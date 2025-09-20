Setengah dari perdebatan Anda bisa dihindari dengan satu hal sederhana: kalender bersama yang berfungsi dengan baik.

Jika Anda sering lupa jadwal, lupa tanggal penting, atau mengirim pesan "Tunggu, kita kan ada rencana hari ini?" Itu adalah tanda sistem manajemen rumah tangga yang tidak berfungsi dengan baik.

Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan 10 aplikasi kalender bersama terbaik untuk pasangan agar tetap terorganisir, menghindari drama penjadwalan, dan fokus pada hal yang paling penting.

Mari kita mulai! 🗓️

Kalender Bersama Terbaik untuk Pasangan dalam Sekilas

Berikut adalah 10 aplikasi kalender bersama terbaik untuk pasangan:

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Kalender bersama cerdas, otomatisasi tugas berbasis AI, penjadwalan seret dan lepas, pengingat yang dapat disesuaikan Pasangan, keluarga, individu Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan Cupla Tampilan kalender bersama, obrolan dalam aplikasi, sinkronisasi dengan Google/Apple/Outlook, pengingat otomatis Pasangan Rencana gratis tersedia TimeTree Kalender bersama yang dapat disesuaikan, prioritas acara, lampiran gambar, dan berbagi kalender publik Pasangan, keluarga, kelompok sosial Rencana gratis tersedia; rencana premium untuk fitur tambahan Antara Kalender bersama, obrolan pribadi, pelacak ulang tahun, panggilan suara Pasangan Rencana gratis tersedia Cozi Kalender keluarga dengan kode warna, daftar tugas, perencanaan resep, tampilan agenda harian Pasangan, keluarga Rencana gratis tersedia; upgrade tanpa iklan dengan versi premium Raft Kalender visual dengan GIF/emoji, hitung mundur, berbagi secara selektif, dan dukungan multibahasa Pasangan, teman dekat Rencana gratis tersedia Fantastical Paket Kalender untuk mengelola rencana, dukungan zona waktu, undangan kolaboratif Pasangan dan keluarga dengan lima anggota Rencana gratis tersedia FamCal Penugasan tugas, pelacak ulang tahun/peringatan, grafik pengeluaran perjalanan, login akun bersama Pasangan, keluarga besar Rencana gratis tersedia; versi premium tersedia Bagaimana dengan Feed aktivitas pasangan, obrolan dalam acara, posting pribadi, undangan acara yang dapat dibagikan Pasangan, kelompok teman sosial Rencana gratis tersedia Apple Calendar Sinkronisasi yang mulus di seluruh perangkat Apple, kalender iCloud bersama, dan pengingat Siri Pasangan yang hanya menggunakan Apple Gratis untuk perangkat Apple

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Kalender Bersama untuk Pasangan?

Saat memilih aplikasi kalender bersama yang dirancang khusus untuk pasangan, penting untuk memprioritaskan fitur-fitur yang meningkatkan komunikasi, mempererat kedekatan, dan mempermudah koordinasi harian. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

Sinkronisasi real-time: Pastikan aplikasi ini memperbarui secara instan di semua perangkat, sehingga Anda tetap terinformasi tentang perubahan jadwal apa pun

Antarmuka yang ramah pengguna: Pilih aplikasi dengan desain intuitif, sehingga mudah untuk menambahkan, melihat, dan mengubah acara tanpa perlu belajar yang rumit

Alat komunikasi terintegrasi: Pilih aplikasi yang menawarkan fitur obrolan atau catatan bawaan, memudahkan diskusi lancar tentang acara atau tugas yang akan datang

Opsi penyesuaian: Prioritaskan fitur seperti kode warna, label, dan pengingat pribadi untuk membedakan antara berbagai jenis acara dan prioritas

Kompatibilitas lintas platform: Pastikan aplikasi dapat diakses di berbagai perangkat dan sistem operasi, memungkinkan kedua pasangan untuk Pastikan aplikasi dapat diakses di berbagai perangkat dan sistem operasi, memungkinkan kedua pasangan untuk mengelola beberapa kalender dan tetap terhubung terlepas dari platform yang mereka pilih

🧠 Fakta Menarik: Beban mental itu nyata, dan biasanya satu orang menanggung lebih banyak. Itu termasuk mengingat ulang tahun, memesan janji temu dokter hewan, atau mengikuti acara sekolah. Studi menunjukkan bahwa wanita sering kali menanggung sebagian besar beban perencanaan ini, bahkan dalam hubungan yang setara. Ketika pasangan menggunakan kalender bersama untuk merencanakan malam kencan dan lainnya, pekerjaan tak terlihat itu menjadi terlihat dan lebih mudah dibagi.

10 Aplikasi Kalender Bersama Terbaik untuk Pasangan

Menemukan aplikasi kalender bersama yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam cara Anda dan pasangan mengelola kehidupan sehari-hari bersama. Baik Anda sedang mengatur malam kencan, jadwal kerja, atau tanggung jawab keluarga, alat yang tepat membantu Anda tetap terhubung, menghindari konflik, dan meluangkan waktu untuk satu sama lain.

Berikut ini adalah 10 aplikasi kalender terbaik yang menawarkan fitur-fitur khusus untuk pasangan. 💑

1. ClickUp (Terbaik untuk kalender bersama dan manajemen tugas)

Optimalkan Jadwal Sibuk Anda dengan ClickUp Calendar Sederhanakan penjadwalan dengan Kalender Bertenaga AI di ClickUp

Hubungan Anda layak mendapatkan lebih dari perdebatan 'Apakah kamu sudah menambahkan itu ke kalender?' pada pukul 11 malam. Jika tujuan pasangan Anda termasuk mengingat malam kencan dan siapa yang akan mengurus anjing besok tanpa perlu 10 aplikasi berbeda, izinkan kami memperkenalkan 'teman ketiga' baru Anda: ClickUp.

Mari kita mulai dengan ClickUp Calendar, alat penjadwalan cerdas yang menyesuaikan dengan gaya hidup Anda. Intinya adalah kemampuan untuk menjadwalkan tugas dan acara secara otomatis berdasarkan tujuan bersama, komitmen pribadi, dan ketersediaan real-time.

Bayangkan bangun pagi dengan hari yang sudah direncanakan sesuai dengan urusan pribadi Anda, pertemuan kerja, dan bahkan pengingat mendadak dari pasangan Anda seperti "kita butuh belanja".

Sebagai aplikasi kalender terbaik, aplikasi ini memastikan Anda tidak perlu secara manual memblokir waktu untuk janji temu atau mengoordinasikan logistik melalui pesan teks. Keduanya mendapatkan kalender yang disesuaikan yang menyeimbangkan prioritas individu dengan rencana bersama. Aplikasi ini bahkan melindungi hal-hal penting bagi Anda, seperti jalan-jalan malam, liburan akhir pekan, atau waktu luang, dengan secara otomatis menjadwal ulang tugas-tugas prioritas rendah untuk memberi ruang bagi koneksi.

Dengan izin yang aman, pengaturan privasi, dan ekstensi Google Calendar, Anda memiliki kendali penuh atas apa yang dibagikan dan apa yang tetap pribadi.

Di balik layar, ada ClickUp Brain, asisten AI Anda yang mengubah obrolan dan rencana Anda menjadi tugas nyata, lengkap dengan batas waktu, pengingat, dan pelacakan kemajuan. Merencanakan liburan atau kencan? Ia akan menghasilkan Tugas di ClickUp, menugaskan pemilik, dan bahkan merangkum obrolan atau catatan pertemuan Anda menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. 👇🏼

Rencanakan dan pesan tanggal, ulang tahun, dan lainnya bersama asisten AI Anda

Anda tidak perlu lagi membahas ulang siapa yang memesan hotel.

Tetapkan tingkat prioritas dalam ClickUp Tasks untuk tetap selaras dengan hal-hal yang paling penting

Anda bahkan dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang (ya, seseorang harus membuang sampah setiap Rabu), sehingga Anda tidak perlu terus-menerus mengingatkan satu sama lain. ClickUp Automations memastikan tugas-tugas ditugaskan, diperbarui, atau diselesaikan tanpa ada yang perlu mengejarnya.

Dapatkan Template Gratis Gunakan Template Perencana Kalender ClickUp untuk menyesuaikan jadwal Anda sesuai dengan gaya Anda

Untuk solusi yang lebih cepat, coba templat Perencana Kalender ClickUp. Anda dapat menjadwalkan tugas berdasarkan kategori, memberi kode warna untuk kejelasan, dan merencanakan jadwal harian, mingguan, atau bulanan dengan hanya beberapa klik.

Plus, aplikasi ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Jadi, apakah Anda tipe perencana yang teratur atau pasangan yang lebih santai, aplikasi ini cocok untuk Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Warna-warni kehidupan Anda bersama: Gunakan kode warna atau label untuk dengan mudah memisahkan acara kerja, pribadi, dan bersama, sehingga Anda berdua tahu apa yang akan datang dengan sekilas

Tetap mengontrol tenggat waktu bersama: Buat Buat Pengingat ClickUp untuk tanggal penting seperti ulang tahun, tenggat pembayaran tagihan, atau acara mendatang, sehingga tidak ada yang terlewatkan

Sesuaikan kalender Anda sesuai keinginan: Tambahkan Tambahkan Bidang Kustom ClickUp seperti ‘Siapa yang bertanggung jawab?’, ‘Anggaran,’ atau ‘Lokasi,’ untuk merencanakan segala hal mulai dari tugas sehari-hari hingga liburan akhir pekan dengan jelas dan terperinci

Rencanakan bersama secara real-time: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk berkolaborasi dalam daftar belanja, itinerari perjalanan, atau rencana renovasi, semuanya dalam satu pusat berbagi

Jangan pernah ketinggalan: Atur Atur Tugas Berulang di ClickUp untuk tugas rumah tangga, pembayaran tagihan, atau pertemuan mingguan sehingga Anda tidak perlu saling mengingatkan

Lihat bulan Anda dengan sekilas: Manfaatkan Manfaatkan Tampilan Kalender ClickUp untuk melihat kalender bersama Anda per hari, minggu, atau bulan dengan penjadwalan seret dan lepas yang mudah

Batasan ClickUp

Awalnya mungkin terasa membingungkan karena banyaknya fitur dan opsi penyesuaian yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini menarik perhatian kami:

Kemampuan serbaguna ClickUp tidak ada duanya. Baik saat saya sedang mengerjakan daftar tugas sederhana atau proyek multi-tim yang kompleks, ClickUp dapat menyesuaikan dengan sempurna. Saya menyukai tampilan Kalender saat memblokir waktu, fungsi seret dan lepas saat menjadwal ulang, serta integrasi yang mudah dengan Slack, Google Drive, dan Zapier. Kemampuan untuk menyesuaikan dasbor, mengotomatisasi alur kerja, dan memantau tugas secara real-time telah sangat meningkatkan produktivitas saya.

📮 ClickUp Insight: 18% responden dalam survei kami mengatakan mereka ingin AI membantu mereka mengatur kehidupan melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sementara itu, 15% mencari AI untuk menangani pekerjaan administratif rutin. Kalender bertenaga AI ClickUp dirancang untuk keduanya. Ia secara otomatis memprioritaskan hari Anda, menjadwalkan tugas berdasarkan urgensi, dan menjaga semuanya tetap sinkron saat rencana berubah.

2. Cupla (Terbaik untuk menyeimbangkan cinta dan urusan administrasi kehidupan)

melalui Cupla

Cupla adalah aplikasi kalender dan produktivitas yang berfokus pada hubungan, dirancang khusus untuk pasangan agar dapat mengelola kehidupan bersama mereka dengan lebih lancar. Aplikasi ini menggabungkan kalender kedua pasangan menjadi satu tampilan, sehingga menyinkronkan jadwal menjadi kebiasaan, bukan beban.

Alat ini membantu Anda menemukan waktu luang bersama, menjadwalkan waktu berkualitas, dan menghindari kesalahpahaman sehari-hari yang menambah stres. Baik Anda sedang memesan janji temu, merencanakan liburan, atau mengatur malam kencan, Cupla memastikan Anda dan pasangan berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Cupla

Integrasikan dengan kalender Google, Apple, Outlook, dan Android sehingga jadwal bersama muncul dalam satu tampilan

Lihat jadwal Anda tepat di samping jadwal pasangan Anda, sehingga memudahkan untuk mengoordinasikan rencana tanpa perlu bolak-balik

Buat acara yang muncul secara otomatis untuk keduanya, dan tambahkan tugas bersama untuk mendapatkan pengingat pada waktu yang tepat

Batasan Cupla

Beberapa fitur, seperti menambahkan daftar tugas atau daftar belanja, tidak tersedia di Android

Cupla tidak menyediakan akses versi web

Harga Cupla

Gratis

Ulasan dan penilaian Cupla

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cupla?

Langsung dari ulasan Reddit:

Kami menggunakan Cupla dan dapat memastikan bahwa aplikasi ini sangat efektif untuk pasangan. Aplikasi ini membagikan kalender yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu melalui proses administrasi yang rumit atau solusi alternatif yang biasanya diperlukan jika Anda mencoba membagikan kalender Google yang sudah ada.

3. TimeTree (Terbaik untuk penjadwalan kolaboratif dengan beberapa kelompok)

melalui TimeTree

TimeTree adalah aplikasi kalender bersama yang dirancang untuk membantu pasangan mengelola rencana harian mereka tanpa terlewatkan. Aplikasi ini menyediakan ruang terpusat di mana kedua pasangan dapat melacak jadwal satu sama lain, mengoordinasikan acara, dan berdiskusi secara real-time tentang rencana yang akan datang.

Beralih ke tampilan garis waktu vertikal untuk cara yang mudah dan intuitif untuk melihat jadwal hari-hari mendatang, membantu Anda mengelola tugas pribadi. Selain itu, Anda dapat mengakses Kalender Publik TimeTree untuk membuat dan berbagi kalender kustom sebagai halaman acara mini langsung dari ponsel Anda.

Fitur terbaik TimeTree

Buat beberapa kalender bersama untuk mengatur berbagai aspek kehidupan Anda, seperti satu untuk rencana pasangan, satu untuk keluarga, dan satu untuk hobi

Dapatkan pemberitahuan instan saat pasangan Anda menambahkan atau memperbarui acara, sehingga Anda tidak pernah ketinggalan informasi

Unggah gambar dan file ke detail acara dengan TimeTree Premium, sehingga sangat cocok untuk berbagi tiket, reservasi, atau daftar belanja

Tetapkan prioritas acara untuk membedakan antara rencana santai dan janji penting yang tidak boleh dilewatkan

Batasan TimeTree

Versi web tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di aplikasi seluler

Fitur seperti status 'terakhir online' mungkin menimbulkan kekhawatiran privasi bagi sebagian pengguna

Harga TimeTree

Gratis

Ulasan dan penilaian TimeTree

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TimeTree?

Menurut salah satu pengulas Capterra:

Saya menggunakan versi gratis TimeTree, artinya saya memang mendapatkan iklan, namun iklan-iklan tersebut tidak terlalu mengganggu… Kadang-kadang saya secara tidak sengaja mengklik iklan-iklan tersebut, yang sangat mengganggu!!

Saya menggunakan versi gratis TimeTree, artinya saya memang mendapatkan iklan, namun iklan-iklan tersebut tidak terlalu mengganggu… Kadang-kadang saya secara tidak sengaja mengklik iklan-iklan tersebut, yang sangat mengganggu!!

💡 Tips Pro: Hentikan kebiasaan mengisi akhir pekan dengan terlalu banyak kegiatan. Ketika semua hal ditandai sebagai 'tugas cepat,' Anda lupa betapa melelahkannya lima 'tugas cepat' tersebut. Cobalah untuk menyisihkan waktu istirahat sebelum Anda setuju untuk ikut acara kumpul teman atau proyek rumah lainnya.

4. Between (Terbaik untuk komunikasi pasangan yang mengutamakan privasi)

melalui Between

Between adalah ruang hubungan yang dirancang khusus untuk pasangan. Aplikasi ini menggabungkan fitur penjadwalan, pesan pribadi, berbagi kenangan, dan pelacakan ulang tahun menjadi satu pengalaman yang mulus, membantu pasangan tetap dekat dan terhubung.

Setiap rencana, pengingat, dan pesan tetap antara Anda berdua, membantu Anda tetap sinkron dengan cara yang praktis. ThumbKiss adalah fitur unik di mana kedua pasangan menyentuh titik yang sama di layar mereka, menyebabkan kedua perangkat bergetar secara bersamaan, menciptakan rasa kedekatan.

Di antara fitur terbaik

Lacak ulang tahun dan momen penting dengan garis waktu bawaan yang mengingat semua hari spesial Anda

Rencanakan bersama dengan mudah menggunakan kalender bersama yang tidak memerlukan proses sinkronisasi atau pengaturan yang rumit

Lakukan panggilan suara tanpa batas dengan kualitas suara yang jernih, membantu Anda tetap terhubung tanpa peduli jarak

Personalisasikan obrolan Anda dengan GIF selfie, stiker ekspresif, dan emotikon yang dirancang khusus untuk pasangan

Antara batasan-batasan

Acara harus ditambahkan secara manual, karena tidak ada integrasi dengan platform seperti Google Calendar atau Apple Calendar

Kurang memiliki tampilan kalender detail (harian atau mingguan) dan opsi penjadwalan lanjutan

Antara harga

Gratis

Antara ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Between?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya mengerti cara kerja fitur "catatan", tetapi bagian "Daftar" akan sangat berguna. Selain itu, fitur kalender agak kaku dan kurang dapat disesuaikan, yang akan sangat membantu. Akan sangat keren jika ada opsi untuk mengimpor acara iCal atau Google Calendar ke dalam aplikasi, atau bahkan opsi untuk "bagikan acara ke Between" langsung dari aplikasi kalender tersebut. Secara keseluruhan, kami paling sering menggunakan fitur foto (bukan fitur cerita, tapi ide itu lucu) dan saya sangat menyukai cara kerjanya. Kami telah mengupgrade ke akun premium seumur hidup dan itu benar-benar membuat aplikasi ini worth it!

📖 Baca Juga: Template Daftar Periksa Pernikahan Gratis untuk Perencanaan Tanpa Stres

5. Cozi (Terbaik untuk organisasi yang berfokus pada keluarga)

melalui Cozi

Cozi adalah organizer digital yang dirancang untuk membantu pasangan sibuk tetap terkoordinasi tanpa beban mental dari terus-menerus memeriksa jadwal. Aplikasi ini menawarkan kalender bersama yang berwarna-warni dan dapat diakses di semua perangkat, sehingga Anda dan pasangan dapat mengelola segala hal, mulai dari janji temu hingga rencana akhir pekan.

Anda dapat menggabungkan Google Calendar, Apple Calendar, dan Outlook untuk mengonsolidasikan semua acara di satu tempat. Meskipun desainnya mungkin lebih mengutamakan fungsionalitas daripada estetika, efektivitasnya dalam meningkatkan koordinasi menjadikannya alat yang berharga bagi pasangan yang ingin tetap terorganisir dan terhubung.

Fitur terbaik Cozi

Gunakan Cozi hari ini untuk mendapatkan agenda harian yang menyoroti acara, tugas, dan pembaruan belanja Anda

Berikan warna kustom untuk jadwal masing-masing pasangan sehingga Anda dapat langsung melihat siapa yang sibuk dan siapa yang bebas

Buat dan bagikan daftar tugas untuk tanggung jawab bersama seperti persiapan liburan, pengelolaan anggaran, atau pekerjaan rumah tangga

Tambahkan dan atur resep di dalam perencanaan menu bawaan, lalu ubah secara instan menjadi daftar belanja bersama

Batasan Cozi

Aplikasi ini tidak dilengkapi dengan sistem pesan terintegrasi, sehingga pengguna harus beralih ke aplikasi lain untuk membahas detail acara

Semua anggota keluarga memiliki akses yang sama, artinya setiap anggota dapat mengedit atau menghapus acara, yang berpotensi menyebabkan penghapusan yang tidak disengaja

Harga Cozi

Gratis

Cozi Gold: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Cozi

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cozi?

Seorang pengguna mengatakan:

Secara umum, aplikasi ini tepat seperti yang kami butuhkan untuk membantu mengatur jadwal keluarga kami. Satu-satunya hal yang ingin saya lihat diubah adalah kemampuan untuk mencari item dalam daftar belanja. Saya memiliki begitu banyak item yang sama karena beberapa orang hanya menambahkan item ke daftar tanpa memeriksa apakah item tersebut sudah ada di daftar dan menghapusnya.

🧠 Fakta Menarik: Menggunakan aplikasi kalender bersama untuk pasangan dapat mengurangi apa yang disebut sebagai "cognitive offloading". Itu artinya Anda berhenti mencoba mengingat segala hal di kepala Anda dan membiarkan aplikasi yang mengingatnya untuk Anda. Kurangnya beban mental berarti lebih sedikit perubahan mood akibat janji yang terlewat atau akhir pekan yang bertabrakan.

6. Raft (Pilihan terbaik untuk pasangan yang menyukai desain dan menginginkan koordinasi yang elegan)

melalui Raft

Raft membuat perencanaan terasa lebih seperti momen kebersamaan dan bukan sekadar tugas. Anda dapat menyinkronkan acara dari iPhone Anda dan membagikan secara selektif hal-hal yang paling penting, sehingga pasangan Anda melihat hal-hal yang relevan tanpa kebisingan.

Aplikasi ini juga mengubah acara sederhana menjadi sesuatu yang lebih bermakna dengan kemampuan menambahkan foto, emoji, atau GIF, mengubah jadwal Anda menjadi cerita bersama daripada daftar tugas. Aplikasi ini menggabungkan fungsi kalender dengan keintiman interaksi sosial, menjadikannya ideal untuk pasangan yang menghargai baik organisasi maupun koneksi.

Fitur terbaik Raft

Pantau tanggal penting seperti ulang tahun, malam kencan, atau liburan dengan hitung mundur dan detail acara yang membangun antusiasme

Sinkronkan kalender eksternal seperti jadwal kerja Anda dan bagikan secara selektif hanya acara yang ingin Anda tunjukkan kepada pasangan Anda

Pilih acara mana yang ingin Anda bagikan dengan pasangan atau teman-teman yang sevisi, dan jaga privasi acara lainnya

Beralih ke bahasa lain saat Raft terus memperluas dukungan globalnya, menjadikannya sempurna untuk pasangan multibahasa

Batasan Raft

Raft tidak mendukung acara berulang, yang mungkin memerlukan entri manual untuk rencana yang berulang

Aplikasi ini tidak memiliki kemampuan untuk menambahkan alamat lokasi spesifik ke acara

Harga Raft

Gratis

Ulasan dan penilaian Raft

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Raft?

Seorang pengguna mengatakan:

Pasangan saya dan saya memiliki jadwal kerja yang sibuk, dan aplikasi kalender bersama membantu kami mengatur semuanya dengan rapi. Selain itu, GIF-nya lucu – tapi aplikasi ini memiliki banyak masalah. Saat saya mencoba mengedit acara yang sudah ada, aplikasi tiba-tiba error dan menutup sendiri. Terkadang saya dan pasangan saya tidak bisa melihat apa pun yang dimasukkan oleh pihak lain, bahkan ketika kami sudah mengatur agar kalender menampilkan entri dari pihak lain. Kami harus kembali masuk dan memperbarui atau membuat ulang acara agar muncul di kalender pihak lain. Memiliki kalender bersama tidak benar-benar membantu jika kami harus terus bertanya, “Apakah kamu bisa melihat tanggal kerja saya di kalender minggu ini?”

🔍 Tahukah Anda? Pasangan sesama jenis sering membagi tugas perencanaan berdasarkan apa yang disukai atau dikuasai masing-masing orang, bukan berdasarkan peran gender tradisional. Hal ini menghasilkan keadilan yang lebih besar dan mengurangi asumsi. Mindset fleksibel ini sangat cocok untuk menggunakan aplikasi kalender bersama untuk pasangan, karena fokusnya adalah mencari keseimbangan.

melalui Fantastical

Fantastical menawarkan kalender bersama, memungkinkan Anda dan pasangan untuk melacak malam kencan, janji temu, dan acara keluarga di satu tempat.

Dengan input bahasa alami, Anda dapat dengan cepat membuat acara dengan mengetik frasa seperti ‘Makan malam dengan Alex pukul 7 malam’. Aplikasi ini juga sinkronisasi di semua perangkat, jadi apakah Anda menggunakan iPhone, iPad, atau Mac, jadwal Anda tetap terupdate. Jika Anda memilih Flexibits Premium for Families, Anda mendapatkan fitur lanjutan sambil tetap mempertahankan akun terpisah, sehingga mudah untuk menyeimbangkan rencana bersama dan pribadi.

Fitur terbaik Fantastical

Gunakan Calendar Sets untuk beralih antara rencana bersama dan jadwal pribadi tanpa kerumitan

Lihat ramalan cuaca real-time bersamaan dengan acara, sehingga lebih mudah merencanakan aktivitas di luar ruangan

Atur zona waktu kustom untuk pasangan jarak jauh, memudahkan perencanaan panggilan dan kencan virtual

Bekerja sama menggunakan undangan acara, di mana kedua pasangan dapat menerima, menolak, atau mengusulkan waktu alternatif

Batasan Fantastical

Opsi penyesuaian tampilan kalender mungkin terasa terbatas dibandingkan dengan aplikasi lain

Tidak dilengkapi dengan sistem manajemen tugas bawaan, sehingga memerlukan aplikasi terpisah untuk daftar tugas

Harga Fantastical

Gratis

Untuk individu: $4,75/bulan (dibayar secara tahunan)

Untuk keluarga hingga lima orang: $7,50/bulan (dibayar secara tahunan)

Untuk tim: $4,75 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Fantastical

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fantastical?

Berikut ini ulasan Capterra tentang aplikasi kalender bersama ini untuk pasangan:

Sangat mudah digunakan. Integrasi sempurna dengan Microsoft Exchange/Outlook. Semua fungsi sinkronisasi, tampilan kalender, dan integrasi Zoom berfungsi dengan baik. Kemampuan untuk menyalin/menempelkan item kalender menghemat waktu yang cukup signifikan dibandingkan dengan membuat ulang tiga atau empat instance acara yang identik atau serupa, di mana pertemuan berulang tidak sesuai.

💡 Tips Pro: Jangan ragu untuk meninggalkan ruang kosong di kalender Anda. Anda tidak perlu mengisi setiap menit dalam sehari. Tambahkan blok 'tidak ada rencana' agar keduanya tahu ada waktu luang. Ini kesempatan Anda untuk bersantai, menikmati waktu luang, atau mengikuti alur.

8. FamCal (Terbaik untuk pasangan yang ingin menyinkronkan jadwal dengan keluarga besar)

melalui FamCal

FamCal dirancang untuk pasangan yang menjalani kehidupan sibuk namun ingin tetap terhubung erat. Aplikasi ini menggabungkan seluruh jadwal harian Anda ke dalam satu ruang yang rapi. Jadi, tidak ada lagi makan malam yang terlupakan, akhir pekan yang bertabrakan, atau kejutan mendadak.

Aplikasi kalender keluarga ini menawarkan tampilan kalender dan agenda, memberikan fleksibilitas dalam cara jadwal ditampilkan dan direview. Setiap pasangan masuk menggunakan email masing-masing di bawah akun bersama, sehingga memudahkan untuk tetap terorganisir dari perangkat apa pun, kapan pun.

Fitur terbaik FamCal

Tugaskan tugas bersama dan individu beserta sub-tugas untuk membagi daftar tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, baik itu merencanakan perjalanan atau mempersiapkan kedatangan tamu

Gunakan mode memasak tanpa redup yang menjaga layar tetap menyala saat mengikuti resep tanpa perlu memegang layar

Lacak hari-hari spesial dengan pelacak ulang tahun dan peringatan pernikahan yang terintegrasi

Catat dan ekspor pengeluaran perjalanan menggunakan berbagai grafik visual untuk melihat siapa yang membayar apa dan menjaga transparansi

Batasan FamCal

Aplikasi ini tidak memiliki tampilan kalender per jam atau per minggu, sehingga membatasi kemampuan penjadwalan yang detail

Versi gratis aplikasi ini menampilkan iklan

Harga FamCal

Gratis

Ulasan dan peringkat FamCal

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FamCal?

Inilah mengapa pengguna menganggap FamCal sebagai aplikasi yang luar biasa:

Saya sangat menyukai aplikasi ini. Saya menggunakannya untuk merencanakan jadwal saya dan keluarga. Kami semua memiliki jadwal yang sangat kompleks. Saya menyukai sistem kode warna, daftar tujuan dan belanja yang terintegrasi, serta berbagai gaya tampilan kalender. Selain itu, layanan pelanggan mereka luar biasa. Saya mengalami masalah dengan aplikasi ini, dan mereka menghubungi saya dan menyelesaikan semuanya pada hari yang sama. Saya sangat menyukainya!

9. Howbout (Terbaik untuk pasangan dan kelompok teman yang aktif secara sosial)

via Howbout

Howbout seperti feed pribadi hubungan Anda. Aplikasi ini menjaga Anda berdua tetap sinkron tanpa undangan formal, pesan panjang, atau kekacauan kalender. Buka aplikasi, dan Anda langsung tahu apa yang sedang dilakukan pasangan Anda, rencana apa yang sedang dibahas, dan apa yang sudah dijadwalkan.

Dari menemui teman yang sedang berkunjung hingga menyadari bahwa pasangan Anda memiliki Sabtu yang kosong, aplikasi ini memberikan momen 'ayo kita lakukan sesuatu' tanpa perlu percakapan panjang. Aplikasi ini menggabungkan fungsi kalender dengan sentuhan sosial, sehingga bahkan rencana kecil pun terasa lebih bermakna dan menyenangkan.

Fitur terbaik apa saja?

Gulir melalui umpan aktivitas langsung pasangan Anda untuk tetap update tentang apa yang sedang mereka lakukan

Gunakan fitur obrolan bawaan pada acara untuk merencanakan logistik, berbagi pembaruan, atau melakukan perubahan mendadak

Bagikan pembaruan, foto, atau bahkan ringkasan akhir pekan yang lucu hanya antara kalian berdua tanpa perlu membagikannya ke semua orang

Kirim undangan acara ke orang lain dengan tautan yang dapat dibagikan, sempurna untuk kencan ganda atau rencana keluarga

Tentukan acara mana yang tetap pribadi, mana yang dapat dilihat oleh pasangan Anda, dan mana yang dibagikan ke daftar teman dekat Anda

Bagaimana dengan batasan-batasan?

Meskipun aplikasi ini menawarkan penandaan warna, pilihan kustomisasi tambahan sangat terbatas

Beberapa pengguna telah mencatat bahwa aplikasi ini membutuhkan sedikit waktu untuk dijelajahi

Bagaimana dengan harga?

Gratis

Bagaimana dengan ulasan dan penilaian?

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Howbout?

Langsung dari ulasan Product Hunt tentang aplikasi kalender bersama ini untuk pasangan:

Saya tidak percaya aplikasi ini belum ada sebelumnya, ini adalah pilihan yang jelas untuk perencanaan sosial! Howbout membuat perencanaan acara dengan teman dan keluarga menjadi sangat mudah.

10. Apple Calendar (Pilihan terbaik untuk pasangan yang menggunakan perangkat Apple dan ingin pengalaman tanpa hambatan)

melalui Apple Calendar

Apple Calendar menawarkan aplikasi kalender Mac yang mulus untuk pasangan yang ingin mengoordinasikan jadwal mereka dengan efisien. Dengan memanfaatkan iCloud, solusi ini memastikan sinkronisasi real-time, sehingga perencanaan bersama menjadi mudah dan intuitif.

Pasangan dapat membuat kalender iCloud khusus dan membagikannya secara pribadi. Hal ini memungkinkan kedua pasangan untuk melihat dan, jika diberi izin, mengedit acara. Saat membagikan kalender, pengguna dapat memutuskan apakah undangan hanya memiliki hak akses untuk melihat atau dapat melakukan perubahan. Fleksibilitas ini memastikan bahwa kedua pasangan dapat berkontribusi pada kalender sesuai keinginan.

Fitur terbaik Apple Calendar

Bekerja sama dengan anggota keluarga tambahan, seperti anak-anak atau kerabat, di kalender yang sama

Katakan hal seperti ‘Ingatkan aku bahwa kita ada makan malam Jumat pukul 8’ kepada Siri, dan itu akan langsung ditambahkan ke kalender bersama Anda

Dengan mudah reschedule atau atur ulang rencana dengan drag and drop sederhana, tanpa perlu mengedit apa pun secara manual

Batasan Apple Calendar

Kedua pasangan harus menggunakan perangkat Apple untuk menggunakan kalender online ini

Apple Calendar tidak menyediakan fitur obrolan terintegrasi atau manajemen tugas di dalam acara

Harga Apple Calendar

Gratis

Ulasan dan peringkat Apple Calendar

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apple Calendar?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya TIDAK PERNAH menulis ulasan, tetapi saya telah menggunakan aplikasi ini selama bertahun-tahun dan sangat kecewa melihat apa yang terjadi dengannya. Pertama-tama, aplikasi ini dulu gratis. Suatu hari mereka memutuskan untuk menampilkan iklan, membuat Anda hampir merasa terpaksa untuk berlangganan agar semua data tetap tersimpan di dalamnya. Saya baru saja membayar langganan bulanan, dan selama beberapa hari tidak ada iklan, tetapi hari ini iklan kembali muncul. Anda membuka aplikasi dan harus menunggu iklan selesai sebelum kalender ditampilkan. Saat saya sedang memesan janji temu melalui telepon, ini sangat mengganggu.

📖 Baca Juga: Tips dan Trik Google Calendar yang Perlu Anda Ketahui

Tetap Terhubung dengan ClickUp

Aplikasi kalender bersama dapat sangat meningkatkan manajemen waktu pasangan, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lebih banyak ruang untuk momen-momen bermakna.

Meskipun setiap aplikasi dalam daftar ini menawarkan fitur unik, ClickUp menonjol sebagai solusi paling lengkap untuk pasangan yang menginginkan lebih dari sekadar kalender.

Dengan ClickUp Calendar, Anda dapat melihat acara bersama, menandai tanggal penting dengan warna, dan mengelola segala hal mulai dari kencan malam hingga tugas harian di satu tempat. Tambahkan ClickUp Brain, asisten AI Anda, dan tiba-tiba Anda dapat secara otomatis menghasilkan pengingat berguna, mengatur minggu Anda, dan bahkan merangkum tugas dengan tanpa usaha.

Siap untuk merencanakan dengan lebih baik sebagai tim? Coba ClickUp secara gratis dan mulailah mengatur kehidupan Anda bersama!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa aplikasi kalender bersama terbaik untuk pasangan?

Cupla: Dirancang khusus untuk pasangan, dengan tampilan kalender bersama, obrolan dalam aplikasi, dan pengingat otomatis

ClickUp : Sangat direkomendasikan untuk pasangan yang menginginkan kalender bersama yang cerdas dan dapat disesuaikan, dilengkapi dengan otomatisasi tugas berbasis AI, pengingat, dan kolaborasi real-time

TimeTree: Sangat cocok untuk mengelola beberapa kalender bersama dan prioritas acara

Between: Berfokus pada privasi dan komunikasi pasangan, dengan obrolan pribadi dan pelacakan ulang tahun

Cozi: Ideal untuk keluarga dan pasangan, menawarkan kalender dengan kode warna dan daftar bersama

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout, dan Apple Calendar juga merupakan pilihan yang sangat baik, masing-masing dengan fitur unik untuk kebutuhan yang berbeda

Bagaimana cara membuat kalender bersama untuk pasangan?

Pilih aplikasi yang tepat: Pilih dari opsi seperti ClickUp, Cupla, atau TimeTree sesuai kebutuhan Anda (fitur, kompatibilitas perangkat, privasi) Buat akun: Kedua pasangan harus mendaftar dan membuat profil Buat kalender bersama: Gunakan fitur berbagi atau undangan aplikasi untuk memberikan akses kepada kedua pasangan Sinkronkan kalender yang sudah ada: Banyak aplikasi memungkinkan Anda mengimpor kalender Google, Apple, atau Outlook untuk tampilan yang terintegrasi Sesuaikan: Gunakan kode warna, pengingat, dan bidang kustom untuk mengatur acara dan tugas Komunikasi: Gunakan obrolan bawaan atau catatan untuk membahas rencana dan pembaruan Perbarui secara teratur: Kedua pasangan harus menambahkan dan memperbarui acara untuk menjaga agar semuanya tetap terkini

Apa aplikasi kalender berbagi keluarga terbaik?

Cozi adalah pilihan utama untuk keluarga, menawarkan kalender dengan kode warna, daftar tugas bersama, dan perencanaan makanan. ClickUp juga sangat baik untuk keluarga yang menginginkan fitur lanjutan, termasuk manajemen tugas dan otomatisasi. FamCal dan TimeTree adalah opsi lain yang kuat untuk sinkronisasi dengan keluarga besar.

Apa itu Cupla kalender bersama untuk pasangan?

Cupla adalah aplikasi kalender yang berfokus pada hubungan untuk pasangan. Aplikasi ini menggabungkan jadwal kedua pasangan menjadi satu tampilan, memudahkan untuk melihat ketersediaan bersama, merencanakan waktu berkualitas, dan menghindari kesalahpahaman. Cupla terintegrasi dengan kalender Google, Apple, dan Outlook, serta menawarkan fitur seperti obrolan dalam aplikasi dan pengingat otomatis. Aplikasi ini gratis untuk digunakan, meskipun beberapa fitur mungkin terbatas di Android atau tidak tersedia di web.

Fitur apa saja yang harus dicari pasangan dalam aplikasi kalender bersama?