda topik, ringkasan AI, riwayat rapat yang dapat dicari Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan per pengguna. Fireflies. ai Sorotan saluran tim, pelacak kustom, pencarian semantik, cuplikan video Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $18 per bulan per pengguna. Grain AI Klip video, koleksi berdasarkan topik, perpustakaan kolaboratif, sorotan bermerk Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna. Avoma Pemantauan sentimen, bimbingan penjualan, sinkronisasi CRM, panduan percakapan. Perusahaan menengah, perusahaan besar Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. Fathom Ringkasan email, ringkasan sorotan AI, pencarian dengan bahasa alami, rekaman aman. Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna. MeetGeek Distribusi catatan cerdas, pembagian bab berbasis AI, metrik waktu bicara, dan tag rapat. Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna. tl;dv Perekaman berbasis browser, berbagi segmen, perpustakaan video tim, penandaan. Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29/bulan per pengguna. Tactiq Transkripsi pertemuan secara real-time, ekspor ke Google Docs, anotasi bersama, dan sorotan. Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna.

Mengapa Memilih Alternatif Superwhisper?

Fitur pengenalan suara ke teks Superwhisper sangat berguna bagi pengguna Mac, tetapi keterbatasannya dapat mendorong Anda untuk beralih ke alternatif lain. Masalah seperti biaya, kustomisasi, atau dukungan platform seringkali membuat peralihan menjadi layak.

Inilah alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi alat manajemen rapat lainnya. ⚒️

Tidak mendukung Windows: Membatasi pengguna pada macOS dan iOS, sehingga pengguna Windows tidak terlayani.

Batasan model gratis: Model AI lokal yang lebih baik dibatasi hanya untuk rencana berbayar, sehingga mengurangi aksesibilitas.

Membuat prompt kustom menjadi rumit: Membutuhkan pengetahuan teknis untuk menghasilkan output diktasi yang disesuaikan.

Tidak mendukung kolaborasi real-time: Tidak mendukung transkripsi berbasis tim atau alur kerja bersama.

Kesulitan dengan aksen: Salah menafsirkan bahasa Inggris non-standar, mengurangi akurasi untuk pengguna yang beragam.

Tanpa transkripsi video: Tidak mendukung transkripsi file video, berbeda dengan beberapa pesaing.

Performa lambat pada perangkat lama: Menguras kinerja pada Mac dengan daya pemrosesan yang lebih rendah.

🧠 Fakta Menarik: Orang Yunani kuno berkumpul di Agora untuk mendiskusikan isu-isu sipil, dan orang Romawi mengadakan berbagai pertemuan, mulai dari politik hingga keagamaan, di Forum. Jadi secara teknis, sinkronisasi tim Anda merupakan bagian dari tradisi yang berusia 2.000 tahun.

Alternatif Terbaik Superwhisper yang Dapat Digunakan

Jika Superwhisper belum memenuhi kebutuhan Anda (atau Anda hanya penasaran), berikut adalah beberapa alternatif unggulan yang patut dicoba. Baik Anda bekerja dengan panggilan langsung atau file audio dan video yang disimpan, alat-alat ini membantu Anda mengekstrak wawasan dengan cepat.

Setiap alternatif menawarkan pendekatan unik dalam penggunaan AI untuk catatan rapat dan dukungan, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan alur kerja Anda. 📋

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola tugas dan rapat dalam satu ruang kerja)

Catat Tindakan dengan ClickUp AI Notetaker Rekam, transkrip, dan identifikasi pembicara menggunakan ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper mencatat apa yang dibicarakan dalam rapat, tetapi seringkali berhenti di situ. Anda masih harus mencari cara untuk menetapkan langkah selanjutnya, mengatur tindak lanjut, dan menghubungkan percakapan tersebut dengan pekerjaan yang sedang berlangsung. Bagi tim yang bergerak cepat, celah ini dapat memperlambat proses.

ClickUp menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan all-in-one. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan semua aplikasi kerja, data, rapat, dan alur kerja Anda, sehingga mengakhiri Work Sprawl dan menyediakan 100% konteks serta satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja bersama.

Biarkan AI yang mencatat untuk Anda

Ambil contoh ClickUp AI Notetaker. Aplikasi ini merekam pertemuan, menerjemahkan percakapan secara real-time, dan menandai setiap pembicara untuk kejelasan.

Berikut ini panduan singkat untuk Anda mulai:

Misalkan tim produk Anda mengadakan sesi perencanaan fitur di Google Meet. Setelah panggilan berakhir, alat ini akan menghasilkan transkrip dan ringkasan singkat yang menyoroti poin-poin penting, seperti fitur mana yang perlu diprioritaskan dan siapa yang akan memimpin setiap inisiatif.

Keputusan-keputusan tersebut secara otomatis diubah menjadi Tugas ClickUp, ditugaskan, dan siap untuk dilacak di dalam ruang kerja yang sama.

Bekerja 4 kali lebih cepat dengan pengetikan berbasis suara.

Talk to Text yang terintegrasi dalam Brain MAX merupakan terobosan besar bagi siapa pun yang ingin bekerja lebih cerdas dan cepat. Alat pengetikan suara berbasis AI ini memungkinkan Anda mengetik tanpa menggunakan tangan di aplikasi apa pun—tidak perlu beralih jendela atau mengganggu alur kerja Anda.

Gunakan Talk to Text untuk memperhalus tulisan Anda, menyesuaikan gaya Anda, dan bahkan mengedit secara otomatis saat Anda berbicara.

Inilah semua yang dapat Anda lakukan dengan fitur ini:

AI auto-edit: Anda berbicara, AI mengetik, dan mengedit. Pilih tingkat peningkatan yang Anda inginkan, mulai dari edit minimal hingga penyempurnaan profesional.

Sebutan dan tautan yang sadar konteks: Sebutkan rekan kerja, tugas, atau Dokumen, dan AI secara otomatis menghubungkan orang yang tepat dengan tautan yang benar.

Kamus pribadi: Alat ini mempelajari kata-kata yang paling sering Anda gunakan, istilah teknis khusus pekerjaan, dan nama panggilan untuk pengalaman yang benar-benar dipersonalisasi.

Suara global: Bicara dalam bahasa Anda sendiri dan ketik dengan lancar dalam lebih dari 50 bahasa lainnya, menjadikannya sempurna untuk tim global.

Brain MAX juga dapat mencari catatan rapat dan dokumen Anda di berbagai platform seperti Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung. Selain sekadar pencarian, platform ini menggabungkan kemampuan berbagai alat AI, seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, menjadi satu platform cerdas dan siap untuk perusahaan.

Beralih antara model AI teratas di dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

Jika Anda siap untuk meninggalkan kerumitan AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan lebih banyak lagi, coba Brain MAX.

Dokumen yang membuat pekerjaan Anda sangat terorganisir

Bekerja sama dalam konten rapat di ClickUp Docs

Semua konten rapat, ringkasan, dan transkrip disimpan dalam ClickUp Docs yang bersifat pribadi. Dokumen-dokumen ini mendukung format kaya, pengeditan kolaboratif, dan penandaan, sehingga memudahkan untuk mengorganisir dan mengakses catatan rapat di seluruh tim.

Misalnya, tim keberhasilan klien dapat meninjau kembali panggilan onboarding, menambahkan catatan kontekstual, dan menyimpan semuanya dalam folder klien tersebut untuk visibilitas yang lancar.

Manfaatkan kekuatan ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk mencari di seluruh transkrip dan catatan rapat

Jika Anda mencari tindak lanjut spesifik dari pertemuan sebelumnya, ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, dapat membantu.

Tanyakan pertanyaan seperti, ‘Apa yang dibahas tentang peluncuran Q2?’ dan sistem akan langsung menampilkan poin-poin relevan dari transkrip sebelumnya. Hal ini sangat berguna bagi tim yang mengelola beberapa proyek atau memiliki volume rapat yang tinggi.

Template Catatan Rapat ClickUp

Untuk mempermudah pencatatan, ClickUp Meetings menyediakan berbagai templat catatan rapat.

Template Catatan Rapat ClickUp membantu mengstandarkan cara tim Anda mencatat dan mengorganisir diskusi. Template ini mencakup bagian khusus untuk agenda, keputusan, dan tindak lanjut, membantu tim mendokumentasikan rapat dengan jelas dan konsisten.

Dapatkan Template Gratis Struktur dan atur rapat menggunakan Template Catatan Rapat ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Transkrip rapat dalam berbagai bahasa: Biarkan ClickUp mendeteksi secara otomatis bahasa tuan rumah dan menghasilkan catatan akurat dalam lebih dari 15 bahasa.

Sesuaikan hari Anda: Gunakan Gunakan ClickUp Calendar untuk memprioritaskan tugas dan memblokir waktu fokus berdasarkan beban kerja Anda.

Bergabung dalam panggilan dengan satu klik: Buka Zoom, Meet, atau Teams langsung dari ClickUp

Siapkan diri untuk rapat: Dapatkan pengingat tepat waktu agar Anda tidak ketinggalan informasi sebelum panggilan.

Jadwalkan dengan lebih cerdas: Lihat kalender tim secara berdampingan untuk menemukan waktu rapat yang cocok untuk semua orang.

Bagikan hasil secara instan: Minta ClickUp Brain untuk memposting ringkasan dan tugas tindakan langsung ke saluran Minta ClickUp Brain untuk memposting ringkasan dan tugas tindakan langsung ke saluran obrolan ClickUp untuk tindak lanjut cepat dan visibilitas.

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa dengan antarmuka dan berbagai fitur ClickUp.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, sepertinya hanya trik AI biasa. Tapi fitur ini telah menyelamatkan saya dari tugas-tugas menulis yang membosankan, terutama saat perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. Tidak sempurna, tapi sangat membantu saat sibuk. Fitur pencatat AI-nya benar-benar mengejutkan. Dulu kami sering kehilangan banyak tugas aksi setelah rapat, tapi sekarang semuanya tercatat dan tugas-tugas dibagikan secara otomatis. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik. Seperti halnya teknologi baru, butuh waktu untuk terbiasa, dan masih ada saat-saat di mana sistem terasa sedikit kaku. Tapi jika melihat kembali cara kerja kami sebelumnya, saya tidak ingin kembali ke metode lama. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Awalnya saya ragu dengan ClickUp Brain, sepertinya hanya trik AI biasa. Tapi fitur ini telah menyelamatkan saya dari tugas-tugas menulis yang membosankan, terutama saat perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. Tidak sempurna, tapi sangat membantu saat sibuk. Fitur pencatat AI-nya benar-benar mengejutkan. Dulu kami sering kehilangan banyak tugas aksi setelah rapat, tapi sekarang semuanya tercatat dan tugas-tugas dibagikan secara otomatis. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik. Seperti halnya teknologi baru, butuh waktu untuk terbiasa, dan masih ada saat-saat di mana sistem terasa sedikit kaku. Tapi jika melihat kembali cara kerja kami sebelumnya, saya tidak ingin kembali ke metode lama. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ rapat per minggu, dengan setiap rapat berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa yang dihabiskan untuk rapat di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? Notetaker AI terintegrasi ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan, sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang terorganisir, mengubah jam-jam rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

🎥 Tonton kami membandingkan Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp, dan alat pengetikan suara lainnya:

2. Otter. ai (Terbaik untuk catatan cepat selama percakapan langsung)

melalui Otter.ai

Otter. a i adalah asisten pencatat catatan yang populer. Transkripsi real-time-nya akurat dan menampilkan ID pembicara dan cap waktu, sehingga Anda selalu tahu siapa yang mengatakan apa dan kapan.

Lebih baik lagi? Otter dapat secara otomatis bergabung dalam rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda (ya, bahkan jika Anda tidak hadir), dan aplikasi mobilenya memungkinkan Anda mencatat percakapan secara langsung, bahkan saat offline. Selain itu, fitur obrolan AI bawaan alat ini dapat mengidentifikasi tindak lanjut atau bahkan menulis email ringkasan.

Fitur terbaik Otter.ai

Buat daftar kosakata khusus untuk istilah-istilah spesifik industri agar transkrip dapat menangkap istilah teknis dengan akurat tanpa perlu koreksi berulang.

Buat ringkasan otomatis yang mengidentifikasi keputusan penting dan langkah selanjutnya tanpa perlu tinjauan manual.

Bekerja sama melalui ruang kerja bersama di mana tim dapat menyoroti teks dan menambahkan catatan kontekstual.

Temukan informasi spesifik dari bulan-bulan pertemuan menggunakan kemampuan pencarian yang komprehensif.

Batasan Otter.ai

Ketepatan berkurang dalam rapat dengan beberapa pembicara yang berbicara secara bersamaan.

Tidak memiliki integrasi bawaan dengan alat manajemen proyek.

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengulas G2:

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang-orang yang saya ajak bicara dalam panggilan, tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan menjadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan informasi yang lebih banyak, karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audio.

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang-orang yang saya ajak bicara dalam panggilan, tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan menjadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan informasi yang lebih banyak, karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audio.

💡 Tips Pro: Sebelum rapat, tetapkan peran masing-masing peserta: Pengemudi, Pengesah, Kontributor, atau Penerima Informasi. AI dapat membantu mengidentifikasi kontributor dari rapat sebelumnya atau dokumen proyek. Tidak ada lagi tumpang tindih peran.

3. Sembly AI (Terbaik untuk mengekstrak tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dari rapat)

melalui Sembly AI

Bayangkan Sembly sebagai alat transkripsi AI yang secara otomatis mengidentifikasi tugas-tugas, keputusan, dan tindak lanjut. Jadi, saat Anda mengakhiri panggilan, Sembly akan merangkum langkah-langkah selanjutnya.

Yang membedakannya adalah integrasinya yang mendalam dengan alat manajemen proyek. Artinya, wawasan rapat langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda. Ditambah dengan analisis sentimen, dukungan multibahasa, dan alat pencarian yang kuat, alat ini menjadi mitra strategis yang andal.

Fitur terbaik Sembly AI

Ubah poin pembahasan menjadi tugas yang dapat dilacak dan terintegrasi dengan sistem manajemen proyek.

Navigasi rekaman rapat melalui penanda topik yang secara otomatis mengidentifikasi perubahan topik.

Dapatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI yang menyoroti informasi penting dan tindak lanjut yang diperlukan.

Bangun basis pengetahuan yang dapat dicari, terorganisir berdasarkan proyek, tim, atau topik diskusi.

Batasan Sembly AI

Persyaratan akses kalender dapat menimbulkan kekhawatiran privasi.

Pengenalan suara mengalami kesulitan dengan aksen yang kuat dan terminologi khusus.

Harga Sembly AI

Gratis

Profesional: $15/bulan

Tim: $29/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sembly AI

G2: 4. 6/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

melalui Fireflies.ai

Fireflies. ai berfokus pada membuat rapat Anda dapat dicari dan cerdas. Kekuatan utamanya terletak pada analisis topik dan sentimen; Anda dapat mencari ‘pembaruan anggaran,’ ‘umpan balik positif,’ atau ‘deadline’ di puluhan transkrip, dan alat ini akan menampilkan momen-momen tepatnya.

Aplikasi ini juga mengorganisir konten rapat Anda dengan tag dan tema otomatis, memudahkan Anda melacak percakapan seiring waktu. Ruang kerja bersama, anotasi tim, dan pembuatan daftar tugas membantu Fireflies mengubah rapat Anda menjadi basis pengetahuan yang dinamis.

Fireflies. ai fitur terbaik

Kirim sorotan rapat langsung ke saluran tim sehingga wawasan dapat sampai ke anggota tim Anda tanpa perlu berpindah platform.

Buat pelacak kustom untuk istilah atau topik tertentu yang mengumpulkan diskusi terkait dari berbagai pertemuan.

Saring arsip percakapan menggunakan kategorisasi berbasis AI yang secara otomatis mengelompokkan konten serupa.

Dapatkan transkripsi audio cepat dan akurat dari rapat di Zoom, Teams, dan Meet melalui ekstensi Chrome Anda.

Batasan Fireflies. ai

Deteksi topik berfungsi tidak konsisten di berbagai jenis percakapan.

Pilihan terbatas untuk penyesuaian terminologi, berbeda dengan alternatif Fireflies.ai.

Harga Fireflies. ai

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (645+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Praktik mencatat sudah ada sejak lama. Orang Mesir Kuno mencatat peristiwa dalam hieroglif, sementara para penulis Romawi menciptakan sistem singkatan awal untuk mengikuti pidato publik.

5. Grain AI (Terbaik untuk membuat sorotan video yang dapat dibagikan)

melalui Grain AI

Bekerja dalam alur kerja yang cepat? Daripada mengirim rekaman penuh selama 60 menit, Anda dapat memotong cuplikan berdurasi 90 detik dan membagikannya kepada tim Anda menggunakan Grain AI. Baik itu momen "aha!" klien atau keputusan proyek, alat ini memudahkan Anda untuk menangkap dan membagikan kembali hanya bagian yang penting.

Anda juga mendapatkan transkripsi langsung, arsip yang dapat dicari, dan integrasi dengan Slack dan Teams. Ini sangat bermanfaat bagi tim penjualan dan keberhasilan pelanggan yang ingin menjaga keselarasan pemangku kepentingan tanpa membebani mereka dengan rekaman lengkap.

Fitur terbaik Grain AI

Buat klip video instan selama rapat berlangsung yang dapat dibagikan langsung kepada pemangku keputusan.

Buat koleksi video yang spesifik topik yang mengumpulkan diskusi terkait dari pertemuan yang berbeda.

Bangun perpustakaan kolaboratif di mana anggota tim dapat menambahkan konteks melalui catatan dan tag kategori.

Bagikan sorotan bermerk yang profesional kepada klien melalui halaman tampilan yang aman.

Batasan Grain AI

Fungsi penuh memerlukan integrasi Zoom.

Pemrosesan video memerlukan bandwidth dan sumber daya penyimpanan yang besar.

Harga Grain AI

Gratis

Starter: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Grain AI

G2: 4. 6/5 (295+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grain AI?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Grain mampu mencatat catatan rapat dan transkrip dengan akurat. Tim dukungan juga sangat efisien dan sistem onboarding-nya. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan terhubung dengan anggota tim lainnya… mungkin jika mereka mengizinkan minimal 25 rekaman rapat pada lisensi gratis daripada 20 saat ini

Grain mampu mencatat catatan rapat dan transkrip dengan akurat. Tim dukungan juga sangat efisien dan sistem onboarding-nya. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikan dan terhubung dengan anggota tim lainnya… mungkin jika mereka mengizinkan minimal 25 rekaman rapat pada lisensi gratis daripada 20 saat ini

💡 Tips Pro: Rapat tanpa tujuan hanyalah penumpukan jadwal. Tentukan apakah rapat tersebut untuk brainstorming, pengambilan keputusan, atau pembaruan, lalu biarkan asisten AI Anda secara otomatis menghasilkan agenda rapat berdasarkan email atau obrolan.

6. Avoma (terbaik untuk pertemuan penjualan dan keberhasilan pelanggan)

melalui Avoma

Avoma mengubah file audio dari pertemuan Anda menjadi teks tertulis dan analisis yang mendalam, menjadikannya lebih dari sekadar layanan transkripsi AI. Layanan ini mendukung lebih dari 40 bahasa, penjadwalan klien, dan pengalihan prospek.

Namun, yang membedakan alat ini adalah fitur coaching dan analitik kinerja.

Manajer penjualan dan pemimpin tim dapat melihat rasio pembicaraan, melacak cara perwakilan menangani keberatan, dan menggunakan wawasan untuk memberikan umpan balik yang spesifik. Bayangkan ini sebagai asisten rapat yang berfokus pada membantu tim Anda berkembang, bukan hanya mencatat.

Fitur terbaik Avoma

Pantau sinyal emosional dan tingkat keterlibatan selama rapat dengan analisis sentimen.

Bandingkan kinerja tim dengan tolok ukur dari interaksi yang sukses untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.

Dapatkan saran coaching AI berdasarkan pola percakapan dan teknik penjualan yang terbukti efektif.

Buat panduan dari pertemuan yang paling sukses untuk membantu mereplikasi hasil yang berhasil.

Batasan Avoma

Fitur-fitur ini terutama ditujukan untuk konteks penjualan dan memiliki aplikasi terbatas di departemen lain.

Diperlukan pengaturan teknis untuk integrasi CRM.

Harga Avoma

Startup: $29/bulan per pengguna

Organisasi: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Avoma

G2: 4. 6/5 (1.335+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Robert’s Rules of Order, yang masih digunakan hingga kini untuk mengadakan rapat produktif, ditulis pada abad ke-19 untuk membantu mengatur rapat gereja. Sebelum itu, semua orang… ya, hanya saling berbicara tanpa henti.

7. Fathom (Pilihan terbaik untuk fitur asisten rapat AI gratis)

melalui Fathom

Fathom membuat rapat menjadi mudah dan, secara mengejutkan, gratis. Aplikasi ini bergabung dengan panggilan Zoom, Meet, atau Teams Anda, merekamnya, dan menulis ringkasan instan sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Alat rapat AI ini bahkan menyinkronkan catatan, kotak teks, dan tugas langsung ke CRM Anda, tanpa perlu klik tambahan.

Mengapa Anda harus menggunakannya? Fitur ini memberikan klip video instan dari bagian tertentu dalam pertemuan. Ingin membagikan bagian di mana klien Anda mengatakan, ‘Mari kita lanjutkan?’ Potong klipnya dan kirimkan.

Pahami fitur terbaik

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami tentang rapat sebelumnya untuk menemukan informasi spesifik tanpa perlu memeriksa transkrip.

Tandai momen penting selama diskusi langsung yang secara otomatis dikompilasi menjadi ringkasan sorotan.

Terima ringkasan email secara langsung setelah rapat selesai tanpa perlu klik tambahan.

Pahami batasan-batasan

Pilihan integrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif yang berfokus pada perusahaan.

Kualitas ringkasan sangat bergantung pada struktur dan kejelasan pertemuan.

Pahami harga

Gratis

Premium: $19/bulan per pengguna

Edisi Tim: $29/bulan per pengguna

Team Edition Pro: $39/bulan per pengguna

Pahami ulasan dan penilaian.

G2: 5/5 (4.945+ ulasan)

Capterra: 5/5 (735+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Seorang pengguna Reddit membagikan umpan balik ini:

Sebagai agensi, kami sangat menyukai Fathom. Antarmukanya sangat sederhana, sehingga kami dapat dengan cepat menghasilkan laporan tentang lalu lintas, konversi, atau perilaku pengguna tanpa harus menelusuri data yang berantakan. Selain itu, mudah untuk berbagi tautan dengan freelancer, sehingga tidak perlu kerja ekstra untuk membuat mereka memahami sistem.

Sebagai agensi, kami sangat menyukai Fathom. Antarmukanya sangat sederhana, sehingga kami dapat dengan cepat menghasilkan laporan tentang lalu lintas, konversi, atau perilaku pengguna tanpa harus menelusuri data yang berantakan. Selain itu, mudah untuk berbagi tautan dengan freelancer, sehingga tidak perlu kerja ekstra untuk membuat mereka memahami sistem.

8. MeetGeek (Terbaik untuk dokumentasi rapat otomatis)

melalui MeetGeek

MeetGeek merekam dan menerjemahkan rapat, bahkan yang Anda lewatkan, dan mengirimkan ringkasan tindak lanjut melalui email beberapa menit setelahnya.

Lebih dari sekadar pencatatan: MeetGeek mendukung catatan pribadi, pelacakan pembicara, metrik kinerja, dan analisis tren rapat. Dengan integrasi ke lebih dari 7.000 aplikasi, termasuk CRM dan pengelola tugas, platform ini dirancang untuk tim yang ingin setiap rapat mendorong kemajuan pekerjaan, bukan menumpuk sebagai sampah digital.

Fitur terbaik MeetGeek

Bagikan catatan rapat secara otomatis berdasarkan aturan yang dapat disesuaikan dan kelompok peserta.

Lompat langsung ke bagian-bagian relevan dalam rekaman yang lebih panjang menggunakan penanda bab yang dihasilkan oleh AI.

Pantau metrik percakapan, termasuk distribusi waktu bicara di antara anggota tim.

Tandai poin-poin pembahasan kritis yang dapat dikompilasi menjadi bagian sorotan yang mudah direview.

Batasan MeetGeek

Format ringkasan rapat menawarkan opsi penyesuaian yang minimal.

Pilihan integrasi pihak ketiga yang terbatas

Harga MeetGeek

Gratis

Pro: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $59/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat MeetGeek

G2: 4.6/5 (445+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek?

Langsung dari ulasan Reddit tentang alternatif Superwhisper ini:

Jika Anda mencari alat yang dapat merangkum dan membuat notulen rapat yang menangkap detail paling relevan dari rapat Anda, cobalah MeetGeek. Alat ini bahkan memungkinkan Anda menyesuaikan templat untuk menghasilkan notulen rapat yang menangkap informasi spesifik sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat dengan mudah mencari kata kunci untuk menemukannya atau menyinkronkannya secara otomatis ke alat lain yang Anda gunakan (misalnya Notion, Slack, dll)

Jika Anda mencari alat yang dapat merangkum dan membuat notulen rapat yang menangkap detail paling relevan dari rapat Anda, cobalah MeetGeek. Alat ini bahkan memungkinkan Anda menyesuaikan templat untuk menghasilkan notulen rapat yang menangkap informasi spesifik sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat dengan mudah mencari kata kunci untuk menemukannya atau menyinkronkannya secara otomatis ke alat lain yang Anda gunakan (misalnya Notion, Slack, dll)

🧠 Fakta Menarik: Istilah " meeting minutes " berasal dari bahasa Latin minuta scriptura, yang berarti "catatan kecil," yang masuk akal mengingat betapa cepatnya catatan tersebut bisa terlupakan jika tidak dituliskan.

9. tl;dv (Terbaik untuk mendemokratisasi perekaman rapat)

via tl;dv

tl;dv (Terlalu Panjang; Tidak Dibaca) ideal untuk tim penjualan dan keberhasilan pelanggan yang membutuhkan wawasan. Asisten AI ini secara otomatis menerjemahkan, menerjemahkan, dan merangkum panggilan, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada bimbingan. Ia menandai seberapa baik perwakilan mengikuti panduan, menangani keberatan, dan berkinerja selama rapat.

Platform ini juga mengkurasi dan membagikan klip 'momen terbaik' untuk membantu tim belajar dari percakapan nyata. Dengan integrasi CRM yang erat dan dukungan untuk lebih dari 30 bahasa, tl;dv mengubah rapat menjadi siklus umpan balik yang menghasilkan pendapatan.

tl;dv fitur terbaik

Mulai perekaman secara instan melalui ekstensi browser yang kompatibel dengan berbagai platform rapat.

Bagikan segmen percakapan tertentu tanpa perlu mengunduh atau mengedit file video.

Organisir rekaman terkait secara otomatis di ruang tim berdasarkan proyek atau departemen.

Beritahu anggota tim tentang poin pembahasan yang relevan melalui fitur mention langsung.

tl;dv batasan

Waktu pemrosesan yang lebih lama untuk perekaman rapat yang lebih panjang.

Fungsi pencarian bekerja lebih baik dengan konten terbaru daripada arsip historis.

tl;dv harga

Gratis

Pro: $29/bulan per pengguna

Bisnis: $98/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

tl;dv ulasan dan penilaian

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Tactiq (Pilihan terbaik untuk pengguna Google Meet yang mengutamakan anggaran)

melalui Tactiq

Tactiq mencatat tugas-tugas yang dibahas saat Anda mendiskusikannya. Aplikasi ini berfungsi di dalam Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, memungkinkan Anda membuat catatan berwaktu yang terhubung langsung dengan momen-momen dalam transkrip.

Anda dapat menyoroti poin penting, menetapkan tugas tindak lanjut, dan berkolaborasi pada catatan selama rapat, bukan setelahnya. Semua data sinkronisasi dengan Google Docs atau Slack, sehingga proses serah terima menjadi lancar. Alternatif Superwhisper ini ideal untuk tim yang ingin keluar dari rapat sudah terorganisir, dan mungkin bahkan sedikit lebih maju.

Fitur terbaik Tactiq

Lihat transkrip langsung di antarmuka Google Meet sambil tetap fokus pada peserta.

Transfer catatan rapat secara lengkap ke Google Docs secara instan untuk pengeditan dan distribusi segera.

Bekerja sama dalam transkrip melalui komentar bersama dan penanda reaksi dari anggota tim.

Gabungkan bagian yang ditandai secara otomatis menjadi ringkasan rapat yang ringkas.

Batasan Tactiq

Fitur fokus Google Meet membatasi kegunaan bagi tim yang menggunakan platform multiple.

Kemampuan analitis yang terbatas dibandingkan dengan alat kecerdasan rapat khusus.

Harga Tactiq

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Tactiq

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?

Seorang pengguna Reddit merangkumnya seperti ini:

Saya telah menggunakan Tactiq untuk ini di tempat kerja, dan sangat membantu. Aplikasi ini terintegrasi dengan platform seperti Google Meet dan menangkap detail penting serta tugas aksi, yang benar-benar menghemat waktu, terutama saat ada rapat berturut-turut. Sangat layak untuk dicoba!

Saya telah menggunakan Tactiq untuk ini di tempat kerja, dan sangat membantu. Aplikasi ini terintegrasi dengan platform seperti Google Meet dan menangkap detail penting serta tugas-tugas yang perlu dilakukan, yang benar-benar menghemat waktu, terutama saat ada rapat berturut-turut. Sangat layak untuk dicoba!

💡 Tips Pro: Jaga agar rapat Anda tetap fokus dengan 4D: Putuskan, Diskusikan, Demonstrasikan, Delegasikan. Mulailah dengan keputusan yang harus diambil, diskusikan tantangan, demonstrasikan kemajuan (jika ada), dan delegasikan langkah selanjutnya. AI dapat mencatat dan melacak setiap ‘D’ seiring berjalannya rapat.

Langkah Lebih Jauh dari Transkrip dengan ClickUp

Mencatat apa yang dibicarakan dalam rapat memang berguna, tetapi mencatat apa yang perlu dilakukan selanjutnya adalah yang benar-benar mendorong kemajuan. Meskipun Superwhisper menawarkan dukungan suara-ke-teks yang solid dan pembangkitan subtitle, ia kekurangan fungsionalitas yang lebih luas yang dibutuhkan tim yang berkembang untuk tetap selaras dan bertindak cepat.

Bagi tim yang ingin mengintegrasikan rapat, tugas, dan kolaborasi ke dalam satu sistem terorganisir, ClickUp adalah solusi lengkap.

Dengan teknologi canggih seperti AI Notetaker, Docs, dan pembuatan tugas serta terjemahan secara real-time, ClickUp mengubah percakapan dan ide manusia selama kuliah, podcast, dan rapat menjadi tindakan tanpa terlewatkan.

Daftar sekarang di ClickUp! ✅